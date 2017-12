Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:17 qué tal estaban muy buenos días hoy llega a España el primer temporal del invierno Le han puesto de nombre Bruno viene con lluvia con nieve y con mucho viento Bruno va a barrer prácticamente toda la península pero se va a sentir sobre todo en el norte haya siete provincias en alerta naranja tenemos de descanso Jordi Carbó así que le vamos a pedir datos precisos dos sobre lo que viene a Luismi Pérez buenos días Luis qué pinta tiene Bruno

Voz 3 00:43 hola buenos días Pepa de momento podemos decir que viene con ganas en cuanto a lluvia en cuanto a viento al Cantábrico y a Galicia sobretodo a partir de esta tarde atención con el viento porque va a pasar de los cien kilómetros por hora en la costa gallega y en la costa de Asturias de Cantabria y esta próxima noche en la de Euskadi poco a poco el viento también va a ser omnipresente en el resto del país cuando vaya haciéndose de noche por tanto ya la segunda mitad del día y esas lluvias que poco a poco también alcanzarán más al sur las más importante ya decimos en Galicia y el Cantábrico esta próxima tarde y noche llegando hasta Castilla y León Extremadura Madrid gran parte de los Pirineos después de esta mañana de nubes de alguna lluvia que tenemos las más importantes cerca del estrecho y en la provincia de Huesca muy cerca del Mediterráneo Pepa también en Canarias nos vamos

Voz 1 01:29 mirar de Bruno bueno pues así comienza este martes que arrastra un las valoraciones del discurso del Rey en Nochebuena el Partido Popular hace suyas las palabras del monarca llamando

Voz 4 01:40 a hacer los cambios necesarios para

Voz 1 01:43 paliza de España aunque no deja de llamar la atención que el partido menos partidario de reformas el que más torpedear cualquier cambio de calado que proponen los demás diga ahora que hay que retomar la agenda de reformas paralizadas por el proceso Pablo Casado es vicesecretario de Comunicación del PP

Voz 5 01:59 el pesaje positivo el mensaje de confianza en la nación española en todos los españoles llegó a decir no hemos llegado

Voz 1 02:06 hasta aquí para tener futuro sino para

Voz 5 02:09 construirlo por eso creo que es bueno nos hacemos desde el Partido Popular partícipes de ese mensaje que hay que pasar página y empezar otra vez una agenda reformista que probablemente el pluses ha detenido durante demasiado tiempo

Voz 1 02:22 desde el PSOE José Luis avaló el secretario de Organización dice que su partido está implicado en el espíritu reformista que a su juicio transmitió Felipe VI

Voz 6 02:30 Cataluña sigue formando parte de nuestra preocupación el jefe de Estado hizo una apuesta hacia el futuro desde la comprensión del presente

Voz 1 02:40 para Ciudadanos el Rey puso voz al sentir mayoritario de la sociedad española José Manuel Villegas

Voz 1 02:59 en Podemos en cambio consideran que Felipe VI se equivoca al hacer suya dicen la estrategia del PP en Cataluña echan de menos lo echa de menos al menos Pablo Echenique que alguien reconozcan los errores que se han cometido

Voz 8 03:10 hemos visto incapaz de reconocer el fracaso de su hoja de ruta de Cataluña y ahora alzando de nuevo argumentario del partido conjurar la crisis ya ha pasado la corrupción es un fenómeno meteorológico siguen cadenas

Voz 1 03:28 crítico también el PNV que asegura que el Rey falla en el diagnóstico y así dicen es imposible encontrar soluciones a la crisis desde Junts per Cataluña primer partido independentista hablan de discurso decepcionante

Voz 9 03:41 me sorprende que no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas es una lástima que ayer el monarca se alineará con con el está

Voz 1 03:51 la oposición posiciones Eduard Pujol diputado electo y portavoz de la candidatura de la lista de Puigdemont

en Hoy por hoy a partir de las ocho vamos

Voz 1 03:59 el área con Fernando Martínez Maíllo del PP con José Luis Ábalos del PSOE cuyo nueve Larra de Podemos con José Manuel Villegas de Ciudadanos y mientras tanto Rajoy reaparece esta mañana tras el paréntesis de la Navidad el presidente ha convocado a las once a los agentes sociales en La Moncloa para estampar en el papel el primer gran pacto de Estado de la legislatura se trata del acuerdo para subir el Salario Mínimo progresivamente hasta un veinte por ciento desde aquí hasta que acabe la legislatura la primera etapa este año lo incrementará desde los setecientos siete euros actuales hasta setecientos treinta y seis euros al mes en catorce pagas eso aquí en España hay en Perú Roberto torijano es

Voz 1827 04:47 qué tal Pepa buenos días

Voz 1 04:49 en Perú miles de personas han salido a la calle para protestar contra el indulto al ex presidente Fujimori

Voz 1827 05:00 han hecho lo estamos escuchando al grito de fuera Pepe cada las iniciales del presidente actual Pedro Pablo Kuczynski que ha sido el que ha firmado la medida de gracia según dice por motivos humanitarios Fujimori estaba cumpliendo una condena de veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad

Voz 6 05:13 la previa naval es probable que no hombre sobre

Voz 1827 05:28 en concreto llama una huelga de votantes y asegura que han impugnado su lista por el miedo que le tiene Putin Javier la comisión electoral de Rusia prohibió presentarse a las presidenciales de dieciocho de marzo por una condena previa por apropiación indebida una condena que la Corte Europea de Derechos Humanos ya consideró en su día

Voz 1 05:43 y aquí en nuestro país la policía identificado ya a la gente que agredió a una mujer en la calle en Valencia la tira al suelo de un bofetón según recoge claramente un vídeo grabado con teléfono móvil la jefatura valenciana asegura que se van a depurar responsabilidades

