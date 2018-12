Hora 25 (13/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1452 00:00 tan absolutamente nada y eso es algo positivo algo bueno lo que ocurre es que yo no sé si él que francamente es un es un político serio y un político muy respetable si él además de que se vea por ejemplo en una entrevista en televisión hace más si está por debajo intentando acercamientos para llegar a algo más razonable porque desde luego lo que está pasando en este momento desde la presidencia de la Generalitat abajo es bastante tremendo no eso yo no lo habíamos visto nunca en este país que salieran la las fuerzas del orden a decir esto parece que está bien y esto está mal y aquí no deberían ustedes decidido hacer una reunión pero bueno esto qué es quién manda en Cataluña quién decide lo razonable rueda duramente la imagen que está dando Cataluña es un poco en fin supongo lamentable realmente de falta de músculo político yo creo que en fin eso es justamente lo que hace que estemos en este naufragio que esto en momentos un naufragio me ya veremos tú quién se salva no

Voz 0194 01:03 tú que hablas de la imagen a estas alturas del día de la semana del mes o del año ya nos quedan pocos puntos novedosos desde donde observar la situación política y social de Cataluña en relación con España el hemos dado ya tantas vueltas durante tanto tiempo pero hemos encontrado un enfoque todavía no explorado al menos por nosotros como se verá todo esto asunto desde el planeta Marte son cosas

Voz 1 01:25 vino Donate y la nave espacial insights destinada a pasar sus días sobre la superficie del planeta Marte registro el pasado uno de diciembre es sonido de las vibraciones que el viento marciano producía sobre los paneles solares

Voz 2 01:40 odioso

Voz 3 01:43 el viento extraterrestre corría sobre la superficie arrastrando polvo a veinticinco kilómetros por hora arrastraba polvo

Voz 4 01:51 quizás fragmentos de sonido simple

Voz 3 01:53 así cables

Voz 4 01:56 carácter me conviene creer en los marcianos llevo días intentando desentrañar que nos está diciendo el viento de Marte

Voz 3 02:05 Bosco Sotillos rastro de extremado cuyo de comunidades

Voz 4 02:11 es microbiana colonizadora de rocas

Voz 3 02:14 y las maniobras de Marcia

Voz 5 02:16 pues tratando de desenterrar la chatarra del robo

Voz 6 02:19 otra Opportunity en el valle de la persevera

Voz 5 02:21 anciano

Voz 4 02:23 búsqueda todavía infructuosa me ha llevado a especular sobre cómo estarán interpretando los marcianos los sólidos procedentes del planeta tierra por coherencia histórica sus antenas deberían apuntar a Estados Unidos

Voz 6 02:38 en las películas todos los extraterrestres más aquí

Voz 4 02:43 el primero en verlo suele ser el empleado de una gasolinera en una carretera solitaria de Dakota del Sur

Voz 6 02:48 que se llevan las manos a la cara y lanzó un grito congelado de terror hacia el firmamento

Voz 7 02:55 los platillos volantes Se van a arrasar Los Ángeles las

Voz 4 02:58 Vegas Nueva York Casablanca y Washington

Voz 1 03:03 pero yo no tengo una visión apocalíptica de la vida y tampoco creo en la maldad por

Voz 4 03:08 así de quienes llegan de otros mundos

Voz 8 03:11 así que quiero suponer que las mafias

Voz 4 03:13 quien así marcianos no son conquistadores sino pescadores artistas auxiliares de enfermería el como tienen un nivel de inglés intermedio y sólo entienden a los americanos les hablan con subtítulos apuntan sus antenas a la península Ibérica según mis suposiciones la primera recepción de sonidos procedentes de la Península debía confundirlo no sabían a qué patrones atenerse pero los marcianos son testarudo y sospecho que volvieron a intentarlo también ha puesto que durante un tiempo no consiguieron avanzar así que estas mi tesis decidieron hacer varias catas de sonidos Tarrés

Voz 9 03:57 pero después de pulir ruidos separar estratos de consonantes y vocales aislar y coordinar fonemas ya han debido de dar

Voz 4 04:09 dos palabras Catalina taca

Voz 10 04:12 a mí me mata

Voz 11 04:15 a los marcianos sospecho no les debe parecer gran cosa en Marte Cataluña y España son contingentes no necesarias no entienden tanta insistencia hay tanto ruido

