Hoy por Hoy (25/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0019 00:14 de Mon vuelve a acusar al Estado de perseguir las ideas y amenazar a las instituciones y al pueblo de Catalunya esta vez ha sido a través de una carta que ha leído el exconseller Jordi Turull durante la ofrenda floral en la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana francés Masia volvemos al cementerio de Montjuïc Elisenda con el buenos días

Voz 1275 00:31 bueno esto es pero aquí han pasado de sus para Cataluña Esquerra y la presidenta del Parlament Carme Forcadell todos ellos han dicho que hoy es un había triste porque cuatro dos activistas están en prisión por sus ideas en vez de estar con sus familias han pedido su liberación precisamente como decías los ex consellers Jordi Turull Lluís Josep Rull delante de la tumba de Francesc Macià han leído la carta mandada desde Bruselas del ex president Carles Puigdemont

Voz 3 00:51 vivimos unas tanta persecución así vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas democráticas y no violentas que no puedo dejar de denunciar en una ocasión como ésta en la que recordamos a un hombre que también sufrió persecución y exilio para hacer posible la demanda de todo un pueblo somos cultivos somos los continuadores de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios para restaurar mantener defender nuestras instituciones históricas

Voz 1275 01:15 también ha hablado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Gerardo pisar Él ha denunciado que ni el Rey ni Rajoy son capaces de tender la mano la sociedad catalana ya ha dicho que España debe ser una república

Voz 0019 01:25 primeras consecuencias políticas en Perú después de que el presidente Kuczynski haya concedido el indulto al ex presidente Fujimori condenado condenado a veinticinco años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de veinticinco personas y por haber ordenado varios secuestros en los años noventa y uno noventa y dos dos diputados del partido de Kuczynski ya han anunciado que abandonan la formación pasan al Grupo Mixto Álvaro Zamarreño

Voz 0116 01:45 ambos pertenecen al partido oficialista la fuerza parlamentaria del presidente de hecho uno de ellos es el portavoz de esa formación en el Congreso según han manifestado en los platos

Voz 1871 01:54 buenos días presentarán su renuncia formal por qué

Voz 0116 01:56 el indulto atenta contra sus convicciones políticas reducen así el escaso margen parlamentario del presidente Kuczynski que precisamente la semana pasada salvó una moción que el PP le podría haber costado el puesto gracias al apoyo de diputados fujimoristas uno de los diputados que han anunciado su renuncia dice que el indulto presidencial muestra que hubo un pacto infame que relaciona ambos eh

Voz 2 02:17 de nosotros la excarcelación de Fujimori por motivos

Voz 0116 02:19 salud y la maniobra política que salvo al presidente anoche hubo ya manifestaciones en Lima contra la gracia presidencial diferentes grupos políticos y sociales anuncian protestas para los próximos

Voz 1871 02:30 días aquí en España aumentan las incidencias

Voz 0019 02:32 en Nochebuena en la Comunidad de Madrid se registraron esta pasada noche más de dos mil cien llamadas emergencias en la mayoría de los casos por accidentes de tráfico que han aumentado un cuarenta por ciento respecto al año pasado Hypo reyertas Alfonso Ojea buenos días

Voz 4 02:45 Buenos días noche movida a la que han vivido en la región madrileña las fuerzas de seguridad y también los servicios sanitarios y de rescate

Voz 2 02:53 el Centro de Emergencias uno uno dos

Voz 4 02:55 exhibido desde las doce de la noche pasara dos mil ciento cincuenta y cinco llamadas pidiendo ayuda un cuatro por ciento más que en la Nochebuena del año pasado en el desglose por tipo de intervención destaca el incremento en un dieciocho por ciento de las reyertas y peleas con ciento XXXII actos violentos de este tipo junto al las intoxicaciones etílicas que han llegado a sesenta y tres personas que han precisado atención médica el dato más preocupante por su importante crecimiento han sido los XXXI accidentes de tráfico registrados en la red madrileña de carreteras es un cuarenta por ciento más que en la misma noche de dos mil dieciséis

pues de momento es todo más información en nuestra Web cadenaser punto com

Voz 2 03:41 ya

hoy por hoy hablo González Batista

Voz 5 03:56 los días

Voz 6 03:57 muy feliz Navidad de nuevo en sólo un rato cumpliremos con una de las grandes tradiciones de esta emisora como cada veinticinco de diciembre desde el año dos mil trece hoy vamos a escuchar juntos el cuento de Navidad de la Cadena SER en este caso es la adaptación de la que es con toda seguridad nuestra gran película navideña la gran familia se siento tener que anunciarles que en apenas un rato Chencho volverá a pelo

Voz 7 04:18 ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho Alonso apenas sabe hablar fue visto por última vez en la Plaza Mayor en compañía de su abuelo y cuatro de sus hermanos

Voz 6 04:31 eso será más tarde mientras llega deben saber que existe un lugar en el que la Navidad dura aún mucho más que en el corazón de un niño como Chencho más incluso en los escaparates de los grandes almacenes el Congreso de los Diputados el espíritu navideño llegó a la Carrera de San Jerónimo en forma de paréntesis en las sesiones hace casi dos semanas nuestros representantes aún podrán alargar la fiesta si lo desean hasta febrero porque el mes de enero es inhábil en las cámaras en las que se decide nuestro futuro la agenda de un parlamentario español estos días es justo el negativo de la de un personaje de día en cambio existen otros lugares donde no existe la Navidad en Corea del Norte por ejemplo Quindio en un prohibió hace un año todo tipo de celebraciones navideñas como el green la tradición anglosajona el líder supremo robó las fiestas a sus súbditos en una decepción ciertamente sorprendente porque esta festividad tiene al menos dos características que deberían convertirla en su favorita

