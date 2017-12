Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 sobre las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días Bruno ya está aquí se nota en toda la península y en Baleares pero se nota sobre todo en Galicia así que en Galicia comenzamos hoy con la estampa del frío y el mal tiempo que corresponda al invierno aunque esto de ponerle no hombre a las borrascas las convierta en noticia más destacada Galicia Luis Pardo bos días cómo estáis

Voz 3 00:37 sé que Bruno empieza poco a poco abandonarnos después de habernos dejado a última hora de la tarde rachas de viento de hasta ciento cincuenta y dos kilómetros por hora como las registradas en Viveiro en la Mariña de Lugo y más de cincuenta litros de lluvia por metro cuadrado en el interior de Ourense y de Pontevedra en cuarenta y nueve se quedó Vigo donde hubo que suspender el transporte en la ría justo hasta ahora a las seis Se apaga la alerta naranja por viento en la costa pero sigue encendida la de oleaje durante todo el día esperamos ondas de más de siete metros de altura en todo el litoral gallego

Voz 1727 01:07 y hoy veintisiete de diciembre los partidos independentistas catalanes comienzan los contactos para poner los carriles por los que pretenden que circule la legislatura lo primero que tienen que decidir es qué pasa con los diputados electos que están en prisión huidos se intentan

Voz 1827 01:23 tomar posesión de las actas O'Shea René

Voz 1727 01:26 sí andante mano dejan que corra la lista para evitar que su mayoría en el Parlament se pueda ver afectada por los procesos judiciales y en función de esa decisión tendrán que tomar la segunda la composición de la Mesa de la Cámara el órgano que gobierna el día a día de la vida parlamentaria y que fue clave en el proceso de ruptura del orden constitucional que comenzó en el pleno de los días seis y siete de septiembre todo está condicionado además por una decisión personal la que tome Carles Puigdemont que se presentó a las elecciones con un programa que pilotaba sobre una idea principal volver a ser president tendrá que decidir si regresa a España para intentar ser investido aún a riesgo de acabar detenido aussie continúa en Bélgica en el PP empieza la crisis de su gente en Cataluña las ocho de la mañana vamos a hablar con Juan Arza que es responsable de estudios del PP catalán que era porque ha dimitido después de los malos resultados de su partido que han pasado de once a cuatro diputados y que no podrá formar grupo parlamentario propio Arce es muy crítico con la gestión del Gobierno de su propio partido pero desde Madrid el Partido Popular de momento huye de la autocrítica lo que hace es criticada Ciudadanos por renunciar a intentar formar gobierno en Cataluña lo dijo en Hoy por Hoy por la mañana Martínez Maíllo lo repitió más tarde Rafael Hernando portavoz en el Congreso

Voz 4 02:47 me parece que no es bueno que alguien que ha ganado las selecciones el pueda dar la sensación de que tira la toalla es que tiene que intentar ser consecuente con una cosa que es evidente es que ganaba las elecciones y que por lo menos lo tiene que intentar hoy al señor Rajoy lo intentó el fruto de ese intento es que hoy el señor Rajoy es presidente de Gobierno

Voz 1727 03:09 pero bueno es lo menciona Hernando que Rajoy ostenta el honor de ser el primer líder político que planta al Rey después de que el Rey le propusiera oficialmente como candidato a las a la presidencia del Gobierno porque había sido el más votado en las elecciones del año dos mil quince Se acuerdan no estoy en contra

Voz 5 03:25 acciones de presentarme a la investidura porque no sólo no tengo todavía una mayoría de votos a favor sino que tengo una mayoría absoluta acreditada de votos en contra

Voz 1727 03:39 argumentos de Rajoy durante la corta legislatura del XVI que ahora calca ciudadanos Miguel Gutiérrez

Voz 6 03:46 el bloque constitucionalista desgraciadamente no suma el número de escaños necesarios para sacar adelante una investidura ojalá hay otros partidos que cambien de opinión Ebay hicieran hacer si eso fuera así nosotros encantados de liderarlo

Voz 1827 04:01 y además Roberto Torija buenos días qué tal buenos días los policías desplegados en Cataluña volverán a casa antes de fin de año ayer empezó el repliegue de esa operación Copérnico estará completado el día treinta ya sabemos las condiciones que pone el Gobierno para que el Salario Mínimo siga subiendo de aquí al dos mil son dos que la economía siga creciendo por encima del dos y medio por ciento y que la creación de empleo ellos no caiga por debajo de los cuatrocientos cincuenta mil al año el secretario general de UGT pasó anoche por hora25 tras la firma del acuerdo con Gobierno y patronal

Voz 7 04:30 nosotros damos que es acuerdo positivo es cierto que en nuestro país con ochocientos cincuenta euros hizo normalmente a dieciocho pero yo creo que debería de inaugurar una nueva en que esté centrada en el diálogo social siguen los acuerdos entre el Gobierno de preparación

Voz 1727 04:51 que suscriben hoy Gobierno comunidades y ayuntamientos contra la violencia machista nace con dos mujeres asesinadas por sus parejas

Voz 1827 04:59 la última en Sant Adrià del Besòs en Barcelona su cuerpo fue encontrado en un descampado y su marido el supuesto agresor ya está detenido la segunda una chica que murió cuando el coche en el que viajaba chocó contra un surtidor de gasolina los investigadores creen que su pareja que también murió la metió en el coche a la fuerza después lo estrella

Voz 1727 05:15 recuerden que existe un número para denunciar el maltrato es el cero dieciséis es gratis y no aparece en la factura y en Perú en el PNUD el indultado Fujimori cascada de renuncias y desbandada de diputados en el partido del presidente para

Voz 1827 05:30 a protestar precisamente contra ese indulto que Pedro Pablo Kuczynski concedió al ex presidente Fujimori