Voz 12 04:27 pero yo me pregunto cómo va a comprender un extremo filón marciano que ni siquiera sabe existir lo que es una realmente importa

Voz 13 04:34 ante la vida

Voz 1071 04:37 buenas noches

Voz 0472 04:40 más cosas de Severino Donate avanza

Voz 0194 04:43 vamos en cuanto el Congreso aprobó una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP el PP aprovechó la mayoría absoluta que tiene en el Senado para abrir recuerden una comisión que investigará a los demás es allí donde hoy ha comparecido el secretario general de Podemos Pablo Iglesias protagonista de uno de los testimonios más llamativos del día pongamos contexto a lo largo de los años son contestó que ustedes seguro conocen ha dicho muchas cosas Iglesias

Voz 1071 05:08 sobre Venezuela aquí en Venezuela el catorce

Voz 14 05:11 los venezolanos van a decidir quién va a ser su presidente y a partir de ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas de lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados contra las mayorías sociales es el ejemplo de América Latina se convierte en una alternativa para para los ciudadanos europeos

Voz 15 05:34 que por el hecho de que no te guste quién es el presidente de Venezuela digas que en Venezuela hay una dictadura cuando hay pluralismo político creo que cuando menos es exagerado

Voz 0194 05:45 esto es lo que decía Pablo Iglesias hasta que hoy Oscar García buenas noches

Voz 1645 05:49 hola buenas noches se ha desdicho

Voz 0194 05:51 o por decirlo con sus palabras no se reconoce

Voz 1645 05:55 eso es como en la comisión del Senado donde comparecía Se estaba hablando mucho de Venezuela el líder de Podemos ha aprovechado para actualizar su posición sobre el asunto primero negando lo dicho hasta ahora

Voz 1663 06:06 yo no comparto algunas de las cosas que dijo que en el pasado

Voz 1645 06:10 después dejando claro que la situación de ahora en Venezuela no es aquella que él mismo dibujo

Voz 1663 06:14 que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta

Voz 1645 06:20 porqué dice todo esto y lo dice ahora justificación

Voz 1663 06:23 no he podido decir cosas políticamente que hará no comparto y creo que que rectificar en política está bien

Voz 1645 06:31 pero en este particular acto de contrición Iglesias va más allá y se ofrece para debatir en algún foro público otras cosas en las que dice que se equivocó el mismo ponía

Voz 1452 06:41 por ejemplo no sé si os acordáis del Telegraph

Voz 1645 06:44 una cosa parecida al Whatsapp para no lo sepa que ese público de iglesias donde decía de la periodista Mariló Montero que la azotea hasta sangrar bien pues

Voz 1663 06:53 siento muchísima vergüenza aunque fuera en integran privado de haber hecho una broma machista imperdonable muchísima vergüenza

Voz 1645 07:00 pero es que este no ha sido el único caso porque reconoce que lo ha hecho más veces que ha hecho comentarios que luego ha pensado dice que son impresentables así que

Voz 1663 07:10 lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir bueno pues pues lo siento mucho y esto lo hice mal

Voz 1645 07:17 le escuchaba atentamente el senador del PP Luis Aznar Ángels que sorprendentemente no ha entrado en lo de Venezuela pero sí en esto del telegrama las disculpas de de Iglesias

Voz 16 07:28 no el motivo de la cuando ustedes arrepienten hay que perdonarle cuando los demás arrepienten hay que pedirle responsabilidades eso es lo que hacen ustedes yo pediría que medita sobre eso

Voz 1645 07:39 porque dice Aznar que cuando ellos en el PP se refiere cometen un error en Podemos siempre exigen responsabilidades a pesar de haber como ha hecho Iglesias hoy pedido perdón

Voz 0194 07:50 en el motivo de la comisión era Óscar en teoría hablar de la financiación de Podemos y ahí niega cualquier irregularidad

Voz 1645 07:58 si el senador del PP Luis Aznar ha incidido mucho en preguntar a Iglesias si había trabajado para el Gobierno de Venezuela si directa o indirectamente su partido si había financiado de ese país

