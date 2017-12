Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:18 hacer reformas para impulsar el país como apuntó el Rey en el discurso de Nochebuena ahora bien cada partido incide en aspectos diferentes el PSOE considera por ejemplo que es el momento de plantearse una segunda transición José Luis Ábalos

Voz 4 00:31 ante el problema es que este país necesita unas reformas estructurales que así una segunda Transición no cuando uno plantea la reforma de la Constitución en aspectos esenciales yo después de cuarenta años parece que es que está provocando un terremoto de la respuesta es no es la indiferencia prácticamente no pues pues actitud deportiva es muy reacia a las reformas

Voz 5 00:58 Ciudadanos y Podemos hablan de paz

Voz 2 01:00 dos aunque con distintas combinaciones mientras que al PP pide a todos los demás que muestran iniciativa Antonio Martín buenos días a Ciudadanos espera poder llegar a acuerdos primero con el Partido Popular para esas reformas que sean necesarias pero abre también la puerta pactar con partidos diferentes si los populares no se ponen manos a la obra y Podemos por su parte ha pedido que se establezca una alianza de partidos progresistas y alerta también sobre la victoria de formaciones conservadoras en las recientes elecciones en Cataluña palabras de José Manuel Villegas de John

Voz 6 01:30 pues habrá que hacerlas posó llevarnos pueblos con el Partido Popular o sino llevando con los proposición vamos a ver está claro que el Partido Popular le cueste a arrastra los pies a la hora de de aplicar esas reformas

Voz 7 01:42 pero esas reformas creo que van a venir de la mano de un impulso constituyente que desde mi punto de vista tiene que construirse en primer lugar en una alianza de las costas progresistas en nuestro país cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo y fuerzas progresistas como el PSC Esquerra que ETA más leña al fuego de la dinámica de bloques lo que nos encontramos es que Finanzas derechas en ambos bloques

Voz 2 02:04 el Partido Popular ha respondido también en la SER a los demás exigiendo que sean ellos quienes den paso adelante siguiendo ese llamamiento del Rey en su discurso crea además Fernando Martínez Maíllo que a pesar de que Rajoy fue quien convocó esas elecciones en Cataluña el presidente del Gobierno no estaba examinando es en esos comicios

Voz 8 02:19 tenemos mucho trabajo por delante yo les pediría también arrestó formaciones políticas en fin que cojan este este mensaje de raíz también como suyo propio por lo tanto que se pongan las pilas perdón por la expresión porque es algunas formaciones políticas hablan mucho en fin de futuro y de reformas pero luego bloquean las reformas no

Voz 1434 03:01 carriles el Madrid novedades sobre el líquido vertido en un autobús de línea que provocó quemaduras graves en dos jóvenes la Guardia Civil ha identificado a la mujer que lo derramó Se desconoce si voluntariamente ya sabe de qué sustancia se trata la mujer está localizada pero en libertad y se le imputa un delito de supuestas lesiones por imprudencia Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:19 hola buenos días la Guardia Civil madrileña ya ha identificado a la presunta responsable de verter una sustancia cáustica en un autobús que cubre la línea entre Madrid y Algete esta mujer no ha sido detenida pero sí filial y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil también han descubierto el tipo de sustancia que quedó depositada en varios asientos de ese autobús Se trata de un potentísimo desatascador de tipo industrial es decir contiene ácido sulfúrico las imágenes de las cámaras de televisión de circuito cerrado que llevaba ese autobús junto a las descripciones que han aportado los testigos han sido determinantes para su identificación

Voz 1434 03:59 se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER las personas con VIH podrán al fin acceder a las licencias de taxi en Madrid hasta ahora una ordenanza les impedía obtener esa licencia y ejercer como profesionales del sector porque la enfermedad estaba catalogada incorrectamente como enfermedad infecto contagiosa en lugar de infecto transmisible desde CSIF su presidente recuerda que esta restricción injustificada Se mantiene en otros ámbitos

Voz 9 04:22 por ejemplo para la seguridad del Estado Policía para evitar también está restringido y esto es una cosa pero llevamos muchos años peleando y que seguimos inconcebible que se quite esta restricción

Voz 3 05:04 no

Voz 5 05:20 no les llama la atención que en cuarenta años ni uno solo de los discursos ni una sola de las palabras que han pronunciado cualquiera de los distintos jefe de Estado de gobierno de esto

Voz 1995 05:30 país sean recordadas

Voz 5 05:32 alguien recuerda algo de un discurso de Aznar te González que Zapatero no les llegó ya de mediana

Voz 13 07:23 dada que podemos definir así la gracia después Baiano que ella misma nos da el motivo número cinco hijos

