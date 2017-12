Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1827 00:57 el Lourdes Hernández ex presidenta

Voz 1727 01:00 el Consejo de las Mujeres de Madrid

Voz 3 01:02 esta medida no se pongan en funcionamiento se vayan dilatando en el tiempo mujeres siendo asesinadas con lo que era medida tienen que ponerse en funcionamiento ya

Voz 1727 01:12 polémica coincide en una semana otra semana más habría que decir muy dura para las mujeres en cinco días hay constancia de siete casos graves de violencia machista dos de ellos mortales y los dos con un denominador común existían denuncias previas en Benicàssim Castellón la Policía investigue ah ya como crimen machista la muerte de Andrea la joven de veinte años que fue arrastrada por el pelo y forzada a entrar en el coche conducía su ex novio y que él terminó estrellando contra un surtidor de policía

Voz 1434 01:44 tío mío para niños de cero dieciséis donde estaba la patrulla que estaba vigilando mi hija donde estaba la

Voz 1727 01:51 Policía

Voz 1038 01:52 dónde estaba si le hubieran encerrado y las cosas se hubieran hecho bien mi hermana estaría viva con

Voz 1727 01:57 se control la familia denuncian ya lo escuchan la falta de vigilancia la falta de protección a pesar de que existía una orden de alejamiento después de que su ex novio intentar atropellar la semanas antes del crimen también había denunciado la otra víctima mortal de estas Veinticuatro horas negras la mujer asesinada presuntamente por su marido en San Adrià del Besòs en Barcelona él ya está detenido después de que los agentes encontraron en el cuerpo de ella con signos de violencia y al lado de las vías del tren anoche decenas de vecinos salieron a la calle en San Adrià en señal de condena así encaramos estos cinco últimos días del año y este miércoles veintisiete de diciembre hoy comparece ante la justicia marroquí la activista española por los derechos humanos Helena Maleno Robert Torija

Voz 1827 02:43 investigada por tráfico de seres humanos por las llamadas que Maleno hace a Salvamento Marítimo para rescatar a los migrantes que cruzan el Estrecho en patera más de doscientos personalidades de la cultura el cine y la política han firmado un manifiesto en su apoyo entre ellos Javier Bardem Almudena Grandes o Miguel

Voz 1727 02:58 Cataluña hoy comienzan las negociaciones para conformar la mesa del pan

Voz 1827 03:01 es la fecha fijada por Esquerra tercer partido en número de escaños para acercar posturas con Cataluña y la CUP y aunque el reparto de fuerzas en el hemiciclo permitiría que un no independentista presidiera la Mesa del Parlament es un escenario improbable en la votación se da casi por segura la ausencia de acude Mon y los otros cuatro exconsejeros fugados a Bruselas por lo que los independentistas no tendrían la mayoría de sesenta y ocho votos en esa lección en Cataluña también Atencia

Voz 1727 03:25 han porque comienzan las dimisiones en el Partido Popular Juan Arza era hasta ayer secretario de Estudios del PP catalán y lo deja en medio de críticas a su partido a hablaremos con el a partir de las

Voz 2 03:36 sí

Voz 1727 03:39 y el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido anuncia que en veinte días hará una oferta concreta de subida de sueldo a policías y guardias civiles para intentar equiparar los con los policías autonómica

Voz 4 03:49 nos hemos podido sentar uno al principio y una pase para alcanzar a partir de los próximo presupuesto una equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra diferencias en el

Voz 1827 04:03 el sueldo pueden llegar a ser de ochocientos euros al mes y la cantidad que destina el Gobierno los próximos presupuestos les convence van a desconvocar la manifestación prevista para el mes de enero en Barcelona

Voz 1727 04:15 el indulto a Fujimori causa las primeras bajas en el partido del actual presidente de Pedro Pablo

Voz 1827 04:21 ya son tres los diputados oficialistas que han dejado sus actas disminuyendo aún más su débil representación parlamentaria en el Congreso de Perú también ha dimitido el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia que califica de vergonzoso el indulto aprobado por el presidente y noticia también de la madrugada Estados

Voz 1727 04:36 sonidos va a recortar su presupuesto en la ONU después de que ciento veintiocho países hayamos

Voz 1827 04:41 dado en contra de reconocer a Jerusalén como capital hebrea la administración gastará doscientos ochenta y cinco millones de dólares menos en los presupuestos de Naciones Unidas del dos mil dieciocho su embajador asegura que no permitirán que se aproveche la generosidad de los estadounidenses

Voz 2 04:57 en los deportes Sampe Paco Jémez será presentado esta mañana como nuevo técnico de la Unión deporte

Voz 1161 05:02 desde las once en el Estadio de Gran Canaria iniciará su segunda etapa al frente de la Unión Deportiva Las Palmas tras la que tuvo en la recta final de dos mil diez y las veintiséis jornadas de la temporada dos mil diez dos mil once el técnico canario realizara ya esta misma tarde su primer entrenamiento después concentrará al equipo hasta el día treinta y uno y el Sevilla podría elegir hoy el sustituto de Berizzo en el banquillo el consejo del club se reúne desde la una de la tarde para decidir entre el favorito Javi Gracia y las otras opciones barajadas el alemán to hell ILD italiano

