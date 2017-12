Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 son las diez a las nueve en Canarias a esta hora comienza en la sede del Ministerio del Interior una nueva reunión del pacto anti yihadista en la que el Gobierno va a informar del desarrollo de las investigaciones de los atentados de Barcelona de Cambrils no van a acudir los nacionalistas catalanes y vascos que en otras ocasiones han estado en estas reuniones como observadores Podemos que también es observador ha anunciado que si tiene intención de ir amplia Ana Terradillos

Voz 0125 00:38 qué tal buenos días y la duda estaba qué va a hacer exactamente Podemos porque hasta ahora sigue sin estar claro si iban a acudir al encuentro formal a pesar de no haber firmado ese pacto y a pesar de las críticas de Ciudadanos os iban a secundar esa labor informativa Pepa posterior que fue la alternativa que ayer a última hora de la noche les propuso interior de todas formas la comparecencia del ministro parece que está clara para la una de la tarde y como dices lo importantes que se van a dar datos concretos sobre las investigaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado de los atentados del pasado diecisiete de agosto en principio lo que esperamos es un informe del Circo del Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que avanza datos novedosos nos dicen sobre las células de Barcelona y de Cambrils

Voz 0269 01:18 sí

Voz 2 01:19 gracias Ana el único miembro del PP de Cataluña que ha dimitido después de las elecciones del veintiuno ha pedido aquí en la Ser una renovación en el partido tras los malos resultados que han conseguido Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Juan Arza que era secreta

Voz 3 01:32 lo de estudios del PP catalán ha asegurado en Hoy por hoy que el PP debe apostar por una dirección en la Comunidad que conecte con la gente que no sea escogida dedo también cree que el partido no supo reaccionar a tiempo para evitar el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 4 01:44 no no se actuó con la suficiente diligencia o con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas se cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo a mi me gusta forma parte de un partido disciplinado no de un partido en fin que actúa a su aire pero una cosa es la disciplina y otra es la obediencia ciega no creo que hay una distancia entre ambas cosas

Voz 3 02:08 más cosas la policía ha evitado un nuevo crimen machista en Lepe ha detenido un hombre cuando estaba agrediendo a su ex pareja de la que debía estar alejado por orden judicial Huelva Lucía

Voz 5 02:16 a Llano Fall familiar de la mujer agredida el que el recibirse llamada de teléfono escucharla gritar llamó a los servicios de emergencias el agresor su ex pareja había sido la vivienda a pesar de tener orden de alejamiento que quebrantó Illa agredió en presencia de los hijos menores una patrulla policial del municipio de Lepe se presentó en el domicilio y detuvo al hombre que reconoció los hechos el hombre sido puestos ya a disposición judicial de juzgado de guardia de Ayamonte

Voz 3 02:39 en el exterior el líder de Hamás Ismail Haniye ha asegurado que Estados Unidos ha ofrecido que

Voz 1 02:46 si monta Moody's

Voz 3 02:50 a la capital de Palestina en lugar de Jerusalen esta localidad está a dos kilómetros de la ciudad que Donald Trump ha reconocido ya como capital de Israel diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1694 03:01 carriles el Madrid en los tribunales cita esta mañana del ex consejero delegado de la EMVS Fermín Os le el apoderado de Fidel Alfonso Benavides por las supuestas irregularidades cometidas en la venta de dieciocho promociones de vivienda pública al Fondo de Inversión el caso se reabrió tras los recursos presentados por el PSOE y la Asociación de afectados Felipe Serrano según el nuevo auto

Voz 0622 03:22 judicial el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas donde se concluía que la EMVS vendió mil ochocientos sesenta pisos sin la existencia de pliegos de condiciones sin el establecimiento previo del valor de mercado y sin estudios o tasaciones previas hace un mes el Gobierno de Manuela Carmena reclamó ante el Tribunal de Cuentas a la anterior alcaldesa a Ana Botella y a su Junta de Gobierno el reintegro de ciento veintisiete millones de euros pero el dinero que el consistorio dejó supuestamente de percibir por la venta de estos inmuebles muy por debajo del valor de mercado eh

