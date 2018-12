Hora 25 (14/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 es este un viernes extraño en el que el debate gira en torno al próximo viernes veintiuno de ya un posible encuentro por confirmar entre Pedro Sánchez y Quim Torra que puede terminar siendo un diálogo de sordos

Voz 1722 00:11 tiempo que vaya a utilizar Elena hablar de la autodeterminación yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el Estado de bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 01:04 los problemas están para solucionar se bueno para dejarlos como se han dejado durante estos últimos siete años eh en la situación que están con eso estoy respondiendo yo asumo mi responsabilidad

Voz 0194 01:16 alta tiempo sosiego y moderación dice el presidente que todavía espera respuesta a su invitación a Quim Torra para reunirse aprovechando el Consejo de Ministros en Barcelona del viernes que viene la Generalitat quiere negociarlo aunque su portavoz del Sartori quiere que sea un diálogo sin condición

Voz 5 01:30 más allá de una reunión protocolaria demostrar de las instituciones catalanas de decir mira esta es la sede de Gobierno desde hace seiscientos años de esta reunión se tiene que entrar en contenido porque estamos donde estamos y sobre todo cuáles son los mecanismos políticos fuera de la justicia para poder canalizar esta situación

Voz 0194 01:48 Pablo Casado y Albert Rivera no conciben diálogo con quién inflama las calles reprochan con dureza a Sánchez por querer hacerlo

Voz 6 01:53 ahí va el señor Sánchez a dialogar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre como salida a la situación de Qatar

Voz 7 02:05 con Torra llamando a la violencia con Torra llamando a la vía eslovena que llamara la guerra de verdad que ese señor en vez de aplicarle la Constitución hacer un requerimiento lo que hace es pedir una reunión para hablar

Voz 0194 02:15 los encuentros del PP con Vox en Andalucía alimentan la desconfianza entre ambos Juan Marín en Televisión Española lamentaba hoy que los populares no estén cumpliendo su palabra

Voz 1763 02:23 nosotros solamente estamos negociando con el Partido Popular llegamos al acuerdo de que mientras que estuviéramos centrado en esta mesa negociando no se negociaría nada en paralelo con ninguna otra formación política espero que el Partido Popular esté cumpliendo porque nosotros lo estamos haciendo

Voz 0194 02:41 y otro incumplimiento esta vez en materia de vivienda enfrenta a gobierno con Podemos Pablo Morán

Voz 1667 02:45 advierte Pablo Iglesias de que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para facilitar el alquiler no entra en el fondo del problema en el precio de la vivienda como reconocía José Luis Ábalos

Voz 0919 02:54 contemplamos medidas de intervención

Voz 4 02:58 precisamente nosotros habíamos acordado con ellos en el acuerdo de presupuesto otra cosa habíamos acordado que las medidas de vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajar los alquileres pactar un Serván Si el Gobierno incumple el acuerdo nuestro voto será desfavorables

Voz 1667 03:13 estaremos en Bruselas donde la Unión ha acordado la creación de un presupuesto común para la zona euro en una cumbre de la que se va a May

Voz 3 03:20 hay

Voz 1667 03:22 en aclarar qué hará Reino Unido para el convencimiento de que hay margen para negociar aquí aclaraciones al Brexit pese a su tenso encuentro con Jean Claude Juncker como demuestran las imágenes en televisión es recogeremos la consigna que cientos de periodistas han lanzado hoy a la Justicia en de France en defensa del secreto profesional

Voz 1923 03:42 la respuesta del

Voz 1667 03:43 Medio al juez que ordenó la incautación de los móviles de dos periodistas en Palma

Voz 0194 03:48 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:51 las buenas tardes hoy comienza la jornada de fútbol tanto en Primera como en Segunda División en primera a las nueve abren la jornada en Balaídos el Celta y el Leganés en segunda Se juega el duelo andaluz entre el Málaga y el Cádiz y una noticia de esta misma tarde en el Athletic de Bilbao se ha anunciado la renovación de sus jugadores Balenziaga hay de Marcos hasta el año dos mil veintiuno ambos como hiciera Muniain en su día no tendrán cláusula de rescisión en su contrato

el tiempo vuelve el frío de verdad Jordi Carbó buenas tardes

las tardes a lo largo del fin de semana las nubes van a ser abundantes especialmente en el centro de la península también en el Cantábrico Galicia lluvias que irán cayendo en distintos momentos en Galicia más esporádicas en el Cantábrico la lluvia persistente del norte de Navarra y Guipúzcoa las próximas horas irá desapareciendo y esta próxima madrugada a lo largo de mañana nieblas en todo el centro peninsular también en la Comunidad de Madrid nieblas o nubes bajas que mantendrán el ambiente frío durante toda la jornada en cambio va a lucir el sol en el Mediterráneo el sur de la península también en Canarias con temperaturas parecidas a las de hoy el domingo las lluvias irán viajando de oeste a este afectando a toda la Península sin grandes acumulaciones de agua fuera de Galicia

Voz 0194 04:58 volvemos a las nueve desde Cartagena ahora desde Madrid empieza Hora Veinticinco Pablo

Voz 1667 05:02 yo quiero que escuchen la voz de uno de los héroes de este viernes tiene veintinueve años es musulmán y ayer trepó por la fachada de un edificio de Zaragoza para salvar a una mujer que estaba siendo maltratada se llama Mohamed