Voz 1727 05:28 atentos que llega Luismi Pérez con el pronóstico del tiempo y todavía tenemos por aquí a Bruno el último temporal el primero en realidad el invierno oficial Luismi buenos días buenos días Pepa

Voz 5 05:40 un tiempo que todavía viene revuelto de hecho estamos teniendo los últimos coletazos de Bruno por una parte en muchas zonas del mediterráneo Andalucía Aragón Castilla La Mancha y la zona de Baleares con nubes y con algunos chubascos eso sí rapidísimamente esas nubes van a barrer hacia el Mediterráneo y se va a abrir el cielo en Canarias

Voz 2 05:59 por otra parte un tipo tranquilo por una por otra parte

Voz 5 06:03 también nubes que van a seguir muy activas en Galicia el Cantábrico y los Pirineos con cotas de nieve de novecientos metros chaparrones con algunas granizadas poco a poco esta tarde otra vez las nubes van a ir a más en las dos mesetas sobretodo en la leonesa con muchas nubes con chubascos y con esas cotas de nieve de ochocientos a novecientos metros atención al viento que hoy en el Mediterráneo se va a cebar vientos del oeste noroeste

Voz 1727 06:26 gracias Luismi son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 1727 07:41 bueno El Ministerio del Interior ha puesto fecha ya para el repliegue total de los casi veinte mil agentes desplazados a Cataluña por el uno de octubre será este sábado cuando acabe la que se llamó operación Copérnico que desplegó un dispositivo sin precedentes lleno de polémicas desde las cargas

Voz 5 07:58 policiales del propio uno de octubre hasta las

Voz 1727 08:01 presión que soportaron los agentes en muchos pueblos y ciudades catalanas más hábito por asuntos más anecdóticos como el alojamiento en los cruceros atracados en el puerto de Barcelona las dietas e incluso la cena de Navidad

Voz 1827 08:13 Radio Barcelona Jaume Bofill bon día mundial sábados la fecha límite para que los dos barcos que siguen atracados en el puerto de Barcelona se marchan y con ellos los miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil una vez que la circunstancia

Voz 9 08:26 han recuperado la normalidad institucional y la normalidad en la convivencia Se da por terminado el despliegue y lo que quiero es tener un agradecimiento para todos aquellos que han formado parte los

Voz 1827 08:37 el ministro Zoido dice que con el ciento cincuenta y cinco sea recuperada la normalidad en Catalunya ya no es necesario ese despliegue se acaba pues un dispositivo sin precedentes que empezó poco antes del uno de octubre y que sólo empezar ya trajo polémica empezó con S A por ellos cuando se les despedía mientras el uno de octubre gente concentrada frente a los hoteles para que se les echara hay algunos hoteles lo hicieron también los propios policías han hecho varios vídeos en las redes sociales denunciando el estado en el que están viviendo en esos barco

Voz 10 09:10 cuatro personas

Voz 1827 09:13 el último episodio fue ayer mismo como decías cuando cargaron contra el menú de Nochebuena que se les dio espaguetis croquetas una merluza rebozado algo que el Ministerio del Interior ha dicho que está investiga INE

Voz 1 09:23 la Navidad evita ya el ruido en el Partido Popular por el descalabro en las elecciones catalanas en Madrid tratan sobre todo de proteger a Rajoy con el argumento imposible de que él no se presentaba a estas elecciones María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 09:36 buenos días la resaca electoral está siendo dura para el PP por sus filas extiende la desolación algo que desde la dirección nacional tratan de combatir saben que muchas críticas internas impide no dramatizar prometen hacer una profunda reflexión mientras blindan el liderazgo de Rajoy diciendo que el Gobierno no se examinaban estos comicios pero es difícil de defender cuando fue el presidente quien aplicó el ciento cincuenta y cinco convocó elecciones ese implicó la campaña electoral con la ayuda de la vicepresidenta aún así al PP le cuesta realizar examen de conciencia vio ayer desde el Congreso donde Rafael Hernando lo hizo de aquella manera

Voz 11 10:08 de verdad cree que usted que necesitamos más autocrítica hace ya unos critican ustedes todos los días en en una muy intensa uno enero ya las autocríticas que eran para cada uno que nosotros las hacemos en nuestros órganos de dirección en nuestros órganos de gobierno oiga hemos acertado en todo pues no hay viento realmente podríamos haber hecho otras cosas proxy evidentemente

Voz 1461 10:33 en el PP algunos vuelven a hablar de sucesión otros del eterno enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría y Cospedal que hay que impide una renovación urgente en Cataluña turbulencias que el superviviente Rajoy confió a solventar con el paso del tiempo nadie quiere que se vuelva a repetir la noche de funeral que se vivió el veintiuno de diciembre

Voz 1 10:48 pero en Cataluña las costuras empiezan a romperse el responsable de estudio

Voz 1727 10:51 Dios del PP catalán ha dimitido se llama Juan

Voz 1 10:53 Narcea ahí está Yuan muy enfadado

Voz 1827 10:56 a su partido en Twitter argumentaba su decisión pidiendo al PP una renovación urgente que asegura le reclama la sociedad Arza fue uno de los más críticos en la reunión que el viernes tuvieron los populares para analizar los resultados pidió la dimisión en bloque de toda la dirección y la convocatoria de un congreso extraordinario pero Albiol les respondió que no podía abandonar el partido en una situación como la actual