Voz 1663 08:09 yo le pregunto pues ha trabajado usted para el Gobierno venezolano Si yo les respondo mire usted sí usted pretende sugerir que ávido financiación por parte del Gobierno de Venezuela podemos yo les digo que no

Voz 1645 08:22 pero ni de Venezuela ni de otros países

Voz 1663 08:24 podemos no ha sido financiado por ningún Gobierno extranjero de manera directa o indirecta

Voz 1645 08:31 Aznar le ha insistido una y otra vez en que hay indicios para pensar lo contrario e Iglesias

Voz 1663 08:36 que jamás he cometido un delito ninguno no he cometido un delito creo que estoy respondiendo de manera clara

Voz 1645 08:43 el líder de Podemos ha negado que tuviera una cuenta personal en el paraíso fiscal de granadinas y ha dicho que todas las donaciones recibidas por Podemos han sido legales y a partir de ahí pues a partir de ahí Angels la bronca

Voz 1663 08:55 ha dicho usted en un momento determinado que hubo una sentencia que dijo que era verdad

Voz 17 09:03 me dijo que era verdad sí sí los tú escuchas verdad que yo podía tener una cuenta no no no Granada vivas y aquí sí sí si quiere se lo aclare más es más bueno perdone lo claro ustedes pues no perdóneme señor no no no no no señor Aznar eso es que ordenar el debate les aseguró a los que lo voy a ordena

Voz 1645 09:22 ha sabido ha habido varios encontronazos y los podemos dividir incluso en categorías lo sabido por ejemplo en los que han derivado en anécdota

Voz 17 09:30 después de una hora ustedes ya se han cansado de preguntar sobre la financiación de mi partido que a una hora es humillando no me interrumpa la señor llevamos somos Santos y su discurso pero que le preocupa tanto que hable que elevó por que le preocupa que esté a las cabras noticia

Voz 1645 09:47 y claro las cabras se han convertido en protagonistas

Voz 17 09:50 noble animal herido a la Cámara pero hemos yo entiendo a trabajar a ustedes no me ha molestado la ese momento señoriales les aburre la excitación que yo doy aquí yo les cuento discúlpeme señor Aznar cabras retiro la cabra arraiga usted habrá traído los tres las ovejas ya le digo digamos animales que considera

Voz 1645 10:11 soy imaginad cómo ha derivado la cosa que son terminado Aznar e Iglesias recitando improvisada mente La venganza de Don Mendo

Voz 1663 10:18 quién es nuestra muerte a los dos primero Lundgren Tip y te daré muertes si lo juro y luego tú misma tú esclavas

Voz 17 10:26 en La venganza de Don Mendo una Pedro pero nada conseguí Muñoz sea la cuarta me plantee carta ante tal maya frenos para de este bucle señorías

Voz 1645 10:39 y así Angels han transcurrido las casi cuatro horas de comisión que ha sido larga sí pero también como veis entretenida

Voz 0194 10:45 eso sí Oscar muchísimas gracias

Voz 1645 10:49 ahora ahora es pregunta

Voz 0194 10:50 Trevor por la Comisión yo estoy boquiabierta para que el Senado no sirve para nada no o que aunque es un sitio aburrido y lo que pasa es que tengo mis dudas de si la Comisión en una contra que sirve de al menos de este tipo sirve para alguna cosa ahora ahora preguntó por ello pero ya que estábamos en Venezuela y todo lo que se ha hablado hoy en el Senado de Venezuela desde Estados Unidos Le dan un tirón de orejas a Zapatero a cuenta de Venezuela

Voz 1071 11:13 sí sí sí sí aprovecha merecedora pararnos un palito él

Voz 1715 11:16 embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos el se llama Carlos Trujillo ha concedido una entrevista a la agencia Efe el literal de sus declaraciones es esta pues este perdón creo que Zapatero fracaso miserablemente hemos visto la falta de éxito de esos intentos de conversaciones para el diálogo cree este embajador que no es posible un proceso de mediación en Venezuela porque todas las partes tienen que tener voluntad y aprovechando de que ese calentaba al embajador en sus palitos a España poseído un poco más allá también ha criticado el viaje de Pedro Sánchez a Cuba el reciente viaje del presidente español a Cuba cree dice este embajador que no envía un mensaje positivo porque ha dicho si eres un país que respeta la democracia los derechos humanos tienes que apoyarlos en todo momento Hinault de forma selectiva bueno

