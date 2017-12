Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 van alerta el único miembro de la dirección del PP en Cataluña que ha dimitido tras los malos resultados del veintiuno de diciembre pide aquí en Hoy por hoy que alguien en su partido asuma responsabilidades por el uno de octubre que califica como un desastre de gestión Roberto

Voz 4 00:28 Arza ha dejado claro que no se refiere en concreto al

Voz 1827 00:31 presidente del partido en Cataluña y el candidato en esas elecciones autonómicas a Xavier García Albiol el que era hasta el viernes secretario de Estudios del PP catalán dice que dejó su cargo porque alguien tenía que asumir responsabilidades y cree que su partido ha fracasado a la hora de ofrecer una alternativa política desde España al discurso independentista

Voz 5 00:48 era necesario haber aplicado una política muchísimo más se verá muchísimo más dura y sin embargo por otra parte siendo duros con los dirigentes nacionalistas con las élites nacionalistas sin embargo no se debería haber sido duros con la ciudadanía con aquellos que creyeron en este proceso y a los que se les debería haber ofrecido una alternativa lítica y un relato político alternativo no

Voz 1827 01:09 que el Gobierno cayó el uno de octubre en la trampa que le había planteado el independentismo que según dice logró su objetivo

Voz 5 01:16 la cosa como el uno de octubre no puede ocurrir en fin que no digo inmediatamente no digo el día siguiente no digo las asiente pero sin que al cabo de un tiempo pues vea que alguien asumido las las consecuencias no que había asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que fue un desastre desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de la comunicación

también ha alertado de que su partido el PP corre el riesgo de convertirse en una fuerza irrelevante en Cataluña es miércoles veintisiete de diciembre todavía faltan días para comprar regalos de Navidad pero la patronal del comercio anticipa que hay menos movimiento del que esperaban entre otras cosas porque hemos cambiado nuestros hábitos de consumo ahora por ejemplo se anticipan algunas compras por las rebajas del Black Friday Eladio Meizoso

Voz 2 02:00 los grandes áreas comerciales a no aportan datos el pequeño comercio sí apunta sus primeras estimaciones y la constatación por parte de Pedro Campo de la Confederación Española de Comercio de que la campaña ha arrancado tarde con menos movimiento del esperado en la semana previa

Voz 5 02:14 con una de las que esta última semana previa a la Navidad es realmente buena pues está bien pero no estaba cumpliendo las expectativas que teníamos previstas

Voz 2 02:25 responsable para él la eclosión del Black Friday la intensa campaña de ofertas que ha ocupado buena parte del mes de noviembre que distorsiona los precios habito

Voz 1093 02:32 cuáles de la campaña de otoño en definitiva

Voz 2 02:35 estrecha los márgenes comerciales o tan tarde

Voz 5 02:37 hay con tanta descuento con tanto promoción el resultado es que si se se vende más unidades pero el margen total afinando incrementar en una proporción creen empresas mineras que se vende

Voz 2 02:51 aún así confía en que las ventas remontara en aún esta semana en la próxima

Voz 5 02:54 seguimos optimistas creemos que al final de ejercicio será superior al año pasado

Voz 2 02:59 en esta campaña apunta aumentará algo la facturación en comparación interanual aunque para ello habrán tenido que aumentar más las ventas por los márgenes

Voz 1827 03:07 la borrasca Bruno deja problemas también en Euskadi lo peor está en el mar y está activada la alerta naranja por riesgos costeros en Vizcaya y en Guipúzcoa Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 03:16 Olas de hasta ocho metros es lo previsto y rachas de viento de más de cien kilómetros por hora de hecho esta noche se han registrado ya máximas de hasta ciento sesenta y cuatro kilómetros por hora en machacó aunque son muchos los municipios costeros donde se ha superado ya esa barrera de los cien jornada desapacible donde las haya por tanto a la que hay que sumar el agua paraguas en mano quién pueda sujetarlo y especial precaución en la carretera con balsas de agua que se suman a las ramas caídas ya desprendimientos de momento leves los dice la Ertzaintza como lazo a este regalo la nieve que no podía faltar no hay puertos cerrados a esta hora pero se pide precaución ya en cinco de red secundaria

Voz 1827 03:49 gracias Isabel y fuera de nuestro país el nuevo presidente de Corea del Sur quiere renegociar el acuerdo que su predecesora firmó con el Gobierno de Japón y que buscaba cerrar la herida de las llamadas Mujeres de confort este eufemismo que usaban las tropas japonesas para referirse a las doscientas mil mujeres surcoreanas que utilizaron como esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial dice que Japón sólo ha cumplido a medias y un informe del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur dice que el pacto no ha conseguido reparar a las víctimas

hoy por hoy con Pepa Bueno Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 1487 09:34 día muy importante en el ministerio del Interior donde

Voz 20 09:37 ha podido sentar una equiparación salarial de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra no

