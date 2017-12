Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:19 perdonen que interrumpa la placidez navideña pero es que siguen matando a mujeres de las dos últimas hemos tenido noticia en sólo veinticuatro horas Andrea tenía veinte años acababa de romper con su novio en la había acosado perseguido e incluso intentó atropellar la lo denunció estimó que tenía un riesgo medio le impusieron alejamiento el incumplió acabó arrastrando la del pelo un coche coche que estrelló contra una gasolinera en Benicàssim Castellón veinte años tenía Andrea y la dejamos sola a merced de un hombre con antecedentes por malos tratos a otra pareja pero la edad de igual treinta años tenía la otra mujer asesinada en San Adrián del Besós en Barcelona han encontrado su cadáver semienterrado junto a las vías del tren también había denunciado tampoco la denuncia la protegió es la pérdida de estas vidas las que necesitan explicación urgente para saber qué falló para que no vuelva a fallar hoy mañana o pasado porque hoy mañana o pasado vamos a tener que volver a interrumpir su placidez navideñas tendremos que volver a hacerlo después de la Navidad hoy precisamente el bueno quería hacerse la gran foto del pacto contra la violencia esta pero el acuerdo se alcanzó en verano ni una de las doscientas trece medidas que contempla se han puesto en marcha todavía así que organizaciones de mujeres y comunidades gobernadas por el PSOE no han querido hacerse una foto vacía pero habrá reunión en cualquier caso Reunión de Gobierno comunidades autónomas y ayuntamientos para evaluar la situación y habrá que escuchar después

Voz 3 01:50 sí

Voz 1727 01:50 atentamente que tienen que decirle tras esa reunión a las Andreas que hoy no se atreven a salir a la calle aunque hayan denunciado hoy aunque tengan una orden de alejamiento tenemos algo para ellas

Voz 1827 02:03 el Papa bueno

Voz 1727 02:18 hoy que es veintisiete de diciembre y el Gobierno parece sumido en una compulsión pactista que permite Rajoy hacer balance del año con algo más que Cataluña después del descalabro de su partido ayer el Salario Mínimo hoy reunión sobre violencia de género también se reúne el pacto anti yihadista en el Ministerio del Interior Roberto Torija

Voz 1827 02:37 el Gobierno ofrecerán nuevos datos sobre los atentados de Barcelona y Cambrils a los nueve partidos que firmaron ese acuerdo el resto que otras veces acudían como observadores esta vez no podrán participar pero en Cataluña empiezan a pedirle cuentas ATP desde dentro por su batacazo electoral Juan Arza dimitió como secretario de Estudios en el PP catalán en la reunión del viernes pasado lo anunció ayer pidió una renovación urgente tras los malos resultados del veintiuno D

Voz 1727 03:00 con el vamos a hablar en unos minutos y en Cataluña también hoy es el día fijado por Esquerra Republicana tercer partido tras las elecciones para iniciar los contactos entre los independentistas intentar poner los carriles por los que quieren que circule la legislatura lo primero que tienen que decidir es qué pasa con los diputados electos que están en prisión o huidos Sintes tan tomar posesión de sus actas O'Shea renuncie de antemano dejan que corra la lista para evitar que su mayoría en el Parlament se vea afectada por los procesos judiciales y en función de esa decisión tendrán que tomar la segunda la composición de la Mesa de la Cámara el órgano que gobierna el día a día de la vida parlamentaria y que fue clave en el proceso de ruptura que comenzó en el pleno de los días seis y siete de septiembre todo está condicionado en cualquier caso además por una decisión personal la que tome Puigdemont que se presentó a las elecciones con un único punto su programa volver a ser presidente tendrá que decidir si regresa a España para intentar ser investido aún a riesgo de acabar detenido aussie continúa en Bélgica y quién mete prisa es su socio y competidor Esquerra Republicana hoy declara ante la justicia marroquí la activista española por los derechos humanos Helena Maleno la investiga oportuno

Voz 1827 04:12 fico de seres humanos por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro Maleno asegura confiar en la justicia

Voz 4 04:18 mi deber es afrontar lo que está pasando aquí en lanzar el mensaje que es que no se puede criminalizar la solidaridad y que el derecho a la vida está por encima de cualquier

Voz 1727 04:32 práctica política y ojo a esto que publica El País España se compromete ante la OTAN a incrementar su gasto militar un ochenta por ciento en los próximos ocho

Voz 1827 04:41 año y ni siquiera con ese aumento cumplirá con el objetivo fijado por la Alianza Atlántica cada socio debe dedicar a Defensa un dos por ciento de su producto interior bruto fue el compromiso adquirido por la OTAN ante las acusaciones de Donald Trump al resto de países de no pagar lo que debía empleo habrá velador Rajoy con los otros

Voz 1727 04:56 dos que pueden gobernar España porque

Voz 1827 04:59 se compromete a ocho años nada menos

Voz 1727 05:02 Estados Unidos por cierto ha anunciado esta noche que recortará su presupuesto para Naciones Unidas

Voz 1827 05:06 todo después de que ciento veintiocho países votarán en contra de reconocer a Jerusalén como capital israelí no permitiremos dice la embajadora estadounidense para la ONU que se aprovechen de nuestra generosidad AP

Voz 1727 05:16 las cuarenta y ocho horas después de salir de la cárcel indultado

Voz 1827 05:19 Fujimori ya está mejor ya ha salido incluso de la UCI Fujimori pide perdón mientras ya son tres los diputados del partido del presidente Kuczynski que han presentado su dimisión tras la concesión de indultos

Voz 1727 05:38 Bruno ha dejado en Galicia vientos por encima de los ciento sesenta kilómetros por hora nada menos seguirá hoy soplando con tanta fuerza

Voz 0047 05:45 Disney Pérez buenos días buenos días Pepa así es el viento todavía va a seguir siendo fuerte aunque ya no va a pasar de los cien ciento veinte kilómetros por hora igualmente sin viento destacable hay que tenerlo muy en cuenta cuidado porque hoy en zonas del Mediterráneo es donde más va a soplar ese viento de poniente rachas de ochenta noventa kilómetros por hora sobre todo en el sur de Cataluña en la Comunidad Valenciana las nubes que tenemos ahora que se van por el Mediterráneo se acabarán disipando pero en cambio en Galicia el Cantabria

