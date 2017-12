Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1850 00:17 qué tal muy buenos días en plenas Navidades con el amargo regusto que las selecciones catalanas han dejado en el PP y con la regañina de Aznar a través de FAES todavía sonando Rajoy se va a hacer hoy su primera gran foto de un pacto con los agentes sociales de esta legislatura Moncloa de hecho ha dotado de toda solemnidad el acto que se va a hacer en el salón de tapices de la sede de la Presidencia del Gobierno se firma el acuerdo con sindicatos y patronal para la subida del Salario Mínimo Interprofesional un veinte por ciento en tres años un pacto al que llegaron hace una semana por el que el Salario Mínimo estará a en los ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte y esa es una cifra que ya circula por los alrededores de lo que recomienda la Carta Social Europea es el primer acuerdo con los agentes sociales de este Gobierno Rajoy el primero desde la reforma de las pensiones que Zapatero firmó también con CEOE y sindicatos en el año dos mil once ha pasado tanto tiempo que en la foto de esta mañana todas las caras nuevas menos la del presidente de la patronal Joan Rosell será la primera gran firma por ejemplo para los líderes actuales de UGT y de Comisiones Obreras Pepe Álvarez y Unai Sordo este último una kurdo ha pasado por los micrófonos de la sede en Euskadi en este momento es una Agustín Joan B

Voz 1827 01:35 eficacia y de necesidad económica no el consenso que se ha forjado en este en este terreno pues creo que nos tiene que dar alas a las para para esta cuestión es que hemos aprovechado una serie de circunstancias para intentar dar un salto adelante en el Salario Mínimo Interprofesional sabiendo que este país necesita que los Adele más bajos crezcan e intentando que con esta palanca podamos ir en mejores condiciones a la negociación colectiva del año dos mil dieciocho

Voz 1850 01:59 de momento este próximo dos mil dieciocho El sal

Voz 1827 02:02 Mario dominio va a subir un cuatro por ciento

Voz 1850 02:05 SAR de setecientos siete euros al mes en catorce pagas a setecientos treinta y seis Se aprueba este viernes en el último Consejo de Ministros del año y otro gran pacto que lleva años esperando el de la financiación de las comunidades autónomas los presidentes de Andalucía de la Comunidad Valenciana creen que debe ser la primera reforma que apruebe el Gobierno en el año que comienza a Susana Díaz y Ximo Puig en la SER

Voz 1921 02:29 es que no hay nada peor con político que no ser de fiar que comprometerse con algo sellar los reunir a todos los P

Voz 1951 02:36 el presidente en una conferencia que una mujer

Voz 1921 02:38 esa voluntad de acuerdo nuestra palabra la suya y que él en la primera de cambios en la pase por el arco del triunfo

Voz 4 02:45 hay una falta de equidad enormes unas asimetrías enormes y nosotros ahí estamos en la parte más baja no se trata de hacer victimismo desde yo no tengo ningún interés en el intimismo los visitantes de que haya justicia

Voz 1850 03:00 es martes es veintiséis de diciembre y la Jefatura Superior de Policía de Valencia ha identificado ya a la gente al policía que tiró al suelo una mujer de un bofetón en plena calle Un vídeo grabado con un teléfono móvil recoge el momento el vídeo de apenas seis segundos círculo inmediatamente por las redes sociales Roberto

Voz 1827 03:24 en ese vídeo aparecen dos policías el que pega la bofetada la mujer y su compañero que mira impasible la Jefatura Superior de Policía abierto una investigación interna que según el cuerpo servirá para depurar responsabilidades que corresponda y también en va

Voz 1850 03:38 a un joven de veintitrés años está detenido polacos

Voz 1827 03:40 dar supuestamente a una niña de trece la esperaba a la puerta del instituto la seguía a casa en coche e incluso la invitó a subirse al vehículo la chica terminó por ir acompañada de un adulto a clase porque temía tenía miedo de Israel

Voz 1850 03:51 las el acoso según los agentes era constante miles de personas han salido a la calle en Lima en Perú para protestar por el indulto al ex presidente Fujimori lo que manifestar

Voz 2 04:02 no

Voz 5 04:31 convencido

Voz 2 04:32 que quién es no sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión la justicia no es vengan

Voz 1850 04:43 el Observatorio Sirio de Derechos Humanos pide a Naciones Unidas que se evacue a setecientos enfermos en una región asediada por el régimen de Al Asad

Voz 1827 04:51 la región debuta que es el principal bastión opositor a las afueras de Damasco según las ONG los enfermos la mayoría de cáncer tienen que ser evacuados de forma inmediata para poder salvar sus vidas entre ellos hay decenas de niños que no pueden ser tratados por la falta de especialistas y de medicinas

Voz 23 20:12 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 1827 05:11 de un nuevo graffiti del enigmático artista callejero Banksy más concretamente en la puerta de la Gruta de la Leche donde según la Iglesia Jesús fue escondido para evitar la mano la matanza de niños anunciada por Herodes ahora en ese lugar se puede leer paz en la tierra sujeto términos y condiciones

Voz 1850 05:30 y en los deportes con las grandes ligas de vacaciones a los aficionados Sampe a los aficionados al fútbol por lo sobre les queda el consuelo de la Premier

Voz 0931 05:39 con la celebración hoy del tan nombrado Boxing Day que este año fijará el foco en el partido que abre la jornada veinte en la liga inglesa desde la una y media de la tarde todo en el que Harry Kane cincuenta y tres goles en el año natural de dos mil diecisiete es el único que puede desbancar a Leo Messi con cincuenta y ocho como máximo goleador con los mismos es de que el inglés están Lewandowski Cavani Cristiano Ronaldo pero ninguno de los tres volverá ya jugar en los seis días que le restan al año

Voz 1850 06:03 y el protagonista meteorológico del día vuelva a tener nombre propio se llama Bruno Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 1884 06:10 estamos entre dos borrascas una que no está empezando a abandonar todavía cae algún chubasco en Andalucía Castilla La Mancha Aragón La Rioja Navarra cerca de la sierra de Madrid también en el Cantábrico pero llega otra borrasca Bruno está más activa esta próxima tarde y noche por Galicia y el Cantábrico en esas regiones lluvias importa es también viento destacable especialmente las costas cantábricas más de cien kilómetros por hora esta próxima noche Yun viento tozudo asimismo en zonas de la meseta leonesa la niebla del Ebro no se va a disipar cerca del Mediterráneo y en Canarias más bien sol Yesa lluvia ya ese viento que esta próxima madrugada en mañana por la mañana se van a extender a casi el resto del país

Voz 2 08:08 el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión que como sabemos ya sólo generan discordia incertidumbre desánimo y empobrecimiento moral cívico por supuesto económico de toda una sociedad dentro de una hora

Voz 1850 08:27 tire de las ocho las siete en Canarias estrenamos día laborable navideño con los portavoces de los cuatro grandes partidos españoles en el Congreso momento de poner el marcador a cero de hacer balance momento de comentar el discurso del Rey acabamos de escuchar un fragmento o las estrategias de cada partido después de las elecciones catalanas sobre el discurso del Rey las tres palabras más repetidas por el jefe del Estado en once minutos fueron España convivencia y Unión mensaje del Rey que menos podemos han hecho suyos los otros tres

Voz 0931 08:59 los partidos de ámbito estatal José Luis Sastre empezando por el PP cuyo vicesecretario de Comunicación Pablo Casado Se hacía suyo el disco

Voz 10 09:05 por eso creo que don Felipe una vez más como hizo el seis de octubre volvió a ponerse al frente de la nación española para reclamar que sigamos viviendo juntos fue quien lideró a esa España tranquila de las banderas en los balcones

Voz 0931 09:18 el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos hablaba de un discurso globalmente positivo subrayaba que el monarca incidieron la convivencia hilo que toca ahora decía es que Cataluña tenga Gobierno todo nuestro

Voz 11 09:29 de es por su gobernabilidad Catalunya merece un Gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes y catalanas queremos una Cataluña en España y en Europa

Voz 0931 09:40 Secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas considera que es el discurso de la mayoría de los españoles coincidimos

Voz 12 09:48 en que estamos orgullosos de lo que hemos hecho durante estos cuarenta años

Voz 0931 09:52 Plaza Villegas a los independentistas a que vuelvan ahora al marco Constitución

Voz 1 09:56 claro y los partidos independentistas catalanes proclaman la República como una mano y con la otra critican lo que consideran falta de arbitraje de Al Rai Radio Barcelona Joan Bofill bon día o lo diga

Voz 0931 10:07 y por ejemplo ayer les escuchamos a todos a los partidos independentistas en este homenaje a Frances masiva empezando por Carme Forcadell respecto

Voz 13 10:15 es absolutamente hoteles y de esto es tan B la del CAP de las la presidenta del Parlamento

Voz 0931 10:22 decía que respeta la opinión del Rey Felipe como también espera que se respete la voluntad de lo que decidieron los catalanes el día veintiuno De hecho tanto partidos como entidades independentistas consideran las palabras de ayer de Felipe VI un apoyo explícito al PP y a la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 14 10:36 voluntariamente al Rey iba tornas sea ocurridos en cincuenta así partan es un Rey ese es el mes con es cómoda

Voz 0931 10:44 Enrique se siente más cómodo apelando la represión del uno de octubre que no la voluntad mayoritaria de los catalanes en las urnas decía a Eduard Pujol de Catalunya ir desde Esquerra

Voz 1827 10:52 lo hicimos reinado a España su máximo reposo

Voz 14 10:54 tal abrir a España Carrara sí a la unilateralidad

Voz 0931 10:58 Alfred Bosch pidió al Rey que renuncie a la unilateralidad decía de la violencia de poner a gente en prisión y de suspender el autogobierno

Voz 1 11:07 abrimos ahora la carpeta de la economía las siete once minutos las seis y once en Canarias nueve millones de turistas han visitado este año la Comunidad Valenciana una cifra espectacular y de récord sin duda radio valencianas Ana tales bon día

Voz 0141 11:21 bon día son datos de la valenciana de Turisme que indican además que el gasto turístico llegará a los ocho mil setecientos millones el aumento hasta octubre en la llegada de turistas ha sido de casi el dieciséis por ciento y las previsiones indican que los establecimientos hoteleros cerraron el ejercicio con más de veintiocho coma ocho millones de pernoctaciones la oferta Extrahotelera llegará a los veinte millones esta positiva evolución del turismo en la Comunitat Valenciana se ha traducido además se ha traducido en un incremento del empleo con un crecimiento interanual del cinco coma cinco por ciento en el número de afiliados a la SER

Voz 1 11:53 suria social en el sector de producción de coches en nuestro país ha caído en este año dos mil diecisiete por primera vez en cinco años lo publica Cinco Días y dice que no sólo no se han cubierto las expectativas que eran de fabricar tres millones de vehículos sino que la patronal del sector cree que no se va a superar esta cifra el próximo año a Rafa Muñiz buenos días

Voz 0931 12:12 buenos días Pepa una caída que no se veía desde dos mil dos doce el punto más bajo de la fabricación de la industria automovilística en nuestro país son datos de la patronal Anfac que a falta de cifras oficiales pronostica que la producción de vehículos este dos mil diecisiete terminará un uno por ciento por debajo en términos interanuales de las catorce plantas de vehículo en España seis han reducido su producción el motivo principal la dependencia de los mercados internacionales especialmente la caída de la demanda en Reino Unido donde es el tercer mercado para España en el que sólo en el mes de noviembre las exportaciones de vehículos han caído un doce por ciento pero los efectos del Brexit no han sido la única turbulencia internacional que ha afectado a la producción nacional también han caído las demandas en los mercados del golfo Pérsico sobretodo en Arabia Saudí algo más en Rafah

Voz 1 12:58 factura de la luz que se vuelve a disparar a finales de año casi un cinco por ciento a pesar de que el Gobierno mantiene congelado el precio que pagamos

Voz 1850 13:06 por la parte regulada de la tarifa eléctrica y que supone

Voz 1 13:09 un sesenta por ciento del total si sobretodo

Voz 0931 13:11 los factores el tiempo y la subida de la materia prima en los mercados internacionales debido a la reducción de la oferta del petróleo acordada por los países productores ha tenido mucho impacto sobre todo en el recibo la sequía que atraviesa la Península sin agua en los pantanos se ha reducido la energía hidroeléctrica sin viento suficiente también han bajado la producción de la energía eólica dos de las fuentes electricidad más baratas según la CNMV un consumidor medio apagado cincuenta y cuatro euros de luz en los primeros veintidós días del mes de diciembre esto es un cuatro coma seis por ciento más respecto a noviembre y un dos coma seis por ciento más si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado de confirmarse este incremento a finales de año el recibo de la luz total en lo que llevamos de dos mil diecisiete aumentará más de un diez por ciento más

Voz 2 13:59 tú eres si principio especificidad específicamente

Voz 15 14:06 el alcohol afecta al habla es gracioso pero también afecta a turistas reflejo si percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducirse ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargue es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 16 14:28 ya hemos Santiago y me encanta a mis vacaciones ayudar a aquellos que más lo necesitan allí donde estén Santiago tiene un gran no crees que merece la pena cuidarlo por eso se creó la fundación

Voz 1884 14:39 tenían que para luchar contra las enfermedades cardiacas

Voz 16 14:41 Ares y cuidar mejor la Fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 17 14:51 en la Cadena Ser

Voz 2 14:53 hoy por hoy la VII

Voz 1 14:56 a las seis y cuarto en Canarias el indulto al ex presidente Fujimori ha desatado una crisis política en Perú y también en la sociedad que ha salido a la calle para protestar contra esta decisión del actual presidente de Pedro Pablo Kuczynski algunos miembros de su propio partido den este movimiento como una traición a la patria esta madrugada en un mensaje a la nación Kuczynski ha justificado el indulto diciendo que Justicia no es venganza

Voz 1951 15:20 Molina buenos días buenos días de acuerdo con el presidente ningún demócrata querría ver a Fujimori morir en prisión de la enfermedad degenerativa que sufre Kuczynski asume que la decisión es política pero por el momento no dará marcha atrás

Voz 5 15:31 esta ha sido la decisión más difícil de mi vida Se trata de la salud las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú que habiendo cometido excesos y errores graves ha cumplido ya doce años de condena

Voz 1951 15:48 Fujimori está condenado por haber cometido delitos contra los derechos humanos por ser el autor del asesinato de veinticinco personas por el secuestro de un periodista y un empresario en los años noventa miles de personas han salido a las calles es eso fue una opinión que además comparten los familiares de las víctimas que creen que la medida es negativa para la democracia del país

Voz 1 16:14 gracias Julia hay dos noticias que los llevan Oriente primero a

Voz 1951 16:17 Ned Javier Alonso buenos días y luego ahí

Voz 1 16:19 Irán a Button qué tal qué tal buenos días comienzo contigo Javier el Gobierno de Túnez ha prohibido que los aviones de la compañía Emirates aterricen en los aeropuertos de su país por el comportamiento de esta aerolínea con las mujeres en concreto por victorias en sus vuelos

Voz 18 16:35 es que eso tiene

Voz 2 16:37 es una decisión que como escuchamos a indignado

Voz 19 16:39 las tunecinas que han subido a la red centenares de vídeos denunciando esta trato discriminatorio las protestas han obligado al Gobierno tunecino a mover ficha hay desde hace más de veinticuatro horas es imposible coger un vuelo de la aerolínea emiratí en Túnez

Voz 1 16:54 hasta que pido disculpas según ha dicho el propio ministro de Exteriores lo acompaña no niega los hechos pero se justifica dice que recibió información de que una mujer de nacionalidad tunecina pretendía atentar en territorio de Emiratos y que por eso adoptado estas medidas extranjeros sí en Irán han abierto un proceso disciplinario contra una gimnasta de apenas diez años por competir en un torneo internacional de el obligatoria para todas las mujeres mayores de nueve años en aquel país paisana

Voz 0127 17:19 el padre de la niña que fue el que le hizo la foto que se ha hecho viral y ha desatado la polémica dice que su hija no participo en ninguna competición internacional asegura que estaba entrenando en Armenia en un país en el que su familia tiene residencia por eso alega que lo que haga su hija en privado no interesa la Federación las leyes de Irán son tan estrictas que además de llevar el hiyab las gimnastas mayores de nueve años pues no pueden participar en competiciones internacionales por eso la Federación lo ha denunciado el ministerio de Deportes iraní abierto un proceso disciplinario contra la deportista

Voz 1 17:53 hace una semana murió Neruda el último ejemplar de lince ibérico en ser atropellado en España con él dos mil diecisiete termina con el peor balance para el felino más amenazado del planeta Sonia Ballesteros

Voz 1913 18:06 veintitrés ejemplares de lince ibérico han sido atropellados en las carreteras españolas a lo largo de este dos mil diecisiete en los últimos seis años casi un centenar de linces han sido arrollados cuando atravesaban algunas de las carreteras nacionales Se trata de datos recogidos por el Gobierno para responder a una pregunta parlamentaria el lince ibérico es el felino más amenazado del planeta según las principales asociaciones ecologistas de España en dos mil dos sólo quedaban unos cien ejemplares tras varios años de esfuerzos para su conservación ahora ya son más de cuatrocientos sin embargo el dos mil diecisiete ha sido un mal año para este felino ya que a los atropellos hay que añadir que los cazadores furtivos las

Voz 1434 18:43 Ampas han acabado con otra decena de lince

Voz 1913 18:45 es hay que señalar que el Ministerio de Fomento entró a formar parte del proyecto Iber Lince en dos mil quince con la previsión de invertir un millón de euros anuales durante cinco años para evitar el atropello de estos ejemplares dos años después los proyectos aún no se han ejecutado dos mil diecisiete va a ser el año en el que se han batido los récords de linces ibéricos arrollados en las carreteras

Voz 20 19:11 les hemos

Voz 1827 19:13 preguntado de qué han hablado en Nochebuena y en Navidad con la familia y amigos

Voz 21 19:16 Rosa de selecciones catalanas que una persona que sea huido haya tenido más votos que otros señor eh dentro de que no comparto para nada con ellos su pensamiento se haya quedado a pecho jugando con lo que vino y está en la cárcel alucinante que haya sacado más votos pemón que Oriol Junquera así de Madrid a Barcelona Cristiano

Voz 22 19:40 pues días oírle habla en la cena porque no he tenido agenda ni comida con mi familia por causa de los independentista si estos señores no dejan la vía unilateral lo tienen claro trescientos cincuenta y cinco será aplicado como una garantía de democracia y de nuestra Constitución muchas gracias a todos

Voz 23 20:12 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 2 20:14 com Cristina Machado

Voz 1434 20:18 suben un poquito las temperaturas mínimas en Madrid seis grados a esta hora en el centro de la capital enseguida les vamos a ampliar la previsión del tiempo antes la última hora sobre la familiaridad tras descolgarse el ascensor de su casa en la travesía de Conde Duque en el centro de la capital la madre de cincuenta y ocho años la que sufrió las peores heridas sigue en estado grave en el hospital Israel Aranguez

Voz 1827 20:39 si ni la mujer ni su marido también de cincuenta y ocho y sus dos hijas de veintidós y treinta años pudieron celebrar la Nochebuena ocurría pasadas las ocho de la tarde del domingo cuando por causas que aún se desconocen el ascensor se descolgó desde un cuarto piso los propios vecinos aseguran que el aparato había pasado las revisiones pertinentes pero lo cierto es que las medidas de seguridad fallaron himnos activó el paracaídas aunque por fortuna el techo sigue intacto evitando que la desgracia fuese mayor como decimos

Voz 1850 21:05 Hair sigue ingresada en el Hospital doce de Octubre

Voz 1827 21:07 por varias fracturas en las piernas y alguna posible lesión interna su marido también por fracturas ingresó en estado moderado en el Clínico una de las hijas resultó sólo herida leve pero se recupera junto a su hermana de este accidente la policía sigue investigando y realizando comprobaciones para tratar de saber qué fue lo que pasó y evitar daños similares en el futuro

Voz 1434 21:30 este martes vuelven las protestas de los trabajadores de avanza Bush noticias que apuntamos ahora en titulares

Voz 1827 21:36 los conductores retoman la huelga con una protesta que arranca a las nueve de la mañana y termina frente al Ayuntamiento de Getafe reclaman mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad del servicio que conecta la capital con varias localidades del sur de la comunidad

Voz 1434 21:48 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares solicitado el nuevo tren turístico en Fitur que conectará el centro urbano con las ruinas del complot un romano la ruta podrá seguirse con una audioguía en catorce idiomas dos canales con explicaciones para niños estará disponible de jueves a domingo

Voz 1827 22:02 aumenta el número de accidentes de tráfico durante la primera parte de las vacaciones de Navidad según datos oficiales los siniestros han crecido un veinte por ciento aunque ninguno de ellos es de gravedad crece también el número de agresiones intoxicaciones etílicas en Nochebuena

Voz 1434 22:15 el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán mantiene este mediodía un encuentro de trabajo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo en un momento especialmente delicado para los embalses de la región en niveles de agua inferiores a los del año pasado

Voz 24 22:35 una apunta volvemos a la carretera a María Forner DGT cómo está el tráfico a esta hora buenos días hola buenos días pues la verdad es que está relativamente tranquilo únicamente encontramos algo de tráfico intenso en La dos a la altura de Torrejón de Ardoz en la III la zona de Santa Eugenia en la A cuatro a la altura de pintó la cinco en la zona de campamento y en Móstoles en la A42 al paso por Parra también van a encontrar circulación intensa la misma situación que van a encontrarse si circulan por la M40 entre Vallecas y Coslada sentido a la carretera de Barcelona

Voz 1434 23:06 primera conexión de la mañana con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital como está el tráfico en

Voz 1951 23:12 las calles de la ciudad a Margarita Pérez buenos días hola buenos días pues muy tranquilo tenemos nada apunta suave Seine en complicaciones las entradas más céntricas a la actividad funcionan hasta el momento sin problemas ni siquiera circulación intensa la ausencia de transporte escolar las vacaciones se notan se dejan notar en este periodo de Hora punta tan sólo rompedor mucha precaución a los conductores ya que las calzadas encuentra húmedas vamos ya

Voz 1434 23:36 crear la previsión del tiempo con Luismi Pérez cuéntanos

Voz 1884 23:39 muy buenos días bastantes nubes alguna precipitación débil esta mañana en la sierra especialmente ya en la vertiente segoviana y algún claro esporádico en el sur de la comunidad sobre todo hacia mediodía eso sí cuando se vaya haciendo de noche otra vez el cielo quedará cubierto del todo acabará lloviendo esta próxima noche y madrugada lluvias que barrerá toda la comunidad y también nevadas bajando de cota hasta los novecientos o los mil metros esta próxima madrugada un día fresco un día ventoso además esta próxima

Voz 25 24:08 de

Voz 3 24:41 ahora

Voz 1434 26:45 el orgullo mundial que este año organizó Madrid trajo consigo un aumento de los ingresos aunque inferiores a lo esperado un balance positivo en cualquier caso para los empresarios del sector que se suma el del Ayuntamiento de la capital que cifra en un diecisiete por ciento el aumento de las ventas en el centro durante esos días Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:03 meses y meses de preparación y según los organizadores objetivo cumplido Jesús Grande COGAM

Voz 36 27:08 superado nuestras propias expectativas pues ha servido para las dos cosas que es que en concreto consideramos que estaba diseñado una actividad de reivindicación y de fiesta como acá parate ciudad es muy muy muy difícil que Madrid consiga tener un evento de esta repercusión a nivel internacional y nacional

Voz 0887 27:27 la afirmación con la que coincide la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre

Voz 37 27:31 tres fueron las dos millones de personas las que se acercaran a Madrid por esas fechas también calculamos que hay el equivalente a ocho millones de euros de publicidad de la sede de Madrid en el mundo hay un estudio del BBVA en el que se calcula que el gasto en dos barrios anunciando fue de un diecisiete por ciento superior no se días

Voz 0887 27:50 unos buenos datos que sin embargo son matizado desde la viña la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid Juan José Blas Doni ex subdirector general

Voz 36 27:57 como un desembolso de en torno a unos cinco millones y medio de euros un mayor gasto pero quizás tampoco tanto como se preveía

Voz 0887 28:05 distinta Música para una misma partitura que volver a sonar en poco más de medio año aunque entonces habrá que quitarle la coletilla de mundial volver a ser el orgullo a secar

Voz 1434 28:13 somos Coslada denuncia la saturación de las urgencias del hospital del Henares asegura que faltan tanto camas como personal para asumir un aumento de pacientes que es habitual con la llegada del invierno SER Henares Jorge Pardo

Voz 0931 28:24 somos Coslada asegura que hay pacientes que han llegado a estar hasta cuarenta y ocho horas en las urgencias del Hospital del Henares en esa localidad esperando para ser ingresados el grupo Munich

Voz 1 28:33 sí PAL denuncia además que el hospital que mantienen una la de las

Voz 0931 28:35 segunda planta cerrada sin terminar está duplicando el uso de las habitaciones de uso habitualmente individual Vicky Robles es la portavoz de somos Coslada

Voz 38 28:43 tenemos un ala cerrada que sería veinte treinta camas más lógicamente los los servicios públicos de Benestar a su total funcionamiento y lo que se está haciendo ahora es que la señora Cifuentes y la Gerencia al hospital doblan cama para no tener que contratar a más gente no esto no es una sanidad de calidad

Voz 0931 29:02 la dirección del hospital del Henares ha emitido un comunicado en el que sin responder a las acusaciones de ese supuesto colapso previo anuncia la habilitación de veintiséis camas adicionales y el refuerzo de la plantilla durante el invierno en concreto se van a incorporar cinco enfermeras y cinco auxiliares de enfermería para el servicio de urgencias y otras cinco enfermeras y auxiliares más un médico internista para el servicio de hospitalización un refuerzo que según somos Coslada demuestra que su critica está fundamentada

Voz 1434 29:27 los trabajadores de avanza bus vuelven hoy a la huelga tras rechazar la propuesta negociadora que les dio la dirección Daniel Martínez es el portavoz del comité de huelga

Voz 39 29:36 que no se va a paliar el problema principal que no se va a este conflicto ante la falta de interés que tenía por la mejora de de las líneas que él en los distintos municipios que estamos a Ruiz

Voz 1434 29:47 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la región

Voz 40 30:00 las siete y media

Voz 1850 30:14 comienza el martes veintiséis de diciembre y ojo si tienen que viajar estos días porque hoy llega el primer gran temporal del invierno trae lluvia nieve mucho viento y lo han llamado Bruno tenemos de vacaciones a Jordi Carbó pero se queda de guardia Luismi Pérez primera pregunta Luismi cómodo intenso va a ser Bruno

Voz 1884 30:34 pues va a ser bastante intenso sobre todo esta próxima noche y madrugada en Galicia y el Cantábrico aquí se van a juntar mucho mucha lluvia y vientos fuertes sobre todo en las costas cantábricas vamos a tener lo que se llama una galerna frontal por tanto un cambio de viento muy brusco y fuerte atención esta próxima madrugada y también ese viento destacable en muchas zonas elevadas de Madrid Castilla y León del Sistema Ibérico idea Aragón ese viento más fuerte mañana por la mañana

Voz 1850 31:02 alcanzar el resto del país sobre todo hacia el medita

Voz 1884 31:05 terráqueo las lluvias más intensas prepara ya decimos en zonas del Cantábrico y Galicia aunque esta noche se van a extender iban a barrer casi hasta la costa mediterránea

Voz 1850 31:14 va a durar dónde y cuándo deben tener especial cuidado los conductores en estos días en los que muchos se mueven Nos movemos para la Nochevieja

Voz 1884 31:23 básicamente habrá que tener en cuenta dos elementos uno ese viento fuerte esta próxima noche y madrugada también mañana por la mañana en el Cantábrico Castilla y León Galicia Madrid andaluz en la zona de Andalucía Extremadura las dos Castillas gran parte del Mediterráneo y los Pirineos por tanto sobre todo en el Cantábrico este viento fuerte y el segundo elemento Pepa la nieve que mañana por la mañana va a caer hasta los setecientos metros de cota por tanto en muchos casos sobre todo

Voz 1850 31:47 en el norte del país vamos a ver nevar en zonas en las que normalmente enóloga y algo más Luismi lo que pasó ayer en Cádiz la tromba de agua que cayó sobre Sanlúcar de Barrameda no tiene nada que ver con Bruno no eso es lo que se llama una situación prefrontal ayer teníamos una pequeña borrasca que tenía efectividad solamente en el suroeste del país se tradujo en esas tormentas y chubascos fuertes pero lo que es Bruno en si llega esta próxima noche Pepa hasta las ocho hasta los otorgó pues este es el sonido de esa tromba en Sanlúcar con esa contundencia sonaba el granizo en sólo media hora cayeron cuarenta litros por metro cuadrado que dejan destrozos importantes en comercios en casas Radio Jerez ahora Huguet como amanece la ciudad amanece mejor vuelve a llover aunque de momento con

Voz 41 32:34 mucha menos fuerza que ayer hasta ochenta incidencias se registraron ayer en la provincia de Cádiz la mayor parte en Sanlúcar que sufren inundaciones por segunda vez en poco más de un mes una tromba de agua como decías de cuarenta litros por metro cuadrado caída en menos de media hora anegó casas y comercios sobre todo del centro en algunos momentos las calles quedaron bajo un metro de agua el Ayuntamiento activó el plan de emergencia de la Policía Local y los Bomberos tuvieron que actuar ante la aparición de socavones en varios viales presa como nos decían situación prefrontal

Voz 1850 33:01 pues con el invierno aquí ya hay en Portas del primer temporal este dato en Barcelona la lista de espera en los albergues se ha duplicado en sólo un año según reconoce el propio Ayuntamiento los albergues de la ciudad no son suficientes para atender a todos los indigentes que necesitan un techo para dormir Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 33:20 estos días en las puertas de los albergues se repiten situaciones como esta cuando haya plazas les dicen a los sin techo que piden refugio en estos días de invierno se encuentran que no hay prácticamente ninguna cama es prácticamente imposible encontrar una plaza porque cada vez hay más personas con necesidad el aumento del precio de la vivienda dicen que no está ayudando una habitación Val cuatro euros estos ingresos son de cuatro euros de Xaus carta la vida June antes había más rotación pero una habitación vale cuatrocientos euros que es lo que ingresan muchísima gente cuentan desde servicios sociales

Voz 1827 33:54 otro motivo cada vez más indigentes de otros pueblos de Cataluña son derivados por sus ayuntamientos a Barcelona porque tampoco tienen plazas

Voz 1850 34:03 hoy la Junta de Andalucía va a aprobar la nueva jornada laboral para no los empleados públicos de la Comunidad que son doscientos cincuenta mil desde hoy ser restablece la jornada de treinta y siete horas y media a la que obliga una sentencia del Tribunal Constitucional pero XXXV de esas horas serán presenciales en el puesto de trabajo y las dos y media restantes fuera del puesto de trabajo Radio Sevilla Mari Cruz Barroso si lo acuerda hoy la Junta en Consejo de

Voz 1435 34:29 el Gobierno se restablecerá la jornada de treinta y siete horas y media de las que XXXV serán presenciales y las otros dos horas y media restantes se van a dedicar a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo la presidenta de la Junta Susana Díaz en la tradicional entrevista de Navidad a la Cadena Ser Andalucía ha defendido la legalidad y el rigor de esta medida y acusa al PP de ponerle piedras en el camino claro que sí además con rigor