Voz 1487 09:44 hoy es un buen día para poner en valor a España

Voz 20 09:49 y en España es una gran nación

Voz 21 09:52 dos modos ronda

Voz 1487 09:55 estamos a punto de cerrar este año no ha sido un año fácil

Voz 21 10:00 cada una ya algo

Voz 1487 10:04 nada nadie pero gracias al esfuerzo de todos los españoles y es un año que nos ofrece un horizonte de optimismo no

Voz 21 10:14 ambos Vidic antigua ha vencido buscarle escapa contra listados tengo miedo

Voz 1487 10:25 debemos trabajar unidos

Voz 21 10:28 Bada

Voz 1487 10:28 a la luz y hoy hoy por hoy hoy es el día donde se ve es la foto esa palabra que la palabra unión cuando trabajamos unidos somos capaces de ganar difíciles metas propio Rey de España la transmitir hace dos días la determinación de mejorar nuestro país esa gran nación llamada España tenemos que hacer es cuidar especialmente las empresas los salarios como se suben pues los horarios a suben cuando las empresas bohemios

Voz 21 10:53 Dida espera manzana de ilusión las ganas para seguir allí

Voz 22 10:59 en nuestro país hay muchas personas que tienen contratos a tiempo parte

Voz 1827 11:02 salarios que no les permiten llegar a final de mes

Voz 1487 11:05 la necesidad de recuperar el poder de los salarios en la economía española queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios

Voz 21 11:12 Messier tome tuvo lugar el pelo

Voz 1487 11:16 a la grave crisis económica que padecemos se llevó por delante la esperanza de muchos compatriotas nada dando

Voz 21 11:23 Arda Carlo todo doy paso a pesar que era seguimos creciendo

Voz 1487 11:31 y creando empleo de calidad en la buena dirección

Voz 21 11:35 mira lo que aprendieron el camino

Voz 1487 11:39 no vamos por este camino y este camino le va a ir bien a la mayoría de todos nosotros

Voz 21 11:46 Nokia

Voz 2 11:51 nuestro país estamos pagando la luz más cara de Europa apunta el cese Consejo Económico y Social

Voz 1487 11:56 al término ya es mucho lo que nos une quiero darle las gracias a todos por trabajar a favor de lo mucho que nos une en el empeño de mejorar España con Pepa Bueno felices fiestas

Voz 3 12:17 felices fiestas José María Calleja felices fiestas Pepa buenos días buenos días aquí a mi lado en Radio Madrid en SER Málaga Teodoro León Gross Feliz Navidad qué tal feliz Navidad buenos días en La Rioja Mariola Urrea hola Mariela Pepa buenos días felices fiestas Mariola también para ti las últimas la última vez que tuyo Nos vimos Mariola estábamos en Tabarca no efectivamente Tabor línea para los despistados es una metáfora creo creo que nadie lo proponen serio sino como una provocación que invita a la reflexión que no es nueva pero que se ha hecho viral en las últimas horas

Voz 1727 12:53 así que delimita el territorio imaginar

Voz 3 12:55 yo catalán que vota no a la independencia básicamente ese territorio es Barcelona aparte de Tarragona todo ello en la

Voz 4 13:01 hasta Roberto detrás de ese concepto de ETA

Voz 1827 13:03 Barnier está una plataforma que se llama Barcelona is not Catalonia Iker reclama como dices en en tono provocador la independencia de la Catalunya cosmopolita próspera densamente poblada de mentalidad abierta de mayorías independentista por ejemplo el apoyo al independentismo es veinte puntos porcentuales mayor en Girona que en Barcelona reclama esta plataforma esa independencia de Cataluña para permanecer como comunidad autónoma española utilizando argumentos muy parecidos a los que hemos escuchado en los últimos años por ejemplo fin del expolio fiscal Barcelona paga a la Generalitat un treinta y dos por ciento de lo que recibe dicen fin de la discriminación el voto de un barcelonés vale la mitad que en las zonas más independentistas y hasta fijan una fecha para un referéndum convocado el año que viene ironía o no la iniciativa recorrió como la pólvora las redes sociales llegó al debate político de la mano de Ciudadanos Inés Arrimadas por ejemplo dijo que el nacionalismo defiende una Cataluña homogénea choca fácilmente contra

Voz 1727 13:57 sus propias contradicciones bueno se ha hecho viral como decimos porque sus promotores argumentan con respecto a Cataluña exactamente igual que los líderes independentistas José Mari argumenta con respecto a España es una provocación argumenta talibán

Voz 1093 14:11 claro porque al al calcar al pie de la letra las frases que está diciendo el argumentario nacionalista digamos de alguna forma lo ridiculiza les está poniendo frente a sus propias contradicciones todo lo que dice el nacionalismo

Voz 1727 14:23 esto no es una cuestión de independencia

Voz 1093 14:25 de democracia nosotros estamos pagando para la gente que no trabaja en el sur de España todo eso aplicado a decir bueno la zona urbana la zona costera de ciudadanos ha ganado en veinti

