Hora 25 (14/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló estamos en Cartagena casi casi con los pies en remojo en un estudio que ya quisiera yo para todos los días del año con el mar justo

Voz 0194 00:26 aquí detrás desde esta tarde se celebra en esta ciudad el Foro de Ciudades sitiada las guerras del siglo XXI y esta ciudad sabe bastante de lo que supone un cerco ido lo que supone una guerra vamos a recorrer la historia de Cartagena la historia de otros que en otros puntos del planeta sobrevivieron a un cerco como el de Sarajevo por ejemplo y como cada noche también va a ver aquí en Hora Veinticinco toda la información toda la tertulia todo el análisis dejamos ya apuntadas algunas de las cuestiones que vamos a abordar a partir de las diez Esther Bazán buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1454 00:56 vamos a resumir otro día de relación epistolar entre el Gobierno y la Generalitat al inicio de la semana fue por los cortes de carretera y la aparente pasividad de los Mossos este viernes por una reunión en Barcelona aprovechando la celebración allí el día veintiuno del Consejo de Ministros de la que hablaba así el presidente del Gobierno

Voz 3 01:11 en política lo que no se puede hacer es perder las formas yo me comprometí con la sociedad catalana aquí va a haber un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que terminara el año del Gobierno de España cubre desde luego nosotros vamos a tratar de mantener una reunión con el presidente en este caso de la Generalitat para hablar de los temas que importan a la sociedad catalana

Pedro Sánchez pedía sosiego diálogo sentido de Estado sentido común moderación altura de miras y generosidad hace poco más de una hora respondía el vicepresidente del Gobierno catalán en una carta formal en la que dice compartir la voluntad de avanzar en la senda de diálogo constructivo reitera aragonés su voluntad de encontrar los términos y contenido de hacerlo efectivo todavía queda una semana hasta la celebración de ese Consejo de Ministros en Barcelona así que veremos hasta dónde llegan los movimientos mientras en Andalucía el lunes está prevista una nueva reunión entre PP y Ciudadanos

Voz 0194 01:59 en el partido de Albert Rivera están molestos

Voz 1454 02:01 desde de conocerse como contamos anoche aquí en Hora Veinticinco contactos de los populares con Vox en paralelo a las negociaciones iniciadas esta semana entre ambos según nos contaba Oscar García las siete no se dan por rotas las negociaciones pero se piden explicaciones Pablo Iglesias avisa después de que el Gobierno haya aprobado a mediodía el decreto sobre el alquiler

Voz 4 02:19 nosotros habíamos acordado con ellos en el acuerdo de presupuesto otra cosa habíamos acordado que las medidas de vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajar los alquileres pactar su banda ahí si el Gobierno incumple el acuerdo nuestro voto será

Voz 1454 02:33 les varios titulares de la actualidad internacional el presidente Macron ha participado en Estrasburgo en un homenaje a las víctimas del ataque del martes en el mercadillo navideño ya ha depositado una rosa blanca en la plaza Cléber donde ocurrieron los hechos hoy el Gobierno ha rebajado el nivel de alerta terrorista

Voz 1880 02:48 Di al día siguiente de que el autor fuera abatido

Voz 1454 02:50 por la policía Macron ha llegado a Estrasburgo desde Bruselas son determinado a mediodía en la cumbre del Brexit del euro allí han reiterado a Theresa May que el acuerdo del Brexit no se puede renegociar pero sí sepuede clarificar y tranquilizar según ha dicho

Voz 3 03:03 el presidente francés respecto a otros asuntos el presidente Sánchez

Voz 1454 03:07 seguido frenar en esta reunión el plan de Merkel para permitir que pudiera analizarse desde fuera si la deuda de un país eso no sostenible y el Lisboa noticia que hemos conocido hace unos minutos ha descarrilado Un tranvía hay varios heridos ampliamos desde la capital de Portugal con hay toreros

Voz 5 03:21 de al menos diez personas entre ellas un niño han resultado heridas al descarrilar un otros famosos tranvías amarillos de Lisboa el accidente tuvo lugar esta tarde en La Línea XXV que liga campo Duri que con las entre Prasa de Figueira y a esta hora los operativos de emergencias intentan socorrer a las cuatro personas que permanecen atrapadas dentro del vehículo cuya estructura ha colapsado la mayoría de los icónico extra en vías de la capital lusa datan a la primera mitad del siglo XX y aunque la flota fue rehabilitada en los años noventa a los vehículos carece de elementos de seguridad como cinturones pese a ello siguen siendo enormemente populares entre los locales y los miles de turistas que visitan Lisboa cada año

sigue a Hora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Peiró libre eran arroba hora25 quien Facebook Hora veinticinco

Voz 3 06:57 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 07:23 desde hace un par de horas Cartagena acoge el Foro de Ciudades sitiada las guerras del siglo XXI y hasta aquí se ha desplazado hora25 para escuchar la vida de lo que fue una ciudad sitiada para escuchar cómo nos cuentan testimonios de gente que vivió en primera mano lo que sin Cicca una guerra un ataque a un bombardeo así como estaban escuchando ustedes sonaba a Cartagena al veinticinco de noviembre de mil novecientos treinta y seis a las cinco de la tarde se empezar on a escuchar los ruidos de motores de los aviones se llamó el bombardeo de las cuatro horas destrozos en la ciudad por todas partes los cartagenero es aguantando los refugios muertos heridos gente que decidió abandonar la ciudad después del horror llegó el silencio Cartagena sabe lo que significa ser una ciudad sitiada yo hoy quiero empezar este programa acercándonos a estos sentimientos antes de empezar dar las gracias a los soy oyentes de Cartagena que nos acompañan la Universidad Politécnica muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y espero que disfruten de una noche de radio

