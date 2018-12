Hora 25 (14/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

edición especial de Hora Veinticinco hoy desde Cartagena desde la Universidad Politécnica con el puerto aquí detrás en un lugar maravilloso donde incluso la actualidad va a ser mucho más digerible de lo que es habitualmente de lo que nos lo hacen habitualmente en la tertulia esta noche Berna González Harbour buenas noches hola muy buenas noches Javier Aroca buenas noches Miguel Ángel Aguilar buenas noches

Voz 0194 00:45 Pedro Blanco que sigue con nosotros estará pendiente también de todas las novedades que se vayan produciendo durante durante la noche Miguel Ángel has pasado por Santa Pola

Voz 3 00:54 le he dicho al conductor que sí podía desviarse para pasar por Santa Pola porque quería dejar hay digamos y constancia de mi admiración por el registrador que tuvo Plaza pero ha dicho que lo que no sé que que el tráfico que usted que luego bueno pues lo haremos a la vuelta Pétriz

Voz 0194 01:17 he pensado digo pasando tan cerca de Santa Pola Miguel Ángel es capaz de pararse no

Voz 3 01:21 igualmente para mí Santa Pola es sobre todo el registro de la propiedad y luego perdona que te diga Santiago Bernabéu

Voz 0194 01:29 vale pero por este orden quema acabas de decir

Voz 4 01:32 sí sí primero el registro de la propiedad

Voz 0194 01:34 ha estado alguna vez en Santa Pola está suelto

Voz 3 01:37 Pollack vale pero en ese momento pues todo esto el registro estaba muy perdido yo sé que para los de Santa Pola sido durísimo la privación tantos años de no tener a su registrador ahí por polca lo clamor que yo que yo creo que fue sensible cuando cuando tomó la decisión de dejar que prospera la moción de censura que estaba tan reclamado en Santa Pola era tal en fin la devoción a Ciudad por su registrador que realmente e Internet cederlos

Voz 0194 02:15 bueno estás en Cartagena de todas formas habías esto en Cartagena

Voz 3 02:18 en Cartagena mira que que no había estado en este brete de esta mañana he estado tú

Voz 0194 02:23 era un sirio de conocías ves no sé por qué estudio

Voz 3 02:26 dado pero no que sabes

Voz 0194 02:28 estamos fue un presidio primero un cuartel después aquí hay mucha gente que hizo la mili donde

Voz 3 02:32 ahí que le de trabajo que se ha hecho no sea no se da uno cuenta osea ves esta maravilla dieciséis al cuartel de marinería pero bueno pero cómo es posible como cómo se hacían estas cosas con esta visión de futuro pensando ya en la Universidad Politécnica

Voz 0194 02:53 vamos vamos al lío para empezar este tramo en la actualidad el día antes de de los titulares de las declaraciones lo que tenemos son preguntas y es como abriremos este mismo programa a esta misma hora el viernes que viene incluso podríamos preguntar desde donde lo abriremos podrá celebrarse sin incidentes el Consejo de Ministros en Barcelona Se ha producido un acercamiento entre Pedro Sánchez y Quim Torra habrá distensión o más tensión lo cierto es que la historia de este viernes se escribe pensando en el viernes que viene

Voz 5 03:26 no se puede hacer esperar

Voz 1722 03:27 de las formas que yo me comprometí con la sociedad catalana aquí va a haber un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que termine el año y el Gobierno de España cumbre desde luego nosotros vamos a tratar de mantener una reunión con el presidente en este caso de la Generalitat para hablar de los temas que importan a la sociedad catalana

Voz 1071 03:45 no al acabar la cumbre europea por el Brexit a Pedro Sánchez le esperaban las preguntas por Cataluña hay por ese consejo de ministros del viernes que

Voz 0194 03:52 el Sastre buenas noches buenas noches Barceló las preguntas querían saber si Sánchez piensa como suministro de Exteriores que la política de acercamiento con los independentistas el ibuprofeno del que hablo Burriel había funcionado o no

Voz 1071 04:05 las preguntas querían saber si comparte la opinión de que ese acercamiento les ha hecho caer en las andaluzas una opinión que expresan muchos dirigentes socialistas problemas los problemas para solucionarlos

Voz 1722 04:17 bueno para dejarlos no para dejarlos eh cómo se han dejado durante estos últimos siete años en la situación que están con eso estoy respondiendo

Voz 6 04:25 bueno pregunta sí que el mire usted que acaben los

Voz 1722 04:30 pero mira yo asumo mi responsabilidad

Voz 0194 04:33 no se ha desmarcado de la opinión de dos de los barones socialistas Page y Lambán que plantean recuerden ilegalizar a los partidos independentista además no sólo el Gobierno mira también otro

Voz 1071 04:43 el presidente extremeño Fernández Vara

Voz 0739 04:45 no ha ocurrido nunca en España aquí se ilegalizó a una fuerza política en el País Vasco porque tenía connivencia con el terrorismo cuidado que se empieza por ahí sacaba entrando en los móviles de los periodistas cuidado es empieza por ahí acabamos limitando la libertad de expresión en las calles cuidado dado que la libertad se tarda muy mucho tiempo en conquistar y muy poquito tiempo en perder cuidados

Voz 0194 05:08 en cualquier caso en La Moncloa confían en que Sánchez y Torra puedan reunirse el viernes