Voz 1727 14:37 en veinte de veintitrés núcleos urbanos

Voz 1093 14:39 están diciendo bueno nuestro voto vale menos que el del Interior digamos establece un paralelismo como la zona urbana la zona costera la zona con iniciativa la zona más rica que está tirando de la zona más pobre menos desarrollada más más carlista diríamos no claro al al al reproducir textualmente ese argumentario lo que hace es caricaturizar lo y entonces lógicamente la nacionalista le ponen esa contradicción decir oiga no nosotros decimos esto pero sólo vale en una dirección sino lo aplican en la tradición esto confirma lo de que el nacionalismo el propio es el bueno y los de los demás son todos malos

Voz 1727 15:14 queda la medida Mariola de la fragmentación no de la fragmentación social que también en Cataluña hoy en un artículo en El País Francesc de Carreras propone propone sugiere que ante la evidencia de la dura lo difícil que está todo quizá la solución no venda de las dirigencias políticas sino de de la propia sociedad no encuentre el camino para para para arriba

Voz 14 15:35 contraerse para para

Voz 1727 15:37 delimitar un futuro como yo creo que la sociedad

Voz 1505 15:40 haces lo que hace todos los días no porque aunque es verdad que los resultados electorales de Cataluña advierten una sociedad dividida en términos de opciones políticas no es menos cierto que uno visita a Cataluña y la gente sigue haciendo su vida a la gente sigue conviviendo los amigos siguen encontrándose las familias tratan de encontrar esas conversaciones que elimina no dejan las aristas de las diferencias aparcadas para garantizarse una convivencia lo más pacífica posible y efectivamente también en determinadas circunstancias puede haber choques puede haber desencuentros por tanto creo que la sociedad es lo que hace todos los días a la hora de manejar la discrepar CIEMAT y manejar la diferencia en los términos menos hostiles posibles para que esos lazos no se acaben fracturado hasta hacer la convivencia imposible pero no olvidemos una cuestión que corresponde a los actores políticos y corresponde a la acción política ordenar las preferencias y ordenar la agenda en tratando de dar respuestas a problemas políticos lo que ocurre en catalán Doña es el resultado de una dificultad política que tiene que abordar también la política y que los actores no pueden dimitir de esa de esa responsabilidad ni sí ni pasarla toda ella los ciudadanos los ciudadanos bastante tienen con ordenar su vida la diaria trabajar ir también su espacio de entretenimiento de ocio corresponderá a los actores políticos con unos resultados electorales de Monjack dos gestionarlos de la forma más e inteligente posible para hacer de ahí agendas políticas que se ocupen del problema que tenemos encima de la mesa y también de esos otros problemas a los que prestamos menos atención pero que son igualmente importantes el desempleo la desigualdad etcétera etcétera

Voz 1727 17:33 pues vamos a ir enseguida con esas palabras del dirigente catalán el único del PP que ha dimitido hasta el momento Juan Arza que lo hemos tenido en entrevista a las ocho de la mañana pero quiero darle ocasión a ateo a que hable de taberna en no sé si tiene algo que decir

Voz 4 17:47 sí sí a mí me divierte mucho toda esta historia de taberna no porque llevamos meses años tratando de hacer ver al al independentismo que buena parte de su argumentario es delirante parecían completamente refractarios no consiguió hubieran generado unos marcos mentales en los que resbalar a esos tejidos inteligentes a la razón in fuera incapaz de penetrar no hiló lo grandioso de de esta caricatura es que no hay que inventarlo nada no hay que alterar la realidad nos limitamos a reproducirlo hay reproduciendo sus argumentos la caricatura se pone en pie no por así decirlo también es un espía

Voz 1505 18:25 jo pero un espejo como

Voz 4 18:27 aquellos del Callejón del Gato que que utilizó Valle Inclán para la definición del esperpento no yo creo que más que divertido y siendo divertido lo de Tavernes un gran hallazgo en ese sentido no en el que tiene esa capacidad de reproducir la realidad en forma mimética ya de de caricatura seno Ibero evento Robatto que dirían los italiana no es un es un hallazgo estupendo yo ya estoy viendo algunas genialidad pero esta mañana Repsol tuitees a alguien que Rufián suele decir aquello de Rajoy es una fábrica de independentistas no pues alguien tuitear va diciendo rufianes una fábrica de Tavernes es un hay una y Sima producción en las redes sociales no Cristian Campos el periodista han nacido en Barcelona decía lo estaba arneses somos diferentes a los catalanes hablamos otro idiomas vestimos mejor votamos a otros partido viajamos más somos profesionales el liberales con gustos más sofisticados en fin y reproducía la foto en de un tipo muy elegante frente a un payés con su barretina yo creo que si todo esto sirve para que se rompa ese marco mental y de algún modo seamos capaces enfrentar no a la caricatura en la que ha llegado el independentismo a llevar su argumentario pues seguramente más allá de la diversión y habrá que felicitarse por esta protesta genialidad de Tavernier