Voz 1694 03:57 el Ayuntamiento de Cercedilla levantado las restricciones de agua potable decretadas hace unas semanas las lluvias y el esfuerzo de los vecinos han surtido efecto Raquel Fernández así lo asegura su alcalde Luis Miguel Peña que indica que desde que se puso en marcha la medida se ha ahorrado cada día una media de mil metros cúbicos mientras ha estado vigente el bando los vecinos han acatado la medida ya que no se ha impuesto ninguna sanción

Voz 1694 04:33 en Cercedilla gestiona su red de distribución de agua al contar con puntos propios de captación por ese motivo el Ayuntamiento adoptó la medida seguimos en alerta amarilla por diente fuerte en toda la región en toda la comunidad por nieve en la sierra temperatura

Voz 7 04:46 es en ascenso siete grados a esta hora en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1787 06:36 lo mismo lo mismo que estamos tapando algo

Voz 1995 06:39 ceros en la pared que no es amigos mañana es el día de los Santos Inocentes recuerden

Voz 9 06:45 mañana trataré de tanto él estaba toda la gama

Voz 10 06:57 si mañana mayor no hay mañana mañana hoy Del Bosque bueno sí buenos días Toni baña perfecto Raúl Del Bosque necesitamos cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 11 07:08 por qué hemos escuchado al Pablo Escobar de verdad soy inocente esas recusaciones de repudio todo lo que se trate de masacres y asesinatos colectivos de la serie de Netflix yo fue Pablo Emilio Escobar Gaviria y ahora toca escuchar al Pablo Escobar de uno de nuestros actores más internacionales

Voz 11 07:29 no no no hoy estará con nosotros el gran Javier Bardem para hablarnos entre otras cosas

Voz 10 07:34 a Robin Pablo impresionante el trabajo se uno de los grandes papeles de su vida impresionante trabajo de Javier Bardem que es lo sea de subida hoy nos contará

Voz 11 07:42 el motivo número cuatro por qué hoy hablaremos de cómo celebran las navidades los nazis ir de la fascinación que él era todo lo que rodea al nazismo lo haremos con nuestros dos estéticos de cabecera José Miguel Mulet Luis Alfonso Gámez

Voz 10 07:56 motivo de número tres por qué respuestas que nunca te

Voz 11 07:59 tendrían que ser pronunciada que tienen en común

Voz 1 08:01 Mónica Naranjo y Salvador Dalí lo de bueno y después les da la preo

Voz 11 08:07 mientras que buscan desesperadamente una respuesta IS se encontrarán hoy en la voz de uno de los directivos más brillantes de ese país Marcos

Voz 12 08:14 quinto motivo número dos Borreguero inglés sortea de no tiene Navidad ellos querían ser este pasado ahora bien ahondar un piso una llanta de llevarlas

Voz 13 08:43 quinientos diecinueve mil doscientos cinco

Voz 7 08:45 cuenta mil ochocientos ochenta y tres millones de pesetas

Voz 11 08:48 pero también he mucho dinero y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 10 08:54 gracias Raúl Tom resumen de noticias rival el Toms Letter incluye es una noticia con un término curioso que es Sochi si hay que no es un plato sino una tradición M aquí hace que mucha gente en Japón empiece a tirar y a deshacerse de todo aquello que este año ya dejan obra que no tiene validez por lo tanto de muebles como de ideas

Voz 14 09:15 jugó comidas en el frigorífico con vosotros pared puede ser un plato de comida en este caso es es una tradición es una excepción muy sana repito que deshacerse deshacerse todo de de de de cosas cosas objetos que no tiene validez eso que por un motivo lo Troyano no figura nada en tu vida pero yo pienso que través el pues son lo más importante es deshacerse de actitudes opinión

Voz 10 09:41 pues aquí guía no vale pues aquí osó llegue hubieran empezar a tirar a la baja

Voz 1995 09:59 es una tradición japonesa de lanzar de tirar aquello que este año ya no va a ser útil no vale lecciones tiene Valdés y diez y diez una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 7 11:23 el hombre ese estado feliz día a día

Voz 14 14:53 más son las dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil ha acudido a primera hora con una hora

Voz 1 15:03 mes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce José Antonio Marcos la decisión no es firme pero

Voz 10 15:11 a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo sí que nos también en Hora catorce punto Cadena Atenas más de una ocasión algunos de los principales pasajes de la historia reciente de España tienen desde algún punto de vista la posibilidad de ser observados a través de la mirada de una familia que ha vivido la primera línea de la actualidad los últimos treinta años se trata de Baltasar Garzón que María

Voz 1995 15:38 muy buenos días tenemos un poco la distancia pero tenemos ese estoy a Baltasar buenos días

Voz 13 15:44 el Toni queremos hablar

Voz 1995 15:46 María Baltasar de de un tema que aparece es un poco es un tema constante y permanente lo que pasa es que en la actualidad dependiendo de las emergencias aparece y desaparece dependiendo de cómo la política lo maneje va y viene de guerra sucia vamos a las de las cloacas las cloacas del Estado que es un término que insisto aparece parece que toma mucho protagonismo pero vuelve a desaparecer en una especie de niebla constante existe las cloacas del Estado Baltasar

Voz 13 16:14 sí sí existen los países más que en otras evidentemente digamos que en algunos países de estos con los dirigentes que que malos son las cloacas que mandas eh y en otros casos cuando un país es democrático y CD a la tentación por qué se ve desbordado por el crimen por el terrorismo porque en fin cualesquiera de los males que afectan a la seguridad eh a acudir a esa guerra sucia es decir a saltarse el Estado de derecho y que decir con las experiencias que acaban en la guerra sucia instalándose en forma de dictar dura en forma dictadura militar y a partir de ahí pues la desaparición la tortura el asesinato son los que toman

Voz 0269 17:09 carta de naturaleza contra los oponentes políticos

Voz 13 17:12 sí y consecuentemente se genera una inseguridad

Voz 10 17:17 genital la sociedad en la que él

Voz 13 17:20 los que están de una parte controlan y dominan a los otros sin darse cuenta de que en cualquier momento puede ser al revés y eso genera la inseguridad si la la más

Voz 10 17:33 absoluta anarquía Pires curioso María que

Voz 1995 17:36 hablemos de las cloacas del Estado en este caso vamos con el juez Baltasar Garzón demos por hecho que existen pero no nos escandaliza y a partir de ahí nadie que no esté escuchando ahora va tomar ningún tipo de acción no lo vamos a perseguir es como si toleramos de una forma bastante amoral decir inmoral amoral la existencia de una parte muy oscura del Estado como si lo consiente

Voz 18 17:59 es que se desconoce se sabe que existen pero se desconocen en en general pero porque no se habla de ellas como decías efectivamente no se habla de ellas porque yo creo que acierta cierta parte de un de los poderosos no le interesa no porque de alguna manera siempre se puede haber S se resquicio bueno hay una doble moral siempre en los políticos que cuando la descubre en la denunciaban pero lo cuando están en el poder y que siempre ha habido entonces yo creo que tampoco es una cosa de la que se hable la sociedad tampoco le podemos pedir que se active por lo que no escucha por lo que no conocen no pues ahí tenemos que hacer una reflexión un poco mayor de quién es de evita que efectivamente ese es un tema de batible un tema que se trate porque cuando sí que ha habido algún documental o sea tratado la gente ha reaccionado es decir lo vemos por ejemplo en países como México donde sea estas acaba de aprobar una ley de Seguridad bastante y hasta que permite a unos espacios de inseguridad para la ciudadanía y que está siendo criticada precisamente por la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sociedad civil se ha levantado la tuvo paralizadas durante unos días pero a pesar de los blancos con la no

Voz 13 19:22 porque lo que sucede es que si la guerra sucia genera espacios sin derecho genera unos espacios de impunidad muy grande portando de alguna manera está a favorecida o favor desde el poder no sólo es que el poder utilicen los mismos mecanismos para combatir aquello que no puede sino que esta situación de espacio libre de Derecho genera más inseguridad más impunidad van auto protegiendo se puede combatir claro que se puede combatir hice debe combatir no sólo desde la sociedad civil con las movilizaciones pero desde el mismo eh es desde las mismas instituciones cuando en España se hizo frente a los GAL fue en un momento determinado a partir del año ochenta y ocho es de la justicia