Voz 0194 12:04 pues este es el el recado que mandan a España Gonzalo preguntaros por la rectificación de de de Pablo Iglesias cuando dices no me reconozco dicho cosas que no comparte lo dicho cosas que no comparto pero claro estaba escuchando lo que no estaba contando Óscar de la comisión una comisión recordemos y lo decíamos antes que la pone en marcha el Partido Popular aprovechando su mayoría absoluta para de alguna manera contra atacar esa comisión sobre la financiación a presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso Tariq yo escucho estoy pienso que pérdida de tiempo no

Voz 1645 12:36 sí a mí me produce una especie de Cannes Francia se estrenó el escucharlo libre que sirve comisión FDIC por decir así que para para como tapadera para otro tipo de de noticias pero una vez que se constituye creo que bueno Pablo Iglesias a cierta en una cosa es equivocan otra cierta en rectificar de algún modo pues un personaje claramente en procesos constante de maduración ir no Venezuela pues ha sido uno de esos errores de algún modo históricos pero es un error histórico por qué porque lo que él tiene que hacer es delimitar muy bien y lo que se trata de bueno de haber valorado mal lo que era el referendo venezolano con la acusación de financiación ilegal que recae sobre ellos no eso es lo que tienen que distinguir claramente y también sobre la obsesión de que Venezuela se convierta en un mantra que se en el debate político español que hable de lo que sea el sable de Sanidad sable de Andalucía creo que Pablo Iglesias tendría que haber centrado en eso por mucho que haya cometido errores en declaraciones en relación a Venezuela eso no quita que sea totalmente injustificado que Venezuela ser un argumento de uso común y coloquial de la de la discusión política en este país y eso cell en lo que creo que él que además es un parlamentario que cuando quieres brillante que cuando quiere saber ser frío Hypo y prudente creo que es en lo que tenía que haberse centrado la mili que te parecía que te así pues la verdad es que de puede huir el barullo que se organizó en la en esa comisión del sonado es la Cámara de reflexión de las Cortes españolas tengo un grandísimo como

Voz 18 14:00 jueces superioridad sabes por qué

Voz 1645 14:04 porqué nosotros que no son porque no somos representantes de nada que no sea votó nadie que no tenemos ningún dato del pueblo que no podemos legislar que estamos aquí porque un señor generosamente ha dicho hombre pues este chico de Almería a lo mejor puede aportar de luz alguna vez lo voy a invitar a que venga el programa si no soy nada sin embargo nosotros damos un ejemplo de respeto y de discusión civilizada respetuoso y democrática y aclaramos la cosa y cuando no estamos de acuerdo lo decimos pero guardando la forma además somos más que también te sabe ripios valga así

Voz 18 14:37 hace que María Esperanza

Voz 1452 14:40 sí bueno La venganza de Don Mendo es muy divertida la interpretaba lo dice hombre quién es el Gómez aumento de Don Mendo absolutamente prodigioso no a mí me ha parecido divertido este momento la verdad yo creo en todo caso que esta comisión en fin no bueno pues ahí está

Voz 0194 15:04 Decía Gonzalo fe total porque además

Voz 1452 15:07 alta todos los demás partidos ni nadie ha querido hacerle el juego al interés del Partido Popular que que es por por lo que ha nacido esa esa comisión de investigación no realmente en fin yo no si Gonzalo Si es tan fácil si era tan fácil intentar un discurso en fin serio de dejar el asunto Venezuela El el sitio que le corresponde porque realmente el señor Aznar lo estaba utilizando permanentemente porque era un bombón para él no en todo caso claro la actitud de de Iglesias a mi me parece que ha sido oye muy interesante no primero porque si hubiera tenido enfrente otro interlocutor seguramente Aviaco habría zanjado el debate pero en ese sentido no pero bueno tenía alguien que le encantaba un señor con el que me encantaría ir a la ópera porque es finísimo

Voz 0194 15:54 las caídas me dame dos minutos para para el Brexit que decíamos que no más inmediato de la noche es decíamos antes que estaba en Bruselas porque comparten cena los líderes europeos para abordar el Brexit ya ven que desde hace un tiempo Europa está atrapada en el día de la marmota que se lo digan a Theresa May que ha llegado a la capital comunitaria después de salir viva como contamos aquí anoche en directo de otra embestida de su partido viva pero se deja algunos jirones ahí de pie le

