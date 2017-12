Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 es oficiante es que no hay una mayoría no no vamos a entrar en conversación esto es Esquerra Republicana Ny ni con el señor Puigdemont por lo tanto los que nos gustaría estudiarán apoyar pues sumamos los que lo que sumamos ahora mismo hay otros que piensan que que pueden formar gobierno que tienen los votos suficientes y nosotros estaremos a la expectativa a ver si realmente su poder forma

Voz 2 00:28 eso sí eso es mayoría eso no hubiese han conocido los datos de audiencia del discurso del Rey de esta Nochebuena más de ocho millones de personas lo vieron supera en más de dos millones a la audiencia del discurso de dos mil dieciséis amplía María manjar

Voz 3 00:40 que este año el discos ha tenido más audiencia que el año pasado

Voz 1444 00:42 en porcentaje ha sido del sesenta y cinco por ciento frente al cincuenta y siete del año pasado que hay que decir tuvo su mínimo histórico con datos de Kantar Media por comunidades donde menos audiencia tuvo fue en Cataluña donde más en Castilla y León lo vieron más las mujeres y los mayores de cuarenta y cinco años ir respecto a otros discursos pronunciados este año por el Rey el que suscitó un mayor interés sin duda fue el de Cataluña tres de octubre seguido por más de doce millones de espectadores frente a los ocho millones conseguido este año el mensaje de Nochebuena del Rey

y un apunte más cincuenta y cuatro personas han llegado al puerto de Málaga después de que Salvamento Marítimo localizara en la patera en la que viajaban en el mar de Alborán además dos menores de edad han llegado en patera a Lanzarote la Guardia Civil localizó ayer en la isla y han sido atendidos después por la Cruz Roja

Voz 5 01:31 carriles el Madrid los trabajadores de avanza la compañía de autobús que une el sur de la región con la capital protestan a esta hora frente al Ayuntamiento de Getafe esta mañana han retomado la huelga con la que reclaman mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad del servicio en Getafe frente el Ayuntamiento Víctor Rodríguez buenos días

Voz 0470 01:48 qué tal unos días hasta ahora efectivamente acabo de finalizar esa marcha por las calles en dirección al Ayuntamiento de los trabajadores de autobuses interurbanos salió a las nueve de la mañana a la sede de la empresa en la carretera de Toledo y han provocado importantes retenciones en esa A42 hasta llegar al casco urbano reivindican mejoras salariales en concreto recuperación de salarios congelados desde hace varios años irán bien mejoras en las líneas de autobuses en el sur de Madrid y tienen previsto seguir con su huelga los martes miércoles y jueves hasta el próximo quince de febrero de cinco a nueve de la mañana de seis a nueve de la noche en estos momentos los diferentes portavoces sindicales leen el manifiesto final en la plaza del Ayuntamiento de Getafe

Voz 5 02:25 gracias Víctor en la capital la Policía Municipal ha desalojado un local por exceso de aforo en su interior había además menores fumando y adultos consumiendo abiertamente cocaína y hachís Israel Aranguez

Voz 0477 02:36 los hechos se remontan a la noche de este sábado un puente de Valle

Voz 6 02:38 casa hasta ochenta y cuatro personas había dentro de ese local con un aforo limitado a cincuenta y ocho a su llegada a los agentes encontraron a cinco menores fumando ya varios adultos consumiendo otras drogas Almudena Sánchez exporta

Voz 2 02:49 lo de la Policía Municipal armas prohibidas

Voz 7 02:52 entonces se permitía el consumo de drogas en el local había cinco menores fumando hice superaba el aforo en casi un cuarenta por ciento por ese motivo se han extendido cinco actas por tenencia de drogas

Voz 6 03:07 la operación forma parte de la campaña de Navidad en la que se intensifican los controles a locales de ocio

Voz 3 03:11 ah y continúa ingresada en el hospital en estado grave la mujer de cincuenta y ocho años que el domingo resultó herida tras caer en las

Voz 5 03:17 el Sor de su casa en el que se encontraba junto a su familia tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 9 03:41 son las once y cinco minutos una hora menos en Canarias Ana Belén cada Nochebuena

Voz 3 03:48 eh sí

Voz 9 03:50 porque es una sobremesa en vuestra casa un peligro

Voz 3 03:53 sí pero no te creas que todo el mundo canta Aquila que canta en casa

Voz 9 03:57 dicen eso dice haber siempre está cantando

Voz 3 04:00 es verdad sí es verdad sí sí me gusta mucho cantar vivir sobre todo tengo el recuerdo obviamente de ese recuerdo cuando eres pequeño con los padres con la paz con los villancicos con todos los vecinos que Subías por todas las casas a cantar los villancicos y a mí me he quedado un poco un poco de eso sobretodo en una casa cuando hay niños pequeños ya ni te cuento es para lo único que tienen sentido estas fiestas