Voz 1727 19:44 el que sirva para encontrar la solución queda muchos días todavía pero el calendario está puesto en marcha luego iremos a las dificultades que hay incluso jurídicas no en esta legislatura que comienza pero la novedad del día es que el Partido Popular reacio habitualmente a la autocrítica de hecho durante estos días lo más que hemos podido conseguir de los líderes populares nacionales

Voz 2 20:04 eso con

Voz 1727 20:05 radicados en Madrid es que el resultado es malo bueno claro pasaron de once diputados a a cuatro no tienen grupo parlamentario propio resultado es malo bueno pues sabido por fin un dirigente popular del PP de Cataluña que ha continuado la frase con el que se llama Juan Arza era el responsable de estudios de los populares catalanes hasta hasta el viernes que presentó la dimisión porque dice que alguien tiene que asumir las responsabilidades por por este desastre de resultados su análisis ha sido muy tranquilo muy muy pausado in por ejemplo decía que alguien tiene que que que dar un paso al frente por lo que pasó el uno de octubre que a su juicio fue un desastre

Voz 5 20:48 era necesario haber aplicado una política muchísimo más severa muchísimo más dura y sin embargo por otra parte siendo duros con los dirigentes nacionalistas con las elites nacionalistas sin embargo no se debería haber sido duros con la ciudadanía con aquellos que es que creyeron en este proceso y a los que se les debería haber ofrecido una alternativa política hay un relato político alternativo no

Voz 1727 21:09 dice el PP fue blando con las elites luego duro o por lo menos no le dio una alternativa a la gente que no toda el independentista cuando ellos empezaron a gobernar ni en el dos mil seis cuando eso lo digo yo cuando presentaron el recurso al Tribunal Constitucional pero sobre el uno de octubre esa parte de la entrevista en la que Arza dice fue un desastre sin paliativos

Voz 5 21:31 la cosa como el uno de octubre no puede ocurrir sin que no digo inmediatamente no digo el día siguiente no oigo la sumar asiente pero sí que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien ha asumido las las consecuencias no que alguien ha asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que eso es un desastre es el punto de vista operativo desde el punto de vista de la comunión

Voz 8 21:52 decía porque uno de los problemas Mariola que tenemos

Voz 1727 21:54 ahora mismo es que el estropicio que han provocado los independentistas está evitando la critica esta evitando tapando la crítica y la autocrítica de de de la otra parte de los actores en este drama que estamos representando entre todos claro

Voz 1505 22:10 bueno eso claro efectivamente es una de las consecuencias de de estos resultados pero será cuestión de tiempo en el Partido Popular y la crítica que hoy expresa esta persona se proyecte hacia eh digamos líderes con con más responsabilidades que las que señalaba este este esta persona nuestra responsable de estudios como él decía él asumen una responsabilidad pero en el fondo su su responsabilidad sobre esta esta situación es extraordinariamente limitada ni siquiera el candidato ha asumido en primera persona los resultados del pasado veintiuno de diciembre y ha puesto su cargo a disposición del partido puede que en estos momentos haya quien piense que no es el momento más oportuno para poder descabezar la representación del Partido Popular en Cataluña pero da igual pues será más tarde cuando se tenga que hacer esa esa reflexión pero la reflexión es imprescindible porque Podemos y divertirnos en términos de discusión política con la realidad virtual que se construyen los independentistas pero la realidad del electoral no la vamos a cambiar y la realidad electoral dice que hoy quién tiene capacidad de gobierno en Cataluña son ellos y no precisamente el partido más votado en la noche electoral del veintiuno de diciembre por lo tanto esta realidad que no sin pone a todos un análisis eh eh delgado indica que hay quién tiene que señalar que la estrategia seguida hasta ahora en Cataluña para convencer de que hay otra manera de relacionarnos en términos territoriales y qué proyecto de país de España sigue siendo atractiva no funciona

Voz 1093 24:07 bueno lo que es evidente también es que la la realidad es Toral a cualquier nacionalista que lo hubieran dicho hace diez años oye este partido Ciudadanos que son como a extraños como ajenos que tiene tres diputados algún día llegar a ser el partido más votado en número de papeletas y en número de escaños

Voz 4 24:25 desde luego que cualquier nacionalista de los Estados

Voz 1093 24:27 en el proceso le hubieran tomado por loco al que hubiera dicho eso de alguna forma una de las consecuencias del proceso se ha sido también esa conseguir que ciudadanos que era un partido marginal y que surge precisamente como reacción frente al nacionalismo catalán hoy sea el partido más votado en papeletas más votado en escaños esto me parece que es un dato muy relevante que habla también de esa realidad que está ocurriendo en Cataluña y que era inimaginable hace tan solo unos años la lógica política nos diría que bueno como es la más votada Arrimadas tiene que hacer una ronda con nosotros