Voz 1704 08:27 nosotros tengo que decirles que nos va mucho calor

Voz 0194 08:29 el aplauso acostumbrados como estamos a la soledad de nuestro estudio hacernos compañía los unos a los otros verles a ustedes verles la cara saber que hay gente al otro lado Nos escucha para nosotros es mucho más reconfortante de lo que ustedes imaginan reconfortante también imaginarnos a todos aquellos que un viernes más están en sus casas en los coches en su trabajo siguiendo Hora veinticinco tengo que a mi lado a Luis Miguel Pérez Adán es arqueólogo uno de los cuatro cronistas oficiales de la ciudad de Cartagena tesoros de Historia en la Universidad Politécnica de esta ciudad es Miguel muy buenas noches buenas noches antes que nada como yo no lo sabré hacer también porque no le contamos a los oyentes dónde estamos exactamente

Voz 6 09:07 bueno estamos ahora actualmente en la instalación de la Universidad Politécnica de la facultad de empresa pero anteriormente fue penal en el siglo XVIII durante muchos años junto al penal del Puerto Santa María el más famoso de este país hiló se convirtió día en el siglo XX después de la guerra civil en el cuartel de instrucción de marinería un centro de donde miles de reclutas hicieron su servicio militar con lo cual es un edificio bastante Inter

Voz 0194 09:40 son es muy posible que algunos de los que unos estén escuchando esta noche ahora digan yo hice la mili ahí el a

Voz 6 09:46 hace cinco minutos me lo han confirmado varias personas que que han venido de fuera diciendo yo estuve aquí haciendo la mili

Voz 0194 09:51 pues mira que se lo pregunto Juan Manzanares que le iba a presentar dentro de un ratito pero me estaba levantando la mano Juan triste

Voz 6 09:56 dile a quince si el periodo de instrucción le dice a qué

Voz 0194 09:59 cómo ha cambiado esto no mucho mucho esto esto es un ejemplo de recuperación de beso de de qué equipamiento militar para para el uso de la gente no reconvertirlos en una universidad esto aquí detrás es el pues

Voz 6 10:12 no efectivamente puerto natural comporta natural importa

Voz 0194 10:15 ante supuesto uno de lo más importante es que

Voz 6 10:18 eh que han habido informa parte de la esencia de esta ciudad sin al puerto no tendría sentido la existencia de Cartagena que no

Voz 0194 10:25 los oyentes sepan que yo estoy haciendo el programa que detrás de mi lugar de tener una pared o unos monitores de televisión como tengo habitualmente hoy tengo el mar tengo un par de barcos uno es horrible que dicen que es de un ruso y que vale muchísimo dinero pero es muy feo muy feo y un par de Yates también también aquí detrás es decir voy a darles un poquito de envidia estábamos escuchando el sonido de ese de ese bombardeo Cartagena el veinticinco de noviembre del XXXVI bombardeo de las cuatro horas fue uno de los momentos más duros el siglo XX en esta ciudad

Voz 6 10:53 si la la ciudad de Cartagena como siempre plaza fuerte está he asistido hace unos minutos a lo de El Foro de Ciudades ideadas y estaba pensando como esta ciudad y un poco enumerando las veces que ha sido sitiada no a lo largo de la historia remontando no a al primer sitio que sometió a los exhibió general Escipión en la época en el transcurso de una Ramón púnica he contado más de veinte veces esta ciudad estado sitio y la última corresponde a esa a esa guerra civil a esa trágica guerra civil años XXXVI al treinta y nueve se puede considerar una ciudad sitiada porque fue más de hace más de cien veces no y quizás de bombardeo el más trágico el más el que más se ha conservado en la memoria histórica de los cartagenero fue el bombardeo de las cuatro finales

Voz 0194 11:44 el bombardeo si efectivamente activo

Voz 6 11:46 bar de Aaron fundamentalmente la aviación legionarias italiana pero ese bombardeo se programó con una intención especial que era aterrorizar a la población hay que no tenemos que olvidar que los alemanes estaban preparando para la Segunda Guerra Mundial querían probar el nuevo sistema de de guerra y uno de esos sistemas de guerra era no atacar la flota que era el objetivo militar sino como un durante un espacio de tiempo se podía aterrorizar de tal manera a una población para que sintiese ese pánico y ese horror de la guerra

Voz 0194 12:18 seguro que todavía hay gente que lo recuerda no sobrevivientes evidentemente

Voz 6 12:21 te por el tiempo y que todavía lo recuerdo supuesto eso no se ha podido olvidar en la memoria histórica de de esta ciudad porque fueron cuatro horas que para muchos fueron interminables no había el sistema de refugios que se hizo después de la guerra después de esta de esta de este bomba podemos ir fue hecho con bombas incendiarias y la gente corría por las calles sin saber donde protegerse era algo novedoso porque en la primera guerra mundial no hay bombardeos sobre población civil indefensa en la segunda guerra mundial si lo hubo irle ir a la Guerra Civil española fue un ensayo un escenario para aprobar todo ese tipo de de estrategia

Voz 0194 13:01 me decías que antes contaba esas veces que esta ciudad ha sido sitiada sido ácido cercada que pasa porque hay ciudades que que que sufren tanto cerco tanto por por el sitio donde están

Voz 6 13:11 en el caso de Cartagena por ser plaza fuerte que es una plaza fuerte un lugar que eh tiene que ser defendido porque Alberca pues en este caso siempre ha albergado pues una flota au un arsenal en el siglo XVIII y entonces todo eso requiere un sistema defensivo y ese sistema defensivo hace también que los acontecimientos históricos no solamente que afectan a la localidad sino a nivel nacional pues se a un punto en donde se puede proteger eh algo de algo y en este caso pues eh empezaríamos con los romanos tendríamos que seguir

Voz 19 13:49 yo con lo vándalos con

Voz 6 13:52 visigodo bizantino francés

Voz 19 13:54 es es ingleses

Voz 6 13:57 Siglo XIX también los propios españoles no olvidemos que esta ciudad eh fue también asediada en distintas épocas del siglo XIX sobre todo la sudoración Cantona que le causó una destrucción de casi el ochenta por ciento de sus edificios