Voz 2 11:17 bueno pues vamos a hablar con energía a partir de las

Voz 1 11:19 son hoy por hoy a ver qué nos cuenta en el capítulo casi diario de las consecuencias económicas del trimestre de vértigo que hemos vivido un dato más la fuga de depósitos sólo en el mes de octubre sólo en el mes de octubre los clientes sacaron más de diez mil millones de euros de los tres principales bancos catalanes La Caixa Sabadell también el BBVA más castigo a don Javier Alonso buenos días a los crió entonces delante

Voz 0858 11:41 de origen vasco sacaron de sus cuentas seis mil millones de euros según la Asociación Española de Banca si se suman las fugas del Santander y Sabadell es cuando se llega a esos diez mil seiscientos millones de euros que probablemente es superior porque no sabemos los datos ni de Bankia Ny de Caixabank la patronal bancaria no relaciona esa fuga de depósitos directamente con la crisis catalana pero coincide en el tiempo en ese convulso mes de octubre y la entidad más afectada BVA es precisamente el banco que lidera el sector en esa comunidad tras quedarse con Caixa Cataluña otras cinco antiguas cajas catalanas durante esta década que llevamos casi de reestructuración bancaria el propio BVA desvincula en una nota el dato de la crisis catalana y lo achaca a operaciones singulares dice de grandes corporaciones y administraciones públicas

Voz 0527 12:26 a pesar de la fuga de depósitos en octubre

Voz 0858 12:28 las tres entidades a un acumulan más de medio billón con b de euros en depósitos de clientes

Voz 2 12:33 en España

Voz 1727 12:36 con la subida del Salario Mínimo firmada ya

Voz 1 12:39 entre Gobierno y agentes sociales los sindicatos aprietan las tuercas para la negociación colectiva del año que viene

Voz 1827 12:45 el líder de UGT Pepe Álvarez ha vuelto a repetir en la SER

Voz 1 12:47 es que este acuerdo debe servir para que suban el resto de sueldos

Voz 12 12:51 cubriendo un alimento que los padres concesiones que son salario muy poco

Voz 13 12:57 se mil euros que ningún convenio tenga un salario mínimo por debajo de nuestro

Voz 0527 13:04 iremos viendo en la negociación colectiva que empieza en enero

Voz 1 13:07 Hacienda exige a diez comunidades autónomas que tomen medidas porque están incumpliendo la famosa regla de gasto la que impide a las administraciones gastar más de un dos y un con uno por ciento sea cual sea su estado financiero de momento Montoro advierte Eladio Meizoso

Voz 0527 13:23 las administraciones han pueden aumentar su gasto este año más de un dos coma uno por ciento por encima del ejecutado en dos mil dieciséis diez comunidades ya sean pasado según Hacienda Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana Baleares Navarra Castilla La Mancha Cantabria Extremadura Murcia y Aragón así que les ha pedido explicaciones medidas para corregir lo antes del cierre del año sino recuerda habrá medidas correctivas incumplió la regla de gasto lo implica directamente que se vaya a incumplir el objetivo de déficit pero con la doctrina Montoro lo que se busca con ella es disciplina fiscal para evitar una fuerte subida del déficit cuando cambie la coyuntura como ocurrió en la última crisis con ese argumento se exigió su cumplimiento al Ayuntamiento de Madrid a pesar de su superávit fiscal

Voz 1 14:07 y atención a la noticia que publica hoy el diario El País España se compromete ante la OTAN a incrementar su gasto militar un ochenta por ciento en los próximos ocho años un aumento que aún así no llega el objetivo estipulado por la Alianza Atlántica para que cada socio dedique un dos por ciento de su PIB a Defensa Rafa Muñiz qué tal buenos días

Voz 1772 14:26 buenos días a estas hasta alcanzar los dieciocho mil millones de euros así figura en la carta que el Ejecutivo español ha enviado al secretario general de la Alianza Atlántica y a pesar de ese impresionante incremento en defensa España no llegaría ese porcentaje del dos por ciento que exige la OTAN se quedaría en torno al uno coma cinco por ciento este objetivo toma más relevancia aún después de la regañina que Trump echó al resto de líderes de la OTAN diciéndoles que le debían enormes cantidades de dinero sólo cinco de los veintiocho países de la Alianza Atlántica cumplen con esas expectativas y España está a la cola solo por delante de Bélgica y Luxemburgo una situación que el Gobierno espera revertir en los próximos años

Voz 9 15:07 ponemos las luces de Navidad anda si explota una bomba si sale el árbol que somos unos más cuando tiene su puede seguro de hogar no te sientes seguro te siente segurísimo este mes contrátelo con un veinte por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo buenos días en el sorteo del cupón diario celebra

Voz 14 15:33 bueno ayer el número premiado ha sido

Voz 7 15:36 cincuenta y un mil sesenta y nueve

Voz 14 15:40 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido once hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros Kubica do que toca