Voz 1727 05:35 la Unión Europea duda de que las elecciones presidenciales de marzo en Rusia puedan considerarse democráticas

Voz 1827 05:41 a la decisión de la Comisión Electoral de Rusia de vetar la candidatura del principal líder opositor a Putin

Voz 1727 05:46 pues si tenían alguna duda sepan que la justicia

Voz 1827 05:49 la que padres y madres revisen el Whatsapp de sus hijos menores de edad la Audiencia de Pontevedra ha dado la razón al padre de una niña de nueve años al que denunció su pareja por vulnerar decía la denuncia la intimidad de la menor

Voz 1727 06:02 y en deportes Sampe buenos días Messi termina el año como segundo máximo goleador

Voz 1161 06:07 superado en el partido del Boxing Day en la Premier que enfrentó ayer al Tottenham Harry Kane el que cerró además el año con un hat trick tres goles para firmar un total de cincuenta y seis por los cincuenta y cuatro del azulgrana por detrás de ambos completan el quinteto de máximos goleadores Cavani Lewandowski y Cristiano Ronaldo los tres igualados a cincuenta y tres goles la jornada veinte en la Premier tras esta tarde el Newcastle Manchester City si ganan los de Guardiola dejarían ya al Manchester United segundo en la tabla quince puntos

Voz 1727 06:34 quedan los detalles del tiempo o mejor los detalles de Bruno Luismi Pérez buenos días buenos días Pepa

Voz 0456 06:40 de uno que ha dado mucho de sí en muchas zonas

Voz 9 06:42 norte del país sobre todo hasta ciento sesenta y seis kilómetros por hora ha llegado el viento nada menos en Estaca de Bares en caricia un viento que también por ejemplo en la Sierra de Guadarrama ha llegado hasta los ciento treinta y ocho kilómetros por hora o viento de ciento treinta y tres por hora en Valdezcaray en el Sistema Ibérico corrió Jano también lluvias entre los cuales de los setenta litros por metro cuadrado en muchas zonas de Galicia Hydra Sierra de Grazalema en Cádiz esas lluvias todavía van a caer esta mañana en muchas zonas de Andalucía Castilla La Mancha Aragón Cataluña el Cantábrico y Castilla y León cotas de nieve de ochocientos a mil metros y atención porque esta tarde van a volver a la carga las lluvias más importantes en Madrid Castilla y León muchas zonas de Galicia y el Cantábrico y siempre Pepa con bastante viento viento que en el Mediterráneo hoy va a ser bastante fuerte

Voz 1727 07:47 de las madres de la ciencia hablamos hoy como cantan o que se clases porque porque están eh hay madres de la ciencia aunque no se las vea así que esta mañana queremos visibilizar a la ciencia pero en femenino David de la Fuente buenos días buenos días Pepa a partir de las ocho y media una hora antes en Canarias recibimos a tres invitadas

Voz 0456 08:05 saludamos a Carmen Vela secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación a Isabel Fuentes bióloga doctora en museo logia de ciencias naturales y humanas y con ellas a Patricia Fernández de Lis redactora jefa de Ciencia y Tecnología del país a quién habrán escuchado varias veces en este programa esta temporada buenos días a todas

Voz 11 08:27 nada

Voz 0456 08:29 y un poco antes a partir de las ocho analizamos el escenario político en Cataluña con Argelia Queralt y llamamos a Juan Arza el ex secretario de Estudios Políticos del PP de Catalunya muy crítico con la autocrítica del PP

de verdad cree ustedes que necesitamos más autocrítica ya criticaran ustedes todos los días de la ejecución de forma muy intensa

Voz 0456 08:56 y a partir de las nueve mesa de análisis con Mariola Urrea Teodoro León Gross y José María Callas

Voz 0456 09:08 a partir de las diez María Garzón y Baltasar Garzón recuerdan hoy la guerra del Estado contra el terrorismo de ETA contamos también con el humor de pantomima full once recibimos a Javier Bardem con el que hablamos de su nueva película Love in Pablo de Fernando León de Aranoa

Voz 14 09:25 a y impulsoras y son Mo'Nique Children's claros Bing con Liliane propias de va de Goldman en la que Bardem escuchan encarna al narco Pablo Escobar sí en inglés con acento colombiano cosa

Voz 0456 09:37 de las leyes de financiación internacional sí

y atribuyó por Creed planteamos tres preguntas por aquello de la variedad en primer lugar Mujeres y Ciencia

Voz 0456 09:52 les invitamos a reivindicar a las mujeres científicas las de hoy y las mujeres de ayer nombres y logra

Voz 1450 09:58 en segundo lugar esa sentencia que les hemos contado en titulares

Voz 0456 10:01 la justicia avala que los padres revisen el whatsapp de sus hijos menores revisan ustedes las redes sociales no sólo el whatsapp de sus hijos es la segunda pregunta

Voz 1727 10:09 si esta mañana en plena campaña de Navidad vamos a conocer la evolución de las ventas minoristas

Voz 0456 10:14 en noviembre así que queremos saber si han comprado consumido más estas navidades que otras iban al pequeño comercio o si compran online a través de Internet sí han cambiado sus hábitos de consumo por ofertas como el Black Friday

Voz 1450 10:26 a todo esto todo esto en el nueve uno cinco dos

Voz 0456 10:28 los dieciséis sesenta y en Whatsapp notas de voz al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 15 10:51 hoy por hoy hoy y me encanta es lo que quería es súper yo te lo digo de verdad lo voy a usar ya mismo etiquetas fuera el tique regalo a la basura

Voz 0527 10:58 por primera vez en la historia de la Navidad Ésta será una reacción sincera consigue con AENA el regalo que deseas elige lo que más te guste de las tiendas y restaurantes del aeropuerto sacar una foto y comparte la con el hashtag muy lista