Voz 1923 05:14 estoy contento por lo que ha pasado salvable la habido pero eso bueno no donde instaló donde se hoy el grito y a La Ventana decretado achacó

Voz 1667 05:21 no se lo pensó dos veces hoy Mohamed en declaraciones a la agencia Atlas ha animado a ayudar a salvar vidas si él ha podido asegura habrá otras personas que también puedan hacerlo

Voz 3 06:22 venga

Voz 1667 06:49 inauguran Pedro Sánchez apuesta por aumentar la dosis de ibuprofeno como respuesta a la tensión creciente en Cataluña el presidente

Voz 0919 06:57 el Gobierno ha asumido su responsabilidad en la Strata

Voz 1667 06:59 deje de diálogo con la Generalitat frente a la oposición también frente a los barones socialistas algunos que ven agotada esa vía Il empujan hacia un nuevo ciento cincuenta y cinco el presidente cree que hace falta más tiempo más sosiego más generosidad y sentido común para ver resultados y espera ya al consejo de ministros del próximo viernes en Barcelona para reunirse con Quim Torra que de momento no ha respondido formalmente a esa invitación queda una semana pero Moncloa Generalitat afrontan el XXI de con diferentes criterios sobre el formato y también sobre el contenido de ese posible encuentro información de Inma Carretero

Voz 0806 07:33 no habrá censura previa porque el presidente del Gobierno opina que se puede hablar de todo dentro de la Constitución

Voz 1722 07:39 pero mire el tiempo que vaya a utilizar el en hablar de la autodeterminación si finalmente nos reunimos yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral y a ver cómo podemos reconstruir el Estado del bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana

Voz 0806 07:54 por respeto y aprecio a la sociedad catalana ha dicho Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros se reunirá la semana que viene en Barcelona y que él está dispuesto a verse con Quim Torra aunque el Gobierno rechaza un formato que sea parecido a una cumbre quiere una reunión a dos entre presidentes Isabel Cela es la portavoz corresponde

Voz 11 08:11 al anfitrión también comportarse según los usos y costumbres y el presidente de Gobierno ha dicho hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat en esto no es una

Voz 0806 08:21 cumbre ha intentado la portavoz revestir de normalidad la reunión de la semana que viene ha confiado en el compromiso de su anfitrión del Guber con la seguridad y también en el trabajo profesional de los Mossos tanto que ha descartado absolutamente en este momento la retirada de las competencias de seguridad a la Generalitat

Voz 1667 08:38 la Generalitat ha respondido esta tarde a la carta de invitación una respuesta formal en la que el Govern sólo se presta a negociar ese posible encuentro Barcelona Paul rumbo y aquí

Voz 0867 08:48 Cataluña la oposición parece que se acerca a lo que quiere Moncloa el Gubern consolida su cambio de discurso en medio de un fuerte debate interno lo que empezó con una exigencia de cumbre entre gobiernos en pleno hasta el punto de descartar cualquier cosa que no lo fuera ha mutado en las declaraciones del sarta de hoy que rectifica dice que el encuentro será bienvenido siempre que sirva para hablar de la crisis territorial

Voz 5 09:09 más allá de una reunión protocolaria entendemos que Si que si esta reunión se tiene que entrar en contenido porque estamos donde estamos y sobretodo cuáles son los mecanismos políticos fuera de la justicia para poder canalizar esta situación

Voz 0867 09:22 y es que los dos gobiernos siguen trabajando a esta hora para cerrar la reunión la última hora es la carta de Pere Aragonés a Carmen Calvo un mero gesto de cordialidad que confirma que se está negociando los términos de ese encuentro el Govern también sigue con las llamadas a atemperar la calle desde que Quim Torra pidió el miércoles de una forma un tanto inédita que los CDR no atacaron cordones policiales y lanzaran vallas otros políticos independentistas Se están desmarcándose de lo que ellos llaman protesta con pasamontañas

Voz 1667 09:49 sabía del diálogo es por la que sigue apostando Pedro Sánchez decíamos frente a quienes la reclaman mano dura incluso dentro de su propio partido dirigentes socialistas como Lambán o Page esta misma semana aceptaban la posibilidad de hacer con el independentismo lo mismo que se hizo con Batasuna en su día a aplicar la Ley de partido los para ilegalizar los Guillermo Fernández Vara ha querido poner hoy freno a esas tentaciones

Voz 0739 10:12 no ha ocurrido nunca en España aquí se ilegalizó a alguna fuerza política en el País Vasco porque tenía connivencia con el terrorismo cuidado que se empieza por ahí y se acaba entrando en los móviles de los periodistas cuidado que se empieza por ahí acabamos limitando la libertad de expresión en las calles cuidado dado que la libertad se tarda muy mucho tiempo conquistar y muy poquito tiempo en perder cuidado

Voz 1667 10:35 en la cárcel De Generes el exconseller Jordi Turull ha sido trasladado enfermería después de trece días en huelga de hambre hoy por cierto hemos conocido el contenido del auto del Supremo que rechaza la recusación del magistrado Manuel Marchena como presidente del tribunal que juzgará el proceso su contenido trasciende del asunto catalán porque el Tribunal aprovecha ese escrito para retratar al senador popular Ignacio Cosidó y sus Whats Apps en los que lo recordarán presumía de hacerse con el control del Supremo y de la justicia colocando a Marchena en la presidencia del Tribunal informa Alberto