Voz 10 07:34 vengo aquí

Voz 5 07:37 días dedicará después Ana Belén cuando actúa al

Voz 14 07:42 nada MANES tío te hace

Voz 5 07:48 sabía que era Ana Belén la que ya no está más veces siempre los motivos para seguir viviendo en un rato en este estudio Ana Belén llora vamos a hacer algo muy interesante y es confrontar a Ana Belén con la historia que ella parte de ella que hacían a Belén mientras el mundo tiraba el muro de Berlín Ana Belén un poco lo da para

Voz 15 08:09 a ver quién gana ella oímos es o volverán

Voz 5 08:11 por este motivo número cuatro

Voz 13 08:14 hoy hablamos de un problema con el que convive mucha gente

Voz 3 08:17 luego

Voz 16 08:17 la de está eh que nada de de demanda

Voz 13 08:23 eh hoy hablaremos del dolor con nuestros cronistas de la realidad Nacho Carretero y Sergio del Molino motivo número tres por qué un joven sin su móvil no es nadie el día que fuerte hoy hablaremos de la prohibición en Francia del uso de los Dios en el colegio

Voz 1995 08:47 sí además eh esto les concedan a muchos de ustedes en Francia han prohibido a los niños utilizar el móvil en el colegio

Voz 13 08:54 de mi esfuerzo motivo número dos Porres que de los cien patios navideños están a la orden del día

Voz 17 08:58 ella billete seño muy mal ese enseña una sudor muy fría una subida de muerte lleguemos allí era residencia el hombre es es la vía de compuesto de cuerpo aquí

Voz 5 09:07 hoy hablaremos de los espacios y de aprovechar la

Voz 13 09:10 las obras de las comidas de Navidad con nuestro maestro de ceremonias culinarias David

Voz 5 09:13 Jorge y finalmente motivo número uno corre

Voz 13 09:16 estas son las tomas falsas de la felicitación navideña de Puigdemont desde Bruselas

Voz 18 09:21 la vida próspero Año este Eli incida arrugar Rey yo me Ripley inhumano

Voz 13 09:29 con ellos flamenco jugarreta Arruabarrena Jon Merry Christmas para todos y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 5 09:40 gracias Raúl ahora sí Gallen buenos días

Voz 10 09:42 hola buenos de esto si naturales bien

Voz 1995 09:46 le voy a contar algo que quizá no

Voz 5 09:49 está bien pero ya mi Atom el día de Nochebuena a las siete de la tarde se teme de siete y medio bueno ya había cena estaba ya con el con el

Voz 1995 10:01 pues que fuese con el cortito es pues al pueblo

Voz 15 10:05 las siete es cuarto a pero ojo ojo en Suecia esto es gente se come Senna es que es una combinación entre comer entonces ahí Mi País Vasco doce coma es una cosa que se combina para

Voz 11 10:18 más larga no haría España

Voz 1995 10:21 buenas cosas no pasa partido bueno de todas las noticias que mandas querida unas muy muy interesante hay una que me llama mucho la atención con el estreno de la nueva película sobrepuesto en Churchill Josep es una de las personas ya que va a ser B2 que más películas biográficas tiene si hay una corriente de sensibilidad extraordinaria gusto en Thatcher era un gran amante de los puros

Voz 15 10:40 si quieres retratar la figura de gusto en Chad

Voz 1995 10:42 el debes hacerlo fumando puros pero claro si las autoridades sanitarias tienen que advertir cada vez era abrirla que está mal fumar puros y empezamos avisar de todo lo que la ficción conlleva cierto riesgo la vida real con pistola

Voz 15 10:55 así coches si las palabras durante un rato eh es que por eso te digo es curioso una crítica tremenda para el protagonista Uma gran acto hiela hace obviamente situado a quitar el puro ETI dice pues Keynes este tío

Voz 19 11:11 señor de eso ahí sentado en el sillón que es no

Voz 15 11:13 no puedes hechos se de dos en el de yo tuyos han sentido que es importante añadir hizo y lo de fumar puros es muy muy peligroso fumar tabaco muy muy peligroso

Voz 1995 11:27 imagínate en tú fasto

Voz 15 11:30 se cada vez que hay una escena de riesgo se ha pasarle sociedad de Cuenca hay que aceptarlo eso sí puedes tú verás lo que va a llegar a los historiadores británicos ha dicho que bueno es que hay hay peligro fumar pero es quitarles añadir de sí sí sí en esta película añade en el dato de que gustó mucho es murió con noventa años bueno no sé si no pero él dice vamos a nadie esto todos los datos

Voz 28 15:21 sí

Voz 5 15:25 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE dejaría este trabajar dejarlo lo contrario Simi toca compró la empresa iba nos suba el sueldo a todos