Voz 1071 05:12 Barcelona bloque proponía la carta que la vicepresidenta Calvo ha enviado al Govern esta mañana pero lo que quiere el Ejecutivo es que esa reunión sea de dos de Sánchez de Torra no de más gente corresponda

Voz 7 05:23 de Alain Citron también comportarse según los usos y costumbres del presidente de Gobierno ha dicho hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat esto no es una

Voz 1071 05:35 no es una cumbre decía Cela en ese tono de haberse es entiende esto que les estoy diciendo

Voz 0194 05:40 lo que no todo el mundo acaba de verlo Iglesias

Voz 1071 05:42 por ejemplo tiene otra opción la opción que plantea el Gobierno de Cataluña

Voz 8 05:46 yo creo que que una reunión de los dos gobiernos sería buena pero sino es posible una reunión de los dos gobiernos quizá una Reunión de Sánchez ya algunos ministros con Torra ya algunos consejeros de la Generalitat para que puedan dialogar y trabajar en en una agenda creo que sería positivo del mismo la opción en cambio

Voz 1071 06:03 tiene claro la oposición tiene claro que no hay nada que negociar con Torra lo tiene claro Casado lo tiene claro Rivera

Voz 9 06:09 si el señor Sánchez a dialogar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre como salida a la situación de Cataluña

Voz 10 06:22 Torre llamando a la violencia con Torra llamando a la había eslovena

Voz 0040 06:24 que llamara la guerra la verdad que ese señor en vez de aplicarle la Constitución un requerimiento lo que haces es pedir una reunión para hablar

Voz 0194 06:31 bueno poco antes de las ocho de la tarde se conocía la respuesta de la Generalitat también por carta el guber que había llegado a exigir una reunión entre los dos gobiernos se ofrece ahora a La Moncloa para negociar una reunión donde estén solos Torres Sánchez

Voz 1071 06:45 Pere Aragonés el vicepresidente su disposición a citamos textualmente

Voz 0194 06:49 encontrar los términos y contenidos para hacer efectivo

Voz 1071 06:51 diálogo la portavoz sarta de incidía este mediodía en que más importante que quién se va a entrevistar es el contenido aquello de lo que hablen

Voz 6 06:59 más allá de una reunión protocolaria demostrar di las instituciones catalanas de decir mira es la sede de Gobierno desde hace seiscientos años que esta reunión

Voz 10 07:08 tiene que entrar en contenidos porque estamos donde estamos

Voz 6 07:10 sobre todo cuáles son los mecanismos políticos in fuera de la justicia para poder canalizar esta situación preguntas

Voz 1071 07:18 qué pasa si la reunión se produce la semana que viene y Torra quiere hablar de la autodeterminación le preguntaban a la portavoz

Voz 7 07:26 preside el Torra eh visitó La Moncloa y nadie hizo ninguna delimitación de las posibilidades de temas que él pudiera tocar es decir a que no hay una censura previa no hay censura previa

Voz 1071 07:42 al cabo de una hora esa misma pregunta en Bruselas llegaba al mismo presidente del Gobierno

Voz 1722 07:47 mire el tiempo que vaya a utilizar el en hablar de la autodeterminación si finalmente nos reunimos yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral a hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el Estado de bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana

Voz 0194 08:08 bueno todo esto esta tarde hemos conocido que Jordi Turull que lleva trece días en huelga de hambre ha ingresado en la enfermería de la cárcel de Younes

Voz 1071 08:15 sobre el juicio del es el Supremo ha publicado el auto por el que rechaza apartar al juez Marchena de la causa fue el juez sobre el que el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó escribió whatsapp diciendo que así mantendrían seguro que lo recuerdan el control por decenas en el auto de varias páginas hay alguna frase contra Cosidó que resulta para enmarcar el whatsapp escribe el Supremo les retrata a él no es extensible a nadie más una opinión añade el auto inaceptable

Voz 0194 08:43 cómo será ese Consejo de Ministros es la pregunta que ronda la política española que no es ocupar a lo largo de la semana que viene lo que ocurra el viernes será la prueba del algodón por emplear la frase que utilizó el ministro Burreta

Voz 1071 08:54 ayer Tardà que la República no se logra con pasamontañas insistía hoy copiando el mismo argumento el presidente del Parlament

Voz 9 09:00 la protesta pacífica no violenta cívica y democrática es legítima aquí y en todos los sitios pero también decimos otra cosa que es que la República no se construye con pasamontañas no se construye

Voz 1071 09:15 la alcaldesa de Barcelona Ada Colau activamente a catalán la responsabilidad garantizar máximas pero acatarla matizó la cantera amateur ministras tampoco hubo una Military

Voz 9 09:28 entiende que por la imagen de diálogo que pretende el Gobierno no se debería militarizar el centro de Barcelona

Voz 0194 09:34 Manolo que va a haber desde luego un amplísimo despliegue policial Ana Terradillos buenas noches Ana buenas noches qué tal buenas noches despliegue que implica a Policía Guardia Civil ayer contábamos que los Mossos habían desaconsejado la Llotja de Barcelona para coger el Consejo de Ministros cómo lo ven en la policía y en la Guardia Civil