Voz 16 11:10 Aena y tu ubicación más info en AENA punto es

Voz 17 11:17 sí reconoce esta Navidad

Voz 0527 11:23 sorprende funcionar a los que más curris con una experiencia única que recordarán siempre esta Navidad regala El Rey León estas Navidades

Voz 18 11:33 los mil Carlitos puedes bajar la tele por favor Biotech a las nueve de la noche anormal because por favor perdón

Voz 15 11:42 hablando por teléfono admite que el baño como les dé la abuelo tú no he Félix una familia

Voz 19 11:53 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1827 11:58 las seis y doce las cinco y doce en Canarias y este veintisiete de diciembre fue el día que Esquerra Republicana marcó para iniciar las negociaciones sobre el futuro político de Cataluña negociaciones que van a depender en gran medida de los planes personales de Carles Puigdemont en Esquerra creen que si decide quedarse en Bruselas para evitar su detención aquí en España es imposible que sea investido president y que por tanto queda abierta una puerta a que haya un candidato alternativo en este escenario ponen sobre la mesa el nombre de Oriol Junqueras pero antes de llegar a este punto hay que negociar la composición de la Mesa del Parlament que es el órgano que se encarga de El día a día de la Cámara y que ya fue clave en la anterior legislatura para allanar el camino en la hoja de ruta del pluses Radio parecen buenas Joan Bofill un día o la banda Roberto y aunque matemáticamente es posible una alternativa políticamente es casi imposible así que será por eso que los independentistas tendrán otra vez mayoría y que controlarán la mesa

Voz 0931 12:47 sí porque solo no podría haber mayoría independentista en caso que los Comunes apoyaran una presidencia de ciudadanos algo que han dicho por activa y por pasiva que no harían de los setenta diputados que tiene el independentismo se da prácticamente por hecho que no estarán aquí el día de la constitución del Parlament los que están en Bélgica son cinco así que con sesenta y cinco independentistas sólo un pacto del resto de fuerzas incluyendo a comunes provocaría un empate empate la presidencia va la lista

Voz 1450 13:13 votada Ciudadanos pero como decimos los como

Voz 0931 13:16 les han dicho por activa pasiva que no se sumarían a ningún bloque con lo que los independentistas tienen prácticamente asegurada la presidencia Cataluña haya dicho que su idea es restaurar la mes anterior y que Carme Forcadell vuelva a ser la presidenta

Voz 1827 13:29 mientras el resto de partidos tratan de digerir los resultados del XXI del Partido Popular critica que Inés Arrimadas renunció a formar Gobierno aunque sea la fuerza más votada en Cataluña distinto discurso mantenido el PP el año pasado cuando Rajoy que fue quien ganó las elecciones

Voz 1450 13:42 el rechazo el encargo del rey de someterse a una sesión de Invest

Voz 1827 13:45 dura condenada al fracaso en fin desde Ciudadanos creen que el PP sólo intenta enterrar sus malos resultados Guillermo Lerma

Voz 9 13:52 el PP quiere poner el foco en la negativa de Ciudadanos e intentar formar gobierno en Cataluña por eso a pesar de que no tiene apoyos suficientes la dirección conservadora presiona para quienes arrimar

Voz 1827 14:02 ya se reúna con otros partidos escenifica

Voz 9 14:05 en la negociación de gobierno en Génova creen que Ciudadanos no lo hace porque tiene alergia a gobernar Rafael Hernando portavoz parlamentar

Voz 0527 14:13 me parece que no es bueno que alguien que ha dado la selección

Voz 4 14:16 es eh pueda dar la sensación de que tira la toalla porque esto sería en mi opinión sencillamente un error porque aún mayor reto

Voz 9 14:24 algo mayor responsabilidad en ciudadanos tienen claro que no van a escenificar una negociación que está abocada al fracaso insisten de hecho en que si no hay suma posible es por el mal resultado de PSOE y PP Miguel Gutiérrez portavoz del partido

Voz 6 14:38 somos conscientes de lo que es la aritmética parlamentaria sabemos sumar los hubiera gustado que versión Arrimadas fuera presidente de un Gobierno pactado precisamente entre los constitucionalistas en ese llamado bloque constitucionalista pero estos números pues no salen

Voz 9 14:53 la estrategia de los de Rivera pasa porque sean los independentistas los primeros en mover ficha

Voz 1827 14:58 estos malos resultados tienen ya una primera consecuencia política la dimisión del secretario de Estudios del PP catalán Juan Arza que asegura que su partido necesita una renovación urgente conel vamos a hablar esta mañana aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho y todavía sobre Cataluña de aquí al sábado se marchará

Voz 1450 15:12 con todos los agentes de Policía Guardia Civil después

Voz 1827 15:15 el di por el uno de octubre Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 15:18 buenos días la retirada progresiva empezó ayer y afecta a todos los agentes policiales que fueron desplegados en Cataluña también de forma pro si va según fuentes policiales el próximo sábado ya no quedarán efectivos de este despliegue que finalmente ha durado tres meses y que nunca tuvo una fecha inicial de regreso serán también del Puerto de Barcelona los dos cruceros en los que aún se alojaban efectivos de ambos cuerpos los dos barcos llegaron también en octubre ya han sido fuente de polémica desde su llegada interior llegó a fletar estos barcos junto a un tercero con una solución de urgencia ante las dificultades para encontrar alojamiento a los más de seis mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que llegaron a participar en ese refugio eso de las plantillas permanentes que hay en Catalunya Se mantienen esas plantillas en total alrededor de siete mil agentes que de forma habitual están allí que se encargan de luchar contra la del hacia común el crimen organizado también contra el terrorismo por cierto que Interior ha ordenado una información reservada a la policía para investigar si realmente el menú de Nochebuena que tuvieron agentes desplegados cumplía o no las condiciones adecuadas Se van a recabar datos acerca del catering según el Ministerio se van a depurar responsabilidades si finalmente la SER