Voz 8 05:23 la abundancia de comida tradiciones familiares

Voz 6 05:26 es que Kim Jon Un es un hombre de familia queda demostrado en el hecho de que ni siquiera haya titubear cuando le llegó el momento de ponerse al frente del negocio secundaria su abuelo la saga de los Keane sátrapas desde mil novecientos cuarenta y ocho a cambio de las Navidades eso sí el líder supremo ha decidido sustituir la conmemoración por la fecha de nacimiento de su abuela Kim Hong Suk que curiosamente también nació un veinticuatro de diciembre y que el régimen norcoreano considera la madre sagrada de la revolución sólo en este punto podemos estar de acuerdo con Kenyon las Navidades son una fecha fantástica para honrar a las abuelas ellas son el verdadero mesías y de lo que hablo

Voz 9 06:05 he seguido a muchos

hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1 08:27 pero

Voz 23 11:00 sí

Voz 24 11:04 esta es una historia como tantas otras la Cadena SER presenta no te entiendo te techo luce que galletas jodido yo también

Voz 1 11:13 la gran familia

Voz 7 11:16 ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid

Voz 12 11:21 sólo dirigido por Mona León Siminiani Icon la participación de Adriana Ozores Imanol Arias José Sacristán y Pepe Viyuela Irene Escolar José Luis García Pérez y José María Pou III

los veinticinco de diciembre a partir de las doce del mediodía Cuento de Navidad vale que la obra sea buena hoy por hoy lo González Batista

Voz 6 11:55 cadena SER la leyenda de Xosé Castro tampoco deja de crecer en Navidad Él es el autor del ochenta por ciento de los Whatsapp que recibirá a lo largo de estas fiestas él inventó las pesadillas él fija el precio del bogavante

Voz 2 12:07 sí fue él quien sugirió a tu cuñado que sacar el tema de Cataluña en la sobremesa de anoche las vemos

Voz 6 12:16 la Navidad es la fiesta favorita de este secas pero una época que como queda demostrado año tras año en cada cena de empresa es especialmente prolífica en errores sólo como producto de una grave equivocación podría entenderse Papá Noel desnutrido que trepa en algunos balcones o el mundo de los días chicos en general o las ojalá harinas que eso tampoco hay quién lo traga Xosé es como el turrón del duro está en todas las casas a nadie le gusta mucho pero al final te acabas comiendo igualmente o como las luces del árbol de Navidad que sólo funcionan si las chufas Rollán sólo con mirar las se voy a hacerte la voz

Voz 25 12:49 es una pregunta que le hizo Baltasar a Papá Noel cuando

Voz 6 12:52 quiso colarse en una reunión de los Reyes Magos

Voz 1871 12:55 hito que ha venido bueno yo vengo algo muy noble que es reivindicar el terrorismo

Voz 26 13:04 pues otros pasos perdidos y tan hora rubio natural

Voz 1 13:15 quizá por error drama africano

Voz 1871 13:19 si no sólo gramaticales buscamos sobre todo terrorismo mira casi más que gramaticales marcamos terrorismos vida

Voz 25 13:24 el terrorismos vitales vitales a estas cosas

Voz 1871 13:26 esos y más en estas fechas navideñas así que seguir enviándonos habéis enviado magníficas contribuciones pero seguido enviándonos al whatsapp al seis nueve nueve treinta XI XXII mentalmente si son audios que les gusta mucho escucharos pero contarnos vuestros terrorismos de época navideña es Dios el que pasan

Voz 25 13:43 el lancen anoche por lo que sea no vamos a pedir que nos llamen en directo porque la gente está todavía tiene todavía reciente la cena de Nochebuena instará preparando la comida de hoy ahora estarán haciéndola a poniendo la mesa no no están para llamar Audi vamos recuperando las obras no emplazando sobres que es lo que hacer disponemos de primero o lo ponemos de segundo lo da igual estuvo pueblo todo junto y estas fechas dan para mucho terrorismo sonoro

Voz 1871 14:06 que Zidane vamos a vamos montón de entre los que nos han enviado esta semana pasada los que surgen normalmente tengo aquí pero para parar un camión de hecho a mí me gustaría hablar sobre todo de los villancicos porque es curioso yo me di cuenta una vez que tuve que empezar a traducir Le villancicos españoles a unos guiris que empezar otra vez pues muy claro si no no no es que diera unos guiris que estaban de visita y de repente en que dice el villancico y fue ahí cuando me di cuenta de ostrás es verdad las letras de los villancicos españoles son todos un terrorismo

Voz 2 14:34 el el villancico vale todo son territorio libre

Voz 1871 14:37 mente además da igual incluso se puede hablar de cosas que no tengan que ver ni con la Navidad en y con la Virgen y con Jesús único

Voz 25 14:42 nada los con la realidad Ashton placa Petri para que crezca de no Moncloa