Voz 0125 09:56 pues mira para Policía y Guardia Civil tampoco es el mejor escenario operativamente hablando del espacio es una especie de ratonera dicen hubiese algún tipo de problema algún tipo de disturbio lo cierto es que establecer dispositivos jaulas pues en calles tan estrechas puede ser complicado de todas formas Ángels esto no es lo que más preocupa a Policía Guardia Civil realmente temen que tengan que actuar por la inacción de los Vosgos hay un gran malestar dentro de la policía y la Guardia Civil te lo cuentan sólo los sindicatos policiales pero te puedo contar que es una cosa general tanto en la Policía como la Guardia Civil porque temen volver a ser dicen chivos expiatorios como el año pasado de hecho alguno ya ha podido trasmitir ese malestar

Voz 11 10:34 el Ejecutivo en concreto el Ministerio de Interior por eso los que

Voz 0125 10:37 en en el punto de mira son esos seiscientos antidisturbios que van allí a Cataluña son cuatrocientos agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Intervención Policial doscientos antidisturbios de la Guardia Civil que tienen de hecho el trabajo más delicado tener que actuar en el caso de que los Mossos no actúen en total entre Policía y Guardia Civil van a ser mil mil que van de fuera de Cataluña que se desplazan hasta allí ya quise contabilizan todos los seiscientos antidisturbios Éstos que te digo otros cien agentes de unidades de acción rápida por supuesto todos los equipos de seguridad de los ministros

Voz 0194 11:09 bien escoltas unidades de subsuelo

Voz 0125 11:11 también gente de información sentido información que va a intentar pues prevenir sobre todo algaradas van a estar desplegados desde el dieciocho de diciembre al veintitrés de martes a domingo aunque no se descarta que ese despliegue se alargue más según vayan aconteciendo las cosas hay en Catalunya esta vez no duermen en barcos Piolín se van a alojar en cuarteles

Voz 11 11:32 en alojar también en instalaciones del Ministerio de Defensa y también en edificios que tiene allí la Policía Nacional gracias Ana

Voz 1071 11:39 esta mañana en Hoy por hoy el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía se llama Ramón Cosío pedía que no se utilice políticamente a los agentes

Voz 12 11:47 para muchos pues la imagen de la Policía Nacional que una es tanto suscribirse a las fuerzas hacer porque hubieran estado para resolver pues pues deficiencias que a nivel político no se han resuelto porque al final pues quedarán nuestra imagen y nuestro papel pues pues muy alejado de lo que es en realidad si sufriremos deja que sufrimos el año pasado qué pero bueno estuve

Voz 0194 12:08 venga pues abrimos tertulia con toda la cuestión de Cataluña sobre la mesa Juan

Voz 13 12:12 mundo asumió el Gobierno

Voz 0194 12:15 no Pedro Sánchez ya advirtió que celebraría Consejos de Ministros fuera de Madrid de hecho fuera de Moncloa de hecho se celebró un consejo de ministros en Sevilla ISE anunció en su momento que se desvelaría uno en Barcelona pero claro Roca ha ido pasando el tiempo y este Consejo de Ministros llega en un momento de especial tensión o de especial crispado

Voz 10 12:34 es

Voz 0860 12:35 yo creo que cualquier momento es bueno e incluso necesario que funcione las instituciones Irán todo el funcionamiento de las instituciones tal que se puedan celebrar

Voz 4 12:44 consejos

Voz 0860 12:45 ministro donde el presidente del Gobierno que el responsable lo decida eso no debería ser un problema en el Estado español como no lo es en ningún otro Estado democrático a partir de ahí hay que analizar uno a uno el papel de cada de los protagonistas de este conflicto no una exageración otros por dejación otros que vive constantemente de la crispación de crear ambientes adecuado para sus intereses electorales incluso bueno por utilizar el el el farmacéutico cuando decía que a lo mejor el ibuprofeno no había dado resultado a lo mejor había que proponer si si falla el ibuprofeno es Lex Ting vino Viagra Ion Fiz están respetando unos a otros Viagra hay un exceso de testosterona y un problema que en principio digo en principio aparte de política políticos hoy la razón el representante sindical de la policía que el el problema político hay que resolverlo por la vía política lo que se excederá de la política habría que considerarlo como un problema de orden público para eso está la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado todas cada uno en el orden de su competencia hay que recordar que las conferencias over the en público las tiene los Mossos los Mossos Il el único límite el cumplimiento de la ley y unas órdenes correctas es es es es el único límite lo de va debería haber transcurrir con normalidad y los que me da un poco apuro ya desde la edad que tengo que tengo suficiente para recordar otros momentos difíciles de la historia de este país que parece que antiguamente estábamos en mejores condiciones mentales y farmacológica dicho sea de paso de arreglar problemas que ahora la lo mejor alguno de los que

Voz 14 14:27 que cantan eh

Voz 0860 14:30 Naciones guerreras incluso calientan el ambiente sean han olvidado por ejemplo de la visita del Rey a Guernica en mil novecientos ochenta y uno yo estuve allí pues me alegro porque lo contará con mejor datos que yo estuvo el Rey se formó un algarada era el año ochenta y uno y la gente no

Voz 15 14:47 mostró todo que fueron más maduro a pesar de que huyó hubo mucho conflicto mucho botaratas que incluso llegó hasta a sugerir un nuevo bombardeo

Voz 0860 14:57 en ese punto llegaré llegar algunos locos que ahora militan en partidos de extrema derecha no quiero decir que empeora plaza no toreado sea las la sociedad española ha sido capaz de de de aceptar el que se produjera un conflicto de orden público digamos político en Guernica más recuerdos de memoria que es acusaron a varios de de injurias al Jefe del Estado de desorden público ahí quedó la cosa la injuria no prosperó se quedó en desórdenes público y al final foro todo anulado por el Tribunal Constitucional es decir