Voz 0055 11:07 a los jueces que Cosidó quería controlar dejan varios recados en este auto dicen que la opinión del senador sobre la renovación del Poder Judicial es inaceptable y que demuestra una Ina actitud de raíz para entender cómo funciona la justicia española además dicen que si esa mensaje retrata a alguien en cualquier caso es a él mismo al senador y no hay ningún juez del Tribunal Supremo los magistrados contestan así al mensaje de Whats App enviado por Ignacio Cosidó a más de ciento cuarenta senadores del PP afirmando que el nombramiento finalmente fallido de Manuel Marchena como presidente del Consejo les permitiría controlar la Sala de lo Penal los jueces dicen que ese mensaje no compromete la imparcialidad de Marchena que será el ponente de la sentencia del juicio contra el proceso independentista y rechazan apartarle

Voz 1667 11:46 el caso como pedían los acusados entre tanto ciudadanos hace equilibrios para alejar de sus negociaciones para el futuro de Gobierno de la Junta de Andalucía a Vox el partido que preocupa a sus socios pero los naranjas se han tenido que esforzar hoy especialmente porque los encuentros de Moreno Bonilla con los de Santiago Abascal son conocidos el candidato de Ciudadanos Juan Marín ha tenido que exigir explicaciones por esos encuentros informa Óscar García

Voz 1645 12:12 ya están molestos en ciudadanos si después de conocer tal y como avanzó anoche en la SER que el PP y Vox ha mantenido ya los primeros contactos porque como explican a esta redacción fuentes de la formación aunque se trate de una primera toma de contacto incumple con lo pactado es que PP y Ciudadanos acordaron en la reunión del lunes no verse con nadie más en ciudadanos dicen que lo están cumpliendo piden explicaciones al Partido Popular en todo caso las negociaciones continúan porque no se dan por rotas aunque eso sí con recelos por parte del presidente de Ciudadanos que esta mañana en un desayuno informativo de La Ser organizado por Radio Sevilla no ha dudado en cuestionar al candidato del PP Moreno Bonilla Alves Rivera

Voz 0040 12:49 imagínense que ponemos en marcha el Gobierno Moreno Bonilla por la Kitchen por la Bárcenas por lo que sea podemos declarando en un juzgado hombre después de los de los ERE también sería tela no es el que estar pendiente de estar pendiente de la educación de la sanidad de la ley de dependencia

Voz 1667 13:06 a pesar de todo Rivera insiste en que su acuerdo será

Voz 1645 13:08 con el PP sólo con el PP en referencia

Voz 1667 13:11 a Vox formación

Voz 1645 13:12 que hoy ha vuelto a calificar de populista situada en el extremo

Voz 1667 13:16 sepan que Vox mantiene en la vicepresidencia del partido a un hombre condenado por irregularidades contables en una de sus empresas Se trata de Víctor González tiene prohibido administrar patrimonio ajeno durante los próximos tres años ocho y trece

Voz 12 13:30 hora veinticinco

Voz 1243 13:32 BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 3 14:18 pena ser hora25

Voz 1667 14:24 inaugurarlo Se esperaba más de las medidas aprobadas hoy por el Gobierno para Face editar el acceso a la vivienda del decreto flexibiliza las condiciones del alquiler pero no incluye ninguna medida directa para intervenir en el precio de las viviendas que ha alcanzado ya niveles previos a la crisis por eso Pablo Iglesias para empezar ya ha dicho que no van a apoyar su convalidación en el Congreso sino se rectifica informa Eladio Meizoso los que

Voz 0527 14:48 los principales del decreto aprobado hoy la duración mínima del contrato el obligado es el propietario pasa de tres a cinco años siete si es una empresa al arrendador

Voz 1667 14:56 eh

Voz 0527 14:57 en ellos el alquiler no podrá subir más que el IPC o la referencia que se haya pactado Si al final no se opta de forma expresa por no renovar el contrato se prolongará tres años más cuando ahora es sólo uno las ciencias no podrán superar el importe de dos mensualidades ISE promueve la coordinación de la justicia y los servicios sociales en caso de desahucio recordaba el ministro

Voz 4 15:17 José Luis Ábalos promover la coordinación

Voz 15 15:20 con los servicios sociales dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional al desahuciado

Voz 0527 15:29 pero no se atiende una de las reivindicaciones centrales de las asociaciones de inquilinos y que también exige podemos poner topes máximos a los precios de alquiler sí habrá en cambio ciertas trabas a las viviendas turísticas que se sacan de la Ley de Arrendamientos Urbanos y además podrán ponerles condiciones y pegas las comunidades de propietarios

Voz 1667 15:46 el porcentaje de jóvenes menores de treinta años que no han podido emanciparse ha crecido diez puntos en los últimos años según datos publicados hoy por Eurostat el sesenta por ciento de los jóvenes de nuestro país de esas edades sigue viviendo con sus padres y el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy su comentada inversión en defensa hablamos de más de siete mil millones de euros para construir cinco fragatas trescientos cuarenta y ocho blindados y modernizar aviones de combate una inversión que primero la ministra de Defensa después la portavoz del Gobierno entienden así

Voz 11 16:18 son gasto como bien ha dicho la ministra social Se prevé la creación de siete mil puestos de trabajo al año son gastos e que se dibujan para un escenario de quince años eh esto es lo que puedo decirles