Voz 20 16:22 no es buena de que España es techo

Voz 1071 16:25 Mónica desde Londres el corresponsal de La Vanguardia Rafa Ramos escribía hoy Robinson Crusoe pasó veintiocho años en una isla tropical en contacto con delincuentes presos caníbales y amotinados expuesto a todo tipo de peligros sobreviviendo a base de ingenio hasta que fue rescatado

Voz 6 16:40 tres a Mel es la versión política del personaje lo que no sabemos ese Amey en Bruselas están o no

Voz 1071 16:46 pues rescata eso a Europa primero tratar de confortar a Melli después de buscar la solución para el Brexit sobre el que penden pese a la votación de anoche todas las incertidumbres Griselda vuelvo contigo ha habido una reunión con Mello Traian luego sin ella ahí a esta hora algún tipo de conclusión

Voz 0738 17:01 no no de momento no sabemos si a tardar mucho lo que si os podemos explicar es que la intervención de mella Siero intensa cuarenta minutos aproximadamente en los que primero les ha dicho que ya puede asegurarles que tendrá una mayoría no ha dicho cuándo y eso es muy importante pero después ha añadido que para esa mayoría necesita ayuda la ayuda para modificar la percepción británica de que el tema irlandés es una trampa en concreto omeya advierte que Europa tampoco le interesa el riesgo de un no acuerdo Lacy y les ha responsabilizado ir en fin que si hay un caos el Reino Unido tampoco lo quiere pero ellos también serán actores si no consiguen dice ayudarles a cambiar las percepciones es decir que a que se han quedado los jefes de Gobierno reflexionando a ver cómo se expresan ahora conscientes de que probablemente volveremos este próximo enero siempre con el Brexit

Voz 1071 17:55 esa venga pues a ver qué pasa entonces Griselda gracias Ignacio Escolar directores

Voz 0194 18:00 el diario buenas noches creo que está todavía pero enseguida se pone al teléfono pensaba que ya estaba aquí ahí dando las últimas teclas al ordenador en cuanto CIR la página eso es más eso

Voz 1645 18:11 Nos no mirar por no mirar adelante

Voz 0194 18:13 acometida de Guinea de instalarnos estaba Nos estabas escuchando ya lo era mágica pues a ver si si le podemos Le tenemos ahora ahí sino iban muy vamos a empezar con las frases venga pues ya está ya le tenemos si no tenemos pues vamos con las francesas cafre

Voz 1071 18:27 sí cifras las del INE el saldo migratorio positivo hace que la población que reside en España haya crecido en setenta y cuatro mil personas a pesar de que hayamos llegado al peor dato de natalidad al más alto de la mortalidad desde mil novecientos cuarenta y uno lo contamos el otro día hoy hemos conocido otra realidad que uno de cada tres muertos en las rutas migratorias del Mediterráneo fallece en las costas de nuestro país en dos mil dieciocho dos mil ciento sesenta personas perdieron la vida han perdido la vida al intentar llegar a Europa de ellas seiscientas ochenta y siete trataban de llegar a España frases pues de Elena atajó en lo que es de la ONG Andalucía Acoge urge un cambio de enfoque de la política migratoria que tenga en cuenta la causa real de la movilidad humana priorice la vida de las personas así como su potencial inclusión en la sociedad receptora en Cataluña los jesuitas abren una investigación sobre los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de esa orden es la primera en España que adopta una decisión así contó el diario El País hace unos días el caso de un jesuita condenado por abusos que fue destinado a Bolivia los jesuitas nunca le abrieron un proceso sancionado los máximos responsables de esta comunidad sostienen que a pertenecer una investigación sistemática de todo lo que ocurrió desde los años setenta en SER Cataluña hablaban Éstas son sus frases con Rick más Llorenç

Voz 21 19:38 es el momento de explicar lo que ya venimos haciendo los escuelas jesuitas de toda España desde hace tiempo es decir estudiar posibles casos para ser un seguimiento sobretodo para acompañar al máximo a las posibles víctimas de estos abusos es el caso mes evitamos de alguna manera pues pedir perdón e tener tener este seguimiento digamos de de Cuba