Voz 10 15:33 con un mínimo incluso un mínimo

Voz 0860 15:36 el exceso de desorden público la libertad de expresión y manifestación deber estar absolutamente gays garantizado un Estado democrático

Voz 3 15:44 el Ángel pero te hablo de Guernica o de

Voz 0194 15:47 Cataluña lo que pasa que si quieres explicar algo de Guernica ya que estuviste ahí

Voz 3 15:52 pues si quieres te cuento estuve ahí hice me puede ver en las fotos tengo documento gráfico trabajo eh bueno claro era un poquito más joven si esto sucedió exactamente en el mes de enero de mil novecientos ochenta y uno ir dentro de una vez del Rey donde fue recibido en el aeropuerto de Foronda y a mí me recordaba la llegada del Rey por ejemplo la aeropuerto de Teherán donde había pues la mujer del cónsul ir cuatro niños con unas banderitas una fría Albacar porque en Teherán pues esto era una cosa que no venía a cuento pero en Foronda exactamente igual unas cuantas señoras con abrigos de piel unos cuantos niños y una frialdad claramente impresionantes era visita iba transcurriendo en esa en fin con esas filas la que te describo hasta el acto de Guernica en la Casa de Juntas donde hay una especie de cornisa a media altura es un cual confío hay estaba yo me pueda ir entonces empezó su toda su disertación como su discurso y en ese momento se alzaron pues me ha obscena o algo más de energúmenos gritando con el puño en alto el Eusko Gudariak etc e intervinieron discretísimo mente unos cuantos Ertzaintza de paisano sacaron a los perturbadores y en ese momento hubo un aplauso unánime al Rey de de todos los parlamentarios que no eran

Voz 0194 17:36 de todos los grupos políticos no lo sabía

Voz 3 17:39 desde Valladolid eran de allí eh es la primera vez que la aplaudieron y además se comprobó que la mejor improvisación es la que se prepara porque estaba previsto que hubiera podido que que se podría que se podría producir que una una interrupción de ese de ese calado que también estaban informados el delegado del Gobierno en el País Vasco era Marcelino Oreja que demostró uno en valor cívico grande porque habiendo sido ya todo incluso ministro de Exteriores aceptó ser delegado del Gobierno en el País Vasco vivían Chávez

Voz 4 18:16 cito

Voz 3 18:17 con un mástil casi de la altura de la plaza de Colón e con la bandera y con su madre y sudó mujer sirve todos y entonces se había preparado que se separó

Voz 4 18:28 por si se producía un texto por detrás del presidente del de la Cámara pasó el ayudante militar puso un papel encima de los que tenía el Rey pues leyó lo improvisado dijo hablan por encima de los que interrumpen y no

Voz 3 18:47 sé que está con gran

Voz 4 18:49 acción y vuelta al ruedo entonces a la salida yo pregunté algunos amigos míos vascos oye perdona hitos todos estos frescos que hay en él

Voz 3 18:59 eh

Voz 4 18:59 en la cúpula de la Casa de Juntas donde dice El Rey Juan II de Castilla que juró los fueros el Rey Fernando no sé que el Rey dio todo esto lo ha mandado pintar algo donados Bill Ayers no esto está pintado desde el siglo XV vale gracias entonces bueno vamos preparamos siendo hacia Cataluña vuelvo a Cataluña

Voz 10 19:23 el aforamiento no no que sí que sí para para Madrid

Voz 0860 19:26 dar el tiempo lo que pasa que hay que política ahí hace falta político con estatura y no políticos bajito

Voz 10 19:32 claro que todo lo que yo tenga nada en claro los bajitos Aveledo fíjate una salieron a la bajura política y a la baja

Voz 4 19:40 política que hoy hay en el ambiente fíjate lo que te digo eh el asunto estaba como estaba el terrorismo está como estaba el golpismo estaba como está seriamente

Voz 13 19:53 no hubo ningún desembarco

Voz 3 19:54 lo de fuerzas de orden público en Irán

Voz 4 19:57 disturbios Chas porque porque a pesar de todas las diferencias sabes lo que había lealtad

Voz 10 20:05 bueno las fuerzas de seguridad ya estaban allí no no hacía despedida Berna

Voz 4 20:10 que estuvo allí fui yo Si el dice

Voz 10 20:13 positivo que hubo te lo puedo contar

Voz 4 20:15 B pero pero ahí en carrera hay que me yo te lo voy a contar

Voz 10 20:19 astillero decía Te quiero decirte

Voz 4 20:21 pero yo estuvo en manos de la Ertzaintza que no había ninguna duda de que la Ertzaintza estaba que no iba a haber ningún acto de deslealtad y que lo que que lo que se teme en en en en Barcelona lo que sistema en Cataluña es la deslealtad eso es lo que te me vio una cosa más para que luego no haya sorpresas te voy a decir todo esto es absolutamente inútil todo ese desembarco de crudo inútil porque no hay manera osea cuando cuando desde el Gobierno

