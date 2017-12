Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:12 la noche deja dos sustos a los vecinos de la Costa del Sol dos terremotos entorno a los tres grados en la escala de Richter con epicentro en Torremolinos Roberto Torija

Voz 1827 00:22 los vecinos los han sentido en plena madrugada aunque según un primer balance no han provocado ningún daño ser Málaga Jesús Sánchez han sido de grado

Voz 2 00:29 tres en la escala Richter y se han registrado esta pasada madrugada con epicentro en Torremolinos los dos temblores con apenas tres horas de diferencia a las dos de la madrugada y entorno a cinco han tenido una profunda de setenta y nueve kilómetros a pesar de ello han sido percibidos por numerosos vecinos en varias localidades de la costa malagueña del interior de esta provincia no hay constancia de años pero no han sido los únicos seísmos que se han registrado esta madrugada en Andalucía otros dos han sido detectados frente a las costas de Motril en Granada aunque han sido levemente inferiores a los de Málaga

Voz 1827 01:01 los cuatro grandes partidos valoran aquí en la SER el discurso del Rey la situación política cinco días después de las elecciones en Cataluña tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llaman abrir un proceso de análisis tras unos

Voz 1985 01:13 resultados adversos ciudadanos Menzel

Voz 1827 01:15 por tanto en votos como en escaños se defiende de las críticas de quienes les acusan de renunciar a formar Gobierno dicen que seguirán a la expectativa mientras que para Podemos lo que han gana lo que ha ganado aseguran es el bloqueo Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 01:28 los días Fernando Martínez Maíllo del PP asegura que es injusto que el resto de partidos les tachen de inmovilistas y lanzaba este mensaje ciudadanos dice que tienen vértigo a reformar el a formar un gobierno en Cataluña a pesar de que los números no salen

Voz 4 01:42 a nosotros le gustaría que la señora Arrimadas hiciera en fin pues el trabajo que como corresponde como como aquella persona que ganó las elecciones no hay que poner en bandeja los independentistas formar gobierno

Voz 1772 01:55 le contestaba el secretario general de Ciudadanos Josema

Voz 1772 02:10 José Luis Ábalos del PSOE cree que España necesita reformas estructurales una segunda transición ha llegado decir aunque con el Gobierno de Rajoy considera que es complicado

Voz 1827 02:19 es totalmente

Voz 5 02:21 pues es muy difícil ningún pulso por lo tanto es que es complicado establecer esos actos porque además tienen que tener la edición su merecida

Voz 1772 02:32 en Podemos y One Bellaterra cree que después del veintiuno de diciembre han ganado los partidos de derechas más allá de independentistas o no independentista

Voz 6 02:39 todas las fuerzas progresistas cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo cuando fuerzas progresistas como el PSC Esquerra que echar más leña al fuego de la dinámica de bloques lo que nos encontramos es que

Voz 1827 02:52 en ambos bloques todos los

Voz 1772 02:53 partidos menos podemos aprueban el mensaje

Voz 1827 02:56 la del Rey en Andalucía hoy se aprueba la modificación de la jornada laboral de los funcionarios pactada con los sindicatos para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la semana de treinta y cinco horas seguirán trabajando de forma presencial esas treinta y cinco horas semanales pero ahora tendrán que completarla con dos horas y media más de formación trabajo distancia Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 03:14 el Consejo de Gobierno de la Junta prueba esta mañana esta medida por la que se restablece la jornada de treinta y siete horas y media para los doscientos cincuenta mil empleados

Voz 1727 03:22 pocos andaluces que cumplirán como decía con treinta

Voz 0534 03:24 cinco horas presenciales y las otras dos horas y media restante con tareas de preparación y organización del trabajo propio la presidenta de la Junta en la entrevista de Navidad de la Cadena Ser Andalucía defiende la legalidad de esta medida y acusa al Partido Popular de ponerle piedras en el camino

Voz 7 03:39 claro que sí además con rigor con rigor en el marco de la ley en el marco como bien decía el ministro de Justicia de la autonomía que tiene la Junta de Andalucía para organizar su servicio lo que yo no voy a permitir ya es que se ataque a la sanidad andaluza y a la educación pública andaluza y al mismo tiempo pongan piedras en el camino para que no se mejore

Voz 0534 04:03 la propuesta de la Junta que hoy se ratifica en Consejo de Gobierno fue aprobada por unanimidad por los sindical

Voz 1827 04:09 estos esto en España en Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea dirigido esta madrugada al país por televisión para justificar el indulto que ha concedido al ex presidente Fujimori lo ha hecho calificando de errores los crímenes de lesa humanidad que llevaron al mandatario de la cárcel el perdón del presidente ha indignado miles de peruanos que se han echado esta madrugada a las calles a protestar Julia

Voz 8 04:27 Colin Kuczynski insiste en que ha tomado la decisión por razones humanitarias y sostiene que su liberación es buena para la democracia del país

Voz 9 04:34 estoy convencido que quién es no sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión la justicia no es venganza