Voz 9 16:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:15 la serie dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 1 16:18 la Unión Europea pone en duda la calidad democrática de las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Rusia la próxima primavera elecciones en las que Putin apenas tiene rivales porque por ejemplo el líder de la oposición ha sido vetado para presentarse a los comicios Rafa Panadero

Voz 1775 16:34 serias dudas es es el término exacto que uso al portavoz de Federica Mogherini para hablar de la posibilidad de que las elecciones presidenciales en Rusia previstas para marzo del año que viene sean democráticas la razón el veto al líder de la oposición Alexei naval ni decretado por la Comisión Electoral Central que considera que nadie puede ser candidato sí ha sido condenado con anterioridad y tiene por tanto

Voz 0527 16:55 antecedentes penales en la fecha de la votar

Voz 1775 16:57 en Bruselas recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya consideró que ha naval ni que está condenado desde el año pasado por malversación ya les fue denegado el derecho a un juicio justo en un proceso anterior llevada a cabo contra él en dos mil trece destaca que los cargos motivados políticamente no deben usarse para limitar la participación política y confía en que al final Moscú garantiza la igualdad de condiciones en las elecciones para lo que sugiere la participación como observador internacional de la ONU

Voz 1100 17:25 sí

Voz 1775 17:25 la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea su veto ha llamado a boicotear unas elecciones en las que según las encuestas Vladimir Putin es el máximo

Voz 1 17:34 grito espiar espiar los mensajes privados de una persona en Whatsapp puede ser delito y conlleva penas de cárcel aunque el tema cambia por completo si es un padre una madre quién revisa el Whatsapp de sus hijos menores de edad en Pontevedra Un juez ha absuelto a un padre acusado de controlar las conversaciones que su hija de nueve años mantenía a través del móvil Galicia Luis Pardos días

Voz 15 17:57 los días la Audiencia pontevedresa archivó definitivamente la denuncia de una mujer contra el padre de sus dos hijos al que acusaba de vulnerar

Voz 1 18:03 la intimidad de los pequeños ya que estos le dijeron que el P

Voz 15 18:06 he estado repasando las conversaciones del móvil de su hija de nueve años mientras que su hermano se había negado a darle la contraseña del teléfono el fiscal rechazó que pudiera haber algo delictivo en la conducta del padre aludió que el propio Código Civil establece que los tutores tiene la obligación de velar por los pequeños educarlos y procurar les una formación integral desde la Fiscalía de Pontevedra se decide además en que el desarrollo de las redes sociales requiere atención y vigilancia de los progenitores para preservar la indemnidad de los menores los magistrados de la Audiencia comparten que de la denuncia no se deduce que el padre se apoderarse sin el consentimiento de la hija de sus conversaciones de Whatsapp por el hecho de repasar con ella algunos mensajes

Voz 1827 18:48 sobre esta decisión judicial que acabamos de escuchar reflexión esta mañana

Voz 16 18:51 Araceli de Zaragoza pienso que es obligación de los padres el ver que una hija de nueve años con quién se relaciona hay cómo se relaciona simplemente por su propia seguridad vamos es que estamos llevando ya a un punto que esto es surrealista no no no estamos hablando de una persona de veinte años de veintiún años y no de una niña de nueve años

Voz 1827 19:13 gracias Araceli dentro de una hora reivindicamos a las mujeres en la ciencia

Voz 17 19:17 buenos días José desde Barcelona podríamos nombrar a muchas mujeres científicas y muchas más que podrían haber la oportunidad a hubiesen tenido la oportunidad María Curie nombre pues también la Margarita Salas paso a Montse Calleja Margarita Salas pues descuido la Edhasa se aplicó a muchísimo esa muchas terapias no sobre mujeres terminamos

Voz 18 19:38 buenos días Pilar de Madrid me llama la atención que haya quien se pueda preguntar si hay que seguir defendiendo a las mujeres no es una cuestión de defensa es una cuestión de educación en igualdad ese es el problema que nos educa en igualdad y el segundo problemas una falta absoluta de medios por parte de la Administración de desinterés para qué nos vamos a engañar no tienen el mismo valor la vida de la mujer porque la de un hombre

Voz 2 20:01 mientras sigamos así pues seguirían asesinando mujeres muchas gracias a todas hoy por hoy

las noticias de Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 20:23 siete grados a esta hora en el centro de la capital la previsión anuncia una subida de las temperaturas máximas que el viernes se van a situar por encima de los quince grados hoy seguimos en alerta por viento en toda la región y por nieve en la sierra los responsables de la compraventa de miles de viviendas sociales en tiempos de Ana Botella ante la justicia el ex consejero delegado de la EMVS Fermín le y el apoderado decidiré Alfonso Benavides tienen cita hoy ante el juez por las supuestas irregularidades cometidas en la venta de dieciocho promociones de vivienda pública al fondo de inversión la citación llega tras los recursos de apelación del grupo socialista de la asociación de afectados contra un auto del Juzgado número treinta y ocho que había ordenado el sobreseimiento provisional de la causa Felipe Serrano

Voz 0622 21:09 Foxley Benavides están citados a declarar por su presunta implicación en esa operación según el nuevo auto judicial el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas donde concluía que la EMV

