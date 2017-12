Hoy por Hoy (26/12/2017 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:03 hoy por hoy

Voz 2 00:07 José Antonio Marcos o feliz navidad bueno

Voz 1018 00:10 días buenas tardes casi ya vamos a empezar en Sant Adrià del Besòs en Barcelona con un posible nuevo caso mortal de violencia de género los Mossos d'Esquadra detenido un hombre de treinta y cuatro años como supuesto autor de la muerte de forma violenta de su mujer los hechos ocurrieron ayer se han conocido hoy tras recibirse en comisaría una llamada telefónica de denuncia Radio Barcelona Miguel

Voz 3 00:28 el los Mossos recibieron anoche un aviso de que un hombre había matado a su pareja en San Adrián Balbás los en Barcelona cuando llegaron allí encontraron el cuerpo de la mujer sin vida y con aparentes signos de violencia cerca de unas vías del tren en la zona de la mina esta madrugada los Mossos han detenido al presunto agresor un hombre de treinta y cuatro años español y pareja de la víctima según fuentes cercanas a la investigación la víctima de treinta años había denunciado a su pareja por maltrato con esta ya son nueve las mujeres que han muerto a manos de su pareja este año en Cataluña

Voz 1018 01:02 si Hillary tiene este episodio puede serlo número cuarenta y ocho de este año en el conjunto de España se confirma que la mujer que murió este fin de semana Benicàssim Castellón al estrellarse el coche conducido por su expareja en una gasolinera se produjo también es decir instancias de violencia de género recuerden en todo caso teléfono cero dieciséis ofrece información asistencia apoyo no aparece reflejado en la factura aunque debe borrarse de la lista de llamadas desde su terminal ya a esta hora se firma en el Palacio de la Moncloa el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional con la asistencia de los líderes de Comisiones UGT y la patronal Mariano Rajoy acaba de subrayar la importancia del diálogo social para conseguir avances como éste que pueden servir para alcanzar otros grandes acuerdos incluso llegando a evocar los Pactos de la Moncloa de los que ayer se cumplieron cuarenta años Rafa Bernardo

Voz 1762 01:49 el Gobierno sindicatos y patronales se han felicitado por ese acuerdo que acaban de firmar aunque cada uno ha puesto el énfasis en distinto lugar para UGT y Comisiones este acuerdo al abrir la puerta a otros para que las subidas salariales vendan vaya más allá del SMI los empresarios hablan de pacto en la buena dirección y Mariano Rajoy ha dedicado buena parte de su intervención más que el salario mínimo a como la crisis operado con esfuerzo Icon unido ha dicho que España es un gran proyecto comparte

Voz 4 02:15 pido que mejora con el concurso de todos va a mejorar sin duda gracias a este buen acuerdo que ha sabido conjugar generosidad irresponsabilidad pensando en los trabajadores con menores salarios el parto

Voz 1762 02:28 esto lo recordamos aumentará un veinte por ciento el salario mínimo de aquí a dos mil veinte Se mantienen un ritmo sostenido de crecimiento del PIB del empleo empezará a aplicarse con el decreto de subida del cuatro por ciento para el año que viene que el Gobierno aprobará este viernes

Voz 1018 02:46 hora doce y trece minutos en el Ministerio del Interior el titular del departamento Juan Ignacio Zoido se reúne con los reproches y responsables de los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil en busca de avances para una reivindicación histórica de estos cuerpos equiparar sus salarios a los que perciben las policías autonómicas de Euskadi y Cataluña una reivindicación una equiparación que según los sindicatos precisa en torno a mil quinientos millones de euros en un periodo de tres años

Voz 2 03:09 primero dos mil dieciocho con que todavía está

Voz 1018 03:12 a ver si habrá o no presupuestos del Estado tirar Velasco

Voz 1743 03:14 desde las once de la mañana Zoido está reunido con los colectivos de Policía Nacional después Gara con Guardia Civil en el segundo encuentro para abordar la equiparación salarial con ertzainas y mossos y trasladar los avances de los estudios que se están llevando a cabo desde Interior para conseguir la igualdad de sueldos toda una mañana de reuniones en las que según fuentes sindicales esperan cerrar el año con un acuerdo de mínimos consensuado entre lo que solicitan los agentes los agentes y el esfuerzo presupuestario al que pueda comprometerse interior teniendo en cuenta condicionantes como la capacidad del ministro para cerrar una partida incluida en los presupuestos de dos mil dieciocho y el techo de gasto impuesto desde la Unión Europea recordar que los otros colectivos amenazaron al ministro con una huelga de celo hoy aseguran querer estar más cerca de la

