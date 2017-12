Hoy por Hoy (25/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 gracias qué sí

Voz 0027 02:24 Carolina Romero buenos días qué tal buenos días a Imaz empezábamos a otras Carolina una noche con noticia internacional de trascendencia el presidente de Perú ha indultado a Alberto Fujimori el ex presidente que llevaba ocho años en la cárcel condenado a veinticinco por delitos de lesa humanidad por las matanzas que cometió a sus órdenes un grupo militar encubierto Fujimori es muy mayores a enfermo presidente Kuczynski se enfrentaba a esta decisión sobre el indulto desde hace meses voces de gran importancia le habían animado a que indultar a Fujimori como gesto de reconciliación también sabía él era un paso que le iba a generar muchísimas críticas especialmente dentro de su partido así ha sido aprovechado la noche de Navidad Kuczynski para indultar a Fujimori justo tres días después de que uno de los hijos del propio Fujimori evitar a la destitución de esquí que estaba impulsada esa destitución por la otra hija de Fujimori Keiko que es la líder de la oposición en pero

Voz 0393 03:16 sí cientos de peruanos en concentrado durante la noche a pesar de ser Nochebuena en la plaza de San Martín de Lima por ese indulto algunos eran familiares de las personas que fueron asesinadas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta a principios de los noventa unos hechos por los que Fujimori fue condenado a veinticinco años de cárcel nueve según la nota presidencial ese indulto que se le ha concedido es humanitario porque padece una enfermedad degenerativa incurable y necesitaba ser hospitalizado en el Hospital es está grabado supuestamente este vídeo que su hijo ha colgado en las redes sociales esta madrugada

Voz 0199 03:52 on You de Horta

Voz 2 03:54 Alina dio ninguna vivienda ni media adoptar ninguna debilidad del que habla

Voz 0393 04:01 es Fujimori la oposición asegura que la liberación del exmandatario fue el precio pagado por el presidente Kaczynski para conseguir el apoyo de algunos legisladores y evitar ser destituida

Voz 0027 04:11 en España a lo largo de la mañana vamos a ir conociendo el análisis que hacen los partidos políticos tres Luis curso de Navidad del Rey anoche un discurso con un mensaje explícito a los parlamentarios catalanes elegidos el jueves en los comicios les pide el Rey que trabajen por todos los catalanes no sólo por una parte es un discurso que defiende que los diputados elegidos el veintiuno de diciembre tienen que dedicarse a los problemas reales no los ficticios pensar en todos los catalanes pensar que respeten la pluralidad de sociedad sin imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás es lo que les pide el Rey Carolina

Voz 0393 04:45 si el Rey ha instado a los ciudadanos a emprender un nuevo camino político y social que recupere la serenidad la estabilidad y el respeto mutuo ya los representantes elegidos en las urnas el veintiuno de diciembre les pide que garanticen la pluralidad de la sociedad catalana

Voz 0027 04:59 el K

Voz 0623 04:59 bueno no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión que como sabemos ya sólo generan discordia incertidumbre desánimo y empobrecimiento moral y cívico y por supuesto económico de toda una sociedad

Voz 0393 05:16 el Rey reconoce que dos mil diecisiete ha sido un año difícil pero ha lanzado un mensaje de optimismo sobre el futuro de orgullo sobre los avances de España en cuarenta años de democracia con la integración en Europa la derrota de ETA y la superación del intento de golpe de Estado para el futuro sin referirse de forma expresa a una reforma constitucional el Rey plantea actualizar el modelo de convivencia para aquel país

Voz 0623 05:37 era una España que no debemos renunciar que debe ilusionar y motivar unos y que debemos seguir construyendo mejorando la actualizando la sobre la base sólida en nuestros principios democráticos valores cívicos

Voz 0393 05:51 la crisis económica y la situación de los colectivos más afectados por la misma como los jóvenes ha sido también uno de los temas a los que el monarca sea referido ha pedido que se fije como objetivo combatir la desigualdad y las diferencias sociales en plena negociación del Brexit la Unión Europea es otro de los desafíos y preocupaciones que ha mencionado

Voz 0623 06:09 por otra parte somos Europa Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada histórica España debe recuperar su protagonismo en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad mayor impulso

Voz 0393 06:24 también se ha referido a la corrupción en España como una de las principales preocupaciones para la sociedad sin mencionar casos

Voz 0199 06:29 retos con cuarenta y seis mujeres así

Voz 0393 06:32 minadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en España el Rey ha pedido firmeza hay apoyo político para las víctimas de la violencia machista

Voz 0623 06:39 pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que nunca

Voz 0881 06:43 silencio tantas veces impuesto por el miedo

Voz 0623 06:46 sufren la violencia de género una lacra inadmisible que no quiere quieren nuestros sentimientos más profundos Nos avergüenza e indigna

Voz 0393 06:56 el discurso ha durado unos once minutos será el cuarto de Don Felipe como Rey sea grabado en el Salón de Audiencias de la Zarzuela con un busto de Carlos III el monarca ilustrado detrás

Voz 0027 07:06 el mensaje del Rey lo analizamos en dos minutos con Argelia crea alta Javier González Ferrari y Antón Losada Carolina gracias buenos días

Voz 0247 07:13 buenos días

Voz 3 07:16 hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés hoy tengo un mensaje muy especial que compartía un año más el Corte Inglés quiere desear una feliz Navidad estar a tu lado en todas las celebraciones con los tuyas compartir tu ilusión estos días tan especiales esté regalos de alegría y de tantas otras emociones que sentimos porque nos gusta la Navidad Feliz Navidad

Voz 4 07:46 huy nos gusta el espíritu de la Navidad compartir sonrisas dar felicidad recibir alegría e ilusiones