Voz 1667 16:36 siete mil millones para gasto social en los astilleros de Ferrol en Galicia celebran el impacto que puede tener esta inversión en la comarca

Voz 16 16:43 también se va a generar empleo porque evidentemente la inyección de capital que va a suponer para la comarca para hacer pues que que toda la economía pues pues cresta lo cual desde luego es es fundamental

Voz 1667 16:59 CEOE lamenta que el Gobierno les haya dejado al margen de las negociaciones y el supuesto preacuerdo con los sindicatos para desmontar la reforma laboral de Rajoy así de claro se expresaba esta mañana su presidente Antonio Gram

Voz 0219 17:10 bien sí es cierto el tema pues atenta contra la propia negociación contra el propio diálogo social entonces lo que realmente planteamos si dijimos es que si esto es así buena pues que que legisle el Gobierno pero que no tiene mucho sentido que eso se llame diálogo social eso no es de lo social eso es un acuerdo bipartito entre los sindicatos y el Gobierno

Voz 1667 17:29 cierto que el gobernador del Banco de España ha pedido que no se toque esa reforma el supervisor ha rebajado sus previsiones de crecimiento para el año que viene lo achaca al aumento del salario mínimo interprofesional que el Ejecutivo aprobará la semana que viene unos vamos ya a Bruselas Corresponsal Griselda Pastor buenas tardes tengo la muy buenas tardes ha terminado ya la cumbre en la que la Unión esperaba la esperaba aclaraciones por parte de Theresa May de que iba a hacer Reino Unido cuáles van a ser sus siguientes pasos en el Brexit Theresa May se ha ido del encuentro con el convencimiento de que todavía hay margen para negociar algunas aclaraciones al texto no Griselda

Voz 0738 18:04 Kike y sin obtener lo que quería porque en la práctica sale más debilitada de lo que entró tras clarificar los Veintisiete que no pueden confiar en su discurso porque no saben si lo que pueden darles será aprobado por el Parlamento

Voz 3 18:17 ha tenido una

Voz 0738 18:21 conversación robusta con Jean Claude Juncker creo que es el tipo de conversaciones que has de tener cuando quieres mantener buenas relaciones claras ha dicho May que ha definido su situación en esta reunión como In confortable y esto porque Juncker ayer dijo muy claramente que la situación en el Reino Unido era nebulosa lo escuchamos cosas son dos

Voz 1576 18:40 de que estamos en un debate

Voz 0738 18:42 sí sí es nebulosa creo que necesitamos clarificaciones son las declaraciones que le han enfrentado a Theresa May aunque no ha sido el único clara cara de esta reunión ya que hay que saber que el presidente Sánchez doy sea cuadrado contra la canciller Merkel ya ha impedido que Alemania introdujera en el documento de conclusiones de la reforma del euro una animación aún mecanismo por el que desde fuera se podría evaluar la estabilidad de la deuda de un país miembro

Voz 1667 19:12 muy comentados por cierto las imágenes de Jean Claude Juncker y su actitud digamos excesivamente cariñosa con algunas de las mujeres que asistían a esa cumbre Griselda sólo una cosa más porque decíamos en portada que los socios

Voz 1243 19:24 de la Unión han pactado un principio de acuerdo para

Voz 1667 19:28 crear unos presupuestos en la zona euro de qué se trata exactamente

Voz 0738 19:33 bueno hace mucho tiempo que desde Francia se exige un instrumento para poder de quedamos contrarrestar las crisis y ayudar a los Estados que en época de retención y austeridad no pueden invertir en temas de políticas sociales esto es el presupuesto euro un instrumento que hoy queda consolidado pero sin capacidad para las funciones por las que lo reclamaban es el principio de un debate polémico que como hemos dicho siguen frente

Voz 0806 20:00 tanto a países austeros como

Voz 0738 20:02 Alemania con otros más sociales como en este caso es

Voz 1667 20:05 muchas gracias Griselda luego te escuchamos ya sea ha respondido la prensa hoy al juez que ordenó la incautación de los móviles a dos periodistas de Baleares

Voz 1923 20:16 Nos dejan realizar nuestro trabajo nosotros sufrimos pero quiso sufres la ciudadanía está vulnerando la Constitución ésta que tanto símbolos

Voz 0919 20:23 sí

Voz 1509 20:26 tras Diane frente al Supremo en Madrid diferente

Voz 1667 20:28 el Tribunal Superior de Justicia en Barcelona centenares de periodistas se han movilizado para expresar su rechazo a lo que consideran consideramos también en esta casa un ataque a la libertad de información informa Javier Álvarez

Voz 0689 20:39 más de un centenar de periodistas se han concentrado esta mañana frente al Tribunal Supremo exigiendo respeto al secreto de las fuentes de información

Voz 17 20:46 representa no sólo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente grave

Voz 0689 20:55 a favor del derecho de información y en contra de la decisión del juez del caso cursar que incauta los móviles a dos periodistas para investigar una filtración Javier García ex director de la agencia Europa Press y Javier Moll presidente de Prensa Ibérica

Voz 18 21:08 es un ataque directo a la protección de las

Voz 3 21:10 las de las fuentes que es uno de los puntos

Voz 0919 21:13 ya les dedico una manera de cercenar la posibilidad de informar de una manera libre