Voz 8 04:45 el antiguo humorismo sin embargo a llamando traidor al presidente porque en campaña prometió no indultar al ex mandatario ya ha pedido que no haya impunidad a las críticas del Congreso se han unido las de la calle de miles de personas se han manifestado para protestar por el indulto que permitirá que Fujimori salga de prisión cuando cumplido doce de los veinticinco años

Voz 1727 05:07 es que está condenado el líder de la oposición

Voz 1827 05:10 Rusia Alexéi naval ni ha llamado a boicotear las elecciones presidenciales del año que viene después de que la autoridad electoral de aquel país le haya prohibido presentarse estar condenado por un supuesto desvío de fondos acusado a Vladimir Putin de estar detrás de esta decisión que aspira a perpetuarse en el poder hasta dos mil veinticuatro Álvaro Zamarreño naval ni ha pedido a los suyos en respuesta que boicotee en esas elecciones el próximo marzo aunque las encuestas pronostican una cómoda victoria para al hoy presidente Vladimir Putin este joven opositor era de los pocos con capacidad de al menos tener un nivel significativo de votos la mañana había conseguido quien actos decenas de ciudades por todo el país cientos de personas de Irán el respaldo a su candidatura al hay ruso a Marco anónima de quinientos apoyos de lectores para candidatos independientes pero poco después la Comisión Central Electoral rechazaba la inscripción

Voz 1985 05:59 Schulz luego a imprimir

Voz 1827 06:04 el cava que naval ni es elegido por lo que no se podía dar el visto bueno dura y es inelegible porque el dos mil trece fue condenado por malversación de fondos el cumplimiento de la sentencia quedó en suspenso y los opositores lo consideran una clara condena política

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y seis las ocho y seis en Canarias

Voz 0789 06:37 buenos días Pepa buenos días a todos es la frase más repetida después de las elecciones del día veintiuno a partir de ahora debe imponerse el principio de realidad lástima que como dijo Ortega hay tantas realidades como puntos de vista eso es lo que está pasando en el independentismo los mismos datos reafirman a unos en el unilateralismo disuaden a otros

Voz 7 06:58 en el unionismo o constitucionalismo

Voz 0789 07:01 la FAES de Aznar lidera la corriente muy numerosa que cree en la necesidad de endurecer las políticas ciudadanos ha ganado piensan porque practicó la intransigencia sin matices y añaden la condescendencia del Gobierno lo ha hundido las posiciones intermedias fueron castigadas otros piensa lo contrario que la persistencia del fenómeno independentista obliga a negociar es la posición más extendida fuera de nuestras fronteras ayer la veíamos reflejada en Le Monde in les secó que iba aún más lejos si Rajoy no desatascar la situación Europa tendrá que intervenir señalaba en un titular Rajoy que junto a Soraya Sáenz de Santamaría hubiera tenido que dimitir en cualquier país de nuestro entorno la misma noche del día veintiuno Se sitúa en medio de estas dos posiciones y entiende que no ha de moverse ni un milímetro como vemos los resultados del día veintiuno sólo sirvieron para que cada uno reafirmar sus opiniones previas yo no puedo reprocharle porque a mí me pasa igual pienso lo mismo que pensaba antes dos cosas sobre todo que la independencia de Cataluña no es posible hoy por hoy que el soberanismo no tiene suficiente fuerza para hacerla efectiva que empecinarse en ello de forma unilateral es una locura

Voz 12 08:07 que el independentismo es una evidencia político social

Voz 0789 08:09 de gran envergadura y que empecinarse en ignorarlo es otra locura tarde o temprano habrá que modificar el actual statu quo y no sólo para Cataluña lo que obligará a revisar la arquitectura autonómica general decir esto es hoy un sacrilegio pero ocurrirá de todas maneras hay algo previo Cataluña es una sociedad partida en dos ningún catalán piense lo que piense puede tener una prioridad mayor que restañar las heridas y restablecer la convivencia

Voz 13 08:34 y una coda final lo que ocurre en los próximos meses va a depender en gran medida de las decisiones judiciales que van por su propio camino Icon su propio calendario

Voz 11 08:48 Rosa Márquez buenos días

Voz 7 15:51 señoras señores con Pepa Bueno de dieciséis minutos de la mañana las ocho y dieciséis en Canarias mañana de martes de Navidad en Hoy por hoy con Carmen Remírez de Ganuza buenos días feliz Navidad a todos feliz Navidad Carmen Luis Alegre buenos días

Voz 1827 16:20 buenos días Pepa feliz Navidad igualmente

Voz 7 16:23 en Barcelona Xavier Vidal Folch Bon Nadal hola hola buenos días cómo estás suficiente bueno mañana muy centrada todavía en los ecos del discurso del Rey más esperado que otros años por razones obvia en el que además de las diferencias de tono con tres

