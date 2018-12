Hora 25 (14/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 José área escuchando a Pablo Iglesias esa respuesta tan breve de Ábalos quizá no sea la definitiva no a lo mejor si se meten en los precios

Voz 0283 00:07 sí de hecho lo ha reconocido esta tarde

Voz 0527 00:09 el propio Ministerio fuentes de este departamento transmiten que el año que viene van a estudiar la adopción de medidas en ese sentido unas medidas que podrían introducirse como enmienda en la tramitación del decreto de hoy como proyecto de ley siempre que tenga el visto bueno del Congreso lógicamente o en la nueva Ley Estatal de la Vivienda que el Gobierno tiene previsto promover el año que viene Fomento justifica que esto no se haya hecho ya en el decreto de hoy por la necesidad de un estudio más detallado y por otra parte está por ver si el Gobierno va a aprovechar también para atender alguna voz crítica en el propio PSOE que había pedido que el IPC sea la única referencia posible para la subida ordinaria del alquiler cada desde dos mil trece con la reforma del PP puede ser el IPC o cualquier otra referencia que pacten las partes ileso según esas voces del partido abre la puerta a posibles abusos del arrendador frente a un arrendatario poco informado por ejemplo introduciendo alguna referencia más volátil que posibilite mayores subidas de precio cada año

Voz 0194 01:04 además del alquiler el Consejo de Ministros aprueba también en este decreto otras medidas para evitar que suban los precios y que afecta en este caso a las viviendas turísticas

Voz 0527 01:12 si se introducen algunas trabas a las viviendas destinadas a uso turístico a las que como sabemos atribuye en parte la subida de precios de alquiler en las zonas de mayor demanda a esas viviendas van a quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y su alquiler Se va a regular como una actividad económica ordinaria además las comunidades de propietarios de cada finca podrán limitado condicionales Lusa de viviendas para este tipo de alquiler si consiguen una mayoría de tres quintas partes de los votos y una cosa más que no lo hicieran los precios pero es del máximo interés para personas que tengan dificultades de movilidad van a ser obligatorias las obras de accesibilidad a los edificios si la Administración la subvenciona al menos en un setenta y cinco

Voz 1 01:52 gracias Eladio buenas noches a vosotros buenas noches

Voz 0194 01:56 la es evidente que algo hay que hacer con el precio de los alquileres algo quiere hacer el Gobierno aunque no sé si ese algo que hace el Gobierno es todo lo que tiene que hacer aunque como decíamos después después escuchaba a Pablo Iglesias a lo mejor te cambia un poco de parecer hice meten los precios

Voz 2 02:11 si este proyecto tenía tiene como uno de sus objetivos evitar los desahucios au intentar absoluto

Voz 0283 02:21 la situación que lleva a muchas familias a ser desahuciada porque está creciendo muchísimos está disparando los Desahucios en en en viviendas de alquiler por eso ese aumento del plazo como prórroga obligatoria para para el arrendador pero yo tengo mis dudas no no tengo el conocimiento suficiente por supuesto para para analizarlo a fondo pero tengo mis dudas de que esto realmente sirva para

Voz 3 02:46 a ello el gran problema de

Voz 0283 02:49 para afrontar los precios es crear vivienda pública disociar la la única manera dicen los expertos yo subrayó que no tengo ninguna ningún conocimiento específico sobre esto pero lo que he leído de los expertos es crear vivienda pública de vivienda social que es lo que está haciendo Ada Colau por ejemplo en Barcelona intentando no hay y no veo aquí medidas suficientes realmente como para cambiar ese es esa escala de precios pues está disparando en las grandes ciudades que deja a los jóvenes al va a las puertas literalmente en la imposibilidad de poder alquilar y de poder formar proyectos de vida y de independencia por tanto bueno parece más un intento de meter otro tema en la

Voz 3 03:33 en da va aunque sea

Voz 0283 03:36 a pequeña escala hay prometer que ya lo irán revisando halal pero crédito de momento pocos

Voz 0860 03:41 Stewart que yo quiero hablar de las dos cosas primero no quiero ni pensar qué hubiera pasado si el Gobierno del señor Rajoy hubiera liberado recurso de esta magnitud para gasto militar