Voz 0689 21:19 el Comité Intercentros de Prisa Radio ha emitido también un comunicado cargando contra esta decisión del juez

Voz 1667 21:24 y en Moncloa aseguran estar con la prensa y sus garantías sus herramientas sin entrar a valorar de fondo la decisión del juez balear escuchan a Isabel Celaá

Voz 11 21:32 este Gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión de todas sus herramientas e por lo tanto tiene confianza en que este asunto sede resolverá e de la forma más adecuada

Voz 12 21:47 hora veinticinco

Voz 1667 22:29 cero comentaba Ángels al comienzo tenemos a parte del equipo de Hora Veinticinco de viaje a partir de las nueve de esta noche vamos a hacer el programa desde el salón de actos del antiguo cuartel de instrucción de marinería en Cartagena ahí está entre otros Nacho Palomo buenas tardes

Voz 1050 22:44 buenas tardes Pablo fue cuartel y ahora es una de las facultades de la Universidad Politécnica de Cartagena y que está situada en el mismo puerto esta ciudad Cartagena respira historia está rodeada de fortalezas de murallas de construcciones romanas y por eso nos vamos a parar a contar algunos de los sucesos ocurridos a lo largo de varios siglos en esta localidad mediterránea también en los trabajos arqueológicos que se están realizando hora25 está aquí porque Cartagena coge el Foro de Ciudades ideadas por ello vamos a contar con la experiencia personal de Mini que es un periodista bosnio que informó a sus conciudadanos a través de la radio del asedio a Sarajevo a principio de los noventa también habrá tiempo para disfrutar de la gastronomía de la zona de la buena música que va a poner esta noche muy Gomà

Voz 1667 23:27 pues juega en plan gracias Nacho os escuchamos a partir de las nueve lo dicho desde Cartagena ahí están también nuestros tertulianos Miguel Ángel Aguilar Javier Aroca Berna González Harbour que nos avanza ya sus claves de este viernes

Voz 0283 23:40 termina la Semana de las preguntas sin respuesta la semana en que el Gobierno se va quedando sin aire para respirar y las incógnitas sólo crecen como sepas ahora de la política del ibuprofeno al envío de policías y Guardia Civil cómo se pasa de enviar duras cartas de advertencia a Torra a tenderle la mano para celebrar una reunión cordial como se pasa de gobernar gracias a los independentistas a sugerir su ilegalización el Gobierno se empieza a quedar sin margen tensionado por el avance de la derecha por el malestar interno por la presión independentista in nadie da tregua Torras se abona la política de cuanto peor mejor entretiene calentando a la derecha española que a su vez se entretiene echando leña al fuego independentista la destrucción mutua asegurada esta Servi

Voz 1923 24:33 al margen de las nueve más en nuestra mesa de tertulia de hoy

Voz 1667 24:37 ahora enseguida han veinte segundos la información más cercana y después los deportes con Jesús Gallego

Voz 4 24:42 no

Voz 1667 24:43 ocho veinticinco siete veinticinco en Canarias seguimos

Voz 0806 28:16 ocho hoy veintiocho ya van cinco intentos

Voz 9 28:23 hoy se ha vuelto a paralizar el desahucio de P una mujer de sesenta y cinco años y sus dos hijas en la calle

Voz 0806 28:28 Lavapiés que no pueden asumir el pago del alquiler que les impone la empresa inversora que ha comprado el edificio la Comunidad de Madrid además les ha denegado la solicitud de una vivienda pública por la vía de emergencia social su abogada abogadas Alejandra Jacinto ella va a continuar aquí

Voz 25 28:41 día a día de hoy no cuenta con la alternativa habitacional lo que debería suceder en este tiempo es que las administraciones públicas en particular la Comunidad de Madrid que es la administración pública competente le concediera una vivienda alternativa tal y como ha exigido en dos ocasiones Naciones Unidas en este en este caso

Voz 0806 28:56 los máximos responsables de Metro niegan responsabilidades políticas por la gestión de lamento en la red durante la comisión de investigación en la Asamblea el vicepresidente Pedro Rollán ha reconocido que en mayo de dos de dos mil diecisiete cuando era consejero de Transportes nadie le informó de que había un trabajador enfermo por este material

Voz 26 29:11 durante mi periodo durante mi etapa como presidente de Metro de Madrid a mí no se me dio traslado en ningún momento en el consejo de administración ni en ningún otro tipo de Reunión conversación mantenida

Voz 9 29:24 los sindicatos se han manifestado a las puertas de la Asamblea por la gestión del amianto y también por la situación laboral de la plantilla llegamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid que pasen buen fin de semana adiós