Voz 1827 21:20 BS vendió mil ochocientos sesenta pisos

Voz 0622 21:23 sí la existencia de pliegos de condiciones sin el establecimiento previo del valor de mercado sin estudios o tasaciones previas el juzgado añade que aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces ahora resulta imposible de mantener por lo que han procedido a reabrir la causa hace un mes el Gobierno de Manuela Carmena reclamó ante el Tribunal de Cuentas a la anterior alcaldesa a Ana Botella y a su junta de Gobierno el reintegro de ciento veintisiete millones de euros pero el dinero que el consistorio dejó supuestamente de percibir por lamenta de estos inmuebles muy por debajo del valor de mercado

Voz 1434 22:02 más noticias ahora en titulares con Israel Aranguez

Voz 1827 22:05 el Tribunal Superior de Justicia condenado a la Comunidad de Madrid a devolver casi cinco millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de arriba se trata de fondos procedentes de una subvención que llevaban paralizados desde el año dos mil diez en tiempos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en el Gobierno regional

Voz 1434 22:19 la Policía ha detenido en Aranjuez a un joven de veintidós años por agredir a su mujer de veintitrés en plena calle el día de Navidad del acusado también atacó un hombre de sesenta y siete años que trató de auxiliar a la víctima tras ser arrestado el agresor amenazó de muerte a su mujer también Halo

Voz 1827 22:35 los hospitales madrileños necesitan sangre de los grupos cero positivo cero negativo ya negativo para los próximos dos o tres días el Centro de Transfusión alerta del fuerte descenso de las reservas durante las fiestas de Navidad y recuerda que se puede donar en los treinta y dos puntos fijos de los hospitales y las dieciséis unidades móviles que recorren la región

Voz 1434 22:52 en deportes el Atlético de Madrid negocia estos días los cambios en su plantilla siguen sin confirmar su renovación Juanfran Gabi Moyá y Fernando Torres los rojiblancos presentan este domingo en el Wanda a Diego Costa ya Vitolo bueno como si el tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT María Forner buenos días

Voz 20 23:16 hola buenos días pues continúa siendo una jornada atípica encontramos en niveles de tráfico bastante altos de entrada a Madrid por la dos en Torrejón de Ardoz en la III en la zona de Santa Eugenia en la A4 en Pinto en la A5 en campamentos y Alcorcón y también en la A42 hay tráfico relativamente denso en Parla pero como les decimos no hay retenciones habituales por la hora punta de hecho en la circunvalación M cuarenta se circula con relativa tranquilidad no obstante recuerden estamos en la alerta por el paso del temporal Bruno así que respeten la los límites de velocidad y la distancia de seguridad entre vehículos vamos

Voz 1434 23:52 a saber también cómo está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas de la

Voz 21 23:56 ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenos días en el interior una situación previsible de días de Navidad sin colegios y con ausencia de transporte escolar y por lo tanto de momento en este inicio de apunta con muy poca circulación en las entradas a la ciudad más céntricas los movimientos se hacen sin ningún problema y en general por la M30 Se circula también con fluidez eso sí se mueven por el centro

Voz 1100 24:19 en te ven reparar en el

Voz 21 24:22 túnel de Ríos Rosas porque en ese acceso está cortado al túnel debido a un accidente de momento como muy poco tráfico no hay retenciones pero la alternativa puede ser válidas y circular en superficie las calles de la capital

Voz 1434 24:36 amanecido mojadas ha vuelto a llover de madrugada vamos a saber qué nos dice la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 5 24:42 buenos días poco a poco se retira al frente que nos ha afectado estas últimas horas pero va a quedar la resaca de esta borrasca en forma de muchas nubes de hecho en la sierra ese van a ir produciendo algunas precipitaciones que serán de nieve por encima de mil doscientos metros también en zonas elevadas el viento aún pasando de los setenta ochenta kilómetros por hora vientos de poniente esta próxima tarde y noche se volverá a nublar el cielo volverá a llover no demasiado pero sí de forma generalizada al igual que mañana

Voz 9 25:07 mañana otro día más bien nubla

Voz 1168 28:44 la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre posteriormente por el mafioso González que que están en el ojo del huracán de tramas de corrupción gravísimas pero que además en el caso de que el Gobierno de Cristina Cifuentes que hace ya más de dos años que lleva persiguiendo la Comunidad Madrid tampoco ha movido ni un dedo para pagarnos esos cinco millones de euros no

Voz 1 29:06 seguimos pendientes de la evolución de las cuatro personas que resultaron heridas en Nochebuena tras caer el ascensor en el que se encontraban Alfonso Ojea

Voz 0089 29:14 dos personas continúan en estado grave por sus heridas la situación más preocupante la sufre la madre que está siendo atendida desde la Nochebuena pasada en el Hospital doce de Octubre tiene ambas piernas fracturadas al igual que su esposo el pronóstico de los dos es bastante grave las hijas del matrimonio que le acompañaban en el ascensor también han resultado heridas pero de menor consideración el elevador se precipitó contra el suelo desde la cuarta planta del edificio situado en el distrito centro de la capital agentes de la Policía Judicial madrileña analizan la estructura del elevador la del propio edificio para determinar así