Voz 10 20:52 sí cita a Málaga

Voz 4 20:55 a los CDR es ya apretaba y no sé que y aquí paz lleno indemostrable cuando se hace todo eso entonces eh no sirve este despliegue para nada si no pueden hacer el daño que quieren hacer en Barcelona lo harán en Gerona cortarán las autovías sea porque esa tienen una masa disponible que puede ser absolutamente decisiva término déjame que te diga una contra ya eh si el miércoles no te digo para que contexto en el Congreso de los Diputados en el pasillo siempre el Gobierno siempre saca un ministro para que le doctrina ya paciente como decía nuestro Señor a paciente a mis corderos aprieta Mis ovejas osea capacita a mi grey periodística en este caso era Ábalos eh que además de ministro de Fomento tiene alguna misión de portavoz del Golden los socialistas estaba rodeado de alcachofas me hice paso y le dije ministro tengo la solución para que se haga el Consejo de Ministros en Barcelona y al mismo tiempo no se haga en Barcelona caos se quedó un poco desconcertada me dijo cuál que se haga el Consejo de Ministros en el avión del presidente sobrevolando Barcelona

Voz 3 22:16 verdad

Voz 10 22:20 a la espera de después de esta me lo pones muy claro muy difícil pero bueno edificio quiere decir que yo no estaba ahí efectivamente pero algo estudia un poquito de todos vosotros creo recordar a la hora de habría que sacar los libros para tal que las fuerzas de seguridad del Estado seguían por ahí en el País Vasco durante unos cuantos años como creen que seguían que que ahora ya no hay Guardia Civil no hay

Voz 1 22:47 eh

Voz 10 22:48 que no las fuerzas de seguridad del Estado hombre

Voz 3 22:52 tres gente lleve a saberlo

Voz 10 22:55 los acuerdos bueno entremos vamos

Voz 11 22:58 es decir a lo que voy es que comparar la situación del País Vasco sea me alegro de que es enero del ochenta y uno tuvisteis una jornada tan positiva y leal y tal pero las sangre que hemos visto en el País Vasco la kale borroka que hemos visto

Voz 0860 23:11 el canterano Sotelo metáfora de que hay conflicto gravísimo que la democracia española ha demostrado musculatura suficiente para acechar Rage retos importante y los ha solventado con bastante eh digamos que sí

Voz 10 23:27 deja un perdón y que ahora parece que

Voz 0860 23:29 Togo intimida por un problema que yo creo

Voz 0194 23:34 la A de Aznar desatada drogo los retos

Voz 11 23:36 votantes no son que un Gobierno de la nación se reúne en Barcelona a eso voy este esta cita se planteó como un gesto del Gobierno de Sánchez hacia Cataluña cuando arrancó cuando arrancó con los votos de los independentistas y quiso enviar gestos recibió a Torra por un lado y quien quiso enviar gestos de concordia pero ha ocurrido que ha llegado un momento en que coincide con el el momento más han horribilis de de Pedro Sánchez en que se les está quedando sin aire para respirar se lo quita por un lado los in los propios independentistas que no no sólo no aceptan ningún gesto sino que los hacen en contra de de de tierno hice lo está quitando la derecha que está cabalgando lo hemos visto en los resultados en Andalucía y las encuestas están mostrando que que un momento de euforia a pesar de de la división crecen en la división no quiero decir que Pedro Sánchez es posiblemente su peor momento desde que empezó en el sentido de que se está quedando sin margen sin aire para negociar por la derecha por los independentistas Hypo Paris

Voz 10 24:47 exacto que habéis recordado con

Voz 11 24:49 lideres regionales de su partido que están insinuando que que sería mejor ilegalizar los entonces se cuenta en un escrito frenen se encuentren una bipolaridad estamos escuchando en el mismo día expresiones incompatibles mientras Pedro Sánchez está hablando de un gesto de cariño que ha dicho la portavoz Cela ha dicho que tienen que comportarse así con un bonito así bastante Soraya Sáenz de Santamaría día verdad la la ministra hacerla

Voz 0194 25:17 eh

Voz 11 25:18 eh están hablando la veta ibuprofeno y a la vez demandar policías están hablando a la vez de cartas ídem de ídem Viar Guardia Civil etcétera están hablando a la vez de encuentro cordial entonces hay dos lenguajes de un mismo PSOE que está conviviendo y que no pueden convivir porque son dos lenguajes incompatibles entonces ojalá sea verdad yo confío mucho en nuestro Estado de Derecho creo mucho en el en en cualquier encuentro por supuesto el Consejo de Ministros en Cartagena en Sevilla o en Barcelona pero todos se lo están le están robando el oxígeno

Voz 3 25:52 pero habida cuenta de la afición aeronáutica que tiene Pedro Sánchez tú no crees que mi propuesta es buena

Voz 10 25:59 Aroca que es la mejor pero yo lo que creo

Voz 0860 26:01 que actualmente hombre podemos debatirlo que queramos hoy ejercer la crítica también como lo creamos conveniente no pero al mismo lo que está en cuestión en mi opinión es si un gobierno democrático puede ir o no podré ir cuando le apetezca

Voz 4 26:18 acatan

Voz 0860 26:19 Doña independientemente del conflicto que hay allí me da me da igual si el presidentes débil si se equivoca si rectifica así toma decisiones lo cierto es que el presidente un gobierno democrático legítimo decide ir a Cataluña a celebrar un Consejo de Ministro y lo tiene que poder