Voz 1827 05:59 también en España ya están a salvo las personas que viajaban en una patera rumbo a la Península las ha rescatado un mercante que los encontró en el mar de Alborán de momento se desconoce cuántos viajaban

Voz 1 06:09 bueno y a pesar de todas las medidas de protección para el lince ibérico España ha vuelto a las cifras de atropellos del año dos mil doce este año han muerto en la carretera veintitrés ejemplares y el lince es el felino más amenazado del planeta y sólo quedan unos cuatrocientos Nos quedan los deportes Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días buenos días Pepa El partidazo de la NBA se lo ha llevado esta madrugada el actual campeón

Voz 1161 06:34 cómo terminó la final de la pasada temporada los Warriors se han impuesto Cleveland noventa y nueve noventa y dos con escasa aportación numérica de Jose Calderón que volvió a ser titular tres puntos dos rebotes no han sido suficientes los treinta puntos de Kevin Love con los veinte del Ebro han ante la dupla de los Warriors Duran XXV y Thompson XXIV que en echarán de menos a Stephen carry dos rebotes de Abrines en el Oklahoma ciento doce Houston ciento siete no ha jugado Willy Hernangómez en el New York noventa y ocho Philadelphia ciento cinco

Voz 11 07:02 sí hombre cómo termina políticamente el año y sobre todo donde podrán pondremos los ojos en el año que comienza lo vamos a analizar

Voz 1 07:17 hoy con los portavoces de los cuatro grandes partidos políticos en el Congreso de los Diputados y lo vamos a analizar después a partir de las nueve en la mesa en la mesa de Hoy por hoy con Carmen Remírez de Ganuza Xavier Vidal Folch Icon Luis Alegre Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:32 buenos días Pepa y Feliz Navidad Feliz Navidad

Voz 1 07:35 sí a todos eh a todos buenos días

Manuel Jabois nos va a recordar a este gran actor humorista compositor productor guionista director escritor y editor VIP británico a partir de las diez Sergio del Molino Nacho Carretero y el neurólogo Jordi Montero nos cuentan cómo ha cambiado la percepción del dolor y otro científico Alvaro Bilbao neurocientífico analiza la medida que ha adoptado Francia va a prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas una promesa polémica porque hay cien antes que prohibir prefiere educar en el buen uso de los móviles y a las once una hora antes en Canarias cambiamos de música recibimos Ana Belén a la actriz y cantante que hace unas semanas reivindica vamos aquí en Hoy por hoy ha sacado nuevo disco Duval un recopilatorio acompañada de muchísimos artistas del que ya escuchamos algún tema hoy la entrevistamos hoy lo escuchamos hoy repasamos su carrera antes de despedir el programa como cada año por estas fechas David de Jorge nos cuenta cómo aprovechar mejor los restos navideños

Voz 1 09:15 el como el viernes se quedaron muchos opinadores con ganas de hablar sobre las elecciones catalanas hoy mantenemos abierta esa posibilidad las elecciones y todas sus consecuencias

pero además queremos saber de qué han hablado en la cena de Nochebuena en la comida de Navidad de qué han hablado con sus amigos con sus familiares estos dos días con esos cuñados que tanto quieren como demostraron algunos de ustedes la semana pasada derrochan amor temas de conversación esta Navidad el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 09:55 le pregunto a Dani que han hablado en su casa no no no no no se va corriendo Roberta hija son las seis y diez las cinco y diez en Canal con

Voz 1827 10:02 a ver toma Hani Noema Valido en la técnica con Button en la producción escuchan La Ser empieza hoy por hoy

Voz 1827 11:17 son las seis y once las cinco y once en Canarias y hoy se firman el salón tapices de La Moncloa un acuerdo que toca de lleno la vida de miles de españoles los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional el presidente Mariano Rajoy formaliza esta mañana el pacto alcanzado hace sólo unas semanas con patronal y con sindicatos para subirlo un cuatro por ciento en este dos mil dieciocho que está a punto de empezar es decir de los setecientos siete euros en los que está fijado actualmente a los setecientos treinta y seis en catorce pagas que se cobrarán a partir de ahora Marina Fernández hace ya siete años

Voz 1491 11:45 el salón de tapices no sirve de escenario para un gran pacto entre el Gobierno y los agentes sociales desde la última vez el dos de febrero de dos mil once con Zapatero en La Moncloa y el llamado Acuerdo Social y Económico sobre la mesa la foto cambiado drásticamente sólo Joan Rosell presidente de la CEOE repiten la firma de esta mañana la firma de un acuerdo que incluye una subida del cuatro por ciento el salario mínimo interprofesional para el año que viene para el dos mil dieciocho ocho en que va a pasar por tanto de setecientos siete euros en catorce pagas a casi setecientos treinta y seis euros también contempla incrementos para dos mil diecinueve y dos mil veinte que llevarán ese ultimo año el salario mínimo hasta los ochocientos cincuenta euros en catorce pagas para llegar hasta allí según fuentes de los agentes sociales se ha pactado una subida del cinco por ciento en dos mil diecinueve del diez por ciento en dos mil veinte con las que el salto total sería del veinte por ciento una subida del veinte por ciento en tres años con ella Salario Mínimo Interprofesional alcanzaría en dos mil veinte el entorno del sesenta por ciento del salario medio la recomendación por tanto de la Carta Social Europea y un objetivo que los sindicatos han venido persiguiendo de forma constante en los últimos

