Hoy por Hoy (06/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias operación salida del puente del año atentos a la niebla ya en las primeras retenciones en línea con la Dirección General de Tráfico Antonio

Voz 2 00:21 buenos días en Madrid dificultades de salida de la capital y lo peor lo encontramos en la A uno donde encontramos cinco kilómetros de retenciones en San Sebastián en dirección a Burgos y en esta misma vía a su paso por el Molar debido a unas obras más dificultades de salida en la A3 en Fuentidueña de Tajo en la cinco en Móstoles y en la A6 en las cosas además de la M cincuenta tráfico lento también en Las Rozas en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 3 00:44 Barcelona circulación ya muy intensa en la C

Voz 2 00:47 C dieciséis en Cercs en dirección a pues hace diecisiete Maya hacia Vic en Lleida en la AP7 complicaciones en la yunquera hacia Francia en Lleida dificultades en la nacional ciento cuarenta y cinco embalse valiera en dirección a Andorra en Toledo la cuatro complicaciones en Ocaña hacia Córdoba en Valladolid atención en la A6 porque ya hay nueve kilómetros de retenciones en Medina del Campo por niebla hielo en la calzada en León es obligatorio el uso de cadenas en la vía le doscientos XXXIII en el Port Puerto Monteviejo debido a nevadas y por último les vamos a pedir precaución hoy en las comunidades de Castilla y León y Aragón por bancos de niebla

Voz 0202 01:23 y todo esto con la gasolina máscara en el puente de la Constitución del año pasado Eladio Meizoso

Voz 0527 01:27 si la gasolina de los Veinticinco cuesta hoy de media un euro con veinticuatro céntimos el litro en Península y Baleares son cuatro céntimos más que hace un año el gasóleo está a uno contra trece que son cinco céntimos más que en esto mismo puente en dos mil dieciséis el petróleo ha subido desde entonces nueve dólares el barril de Brent pero el euro está más fuerte con lo que la subida del petróleo se queda en dos céntimos el litro en el último año menos que los carburantes

Voz 0202 01:51 los palestinos protestan desde hoy por la decisión de Donald Trump de reconocer la ciudad santa de Jerusalén como capital israelí el Papa acaba de mediar pide que se respete el estatus de Jerusalén corresponsal en esa ciudad Beatriz Le con Berry

Voz 4 02:04 los palestinos han comenzado a tocar puertas con la esperanza de que Donald Trump cambie de parecer el presidente palestino llamó anoche al Papa Francisco quien hoy ha subrayado que es indispensable reconocer los derechos de todos los habitantes de Tierra Santa para poder instaurar un diálogo los palestinos han previsto desde hoy varias jornadas de manifestaciones para defender su vinculación con Jerusalen denunciar la decisión estadounidense que según ellos respalda los cincuenta años de ocupación israelí los responsables de Ramala ven en la decisión de Trump el fin del apoyo estadounidense a la solución de dos estados y consideran además que Washington ya no podrá mediar en ningún dialogo de paz entre las partes el gran temor ahora es la posible violencia y el temor a que esta decisión ha vive extremismos religiosos con el argumento de defender Jerusalen

Voz 0202 02:52 a pesar de la fiesta los mercados cotizan a la baja números rojos en todo en Europa también en el selectivo español son las once tres diez y tres en Canarias

Voz 1275 03:01 el Madrid en Madrid Hacienda advierte a los ayuntamientos de Parla Leganés y Alcorcón de una posible intervención sino reducen su periodo de pago a proveedores Parla por ejemplo superan los cuatrocientos días debe de a SER Madrid Sur David Callejo ya eleva

Voz 1762 03:15 a cuatrocientos treinta días ese periodo de pago sin embargo el concejal de Hacienda José Manuel Zarzosa recuerda que los avances en los últimos años han sido bastante importantes

Voz 5 03:26 el Gobierno llegó al mandato en el municipio o en el Partido Popular el periodo medio de pago superaba los mil días en la actualidad estamos en cuatrocientos treinta

Voz 1762 03:35 otro de los ayuntamientos advertidos por carta es el de Leganés ciento veinticinco días tarda en pagar a sus proveedores Pedro Atienza es el concejal

Voz 6 03:42 anda en todos los ayuntamientos de España y reconocimientos extrajudiciales de crédito pero sólo el Leganés Nos aprueba su pago

Voz 1275 03:48 en el sur de Madrid sólo Fuenlabrada Pinto y Griñón saldan sus facturas en menos de treinta días