Voz 5 06:13 como también en los Pirineos

Voz 0047 06:16 seguirán cayendo precipitaciones de nieve por encima de los ochocientos novecientos metros mañana o de hecho ya esta próxima noche otra vez muchas nubes en gran parte del interior peninsular y Pepa volverá Lluvia especialmente en las zonas de las mesetas

Voz 1727 06:30 el deporte es la Unión Deportiva presenta hoy a su nuevo entrenador y el Sevilla podría hacer oficial el suyo Sampe

Voz 1161 06:37 el que sustituirá la el estudio el Consejo de pluses reúne desde la una de la tarde para decidir entre el favorito Javi Gracia ir las otras opciones barajadas el alemán to gel y el italiano antes de las once de la mañana en el Estadio de Gran Canaria Paco Jémez inicia su segunda etapa al frente de la Unión Deportiva Las Palmas tras la que tuvo en la recta final de dos mil diez las XXVI jornadas que duró en la temporada dos mil diez dos mil once el técnico canario realizará ya esta misma tarde su primer entrenamiento después con centrará al equipo hasta el día treinta y uno

Voz 6 07:04 hoy por hoy con Pepa Bueno me llamo Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación

Voz 1827 07:10 básica para doscientos setenta niñas en Etiopía

Voz 7 07:13 tú no crees que merece la pena darlo por esos secretos

Voz 1827 07:18 para luchar contra las enfermedades Carlos

Voz 7 07:20 colores cuidar mejor el corazón de Daniel

Voz 8 07:22 la Fundación al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 9 07:32 hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales son veinticinco arroba hoy

Voz 10 07:38 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 11 07:42 el consumidor puede ser muy válido había que decir diversificar hervidero pasó me cogió la introducción sin haberlo hecho infeliz quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 12 07:57 es impresionante entrara realmente para para consumir un modelito o cada fin de semana cada mes sana quitamos eh destrozar el planeta y la vida de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil que es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra Ikea

Voz 13 08:13 los últimos intensos rumores mejores

Voz 5 08:16 soy de Bilbao pero tanto tanto

Voz 11 08:19 el consumo forma parte de nuestra vida depende de ti comprar con la cabeza o empujado por el mero deseo Ser Consumidor con Jesús Soria el domingo a las seis de la mañana en la Cadena Ser toda la semana en Cadena Ser punto com además puedes seguirnos con la aplicación de la SER y están al día de nuestras publicaciones

Voz 14 08:40 mañana se estrena una nueva película de Woody Allen

Voz 1827 08:42 que se titula Nos me llevó a muy bien muy bien de un día

Voz 13 08:47 dice pues empresas señor como siempre

Voz 15 08:50 personajes suelen ser autores autores teatrales e en busca de un mecenas la primera vez que el clima un alter ego fue en Balas sobre Broadway que era el año noventa y cuatro ya entonces John Cusack

Voz 3 09:07 desde ahí todas se convirtió monotonía verdad este programa porque no voy

Voz 9 09:13 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es cadenas

Voz 16 09:19 les prestamos los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga

Voz 17 09:26 alzar con los

Voz 1827 09:28 la Sala no podemos sugerir en Afganistán es muy peligroso

Voz 17 09:31 David no le gustamos a los pastún

Voz 16 09:33 la minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia

Voz 3 09:41 la historia de la moto que lucha para erradicar los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 18 09:54 hay algunos que han actuado de forma impune en su motocicleta pasan por unas zonas específicas donde hay manifestaciones sacan sus armas disparan and

Voz 3 10:02 hola Punto de fuga historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad a Blue Morán domingos de cuatro a cinco de la madrugada y en cualquier momento en Cadena Ser punto com

Voz 19 10:16 sexual tendrán en cuenta a la hora de redactar las Variaciones léxicas del Espai

Voz 3 10:23 años en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 12 10:38 buenos días en el sorteo del triple Estela XI de ayer el número premiado

Voz 3 10:45 seiscientos sesenta y cinco olvida esté participaría

Voz 19 10:48 los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el trío que es el ansia tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga un gran día

Voz 20 11:00 sí sí sí

Voz 5 11:06 bueno las ocho y once las siete y once en Canarias el tiempo corre en Cataluña hay una legislatura por iniciar con una situación ya lo sabemos muy difícil muy compleja y no sólo por la fragmentación parlamentaria cinco diputados electos están huidos en Bruselas tres presos preventivos en Estremera entre ellos dos candidatos a la presidencia de la Generalitat así que los contactos que comienzan no hablarán de contenidos ni de programas Joan Bofill hundía o la bondad el asunto central es que hará un plus Demon que siguen Bruselas que se presentó con el único programa devolver a ser presiden porque Esquerra recuerda que ellos tienen otro candidato que se llama o Junqueras

Voz 0931 11:44 si Puigdemont vuelve a su entorno asume que provocará su detención inmediata sino vuelve ose modifica el reglamento del Parlament para que pueda ser investido desde Bélgica ose invite a otro candidato aquí es donde empieza esta pugna entre Cataluña la lista de Puigdemont tiene dos opciones Jordi Sánchez en prisión y que esta semana declara ante el Supremo sino se pone sobre la mesa el nombre de Elsa Artadi número diez en la lista pero a la vez jefa de campaña hay que abierto casi todos los mítines el presidente cesado pero Esquerra con apenas diez mil votos menos sólo de viable uno de estos escenarios que puta vuelva si es así lo envisten sino sacarán lo que Junts per Catalunya ha ido diciendo en campaña que si ganaba decía hay mantenía que podría volverse

Voz 5 12:21 con problema el ritmo de las negociaciones lo marca una fecha Si el siete de abril no hay acuerdo no hay gobierno se repiten las elecciones pero antes Joan hay muchas otras citas

Voz 0931 12:31 si la primera es el veintitrés de enero el límite para que se constituya el Parlament por tanto la mesa y el presidente o presidenta que casi seguro será independentista porque la otra mayoría que saldría es una presidencia de ciudadanos pero necesita los votos de los comunes que han dicho por activa y por pasiva que no darán apoyo a ningún blog