Voz 1 15:37 Adriano que toque porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros aquí estas esperando lo pierdes la oportunidad de jugar este uno de enero Sorteo de Navidad esta Navidad Cambia tus tradiciones no te tomes las uvas tomate un año sabático yo vistas de que queda olvida que existe a los célebres Noche Vieja Deluxe siempre pueda estar joven esta Navidad se van a mirar pero la mirada que importa es la Penya

Voz 21 16:12 Elmo irreal a dos capas de sol Mo por cincuenta y ocho euros sólo en ópticas silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 11 16:22 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 24 16:29 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo dieciocho mil

Voz 5 16:36 veo Major se va a lo mejor sí

Voz 24 16:38 cuando de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga ICO

Voz 1 16:48 Tona

Voz 26 16:54 la

Voz 24 16:54 cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 16:57 con Toni Garrido sabemos bien cómo es durante el año la ajetreada vida laboral de Sergio del Molino

Voz 1995 17:02 eso Carretero dos de los mejores cronistas de este país y con quiénes tenemos la suerte de contar en este programa todos los martes lo que es más incierto es cómo son sus vidas en plenas Navidades iba tan sólo seis días de acabar el año Sergio del Molino muy buenos días

Voz 19 17:21 muy buenos días estas en Zaragoza verdad estoy en Zaragoza y equivocado porque debería estar en Madrid Si me hubiera entrado de que luego iban a Belén hubiera ido sea una con vosotros creéis que es casual que no lo sepas crees tratado de deberás medir desinformados me tengo que enterar de estas cosas por la radio

Voz 15 17:38 sí es curioso tú tú como Chesterton no que mandó un telegrama a su mujer me encuentre no santo donde debería estar

Voz 29 17:47 te

Voz 1995 17:52 de Nacho Carretero en A Coruña muy buenas mucho hola buenos días bueno voy a pedirle un favor a todos los que nos están escuchando desde desde Coruña desde Galicia esta tarde Nacho firma libros ahí en el Corte Inglés sería muy triste muy triste que no fuera nadie sigue así que por favor por favor Fariña que es un libro buenísimo esta tarde en H va a estar ahí por favor no dejen solo aunque solamente sea por nosotros porque lo sigamos teniendo alguien contento y feliz no no con ese bajón que da la soledad de la firma esto por favor

Voz 15 18:28 debido tú también eh yo

Voz 1995 18:31 pero queda los estas Navidades

Voz 19 18:34 me han empatadas como debe ser como corresponde y previendo todavía lo que queda ensanchando los tomado todavía un poquito más así que que bien pero muy muy extrañas no después de tanto movimiento ahora aquellas M Caracas encima yo empiezo a sentirme un poco como como ya que el resplandor ya creo que voy mi familia me empieza a mirar Mali raro

Voz 1995 18:56 y Nacho todo partido de discutir en Twitter con Gabriel Rufián bien

Voz 5 19:00 eh

Voz 11 19:01 hay eso colgado

Voz 13 19:04 no creo no no creo que haya que elevarlo a la categoría

Voz 3 19:07 discusión simplemente le hice una apreciación que preveía no sala iba a tomar muy bien y hay que es el día de hoy esto fue hace tres días es el día de hoy que cada vez que miro el móvil tengo unas ciento veinte notificaciones de gente que está discutiendo entre ella incluyen en en estas discusiones hace como tres días que prefiero no mirar

Voz 1995 19:26 twitter les ponemos en situación Gabriel Rufián recoge en Twitter una crítica al país es un periodo país luego antes al principio

Voz 5 19:37 era una crítica al una palabra muy amable que

Voz 1995 19:41 vale esa es la discusión de ahí la discusión bueno hay un artículo en el diario El País Gabilondo fan señala el artículo y al periodista señalando al periodista como la autor aquí está es bueno ya partida ahí una serie previstas entre ellos en ancho Carretero y mucha gente que ha decidido en Twitter manifestar que no está no está de acuerdo es verdad que lo de Twitter

Voz 5 20:00 entiendo y no critica pero realmente lo que

Voz 1995 20:02 pues que Rufián sea eso precisamente Nacho

Voz 3 20:05 sí pero de ahí mi de ahí el que quisiera fe dárselo porque bueno la crítica por supuesto faltaba más que Gabriel Rufián o quien fuera no pudiese criticar un artículo de quién sea pero lo que a mí me llamó la atención es que el Rufián puso se llama Óscar López Fonseca ahí dio el nombre como como señalando lo como a por él sólo puso eso a me pareció bastante sorprendente que un diputado que se dice pronto qué le ponía yo así en el en el tuit que se dice pronto un diputado señales de esta manera un periodista dices tú no es que posiblemente busque eso busque esa confrontación busque esa polémica bueno pues esquemas a mi favor me llama muchísimo la atención que un político a estas alturas de la película pues busque eso busque el fango y busque señalar y busque tirar encima de un periodista de quién sea a la gente de una manera tan ruin me me llama la atención porque se puede criticar de mil maneras asertivas lo cualquier otro Lluís Til ocho practica cada vez más común el hecho de que te echan encima todos