Voz 7 03:53 los madrileños van a gastar de media estas navidades ocho

Voz 1275 03:56 cientos ochenta euros por persona según un estudio encargado por Securitas Direct sobretodo en regalos de hecho quince de cada cien asegura que ha tenido que endeudarse en alguna ocasión para hacer frente a las compras navideñas Borja quien dará los padres

Voz 8 04:08 yo se gastarán más de doscientos cuarenta euros en los regalos de Navidad ciento setenta comidas en casa ciento veinte en escapadas de vacaciones son más de cien euros en lotería según el estudio cincuenta y siete de cada cien madrileños irán de vacaciones estas navidades una media de seis días medio día más que la media nacional el sesenta y cinco por ciento tomará medidas para evitar robos en su casa como pedir a alguien de confianza que se pase de vez en cuando o dejarle las llaves del domicilio el estudio concluye que a seis de cada diez madrileños les gusta las vacaciones de Navidad sobre todo a los más jóvenes

Voz 13 12:06 queríamos un resultado mejor pero no debemos olvidar que la CDU CSU es el grupo más

Voz 1 12:11 le trataba de salud

Voz 6 12:13 un nombre corría que a él y le dijo esto es por mi

Voz 1 12:15 a por luego le clavó un cuchillo Guaita

Voz 27 12:35 cada escucha agolpa

Voz 28 12:43 me gusta pues tiene vamos a escuchar

Voz 29 12:50 cadena SER

Voz 30 12:53 y los números en economía esconden mensajes el mensaje es señores ciudadanos señoras llegadas españoles hay un problema con las pensiones hay un problema con la lectura por debajo recaudación y ojo estamos todos vigilados sea esto carreras de verdad no necesariamente lo estoy diciendo en plan negativo esos un Big Brother estos Un adverbio

Voz 7 15:36 no sé si ustedes conscientes de cuánto son cuatro meses

Voz 1995 15:44 cuatro meses es el doble de tiempo y en lo que llevamos haciendo este programa llevamos dos meses que algo es más de lo que duren estación del año en ese tiempo una perra puede tener dos camadas de cachorros ciento veintidós días en los que las uñas crecen uno coma dos centímetros y el pelo cuatro centímetros y medio cuatro

Voz 7 16:02 es ese es el tiempo que hay que esperar para conseguir una mesa Mendi States es uno de los mejores restaurantes de España y Diego Guerrero es uno de los mejores chefs de este pares cuatro meses son la prueba gráfica de que lo bueno si haces

Voz 37 16:16 dicha

Voz 7 16:18 cómo viste lleva poco más de tres años abierto es uno de los restaurantes con mayor lista de espera de España es el segundo en Madrid el octavo en España tiene dos estrellas Michelin acaban de dar el tercero de la Guía Repsol tiene una proyección meteórica y contamos con Diego de este estudio Guerrero bienvenido sea a todo gay bien caes bien escogido de vanguardia pero

Voz 15 16:41 yo sospechamos poco dale

Voz 6 16:44 que qué

Voz 7 16:46 entonces sí por favor vamos al definitivo

Voz 38 16:51 Diego en tu nevera hay

Voz 7 16:54 poco para también establece el grado de cercanía con entrevistas y a la alta cocina o hablamos DGT promete eran en entre decepciona e al gracias a visitar a mentir los cuatro meses de esperas en tu nevera Diego Guerrero chef de vanguardia hay medio limón

Voz 13 17:15 y un yogur caducado aunque últimamente no voy a ser sincero el limón está

Voz 6 17:22 aprovecho los limones del restaurante porque usamos la la raya dura para un plato el limón se queda a veces sin aprovechable por lo tanto aprovechamos para otras cosas yo me los llevo para casa Iago que firme estaba ante que aproveche querellado para casa más o menos es lo del yogur caducado un pues yo pero poco aprovechar

Voz 13 17:39 mucho más pero al mismo me cae a mí alguien que tiene medio yo sospecho con tu vayas a casa de alguien en España

Voz 7 17:44 no

Voz 13 17:44 duras negra diecinueve es medio limón cortado ahí Pocho

Voz 6 17:48 sí sí sí es no medio kiwi Repsol

Voz 7 17:53 Timo Diego tú que eres cocinero de vanguardia

Voz 13 17:56 si tienes un restaurante con estrellas Michelin tus habrías por favor se sinceró tu serias cocinar pasta para uno que la medida correcta sí pero

Voz 6 18:08 o quizás no la primera fíjate seguramente la primera no ha no atina harían el clavó pero