Voz 1827 12:50 gracias Marina y otra noticia que afecta esta mañana a los doscientos cincuenta mil funcionarios que trabajan en Andalucía hoy se aprueba la jornada laboral de treinta y cinco horas para los empleados públicos de aquella comunidad sorteando la prohibición del Tribunal Constitucional que exige treinta y siete horas y media esas dos horas y media además no van a ser presenciales sino que se cumplirán mediante teletrabajo o en cursos de formación lo anunció ayer en la SER la presidenta Susana Díaz en Radio Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días buenos días si lo acuerda hoy

Voz 1510 13:17 dijo de gobierno se restablecerá la jornada de treinta y siete horas y media de las que XXXV serán presenciales y las dos horas y media restantes se van a dedicar a la preparación y organización de las tareas pro vías del puesto de trabajo la presidenta de la Junta Susana Díaz en la tradicional entrevista de Navidad a la Cadena Ser Andalucía ha defendido la legalidad y el rigor de esta medida y acusa al PP de ponerle piedras en el camino claro que sí además

Voz 1921 13:40 con rigor con rigor en el marco de la ley en el marco como bien decía el ministro de Justicia de la autonomía que tiene la Junta de Andalucía para organizar su servicio lo que yo no voy a permitir ya es que se ataque a la sanidad andaluza a la educación pública andaluza y al mismo tiempo pongan piedras en el camino para que no se mejore

Voz 1510 14:03 la propuesta de la Junta de Andalucía que hoy se ratifica en Consejo de Gobierno

Voz 1827 14:07 no fue aprobada por unanimidad por los sindicatos cero no todo van a ser buenas noticias y activa la primera mala la electricidad que vuelve a disparar a Rafa Muñiz buenos días tal buenos días en lo que llevamos de diciembre sube casi un cinco por ciento

Voz 1772 14:18 y eso a pesar de que el Ministerio de Energía mantiene por cuarto año consecutivo la parte regulada de la tarifa eléctrica que supone en torno al sesenta por ciento del recibo detrás

Voz 1827 14:27 esta subida a finales de año se sitúan dos factores

Voz 1772 14:29 el tiempo y por otro lado la subida de la materia prima en los mercados internacionales debido sobre todo a la reducción de la oferta de petróleo acordada por los países productores ha tenido mucho impacto en el recibo final la sequía que atraviesa la Península sin agua en los pantanos se ha reducido la energía hidroeléctrica sin viento suficiente también ha bajado la producción de energía eólica dos de las fuentes de electricidad más baratas según la CNMV un consumidor medio ha pagado cincuenta y cuatro euros de luz en los primeros veintidós días del mes de diciembre esto es un cuatro coma seis por ciento más respecto al mes anterior respecto a noviembre y un dos coma seis por ciento más si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado y atención porque de confirmarse este incremento a finales de año el recibo de la luz podrá superarse el aumento del diez por ciento para todo

Voz 1827 15:15 entre dos mil dieciséis por primera vez desde lo peor de la crisis vamos a terminar el año con una caída en la fabricación de coches lo publica esta mañana el diario Cinco Días no tanto por las ventas en España que siguen creciendo a un ritmo superior al siete por ciento sino por la caída de las ventas fuera especialmente en Reino Unido es el tercer mayor comprador de coches made in Spain Lucía Taboada buenos días

Voz 1322 15:34 buenos días una caída que no ocurría desde el año dos mil doce el punto más bajo de fabricación de las industrias automovilísticas españolas a falta de cifras oficiales la producción de vehículos en este dos mil diecisiete terminará uno por ciento por debajo de la producción en el año dos mil dieciséis de las catorce plantas de vehículos en España seis han reducido sus salidas el motivo principal la dependencia de los K2 internacionales especialmente los europeos se deja notar y mucho la caída de la demanda en el mercado de Reino Unido el tercer mercado para España sólo en el mes de noviembre las exportaciones han descendido un doce por ciento al Reino Unido pero los efectos del Brexit no han sido la única turbulencia internacional que ha afectado a la producción nacional también ha caído la demanda en mercados del golfo Pérsico como en Arabia Saudí

Voz 1 16:15 Big cada año por estas fechas se repite una

Voz 1827 16:17 coreografía política que echó a andar allá por la transición la Nochebuena queda reservada para el discurso del Rey que luego los partidos interpretan el día de Navidad ahora esta tradición se mantiene pero sin la hegemonía del bipartidismo y con la crisis catalana este año como telón de fondo PP PSOE y Ciudadanos han hecho suyo en las últimas horas el discurso de Felipe VI a los nacionalistas siempre escépticos con el mensaje del Rey se ha sumado este año podemos crítico en lo referente a la crisis catalana Javier Alonso buenos días

Voz 0858 16:45 buenos días Roberto si PP PSOE y Ciudadanos coinciden en destacar la apuesta del Rey por una España reformista para plantar cara dicen a los retos del futuro entre los que todos colocan a la cabeza uno el encaje de Catalunya en el responsable de comunicación de Génova Pablo Casado cree que el mensaje del Rey fue una llamada reconstruir los lazos de convivencia en esa comunidad

Voz 5 17:05 queremos que fue una apelación directa que se recuperara esa convivencia en Cataluña y sobre todo que cualquier gobierno que salga de las elecciones en Cataluña no vuelvo a ir contra la ley ni contra la convivencia porque ya avisó de las desgarradoras consecuencias tanto económicas como sociales políticas como la marca Cataluña Barcelona a nivel internacional que ha tenido este desafío

Voz 0858 17:27 en el PSOE su secretario de Organización aplaude también la reivindicación que Felipe VI hizo de los logros en cuarenta años de democracia escuchamos a José Luis Ábalos Pepa

Voz 6 17:36 eso una serie de problemas que centrarán nuestra agenda política junto a una reivindicación de nuestra historia reciente que los socialistas sin duda compartimos en la medida en que hemos sido y somos actores de todo este tiempo y de las conquistas conseguidas en conjunto con el pueblo español

Voz 0858 17:56 reivindicación que también aplauden en ciudadanos José Manuel Villegas es su número dos

Voz 7 18:01 presenta a la mayoría a la inmensa mayoría de los de los españoles la inmensa mayoría de los españoles que coincidimos en que estamos orgulloso de orgullosos de lo que hemos hecho durante estos cuarenta años

Voz 0858 18:15 lectura diametralmente opuesta en Podemos Rafa Mayoral eso no

Voz 18 18:18 institución que desgraciadamente está siendo el vocero de lo peor del sistema político en nuestro país que es el Gobierno del saqueo que es el Gobierno del PP se ha convertido en el altavoz de Don Mariano Rajoy ir poco a poco la verdad que cuando vemos estas imágenes nos parecen imágenes de otra época sino fuera porque son en color

Voz 0858 18:38 dice Mayoral que el Rey se olvidó de los problemas

Voz 1827 18:41 a reales de los españoles y no hace falta que se lo elocuente yo esta recta final del año ha sido especialmente agitada en Cataluña por eso había especial interés en escuchar qué referencias hacia el Rey aquella comunidad la última vez que Felipe VI se dirigió al país fue precisamente el tres de octubre dos días después del referéndum anulado por el Tribunal Constitucional entonces en un tono muy duro acusó al guber de actuar de forma desleal de fracturar fracturar la sociedad catalana reproches que no aparecieron ya en el discurso nochebuena Radio Barcelona Joan Bofill Díaz hola buenos días lectura de este discurso hacen allí en Cataluña los principales partidos políticos pues en concreto los independentistas aprovecharon el homenaje a Francesc Macià para cargar contra estas palabras las consideran un apoyo explícito al PP y a la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 19 19:25 voluntario amén al Rey iba tornas sea honrados en cincuenta sin partan es un Rey el mes informan

Voz 1827 19:32 el Rey que se siente más cómodo apelando a la represión del uno de octubre que no a la voluntad mayoritaria de los catalanes en las urnas decía Eduard Pujol de Jones para Cataluña

Voz 19 19:40 Gemma el reinado a España y máximos representan a a España en sí a la unilateralidad

Voz 1827 19:46 Alfred Bosch pidió al Rey que renuncie a la unilateralidad decía de la violencia de poner a gente a prisión y de suspender el autogobierno y Carme Forcadell

Voz 1 19:54 respecto absolutamente hoteles y de esto tés

Voz 1827 19:58 de que respeta la opinión del Rey Felipe como también espera que se respete la voluntad de lo que decidieron los catalanes el día veintiuno desde el Ayuntamiento

Voz 6 20:04 de Barcelona es corto par la prensa

Voz 1827 20:08 Barrera Moll Gerardo pistolero dijo que con ese discurso queda claro que la forma de gobierno modernas la República o la Monarquía gracias Yuan y una opinión más desde el PNV Aitor Esteban

Voz 20 20:18 sigue ignorando la existencia de naciones dentro del Estado su discurso sonó más a advertencia que ha diálogo auténtico que semejante rechazo a eh reconocer las realidades porque a partir de que se reconozca las realidades más sencillo poder encontrar soluciones

Voz 1827 20:38 y otras dos comunidades Andalucía y la Comunidad Valenciana aprovecharon la tradicional entrevista navideña de sus presidentes en la Cadena SER para pedir que se aborde de una vez la reforma de la financiación autonómica los socialistas Susana Díaz y Ximo Puig recuerdan que llevan cuatro años de retraso y que es uno de las fisuras que alejado a una parte de la sociedad catalana reclaman eso sí que el nuevo modelo para todos se pacte entre todos Guillermo Lerma sus ahora

Voz 0743 21:01 Díaz y Ximo Puig insisten en la urgencia de acordar un nuevo modelo de financiación preso ambos piden a Mariano Rajoy que precisamente esa reforma sea la primera que aborde el próximo año

Voz 1921 21:12 nada peor para un político que no ser de fiar que comprometerse con algo sellar lo reunir a todos los presidentes en una conferencia unamos en esa voluntad de acuerdo nuestra palabra la suya y que él en la primera de cambio se la pase por el arco del triunfo de hecho hay una falta de equidad enorme

Voz 6 21:30 no se trata de hacer victimismo desde luego no tengo ningún interés en el victimismo lo que se trata es de que haya justicia

Voz 0743 21:36 esa negociación para un nuevo modelo de financiación sería según los dos presidentes socialistas un buen espacio de diálogo para mejorar las relaciones entre Cataluña y el resto de España Díaz pide eso sí que cualquier solución cuente con todos los territorios Ximo Puig reclama un cambio de actitud de María

Voz 1921 21:53 a Rajoy y bueno yo estoy convencida de que la única vía posible en este país es la reforma entre todos la que seamos capaces de diseñar una reforma constitucional con un consenso similar al de la Constitución vigente hay que romper

Voz 6 22:09 esta situación de incomunicación y el Gobierno de España debe empezar a actuar

Voz 3 22:15 actuar de otra manera porque efectivamente

Voz 6 22:17 como se ha visto en los resultados electorales no parece que el camino elegido por el Partido Popular ha sido un camino correcto

Voz 0743 22:24 ambos presidentes esperan que el próximo Gobierno de la Generalitat abandone de una vez por todas la vio

Voz 1827 22:30 el lateral en la Comunidad Valenciana nos quedamos porque ya está identificado allí el agente de policía que tiró al suelo de un manotazo a una mujer en plena calle en la Jefatura de la Policía ha anunciado que lo está investigando y que va a depurar responsabilidades Radio Valencia natal bon día

Voz 0141 22:44 bon día pese a que en el vídeo la gente está de espaldas ya ha sido identificado se ha abierto una investigación como dices para depurar las responsabilidades oportunas el vídeo es muy corto está grabado con un móvil se ve como una mujer conversa con dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía de repente uno de ellos la bufete a tan fuerte que ella se cae desplomado al suelo por el momento se desconoce si la víctima ha presentado denuncia contra la gente que le agredió y las lesiones que ha podido causarle esa bofetada

Voz 0456 23:17 en Perú el presidente sea dirigido al país por televisión para justificar su decisión de indultar al ex presidente Alberto Fujimori condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad insiste en que lo ha hecho por razones humanitarias para que no muera en la cárcel

Voz 12 23:30 habrá que ver si comenzó a los miles de peruanos que esta madrugada

Voz 0456 23:33 han salido a las calles para protestar contra este indulto Julia Molino buenos días

Voz 1510 23:38 buenos días Kuczynski ha calificado de errores los delitos por los que Fujimori está condenado entre ellos por ser el autor del asesinato de veinticinco personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta

Voz 21 23:48 esta ha sido la decisión más difícil de mi vida

Voz 1827 23:52 trata de la salud

Voz 21 23:54 ya es de vida de un ex presidente del Perú que habiendo cometido excesos y errores graves fue sentenciado ya cumplido ya doce años de condena

Voz 1510 24:07 doce años de los Veinticinco que Fujimori tenía que permanecer en prisión no son los suficientes para miles de manifestantes que en varias ciudades

Voz 12 24:18 han pedido al presidente Kuczynski que revoque eso

Voz 1510 24:20 decisión de liberar al ex presidente entre ellos las familias de las víctimas y Amnistía Internacional que cree que la medida supone un duro golpe a la lucha contra la impunidad

Voz 1827 24:29 el Gobierno de Israel dice que negocia con otros diez países para que trasladen sus embajadas a Jerusalén como tienen previsto hacer Estados Unidos Guatemala que lo anunciado en las últimas horas se cree que el siguiente podría ser Honduras porque este país también se alineó en Naciones Unidas con las tesis de Washington y Tel Aviv a Ana corbata un buenos días

Voz 0127 24:44 buenos días Honduras fue uno de los nueve países que votó con Estados Unidos la semana pasada en Naciones Unidas la resolución para apoyar su decisión de trasladar la embajada del país a Jerusalen la viceministra de Exteriores israelí ha evitado dar detalles sobre cuáles son los otros países con los que supuestamente está conversando pero sí ha dicho que esas conversaciones se están centrando en el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no tanto en la mudanza inmediata de las misiones diplomáticas desde que Donald Trump dijo que Estados Unidos trasladará su embajada al menos trece palestinos han muerto en enfrentamiento

Voz 1827 25:15 son las seis y veinticinco las cinco y veinticinco en Canarias Golden State Cleveland se han vuelto a enfrentar esta madrugada Sampe en el partido más esperado de la temporada

Voz 1161 25:33 edición de las últimas tres finales de la NBA y que se han llevado los Warriors noventa y nueve noventa y dos en un partido disputado en casa de Golden State con poca aportación numérica de José Calderón que volvió a ser titular tres puntos dos rebotes no han sido suficientes los treinta y uno de Kevin Love veinte de Hebrón ante la dupla de los barrios Duran con veinticinco y Thompson XXIV que no echaron de menos a Stephen Carrie en los otros cuatro partidos que se han disputado el día de Navidad Philadelphia ganado en Nueva York noventa ocho ciento cinco en un encuentro en el que no ha jugado Willy Hernangómez que precisamente pasaba por el larguero anoche recordando un año muy especial para él

Voz 22 26:02 veo profesional sin duda el mejor año de mi carrera que todo el trabajo que venía haciendo a final de llega a su recompensa pero sí el año muy bonito creíble de experiencias

Voz 1161 26:12 un año así desde luego magnífico para él y para el dieciocho Le pide

Voz 23 26:17 salud creo que suponía importante del que no sigan respetando las lesiones y sobre todo que la ambición y la ilusión siga por encima de todo a mejorar el que ayudar a los demás hace que seguir ganando partidos quiere seguir haciendo más cosas ambición faltar Si bueno sobre todo salud si esa ilusión por seguir haciendo lo que me gusta

Voz 1161 26:34 los otros partidos de la madrugada cojo más impuesto a Houston ciento doce ciento siete dos rebotes de Abrines y en los dos sin españoles la sorpresa ha sido la victoria de Washington en Boston ciento tres ciento once sigue en juego

Voz 1 26:43 Lakers Minnesota el otro evento que no para en Navidades

Voz 1161 26:46 el fútbol en la Premier que conocemos como el Boxing Day que hoy nos acerca ocho partidos de la jornada veinte y el primero de ellos con gran atractivo Tottenham desde la una y media de la tarde en el que Hurricane con cincuenta y tres goles en el año natural de dos mil diecisiete es el único que puede desbancar a Leo Messi con cincuenta y cuatro como máximo goleador con los niños están Elin que el inglés están Lewandowski Cavani crisis no Ronaldo pero ninguno de los tres volverá a jugar ya en los seis días que le restan al año otros seis partidos se juegan desde las cuatro de la tarde Borno West Ham Chelsea Brighton Hartsfield Stoke Manchester United Varley Watford Lester West Brom Ewerthon desde las seis y media se disputará el Liverpool su Annecy para mañana queda el Newcastle Manchester City y el jueves se disputará el Crystal Palace Arsenal y como cada veinticinco de diciembre por Larguero pasaron varios deportistas españoles triunfadores en el año pidiendo para el siguiente por ejemplo Marc Márquez campeón del mundo en dos mil diecisiete su deseo para dos mil dieciocho

Voz 22 27:37 a lo que me respeten las lesiones que todo vaya bien lo demás no hay secretos más trabajes más posibilidades tienes de conseguir el título

Voz 11 30:00 pese a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:10 el Ministerio del Interior se reúne hoy con sindicatos policiales y con asociaciones de la Guardia Civil para hablar por fin sobre la equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales

Voz 1827 30:21 las organizaciones que representan a los agentes de los cuerpos exigen que esa equiparación se haga antes de que termine la legislatura piden una partida presupuestaria de tres mil millones de euros que permita aumentar la nómina de cada agente

Voz 10 30:33 unos quinientos euros más al mes y cobrar así según dicen lo mismo que los Mossos y los ertzainas

Voz 1827 30:42 en Cataluña tres sindicatos se han quejado públicamente del menú de Navidad que el Gobierno ha repartido entre el contingente de policías movilizados allí desde el día uno de octubre dicen que es una vergüenza que los agentes alojados en los barcos amarrados en el puerto de Barcelona hayan tenido que cenar espaguetis y croquetas Radio Barcelona Joan una un Twitter desde el subinspector de la Policía español Alfredo Perdiguero que acompaña con una fotografía de este menú en el que dice esto es lo que han dado los compañeros desplazados en Barcelona han ese barcos parece normal lo también nos da vergüenza como a mí que vigilia de Navidad la suya Madre de Dios añade también críticas el Sindicato Unificado de Policía en esta red social asegura que se les dispensa un trato mejor a los delincuentes y como prueba adjunta un titular de un periódico en el que se informa de lo que han comido por ejemplo Oriol Junqueras en la cárcel en México las autoridades han detenido esta noche al supuesto autor intelectual de la muerte de una periodista el pasado mes de marzo FLA asesinaron a tiros cuando salía en una camioneta de su casa Julia Molina

Voz 1510 31:43 Miroslav abre H estaba especializada en política de seguridad y trabajaba para un diario nacional de México desde hacía quince

Voz 3 31:48 años después de que su cuerpo apareciese abandonada

Voz 1510 31:51 Barranco las autoridades detuvieron al autor material del crimen pero hasta ahora han continuado buscando al autor intelectual ahora han detenido a un hombre acusado de ser el culpable del asesinato de Bratz de acuerdo con el secretario de Gobierno del arresto supone que los crímenes no queden impunes y provoca que la justicia evite cada vez más actos

Voz 4 32:07 como este la muerte de la periodista sin embargo no

Voz 1510 32:10 ha sido aislada México es uno los países más peligrosos para ejercer la profesión en lo que va de año doce reporteros han sido asesinados en Vietnam

Voz 1827 32:17 ha evacuado a seiscientas cincuenta mil personas ante la llegada de una tormenta que ha matado la doscientas cuarenta personas a su paso por Filipinas hay además un centenar de desaparecidos y quinientos cincuenta mil afectados han acordado

Voz 0127 32:29 la tormenta se ha debilitado mientras avanzaba por el Mar de China Meridional pero se prevén inundaciones riadas y desprendimientos de tierra en las próximas horas ya se ha evacuado como decías a unas seiscientas cincuenta mil personas pero se espera que un millón tengan que dejar sus hogares mientras en Filipinas continúan las labores de rescate hay unas cuatro mil personas trabajando en buscar a las más de cien personas que han desaparecido la tormenta llegó el viernes ya ha dejado doscientos cuarenta muertos y alrededor de quinientos mil afectados en los medios locales la comparan con el tifón Linda que en el año mil novecientos noventa y siete causó cuatro mil muertos

Voz 0456 33:02 la Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 1275 33:05 hola buenos días despierta este martes veintiséis de diciembre con tranquilidad relativa en las carreteras de la Comunidad de Madrid tengan precaución en la A dos al paso por Torrejón de Ardoz donde ya encontramos tráfico denso complicado además por la niebla también en la A tres en Santa Eugenia empezamos a ver tráfico intenso lo mismo que en la A4 el paso por Pinto y en la A5 en la zona de campamento y en Móstoles en la A cuarenta y dos carretera de Toledo a la altura de Parla encontrarán niveles de tráfico medio altos la misma situación que presenta ahora mismo la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona un accidente entre dos camiones en la A42 al paso por la localidad toledana de Magán entorpece el tráfico

Voz 1 33:45 dirección a Madrid aunque no genera retenciones de

Voz 1275 33:48 consideración en este momento la nieve protagoniza la jornada en Aragón en Huesca son necesarias las cadenas en la A ciento treinta y seis al paso por el puerto del Portalet en la A veintiséis cero eh

Voz 1 33:59 entre Panticosa y baños de Panticosa

Voz 1275 34:01 la niebla complica la conducción en Guadalajara en La2 entre Algora y Alcolea del Pinar también van a encontrar bancos de niebla en esta misma vía en La dos en Barcelona al paso por Castellón la misma situación por último que encontrarán en Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo

Voz 1827 34:16 siete provincias despiertan en alerta naranja por un nuevo temporal que llega a España hay que nos va a dejar lluvia nieve y mucho viento en todo el país hoy se notará sobre todo en el norte

Voz 4 35:40 son las siete menos veinticinco la seis menores

Voz 1 35:43 cinco en Canarias y comenzamos en Andalucía Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa como les venimos contando los oyentes en las próximas horas llega a España una borrasca que va a dejar mucha lluvia en todo el país pero en Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz han visto ya un adelanto ayer cayeron cuarenta litros por metro cuadrado en menos de media hora y eso ha dejado Mari Cruz inundaciones importantes destrozos en comercios y casas así

Voz 1510 36:07 a cuarenta litros por metro cuadrado en treinta minutos provocaron ayer en Sanlúcar de Barrameda inundaciones y destrozos en comercios monumentos y calles de la localidad las zonas más bajas del municipio se llevaron la peor parte el agua paró vehículos en plena calle entro en locales comerciales en bajos de viviendas el Ayuntamiento se vio obligado a activar el protocolo de emergencia para atender todas las incidencias los bomberos además se vieron obligados también a levantar las arquetas para limpiarlas las que pudiese salir todo ese agua acumulada

Voz 1 36:36 gracias Mari Cruz Buendía igualmente PETA la lluvia viene a España acompañada de una bajada importante de las temperaturas y lo está notando incluso en Canarias los equipos de emergencia han tenido que rescatar a dos turistas que habían subido al Teide y que tenían síntomas de hipotermia Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días

Voz 1827 36:54 hola bueno el tópico de canaria de como lugar de sol playa y baño de mar todo el año provoca cada cierto tiempo situaciones como ésta turistas que se confían con temperaturas suaves a la altura del mar pero que pueden bajar a registro bajo cero a más de tres mil metros en esta ocasión dos canadienses estaban en el Mirador de La Fortaleza cerca de la cueva de hielo en pleno Teide fueron rescatados en helicóptero con síntomas de hipotermia

Voz 1 37:22 esta tarde se va a oficiar en Bilbao el funeral de Ibon Ringo Chea el ex futbolista de cuarenta y tres años asesinado la madrugada del viernes cuando regresaba de una cena de empresa la Ertzaintza pide ayuda ciudadana para localizar a los autores del crimen lo Euskadi Arantxa alegría

Voz 0244 37:39 la Ertzaintza ha pedido la colaboración ciudadana para detener a los autores de la muerte del ex futbolista que recibió al menos una patada y un fuerte golpe en la cabeza después de haber sido al parecer víctima de un robo ya que el joven no tenía la cartera ni la documentación según los testigos del violento asalto los agresores a los que la Ertzaintza sigue buscando a estas

Voz 1510 37:56 horas huyeron del lugar a pie el funeral

Voz 0244 37:59 por y bonus Bengoetxea se celebrará a las seis de esta tarde en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Amorebieta el alcalde Andoni Aguirre Beitia ya ha convocado una junta de portavoces para hoy para realizar después una concentración de repulsa

Voz 1 38:10 en Madrid Cristina Machado buenos días qué tal Pepa buenos días continúa ingresada grave en el Hospital La madre de una familia herida al descolgarse el ascensor en el que iba en la noche de Nochebuena y todavía no se sabe qué pasó

Voz 4 38:21 si la Policía Nacional está investigando las causas por las que el ascensor se descolgó desde el cuarto piso y cayó a plomo en la planta baja eran las ocho y cuarto de la tarde de Nochebuena la mujer iba con su marido los dos de cincuenta y ocho años y las dos hijas de la pareja de veintidós de treinta años fuera

Voz 1 38:37 son trasladados cada uno a un hospital diferente

Voz 4 38:39 la madre fue la que sufrió las heridas más graves con fracturas en las piernas y posibles lesiones internas sigue ingresada en el hospital en estado grave la que mejor suerte tuvo fue una de las hijas con heridas leves en cuanto a las investigaciones la comunidad de vecinos asegura que el ascensor pasaba las revisiones correspondientes no se sabe todavía por qué se descolgó y porqué no seccionó el paracaídas del aparato pero sí que el techo de la cabina resistió el peso de la maquinaria y eso evitó que las consecuencias del accidente fueran todavía más graves

Voz 29 39:10 la Comunidad Valenciana va a terminar el año con un nuevo récord más de nueve millones

Voz 1 39:15 de turistas Ana Talent bon día

Voz 0141 39:18 la Pepa el gasto turístico ascenderá a ocho mil setecientos millones de euros

Voz 1491 39:21 euros son previsiones de la Agencia Valenciana de todo

Voz 0141 39:24 máximo los establecimientos hoteleros van a cerrar el ejercicio con más de veintiocho coma ocho millones de pernoctaciones

Voz 1827 39:29 Puerta Extrahotelera con veinte coma tres

Voz 0141 39:32 millones como dices cifras históricas jamás registradas en la Comunitat Valenciana hasta octubre la Comunitat ha recibido ocho millones de turistas extranjeros casi un dieciséis por ciento el año pasado de esta positiva evolución de turismo la Comunitat se ha traducido en un incremento del empleo

Voz 1 39:48 pues enhorabuena Ana gracias adiós hasta luego en Cataluña la Generalitat ha habilitado el primer piso tutelado para que puedan vivir temporalmente los adolescentes denunciados por agredir a su familia con esta medida buscan evitar que los jóvenes sigan viviendo en casa de los padres y que la violencia vaya más Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 1827 40:08 hola día Se trata de un piso en el Eixample de Barcelona en el que ya han pasado siete adolescentes diez educadores trabajan con estos jóvenes para que sean conscientes de porque han dejado de vivir con sus familias

Voz 22 40:18 en la compran Fermín ya en la Nérin llevaba culmina noqueado

Voz 1827 40:22 participan en la compra la limpieza cosas que según Josep Gispert del Departamento de Justicia de la Generalitat estos jóvenes no han hecho nunca preguntado por si esto está dando resultado

Voz 22 40:31 sí es probable en cambio sí

Voz 1827 40:34 hay que hacer a los jóvenes responsables de su vida cotidiana hace que cambien su actitud poco a poco van retomando el contacto con sus familias según la ONG raíces que atiende a estas familias este año ha habido cien denuncias a jóvenes por insultos y agresiones a sus padres y hermana