Voz 4 26:34 Air celebrar preparan una tamborrada organizarán preparó el eh

Voz 0860 26:40 ya tiene experiencia porque lo hago mucha OTAN el día de la fuerza armada en el día de España osea que experiencia experiencia han hostilidad ciudadana de propios y ajenos ya tiene pero insisto lo máximo para mí es el presidente tiene todos los derechos vaya yo animo que vaya lo que tiene que ser un presidente democrático ir a donde queman la Papa hice allí quemarla Papa que vaya y que me la papa no se puede dejar intimidar ni por su contrario en este caso digamos los independentistas que yo creo que tu rapto ráting más que perder el día veintiuno que el presidente Sánchez pero bastante más que perder no se puede dejar intimidar por la posesión ni se puede dejar tampoco intimidad por su propio si en este país hubiera gente responsable que yo cada día dudo más que lo haya lo que tendría que hacer la oposición en este concreto momento esta apoyar al presidente del Gobierno para que vaya a Catalunya

Voz 0194 27:29 déjame que lo dejo aquí lo lo retomamos donde lo ha dicho le la oposición debería apoyarle también lo os quiero preguntar ya lo insinuado ya ha salido en la intervención de Berna tamil leva achicando el espacio su propio partido es decir con la crítica de la oposición tiene que contar evidentemente aunque no debería como decía Aroca pero es que encima quién le va a Chicago el espacio son los suyos y ayer escuchábamos a Page ya Lambán que llegan a pedir incluso la ilegalización de los partidos independentistas

Voz 0194 32:50 en la tertulia Berna González Harbour Javier Aroca Miguel el Aguilar por cerrar el asunto de Cataluña de ponernos a Andalucía ya las negociaciones apuntábamos ya la actitud que están teniendo algunos barones socialistas que públicamente sin esconderse eh hablan bueno muestran su disgusto por cómo lo está haciendo Pedro Sánchez e incluso llegan al extremo de pedir la ilegalización de partidos independentistas yo decía Miguel Ángel Jan no tiene suficiente con que la oposición le achica los espacios que al fin y al cabo es el trabajo de la oposición se encuentra con la oposición dentro de su propio partido que además no decían nada antes de las elecciones andaluzas ha sido después de las elecciones andaluzas que entiendo que movidos por el medio por el miedo han salido en tromba

Voz 4 33:29 exacto

Voz 3 33:30 ante el miedo sea exactamente que no me pase lo que le ha pasado a Susana exactamente que no caiga sobre mí el bares estar de la población por lo que por la falta de de pulso que el Gobierno de la Nación deteniendo en Catalunya

Voz 4 33:48 es exactamente esa descripción exacta eso es lo que está eso es lo que está pasando unos han hablado y otros hablarán no piensan muy

Voz 0194 33:57 dentro piensan muy fuerte en Berna así es un estado de paz

Voz 11 34:00 pánico absoluto no él que han el que ha empresas estos líderes regionales miembros del propio Gobierno y parte de pro

Voz 10 34:09 pero gobierno cualquiera no

Voz 11 34:11 al ISIS razonable de de la situación permite ver que el pacto con los independentistas para derribar a Rajoy comprendido por muchísima población y por buena parte por el partido socialista obviamente y celebrado pero según pasaron los meses aquí lo hemos analizado muchas veces a medida que pasa el tiempo sin un horizonte electoral va de crecía cuando Suu su capital de credibilidad ante ante bueno pues las tropelías que van cometiendo los independentistas etc entonces en este estado de pánico llega el sálvese quién pueda ir y quieren ver un horizonte despejado electoral y hay bueno

Voz 0860 34:51 me fallan las lealtades bueno pues se llama como decía antes mi compañero Miguel Ángel referido a Cataluña se llama lealtad esto se llama lealtad lealtad lealtad para el que no la tenga pero la lealtad se sume se presume entre compañeros se pero su mente dirigente Se presume entre correligionario entre gente que comparte un proyecto no hay no hay a mí lo que me parece es que el miedo está atenazando tanto a algunos representante el Partido Socialista que lo está llevando a una interpretación equivocada de los resultados electorales de de Andalucía es verdad que Cataluña ha influido tiene todo influye en unas elecciones pero lo dirigente socialista tienen una incapacidad ahora mismo atávica diría yo en saber comprender con desde un punto de vista autocrítico que es lo que les ha pasado en Andalucía hay que es lo que le ha pasado en otra comunidad autónoma el Estado lo que lo que les va a seguir pasando sobre todos se siguen insistiendo en la deslealtad y la falta de un discurso único comprensible plural al mismo tiempo pero un discurso centrado en en su propia organización democrática donde les queda la Declaración de Granada donde el Egeda tanta declaración programática y hoy hoy hoy eh ha dicho el señor Aznar que ha hecho piña con el PP es ciudadano llamándolo a la solución de este país llamándonos de de centro derecha le falta incluir también a Page a Lambán y algún que otro dirigente más del partido la lista que por cierto si los dirigentes al Partido Socialista quieren ilegalizar a un partido político de España lo primero que tendrían que hacer es le la ley de Partidos político Isabel en qué condiciones se puede ilegalizar a un partido político porque soltar soltar la la la piedra no sabe de dónde la han tirado para luego decir no he sido yo no será la primera vez eso desestabiliza un país hablar de muy de acuerdo ocasión Fernández Vara que no estoy muy de acuerdo las palabras Jericho señor Fernández Vara hablar de ilegalización de partidos político en una democracia es una cosa muy delicada como para que la diga gente que no solamente tiene responsabilidades orgánicas sino que están dirigiendo dos comunidades autónomas muy importante