Voz 19 21:05 seguidores no te señalan a por él

Voz 3 21:07 pero fíjate que más se lo hace bueno pues otra persona novedad bueno dices tú vaya matón pero pero vaya

Voz 15 21:14 la que haga lo que quiera él sabrá pero es que

Voz 3 21:17 he visto a mí lo que me llama la atención todo esto es que este hombre se supone no representa a todos es un diputado es una especie elegido en una cámara Sada de gente que que está ahí se supone muy preparada para representarlo te encuentras con que está haciendo una cosa que no se que parece foro coches pero todos los formando sus propios ya estos folclore de tener un encontronazo con Rufián es mi propósito de Año Nuevo uno de mis propósitos de escritores

Voz 19 21:40 yo siento que no eres nadie sino has tenido un encontronazo con Rusia

Voz 3 21:43 de este país no no es eso lo bueno claro

Voz 5 21:45 que tienes que quererlo eh sentido vamos

Voz 1995 21:49 es un buen rato analizar cómo las redes sociales han transformado parte parte de la vida lo hablamos de hecho cuando revisamos hace algunas semanas pues con Di con motivo de la la Constitución hablamos de cómo se ha transformado la vida dentro del concurso y las redes sociales tienen gran parte de la culpa de cómo se ha transformado sabida de cómo teniendo un altavoz para qué me voy a dirigir a mis compañeros diputados tenido el altavoz de Twitter con lo cual simplemente el Congreso acaba siendo la excusa que utiliza para lanzar un mensaje distinto a través de las redes sociales pues vamos algún poco más más profundo más serio en estas fiestas como en cualquier otra época del año pues cabe todo no la alegría los reencuentros esa tristeza los excesos en para hechos que decía Sergio también la nostalgia pero también hay que señalar que la continuidad de la propia vida es la protagonista de estos días como la de seis millones de personas que en nuestro país seis millones de personas que nuestro país sufren dolor crónico a diferencia del dolor agudo del tangible el que se calma con fármacos tienda están infravalorada incluso por la propia comunidad médica leyó a hablar esta mañana con nosotros el doctor Jordi Montero después de cuarenta años tratando tratando de averiguar los orígenes de esta enfermedad ha verbalizado su conocimiento ensayos como permiso para quejarse la invisibilidad del dolor Jordi muy buenos días días Jordi el dolor sirve sirve para algo

Voz 20 23:11 el dolor es imprescindible un dolor agudo es necesario si no tuviésemos dolor agudo no podríamos sobrevivir los animales porque sus sistemas de defensa nos avisa de un peligro de un año cuando te pinche su te quema Drummond hueso de un parto una infección hay una sirena de los bomberos que no avisa que hay un fue un agudo diodo de unos once salió para sobrevivir de los sistema de fe

Voz 1995 23:37 a ese dolor crónico que acompaña a seis millones de españoles para qué sirve

Voz 20 23:43 esto es una miseria el dolor crónico sirve para nada hijos sirve solamente para que lo pasemos mal que está afectando a muchísimas personas en el mundo cupo en el mundo occidental y ese es un dolor el dolor crónico lo definimos de forma dedicamos un poco oficial como aquel dolor que tiene larga duración más de seis meses años a veces al que no se encuentran daño y dolor sin daño esto es el dolor crónico puede afectar a las personas que les afecta a veces durante años iban de médico en médico cada uno da una palabra diferente se hacen diagnósticos pruebas todo sabedor mago incluso hasta hace poco tiempo hasta que la neurología no pudo avanzar aunque lucimiento del funcionamiento del cerebro conocemos ahora pues a estas personas les insultaba no es decir no tenían nada que los cuentistas ahora sabemos que tienen lo mejor que tienen es verdad dicen lo que notan

Voz 1995 24:48 usted ha tratado durante cuarenta años con con esta gente como como se manifiesta ese limbo porqué Abramovich del paciente que empiece a incluso ignorarse asimismo a dejar de darse importancia claro