Voz 9 04:27 sí claro que hay una corriente esto en sobre los villancicos en en Suecia hablamos otro día pero hay una condición de la gente no se sabe los villancicos entonces no han sea la gente empieza estamos olvidando y hay una memoria colectiva que siempre está poniendo porque la gente ya no se sabe los villancicos empiezas a cantar no es mi caso digo pero la gente que empieza a dar que es difícil seguir porque no sabes los villancicos Consell saben

Voz 3 04:52 ya porque bueno porque se ha dejado se ha perdido la costumbre porque lo de los villancicos un poco pues bueno pasa de padres a hijos de abuelos a padres de padres a hijos si lo si en una casa se deja de cantar villancicos porque ha porque no porque hoy que de uno y que no sé qué eh se pierde pero al mismo tiempo resulta que todo el mundo va cantando ese famoso villancico de ahí eso es difícil del hombre de que ya lo mismo

Voz 9 05:22 a estupendas dicen que solamente en derechos de autor Mariah Carey cobra sesenta millones de dólares solamente en derechos de autor de lo que genera cada Navidad el crisma sólo bueno

Voz 3 05:31 porque desde ella sí es es autor por ellas olé olé no

Voz 5 05:35 el club de los trucos de hoy que es cantar juntos Nancy y las familias que cantan juntos y eso es lo que estamos perdiendo pero nos va a costar caro una tradición tan bonito momento que decir pero es una familia es como como vulgares su intimidad declive Android sin duda

Voz 3 05:57 yo creo que en los momentos más ricos divertidos en mi casa es cuando de repente mi hijo se impone al piano todos alrededor nos ponemos la Cantaro pues desde ese desde canciones de los Beatles a ese momento para mí es como más las maravilla no

Voz 10 06:17 ahora toca esto ahora toca di Antonio Carlos Jobim abre toca el otro

Voz 3 06:20 lo bueno es puro obligación moral dividir límites

Voz 9 06:23 a un español cada año

Voz 5 06:25 ese buena vuestra casa al piano

Voz 9 06:28 Víctor tocando ahí pero que elija él español nacido allí este año el repertorio lo elige Luis Alberto González de Cuenca elige el vuelo de Cannes juntos es de lo que va el nuevo disco del que hoy vamos a hablar con con una Manel que se dual porque a lo largo de tu carrera encantado con con mucha gente Ana abren inicia aquí en este edificio en esta emisora su su carrera de forma que hoy lo que queremos es desafiar a la historia por eso hoy es muy sencillo presentamos Ana Belén contra la historia vamos a viajar por el tiempo a habían vamos a viajar por el tiempo a través de algunas de las XXXIII canciones que se incluyen en este doble CD ya casi queda maldecir doble CD es decir doble platino a un disco un elepé danos atribuidas a término pero bueno luego está elepé doble CD Vine a presentarnos esta artista llamada nombre vamos por ejemplo empezar en el año noventa y cuatro Entonces pasaban cosas como ésta

Voz 11 07:34 enfoque Word

Voz 13 07:39 muerte de Covent tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendario suicidios de monstruos del rock

Voz 9 07:46 sí les Middleton Mandela llegaba a la presidencia en Sudáfrica moría sin se jugaba Luis Roldán tu recuerdo dónde estabas en el noventa y cuatro

Voz 14 07:55 eh sí

Voz 3 07:58 recuerdo perfectamente estábamos haciendo mucho más que dos el concierto aquel mucho más que dos y luego yo hice lo rodé en La pasión turca el noventa y cuatro me has dicho veinticuatro veinticuatro sí exactamente sí

Voz 9 08:18 ese año denominaron los Goya dirección novel por Cómo ser mujer y no morir en intento

Voz 12 08:23 eso no lo recordaba fíjate grabadoras esta canción

Voz 15 08:29 mandíbula impulsemos

Voz 9 08:31 pero bueno me parece tan importante lo que has hecho que es bueno que lo contextual le pongamos un lugar en la historia porque mientras el mundo avanzaba pues Ana Belén Nos elevaba así que vamos a seguir haciendo este repaso ya ves que lo de Ana Belén contra la historia vas a ganar Ana Belén contra la Historia seguimos a unos euros

Voz 3 13:48 Nos

Voz 9 13:52 Ana Belén dual con apunta Antonio Banderas Antonio Flores Camarón Carlos Berlanga Cecilia Chico Buarque llevaban esto bueno aquí más gente que Los desayunos de Médico de Familia y mucho más muchísimo bueno y estamos en este compromiso de contextualizar te pasa dar la historia tamizada a través de las canciones de Ana Belén te parece que sigamos