Voz 0919 30:12 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más al programa hay gracias por escucharnos hoy el nombre propio del día sigue siendo el de Isco el jugador del Real Madrid yo hoy podemos abrir el programa diciendo que el Real Madrid ha puesto en marcha la operación salvar al soldado el club no quiere que el problema que tiene disco con el entrenador o el gesto despectivo del otro día hacia el público del Bernabéu el desánimo que tiene el jugador ahora mismo privan a su equipo de uno de los mejores futbolistas de la plantilla el Madrid quiere que haya el relax que haya un acercamiento con el entrenador y el primer paso lo ha dado esta tarde el presidente del Real Madrid Florentino Pérez en el almuerzo de Navidad con las plantillas de fútbol y de baloncesto en un momento dado Florentino ha ido a la mesa donde estaba Isco cabizbajo y taciturno ha un gesto de cariño para arrancarle una sonrisa ir demostrarle al entrenador que ese es el camino recuperar a Isco un futbolista que ha sido fundamental en los últimos dos años donde se han ganado Champions donde en las finales y en los partidos previos de esas torneos Isco era titular fundamenta es decir que el Real Madrid no quiere que la situación de Isco con el entrenador derive en que se pierda a uno de los mejores futbolistas del equipo a ver qué hace Solari a partir de ahora que es el que tiene que tomar las decisiones Solari que hoy en la rueda de prensa cuando los compañeros le han preguntado en la previa del partido de mañana ante el Rayo Vallecano sobre la situación del equipo la dinámica Si puede ser que el Madrid este año se quede en blanco ha salido con este discurso hombre el Real Madrid cómo no vamos a creer el Real Madrid

Voz 1923 31:58 lo de puede ciento quince victorias de tres Champions y tantos trofeos y tantas ligas y tanta leyenda creo sinceramente creo y lo digo con con ternura con la externa que puedo usted me parece que estar instalados en la hipérbole es es un poco cursi también

Voz 0919 32:15 la hipérbole constantes un poco cursi hay que decirle a Solari que el Real Madrid es una hipérbole en sí mismo y nunca va a dejar de serlo constante día a día en la derrota en la victoria en el empate siempre va a ver exageración entorno al Real Madrid el Madrid juega mañana pero la jornada de liga recuerdo que sea abre hoy dentro de veintiocho minutos en Balaídos con el partido que juega en el Celta y el Leganés vamos a darnos una vuelta para ver cómo está el ambiente cómo salen los equipos Paula Montero buenas tardes

Voz 0545 32:47 qué tal Gallego muy buenas tardes Celta Leganés que miden aquí su buen momento en Balaídos los de Miguel Cardoso buscarán su tercera victoria consecutiva aunque el técnico portugués ha recuperado a lo vodka repetirá el once que venció al Villarreal los de Pellegrino que acumulan siete jornadas sin perder no podrán contar ni con Ruben Nico Unión ambos por sanción el Celta además tendrá que enfrentarse a Munuera Montero el colegiado con el que todavía no sabe qué es ganar de momento poco ambiente en Balaídos a las nueve Se enfrentan Celta Leganés

Voz 0919 33:17 enseguida repasamos el resto novedades de cara a la jornada de mañana esta tarde el Athletic de Bilbao ha hecho oficial que renueva a dos de sus jugadores Balenziaga hay De Marcos hasta el año dos mil veintiuno de nuevos imponerle una cláusula de rescisión en el contrato

Voz 1621 33:30 como sucediera con Muniaín hijo

Voz 0919 33:32 que también tenemos fútbol de Segunda este viernes Vaya partidazo en La Rosaleda desde las nueve juegan en un duelo andaluz Málaga y Cádiz como siempre en el inicio del programa vuestro espacio los mensajes de guasa

Voz 28 33:46 buenas tardes yo sobre el tema de Isco vamos a mi opinión es que hay pues es el chivo expiatorio de todos los poemas de Madrid entonces a buscar un culpable culpable

Voz 3 34:03 ambas es que es hoy hasta los comentarios no es

Voz 28 34:08 es que ya ha pasado no es que el Madrid perdía tercero pero bueno era primero de grupo no es qué está pasando tal cosa resulta que es el culpable de todo lo que he pasado ahí pues mire Bastida perecer una cosa absurda que no tiene sentido y Ascó escucha este programa la escuche yo personalmente le recomiendo que se vaya del Madrid ya se puede ahora enero mejor que en verano pero vamos pero que se vaya tiene veintiséis años y todavía puede triunfar por ahí así que señor Isco vaya de Madrid que todavía está buenas tardes

Voz 0919 34:49 muy buenas tardes buenas tardes pero no no la película

Voz 1645 34:53 la película del Madrid es Salvar al soldado Isco dejado vuestros mensajes

Voz 29 34:59 queremos que los clientes

Voz 32 35:47 bueno bueno ya está ya lo llama por camiones tome violento

Voz 1722 35:51 da muchísimo ahí por cierto lo de ayer de Croacia

Voz 30 35:55 en en Miami genial cada vez te super Aído que puede establecer pueblo Xunta que queda corto sabes pero bueno yo pienso que mejor quedarse corto que no no sí si esa es mi criterio de las cosas buenas poquito corto y con ganas de que continúe Main K

Voz 3 36:16 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:27 lo bueno si breve dos veces bueno empezamos mañana en el Bernabéu Real Madrid Rayo Vallecano uno de los informadores del Real Madrid que diría Maite Antón Meana buenas tardes hola qué tal muy buenas Solari hoy ante los medios de comunicación antes de la comida se sabe algo de la comida al margen de ese detalle de Florentino acercándose a Isco y sacando una sonrisa ahí y acariciándola como si fuera un hijo suyo por lo que yo he preguntado no

Voz 1645 37:04 mal comida normal una más entre compañeros entre amigos no hay que destacar ningún titular más este es el más bonito la imagen buscada la que el presidente quería que hoy todos estuviéramos en las portadas la foto con Isco ya Asensio ponen como tú explicas el Madrid sabe que no puede perder a Isco tampoco Asensio mañana es un día clave sin Gareth Bale que hoy no ha entrenado el Madrid tiene la opción de meter a uno de los dos en el once inicial porque no quitar a Lucas jueguen los dos con Asensio y Benzema arriba y escoltar a los de dentro del campo con Isco mañana lo veremos hoy a Solari le han preguntado esta respuesta me encanta

