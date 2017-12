Hoy por Hoy (25/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de los nueve en Canarias a lo largo

Voz 0019 00:14 la mañana los partidos políticos van a analizar el mensaje de anoche del Rey en el que Felipe VI hizo varias referencias a Cataluña con un llamamiento a los ciudadanos para que emprendan un nuevo camino político y social que recupere la serenidad la estabilidad y el respeto esto también con mensajes a los representantes elegidos en las urnas el día veintiuno a los que pide que respeten la pluralidad en Catalunya sin imponer ideas frente a los derechos las primeras valoraciones políticas han llegado a través de las redes sociales

Voz 2 00:40 Molina el líder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado

Voz 0011 00:42 Sage que el Rey abraza el argumentario del Partido Popular la crisis pasó en Catalunya todo arreglado

Voz 3 00:48 escribe Iglesias el secretario de Organización de su partido

Voz 0011 00:50 lo Pablo Echenique ha puesto voz a sus argumentos

Voz 2 00:54 eh

Voz 4 00:56 el fracaso de su hoja de ruta de Cataluña donde el nuevo argumentario del partido conjurar la crisis ya ha pasado la corrupción es un fenómeno meteorológico siguen cadenas

Voz 0011 01:11 desde Ciudadanos Albert Rivera dice que se siente identificado con el orgullo de la democracia manifestado por el Rey de lo que hicimos juntos de lo que nos une añade pero con la ambición de un futuro mejor para una España moderna diversa y unida una reacción más el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña Gabriel Rufián ha criticado que Felipe VI hable de derechos y libertades en su discurso mientras hay miedo a tuitear

Voz 0019 01:31 precisamente a esta hora varios partidos catalanes participan en la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la inédita de republicana Frances Masía hay allí también están valorando el mensaje del Rey en el cementerio de Montjuïc está Elisenda

Voz 5 01:44 los miembros de Cataluña valoran como sorprendente al discurso de ayer del monarca aunque con un tono menos contundente dicen que quiso legitimar la aplicación del ciento cincuenta y cinco en vez de escuchar los votos independentistas del veintiuno D en el sur

Voz 2 01:57 pretende que no haya tomado nota de la bolsa

Voz 6 01:59 that de los catalanes en las urnas la expresión del jueves fue muy nítida muy clara no ciento cincuenta y cinco de manera inmediata debe estar a debemos poner fin a este sinsentido es una lástima que ayer el monarca se alineará con con esta posición

Voz 5 02:18 es aguar Pujol diputado electo de Cataluña después de hacer una ofrenda ante la tumba de Francesc Macià en Perú

Voz 0019 02:25 esta noche el presidente del país ha indultado a Alberto Fujimori el ex presidente que lleva ocho años en la cárcel condenado a veinticinco por delitos de lesa humanidad en las matanzas que cometió a sus ordenes un grupo militar encubierto Fujimori además de mayor está enfermos encuentra hospitalizado cientos de peruanos han concentrado durante toda la noche a pesar de ser Nochebuena en la plaza de San Martín de Lima para protestar por esta decisión

nuestra Web cadenaser punto com

Voz 9 03:38 muy buenos días pues nada los tiene ustedes recogiendo lo de anoche ya lo saben para algunos los restos del naufragio para otros los ecos de una feliz Victoriano en territorio incierto y repleto de riesgos la cena de Nochebuena sí han salido ustedes indemnes de ella mi más sincera enhorabuena deben saber que a efectos de superviviencia familiar una cena de Nochebuena equivale a lo que para una pareja supone una visita Ikea si logra superar la sin discutir habrás ganado al menos trescientos sesenta y cuatro días de paz

Voz 10 04:06 son las

Voz 9 04:06 casi cuatro de la mañana pero hoy el reloj nuestro más importante de hecho el reloj es lo de menos fuera hace frío así que con toda probabilidad nos escucha usted desde su casa desde la comodidad del sofá o incluso desde la cama a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que yo no soy Toni Garrido y probablemente haya pensado que hombre no es lo mismo pero que cambiar

Voz 11 04:25 vial de la radio supone un esfuerzo que hoy no merece la pena así que ahora que me escuchan permítame que les ese y que lo haga también el nombre de Tony una muy feliz Navidad

Voz 12 04:37 no hemos

Voz 9 04:40 imperado juntos la Nochebuena ese momento del año en el que conmemoramos qué tal día como ayer hace dos mil diecisiete años al llegar de su carpintería en Belén San José escucho pues no te vas a creer lo que ha ocurrido la única noche del año en el que el pijama no se considera una indumentaria apropiada para cenar en tu propia casa pero en cambio sí puede ser un fantástico regalo es navidades son sobre todo tiempo de tradiciones a un día de la mormón de la marmota reconfortante en momentos inciertos ayer el Rey pronunció su cuarto discurso de Navidad el más difícil desde su llegada al trono dibujó una España moderna y mueva hemos conseguido hacer realidad

Voz 13 05:16 ahí es nuevo

Voz 9 05:17 moderno una España de vanguardia en la que Raphael volvió a presidir las sobremesas un año más para ayudarnos a desviar la atención de los verdaderos escándalos una España en la que el amigo invisible del voto exterior ha sorprendido al Partido Popular con un escaño más en Cataluña un lugar al que quienes están lejos de los suyos