Voz 11 37:07 todo el país sobretodo que lo están haciendo de forma oportunista muy mil porque si lo hubieran dicho hace dos meses hace

Voz 0194 37:14 cinco meses bueno pues pues qué plan

Voz 11 37:17 en el debate también es leal plantear la crítica y la autocrítica en el sur en los momentos

Voz 0860 37:23 luego ingreso eso es oportuno pero es

Voz 11 37:26 no es oportunista es decir ha perdido Susana Díaz frente a la derecha ha perdido porque por culpa de la posición de Pedro Sánchez en torno a los independentistas luego me desmarcó y quiero que se ilegalice es francamente oportunista hay bastante fe

Voz 0194 37:43 ya que estamos encarcelados en el carril de las elecciones en Andalucía anoche les contábamos aquí algunas novedades sobre las negociaciones de Pedro para formar gobierno en Andalucía

Voz 0860 37:51 si contamos que el Partido Popular había empezado ya los contactos ellos dicen que son informales contactos con todos los partidos salvo con el PSOE es decir que ya se habían visto con Vox explicamos también que el partido de Abascal quería ocupar foco unas negociaciones formales para poder fijar en esas negociaciones sus condiciones concretas

Voz 1645 38:10 pese a todo el PP Juanma Moreno avisa de que él puede reunirse con cualquiera fuerza política

Voz 26 38:15 Madrid habla con quién quiere con quién

Voz 0860 38:19 quiere cuando quiere

Voz 26 38:21 eh porque tenemos autonomía

Voz 27 38:25 cómo define podemos decir algo que las demás fuerzas políticas no puede embestir especialmente el Partido Socialista nosotros sólo tenemos una línea roja la única línea roja que tenemos es la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho

Voz 0194 38:40 el Partido Popular Ciudadanos insiste en el argumento que hemos estado escuchando todos estos días y es que ellos no negocian con Vox aunque les necesiten Óscar García buenas noches o la buenas noches a todos esos contactos con voz se han generado malestar en ciudadanos según dicen en el partido pero amenazan el pacto con el Partido Popular pues de momento

Voz 1645 39:00 de momento no Ángels pero la cosa está si sin si hay efectivamente bastante malestar en el equipo negociador de Ciudadanos después de conocer esos primeros contactos entre el Partido Popular Ivo no ha sentado nada bien claro porque según nos cuentan el Partido Popular está incumpliendo el pacto sobre el pacto y qué es esto pues lo explicaba esta mañana el candidato de Ciudadanos Juan Marín en Televisión Española

Voz 1763 39:22 el pasado lunes en la reunión que mantuvimos los representantes de ambas formaciones políticas el señor Moreno

Voz 28 39:29 media y yo llegamos al acuerdo de que me

Voz 1763 39:31 tras que tuviéramos centrado en esta mesa negociando no se negociaría nada en paralelo con ninguna otra formación política espero que el Partido Popular esté cumpliendo porque nosotros lo estamos haciendo

Voz 1645 39:42 el Partido Popular dice que esas conversaciones son una primera toma de contacto para conocerse pero a Ciudadanos pues esto le da igual quedaron en no hablar con nadie más y piden que se cumpla de momento no romperán las negociaciones de hecho hoy mismo los equipos de trabajo han continuado los contactos de cara a la segunda reunión que es el lunes pero las fuentes consultadas dicen que bajo el brazo ya van a llevar un asunto a tratar ese día y que no es otro que pedir explicaciones al PP por sus escarceos con Vox

Voz 0194 40:08 de todas formas esta mañana Rivera decía que las alianzas son accesorias que lo relevante no es eso

Voz 1645 40:14 si esta mañana el presidente de Ciudadanos ha sido protagonista de un desayuno informativo de esta casa de la Cadena SER organizado por cierto muy bien por los compañeros de de Radio Sevilla en su intervención que ha sido casi casi como un discurso de investidura pues ha expuesto todas las medidas que Ciudadanos negociará con el PP para llevarlas a efecto y prueba de ello de que ha sido casi un discurso de investidura es un argumento una promesa que ha puesto sobre la mesa que usan todos los presidentes electos

Voz 9 40:40 que dicen que lo van a hacer pero que luego nacen

Voz 0040 40:44 de la herencia recibida yo no quiero pensar en la herencia recibida que por ciento aquí se reciben un poquito mejor ahora en Andalucía como en el que pueda el impuesto sucesión de verdad

Voz 1645 40:54 quiero pensar en el futuro dice que lo importante es el cambio en Andalucía hay que la mayoría para conseguirlo bueno pues eso que no importa tanto

Voz 11 41:02 evidentemente que hay que llegar hasta luego

Voz 0040 41:04 como punto en la forma de configurar un gobierno una mayoría claro pero permítame que les diga que eso es lo accesorio lo principal es que Andalucía tiene que volver a mirarse al espejo y sentirse representados

Voz 1645 41:17 el presidente de Ciudadanos ha puesto fecha tope para el acuerdo queda presenta

Voz 0040 41:21 en unos pocos pocas semanas esto se tiene que poner en marcha tener me gustaría que el dos mil diecinueve empezar a ponerse en marcha ya con Gobierno unas políticas concretas y un calendario

Voz 1645 41:31 sí ha dicho unas cuantas veces que el acuerdo es de ciudadanos con el Partido Popular que no renuncia a la presidencia aunque tampoco es una línea