Voz 1871 14:47 los hay que recordar claro yo lo comparas con la tradición inglesa y alemana de los de los no es por comparar no voy a decir que sean mejores o peores no pero digamos que son distintos pero si te pones a pensar en los instrumentos que utilizamos aquí con los villancicos la botella de anís vacía la bomba la bomba que es un instrumento del diablo que por eso no perduró en el tiempo eh acaso alguien conoce una banda de rock bomba

Voz 25 15:05 no por lo que sea no la teoría de evolución aplicada a los instrumentos

Voz 1871 15:08 los árabes ha acabado con la hace efectiva alguna razón luego las conchas en Galicia se utiliza mucho las chicas cansado de Vieira

Voz 25 15:13 así la escuchaba Xavi efectivamente

Voz 1871 15:16 de esta g6 hay una cosa como que no quién usa la pandereta pues nada hay algún coro y en la tuna no en fin pero bueno de hecho tenemos que tenemos algunos villancicos magníficos como los ingleses unos de tendremos algún villancico inglés pero el cultura anglosajona está

Voz 25 15:33 a repleta también de de villancicos y además como muchas veces no nos enteramos nos da un poco lo mismo sí pero hay algunos buenísimos el de el de por ejemplo el de Silent Night

Voz 1871 15:41 es curioso porque luego me puse a buscar para esta sección error ismos la gente me enviaba cosas encontré a algunos que me gustaban me di cuenta lamentablemente que eran traducciones del inglés osara Silent night por ejemplo que es magnífico se tradujo en español como Noche de Paz noche de IS es muy bonito

Voz 25 15:57 no muchos padres primerizos asocian las Silent

Voz 1871 16:00 Saiz con mayor efectivamente de hecho hay otra muy bueno buenísimo que me encanta que Austin órgano eh que cantaban Nat King Cole y es magnífico

Voz 5 16:12 no sé no Berlín

Voz 25 16:22 pero es encarado que la sección mala

Voz 5 16:26 yo

Voz 25 16:31 y si dejamos una Quincoces vale digo pues no reincidir en dejarlo ahí déjalo ahí pero bueno

Voz 1871 16:38 que es suena villancico de de escuchar al lado de la chimenea tapada bueno de hecho la canción dice las castañas están gastándose Emilia jengibre

Voz 25 16:46 sí es poco Villa de de al almuerzo a besarse bajo el efectivamente no ahora se van a ver el que dice estampar cinco traducen los luego muy exigente con aquellos

Voz 1871 16:57 las castañas están a en la hoguera ya Prost la nariz Jack Frost es un personaje de la del folclore he visto la película inglés efectivamente también es una peli Michael Keaton tiene un pasado efectivamente pero es un personaje del folclore anglosajón nórdico que hace que nieve te enfriar la nariz y los dos de los tres entonces dicen Jack Frost el dándote la nariz villancicos navideños cantados por un coro gente vestida como si fueran escritos

Voz 25 17:22 sí me parece

Voz 1871 17:24 no esto es un magnífico aspecto y como si a Serbia sigue como si hacer un villancico pero vamos a territorios patrios claro igual no los ha salido tan también sí de hecho de estaba Apple cuando te voy a proponer Pablo no sé qué te parece si cogemos a los villancicos los analizamos tuyo que somos personas de bien correcto analizamos los terrorismos y luego hacemos una sinopsis como si fuese una película José como si tuviésemos que contarles a unos guiris de qué va el villancico os ha como existe tú

Voz 25 17:48 el día que viene esa Grisart en perfecto español pero siempre

Voz 1871 17:50 sí pero si quieres que empecemos pues yo creo que vamos a empezar con gran hit de todas las Navidades quedaría es la que decirles villancicos que siempre son los mismos ya podían renovarlos hacer alguno moderno pero bueno si algo funciona para que cambiara ahí estamos bueno pues eso es justo la filosofía

Voz 25 18:05 mira tu sección se

Voz 1871 18:09 de hecho ya había sido sustituido por un bote ya funciona igual no se dio a veinte bueno empezamos con el gran hit canta ríe ve que hoy es Nochebuena que interpreta a un coro de niñas y una orquesta y es una versión de mil novecientos cincuenta y ocho y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes muchos terroristas no percataron porque es otra cosa típica de los villancicos españoles no sabemos algunas estrofas pero poca gente he comprobado

Voz 25 18:32 es lo sabe enteros y además los cantas muchas veces con el piloto automático les

Voz 1 18:36 estas reparando edad

Voz 25 18:38 como yo te limita a mover los labios otra estrategia pero bueno vamos a escuchar íbamos a ir analizando un poco la letra de esta magnífica canción canta bien

Voz 27 18:50 siempre hay que enlazan bomba los restos penal

Voz 1871 19:00 para para para para momento osea dice Elena lanzamos no dará la verdad es que Hidalgo como mortero no lo demás si en el mortero está el mortero ir al Miret que es el el palo con el que machacar ajá como es Badajoz de la campaña efectivamente como en Badajoz dice dale a tu suegra Se supone que admire dale Delia tu suegra en mitad la nuez el pues era un grupo de niños cantando suegra en mitad Nuet esto qué clase de villancico villancicos hombre pues es un donde está Cristo aquí

Voz 25 19:28 es un fatal consejo para para la cena de ayer y para la comida de hoy desde luego esto no lo recomendamos bueno no afortunadamente la el Miret tampoco ha sobrevivido que es como una gran bomba como instrumento musical ya se utiliza bien poco pero aunque entiendo que como tú decías antes que adaptamos muchos elementos de la de nuestra cotidianidad a la música el Miret también se usaría no como buenos días