Voz 1727 16:39 de octubre hubo de fondo una llamada a la concordia la búsqueda el diálogo que apelaba desde luego directamente a los dirigentes independentistas pero también hubo una llamada al Gobierno central lo ha sido hemos interpretado todo sea los partidos políticos

Voz 11 16:52 para iniciaron una agenda de reformas actualizar España sede

Voz 1727 16:57 que esperar mucho más Xavi de un monarca costó

Voz 11 17:00 mal como mucho más quizá todo esto es este discurso ha sido muy interesante porque para mí es la segunda parte puso el tres de octubre el discurso el tres de octubre fue un discurso verdaderamente excepcional en una situación

Voz 27 17:19 qué extraña e Isaac

Voz 1985 17:23 la habitual que respondía

Voz 11 17:26 la culminación de un gol

Voz 1985 17:28 me parlamentario la celebración de un referéndum ilegal fue el discurso la firmeza it is me parece a mí lo que es la segunda parte desde que el discurso o lo que le faltaba que el discurso que es la parte de la flexibilidad de la flexibilidad quiere decir varias cosas que me parece necesario subrayar uno pensar en positivo decir dos pensar pensar en positivo de cara al futuro es decir no está a y mirándonos las las heridas las visiones del

Voz 11 18:05 desde el pasado inmediato sino que se puede hacer y qué se puede hacer en cierta forma todos juntos partiendo por supuesto del respeto

Voz 1985 18:13 e indeclinable a la al ordenamiento constitucional después respeto mutuo esto es muy importante porque aunque aunque hayan me ideas que no merecen respeto si las personas si los elegidos en el merecen respeto sí por tanto respeto a la pluralidad alguien comentaba que no ha tomado nota de lo que de lo que dan votos de la voluntad de los catalanes en las urnas pues no pues cuando se reconoce que hay una pluralidad y que hay que es un fin extraer todo todo todo lo posible pensar en todos afrontar los problemas que afectan a todos eh respetando esa pluralidad Irene pensando en el bien común de todos a mi me parece que es un algo que sí tiene en cuenta la voluntad de los catalanes no de UNAMID esta podio tramita claro aquí luego cómo traducimos esto no jarreros que los principios están claros cómodo traducimos en una situación en que no hay una mayoría para la independencia pero tampoco hay una mayoría eh para retomar el camino que pretendían todos aquellos eh que que estaban contra contra la independencia hay de alguna manera un un empate infinito y hay algunos problemas políticos uno de los cuales es como como desde el Estado eh dispensa un trato específico intentando comprenderlo intentar buscando soluciones positivas y creativas al a dos millones de catalanes que están ahí como los dirigentes de estos dos millones de catalanes comprenden que no pueden gobernar solo para para los suyos sino para todos bueno sí hice responden a estos dos preguntas positivamente iremos bien sin doce responden correctamente esos las preguntas iremos mal voy yo yo no terminado compartir que

Voz 12 20:24 sea un complemento a su discurso del del

Voz 1985 20:26 en octubre yo creo que que en gran medida es una

Voz 12 20:29 la es una enmienda a su a su discurso del del tres de octubre no yo creo que que en el discurso de Nochebuena básicamente no dijo nada esto esto implica una enorme mejora respecto respecto al al discurso del del día tres que fue un discurso el tremendamente beligerante un discurso con el que en gran medida perdió la capacidad arbitral que le que le corresponde y ha vuelto pues bueno pues al al discurso que yo creo que le corresponde en cierto modo pues a un jefe de Estado un discurso en gran medida en gran medida vacío que señala una serie de temas pero sin sin pronunciarse sobre el contenido sustancial de ellos en realidad casi da la sensación de que enunciado a esos esos temas para que no se puede decir que no hablo de ellos pero tampoco es fácil saber qué qué es lo que tenía que que proponer al respecto es que creo que en gran medida esa es la la tarea que le corresponde a a un jefe de Estado no es verdad que que en muchas ocasiones pues bueno claro está esa apelación

Voz 28 21:22 León a El país moderno a no sé a la necesidad de construir con ilusión futuro

Voz 12 21:28 yo creo que falta precisamente eso falta un proyecto de futuro basalto proyecto futuro ilusionante yo creo que ahora mismo España no lo tiene y lo debería tener y lo tiene que buscar no debería ser imposible busca Royo que sea ahora mismo por ejemplo España ocupa una posición que podría ser muy protagonista en la Unión Europea podría liderar pues yo no sé un movimiento de todos los países del sur de la Unión Europea pues a favor de una fiscalidad común a favor de museos hay que que los países de la Unión Europea no puedan competir entre sí por eso la baja no puedan competir entre sí por impuestos a la baja se estos el tipo de cosas que nos permitiría unirnos como país y unirnos