Voz 1827 16:25 gracias Ana y sobre el sueldo de policías y guardias civiles el Ministerio del Interior se ha comprometido a tener una propuesta económica concreta de aquí a veinte días para empezar a subirles el sueldo solo ha dicho el ministro Zoido a los sindicatos y organizaciones que llevan años pidiendo que se equipare su salario con lo que cobran los agentes de la Ertzaintza y los Mossos

Voz 20 16:43 hemos podido sentar uno al principio y una base para alcanzar a partir de los próximo presupuesto una equiparación salarial de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra

Voz 1827 16:57 la Fiscalía de Barcelona ha citado a declarar al director y a doce profesores de un instituto todo volvemos a Barcelona Joan Bofill a raíz de las denuncias de varios agentes de la Guardia Civil que tienen hijos matriculados en este centro

Voz 0931 17:11 sí les tomará declaración la semana que viene entre el cuatro y el diez de enero serán San Andreu de la Barca donde está el colegio por comentarios que supuestamente algunos profesores de este centro hicieron a chavales alumnos que eran hijos de guardias civiles dieciocho familias se quejaron al Ayuntamiento por el trato que recibieron sus hijos y ahora pues la Fiscalía quiere esclarecer si algún profesor habría cometido un delito de odio en estos comentarios en función de esto se decidirá si se presentan o no denuncias contra ellos ante el juzgado solo

Voz 1827 17:41 seis y dieciocho las cinco y dieciocho en Canarias

Voz 21 17:53 Adriá de Besós Barcelona salió a la calle para condenar el asesinato de otra mujer fue segundo caso mortal de violencia machista ante el que hemos tenido noticia en las últimas horas los Mossos encontraron su cara

Voz 1827 18:04 a ver con evidentes signos de violencia junto a las vías del tren en el barrio de la Mina su marido que tenía denuncias previas está detenidos Radio Barcelona enemiga los Mossos han detenido a

Voz 0563 18:13 pareja como presunto autor de la muerte es un hombre de treinta y cuatro años y de nacionalidad española ella lo denunció por maltrato dos veces en el último mes y medio pero no quiso tirar adelante con el proceso judicial por eso la Fiscalía no había solicitado ningún tipo de medida cautelar para protegerla con ella ya son nueve las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja este año en Cataluña es una más que en todo el año pasado tres de estas mujeres habían denunciado a sus

Voz 1727 18:41 eso el un crimen machista se investiga también la

Voz 1827 18:44 arte de una chica el sábado pasado en Benicàssim Castellón iba dentro de un coche que se estrelló contra un surtidor de gasolina ahora los investigadores creen que no se trató de una cedente sino que el otro ocupante que era su pareja que también murió por cierto la obligó a montar en el coche y que después lo estrelló Radio valenciana talento

Voz 0141 19:01 la joven de veinte años había roto la relación que mantenía con el chico de veintinueve el pasado mes de noviembre después de dos años de maltrato el pasado mes de diciembre el había intentando atropellar la fue denunciado y condenado a no acercarse a ella a menos de doscientos metros tampoco podía comunicarse por ninguna vía sin embargo la familia de la joven afirma que él lo incumplía todos sistemáticamente pese a que ella tenía una protección una protección de la Policía Local la mañana del accidente la abordó la obligó a meterse en el coche tras una fuerte discusión después al parecer estrelló el vehículo contra el surtidor de la gasolinera que esto sólo los dos últimos

Voz 1827 19:34 nombres que se añaden a la lista de víctimas de la violencia machista para evitar que siga aumentando hoy Gobierno firma con comunidades autónomas y con ayuntamientos el pacto de Estado contra la violencia de género llega entre las críticas de los socialistas que acusan al Gobierno de hacerse fotos pero después no implementar los acuerdos Mariola Luri

Voz 0259 19:50 los socialistas que fueron los que impulsaron este pacto está muy molestos con la indolencia del Gobierno el acuerdo lleva meses aprobado en el Congreso primero en julio y después en septiembre dicen que no se ha implantado ni una sola medida de las doscientas trece que recoge tampoco ven el compromiso de transferir en enero a ayuntamientos y comunidades los primeros doscientos millones de euros para la atención a las víctimas Carmen Calvo es la Secretaria de Igualdad del PSOE

Voz 22 20:14 el Gobierno lleva mucha lentitud en todos los recursos económico no aparecen qué es lo que de verdad se que estás políticas puedan ser eficaces hacen falta doscientos millones que se comprometieron en el pasto estén operativos en enero necesitamos que las medidas legislativas que el Gobierno tiene que llegará cámaras lleve ya

Voz 0259 20:32 a la reunión de este mediodía con la ministra no acudirán las consejeras del PSOE vendrán las directoras generales Rajoy quería firmar en diciembre con toda solemnidad este pacto pero no ha conseguido esa foto la oposición dice que no se trata ni de firmas ni de fotos sino de ponerla en marcha de inmediato

Voz 1827 20:48 Miriam Pérez ya no podrá ver el desenlace de la batalla legal que sus padres abrieron con el Ayuntamiento de Cartagena la joven de veintinueve años murió el día de Navidad en el hospital tenía un noventa y uno por ciento de discapacidad