Voz 20 25:01 está enormemente cabreado no porque porque este dolor que tiene los demás no sólo entienden me dicen que no tienen nada ha sido la resonancia magnética funcional por emisión de positrones una serie de técnicas actuales que usamos los neurólogos en investigación sobre todo para observar qué es lo que está haciendo el cerebro no no está esperando un cerebro online con con el nocturno contumacia permitiendo opositores ponemos ABC el cerebro está mirando moviendo la mano pensando orinando doscientos no y entonces podemos observar cuando un cerebro estado tanto dolor pruebas a áreas por las redes neuronales que sean activado y así hemos podido observar dolor agudo por ejemplo después de un año cuando observamos personas con dolor crónico observamos que también tienen esta actividad se está produciendo esta actividad cerebral estas redes neuronales que significan dolor extractivas pero se han puesto activas de una forma espontánea generalmente porque son cerebros que se han sensibilizado de este individuo ante el simple tacto el recuerdo la amenaza ya le aparece exactamente la misma actividad que un dolor agudo que significa dolor y esto es lo que siente después esto que los alemanes están hablando tanto obra de memoria de dolor son nobles grabados memorizado de sensibilización el cerebro comete un error IVE un peligro ayudando

Voz 1 26:35 ahí

Voz 20 26:36 y genera la sensación de dolor esta percepción de este este fenómeno cognitivo que significa dolor y eso es lo que pacientes nos queja damos analgésicos Innova mejora

Voz 15 26:49 mi madre sufrió durante décadas no hay algo que no es el dolor en sí que es el descaste de persona no como poco a poco ver una persona reducido cota son hay el ser humano por este dolor que se manifesta en tantos maneras e ser humano sin duda

Voz 20 27:08 sin duda es es terrible porque el tratamiento médico convencional no uno es útil usted piense que nuestro cerebro qué es lo que tardamos siempre por la razón no nosotros hemos tal político sea he discutido con este periodista mejor escuchen hace un momento no tienen por qué no se mueven cerebros son las devociones las emociones las que mandan la razón de esta su servicio entra directamente a las emociones hizo estas emociones las que multiplican las que sensibilizarán un miedo por ejemplo genial entonces una serie de fenómenos cognitivos de redes neuronales que significan dolor usted piense que por ejemplo el dolor crónico más frecuente de dolor pélvico que tiene muchísima sobretodo mujeres en nuestro mundo centrado algo crónico sin daños consecuente también lo es el dolor de cabeza por ejemplo el dolor de espalda que tienen en la serie de construcciones juega llamada fibromialgia so solamente un diez por ciento de las personas con dolor crónico que lo tienes

Voz 19 28:18 de todas las articulaciones las extremidades

Voz 1995 28:21 Nacho Sergio sello

Voz 3 28:24 bueno en primer lugar saludar a nuestro invitado porque la verdad es un placer escuchar reflexiones tan tan pausada el cuando hablamos de estas cosas a mí me me viene siempre a la cabeza lo que lo que es este mismo sufrimiento fuera de nuestro contexto yo por mi trabajo por fortuna tengo que conocer lugares del mundo muy castigados muy muy precarios siempre me viene a la cabeza lo mismo sillas duro por ejemplo en este caso al dolor crónico en un país con sanidad pública o con medios mal que bien pero con medios para que todo el mundo pueda ser atendido cuando me encuentro

Voz 30 29:04 en en una barriada en un

Voz 3 29:06 un sitio donde no hay ni ningún tipo de servicio con alguien con jaquecas crónicas con alguien con ansiedad con alguien con dolor de articulaciones SLO lo lo novio no yo siempre le llamo cuando a reportajes lo novio todos damos por supuesto que hay hambre que hay necesidades pero nadie ese para preguntar a esta gente a ti que te duele la cabeza tienes estrés y cuando preguntas te encuentras con que si con que esos con los problemas que que tiene la gente en en África en Centroamérica en cualquier otro lugar de necesidad es tremendo pensar que esto ocurría aquí hace no tanto y que sigue ocurriendo muchísimas partes del mundo alguien que tiene jaquecas crónica así jamás nadie le ha explicado nada un remedio tiene que ser infernal Si ya lo es aquí hemos