Voz 1985 22:04 con otros países que están en esto

Voz 12 22:06 acciones similares para recuperar un proyecto ilusionante ilusionante que en Cataluña en gran medida ahí porque será un proyecto que puede ser falso engañoso ilusorio todo lo que todo lo que le parezca pero hay un proyecto ilusionante que sobre todo a estar juvenil les les puede les puede ilusionar y puede puede generar este tipo de de movilización respecto a la situación en la que estamos yo creo que no cabe ser no cabe ser plenamente optimista porque yo creo que aunque todos los partidos todos los actores más o menos por separado vean que que tanto la vía unilateral la independencia como como el Inter todo ignorar a esa mitad de catalanes que han votado por Porro opciones independentistas en las dos opciones unilaterales en este sentido son descabelladas son completamente es ayer el pruebas que aunque lo voy a los partidos por separado ahora mismo se ha instalado una dinámica de competencia entre Interior a cada uno de los bloques competencia entre entre los partidos de tal forma que pues PP y Ciudadanos va a disputar a escala a escala nacional van a tener que disputar con las posiciones más duras aunque sean que sólo aunque sepa que son erróneos a tener que disputar las más duras lo mismo en el bloque independentista se van a disputar los mismos votos van a tener que hacerlo digo por una por una lógica de competencia sino de racionalidad por una competencia van a tener que disputar con la exposición más y yo creo que esto no nos augura un futuro complicado Carmen Carmen Remírez de Ganuza

Voz 29 23:26 a ver eh estoy de acuerdo con Luis en que el discurso del que es de octubre fue un discurso excepcional en lo que no estoy de acuerdo es en que fuera malo creo que fue absolutamente necesario y creo que hay que colocarse en el momento en del uno de octubre que fue

Voz 1727 23:42 un fracaso estrepitoso del Estado el tres D

Voz 29 23:45 hombre que estaba todo el mundo en la calle el Estado estaba ausente España está absolutamente desmoralizada había un vacío de poder inmenso y el jefe del Estado lo que hizo fue ejercer su función lo hizo es verdad momento excepcional normalmente en palabras vulgares no debe mojarse tanto es decir arriesgó pero arriesgó ganó porque gracias a esa intervención ya no sólo a los políticos se pusieron de acuerdo reaccionaron que eso es así lo que ocurrió no sólo eso es que el ánimo de la nación se recompuso y esa es la realidad entonces vuelvo a darte matizada mente la razón estoy de acuerdo contigo en que éste ha sido muy diferente no es no es que ya ha sido muy diferentes que así es que ha vuelto a ser lo que siempre han sido los discursos del Rey con una variedad es que por primera vez ha nombrado el problema se ha extendido de verdad en el problema ya he dicho cosas serias sólo que con uno o con no con aquella claridad con aquella contundencia que habló el tres de octubre pero he hecho cosas muy serias primero hablado por su nombre del problema ha dicho que el problema que hemos tenido la dificultad por la que hemos pasado se llama Cataluña ya hecho advertencias muy con tretas acerca del ejercicio del poder que va a nacer estos partidos porque porque pese a lo que decía Xavier y yo creo que que esto no ha sido un empate infinito es verdad que ha ganado ciudadanos pero sinceramente la frustración que hay en España acerca de que los catalanes hayan vuelto a colocar en el disparadero del poder en la posibilidad de gobernar a los mismos que el Tribunal Supremo

Voz 30 25:28 juzgando y que probablemente muy probablemente va a inhabilitar antes de un año

Voz 29 25:32 es tremenda entonces había razones no sé si tantas pero muy parecidas para que el Rey hoy se pronunciará con la misma contundencia el tres de octubre si no lo ha hecho es porque su función constitucional está más cerca de este discurso que el otro tenía que normalizar en ese sentido creo que acertado pero es verdad que la frustración sigue siendo enorme la gravedad política es increíble el vacío de poder en España sigue siendo muy preocupante lo que está pasa

Voz 1727 26:02 a qué te refieres con eso del vacío de poder en España

Voz 29 26:05 pues porque sea alabado muchísimo el ciento cincuenta y cinco la la forma de la aplicación la el contenido que es el ha dado al ciento cincuenta y cinco todos lo aplaudimos al principio porque digamos de decimos o sea con nos quitamos un peso de encima vale se le da el el el el balón otra vez a la al al Partido de los catalanes que los catalanes voten decidan pero lo que nadie contaba yo creo que el Gobierno no contaba ni tampoco el PSOE que fue el que aprobó esto ciudadanos si se ha beneficiado más pero en cualquier caso los tres partidos constitucionalistas han visto con el nombre frustración que la aplicación del ciento cincuenta y cinco se ha traducido en que los catalanes han vuelto decir que quieren lo mismo ya sé que hay la fractura es mucho más explícita que antes y ahora lo van a tener más difícil para llevar a cabo todo su su desafío pero siguen cometiendo desafiar al Estado igual que antes entonces creo que que el Estado necesita es una respuesta a esa situación no no hay nadie que diga claramente a lo mejor lo podía haber dicho al Rey pero yo creo que acertadamente no lo ha dicho pero alguien debería decir que ni pus Demon Nir ni Junquera van a poder gobernar en Cataluña que no diga eso es que no se atreve a decirlo porque no porque nos caigan mal sino porque hay un Tribunal Supremo que no va a poder permitir que estos señores gobiernen y esa gente se va a tener que error renovar iban a tener que correr las listas llevar a cabo sus ideas siempre dentro del marco de la Constitución