Voz 1018 03:52 todo gracias Pilar el Consejo Económico Social el CES refleja en su último informe sobre el sector eléctrico que en nuestro país pagamos la luz más cara de Europa heces propone políticas para estimular el autoconsumo y señala que el IVA del veintiuno por ciento resulta excesivo Eladio Meizoso

Voz 0527 04:08 resulta excesivo el IVA también está pesando sobre el recibo de la luz Espanyol el aumento de costes ajenos al suministro dice el CES por decisiones que considera de política energética medio ambiental o de cohesión social en alusión al bono social eléctrico que opina debería ser financiado directamente por el Estado Hinault por las comercializadoras eléctricas el comité aboga también por promover una competencia más efectiva en el mercado eléctrico y favorecer el autoconsumo facilitando el pago a los auto consumidores con la energía que vierten a la red propone también la elaboración de un Plan Estratégico Estatal de transición energética hacia fuentes no contaminantes teniendo en cuenta su impacto económico social y ambiental y evitando la desertización de las zonas más

Voz 1018 04:48 afectadas en Madrid la policía identificado a la persona que supuestamente derramó un líquido corrosivo en el asiento del autobús y causó quemaduras a dos personas en principio todo indica que se trató de una imprudencia no intencionada ya que eh Se trata de un producto industrial utilizado habitualmente para desatascar tuberías Alfonso Ojea

Voz 0089 05:05 esta mujer no ha sido detenida pero sí filial y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil también han descubierto el tipo de sustancia que quedó depositada en varios asientos de ese autobús Se trata de un potentísimo desatascador de tipo industrial es decir contiene ácido sulfúrico las imágenes de las cámaras de televisión de circuito cerrado que llevaba ese autobús junto a las descripciones que han aportado los testigos han sido determinantes para su identificación

Voz 1018 05:40 una segundos algunas cuestiones más con Antonio Martín y Adrián Prado

Voz 0019 05:43 Bruno el primer temporal del invierno deja varias zonas del norte de la península en alerta naranja por vientos muy fuertes esperan rachas que pueden superar los ciento diez kilómetros por hora en zona de en zonas de Galicia Asturias Cantabria Castilla y León y Aragón nueve personas han muerto en las carreteras en el primer fin de semana de las vacaciones de Navidad dos menos que en el mismo periodo del año pasado además otras siete personas han resultado heridas de Andalucía va a aprobar hoy la modificación de la jornada laboral de los funcionarios para cumplir con la sentencia del Constitucional que tumbó la semana de treinta y cinco horas seguirán trabajando de forma presencial esas treinta y cinco horas a la semana pero tendrán que completarla con dos horas y media más de formación y teletrabajo la Bolsa pérdidas generalizadas en toda Europa con el IBEX35 a la cabeza el selectivo español cae casi un uno coma dos por ciento en el mercado de deuda la prima de riesgo roza los ciento seis puntos básicos y en deportes el fútbol inglés no descansa en Navidad hoy se disputa el tradicional Boxing Day con ocho partidos entre los que destacan el Tottenham Southampton a la una y media y el Manchester United Varley a las cuatro de la tarde puesto y esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 2 06:41 muchas gracias José Antonio hasta los seis seis minutos una hora menos en Canarias

Voz 6 06:45 hoy por hoy

Voz 2 06:51 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido lo contaba abriendo así un segundo el Boxing Day mucha gente cree que el Boxing Day tiene que ver con el boxeo no se equivocan

Voz 7 07:02 el centro relacionamos siempre el fútbol es una maratoniana jornada en plenas fechas no

Voz 8 07:09 pequeñas que hace que mucha gente además que habitualmente no puede ir hoy sí Valle han Simon se bueno para conocer mejor esto del Boxing Day ya a partir de hoy resolver todas nuestras dudas vamos a hablar con la mejor corresponsal en las islas británicas con Begoña Arce corresponsal de la cadena SER Londres Begoña primera vida a primer Loarte

Voz 9 07:28 Elena verdad la mejor porque es la única no

Voz 2 07:30 de todas as corresponsales de todo de todos los países de todo países feliz Navidad estoy en España asociamos el Boxing Day

Voz 8 07:38 al fútbol en el mejor de los casos pensamos que tiene que ver con el boxeo y estamos muy equivocados