Voz 20 29:49 vamos en un lugar donde no les pueden atender de ninguna manera sí de hecho yo pienso que lo más importante de entender entendernos no la neurociencia moderna forma parte de la gran revolución del cambio de era de la misma forma que está produciendo un cambio en la filosofía del concepto de género por ejemplo de la cantidad de viajar en las comunicaciones etcétera están sobre el cambio de era el conocimiento del cerebro forma parte de este cambio de era es importante y esto hecho el libro que las personas entiendan cómo funciona su cerebro para poderse entender mejor desde luego un concepto fundamental que debemos tener en cuenta es que Tura es biología repito me cultura es biología la cultura es la que construye cerebros nosotros que no hacemos un cerebro desde un punto de vista cognitivo que heredado todo lo que llamamos animales anteriores y la evolución pero va a añadir en su cerebro todo lo que aprenda al aprendizaje va a construir redes neuronales y en este aspecto la Cultures fundamentado en la generación de todos estos errores que a veces hacen nuestras redes neuronales irlandesa forme que podemos cometer un error un euro inmunológico y hacer una alergia algo que que es absolutamente fisiológico de usted un plátano yo cuerpo se equivoca es una alergia que nos puede matar pues bien a veces el cerebro desarrollen también dolor cuando no hay motivo un miedo que genera cambios emocionales y despierta memorias que tenemos allí grabadas te saben desde cuándo

Voz 20 36:31 gracias a estas un verdadero placer

Voz 1995 36:34 si seguimos con con Nacho y con Sergio está tenemos ahora mismo a Nacho en Coruña a Sergio en Zaragoza a Jordi en Barcelona nosotras estamos a quemar esto si esto no es representativo de este país yo ya eh Jordi seguimos hablando de del dolor y como la biología afecta y cómo las emociones por fin tienen tienen reflejo señalados en el libro el caso de una actriz mientras actuaba dejaba de sentir dolor

Voz 20 36:59 exacto es un paciente que me enseñó muchísimo los médicos aprendemos de nuestros pacientes fundamentalmente de la experiencia y esa es una persona que muy inteligente que es profesional con dolor crónico cobren una extremidad Illes fue lo explicó que cuando estaba en su personaje cuando era claro un actor profesional cuando actúa sin el otro no quieras y los momentos dejaba de sentir dolor era al bajar día realmente es la demostración de la influencia de la cognición y de las emociones nuevas emociones somos fundamentalmente emociones todos los animales no el cerebro RIM Vico que se llama una serie de áreas de redes el cerebro que son los que entienden de esto que habrá que definir mejor en el siglo XXI que son las emociones no y eso es lo que los gobierna

Voz 1995 37:53 pero qué gráficos eso doctor de bajar el telón y reaparecer el dolor que hace una clara retórica claro claro

Voz 20 38:00 sí es un aspecto muy cultural también se Endesa va por ejemplo el dolor en el África en el en África o en sociedades culturalmente muy diferentes menos desarrolladas es mucho menos frecuente el dolor crónico por ejemplo igual que tampoco hay obesos en el África no quiero decir que muchas veces este tipo de síntomas que aparecen de forma crónica estará absolutamente ligados a firmas menos culturales y emocionales en las sociedades avanzadas

Voz 1995 38:32 sería como título para para un libro Sergio gordos y doloridos defendía muy

Voz 19 38:36 siguen ustedes la ciudad mirando

Voz 15 38:40 sí pero armas

Voz 19 38:42 loco lo que a veces despectivamente llaman problemas de primer mundo no pero que realmente que es el retratan una sociedad a mí también escuchando el caso de la actriz yo no tengo un dolor crónico pero sí que tengo en el sentido de que no es hay una causa física justificada ellos yo padezco dolor pero por una enfermedad y si es verdad que cuando estoy con comprado por ejemplo ahora mismo estoy en la radio hablando ahora no noto nada es verdad cuando salga de aquí voy a sentir otra vez el dolor y no voy a tener que tomar una una pastilla pero mientras estoy trabajando concentrado muy muy volcado en algo es verdad que se ve que que el dolor desaparece no y eso es una una cosa es que tengo comprobado Mishima y que que es verdad que tienes aparte de que de cómo el cerebro al final nos controla pero a mí me me gusta me interesa mucho

Voz 3 39:26 cómo se llega a

Voz 19 39:28 está a fijarse en esta en el dolor no en ponerlo en primer plano y creo que tiene que ver también con un cambio de sensibilidad global que hemos ido experimentando las sociedades occidentales no tiene que ver también con una un crecimiento de la empatía un tener más en cuenta al otro que también tiene que ver con no sólo con el dolor físico sino también con los con los duelos y los dolores emocionales hasta no hace mucho se consideraba tremendamente impúdico e indecoroso mostrar emociones en público eso ha cambiado también radicalmente no y creo que eso tiene que ver también con esa presión