Voz 27 27:31 se ahí eh

Voz 1985 27:34 no ese empate infinito repetir aproximadamente en las el resultado de las elecciones de hace dos años pero en porcentajes casi exactos con alguna variante entre lo que llamaríamos lo que sí yo prefiero llamar áreas alguna avería de interna si hay un cuarenta y siete por ciento de ciudadanos de cualquier territorio de cualquier comunidad autónoma de cuarenta y siete por ciento de ciudadanos que está poniendo en cuestión las bases del Estado si eso no es eso continúa igual aproximadamente igual sin cambio ninguno no es un empate y por tanto ir por tanto no es un problema político

Voz 11 28:20 es que si no pues es un problema político idas puedo ganar

Voz 29 28:25 Xavier me refería el hecho de que de que van a gobernar de que pueden gobernando desde luego tendrán que pactar pero que pueden gobernar es eso significa un debate eso significa que han ganado

Voz 1985 28:37 sí bueno de la Amaya

Voz 1727 28:39 la parlamentaria eso o la mayoría parlamentaria

Voz 1985 28:41 de acuerdo pero la mayoría social no no no

Voz 1727 28:46 el lema que vamos a ganarlo aquí minuto vamos a dejarlo aquí unos minutos que tengo que poner publicidad

Voz 15 28:51 todos los planes de pensiones tienen comisiones

Voz 21 28:54 con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 7 28:58 conoce toda la verdad en Egipto punto Es planes de pensiones naranja de ING People impropia la Cadena SER emisora líder en España Cadena SER Nadine acompañando muchos años gracias por estar con nosotros lo que ocurre es necesario este tono esta voz impostada

Voz 15 29:31 pero bueno eso es lo que se hacen en las en la radio siempre no no no lo puedo decir más normal el estamos persona norma más normal pero que en la Cadena SER es la emisora líder en España muy bien la Cadena SER viene acompañando T desde hace muchos años muy bien así norma gracias por seguir con nosotros ha visto cómo se pueden decir las costes encantada

Voz 32 29:55 sin tras

Voz 15 29:56 denuncia irá el tonito no perdón no lo puedo

Voz 1827 29:59 Italia

Voz 7 32:09 ah bueno XXXII ocho y y dos en Canarias con Xavier Vidal Folch Carmen Remírez de Ganuza Luis Alegre

Voz 1727 32:16 estaba iniciando Rubén hemos hecho la pausa a propósito de si era un empate infinito o no lo que vienen arrojando las urnas en Cataluña ella vemos como le llamemos dos porcentajes muy parecidos de población ligeramente por encima los que no quieren la independencia que elección tras elección Xavi nos devuelven el problema político no vuelven a poner encima de la

Voz 1827 32:41 esa efectivamente y por tanto hay que hacer política

Voz 1727 32:44 pero

Voz 1985 32:45 sí hacer política quiere decir entre otras cosas esta me parece a mí iniciar un poco de diálogo serio pero no teniendo en cuenta únicamente eh los rectores más polarizado aquellos que que en fin que dicen lo que dicen cosas como esto de la monarquía de ciento cincuenta y cinco eh es este tipo de este tipo de cosas teniendo en cuenta también que hay que estar me dijeron no tener tanto en cuenta de e elige el calentamiento preelectoral de inmediatamente poselectoral ahora hay que formar un Parlamento y quizá no sería bueno que se establecieran algunos diálogos con las gentes digamos más moderadas o menos politizadas dentro de dentro de dentro de distintos grupos por ejemplo dentro del campo independentista y aunque la campaña ha sido muy claramente eh bueno pues es de ciento cincuenta y cinco los presos los fugados el el Gobierno legítimo eso ha sido la campaña nacido no ha sido una campaña programáticas sino una campaña de cuatro lemas no pero hay matices dentro de Esquerra dentro de una misma Esquerra perdón hay matices entre Esquerra y que de cara al allá selección Catalunya claramente Luis que resta en o querría estar en una situación un poco un poco más fluida un poco menos Fórum eh frontal dentro de la misma Esquerra hay distintas sensibilidades hubo que retirar a Marta Rovira la segunda el éxito de la campaña porque eh con los cuatro lemas no iba a ninguna parte hicieron aparecer personajes seamos como el antiguo consejero en el mundo de Justicia que ha sido matizada mente y menos menos menos frontal dentro del PDK la Juve no no hablo tanto de la lista de o de los las primeros puestos de la lista que eso son poco pues esto el la pulsión Puigdemont la punción pasional hay gentes que están diciendo no a la unilateralidad por tanto hay volveremos a igual que antes como decía Carmen a igual que antes

Voz 1727 35:08 aquí hay candidato a Xavi en este programa que lo insinuó practicamente Marta Pascal la coordinadora general del PDK T antes de la campaña mucho antes de la parte de la campaña pero insinuó que por esa vía pues parecía que no había salida

Voz 1985 35:22 no exactamente sigue son los eh son bastantes en su partido que Ike iban momento una cosa es un presidente que está un poco fue era de él fuera en el terreno de la del terreno por tanto fuera de la realidad la más clara no o el candidato a presidente y otra cosa es que estar en el terreno y que son los alcaldes hizo un momento los que tienen el control de la del aparato del partido las finanzas del partido porque la lista de predicar depende de eso entonces esta gente no es gente con la que se puede hablar por supuesto cuando dices te puede hablar

Voz 1727 35:58 quién puede hablar pues pueden hablar los y los otros partidos

Voz 1985 36:01 porque además de una tensión Cataluña España hay una tensión Inter

Voz 1727 36:04 el han que es la primera que habría que resolver claro esto es la los galanes fue uno de los coches

Voz 1985 36:09 seguramente Inés Arrimadas tenemos un tendría que tomar algunas iniciativas por ejemplo intentaron hablar con intentar hablar con e incluso no digo ya para mi candidatura darse como para una investidura que sería extraordinariamente difícil sino imposible sí pero para crear un clima en el que empiece la legislatura de forma no polarizada entre el unilateralismo y la amenaza de volver a aplicar el ciento cincuenta ha subrayado

Voz 29 36:37 el dejado de poner el balón de la responsabilidad del tejado de Arrimadas el lugar de ponerlo en la otra parte que ni siquiera sabemos quién es el interlocutor porque es que lo único que sabemos es que los catalanes han votado a un señor que está exiliado decirte él que en realidad es fugado a Bruselas que

Voz 30 36:56 no tenemos otro interlocutor han votado mal no no no cómo voy a decir yo que han votado mal digo

Voz 11 37:02 es una frustración es una frustración absoluta este es el escenario es el escenario que tenemos y sobre el que hay que trabajar pues claro dices que han votado mal ha dicho

Voz 29 37:11 lo único que he dicho es que no sé por qué tiene que ser Arrimadas que me parece muy bien que lo haga ella ella pero que no sé se porque hay que

Voz 1727 37:17 dir le Arrimadas que haga el esfuerzo de diálogo

Voz 29 37:19 con la otra parte cuando es la otra parte la que está fuera fuera de España incluso la que tendría que ponerse

Voz 11 37:27 con una rima con ha sido ganar el partido ha sido el primero que responde ciertas responsables quiero hacer responsabilidad esto en realidad liderarlo y es aquí donde encontramos el principal escollo liberarlo le correspondía

Voz 12 37:42 al Partido Popular como como como cabeza del Gobierno español que GIS es que es a quién le correcto

Voz 11 37:47 de la que es la máxima responsable de la formación de gobierno de Cataluña sino al día

Voz 12 37:53 algo que pueda desencallar está esa situación porque claro de repente los encontramos anda la medicina no ha funcionado y la conclusión que se saca es que hace falta más dosis porque me parece una conclusión disparatada que gire sede del Gobierno el que tiene que buscar la vía de la vía de encaje y la vía de encajes pasa necesariamente

Voz 28 38:10 por por votar en algún en algún momento respecto a algún ir

Voz 12 38:14 a ver todo no esperamos a ver lo que lo que no valen las votaciones en las que nunca se sabe qué es exactamente lo que se está votando que es lo que no se está votando votando contra Rajoy votando unos gestores para los servicios públicos si se está votando la independencia es decir todas estas clarificar las lo pues convocarlas

Voz 11 38:31 quería decir algo Xavi que lo tenemos allí están están no

Voz 1985 38:35 eh

Voz 11 38:36 que aparte de las responsabilidades del Gobierno

Voz 1985 38:40 ahora lo tiene un poco más difícil porque el PP practicamente dejó de existir en Cataluña es es un acto bastante nuevo Gobierno también debería replantearse algunas cosas ya Diyala de una sala que mañana

Voz 1727 38:51 la de que de que Martínez Maíllo en fin hicieron mínimo

Voz 21 38:55 el análisis de de de de

Voz 1727 38:57 lo que estás diciendo Xavi es decir qué conclusión llega un partido que se convierte en irrelevante teniendo el Gobierno

Voz 12 39:02 a ello ha llegado a sacar pecho de el recurso que pusieron contra el Estatut lo cual me parece alucinante podría haberse callado podría haber hecho autocrítica podría haber hecho lo que decía pero sacar pecho a estas alturas de la película de Burdeos

Voz 28 39:15 sé cómo sería bueno que uno demonizar a a nadie yo creo que bueno todos todos