Voz 7 18:14 así es imposible es imposible hacer pasta Paul es imposible es imposible no ha pasado nunca da igual lo preciso que seas o te quedas muy corto muy corto me acostumbro hacer pasta diecisiete de acuerdo porque yo

Voz 6 18:30 hace muchos años ahora ya no pero hace muchos años mí pero mi cena día libre nuestros los cocineros prueba general libramos los lunes por la noche de este tipo de días

Voz 7 18:40 iría suelen nuestro donde está toda la movida el lunes por la noche que hacemos

Voz 0498 18:46 y entonces muchas noches de cenar en casa sólo he hecho un plato de pasta

Voz 6 18:52 le tenía la medida muy cogida y además lo diré con salsa de gotee sea porque debo te no Orlando había hay salsas mejores alguna Boloñés alguno poco más currar una una marca un poco más más curará Higuera ración justa claro era mi ración justa yo me oponía

Voz 7 19:07 la bastante tres entonces es que el tomate Orlando entre los erasmus españoles hay tráfico darnos un bote de Orlando por ahí fuera esos

Voz 6 19:20 ha sido muy fan nunca

Voz 13 19:22 el Grío Any de quería tampoco

Voz 16 19:25 no de vanguardia de Cáritas

Voz 7 19:28 ahora no vamos a hablar de todo hasta pasta con salsa

Voz 6 19:30 se agote la gente sólo viene gente Paco me solos Ayer teníamos dos mesas de uno que llamamos nosotros dos mesas de uno deberá eran extranjeros muy había uno que era americano y otro que era coreano que eso el coreano que venía área sólo había venido a hacer turismo gastronómico

Voz 0498 19:48 sí sí dice tenía tres paradas Madrid San Sebastián Barcelona esa gente denunció venía con la mira telescópica

Voz 7 19:56 ya pero esa gente que duele que sólo en el restaurante en adecentar un rato con ellos

Voz 6 20:01 ya me gustaría restó que conversación porque Minnesota

Voz 7 20:05 sólo a estas como

Voz 6 20:06 cuando la gente no voy al cine al fin sólo me gusta cuando hay ciertas cosas que que está muy bien vivirlas en en compañía pero que también sólo se puede ser de otra manera

Voz 7 20:15 pero pero se puede hacer eso a Iberia que no sí que lo es sólo hay una teoría que dice que los que tu estómago y los jugos gástricos como otras concentra sólo el Gobierno sino signos desenvuelve de la sigue teoría sobre les vale pero estamos yendo a en otra vez de alta cocina contesta por favor con sinceridad Diego Guerrero chef de vanguardia dos estrellas Michelin que ambas larga me acompaña

Voz 16 20:44 sin duda de siempre terrenal no

Voz 7 20:49 está el corazón y por último en fechas tan señaladas como los sirve de algo la cucharita en la botella de cava no sirve para nada es lo raro

Voz 6 21:01 las Nierga yo es mamá

Voz 7 21:04 porque todas las madres de España están convencidas de que sitúa en la botella cava una cucharita la no se va el gas

Voz 6 21:11 a la estas para la botella de anís para tocar la como instrumento cantar villancicos eso forfaits de huelga que también dio su curioso es costumbre curiosa acostumbraba usted me pide una misa una vez no es verdad que no es verdad lo piden fíjate ha puesto cara debe tener una idea señor inexorable acordado que acababa de venir de Turquía y me dieron raca que es un licor muy bien y muy muy conocido ahí que es un toque muy han izado igual porque te lo venden como que el de echan una especie de Seven AVE encima que bueno al final venta

Voz 38 21:47 de este este es uno de los Andes en restaurantes de referencia con con Diego Guerrero y la imagen

Voz 13 21:53 sino que lo tu llamas ha sido absolutamente fulgurante ya venías

Voz 38 21:56 con una gran trayectoria sí es cierto que el club verdaderamente independizarse de tomar tu propio camino al éxito no no es algo vertiginoso que de repente os hayáis convertido los ches en este rock and roll donde constantemente os pedimos nuevas canciones nuevo repertorio mejor que suene mejor Ésa es una responsabilidad grande a la que tienes ahora

Voz 0498 22:15 sí bueno ha dicho un montón de cosas como para

Voz 6 22:18 podíamos ir palabra acabamos no

Voz 0498 22:21 que al final se analizamos el nuevo sea lo que ha pasado en estrecha ha sido muy rápido todo si analizamos lo rápido que va todo y lo la gente demanda pues eso fíjate antes son restante alta cocina se caracterizaba casi casi por estos llevan haciendo las mejores cocochas de mundos hace cuarenta años eran poco lo que te da tu tu identidad