Voz 1871 19:47 a mí siempre que alguien me dice la palabra resaca recuerdo a un cuñado mío tocando en el Miret de metal Clean Clean que se te mete el Clean Glenn inglés

Voz 0116 19:55 como esto juncos budistas

Voz 1871 19:58 pero el Betis

Voz 25 20:00 pero bueno cuñado en el tiro de la mires a tu suegra no no no

Voz 1871 20:03 este caso no pero vamos a ver que sigue haciendo este coro de niñas angelicales en estas navidades

Voz 27 20:28 no

Voz 1871 20:33 para para ellos estas nuevas días pescan una borrachera está diciendo que en Navidad los guardias están cruzando Se refiere digamos en La noche de anoche no si posible me está diciendo que la policía municipal se está poniendo hasta las botas de hasta las trancas de alcohol dice por eso no tengo miedo de que nadie me detengo o sea está animando al a delinquir es a delinquir claro porque aprovechando la borrachera vamos a parte de los habitantes de la autoridad ciudad castellana actual sería la Policía municipal está borracha así que vamos aprovecha para robar tiendas sálvese quién pueda sabes de quién pueda estos el caos mal

Voz 25 21:07 vamos a ir con con otra parte porque eso es más adelante de este villancico porque son cosas

Voz 1871 21:26 vale para para avalar la cosa va evolucionando la noche esta esta sí sí eso lo recuerdas alguna película hay que noche Constitución igual dice han traído al chico de la portera en camilla porque le fue pedir el aguinaldo al tendero de la esquina no y el aguinaldo dices pero que ha pasado le metió un viaje que acabado en camilla os allá vamos de borrachera le han metido un petardazo a la suegra pues íbamos a ver desde la esquina en lugar de aguinaldo le ha dado un gol algo ha golpeado digamos al al chaval al chaval acaba en camilla vamos a ver qué a esa complicado noches vamos a ver que el hecho el tendero

Voz 27 22:00 pero la

Voz 1871 22:14 Rambla para para es decir es el pobre chaval se ha ido a pedir el aguinaldo como todos los niños igual que el Halloween lo niños Cycle con el truco le va a pedir el aguinaldo incide tira un pedazo de turrón osea de magnesio a la cabeza y lo deja hospitalizado está feliz ha dicho quieres aguinaldo hola toma turrón del duro toma turrón del duro y le mete un viaje la cabeza del año pasado el turrón porque de resultas de este golpe el niño ha acabado en la mente efectivamente bueno una torta imperial de estas durísimas de la tiran plan Friis Brisville claro te deja achaca la coges con las voz o a la cavidad bueno pero ya para rematar por favor oyentes escuchar porque seguramente no habéis prestado atención a esta última estrofa de este villancico atención bueno ya para rematar la noche las niñas este cordón niñas vengativa dice dale dale la sartén y dale al tendero Un tiro en la en como la policía esta de borrachera pérdida de tomarse la

Voz 25 23:20 quisiera por su mano ellas están borrachos también sí

Voz 1871 23:22 eh el de la camilla que era amigo que es el el el chico de la portera se está muy mal para vengarse le meten un tiro tenderos sólidas que iban armadas el día de noche

Voz 25 23:32 pues no es correcto sería como un día de furia la día de furia pero si hubiera sido rodada de noche

Voz 1871 23:38 y en algún barrio de Madrid probablemente Pedro yo lo veo más más

Voz 25 23:41 Max es más si fuera una peli española tuviéramos cobrar sinopsis como decía al principio cuál sería bueno la sinopsis sería

Voz 1871 23:49 un grupo de niñas se compra un pandero un tambor un violín cacharros para que nadie pueda dormir Ile atiza en común al Miret posiblemente metálico en el cuello a su suegra Se coge una kurda de aúpa aprovechando que la policía está de vacaciones traslado Cham cantan bailan sea atizan en la cabeza el niño de la portera acaba ingresado porque el tendero le partió la cara con un turrón así que las niñas del coro entran en la tienda sartén en mano le meten un tiro en la cabeza al tendero

Voz 25 24:16 en sus mejores fines ahora también os digo que no es para todos los públicos la peli vamos con otro tienes más básico y si si tengo aquí otra maravillosa que es un clásico también

Voz 1871 24:26 la joya celtibérica que es Los peces en el río

Voz 25 24:29 hombre por Dios

Voz 27 24:32 Ein

Voz 25 24:38 para para para ir a la vez pero aquí no ha pasado nada se la está peinando pero lo saben muy bien porque ha elegido ese lugar ahí está tú dices tú la ves está pegando bien hasta aquí empieza bien pero por que entre Cortina de cortinas de quién se oculta la Virgen usted saber desde luego para peinarse cuando salgas entre despeinado con toda probabilidad no claro porque además bajo la cortina no

Voz 1871 24:59 hoy con la electricidad estática a puerta

Voz 25 25:01 fíjate que complica si son cortinas de te pega con esto no contaba Davis pero bueno vamos a seguir con el estrofa más famosa de este didáctico

Voz 27 25:14 sí pero mira

Voz 5 25:24 a mí

Voz 27 25:30 para para

Voz 1871 25:31 la pues nos vamos a ver esto precisamente en Gran Vía nuestro querido