Voz 5 12:46 la otra fechas el seis de febrero límite para

Voz 0931 12:49 en el primer intento de investidura de presidente de la Generalitat dos intentos uno con mayoría absoluta otra con Mayorga siempre simple si sigue sin haber acuerdo

Voz 5 12:57 como decías el siete de abril es la fecha límite para casa

Voz 0931 13:00 lo que en elecciones energías llevan hasta luego hasta luego

Voz 5 13:02 en Argelia Queralt ya la conocen es profesora de Derecho Constitucional buenos días bon día

Voz 0392 13:08 bon día Pepa me quieres hacerte Argelia pregunta

Voz 5 13:10 es muy básicas si no vuelve puede desde Bruselas enviará a alguien a tomar posesión de su escaño

Voz 0392 13:18 a tomar posesión de su escaño el acta diputado si se puede recoger digamos a través de un procedimiento escrito lo que no puede hacer es mi investidura ni votar por supuesto desde Bruselas pero el procedimiento de recogida de de recoger y de acceder al cargo de diputado sí que puede hacerse a través de un procedimiento escrito no presencial

Voz 5 13:37 pero para seguir no prevé el Reglamento catalán pero para ser investido entiendo que tiene que estar físicamente en la Cámara

Voz 0392 13:43 efectivamente para ser investido tanto la el estatud comen reglamentado Parlament establecen que debe venir debe presentar el programa evidentemente debe hacerlo presencialmente no se puede hacer ni por delegación y por videoconferencia hay que estar en el Parlamento

Voz 5 14:00 si vuelve es detenido como esta Junqueras hay opción de que reciban ambos un permiso penitenciario para ir a una sesión de investidura sean ellos los candidatos sonó

Voz 21 14:12 sí están pues ir

Voz 0392 14:14 sí están en prisión la decisión la toma el juez por tanto el juez deberá valorar no fue líder supremo en este caso deberá valorar si las situaciones suficientemente excepcional como para hacer para concederles un permiso que les permita ir a la investidura sea no nos de candidatos el antecedente que hay que es de

Voz 22 14:33 el preso por terrorismo

Voz 0392 14:35 esta Benabarre que quería ir al Parlamento vasco él era el candidato a ser investido o por su partido lentamente en este caso pese a considerar que siendo no candidatos no podrían ir teniendo en cuenta que la investidura es toda la votación es un acto muy excepcional no que será sólo una vez en teoría no en una legislatura he y por tanto se podría considerar como suficientemente como advierte como motivos que ciertamente importante como para que el juez les dejara ir otra cosa es que una vez empezaba la actividad normal del Parlamento el juez no seguramente no les dará permiso para ir a todas las votaciones dado que esto rompería con el carácter de medida cautelar que tiene la

Voz 5 15:19 el si uno u otro son investidos presidente siguen en la cárcel vuelven a la cárcel se puede gobernar una comunidad desde la cárcel

Voz 0392 15:30 yo creo que la respuesta es obvia no es decir aunque jurídicamente podría entenderse que si desde el punto de vista político las

Voz 21 15:38 León es la inmediatez el liderazgo eh

Voz 0392 15:42 diario las veinticuatro horas del día que requiere una presidencia sea la comunidad autónoma hacia el Estado da igual yo creo que chocan frontalmente con el hecho de estar privado de libertad o indispuesto bajo cualquier circunstancia para poder ejercer el cargo pero jurídica

Voz 5 15:58 mente sería posible no

Voz 0392 16:01 visto lo contrario lo único es que aquí se podían iniciar los procesos establecidos en el reglamento al Parlamento

Voz 22 16:07 eh

Voz 21 16:07 para a digamos destituir

Voz 0392 16:09 en su cargo a estas personas no ya de president sino previamente las actas y en su caso luego pues establecer a seguirlos los mecanismos no la cuestión de de la moción de censura en el Parlament pero eso ya es político dos votos igualmente igual no estaría para cesar al presidente

Voz 5 16:27 una última cosa Argelia me decía al principio que para recoger el acta de diputado para tomar posesión del escaño que decimos nosotros sí se puede eso sí se puede delegar en otra persona aunque uno esté en Bruselas

Voz 0392 16:38 no no tanto delegar sino que son procedimientos escrita por tanto no exige la personifica la personación

Voz 5 16:44 no sé si cansado o diputado electo vacíe ese mismo procedimiento serviría por ejemplo para votar la composición de la mesa

Voz 0392 16:54 poder hacer muy bien que la votación ya no porque la votación es es o persona o por delegación en los casos previstos una delegación

Voz 22 17:04 sí

Voz 0392 17:05 es decir el reglamento cuando habla de posibilidad posibilidad desde Delegación esta enfermedad paternidad maternidad incapacidad no está prevista aunque dice que la mesa podrá entender

Voz 22 17:15 otros supuestos yo creo que sería hace

Voz 0392 17:18 es una interpretación en exceso amplias de lo que está establecido ahora mismo en el reglamento pero ya es ya es una votación no es un acto personalísimo sino que no que ya es una cuestión de de votación de expresión de la voluntad de un representante respecto de las una compost la composición de un determinado órgano del Parlamento

Voz 5 17:39 pues con todas estas incertidumbres arranca la legislatura en Cataluña Argelia Krall gracias buen día un abrazo

Voz 23 17:46 buenos días que vaya bien hasta luego

Voz 5 17:48 pero las consecuencias de las elecciones del día veintiuno alcanzan a todos en el Partido Popular en Madrid huye de la autocrítica pero en el PP catalán que ha pasado de once a cuatro escaños las costuras han empezado a romperse ahora se ha sabido que el responsable de estudios de los populares catalanes presentó su dimisión al día siguiente de las elecciones se llama Juan Arza y lo tenemos al teléfono señor Arza buenos días bon día

Voz 0392 18:11 volvió a Pepe porque dimite usted

Voz 22 18:15 bueno pues yo admito porque creo que alguien tiene que asumir la responsabilidad plantilla aunque en mi caso es responsabilidad bastante limitada bastante pequeña creo yo que mi cargo pues se encargó digamos muy modesto pero creo que es necesario enviar mensajes a la sociedad de que se ha entendido el mensaje de que hay una voluntad y una disposición a cambiar