Voz 1727 25:00 partidos para formar tratar de formar

Voz 1093 25:02 gobierno ella misma digamos a retranqueo quedado y no lo va a hacer porque sabe que no tiene no tiene opción pero la nos felicitación por parte de los nacionalistas Arrimadas es una demostración de que consideran que sigue sin existir o que sus votos parece que tienen menos relevancia yo hoy cuando escuchaba Pepa la entrevista que le has hecho a Juan Arza estaba por un lado estupefacto y por otro lado ilusionado digo bueno hay alguien dentro del Partido Popular con un discurso razonable con una capacidad analítica con una capacidad de diagnóstico aparte de los cortes de voz que han puesto ha dicho antes bueno es que claro por parte del Gobierno central durante muchos años no se ha hecho absolutamente nada quién leí tu le preguntabas quién formaba Rajoy de lo que pasaba en Catalunya bueno es que resulta que no se ha enterado de lo que ha pasado en Cataluña le parecía una algarabía os acordáis aquella palabra no aquello aquello

Voz 4 25:48 es un lío yo creo que si este hombre no no sé si hubiese

Voz 1093 25:52 ha sido candidato el resultado que ha tenido el Partido Popular porque yo creo que no no depende tanto de candidatos como de actuación general pero el diagnóstico que hace Juan Arza del Partido Popular yo creo que es el que tiene que llevar al Partido Popular de Cataluña del resto España a déficit qué hemos hecho mal estas cosas tenemos que cambiar para tratar de hacerlas mejor y sobre todo para algo fundamental que yo creo que es la obsesión que tenemos todos para que no siga deteriorándose la convivencia en aquella

Voz 1727 26:18 comunidad le preguntábamos es corre riesgo de desaparecer el PP o Deco o de convertirse en un partido irrelevante una irrelevante ya lo es porque tiene sólo cuatro escaños esto es decía

Voz 5 26:30 corremos el riesgo de tener una posición pues qué sé yo algo semejante lo que está ocurriendo en Navarra o en fin es una posición completamente marginal incluso de extraparlamentaria

Voz 1727 26:41 extraparlamentaria ojo dice hay que renovar pero que no sea como siempre que no se haga dedo

Voz 5 26:46 quién dirija el PP catalán pues sin duda debe tener por así decirlo pues las simpatías y la aprobación de la dirección nacional somos un pacto nacional y somos un partido disciplinado no queremos dejar de Cerro pero también debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesto a dedo

Voz 1727 27:09 por utilizar esa expresión no siempre ha sido así verdad no ha sido siempre como usted quiere que sea no

Voz 5 27:15 no me temo que no

Voz 1727 27:17 me temo que no no siempre había sido elegido por las bases y no puesta dedo vamos a hacer una pausa y te doy la palabra enseguida Teo

Voz 3 31:04 nueve y treinta y uno ochenta y uno en Canarias en mañana de miércoles en Hoy por hoy con Teodoro León Gross con Mariola Urrea y José María Calleja decía Juan Arza el único miembro del PP catalán ha dimitido hasta el momento por el resultado electoral que ojalá se haga y no se haga a dedo decía también que el PP había sido blando con las élites del nacionalismo catalán duro con la gente sin presentarle una alternativa atractiva

Voz 4 31:32 es verdad no yo pero me temo que Juan Arza es así desde luego bastaba escucharle una raya en el agua no no una figura que represente en este momento el estado de opinión el espíritu que reina en el digamos en la sede del del Partido Popular yo tengo mis dudas a diferencia de Mariola no creo que sea cuestión de tiempo que se produzca este ejercicio de autocrítica estoy más cerca como tú decías Pepa de de pensar que el Partido Popular es muy refractario a la autocrítica y que se impone el código Mariano que diría nuestro Antón Losada no eso es esa tendencia a Dinara a dejar que se pudra en las cosas se vayan que se vayan encajando por sí solas mal encajando muchos casos en el entorno de FAES difiere

Voz 1727 32:13 es que el partido del centro derecha

Voz 4 32:16 debe ser ciudadanos sino bueno sí sí sí pero esa gente del entorno de FAES lleva mucho tiempo diciéndolo Mariano Rajoy Nos ha puesto especialmente nervioso en todo caso sí que parece que a los resultados que ha tenido Cataluña si Bono habrá que verlo no pero pero de momento lo que sí parece es que es que por cierto que Albiol le propuso su dimisión a Rajoy a la fue Rajoy de entrada al que le dijo que no que no diera el paso no es verdad dentro de lo que decía Juan Arza algunas cosas que están claras el uno de octubre fue un verdadero desastre que desconectó a la población catalana del Partido Popular en enormemente no los y yo creo que las cargas policiales hay muchos reproches que hacer pero muchos reproches que hacer fundamentalmente a la cadena de mando no es decir primero la vicepresidenta hilo y sus y los responsables del operativo hablaron de que iban a impedir que no se iba a celebrar el uno de octubre sí se celebró cuando se estaba celebrando trataron de neutralizar los inútilmente con cargas de una violencia exagerada y esas imágenes dieron dieron la vuelta al mundo yo creo que eso ya desligado desde ahí ya debió de empezar a tomarse a asumir su responsabilidad Hinault la sí