Voz 0194 14:11 cuál es la historia real de del Canto del que todos ustedes habla

Voz 6 14:14 bueno historia cantón de la sublevación canto en Cartagena en la historia de de un movimiento que se inicia en la Primera República porque hay una facción de esa la Primera República que quiere instaurar una república federal a nivel estatal de ir el el la manera de de poder llevara a buen puerto esa república federal es iniciar una sublevación en la es la mejor plaza fuerte que había en España en este momento que albergaba también parte de la flota que era Cartagena aquí van a venir e congresista van a venir eh generales que quieren esa la sublevación a partir de aquí se lo de extenderla al resto de España esto no fue posible y lo que provoca es el efecto inverso es que vengan tropa te centralista en este caso como se llama pongan asedio a esta ciudad para acabar con su resistencia son seis meses sí está lleno de curiosidades y aspecto que que que siguen estando muy vigentes

Voz 0194 15:14 sobre estas curiosidades grandes saludaba Almazán es porque me decía que la había hecho la mili aquí es ingeniero jubilado apasionado de la historia y yo voy a pedir casi que en cada uno de los capítulos que yo repase con conel vayamos a buscar la historia desconocida o menos menos popular que historia desconocido no

Voz 20 15:30 cuenta al canto pues sobre el cantón tenía dos historias ir eh les voy a contar una es el grito conocido en toda España de viva Cartagena

Voz 0194 15:41 verdad

Voz 20 15:41 sí sí sí pues inicialmente se grito nace de aquí eh el eh Roque Barcia era el ideólogo del cantón entonces el se dedicaba se dedicó a poner concretamente el veinticinco de octubre de mil ochocientos setenta y tres unos pasquines por toda la ciudad que decía Se Cartagena no vacila si no se desalienta ahí sí deshecha criminales sus gestiones Se salva la situación Cartagena lo comprende viva Cartagena esa es la la primera vez que se Se serán pero luego hay otra segunda vez que es como más como Mar el sexo resulta que estamos en el teatro un teatro el Teatro Circo de que de Cartagena fue muy importante veinticuatro años después en el mil novecientos veintisiete era costumbre en los teatros la gente el público iban con la cestas con la fruta verdura por si los actores eso le tira vamos a tirar

Voz 0194 16:44 lo de tirar tomates edad estoy si era cierto el acierto

Voz 20 16:48 entonces estaba ese día estaba representando la ópera Medina una compañía el tenor del elenco era el afamado y famoso Mario Cruz y mira por donde al dar una nota muy alta seres capón gallo termina el gallo diciendo viva Cartagena

Voz 10 17:09 claro

Voz 20 17:15 el gallo se quedó sin comida evidentemente irrumpieron en un aplauso

Voz 0194 17:19 es decir si tú dices viva Cartagena está salvado de cualquier cosa si es decir me recomiendas que yo cuando termine el programa hoy diga viva Cartagena policial por si acaso por sexos estoy Comedia no sé si ha llegado todavía pero seguro que Miguel Ángel Aguilar esta historia porque yo creo que miran que leerlo escuchó alguna vez yo decir esto de de viva Cartagena si nos tiramos todo un poco un poco más para atrás la Cartagonova la Cartagena romana una de las ciudades más importantes no del Imperio romano sin duda sin duda

Voz 6 17:44 es una ciudad que sobre todo en época republicana ya con el traspaso a la época imperial alcanza alcanza su cénit es una ciudad que tiene una importancia vital que es la plata la explotación de la plata en la mina de la sierra de Cartagena el globo sería la cierra también de la Unión pues ya había ha sido trabajada descubierta por los púnicos por los cartagineses eso es lo que atrae fundamentalmente a todas esas civilizaciones aquí a Cartagena en época romana pues se convierte pues entre la primera ciudad del Imperio sin duda alguna fue cabecera de una provincia importante dentro de la Hispania romana bueno y cuando es tomada por prescripción ya era una ciudad importante lo que pasa que los romanos la van a convertir en una de las mejores ciudades de Hispania también del Imperio

Voz 0194 18:33 ese saca pecho adquiere buena si no lo saca pecho si es en lo que es la que sacan las esa Sarkía del texto no hay mucho

Voz 6 18:42 las ciudades en España que tengan un teatro o un anfiteatro monumental como después

Voz 0194 18:46 es iremos a él después iremos a a conocerlo alguna historia de aquí

Voz 20 18:50 la época Juan si tengo dos tengo una de hay un cuadro de Federico Madrazo que se llama la contingencia Escipión resulta que bueno cuando Escipión toma Cartagena a los cartagineses supuso soldados les llevan a su presencia a una princesa una joven princesa de tal belleza que atraía todas las miradas a su paso

Voz 6 19:11 eh

Voz 20 19:12 el general informado sobre Irán pegándose queda la prometida de un jefe de celtíberos durante se llamaba Lucio el G llamó su presencia al prometido y antes de audiencia a los padres de dirigir las siguientes palabras sabes que los romanos lo que siempre hacían era conseguir amistad el eh colegas Özil sí me han he dicho que la compasión su belleza me lo ha hecho crack El fácilmente tú prometida ha sido respetada en el campamento como lo habría sido en casa de sus padres te la he conservado como inviolable depósito para hacerte un regalo digno de ti y de mí el único precio que pongo es que seas amigo del pueblo romano el joven confuso y a la vez rebosantes de alegría le confesó que no podía pagarle por no tener dinero ante presentaron Escipión a los padres y parientes de la joven princesa quiénes habían traído una considerable cantidad de oro y joyas para rescatarla insitiendo es estos en que aceptase aquello como regalo al no considerarlo un rescate ante tanta insistencia Escipión eso colocar el oro y las joyas a sus pies dirigiéndose al anuncio le dijo además de la dote que recibirá más de tu suegro recibe de este regalo de boda entonces la leyenda popular dicen que el nombre de a Lucio fue asumido y modificado por el habla del pueblo llegando hasta nuestros días como la imagen que durante toda su vida dio el jefe de celtíberos alucinados se quedó