Voz 1 40:48 luego Joan hasta luego Pepa cerramos la Mesa de España en Euskadi que según los últimos datos de la Ertzaintza está a la cabeza de Europa en consumo de marihuana Arantxa este año los agentes se han incautado de casi el triple de plantas que en el dos mil dieciséis

Voz 0244 41:02 Euskadi está a la cabeza de Europa en consumo de marihuana pese a la aparición de nuevas drogas parece que no pasa de moda este año la Ertzaintza se ha incautado de casi el triple de plantas que en dos mil dieciséis Entonces fueron dieciséis mil cifra que este año ha aumentado hasta las cuarenta y ocho mil casi la mitad en Guipúzcoa las plantaciones son cada vez más sofisticadas y quiénes se dedican a su cultivo cada vez más ingeniosos todos los instrumentos necesarios para poner una plantación de marihuana están según los expertos al alcance de cualquiera las semillas se compran por Internet genera un beneficio económico importante ir rápido

Voz 1 41:48 a las seis y crecidos las cinco y cuarenta y dos en Canarias abrimos la Mesa del Mundo muy cerquita en Portugal el primer ministro ha pronunciado esta noche su discurso

Voz 9 41:57 Navidad que me marca pero lo pierde humanas

Voz 1 42:04 discurso en el que Antonio Costa ha prometido dedicar más dinero más recursos a prevenir y combatir los incendios que en el dos mil diecisiete han arrasado su país el presidente ha pasado el día de Navidad en Pedro logrado la grande donde murieron abrasadas sesenta y cuatro personas informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 30 42:23 el presidente de la República Portuguesa pasó las Navidades entre los más vulnerables del país vecino felicitando Pedro Gao grande que extinguir espera Figuereo dos niños tres de los pueblos más afectados por los devastadores incendios de este año en los que murieron ciento diez portugueses rodeado por más de doscientos vecinos de la zona Marcelo Rebelo de Sousa acudió a la misa de Navidad en Pedro grande donde dedicó una oración especial a las ciento diez personas que murieron en los fuegos forestales en Portugal en dos mil diecisiete a Hungría

Voz 12 42:54 Editores

Voz 30 42:55 el jefe del Estado portugués afirmó que se trataba de un día de sentimientos contradictorios te alegría por gravedad pero de tristeza este veneciano estaba el presidente luso apeló a sus conciudadanos para que visitaran a las comunidades afectadas por las catástrofes y mostraran su apoyo contrabajo voluntario visitando comercios locales y otras gran la sede de la sucesión de víctimas de los incendios Rebelo de Sousa prometió volver pronto a la zona que sigue parcialmente ruinas y donde actualmente sólo se han reconstruido la mitad de las casos perdidas en los incendios de Instagram

Voz 4 43:36 Hinson ha estrenado el puente de cristal más largo del mundo una construcción

Voz 1 43:40 no apta para visitantes con vértigo los que se atreven a cruzar sus quinientos metros caminan sobre placas de vidrio transparente por encima de un valle aunque tiene un aspecto claro muy frágil es capaz de soportar al menos en teoría terremotos de hasta seis grados y huracanes de máxima fuerza Julia Molina

Voz 1510 44:00 los visitantes sólo tienen que seguir dos consignas utilizar bolsas para cubrir los zapatos y el miedo aprieta mejor no mirar hacia abajo porque el puente está suspendido a más de doscientos metros de altura y une dos acantilados las placas de cristal que lo forman sólo miden cuatro centímetros de grosor pero están preparadas para soportar el peso de tres mil personas aunque para cerciorarse de que no se compromete la seguridad de los visitantes

Voz 3 44:22 Boris

Voz 1510 44:23 el director de la empresa constructora ha asegurado que sólo se dejará a seiscientas personas cruzarlo a la vez y que todos los días los operarios inspeccionarán la estructura aún así más de uno no puede evitar llevarse el susto ya que los gritos escuchen de punta a punta aunque haya medio kilómetro de distancia

Voz 1 46:45 esta paradas en el apunte viene cotilla y quieres saber de qué han hablado ustedes en la cena de Nochebuena hay en la comida de Navidad con los suyos

Voz 0456 46:52 sí en casi todas las familias en casi todas las casas el mismo

Voz 33 46:56 Temas Z mi familia somos catalanes no pues se habló de política sobre todo esto es que decidan a saber que me costó mucho es la día pasa nada no pasa nunca nada todos miramos debo estar a ver si con lo que votamos estamos Cataluña que no nos enfrentamos nosotros jóvenes en mi familia se habló de todos pero sobre todo de que queremos que queríamos salir de España al no que queremos soluciones

Voz 0456 47:27 esto en la casa de Montse de Tarrasa Mari Cruz Vitória

Voz 34 47:30 con bueno en indio en virilidad ayer comiendo alguien quiso sacar el tema de Cataluña pero yo lo cortés rápido sea no no esté dispuesta ya puedan estar tonterías

Voz 1827 47:44 tampoco la está Lele de Málaga pero no pudo cortarlo como María

Voz 35 47:48 hemos hablado principalmente de cuestiones personales hijos trabajo etc después de cómo ha ganado la derecha en Cataluña o por ciudadano en Cataluña después cada uno da su razones porque lo hemos visto de curso

Voz 0456 48:03 de Israel no vieron el discurso del Rey sirvió el discurso Elvira de Murcia Cuenca

Voz 36 48:07 capaz de reconocer el éxito de las catalanas en reponer restituir reintegrar al Gobierno electo por el pueblo catalán tampoco dijo nada del papel que el jugo después de los man porrazos de la Policía el día tres más