Voz 7 21:00 los servicios sociales les retiraron la ayuda que recibía

Voz 1827 21:02 porque un año antes su familia superó el límite de ingresos que establece la normativa todo porque el Gobierno devolvió al padre parte de la paga extra de dos mil doce que le había anulado por la crisis Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 23 21:14 Nos días falleció el día de Navidad por un fallo multiorgánico y ayer fue enterrada en Cartagena tenía veintinueve años y nació con parálisis cerebral noventa y uno por ciento de discapacidad hay desde hacía quince años cobraba una pensión no contributiva que servía para pagar su rehabilitación así como las medicinas que no le cubría la Seguridad Social sus padres emprendieron una batalla legal contra el Insituto Murciano de Acción Social que les reclama el dinero ingresado en los dos últimos años de la pensión porque como dices en dos mil dieciséis La Familia superó en seiscientos euros el nivel de ingresos familiares anuales marcados la historia de Miriam visualizó en redes sociales rápidamente ya han sido numerosas las muestras de apoyo que ha recibido la familia que seguirá recurriendo ante el y más lo que califica como una injusticia pero esta vez

Voz 1275 21:53 Varane se Miriam

Voz 14 21:59 Alberto Fujimori el ex presidente de Perú ha tenido

Voz 1827 22:03 mejoría considerable de su estado de salud apenas cuarenta y ocho horas después de que el actual presidente le concediera el indulto por razones humanitarias Fujimori ha dejado la UCI mientras lo que se deteriora a pasos agigantados es el capital político del mandatario que le concedió ese perdón presidencial Pedro Pablo Kuczynski Rafa Muñiz buenos días

Voz 0931 22:22 buenos días el indulto a Fujimori ha causado ya las primeras bajas en el partido de la actual presidente de Pedro Pablo Kuczynski al menos tres altos cargos del Gobierno y otros tres diputados han dimitido las últimas horas y otro de los que ha renunciado también a su cargo es el responsable de la Oficina de defensa de derechos humanos que depende del Ministerio de Justicia de Perú un organismo que recomendó rechazar el indulto a Fujimori hace cinco años el abogado de los familiares de las víctimas de esas matanzas por la que el ex presidente está condenado ha denunciado además que el indulto es ilegal ya ha pedido a Kuczynski que dé marcha atrás y mientras Fujimori ha publicado un vídeo desde el hospital

Voz 8 22:58 o que anda

Voz 1727 23:00 no

Voz 0931 23:01 avance en el que ha agradecido el indulto ya ha pedido perdón a los ciudadanos que dice haya de

Voz 1827 23:05 preguntado Ana Music es una ajedrecista ucraniana que ha ganado dos veces el campeonato mundial debería estar estos días en Arabia Saudí intentando revalidar allí su título pero se ha negado a participar dice que no va porque se niega a viajar a un país en el que las mujeres son consideradas menores de edad no consiente asegura que se la trate como algo accesorio o secundario Julia Molina buenos días

Voz 24 23:26 buenos días la joven ucraniana no está dispuesta a tener que ir acompañada por la calle y vestir con un informe que le imponen un traje con pantalón y jersey de cuello vuelto por ello perderá la oportunidad de volver a ganar llevarse los más de doscientos mil euros de premio Music Chuck tuvo que llevar velo en el campeonato del año pasado celebrado en Irán este año Arabia Saudí como novedad ha permitido que las participan pues no se tengan que cubrir la cabeza en el torneo pero sí para moverse por la calle como establece la ley del país la ajedrecista no está dispuesta dice a pasar por encima de sus principios por ello ni su hermana que también juega ni ella acudirán al país árabe antes de ellas otra ajedrecista decidió quedar fuera de un torneo antes de ser tratada de forma distinta por ser mujer fue nazi Keith la campeona de Estados Unidos que se negó a Irán ponerse el velo

Voz 0456 24:22 y por primera vez desde dos mil diez

Voz 1827 24:25 Leo Messi Cristiano Ronaldo terminan como

Voz 1450 24:27 Máximo goleador de un año natural Sampe buenos días buenos días Roberto ocho años después se suma un nuevo nombre a la nómina de este título honorífico la Bota de Oro de un año natural y la

Voz 1161 24:36 con este dos mil diecisiete para el inglés del Tottenham Harry Kane que con su hat trick de ayer al tanto en el cinco dos del Boxing Day termina con cincuenta y seis goles dos más que Leo Messi te que termina segundo y tres más que Cristiano Ronaldo el uruguayo Cavani del París Saint Germain el polaco lema dos kit del Bayern de Munich que comparten la tercera plaza Boxing Day que aparte del recorte que ahí nos dejaba un nuevo pinchazo del Manchester United de Mourinho al empatar a dos en Old Trafford con el Varley y en el minuto noventa y uno un empate que molestó mucho al técnico portugués

Voz 25 25:03 sí son Sixtina dice es siete

Voz 1161 25:06 en puntos en quince o algo parecido yo te digo que en los últimos dos partidos existió Shelley hemos tenido quince ocasiones para marcar y si hemos encajado tres goles de mierda y uno de falta espectacular pero estoy feliz con mis jugadores no critico a mis jugadores misma Clay es crítico estomacales con este empate de ayer si el Manchester City de Guardiola se impone hoy desde las nueve menos cuarto en su visita al Newcastle se marchará ya a los quince puntos de ventaja sobre los de Mourinho algo que el uso justifica en los excesivos desembolsos de su vecino de Ciudad con mucha esta vez en el Manchester City compra defensas a precio de delantero lo sabes no trescientos millones no es suficiente no es suficiente la dos y el precio para los grandes clubes es diferente que para otros clubes salvaje del fondo de clubs visto doce equipos históricos estamos más castigados en el mercado de ciegamente por nuestra historia además el Chelsea sin ponía dos cero al Brighton y en Liverpool goleaba cinco cero al Swansea para completar el fútbol internacional en la Copa de Italia el hacho ya está en semifinales tras imponerse anoche uno cero a la Fiorentina se enfrentará al que gane esta noche desde las nueve menos cuarto en el derbi entre Milan e Inter en San Siro en casa Paco Jémez será presentado hoy en el Estadio de Gran Canaria desde las once de la mañana como nuevo técnico hasta final de temporada de la Unión Deportiva Las Palmas entrará ya por primera vez por la tarde concentrará al equipo después hasta el treinta y uno de diciembre además en las próximas horas podrían hacer oficiales las tres o cuatro bajas quedarán en este mercado de invierno hoy por el reguero pasaba el responsable del Centro de Formación del París Saint Germaine Luis Fernández los parisinos se medirán al Real Madrid en los octavos de la Champions y sobre el enfrentamiento lo ve igualado con ligera ventaja para los de de Emery