Voz 1923 37:37 sobre el famoso gesto de Isco cual agrada al árbitro Solari no lo tiene muy claro he visto todo ese sentido más he oído me da la impresión de que protesta porque un córner una falta no no lo sé eh de todas maneras el foco muchas veces está puesto en lo anecdótico o cosa que sucede que a ustedes les llaman la atención el nuestro inexorablemente tiene que estar puesto no en otras cosas es el nuestro

Voz 0919 38:04 bueno Thiago Santiago tienes que ver el golazo de gol tienes que ver el golazo de gol porque ahí hemos demostrado claramente que el gesto de Isco esa la grada Hinault al árbitro de área nadie está diciendo que sea grave muy grave como para echarle no pero no se puede vender la milonga que el gesto de Isco

Voz 1923 38:20 es al arbitro de área porque eso lo hacían los aficionados y no pasa nada no pasa

Voz 1645 38:24 nada creo que el Bernabéu no va a castigar a Isco demasiado le castigará lo que toque pero siempre ha sido de Isco

Voz 0919 38:30 cuando juegas con un gol

Voz 1645 38:33 que por cierto me cuentan compañeros de Isco que es así que no ha hecho nada para mostrar alegría o tristeza dentro del grupo que él está igual con sus compañeros que siempre que él es muy amigo de sus amigos y es correcto con los demás que posiblemente no sea su mejor época

Voz 0919 38:51 yo Ramos correcto tampoco es la mejor época

Voz 1645 38:54 de Ramos como capitán del Madrid en El Vestuario que eso no le preocupa a nada y que él está convencido de que con su forma de ser ha llegado hasta aquí y que va a terminar jugando no está Solari cree que le ha fallado pero es casi un matrimonio de conveniencia a Solari le interesa llevarse bien con Isco de aquí a junio ya Isco le interesa jugar así que si todo va bien según la cabeza de Isco acabará siendo una temporada normal para él

Voz 0919 39:20 he ido jugando mañana veremos si está en el once o no ante el Rayo Vallecano que llega en una situación peliaguda del Bernabéu Andoni De la Torre novedades pues sí vital sumar para no perder

Voz 0622 39:30 va con la salvación preparados para visitar el hoy a Michel no le preocupa su futuro sino el futuro del club

Voz 33 39:35 yo no estoy cuestionado por mi preocupado por el club

Voz 0919 39:38 lo preocupado que el Real Madrid que

Voz 34 39:40 de de mañana será diferente pero bueno

Voz 33 39:43 hemos intentado encontrar sus

Voz 0919 39:45 entonces hemos conocido la lista de convocados de Michel novedades de Abdullah

Voz 0622 39:49 Sergio Moreno en nombre que ilusiona a la afición que podía tener minutos incluso con las bajas en ataque y no están sancionados Raúl de Tomás que no puede jugar por la cláusula del miedo y Óscar Trejo que saca ávido a última hora por cierto el Real Madrid ha prohibido a la afición rayista cual que

Voz 1923 40:01 elemento de animación megáfono eh bombos banderas en el estadio gallego

Voz 0919 40:05 mañana partidos enseguida lo repasamos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 41:05 mañana a las cuatro y cuarto en Pucela en Valladolid Valladolid Atlético de Madrid vamos a preguntarle a Miguel Martín Talavera porque con la plaga de lesiones que hay en el Atlético de Madrid el Cholo Simeone no sé si en las últimas horas ha habido alguno más osea acabado esto Talavera buenas tardes

Voz 1576 41:20 qué tal Gallego buenas tardes pues sí ha caído definitivamente otro más el francés Thomas le mar salía mal trecho del duelo de Liga de Campeones ante el Brujas y al final no ha podido superar la última prueba no ha viajado a Pucela donde ya está la expedición de Diego Pablo Simeone por lo tanto se une a Lucas a Giménez Diego Costa sí tendrá tan sólo dieciséis jugadores de la primera plantilla por lo tanto Borja arces y Joaquín los chavales del filial para completar la lista la buena noticia es que hay dieciséis porque Juanfran Torres ha recibido hoy el alta médica y al menos uno ha entrado en la enfermería y otro ha salido la prueba la tienen más o menos clara llegó para los Simeone con arias y con Filipe dos laterales con Savic Godin que es lo que tiene en el centro de la defensa dentro del campo volvería Saúl después del juez lateral izquierdo al lado de Rodri de Koke iré Ángel Correa y en punta de ataque volvería Nicola Calipari acompañando Antoine Griezmann el Atlético de Madrid quedó segundo en Liga de Campeones a pesar de que tan sólo tres equipos hubieran conseguido en la competición europea de los clasificados más puntos que el equipo rojiblanco ser segundo dice Diego Pablo Simeone que ya no vale y hay que autoexigencia

Voz 36 42:24 minuto al Atlético de Madrid que hoy suele estar segundo no está bueno todo genera más exigencia son gusta pero la existencia subió tenemos la responsabilidad de que tenemos era autocríticos