Voz 1071 20:00 necesitamos pedir perdón tener el sentimiento de culpa buenas cifras de accidentes de patinetes eléctricos que han causado casi trescientos accidentes en once meses la medias bastante elevada Pomés son datos que ha ofrecido el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Vargas sostiene que esto es la punta del iceberg así que ha enviado a la Fiscalía un oficio a las policías locales de cada municipio para que intensifiquen las investigaciones de estos siniestros que se lo tomen en serio y que recaben datos de los patinetes hay la idea de que el patinete es un juguete que buena prueba de ello es que parece que se van a regalar mucho Reyes no más sólo Un juguete no es un juguete atiende necesidad de muy relevante pero también obliga a responsabilidades muy relevantes bueno vamos a ir a Salamanca por una Nochevieja que es una fiesta que muchos hemos conocido hoy pero mira Salamanca celebran la Nochevieja ahora ahora antes de que cada estamos a tres cero antes de que cada universitario se vaya a su casa ya que van a estar allí por última por las últimas noches Celia a lo mejor celebrarlo pero es que no hay ni mil ni dos mil personas es que parece que hay veinte mil entre ellas nuestro compañero Sergio Valdés hola Sergio qué ambiente hay

Voz 22 21:18 bueno pues eran bien y comentabais de casi veinte mil personas en la Plaza Mayor de Salamanca es la fijado un aforo máximo de veintiuno a mil setecientas y poco a poco van llegando los universitarios tanto los de esa la banda como los de fuera para celebrar efectivamente por anticipado el final de año y dar la bienvenida al año dos mil diecinueve muchísimo público y la gente que evidentemente continuará la fiesta hasta bien entrada la madrugada lejos eso sí de la Plaza Mayor ya en los locales privados de la ciudad

Voz 0194 21:43 dime una cosa a las doce de la noche suenan las campanas

Voz 22 21:46 a las doce de la noche suenan las campanas Ángels pero en este caso es la megafonía de esta por aquí habilitada por el conciertos y demás la que marca un poco el cambio ficticio de año para los universitarios pero sí suena también las campanas del reloj de la Plaza Mayor de Salamanca

Voz 0194 22:00 si se comen las uvas

Voz 22 22:02 se comían antaño comían doce gominolas últimamente fueron seis pero últimamente de cada uno se come así que suele mal doce doce alguno ya digo se trae de su casa lo que lo que conseguido

Voz 1071 22:15 yo creo que ese es el objetivo de más de uno caído a aplazado hombre es lo que pueden ahora

Voz 0194 22:18 a mismo más de veinte mil personas celebrando la Nochevieja en un trece de diciembre en Salamanca y esto pasa todos los años

Voz 22 22:26 pero efectivamente pasa todos los años además en esta misma semana de diciembre este jueves pues a disfrutarlo pues dice ante sus caldos Sergio Gracia

Voz 1452 22:37 las cosas bonitas de claro me vas a decir algo a lo que esto debe ser muy nuevo porque yo soy salmantina de nacimiento viví mía Doreste hasta mi adolescencia en en Salamanca y jamás pasaba eso

Voz 1071 22:50 parece que viene de antiguo esto que otra cosa

Voz 1452 22:53 esas que a participar y las uvas primera serán gominolas no existían ya hace mucho tiempo y me dicen que la claro me Esperanza te voy a decir Nacho me dice