Voz 11 41:39 coja pero que claro Moreno Bonilla puesta

Voz 1645 41:41 poco es el más indicado imagínense que ponemos en mal

Voz 0040 41:44 el Gobierno Moreno Bonilla por la Kitchen por la por Bárcenas por lo que sea lo declarando en un juzgado hombre de los de los ERE también sería tela no que estar pendiente de estar pendiente de la educación de la sanidad de la ley de dependencia

Voz 0860 41:59 en definitiva Ángels Rivera

Voz 1645 42:01 de hecho el acuerdo con el Partido Popular a pesar de estos fines y diretes de hecho ya anuncia que está dispuesto como lo está también del PP a exportar el modelo a otras comunidades autónomas ayuntamientos desde el mes de mayo del año que viene que habrá elecciones

Voz 0194 42:15 Óscar buen fin de semana igualmente hasta hasta luego a ver Miguel Ángel dice Rivera que lo relevante no son las alianzas que eso es lo accesorio pero claro se necesita de los votos de Vox o de algunos de los votos de Vox para qué el pacto entre PP y C's pueda progresar porque sino no progresa es decir yo los quiero o los necesito

Voz 10 42:37 pero hago que mira para otro lado

Voz 3 42:40 sí vamos realmente es un ejercicio un poco desesperante para los que estamos debajo de fuera de de escenario no decir primero uno que dice que puede hablar con que el quiera dice hablar el otro dice lo que no se puede negociar ya estamos lo árabe

Voz 0194 42:59 hace de las palabras todo vendrá otro hablar

Voz 3 43:01 no lo mismo que negociar ir después esta historia de era ligado

Voz 4 43:08 el no no no los votos que los hace pata de la periferia pero el aliado en el aliado es Juanma

Voz 29 43:14 eh no no IES resulta que le ve

Voz 4 43:18 el otro que va a estar aliado con él los el presidente el partido que va a estar aliado con él leve

Voz 29 43:23 ya como procesarle LB debe como próximo al banquillo cuidado que éste ya va para el banquillo te lo digo yo esta de aquí muchas veces entonces me parece una cosa un poquito sea para como precalentamiento está más vamos a vamos amamos hacer una alianza por cierto que a ti te veo hombre fin parece que que las

Voz 4 43:51 fruto es un poquito digamos como preparación no como preparación para la Alianza me parece un poquito duro de sobrellevar Edith Si usted ve de verdad amoníaco como NB

Voz 3 44:03 la gente pues entonces a la mujer

Voz 4 44:06 por el asunto es que habría que descartar a Bonilla como aliado habría que decir al Partido Popular oiga póngame otro porque es que éste le veo un poquito erosionado y no queremos tener a mitad de legislatura que prescindir de como nos ha pasado ya pues no sólo lo dicen van van juntos pero al mismo tiempo

Voz 29 44:25 ya sospechan entonces la alianza desde la sospecha la veo complicada pero pero hará será

Voz 11 44:33 verde mercaderes que esto me está recordando lo que has explicado

Voz 10 44:36 también ha cómo han han relegado

Voz 11 44:40 de su propia agencia con el PSOE es decir la no desde desde la noche electoral y los días posteriores hasta hoy hablan de casi cordón sanitario al PSOE e como si ellos no hubieran estado apoyando la libres no lo está

Voz 0194 44:55 cinco minutos entonces de repente ya

Voz 11 44:57 está hablando como dices de del PP casi como que también va a ver qué hacer otro cordón sanitario menos mal que están ellos no en fin hemos visto unos días de euforia están pletóricos tanto el líder del PP como Rivera hay Marín pero el que juega con fuego se que hizo que se están ya empezando a quemar es decir

Voz 0194 45:19 son lo que son me refiero sobre todo a Vox

Voz 11 45:22 para Ciudadanos el PP por lo que ha dicho hoy Vox es lo que es han querido transmitir que no le van a dar nada Vox Illa el señor de Vox ya está diciendo oiga yo quiero un puesto en la mesa yo quiero una comisión nombró una comisión para tal para negociar en fin ya la querer sus cosas porque para eso han ganado sus once de doce diputados no entonces bueno Se se van a quemar Se van a quemar y al final es un pacto con la ultraderecha que bueno hoy vive un look

Voz 4 45:54 estás muy enterada de este asunto de Andalucía ACB

Voz 10 45:56 es más que el de la Ertzaintza que tengo que decir que tenías razón mirado porque se lo dicen porque lo es lo he reducido competencias que la policía y la vamos a eso pero quiero reconocer te lo pregunta

Voz 4 46:14 lo que te iba a decir es que eso lo está haciendo muchísimo más de cerca tú tú tú no crees que que al final es un es un pacto de inválidos quiere decir que que dos han perdido sea que yo no veo que haya ninguna razón especial para que el el PP esté muy eufórico pues Seal ha vendido siete diputados sí pero el otro ha perdido más que ha perdido catorce bueno buenas tardes pero lo suyo tampoco ha sido muy brillante osea ahí el único que que en fin a queda medio bien o bien del todo es es el partido de Rivera los

Voz 11 46:47 pero a José María Aznar

Voz 4 46:49 sí está pletórico pero como puede a esa metódico de nada si tiene más de la mitad de su Gobierno

Voz 0194 46:54 en la

Voz 10 46:56 con el ejemplo

Voz 4 46:57 Losada o soy una inmediata

Voz 10 47:00 déjame topar para que un momento además queremos escuchar Aroca