Voz 5 07:56 por eso entrevistará si están todos los juguetes más deseados para que los más pequeños puedan disfrutar y aprender jugando compartiendo los mayores disfruten de esta alegría e ilusión porque nos gusta ver como los sueños se hacen realidad la vena Toys a las descubre el verdadero espíritu de la Navidad felices fiestas a todos si existe es tanto estarás

Voz 6 08:16 sí

Voz 7 08:22 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Baby arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 8 08:33 para trabajar en días poco habituales siempre es bueno una preparación física y psicológica adecuada

Voz 9 08:39 ahora aparece una mariposa voy siguiendo a la mariposa

Voz 5 08:44 sí me acerco Si la cojo ahí está su mucho

Voz 10 08:48 los que en estos días necesiten un apoyo para todos

Voz 7 08:51 estar fuertes servirnos de contarlo

Voz 10 08:53 te entra una persona entra una persona pero vestida de gorila

Voz 5 08:57 va a unas palmas y sale quién escucha Bruce es uno

Voz 7 09:01 de ellos porque hoy mañana jazz

Voz 5 09:03 era ayer en días de fiesta

Voz 7 09:06 Alberto Sánchez en La Ventana Cadena SER sean felices a ver cine que es lo más emocionante que ha pasado estas

Voz 3 09:15 a verse aciertos mal nuestro a podcast esté entre los cincuenta primeros de acto

Voz 11 09:22 en las que tenemos mega podcast que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los sponsors las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 3 09:33 es muy triste como están los más a media en este país

Voz 12 09:39 el pódium sabemos que tu tiempo vale por eso tienes todo nuestro catálogo on

Voz 7 09:46 además emergieron como y cuando te de la gana un atasco estar en el bar y levantarse Luis para cantar un ahora una historia de fútbol Tahrir los dos sabíamos que algo muy malo

Voz 12 09:59 entretenimiento cultura documental

Voz 7 10:02 la ficción tenemos ya todos los géneros por separado pues desaparecen todos con una calidad de cine tienes tiempo tienes podio Podium podcast punto com el sitio de podcast de Prisa Radio corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 6 10:22 sí

Voz 13 10:27 ahora con Caixa Gansey puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas pactar con cualquier móvil de la forma más paz qué rápida y segura descarga te ahora la y empieza a disfrutar de todas sus ventajas informa en tu oficina de Caixabank When Caixabank Bank pintores Caixabank

Voz 14 10:48 buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 3 10:58 cuarenta y un mil novecientos setenta y cuatro series treinta y cuatro

Voz 7 11:03 sí

Voz 14 11:04 asimismo otros cuatro numerosas series han obtenido cada uno de ellos un su el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros y que toca

Voz 15 11:37 cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 11:51 con Aimar Bretos Clegg

Voz 16 12:04 no y no

Voz 2 12:09 me preocupa es este

Voz 16 12:19 no

Voz 2 12:25 no me

Voz 17 12:26 Argelia que era el Feliz Navidad Feliz Navidad nada raro y feliz Navidad cómo estás feliz Navidad los días hola qué tal habéis pasado la noche podíais celebrar en familia en Ferrari claro en familia ya tres generaciones claro la abuela los abuelos los hijos y los nietos bien bien yo esto Granero en la segunda por arriba lo saben bien los osada sabe no T2 siempre está viviendo la familia que era el también sí no perdón pero la familia Krall bien bien merecido la familia qué tal y unos gallegos adoptamos sobre todo al acento ya estaba todo en Coruña y Ferrari

Voz 0199 13:20 asustada la verdad con los amigos de Radio Coruña que venía por la playa de Riazor que siempre es una manera muy agradable venir a la radio estaba empezando a amanecer y estaba al cielo rojo y la verdad es que a uno como una de esas películas que va no sabe la cine cuando te enseñan los cielos del norte en invierno pero realmente dado

Voz 0027 13:41 a fueron nueve dieciocho de la mañana ocho hoy dieciocho en Canarias sobre el discurso del Rey discurso que había generado mucha expectación este año sobre todo por el momento tan políticamente concreto en el que llega con el resultado de las elecciones todavía caliente sin certezas T en que va en que se van a traducir en que van a derivar las negociaciones de las próximas semanas Argelia del mensaje del Rey qué destacas

Voz 0247 14:04 lo primero que debo decir es que yo no lo escuché ayer en directo porque a esas horas hasta

Voz 18 14:09 la valía nada con la familia en plena celebración arriba abajo

Voz 0247 14:14 en todo caso creo que hay una cuestión previa ya es que esté el discurso me parece me parece una traición un tanto arcaica no con cierto toque paternalista no es el jefe del Estado

Voz 18 14:27 dado el día de Navidad se dirige no

Voz 0247 14:31 y además me parece que respeta poco en la idea de pluralidad incluso de orígenes etcétera que representa hoy nuestras sociedades dicho lo cual de lo que he podido ir ahora de vuestro resumen en fin creo que además después del susto que nos dio con su último discurso meses en el que más que

Voz 19 14:53 digamos buscar la concordia real no hay buscar algunos o transmitirnos algún tipo

Voz 0247 14:59 de de de mensaje de venga esto vamos a sacarlo para alante unos metió un poco de miedo en el cuerpo Hinault riñón en el discurso de ayer me parece que

Voz 17 15:10 pero faltan de nuevo esas

Voz 0247 15:13 y es eso elementos de vamos a intentar ofrecer alternativas ya sé que no es su papel no lo tiene que decir pero en tanto que él es el transmisor no de una serie de ideas a mi me falta ese cambio de chip lo que sí es de agradecer esto debo también ponerlo de manifiesto es ese recordatorio por la no de de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas no de ese fenómeno es al de ese de ese lastre que arrastramos que es la violencia machista

Voz 0027 15:46 yo creo que Ferrari hace una lectura bien distinta

Voz 0881 15:48 sí sí sí nos vamos a ver yo creo que fue un discurso prudente pero firme porque el otro discurso El discurso de después del de los golpes de los independentistas a mí no me dio ningún susto a mí me dio un susto enorme lo que pasó el día seis y el día siete en el Parlamento que eso es así que me dio muchos estamos hablando del discurso estamos hablando

Voz 0027 16:14 el trece cuando el Rey le reprocho

Voz 0881 16:17 los dirigentes independentistas lo que llamó una deslealtad inadmisible es que les responsabilizó de haber fracturado la convivencia entre es que fue una deslealtad política y luego ya veremos lo que dice la justicia además fue un presunto delito un presunto delito vamos a ver si colocamos Frascuelo en su sitio yo en fin en calificar el mensaje del del Rey este mensaje el Dead todos los años como algo arcaico pues me imagino que será igual de arcaico cuando el presidente de la comunidad correspondiente imitando lo que hace el jefe del Estado y y sale el día treinta y uno normalmente en todas las comunidades autónomas eso también será arcaico no lo sé

Voz 0247 17:02 no yo creo que el día de Navidad no es el mismo defienden no es el mismo

Voz 17 17:05 que el de fin de año no tiene la misma significación

Voz 0247 17:07 para una sociedad plural por eso pero bueno

Voz 0881 17:10 pero por eso por eso por eso es estupendo que sea el día de Navidad que sea el día de Nochebuena porque es cuando están todas las familias reunidas nuestra toda la gente bueno no vamos a

Voz 0027 17:20 contenido el discurso de anoche Anton como lo hoy

Voz 0199 17:23 bueno yo creo que en Zarzuela necesitan urgentemente The Crown las eh porque yo creo van a aprender bastante de lo que reinar en condiciones difíciles Un país con problemas políticos y donde el monarca constitucional sobre todo un símbolo y tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que así que dice no yo no sé si lo de Cataluña fue un golpe o no yo creo que no pero no creo que sea el papel del Rey decirlo no creo que sea éste su papel por lo menos en lo que yo entiendo que es el papel de un monarca constitucional su papel no es elegir bandos en una democracia es una es redirigido

Voz 0881 18:06 digieren la fallo él él reinar

Voz 0199 18:09 la Constitución lo la interpreta el tampoco es su papel decir quién está dentro de la Constitución y fuera de la Constitución es que en en un en un sistema constitucional una monarquía constitucional la Monarquía tiene que ser especialmente cuidadosa con las cosas que hace porque su posición es muy delicada están están en el punto más sensible del institucional entonces hay determinados papeles que no le corresponden no le corresponde decir lo que está bien y lo que está mal quién tiene la razón y que no quién es bueno y quién y quién es malo es que no es su papel extranjeras Antón el Rey hizo eso

Voz 0027 18:45 eso anoche os pregunto porque ir a eso de no hubiese discurso

Voz 0199 18:48 a eso iba eso iba yo creo que el día tres efectivamente se equivocó y fue un discurso completamente equivocado no por lo que dijo que es opinable sino porque no era su papel ayer yo creo que intentó recuperar el terreno perdido el terreno perdido que con mucha gente que seguramente se desconectó todavía más el día tres de una institución como es la Monarquía no digamos ya en Cataluña no yo creo que hay que agradecerle el cambio de tono yo no fue una buena idea es coger el salón de audiencias para dar un un mensaje dirigido a gente que está cenando en familia o apuntó a cenar en familia mete una distancia innecesaria en el dentro de dentro que esos que se llama a los meta lenguajes

Voz 0881 19:31 pero con ese plano no es posible no es bueno pues

Voz 0199 19:34 ya pero pero en la información os lo dijeron todo pero es que hay que saber escoger bien la puesta en escena yo pues os recomiendo por The Crown porque explica muy bien como la de los huesos en muy conscientes de no en cuanto al tono no yo creo que hay que hay que agradecer el cambio de tono yo creo que hay que agradecer el intento de recuperar un lenguaje que seguramente debería haber empleado el día tres y su discurso habría sido mucho más efectivo es decir yo creo que está bien hablar de concordia bien hablar de convivencia yo me habría ahorrado algunos patronal ismos como que la gente acaba de votar entonces decirle a los parlamentarios catalanes que se ocupan de los problemas que preocupan a la gente la gente acaba de votar la has dicho con su voto qué es lo que le preocupa y lo que no que es lo que importa y lo que no hay mucha gente que en Cataluña Nos guste o no le importan el proceso la independencia de la república catalana porque ahí están los votos porque a mí lo que más me disgustó del discurso de un éxito alabó el tono alabó el intento de recuperar su papel institucional de situarse por encima del conflicto de apelar al diálogo a la convivencia a la colaboración a lo mejor no hace falta repetir tantas veces que somos un gran país porque bueno si lo tenemos que decir tanto a lo mejor es que tenemos algunas dudas al respecto eché de menos yo creo que es la gran critica el discurso hay mucha gente que a lo mejor podría estar esperando ese discurso para la que no tuvo ningún mensaje que es por ejemplo el toda la gente que votó a partidos independentistas en Cataluña

Voz 17 21:09 no no no pero esto ya tenía una b3 paraíso por favor hay una parte de el

Voz 0199 21:15 el del del discurso del Rey que reflejan poco yo creo uno de los problemas que tenemos en esto en España que hay una parte que se niega haber sólo quiere ver en Cataluña la parte que que se ajusta su discurso ya sólo lozana mientras ignora el resto de la realidad plural como bien dijo el Rey

Voz 0881 21:34 también en esto sí pero es que yo debo

Voz 0199 21:37 no no yo no es que yo no estoy trabajando

Voz 0881 21:40 el día pocos pero yo

Voz 0199 21:42 a mí me han preguntado por el discurso del Rey Iago un análisis de discurso si lo hubieran preguntado por Mou pues analizarían discurso

Voz 0027 21:49 aunque tanto en completar completo yo creo que

Voz 0199 21:52 alto un análisis una acertada o análisis más a un poco más audaz de lo que estás haciendo en Cataluña reconociendo que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que en este momento está desconectada de España de la monarquía de lo que significa el Rey pues más allá de Cataluña Joel o una cosa que creo que el Reino debería hacer que eso abrazar en estos mensajes el discurso del Gobierno por ejemplo en materia económica

Voz 0881 22:20 compró en materia de corrupción dale ida

Voz 0199 22:25 discurso que hizo en materia económica es el discurso el Gobierno eso estamos recuperando Se está creando empleo la desigual

Voz 0881 22:30 eso eso no está ocurriendo ya no lo es

Voz 0199 22:33 sinceramente yo creo que hay muchos españoles que en este momento Javier creen que no porque no lo doy en sus vidas esos minis ni humilde opinión ir a lo mejor me equivoco a lo mejor estoy desconectado de la realidad pero me da la sensación de que hay muchos millones de españoles por ejemplo esos seis y pico siete millones de españoles que tienen problemas para pagar la factura de la luz que a lo mejor no lo ven tan claro lo de la recuperación a lo mejor pero bueno puedo decir que estoy equivocado

Voz 0027 23:00 hay veintiocho de la mañana nueve veintiocho ocho y veintiocho en Canarias en dos minutos seguimos

Voz 8 23:10 decías específicamente por de censor

Voz 20 23:15 el alcohol afecta al habla es gracioso pero también afecta a turistas reflejo si percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargue es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior al Gobierno de España

Voz 13 23:38 ahora con Caixa Gante y puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas pagar con cualquier móvil de la forma más fácil rápida y segura descarga te ahora la y empieza a disfrutar de todas sus ventajas informas en tu oficina de Caixabank

Voz 7 23:54 fue Caixabank Ponta

Voz 6 23:59 sí

Voz 7 24:04 la narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 21 24:11 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 0027 24:13 ser evitado

Voz 21 24:16 hasta

Voz 22 24:19 hola me llamo Myriam

Voz 7 24:20 Love busque imaginar

Voz 23 24:25 y mi voz busque sorprender te me llamo busca sugerir buscaba seducirte

Voz 24 24:33 me llamo Ana M voz busca

Voz 7 24:35 a estas voces no tengan trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio en la SER credibilidad si habilidad y eficacia aparatos anuncios

Voz 25 24:59 por cierto me llamó

Voz 0027 25:00 G

Voz 24 25:10 Coral nos vamos a ir todo

Voz 18 25:11 los a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa qué te da miedo que

Voz 27 25:15 esta hambre miedo mi hermano pero es que el viaje

Voz 13 25:19 es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 7 25:27 porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros que estas esperando no pierdas la oportunidad

Voz 27 25:38 sí estoy en el sorteo de Navidad

Voz 28 25:44 esto es una historia como tantas otras la Cadena SER presenta no tengo techo que quiere Dollé

Voz 0027 25:51 se ha podido la gran familia

Voz 8 25:56 ayer revela que cuatro de ciento dos años desapareció

Voz 7 26:02 dirigido por Mona León Siminiani y con la participación de Adriana Ozores Imanol Arias José Sacristán Pepe Viyuela Irene Escolar José Luis García Pérez y José María Pou entre este veinticinco de diciembre a partir de las doce del medio día

Voz 0027 26:33 pero estamos en el tiempo del análisis con Javier González Ferrari con Antón Losada con Argelia que era el mañana cuando cuando ya guardamos hasta el fin de semana que viene el cava los demás mañana empieza en Catalunya el baile de los mensajes previos a las negociaciones a la espera de ser ciudadanos toma la iniciativa como partido ganador de las elecciones a la espera de si decide a dar aquel bloque independentista que es el que suma de los primeros pasos todo queda condicionado a la decisión que tome las próximas semanas Puigdemont se vuelve o no a España para intentar ser investido aún sabiendo que su situación judicial no se lo permite porque será detenido en cuanto pise territorio nacional de Esquerra la ha empezado a presionar ya Tardà Joan Tardá le ha dicho expresamente a Puigdemont lo esperamos para que coman de la Generalitat vicepresidente lo que habría hecho francés Masia bueno esto es el mensaje de Esquerra que de momento se compromete solo a hacer presidente a Puigdemont no a entrar en otras posibles alternativas lideradas fueron Jones Cat veremos en qué queda qué podemos esperar de estas negociaciones de los próximos días Ferrari pues no los ricos y te digo la verdad eh

Voz 0881 27:43 es verdad que hay mucha gente que está diciendo que que todo esto ha quedado igual que antes yo creo que hay algún matices como hay como tiene que haber matices en en la que está cayendo a Rajoy está cayendo la del pulpo

Voz 17 27:57 por el día veintiuno de diciembre cuando

Voz 0881 28:00 se han celebrado las las elecciones porque muchos de los que le aplaudieron cuando dijo que el día veintiuno de diciembre había elecciones y ahora el están diciendo me refiero a gente de su de su de su propio entorno su entorno de su partido y de su ideología están diciendo a los peores hombre claro ya lo sabemos ya sabes que no hay nada no hay nada peor compañero de partido

Voz 0199 28:22 ahora que ya he amigos enemigos y compañeros de parte

Voz 0881 28:24 no efectivamente está en el nivel más alto de desgracias acompañado de merecido efectivamente yo no sé no sé si vamos a ver Puigdemont Si bien España Lemona la iguana de tener aquí hay un panorama como se dice ahora un panorama judicial para unos cuantos señores que es un panorama judicial que no digo si es negro blanco o medio pensionista yo lo que digo es que lo tienen que afrontar lo tiene que afrontar la justicia y lo tienen que afrontar el veintiuno de diciembre ha alabado

Voz 2 28:58 nada

Voz 0881 28:59 no hablamos de las culpas de nadie me refiero a las culpas o en el terreno judicial hay diecinueve diecinueve diputados electos que están imputados en el caso de eso pero entonces yo yo creo que ahí hay un pique bastante evidente entre Puigdemont a iraquí Juncker nombre Junquera es el se ha paseado todo esto es la cárcel pues de once lo han pasado estupendamente en Bruselas es que no no es lo mismo yo no sé lo qué va a pasar pero creo que no es tan fácil que es que que se haga un gobierno soberanista con la misma faz el IDAE y alegría que se hizo después de del dos mil quince déjame decir una cosita sabes porque Antón se eligió el día veinticuatro no el día XXXI para el mensaje del Rey porque Franco lo hacía el día treinta y uno

Voz 0199 29:52 me lo dices algo

Voz 9 29:53 no no no no no pero como soy más viejo que tú lo recuerdo mejor

Voz 0199 29:57 sí sí pero a mí no me parece yo contrariamente a lo que con tu se comentaba antes no creo que sea un anacronismo

Voz 17 30:04 como especial que haya una bueno es verdad que jugador genial y que es muy joven porque los acuerdos

Voz 0199 30:10 a mí no me no me parece mal yo yo estoy acostumbrado a verlo desde desde pequeño es una tradición que me inculcó mi padre soy y me me parece bien y entiendo que haya mucha gente que le parezca Vigo al que había mucha gente que repara un un anacronismo sin embargo no veo el discurso el presidente de la Xunta no no lo tengo tan arraigados a esa tradición

Voz 28 30:33 volvamos a la premiar las negociaciones Antón yo soy de los que cree que han cambiado muchas cosas no sé yo no creo que esté

Voz 0199 30:40 todo igual en grandes números si los para los que creen que Cataluña es una cuestión de grandes números y sumar a un lado y al otro lo cual damas y que eso es lo que arregla el problema catalán evidentemente no ha cambiado nada pues que el que esperara el que esperase que eso iba a cambiar bueno yo creo que estaba instalado un análisis irreal de las eh

Voz 0027 31:01 tanto los

Voz 0199 31:01 esperaban que las urnas de votos independentistas como los que esperaban que la mítica mayoría salen Zeep silenciosa emergerá de su silencio y Cameros significativamente los resultados varón cualquiera que que vea la realidad con un poco de distancia esa cuenta de Cataluña lleva mucho tiempo votando así que no es de las sales anterior selección esto yo que esto es el mapa de la la fotografía de la sociedad catalana pero en la foto pequeña si han cambiado muchas cosas si por ejemplo en el bando en el bloque independentista en este momento la unidad es tan precario más allá de las declaraciones que hay que hacer para la foto y que nadie quiere asumir el coste de romperla e todo el mundo quiere quedar como el bueno hombre ahí

Voz 0247 31:44 había una disputa por el liderazgo que parecía

Voz 0199 31:47 falta antes de las elecciones a favor de Esquerra y que no sólo no se ha resuelto yo que Esquerra se ha llevado un tope trazo monumental es el fracaso de histórica de Esquerra sí que es histórico pues ha resucitado contra todo pronóstico con lo cual la pugna el nacionalismo por el liderazgo está más viva que nunca y además con con heredero como era Esquerra que es está lamiendo las heridas y que todo está todo el mundo daba por muerto y que si es la segunda fuerza en Cataluña no olvidemos que hasta hace poco las encuestas las situaba la cuarta la quinta indica yendo por debajo incluso de los de los quince diputados no entonces ahí hay un mapa en el nacionalismo este momento que la unidad no sólo está en precario sino que hay muchos incentivos para romperla

Voz 0881 32:35 sí

Voz 0199 32:36 muchísimos incentivos para romperla por parte de todos el problemas que esto momento claro nadie quiere asumir ese coste en el bloque no nacionalista bueno hay una derivada que es que el liderazgo de la oposición se ha clarificado con una claridad meridiana en este momento partido Goss ciudadanos que a mí me hace gracia que todo el mundo acepte con normalidad

Voz 17 32:58 lo que puedo dar

Voz 0199 32:59 enviar a hacer gestiones para formar gobierno oiga usted ser más votado es que su responsabilidad es yo la película misma lógica que la aplicamos os acordáis en su momento Rajoy después del veinte de oiga que ha ganado las elecciones tiene que intentarlo es que me van a decir que no bueno es que la política es así

Voz 17 33:16 no va a renunciar a esas gestiones no

Voz 0199 33:18 bueno pero pero tampoco ha dicho claramente que lo vaya a hacer argelinas yo recuerdo titular del país si me permites Aimar

Voz 17 33:24 sí sí sí sí el jueves lo que te

Voz 0199 33:26 el titular literal ciudadano renuncia yo creo que se dieron cuenta que hombre no podemos renunciar somos los más votados y en ese sentido esto ha cambiado también han cambiado ya termino un minuto las cede la derivada que es este cambio tiene para la política española el Catalunya visibilizar por primera vez con una claridad innegable que el relevo en la política española en la derecha no sólo es posible

Voz 17 33:52 entramos pues en eso Argelia tu análisis sobre la que pueden tomar las negociaciones en Cataluña

Voz 0247 33:58 yo creo que claramente estamos ante es decir la la el independentismo después de las elecciones ya durante la campaña se encuentra con un problema de liderazgos que yo creo que la victoria del partido de Ramón no se lo acababan de creer ni ellos y en todo caso a Esquerra no que va no queramos no osea es decir un elemento que entraron la que Junqueras no ha estado aquí en prisión y Ramón estaba fuera ya en durante las última los últimos días de campaña en los mítines de Esquerra algunos de los que habían estado también presos en prisión provisional le decían a Ramón bueno si usted quiere el no si usted que es el presidente tendrá que volver ya horas insiste en esta idea y el problema está en que pulsa mucho encuentra ahora mismo en una calle sin salida por qué porque se vuelve lo detendrán y seguramente tras la puesta a disposición judicial adjudicó el juez dictará prisión provisional no más teniendo en cuenta cuáles son las actuaciones que ha llevado a cabo hasta ahora y además yo creo que en este caso es clarísima no la aplicación de la prisión dados los antecedentes sobrepuso Damon y por tanto tendríamos otro miembro o no o todos los que vinieran en prisión dependería del juez porque se da como muy natural que juez tenga no que eh que aceptar que estos diputados vayan a votar investidura porque la el la la adopción del acta de diputado sí que se puede el por escrito digamos pero la investidura tienes que ir al Parlamento tanto a votar como a a sobre todo si pretendes presentar una candidatura hay que hay que hacerlo presencia al departamento

Voz 0199 35:45 pues así es el juez el que decida

Voz 0247 35:47 mira si se dan las condiciones para que esto se proceda porque he leído en algún sitio es que el juez está obligado

Voz 0881 35:52 no ocurrió hace unos años no

Voz 0247 35:55 en el caso Yoldi respecto también del Parlamento vasco en el que uno de los diputados estaba preso pero es decisión del juez porque además cada caso en España no existe eso del precedente que vemos en las películas no es un juez de Wisconsin en mil ochocientos no eso en España no funciona por tanto cada juez aplicando la ley es independiente por tanto está por ver que les diera permiso y en todo caso claro el problema está en que una vez aquí B y si Esquerra estará dispuesta a aceptar que el candidato sea Puig Ramón y luego claro a la hora de llegar a las mayorías porque la mayoría absoluta sigue siendo la misma la mayoría simple cambia pero la absoluta sigue siendo la misma es si tienes eh todavía no no pero si en algún momento es decir ahora tendrás una serie de personas encarceladas diputados electos si se lo puso en Money por tanto a la hora de votar hay que tener en cuenta que esas personas

Voz 17 36:53 de acuerdo pueden no estar presentes yo creo que a Esquerra no le queda más remedio que aceptar la candidatura de Mou pero pero no tiene por qué aceptar la de ningún otro claro es que ese es el dilema no claro por eso digo sí se pueden quedar descastados y tendrán que buscar una

Voz 0247 37:10 la tercera persona que no necesariamente

Voz 17 37:13 que además era la segunda década lista la segunda de no pues estamos hablando de momento

Voz 0199 37:20 con claridad si no es pues de mouse

Voz 17 37:22 claro se rompe la baraja no no no lo que han dicho

Voz 0199 37:25 corre el turno le toca yunquera aquí sí que hay pero

Voz 0881 37:27 no lo habrá aquí sí que hay precedentes de que el señor Mas se quedó compuesto y sin novia e cuando lo los señores de la CUP que pueden ser otra vez quiénes decidan antes decidían con diez escaños y ahora van a decidir con cuatro a bastarían obras abstuvieran ahora es muy bueno pero que hay precedente de oiga usted usted no el señor Ramón creo recordar que era el quinto de la lista

Voz 0247 37:53 sí pero una cosa es decir hay que tener en cuenta que el mensaje ideológico las maneras no de hacer de Puig Ramón contentan a mucha gente de Esquerra a mucha desde luego a todos los votantes a muchísimos votantes de la CUP porque él mantiene el discurso de la ILE GT indie ilegitimidad del ciento cincuenta y cinco El se sigue rogando no la la posición de presidente legítimo en esa mitad por tanto mantiene un discurso que ese es otro problema que habrá que

Voz 17 38:24 el cerebro cuenta hay que reconocer que ha conmocionado si si no pero me refiero luego cuando vuelva aquí no ir a asuma la realidad de lo que está pasando que no hay una República etcétera Lo malo lo malo de la política virtual que no es sostenible porque llegó un momento que la realidad tal alcanza

Voz 0199 38:42 ir dentro de unos días es que hay que presentar un carné

Voz 0247 38:45 efectivamente ser un calendario

Voz 0199 38:47 no puede ser un holograma eso no puede ser la princesa Leia eh extraída a través de los baja las ojalá tiene tiene que ser una pero gusta dar veintitrés nadie cree que es una persona de carne y hueso y tienen que es una persona que además presente una candidatura que vamos tenga opciones razonables tener los votos claro primero el candidato en carne y hueso no está disponible en el que el que digamos evidentemente el PDK quiere presentar a Esquerra no le quedaría más remedio que apoyar a la CUP tan que Puigdemont no está disponible y no lo va a estar me atrevo a a disipar que no lo va a estar porque tendría que que volver y claro volver sin garantías porque ningún Estado que la verdad

Voz 17 39:31 me permito darles garantías las que están en las garantías nombres fresado de Gara sin garantías de que optar en libertad exactamente no ninguna

Voz 0199 39:40 a ver perdonadme no me ha expresado con con la debida claridad hace es estamos a la que salta hasta el seis y eso es señal de que el el cabo brutal de todos tenemos

Voz 29 39:54 el el el candidato que podría adiós

Voz 0199 39:57 lo resuelven el rompecabezas costó dispone

Voz 29 40:01 el esquí

Voz 0199 40:02 ha dicho que bueno si éste no está disponible a nosotros tenemos uno que los Linked Juncker que cumple los requisitos y que podría estar disponibles y lo deja en libertad condicional pero claro eso ya que alegría batirle

Voz 0027 40:16 escucha el juez el día cuatro de enero el voto

Voz 17 40:18 efectivamente le llamara a declarar en tomará una nueva

Voz 0199 40:21 existe pero al final el problema sigue ahí tienes que presentaron candidatos el candidato tiene que sumar los votos además lo tienes que presentar en un escenario que ya no es el anterior ya no es Junts pel Sí

Voz 17 40:31 no yo no estamos todos debajo de un para o no

Voz 0199 40:34 ahora cada uno tiene su marca cada uno tensos protegía y cada uno ha tenido sus resultados por eso la unidad está en precario en el bando en el bloque independentista y además hay muchos incentivos tanto institucionales como estratégicos para que esa unidad hemos tengan muchas dificultades para atrapar

Voz 0881 40:52 el máximo permitido

Voz 0027 40:54 que hay que tener en cuenta

Voz 0247 40:56 podría dar la situación no que Junqueras se le concediera la prisión

Voz 17 41:01 no claro la libertad religiosa

Voz 0247 41:04 no este salmón continúa continuara fuera o viniera ya entonces estuviera él en prisión provisional por tanto pueden cambiar las tornas pero a mí me gustaría añadir un comentario ya de de tu cuánto quieres politólogo no pero con con es decir tiene una raíz más teórica filosófica incluso de de entendimiento la democracia a mí la verdad que haya un potencial presidente de la Generalitat que SEPLA ante seriamente eh

Voz 19 41:32 qué puede gobernar un territorio un país un pueblo una comunidad autónoma llámale como

Voz 0247 41:37 quieras en el extranjero y que pueda hacerlo a través de una delegación a mí me parece un fraude democrático absoluto

Voz 0881 41:47 es imposible problema es que esto en pie

Voz 0247 41:49 esa a comprarse ya que hay que tener otro otro elemento en cuenta en este factor de Cataluña Esquerra Icub eh culpa ha salido debilitada además que

Voz 17 41:59 la que más mantenía la unilateralidad

Voz 0247 42:02 PDeCAT porque hay que tener en cuenta que la lista de Junts per Cataluña es la lista la lista del president

Voz 0027 42:09 puede puede el independentismo entrar en una fase de desaceleración con él

Voz 0247 42:13 desde Caracas y sometido a lo que vaya decidiendo

Voz 0027 42:16 lo analizamos en dos minutos

Voz 0247 42:23 oyente de la SER escucha esto

Voz 3 42:26 a esta acción ratio discurso hora J de misiones Radio Barcelona

Voz 17 42:34 con esta doce empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad

Voz 3 42:46 si a esta acción ratio difuso hora Kutxa mira J I ha visto de misiones J ha visto todo a esta acción J ratio difusores uno Barcelona tres la esta acción J I Sí pero J Radio pero da igual cobren los inicios de la radio y hago pero no lo hizo la primera adiós a Barcelona

Voz 2 43:14 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos Bustamante

Voz 3 43:19 uno uno Porta uno de emisiones Ramón J J

Voz 7 43:33 hora catorce la actualidad de la mañana en la Cadena Ser de lunes a viernes desde las dos de la tarde una hora menos en Canarias y síguenos también en Cadena Ser punto com y en redes sociales Cadena Ser de lunes a jueves no My Lol

Voz 30 43:52 nada hoy trataremos temas como qué es realidad que es magia quién fue el primero en persona porque hay tanto fijo distintos animales enriquece al echan las cosas

Voz 3 44:01 o el que lo ha dado ni una vida moderna con David Broncano

Voz 7 44:11 o lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 8 44:28 mío tú si tan especificidad específicamente por sensor

Voz 20 44:36 el alcohol afecta al habla bizi es gracioso pero también afecta a turistas reflejo si percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amarga es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior al Gobierno de España

Voz 13 45:01 ahora con Caixa Humphrey puedes gestionar todas las operaciones que realiza es con tus tarjetas pagar con cualquier móvil de la forma más fácil rápida este cura descarga te ahora la ya empieza a disfrutar de todas sus ventajas informa en tu oficina de Caixa Bank

Voz 7 45:16 buen Caixa Bank

Voz 13 45:21 fiebre

Voz 3 45:21 dolores leves a moderados secreción nasal con el digo Dios a los primeros síntomas de gripe recupera T

Voz 31 45:28 Irving comprimidos recubiertos está indicado para el alivio sintomático el procesos gripales y catedrales que cursan con fiebre dolores leves o moderados secreción nasal a partir de doce años le a las instrucciones de este medicamento consulte al farmacéutico Merck

Voz 8 45:44 hablando de celebrarse en Navidad cómo van los regalos que falte el perfume de unos libros el jersey de lo la muñeca de Lola los bombones para afilar los cascos la bici para Antonio pues vamos al Corte Inglés tienen todos estos regalos y muchas más que se nos puedan ocurrir por el camino de para todos

Voz 18 46:00 el Corte Inglés Nos gusta la Navidad

Voz 31 46:03 nuestra joe superen los ocho millones de usuarios

Voz 3 46:08 cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado nuestra aplicación otros Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER y estamos muy satisfechos pero queremos

Voz 32 46:31 se ha ganado

Voz 3 46:33 se Kone

Voz 0027 46:42 nueve y cincuenta y uno ocho y cincuenta y uno en Canarias la comitiva de Esquerra acaba de dejar su ofrenda floral en la tumba de Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc que es el primer presidente de la Generalitat republicana va a hacer lo propio Carme Forcadell no presidente al Parlament si como presidenta de la Diputación permanente del Parlament por cierto Junts per Catalunya ha empezado a difundir que su intención es que Forcadell repita como presidenta del Parlament o lo que sería a su entender buena forma de restituir los poderes legítimos de las instituciones Catalans bueno eh esto esto ya de por sí envía un mensaje porque qué Forcadell iba en la lista de Esquerra Jones per Cat quiere hacer la presidenta del Parlament de nuevo sí desde luego el mensaje que envía no es el de la apertura de nuevos escenarios de renuncia a la unilateralidad porque Forcadell Si es algo es el máximo exponente de lujo de la Cámara para la aprobación de leyes contrarias a la Constitución a pesar de advertencias explícitas de que eran contrarias a la Constitución aquí para ella también va a ser una decisión complicada para la propia Forcadell porque ya ahora mismo está en libertad condicional imputada en la causa de su