Voz 2 05:35 sí volver por Navidad

Voz 7 05:37 yo quiero volver a Cataluña a lo más pronto posible

Voz 9 05:40 esa España desde la que Mariano Rajoy ha enviado su tradicional mensaje de Navidad de los miembros de las fuerzas armadas desplegadas en el exterior procedentes de las cuatro esquinas

Voz 13 05:49 mis andaluces vascos canarios catalanes de Pontevedra

Voz 9 05:54 de las cuatro esquinas también de Pontevedra la comunicación por cierto se ha producido a través de videoconferencia es decir que nuestros soldados han podido ver y escuchar al presidente a través de un plasma sin duda se habrán sentido como en casa y una tradición más a partir de las doce en punto la Cadena SER Le ofrecerá su cuento de Navidad la adaptación radiofónica de la gran familia que invitamos

Voz 14 06:15 a escuchar junto a nosotros mientras llega ese momento en tenemos el canto que más consenso ha suscitado entre los españoles estas navidades haya paz disfruten de este veinticinco de diciembre porque es Navidad nunca más va a ser

Voz 9 06:43 Raúl Del Bosque muy buenos días ya habló pelín Navidad aquí estamos tenemos motivos para seguir viviendo incluso un veinticinco de diciembre

Voz 15 06:51 siempre están ahí lo motivo es danos cinco vamos con el motivo número cinco porque hoy no estar sueco y estamos haciendo un durísimo cásting para encontrar sustituto de cero que no tiene

Voz 13 07:01 pues bien éstas

Voz 15 07:05 no está mal pero hoy aprobaremos en directo un tipo que según su currículum se llama Richard Collins Moore y lo tengo pero no ha llegado todavía no hemos motivos número cuatro Por qué vamos a descubrir durísimo mensaje que esconden los villancicos

el Corte Inglés quiere desear de una muy feliz Navidad

Voz 23 09:32 lo que Atenas en esta ventana desde la que hablo cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 2 09:41 todo el género de las novelas policiacas está al subgénero de las novelas de atracador

Voz 13 09:45 es contar historias es una cosa es abolir la monarquía él proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo Mariola ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante aire filosofar

Voz 7 10:00 qué es hoy que es la vida la única certeza soy mortal a Carlos para mí tiene un defecto la película un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con los profesores alguien prueba con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo que suman a Mikel mirar es la angustia del del hombre moderno sin duda la la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observar cuando ya no se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida hay cedidos corregir es decir él es más desde que es suficiente

Voz 24 10:37 me asusta el susto corre entre una oreja y otra entrenadores hay otras si no estoy mal está tu cabeza

Voz 7 12:37 hoy por hoy Pablo González Batista que Atenas eh este es el momento en el que yo

Voz 30 12:49 normalmente debería saludará Tom Cal en hacer un chiste más o menos ingeniosos sobre su tamaño barra o su origen sueco ir contarles que pueden suscribirse a Sun News Letter que sea y que ahí pueden encontrar las noticias que el sueco va buscando en medios de comunicación de todo el mundo pero eso no va a ocurrir

Voz 10 13:07 les cuento desafortunadamente

Voz 3 13:09 Don calen hoy no está con nosotros el sueco ha decidido tomarse un merecido día de descanso para ser pues lo que quiera que hagan los suecos en sus días de descanso mañana va a volver a estar con ustedes junto a Toni Garrido pero hoy ha dejado un hueco literalmente muy difícil de rellenar especialmente cómo podrán entender por por el tamaño así que nosotros hemos decidido tratar de ponerle solución a eso hemos puesto un anuncio solicitando candidatos para ocupar esa vacante ya hemos recibido una auténtica avalancha de una respuesta de hecho en este momento estamos esperando al candidato Permira un momento que pregunta a mis compañeros ha llegado ya el anuncio está por aquí

Voz 2 13:46 sí me comunican que sí por favor decirle que pase hola adelante si este pasar muy buenos días feliz Navidad y feliz

Voz 9 13:55 ya sabe usted que llega diez minutos tarde no que llega con retraso

Voz 2 13:58 pues es tranquilo es es un buen comienzo el sueco suele llegar aún más tarde es muy español también es decir que para mí es un punto a notar aquí un positivo en su ficha es decir es que guión para mí eso ya es

Voz 31 14:12 nefasto porque es hoy británico bueno pues quieres

Voz 2 14:15 podrá acostumbrarse a llegar un poco tarde a ser un poco más flexible con sus horarios extra abordaría no me va a costar de acuerdo pone que hemos te Richard Collins Moore es correcto es correcto correcto e imagino que está aquí por la noche que ha leído se busca y para la radio ambiente agradable suelos en moqueta sueldo poco trabajo menos ajá es este la noche Khaleesi ese de cuero bueno antes de comenzar