Voz 9 07:44 no no no no tiene primero es hoy día festivo y es uno de los grandes días festivos del Reino Unido porque casi todo casi todo está paralizado especial entre los trenes porque no dejan de servicio ferroviario hoy lo cual significa también que va a haber cinco millones de coches en las carreteras es Silvia digamos de la vuelta a casa después de la Navidad el agente casado con sus familias pues retorna hoy es un día festivo en lo de las cajas bueno era el día día enseres Sansó tradicional esto es una tradición que viene de la Edad Media porque era el día que las cajas en las iglesias con la recaudación para los pobres repartía el dinero o las ofrendas que hubiera habido durante ese tiempo después en la era victoriana Éste era el día en que los sirvientes el aristocracia les daba el día libre para que fueran a ver a sus familias para que no pasaran con con los suyos y les daban también regalos que podía hacer comida podía ser uno en ropa o otro tipo de regalos es una cosa muy victoriana hoy en día todo esto ha cambiado bastante os puedo decir tú hablabas de crudo pero os puedo decir que en primer lugar a veces el día en que empiezan las rebajas entonces deban esperar ventas masivas en las calles de Soto de Londres con todos los centros comerciales saturados ese calcula que más de cuatro mil millones de libras se van a gastar en ventas esta esta semana o ese periodo de de de rebajas y en solamente esta semana se va a recaudar como doscientos millones de libras también os puedo decir que se debe si todo a los turistas procedentes fijaros de China que se ha convertido en grandes compradores el setenta por ciento de las compras las hacen extranjeros hizo una década cinco de esas compras es turistas chinos sea que esto está bastante desactualizado digamos el contexto de la Navidad

Voz 8 09:36 de todas maneras es verdad que existe otra asociación de este Boxing Day con la que hacer con la caza con Gaza y no sé si no sé si puestos a elegir entre convertirse un día puramente comercial que ocurre igual en España que bueno están en Europa y en todo el mundo o o apoyar esas viejas tradiciones y no sé qué es peor

Voz 9 09:58 ahí es que esa tradición es muy controvertida es eh es es es una polémica nacional continua de una polémica política el folk Hunting la caza del zorro com perros se prohibió en el año dos mil cuatro y lo prohibió el Gobierno laborista de Tony Blair había muchísima gente la mayoría del país en contra de esta practica porque es una manera muy cruel de matar a los animales de especialmente con es con perros se no la caza de ahorro en general se había prohibido el el actual Gobierno de Theresa May en junio prometió revocar esta prohibición presionado sobre todo por gente tradicionalista es gente del campo pero ahora la ministra se está echando atrás la primera ministra por qué hay presión social para que no para que no lo haga los defensores de los animales y sobre todo la mayoría de los británicos ya no cree en la caza del zorro con con perros como una táctica eh que se pueda permitir en el siglo XXI gran gran polémica política ya te digo

Voz 10 10:58 es curioso porque es ilegal pero ese practica no

Voz 8 11:01 no es ese cae un poco entre la en una zona

Voz 10 11:04 el liderazgo

Voz 9 11:06 practica la la caza del zorro con simple si eso se puede hacer en dicho no se puede cazar ningún mamífero ciervos liebres por ejemplo con perros porque los perros cuando capturan a la animando destrozan simplemente eh lo destrozan entre ellos entonces chispa ha habido grupos que se han rebelado contra esta prohibición y lo que han hecho con los caballos con los trajes tradicionales hice cubren a cada con una máscara como si fueran unos personajes para para que no ser reconocidos hay prácticas ilegales de este tipo de caza

Voz 11 11:39 dos o como Begoña como se social y a la élite hundió tenemos que para no hablar de las élites no siempre desde Margaret Thatcher que tan tanto aplaudía las élites británicas y demás ya son muchas las dos frentes que tiene la élite de peleas intestinas entre la propia élite no parece que una práctica de ese tipo por más que sea tradicional se corresponda a estos tiempos asociados a la élite británica

Voz 9 12:03 no no se corresponde y además os podéis imaginar el dinero que cuesta mantener una jauría de perros mantener los caballos porque es una casa que os caballo es también una gran tradición yo una gran fiesta porque después de la hace una comida CBA antes se debe después problemas a los perros se produzca cazar de este tipo manera en en en Inglaterra y en el Reino Unido hay millones de ahorros las ciudades Londres está inundado de ahorros es decir no es un problema de de cazar zorros ni nada visto el problema es la forma la manera sí es muy controvertido y ahora mismo la mayoría de la gente no no están totalmente en contra y me pienso y que era un partido de fútbol no era el día de fútbol

Voz 8 12:46 a ver qué pasa es un feliz dos sevicias así Boxing Day acepta

Voz 9 12:51 sí de Boxing Day el día de descanso ahí de fútbol como decías hay nueve partidos preparados va ser juzgó