Voz 2 40:00 que la medicina recibe para cambiar

Voz 19 40:02 la perspectiva acerca del dolor

Voz 20 40:05 lo que usted ha dicho muchas cosas estoy absolutamente de acuerdo y que además tiene una base fisiológica tienen una base científica esos momentos demostrable por ejemplo en nuestro cerebro esta siempre intentando filtrado por las entradas o que literario amplificar estas nuevas funciones fundamentales del cerebro sino que nosotros ponemos atención podemos amplificar una entrada o podemos filtrar la cuando uno está distraído por ejemplo sucedió miramos la misma película vemos que su película porque en cada de filtrado Juan amplificado muy diferente es una cuestión que es hacerlo siempre todos nuestros cerebros es fundamental entender esto tan importante como nuestros actos está en la forma nosotros entendemos Özil tramos lo en principio vamos lo que nos llega de nuestro propio cuerpo o desde el exterior y esto esa función fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso todos somos un sistema nervioso todo nuestro cuerpo está llena de neuronas tenemos más neuronas en la barriga que en la médula no estamos controlando pues la digestión uno pintor expiatorio la tensión arterial a temperatura incluso se celebra de forma automática para preservar la vida prudentemente genes les dan somos transportadoras de genes simplemente Éste es el funcionamiento fundamental del cerebro y las emociones su nuestro sistema de defensa fundamental el miedo el asco del dolor por ejemplo son sistemas de defensa necesarios los animales en realidad todos somos el mismo animal que se ha especializado cada uno en su medio su forma de sobrevivir

Voz 19 41:46 pero no no no cree doctor que también que que que el hecho de que surjan propuestas como la suya hay un cambio de sensibilidad dentro de de la medicina o con respecto al dolor responde también a un cambio social no ha quizás esto hace cien años sería impensable no los los los médicos no no lo tendrían en cuenta no lo consideraron un factor para prestarle atención no

Voz 20 42:07 ante de acuerdo a mi mi mensaje a través de los libros que ha publicado hoy de sus intervenciones públicas mensaje va a recuperar esta comunicación no emocionado entre los seres humanos y en este caso entre los médicos y los pacientes hemos de recuperar la caricia en nuestro cooperar la caricia verbal no hemos la caricia visual no la empatía entre los entre los animales entre los seres humanos y evidentemente en la labor médica que el técnicamente o India es importantísima hemos de recuperar aquella figura clásica del médico acompañante no puede ser que un médico de familia necesite ver treinta o cuarenta pacientes por hora o que una mutua médica pague ocho euros por visita estamos destruyendo la medicina es necesario que el el médico se hacer acerque emocionalmente al paciente le acompañe en la enfermedad da la vida Iker nosotros podamos recuperar toda esta cantidad de enorme de necesidad de contacto físico respetuoso de caricias de tacto de miradas no

Voz 19 43:17 eso está en la esencia del ser humano como esto vale también para los locutores de radio que poco a poco Gamal

Voz 1995 43:26 pero doctor surgen muchas muchas ideas nace vamos a analizar un boletín informativo con nuestra Lao para que las caricias y demás al doctor que nos explique pero fíjese el otro día la la Nochebuena tenían vamos y mi hijo pequeño tenía fiebre fuimos al ambulatorio no pasa nada todavía sigue es el milagro de del siglo XXI pero me llamó la atención hay unos carteles que ponían Si usted tiene cita espere abajo Bunia no pregunten en el que estaba todo el ambulatorio con folios puestas así decir a su cita es a la hora que le han dado no pregunten no sea no se trate de de humanizar sino no vamos a evitar siquiera tener que hablan entre nosotros a en fin el doctor es muy interesante insisto en que surgen muchas más cuestiones de las que usted resuelve plantea muchas nuevas con lo cual eso lo hace todavía más interesante le vuelvo a las gracias pero el día San Esteba estar hoy con nosotros un día festivo en Cataluña

Voz 5 44:22 el plazo para una nueva conversaciones muy interesante lo que usted

Voz 20 44:24 ustedes quieran un abrazo un abrazo

Voz 1995 44:27 pero por porque tenemos que seguir avanzando insuficiente del dolor vamos a hablar de promesas electorales si os parece Nancho Sergio

Voz 1 44:35 le siguen con caricias retrasos hoy por favor

Voz 1995 44:39 porque entre las pruebas electorales de Emmanuel Macron camino hacia el Elicio hay una que nos ha llamado especialmente la atención la que tiene que ver con el uso de los teléfonos móviles en los colegios franceses

Voz 5 44:51 atentos porque hay mucha gente a la que esto le iba iluminar

Voz 1995 44:56 a partir del próximo curso los alumnos menores de quince años en Francia

Voz 5 44:59 qué tendrán prohibido sacar y utilizar el móvil durante el horario escolar incluyendo el Recre

Voz 39 45:05 eh incluyendo el recreo

Voz 1995 45:08 la medida ha levantado cierta polémica en Francia es considerada por el Gobierno francés sin embargo como un mensaje de salud pública para las familias esto va desataron eso aquí unos está oyendo puede pesar muy bien o todo lo contrario los niños porque vosotros qué opina que prohibir el móvil en los colegios hasta los quince años en todo momento