Voz 0194 23:01 yo lo conozco de siempre claro queda tienen achique

Voz 1452 23:04 tienes tú venga vamos a Ramos

Voz 23 23:08 el dietario

Voz 13 23:10 el anuncio de protestas en varias ante la reunión del Consejo de Ministros del día veintiuno en Barcelona entre muestras de inquietud en amplios sectores del independentismo conscientes de que cualquier desborde les irían contra Joan Tardà lo ha explicado con franqueza creo que la republicano la construiremos con pasamontañas sino por la acumulación de fuerzas con lo cual se impone una pregunta quién manda hoy en el independentismo catalán con Torra enquistado en su peculiar concepción de la ética de los discípulos se echan de menos voces que dejaba la ética de la responsabilidad impongan la autoridad necesaria para que la situación no se les escape de las manos o alguien puede ser tan insensato como para creer que sería mejor para el independentismo afronta el juicio en enero con la Generalitat intervenida confiemos en que los Mossos tengan razón y que sea cierto que hay más ruido en las redes que posibilidad real de crear barullo en cualquier caso harían bien Gobierno español el Gobierno catalán en ir de la mano para salvar esta cita se la juegan los dos si hay lío la derecha hay partes los suyos saltarán sin piedad contra el presidente Sánchez un ex del PSOE no pierden ocasión de dar rienda suelta sobre el sentimiento con Sánchez y complicarle la vida no le perdonan que les desafiar al es ganar a ellos a cambiar el partido que ellos habían llevado una ruina imparable la Ambani García Page han tenido la ocurrencia de pedir la ilegalización de los partidos independentistas es decir excluir del sistema político un par de millones de personas seguirían hablando de democracia es triste que haya socialistas prestos a hacer el trabajo sucio a la derecha en vez de ayudar a Sánchez de encontrarlo que este país necesita una vía para una solución acordada parte de la prensa de derecho a ser linde con entusiasmo la elocuencia parlamentaria de Pablo Casado habla sin papeles dicen rozando el éxtasis para que los necesita un solo tema hay siempre dice lo mismo

Voz 0472 25:04 una cosa que luego Ignacio Escolar sí que estaba al teléfono pero nosotros no hemos tenido tiempo ruido porque sus familias ha pensado que estaba no no estaba el teléfono pero todavía anda bien todo el mundo a todos estamos bien todo el mundo está bien Emilio Contreras María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco hasta la semana que viene buenas noches feliz año nuevo feliz año nuevo vamos a estrenos vamos estábamos crees que pondrán el come Meldonium que pusimos pues seguro que lo ponen mañana por cierto hora25 desde Cartagena les esperamos allí feliz noche

Voz 24 25:44 lo ve en ese

Voz 6 25:48 servicios informativos

Voz 25 25:56 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto

Voz 6 25:59 y en la red

Voz 25 26:01 la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 26 26:08 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 27 26:11 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 20 26:21 en el faro con

Voz 0472 26:24 Nos encontramos esta noche a partir de

Voz 20 26:27 la una y media en la SER

Voz 26 26:30 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 1071 26:33 creen ustedes lo mismo del una salida quiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que debe dimitir no los

Voz 27 26:42 pero inmediatamente militancia no tiene respuesta para ex ministro

Voz 28 26:47 ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es GA mosqueteros Cadena SER

Voz 6 27:01 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 0472 27:05 los José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones en este momento no es bonito el País Vasco

Voz 6 27:14 la simpatía esta afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 4 27:18 mañana paseando por el pueblo a usted lo conozco a este la corrupción os Benjamín me prestaba cada uno de los Rolling Stone

Voz 6 27:24 sí el de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad todos sonríen Rossi

Voz 0472 27:31 porque eso entrevistando porque recordáis cuando rodaba acordamos ese momento si a mí me ilusiona son

Voz 6 27:37 los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 23 27:46 hola me llamo Ricardo sede me mal nada Emma Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en velada Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 30 27:57 hombre de Mi pueblo quede más era más de la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo he encontrado esos amigos que en vela de nada más que eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director Danny rápido

Voz 0472 28:17 no

Voz 31 28:18 Correa no no barrido corrido

Voz 32 28:21 acusó el Deportivo a todos los jefes de semana Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 6 28:31 después de como cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco queremos que la vida

Voz 20 28:41 que el sexo

Voz 6 28:44 con entra en Cadena Ser punto com por nuestra carga tela Cadena SER

Voz 33 28:54 mantiene una noticia de él

Voz 34 28:56 ahora según nos informa nuestra enviada especial a Dama

Voz 1071 28:59 asco Jimeno Torres Bicing de otro alguien

Voz 32 29:02 pero el fuego

Voz 33 29:06 yo mueren cientos miles celebra Torres sí lamento retrasó es cierta Ernesto González hablamos hijas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 35 29:15 mira tú menos frente al la discusión no estuviera en una cárcel

Voz 34 29:21 R3 la luz ficción sonora de los creadores de Irán

Voz 36 29:24 apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea ya natal viene

Voz 3 29:31 ya disponible Podium podcast

Voz 6 29:35 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu Smart

Voz 20 29:44 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación