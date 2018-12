Hora 25 (13/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 Ciudadanos y PP prosiguen sus negociaciones para formar gobierno en Andalucía la primera parada es la composición de la Mesa del Parlamento que tiene que constituirse antes de que acabe este mes van acercando sus posiciones van asumiendo que tiene no quién tiene que ocupar la presidencia iban haciendo camino sin verbalizar que ellos solos no suman que necesitan de otra fuerza política Llesta fuerza evidentemente es vox aunque de momento hagan ver unos más que otros ya se lo voy a contar hagan ver que no va con ellos Ibooks que al principio dijo que su prioridad era era el cambio descabalgar al PSOE de la presidencia de de la Junta ahora que ve que le ningunean empieza a hablar de condiciones de que sus votos no van a ser gratis de que algo van a tener que recibir a cambio así que los negociadores van a tener que empezar a asumir que hay que hablar con ellos de hecho el PP ya lo ha asumido Ibooks quiere que las conversaciones empiecen la semana que viene Ciudadanos sigue silbando pero sin los votos de Vox su coalición con el PP no sale adelante aunque delegue la negociación en los populares va a tener que acabar asumiendo ya no sólo los votos del partido de ultraderecha sí

Voz 1452 01:18 no también sus condiciones iba a tener un

Voz 0194 01:20 problema porque sus socios en Europa los liberales europeos ya le han advertido de que no se puede ir de la mano de la ultraderecha así que después de esa advertencia Rivera ha salido rápido para aclarar que su partido no va de la mano de los que van con Le Pen pues si es así Rivera tendrá que explicar cómo piensa hacerlo si su acuerdo con el PP acaba sumando los votos de Vox tiene exactamente la misma responsabilidad que Pablo Casado en el blanqueo de la extrema derecha y además seleçao El discurso del pacto de Pedro Sánchez

Voz 3 01:49 los independentistas Ángels Barceló

Voz 4 01:54 y lo contábamos hace unos minutos la última hora nos lleva antes que nada ha

Voz 0194 01:59 Francia París porque en Estrasburgo la policía ha batido al presunto autor del ataque que se produjo este martes en el mercadillo de Navidad de esa ciudad francesa y que mató al menos a tres personas corresponsal Carmen Vela buenas noches de nuevo

Voz 1461 02:11 buenas noches vamos a recopilar la información que

Voz 0194 02:13 se sabe

Voz 0390 02:14 bueno y el presunto autor del tiroteo eh ha sido abatido o neutralizado

Voz 1461 02:21 en Estrasburgo por fuerzas de elite

Voz 0390 02:23 de la policía francesa habría sido poco después de las veintiuna horas en el mismo barrio en el que se le perdió la pista la noche del atentado en el que se había refugiado tras el ataque después de que un taxista le depositar allí durante la noche del tiroteo el martes un registro gigante lo mismo que hoy en el que parte del barrio ha estado acordonado de sus vecinos confinados el día pero precisa que el joven francés de veintinueve años y nacido en Estrasburgo fue neutralizado en un almacén en el que se había atrincherado para la búsqueda del fugitivo recordamos se habían desplegado desde el martes más de setecientos agentes de las fuerzas del orden y militares con un control reforzado en las fronteras ante el temor de que pudiera haber huido alemán ya os Suiza sus padres dos de sus hermanos y una persona de su entorno han sido detenidas desde entonces mientras que dos hermanas acudieron hoy a declarar sin estar arrestadas por otra parte el ministro francés Christophe Castanesa detalló que tres de los trece heridos abandonaron este jueves el hospital mientras que otros tres se encuentran entre la vida y la muerte el ministro dará una conferencia de prensa en breves

Voz 0194 03:26 otoño pues seguimos atentos a ver si hay algún dato más para aportar gracias Carmen hasta con esta es la noticia a esta hora de la noche una operación policial que ha acabado con la muerte de atacante del otro día en el mercadillo no

Voz 1452 03:39 señor de Estrasburgo y antes de

Voz 0194 03:41 devolver algo deben de llegar a la a la política nacional y a las cuestiones más estas seguimos en el exterior Pedro porque hay dos resolver el Senado norteamericano que tienen cierta relevancia

Voz 1715 03:50 sí sí de un indudable valor político por cuanto suponen un reto directo al presidente tramo desafío al inquilino de la Casa Blanca la primera resolución aprobada por el Senado pide algo en Estados Unidos que deje de prestar apoyo militar directo a la coalición que lidera Arabia Saudí en la guerra de Yemen

Voz 1071 04:10 la segunda resolución la segunda moción aprobada por el seno de EEUU

Voz 1715 04:13 señala directamente al heredero de la Corona de Arabia Saudí como responsable del crimen del asesinato del periodista acaso hoy ya saben asesinado el consulado de Arabia Saudí en Turquía ni en cuanto a la primera es una ley aprobada por el Senado EEUU para retirar ese apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí de momento Piqué no están ahí porque debe ser confirmada también por el Congreso y eso no ocurrirá hasta enero cuando el Partido Demócrata obtenga la mayoría en el Congreso el nuevo periodo legislativo y en ese caso parece que será evidente que el Despacho Oval la Casa Blanca va a tener el mandato de Senado y el Congreso para retirar ese apoyo

Voz 0194 04:54 pues importantes resoluciones como decíamos del Senado norteamericano y ahora sí vamos con con cuestiones domésticas luego volveremos al exterior del Brexit tiene tiene miga hoy pero vamos a empezar en Andalucía porque prosiguen las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar el próximo Gobierno de la Junta ya hay novedades Sastre buenas noches Noches Barceló novedades en el tablero de las negociaciones dice el PP que va a hablar con Vox de hecho de manera informal el PP ya está hablando con Vox con los que Rivera sostiene que no va a negociar pero bous ya ha hecho saber que si quiere estar en esa negociación la semana que viene de hecho ya tiene designados incluso hasta sus representantes para que se sienten con el Partido Popular así que Ciudadanos y el PP avanzan mucho en un acuerdo en el que Vox quiere marcar sus pautas a pesar de que al poco de que se conocieron los resultados de las elecciones Vox sostuvo que le bastaba con que PP y Ciudadanos se pusieron de acuerdo para desalojar al PSOE del poder lo llegó a decir Santiago Abascal