Voz 0194 20:44 antes de continuar como hablábamos del anfiteatro ahí estás ahora vítores Sarah buenas noches hola qué tal Ángels Cuéntame

Voz 1880 20:51 pues mira desde hoy y durante todas las vacaciones de Navidad hasta el día cuatro de enero se pueden visitar unas nuevas excavaciones llora te voy a contar cómo son esos nuevos hallazgos pero es que el anfiteatro que hemos venido esta tarde un desconocido que es que hay que venir si vienes a Cartagena tienes que venir aquí

Voz 0194 21:07 pasar por ahí es un poco sí sí que es la

Voz 1880 21:09 la forma de entender el paso de la historia desde los romanos hasta ahora mismo porque primero fue un anfitrión

Voz 0723 21:15 pero te lo imaginas con forma elíptica donde se hace

Voz 1880 21:18 en las las luchas de los gladiadores con los animales después fue un cementerio en el siglo XVIII porque aquí al lado estaba el Real Hospital de la Marina y más tarde encima aquí mismo se edificó la Plaza de Toros en el siglo XIX ya tenemos los restos de toda esa vida de todos esos siglos John que las excavaciones el teatro comenzaron en mil novecientos dos como claro como estaba ya a la plaza de toros pues no se podía intervenir entre hasta dos mil once no se empezaron a encontrar los restos monumentales pero bueno si se encontró ya algo había algunas habitaciones de servicio el pódium de sillares algunas estancias originales con acceso al pasillo de entrada ya la arena para que os hagáis a la idea imaginamos un poco cómo es de extensión a que cabían entre diez mil y once mil espectadores vale lo nuevo lo que se puede ver desde hoy son tres estancias con sus cubiertas abovedado más de tres metros de altura originales de piedra volcánica que es de arenisca estancias que servían para albergar a los gladiadores a los animales antes de que salieran ellos a luchar esta tarde lo hemos estado visitando con Maricarmen Berrocal que es la arqueóloga municipal de aquí ya ahora estoy con la alcaldesa de Cartagena con Ana Belén Castejón alcaldesa Cartagena una de las cuatro ciudades que tienen un teatro y un anfiteatro monumental es estar orgulloso

Voz 0194 22:39 pues ya orgullosa no orgullosísimo muy buenas noches y la verdad es que es un placer

Voz 0723 22:44 poder contarle al mundo entero la gran riqueza patrimonial que hay en Cartagena y no lo has podido relatar una forma mejor Sara porque la arqueóloga municipal esta terrenos lo ha contado fenomenal y lo buen

Voz 1880 22:56 además alcaldesa es que toda la población pueda acceder a ver las excavaciones no porque es como un abierto por obras no si efectiva

Voz 0723 23:04 mente es una de las señas de identidad de mi Gobierno lo tuvimos muy claro en cuanto entramos al Gobierno y la verdad es que somos unos privilegiados contamos con la directora de Patrimonio con Carmen Berrocal que es una gran profesional con una trayectoria hay un reconocimiento profesional como no hay otra y la verdad es que no está ayudando muchísimo a esta apuesta del Gobierno para poder seguir apostando por la recuperación de nuestro patrimonio

Voz 1880 23:28 alcaldesa yo es lo que le quiero preguntar hay Angers

Voz 0194 23:31 pues iba a saludar iba a saludar alcaldesa alcaldesa buenas noches hola muy buenas noches diganme una cosa porque la gente viene esta zona las playas está muy bien la comida se convierte se ha convertido también un atractivo turístico ya no sólo para el turismo nacional sino para el turismo internacional todo esto de lo que estamos hablando

Voz 0723 23:49 efectivamente y lo pude comprobar en Oslo en la Feria Internacional allí en Noruega donde ese turismo e histórico cultural que busca algo más no de dos días y

Voz 0194 24:01 los típicos museos y la verdad es que fue

Voz 0723 24:04 es una grata experiencia y el reconocimiento de que estamos en lo cierto es de Cartagena en apostar por recuperar nuestro patrimonio arqueológico

Voz 21 24:12 pues que tienen que saber los que no se esté escuchando esta noche que nos encontramos en una ciudad con más de

Voz 0723 24:17 tres mil años de historia donde han pasado civilizaciones de todo tipo ir donde dejaron su huella y nuestra obligación y responsabilidad es pues apostar por la recuperación de este Patrimoni

Voz 1880 24:27 yo lo que le quería preguntar alcaldesa es que las habitaciones que se han encontrado y que se pueden visitar desde hoy estaban ya documentadas había un dibujo de mediados del siglo XVIII anónimo pero claro no se sabía cómo estaban Joy cuando nosotros hemos bajado hemos visto un hueso hemos visto grafitis dan como vértigo yo no sé cuando esté el otro día pudo verlo como se quedó

Voz 0723 24:45 pues la verdad es que me lo dijo el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico junto con la directora pero he de reconocer que cuando vine aquí eh pues me quedé atónita porque el estado en el que se encuentra cómo se encuentra el trabajo se ha hecho de una forma espectacular con un gran equipo de profesionales que yo creo que esa va a ser la seña identidad de Cartagena cómo somos capaces de recuperar nuestro patrimonio y lo más importante eh forma parte de la vida de recuperamos el ayer

Voz 0194 25:17 sí sí Nine no digo que ahora alcaldesa sólo falta que sea un poquitín más fácil llegar hasta aquí

Voz 1704 25:22 completamente a esa es una es una líder mire alcaldesa esta todo vídeos Video Star por todo el público que aplaudiendo porque es que nosotros hemos salido de mí

Voz 0194 25:34 Madrid a las nueve y veinticinco de la mañana llegábamos a Cartagena a las dos de la tarde hemos ido en AVE hasta Alicante y después en un coche es decir que vamos a reivindicar no sólo en Cartagena estamos Men este programa viajamos mucho por España y nos damos cuenta de que hay puntos de la geografía española que están absolutamente fuera de de de de de la lógica de estos tiempos en los que vivimos y esta es una reivindicación alcaldesa no