Voz 38 22:41 lo que te hacían importante Hay tienes tu cliente

Voz 0498 22:43 la ahora alrededor de mil ochocientos claro ahora prueban el menudo te dicen cuando cambia el menú para volver dices tú bueno este es como si le preguntas a cualquiera pues aún cantante oye cuántas el próximo disco no disfruta de este disco en tiempos Arias osea esto es un trabajo estas canciones no han hecho Solas Si hay mucho sentimiento y mucha verdad yo creo que hay que dejarlo y además lo nuestro es como para un cantante desde los los paralelismos es como girar aunque estemos en el mismo escenario de nosotros tocamos el mismo so todos los días y las canciones van evolucionando tal no se toca igual todo

Voz 6 23:19 los días hilar nuevos públicos quedaba claro es nosotros damos dos directos al día Publio lo diferente por la mañana

Voz 0498 23:25 durante la noche no hay entradas vendido todo tú tienes mucha gente entonces tú necesitas el plato desde que lo sacar la primera vez que lleva dos meses cambia completamente la forma porque le

Voz 38 23:36 equipo la banda lo toca diferente también de que en este sentido por seguir con el mismo símil crías más

Voz 13 23:42 como Bruce Springsteen cuatro horas de concierto decía un crítico británico qué te pasa brusco no quiere Sato público

Voz 0498 23:49 no yo creo que en el tema nuestro todo tiene un límite llega un momento es es algo físico también pasa con todo pero tu cuerpo tú lo que no puede tener una persona comiendo seguir dándole de comer cuando ya está haciendo la digestión de los primeros platos a esto tiene que tener un fin profesión al final tu cuerpo físicamente rechaza comida rechaza información ya no quieres más al no valorar lo que está llegando por muy bueno por muy rico que sea tienes el paladar saturado al cerebro saturados la nariz saturado tu estómago ostenta la digestión y luego lo que hablamos es muy importante que tú te vayas no con ganas de comer no te puedes ir con hambre pero actrices que satisfecho y que puedas querer cena esta vez que tú uno días oye este tenemos estirpe sadismo tengo el cuerpo que vaya atracón que me pegado pero esto pasaba con la cocina tradicional y yo soy vasco y tampoco apoyo sea decir no

Voz 6 24:40 creo en la la lluvia da con la chuleta con con todos los sacramentos que te venga venga a ver si reviviendo esto no función

Voz 0498 24:46 ahora mejor la com como comensal tú Piers con

Voz 6 24:49 a ver si tú pude elegir una

Voz 38 24:52 de los dos en el día

Voz 0498 24:55 estar con la comida depende del sitio también el momento para mí los intangibles son muy importantes

Voz 7 25:00 compañía el sitio el día a la hora

Voz 0498 25:02 el momento el restaurante donde voy a decir es que me gusta ir para cenar porque son más divertidos más igual por la mañana quiere estar tranquilo no es lo mismo si estoy en el monte con alguien especial y quiero disfrutar del día pues cuando apetece más comer porque la noche más tranquilas que depende osea

Voz 38 25:17 pero yo creo es que tiene más sistemático

Voz 6 25:20 a él siempre COCEM al hombre pero hilillo de sí

Voz 38 25:22 yo pues no sería él el mediodía una hora más apropiada para degustar solamente de la comida porque justo hablábamos quédate ya como todos apoderado de la imagen y las redes sociales Instagram necesario que que tú vayas a un sitio en el setenta por ciento de los millennials contábamos ayer suben constantemente fotos de de de comida

Voz 6 25:45 está más preocupada de contarlo que de vivirlo muchas veces

Voz 38 25:48 si había un chef que hablaba que básicamente mucha gente lo que está haciendo es construir platos estéticamente extraordinarios pero olvidándose un poco del del sabor no crees que al mediodía

Voz 7 25:59 es cuando más estamos abiertos a apreciar los sabores los olores las matices que más que la noche es un poco más los confunde con

Voz 6 26:07 no no tiene porque ganas fíjate te diría más en Madrid en el mediodía es mucho más rápido que la nota

Voz 0498 26:14 en la gente disfrute tiene menos tiempo al mediodía de hecho para nosotros es un hándicap porque eh tú sabes que la gente en general salvo que tengan la vida muy bien resuelta tienen que trabajar por la tarde voces de