Voz 30 14:36 sí debo decirle que está formando parte de un procesales

Voz 2 14:38 lección Ike nuestra entrevista está siendo retransmitida en directo espero que no tenga ningún problema con eso no por supuesto que no de acuerdo les soy sincero Richard era Richard verdad risas de acuerdo este programa habitualmente lo presenta Toni Garrido e conoce usted Toni Garrido si se tiene así se lo está intentando no pasa no no no lo he visto en la tele y todas la visto en fotos alguno en fotos de acuerdo

Voz 30 14:59 bueno pues Toni Garrido suele estará acompañado de un señor sueco muy alto que ese matón calen Ike aporta a este programa pues un poco mirar en realidad no sabría decirle que aporta pero rellena un hueco muy importante porque mide unos unos dos metros y este estudio pues como

Voz 2 15:12 a ver es muy grande y a mi se me queda pues se me quedé un poco vacío de setenta y nueve no sé si bueno este es un negativo pero todavía puede superarlo piense que a mí no me gustaría pasar la Navidad sólo entonces la verdad es que no es un poco de prisa ocupar esta plaza podría estoy incorporarse inmediatamente a esta gala y atraído currículum había está pone aquí que es usted británico como he dicho es decir en breve podría ser usted fichaje extracomunitario para este programa será el Brexit es Brexit se esperemos que no vamos a contar con personal vale nivel de inglés al próximo nivel de inglés al Altísimo más altísimo nivel lengua amateur al vamos de acuerdo y de hacerse el sueco como anda hombre ya tenemos cierta la tradición antigua

Voz 31 15:56 la mente de los británicos cuando llegaban a la Costa del Sol en sus navíos pues en vez de izar la bandera británica izaba la bandera sueca ha para poder pasa porque no éramos muy bien venida de el sueco

Voz 2 16:11 es partidario de la bandera vikinga sí sí

Voz 31 16:14 sí son muy bestia un poquito bestia eso esté un poco más refinado yo poco cómo es esto

Voz 2 16:18 es decir bueno por aquí que estoy mirando su experiencia profesional dice Kike forma parte de la llamada no entiendo de trabaja usted como teleoperador Nono es es una obra de teatro en abrir también una película una hora teatro y una película me sorprende mucho que

Voz 31 16:33 no sé nada mejor que que ha sido las vale va bien durante la éxito la obra es una obra así Spelling friqui se que va sobre Dios que sea aparece en un campamento de chicas en verano se canta baila canta

Voz 30 16:49 por Whitney Houston este que es que goleó anoche hace usted pues tenemos un problema porque aquí en el Hoy por hoy ese puesto lo ha pillado ya Iñaki Gabilondo al puesto de Dios buen no importa pero seguro que hay un puesto para usted que esa locura

Voz 2 17:02 de un de un Dios extranjero que desaparece en un campamento a unas niñas cantando Whitney Houston esto ha tenido éxito ha funcionado mogollón buenos temas que invirtieron unos cuatro años en el teatro Lara a no ser a poner en Teherán no yo bueno por eso buena Kikes usted actor director de bueno de beato

Voz 32 17:20 de cine y televisión

Voz 2 17:23 todos pone aquí mueble lo que hasta usted conmueve lo filias es una ficción es contagioso esto

Voz 31 17:29 o no es una ficción es es un como un cabaret musical que hemos estado haciendo

Voz 2 17:34 me gusta usted no me entienda porque ya va ganando puntos ya he dicho afección amenazada afección un hacia una enfermedad no es uno es una ficción

Voz 31 17:42 eso es una ficción de valoras

Voz 2 17:46 Paul una boca bueno piense que esto estaba puntuando ahora mismo prácticamente estos usted dentro continuó

Voz 31 17:53 las gracias pues nada cabaré musical sobre un señor que se enamora de una silla y un juicio

Voz 2 18:02 al final lo matan vale Illes musical cosa que canta usted también canto ahí también y muy completo el socorro lo intenta creo que una vez estuvo cantándole al palo del micrófono hace olvido de que si esto no ha ocurrido este no anécdotas como ésta digo porque eso enriquece luego el programa Más vale muy bien si hace falta ser acuerdos cimenta we die detectado que habla usted muy bien español no podría quizá empeorar un poquito el acento si fuera necesario en alguna ocasión a esos siempre

Voz 32 18:27 me lo expiren si quiere que haga de que Hamás es muy

Voz 30 18:32 muy fácil a escuchar bueno pues la verdad es que sinceramente a mi programa conquistado pero tenemos un departamento de personal que es bastante exige

Voz 3 18:38 entre ya preparado unas pruebas de idoneidad que

Voz 30 18:42 es bueno consisten básicamente en un test en el que vamos a evaluar su nivel de integración en la cultura y la idiosincrasia de nuestro de nuestro país

Voz 2 18:48 serán apenas unos minutos el arcén Teo un sorprendente vale de acuerdo en Biel vamos con la primera prueba

Voz 30 18:56 la primera prueba consiste en un test de familiaridad con las tradiciones con las emociones de los españoles como colectivo se sabe usted que el olé en España que se utiliza de forma popular como una muestra de aprobación o de admiración y sabrá también que es un fenómeno de origen Taurina baja bueno pues lo que va a ocurrir a continuación es que nos vamos a trasladar a una plaza de toros y usted deberá intentar introducirse en el sentimiento patrio encajar los oles cuando vea que la masa enfervorizada gritaba olé muy bien de acuerdo vamos a intentarlo que nervioso van adelante no es dificil esto es con el carné de conducir o le va a ir in crescendo piense usted que está ante una faena maravillosa de El Juli concretamente Bages sitúe se en la plaza de toros hallaron