Voz 1985 39:24 he hecho alguna cosa positiva hay alguna cosa negativa porque sino no estaríamos aquí todos han cometido errores y efectivamente no quiero hacer ninguna equidistancia digamos todo lo que ocurrió sobre todo desde septiembre de de desde el área desde el área de la secesión fue un disparate mayúsculo que implica la mayor responsabilidad pero bueno todo el mundo el momento el diálogo ese momento también de decir bueno primero pasemos revista a ver qué hemos hecho mal unos y otros pero no sólo a nivel eh Gobierno central futuro gobierno esta también dentro de también dentro de Cataluña dentro de cada área ahí dentro de cada partido porque es que sino se hace un lavado

Voz 12 40:07 Peral

Voz 1985 40:08 en vamos a tener ropa sucia por mucho tiempo no

Voz 40 40:12 por ello habrá que pedir autocrítica me parece muy bien pero me parece muy ilusorio ha habido autocrítica en nadie pero mucho menos Luis en en en bus de mono en Yunquera es es que no les pides autocrítica han desafió al Estado han han conculcado la ley no les pide autocrítica es estas pidiendo autocrítica efectivamente a las que han perdido el que tienen mucho hoy al ser nada pero yo sí

Voz 12 40:32 diciendo es que cada uno tiene la responsabilidad que le corresponde en función del puesto institucional que ocupa en este sentido el partido de Gobierno en España tiene una responsabilidad mayor por qué porque cualquier reforma cualquier diálogo cualquier pues eso reforma de la Constitución que afecte sola la luna o la estructura general del Estado eso es una cosa que en último término tiene que decidir el Gobierno tiene que decir

Voz 11 40:56 el Senado en el Senado no tiene emular a y el sesenta por ser una reformar la Constitución quieren la unilateralidad la independencia vamos sobrados haberlo ojalá ojalá saberlo empezó a perder vamos a verlo porque una cosa es Sony Junquera pueden comer

Voz 29 41:10 no es la única posibilidad es que esa ilusión que tú no seas trasladado se materialice yo creo que estamos muy lejos

Voz 11 41:16 en todo eso sea realidad hojalata

Voz 29 41:19 en tu razón porque es la única

Voz 11 41:21 a la mitad en el exilio y no sé qué tal y de todas Ricardo Costa sirvió sin excepto demos un poco vamos a decir es verdad pero el asunto es cuando tienes una par de los candidatos en la cárcel otra parte de los candidatos fuera

Voz 1985 41:38 te sorprende que se dependen

Voz 11 41:40 como las que bueno pues no sé

Voz 1727 41:43 dónde está la sorpresa la dije dejar hablar Carmen que estaba ahí ahora en el uso de la palabra o que por supuesto que me sorprenden

Voz 29 41:48 prende y no gratamente EBIT evidentemente porque eso plantea un problema a al Estado soluciones pues yo las veo soy muy pesimista pero creo que que estoy de acuerdo contigo que hace falta liderazgos liderazgos Si hubiera liderazgos día hoy en España alguien in por ejemplo podía ser ciudadanos pero que no lo veo liderazgos quiere decir en España liderazgos en España que planteen solución

Voz 1727 42:16 pues no veo que esté planteando solo

Voz 29 42:19 es es el PSOE cuando dice que quiere reformar la Constitución porque no dicen que no veo al pese a al PP liderando nada porque por supuesto ni reforma de la Constitución ni ninguna otra

Voz 1985 42:30 a quién encima de la mesa

Voz 29 42:31 pero es que tampoco veo en ciudadanos ganas de de reformar las cosas porque porque en sus en sus propuestas está por ejemplo la reforma de la ley electoral ya a mi a mi personalmente me parece que es la única perentoria reforma que necesita España en Cataluña que es reformar la ley D'Hont porque no es posible que los votos de unos ciudadanos sirvan valgan la décima parte que otros simplemente porque voy vivan en una ciudad más poblada

Voz 11 43:00 Aguirre sin llegar

Voz 29 43:03 a hacer revoluciones como por ejemplo cambiar el sistema proporcional por un sistema mayoritario que es el que existe en Gran Bretaña por ejemplo porque creo que no es lo que nosotros necesitamos porque estaríamos siempre con rodillos de derecha o de izquierda estoy de acuerdo me gusta más el sistema proporcional me parece que la ley es una es si es es es básico pero habría que hacer reformas matizar proporcionar un poco más esas diferencias porque eso es lo que nos está llevando

Voz 1727 43:30 estamos estamos hablando en dos planos se dos planes no sé si estáis

Voz 30 43:33 acuerdo porque hay una cuestión de fondo el problema político que en algún momento habrá que darle una solución

Voz 1727 43:40 pero ahora tenemos hable pero sea cual sea claro es que sea cual sea la propuesta el resulte el la medida el instrumento que en algún momento las fuerzas políticas que representan a los españoles acuerden para afrontar este problema político aquí hay un problema inmediato que tienen los catalanes tienen que formar gobierno no es buenas condiciones que han dejado las urnas que son las que han dejado y con esto hay que jugar claro que no es fácil pero son dos planos osea independientemente de la respuesta que algún día le den los partidos políticos en las Cortes españolas al conflicto catalán independientemente Cataluña tiene un conflicto intra Cataluña tiene problema los partidos políticos que representan a los catalanes