Voz 7 26:46 clásicos siempre pasa factura pero bueno la igualada con escribo yo pertenezco cincuenta cincuenta lo que puede elegir lo mejor es el partido de vuelta lo que puede dar un pende de ventaja un equipo usted porque cuando tú consigas ser un gol fuera de casa eso te ayuda

Voz 1161 27:02 a Neymar como heredero natural del dominio Leo Messi Cristiano Ronaldo de la última década

Voz 7 27:06 él tiene la ambición de ganar el Balón de Oro ganaron la Copa del Mundo ha dirigido el el Príncipe a conseguir lo que quiera venir a buscar a buscar un balón de oro al ganar títulos con presencia en la Copa del Mundo y crees que va a ganar el Balón de Oro con de París Anne Germaine yo creo que sí hará un año dos años pero si este año consiguiera cambió You consigue la Copa del Mundo será va Balón de Oro

Voz 1161 27:27 en baloncesto daremos la jornada desde la Eurocup con tres partidos desde las ocho de la tarde Alba Berlín Bilbao Basket día Andorra Darussafaka desde las nueve y media de la noche el Gran Canaria Villeurbanne

Voz 1727 27:35 en la NBA en el duelo de españoles e impuestos

Voz 1161 27:37 hasta ciento siete ochenta y tres no juego Juancho Hernangómez dos puntos siete asistencias de Ricky Rubio ha ganado San Antonio ciento nueve noventa y siete a los Nets con dobles números de Pau Gasol quince puntos doce rebotes y dobles números también para Ibaka once puntos doce rebotes pero derrota Dallas noventa y ocho pero Montoro Veintitrés

Voz 26 27:54 oyentes de la SER

Voz 1727 27:56 escucha a esta a esta acción

Voz 8 27:59 yo discurso hora J de emisiones Radio Barcelona

Voz 1827 30:01 son las seis

Voz 1727 30:01 pese a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy esta mañana se van a reunir en el Ministerio de

Voz 1827 30:14 interior los nueve partidos que forman Roberto el pacto anti yihadista y esta cita llega con polémica porque no van a poder participar en ella las formaciones que decidieron no firmar ese pacto pero que sí fueron otras reuniones en calidad de observadores Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 30:29 buenos días es la primera reunión de trabajo formal que convoca el pacto anti yihadista Se van a dar datos concretos sobre las investigaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado de los atentados del pasado diecisiete de agosto en Barcelona lo que interior va a dar a conocer al resto de fuerzas parlamentarias que estar incluidas en este pacto es un informe que ha centralizado el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que avanza datos novedosos el encuentro comienza a las diez de la mañana y el escenario de la reunión el Ministerio del Interior PNV y PDK tiene adelantado que no van a acudir a la cita de Interior porque ellos junto a Podemos y a diferencia del resto de formaciones no han firmado este pacto ayer ciudadanos exigía al Partido Popular que sólo acudan a estas reuniones de trabajo no informativas los firmantes del pacto anti yihadista el diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral decía ayer que no entendía por qué tenían que cambiar las condiciones

Voz 4 31:18 tenemos toda la intención de hacerlo vamos a ver no creemos que haya ninguna ninguna razón por la cual se pueda intentar impedir que nosotros participamos de esa reunión pero quizás la pregunta que hacérsela a los otros actores si tienen algún problema

Voz 0125 31:35 ahora lo que ofrece interior a los observadores del pacto es una reunión informativa al margen del resto fuentes de Podemos aseguran que

Voz 1727 31:41 principio no ven mal la propuesta de Interior durante

Voz 1827 31:44 los primeros seis meses del año España exportó un once por ciento más de armas que en el mismo periodo de dos mil dieciséis los países que más munición Nos compran son Arabia Saudí Emiratos Marruecos Mariela Rubio

Voz 1450 31:54 así es las exportaciones españolas en el primer semestre de dos mil diecisiete ascendieron a dos mil cuarenta y un millones de euros un once por ciento más que en el primer semestre del año anterior los principales clientes fueron Turquía y Malasia que compraron aviones de transporte por valor de más de ciento treinta millones Le sigue Perú con casi ochenta millones en un buque oceanográfico sin embargo en el capítulo de munición Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos en Marruecos acumularon la gran mayoría de ventas españolas de este epígrafe noventa millones en total es lo que dice el último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio al que ha tenido acceso la Cadena Ser Arabia Saudí compró por valor de cuarenta y cuatro millones proyectiles de artillería Emir los Árabes Unidos treinta y un millones en granadas de mortero y cuerpos de bombas de aviación Marruecos por su parte compró catorce millones en proyectiles con espoleta los tres países forman parte de la coalición que lidera a Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes chiíes en Yemen aunque el Gobierno español ha asegurado que dispone de garantías ONGs como Amnistía Internacional piden que las ventas españolas de armas Arabia Saudí sean suspendidas por riesgo de complicidad dicen en la comisión de crímenes de guerra en Yemen

Voz 1827 33:00 España tiene el recibo de la luz más caro de Europa para intentar rebajar esta factura el Consejo Económico y Social propone políticas que estimulen el autoconsumo y que el IVA se rebaje por debajo del veintiuno por ciento Eladio