Voz 7 19:37 sí

Voz 33 19:43 los clarines cambia de tercio

Voz 34 19:46 no

Voz 35 19:58 sí sí sí la verdad que está muy bien había esto

Voz 9 20:01 en total

Voz 13 20:07 bueno no es el Juli sí

Voz 2 20:11 ha preferido no asume los aplausos

Voz 30 20:16 un poquito tarde en algunos pero yo les voy a poner que esta prueba esta estas pasó ya los tenemos este superado y la segunda prueba pretende evaluar su nivel de empatía con el sentimiento más puro de nuestro país los ingleses los británicos cuando les duele algo cuando salgan un golpes

Voz 2 20:32 M G es es un quejío que no tienes

Voz 30 20:35 cimiento entrenadas en el quejío quejío el quejío flamenco ahí no nos va a escuchar usted un quejío flamenco un cambio profundo un cajero de Camarón que mide como ustedes no lo va a escuchar tendrá que reproducirlo de la manera más fielmente posible ver hasta qué punto está usted familiarizado con la hondura española

Voz 10 21:07 usted nota si pues adelante pueden

Voz 2 21:09 no lo sé hacer casete que me compré aquí en España fue Lole y Manuel de verdad

Voz 13 21:16 pues venga vamos y decía así

Voz 37 21:21 ronca incrusta que cuando yo me

Voz 35 21:24 es muy aquí estamos usando un lujo

Voz 2 21:28 Giralda cuando yo me muera vendré a acariciar tu cuerpo vestido de primavera qué tal

Voz 30 21:35 bueno mira ya tiene usted con con el sueco que es que le pedimos una cosa y hace lo que le da la gana así que creo que es un buen candidato a sustituirle por que nos aqueja usted pero le digo una cosa a mí me emocioné bueno pues emocionados quiere usted pasar a la siguiente prueba ya hemos conocido cuáles son las costumbres ahora hemos conocido cuál es el sentimiento cuál es la hondura y ahora quiero pasar a la risa y me imagino que estas obras está llamada que es dice es cómica no hay momentos de Berrer mucho bueno pues en España sobre todo nos hemos reído con una persona a la que queremos hacerle un homenaje y que probablemente este también conozcan no se compró un casete de Chiquito de la Calzada

Voz 2 22:07 en alguna gasolinera asegura seguramente bueno pues Chiquito de la Calzada que en paz descanse ya que vamos a echar mucho de menos es probablemente la persona con la que más españoles nos hemos oído en los últimos veinte años eh

Voz 30 22:19 me gustaría hacerle un homenaje por lo tanto esta prueba consiste vamos a escuchar un chiste de Chiquito como comienza el chiste cuando él se cae a mi me gustaría que usted retomar donde lo deja continuará con la imitación lo más fiel posible a Chiquito de la Calzada no hace falta que complete el sistema los chistes Chiquito duraban seis siete minutos y se nos está acabando el tiempo para esta prueba nueve

Voz 38 22:37 uno que llegó al avión con una quitan chiquitita llevaba un pollo un pequeño filtro de animal de pollo en y está aborta intentó el avión dicho la Zapata

Voz 15 22:50 pero que si Pedro qué filtro de Ponyo

Voz 37 22:53 con Gemma allí en la maleta no sabe usted que que espera que cifró

Voz 35 23:00 jo dos juegos de Tronos

Voz 2 23:10 me acuerdo es el quejío sólo está probada invalidez y Extranjería pero una oportunidad de redimirse con la con la siguiente prueba que es el listening en en España ya vas listo

Voz 30 23:23 venga cuando no hacen en inglés las clases inglés una prueba de escucha salió en Inglaterra simplemente escuchar pues quiero que hagas claro en este programa tiene que tienes que pensar que vienen invitados de muchísimo nivel y no todos ellos hablan con la misma claridad no todos ellos vocalista en como nos gustaría entonces puede ser que los próximos las próximas semanas estará usted aquí conmigo venga a visitarnos por ejemplo el gran cocinero Ferran Adrià quiero que escuchen fragmento de Ferran Adrià hablando y me gustaría saber si es usted capaz de entender algo de lo que dice muy bien de acuerdo

Voz 39 23:53 no el Willie Mitchell estar de los como montevideano logran mucho dinero en el sentido que democrática pero parece que contó con su Carmelo con con o no

Voz 2 24:06 el Bulli habla de su restaurante si bueno maneja cierta cultura sí

Voz 31 24:10 por lo demás Ny de nada no no yo ido millonario también millonarios

Voz 2 24:16 yo creen que lo vamos a intentarlo una segunda oportunidad otro terrible venga va vamos a ver

Voz 39 24:20 pues que el Bulli merecen estar en buen ya lo somos mutilar los era mucho de enero en ese sentido que despojada dinero principal preocupada o que contó con su barbero con tejado o no