Voz 1093 33:22 lo ha dicho una frase muy gráfica caímos de cuatro patas en la trampa que no sabía atendido en nacionalismo el debate a diferencia de lo que se ha dicho hasta ahora porque ahí hay una especie entorno mediático que dice que Rajoy es un fenómeno en el manejo de los tiempos y como control ahí como es imposible destruirlo en fin no son nada yo creo que es una leyenda urbana pero bueno hay hay gente que la vende la diferencia fundamental es que en este punto del partido resulta que tú te has quedado a un minuto de ser extraparlamentario ya los que les llamabas un tontito Volvito si no sé cuántas Naranjito nos resulta que te han ganado por goleada es el partido más votado en papeletas y en escaños y ahora el debate que yo creo que no puede por mucho que a él de ajuste dejar todo para pasado mañana por la tarde el debate que no puede aplazar el Partido Popular es el de decir que esto no va a tener ninguna repite

Voz 4 34:15 claro pero fíjate

Voz 1093 34:18 está teniendo ya evidente que claro que sí gente que puede decir oye a lo mejor la alternativas ciudadanos que ni tienen el saco de la corrupción que tiene el Partido Popular y que son el partido más votado en Cataluña que es la comunidad digamos en este momento del partido más conflictiva puede haber mucha gente del PP que entre en ese discurso

Voz 4 34:35 José Mari pero fíjate que que la respuesta del Partido Popular no ha sido la autocrítica sino justamente la contraria lo que están haciendo es cargar contra ciudadanos no y es decir con una enorme mezquindad reprocharle

Voz 1093 34:47 qué es lo que conversación

Voz 4 34:51 es dice dice aquello de que tienen alergia gobernaría decidir hombre lo dice el partido que en dos mil quince rehusó no abordados de Rajoy diciendo el Rey me lo ha ofrecido pero le he dicho que no estoy en condiciones hombres provocó una una repetición electoral es verdad que Ciudadanos no está

Voz 1727 35:06 deseos son órdenes Rajoy enero del año dos mil dieciséis tras rechazar o en en audiencia con el Rey la posibilidad de presentarse a una investidura por no tenía mayoría absoluta

Voz 1487 35:20 le he agradecido el gesto la deferencia que ha tenido con mi persona pero le he dicho que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura porque no sólo no tengo todavía una mayoría de votos a favor sino que tengo una mayoría absoluta acreditada de votos en contra

Voz 1727 35:42 este era Rajoy pues Esther a Rafael Hernando ayer

Voz 34 35:45 me parece que no es bueno que alguien que ha ganado las elecciones pueda dar la sensación de que tira la toalla es que tiene que intentar ser consecuente con una cosa que es evidente es que ganaremos las elecciones y que por lo menos lo tiene que intentar oído al señor Rajoy lo intentó

Voz 1487 36:04 fruto de ese intento es que el señor Rajoy es presidente boliviano

Voz 14 36:07 maravilloso el curioso que hablaba de Rajoy no te daba de Inés Arrimadas señor

Voz 1093 36:16 lo intentara señor Rajoy la verdad no tuve

Voz 4 36:19 el problema de de de

Voz 1727 36:21 vida pública y política española es que hay muchos cambios va muy deprisa pero claro tenemos todos mucha memoria porque todo hace dos años hace sólo dos años

Voz 1505 36:31 sí fíjate Pepa a mí me interesa por supuesto muchísimo el análisis sobre las consecuencias que tiene para el Partido Popular como organización el resultado que ha obtenido en Cataluña también para ciudadanos ese resultado que ha obtenido en Cataluña que a mi modo de ver quizá equivocado es un resultado coyuntural que difícilmente sostenible en el tiempo está bien traído porque lo que

Voz 1727 36:58 hay muchos analistas demoscópicos observan es que lo ocurrido en Cataluña tiene unas connotaciones que podemos fracasar si las extrapolamos al resto de España la eh o a las elecciones que vienen o como lo ocurrido en Cataluña tenía que ver con una situación muy concreta muy excepcional ya veremos cómo evoluciona todo cuando haya convocatoria electoral en otro sitio