Voz 0881 47:56 además supongo que el juez se habrá dado cuenta de que Forcadell dijo una cosa para salir de la cárcel en el momento en que salido de la cárcel hizo exactamente la contraria en fin yo querría decir una cosa sobre sobre Ciudadanos C's está obligado está obligado a empezar una inventa una investidura de Inés Arrimadas porque además

Voz 0199 48:16 o sea no es equivocaría

Voz 0881 48:19 creo que se grip se equivocaría porque esto puede ser un gran subidón lo que ha ocurrido en Cataluña como ciudadanos pero esto necesita una continuidad si si de verdad estamos en una operación de que la derecha española cambie la piel cambie la piel no solamente en Cataluña sino en toda España exista esa operación Ferrari yo creo que sí existe

Voz 17 48:44 no no estoy matando o no no yo

Voz 0881 48:48 Mariano sin sumergible por eso vale como tú piensa es sumergible pero yo creo creo que hay una parte que es una parte sustancial del electorado del Partido Popular que se está identificando mucho más con lo que escucha de la gente de Ciudadanos

Voz 9 49:08 por eso vamos a ver cómo evolucionado

Voz 0881 49:11 deja donde evoluciona fíjate la derecha española está cambiando la piel y no sabemos quiénes la izquierda española

Voz 0199 49:19 ahí creo que el el análisis que hizo en su comparecencia Mariano Rajoy no debería descartarse el hacer una lectura que es sostenible con los datos que es que los votantes de derecha en autonómicas catalanas prefieren a ciudadanos paralizar a la oposición pero que sin embargo en general es cambian su comportamiento vota masivamente al Partido Popular para que en España cosa que ya pasó en dos mil quince dado evidentemente no faltan unas elecciones para comprobar si eso es verdad hasta ahora eso ha funcionado así el hecho de que Ciudadanos lidere a la oposición Hay digamos concentre el voto útil de la la derecha en Cataluña no quiere decir que vaya a hacer lo mismo en España aunque evidentemente ya han han pasado ya dos selecciones sucediendo sucediendo eso evidentemente es la labor de gobierno los casos de corrupción se y José María Aznar Arco que desgasta esa puede acabar efectivamente acarreando le un disgusto un disgusto importante no me parece muy interesante porque se poder leer de las dos maneras Aimar como tú lo has hecho si hay otra lectura que simplemente bueno en ese contexto en el que hemos hablado de disputa por el liderazgo la jugada años para Cataluña tiene un objetivo claro que es forzar a Esquerra apoyar pues el mono apoyó al candidato al que presenten de Jones par de este intercambio de cromos no tú te quedas con la presidencia del Parlament pero a cambio te obligo o pruebas estaba asumir el coste de decir que no aunque creo que creo que Esquerra no tienes opción sea pues de exige el problema es decir si el segundo nombre que pongan encima de Cataluña no

Voz 0027 51:03 Argelia prime

Voz 0247 51:05 pero me alegra que reconozca esa ciudadanos con partido de derechas porque algunos todavía no lo reconocen como tal yo estoy con Antón yo no creo que Ciudadanos sea ahora eh a día de hoy todavía el recambio del Partido Popular en en el Estado porque hay que tener en cuenta que el PP lleva muchísimos años siendo muy relevante Cataluña en el arco parlamentario catalán y ese es el gran uno bueno el no uno de los grandes dramas que tiene no todo este proceso yo es que el Partido Popular no importa en Cataluña y por tanto la digamos que la

Voz 18 51:40 desde un punto de vista partidista electoral el a Rajoy lo que fuera le ha dado vota Soledad votos aquí les resta pero digamos que ha empeorado no la situación de diputados pero no la posición del Partido Popular

Voz 0027 51:56 por cierto finalmente tendrá cuatro diputados

Voz 17 51:58 pero sí puedo hablar la caído uno con el recuento de lo que va a ser frase adorna que estaba Barcelona conciudadanos

Voz 0027 52:05 sí la de Ciudadanos se queda con treinta y seis y el PP con cuatro Argelia diez segundos

Voz 0247 52:09 sí que lo que va a ser fantástico va a ser ese grupo mixto

Voz 18 52:11 Don Felipe y las que se van a dar muchos muchos ratos Masters

Voz 17 52:18 Argelia gran Javier González Ferrari Antón Losada muchísimas gracias por haber venido a desayunar juntos esta mañana de veinticinco un abrazo feliz Navidad Nadal toda la raya a Hoy por hoy Pablo González Batista para acompañarles durante toda esta mañana de Navidad muchas gracias por haber despertado con nosotras un beso fuerte

Voz 33 52:36 sí lo hizo una vez

Voz 2 52:40 muere

Voz 7 52:42 yo no

Voz 33 52:56 a ve

Voz 2 53:01 no

Voz 33 53:04 las le veo eh

Voz 2 53:13 eh tres más sí

Voz 33 53:54 es un logro B pues bien y se ve que vive hoy por hoy

Voz 8 54:25 tú sí Times presencia especificidad específicamente mostrador de valses honor

Voz 20 54:32 el alcohol afecta al habla bizi es gracioso pero también afecta turistas reflejo si percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir

Voz 17 54:45 se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa