Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días en plena Semana de Navidad sin saber muy bien todavía cómo y cuándo se podrá constituir un gobierno en Cataluña con las otras muchas urgencias de España pidiendo paso hoy vamos a hablar con los portavoces de los cuatro principales partidos en el Congreso del discurso de Nochebuena del Rey la mayoría de ellos en los partidos han destacado que Felipe VI llamó de forma indirecta a realizar las reformas que eviten una España paralizada o conformista dijo el Rey esa necesidad de hacer reformas es una evidencia que certifica la realidad explican los expertos constitucionalistas y ante la que el Gobierno del PP arrastra eternamente los pies se suele decir que la derecha se opone por principio a los cambios de calado en España y que después se suma o asume con naturalidad esas reformas que han partido de la iniciativa de otros así fue con la propia Constitución del setenta y ocho con la ley del aborto el ochenta y cinco o con la ley del matrimonio igualitario pero en realidad a los gobiernos del PP no le han dolido prendas Ny han arrastrado los pies para cambios de calado de calado en la vida de las personas cuando esos cambios respondían a sus intereses o dependían sólo de ellos o de sus próximos ideológicos como CIU o el PNV lo ha hecho este Gobierno con la reforma laboral con la ley mordaza o con la reforma del Tribunal Constitucional y lo hizo antes Aznar cuando decidió de forma unilateral nada menos que cambiar el eje de nuestra política exterior sacando a España del consenso europeo la guerra de Irak lo que le cuesta al PP son los cambios en los que hay que involucrar necesariamente a la realidad plural que es España cambios que puedan alumbrar reformas ajenas a su ideario o a sus intereses esa parálisis interesada ha llevado a muchas instituciones y a la propia Constitución al punto casi de que revientan las costuras no sabemos si esas palabras concretas del Rey en Nochebuena son iniciativa de la Casa Real supervisada por supuesto por el Gobierno os son el comienzo de una senda que marca directamente el Ejecutivo lo que hemos de presumir es que si el jefe del Estado lo insinúa en el discurso de Nochebuena ese camino se va a emprender veremos veremos si aunque sea a regañadientes y tras haberse convertido en un partido irrelevante en Cataluña el Partido Popular y el Gobierno toman por primera vez la iniciativa por lo menos se suman de verdad a las reformas que exigen otros partidos aussie siguen escondidos detrás de la ley de los jueces de sus intereses electorales y ahora también del miedo a ciudadanos de las regañina de Aznar

Voz 1 02:54 Pepa Bueno

Voz 1727 03:09 es martes veintiséis de diciembre y hoy de momento Rajoy se va a hacer la foto d'un pactó la de la subida del Salario Mínimo Interprofesional con los agentes sociales habrá

Voz 1434 03:18 la pompa y boato para el primer acuerdo del Gobierno con

Voz 1727 03:21 patronal y sindicatos desde la reforma laboral y los recortes Robert

Voz 1827 03:25 el acuerdo que incluye una subida del cuatro por ciento para dos mil dieciocho pasará así de los actuales setecientos siete euros encanto en catorce pagas a setecientos treinta y cinco esto el año que está a punto de empezar pero el objetivo es que de aquí a dos mil veinte el Salario Mínimo Interprofesional alcance los ochocientos cincuenta euros y sindicatos

Voz 1727 03:42 policiales y organizaciones de la Guardia Civil tienen hoy también cita en el Ministerio del Interior para hablar de sus salarios

Voz 1827 03:49 se reclaman cobrar al menos lo mismo que los Mossos d'Esquadra y ertzainas el Gobierno se comprometió tenerlo listo en los próximos presupuestos

Voz 1727 03:55 el próximo recibo de la luz que sorpresas será mascan

Voz 1827 03:57 por culpa de la sequía de la falta de petróleo en lo que llevamos de mes ha subido un cinco por ciento respecto a novio

Voz 1727 04:03 y cae la producción de coches por primera vez en cinco años

Voz 1827 04:05 lo publica cinco días no es por la caída de ventas en España que crece un siete por ciento sino fuera de nuestro país especialmente en Reino Unido las

Voz 1727 04:12 zonas con VIH también podrán conducir

Voz 1827 04:15 a un taxi en Madrid hasta ahora una ordenanza les impedía obtener la licencia desde la organización se sida denuncian que esto ocurre en otros muchos ámbitos agravando la exclusión hacia la exclusión laboral de los afectados Ramón espacios el presidente de esta organización

Voz 2 04:27 por ejemplo para las esa creencia era avistado policía militar también está restringido y esto es una cosa pero llevamos muchos años peleando y es lo que se está ción

Voz 1 04:49 el presidente de Perú defiende su

Voz 3 04:51 decisión de indultar a Fujimori ante esta indignación en La Caixa

Voz 1827 04:55 asegura Pedro Pablo Kuczynski que el indultos por cuestiones humanitarias y que la justicia dice no es venganza Fujimori está condenado a veinticinco años de cárcel por delitos contra los derechos humanos

Voz 1727 05:04 la UNED suspende los vuelos de la aerolínea Emirates por discriminar a las

Voz 1827 05:08 mujer la compañía prohibió embarcar a varias mujeres algunas también niñas llegando a separar a las familias lo hizo sin dar explicaciones dice ahora que tenía información de que una mujer pretendía atentar en territorio de mirados

Voz 1727 05:19 ojo a esto la ciudad china de Shanghai establece

Voz 1827 05:21 en un tope de habitantes la pre

Voz 1727 05:24 Tica puede suponer la expulsión de miles de personas

Voz 1827 05:26 viven allí veinticuatro millones es la segunda ciudad más poblada de China hice regulará para evitar que esa cifra supere los veinticinco millones cuando prácticas de control similares se pusieron en marcha en Pekín se obligó a expulsar a miles de inmigrantes y a cerrar sus negocios

Bruno Luismi Pérez buenos días

Voz 4 05:49 hola buenos días Pepa así es ahora mismo podemos decir que estamos en una especie de bocadillo de frentes uno el que los está acabando de atravesar ahora deja todavía algunos chubascos más intensos cerca del Golfo de Cádiz también en el sur de los Pirineos en la provincia de Huesca especialmente en la zona de Castilla-La Mancha esta lluvia poco a poco se irá disipando pero en cambio llega un nuevo frente llega una nueva borrasca que es Bruno a partir de esta tarde sobre todo a Galicia y el Cantábrico vientos fuertes en la costa cantábrica más de cien kilómetros por hora esta noche madrugada también en muchas zonas de Castilla y León de las montañas del Sistema Ibérico el Sistema Central y Galicia y esa lluvia esta próxima noche madrugada y mañana por la mañana va a llegar a otras muchas zonas de la Península y a Baleares cuidado Pepa porque la cota de nieve mañana por la mañana se va a situar en los setecientos metros vientos fuertes en Canarias otro mundo tiempo muy tranquilo

y en deportes hoy sabremos si Messi cierra el año como máximo goleador Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 06:49 lo único que resta por decidirse el máximo goleador del año natural y que hoy puede cambiar de dueño clasificación que lidera Messi cincuenta y cuatro goles pero que tiene con cincuenta y tres al inglés Harry Kane que en breve desde León y media del Boxing Day es el único que puede superarle también han con cincuenta y tres el polaco Lewandowski el uruguayo Cavani el portugués Cristiano Ronaldo pero ninguno de los tres volverá ya jugará en estos seis días que les restan al año

Voz 12 09:36 oye te gustan de la buena Scully cáncer con la bueno porque

Voz 13 09:45 las cabinas claro

Voz 1727 09:48 no

Voz 13 09:50 E

Voz 3 09:54 pero que puede profesionales que te acompañan dado veinticuatro horas para darte información irregular dijo disculpe caballero a este lenguaje ya emplea

Voz 14 10:05 Villalobos emplea un lenguaje ya queda como un pelín antiguo jardín antiguo si es que se están perdiendo valor hambre no no no no no pregunto sin sin ironía o pregunto pero no no es simplemente que los valores han caído

Voz 3 10:19 dado que qué pena me da

Voz 14 10:21 qué pena me da la Cadena Ser nombrar no diga eso qué pena me da España

Voz 3 10:26 me duele España nuevos valores y me duele

Voz 8 10:44 Coral nos vamos a ir todos

Voz 1434 10:45 los Alpes hacer parapente menos todo lo que pasa que te da miedo que

Voz 3 10:50 mi hermano pero es que el viaje

Voz 5 10:53 es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 15 10:57 a medida que toque porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y peñas de cuatrocientos mil euros aquí estas esperando o pierdes la oportunidad

Voz 3 11:12 pero este uno de enero Sorteo de Navidad

Voz 9 11:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:23 las ocho y once las siete once en Canarias las elecciones catalanas Nos dejaron en brazos de la lotería de Navidad luego vino la Nochebuena la familia el discurso del Rey hoy volvemos a la rutina en el resto de España pero sigue siendo festivo en Cataluña celebran San Esteban así que seguimos con la foto fija que dejaron las elecciones sin más novedades que esas palabras del jefe del Estado declaraciones aquí allá de los políticos José Luis Sastre no se perdió la ofrenda floral a para a Francesc Macià en el aniversario de su muerte Sastre buenos días

Voz 1071 11:54 colas buenos días Francesc Macià murió la Navidad del año XXXIII de ahí los homenajes de ayer en Cataluña pasea Fun presiden muy popular que perduran le imaginario por eso Pujol lanzó alguna comparación con él el tirón de la figura del president en Cataluña es la que hizo a Puigdemont imponerse a las encuestas superar a Esquerra pues dice que sigue siendo president pero en el partido de Junqueras están preguntando sellaba cuando va a volver de Bruselas para tomar posesión que es lo que anunció que haría las frases que dejaron en campaña han empezado a parecerse como los fantasmas de la Navidad en fin han pasado las elecciones pero han quedado los símbolos homenaje a Marsé han Barcelona en Madrid carta de Aznar contra Rajoy después de las Navidades se verán los efectos del veintiuno D en la política española ya se detectan en el PP a pesar de esa tranquilidad que exhibe a Rajoy la tranquilidad es lo que menos cuesta exhibir al presidente del Gobierno pero no sólo se ven en el PP parece haberse instalado también una lógica de bloques en bloques fue la campaña en Cataluña se aprecian ahora bloques para valorar incluso el discurso del Rey las urnas han dibujado un mapa muy parecido al que teníamos centrado en Cataluña y hay dos palabras que se está multiplicando ya en los discursos de los políticos gobernabilidad

Voz 1727 13:00 y convivencia Fernando Martínez Maíllo buenos días

Voz 0644 13:03 hola qué tal muy buenos días Feliz Navidad Feliz Navidad igualmente para todos

Voz 1727 13:08 hablamos con el coordinador general del Partido Popular que elecciones saca el PP pasados cinco días y la urgencia del primer momento de su debacle en las elecciones catalanas

Voz 0644 13:18 bueno eso hemos reconocido desde el primer momento el resultado esas la primera valoración que tenemos que hacer es verdad que luego venía la Navidad y por lo tanto tenemos que abrir un periodo de reflexión desde el PP de Cataluña yo también yo de los de los pelos gruesos hay que hacer una reflexión profunda pero de la piscina bien realmente lo que ha sucedido también es verdad que en que en Cataluña las cosas son diferentes de las selecciones sean las elecciones generales del año dos mil dieciséis es decir un año antes de estas últimas autonómicas el Partido Popular ganó profesor en las cuatro provincias la Ciudadanos Podemos ha forzado política e incluso ganamos a la antigua Agencia embarazada de Tarragona por lo tanto hay que ver las cosas con un poco de perspectiva eso no hace más que ratificar en cualquier caso también que fueron unos malos resultados y esos desde luego no podemos esconder desorientados

Voz 1727 14:17 su estrategia no sobre los últimos tres meses e sino sobre la última década casi que empieza con el recurso al Estatut sigue con la indiferencia de Rajoy ante el crecimiento del independentismo

Voz 0644 14:29 bueno bueno existir que que hay que diferenciar autonómicas a en estas regiones Rajoy ni el Gobierno estaba examinando estos muy

Voz 16 14:37 tres requiere ser relevante en Cataluña

Voz 0644 14:40 por supuesto que sí pero quiero decir que hay que hay que marcar esa diferencia porque si no estamos confundiendo bastante las cosas como el partido Popular es un partido que que los independentistas durante muchos años pues han tratado incluso hasta demonizar allí en Cataluña yo lo vivido cuando he oído por ahí en el bueno contado evidentemente nosotros hemos tenido que tomar las decisiones más difíciles también pensando en el conjunto de los ciudadanos lo hicimos con un recurso ante el Estatuto que creíamos que era inconstitucional que sean los de o la razón lo hemos hecho con el artículo ciento cincuenta y cinco que puede ser en fin pues pues muy querido en España en Cataluña no tiene Japón con una una una fácil explicación porno a parte importante de la sociedad y por lo tanto hemos ido siempre un partido profundamente incómodo para el independentismo yo creo que parte de esas partes la explicación de lo que nos está sucediendo otras cosas nivel general a nivel de las elecciones generales donde repito esto el Gobierno unos estaba examinando estábamos hablando de elecciones autonómicas las elecciones generales fueron un año antes el Partido Popular sacó un buen resultado

Voz 1727 15:40 señor Martínez Maíllo claro en unas elecciones autonómicas nunca se al Gobierno central pero es que en esta ocasión el Gobierno central es el responsable de la administración catalana

Voz 0644 15:50 el responsable de la administración catalana

Voz 16 15:53 quiere decir los acontecimientos por los acontecimientos que hemos vivido lógicamente no

Voz 0644 15:58 por supuesto para unas elecciones que convendrá eran unas elecciones completamente atípicas atípicas en la Medea que avión desafío independentista una declaración de Louis y teníamos en fin un artículo ciento cincuenta y cinco aplicado con el apoyo del Partido Socialista de conciudadanos en unas elecciones convocadas como Rajoy como he dicho antes por lo tanto las suficientemente atípicas además había dos bloques nuevos manto de las selecciones hay competición entre los partidos a que había dos bloques si sí en estado de las selecciones pues lamentablemente los bloques a pesar de las del aumento de la participación han mantenido prácticas Clemente estáticos ávido poco transferencia de votos lo que sí ha habido una concentración en el caso del bloque constitucionalista pase a un solo partido Ciudadanos que en el año dos años antes en el dos mil quince había premio veinticinco escaños pese a que en las generales del año siguiente había quedado el último en las en la selección regional es esa concentración de voto yo creo que se las que también explica bastante resultado del Partido Popular con esa apelación permanente hacia el voto útil creo recordar lo de voto basura hacia el PSC ya sea al Partido Popular aunque no lo bastante formas de corresponsal

Voz 1727 17:05 yo le invito a que cuando hayan hecho ese análisis fino al que usted se refería quedemos de nuevo en la SER y volvemos a valorar el resultado si le parece hago muchas preguntas muy concretas sobre el futuro inmediato el ciento cincuenta y cinco se mantendrá hasta que haya gobierno en Cataluña sea cual sea

Voz 0644 17:22 sí evidentemente hay que respetarlo notado del las elecciones todavía no hay un gobierno a nosotros nos gustaría que la señora Arrimadas hiciera en fin pues el trabajo que como corresponde como como aquella persona que ganó las elecciones eh bueno intentará formar gobierno no hay que descartarlo eh a mí desde luego no hay que poner en bandeja los independentistas formar gobierno evidentemente entre ellos suman pero vemos también ya disensiones en el mundo intérprete antes

Voz 1727 17:51 han hablado con Ciudadanos han hablado de Ciudadanos de esto han hablado

Voz 0644 17:54 todavía no porque evidentemente claro estamos navidades va a todo el momento de hacerlo pero evidentemente apelaciones que estamos haciendo públicamente señora volvió ya lo ha hecho yo creo que sería muy razonable pero hasta ahora parece ser que que decidan no no no quiero por lo menos le da cierto vértigo como suele pasar habitualmente para hacer toda labores de gobierno

Voz 1727 18:16 iniciarán las permite la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales a la vuelta de las Navidades

Voz 0644 18:22 la idea es llegar al acuerdo con las mismas formaciones políticas que llegamos a un acuerdo para que haya presupuestos soñado no que ese es el objetivo de de Mariano Rajoy el presidente del Gobierno y somos moderadamente optimistas veremos a lo que sucede

Voz 1727 18:37 pero tienen fecha ya para iniciar la tramitación

Voz 0644 18:40 no no hay fecha primero que llegar al acuerdo de los presupuestos pues como ciudadanos cortada con el PNV y con Coalición Canaria cuando canaria cuando algunos partidos que llegamos diecisiete yo creo que es posible pero pero hay que hay que conseguirlo

Voz 1727 18:56 el Rey instó en su discurso de Nochebuena a no permitir que España se paralice a que se hagan las reformas necesarias para actualizar el país para modernizar el país y su compañero Pablo Casado lo ha valorado

Voz 17 19:08 sí pesaje positivo el mensaje de confianza en la nación española en todos los españoles llegó a decir no hemos llegado hasta aquí para tener futuro sino para construirlo por eso creo que es bueno nos hacemos desde el Partido Popular partícipes de ese mensaje que hay que pasar página y empezar otra vez una agenda reformista que probablemente el pluses ha detenido durante demasiado tiempo

Voz 1727 19:31 dígame señor Martínez Maíllo que agenda reformista la paralizado al PP el proceso

Voz 0644 19:37 bueno un proceso si el hecho de tener ciento treinta y siete escaños también creame que es una es una situación muy complicada nosotros tenemos encima de la mesa grandes reformas para España no veo más injusto que la calificación de inmovilista en estos seis años hemos reformado España en lo económico dos de cada tres empleos han recuperado tenemos encima de la mesa la reforma de las pensiones que no me parece cosa con la Comisión de Toledo o la reforma de la financiación autonómica pero con ciento veintisiete escaños no se pueda hacer o la reforma o el pacto educativo por ejemplo Yemen está encima de la mesa es decir tenemos mucho trabajo por delante yo les pediría también arrestó formaciones políticas en fin que cojan este este mensaje del Rey también como suyo propio por lo tanto que se pongan las pilas perdón por la expresión porque es algunas formaciones políticas hablan mucho en Finder duro y de reformas pero luego bloquean las reformas no por lo tanto yo creo que hay una reforma hay una agenda de reformas en España pendientes y que está dispuesto a liderar el Partido Popular como gobierno pero insisto no solamente el problema catalán sino ciento siete escaños pues hace que muchas esas reformas evidentemente no se pueden hacer sola y por cierto tampoco sería conveniente hacer las obras

Voz 1727 20:49 no cree que ayudaría a él que el partido de Gobierno fuera más receptivo hoy cuenta Miquel Alberola en el país que han neutralizado setenta iniciativas legislativas de la oposición en el Congreso y que han vetado cuarenta y cuatro proyectos de ley es difícil pedir árnica después

Voz 0644 21:03 bueno la mayor parte de esas iniciativas suponía un gasto público que hubiéramos llevado al país a la ruina estaríamos hablando de más de treinta mil millones de euros de gasto público y eso evidentemente todo no puedo hacer es hacerlo iniciativas legislativas que suponga darle a la manivela del gasto público de manera permanente el Gobierno tiene que ser responsable no tiene sentido lo que se ha hecho fundamentalmente en fin pues es limitar esa o vetar esa esas iniciativas que tenían gasto público el resto han sido debatidas con normalidad yo creo que si queremos reformas las tenemos que hacer no unilateralmente sino desde el pacto desde el acuerdo de todos y el Partido Popular tiene la mano tendida para ti de dialogar y negociar en esa agenda de reformas del país que tanto se necesita o de acuerdo con ello

Voz 1727 21:45 Fernando Martínez Maíllo como siempre gracias por atender a ser buenos días

Voz 0644 21:49 es un placer suelen había todos los muchas gracias

Voz 1727 21:51 Piedad feliz Navidad también a José Luis Ábalos buenos días

Voz 16 21:55 yo todos los días secretario de órganos

Voz 1727 21:58 felices fiestas ex secretario de Organización del Partido Socialista del resultado de las elecciones catalanas el mantenimiento de la mayoría independentista parlamentaria el triunfo de Ciudadanos la debacle del PP debe mover algo en la política española

Voz 18 22:12 sin duda porque Cataluña es no se puede entender de otro modo Ignacio obliga a una reflexión sobre la situación por otra parte no es sino la prolongación de la anterior un ruido con cambio reseñable ningún por lo tanto si nos obliga a todos a establecer alguna análisis más riguroso más pensando en Cataluña y en España que al propio partido no pero lo vemos así

Voz 1727 22:45 cree que el PP está en esa disposición porque le preguntaba ahora por la agenda reformista a Martínez Maíllo no se ve muy mucho en el horizonte más allá de la declaración de intenciones

Voz 18 22:56 el el Partido Popular de decir siempre bastante mal cuando se habla de de reformas no siempre de agradecer a la defensiva parece que está todo hecho curiosamente cuando has aplicado este término de reformas que lo aplicó en la legislatura la décima pues son reformas son involución o más bien no es decir todo lo operado en esa legislatura supuso un recorte de derechos y libertades no especialmente para los trabajadores pero también para muchos números que nuestra vida puesto en la avanzada este país como los temas medioambientales la política exterior y seguridad y lamentablemente del Partido Popular de es un Gobierno en funciones no ha

Voz 1727 23:48 no sé si ustedes tienen alguna capacidad de de obtener algo de ese partido porque les han apoyado momentos muy críticos que en ningún caso

Voz 18 23:57 verlo o no sé muy bueno y si el problema es que este país necesita unas reformas estructurales que así una segunda Transición no para hacer reformas de este calado hacer el compromiso las fuerzas políticas uno de la mayoría menos no porque hay temas muy muy importantes que no pueden abrirse paso con iniciativas de un solo partido el problema es la situación en que se encuentra el Gobierno no que es un volver no absolutamente pues sin ningún pulso por lo tanto es que es complicado establecer esos pactos porque además tiene que tener la edición eso me a la verdad es que hasta para conseguir una condición que evalúe estudie el desarrollo de la descentralización en España tras cuarenta años de experiencia parece que ha sido una gran pelea tremenda por si para estudiar una cuestión como estas que es evidente después de

Voz 19 25:00 tras años de no tener un modelo definido

Voz 18 25:02 imagínese todo lo demás y cuando uno plantea la reforma de la Constitución en aspectos esenciales yo después de cuarenta años parece que es que estas provocando un terremoto y la respuesta es no es la indiferencia practicamente no pues actitud deportiva es muy reacia a las reformas

Voz 1727 25:24 pasados cinco días de las elecciones análisis hace más reposado Es pero de porque los catalanes no independentistas han preferido ciudadanos al PSC

Voz 18 25:33 esto es un hay dos dos cuestiones de fondo y otra que tiene que ver con la cuestión más partidista o de los intereses de cada partido realmente más preocupa mucho más la situación de Cataluña que la situación de los socialistas entre eso es más importante sin duda alguna

Voz 16 25:50 tú le el carril sí

Voz 1727 25:55 claro

Voz 18 25:56 el partido elevadas que en la medida en que las encuestas iban arrojando unos un aumento significativo pues ese fue alimentando no luego la propia campaña pues normalmente tendemos siempre a crecer esas expectativas es cierto yo creo que en algún momento pese las expectativas eran ciertas pero en el último tramo de la campaña en una situación muy muy excepcional de Cataluña pues como un voto útil con mucha fuerza voto útil

Voz 16 26:30 en Suffolk concentrando en torno a Ciudadanos

Voz 18 26:33 que mantenía una posición mucho más digamos clara en su objetivo su propósito porque es un partido que nació en Cataluña como reacción al independentismo es su duro en exclusiva no y esto hizo que se concentrara hay el voto útil de lo que llevaba en el bloque constitucionalista porque no así ha habido trasvase es de otros bloques aquí todas las hemos hecho nuestros deberes aunque hemos hecho todo lo que he podido

Voz 19 27:00 bueno lo que has dicho que dinero

Voz 18 27:03 ha sido útil en aquella parte que ésta era anti independentista pero lo que no has conseguido es digamos recomponer la fractura de los bloques que es lo que hay que intentar superar en Cataluña no no mantenerse en esa dinámica de bloques provincia se concentra por lo tanto el voto útil de una posición pero tampoco es que supere la fractura de Catalunya y por lo tanto incluso ganando elecciones pues tiene muy mal gobernar pero ha funcionado mucho el voto útil miren la la efervescencia en Cataluña han sido una ambiente traumático porque queremos que agradecer es que se ha producido en un ambiente

Voz 16 27:39 de normalidad

Voz 18 27:41 idea de tranquilidad eso está bien no pero piense que unas elecciones donde el ex presidente estaba prófugo de otros máximo dirigente que estaba llamado a ser el presidente

Voz 1727 27:57 ya cree que el asunto del indultó que propuso Miquel Iceta durante la campaña fue determinante en el último tramo para para evitar que creciera el PSC

Voz 18 28:06 no creo que fuera determinante pero estoy fue un elemento que genera una cierta desconfianza

Voz 19 28:10 eh

Voz 18 28:12 eh que sin duda pues ya había previa una desconfianza mantiene en pista de la capacidad del PSC para estar claramente alineados en una posición de beligerancia como en este momentos estaba exigiendo todo lo que era la posición más sensata más razonable es la posición del PSC que planteaba pues la reconciliación planteaba la unidad a la superación de la factura

Voz 19 28:36 bueno pues esto esto que es tan racional ICANN

Voz 18 28:39 es verdad que en momentos de combate pues no tiene no tiene muchos partidarios

Voz 1727 28:45 una última cosa señor Avalos el ex presidente extremeño Rodríguez Ibarra sostiene en un artículo que el PSOE debe crear una federación socialista catalana este es un debate eterno y acabar su relación con el PSC cómo lo ve

Voz 18 28:58 pues no lo veo bien un debate muy viejo el tampoco es no el señor Ibarra la primera es que lo dice son visiones distintas no ya del partido sino incluso de la propia misión España no es desde luego no lo compartimos esa esa visión yo creo que además se ha demostrado es que desde la autonomía de las organizaciones en esta ocasión achacar una coordinación de la entendimiento y muy positivo la Organización de los socialistas catalanes no esto funcionaba perfectamente pues el PSC de hoy sin duda es también en parte el PSC que fue por lo tanto no es un partido reinventado por más de que ha tenido un reposicionamiento que yo creo que que está muy bien no ha sido muy valiente reposicionamiento

Voz 20 29:48 te ha costado

Voz 1727 29:50 Juan José Luis Ábalos gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 16 29:55 saludamos ahora

Voz 1727 29:56 hay que es portavoz adjunta del Grupo Confederal de Unidos Podemos en el Congreso buenos días hemos perdido esa comunicación vamos a hacer una vamos a hacer una pausa no tenemos al teléfono al portavoz secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas buenos días

Voz 16 30:15 muy buenos días por qué renuncia ciudadanos intentar formar gobierno siendo la fuerza más votada

Voz 19 30:21 no nosotros no renuncia a nada está claro que hemos podido ganar las elecciones autonómicas catalanas pero también está claro nosotros defendimos que que formar gobierno con las fuerzas constitucionalistas sí eso fuerzas constitucionalistas pues se suman lo que suman por lo tanto ahora mismo hay otros que piensan que que pueden formar gobierno que tienen los votos suficientes y nosotros estaremos que a ver si realmente ese poder forma esa esa mayoría eso no nosotros vamos a seguir defendiendo que se cumplan las reglas de juego que cumpla la edad no más de cómo nos hemos dado pero está claro que el bloque constitucionalista pues no tiene una mayoría a poder formar gobierno

Voz 1727 31:14 pero la señora Arrimadas va a privar a los catalanes de escuchar su programa de gobierno lo que lo que yo haría si pudiera gobernar

Voz 19 31:21 bueno yo creo que es lo que llevamos haciendo ya semanas es lo que los catalanes han

Voz 1727 31:28 bueno placa campaña no da para mucho no para explicar un programa de gobierno la campaña ha dado para otra cosa no

Voz 18 31:34 Jerez y un discurso es ni un discurso

Voz 19 31:39 despidiera pues también no pues yo creo que todo el mundo tiene claro cuál es el programa de de ciudadanos que estado explicarlo y ahora hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos hay que realmente pueden formas una mayoría estaremos ahí a la a las perspectivas sin duda defendiendo nuestro nuestro programa electoral y defendiendo a veces compromisos que hemos adoptado con ese mía

Voz 1727 32:08 es una decisión tomada ya no la de no iniciar los trámites para intentar formar gobierno es una decisión tomada ya

Voz 19 32:17 bueno no es que no vamos a entrar hay conversaciones Esquerra Republicana Ny con el señor Puigdemont por lo tanto los que nos gusta los pudieran apoyar prácticamente el Partido Popular Partido Socialista pues sumamos lo que sumamos y por lo tanto nosotros estaremos a ver si otras fuerzas que que piensan que pueden tener mayoría para gobernar si realmente la tienen no a lo que hay que estar ese es si realmente pueden consolidar otras mayoría todo no me eso se vaya viento pues habrá que ir tomando decisiones

Voz 1727 33:00 cómo interpreta usted la llamada a la concordia al inicio de reformas que hizo el Rey en su discurso de Nochebuena esa parte concreta en qué se debe en que se debería traducir

Voz 19 33:12 bueno nosotros creemos que lo hemos defendido también Chente no que que el proyecto común español aparte de defender su existencia hay que defender digamos su calidad no que sea un proyecto atractivo para ver hacen falta reformas y por lo tanto yo creo que que son los verbos aplicada de Ciudadanos se debatió intentando a ustedes es que esa reforma se lleven se lleven a cabo lo que España no puede defenderse desde el inmovilismo sino que se debe defender desde desde reformas de todo lo que él y luego la la convivencia está claro pero la convivencia también está claro que se debe hacer dentro de de las normas que todos respetamos y pues es fácil que podamos que las instituciones para funcionar el Parlament de Cataluña pueda funcionar Si alguien no respeta dando armas si alguien decide que leyes el incumple pues según su voluntad pues resulta muy difícil prácticamente resulta imposible que que esas instituciones donde se debe visualizar esa esa convivencia pues puedan funcionar

Voz 1727 34:24 el apoyo que apoyarán los Presupuestos Generales del Estado del PP es un partido en fin al que le cuesta hacer reformas

Voz 19 34:32 no si se cumplen los los compromisos adoptados tenemos un principio de acuerdo hay algunos flecos aunque hay que que hay que negociar Si si esos si se llegan a acuerdos pues pues los a los apoyaremos y si no no está claro que con la tal como está la aritmética parlamentaria de las reformas que se puedan hacer en esta legislatura pues habrá que hacerlas Pozo llevando cuerdos con el Partido Popular o siempre llevando con los que la oposición como ya hemos hecho en en algunos casos pero los dos tenemos un acuerdo un acuerdo de investidura con el Partido Popular íbamos a exigir que se cumpla en esas reformas que tenemos que tenemos a acorraladas vamos a ver está claro que el Partido Popular le cuesta a arrastrar los pies a la hora de de las reformas pero yo creo que nuestra funcione es obligarle a cumplir Cuerva cumplió la reforma sino por buscar mayorías alternativas en el Congreso para que esas reformas que España necesita pues

Voz 1727 35:34 José Manuel Villegas gracias buen día

Voz 16 35:37 venga muchas gracias saludamos creo que sí que ahora puedo saludar ahí NB Larrea hola ahora así como el encuentro están felices fiestas antes de nada

Voz 1727 35:48 por qué cree que Ciudadanos ha recogido el voto no independentista en Cataluña mucho más que el PSC ustedes

Voz 1365 35:54 bueno yo creo que lo que hemos visto en Cataluña han sido un escenario tremendamente polarizado precisamente cuando nos encanta

Voz 16 36:01 estamos ante escenarios muy polarizado

Voz 1365 36:03 aparte yo creo que no era una característica de la ciudadanía catalana sino que ha sido fruto de todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos meses Si en estos dos últimos años

Voz 19 36:14 por echar cada vez más leña al fuego por parte de los

Voz 1365 36:17 dos bloques que yo creo que es una consecuencia clara de eso no pienso que nos encontramos ante una muy mala noticia porque en Cataluña lo decía el otro día también no ha ganado ninguno de los bloques que no ha conseguido imponerse sobre el otro sino que ha ganado el bloqueo

Voz 1727 36:31 ningún distrito de Barcelona votó mayoritariamente por Catalunya en Comú siendo la formación de Ada Colau la que gobierna la ciudad desautorizada con la US resultado

Voz 1365 36:42 bueno en absoluto yo creo yo que soy navarra también creo que el voto dual en en determinados lugares de nuestro país es muy común y que precisamente Ada Colau es una de las alcaldesas creo que la más a nivel de aceptación de de la última década no y creo que el nivel municipal está en cierta medida bastante desvinculado de de dan del nivel autonómico y especialmente en unas elecciones que han sido excepcionales en Cataluña precisamente por este escenario polarización que que hemos ido viendo a los a lo largo del último año

Voz 1727 37:15 venimos contando que el rey en el discurso de Nochebuena llamó a modernizar España llamó a no paralizar el país acabamos de escuchar al portavoz de Ciudadanos decir que si con el PP las reformas no se pudiera hacer algunas de ellas están dispuestos pues a a estudiar otras alternativas en el Congreso como otros partidos usted que de que esa llamada del jefe del Estado a modernizar España va a tener respuesta por parte ha del PP del Gobierno o se pueden formar otras mayorías la eterna pregunta de esta legislatura

Voz 1365 37:47 aquello con lo que me quedaría del discurso del Rey no es precisamente por su llamada la modernización sino con el hecho de que hizo un discurso muy vacío y que me parece que estaba bastante alejado de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en esas referencias a la crisis que parece que ya hubiera pasado cuando tenemos unos niveles de pobres altísimos

Voz 19 38:04 o ese pasar de puntillas por la corrupción

Voz 1365 38:07 cuando tenemos al presidente del Gobierno indiciariamente ese que cobro

Voz 19 38:11 los cuatrocientos mil euros de la caja de El Pardo

Voz 1365 38:14 popular yo no me quedaría con que con qué han haya hecho un llamamiento a la modernización hizo un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas independentistas y yo lo creo que quien tenía que haber sido más responsable

Voz 0644 38:25 pues que octubre tremendamente débil

Voz 1365 38:27 durante el que que dio el pistoletazo de salida al ciento cincuenta y cinco yo es con eso con lo que me quedaría creo efectivamente creo que hemos sido los tuvimos en ponerlo encima de la mesa que España necesita grandes reformas para ser un proyecto de futuro

Voz 18 38:41 es un país moderno

Voz 1365 38:43 pero esas reformas creo que van a venir de la mano de un impulso constituyente que desde mi punto de vista tiene que construirse en primer lugar en una alianza de las costas progresistas en nuestro país y creo que precisamente lo que nos deja una de las lecturas que nos dejan las selecciones catalanas este las fuerzas progresistas cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo y fuerzas progresistas como el PSC Esquerra que echan más leña al fuego de la dinámica de bloques lo que nos encontramos es que Finanzas brechas en ambos bloques quién hegemónica tanto el bloque independentista como el bloque nacionalista español es las derechas

Voz 0644 39:18 sí creo que esa es la lectura unas las lecturas más preocupa

Voz 1365 39:21 antes que que nos encontramos después de la selección

Voz 16 39:23 Irán lleve gracias por atender a la SER buen día a vosotros gracias a sus planes

Voz 1727 41:46 hace cuarenta años el salón de Tapices del Palacio de la Moncloa se convirtió en el escenario de los Pactos de la Moncloa un acuerdo fundamental para el futuro de la democracia española quedaba entonces los primeros pasos y aunque es más que posible que su repercusión en los libros de historia sea bastante

Voz 26 42:01 menor lo que hoy se firma allí mismo también toca de lleno la vida de miles de españoles Gobierno sindicatos y patronal firman la subida del Salario Mínimo Interprofesional un cuatro por ciento el año que estamos a punto de estrenar Rafa Bernardo

Voz 1827 42:16 el acuerdo que se firmará hoy incluye la subida del cuatro por ciento del SMI para dos mil dieciocho que pasa por tanto de los actuales setecientos siete euros con setenta céntimos en cuatro este pagas a setecientos treinta y cinco euros con noventa céntimos también en catorce pagas y también se pactan las subidas que llevarán al Salario Mínimo hasta los ochocientos cincuenta euros en catorce pagas para dos mil veinte según fuentes de los agentes sociales para alcanzar ese hito se ha pactado una subida del cinco por ciento en dos mil diecinueve el diez por ciento en dos mil veinte el salto que dará el Salario Mínimo De cumplirse estas en las por tanto del veinte por ciento en tres años INE casi el treinta por ciento si se incluye la subida pactada el año pasado entre Gobierno y PSOE que aumentó el SMI un ocho por ciento así que en dos mil veinte el SMI se quedará en el entorno del sesenta por ciento del salario medio que es lo que recomienda la Carta Social Europea ha sido una aspiración sindical constante en los últimos años desde las centrales avisan de que para dos mil veinte ese salario medio habrá subido así que no renuncian a exigir para entonces subidas adicionales del Salario Mínimo si es necesario para alcanzar esa proporción aconsejada desde Europa en todo caso el pacto empezará a reflejarse en normas con validez legal este próximo viernes cuando el Gobierno apruebe el real de tres no con la subida para dos mil dieciocho Los otros aumento será realidad en los correspondientes reales decretos que se firmen a finales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo que cada año el aumento del PIB real supere el dos y medio por ciento ICA el crecimiento de la afiliación media a la Seguridad Social sea de cuatrocientas cincuenta mil personas Yeste es Rafa el primer pacto de Estado que Rajoy firma con los agentes sociales desde que llegó a la presidencia del Gobierno hace ya seis años la última vez que los líderes empresariales y sindicales estuvieron con un presidente del Gobierno firmando un acuerdo en el salón de Tapices fue hace casi siete años el dos de febrero de dos mil once cuando se solemnizar el llamado Acuerdo Social y Económico el en aquel texto incluía la reforma de las pensiones cuyo punto más destacado el aumento gradual de la edad de jubilación a los sesenta y siete años una norma que sigue en vigor aunque ha sufrido cambios por la reforma de pensiones de dos mil trece el base incluía otras disposiciones referidas a negociación colectiva políticas de empleo diálogo en torno a los empleados públicos que en este caso fueron barridas totalmente por el cambio de Gobierno y la aprobación de la reforma laboral de Rajoy que tuvieron lugar unos meses después de los seis firmantes del pacto de dos mil once en el salón de Tapices sólo repite hoy uno el presidente de CEOE Joan Rosell por qué firmaban también Rodríguez Zapatero y Valeriano Gómez nueve meses después el PSOE perdió las elecciones Jesús Terciado que dimitió en plena investigación judicial sobre cobros que empresas suyas habían realizado a la patronal que dirigía Cepyme un caso del que ha sido absuelto este verano Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo que decidieron no presentarse a la reelección en los últimos congresos de UGT y Comisiones el primero en dos mil dieciséis el último este año

Voz 1727 47:01 cómo estás Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días estás bien estoy bien bueno estoy con la tradicional fiebre navideña que es una es una costumbre familiar enfermar en estas fechas atrae a casi la fiebre es tradicionales en Navidad te voy a contar una historia Jabois pues voy a hablar de un chico de dieciséis años indio que se llamaba así Juani que un día decidió no ir a trabajar y meterse en un cine esa decisión le costó el puesto de trabajo lo despidieron pero a cambio ese día conoció a este señor pero yo no quiero ser empezaron a juicio y no quiero que conquistara nadie no conocía Aldo se conoció a Lorena

Voz 20 47:41 a Chaplin a Chelsea es es decir que de cambio le cambió la vida tú querías hablar hoy de Chaplin porque además del placer que significa andar del estamos de aniversario no si cuarenta cuarenta años de su muerte Pierre excusas bueno de todos modos Ferrero se podía buscar cualquier cosa incluso el homenaje a su doblador con el que con el que muchos españoles pues nos introducimos en la obra de la obra de Chaplin y fíjate que leyendo leyendo sobre

Voz 31 48:16 de sobre su vida Hay repasando

Voz 20 48:18 los sus películas te das cuenta de que su última obra maestra recordarás años cincuenta fue una película que no tuvo el mismo reconocimiento de Tiempos modernos o el mismo reconocimiento del gran dictador pero pero en ellas quizás enseña algo aún más valioso que el hecho de de desnudar el capitalismo que era lo que hacía en tiempos modernos cuando finalmente su trabajo consistía en en no sólo apretar la tuerca sino apretar un trámite por Carlos recuerdas aquellas en la que apretaba la tuerca entre varios ya paran en la efectividad fuese mayor o la Europa fascistas que teníamos que empezábamos a tener encima ya con el con el gran dictador por este cuarenta aniversario de su muerte a recordar la película en la que más habla del que es Candilejas en Candilejas Chaplin en sí ya todo lo que había debajo de Charlot su su gran personaje estaba subida estaban sus sueños estaban sus inseguridades payaso que protagoniza Candilejas ese payaso que se llama caldero y es un viejo alcohólico que remite al padre de Chaplin es

Voz 1827 49:20 enamorado también de una actriz casi adolescente

Voz 20 49:23 dijera lo que remitía al propio Chaplin y finalmente era un viejo desesperado e lleno de una amargura que señala a la decadencia muy poco sofisticada decadencia de la artista que pierde su talento o algo aún peor que cree haberlo perdido

Voz 1727 49:37 no has mencionado todavía Buster Keaton

Voz 20 49:39 pues no no lo mencionado no me quiero olvidar de él porque en esa película salen los dos feeling esa película los dos Free él están despidiendo un mundo que de alguna manera se ha despedido ya de ellos que era del cine mudo el tiempo en que ellos fueron dioses tampoco me quiero olvidar de una cosa de una de una ironía el Oscar el único Oscar que ganó en competición Chaplin en su carrera lo cocido la a esta película a Candilejas pero no por su por su por su interpretación el genio del cine mudo lo no puede haber compuesto la música de esa película fíjate qué paradoja un beso

Voz 1727 50:11 hasta mañana un beso

Voz 9 50:16 hoy por hoy

Voz 1 50:24 hoy por hoy las noticias de Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 50:30 buenos días ha llovido esta noche en Madrid y puede seguir haciéndolo a lo largo del día aunque es más probable que las lluvias vuelvan por la noche vamos a estar además en alerta amarilla por rachas fuertes de viento Hi5 grados ahora mismo en el centro de la capital se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER las personas con VIH podrán al fin acceder a las licencias de taxi en Madrid hasta ahora una ordenanza les impedía obtener esa licencia y ejercer como profesionales del sector porque la enfermedad estaba catalogada de forma incorrecta como enfermedad infecto contagiosa en lugar de infecto transmisible Vicente Estrada es el jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico

Voz 33 51:08 seis mil personas nuevas condiciones que no es contagiosa como puede ser por ejemplo va con los nuestra normativa no tenía ningún fundamento a absolutamente fuera de todo tipo de de justificación

Voz 1434 51:20 desde CSIF recuerdan que esta restricción injustificada Se mantiene en otros ámbitos como las fuerzas de Seguridad del Estado o el cuerpo de policía y este martes además vuelven las protestas de los trabajadores de avanza la compañía de autobús que une la capital con varias localidades del sur de la región los empleados retoman hoy la huelga con una protesta que comenzará a las nueve de la mañana dentro de unos minutos y terminará frente al Ayuntamiento de Getafe reclaman mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad del servicio SER Madrid Sur David Calleja