Voz 19 45:27 pues no lo sé es que el problema yo creo que sí igual establecer la edad no de siglos XV es muy pronto muy tarde yo creo que sí que el colegio debería ser un espacio libre de intromisiones del exterior y debería según un espacio regulado no eso sí yo creo yo creo que sí que no no un espacio militar desde luego con pero sí que que tienen que operar unas normas que no que no vean fuera el colegio eso sí que estoy ya ahora ya la frontera de la edad si los móviles dentro del patio tan yo creo que quizá aquí hay un punto opera un puntito distó de histeria con respecto a las nuevas tecnologías que tienen mucho que ver con con nuestro tremendismo y nuestro miedo hacia hacia lo tecnológico que se ven en series como por ejemplo como Black Mirror no que siempre estamos siempre que ante los avances tecnológicos nos imaginamos futuros apocalípticos ir siempre estamos bien no todo lo humano y lo negativo del móvil a mí me recuerda mucho a un cuando eh

Voz 5 46:21 al principio del ferrocarril eh que ayer

Voz 19 46:24 avanzaba veinticinco kilómetros por hora Se publicaron un montón de advertencias la gente está muy en contra del nuevo avanzo del ferrocarril porque decían además se publicaban estudios científicos que decían que a veinticinco kilómetros por hora el cuerpo empezaba a descomponerse que cuerpo humano no podía soportar esa velocidad

Voz 1995 46:38 bueno entonces creo que

Voz 29 46:41 aquí hay cierta histeria

Voz 5 46:43 esta esta teoría podría explicar lo del AVE sacudían mutuamente entras y parece que se está descomponiendo totalmente pero yo creo que sí que hay que hay que hay demasiada historia

Voz 19 46:53 las nuevas tecnologías y al fin y al cabo las naturaleza Amos ahora mismo vivimos con con electricidad y con agua corriente y a nadie se le ocurre decir que somos adictos a la a la electricidad no decir bueno estamos somos tremendamente dependiente hay un apagón no sabemos vivir porque somos adictos a la electricidad vamos a a nadie propone que que dejemos de ser adictos a esa electricidad yo creo que las nuevas tecnologías los los móviles y el Internet es la electricidad Siglo XXI y lo que tenemos que es normalizar y racionalizar su uso que se irá normalizando quién eres pasada

Voz 15 47:24 pero ahora el serio si somos adictos no vamos a engañar

Voz 19 47:27 pero claro lo somos a la lumbalgia y al agua caliente

Voz 5 47:29 de la ducha también porque es la aplicaciones

Voz 1995 47:32 las caras de Instagram podía contar con él

Voz 3 47:35 qué tal cuando termina que dice ahora en serio

Voz 29 47:39 fuera aquí

Voz 15 47:41 estamos hablando de colegios de ingreso en el Congreso con hay que quitar

Voz 1995 47:46 esas electorales ya hablamos de teléfonos móviles en un tema interesante vamos a volver enseguida hablando con Alvaro Bilbao que es científico acaba de libro se llama el cerebro del niño espigado a los padres que quizá no sabrá un poco sea haga que aparezca la luz en estos estudios seguimos en Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 1995 52:33 son varias noticias en una político que cumple su promesa electoral sería en sí mismo una noticia en este caso Emmanuel Macron que a partir del próximo curso lleva a cabo su promesa electoral los menores de quince años en Francia tienen prohibido sacar y utilizar el móvil durante el horario escolar incluyendo el recreo en ese periodo Álvaro Bilbao muy buenos días muy buenos días prepararse a usted esta esta medida del Gobierno de de Emmanuel Macron

Voz 48 52:56 pues personalmente hay sabiendo lo que se acerca de cerebro me parece acertado y la verdad es que los dispositivos móviles y bueno pues deberían estar un poco más controlado sobre todo en el entorno escolar

Voz 5 53:11 porque ahora no lo están ahora mismo como como es la normativa en España si existe algún tipo de normativa o bueno ahora mismo

Voz 48 53:17 la Instituto a cada colegio tiene sus propias normas pero lo normal es que los teléfonos móviles no se pueden sacar en el aula y y con eso ya tenemos suficientes problemas pero en el patio pues la mayoría de colegios y que se pueden sacar ahí de hecho lo que debemos es que los chavales pues se pasan el recreo mirando el móvil en vez de mirarse entre ellos se sientan en corros se sientan en grupos pero en vez de estar interaccionan entre ellos están mirando el teléfono móvil

Voz 1995 53:45 vale aquí en claro a través de mi teléfono móvil

Voz 3 53:48 sí