Voz 1434 29:48 las causas de este siniestro siete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 30 30:01 son las siete y media

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:14 no comienza el miércoles veintisiete de diciembre es invierno y hace frío en el momento de la historia que menos tiempo pasamos a la intemperie más noticias el tiempo hoy no sólo porque nos guste a nosotros a los periodistas sino porque a veces el frío en invierno el calor en verano tienen que ver con el cambio climático pero no parece el caso de Bruno el temporal la borrasca que tenemos encima y que ha pasado ya con fuerza por Galicia Luis Pardo aunque hoy la alerta naranja se limita ya la costa Bos Días

Voz 15 30:43 bos días y esa alerta naranja ya no es por viento sino por oleaje por unas ondas que hoy podrán superar los siete metros en todo el litoral gallego la calma en tierra hace que ciudades como A Coruña estudian hasta ahora sí reabrir los parques que cerraban este martes desde hace un par de horas ninguna racha ha superado ya los ochenta y cuatro kilómetros registrados en la Costa da Morte prácticamente la mitad de los más de ciento cincuenta que se alcanzaban anoche en Viveiro si sigue lloviendo pero lejos de esos más de cincuenta litros registrados ayer en puntos de Ourense y Pontevedra a Vadim el amarillo de la Mariña de Lugo alcanza diez litros en las siete horas que debamos de miércoles

Voz 1727 31:17 en un hospital de Cartagena fallecido Miryam Pérez la mujer con un noventa y uno por ciento de discapacidad que perdió su pensión pública porque su familia superó un año en seiscientos euros en límite de ingresos estipulado y todo porque el Gobierno le devolvió al padre parte de la paga extra del año dos mil doce cuando la crisis que la bien anulado para ellos para los padres la lucha sigue tras la muerte de median siguen recogiendo firmas y ahora van a presentar un recurso a la Comunidad autónoma Radio Murcia Ruth García

Voz 32 31:47 la historia de media se hizo viral en pocas horas fueron numerosas las adhesiones que recibió lo que todos calificaban como una injusticia y una desproporción tener que devolver doce mil euros por haber sobrepasado en seiscientos ese límite de ingresos anuales de esa devolución de la paga extra de dos mil doce del padre de Miriam funcionario que les retiraron por la crisis ahora tras el peor desenlace posible el del fallecimiento de la joven la familia seguirá litigando con el Instituto Murciano de Acción Social Mirian tenía veintinueve años un noventa y uno por ciento de discapacidad al nacer con parálisis cerebral y murió por un fallo multiorgánico en

Voz 1727 32:19 el hospital de Cartagena a su familia y amigos la descendían en Madrid miles de funcionarios todavía no han cobrado la paga extra de Navidad la Comunidad pide disculpas por carta dice que el retraso se debe a que se despistar aún que no tuvieron en cuenta que el fin de semana pasado se solapa con un festivo

Voz 1827 32:37 de Madrid Israel Aranguez la Consejería de Hacienda admite que se trata de un error de previsión la Nochebuena caído este año en domingo la Navidad por tanto en lunes teniendo en cuenta además que los bancos tienen dos días hábiles para realizar el abono de las nóminas la Consejería tenía que haber adelantado la orden de pago al miércoles veinte para que los funcionarios cobra antes del fin de semana su paga extra de Navidad los sindicatos cifran en miles los empleados perjudicados y confían en que a lo largo del día de hoy puedan disponer del dinero a través de sus cuentas bancarias para hacer frente a los últimos días del año y los primeros de dos mil dieciocho

Voz 1727 33:07 nudo de despiste verdad la Fiscalía de Barcelona investiga trece profesores por los comentarios que hicieron alumnos hijos de guardias civiles tras las cargas policiales del uno de octubre Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 33:20 lo hace a raíz de las denuncias de varios agentes de la Guardia Civil que trabajan habitualmente en esa localidad y que tienen hijos matriculados en ese centro dieciocho denuncias de familias al Ayuntamiento por el trato que recibieron sus hijos por parte de algunos profesores doce en concreto ahora la Fiscalía les tomará declaración la semana que viene para esclarecer si alguno habría cometido

Voz 1727 33:38 pero algún delito de odio y el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de un año de cárcel para cinco personas que en el dos mil catorce entraron en la iglesia de San Miguel de Palma para protestar contra la ley del aborto en medio de la misa dominical se les condena por un delito contra la libertad religiosa Radio Mallorca Juan Antonio

Voz 1157 33:56 alzaban el Tribunal constató que un grupo de treinta personas entró en el templo mientras se celebraba la misa de doce del domingo al grito de aborto libre y gratuito concluyen los jueces que en este episodio existió una interrupción de un acto religioso mediante la formación de un tumulto Ike los condenados no sólo sabían que con su actuación afectaba la celebración religiosa sino que actuaron con el ánimo de hacerlo por eso ratifica esas condenas a un año de cárcel por un delito contra la libertad realiza

Voz 1727 34:19 su en estas fechas vuelve otra vez el debate sobre el uso la manipulación de artículos de pirotecnia por parte de chicos de menores porque cada año les contamos una noticia que tiene que ver con un accidente por ejemplo el último en Jaén allí un niño de trece años ha perdido una mano porque les Protón petardo en Nochebuena Radio Jaén José Gómez