Voz 2 24:31 creo que Messi dice al final se habla de comprar algo vale que comprarse un restaurante nos hacemos un desempate con la última prueba si le parece es un test de costumbrismo poético yo no sé si usted

Voz 1 24:45 sabe ha estado en bares de esos en los que al entrar se te queda

Voz 2 24:48 con los pies al suelo que hay servilletas palillos lo mejor una cabeza de gamba puedo como el Casco Viejo de Bilbao también es duro domingo por la mañana así pues si si miras al suelo palillos servilletas y que probablemente ve a unos azulejos que algunos españoles han decidido en un alarde de valentía poner tiene sus casas en los que hay refranes pequeños refranes que resumen la sabiduría de nuestro país normalmente con alguna rima de acuerdo entonces yo le voy a leer la primera parte de ese refrán y me gustaría que este me dijera cómo termina de acuerdo venga

Voz 30 25:19 los hemos tenido que seleccionar con mucho cuidado porque hay cosas en esos azulejos que no se pueden decir

Voz 2 25:22 la radio vale venga el primero dice Si bebes para olvidar paga antes de marchar bueno paga antes de empezar pero en realidad lo que busca el camarero es que la gente pague antes mal no está la rima ha perdurado claro

Voz 30 25:37 parientes pobres trastos viejos pocos

Voz 10 25:41 salmorejo

Voz 9 25:45 bueno en un restaurante de comida andaluza se lo comprarían pero no es pocos y lejos bastante más lejos mejor íbamos con el último con vino viejo y jamón no se parece del

Voz 2 25:56 pendiente de Padrón Times de hambre quiere que le demos al sonoras bueno pues ya le llamaré a lo llamaremos piense usted que bueno con el sueco estamos Echegoyen no digo yo si si no adopta de todo mal

Voz 3 26:12 ya es tarde piense que el que también le tenemos mucho cariño muy Richard Collins Moore mientras le llamamos donde se puede ver la gente me Porcioles a esto

Voz 2 26:20 digo en el teatro Lara ahí estamos ahí seguimos después de cuatro años con cuatro años con esos ese ese día me llaman Dios por la calle y ya no me llaman por mi nombre sino medianía hola adiós no ser aquel adiós no olas amiguillos ah vale vale yo siempre digo hasta luego

Voz 30 26:39 no leía vamos nosotros quiere contarle a los directores de casting de este país cuando de cómo está usted libre porque la obra es lo fin

Voz 2 26:45 ese semana si no me equivoco no me vaya a comer y puedo de acuerdo bueno pues si no le importa efectiva se nosotros tenemos que continuar con el programa no se preocupe no lo ha hecho mal del todo

Voz 30 26:56 idea evaluaremos su rendimiento que estaba nervioso

Voz 2 26:59 pasa no pasa todos otro hembra que esos es la Cadena SER

Voz 24 27:03 Belgrado vivir

Voz 3 32:08 probablemente muchos de ustedes hayan escuchado anoche el discurso de nuestro Rey de Felipe VI y no me digan que no hubiera estado bien que en algún momento el discurso hubiera pronunciado eso de Nos llena de orgullo y satisfacción hubiera sido un bonito homenaje y no un homenaje a su padre sino un homenaje a la mejor revista satírica que ha existido en los últimos años en este país su historia comienza el dos de junio del año dos mil catorce cuando el Rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación del trono de España

Voz 47 32:36 ideado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España

Voz 3 32:52 mientras el imperio de la censura comenzaba a conquistar en España

Voz 2 32:55 a sus habitantes que cedían ante la fuerza de sus ejércitos

Voz 3 32:58 no todos lo hacían un grupo de irreductibles humoristas no quisieron rendirse y se hicieron fuertes ante los envites de esa censura abandonaron la gran ciudad del papel hice pertrechada en su pequeña aldea virtual había nacido orgullo satisfacción

Voz 2 33:12 no

Voz 3 33:12 la historia acaba aquí en diciembre del año dos mil diecisiete pero lo realmente interesante es ese trayecto ese trayecto de más de tres años de vida de una revista digital que nací

Voz 2 33:30 yo creció y murió con el buen sabor del trabajo bien hecho y un olor a libro nuevo que tengo que encima mi madre me quedé en huele grandes éxitos de orgullo y satisfacción Albert Monteys Bernardo Vergara son dos de los autores y fundadores de esta publicación que dice adiós este año bienvenidos Feliz Navidad por supuesto feliz Navidad como ha enviado un saludo a los dos bueno habéis seguido la senda de los grandes grupos de música sois buenos artistas y cuando llega la vida siempre hay que elegir entre publica el grandes éxitos o el disco de villancicos vosotros os habéis quedado con la primera opción no

Voz 0019 34:04 entiendo que si si volvemos a como se podría comparar con los Villacís

Voz 1 34:08 no hay manera de

Voz 2 34:10 hilar esa metáfora osea que si bueno anda que no sacas te dice geniales de Navidad en el jueves todos los podría haber sido un especial navideño desafortunado

Voz 3 34:18 mente como hacen los artistas cuando se despiden en este caso pues es un es un grandes éxitos la verdad es que hay que reconocer que sois gente de palabra en enero dijiste is a orgullo satisfacción Le quedan exactamente doce meses en diciembre sacaremos nuestro último número sí la verdad es que habéis cumplido desafortunadamente para quién esos leíamos con ese anuncio de delfín de la revista no hubo un revulsivo no crecen las ventas no hubo manera en ningún caso de salvar la publicación

Voz 0019 34:43 este año ha sido mejor que el anterior eso es cierto

Voz 3 34:46 meramente mejor sufrir

Voz 0019 34:48 a sus gentes y si de todos modos nosotros somos muy cabezones en eso de habíamos hablaba la Bray haber igual si hubiéramos hablado ventas si hubiese de estos hubiera convertido en un cohete imparable pero para ya contábamos que no iba a ser así

Voz 2 35:00 eh que al final todo tiene un techo no pero bueno de hecho

Voz 15 35:04 lo de lo de mantenerlo un año era era fundamentalmente porque había ya gente que estaba suscrita por un año y lo que no queríamos era era dejarles estiradas devolverles el dinero era un rodillazo

Voz 2 35:16 hemos gastado ya

Voz 3 35:17 fíjate que yo hablamos el año pasado pensada a lo mejor han hecho la estrategia de va volviendo el paralelismo con los artistas no los artistas doblan sus ventas a la multiplican cuando se mueren de uva MIR apoyan un anuncia que me voy a morir así tengo un año en el que pudo recoger los frutos

Voz 2 35:32 no no no ha sido suficiente acabamos de que ver muerto de verdad toca sesión Peter

Voz 0019 35:37 hemos el otro plus de las citas es que es el comback dentro

Voz 2 35:40 lo de cinco años bolso estos por supuesto bueno han sido tres años de historia de la revista tres años de los que debéis estar muy orgullosos y satisfechos

Voz 3 35:47 el el primer orgullo satisfacción el número cero era algo así como el piso piloto no de de una de una revista salió a la luz justo justo antes de que ocurriese esto

Voz 13 35:56 ha proclamado Rey de España Don Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI viva el Rey

Voz 9 36:06 todo estaba muy vinculado a la monarquía el nombre

Voz 3 36:09 la vista por supuesto el momento también la razón no la razón última de la de la Fundación me refiero tanto a la censura de aquella mítica ya portada del jueves como al hecho de la Fundación de orgullo este facción no

Voz 2 36:22 claro claro sí si en realidad la Fundación viene de

Voz 15 36:25 pues no porque cuando sacamos el número cero la intención era era sacar un finiquito no sé

Voz 2 36:31 claro como nos fuimos con una mano delante y otra

Voz 0019 36:33 tras fue todo muy improvisado de hecho la revista se hizo nada en sea el día que dejamos la revista al cabo de un par de días cuando pasó la primera tormenta Ana organismos en mi casa hablamos un poco de qué podemos hacer decidimos hacer un número que saliera el día de la de la coronación de Felipe VI y ahí no había más planes porque de hecho no no lo habíamos pensado en nada y tal pero claro es el número funcionó tan bien porque tuvimos tal empujón mediático y tal muestra de solidaridad no de mucha gente que que vio que que habíamos hecho algo que nos creamos de verdad que que pensamos por qué no mantener esa esa esa cabecera no

Voz 3 37:08 pero el la cabecera se llama orgulloso facción que es una frase que a mí siempre me ha sonado a eso que dice un futbolista cuando le llama el seleccionador de su país aquí en España está muy relacionada con con el Rey Juan Carlos

Voz 13 37:22 Nos llena de orgullo satisfacción

Voz 3 37:25 lo que quería hacer era referencia al Rey Juan Carlos casi os hubiese venido mejor extra otra frase que al final es un poco lo que os ha acabado pasando a vosotros

Voz 42 37:33 el portavoz de calla

Voz 3 37:35 podrían si esta es la el título para el comback porqué no te callas

Voz 0019 37:39 ese voy ha sido buena también pues sí la verdad es que no entre los títulos no Bernadó insistimos una lista como de ochenta títulos es muy obvio y no en ningún momento surgió pero pronto me lo guardo

Voz 15 37:49 bueno es de decir orgullo y satisfacción teníamos una lista kilométrica con la cadera el blanco Leticia guapa teníamos les dice a guapa ese es el

Voz 2 38:00 desde hubiera sido exclamaciones y bueno

Voz 3 38:03 muy buenos conocedores que sois de la historia de la de la historia reciente de nuestra Monarquía que además ha condicionado la vuestra propia seguramente recordaréis que en el año dos mil trece y con motivo del setenta y cinco cumpleaños del Rey el periodista Jesús Hermida entrevistó a Juan Carlos con una batería de cuestiones que más que preguntas eran casi pases de gol nosotros hoy no queremos tratarlos a vosotros como reyes así que hemos recuperado algunas de esas preguntas de Hermida que en paz descanse las voy a formular a vosotros os luego eso sí un poco de brevedad porque ya se enrolla bastante