Voz 25 25:34 ahora hay un par de preguntas que yo creo que son habituales para cualquier aficionado a la biología que es duermen los peces uno y dos beben agua los PC efectivamente no digo agua porque son como las protagonista del biológico anterior vaya usted con el empate pero asistirán fijas en el villancico como vinos dice Manuel Rivas un terrorista dicen beben los peces pero no dice que beben no le pregunta a la gente beben agua no no dice que bebé españoles hubieran sidra el gaitero está clara claramente Manu

Voz 1871 26:01 el Rivas además los manda un dato publicado a su vez por Jorge Pinto que dice Los peces en el río absorben el agua con su piel para hidratarse por un proceso llamado os mor regulación no la beben ni la vuelven a beber es decir que no sabemos lo que deben pero sí han visto adiós nacer dentro del agua quizás estamos ante un a algo que ha pasado de bajo el agua

Voz 25 26:21 no porque los precios no pueden ver lo que no es que nunca un capítulo de Bob Esponja el nacimiento del niño Jesús provoca como como os hemos rebosante más regulación en los PC

Voz 1871 26:31 sí sí los peces aguas saladas y que beben por la boca pero nunca lo harían en un río por obvias razones tengo una sinopsis de Aa pues venga darle la sino con relaciones y sería una Virgen que a pesar de haber nacido en el Medio Oriente es extraña mente rubia tiene un peine de plata aunque es pobre ir decide peinarse oculta entre cortinas a saber para esconderse de Ken mientras tanto unos peces radioactivos la breve van como locos agua o sabe Dios qué sustancia que les permite ver a Dios nacido quizás un parto subacuático Los peces no paran de beber así que la Virgen lava la ropa y la cuelga en el romero que hace las veces de suavizando insisto como no conoce pero como capítulo de Bob Esponja a mí me tiene me tiene ganado

Voz 25 27:10 bueno eso se parece que el mundo de los villancicos es de verdad como decíamos al principio una fuente inagotable

Voz 28 27:16 le pero vamos ya no sé si de terrorismo pero desde luego de delirios de de todo tipo es el terrorismo total quieres que hoy día veinticinco

Voz 25 27:24 dejemos esto aquí te vayas a comer a tu casa si cometen allí todos los errores que acostumbras a cometer en público hay vuelvas el día uno después ya sabes que yo también cometer probablemente me vas a jugar me vas a hacer madrugar el día uno tú madruga siempre es verdad eso también experto va a venir sin acostarse

Voz 28 27:43 qué quiere decir que que quiero decirte eso se que me encantaría

Voz 25 27:47 nos viéramos el día uno y que eramos esto pronto lo hemos dejado podemos el día uno todavía los biológicos son legales ilegales años hasta el día ocho correcto pues entonces él no era uno

Voz 6 27:58 bien igual hasta el día ocho más villancicos con errores por parte de Xosé Castro

Voz 29 28:03 Macias los sistemas gracias feliz Navidad que como usted

Voz 1871 28:06 Feliz Navidad a todos nuestros

Voz 30 28:10 Fox

hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 6 32:57 hora de escuchar lo que nos cuenta Mikel López Iturriaga en su espacio te lo llevas fresco ha llegado

Voz 1584 33:04 el mejor momento del año para los aficionados a los mariscos no sólo pueden ponerse como la moño con la coartada navideña sino que además muchos de estos bichitos están en plena temporada como hay mucho marisco diferente me voy a centrar en los más consumidos los langostinos y las gambas hay que comprarlo siempre con la piel traslucida hay brillante Icon los bigotes enteros si tienen manchas opacas o las cabezas

Voz 2 33:26 está muy mates quiere decir que llevan de masas

Voz 1584 33:29 dado tiempo en circulación y ahora la receta perfecta para cocer los ponen a hervir tres litros de agua con cien gramos de sal mientras se calienta preparas otro gol igual pero con hielo metes una docena de langostinos gambas ya pagas el fuego esperas unos dos minutos y medio y los pasas a la igualada entonces los deja Jasaitis cinco minutos ya los tienes listos si tienes la suerte de tener e más de doce piezas entre manos pues lo haces por tandas Dizzy los jueces con antelación siempre deja los en la nevera tapados con un paño limpio húmedo te asegura que esta técnica Se acabaron para siempre los langostinos de Chopin

Voz 18 34:07 que lo llevas fresco un espacio en colaboración con Carrefour

hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 2 34:21 en sólo unos minutos vamos a escuchar juntos el tradicional cuento de Navidad que cada veinticinco de diciembre les ofrece la Cadena Ser en esta ocasión ya lo saben Se trata de la adaptación radiofónica de una de las películas más clásicas de nuestro cine en La Gran Familia con ese pretexto por si hiciera falta alguno hoy queremos homenajear y actualizar la figura de quién fue no no sólo su productor sino seguramente también su alma y principal impulsor Pedro Masó el propio Masó se definía así mismo como un hombre de cine y probablemente no haya un modo más apropiado de hacerlo antes de decir que alguien lo ha sido todo en el cine español de queríamos devolver a echar un vistazo al currículum de Pedro Masó y concluir que ante una carrera como la suya lo más apropiados sí agachar la cabeza parafrasear a uno de sus personajes si hubiera nacido en California hay se llamado John o Bill seguramente hoy Pedro Masó tendría una consideración muy diferente la del hombre hecho a sí mismo que protagoniza todas las leyendas del sueño americano un chaval de familia pobre que terminó construyendo piedra a piedra a veinticuatro fotogramas por segundo la industria del cine español la historia del tipo que siempre entendió el cine como un oficio que consistía en pensar por encima de todo en el público por eso subidas pero su cine también es la vida de muchos españoles para hablar de él quiero saludar a Pedro Masó hijo que no sólo heredó de su padre nombre y apellidos sino también la profesión y entiendo que el amor por el cine porque es productor y distribuidor audiovisual con la Pedro hola