Voz 0527 33:11 Toxo pareces hay dos factores que explican por qué en España pagamos la luz más cara de Europa un IVA excesivo que se incluya en el recibo costes ajenos al suministro por decisiones de política energética medioambiental o de cohesión social en alusión al bono social eléctrico que para el comité debería ser financiado por la Administración Hinault por las comercializadoras eléctricas el SES insta a promover una competencia más efectiva en el mercado eléctrico y a favorecer el autoconsumo entre otras cosas facilitando el pago al asunto consumidores con la energía que viertan a la red también aboga por un Plan Estratégico Estatal de transición energética hacia fuentes no contaminantes teniendo en

Voz 1827 33:48 estas su impacto económico y social

Voz 0527 33:51 estando la desertización de las zonas más afectadas como a las cuencas mineras

Voz 1827 33:55 la Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 1275 33:58 hola buenos días pues en estos momentos en vemos cómo empiezo aumentar el nivel de tráfico de entrada a Madrid por la A dos en Torrejón de Ardoz por la A cuatro en Pinto y por la A5 en la zona de campamento en la A42 encontrarán tráfico relativamente denso en Parla

Voz 0125 34:13 estos momentos la M40 se circula

Voz 1275 34:16 con normalidad en Cuenca un camión ha perdido parte de su carga en la calzada en la AP treinta y seis a su paso por Mota del Cuervo y está dificultando la conducción en este tramo el Sevilla en la A49 un vehículo averiado en Bormujos complica la circulación hacia Huelva en Huesca es la nieve la que dificulta la circulación son obligatorias las cadenas

Voz 0125 34:37 en once carreteras entre ellas en la Nacional II

Voz 1275 34:39 vientos treinta en Montano y la nacional doscientos sesenta entre Noales y campo la doscientos sesenta entre fiscal y Biescas la trescientos treinta en Villanueva la trescientos treinta en Canfranc y la trescientos treinta b en Aisa también en el puerto del Portalet el de Monrepós el de Cotefablo y en el túnel de Bielsa son obligatorias las cadenas en Granada obligado la ventisca al corte total de la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada en Asturias son necesarias las cadenas en los puertos de Leitariegos Connio Somiedo Tarna Cerredo permanece en intransitables las siguientes carreteras en Cantabria el Puerto Lunada en Salamanca la de ese haciendo noventa y uno en Candelario ya en Navarra la N A veinte doce en Ochaga

Voz 1450 35:24 día hoy esperamos mucho Giulio en la mitad norte

Voz 1827 35:26 España nieve en zonas de montaña no acabamos de escuchar y viento fuerte en los litorales y en zonas altas de la Península y de Baleares

Voz 1727 37:14 son las seis si XXXVII las tiquete de siete en Canarias y comenzamos hoy en Madrid la Policía investiga el paradero de una niña de trece años que vive en Parla hay que desapareció el jueves pasado de su casa dejó una carta en la que le dice a su madre que la quiere Radio Madrid Cristina Machado buenos días

Voz 0125 37:29 buenos días Pepa Diana Salazar se fue de su casa de Parla el pasado jueves el día veintiuno sobre las ocho de la tarde es la última vez que la vieron sus padres que han denunciado la desaparición de la niña Ike aseguran que podría haberse fugado con un chico que pertenece a una banda violenta el padre cuenta que le han dicho que hay gente que la visto entrando a la casa de ese chico ella no dijo Nadal irse pero sí dejó esa carta en la creencia a su madre que la quiere mucho Diana es de origen ecuatoriano mide uno sesenta pesa cincuenta kilos tiene el pelo castaño y corto los ojos marrones el día que desapareció vestía pantalón y chaqueta negros y una camisa blanca con el logo de los Dax un equipo estadounidense dejó

Voz 1275 38:06 y en Andalucía Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa trece años tiene también el niño que ha perdido la Manu ha perdido una mano porque él explotó un petardo la noche de Nochebuena así es el juzgado de guardia se ha hecho cargo de las diligencias para averiguar las circunstancias en las que explotó el petardo antes incluso de encenderlo según manifiestan algunos testigos ocurrió Nochebuena el niño de trece años intentaba prender la mecha cuando el petardo estalló los efectivos sanitarios creyeron no

Voz 0527 38:31 primero momento que sólo O'Leary

Voz 1275 38:34 dado a un dedo pero ya en el hospital fue necesario amputarle la mano el niño se encuentra ya en planta

Voz 1727 38:39 hable ya algo más en Andalucía al empresario que acoso a Teresa Rodríguez dice ahora en el escrito de defensa que ha presentado que iba borracho cuando se abalanzó sobre la líder de Podemos que iba borracho y que todo era una broma Mari Cruz impide que la selva

Voz 1275 38:54 sí en su escrito de defensa insiste en que simuló besar en los labios Teresa Rodríguez en un acto público porque sólo quería gastarle una broma en un momento en el que se encontraba además embriagado su abogado añade además que la líder de Podemos en Andalucía no se mostró aturdida ni impactada ni ofendidas sino que participó del ambiente distendido la Fiscalía pide para él un año y nueve meses de cárcel le atribuye un delito de atentado de otro contra la integridad moral Buendía Mari Cruz igualmente retranca

Voz 1727 39:21 también en Madrid la Guardia Civil ha logrado identificar a la mujer que derramó un líquido corrosivo y abrasivo en un asiento de un autobús que va de Madrid Algete y que causó quemaduras a dos pasajeros la investigan Cristina por un delito de lesiones con imprudencia si la mujer de cincuenta y dos años es usuaria habitual de esa línea ya

Voz 0125 39:39 ha asegurado a la Guardia Civil que fue un accidente la botella de plástico donde llevaba el líquido un desatascador