Voz 31 34:39 y todo ante la atenta y atónita mirada de distintos adultos los hechos según informó el ciento doce ocurrieron sobre las doce de la noche del lunes en la calle Murillo de la capital jiennense distintos menores de la zona se encontraban jugando con petardos de alta potencia la fatalidad se produjo cuando a uno de ellos de trece años de edad le explotó uno de estos petardos en la mano quedando herido de gravedad de forma urgente el menor fue trasladado al Hospital allí los servicios de urgencias no pudieron hacer otra cosa que amputar la mano ante la severidad de las heridas producidas por la explosión el niño se encuentra en planta está

Voz 1727 35:14 y ahora les pedimos que piensen un segundo en un libro que que les conmovió en su primer libro o en un libro que les cambia la vida dice Lucía Taboada que quizá fue éste el que suena la banda sonora de la película de Doctor Zhivago bueno pues esos libros que nos han cambiado de una forma u otra son los protagonistas del mayor amigo invisible literario de España que está en marcha hasta el sábado en Zaragoza setenta y uno años

Voz 33 35:45 el primer libro que había tenido en la vida es ejemplar y no otro es el que tras

Voz 1827 35:48 jo con todo el cariño del mundo en manos dijo que le daba mucha

Voz 33 35:51 mucha pena traerlo no

Voz 1727 35:53 hay libros que son muy queridos y éste lleva un libro recibe otro solo hay una condición que vaya dedicado Radio Zaragoza David Marqueta tú has recibido ya tu amigo invisible literario

Voz 34 36:04 muy caro ir excusa que bonito título y sugerente el luminoso regalo del barro del barbas trance Manuel Vilas a cambio de la tregua de Benedetti las primeras entregas hicieron ayer a media mañana donde participaron artistas personajes de la cultura de la ciudad de Zaragoza que entregaron aquellos libros que les han cambiado las

Voz 9 36:18 mira los bordes temblar una autobiografía la mejor época las vanguardias

Voz 1827 36:24 eh las obras infames de Pancho Marambio Alfredo le sostenía la iniciativa se llama a los libros que importan el año pasado se intercambiaron casi dos mil y parece que va a ser fácil superar la cifra del año pasado por las largas filas que ayer ya se formaron en la Plaza del Pilar los amigos invisibles literarios tenían las mismas ganas

Voz 26 36:39 de regalar que de recibir ese libro que quizá les cambia la vida

Voz 1727 36:42 la leer David

Voz 2 36:43 un beso otro Buendía

Voz 1 37:52 bueno son las siete y treinta y siete las seis y treinta y siete en Canarias

Voz 2 37:58 hoy

Voz 1727 38:09 la próxima temporada el Aspar Team de motos será el Ángel Nieto sin el propio Jorge Martínez Aspar explicaba en El Larguero este homenaje

Voz 37 38:17 pude competir contra él los clubes rivales y luego los me enseñó muchísimo como piloto pero también desde un punto de vista humano tuvo la gran posibilidad de vivir con él muchísimos y por lo tanto me siento un privilegiado haber he podido estar tantísimos con el maestro Ángel Nieto no hay por lo tanto yo creo que todo lo que haga homenajes

Voz 1727 38:36 eh Sampe de expiloto a expiloto de amigo amigo amigo desde luego

Voz 1161 38:41 no es que desde su fallecimiento no dejan de llover le esos homenajes y este último quizás sea de los más valorados porvenir como decías de un colega de profesión pero también de amigo como escuchábamos reconoció el propio Jorge Martínez Aspar aparte confirmó también la contratación de unos de sus hijos de Gelete Nieto como jefe del equipo en esa próxima temporada en cuanto al fútbol el Boxing Day que ayer de ayer que cubre la jornada veinte en la Premier nos dejó varios titulares José Palacio buenos días

Voz 1038 39:05 buenos días Sampe hoy continúa la jornada de liga en la Premier y pudo sentenciar medio título del Manchester City de Pep Guardiola Si gana en san James Park ante el Newcastle por les sacaría ya quince puntos en la clasificación al Manchester United que ayer sólo pudo empatar a dos ante el ni en casa en Old Trafford con un gol en el minuto noventa en el Boxing Day un Boxing Day tuvo como gran protagonista a Harry Kane nuevo hat trick del delantero inglés en la victoria cinco dos del Tottenhan ante el Southampton y que lo colocan como el máximo goleador de este años dos mil diecisiete superando a Leo Messi además doblete Espanyol el nada de del CSIC dos cero ante el Brighton con goles de Marcos Alonso y Álvaro Morata aquí también goleada del Liverpool cinco cero ante sí hará para mañana el Crystal Palace Arsenal y también tuvimos fútbol en Italia la Copa cuartos de final a partido único ganó Lazio uno cero ante la Fiorentina yo iba a conocer su rival en semifinales que ya serán a doble partido saldrá del derbi de Milán entre el Milan el Inter que se va a jugar a partir de las nueve menos cuarto