Voz 0919 42:43 exigencias responsabilidad y autocrítica me gusta ese discurso de Cholo Simeone no gusta a todos el Valladolid que está en mitad de la tabla décimo segundo hoy que mañana recibe a los colchoneros como Tornadijo buenas tardes

Voz 1576 42:57 lo sabe porque yo ya no soy un gran ambiente para el partido y sobre todo con la intención de dar la sorpresa de ganar un partido que le colocaría al conjunto de Sergio pues prácticamente entre los ocho primeros de la tabla Sergio que ha destacado sobre todo el potencial del Atlético y que el Atlético de Madrid para él es un equipo de tras ganar en Anoeta practicamente seguro va a repetir equipo cuenta con las bajas de Ibi pero que no son titulares habituales

Voz 0919 43:23 todo

Voz 1576 43:24 Ronaldo estará en casa no falla nunca de mañana compartirá por tanto ahí palco con quién venga del Atlético de Madrid

Voz 0919 43:31 al almuerzo de directivas Enrique Cerezo a Ronaldo bueno más que eso va a ser vamos para grabarlo

Voz 1576 43:36 es tan banales que ha lanzado está está muy contento con cómo va todo y la verdad es que bueno pues la gente está encantada con él y el yen con este Valladolid que de momento está funcionando como decíamos pero sus veinte puntos que no está nada mal estas facturas

Voz 0919 43:48 gracias torno un abrazo mañana nueve menos cuarto en Ipurúa Eibar Valencia el Valencia que después de haberle ganado al United mejoró un poco su relación con el público de Mestalla pero que en la Liga sigue décimo quinto lejos de los puestos de la Champions y sigue siendo una prueba cada partido para Marcelino Marcelino le veo que si miras una foto de hace seis meses con una de ahora tiene un veinte por ciento más de rumbas hoy de nuevo ante los medios como ha estado Ximo MAR mano buenas tardes hola muy buenas Gallego hace seis meses se acababa de clasificar para la Champions acaba de renovar del Valencia y en Valencia era Marcelino once más era un auténtico Dios ahora ya como los resultados no son los que se esperaban pues el empieza a discutir vamos a ver mañana cómo está en la vuelta a la Liga que es donde el equipo no funciona en Eibar y hoy la pregunta era indispensable para el técnico asturiano siente Marcelino que se la juega mañana

Voz 37 44:53 yo no tengo la sensación de que no jugó nada me juego trasmitir el convencer que queremos ganar siempre lo he hecho desde que estoy aquí no tengo ninguna sensación diferente a dar el primer partido que entrene al Valencia otras pandas aquí

Voz 0919 45:09 siente que no se la juega el Eibar enfrente que viene de empatar a cuatro ante el Levante Iker tendrá las bajas por lesión de Dimitrov Talavera Pedro León gracias Ximo y mañana a la una se juega un Getafe Real Sociedad un partido que ha cobrado un mayor interés pues después de que el presidente Ángel Torres ayer en un acto público en Getafe dejase caer una sospecha o una acusación los árbitros quieren salvar a los equipos vascos y hacer que al menos dos equipos de la Comunidad de Madrid bajen a Segunda División suena muy duro pero José Antonio Duro eso fue lo que dijo ayer Ángel Torres buenas

Voz 1621 45:49 insinuación gallego qué tal muy buenas del presidente del Getafe que en una cena navideña se atrevía a decir lo escuchamos lo siguiente que enseguida explica

Voz 28 45:55 me lo digo eh bueno

Voz 1923 46:04 no

Voz 0919 46:10 los los tiros van por ahí yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos textual de Ángel Torres ha resultado incluso incómodo para el entrenador Pepe Bordalás esta

Voz 1621 46:22 mañana que ha preferido no opinar sobre el asunto marcado ese partido el Getafe Real cobre jornada sábado a la una tiene una novedad en la Real el juvenil de dieciséis años Barrenechea mientras que mata sancionado se lo pierden los madrileños tampoco estará Amat por cierto ya se ha encontrado en el Getafe recambio para el africano será Samu Saiz no estará mañana en el palco pero la próxima semana gallego pasará reconocimiento médico va a ser nuevo jugador del Getafe actualmente están el gracias duro vamos

Voz 0919 46:48 es hablar del Athletic de Bilbao que hace poco sorprendió a todos renovando a Muniaín de diciendo que no se ponían ese contrato ninguna cláusula de rescisión bueno pues parece que esto se va a convertir en norma en el Athletic porque hoy otros dos jugadores han renovado igual Diego González buenas tardes hola buenas tardes hijos

Voz 1621 47:05 Carlo De Marcos y Balenziaga en los laterales dos de los que acaban con tantos de devorada los dos han renovado dos años más

Voz 0919 47:10 treinta de junio de veintiuno y los dos como apuntas

Voz 3 47:13 a esa fórmula de Muniain Klaus

Voz 0919 47:17 John

Voz 3 47:18 muy contenta de seguir unos años más readmitir uno sabe que es un sueño pero estoy intentando robar tiempo eh pues unos años más aquí la verdad que sí

Voz 38 47:29 intento no era lo que quería poder estar

Voz 3 47:32 durante muchos años porque sabes

Voz 38 47:34 la razón no ve motivo para entrenar a Clos

Voz 39 47:37 así que si alguna de las partes que romper el contrato tendrá que llegar a un acuerdo con la otra ocasionó acudir a la justicia ordinaria