Voz 5 05:44 estamos por supuesto dispuestos en nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos

Voz 0194 05:59 pero qué ha pasado pues que Vox consciente de que esos votos son determinantes en la mayoría que quieren conformar apuesta también sus condiciones y quiere lo que quieren todos los partidos salir en la foto la cuestión es qué postura adoptar los demás significativamente el partido de Casado miel derribe las condiciones de Vox son concretas desde un puesto en la Mesa del Parlamento andaluz a cuestiones del programa electoral Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches qué condiciones son son esas vamos al de ETA

Voz 1452 06:25 allí

Voz 0019 06:26 bueno pues como comentabais Vox da un giro en sus pretensiones no sé si recordáis que tras reunir por primera vez a su Ejecutiva nacional hace apenas ocho días Santiago Abascal fue muy contundente dijo eso de que no querían cargas cargos y que su pelea no pasaba por quién se va a sentar en los sillones bueno pues ahora ese discurso se trastoca y Vox quiere estar en la Mesa del Parlamento andaluz es una de las condiciones que van a exigir al PP y a ciudadanos entienden en la formación ultra que esta es la única manera de estará al tanto de las medidas que se van a aprobar en la Cámara andaluza hay además exige encías de tipo programático Vox es verdad que lo ha dicho desde un principio que para apoyar un posible pacto PP Ciudadanos ambos partidos deben asumir algunas de las medidas de su programa electoral por ejemplo quieren negociar la eliminación del impuesto de sucesiones la rebaja del IRPF en su tramo autonómico eliminar órgano mismos de la administración que ellos consideran superfluos que genera un gasto innecesario ahí sí incluía Canal Sur ahora aquí Angels en este punto hay una matización importante ya no se habla de eliminar la televisión autonómica sino de reestructurar la y así rebajar costes

Voz 0194 07:26 pues nos vamos a Sevilla Fernando Pérez Munguía buenas noches

Voz 0648 07:29 buenas noches Angels esas condiciones que pone Box

Voz 0194 07:32 Nos detallaba ahora Adrian cómo cambia el planteamiento de BPI de ciudadanos están dispuestos a ceder

Voz 0648 07:38 pues el cambio de criterio Bosch no sólo ha sorprendido ambas formaciones sobre todo en Andalucía e incomodado especialmente ciudadanos sino que ha provocado la primera quiebra o vía de agua en las negociaciones de nuevo Gobierno porque los populares si están abiertas sentarse con esta formación de ultraderecha pero no así ciudadano

Voz 6 07:53 escucharán las peticiones de la fuerza política

Voz 0648 07:56 que más ha crecido en estas elecciones eran argumento que empleaba ningún dirigente del aspirante popular a la Presidencia de la Junta Juan Manuel Moreno para explicar que se sientan con ellos

Voz 1575 08:05 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos en que íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que ha surgido de las urnas que ha surgido por el apoyo de casi cuatrocientos mil andaluces que tienen representación parlamentaria que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones

Voz 0194 08:24 autonómica y que por tanto de

Voz 1575 08:26 vidente mente va a ser escuchada en que nosotros queremos escuchar

Voz 0648 08:31 sin embargo ciudadano dice sin ambigüedades en Andalucía que no tienen nada que negociar ni ceder a vos Juan Marín el aspirante también de la formación este caso naranja ha preside el Gobierno andaluz que incluso desafiaba a Santiago Abascal

Voz 1461 08:44 próximamente vamos a negociar unos acuerdos una investidura y una legislatura con el Partido Popular usted no va a negociar no son asentar yo creo que más claro no se puede decir partido boxes en este caso tendrá que decidir si los señor Abascal el si el señor Serrano quiere salvar a la señora había que eso lo dirán las electorado

Voz 0648 09:07 Ciudadanos que no se sentará con voz pero el no ha explicado qué piensa

Voz 6 09:11 o de que su previsible socio de gobierno

Voz 0648 09:13 que negocie medidas impuesto serán al Parlamento con esta formación de extrema derecha

Voz 0194 09:17 y el PSOE Fernando que ya asume que perderá a la Junta que dice

Voz 0648 09:21 públicamente no pero fuera micrófono de reconocen que la única opción es que a Ciudadanos le incomode tanto la compañía de Boss y la presión de los liberales europeo sea tal que se dilate en las negociaciones termine Rivera para arrepentirse y puedan repetirse las elecciones casi un imposible aunque los socialistas apuren esta posibilidad poniendo el foco sobre la responsabilidad de la formación naranja de dejar el futuro de Andalucía a expensas de la voluntad de vos Juan Cornejo secretario de Organización del PSOE andaluz

Voz 7 09:47 de Andalucía en estos momentos quiero que sepan todos los andaluces y andaluzas está en mano de la ultraderecha de producirse este acuerdo es un acuerdo con la ultraderecha con vos porque son lo único que puede dar un gobierno o dar una estabilidad Andalucía estabilidad que por otro lado estaría llena de unas consecuencia

Voz 0648 10:10 el PSOE también esgrime el derecho Susana de intentar formar Gobierno como fuerza más votada aunque ese mensaje sea llamas para preparar casi el relato en la oposición intentamos aislar a vos no nos dejaron porque el PP y Ciudadanos lo han metido las instituciones

Voz 0194 10:23 gracias Fernando seguiremos informando un beso

Voz 1071 10:29 decía Fernando ahora que el PSOE sólo tiene la única esperanza de mirar a Europa no claro pues veamos el grupo liberal europeo ya había advertido a Ribera de que nada de pactar con la extrema derecha Luis Rivera le han invitado hoy a la reunión de ese grupo en Bruselas pero dice él Rivera que se ha encontrado a los socios europeos muy tranquilos porque saben que él Rivera no va a pactar con los que pactan con Marie Le Pen

Voz 4 10:48 yo conozco está muy tranquilos de Schumann imitado suprimen saben eso el comisario estrene esta reunión invitado precisamente para hablar de alianzas futuras para luchar contra los populismos en los nacionalismos y sigo pensando que los populismos hemos ahora cuatro partidos políticos en un futuro pueda haber más en algunas comunidades más por eso Ciudadanos ha priorizado un acuerdo entre constitucionales en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones ciudadana

Voz 1461 11:19 no hay nadie más en esa mesa no hay nadie más lo va a ver un acuerdo de constitucionalistas sostenía Rivera porque no habla nada con Vox aunque acuerde con el PP que si habla con Vox un partido a su juicio

Voz 4 11:34 por tanto si Sánchez de verdad está preocupado porque los populismos lo primero que tiene que hacer es gobernar con ellos que gobierna con Podemos que son populistas partidos populistas claro así Se reconoce no un partido que no está en ese espacio pero todo caso nosotros los populismos no los queremos

Voz 1071 11:51 Albert Rivera les llamaba populistas e incidía en que no van a estar en ninguna negociación Santiago Abascal ha escrito en su Twitter Rivera desprecia los cuatrocientos mil andaluces de Vox si lo que pretende es el visto bueno socialista para continuar el socialismo con otras siglas no levantar las alfombras lo que no cuente con nosotros Adriano aunque Rivera diga que no se negocia con Vox Vox confirma que negociara

Voz 0019 12:12 si si quieren entrar oficialmente en las negociaciones la semana que viene de hecho ya han creado su comisión negociadora con tres miembros el secretario general del partido Javier Ortega Smith con el hablabas la semana pasada recordamos que utilizaba términos como fémina Fishman English

Voz 0194 12:25 claro que sí

Voz 0019 12:26 también está en ese comité negociador Rafael Bardají ese exmilitante del PP antiguo miembro de FAES

Voz 0194 12:32 el asesor de Aznar ahora forma parte del comité

Voz 0019 12:34 el último Nacional de Vox y es quién ha elaborado sus propuestas en inmigración Últimamente se ha hablado de él por sus contactos con la Administración Tram él mismo ha dicho que se ha reunido con el yerno del presidente estadounidense y con el consejero de Seguridad Nacional y el tercer íntegra entre de esa comisión negociadores Francisco José Contreras es catedrático de Filosofía de Derecho por la Universidad de Sevilla Se le considera uno de los ideólogos de Vox muy crítico por ejemplo con la ley LGTB y que propone Podemos lo que sí tienen claro en Vox Ángels es que esas negociaciones se deben focalizar al menos por ahora en el PP con ellos dicen si se puede hablar ya que ahora en el partido ultra se sienten ninguneados por ciudadanos aunque son conscientes de que esas una mera estrategia del partido de Albert Rivera al final a la formación naranja no le quedará otro remedio que hablar con ellos

Voz 0194 13:17 no no es que Vox diga que negociará es que en el PP María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 13:21 hola buenas noches admiten incluso que ya han hablado con ellos si los populares ya están hablando con Vox Adelante Andalucía para negociar su encaje en la Mesa del Parlamento también claro conciudadanos con todos salvo con el PSOE y nos cuentan que han mantenido varios contactos informales con ellos para analizar la situación así la formación de Abascal ha trasladado formalmente al PP que no quiere ninguna consejería no tienen intención de entrar en la Junta lo que facilita aseguradas dudas las conversaciones entre Moreno Marín pues bueno lo que hay que ver es lo que pasa ahora en el Parlamento allí tal y como explican el reglamento establece que todas las fuerzas tienen que tener representación de modo que a Vox le pueden dar una vocalía sin voto o le puede corresponder Un puesto con voz y voto y claro si pide esto último pues está manos de tesis lo hace de uno por el momento los populares lo dejan en el aire esperarán a ver lo que les reclaman aunque confían en contar con su respaldo a favor de Juan Manuel Moreno porque Vox eso lo saben muy bien apuesta por el cambio Güemes que calendarios manejan bueno pues la Mesa del Parlamento es la que va a tener que fijar el día de la investidura pero en el PP creen que puede haber un gobierno para mediados de enero lo dan por hecho reconocen que desde algunos ámbitos les están metiendo prisa para que no deja en este tiempo muerto les piden que lo resuelvan todo cuanto antes así que esperan reunirse el próximo martes ajustar el acuerdo programático y ponerse con el reparto de cargos hay que pensar en las personas y hoy años en el Congreso haría quién apuntaba Fátima Báñez para la Consejería de Empleo aunque tan en los decían eso tenemos que aclararlo que es eso lo comentan quienes la quieren quitar de en medio porque recordemos si es que hay que acordarse que es hora ahí está muerte no pero bueno si unos un poco de interés

Voz 0194 14:58 con el tema si entonces como que la quiere mandar para

Voz 1461 15:01 pero bueno que en unos días vamos a ver los nombres los puestos lo que está claro es que se está gestando un gobierno de cuál

Voz 0194 15:07 son ciudadanos que esa va a ser la primera vez que

Voz 1461 15:09 la formación de Rivera entre en un Ejecutivo para muchos en el PP los comentaban hoy que se va a ser un laboratorio un ensayo que si sale bien se podrá repetir en ayuntamientos comunidades autónomas y hasta en la Moncloa por eso Casado está tan pendientes

Voz 0194 15:22 pues hebrea Güemes muchísimas gracias a los dos buenas noches

Voz 1461 15:25 buenas noches Angels una noches sobre las andaluzas

Voz 0194 15:27 pero esta noche en una mesa redonda en la que participaba el director del CIS Tezanos que por cierto ha coincidido con Michavila el CIS daba un diputado a Vox recordarán sacó doce daba cuarenta y cinco cuarenta y siete el PSOE sacó XXXIII bueno reconoce Tezanos que falló la encuesta pero la atribuido a aquel votos volátil y que cambia en la última semana mi charla en el mismo acto le ha dicho José Félix hacéis la peor de las

Voz 6 15:48 sí que tengan del debate entre estas dos con esta alianza que se está fraguando en Andalucía

Voz 0194 15:53 hay un hombre al que de pronto todo el mundo

Voz 6 15:55 cita vuelto no ha vuelto así como el resto

Voz 0194 15:58 entre el patriarca de esta alianza Aznar entrevistaban esta tarde en el diario El Mundo

Voz 9 16:02 ese partido que ha surgido nuevo o yo creo que es un partido partir hacer reformas dentro del orden pero que no es un partido fuera del sistema como puede ser el caso de de la extrema izquierda de Podemos no no es un partido fuera del sistema es un partido

Voz 1461 16:18 el pero quiso reformar el sistema

Voz 9 16:20 y eso entra dentro de la lógica el sistema para otra cosa

Voz 1452 16:23 qué propone una intervención total y sin límite de la autonomía de catorce

Voz 0194 16:28 María Esperanza empiezo contigo porque estamos hablando de las negociaciones para el Gobierno de Andalucía y sobre todo con el papelón que tiene ciudad danos hoy en la reunión los liberales europeos hay preocupación por el hecho de que Ciudadanos acabe pactando con Vox y lo que hace Albert Rivera salió decir no nosotros no vamos a pactar pero es evidente que para que esta coalición salga adelante para que PP y Ciudadanos tengan algo que hacer necesitan los votos de Vox Vox que se ha dado cuenta quieren negociar Vox quiere influir de alguna manera pone sus condiciones

Voz 1452 17:01 quiere influir mucho porque ya ha dicho que bueno que mucho interés en tener alguna cartera aunque al principio de todas maneras vamos a ver todos incluido Rivera le ofrecían cosas no ellos parece que no tienen mucho interés en en ninguna cartera pero si tienen interés en influir muchísimo a estar ese modo que dicen que por supuesto ellos estarán si el programa de gobierno les parece bien por lo tanto es entrar pero muy mucho no Ivonne hoy en Andalucía hay leyes autonómicas que a su líder ha rechazado frontalmente y ha dicho que luchará por acabar con ellas como es la Ley de Igualdad la ley contra la la con la la la violencia de género es verdaderamente muy muy profundo lo que lo que es lo que puede cambiar no dice Rivera que él no va ellos no van a negociar con lo hizo también Marín que no van a negociar con Vox no hace falta que negocien con que lo que acuerde el Partido Popular convenza ciudadanos ídem el voto para que pueda salir adelante la candidatura del Partido Popular los puestos que en esa en esa circunstancia tendrá el señor Marín pues ya está todo hecho él no tiene que mover una mano de todas maneras naturalmente va a tener problemas como una manolas las consecuencias las va a vivir igualmente igualmente claro claro IBI para tener en Europa que en Europa tiene problemas sus correligionarios ya le han dicho Claris y se lo dije

Voz 0194 18:32 la misma noche de la gente que con los

Voz 1452 18:35 ultraderechistas porque no es un partido populista es un partido de ultraderecha y además en fin ahora ya ellos niegan y tal pero realmente sus planteamientos son muy claros Illán sacado pecho como partido ultra ultraderechista bueno pues pues mañana está aquí en Sevilla Rivera lo lo en en un acto organizado

Voz 0194 18:58 por la isla ser bueno vamos a ver qué

Voz 1452 19:01 dice no vamos a ver cómo sale de esta porque realmente tiene un problema tiene un problema

Voz 6 19:07 con los suyos

Voz 1452 19:09 tanto dentro que posiblemente haya muchos que los han votado que que bueno que estarían de acuerdo y no tendría ningún problema en que en que pactara con con el el partido el nuevo partido con Vox pero fuera si lo va a tener la importancia que tiene lo que digan sus correligionarios europeos verdaderamente yo creo que lo pone en una situación difícil

Voz 0194 19:31 Emilio lo hemos visto el Partido Popular no tiene ningún complejo hemos escuchado Moreno Bonilla diciendo que que va a hablar con ellos claro que va a hablar con ellos pero en cambio ciudadanos hace ver que no que no va a hacerlo y es posible que no lo haga pero al final lo asumirá Si acaba firmando un acuerdo de coalición con el Partido Popular

Voz 0554 19:46 yo creo que el asunto está claro no la representación de cara a la opinión pública nacional e internacional es evidente casi ustedes los dirigente del Partido Popular negocian con Vox yo no entro en prisión lo que ustedes acuerden pues luego ustedes lo respetan si eso afectara duramente al programa a lo mejor yo me pongo pero si es una cosa que afecta a la cartera de de pana al asumir pues es es un problema suyo decir va a tratar de desligarse Richter la imagen de los lo más posible de la posible contaminación ideológica y estratégica con con Vox pero al mismo tiempo apoyarse en su votos de manera que el pueda comparecer ante sus ciudadanos su votante yo no yo no he negociado con estos señores el Partido Popular que tiene la Consejería tal tal tal y cual aceptar su propuesta bueno pues yo no tengo más remedio eso que que bueno pues que aceptar no me afecta a mí directamente Miami sería mi Consejería de cara al aro

Voz 0194 20:48 a sus socios de Amigos del partido

Voz 0554 20:51 el Europeo partirá lo mismo eso naturalmente se puede decir otra cosa que luego ya se crea porque naturalmente los acuerdos obligan a todos y obligan también aunque sea indirectamente porque no haya negociado combo afecta también a ciudadano evidentemente es un problema pero un problema que surge desde las once de la noche cuando se hicieron públicos los resultados

Voz 0194 21:13 veía se veía venir clarísimo igual que se debería venir que Vox no iba a dar los votos a cambio de eso es todo política no existe no existe

Voz 0554 21:21 en la política los negocios en el en el poder cada uno lo ejerce la parte alícuota que le corresponde a estos señores que vemos están ellos son los primeros sorprendidos de ver que tienen doce diputados que Jesús barbaridad para un partido que apareció de la noche a la mañana no lo y además piensan que de cara a sus electores porque tienen la obligación de de no defraudar lo porque estos partidos surgen ocasiones

Voz 10 21:45 son como la espuma suben y bajan otros no otros ecos

Voz 0554 21:48 salida yo a lo que aspiran eh a sociedad se tiene

Voz 6 21:51 la lógica política hay por lo tanto

Voz 1461 21:54 Ciudadanos tiene

Voz 0554 21:56 problema yo creo que al final lo acabarán capeando saldrán ligeramente salpicado pero lo acabarán capeando pero tienen un problema claro

Voz 6 22:05 recuerda es que hace un mes un par de meses hablábamos de cómo se estará confirmando la teoría de la copete competencia virtuosa que defendía Íñigo Errejón por el lado de la izquierda pues parece que ahora puede confirmarse también por el lado de la derecha te porque bueno hasta hace unas días antes de las elecciones lamé que decíamos claro Si Vox araña votos pero no consigue escaño impide que el PP consigue a su vez escaños puede ser perjudicial pero una vez que ha conseguido representación puede que esa sumas sea positiva para todos lo que están haciendo ahora es fijar territorio poner los límites de su electorado más a la derecha el suyo Ciudadanos el suyo que no quiere renunciar del todo al centro aunque parece que ya es va necesario que renuncia al centro derecha pero parece que una vez que el PP ha cerrado la fuga y se vuelve a a evidenciar como una fuerza relativamente hegemónica pese a la pérdida de votos la tendencia ascendente de Ciudadanos parece que no va a frenar más y toca Gobierno cuando Vox no tiene más que no tiene no tiene otros aunque crecer pensemos publicaba un análisis Kiko Llaneras en el país hace unos días en el que se se evidenciaba que Vox había tenido solamente el diez por ciento de los apoyos en los municipios de menos de diez mil habitantes que son el veinte por ciento del electorado el motivo más plausible era el desconocimiento que no se les conocía sólo pueden crecer por lo tanto es muy probable que era suma entre ellos finalmente sea sea positiva cabe sumando claro lo lo lo riesgo de esto es que se nos olvida cuál es la consecuencia de algún modo el error quizás que se está cometiendo a mi juicio es normalizar el eje izquierda extrema derecha o todos contra la extrema derecha porque esto de la extrema derecha suena una especie de abstracción que no tiene una concreción real no si las hay un juego de dos oposiciones contra la extrema derecha o contra el Gobierno caciquil del PSOE que lleva cuarenta años en las instituciones va a ganar la extrema derecha creo que hay más impulso negativo ahora mismo en ciertos sectores de la ciudadanía andaluza contra el PSOE contra necesidad sacar otra instituciones que contra eso de la extrema derecha que no se sabe exactamente bien a qué se refiere por lo tanto es muy necesario rotular bien señalar que es lo que estamos hablando cuando hablamos de extrema derecha aquí tuvimos un buen ejemplo con Javier Ortega el otro día estamos hablando de mentira tras mentira estamos hablando de una diferencia moral constante aparte de un descreimiento absoluto de algunos de los principios constitucionales precisamente ellos que se defienden como los defensores de la Constitución

Voz 0194 24:39 entonces es que a lo mejor lo decías Emilio que a lo mejor en un primer impacto puede puede frenar el impacto Ciudadanos es es decir depende de como de como se explique pero hombre es Si en Europa por ejemplo hoy le advierten ya le habían advertido la misma noche en Europa donde hay un cordón sanitario en torno a la ultraderecha con nadie pacta con ellos hoy precisamente ese estaba presentando la candidatura de Manuel Valls el Ayuntamiento de Barcelona ciudadanos apoya esa candidatura de Ciudadanos no va ir con sus siglas a las elecciones a a una de las ciudades más importantes de España que me parece también un hecho de Europa han hecho un hecho insólito dar apoyo a Valls que Valls le ha dicho públicamente a ciudadanos con Vox ni agua no no no es tan fácil parar parar el impacto tú puedes venderlo como quieras pero no es fácil parar este impacto

Voz 0554 25:27 para tratar de de venderlo así decidió no negociar con ellos pero mis socios y claros y lo digo que te garanticen

Voz 0194 25:33 no sé si pero sí claro que sí porque además es la

Voz 0554 25:36 la única salida dialéctica que tienen no Rey además no nos engañemos a propósito de los partidos populistas y sobre todo los partidos populistas de extrema derecha no es que no hay que perder de vista que por ejemplo en Francia en otras naciones europea más en circunscripciones electorales que durante decenios han sido no circunscripción en la que ganaba la izquierda sino que eran feudos de la izquierda ahora gana la extrema derecha eso es un hecho evidente Cyrus sector de de las clases trabajadoras las que han sido más dañadas y perjudicadas por la crisis de las zonas rurales se han echado mano de la extrema derecha pensar que en Francia la cuna de la democracia ideal liberalismo continental la señora Le Pen en la primera vuelta sacó el XXXVII por ciento de los votos eso para reflexionar y efectivamente el se pero Valls aceptara en principio los argumentos de de ciudadanos si tratará de de decir bueno es que ciudadano no negocia otra cosa son las consecuencias electorales que eso puede tener en Barcelona la Clara Clara es distinto una cosa que tú lo argumento dialéctico que tuvo utilice y otra cosa es la consecuencia práctica hay electorales que eso argumentó puedan tener en los votante que van a votar dentro de cinco meses

Voz 1452 26:50 sí ya hay que pensar también en fin donde tiene la cabeza la gente cuando vota quiero decir que no que que bueno es bueno

Voz 0554 26:58 con los sentimiento sí pero en el corazón también ahí

Voz 1452 27:01 de así es que eso puede ser una cosa física tampoco pero bueno no pero yo no no tengo tan claro eso de que bueno en fin la gente está votando para para echar al al PSOE hay cuatrocientos mil votos que bueno que se supone que eran antiguos votos del partido del Partido Socialista que se han quedado en casa es gente desencantada es gente que no estaba en absoluto de acuerdo con cómo se estaba estaban llevando las cosas sí no no sí bueno pero estamos hablando de Andalucía creo creo que de acuerdo digo yo realmente no

Voz 0554 27:38 cosas no sólo en Andalucía sino bueno

Voz 1452 27:40 pues puede ser también que desde esa pues desde luego que ha influido bastante lo de Cataluña pero yo creo que esa gente que se ha quedado en su casa que ha votado a lo largo de treinta y seis años al partido socialista lo que ha querido ha sido decirle al partido que tiene que renovarse en el sentido Dios que en fin no estoy y no estoy yo no soy de una enviada de Ábalos pero que tienes que mejorar que tiene que renovar su discurso la izquierda la izquierda tiene que desde luego en Andalucía tanto la izquierda día Adelante Andalucía como la izquierda del Partido Socialista tiene que renovar el disco curso para ponerse en el siglo para tener un discurso moderno que le apetezca a más gente que no se conforme que es lo que parece que se estaba conformando con el voto de siempre y el voto de siempre bueno pues pues no ya estaba cansado no quería algo nuevo a ver qué pasaba no a propósito

Voz 0194 28:34 déjame que vaya por la vuelta pedirla para también Gonzalo y sobre esto de la izquierda que tiene que hacer es si renovar el discurso que es lo que tiene que hacer

Voz 11 28:42 con un útero aparte

Voz 12 28:45 en la puerta allá donde vaya un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 28:50 trae tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 14 29:03 a la evolución a quién no le gusta la evolución este movimiento constante que los que va hacia adelante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor oímos mejor gracias a la evolución compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto sociedad kazako aceptara las personas son cómo serán y eso se llama evoluciona grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 15 29:34 sí

Voz 2 29:40 united a la Comunidad veinticinco Le escucha opina en Hora veinticinco punto ves el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 16 30:06 empieza la ardieron más de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 2 30:17 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto Cadena SER no sabemos si es de sabios pero sí que es un año que esa duda

Voz 4 30:32 no me convierta en enemigo de nada miren el que duda

Voz 17 30:37 analizando las laboral automáticamente estás legalizando la patronal de

Voz 4 30:42 el que dude cuántas horas es dormir poco pues ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete el que dura

Voz 3 30:49 frente a una gitana quería hacerlo no mí cuando me dijeron que sí yo me he decir que no

Voz 4 30:58 se emociona volvernos a encontrar a mí me tiene un poquito conmovido todos los días y de España pero hay que decir que más de la mitad segura

Voz 18 31:16 como antes yo soy una mujer pasional

Voz 19 31:20 es vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí de allá mejor tengo mucha confianza en mí mismo criminal maravilloso estupendo sólo oyente de la cadena

Voz 16 31:31 la Bella para oyentes que sepa oral

Voz 19 31:34 hoy la ciudad de verdad hoy Lahoz que tampoco sepas sí

Voz 3 31:44 buenas noches que en los dos sorteos del triple Estela XI de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana tres

Voz 2 31:56 en el sorteo de la noche Juno

Voz 20 32:05 claro es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punta es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck pote la ONCE

Voz 3 32:21 Nos mueve hoy lo sean para esos padres que se trabajan un menú de veintisiete platos para esos hermanos que ponen vele turrones para esas madres que se preocupan por que todos tengan no la sonrisa porque este es un mensaje para todos los que mantenía es viva la ilusión este año es muy fácil acertar con el corte inglés Nos gusta la Navidad

Voz 21 32:46 habéis sido buenos este año seguro

Voz 1452 32:50 bueno tan buenos como esta oferta

Voz 22 32:52 la Nintendo suites con juego a elegir entre el lecho Mario en Ramis Clinton Battle por trescientos treinta y nueve euros exclusivo en medio Marc

Voz 11 33:03 el sesenta y es que haya un metro de nieve y el frío se colaba por mis ventanas casi sesenta años más tarde aún tengo las mismas en la Fundación Natur si queremos que las casas sigan contando historias con el Fondo Solidario de rehabilitación energética entre todos ayudamos a las familias vulnerables a restaurarla si hace que las energéticamente más eficientes si quieres conocer más detalles del Fondo Solidario

Voz 23 33:27 rehabilitación energética entra en fundación Naturhouse punto Fundación Arthur C

Voz 2 33:34 Juan Roger seis nuestros vecinos

Voz 24 33:41 cuánto se parecen tus vecinos a los personajes de la que se avecina la Rue del Percebe vecino o vecina pedí es constantemente sal que ruidos hacen encima ETI Iker ruidos crees que escuchan quiénes viven debajo de puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos y lo que quieras en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres nuestra cuenta de Twitter arroba y faros

Voz 5 34:05 Serra esta noche en el faro hablamos de los Ursinos El Faro con Mara Torres nos lo contamos esta noche a partir de la feria en la SER que apenas

Voz 2 34:16 SER Hora veinticinco Ángels Barceló de la tertulia mil

Voz 0194 34:25 Contreras María Esperanza Sánchez y Gonzalo Velasco por cerrar ya el tema Andalucía con esas negociaciones donde el Partido Popular ya habla abiertamente incluso ya ha hablado con Vox para que participe en ellas intenta desmarcarse ciudadanos además por el toque de atención

Voz 1071 34:41 te dan sus socios una Europa los liberales europeo

Voz 0194 34:43 dos mi estábamos ahora o planteaba ponía sobre la mesa María Esperanza la modernización de discurso de los socialistas la parte de responsabilidad Gonzalo tú quería responder

Voz 6 34:55 exacto ni mi comentario anterior venía porque si la izquierda lo que quiere es renovarse recuperando el electorado perdido sencillamente como resistencia a la extrema derecha malva sí es es el único argumento Se está reduciendo una fuerza de resistencia a cualquier esos cuatrocientos mil votantes de de Vox y esto es quedarse en una en una minucia no en esto algo parecido cedió también Pablo Iglesias cuando cedió un poco al romanticismo de la lucha contra el fascismo no estaremos en el camino de la renovación a mi juicio así no van a conseguir recuperar los votantes perdidos y segundo matiz claro marino pero en Francia es de ultraderecha pero Marine Le Pen se mudó a OPA de Calais donde están las comunidades mineras desprotegidas tras la transformación industrial tiene medidas de Servicios Sociales sólo para los franceses desde luego uno para los inmigrantes en las últimas elecciones en concurrió con un nuevo logo que era una rosa morada explícitamente dijo que era la rosa el socialismo con el morado el feminismo esto no es vox es decir ella manipula el imaginario y las expectativas sociales para crear políticas públicas que son xenófobas pero Vox no propugnan y manipula en algún modo ellos dicen sencillamente que van contra los Memphis contra ideología posmodernos relativista que acepta la inmigración desde las mujeres etc etcétera cuidado con el peligro de las convicciones ideas pasiones que están movilizando Vox

Voz 0194 36:16 Emilio también que es decir así cero cuando

Voz 0554 36:19 pero Avalos habla de la renovación es la necesidad de Pepe de Lucía de renovar y modernizar el lenguaje y el mensaje y el programa supongo del Partido Socialista a mí me me recuerda que cuando él estaba y sigue estando con Pedro Sánchez y siendo líder del Partido Socialista y el Partido Socialista pasó de tener ciento diez diputados a tener noventa diputados en las elecciones de diciembre del año quince él no dijo eso cuando hay meses después pasó de noventa ochenta y cinco señora no dijo nada de renovación que tengo la impresión de que eso es un pretexto para tratar de calificarlo de apartar aquello adversario interno en su partido como le pasa como en la señora Díaz pero no porque piense que cuando se fracasa electoralmente hay que renovar porque cuando fracaso él con lo suyo no propuso ningún tipo renovación ya ves a propósito de lo que ha dicho Gonzalo brevísima mete es que la mezcla de nacionalismo de políticas sociales eso fue el fascismo

Voz 0194 37:15 María Esperanza cerramos contigo previo no yo solamente que

Voz 1452 37:18 que evidentemente no estado cuando acaba diciendo lo que he dicho no estaba pensando en rescatar a Bono la gente que ha abandonado al Partido Socialista en este momento que seguramente será por causas muy distintas sólo que yo planteo que paralelamente a bueno a ver porque la gente esa gente que le votaba que les votaba los ha dejado yo creo que la de la izquierda la izquierda española la Izquierda Andaluza desde luego necesita renovar su discurso mirar ver el momento del siglo en el que estamos y ponerse en el siglo y lo mantengo

Voz 0194 37:52 seguiremos de cerca las negociaciones en Andalucía oiremos a Cataluña pero antes Pedro Blanco ha intervenido ya ha hablado el ministro del Interior francés dando datos no de de la muerte del atacante en Estrasburgo

Voz 1715 38:03 eso es el ministro Castán Anera ha comparecido ante la prensa una intervención breve para aportar algunos detalles de cómo se ha producido el hallazgo de esa persona lo contaba así el ministro vamos el decía que a las nueve de la noche un equipo que patrullaba en una zona de la ciudad vio a un individuo que caminaba en la vía pública esa persona que dice el ministro correspondía con la descripción de

Voz 25 38:34 el sospechoso que estaba buscando la Policía el alto

Voz 1715 38:44 en el atención se dio la vuelta es lo que está contando se enfrentó a los policías y los policías dispararon

Voz 0194 38:52 pues así ha sido abatido el atacante de el Mercadillo de Navidad de Estrasburgo los detalles los ha dado hace unos minutos el ministro del Interior francés para hablar de Cataluña Nos vamos a ir en primer lugar a Bruselas porque hay cumbre ya saben pero antes de ir a la cuestión interminable del Brexit que era el motivo de la cumbre Griselda Pastor buenas noches déjame preguntarte por lo que han dicho los líderes españoles que están lo que han estado en Bruselas sobre Cataluña no sé si de hecho la crisis catalana parecido en las conversaciones entre mandatarios porque sí que la hemos visto al menos en algunas imágenes

Voz 0738 39:24 pues sí es especialmente en la conversación que han mantenido el primer ministro de Eslovenia y el presidente Sánchez no una conversación que ha sido larga para lo que suelen ser estos encuentros en una sala llena de de cámaras y jefes de Gobierno de pie mientras van entrando y esperan que empiece la Reunión unos cuatro minutos aproximadamente el intercambio de gestos expresivos con las manos una conversación marcada por el viaje de Torra allí en la que según la delegación española el primer ministro esloveno ha manifestado tal apoyo al Gobierno de España allí esto quizás porque el primer ministro no es del mismo partido del presidente que recibió a Quim Torra lo cierto es que Eslovenia sigue estando presente y que hemos podido escuchar por ejemplo la casado llegando a la sede del Partido Popular Europeo y asegurando que lo que hay que hacer es controlar a los Mossos cuál

Voz 0572 40:16 hay que tomar el control de los Mossos d'Esquadra son dieciséis mil hombres armados que no puede estar en manos de un loco fanático como Torra que apela a la vía de la novena que fue una guerra civil con sesenta y tres víctimas y eso hay que hacerlo ya sino Sánchez lo dije ayer otra vez está siendo responsable de la inacción por no hacer nada

Voz 0738 40:33 bueno son sus declaraciones ha hablado también el líder de Ciudadanos Albert Rivera pero en su caso se ha limitado a pedir la aplicación del ciento cincuenta y cinco rápida

Voz 0194 40:43 luego lo contigo para ver esa última hora del Brexit

Voz 26 40:45 hasta ahora hasta ahora el Gobierno reconoce

Voz 1071 40:51 ayer lo hizo el ministro de Exteriores lo escuchamos aquí que intentaban una política de desinformación en Cataluña que según Borrell que la llamó de una manera muy concreta pues esa política no funciona

Voz 27 41:01 lo vieron como has está haciendo un enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro de diálogo para bajar la tensión de una apolítica ibuprofeno no puede decir con poco éxito hizo lo reconozco con poco

Voz 1071 41:16 esta mañana en Cataluña la ministra Meritxell Batet discrepaba de este diagnóstico de su compañero de gabinete

Voz 28 41:23 que la basada tan ansiosa produjo creo de la bajada de tensión se ha producido no sólo hemos hecho gestos también políticas concretas con resultados creo que si nos fijamos en cómo está hoy la sociedad catalana podemos decir que está mejor que hace un año son todos los resultados que hubiéramos querido no porque falta un poco reciprocidad lealtad por parte del Gobierno de la Generalitat tarda algo Berta la sacralidad

Voz 1071 41:45 gerentes puntos de vista en el Gobierno pues siempre donde cada vez son más evidentes los diferentes puntos de vista es en el partido del Gobierno en el PSOE los dirigentes territoriales que tienen las elecciones en unos meses cuestionan o algunos dirigentes territoriales cuestionan la estrategia del presidente con el independentismo el debate interno se vio en la reunión de los diputados socialistas del martes pasado hice percibe sólo con escuchar algunos presidentes autonómicos

Voz 0194 42:08 ejemplo García Page que esta mañana estaba aquí en el Hoy por hoy con la

Voz 1071 42:10 echa incluso en la que él prevé que vaya a acabar la legislatura

Voz 29 42:14 efectivamente que esta legislatura no se puede entender en términos normales como una legislatura yo creo que la elecciones en otoño es más me da la impresión de que es muy complicado negociar un escenario presupuestario para el veinte que lo es para aguantar los presupuestos prorrogados es muchísimo más complejo en términos de repercusión social y económica

Voz 1461 42:32 está hablando de la posibilidad de ilegalizar

Voz 1071 42:35 a los partidos independentistas el presidente aragonés

Voz 1461 42:38 Javier Lambán hoy en la Cope apuntaba Inés a mí

Voz 0693 42:40 misma dirección y en relación con el mismo lo habría que descartar absolutamente nada no habría que descartar absolutamente nada

Voz 0554 42:48 que es obvio que hay leyes

Voz 0693 42:51 que regulan el todo lo que tiene que ver con los partidos políticos que alguna vez alguna vez se ha aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco

Voz 1071 42:59 lo que diga el Gobierno pues la réplica del Ejecutivo es que esos son reflexiones palabra

Voz 30 43:05 las son sus reflexiones harán flexión amén cree que respeto

Voz 0194 43:09 estamos reflexiones se ha quedado ahí

Voz 1071 43:12 la voz esta tarde en los pasillos del Congreso reflexiones que respetamos quizá mañana desde la mesa del Consejo de Ministros no tenga Isabel Celaá más remedio que hacer una reflexión poquillo más larga avisan los independentista

Voz 0194 43:23 de qué discursos como los de la mano de Page

Voz 1071 43:25 por Zhang electoralmente escucho lo que decía Campuzano

Voz 4 43:28 debe saber

Voz 1889 43:29 que aquello que nos da fuerza a los independentistas son precisamente ese tipo de discursos que niegan lo más esencial el carácter democrático de nuestra aspiración el hecho de que España por definición es un estado nacional osea compuesto por diversas naciones que aspiren a ejercer sus derechos que aspiran a vivir en libertad

Voz 1071 43:48 impuestos a escuchar reflexiones las del republicano Joan Tardà

Voz 0194 43:51 dan la medida de la división en este caso dentro del

Voz 1071 43:54 en Televisión Española el portavoz de Esquerra subrayaba que él eso de las huelgas

Voz 0947 43:58 de no lo ve la huelga de hambre hoy pueda ser un grito de alarma ante una situación anómala creo que es muy loable Esquerra Republicana no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario

Voz 1071 44:12 Tardá también lo ha hecho Rufián el propio Campuzano se desmarcan de los llamados Comités de Defensa de la República que están preparando más acciones contra el consejo de ministros del viernes que viene en la ciudad de Barcelona

Voz 0947 44:24 no yo creo que siempre hemos dicho que la república catalana no la construiremos

Voz 1071 44:30 con pasamontañas Quim Torra al president aseguró ayer en el Parlament que no se pueden lanzar vallas un mensaje a los CDR a los que hace apenas dos meses les dijo

Voz 0554 44:40 mismo aquello de apretar Manuel Gobierno de Pedro Sánchez mantiene

Voz 0194 44:43 esa convocatoria de Consejo de Ministros ya has cogido lugar la John ya en el centro histórico de la capital catalana pagó rumbo Barcelona buenas noches

Voz 0019 44:51 hola Angel Bonet lugar escogido la ya

Voz 0194 44:53 ya a pesar de que los Mossos lo desaconsejan

Voz 0019 44:57 si el Gobierno ha confirmado hoy la existencia de un informe interno de los Mossos te elaborado de oficio que efectivamente no recomienda al al Ademar para la celebración de ese Consejo de Ministros lo ha asegurado la propia consellera portavoz él Sartori en TV3 aunque después el conseller de Interior Miguel book por tanto jefe de los Mossos lo matizado

Voz 14 45:16 el caso que con

Voz 0019 45:19 no les todos los Mossos aconsejaron desaconsejar lo que les toca es garantizar la seguridad cosa que harán y es que fuentes de Interior han confirmado que en las últimas horas han hecho reuniones operativas entre cuerpos de seguridad para preparar el operativo en cualquier caso como decías fuentes de La Moncloa aseguran a la SER que mantienen el plan confían en que se garantizará la seguridad otro elemento a tener en cuenta según ha avanzado La Vanguardia haya podido confirmar este redacción el Govern catalán celebrará un consejo ejecutivo el equivalente a su consejo de Ministros justo el día antes es decir el veinte de diciembre el jueves fuentes del Govern desmienten que tenga nada que ver con algún tipo de contraprogramación a Moncloa Arcadi por cierto hoy ha abierto la puerta de nuevo una reunión entre el presidente recordemos que la

Voz 0194 46:00 junio posición de la Generalitat era o cumbre entre

Voz 0019 46:03 vernos en pleno o que la Moncloa fuera buscando otra fecha las fuentes de Moncloa que citábamos Nos dicen lisa llanamente que ellos encantados a todo esto otro frente abierto la negociación laboral de los Mossos principio de acuerdo es noticia de última hora para equiparar sueldo de Mossos a bomberos sujeto eso sí a la aprobación de los presupuestos del presente

Voz 1452 46:21 dos mil diecinueve

Voz 0019 46:22 la reunión acaba de terminar en la Consejería de Interior después de que un grupo de mossos recordemos que haya estado atrincherado en los despachos del departamento hasta que no ha llegado una propuesta del Govern que el esa más o menos convencido

Voz 0194 46:33 lo que sí está claro es que para el viernes el dispositivo de seguridad que se espera es muy importante porque hay varios colectivos que están llamando al boicot

Voz 0019 46:42 sí por lo que respecta a los Mossos no conocemos por el momento detalles del despliegue de la Policía Nacional desplazará al menos seiscientos efectivos aunque a la Generalitat eso no le consta es que las diferentes entidades sociales del independentismo han empezado a llamar a la movilización la ANC llama a bloquear Barcelona con una concentración de coches los CDR animan en Twitter a congregarse a primera hora de la mañana frente al edificio de la seda mar hasta hablan de barricadas y Omnium prepara un acto político a las once de la mañana en su caso para protestar de forma pacífica

Voz 6 47:10 gracias Pau hasta luego esta mañana

Voz 0194 47:12 Pedro y también Borrell ha vuelto a hablar hoy no