Voz 1505 37:19 Liria más Pepa es que si hay que repetir las elecciones en Cataluña ya veríamos como ciudadano se las apaña para sostener este resultado electoral porque tengo serias dudas de que fuera así pero a lo que yo iba era a cuantos errores de análisis político vamos los ciudadanos españoles a tener que aceptar de parte del Gobierno de la Nación y ahora no estoy haciendo mención con a un partido concreto al Partido Popular no el Gobierno de la nación cuantos errores de análisis político sobre la situación catalana vamos a tener que asumir como si fueran fenómenos meteorológicos cuántas veces vamos a tener que aceptar que la situación que está viviendo ahora Cataluña es una especie de maldición plaga que alguien Nos ha proyectado no es el resultado de errores de análisis políticos y los errores de análisis políticos se tienen que pagar se tienen que depurar responsabilidades o es que vamos a ver si aquí durante seis años no se ha tomado ninguna iniciativa porque sea ha analizado el tema catalán diciendo que era un suflé que bajaría con la crisis económica que bajaría cuando en los ciudadanos empezaran a sentir las consecuencias económicas de lo que implican errores de decisión en el Gobierno autonómico eso no ha ocurrido tan no sepan asumir responsabilidades políticas por la gestión del uno de octubre quién estaba al frente en términos de gabinete de Gobierno de la gestión de ese día nadie va a asumir responsabilidades por eso cuando se as en esta último Gobierno de Hawks encargó a la vicepresidenta del Gobierno la gestión con el asunto catalán era la vicepresidenta llega la ministra para Cataluña bueno el resultado del veintiuno de siempre quién va no ya en términos de PP sino en términos de de proyecto nacional quién va a asumir la gestión del ciento cincuenta y cinco la convocatoria electoral el veintiuno de diciembre en principio una maniobra absolutamente diligente que ha demostrado que no era tanto porque ha vuelto a ganar la selección es el los grupos independentistas que son quién hoy tienen capacidad para formar gobierno ha para mí esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos

Voz 1093 39:31 estoy seguro de que no asume responsabilidades el señor

Voz 4 39:34 pero si uno minuto después un minuto después del día

Voz 1093 39:37 Sastre electoral se va de embajador a la ONU en fin una una cosa mira que no había días para haberse ido no o antes o después pero el efecto psicológico que provoca Jorge Moragas responsable de de Rajoy Gemma con más responsable de Rajoy que Rajoy al al parecer bueno pues un minuto después del desastre electoral del Partido Popular este señor coge el portantes se va que yo no digo que no tenga derecho a hacer su carrera profesional pero hombre no te parece un poco insolidario como mínimo que cuando tu partido ha hecho choca crack en Catalunya hay tu teóricamente es uno de los supuestos estaba Terras ideólogos y no sé cuantas cosas más coges el portal en marcha es ese mismo día no podías aguantar hasta Kaká oral la legislatura ese es el retrato ese es el retrato más cabal a mi juicio de la nula autocrítica de la nula asunción de responsabilidades ahora resulta que la culpa Ciudadanos porque no va abrir una ronda de conversaciones al ser el partido más votado a ver si consigue formar Gobierno pero que tomadura de pelo

Voz 4 40:37 es de un cinismo y con cinismo bárbaro no yo yo tengo mis dudas de que el ciento cincuenta y cinco digamos allá determinado el resultado electoral los el voto y el voto nacionalista luego independentista lleva en el cuarenta y ocho por ciento veinte años y por tanto lo que se demuestra

Voz 1505 40:50 eso veinte años no ni siquiera si veinte el veinte hay dos perdón Teo el veinte años el el nacionalismo pero es que no estamos hablando ahora de nacionalismo estamos

Voz 1727 41:02 dónde independentismo Mariola Mariola explicado nacionalista después independentista de la Ser pero para los heridos lo estábamos hablando de separatismo el independentismo ha estado presente la vida pública española quiero decir que esos partidos esas

Voz 4 41:17 esta oferta electoral que que ha ido modificando transformando a lo largo del tiempo pero se mantiene en torno al cuarenta y ocho por ciento y eso demuestra que sociológicamente perdona Mariola demuestra que sociológicamente es muy muy resistente que no no no obedece a factores estrictamente coyunturales yo tengo la impresión en esto del Partido Popular que ya digo me parece de un cinismo una incoherencia absoluta es que de aquel veintitrés de enero que se constituya el Parlamento incluso diría más al seis de febrero no que es cuándo se producirá el primer debate de investidura o es el digamos la fecha límite para el debate de investidura el Partido Popular se enfrenta a muchos demonios y tengo la impresión de que todo esto de Ciudadanos en el fondo no

Voz 1727 41:53 ah claro crear debates y

Voz 4 41:55 Alex digamos en el protagonismo inevitable que tiene que tener un protagonismo además maldito no porque es un protagonismo desde la irrelevancia desde el grupo

Voz 1727 42:04 mixto es crear debates ir

Voz 4 42:06 Perales en este momento el proceso negociador estará en Junts per Catalunya y Esquerra Republicana lo que está pasando estos días detrás de las bambalinas es muy interesante tampoco va a ser fácil ese proceso en ningún caso alguna manera de ninguna manera pero pero me parece claro que el Partido Popular está digamos moviéndose en un plano desde la irrelevancia completamente irreal con un gran cinismo desplaza la responsabilidad ciudadano ciudadana tenido un enorme éxito pero el Partido Popular