Voz 3 14:13 si nos vamos al año

Voz 9 14:15 noventa y seis que fue un año fértil incide de Ana Belén con importantes cambios políticos en España

Voz 34 14:22 el clamor utopía el corazón de la memoria

Voz 35 14:27 la Guerra Civil española queremos morir pero queremos morir como hombres no vivir como criados

Voz 9 14:34 nunca vamos a poder estar más de una hora juntas

Voz 11 14:37 esto nos pasamos días enteros prepara torácica dura nada fíjate compensa o no

Voz 36 14:45 hemos sabido

Voz 16 14:47 ante unas elecciones

Voz 9 14:49 el mundo se desmoronaba peruana Belén grababan

Voz 16 14:52 esta canción

Voz 37 14:53 anda que sí

Voz 9 15:03 son ya varios intentos tratando de poner a Sofía en en el panorama en el lugar de la historia donde donde correspondería Industry consigue parece que sigue siendo un personaje que nunca alcanza la altura que durante tenía la altura donde debería estar

Voz 3 15:17 era era importantísima Cecilia fue una autora importante

Voz 38 15:25 fue una mujer que renovó a

Voz 3 15:29 ya dentro del mundo de los cantautores ya renovó ella tenía era muy personal componiendo pues tampoco y a pesar de lo poco de su corta vida dejó tal cantidad de de canciones pero además canciones que son todas éxitos ya que fueron un éxito que en aumento que pones la primera nota reconoce es la canción

Voz 9 15:54 cuenta la tú la conociste en una cena del desde de haber sacado la Agencia Española

Voz 3 15:59 en una cena pues de unos amigos comunes no oí a alguien dijo a ese Cilia voz y una guitarra por aquí tú canta una canción yo no me parece que ni siquiera estaba grabando en serio ni siquiera había sacado el primer disco en serio cuando ya de mayor

Voz 39 16:23 eh y entonces empezaba a tocar ahí voy a cantar una canción que acabo de hacer la que todavía no

Voz 38 16:29 acabado y era Mi querida España

Voz 9 16:33 bueno no que quedado a ventas si lo pienso cuando una canción una constituya la reconoce es decir bueno esto es un tema

Voz 3 16:40 no no hay bueno en aquel momento dado la gente nos quedamos todos con la boca abierta no que que que maravillosa canción pero es que tiene osea un rabito de violetas como es esa canción como está escrita perfectamente no la línea como la sigues no hasta que llega el final de la canción es un es son canciones que son lecciones de cómo escribir una buena canción

Voz 9 17:05 el otro día hablando de mujeres y de cómo las mujeres este hace mucho tiempo de trabajo mutuamente por transformar este país el otro día Pepa Bueno en una entrevista pregunta si toca siempre nos como periodista cuál es para tiran la noticia al año y bueno no es el proceso no es el Brexit no hay nada de eso hay una gran noticia y es como la mirada hacia las mujeres se ha transformado este año de como el empoderamiento de las mujeres es distinto de cómo empiezan la actriz Concha la actitudes comunes y habituales empiezan a a seria lo que lo que han sido siempre intolerables pero ya nadie tiene miedo de poder anunciarlo comparte esa idea

Voz 3 17:41 sin duda son deuda yo creo que bueno a mi me parece que si hablamos del siglo XX de ir esto que llevamos del siglo XXI a pesar de todo lo mal lo que llevamos de siglo XXI terrible de cosas que están ocurriendo por en el mundo y que nos afectan a todos yo creo que hay algo muy importante y creo que ha sido lo más importante que ha ocurrido ha sido la revolución de las mujeres y lo digo humildemente me parece que ese comienzo de siglo XX con la sufre bajistas pidiendo algo que en aquel momento era impensable que se reían de ellas que las golpeaban que la detenían pidiendo el voto ya empezando ahí me parece que eso ha sido tan importante que cuando ahora se habla de feminismo y en algunos lugares como qué notas esa sonrisilla irónica no feminismo a veces no sea claro que sí feminismo claro que sí es que si no llega a ser por esas primeras mujeres sea ellas fueron las que empezaron ahí pues los demás hemos seguido la medida de lo posible reivindicando poder estar ahí al mismo nivel

Voz 9 19:08 vamos a seguir viajando año mil novecientos ochenta y cuatro basado en cosas como ésta

Voz 13 19:14 Indira Gandhi fue acribillado por kilos menos podía sospechar dos guardias Indira Gandhi