Voz 6 26:27 duda resumen lo que puede durar unas dos horas O2 millares

Voz 0498 26:30 dependiendo también de del ritmo que ellos marquen eh tienes que hacerlo de una manera fluida para que para que porque hay prisa hay una relativa prisa aunque puedan disfrutar pero pero tienen que volver a trabajar sin embargo la noche antes más tranquila ahora igual si cambiamos de ciudad entorno pues igual la gente tiene más tranquilidad mediodía no lo sé

Voz 7 26:48 Le Marais rápida el la comida

Voz 38 26:50 seguir con el símil musical de hecho tu y además artística hacerse tocas la guitarra se es una canción que dice gracias Ana sartenes o Eva dilema a mí sí me gusta la música pero me dediqué a la cocina de las mal como ofrece agraria gala pero pero a ese sartenes es la letra sigue dilema de emociones pero cada el nombre se quedó ahí que estemos aquí algunos temas no sé muy bien por ejemplo tuvimos que trasladar

Voz 13 27:21 esta mujer esta canción que una de las grandes olvidadas en ese país es mi mujer extraordinaria con te mazo no sé si podríamos hacer un un menú musical extrapolar grandes era música y convertirlos en plato tú tú crees que tú me atrevería sino algo así

Voz 6 27:41 yo no sea no lo que no me gusta es hacer cosas forzadas quiere decir me me encanta la música por ejemplo desde que me levanto me levanto con música me acuesto música no obstante todo el rastro de la música muchas me pregunta se inspira en algún Pla en alguna canción nota digo no no pero porque no la música esto todo pero no es el leitmotiv para mí para todos para cocinar realmente entonces lo haría si me sale de manera natural ahora por ejemplo tenemos un pre postre que es una me pongo muy vanguardista

Voz 7 28:11 es decir pre postre ha resuelto un poco a desconfiar de todo

Voz 6 28:17 bueno tengo una fruta tengo una derrota que no hará lo que hacemos es para pasar de la parte salada al que sorbete de limón de toda la vida

Voz 7 28:24 buenísima llegó vital para

Voz 6 28:27 él el famoso llevan coronel pues lo que hacemos nosotros es una fruta que la de que hablo de verdad es con una remolacha fermentado bueno el caso

Voz 7 28:37 quién no estamos hay mucha gente que ahora mismo estaba cotizando ya la comida total

Voz 16 28:43 es la forma de la fruta que leamos es el símbolo eso sí fue un poco porque eso sí que fue una alusión directa a la música me gusta mucho lo peor fácil también

Voz 7 28:54 por el nombre de Sochi elepé exacta

Voz 6 28:58 exacto de ingredientes pero

Voz 7 29:02 esta falta de dónde vamos en esta Copa alimentó Titus clásicos por ejemplo tenemos a los Stones

Voz 6 29:11 eso lo cual exhibían empatía sobre el sábado me encantan horroriza de platos dice sí pues el lugar de Tolosa con impresión de Berta por ejemplo es una vuelta a casa para mí es el rock más Robert incluso que que es muy vuelta a casa

Voz 11 29:29 calamar a hombres que estoy empezando

Voz 6 29:32 ahora lo hemos cambiado por una morcilla de Beasain no sea que que está muerta también morcilla morcilla de Beasain ayer me decía un cliente que valiente proponer sangre en el menú Leo bueno pues vale me alegra esa lectura

Voz 7 29:44 pero me quedo ahora mucho más tranquila era la gente que nos está escuchando siendo que un cocinero de vanguardia se ponen morcilla en el menú es que se vamos morcilla BM critica

Voz 19 29:58 pero porque no pone dicen que no podemos producto hombre depende del valor que tú

Voz 6 30:01 les a las cosas y sólo quiere quieres cigalas de tronco hoy carabineros está muy bien pero creo que es más divertida también es es una cosa también está el el la parte creativa de qué hacer con un con una morcilla Beasain hoy sorprender no

Voz 7 30:15 pues si quieren probar ustedes la morcilla son cuatro meses lo que iban a tardar en probarla porque no se puede conseguir Messi se puede nada si se puede decir que tampoco está bueno bueno cualquier caso digo son de los mejores chefs de este país y lo demuestra todos los días en dieciséis los estrellas Michelin tres soles en la Guía Repsol un tipo fabuloso al que le gusta la música así que Alvin que cocina bien y que le gusta la música

Voz 16 30:40 no no no no es imposible no puede sentirlo

Voz 7 30:44 estas tu casa más cerca aquí un nuevo

Voz 6 30:46 dando un paseíto fíjate que me encanta eso los suyos un Mundial

Voz 7 30:50 el eje Sabera temperatura por ahí pero

Voz 6 30:52 me regule las iría a ver qué te dices pero la de aquí que no te era la de Singapur

Voz 13 30:57 sí qué tiempo hace aquí Siri qué tiempo hace aquí aquí tienes el tiempo para hoy seis grados

Voz 6 31:06 yo vengo abrirá

Voz 16 31:08 o sea que que eso sí muchas gracias por explicar un placer once y treinta y minutos una hora menos en Canarias

Voz 1 31:27 hoy por hoy

Voz 43 36:15 estartapeando la sección que tú

Voz 1 36:17 esta startup desearía haber escuchado en sus comía

Voz 43 36:20 el espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Cadena Ser

Voz 1762 36:30 qué tal buenos días a todos hoy vamos a hablar de un proyecto que combina lo más tradicional con lo más avanzado una tecnología milenaria con una muy actual la cal y el grafeno y todo para hacer pinturas y otros recubrimientos que ponen el acento en el aspecto ecológico medioambiental Antonio León Jiménez presidente de grafeno Stone buenos días hola qué tal muy buenos días los nuevos materiales pero con tecnologías de todo tipo antiguas punteras como llegaste a esta combinación cuál es vuestro punto de París

Voz 7 36:54 pues mira la nuestra idea y nuestra nuestra común

Voz 44 36:57 misión era crear siempre materiales que una deje construir una vivienda que construir un edificio quisiera Un una simple oficina o un donde está muy bien día no que aquí en la radio fue que fuera tan noble era materia que no contaminadas en ningún momento el aire que respiramos o no esa nuestro nuestra filosofía construimos puede de lo que es la pintura o que es un recubrimientos todo lo que se puede vendía a nivel decorativo nunca estructura a nivel decorativo lo que envuelve el día a día nuestro contacto que tenemos con los materiales con los que convivimos en nuestro lugar de trabajo en nuestra oficina o nuestra vivienda no

Voz 1762 37:33 qué propiedades tienen vuestros productos para hacerles diferentes que habéis hecho para darle la vuelta a la pintura tradicional

Voz 44 37:38 pues coger ese material noble antiguo meterle un nuevo producto que es también natural que ser grafeno de un polímero de grafeno que mezclado con una cal mezclado con un cielo sano mezclado con un cíclica todo una chica convertimos ese producto que es ecológico lo convirtió un producto resistente que ocurre siempre con los productos ecológicos Rafael pues nada que tenemos lo mismo igual que cuando cogemos una manzana ecológica o como tomate con los tienen muy poca resistencia muy poca durabilidad porque no lleva químicas es siempre hablamos de había no lleva química con lo cual no te soporta nota aguanta no te resiste efectivamente porque la química la que resistencia pero también mete muchos todos y con el cuerpo pues otro hemos son fruto antiguos de hace dos mil cinco mil años con lo que nuestros bisabuelos abuelo construían la humanidad Leo metió una química noble que la química del grafeno Le hemos de hacer resistencia esa fortaleza floreció como producto de sintético exactamente igual o lo más lo que que ya llegar a ser similares mucho Rafael en muchísimo hablamos de la marcha de

Voz 1762 38:40 eh vuestra empresa porque no hacéis en Sevilla pero vuestro recorridos ha llevado ya fuera de España

Voz 44 38:43 yo creo que tenemos una suerte importante nosotros una compañía que nace en el dos mil nueve es una compañía que que que nace con poco recurso imagínate creando materiales de construcción en pleno burbuja inmobiliaria cuando explota dos mil diez recordó vemos todo dos mil once no sé muy bien y los camiones por la carretera con trama una empresas de madera de construcción de pintura es de recubrimiento de mortero pero tuvimos una suerte de muy muy muy muy grande que es que había una gran necesidad en el mercado de productos como nosotros aunque creamos que España puede estaban vuelta a dos mil diez dos mil once cuando salimos al mercado con una simple mochila no fuimos hace Fele ahí pusimos Gloria al servicio de la humanidad hemos en plan

Voz 7 39:25 nació en mercado asiático en Merca

Voz 44 39:27 a lo europeo oí al Atleti latinoamericano que no nos esperábamos no lo esperamos nunca que nuestro producto hubiese alcanzado esta cuota de mercado en tan poco tiempo en cuatro años no

Voz 1762 39:39 próximos pasos que tenéis previsto para el futuro de grafeno Ashton

Voz 44 39:41 mira nuestro horizonte ese marca en dos Jito no se marca delito dos mil veinte que la estabilización de la compañía no den cuenta que era la primera vez que se presenta al mercado en octubre de dos mil trece con lo cual tenemos recurrió de cuatro año hoy en día estamos fabricando en cuatro países sobre una quinta fábrica a final de año principio el año próximo y estaremos en treinta y ocho países como dice Lisandro no estabilizado estabilizada estaremos en dos mil veinte donde estemos ya pues con ese hito de estamos ya para seguir creciendo pero en otro hito realmente es dos mil cincuenta dos mil cincuenta un cambio generacional bastante importante en la humanidad bueno lo dice grafito lo dice todo lo parámetro cae marcado a nivel del coche eléctrico a nivel de los cambios de ciclo de sistemas constructivos inicia energética hay donde vamos marcando dos mil cincuenta el objetivo donde el sistema constructivo va a modificarse completamente porque porque los vehículo eléctrico dominarán casi un ochenta por ciento lo que el el coche despreció donde la extracción de de de componentes del petróleo se va a limitar donde base muy caro producir productos sintéticos plástico para revestimiento en ese momento en dos meses cuenta es donde el afecto quiere ser líder mundial de recubrimientos revestimientos naturales no

Voz 1762 40:54 pues Antonello Jiménez presidente de grafeno con muchas gracias por estar hoy con nosotros

Voz 44 40:58 gracias al hacer por esta ventana informarán no poner un poquito de nuestro proyecto creo que va a ser algo y es el cambio generacional Time the de Griñán como decíamos la sotana

Voz 1 41:11 han contado que nueve de cada diez clientes vuelven si la televisión mientras esperan se repiten con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante y además te ofrecen los mejores canales de televisión para que tus clientes estén siempre entretenidos descubre lo en Vodafone punto es barra autónomos el catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 6 41:38 vamos a movernos de Ciudad de Sevilla

Voz 1762 41:40 pasamos a Málaga y nos movemos también de sector porque de las pinturas pasamos a la comunicación pero seguimos con la innovación porque en la Agencia IDEA tanto ponen mucho el acento en eso del IMAS así no es así Ana Rocío García gerente de IDEA

Voz 1481 41:52 exacto de esa palabreja que está tan explotada en unos casos para bien en otros para mal pero bueno

Voz 1762 41:58 cuéntanos cómo empezáis Eide Anta surge

Voz 1481 42:01 la ciudad de comunicación de los dos socios fundadores principales somos periodista veníamos de largas trayectorias en comunicación yo soy la uno punto cero

Voz 0498 42:09 por la la de la radio en la de la agencia

Voz 1481 42:11 a la es el periódico IMI socio en su caso venía con una larga trayectoria en esto de las redes sociales que en ese momento ni siquiera se llama va a redes sociales ni siquiera se llamaban followers ni estas palabras que ahora surgen y que esa voz tan familiarizado en ese momento era gestión de comunidad en un medio nacional y en el que el ensayo a ver si de error a ver si funciona la vamos a probar con esto ya lo trae día digamos muy trillado no es realmente un verdadero gurú lo que pasa es que no se vende como gurú porque desde luego no estamos muy a favor de los gurús estos que surgen así de forma espontánea no entonces pues urgimos como empresa comunicación pero pronto nos dimos cuenta en qué bueno tienes que ofrecer algo más hay otras formas de comunicar y hay que ir más allá esto nos hace investigar sobre herramientas que ya hay intentamos darle una vuelta de tuerca pero sobre todo con la intención de ir más allá en las formas de comunicar de las empresa

Voz 1762 43:04 en que se manifiesta vuestra apuesta por el I más temas si empecé

Voz 1481 43:06 vamos primero con los códigos QR que eran esa mancha negra feas que te decía bueno al final para que lo quiere sin demanda la web es el nombre puede desarrollamos una plataforma en la que le damos vida primero lo ponemos un poco más bonito luego empezamos a darle vida es decir esa URL por ejemplo puede cambiar la sin necesidad de cambiar el soporte por ejemplo en el que este impreso no tienes que tirar todo lo que pongas en una ciudad

Voz 0498 43:27 qué puede cambiar a dónde va donde ese ir

Voz 1481 43:30 dije tiene geolocalización es decir dependiendo de donde es el QR te llevan contenido otro

Voz 6 43:36 lo mismo en tema de dispositivo ante mayor

Voz 1481 43:39 temático etc etc etcétera digamos les damos vida pero como somos inquietos injusta estos de reinventar los reinventar nos puede X nombre tenemos que seguir más ahí empezamos a hacer desarrollos en tema de del tema hay tres sesenta de hecho hemos desarrollado que el año pasado fue premiado por el Club de Marketing de Málaga las Rubí al web que es una web a priori con búsqueda anormal pero en un entorno tres sesenta siempre hemos pensado que ya que las marcas invierten tanto en personalizar sus espacio por qué lo hacen en personalizar su web por qué tengo que entrar por ejemplo a un banco de una forma plana cuando yo sé que si tengo que hacer una transferencia a la caja necesito sentarme para hablar de una hipoteca tengo que ir a la mesa no fue vamos a trasladar eso a la forma de navegación que a partir de ahí pues hemos seguido inventando temas de tarjetas de fidelización pero que no lleven la cincuenta tarjetas sino que la lleve en el móvil el tema es seguridad para niños con unas pulseras muy sencilla pero que bueno que mantienen la privacidad tanto del padre como del niño y así pues seguimos inventando

Voz 1762 44:39 bueno además de todo esto sois o OPC Organizadores Profesionales de Congresos dinos un poco que claves hay que manejar para que un congreso sea un éxito porque imagino que aunque cada congreso Mundo habrá rasgos comunes no

Voz 1481 44:50 efectivamente pues en eso de ser OPC sí es cierto que hay que tener mucha organización en las cosas muy clara vale nosotros tenemos una premisa que ya no solo como peces sino como empresa en el que al final tienes que pensar como usuario y así tendrá la respuesta de que necesitas preparar para la gente porque al final uno por experiencia propia sabe lo que le gusta encontrarse y lo que no le gusta encontrarse la atención al cliente es fundamental tiene que evitar colas por favor gestiona bien la entrada

Voz 6 45:17 no puedes hacer esperar a la gente

Voz 1481 45:19 a partir de ahí ofrece siempre algo diferente tiene que motivar al que asista tu evento con algo diferente que realmente tenga la sensación de que le ha merecido la pena en estas jornadas que tenemos tan eternas sobre todo los empresarios que por ejemplo diga puede oye ha merecido la pena venir porque he visto esto conocido esto oye qué bien me lo pasé

Voz 1762 45:39 eh Tiger cree Ana Rocío García gerente de Anton muchas gracias aquí pues hasta aquí estartapeando por hoy por este año pero volveremos será a partir de mediados de enero siempre les escuchamos en Twitter en Facebook y en estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima

Voz 7 50:48 entre no iba a salir de la Constitución ser las personas hoy que pone el acento en la necesidad de modificar algunos de sus artículos hacen bien yo por ejemplo a vuela pluma me pregunto es constitucional el humor de pantomima full no deberíamos revisarlo si no se aplicarles un ciento cincuenta y cinco algo pregunta

Voz 16 51:07 lo eh no deberíamos ya hace

Voz 7 51:10 a tomar cartas en el asunto con pantomima full

Voz 16 51:18 claro oficiarán muchas gracias Alberto Casado Rober Bodegas unos días suena muy bien Tanic Garrido

Voz 50 51:30 aquí venimos a hablar de la noticia de la semana hoy creemos que es que está claro vale Claris

Voz 16 51:36 hay una noticia además

Voz 1284 51:39 que afecta a mucha gente porque Europa se plantea prohibir el que va por posible riesgos para la salud temas europeo más europeos al principio

Voz 7 51:49 amenaza también una hoy

Voz 1284 51:52 lo pensamos que lo querían prohibir por lo que pringao hombre sí pero no es claro porque el tema parecía lo lógico no porque al final se supone que somos una sociedad avanzada y caber en público una cosa que se come con las manos y que chirría por todos los lados pues

Voz 50 52:05 evidentemente no lo suyo nos pareció bien mientras prohiban el kebab y mantengan el Doom que es este que van

Voz 16 52:10 ya empapelar pues es una bala y más duro si se hubiera que congoleños hoy

Voz 1284 52:18 es estés eh

Voz 7 52:20 el hombre el motivo pues

Voz 1284 52:23 el pringado sino son que los aditivos de su carne pues parece que pueden ser dañinos para la salud

Voz 50 52:29 tal vez lo primero que hay que decir es que que se den cuenta ahora de que en un trozo de carne de cordero más grande que cualquier Cordero hay algo raro pues mucho muchos ha tardado en Vélez

Voz 1284 52:38 si por otro lado creemos que esta prohibición pues eso va a afectar a muchísima muchísima gente por lo tanto Merino

Voz 50 52:45 las a tomar si se prohibe el que va

Voz 1284 52:48 bien primera medida garantizar a otros sitios de comida basura abiertos hasta las seis drama