Voz 1727 39:45 trial se deshizo por el ácido

Voz 0125 39:47 se líquido cayó en el asiento del autobús asegura que no se había enterado de las consecuencias esas quemaduras graves que sufrieron dos chicos de diecisiete dieciocho años hasta que los propios agentes lo dijeron la mujer está ahora mismo en libertad en situación de investigada por un delito de lesiones graves por imprudencia y a la espera de lo que determine el juzgado que está investigando el caso fue ella misma la que comunicó que el líquido en cuestión era un desatascador pero todavía no se conoce

Voz 1727 40:11 los resultados oficiales de los análisis que está llevando a cabo el Laboratorio de Criminalística de la Guardia hasta luego hasta luego

Voz 1727 40:23 estos últimos días apenas han superado los seis grados de temperatura y los usuarios de los trenes que recorren la provincia se quejan porque muchos de los vagones son muy viejos y no tienen ni calefacción Castilla y León Mario Alejandro buenos días

Voz 1450 40:38 buenos días pertrechados con mantas tienen algunos que hacer el trayecto por ejemplo entre Ávila y Valladolid falta la maleta de cartón y el humo de una locomotora de vapor para completar una fotografía más propia de otro siglo los viajeros exigen soluciones a Renfe porque las alternativas que les han dado hasta ahora les parecen directamente una tomadura de pelo la opción que nos han dado esta última semana ha sido ponernos en autobús a la puerta de la estafa

Voz 26 40:59 sí

Voz 1450 41:00 el que no quiera pasar frío que viaje en autobús la alternativa que les proporcionan viajar en autobús a las condiciones en las que se hace el viaje hay que añadir la hora y media que tarda en llegar a Valladolid desde Ávila o las casi dos horas para conectar con Madrid que barbaridad Mario que va a costar fue un abrazo hasta luego luego en Zaragoza David Marqueta buenos días buenos días los sindicatos denuncian en este caso el estado de la flota de autobuses en la capital ayer por ejemplo hubo veinte autobuses menos circulando por que todos estaban averiados en concreto los sindicatos cut is la otra critica la falta de mantenimiento y la precariedad de los talleres de la empresa avanza que es la que gestiona la contrata del bus urbano José Manuel Montañés es el presidente del comité de empresa

Voz 33 41:39 tú el es que es buzón arrancado con la mañana nosotros no les funciona

Voz 7 41:45 por por el prior

Voz 33 41:47 en algunas cosas creciendo están ahí en esta empresa pasa es que en este fin de semana a todo el mundo

Voz 0456 41:54 ha tomado la compañía avanza rechazó las criticas dice que la situación ha sido puntual y que en los talleres de la empresa hay una plantilla

Voz 1727 42:01 bueno Wendy a David igualmente son las seis y cuarenta y dos las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1727 42:23 una mujer ha muerto a Japón congelada en una habitación de tres metros cuadrados en la que la tenían encerradas sus padres sólo les daban de comer una vez al día y con treinta y tres años pesaba diecinueve kilos Julia Molina cesado el propio padre fue él el que construye

Voz 24 42:38 en el que la mujer ha estado encerrada durante quince años un espacio sin calefacción con un inodoro improvisado y un tubo conectado a un tanque de agua para que pudiese de ver fue él también el que avisó a la policía de que su hija estaba muerta los padres han explicado que encerraron a la hija con diecisiete años porque padecía una enfermedad mental que la CIA ser violenta desde entonces ha permanecido sin poder salir vigilada por una cámara y alimentada sólo una vez al día la autopsia revela que murió de frío pero la mujer sufría además una malnutrición extrema las autoridades han detenido los padres por el abandono del cadáver de la hija que se cree que murió en torno al dieciocho de diciembre están reuniendo pruebas para investigar los prometido

Voz 1727 43:23 después de esa historia tremenda en Japón nos vamos a Estados Unidos Donald Trump se pasó los meses previos a las elecciones diciendo que si llegaba a presidente apenas tomaría vacaciones incluso criticaba mucho a Barack Obama porque se iba a jugar al golf de vez en cuando

Voz 34 43:41 Ory quiero quedaos con

Voz 1727 43:43 alta

Voz 14 43:44 Amber

Voz 1727 43:47 pues bien ahora sabemos que ha pasado un tercio de su primer año como presidente en campos de golf o en su residencia privada de Florida Rafa Muñoz

Voz 0931 43:56 sin duda su destino favorito ese sepan Beach donde además precisamente está pasando sus primeras Navidades como presidente junto a su familia y aunque Trump se refiera a su residencia de lujo como la Casa Blanca de invierno la verdad es que apenas trata asuntos de Estado cuando está de visita allí en Florida pasado cuarenta días de vacaciones en Nueva Jersey más de treinta y otros veinticuatro días en Virginia donde su hijo Eric tiene un campo de golf Si seguimos sumando no salen en total ciento once días de vacaciones de trescientos cincuenta que lleva el manda en el mandato el uso de sus propiedades marca trampa ha provocado críticas entre la opinión pública sobre posibles con Víctor de intereses al usar su cargo público para publicitar sus negocios privados

Voz 38 46:45 quién

Voz 1727 46:54 seguimos comprando igual que antes por Navidad compramos antes por ejemplo aprovechando los descuentos del Black Friday compramos por Internet hubo en el comercio de la esquina que nos dicen los oyentes

Voz 39 47:06 Manuel Castilla La Coruña yo ya dije una vez aquí nuestra emisora que compraba siempre siempre han comercio pequeño ciudad pero a los que no lo hagan a los que lo hacen ONLAE les recomiendo que lean en El País de ayer la columna de Davis traba cuando terminen de leerla que la vuelvan a leer

Voz 0456 47:22 David Trueba sobre la necesidad de regular a las empresas tecnológicas como a los comercios tradicionales recomendamos esa lectura muchos de acuerdo como Antonio de Madrid