Voz 29 44:23 estar de acuerdo en que si hubiera una reforma electoral a lo mejor la traslación de los

Voz 1727 44:29 dos al Parlamento no sería la misma

Voz 29 44:32 si respetaría más las mayorías hay una mayoría de catalanes que han votado Ciudadanos vivido la mayoría estamos de acuerdo claro vale sí sí luego la la

Voz 41 44:43 la traslación de de esas mayorías de esos votos a los escaños fuera algo más proporcionada seguramente Catalunya serían más gobernaba le yo no estoy contra la pluralidad todo lo contrario me parece que los independentistas tienen que estar dos solamente participando sino co gobernando locales

Voz 30 45:00 de Vivienda Carme bien igual la ley bien noventa igual vamos es que la ley electoral lecciones

Voz 29 45:07 es un partido gobierne que no me parece buena

Voz 30 45:09 igual vamos a arreglar la ley electoral la hora que era que es la ley electoral española claro que es la que está en vigor en casa

Voz 1727 45:14 al uña y que han querido reformar muchos partidos perjudicados por ella como Izquierda Unida durante muchos años se han negado los mayoritarios acto igual

Voz 11 45:23 el problema no es tanto el sistema distribución Don por cierto

Voz 12 45:25 como la circunscripción provincial es la circunscripción provincial es decir las circunscripciones muy pequeñitas en las que hacen que lo que en principio la Constitución establece como sistema sistema proporcional se convierte en el sistema mayoritario e ileso que Ci donde tiene un efecto más más escandaloso es en el Senado que el Partido Popular con el treinta por ciento de los votos tiene más del sesenta por ciento de los senadores mientras esto sea así no hay forma de reformar la Constitución porque nos encontramos con que es el partido

Voz 11 45:52 es el partido que mejor representa la brecha que no

Voz 12 45:55 España es el primer partido de España y el último de Cataluña

Voz 1985 45:58 es lo pone de manifiesto la distancia tan enorme

Voz 12 46:01 que hay entre los dos equipos hicieron política señala

Voz 7 50:09 hoy en periodo de reflexión supongo después del resultado electoral

Voz 1727 50:14 tremendo que ha tenido el Partido Popular en Cataluña que lo convierte en un partido irrelevante y seda estampada paradoja de la que hablamos tanto

Voz 7 50:20 un partido relevante en Cataluña que ser partido de gobierno

Voz 1727 50:23 en España un Rajoy por tanto decía en plena reflexión fina que era lo que apuntaba Martínez Maíllo las ocho que tienen que hacer una un análisis más fino del que han hecho hasta ahora de ese resultado electoral se va a hacer hoy una foto la gran foto que persigue cualquier presidente del Govern

Voz 7 50:36 bueno y que él se hace justamente

Voz 1727 50:39 la foto de el acuerdo con los agentes sociales sindicatos y patronal para la subida del Salario Mínimo Interprofesional de aquí al año dos mil veinte entonces en el dos mil veinte estaremos en el entorno en los alrededores de lo que dice la Carta Social Europea estamos lejos todavía tiene un valor político lo que ocurre hoy luego a Xavier tiene un valor económico porque hay gente hay gente que todavía utiliza sobre todo los que negocian convenios el Salario Mínimo como referencia y lo tenemos muy bajito en España no en el campo pero ahora eh

Voz 1985 51:16 con uno de los problemas más más grandes que hemos tenido al inicio de la recuperación económica es que la recuperación económica ha sido también desigual según los sectores sociales es decir las secuelas de las secuelas sociales de las crisis de la crisis no hemos empezado a tocarlas esto puede ser un buen signo pero también hay que decir una cosa este es el más fácil era el signo más fácil a nadie que los convenios a verano y luego vienen otras política estoy son un poco más complicadas de de ejecutar llega a un acuerdo lo en fin sí sí a medio camino del que del que sería deseable porque la cantidad la cantidad es un porcentaje notable pero no llega ni mucho menos a compensar el la apertura otra vez de la brecha de desigualdad se abrió la brecha de desigualdad en durante la crisis esta no se ha resuelto por tanto continúa entonces quedan otras políticas en el mundo en el mundo laboral que quiso están prácticamente inéditas pienso sobre todo en las políticas activas de empleo es verdad que se está creando empleo pero está creando empleo de de forma bastante precaria en empleos precarios están creando y por otra parte menos de los que se podrían crear en una situación tan extraordinariamente tan favorable de un desde el punto de vista el internacional y resulta que aquí los institutos de empleo tanto el central como los autonómicos no están haciendo prácticamente nada de lo que se ni siquiera gastando el dinero europeo que cedió por ejemplo para el proyecto del Plan de Garantía Juvenil para que los chavales tengan

Voz 11 53:03 es un escándalo e intentar eso es escándalo y esto es difícil de resolver hacerse la foto con los sindicatos ya me parece estupendo y así hacer un aumento soy gremio