Voz 0392 18:38 a respetar el rumbo cuántos años

Voz 5 18:41 en el PP cuánto tiempo lleva siendo militante

Voz 22 18:44 yo llevo veintí pico veintidós veintitrés años siendo militante

Voz 5 18:48 dice dimitir significa haber recibido el mensaje que mensaje es el que han recibido los populares catalanes

Voz 22 18:55 bueno yo creo que no se han estado haciendo las cosas bien en relación a al al llamado conflicto catalán probablemente desde el inicio del proceso ha habido una primera fase de ese proceso en la que se puede entender que hubiera una cierta estupefacción una cierta confusión en torno a lo que estaba ocurriendo pero pero ya llevamos mucho tiempo así ya ha habido tiempo suficiente para entender que pasaba en Catalunya cuál era el diagnóstico después de hacer ese diagnóstico actuar y actuar de manera adecuada yo creo que no lo hemos conseguido hacer es suficientemente bien los ciudadanos lo han lo han captado así ese es el el resulta no electorales es producto de esos no

Voz 5 19:36 empezaron a a su juicio los errores del PP con respecto a lo que estaba pasando en Cataluña

Voz 22 19:42 bueno yo creo que que que antes por ejemplo del uno del uno de octubre que se ha hablado mucho el uno de octubre con nueve 9N no hubo otro simulacro de referéndum que también son golpe durísimo para los constitucionalistas en Cataluña hay para el Partido Popular creo que se debería haber actuado todo prácticamente desde el principio cuando ya se vio que digamos las intenciones de los nacionalistas era claramente de ruptura era que eran claramente de vulnerar nuestro marco constitucional sin importarles demasiado la fractura social ni las consecuencias económicas que eso podía tener

Voz 0392 20:18 pusieron en el Pisuerga haber aplicado una Polly

Voz 22 20:20 Ical muchísimo más severa muchísimo más dura en relación por ejemplo al uso de los fondos públicos del dinero público eso no se ha hecho hasta hace relativamente poco se les ha dejado de actuar con muchísima libertad sin embargo por otra parte siendo duros con los dirigentes nacionalistas con las elites nacionalistas sin embargo no se debería haber sido duros con la ciudadanía con aquellos que es que creyeron en este proceso y a los que se les debería haber ofrecido una alternativa política hay un relato político alternativo no y eso tampoco se ha hecho suficientemente

Voz 5 20:51 a qué atribuye la inacción de Rajoy durante todos estos años viendo crecer el independentismo en Cataluña es imponer efectivamente sobre la mesa ninguna de las dos acciones que usted reivindica quién Le cuenta Rajoy lo que pasa en Cataluña

Voz 22 21:05 bueno a ver yo no se lo yo no el personal y haría nunca el presidente Rajoy ni en ninguna persona en concreto yo creo que ha sido entre comillas un fallo sistémico también por parte del Partido Socialista y de las élites políticas de la capital en general creo que había una falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo que ha impedido que se actuara digamos de forma proactiva de forma suficientemente rápida yo creo que este este este conflicto que estamos viviendo no tiene antecedentes no tiene precedentes es algo que nos ha sorprendido un poco a todos como digo no me gustaría personalizar en nadie creo que sería injusto y que creo que todas las élites políticas en general se han visto desbordadas por este problema no la las de todos los partidos y sorprendentemente pese a que sólo nos separan seiscientos kilómetros parece que la capital se vive otra seguido otra cosa no ve las cosas de otra manera muy diferente también es verdad que los nacionalistas han jugado a engañar mientras en privado iban lanzando algunos mensajes muchas mucho más moderados incluso diciendo que todo esto iban Iván todo esto iban de farol en la práctica estaban tomando digamos decisiones teniendo actuaciones tremendamente radicales y perjudiciales no

Voz 5 22:19 a usted qué le pareció la gestión del uno de octubre el hecho de que se anunciara que no iba a haber urnas que no había que no habría mesas que no habría vamos referéndum hubo urnas hubo mesas y hubo cargas policiales durísimas en la capital en Barcelona

Voz 22 22:35 sí bueno pues a mí me pareció un desastre en la gestión de esa de esa jornada no de la jornada en sí sino de todo lo que se debería haber hecho anteriormente efectivamente no no se actuó con la suficiente diligencia con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas en fin no se lo no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum y después una vez que quitamos había podido llevar a cabo el referir

Voz 5 23:03 no se decidió enviar a la policía

Voz 22 23:05 poco a la boca del lobo osea no ese cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo entonces es decir afortunadamente la actuación de la policía fue muy profesional fue víctima sí actuaron de una manera que impidió males mayores pero es independentismo estaba esperando esa oportunidad de una manera descarada no se habían preparado para que para para conseguir determinadas imágenes para difundirlas de manera Internacional de una manera rapidísima hizo de un desastre desde el punto de vista comunicativos

Voz 5 23:42 alguien tendría que haber asumido responsabilidades por aquel desastre como usted ahora para el resultado electoral

Voz 22 23:48 a mi juicio si a mi juicio desde luego y sin una cosa como en uno de octubre no puede ocurrir es que no digo inmediatamente no vivo el día siguiente en oigo a la semana asiente

Voz 5 24:02 pero sí que al cabo de un tiempo pues

Voz 22 24:04 alguien ha asumido las las consecuencias no que alguien ha asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que fue un desastre desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de la comunicación

Voz 5 24:14 quiere personalizar ese desastre que las dimisiones son individuales sin debería haber dimitido quién debería el ministro interior la vicepresidenta Rajoy

Voz 22 24:26 yo desconozco digamos cuál ha sido

Voz 0392 24:29 de la cabina

Voz 22 24:31 de mando como se tomaron las decisiones los meses previos quién decidió por ejemplo que es enviar a la policía a determinadas poblaciones sin ningún tipo digamos de trascendencia mediática sin ningún tipo de simbología donde donde los independentistas como digo estaban esperando a la Policía dispuestos a obtener imágenes truculentas que pudieran colgar en las redes sociales inmediatamente desconozco quién tomó ese tipo de decisiones pero alguien sin duda las tomó y por tanto debería asumir su responsabilidad

Voz 5 25:04 usted ha dimitido decía de un de un puesto de responsabilidad discreto modesto Albiol debería haber hecho lo mismo

Voz 22 25:11 bueno creo que al menos así lo ha comentado el públicamente pese a que no creo que él sea la persona digamos el principal responsable de lo que el resultado electoral honestamente pero el el el en fin ha manifestado públicamente que era su intención es la de dimitir pero que creía que en este momento no debió hacerlo porque sería algo precipitado dejaría descabezado al partido y abriría probablemente una crisis que al Partido Popular no Le comería a mí ese ese tipo de reflexiones me parecen fin adecuada serenas prudentes pero sí que es verdad que no se podrá aplazar demasiado esa esa decisión que habrá que actuar rápidamente que no se podrán dejar pasar los meses como si no hubiera pasado

Voz 5 25:56 no hay que renovar el PP catalán o corre riesgo de desaparecer no

Voz 22 26:02 yo creo que sí me temo que si corremos el riesgo de tener una posición pues qué sé yo algo semejante lo que está ocurriendo en Navarra en fin una posición completamente marginal incluso extraparlamentaria y sería una pena porque yo creo que hay muchísima gente en Cataluña que comparte nuestro nuestros ideales nuestra ideología muchísima gente creo que hay un vacío tremendo en el centro derecha catalán que hay poca gente pocos partidos pocas fuerzas que defienda el liberalismo económico que defienda digamos una administración eficiente las bajas

Voz 5 26:34 los impuestos que se identifiquen cuanto antes

Voz 22 26:36 a los valores del humanismo cristiano y eso es lo primero que hay que reivindicar y lo primero que hay que recuperar no esos valores ideológicos y bueno

Voz 5 26:47 me ayudaría que no se una ahora perdóneme ayudaría que no hiciera la renovación a dedo como suele hacerse en muchas ocasiones su partido

Voz 22 26:55 pues pues sí desde luego creo que en fin que que quien presida el de quién dirija el PP catalán pues sin duda debe tener por así decirlo pues las simpatías y la aprobación de la dirección nacional somos un partido nacional y somos partido disciplinado y no queremos dejar de serlo pero también debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesto a dedo por por utilizar esa expresión

Voz 5 27:25 yo siempre ha sido así verdad no sido siempre como usted quiere que sea no

Voz 22 27:29 no me temo que no yo insisto siempre en que en fin a mí me gusta formar parte un partido disciplinado no de un partido en fin que actúa va a su aire en me gusta formar parte de una estructura disciplinada creo que eso es un valor importante el Partido Popular pero una cosa es la disciplina y otra es la obediencia ciega no creo que hay una distancia entre ambas cosas

Voz 5 27:49 una última cosa puede ciudadanos ocupar el sitio que ha ocupado durante todos estos años el Partido Popular en la vida pública española empiezan a insinuarlo en esa dirección empiezan a insinuar algún esa dirección gente del entorno de FAES

Voz 22 28:04 a ver yo creo que a largo plazo no porque Ciudadanos es una amalgama ideológica es una en fin eso partido de aluvión es un partido que hasta ahora no ha tenido la responsabilidad de gobernar entonces ha podido pues practicar un discurso y al por la tarde y por la mañana siguiente digamos hacer otro discurso diferente pero creo que que no se va a poder lo que no puede ocupar el espacio el gran espacio de centro derecha que hay en toda España hay en Catalunya lo que pasa es que bueno mientras no tengan la responsabilidad de gobernar pues tienen una flexibilidad con agilidad una versatilidad que el Partido Popular no tiene por el Partido Popular es un partido de gobierno impartido que tienen una responsabilidad muchísimo mayor eso para bien y también para mal

Voz 5 28:48 Juan Arza Le agradezco mucho que haya estado en la Cadena SER esta mañana buen día

Voz 0392 28:52 un placer buenos días

Voz 24 28:55 somos una empresa que cobramos jamones en la Sierra de Aracena hay queremos venderlos en Rusia pero como no sabemos si ellos prefieren tomar el caviar con serrano pata negra

Voz 12 29:01 pues a propósito del motín sirva

Voz 3 29:05 si vas a tirarte a la piscina en busca del mejor país para vender los productos de tu empresa hazlo con soluciona empresas el ecosistema de herramientas de Bankia para que tu empresa crezca Bankia punto es

Voz 25 29:16 brutos no sólo celebramos nuestro noventa aniversario lo brindamos nuevo Protos veintisiete en este minuto muchas dueñas de coches que duermen siempre en garaje tienen la misma en la cabeza porque a mí

Voz 26 29:28 sin subir el precio del seguro de tu coche moto veinte a la mutua sea cual sea Taylor bajamos llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco íbamos vente a la mutua condiciones de Mutua a punto es

Voz 28 29:49 mejor Ricondo

Voz 3 29:50 que el vírica

Voz 28 29:53 sorprende y emocional

Voz 3 29:55 qué más quieres con experiencia única

Voz 9 29:58 le recordarán siempre Esta Navidad regala El Rey León

Voz 29 30:05 vuelve el súper jueves de centro de oportunidades sea outlet de El Corte Inglés todo hasta el setenta por ciento de descuento en primeras marcas sino sólo manera te regalamos el treinta por ciento del valor de pistón tras consulta condiciones entienda súper jueves de centro de oportunidades Xiao trece El Corte Inglés una oportunidad única

Voz 12 30:25 Coral nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa qué te da miedo

Voz 9 30:30 a mí no mi hermano pero es que el viaje es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 3 30:41 porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros que estás esperando no pierdas la oportunidad de jugar

Voz 9 30:53 el proyecto cupón este uno de enero Sorteo de Navidad

Voz 5 31:01 bueno un minuto pasa de las ocho y media de las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 30 31:09 no

Voz 10 31:22 Dolor indignación anoche San Adrià

Voz 1727 31:25 esos en Barcelona por el asesinato de una de sus vecinas supuestamente a manos de su marido que ya