Voz 0723 26:00 efectivamente ese turismo nórdico del que le hablaba conocía sólo hasta Alicante porque claro porque al final es donde las comunicaciones y las infraestructuras están muchísimo mejor pero yo le voy a decir algo aunque el viaje a Madrid sea eh bueno pues no sea tan fácil yo voy a seguir yendo a pedirle al Gobierno de España que apueste para que me ayude a recuperar pues la grandiosidad de tanta monumentalidad que tenemos en Cartagena voy a seguir

Voz 0194 26:26 siendo al Gobierno de Pedro Sánchez que es muy sensible con cartas

Voz 0723 26:29 henna y que me ayuden que me ayuden con presupuesto a poder recuperar estas joyas que tenemos aquí

Voz 0194 26:34 déjeme que le diga una cosa es difícil llegar pero cuando uno está aquí dice mira sabes que te digo que ha merecido la pena el trayecto con lo bonito que es sexto con lo bien que hemos comido que después hablaremos de comida con lo bien que nos tratan merece la pena lo digo para haberse dicho yo esto de que cuesta tanto desanimó la gente no no no no aquí aunque se tarde en unas cuantas horas uno llega hice está súper viene alcaldesa muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por acogernos

Voz 0723 26:57 un placer y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir

Voz 1880 27:01 la bonita ciudad de Cartagena

Voz 0723 27:04 antes de gastronomía que se tomen un caldero que soy una así habían borrado marinera y una Edward te mereces

Voz 1880 27:10 me han dicho que me tocó de aquí me voy a poner una marinera

Voz 0194 27:12 trece alguna cosa más que quieras destacar de la foto del anfiteatro

Voz 1880 27:16 bueno es que lo que pasa es que emociona es verdad que este momento es emocionante porque estamos con las luces que encima nos han puesto aquí pero por la tarde la visita que hemos hecho que además estaban todos los trabajadores es que está están te lo digo en serio e medio llorando sea viendo lo que están descubriendo que yo creo que sí merece la pena venirse

Voz 0194 27:32 por esa marineras Sarah Ben hasta ahora venga hasta ahora una una pregunta más para para Luis Miguel Juan tuvieras que destacar un momento histórico de esta ciudad tú con cuál te quedas

Voz 6 27:42 las puesto muy difícil verdad no es tan de historia sí pero fíjate eh como hecho histórico porque significó tanto para Cartagena en el aspecto más bien negativo pero lo puso a la esta ciudad en el centro en el en el mapa no solamente nacional sino a nivel internacional porque todo se focalizó aquí la información todos los periódicos todas las embajadas sería ese momento de mil ochocientos setenta y tres cuando se produce la sudoración Cantona y tú te creas por supuesto que si Colomé

Voz 20 28:12 no con con el cantón este ten en cuenta que las cinco semanas que duró el bombardeo del Ejército centralista a Cartagena eh fueron veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro disparos o Muces cinco mil cuatrocientos treinta y uno por semana setecientos setenta y seis al día XXXII a la hora imagínate toda la toda toda la ciudad fue destruida salvo diecisiete edificios que tampoco llegaría muy buena idea

Voz 0194 28:42 Miguel Pérez Adán Juan Manzanares muchísimas gracias por ayudarnos a explicar lo que es esta ciudad muchísimas gracias y muy buenas noches bueno este aplauso para ellos

Voz 1704 28:55 ya saben que nosotros siempre que salimos nos gusta ponerle un poco

Voz 0194 28:59 música y además los viernes apetece muchísimo los acompañan oigo Mar qué tal muy buenas noches y además le he pedido que empiece de las canciones que tenía preparadas que empieza a una que yo creo creo que semana a sentir todos muy identificados cuando tú quieras

Voz 1623 29:29 harto de harto de vino harto de Mosley de fila Tito de banca harto de Dhanga harto de modas harto de estilo hippie pija Zara Woman harto de harto de Gift el harto de estar torció aliado con el Twitter el bando del IVA harto de clase parto de hacer los macarrones que sepas en acto de Cholbi harto de Cani harto de niñas que se creen Yo soy la Juani harto de Jen tanto de Fannie harto de futuro invictos vengo ahí a comprarme una de verdad para mata el guía comprarme una vez verdad para para matar el tiempo harto del acto del Oise harto de tío no has y hoy no Conte estás que te pasa harto de casa harto de piso harto de portabilidad con compromiso a toro de Palha harto de pillos parto de que los músicos es pardillo harto de Barrie y Dalí chiquillo harto de Cala mar embocar ahí yo debí

Voz 0194 30:58 a parto

Voz 1623 31:01 de que la religión sea asignatura acto de guerra ahí de censura Si a mí los problema de Estado me la suda larga aunque me la suda porque ya no creo ni en Buda no existe democracia Aries que hay demasiada gente muda no hay duda Acor dure realismo

Voz 3 31:18 si quieres Jang dijo coño empieza por ti mismo

Voz 1623 31:22 a comprarme una vitola preveer da para Mata y a comprarme una pitón de de verdad para Mata fácil de Cantabrea como en o Jean

Voz 6 31:35 no

Voz 1623 31:39 me siento como Gustavo voy a la libertad de presentar a la segunda guitarra Pedro Almo fino un aplauso para él Garay estribillo con con veracidad que bufanda de una pistola de de Gerda como el punto una pistola debe venga arriba la mano punto una pistola de de venga que mucho tiro punto una pistola de de Lorraine Cobo todo una pistola de Federer da otra punto una pistola de ataque no levantó la mano Pardeza poco hábito a esa eh con una pistola de de

Voz 1704 32:37 oigo mal muchísimas gracias por si acaso por si acaso hay que terminar supe pero luego vuelve

Voz 1 32:45 a nadie que luego otra vez con nosotros

Voz 24 33:02 ya

Voz 25 33:09 Ana

Voz 1880 33:12 sin duda

Voz 26 33:15 y a va

Voz 0194 33:22 han pasado más de veinticinco años del inicio de la guerra de Yugoslavia pero nuestra memoria perviven las imágenes y los sonidos de aquellos días

Voz 3 33:30 igual que hablábamos antes que la memoria de los cartagineses perviven todavía las imágenes

Voz 0194 33:35 los sonidos de ese bombardeo del del XXXVI desde abril de mil novecientos noventa y dos y durante más de tres años el asedio acabó con más de once mil víctimas cincuenta mil heridos treinta y cinco mil edificios destruidos ahí durante el tema lo más duro de la guerra el periodista cultural de Radio Sarajevo han Minik se resistió a marcharse aguantó y se convirtió en la voz de la radio que acompañaba a la población a diario el eslovaco Minik nos acompaña hoy en Cartagena muy buenas noches el reproche

Voz 1704 34:07 déjame que empiece iban por una cosa

Voz 0194 34:09 la yo antes les les decía no la satisfacción cuando ves a los oyentes no cosa que no estamos acostumbrados yo creo que tú mejor que nadie puedes explicar lo que es la radio en un momento como ese lo que supone la radio para la gente en una ciudad cercada en una ciudad asediada era yo creo que tú tenías hasta el trabajo que tenía efecto terapéutico

Voz 27 34:30 mira no sé quién pero alguien dijo que si durante la guerra practicamente días sus días y sus meses estelares pero no sólo Orallo Sarajevo que esto era un momento de gloria de la radio de toda la historia de de de de la radio porque se sabe que será Evo estaba asediado que los que lo atacaron tenían seis siete círculos alrededor que cortaron agua acortar una electricidad cortaron gas cortaron a ayuda humanitaria y todo esto también practicamente ocuparon lo destruyeron todas las antenas de televisión televisión funcionó solo en es una ciudad con una antena que estaba dentro de la ciudad fuera de ciudad no hacerse daño

Voz 0194 35:23 ya

Voz 27 35:23 radio claro sabemos que se puede oir con poca electricidad hasta Japón hasta Australia donde nos escucha claro entonces Radio se convierte en única ventana para mucha gente hay que estaba dentro de ciudad pero no sabía que cubría cien metros más allá detrás de la línea divisoria linea de fuego claro que era dio en estos momentos era algo especial como tú dices ahora terapéutico era mi intención no todos sabía hay propaganda había de todo en la radio pero yo porque no son si violento hoy no Soini Nine ni mucho menos yo intentaba ayudar a más gente que me escuchaba ayudar a sobrevivir estos días tan duros hablaba sobre cosas bonitas sobre un futuro dentro de quince años saber con total

Voz 0194 36:19 el no una cosa misma yo ayudaba sobrevivir Itu cómo sobrevivimos

Voz 27 36:25 mira muy muy muy difícil porque yo entré en la guerra con un hijo de cuatro de tres años Si mi mujer que está aquí conmigo lo que era embarazada ella dio la luz durante la guerra en un hospital sin luz en de de hospital quiero decir que yo además de trabajar además de salir cada día de casa y esto era ruleta rusa nunca sabías de dónde podía venir a mí si lo te disparara una francotirador y además tenía que cuidar los días por ejemplo tenía que buscar agua en algún pozo allí cerca de la línea de fuego o buscar la leña a veces sacando arrancando parque para poner un poco de agua fría agua caliente para místicos bueno sin comida a veces ver los niños especialmente a mayor que antes comía mucho eran bueno así es como pasa un día con una Ereván Ereván

Voz 0194 37:27 una rebanada de pan con poco ya

Voz 27 37:29 aceite y sal no era era durísimo además te digo a veces hasta llegar a a hablará dio tenía que ir a pie unos siete kilómetros de mi casa en el centro hasta ahora dio televisión me disparaban a veces veía la gente muerte allí a veces ayudaba gente herida quiere decir que era un exceso

Voz 0194 37:52 el Ivima una cosa bastante porque claro es que es es una guerra de hace dos días de hace aquí cerca de exacto pero hace dos días iraquí cerca me acuerdo muchísimo de aquellos días tu cuántas veces pensabas TUI con tu mujer esto nos está pasando nosotros porque vosotros tenéis una vida normal y corriente más que es verdad

Voz 27 38:13 es muy bien antes y la antigua Yugoslavia y nosotros en Sarajevo especialmente tú ya sabes

Voz 0194 38:19 la creencia todavía espero antes era

Voz 27 38:22 una una ciudad especial era un orgullo un privilegio nacer vivir allí y ahora digo si porque ni quién conoces algunos quieran tus amigos de radio que ahora trabajan para ellos que hacen una propaganda terrible que te llaman traidor te llama no sé qué ahora estoy preguntas dónde esto que ha pasado

Voz 0194 38:45 que cómo podía pasar además

Voz 27 38:48 después de unos días de de desconcierto total dices bueno nos ayudara Europa no puede permitir esto estas barbaridades en el corazón del viejo continente pero que va ya sabemos que Europa

Voz 0194 39:04 ya sabemos que Europa puntos suspensivos vive una cosa porque tu familia consiguió salir tu mujer y los niños consiguieron salir ayudaron periodistas españoles periodistas catalanes tú te instalase después en en Girona pero tú te resistirse a salir no

Voz 27 39:20 sí mira yo yo no soy musulmán yo soy de una un matrimonio mixto allí cuando los serbios con su propaganda decían que no se podía vivir juntos yo me sentía como un símbolo un poco sí que sí puedes concebir mira yo me he quedado defender no ninguna etnia ni una religión defender mi ciudad defender convivencia defender coherencia de religiones de de niñas de de Cultura sí porque Sarajevo era una mezcla de específica todavía pues si no quise salir incluso una vez salí para visitar a ver dónde estaban porque unos meses ha sabido