Voz 9 19:19 sí archivaba el caso Banca Catalana fíjate qué casualidad se fabricaban diversidad de Ibiza y la industria musical cambiaba para siempre hablando de universos distintos como hablábamos antes tú recuerdas cuando viste el primer por primera vez Miller de Michael Jackson dónde estabas de casa con el piano

Voz 15 19:40 era cantando Jordi joyera

Voz 3 19:43 de pequeño que ya tocaba el piano clases estábamos todos deseando el estreno de Phil entonces nos sentamos haberlo y empezó también poco propongo pero cuando ya empiezan a salir los muertos empiezan a mover salen de las tumbas empiezan a bailar yo recordaba el respingo el susto de mi hijo tal ADO a mi lado que es susto por favor que es listo durante muchos muchos años mucho tiempo después cada vez que veía los primeros acordes de thriller a seguía dando el resto

Voz 9 20:23 venga pues ese mismo año en el ochenta y cuatro actores que una canción que ha pasado a significar algo que tal vez entonces no tuviera espacio

Voz 12 20:31 no

Voz 40 20:42 los hechos

Voz 9 20:46 cómo es la vida este España camisa blanca es uno de los temas que se ha puesto muchos balcones en Barcelona para contrarrestar las caceroladas independentista no es una canción sobre la unidad de nada ni de España ni de nadie como cómo vive las canciones y cómo acaban tomando su propia vida independiente lo que Víctor y haber contar el año ochenta cuatro sí

Voz 3 21:07 bueno las canciones hay un momento que dejan de pertenecer te pertenecen a la gente igual que yo sé que tengo mi parte de de de posesión de canción con cualquier canción de los Beatles au de las canciones dejan de ser tuya así la gente las hace suyas y las interpreta como quiere pero esta canción recuerdo que Víctor la escribió

Voz 38 21:33 por qué no

Voz 3 21:36 el oyendo a los cantautores italianos e había una canción que yo muchos años después grave

Voz 41 21:44 en aquel disco dedicado a la música italiana que se llama Diwali día entonces era una canción donde Italia que fue la Reunificación italiana de hace poquísimo a mil ochocientos hablaba de de viva la Italia no la Italia la Italia trabajadora la Italia que se levanta la Italia letal cuatro y entonces Víctor recuerdo que en reuniones así con amigos si decía

Voz 3 22:13 es difícil que difícil poder hacer una canción así de Italia no porque puedes caer en una cosa o en otra y entonces no estuvo dando vueltas dando vueltas dando vueltas por una pequeño verso de un poema de Blas de Otero que dice camisa limpia de mi esperanza ese pequeño Verso Víctor escribió España camisa blanca de mi esperanza donde habla de lo que somos de lo bueno de lo malo de que podemos ser España a veces madre y desde luego siempre madrastra de decir me parece que la bueno para qué voy a contar las canciones lo que cuenta no

Voz 9 22:53 gráfico es ese hilo deshace es toda una madeja de quién Skaar interesante sobre las cero aunque llevas tú qué quieres

Voz 5 23:01 por tanto hay canciones en este disco y una mala algo que siempre me ha impactado al al extra tiene un truco simple yo creo que para esto no no no es un truco para aprender pero con tantas canciones y gente pide canciones

Voz 9 23:22 a ver

Voz 3 23:23 bueno tienes que tener la memoria ejercitaba eh porque bueno yo ahora la tengo bastante ejercitaba porque hay de rodar una serie ahí no hay tu tía tienes que poner col y aprenderte la no y eso hace y luego tú sabes que yo no llamo por teléfono nunca con la memoria yo llamo con la memoria el teléfono que decir llamó con mi memoria uno a los números por sí sí a buen truco no sé si es truco pero yo llamo así siempre

Voz 9 23:55 yo creo que sólo se teléfono de dónde voy a mis padres hace veinte años máis fácil a cuatro cero nueve treinta iba fija las veinticuatro era el teléfono de una hora que mencionas la serie traiciones la nueva serie de Ana Belén

Voz 32 24:12 los que buscan las pasan por instalarlo en Londres lo llevo planeando desde hace meses cuando el barco según de las ratas son las primeras en Salta Necesito ocuparme de mí

Voz 9 24:24 como actriz que cuando hablábamos antes de decirle por aquel entonces tú no era ni tan siquiera cantan era solamente vamos a recordar tus palabras cuando llegaron a principios de este año el Goya de Honor

Voz 11 24:34 estamos mejor que cincuenta años atrás sólo faltaría pero se me escapa a la razón por la que sigue habiendo tan pocas mujeres en el cine a veces pienso que sino si necesitase mujeres para interpretar a esas mujeres ni siquiera estaríamos las que estamos

Voz 32 24:55 qué vamos a hacer

Voz 9 24:59 de estabilizar Te lo único razonable que debía hacer si alguien con criterio digo en el caso de Ana Belén XXXIII dúos que forman tu biografía y también acompañan a la historia de de este país Aquino en fin que nombrar aquí la gente gay es imposible hacer

Voz 12 25:17 Manuel Serrat dormía está masa ideal ahora roza al lío

Voz 9 25:24 pues bien no define que no falta nadie Ana Belén un verdadero placer muchísimas hacia otros Feliz Navidad y navidad cálida todas los que nos están escuchando el año que viene sino te importa al sueco te luego llevará a la un se hacen en Navidad como yo soy uno

Voz 5 25:41 que eso me anima con una será para alcanzar así que

Voz 32 25:44 no esto para sí todo el mundo esto que es una buena Belén

Voz 42 25:51 en mis tías de apto

Voz 3 25:54 decir

Voz 42 26:00 Vimos pero

Voz 9 30:28 amigos está usted escuchando este programa amigas que ha sobrevivido a la cena Nochebuena y eso ya es a la comida de Navidad una noticia buena eso ya de por sí es buenas noticias en tal caso en que haya sobrevivido me que ha sobrado mucha comida sobra comida no se preocupe es una tradición más de estas fechas como que te regalen un pijama hay unos calcetines las sobras de Navidad obras con las que David de Jorge Pardo

Voz 16 30:57 guardias

Voz 9 30:58 ahí a días el autor el inventor de las Don gradas con lo que el que convierte por cierto es que no nos ha dado nada eh o de todo un poco de todo un poco pero no obstante la tentación de bueno pues si hubiera asegurado algo queda poco David con eso queda poco más de villas David de Jorge buenos días buenos días cómo estás menos por D

Voz 0477 31:21 en aquel estupendamente con la nevera vacía por cierto no a empezar lleva la contraria para hemos hablado nada con nosotros comido todo

Voz 9 31:28 noté aseguraron nada nada nada nada

Voz 0477 31:30 poco descaro la gente lo juro antes

Voz 15 31:34 pero buenas y sobre Óscar hora bien no se habla así porque con un poco de agitó les dimos a las Carola ya sobraba nada hay otra vez a dieta como como me imagino que estaba haciendo toda España hoy a apretarse un poco el cinturón no vale pues estoy dentro del programa no tanto de dieta sino voy a aprovechar lo que pudiera asegurar lo hemos llamado dos obras completas

Voz 9 31:56 bienvenidos a las obras completas como seguro que más de uno uno estaba desesperado ver como las obras inundan su cocina les invitamos a que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos den soluciones recetas ideas para aprovechar todo lo que

Voz 13 32:10 te días Our por ejemplo que

Voz 9 32:12 mira en casa y madre sobró Cor paletilla Cordero apunta Pana más ocurre una cosa es que llegas a la comida al PAL

Voz 0477 32:23 llegas ya en las últimas grandes claros sabes qué pasa Callahan deseaba la olla y entonces ponen como ochocientos aperitivos Illes importantes empezar por el patio principal entonces por eso ya en esta sección lo he dicho muchas veces cuando hay que estas fiestas estas historias lo que hace falta es atacar directamente al plato principal y no hace unos antes con jamón con croquetas Concha mori hizo cuando se cae con langostinos porque claro llega al final el capón guisado o llega la especialidad de cada una de las provincias españolas no tenemos hambre nosotros no sobran las cosas más apetecibles así que es mejor atacar a un plato Punto Pelota que tampoco llegamos a las navidades cómo se llegaba antes no con esa especie como de apetito atávico que había porque yo creo que había mucha hambre interés llegábamos en Navidades con ganas de unos todo pero ahí llegamos empatados así que yo practico mucho lo del plato único durante las creo los claro la que sobró

Voz 9 33:13 aunque las Carola que sobró

Voz 0477 33:16 con una carne guisada que flat plato único carne y es verdad que mi cuñado que viene Extremadura un poco dejamos cita una paletilla muy alto es un fenómeno hay que tener cuñados que cederán paletilla exijamos ir poco vimos una Carnegie Sada el acompañamos con unas Carlo la aliñada con un montón de agitados un plato único punto ya está ya al día siguiente día Navidad hicimos monográfico de almejas algunas unas poquitas en salsa verde para el apetito mientras estaba todo dios con el champán y la cerveza de tal y luego las hice con la con la Roth arroz con almejas acojonado buenísimo riquísimo plato único a dos tres platos y luego pues el turrón a la compota o lo que sea ya está porque si empiezas a comedia comedia comer pues al final te desde llega a te hartas

Voz 9 33:59 el pero de todas maneras en cuanto a las obras en España hay mucha cultura de aprovechar la comida hay muchos platos charlas croquetas en el fondo pues no es más que declaró

Voz 0477 34:11 qué son las jefas las cocineras nuestras madres nuestras tías las amas de casa son las jefas que al final nos han enseñado a todos a alguno pues esa cultura del aprovechamiento que yo creo que muchas veces decir no que yo creo que el mundo se divide entre los que les gusta la tortilla de patata sin cebolla no les gustan las obras que yo les llamo Corcos ilógico y luego a los que nos gusta la tortilla de patata con mucha cebolla ya los que nos gustan las las obras y nos gusta comer albóndigas dos días seguidos que yo creo que somos la gente honrada y la gente que merece la pena vivir nos encanta a mí me encantan las obras y me encanta la aprovechamientos profetas esa es la hazañas ese cuerno de la abundancia que al final lunes los canelones o la o mera o esa pagó ese cordero que decía Toni que le había sobrado cortado muchas muy finitas metido por ejemplo un bocadillo o con alioli esa o esas capones los pollos que ellos que serlo

Voz 9 35:00 como al día siguiente infinitos hacer uno

Voz 0477 35:02 bocatas es indescriptible eso sea que las horas

Voz 15 35:05 es un rollo que a mi me gusta mucho sea queréis Lotina todo como enfadaba hoy no

Voz 49 35:12 sí sí sí ha sido habrá un toca realmente

Voz 5 35:19 ya no pero todos los curas lo hacen hoy los ingleses están comiendo pavo sino a lo bestia claro

Voz 9 35:27 muy serio porque es lo del pavo es que a mí me lo de haya ya tiene lo del Vogue

Voz 0477 35:33 tú estás allá increíble es bueno es son tradiciones el otro día el supermercado había unos pavos de doce kilos en la gente estos pavos pero bueno yo creo que es una cultura que viene del norte de Europa no aquí no estamos acostumbrados en los hornos estas y por el ganso esto estoy hemos perdido estos estará bien también es pero bueno hay pavos Bossi Garzón que si están bien alimentado si han estado durante todo el año bebiendo Vega Sicilia y comiendo bocadillos de foie gras pues oye luego llegan a vida Daisy te los comicios alucina sin colores como todos es buena ahí la apetitos grande

Voz 5 36:08 si son más grandes que un día eh

Voz 9 36:10 le se reunió esta mañana nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta compartan nuestros qué pasa con los postres aquí hablamos siempre de los primeros no sé pero cuánta gente no habrá desayuno

Voz 0477 36:25 ya ya ya dulce primos con chocolate

Voz 9 36:32 sí

Voz 0477 36:33 sí sí es lo lo curioso islas Calvo y los que como él solamente una vez al año El misterio de la P Lavilla conduce cómoda como que parece que se va a extinguir pero de repente llegan a Navidades es como contenedores de pesadillas pero voy Ron blando por ejemplo a una vinagreta es el resto del año que la gente que está diciendo pero el tornando sí sí un poco el turrón blando metido en un mortero aplastó a un un un bol con un poquito de un poquito de un poquito de ajos hace una esa cite de Oliva y el turrón blando a una vinagreta que luego añadida a unos cogollos a una lechuga le da un puntazo que alucina y luego alucinar dice en colores

Voz 9 37:11 estas diciendo adiós al aprobado Negredo

Voz 0477 37:13 vamos a hacer la prueba o sea el turrón blando coge la tableta entera acoge una avellana o de una nuez comedia nueve maña Jason Ball lo aplasta es un poco con el tenedor lo di Lodi Luis con el vinagre de Jerez pimienta un poquito de mostaza si queréis aceite de oliva hace una vinagreta de turrón blando eso es lo añadí la a cualquier Carola cualquier verdura cruda es una vinagreta súper rica para para comer verdura en invierno y luego con polvorones llevaba una cosa que la gente eso escojo añadida eso fritos cuando por ejemplo y un redondo o hizo un pollo mexicanos tienen por costumbre hacer este tipo de cosas y bueno pues yo cuando aún sofrito lo que hago es añadir un polvorón al sofrito le doy unas vueltas y luego ya mojó con el vino con el agua o añado a carne o lo que sea y el resultado es una salsa muy trabada muy sabrosa que tener en cuenta tal pues bueno al final Sacyr con harinas y con frutos secos Isasi con manteca antes al final todo eso le va de perlas así que yo aconsejo a los españoles me voy a poner firme voy a dar un consejo magistral que a partir de ahora el verano añada un polvorón a los guisos porque buena flipa

Voz 15 38:15 con colega que ha ido todo lo Diego todo yo creo sinceramente transgresor la sección diciendo Miki raro visto está bien hoy está de humores

Voz 9 38:27 el mundo sea tú quieres que la cesta esa los polvorones que son los que la verdad no se quedan ahí en vueltita hasta ahí quedan secos que puedes lanzar vuelve y poderoso

Voz 0477 38:38 las roscas de vino el polvorón los mantecados todo eso

Voz 15 38:41 al Guisado sí sí sí sí pero

Voz 9 38:43 cualquier tipo de visados hace una salsa de tomate le pongo un polvo no

Voz 0477 38:46 no no por Dios pero bueno tampoco estaría malo eh pero no no me refiero cuando hubiese es un redondo cuando un pollo cuando haces una organice es en escabeche yo qué sé cuando tienes un sofrito ahí hay un río de carne tal añadió un polvorón y al final eso te ayuda trabar la salsa Iriome en Cataluña no le pone en picada todas las historias o lo que estábamos diciendo antes los moles Mexicanos tipo de cosas bueno pues el polvorón os puede salvar la vida a viva el polvorón proviene

Voz 5 39:14 ya en masa para la paella eso no no ha hecho

Voz 0477 39:16 al un caso sería guardando nada esto es buena pero no no sé ahora los animalitos Valencianes que no quedaron asesinar pero bonos mazapán pues al final no deja de ser también fruto de hizo sirvió muy valiente

Voz 50 39:30 además que

Voz 9 39:33 vamos a es que me gusta que no sabemos qué es decir no quieren siquiera dentro de mí el radar humanos saludo tiene un paisaje no entonces tan siguiera pienso la imagen de polvorón dentro de la cocina no dentro del guiso para mí polvorón forman parte de una cosa que está en la mesa el sofá físicamente no lo ubicuo siquiera la cocina no ya metió el guiso pero en fin vamos a hacer una pequeña pausa mientras ustedes pueden llevarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos si les hace bravo algo con lo que les sobra o quitar la razón David de Jorge

Voz 0477 40:09 sin duda nadie más pero este segundo o que alguien diga qué hace con el mazapán que me queda bloqueado yo no sé lo que se puedan circular seguro que tiene alguna idea

Voz 9 40:17 con el mazapán sí sí seguro

Voz 0477 40:20 a redimir aseguró que relleno un solomillo trate abierto en libro relleno con mazapán corta Finito de unas ciruelas una historia así seguro que Monroy logísticas y alucina sin colores rojo así como mozárabe que como Andalucía

Voz 15 40:33 no pues que grandes homenaje andalusí iba Maimónides bueno hacemos una pequeña enseguida volvemos cuando hay Jorge

Voz 59 46:27 mira la calle Perelló

Voz 50 46:30 yo no quiero ser responsable que te atragantan imagino que eso es tóxico eso está

Voz 45 46:38 que no hombre que no que la justa medida seguro que va bien

Voz 50 46:42 entonces yo lo único que te pite entonces es que documenta el proceso mándanos tres fotos del antes del durante el después pero tuyas para saber que estás para

Voz 59 46:54 a ver que estás te vas a hacerlo de verdad que sí porque me gusta

Voz 45 47:01 innovar y además me ha dado muy buen rollo el programa hablando en vez de ser turrón blando claro puesto en el sofrito porque yo soy de origen digamos que en Canarias pero mi origen descartan efectivamente la picada dio una serie de cosas que se ponen en los guisos

Voz 15 47:18 igual igual hay lo tienes pues eso micrófono se te va al traste la historia Esther te deseamos toda la suerte del mundo va a ser un camino difícil lleva quemando

Voz 49 47:34 para mí la mano una solución y con optimismo hasta siempre amigos no te olvidan

Voz 0477 47:45 sonido micrófonos y siete siete cae el mundo encima

Voz 9 47:49 la verdad es invitar la razón Hardy vamos a ver eh Yaiza que está en Tenerife Yaiza muy buenos días

Voz 60 47:54 hola buenos días qué tal

Voz 9 47:57 saludarte aquí con con mi amigo David que nos da que unas ideas un poco en fin tu tu tu caso qué vas a hacer con toda la carne que sobró

Voz 60 48:05 es que mi casa en Nochebuena sabe a conejos salmorejo hizo porque es un conejo aderezado conlleva frescas que es típico de Canarias y una maravilla y con vinagre macho que vinagre típico del vino de los vinos sobrantes de Tenerife hizo OPA que hacen una sopa de Navidad con todas sus bendiciones gallina rabo Oscar que tendrá este un montón de carnes entonces con todas esas carnes la uno con los hígados ya unos canelones para chuparse los dedos