Voz 1827 31:30 está detenido ella había denunciado en dos ocasiones en el último mes y medio Mariela aludido buenos días las buenos días Pepa en las últimas seis semanas efectivamente la joven de San Adrià de treinta años había denunciado en dos ocasiones a su pareja por malos tratos pero después no quiso continuar con ninguna de las dos denuncias según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tampoco siguió con el proceso puede hacerlo en estos casos la Fiscalía que no solicita no ninguna medida cautelar por lo que la chica no tenía ningún tipo de protección su verdugo un hombre de treinta y cuatro años la mató el día de Navidad y el cadáver de la joven apareció en un descampado cerca de las vías del tren según los datos del Consejo General del Poder Judicial Pepa el año pasado unas dieciséis mil víctimas retiraron la denuncia os se negaron a declarar contra su agresor en Benicàssim Mariola se investiga también como un caso de violencia machista en lo que en un primer momento pareció un accidente de tráfico la Policía cree que Andrea una chica de veinte años obligada por su exnovio a meterse en el coche antes de que él estrellar el vehículo contra una gasolinera y también en este caso había denuncia incluso orden de alejamiento y a pesar de que Víctor Llorenç era un maltratador reincidente ya hay antecedentes por violencia de género con una antigua novia Andrea Carvalho sólo tenía protección para un nivel de riesgo medio así valoró el Ministerio del Interior el peligro que corría en el Vio Gen el sistema de violencia el Sistema de Seguimiento Integral a las Víctimas la chica de veinte años tenía una vigilancia policial de forma ocasional y aleatoria sí al presunto asesino el juez le impuso una orden de alejamiento de doscientos metros el pasado día trece de diciembre cuando intentó atropellar la después de que ella decidiera cortar una relación de dos años de maltrato Andrea había llamado al cero dieciséis había denunciado su familia se queja de que no estaba protegida adecuadamente dice que tenía miedo y que temía que le pasara lo peor gracias Mariola hasta luego hasta los a Marruecos

Voz 1727 33:26 aquí en Marruecos hoy tiene que declarar ante el juez Helena Maleno una conocida defensora y activista española por los derechos humanos que está acusada

Voz 1827 33:35 de tráfico de personas Maleno es tantas veces nuestros ojos en el Estrecho la Audiencia Nacional descartó investigar la principios de año porque no veía delito en su trabajo alertando del peligro que corren quienes tratan de llegar en patera a nuestro país Adela Molina a las

Voz 0011 33:52 esta de la mañana hora peninsular está citada Helena Maleno ante el Tribunal de Apelación de Tánger acude a declarar en relación a una investigación por tráfico de personas por las llamadas que realiza Salvamento Marítimo alertando de que hay pateras en peligro ella asegura que está tranquila y que confía en la justicia

Voz 4 34:07 mi deber es afrontarlo cristal pasando a lanzar el mensaje que es que no se puede criminalizar la solidaridad y que el derecho a la vida está por encima de cualquier práctica política

Voz 0011 34:22 la causa se abrió después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazara en abril de este año la petición de la policía española de investigar a Maleno al no apreciar delito el informe policial fue remitido a la justicia marroquí más de doscientas personalidades de la cultura del mundo judicial del periodismo han firmado un manifiesto de apoyo Maleno que ha sido premiada en muchas ocasiones por su trabajo La magistrada Begoña López es una de las firmantes

Voz 18 34:45 en la policía intentó a través de Fiscalía iniciará una investigación contra ella Fiscalía decidió archivarla sino que no tiene ningún sentido es que se hayan reducido además en esos mismos in

Voz 0392 34:58 tormenta a las autoridades marroquíes y que por estos hechos se esté tramitado

Voz 18 35:02 todo el procedimiento en por las autoridades judiciales marroquíes

Voz 0011 35:06 cientos de ONG han expresado también su apoyo a Helena Maleno en otro manifiesto en el que denuncian el intento de criminalización de la labor que realiza desde hace años en favor de los derechos de los inmigrantes

Voz 9 35:19 ahora con Caixabank puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas pactar con cualquier móvil de la forma más país

Voz 2 35:27 rápida y segura descarga te ahora la y empieza a disfrutar de todas sus ventajas informa te en tu oficina de Caixabank y Caixabank punto Caixabank

Voz 1827 35:41 Protos Verdejo mejor Verdejo en la preste

Voz 25 35:43 guía de vinos dos mil diecisiete

Voz 3 35:47 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 31 36:10 a ver Colón tu mitad pidiendo tres carabela a que aquí alquilamos ahora ya pero es que quiero traerme muchas cositas Cinia arma pero como naufragan cauto un verano cuando vengan Alemany hombre pero imagínate que llegó allí influencias con agua Clarita a peces de colores

Voz 25 36:28 montamos un resort merece la pena este seis de enero sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 32 36:40 cero a los de Phone House una oferta que preste una Plautz sí señor

Voz 27 36:50 esta Navidad de dos mil diecisiete por ciento noventa y nueve euros con cámara frontal de ocho megapíxeles para tus mejores el seis sólo en sifón House punto es

Voz 33 37:05 hola

Voz 34 37:05 hola qué tal seguro que tú también pensaba excluyó que la Unión hacia a la fuerza hasta que te subieron seguro del coche y pensaste pero por qué a mí si tengo todos los seguros de la misma compañía cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio seguro y cada día que hace la gente verse a la moto Se atentamente han subido el precio tu seguro a la hay seguro que te lo bajan nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco es el teléfono claro nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones en mucho apuntó

Voz 8 37:30 pues vamos veinte a la mutua en la cadena

Voz 3 37:33 la SER Hoy por hoy

Voz 1727 37:46 son las ocho y XXXVIII las siete y treinta y ocho en Canarias uno de los hombres premiados con el Nobel de Química de este año Jacques Dubois acaba de decir que la ciencia ha sido hecha por y para hombres pero esa circunstancia está cambiando ya verán ellas las mujeres están llegando dice el Nobel en realidad no es que las mujeres estén llegando esto lo digo yo es que están siempre ha estado otra cosa es que se las vea verdad otra cosa es la visibilidad el reparto del poder científico el estímulo y las trabas del camino y la prueba de lo que cuesta de lo que cuesta que se vea es que tuvimos que queda un día de Navidad con Patricia Fernández de Lis redactora jefa de Ciencia y Tecnología del país buenos días buenos días Pepa qué tal día de Navidad confió

Voz 5 38:29 aunque la actualidad no sepultar a un asunto tan capital como este porque la ciencia determina nuestra vida hoy como siempre pero quizá hoy más fiesta hecha por y para hombres el resultado es que los avances excluyen de sus objetivos o por lo menos no priorizan los del más de la mitad de la pena ablación empecemos por el principio Patricia que datos avalan esa infla representación de las mujeres en la ciencia

Voz 35 38:54 hay un montón de datos Pepa pero quizás el más llamativo el que siempre se citas que el noventa y siete por ciento de los premios Nobel de Ciencia en la historia han sido recibidos por hombres presto solo la punta de iceberg el baje el gráfico de Tejera el ciencia es brutal es decir que empiezan muchísimas más mujeres su carrera de las que llegan a los puestos de responsabilidad es decir para tras una idea hay una mayoría de chicas casi el sesenta por ciento que en que comienzan como personal investigador en formación en España frente a un cuarenta y dos coma cinco por ciento de hombres prenda pero entre los post doctorales perdona ellos son mayoría el cincuenta y ocho por ciento frente al cuarenta y uno y sólo un veinticinco por ciento de las mujeres veinticinco llegan a ser profesoras de investigación es decir que el setenta y cinco por ciento de los científicos mejor pagados son hombres

Voz 5 39:38 setenta y cinco en setenta y cinco lo hablamos ya

Voz 35 39:41 dirigir centros de los organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio sólo uno está dirigido por una mujer que es el CSIC y esto es así desde hace tan sólo unas semanas Rosa Menéndez la nueva presidenta ha sido precedida por dieciocho hombres en exceso

Voz 5 39:54 hasta en España pero lo que pasa en el resto del mundo no es muy diferente

Voz 35 39:57 no no es muy diferente España está en la media europea somos bastante estándar esto tenemos un treinta y nueve por ciento de mujeres investigadoras pero hasta casi catorce países europeos tienen un porcentaje inferior incluidos algunos con mayor inversión en ciencia como por ejemplo Alemania Suecia o Francia y a pesar de que tenemos es muy pocas mujeres el escalón superior como decía al veinticinco por ciento el datos mejor que el de los venta

Voz 1928 40:18 ocho países de la UE de hecho es un veintiuno por ciento de media

Voz 35 40:20 ya por tanto en esto este es un problema general

Voz 5 40:23 la desigualdad es la causa común de todas las discriminaciones pero en el caso de la ciencia cuándo y cómo empieza a fraguarse

Voz 35 40:31 realidad bueno hoy unas cuantas razones que podemos debatir después pero lo que sabemos que es un problema que empieza desde muy pequeños siendo siendo niños hay un estudio muy famoso publicado este respecto en la en la revista Science en el que se preguntaba niños y niñas y cuando se les hablaba de una persona especialmente inteligente

Voz 12 40:47 creían que era un niño o una niña Andrea eh

Voz 35 40:50 danos pequeñas tenían cinco años no se observa ninguna diferencia pero a partir de los seis ido de los siete años las niñas consideraban que la persona brillante era siempre

Voz 1827 40:59 en España desde hace años las mujeres son mayoría en la universidad pero sabemos lo vemos

Voz 5 41:03 Nos también sin embargo sólo una cuarta parte de los estudiantes de carreras científicas o ingenierías ex mujer esto nos decía hace unos meses María José Calderón científica del CSIC

Voz 21 41:15 de alguna forma se está incentivando menos las chicas hacer estas carreras y esto puede venir pues desde el tipo de juguetes crees regalamos o comentarios sobre sus capacidades en general qué podemos hacer los padres sin darnos cuenta o los profesores saques yo creo que es un poco el ambiente de de la sociedad

Voz 5 41:36 la clave es visibilizar

Voz 21 41:39 los logros de las mujeres científicas Si desde pequeñitos nos acostumbramos a ver tanto a hombres como mujeres en papeles muy importantes pues en la ciencia o dirigiendo empresas etcétera no tendremos este tipo de de visión de de las

Voz 5 41:57 bueno pues si se trata de visibilizar Patricia ha traído dos científicas

Voz 35 42:03 el que las acompaña en el estudio tenemos mucha suerte a decir las damas quienes vengan en este en estas fechas tenemos a Carmen B la que es bioquímica empresaria investigadora es desde dos mil doce es la secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación en el Gobierno español es también autora de numerosas publicaciones científicas y patentes aprobadas en EEUU Europa y además sabe mucho de esto ya fue presidente de la presidenta de la asociación de mujeres investigadoras y tecnólogos la MIT que además también participó en un estudio pionero en Europa sobre la mujer y la ciencia bienvenida carné

Voz 5 42:34 sabemos muy buenos días buenos días Secretaria de Estado buenos días sabe mucho y quiere saber no quiere saber por qué se pone es en este tema pero antes de entrar en el sesgo de género las mujeres no investigan no son científicas en el espacio a forman parte de un sistema de investigación en este caso el español y hay una pregunta inevitable Secretaria de Estado los investigadores denuncian que el peso de la ciencia en nuestro país en el PIB español en en el PIB es equivalente al de hace una década se va a recuperar en algún momento sí claro claro que se va a recuperarse tiene que recuperar

Voz 1928 43:08 porque nos lo merecemos porque tenemos un sistema timbas de hecho pues hombres mujeres que se lo merece es verdad que el dato último que hemos tenido no es bueno pero como todos los datos hay que analizarlo en el año dos mil dieciséis subió el gasto en I más D en un cero coma siete por ciento pero el PIB ha subido más como estos se trata de un cociente pues el resultado del cociente no es bueno no es el que nos gustaría hemos de tener en cuenta también que esto es una suma de factores es suma lo que hacen las empresas lo que hacen las comunidades autónomas lo que hacen el Gobierno y es verdad que en conjunto el dato no es muy bueno no son años fáciles ha habido comunidades autónomas que han bajado muy significativamente y otras las que más capacidad tienen en ciencia que sean estabilizado por razones que quizá convenga tener en cuenta y eso hace que el dato no sea tan bueno luego hay una serie de cosas que no conviene quizá poner aquí pero sin mencionar que a pesar de que el número es difícil hay más de cinco mil investigadores hay más de cinco mil personas que trabajan en ciencia de los cuales cuatro mil son investigadores los quedamos con este buen dato y seguimos trabajando mucho porque estos números hay que revertir los