Voz 0194 40:00 dónde estaba tu mujer y tus hijos no tenía ni idea

Voz 27 40:02 eh porque no tenía teléfono no podría llamar nada hice Ali inglés encontré en la escala que Costa Brava un un paraíso algo especial pero después de un tiempo digo mira yo tengo que que volver el hijo mayor me cogió en lo que quiso dormir porque salía a las dos de la madrugada pues porque tenía presentimiento me cogió así Baranda no me dejaba salir pero veo a parte un poco con corazón en Culleredo se israelí porque pensaba que era mi obligación cuando volví mi primer programa de hablará yo después de vuelta la gente me llamaba incluso llora me acuerdo una una señora lloraba ahí dice mira yo bien co que deberías porque muchos o casi nadie volvía a ver si sabe escapa de la vida de miseria de de peligro constante que no es musulmán vuelve bueno esto me parece que era un acto simbólico que

Voz 0194 41:08 ella le deja en una persona que que que cambió en tío que en ti en tu familia en tu mujer que está ahí sentada yo no sé si seguís hablando de eso o es una etapa que que voluntario involuntariamente tenéis en un rincón del cerebro esto

Voz 27 41:22 siempre queda porque esto es un antes y después claro está siempre que ahora cuando hablo de esto tengo el de gallina también corazón que que que bate porque esto si eso se queda para siempre pero es un poco interesantes es sexto en primera persona piensas cómo sobrevivir no piensas a las pérdidas no piensas en todo esto sólo sobrevivir día a día pero cuando pasa todo después te vuelvan que has perdido has perdido una vida has perdido tu pasado has perdido tu culturas perdido tus amigos han perdido tus familiares porque mi mujer mi mujer perdona mi eh mi hermana pequeña murió en el mercado en este bombardeo del mercado de esta extrema

Voz 0194 42:09 eh quiere decir su apellido

Voz 27 42:12 pero una casa otra casa piso uno da igual pero después te viene esto pero dices bueno mira estoy Vigo por lo menos quiere decir que tus pretensiones estos deseos va

Voz 0194 42:22 bajan bajan baja al final

Voz 27 42:25 no estoy contentísimo estar en Abascal a tener una casita y pienso que eso sí

Voz 0194 42:33 no hombre no le das vueltas ahora llevo has vuelto de visita volviste a enterrar a tu madre también pero más querido volver para para instalar el no era tu qué

Voz 27 42:41 mira que me parece que no hay futuro allí no sólo para mí para mi da igual yo puedo vivir aquí en Cartagena y en buena medida para mí pero mis niños no porqué misoginias cuando salieron pequeño tenía catorce meses el practicamente dio el mundo en Cataluña en España el mayor también se identificó muy fácilmente con todo esto ellos tienen un carácter diferente de carácter allí ahí somos gente muy violenta en cada pues Guera es que ellos ahí no sobreviviría ni tres días el mayor se acuerda acuerda porque si se acuerda cuando fuimos una vez por primera vez me parece después de cinco años a estar aquí damos nuestra casa en se acercó a una ventana hay dice Papa por esta Ventana yo miraba si venía el pan bajo porque repartían pan de destacando irse recordaba hoy tenía cuatro años y medio cuando quiere decir que las cosas son tan fuertes que incluso un niño pequeño se recuerda que un niño pequeño que es improbable no lo creo pero dice que se acuerda de su cama de PP cuantos te ponía ahí cuando más tocaba madera de de cama dice este gusto de madera

Voz 0194 44:03 todo cabe todavía lo tengo ni hacer eso

Voz 27 44:06 Thor celeste esto puedo creer yo no puede ser

Voz 0194 44:10 eh yo quería preguntarte pero no lo voy a hacer venía con la idea de preguntarte sobre Cataluña alguien que ha vivido lo que ha vivido con todo lo que se dice con todo lo que pasa en Cataluña y no lo voy a hacer por una cosa porque creo que tu testimonio sólo con tu vivencia dices muchísimo más yo creo que que cualquier reflexión que se pudiera hacer

Voz 27 44:31 sí mira yo hace tres días publiqué un artículo sobre el había esloveno vea es que hay que que que que es similar entre Dénia y Cataluña y qué es lo que es diferente y muy diferente bueno mira yo tengo miedo yo no sé yo hace no sé cuántos años puede ser y diez años por primera vez me parecen España balcanización de España bueno te no me creía Irla ente incluso me atacaba dice que tú sabes que es democracia que es todo esto pero veo que he vivido este choque de nacionalismos cómo se retroalimentan cómo van a arriba hasta que explotan tengo miedo y todavía lo tengo yo creo en en en la democracia creo en pacifismo incluso de pueblo catalán tú sabes que la gente es bastante pacífica que no llegaremos a este extremo porque vivir otra vez esto no podría

Voz 0194 45:35 van muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos contado esta historia en los oyentes están aquí aguantando la respiración

Voz 1880 45:44 un hombre de

Voz 0194 45:45 nadie como él que tampoco estaba acostumbrado a que la aplaudieran aunque le llamaran por teléfono el llorar en yo creo que se quiere llevar hoy el aplauso yo quiero que

Voz 1704 45:53 se llene el aplauso ha sido en aquellas aquellas lecciones de vida que predicen muchísimo

Voz 0194 46:10 más que cualquier historia que podamos contar nosotros ir a la calle otra vez había dejado a Sara habituales que se iba a buscarlas marineras Sara ya lo has encontrado

Voz 3 46:19 las encontrado así las y tengo aquí una pero bueno después de la conexión porque con la boca llena no se habla

Voz 29 46:24 Huntington si estoy en el centro dentro en el centro histórico de Cartagena eh

Voz 1880 46:30 lo que se llama la tartán a la terraza para que ves que la temperatura es buenísima ese puede estar perfectamente fuera y hay mucha otra gente aquí en la en la plaza esta empresa secundó justo en mil novecientos treinta y seis cuando empezó la guerra Jackie siguen haciendo marineras yo es verdad que soy una inculta para esto de la gastronomía no sabía lo que eran las marineras supo donde todo el mundo lo tiene que saber pero bueno lo cuento es unas rosquillas el panes como Brito y las rosquillas alargada vale ir encima lleva ensaladilla rusa que esta sí que lo he probado un poquitín es así contundente y encima lleva un anchoa ir la última parte del pan el lo tienes como para cogerlo con la mano para agarrarla y que claro una prueba importante que yo probaría ahora es que no se te caiga la ensaladilla porque

Voz 3 47:13 así poco complicado pues hace una monumental de la Comas me lo están haciendo ahora mismo

Voz 29 47:19 eh y además de la marinera es

Voz 1880 47:21 habitual vale pero es que luego hay otros nombres cuando por ejemplo si no llevan anchoa y lo que lleva es un boquerón Chema marinero siguió a las dos cosas el boquerón Illa anchoas llama cómo se podía llamar

Voz 3 47:33 matrimonial a Bale séptima sinfonía

Voz 1880 47:36 aquí lo lleva nada Si va sólo la ensaladilla rusa se llama bicicleta en este sitio en la tarta Ana también hacen de salmón de pulpo

Voz 0194 47:44 muchos otros estilos pues mientras tu saborear la marinera yo tengo ese lado María Gómez muy buenas noches en el base come marinera

Voz 30 47:53 la salida no era no pero el sábado

Voz 1715 47:56 si así si me di de la región y oí

Voz 0194 48:00 no no no entraron que tenerla si existe porque sino la gente se enfada está ahí Pedro Blanco que hoy ha ido alma Ghoga a comer lo comer

Voz 1715 48:10 no yo pero déjame que te pregunto por algo no es marinera que que es un explorador

Voz 30 48:15 el explica es una empanada ya que su intimidad en el Campo de Cartagena que va a rellena de carne con huevo duro y ajo Illa rebozado con la fuga que las entonces super bueno porque es una combinación entre el dulce salado

Voz 1715 48:27 pero en los que me he comido yo hoy no era es una bestia había una versión

Voz 30 48:30 que es el mismo sabor pero diferente

Voz 0194 48:33 montaje bueno cuéntanos que se mueven y bueno pues mira eh

Voz 1715 48:39 me parece que yo tengo una teoría la teoría es lo de menos no pero es cierto que uno a veces va a los restaurantes y es un despliegue de técnica pero hoy hoy comienza pensaba en otras tres tesis diferentes no ya cada vez me interesa más en el mundo de la gastronomía la tradición el territorio y la temporada tres tes yo creo que en la carta demagogo al menos lo que yo he comido hoy unían las tres cosas no hay mucho territorio que es el que es el Chato murciano

Voz 30 49:05 muchas de un cerdo autóctono de aquí de la región que tuvo un tiempo desaparecido prácticamente y hace unos años está recuperando

Voz 0194 49:15 que la gente sepa Manuela porque porque hay hay hay voluntad es decir cuando os ponéis a diseñar la carta en los platos pensáis en esas tres tes que decía que decía Pedro

Voz 30 49:25 equilibrio no el Mediterráneo y el Campo de Cartagena y al final lo que queramos cuando un cliente se sienten que sepa que está comiendo Cartagena

Voz 0194 49:34 poca gente conoce a que reconozca Cartagena en el platos

Voz 30 49:37 que al final la cocina tan globalizada últimamente que no se sabe si estás en Madrid en Galicia y al final lo que queremos conseguir es eso que la gente venga vamos

Voz 0194 49:44 que esta que Cartagena cuando la gente lo aprecia esto sí la verdad que cuando dices que la cocina está globalizada Chris decir que es ceviche es en todas partes por ejemplo si ceviche o no sé si cosas así y tú lo que quieres es dejar el sello y la imprenta de de Cartagena

Voz 30 50:00 aunque también tenemos te he dicho euro les damos un toque de la Huesta ahora aquí

Voz 0194 50:04 te pones

Voz 30 50:06 lo hacemos con una base viento amarillo pasado

Voz 1715 50:09 decía tradición uno de los platos que que probado hoy era unos guisantes con el Gagarin a chato no ir a una base de una crema de de amenaza de apoyar algo pero me han contado que ese plato guisantes tiene una historia tuya no una historia personal

Voz 30 50:28 sí lo hemos hecho en honor a mi abuelo que era ganadero siempre se comía lo digo por el campo con el tocino salón que aquí es la gente que no esté escuchando seguramente lo lo he ido más de una vez acristalada además a la hora de aquí que la radio no da de cenar ya les aviso ustedes es decir que

Voz 0194 50:48 estaba hará lo está pasando un mal otras formado como cocinera tú

Voz 30 50:52 bueno pues yo me fui al País Vasco a la niña no hubiese llamado Ayalon y ahí empezó todo luego tuve con alza vi porque quería ser cocinero me gustaba mucho al vecino y al final me informe favorecería pero tú no vienes de familia de cocineros no les gusta la cocina de mi familia y todo eso pero igual de la ella dijo quiero ser cocinera porque no quería por qué porque era una profesión aunque muy sacrificada pero al final yo creo que la gente tiene que que de estudiar lo que les gusta porque al final es un trabajo que te vas a dedicar toda la vida así como uno de usted

Voz 0194 51:25 jo pueden mal asunto pues en esto de la globalización de la cocina también a nosotros cuando salimos a hacer el programa fuera Nos gusta descubrir esas pequeñas historias esa apuesta por las tristes que decía Pedro por además hacer lo que te gusta en el sitio de dónde eres que eso es muy importante Carlos pero no quieres el periodista gastronómico de la Cadena SER me había dicho Si puedes verme Boga hicimos amagó gatito Pablo el poste que razón tenía que bueno estaba mal y mira que yo no como nunca postre Eddie estaba riquísima muy rico pues María Gómez muchísimas gracias a ver con nosotros eres muy joven muchísimos éxitos es retuvo muy joven oiremos hablar de ella y nosotros diremos ese día la entrevistamos en Cartagena muchísimas gracias veo Omar tendrás que volver a decir viva Cartagena cuando termines pero el escenario o lo hacer todo tuyo Pedro vivo Burt

Voz 1704 52:24 pero bueno me voy hoy que yo te estás metiendo arranca arranca

Voz 22 52:36 eh ya