Voz 2 38:32 mi hijo con la formulación de las preguntas

Voz 3 38:35 luego tenemos que continuar con el programa hablando de otras cosas ese que lo por lo pronto vamos a crear un ambiente de solemnidad para la ocasión

Voz 9 38:42 a vosotros habéis pero este estudio sacaba de cubrir de madera todas las paredes están ahora hay muchos marcos de fotos así plateados hay pilas de folios que no sé muy bien qué significan sobre las mesas Jesús Hermida os va a formular la primera pregunta estáis preparados

Voz 43 38:59 que en serios Jesús permítame preguntarle qué tal se siente en estos momentos

Voz 2 39:05 qué tal os sentís orgullosos y satisfechos de hecho la revista definía como estábamos entonces digamos como estábamos no nos hemos quedado a sí sí allá no hay no hay más que decir bueno vamos con con la siente pregunta de Miguel gracias por la brevedad

Voz 43 39:20 en toda obra colectiva se pudo hacer un inventario de lo que se ha hecho de los éxitos conseguidos de las satisfacciones cuál sería según Vuestra Majestad la satisfacción para mí la

Voz 15 39:34 la mayor satisfacción es saber monta una empresa con unos amigos

Voz 2 39:38 y que de cuatro años y medio después

Voz 15 39:40 digamos que tienen mucho peso

Voz 2 39:43 hemos descubierto que no somos empresarios

Voz 0019 39:45 es verdad sí pero eso también es una satisfacción que es nuestra vocación de verdad a ser empresarios

Voz 2 39:51 mal pero si si esa es la cosa seguir seguir todo

Voz 0019 39:55 los pueden mirar a los ojos bueno nacional muy buena mal

Voz 2 39:57 era de enfrentarse a las propias limitaciones iré descubrir que bueno que en el fondo pues el quizá el el espíritu empresarial no estaban vosotros pero el espíritu de amistad ahora que es Navidad prevalece dale Jesús Hermida

Voz 43 40:09 majestad cuando queremos llegar a algún sitio para seguir adelante puede ser nos tenemos que dejar algunas cosas en el camino que cosa no sabremos tejado en ese camino o dicho de otra manera que es sacrificio se ha tenido que hace

Voz 2 40:28 qué sacrificios habéis tenido que hacer durante estas tres salen yo me he dejado el móvil

Voz 15 40:32 casa cuando he venido al estudio sea fíjate hemos visto

Voz 2 40:34 el tú a Albert asemejaba algo en casa

Voz 0019 40:39 yo yo me he dejado en casa las ganas de seguir haciendo humor de actualidad pero eso es una cosa ya mía personal que es que llevo veinte años haciendo esto y la verdad es que estoy ahora mismo un poco en crisis ya con con esa con esta procesión y eso seguir dibujando que seguir haciendo chistes pero no sé si quiera dibujará Rajoy o o al lo al Rey Felipe VI alguna vez más porque has hecho tantas veces claro pero

Voz 3 40:58 pero a través a disimular pero es una pena porque estamos en un momento en el que la actualidad bueno por un lado los políticos hacen una enorme competencia los humoristas pero por otro digamos que también os lo ponen en bandeja en algún momento en el que es especialmente importante

Voz 0019 41:12 que la gente ha vuelto de una manera muy bestia hemos ido saque que es un momento en el que hay que decir cosas claro pero bueno tengo que trabajar menos

Voz 3 41:18 además Albert ya había conseguido que te seguirán más o menos bien las caricaturas

Voz 0019 41:21 ahí es claro yo me las copió de Guillermo

Voz 2 41:24 a mi secreto

Voz 3 41:28 bueno pues es una pena que justo ahora que más o menos ya dominaba isla copia de Guillermo vayáis a dejar justo de hacer

Voz 2 41:33 sí hacer humor político lo que no está tan claro es que sí

Voz 3 41:36 habiendo desafortunadamente muchos espacios donde hacerlo creo que Jesús Hermida tienen

Voz 13 41:40 pregunta espera como como vi ese legado

Voz 43 41:43 que dejaremos a los que vienen tras son los otros

Voz 30 41:46 pues mira tiene mucho que ver con lo que hablamos no como como es ese legado que espacios de movimiento quedan para el humor político en este país

Voz 15 41:53 bueno espacios que dan muchos no ser el que no nosotros no hayamos encuentra un modelo de negocio tampoco tiene que ver ni con la libertad de expresión y ni vamos que espacios sigue habiendo muchos igual no hay sitios donde publicar sino que hay que hay que acudir a a modelos autogestionado por los dibujantes como hicimos nosotros cero lo bueno el legado nuestro yo espero que inspire a mucha gente para que monte su propia revista Si y a lo mejor nos llame para colaborar en ellas

Voz 3 42:23 podríamos decir que en estos tiempos en los que se debate tan fuertemente sobre la ubicación concreta de esa cosa tan poco tangible que sólo límites del humor vosotros habéis encontrado los límites del humor en el hecho de que os habéis quedado sin pasta

Voz 2 42:36 los límites del humor están en no tener dinero ya para

Voz 3 42:38 a poder seguir haciendo humor o al menos para poder hacerlo digamos con la infraestructura que vosotros

Voz 0019 42:42 es uno de los límites del humor ahora mismo tiene limites portadas parte no han encontrado este que lo puede superar con ganas y hasta eh poniéndole hay afinar esto es una profesión Girona vocación también es tienes que tener ganas pues de molestar un poco

Voz 2 42:54 yo ya de pero pero sí es obvio es que el dinero está ahí bueno llegados a este momento el momento de la

Voz 3 43:00 despedida pues os va a tocar una temporadita en la que en entrevistas como esta por la calle que vuestros amigos vuestros padres vuestra mujeres en hacer siempre las mismas preguntas así que no vamos a intentar anticiparnos a esas preguntas recurrentes que os van a plantear si eso sí a partir de ahora ellos vamos a ofrecer respuestas tipo para que podáis pues como copiar a Guillermo en este caso os vais vais a copiar las respuestas que os vamos a dar para vuestra vida cotidiana vale

Voz 0019 43:25 que sacó la libreta superando

Voz 3 43:29 una pregunta seguro recurrente va a ser ya estáis preparando un nuevo proyecto y aquí por ejemplo nos vale esta respuesta de Aznar

Voz 48 43:35 el estamos trabajando en ello hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello

Voz 2 43:42 o si queréis también podéis utilizar zapatos

Voz 13 43:45 hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para follar

Voz 2 43:48 bueno estamos en eso van

Voz 3 43:53 otro otro ejemplo que pregunta que os van a formular estos días es que vais a hacer ahora con tanto tiempo libre aquí podemos acudir por ejemplo Ana Botella

Voz 49 44:02 Nothing like que relax inca pues café con leche in Plaza Mayor

Voz 3 44:08 bueno podéis venir a la Plaza Mayor si queréis os buena hay una plaza Mayor casi en cada pueblo de España y os allí un café con leche cuando no queráis contestar a una pregunta tenéis aquí dos respuesta activo posibles o responder con otra pregunta

Voz 2 44:19 pues y la europea

Voz 3 44:23 otra opción es salirse por la tangente que es como escudo

Voz 2 44:25 los en un mérito real o no que no bien al caso pero

Voz 3 44:28 que os vale como comodín como Esperanza Aguirre

Voz 33 44:32 la trama Gürtel

Voz 30 44:34 vosotros siempre que habéis destapado la trama Gürtel porque en alguna página estoy seguro de que hay habéis hecho algo que lo justifique al menos que justifique además que las acciones de espera

Voz 2 44:42 Aguirre eso iba a decidir ahí están si esta situación se alarga y termináis hartos de las preguntas

Voz 3 44:48 siempre podéis parafrasear

Voz 2 44:51 Puyo esté a favor de hacer allí alardes bueno como no queríamos que os pues seis de de este programa con las manos vacías hemos traído un regalo nosotros vosotros nos habéis regalado este enorme libro grandes éxitos

Voz 15 45:05 trescientas y pico páginas en nada menos final

Voz 2 45:08 es aprovechar alguna ya algunas nuevas quiere decir que no te está reciclado sí sí sí sí algunas es es verdad que hay una nueva exacto

Voz 3 45:16 no muchas hace que la gente que sale de todos los orgullo satisfacción la verdad es que eleva a sonar le va a sonar de algo que decía que tenía un un regalo para vosotros ayer el Rey Felipe VI dio su discurso de Navidad para todos los españoles bueno pues nosotros pensamos que sería buena idea pedirle que al final de la grabación hicieron aparte os dedicase unas palabras a vosotros hay que vender

Voz 2 45:36 palabras de despedida Iberia pues que lo escucharán

Voz 30 45:39 pues juntos dándonos la mano virtualmente porque vosotros estáis lejos de aquí desafortunadamente no podemos no podemos vernos pero eso sí con la reverencia que un discurso real merece

Voz 13 45:50 señoras señores hoy como la mayoría lo hago por última vez junto a la Reina en nuestras hijas Leonor y Sofía enhorabuena por esa trayectoria de éxito que tanto contribuye a crear sentimientos de empatía de los que no sentimos verdaderamente orgullosos un patrimonio que merece el cuidado de todos que quedará para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón así lo siento y así lo crea termino estas palabras de reconocimiento y admiración que también son palabras de cariño con el apoyo de mi padre el Rey Cuenca

Voz 2 46:25 Albert Monteys de Vergara

Voz 3 46:30 te puede sentarse y por supuesto supuestamente como ponte cómodo aunque ya prácticamente y cogiendo la puerta pues

Voz 2 46:34 estoy decidiendo veo que Albert y Bernardo dos representantes de ese pues enorme elenco de dibujantes de autores de humor gráfico notan gráfico también que componían la plantilla dormido satisfacción autores ahora también de este volumen de grandes éxitos que recopila algunas de los mejores momentos

Voz 3 46:54 la revista orgullo revista digital orgullo

Voz 2 46:56 eh chicos muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias mucha suerte que tengáis una felicísima Navidad feliz año con feliz año Albert que encuentres ahí tu camino a ver a ver si si Papá Noel o los Reyes me en una a algunos

Voz 44 47:36 ah

Voz 7 47:44 en la Cadena SER Hoy por hoy