Voz 1921 34:54 con rigor y en el marco de la ley en el marco como bien decía el ministro de Justicia de la autonomía que tiene la Junta de Andalucía para organizar su servicio lo que yo no voy a permitir ya es que se ataque a la sanidad andaluza y a la educación pública andaluza y al mismo tiempo pongan piedras en el camino para que no se mejore

Voz 1435 35:16 la propuesta de la Junta que hoy se ratifica en Consejo de Gobierno fue aprobada por unanimidad por los sindicatos

Voz 1850 35:22 en Valencia ya han identificado al agente de la Policía que tiró al suelo de un manotazo a una mujer en plena calle la agresión se grabó en un vídeo que se había realizado en las redes sociales con ese vídeo sobre la mesa la jefatura anuncia que va a depurar las responsabilidad Radio valenciana Talens

Voz 0141 35:40 el vídeo fue grabado con un móvil es muy corto apenas unos segundos se ve a dos agentes que conversan con una mujer como ella amenaza a un agente con agredirle de pronto uno de los agentes que está de espaldas a la Cámara la bufete a tan fuerte que ya se cae desplomado al suelo por el momento se desconoce si la víctima ha presentado denuncia contra la gente que le agradó

Voz 1850 36:00 dio las lesiones que haya podido causarle

Voz 0141 36:03 TUR afirma que se van a depurar todas las responsabilidades tras la investigación que se había visto

Voz 1850 36:07 en la Ertzaintza continúa buscando a los autores del asesinato del ex futbolista Ibon ocurren Goicochea que murió el viernes pasado tras ser atacado por dos personas cuando volvía de una cena de empresa en Bilbao esta tarde se oficia el funeral Radio Bilbao Arantza alegría la Ertzaintza sigue barajando como principal Ipod

Voz 24 36:25 tesis del asalto el robo ya que la víctima no tenía la cartera con su documentación la Ertzaintza ha pedido la colaboración de posibles testigos idea aquellas personas que en las horas anteriores a las cuatro de la madrugada del pasado viernes obra en la región hubieran tenido contacto sufrido algún tipo de asalto en la zona por parte de dos individuos uno de ellos con rastas el funeral por Yvonne Ringo el sea como decías se va a celebrar hoy si a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Amorebieta localidad que va celebrar también hoy una Junta de Portavoces iba a convocar una concentración de repulsa por la muerte del exfutbolista Ibon Ringo Starr

Voz 1850 37:01 en Madrid las personas con VIH podrán al fin acceder a una licencia de taxi hasta ahora una ordenanza les impedía obtener esa licencia y ejercer como profesionales del sector Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 1827 37:16 está anticuada catalogación se mantuvo en dos mil doce cuando el Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella revisó la ordenanza parace sida la Coordinadora Estatal del VIH y sida no respondía a criterios científicos haciendo aún más profunda la exclusión laboral de las personas afectadas por la enfermedad la organización recuerda que esto sigue ocurriendo en otros muchos ámbitos Ramón espacios el presidente

Voz 42 37:36 ejemplo para esa creencia era la seguridad del Estado Policía militar también está restringido y esto es una cosa que llevamos muchos años peleando y que seguimos sin concebido que se quite está puesto

Voz 1827 37:49 desde sida reclaman a las autoridades que la eliminación de esta traba se amplíe al resto de ordenanzas municipales

Voz 1850 38:11 en esta historia personal es el punto de partida del nuevo foto libro de Cristina de el Premio Nacional de Fotografía Photo libro se llama The Perfect Man plantea una reflexión sobre la masculinidad en India la relación de los hombres con el trabajo en un país donde se margina de forma grave a la mujer con The Middle ha hablado sobre su obra y sobre el papel de la mujer en la fotografía nuestra compañera Raquel García Cristo

Voz 1434 38:38 de Middle reconoce que ha sido uno de sus trabajos más complicados a partir de una anécdota quería hablar de las condiciones de trabajo en India pero uno de los viajes que hizo sola se dio cuenta de que no podía trabajar apenas salir a la calle y pensó que aquello tenía que contarlo

Voz 34 38:52 sostengo varias tesis una de ellas es que los países más sexuales y sexuales históricamente a unos por nada escribieron es el ser repuntaron todos los textos del del Kamasutra que fue colonizado por una a las sociedades más puritana que ahí no ves que dan los ingleses el imperio británico no ha añadido a su sistema de castas añadido a todas las desigualdades pues te crea un un una bomba

Voz 1434 39:17 de relojería feminista típica de Middle trabaja en un proyecto sobre prostitución en el que no hablan ellas sino sus clientes es su manera de quitarle el estigma nos cuenta

Voz 34 39:26 yo creo en ese tipo de feminismo sabes en el de la acción no debía ella manifestaciones no me voy a ir

Voz 2 39:32 el primero porque además vive lejísimos es que no no creo

Voz 34 39:35 sirva para nada creo que hay que analizar el problema ya ofrecer unas luces solución muy específicas

Voz 1434 39:41 nominada para formar parte de la prestigiosa agencia Magnum de mi del que cree que el Nacional le viene grande se sirve de la ironía y el humor para replantear grandes temas vas a saber qué hago cosas muy raras nos dice pero nunca sabes quién soy llena el fondo