Voz 1093 42:30 lo que resulta que cuando hablas con algún agente del Partido Popular todos te dicen en privado cosas parecidas a las que estás diciendo tú ahora en público eso llega un momento en que revientan las costuras quiere decir cuando tú ves que tu estrategia ha sido un desastre absolutamente catastrófico del punto de vista no ya de partido egoístas y no de punto de vista de país pues es estadísticamente probable que alguien empiece a decir bueno pues hay que cambiar no lo está diciendo sólo Aznar que en fin algo ha tenido que ver en el Partido Popular en gran medida también

Voz 4 43:00 algo ha tenido que ver en que hayamos llegado a esta situación

Voz 1093 43:03 pero cuando tú creas un estado de ánimo un estado de opinión en el que dice es el Partido Popular no puede solucionar no puede ser alternativa no puede arreglar es el problema y hay que no es la solución pues eso tiene una repercusión política hemos visto en política en España hemos visto fenómenos que ocurrían del día la noche pero que luego alguno se mantenían en el tiempo yo sé que no es fácil la traslación ciudadanos al resto de España pero que hay un estado de opinión entre la propia agentes del Partido Popular de cansancio ir de hartazgo de la actual dirección del partido

Voz 4 43:34 esto me parece que es innegable de respuesta al día siguiente fue precisamente afrontar la crisis en el resto de España no en Cataluña es decir el PP se pega el gran batacazo en Cataluña y en lugar de decir oye esto hay que cambiarlo lo que dicen es desarrollamos una estrategia para pedirlo en el reciente

Voz 1093 43:50 te sale Feijóo a decir que esto está muy mal que es evidente que se está postulando como candidato pero que hay un estado de opinión dentro del Partido Popular de que las cosas no se han hecho bien es decir el señor Albiol acaba su compañía diciendo a por ellos hoy ollas a Juan Arza es un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con ese otro que es evidente que hay sectores de la derecha española que pueden empezar a pensar que el partido de la derecha es Ciudadanos Hinault el Partido Popular yo creo que eso está en la agenda iba hasta ahora en los próximos meses

Voz 1505 44:19 pero yo no creo que sea tan automático de porque tampoco lo obviamos y Juan Arza también lo señalaba que el Partido Popular ya es irrelevante en mucho bueno en muchos no en algunos territorios de España es irrelevante desde hace mucho tiempo en Navarra lo ha citado Juan Arza yo creo que es una el día en el País Vasco eh salvando a porque habría que introducir algunas matices sobre todo por la composición parlamentar haría actual tampoco el Partido Popular es un actor protagonista aún cuando su líder ahora dice que se aprueban los Presupuestos en el party en el País Vasco precisamente por su voto pero en Cataluña la situación del Partido Popular era una fuerza política pues no es irrelevantes

Voz 35 45:07 la región algo marginada no lo tengo claro desde hace muchos mucho tiempo atrás tienes el Gobierno central puedes aguantar esas debilidades ya las nuevas cuando puedas acabar perdiendo el Gobierno central con lo cual ya el cataclismo en toda regla ya pero yo insisto yo no como no trajo

Voz 1505 45:24 en el Partido Popular pues tampoco me voy a preocupar por cómo gestionan estos resultados electorales en términos de organización pero creo que desde un punto de vista de análisis de proyecto nacional sí que interesa mucho señalan el Gobierno de la nación el presidente del Gobierno y su equipo que lo acción va hacer de los últimos pongamos dos años si queremos sobre la cuestión catalana y que ha tenido su última expresión en unas elecciones que convocó el propio presidente haciendo un análisis político creyendo que una mayoría silenciosa de Cataluña se impondría en términos de legitimidad política a las opciones independentistas y eso no ha sido así ese análisis creo que exige unas responsabilidades políticas directas de quién ha tomado esa iniciativa con unos análisis que yo creo que los tienen que explica

Voz 1727 46:18 pues yo no quiero ilustrar tu tu esperanza Mariola pero este viernes en teoría es el me imagino que se mantiene la rueda de prensa habitual del presidente del Gobierno haciendo balance del año yo no sé si estáis observando la misma compulsión pactista que yo esta semana por qué

Voz 1505 46:32 de repente la gira del Gobierno está siendo enloquecida

Voz 1727 46:36 ayer el pacto el Salario Mínimo Interprofesional hoy querían haber firmado no han podido el pacto contra la violencia machista no han podido porque las comunidades gobernadas por el PSOE y las organizaciones de mujeres han dicho que el pacto está vacío todavía de dinero y porque

Voz 1093 46:50 a eso se ha hecho nada de lo que se habían pactado hacer

Voz 1727 46:53 no aprobado doscientas las medidas es aplicado se reúne el pacto contra el terrorismo yihadista en fin una compulsión que me imagino que conduce a que el presidente del Gobierno tenga algo de lo que hablar además de esa rendición de cuentas que le van a pedir los periodistas sobre el resultado de las elecciones del PP en Cataluña y sobre todo de la gestión que ha hecho el Gobierno de España de la crisis catalana vamos hacer pongo publicidad una pausa volvemos enseguida