Voz 5 44:16 nuestra segunda invitada Patricia

Voz 35 44:18 tenemos aquí también a Isabel Fuentes Isabel es licenciada en Biología

Voz 5 44:22 sí hay doctora elogiada ciencias naturales humanas

Voz 35 44:24 lleva más de veinte años dedicándose a la comunicación científica en la gestión cultural en instituciones como la presencia estudiantes el Museo Nacional de Ciencias Naturales o la Fundación la Caixa ahora es directora de Caixa Forum en Madrid ha escrito una novela como una bióloga como protagonista aún Gem fuera de la ley se llamaba e Isabel buenos días

Voz 5 44:42 buenos días buenos días Isabel las mujeres suman el treinta y nueve por ciento del total de la comunidad científica en España pero los puestos de máxima responsabilidad lo apuntaba Patricia al principio en las instituciones científicas españolas siguen ocupados casi totalmente por hombres el techo de cristal está en el laboratorio y está en los despachos que ocurre donde se produce el tropiezo para que siendo el mismo número de mujeres las que empiezan las carreras científicas pregunta para la secretaria de Estado ella se queden en el camino

Voz 1928 45:12 bueno pues hay muchos factores no cabe la menor duda el primero es desde la infancia se ha comentado desde los seis años hay una orientación Se sabe que dicen más niñas estudian Ingeniería si los padres son ingenieros es decir hay un componente sociológico familiar de muy larga tradición que es uno de los factores luego también se ve una caída en el momento digamos de la maternidad a pesar de todo en esta sociedad que a veces nos encanta ser tan equitativa e igualitaria todavía hoy la maternidad todavía trunca

Voz 5 45:41 carreras científicas como en cualquier otro campo exactamente

Voz 1928 45:44 todavía hay una dificultad es verdad que vamos mejorando quizá el mejor dato de científicas en cifras del año pasado es una publicación que hacemos bianual desde la Secretaría de Estado es la primera vez que el número de doctores y doctoras iguala y el ser doctor es el paso fundamental para cualquier procedimiento posterior en una carrera para atender cualquier plaza en la universidad en el CSIC necesitas partir desde Doctor y es la primera vez en el año dos

Voz 5 46:07 el quince en que es igual el número de doctores en hombres y mujeres Isabel me has dicho antes de empezar si tengo ocasión quiero pues aprovechan la ocasión que la radio el tiempo vuela el tiempo huela voy a lanzar a los oyentes una adivinanza muy rápida un padre y su hijo tienen un grave accidente el padre muere el hijo es trasladado al hospital con unas lesiones que necesitan de una cirugía muy especializada en el hospital trabaja una eminencia en la cirugía que necesita el chico sin embargo en la urgencia preguntan a la inminencia así se ve capaz de afrontar la operación a lo que responde como no voy a hacerlo si se trata de mi hijo quiénes la inminencia si esto lo comentan en cenas navideñas en reuniones familiares no no todo el mundo contestará la madre que es la respuesta más evidente las respuestas van desde el amante de la madre o su verdadero padre un padrastro etcétera que pone esto de manifiesto los sesgos inconscientes con los que evaluamos hombres y mujeres a las propias mujeres la secretaria de Estado ha hecho hincapié a menudo en la necesidad de prestar atención a cosas en los que claro los demás no caemos por ejemplo a la combustión de los comités que seleccionan al personal o conceden las ayudas para evitar sesgos sexistas esto es muy importante porque esto impuso una carrera o la corta es está haciendo algo para combatir eso absoluto

Voz 1928 47:25 totalmente absolutamente nosotros desde la secretaria de Estado desde la unidad de de Mujer y Ciencia damos instrucciones en todos los organismos públicos de investigación donde tenemos competencias los tribunales tienen que ser paritario son cuando menos sesenta cuarenta es la proporción que emite la Unión Europea es verdad que a veces hay quien quiere irse por los márgenes porque no hay especialistas no encontramos pues buenas mujeres ese encuentro Mujeres esa esa es esa

Voz 5 47:48 quita la oye dada la ciencia no puede lo único que será

Voz 1928 47:51 pues busquemos bien porque eso buscamos bien las vamos a encontrar porque están

Voz 5 47:54 o sea que las cuotas Isabel son eficaces también era ciencia yo creo que son eficaces y además es verdad que la Secretaría de Estado hace mucho trabajo para poner de manifiesto los los datos no el libro blanco que se saca en el que se las cuotas no no no están sin si estos sesgos no se hacen evidentes y uno no se hace consciente es muy difícil romperlos porque sino la tendencia natural o más bien un porcentaje alto de la tendencia esa seleccionar hombres mira la Universidad de los San ha sacado un dato e indicando que a las mismas competencias son valoradas positivamente en hombres negativamente mujer por ejemplo juventud en un hombre se traducen energía en una mujer se traducen inmadurez y ahí podemos continuar y es verdad que hay que hacer ese esfuerzo a nosotros por ejemplo en la Fundació La Caixa junto con el Ministerio un estamos coordinando un proyecto europeo Denver punto net precisamente para tratar de cambiar desde las instituciones ese ese sesgo que hace que mayoritariamente estén los hombres en el poder en el poder de decisión de de la ciencia en el poder de decidir que se investida dónde se ponen los recursos para que avance la humanidad es que The Sun cualquiera este del que estamos hablando tenemos que terminar ha sido el año en el que muchas mujeres han hablado en primera persona de lo que les pasa cuando se apagan los focos de lo que pasa detrás de las bambalinas de los éxitos rutilantes de lo que pasa en la vida en general de las mujeres ustedes dos científicas lo han vivido en primera persona secretaria de Estado vivido discriminación por razón de sexo en algún momento de su carrera