Voz 1 03:56 qué horror

Voz 0860 03:57 con gastos sociales porque yo recuerdo al Partido Socialista diciendo lo contrario hizo de todo diciendo y a mí eso me parece correcto incluso ese análisis podría ser extensible hasta el día de hoy que hay otras urgencias en España de naturaleza social primera jesuita el gasto militar sin que yo diga que no haya que gastar militarmente porque si tenemos una nueva Ovalle lanza no tendrá que armado no pero bueno me gustaría saber qué hubiera hecho el Partido Socialista si esto lo hubiera hecho el Partido Popular y segundo hombre en relación a otras medidas de qué se supone que son de carácter social pero que se han quedado en social y yo sagrado poquito bajita no cortita no no no afrontan de verdad los grandes problemas que tiene la ciudadanía como tú decías por ejemplo matara desahucio yo lo que estoy esperando una intervención urgente de los barones del partido

Voz 1 04:48 la lenta crítico a ver si piensa

Voz 0860 04:51 aparte de que por los errores que se cometen con Cataluña algo tiene que ver con lo desapego que tienen electorado en muchas comunidades autónomas

Voz 0194 05:00 eso lo tiene por la tibieza

Voz 0860 05:02 esa que muestran una y otra vez cada vez que tienen que tomar medidas más definitivas contra la terrible discriminación que se está haciendo en este país contra lo menos menester los más menesterosos

Voz 1 05:14 más si vamos a interesado mucho la brevedad y la contundencia de señor ministro Ábalos cuando eran brota por los precios y que bueno que si no nos vamos a meter no se contempla la intervención en los precios del mercado el sacrosanto mercado cuidado es el mercado amigo no no no no toquemos el mercado que estamos estética tocando el triste no toquemos el mercado entonces eh el mercado intocable entonces ese asunto me parece que es lo saca kilos jugamos la credibilidad si alguien piensa que el Gobierno español está interviniendo en el mercado entonces vamos mal subirá la prima de riesgo bajarán sigue segundo a mí me parece muy bien todas estas medidas sociales pero quiero que vengan con una me un estudio una memoria económica debajo porque las buenas intenciones son maravillosos pero hay que ver las consecuencias que tienen si estamos hablando del mercado no citó impides que los alquileres suban situ congelan que citó digo viéndolo desde el área de los propietarios que no es mi caso que tiene una cosa en alquiler no la poder cambiar no va a poder Batlle que prorrogar óvulo obligatoriamente si quiere usted Chaves enseñarle tiene que aguantar dos años pues a lo mejor BD invertir en en en en mente inmobiliario pues invierto en no sé en el aluminio que cite que este es que las cosas trae consecuencias y que no veo

Voz 0194 06:50 ya pero los los los anuncios son me salen gratis de momento

Voz 1 06:54 la Bolsa porque es es lo mismo que esta cosa tan rápida que ha hecho la ministra de Defensa siete mil millones porque claro yo estaba echando en falta a fragatas yo cuando salgo de casa por la mañana donde está la fragata respiró ya que estamos en Cartagena pero no pero muchos empleos yo soy partidario de la Armada ya te diré luego porque porque creo que lo que haga Paul armadas poco pero vamos a ver pero gastas hacia quiero decir no es gasto social puede grandes eso se tiene que explicar mejor hay que hay que decir no de esa manera tan quitárselo de enmedio esto es un gasto social porque vamos a dar empleo a no seguir bueno oiga señora ministra eso porque no hace más claro Agatha Kim Hyun por

Voz 0860 07:43 esta aeronave inicia mi tierra Alcalá de Guadaíra que donde se ejerce yo también puedo hablar porque mi tierra esas el pan que provocaron los ataques catorce mil tan que venga ya está arreglado los problemas de desempleo y los problemas sociales

Voz 1 07:56 no vamos a ver yo creo que lo que no saber lo que vamos a cabo una inversión de esta naturaleza que además veo bastante imprecisión prosiguió ante la ministra ha dicho esta mañana en un programa de radio no me acuerdo cuando ha dicho ente porque claro esto no es que se va a gastar ahora sí esto eso para diez o doce años ya la portavoz en esta causa más cero

Voz 0194 08:16 la

Voz 1 08:17 está ya dicho quince no dicho diez a doce de hecho ya quince directamente