Voz 41 35:55 me ha encantado de estar con vosotros hoy un día muy especial para

Voz 2 35:58 mi muchísimas gracias Ia Borja periodista Borja Hermoso periodista del diario El País y probablemente uno de los españoles que más veces ha visto la gran familia puede ser

Voz 25 36:05 no sé no sé si ingresado en el libro Guinness o no pero pero

Voz 2 36:08 que me gusta mucho es todo lo que puedo vale bueno muy buenos días ambos sobre todo muchas gracias por venir un día como hoy es pero librarnos a tiempo para la para la comida

Voz 1871 36:16 gracias a vosotros estamos apunto como decía al principio

Voz 2 36:19 será una adaptación para la radio de una de las producciones más conocidas de Pedro Masó por eso me gustaría que de algún modo él también estuviera aquí presente esta mañana que nos ayudara a vertebrar la charla en este homenaje

Voz 11 36:30 a mi a mi efectivamente

Voz 2 36:32 a un homenaje dedicado a usted supongo of Pedro Borja que la sorpresa de Pedro Masó puede deberse a la falta de costumbre porque lo cierto es que durante su vida durante su trayectoria hubo pocos homenajes a la altura de Pedro Masó era

Voz 41 36:45 sí bueno yo creo que el reconocimiento final algo ya a toda su labor en el cine fue más que merecida yo creo que era sinceramente pienso que es un homenaje que que que que se merecía realmente y no tuvo el reconocimiento en vida es una pena pero no tuvo en vida que yo creo que sí

Voz 2 37:04 me decía este señor por este señor aparte de uno

Voz 41 37:07 el cine o como él se definía un currante define lo

Voz 2 37:10 dio todo por y para el cine pues por eso le hemos invitado a este homenaje que vamos a hacer hoy para recuperar su voz hemos recurrido a una entrevista que concedió a esta emisora en el año dos mil cinco un año en el que le fue concedido el Goya que luego es el entregarían en dos mil seis pero que sigue resultando muy actual tan actual que de hecho hemos logrado incluso que se pronuncie sobre el asunto catalán

Voz 11 37:29 Visca Cataluña podría también tengo mis raíces allí

Voz 25 37:32 efectivamente el apellido tener tiene raíces

Voz 2 37:35 es catalanas seguramente a simple vista los datos más llamativos sobre Pedro Masó sean los números más de ochenta películas producidas catorce películas como director unos ciento cincuenta guiones escritos pero cuando le

Voz 41 37:46 preguntaban a tu padre perdonadme te faltan seis series seis series de televisión que son más de ciento y pico horas de televisión desde Brigada centrada anillos de oro que es la anillos de euros la Segunda enseñanza no

Voz 1871 37:59 segundo de segunda enseñanza

Voz 41 38:02 la Brigada Central uno Brigada Central II algunas en fin algunas de ellas de Conthe le convertirá en opinión de algún modo en un en un pionero

Voz 2 38:09 la ficción de calidad que que sea recuperador y quedándose este Reding reivindicando no de calidad en español pero cuando le preguntaban a tu padre a siempre en una charla no en una sobremesa Pedro tú a qué te dedicas el que respondía

Voz 41 38:22 es que es que que eso porque hacia fines porque lo único que sabía hacer hacer cine y escribir cine y ver Finney hacer

Voz 2 38:29 todo esto sea cine en todas sus facetas digamos estaba en todas las fases de la cadena de montaje no crees Borja que en ese sentido existe una

Voz 25 38:37 figura que sea equiparable a Pedro Masó en el cine español actual lo que quede directamente a la industria ya no admite figuras tan poliédrica como la suya al actual desde luego que no hizo en el pasado reciente probablemente Elías Querejeta que también tenía esa faceta cultural

Voz 1871 38:51 el autor de un productor que hacía las películas no

Voz 25 38:54 hecho hay directores de cine que cuando han seguido dirigiendo sin Elías Querejeta no han sido los mismos y de acuerdo no daré nombres y luego me da la sensación será muy amigos por cierto bueno claro

Voz 41 39:05 Blanco rabiosa de la misma pasta

Voz 25 39:07 no si no yo Pedro pensó dijo

Voz 41 39:11 yo voy a hacer una una acotación una pregunta

Voz 25 39:13 me da la sensación de que ese no reconocimiento en vida a lo mejor sospecho es sujeto de una apreciación subjetiva tiene que ver con que me da la sensación de que tu padre se dedicó

Voz 11 39:22 hacer cine es decir a currar es decir

Voz 25 39:25 anudar el coñazo tonta lo peor que se puede ser en la vida absoluta hay gente a especialistas en dar el coñazo en en porfiar en que me hagan homenajes quisiéramos acaban haciendo claro no me parece que no tenía tiempo