Voz 8 13:00 pues Begoña Happy Boxing Day Youtube más de Oña un verdadero placer bueno ya sabemos más gente y un vamos a revisitar a las élites es verdad que durante mucho tiempo la gente miraba las élites bajo y con a las evidentes pues en fin tan siguiera deberíamos llamarlos élite que hoy en día lo que era antes es todo lo bueno no sé si estos una hora menos en Canarias nos quedan las preguntas de hoy

Voz 12 13:32 bueno hoy con Toni Garrido que sabes

Voz 5 13:35 pero los planes de pensiones que no de sobre los planes

Voz 1018 13:39 de pensiones

Voz 13 13:40 conoce toda la verdad de BNG culto es planes de pensiones naranja de ING

Voz 14 13:54 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 15 14:05 un puente

Voz 16 14:08 cierra los ojos y alcance rabos visualiza una emisora de radio maravillosa ya la hemos solicitado bienestar ahorren en sus programas pensando eruditos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños no a mí no me apareció la hagan cómo que no como me han dicho que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde abril broma

Voz 17 14:39 ah vale pues claro que me apareció la Cadena Ser para este susto de verdad oyente Cadena SER la emisora que parece entre sueños

Voz 12 15:01 ya en SER Deportivos cada día envía un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva de esta estamos en todos los sitios os contamos todas las noticias de Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco fósiles desde Villafranca Quillo muy buenas tardes la Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofrío se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buenas su mejor temporada mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenas la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo el mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado Coín no

Voz 1018 15:47 pues tiempo

Voz 13 15:49 vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 18 15:58 me llamo Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación

Voz 1018 16:02 básica para doscientos setenta niñas en Etiopía

Voz 19 16:06 no crees que merece la pena comprarlo por eso se creó la Fundación Pro CNIC para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación proceder al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 1018 16:18 cuento con precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios de El Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes un secador de pelo Dyson supersónica ahora trescientos cincuenta y nueve euros con regalo de un estuche especial in lo además financiación mes los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 20 16:45 Rey como esta Navidad sorprende emoción

Voz 1018 16:51 ahora los que más quieres con un experiencia única que recordarán siempre Esta Navidad regala El Rey León precipicios específica valiente de censor el alcohol afecta al habla dice es gracioso pero también afecta a tu vista reflejos y percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargue es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior al Gobierno de España

Voz 12 17:30 sí Iris Star el día en el deporte escuchas SER Deportivos cuenta que estamos arrancamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos en Gràcia ponernos como más opone por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la hacer la TDT es decir la tele nuestros enlaces en las redes hola tres W punto cuando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino muchas cosas más todos los días

Voz 1018 17:57 tres a cuatro de la tarde

Voz 12 17:59 con SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 6 18:04 Unidos Riza cadenas

Voz 2 18:07 antes de acabar no seremos las preguntas que nos deja el día primera pregunta quién se encarga de decorar el despacho donde se graba el discurso de Nochebuena del Rey no sería genial poder encontrar un ambiente así en Ikea segunda pregunta porque quienes rechazan la monarquía son los primeros en valorar las palabras de Su Majestad porque los sindicatos firman una subida del veinte por ciento del salario mínimo en tres años a la vez que denuncian las nuevas formas de precariedad laboral o lo uno o lo otro cómo es posible que un agente de Policía Nacional agreda a una mujer en plena calle y cómo es posible que todavía el Ministerio de Interior no haya apelado a la ley mordaza para que no podamos ver ese vídeo porque les llevamos la mano la cabeza al oír al presidente peruano calificando como error los crímenes de crímenes de lesa humanidad de Fujimori cuando aquí el partido del Gobierno sigue sin condenar los crímenes del franquismo esta pregunta que la noticia de que Izquierda Unida felicita la Navidad con un árbol de Navidad ardiendo sea lo más relevante que ha hecho Izquierda Unida en dos mil diecisiete no deja clara la situación de Izquierda Unida que la última película de La Guerra de las Galaxias sea un ejemplo de diversidad poder femenino no deja claro que los que estamos en una galaxia

Voz 1018 19:18 muy muy lejana somos nosotros

Voz 2 19:22 octava que Froilán cuarto en la línea de sucesión de la Monarquía española sea un gran aficionado al bingo es un desafío a la probabilidad y estadística

Voz 1018 19:32 un homenaje a su abuelo

Voz 2 19:34 novena por qué los sindicatos policiales critican el menú de Navidad que sirvieron a los policías destacados en Cataluña a quien no le gusta una buena croqueta congelada o un pescado rebozado frito y seco en la cena de Navidad