Voz 1161 40:04 gracias al palacio en casa Paco Jémez va a ser presentado hoy como nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada Francis Matas

Voz 0672 40:11 será a las once de la mañana en el Estadio de Gran Canaria llega acompañado del cuerpo técnico con su segundo entrenador preparador físico y preparador de porteros por la tarde primera toma de contacto con el plantel en el primer entrenamiento de la era Jémez it después del entrenamiento concentración hasta el treinta y uno de diciembre en un hotel de la capital grancanaria también se va a comunicar oficialmente en las próximas horas los tres cuatro futbolistas que vayan a abandonar la entidad porque el equipo se quiere reforzar con es el número de jugadores tres o cuatro suenan los nombres de Jesé que fuera futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas la pasada temporada también recupera ya que ha estado casi cuatro meses lesionado al futbolista croata Halilovic será la segunda etapa de pago

Voz 1161 40:48 Sánchez al frente de la Unión Deportiva Las Palmas tras el final la recta final de la temporada dos mil nueve dos mil diez y las veintiséis jornadas que estuvo al frente en la temporada dos mil diez dos mil once por el larguero pasó el responsable del Centro de Formación del Paris san Germain Luis Fernández los parisinos se medirán al Real Madrid en los octavos de la Champions sobre ese enfrentamiento lo ve igualado con ligera ventaja eso sí para los de Emery

Voz 38 41:08 con Lucifer en en un clásico siempre pasa factura pero bueno la igualada sigo cincuenta cincuenta lo quiere puede definir lo mejor es el partido de vuelta es lo que puede poquico daron Peris de de ventaja un y Kirsten porque cuando tu cocina hacer un gol fuera de casa eso te ayuda

Voz 1161 41:25 el IB al recién llegado Neymar como heredero natural del dominio que están ejerciendo en la última década en la dupla Leo Messi Cristiano Ronaldo

Voz 38 41:33 la emisión de llegar el Balón de Oro ganar una Copa del Mundo ha erigido el Príncipe a conseguir lo que era vivir a buscar a buscar un balón de oro al ganar títulos en la Copa del Mundo

Voz 1827 41:43 tú crees que va a ganar Neymar el Balón de Oro con el París Saint Germain

Voz 38 41:46 yo creo que sí hará un año o dos años pero si este año diversa empleo grupo sigue la Copa del Moto será va Balón de Oro

Voz 1161 41:54 en baloncesto tenemos esta tarde la jornada diez de la Eurocup tres partidos desde las ocho de la tarde Alba Berlín Bilbao Basket Cai desde las nueve y media de la noche el Gran Canaria Villepin en la NBA en el duelo de españoles e impuesto a Utah ciento siete ochenta y tres no ha jugado Juancho Hernangómez dos puntos siete asistencias para Ricky Rubio Victoria de San Antonio ciento nueve noventa y siete sobre los Net con dobles números de Pau Gasol quince puntos doce rebotes y también dobles números para Ibaka once puntos doce rebotes pero derrota en el Dallas noventa y ocho Toronto noventa y tres victorias de Chicago en Milwaukee ciento seis ciento quince con veinticuatro puntos ocho rebotes de Mirotic y derrota de Memphis en Phoenix noventa y nueve noventa y siete con dieciocho puntos seis rebotes de Marc Gasol sin españoles también se han disputado el Detroit ciento siete Indiana ochenta y tres Miami ciento siete Orlando ochenta y nueve y Los Angeles Clippers ciento veintidós Sacramento noventa y cinco

Voz 7 42:44 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 41 44:40 hola dice esta mañana José Mari y Cataluña así pero más heridas buenos días Pepa dudo dudo en estos momentos recuentos final del año

Voz 1100 44:51 el reaccionario otra de fuerzas decisiones en política internacional digas estos pagos pero deberíamos intenta ahora que estas evidencias del unos ocultan otras heridas que nos ha dejado este año con la creciente desigualdad en todo el mundo entre ricos y pobres ampliada aquí con el trampantojo del crecimiento del empleo tan celebrado por Rajoy y sus ministros de voz Rocío Fátima Báñez en primera línea no engañan con los empleados y desempleados o las pensiones son las listas de espera en la sanidad maquilladas como grotescas figuras de carnaval hay muchas contrataciones sí pero en julio mes con cifras altísimas el noventa y dos coma uno por ciento de los contratos que se suscribieron fueron temporales de esos pésimamente pagados por llamarlo de alguna manera un cincuenta y siete por ciento duraban menos de tres meses más datos el veintiséis por ciento duran una semana o menos el catorce por ciento en una semana un mes el diecisiete por ciento entre un mes y tres meses osea que Moussaoui era todo de carbono y pocas proteínas como una vídeo de los policías desplazados a Cataluña primero humillados con el ridículo Piolín y luego insultados con un menú navideño tan pobre como años hasta cuánto tendremos que disfrutar de ministros del interior tan groseramente inútiles como Jorge Fernández Díaz actuar en ácido fólico yo el ojo izquierdo

Voz 22 46:28 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que es ahora que es

Voz 1727 46:53 a día de hoy por hoy del veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete escribe Rosa Romero y forma parte de un colectivo muy numeroso el de investigadores en el extranjero