Voz 9 48:37 bueno pero además hoy que están estrena hoy en Cataluña un abrazo a todos ellos hoy la gente está comiendo canelones festivo

Voz 0477 48:42 además hay importantes que aprovechamos

Voz 60 48:45 mucho en Canarias nosotros tenemos las papas negras que son fantásticas arrugada siempre sobran con estas papas negras que son amarillas por dentro y un punto dulce eh pero no como la batata disponía todo es diferente no entonces hacemos unas ensaladilla con pepinillos o duro es una mayonesa casera o sea que tengo comida para seguir engordando

Voz 49 49:09 no se vayan ensaladilla una metáis polvorones turrón la guía muy buena estrella a posta Joan eso sabes qué pasa

Voz 9 49:16 Yaiza que estábamos aquí de vidilla hablando de hoy empezamos la dieta

Voz 60 49:21 es complicado es complicado cuando tienes buenas bandeja sobrantes de turrones truchas que son las los postres aquí también entonces cuando te levantas y dices ahí voy a empezar la dieta pero ve el la bandeja ahí es difícil

Voz 9 49:36 Yaiza voy a voy a cortar fuerte había hacia oigo y me está dando hambre no te digo

Voz 60 49:44 oye pero me encantaría de verdad que probarán el salmorejo como hacemos en mi familia está maravillosa

Voz 9 49:50 pues mira dentro de poco vamos a a Tenerife dentro de par de meses probamos eh el día que estemos en Tenerife quedamos

Voz 60 49:57 no me lo de serio es que falta es que tienen que aprobarlo en tasas es que es una pasada

Voz 49 50:04 David te vienes a la television iba a decir a Tenerife

Voz 0477 50:07 no soy como viajas nunca a todos a tope

Voz 60 50:12 las negras es que de verdad le alegra el alma

Voz 9 50:18 no va no va de broma te llamaremos lleguen Nos vamos a Cobo

Voz 60 50:21 este es mi teléfono aquí me tienen para lo que quieran están invitados

Voz 15 50:25 bueno comer conejo ya tenemos la la comida para quédate

Voz 9 50:30 el programa este

Voz 15 50:32 oye no sirve para muchas cosas

Voz 61 50:35 es muy grande Henar Merino murieron dos años con el origen que cumplimos nuestras promesas por último encarna que está en Palma de Mallorca desde Palma encarna muy buenas bailaba encantado de de de celular de qué vas a hacer con con las obras

Voz 62 50:50 pues mira aquí todavía no son obra yo vivo en Mallorca pero soy murciana vivo El Espinar en la calle ha sido muy

Voz 9 51:00 no conozco yo Espinar todo e ir batalla adaptadas

Voz 62 51:03 nacido también pues también la conocer

Voz 9 51:05 con el con el fin a ver si conociendo al final aseguro y entonces qué haces con con lo que todavía no solo

Voz 62 51:13 mandamos a pedí el embutido murciano para hacer la pelota a buenísimo porque solamente estalle yo vivo aquí pero nada se pudo vale para otras cosas pero no para la pelota de la mandaron por correo y comimos Aye Aye venir un hijo nieto

Voz 9 51:41 esa es como Piles que por correo te manden el embutido para hacer tú eso es maravillosa David que uno después de mucho tiempo viajar a mi me gusta como se hace en mi pueblo es es maravilloso e hijos imbatidos de España

Voz 62 51:54 los me lo manda un un chico que den una tienda que yo le compraba cuando vivía allí me lo me lo envuelve entonces un familiar me lo llevó a Correos ahí a alguien o cómo lo mandó hoy mañana estaba aquí

Voz 9 52:11 que Barça esto lo voy a decir yo el año que viene me pedí yo también embutido murciano que está monísimo y algunas cosas hay maravillosas encarna a un beso muy grande tenemos que dejarlo ahí pero bueno está encantado de escucharlo

Voz 15 52:21 vale adiós

Voz 9 52:25 donde ha paseado gente llama para darte

Voz 15 52:27 esto como me encanta me encanta

Voz 0477 52:30 me encanta es que es lo que hay Toni Garrido sea hay un hay una única verdad ahí es la de Rome nada cocina sin exigir que muchas veces habláis que parece que estéis pasta utilizados bueno Tom no esto obtiene un rollo salvaje que me mola mucho antes estas para teorizar doliendo

Voz 9 52:46 pues de David una foto de su nevera

Voz 0477 52:48 sí le he puesto si sigue ese ese cacharro verde es la derecha reconozco que arroja que tiende a por lo menos tres semanas que tiene estamos pero bueno las tiren a la basura tu frigorífico como todos los presupuestos