Voz 0860 08:22 es que pólipo verle preguntaba Morenés y esto está bien hecho nuestra bien

Voz 1 08:27 por que ya no el ministro bueno para importa prosigue era el gran

Voz 0860 08:29 no no puede forma nosotros yo yo

Voz 1 08:32 debido al contacto con Morenés estoy dispuesta a reanudar los cero sino se solamente decirle a la ministra que hay que explicar que esto de las Fuerzas Armadas es una cosa bastante complicada que no y que no es improvisada y el número de horas que necesita de mantenimiento un avión en tierra como tú no puedes tener unos Eurofighter que no modernice exceda todo eso es una pedagogía que no se ha hecho y luego cuando dices que gastar dinero las este pues se saltara por los aires por eso

Voz 0860 09:05 cuando tú dice una cosa y al tres días conducirán otro sitio dicen

Voz 0194 09:08 ocho horas te siempre es así cuando estás en la oposición no celebrar cosas yo cuando sea

Voz 0860 09:12 a la oposición otras empezábamos a analizar todos Sangonera Nilo

Voz 1 09:18 todo lo que ayuda a ganar las elecciones se convierte en un inconveniente al día siguiente de haber ganado

Voz 0194 09:24 venga Brexit los líderes europeos que han regresado ya a sus países respectivos después de otra cumbre para tratar del Brexit conectamos en directo con Bruselas Griselda Pastor buenas noches hablamos contigo para que nos dibuja es las principales conclusiones de la cumbre que pasan porque Theresa May a la que hemos visto

Voz 1 09:41 era una conversación tanto tensa con Juncker

Voz 0194 09:43 no ha conseguido llevarse las cesiones que iba a buscar de la Unión Europea

Voz 0738 09:47 exactamente una reunión difícil para mí que ha intentado sin éxito obtener algún gesto para llevar hasta su parlamento pero no será así escuchamos al presidente Juncker

Voz 4 09:57 son dos acepta que el foie

Voz 0738 09:59 estamos en un debate a veces nebuloso dice es como crítica al Parlamento británico crítica que ha provocado el encuentro más rancio de la cita porque May aceptado que con sus declaraciones Juncker la había dejado en una situación incómoda la escuchamos os he mantenido una conversación robusta con el presidente nunca Care dice aceptando la tensión de una cumbre en la que ya ha sido de la trama francamente por las cámaras que han grabado el duro cara a cara aunque ella había intentado ante los periodistas hacer como que en Bruselas en estos dos vías no había pasado nada

Voz 0194 10:36 Griselda contabas a las ocho que Sánchez ha rechazado la intención de Merkel de que se pueda analizar desde fuera si la deuda de cada Estado sostenible no es habitual no que la canciller dedican que no pues es

Voz 0738 10:46 poco habitual que el Merkel llegue a una reunión con la intención de introducir una frase en el documento de conclusiones y alguien Liga perdona pero no estoy de acuerdo

Voz 1 10:54 así ha pasado aquí así ha pasado

Voz 0738 10:56 hoy es que el presidente Sánchez considera que el acuerdo final para la reforma del euro ya no es demasiado lo que esperaban que fuera

Voz 4 11:05 escuchamos te Se trata diamantes incompletos me estamos satisfechos a medias

Voz 0738 11:10 satisfechos a medias exactamente igual que satisfechos a medias se han quedado en Francia por ejemplo y Macron porque es su proyecto era justamente reivindicar un presupuesto euro que lo será veremos porque ahora la conexión tiene que presentar proyecto y esto el mismo día en el que el presidente del Gobierno es lo de no le ha dado a Sánchez la razón en la rueda de prensa lo escuchamos

Voz 3 11:34 sí de subir

Voz 0738 11:39 no estamos satisfechos de que se mezcla Eslovenia en este debate extraño que está dando con Cataluña ha explicado recordaréis que ayer el presidente Sánchez habló con él un momento bueno cuatro o cinco minutos al empezar la sesión de la cumbre de este Consejo Europeo que también lo vimos a través de las cámaras y que la delegación española no sabía anunciado quién este intercambio el presidente esloveno el jefe del Gobierno esloveno perdón se había solidarizado con Sánchez en contra de la reunión que Torra mantuvo con el presidente de este pequeño país pues aquí queda con

Voz 1 12:16 firmado gracias Griselda buenas noches hasta luego todo lo que pueda esperable entre no

Voz 1715 12:26 pierden energías digo que sobre lo que pueda ocurrir en el Reino Unido hay una nueva voz que se suma la posibilidad de que haya un segundo referéndum sobre el Brexit la del ex primer ministro Tony Blair

Voz 5 12:37 Europa debe prepararse para la posibilidad de que el Reino Unido necesite más tiempo para negociar o lo que es más probable para llevar a cabo un segundo referendo eh

Voz 1 12:49 Miguel Ángel ahora puedes lo que que si imaginas imagináis lo que hubiera pasado si el primer ministro esloveno hubiera hecho un cántico corra en lugar de haberle dicho haber desautorizado a Torra la escandalera que estaría montada aquí y ahora este señor se pone de parte de de de Pedro Sánchez yo creo que en esto tiene mucho que ver que Sánchez es el primero que sea muy al inglés un poco entonces no sé qué dama

Voz 0194 13:21 el inglés un poco no habla bien el inglés vuelos

Voz 1 13:23 lo habla correctísimo mente habla algo más que el inglés de los aeropuertos que abramos otros entonces es capaz de los pasillos de interaccionar con los otros colegas cosa que claro con lo la buena presencia que tiene que siempre hemos reconocido a Rajoy esas altura esa esa capacidad desaconsejó aire de de registrador no hiciera en los en los pasillos en los intermedios de tal no entera accionada no interacciona porque porque porque no habla ni siquiera galaico portugués es es es estrictamente monolingüe este pues interacciona

Voz 0860 14:05 es decir algo si no a mi me gustaría que estás palabra que hemos escuchado no solamente el presidente de España ha sido de otros líderes europeos dirigido a la señora Merkel se hubieran producido incluso hace un año ya Merkel se pasa es que Merkel se va su hermano sin Merkel se quedará ya adelanto yo que no se dirigiría en y contestaría las palabra de ella en otra en esas condiciones no con respecto a al Brexit yo creo que escuchando yo escucho también a la señora Merkel en el Bundestag después yunque eh el vecino Se va a renegociar no se va a renegociar con lo cual pues estamos en un escenario complicado ya como ha dicho ante Pedro Blair ha anunciado que probablemente la salida vaya por un segundo referéndum pero él los horizonte Hesse hablen de conflicto son importante y el Reino Unido no es cualquier cosa

Voz 0283 15:00 yo creo que en esta cumbre hemos

Voz 0860 15:02 olvidaba porque parece que no como olvidado ya han Ali analizamos Se lo va la memoria muy pronto analizando los fenómenos de contextualiza el bares

Voz 4 15:10 sí lo impulsó en el Reino Unido

Voz 0860 15:14 la extrema derecha ir sector más extremista de la derecha británica que lo recordemos aunque luego tienes

Voz 0283 15:20 las lecciones el Brexit para luego

Voz 0860 15:22 aunque haya mantenido tibio que recordemos que fue la extrema derecha y los euro escépticos de la de la del del Partido Conservador británico los impulsando del Brezo

Voz 0283 15:33 sí tiene muchas lecciones para nosotros no quiero decir brevemente que esta cumbre de la Unión Europea que creo que hemos visto nacer otra Unión Europea la que conocíamos simple era capaz de llegar a acuerdos de madrugada al ahí que como relata un Miguel Ángel esos encuentros se hablara inglés au no siempre se llega algo esta vez los Veintisiete han dicho no no no

Voz 1 15:55 la vista ya te engañan más es decir no perdona han llegado al acuerdo de decir que no sea los vencidos lo que el intento británico queda romper a unirse unir

Voz 6 16:06 ahora sale Briones pero esto era Flecha esto es nuevo es Leandro no fue ya estás fuera no hay que esperar a Marbella de las horas fuera

Voz 1 16:16 nosotros no vamos a acordar nada

Voz 0283 16:18 antígenos tú que lo puedes aprobar en el Parlamento y como Mein no se lo puede garantizar entonces realmente yo creo que el Brexit ha empezado hoy ya le han dicho que no eres de los nuestros no vamos a ceder nada más y esto es la fecha importa

Voz 0194 16:34 aunque sea sólo un minuto el quiero dedicarlo

Voz 0283 16:37 hablar de Periodismo

Voz 0194 16:41 es que los periodistas solemos estar al otro lado cubriendo las protestas pero hay compañeros de distintos medios se han concentrado frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona y frente al Tribunal Supremo en Madrid en defensa del derecho a informar y en contra de la decisión del juez del caso Cursa de incautar ordenadores inmóviles personales de periodistas del diario de Mallorca y Europa Press para investigar una filtración

Voz 7 17:05 cuenta no sólo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente grave al demoler por completo de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas

Voz 0194 17:20 esta es la postura del Gobierno en el asunto Isabel Celaá este Gobierno está

Voz 8 17:25 en la defensa constitucional de la libertad de expresión de todas sus herramientas y por lo tanto tiene confianza en que este asunto sede resolverá eh de la forma más adecuada

Voz 0194 17:38 podíamos haber vestido también de la respuesta del hambre de la ministra portavoz muy breve Os pido treinta segundos sólo con este caso Miguel Ángel

Voz 1 17:46 bueno treinta segundos yo creo que no hay derecho y el secreto profesional lo que hay es el deber del secreto profesional es lo que yo creo como traducirlo pues traduzco que cuando un periodista recibe una información con la reserva de la Fuente que que el que le ley forma pero al mismo tiempo el exige pide o confía en que no va a a declarar la fuente porque eso recaería caería el gravísimos problemas pues lo que tiene que hacer es hacer honor a ese compromiso que ha contraído hasta el final aunque caigan sobre él otra responsabilidad en este caso

Voz 0283 18:30 Llorca va de una corrupción de la policía local y es la policía la que ha ido a requisar estos estos materiales por orden del juez quiero decir que que miedo da cuando la Un periodista que está informando con una filtración porque eso es es parte de ese deber que tenemos lograr información que nadie autorice pero que sea real que que garantía puede tener este periodista de que va a poder seguir informando sobre el tema

Voz 0860 19:02 hay democracia y libertad de información la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos va precisamente de eso si no hay libertad de información no hay democracia si no hay jueces que entiendan eso lo guay muy mal

Voz 0194 19:15 un minuto también ya saben que siempre casi cerramos el programa conociendo los titulares de un periódico para la mañana siguiente o ya que estamos aquí director de La Verdad de Murcia Alberto Aguirre de Cárcer muy buenas noches que encontramos mañana en La Verdad de Murcia

Voz 9 19:30 bueno pues nada abrimos oscuro noticia positiva que tiene que ver con las infraestructuras somos a veces una donar remontar Page nadie el conjunto toda una apología no la noticia autorización por parte de bypass que unirá Cartagena y Madrid y sin pasar por Murcia el a través de una obra de veintidós kilómetros que van a sentir es sacar el tráfico pesado en fin hay actualmente alrededor por lo cual es una obra importante para el conjunto de de la región no pero especialmente para Cartagena Lorca que en ese tramo

Voz 0860 20:10 con la Obama

Voz 9 20:12 la prueba en territorio español y la otra noticia infraestructuras tiene que ver con la nueva política tarifaria de la autopista ser rescatadas que les afecta directamente porque la autopista exacta Henley Vera vale reducido cuál es su peaje un cuarenta por ciento y será gratuita como el resto de doce a seis de la mañana pues si lo tratamos mágico sabéis hablar yo me con el tema de las literas para evitar reducir los desahucios por impago de alquiler tema que estamos tratando profundamente equivocada están aumentando en los últimos tiempos entre esas dan los diarios por impago de alquiler que ya superan a los de primera bien ganó de otra propiedad último yo destacaría unos datos también es como si publicamos sobre la situación los atascos en los juzgados se da la paradoja de que no se jueces en la región solos antiguo sin embargo según la II comida con mayor atasco causas curada litigiosidad

Voz 0194 21:30 mira Paco cuatro asuntos importantes son todos los que hacen referencia a las infraestructuras que somos ha hablado al principio del programa Alberto Aguirre de Cárcer muchísimas gracias hasta luego

Voz 1715 21:41 es un minutito y medio para para resumir alguna frase en sí en el cuadro de practica así que deberíamos empezar con música de Shakira no lo vamos a hacer porque ha vuelto a ser noticia la Fiscalía se querella contra el cantante por seis delitos contra Hacienda está acusado de defraudar catorce millones y medio simular que no residía en España hay ocultar supuestamente su renta de atrás del entramado de sociedades ella dice lo dijo en un comunicado hace unos días que ha cumplido con todas sus obligaciones y que no debe ninguna

Voz 0194 22:06 de todas formas para mí la noticia del día no ha querido rebotan en Tertulia

Voz 1715 22:10 Juan Gabriel bueno que con ese vamos a acabar pero del que es tremenda México está revolucionado con unas declaraciones que ha hecho el representante del cantante que son estas Juan Gabriel está vivo atención no se ha muerto para nada está vivo en el corazón de todos ir físicamente está vivo a ver en teoría Juan Gabriel que vendo yo más de cien millones de discos murió hace dos años de un infarto digo en teoría de personas de dice que fingió su muerte por causas de fuerza mayor que no explicó a lo mejor tenía que ver con el fisco tasa con el fisco y dice que reaparecerá mañana en carne y hueso entonces México está vivió entre quienes creen que detrás de publicidad que a lo mejor

Voz 0860 22:46 a ver si es Juan eso de resucitando la idea

Voz 1715 22:49 qué bueno que todo eso de que resucitaría Méjico esta dividió entre los que creen que efectivamente resucitado hilos que

Voz 0194 22:58 creen que es mañana no mañana dice que parece que en otra cosa extraña no tenemos está pendiente otra cosa que de esta declara

Voz 1715 23:04 yo he visto una foto de Juan Gabriel cuando estaba vivo

Voz 1 23:07 perdona siempre está más que estaba que estaba muerto y el no lo has been Ramoneda

Voz 10 23:13 el dietario

Voz 1390 23:16 el mundo redunde en los extremos se tocan titulares rumores mensajes insinuaciones consignas declaraciones hay una sospechosa avalancha de informaciones como los peores presagios para la jornada del viernes veintiuno en Barcelona tanto desde algunos sectores del independentismo cómodo entorno político mediático de la derecha española hay interés manifiesto en crear un estado de alarma inquietud con intenciones perfectamente imaginables probablemente Pedro Sánchez este maldiciendo el día que decidió convocar el Consejo de Ministros en Barcelona pero una vez anunciado ya no había marcha atrás Sánchez invita a Torra un encuentro su presidente catalán no es capaz de entender que ese interés de las dos partes que el invierno es las cosas salgan razonablemente bien apaga y vámonos que este es conocer la primera hay más elemental responsabilidad de un gobernante evitar que todo vaya peor que es lo que buscan los que estos días más gritan no demos más tralla la comedia de PP y Ciudadanos con Vox que la derecha quiere quitar la Junta de Andalucía al PSOE será con Vox uno será cualquier intento de minimizar el papel de Abascal y compañía en esta historia es pura comedia que cada palo aguante su vela pero que no pretendan darnos gato por liebre que no colará Vox es decisivo en esta historia busca compensación la tendrá Paul esa función del gobernador del Banco de España contribuir como todos responsable público al bienestar general país o hacer de guardián de la ortodoxia económica neoliberal dice Pablo Hernández de que el ritmo de creación de empleo se ralentizará por el aumento del salario mínimo qué interés tienen reventar una medida de elemental justicia la revuelta actual es una crisis la esclerosis la movilidad social dice el economista francés Nicolas ya que me sin duda el malestar que atraviesa Europa no se deba a una sola causa pero la desaparición de cualquier horizonte de redención social que condena a amplios sectores sociales la exclusión

Voz 0738 24:58 es un factor muy relevante

Voz 11 25:05 el armador Javier Aroca Miguel Ángel Aguilar hasta la semana que viene Pedro nosotros nosotros estaba lleno de gente

Voz 1 25:11 este esta gente estaba aquí

Voz 11 25:14 muchas gracias en Algeciras ha preparado un estudio impresionante además lleno de gente desde principios de equidad hizo que lo haría yo por si acaso lo digo viva Cartagena hasta la próxima

Voz 4 25:46 por veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