Voz 41 39:36 aquí estoy completamente acorde contigo es más no sólo no tenía tiempos es que no no le gustaban los homenajes es decir no buscaban la sombra que nunca es más no le gustaba nada no acudía ni iba a estos sitios y efectivamente no tenía tiempo para hacer es un caso el sí tuvo en vida un y sin duda del público que es el que llenaba la sala de los cines constantemente por fortuna es que casi todas es que es que es así casi todas sus películas es que eran éxitos eran éxito de taquilla eran éxitos de televisión luego

Voz 2 40:03 daremos ese carácter un poco de Rey Midas del cine

Voz 41 40:06 Daniel de ese cine que contaba al principio que era un cine hecho

Voz 2 40:08 pasando primero por encima de todo en el público y sin concesiones a la critica Isi por supuesto sin buscar digamos reconocimiento más allá del del del propio público no deseamos que no tenía tiempo para recibir esos homenajes no tuvo tiempo practicamente a lo largo de toda su vida porque bueno con los números que hemos leído ya podemos imaginar que era un tipo bastante ocupado él imagino Pedro que esta historia el habrás escuchado muchas veces en casa empezó a los catorce años como actor vamos a escuchar

Voz 1871 40:32 verle a él contando la yo empecé de actor

Voz 11 40:34 con catorce años haciendo un papel un castillo de naipes yo iba mucho a los estuvo a Chamartín hoy dos Buñuel mención ese niño que os tenido tú ahora mismo me metieron allí usted un pantalón corto unos tirantes una guarde dar palmas tras su meta se cargue a dar palmas acción Gago de notar Palma desplazado al Papa más héroes Jan Koller yo soy dicho Costa Cinema es decir si usted no me dices que digan corto entre lo no se ahora a la acción ya corten cortas y entonces director alguien dijo la ayudante decir qué hacemos con este anillo después determina pues que venga mañana ha hecho muy bien sabes cuánto me pagaban por día de trabajo veintisiete pesetas con cincuenta Cent

Voz 25 41:19 pues ése que venga lo que venga mañana oído visto tanto eh

Voz 2 41:22 muy curioso me llama mucho la atención porque he escuchado llevando cafés se les

Voz 25 41:26 pues sí luego pasó a botones digamos que Cairo de recadero Clavet que empezó como actor

Voz 2 41:30 luego fue degradado a botones y desde ahí ha ido

Voz 41 41:32 ocupando todo lo que a las veinte años así era ya el ayudante de observación correcto y escribía IMC criticaron esto es una cosa muy curiosa porque él empezó realmente escribiendo sea él realmente da tenía una una una vocación de escritor escribía yo les lleva a Contador en una entrevista pero desde luego él empezó a escribir el Coyote y no lo firmaba pero los

Voz 25 41:53 coyotes el Coyote El Coyote

Voz 2 41:56 pues pues para unos cuantos el primer

Voz 11 41:59 yo que yo me indigna se llevaba como la tierra si lo vendí me pagaron dos mil pesetas en cuatro plazos de quinientas

Voz 2 42:08 es curioso porque siempre es acordaba de lo que había cobrado cada uno de sus trabajos incluso cuánto lo habían costado las películas una memoria matemática una presión brutal

Voz 41 42:18 algo que hubiera en las fechas en las cifras en los eventos en es increíble criterio una capa una memoria que yo pienso que era fotográfica y realmente es que era un tío muy dotado ya verdad muy dotado intelectualmente las entonces muy brillante muy brillante os propongo que hay

hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1 47:34 la gran familia

Voz 7 47:38 ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid

Voz 12 47:43 dicho dirigido por Mona León Siminiani y con la participación de Adriana Ozores Imanol Arias José Sacristán Pepe Viyuela Irene Escolar José Luis García Pérez y José María Powell III

Voz 1 47:57 tenemos este veinticinco de diciembre a partir de las doce del mediodía

obra González Batista

Voz 6 48:17 seguimos junto a Pedro Masó hijo y al periodista Borja Hermoso charlando sobre ese hombre de cine que era Pedro Masó y que está detrás de la gran familia tanto como su productor como su alma Iggy también como una de sus plumas pero no solamente escribió La gran familia el contaba Pedro Borja que escribió Atraco a las

Voz 43 48:34 es una de las grandes comedias del cine de este país en apenas nueve noches mueven les no de noches de café

Voz 2 48:39 tabaco negro no bebe noches de verano cómo era esa el ritmo de producción porque imagino que que tú le habrás visto escribir la habrás visto sentado ante una máquina de escribir no sé si escribía a mano no tengo ni idea cómo era esto pero me gustaría que tu nos contar así pues

Voz 41 48:51 no él escribía el me escribía a mano a sus anotaciones pero me escribían en en en conjunto con su grupo de guionistas amigos Rafael J salvia Antoni hoy este José Luis en fin una serie de ellos vi escribía hace lo que hacía escribir sin parar durante otro

Voz 2 49:11 subida a saturar yo recuerdo siempre que nunca

Voz 41 49:13 tiempos muertos como decíamos antes Borja porque es que sino estaba rodando o estamos preparando es que estábamos organizando y si no estamos organizando estábamos estábamos está recibiendo constantemente

Voz 25 49:24 pero no la la sensación o quiero pensar aún me gusta pensar no tengo ni idea si eso sí Pedro pero que tiene el Alberto Closas el arquitecto el aparejador Alonso tiene bastante de eso sí tampoco tiene tiempo muerto pluriempleado haciendo cuatro planos a la vez cinco Casas Alavés y sí sí hay una de los de los diálogos de la película más esto que dice le dice uno al otro a este hombre si le dejan hacer la torre en Madrid sólo hay una hay críos no que probablemente es que entre entre una cosa y otra pues eso no tenía tiempo como el personaje la peli

Voz 41 49:53 absolutamente de acuerdo con Borja porque es que es que si no estaba trabajando en eso que he dicho antes de escribir tal producir rodar es que efectivamente estaba viajando haciendo hijos o que no tenía tiempo para para para para en material no perdía el tiempo vamos al grano

Voz 2 50:06 totalmente de hecho es uno de los personajes clásicos de toda la filmografía de Pedro Masó que en el fondo no sé hasta qué punto podría ser un trasunto de sí mismo esa gente buena gente

Voz 41 50:15 es la inspiración de sus películas eran simplemente a conectar con el público sea saber quería estar cerca de la gente quería saber tocar lo que la gente el importe al interesaba Le le hacía pensar le hacía perder el sueño irreal mente quería que la gente contar cosas que a la gente se viese identificadas un poco era decía no medio esto es lo que o del estereotipo también no pero que esto es lo que hacía lo que él quería estar muy cerca de la gente el público quede escuché

Voz 2 50:43 como la llamaba como le llamaba él esa esa digamos necesidad o esa tendencia a estar siempre en constante contacto con la con la vida cotidiana de los españoles

Voz 11 50:50 yo voy a la pata bayana al día a día a la pata

Voz 2 50:53 para eso está cuál

Voz 25 50:56 pero Pablo como como tantísimos españoles

Voz 2 50:58 totalmente quiero decir que está casi todo inventado

Voz 25 51:01 no creo que Pedro Masó inventase grandísimas cosas lo que sí hizo fue reflejar de una forma para para mí en algunos momentos alucinante mente hiperrealista pues las angustias de españolito AP cómo narices voy a hacer vacaciones a ver cuándo coño con perdón me ingresan la extra de Navidad

Voz 43 51:23 a ver cómo compró el traje comuniones dijo sino me va a ver cómo salgo como si me voy a Suiza al Casino hoy IPI me compró un Mercedes y tu padre dijo

Voz 25 51:32 nadie me he hecho rico otras veces me arruina otras tres rabia bueno pues bueno pues sí

Voz 2 51:37 es así es así quizá su peor pesadilla yo no sé si tú te puedo vivir esto conel hoy o hasta buenas estrés seguramente fue la censura Pedro mostró por muy político que queráis considerar su cine tuvo que pelear con la censura de formar mejor

Voz 41 51:50 instante vamos casi casi les de una película apátrida es que esto es eso no lo sabes los las adolescentes

Voz 2 51:56 sí estuvo tuvo grandes problemas grandes problemas yo lo que sí conozco la historia que él contaba en esta entrevista que de la que estamos recuperando fragmentos que habla de de esta película escuchar

Voz 11 52:05 no hay un han ayudado a Muti que sea mala experiencia presente buena experiencia legal

Voz 1871 52:11 la Ciencias prematrimoniales exacto

Voz 11 52:14 ya está el sol me dijo nada experiencias con unas horas quería pero no puedo estuvo seis meses prohibida seis prohibiciones a laSexta dije que hago

Voz 1871 52:24 yo lo que hago yo con esto

Voz 11 52:28 pues es que no sirve no se mire usted les voy a Alemania a mí el guión hacia un huevo de tiempo alguno de Alejandra comienza a desnudarse entonces que pueda hacer pues sabe se lo cruzas otra cosa entonces se me ocurrió Se vencedora Vigo no tiene por qué no ponemos Alejandra comienza a vestirse

Voz 41 52:50 hablan muy bien de cuál era la estrategia de Pedro Masó pero bueno era muy listo era un pillo también hay un error en el rol sentido nunca con la familia humilde porque es que era un pillo de la calle es que lo hace

Voz 25 53:03 mira ya cifró pero es perro viejo y probablemente más listo que el censor de turno que

Voz 2 53:07 no pero muy aplicados pero no

Voz 25 53:09 precisamente unos Einstein es de la vida bueno en este pero lo deja claras recupera lo deja claro de Barça

Voz 41 53:14 es que es que yo me acuerdo esto siempre porque es que lo suplió el paro

Voz 2 53:17 muy mal hablábamos antes el reconocimiento el reconocimiento que no llegó hasta el año dos mil cinco contra fue conseguido algo el Goya de Honor Iker el recogería de manos de Imanol Arias

Voz 11 53:27 cuatro minutos de aplauso de aquel gente yo no me sentó en ese en ese auditorio y cuatro minutos y venga yo diciendo estéis partiendo el corazón con esos cuatro minutos y luego claro cuando toco de mis hijos

Voz 43 53:42 hay que hay que dice claro se acuerda de que

Voz 2 53:46 lo tanto tiempo al cine que no sólo no tuvo tiempo para homenajes sino que tampoco tuvo tiempo para dedicarle a su familia

Voz 41 53:51 pero bueno esto es así yo me acuerdo de verla en pintura llevaba excepto cuando estuve trabajando con en la etapa que estuvimos jugando muchos años fenomenal pues te digo pues que bien