Voz 1850 41:10 al dos mil diecisiete Deportivo le quedan ya

Voz 1 41:13 pocas cosas que ofrecer y una de ellas Sampe es despejar

Voz 1850 41:16 la duda de qué futbolista será el máximo

Voz 1 41:18 el goleador del continente europeo primera plaza ahora mismo

Voz 1161 41:21 para el azulgrana Leo Messi el argentino lleva cincuenta y cuatro dianas en lo que llevamos de año natural el acecho tiene al inglés Harry Kane que con cincuenta y tres es el único que puede arrebatarle ese título honorífico lo puede lograr hoy mismo en el partido que abre el famoso Boxing Day de la Premier de que desde hoy Nos hacer cada jornada veinte desde la una y media en el todo desde las cuatro se disputarán otros seis partidos desde las seis y media cerrará la jornada del martes el Liverpool

Voz 1850 41:42 Swayze para mañana queda el Newcastle Manchester City el juez

Voz 1161 41:45 es el Crystal Palace Arsenal tampoco se va de vacaciones en estas fechas la NBA y en el día de Navidad se han disputado cinco partidos el más atractivo el gol de Cleveland que se han llevado los Warriors noventa y nueve noventa y dos con tres puntos dos rebotes de Calderón además Nueva York noventa y ocho Philadelphia ciento cinco en el que no ha jugado Willy Hernangómez que pasaba por el larguero para recordar un dos mil diecisiete muy especial para él lo líderes de mi carrera que todo el trabajo que ocurre con pero eso eso pero sí suele muy bonito creíble de experiencias hidratado sigue en aumento con el que se queda es fácil decirlo cuando pude enfrentado hasta que no va contra birmano

Voz 0931 42:19 Mursi aquí viendo ese partido

Voz 1161 42:21 plazo final notamos Juan suyo es un abrazo pues de orgullo de ilusión y lo abrazo increíble no saber que vosotros hermanos hemos cumplido suelen estar aquí en la NBA jugando en el Madison uno contra el otro y que además pues mis padres y mi hermana en ese momento también esta madrugada por ciento doce ciento siete dos rebotes de Alex Abrines y en los dos son españoles sorpresa en el Boston ciento tres Washington ciento once también Lakers ciento cuatro Minnesota ciento veintiuno y como cada veinticinco de diciembre por el Larguero pasaban varios deportistas españoles triunfadores en el año y pidiendo para el siguiente ejemplo Marc Márquez campeón del mundo en dos mil diecisiete de su deseo para dos mil dieciocho

Voz 45 42:54 saludos a que me respeten las lesiones que todo vaya bien y lo demás no hay secretos dramas trabajes más

Voz 1592 43:00 posibilidades tienes de conseguir el título

Voz 1161 43:02 mujeres triunfadoras en natación Mireia Belmonte que

Voz 1592 43:05 en aquel dos mil diecisiete que tengan salud y bueno que el resultados deportivos también acompañó siempre hay más retos por conseguir hay más motivación por la que conseguir objetivos cada año así que creo que eso es importante que esté porque así nunca te conformas con lo que tiene que buscar más

Voz 1161 43:23 en halterofilia Lidia Valentín doble sensación con las medallas otorgadas a posteriori por los casos de dopaje de sus rivales

Voz 1291 43:28 sí es realmente es una pena ha tenido que Esther de estas formas de esta forma tan fea porque así al esto no representa el deporte y que te de las medallas a puerta cerrada por así decirlo es no disfrutar en sí con el momento

Voz 1161 43:40 a Roosevelt en atletismo la única de las tres que ya no volverá a competir consumada su retirada definitiva

Voz 1291 43:44 a ver alcohol en soy me adapto realidad puede sonar a tópico pero yo creo que que el que que suele indicó fósforos estaba unos Juegos Olímpicos no

Voz 48 46:00 el ojo izquierdo que

Voz 49 46:04 Ana

Voz 1850 46:05 por partida doble dice esta mañana José Mari y salir de la perplejidad algunos coletazos

Voz 1100 46:13 que hay mucha tela que cortar curioso el discurso del Rey que aquel Júpiter donante ya ha pasado a ser un padre severo sí pero sin los cañones de Barone dicen las grandes lumbreras de la derecha creo importantes que ha ganado ciudadanos sobre todo cara ya saben los independentistas lo que les puede ocurrir es que reiniciar el proceso el artículo ciento cincuenta y cinco voy a la cárcel es verdad sólo que olvidan que los independentistas de esa pasado otra cosa más que han logrado los escaños suficientes para gobernar mientras los constitucionalistas se quedaban allá atrás situación de triunfos derrota tan extraña la que vivimos que hasta Arrimadas ganadora de las elecciones renuncia de entrada la posibilidad de formar gobierno intentarlo para que quería ganar entonces sino tienen y su jefe de filas un proyecto aglutinador para el futuro de Cataluña si pensaban sólo en el dos millones de votos constitucionalistas que pretendían hacer con los dos millones de votos independentistas así estábamos que una parte de la sociedad catalana no sabe cómo convivir con la otra el horror de una sociedad dividida pero en mitad del caos judicial y carcelario también importa y mucho saber que Rajoy su vice de error en error hasta la derrota final jugando salga de la perplejidad claro

Voz 47 47:35 el ojo izquierdo

Voz 1850 48:07 diariodehoyporhoy del veintiséis de diciembre del año dos mil diecisiete escribe Ana Argüelles está pasando estas fiestas a ocho mil kilómetros de su ciudad