Voz 1995 20:22 en el año esto es cuando

Voz 13 20:24 quisiera saber nacional el caso como es el viñedo y Domínguez entra en la Audiencia Nacional dentro de una forma cuasi no legal porque el juez francés trajo en una comisión rogatoria el dossier completo y lo dejó encima de la mesa de un juez de la Audiencia era el AVE dijo tome usted esto haga lo que crea porque nadie desde España me está reclamando esta investigación sí si no no desde España nunca sentenció es decir el argumento oficial del Ministerio de Interior es decir no esto no afecta a España no es están convirtiendo estos hechos en España esto es en la cuestión de los franceses hasta que el juez seis o ya digo vino a una comisión rogatoria tomarle declaración a los señores de Domínguez pero de camino dijo aquí está todo el dossier de la investigación de los bares basó que Consolación es que fueron dos de los atentados entonces así comenzó la investigación de los GAL que inmediatamente se archivó la Sala de lo Penal la vuelve a reabrir y me toca a mí que yo llevaba un mes en menos de un mes en la Audiencia Nacional

Voz 10 21:36 pues fuimos del estreno no hubo voluntad portal

Voz 13 21:39 lo que quería decir con esto es que a la guerra sucia se une la falta de voluntad del Estado de investigar esa guerra sucia y eso hace que se consolide en los casos cuando la impunidad se impone genera un estado de anarquía total en donde que ganas son las propias instituciones corruptas es decir es un mecanismo que se va uniendo eh que une impunidad que una guerra sucia

Voz 10 22:04 que se hace que además etc

Voz 18 22:06 tímidamente no es sólo cuestión de que haya una voluntad de un Estado sabe un gobierno de cometer esos delitos sucia sino que a veces lo que pasa es que simplemente desbordados que no saben cómo atajar las cosas y creen que es simplemente que el permitir esos espacios de alguna manera es es la propia inacción del Estado el caso por ejemplo de México a la policía no funciona o sea no hay hay una policía está la federal está pero las policías de proximidad

Voz 13 22:38 con la información no

Voz 18 22:40 no tienen ningún tipo profesionalidad funcionó entonces un pero no se están ocupando de eso hoy

Voz 10 22:46 no lo dejan por perdido

Voz 13 22:49 a mí hay una una frase yo me lo he citado en alguna ocasión pero quiero reproducir la aquí de un general italiano que fue santo y seña de la legalidad de la lucha contra el crimen organizado y cuando el terrorismo que fue el general de la Kiessling que que fue asesinado por la mafia en Palermo en el año ochenta y dos cuando el presidente de la Democracia Cristiana Aldo Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas en torno a mil novecientos setenta y ocho el general del aquí esa era el jefe del Mando uno antiterrorista en Italia detuvieron a varios miembros de la sociedad rojas y le propusieron torturas los para que dijeran dónde estaba Aldo Moro

Voz 1995 23:32 no

Voz 13 23:32 de esa forma salvado estaba secuestrado en ese momento entonces el general de la que esa dijo Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro pero no la práctica de la tortura Aldo Moro lo asesinaron pero hubo el mando que dijo no se va a dar este paso hacia la guerra sucia ahí está la diferencia en España se dio ese paso indebido IES incidió en una ineficacia temporal de la lucha contra el terrorismo en una falta de cooperación desde Francia con las instituciones porque desde aquí no se respondía Ia que estuviéramos una década practicamente tratando de llegar sin la colaboración practicamente desde del Estado en la investigación esos hechos lo mismo ocurrió con las dictaduras de Argentina de chiles nunca una colaboración normalmente no hay una colaboración del Estado durante por supuesto pero es que ni siquiera después desfiles

Voz 18 24:33 que además Llum de la impunidad de cara a la sociedad lo que lo que pasa es que se deslegitima una lucha antiterrorista totalmente pero claro es como andar ocho pasos hacia atrás para entonces volver a hice un embargo lo que hemos visto en España es que lo que ha funcionado y lo que ha acabado con el terrorismo es la práctica totalmente opuestas de la legalidad de las cosas bien hechas de está haciendo un protocolo anti tortura de instauración de cooperación judicial y policial y eso es lo que realmente ha acabado con el con el carrito

Voz 1995 25:07 es por esto por lo que estáis contando que muchos sostienen que nuestra democracia tiene unos orígenes muy oscuro si se nota vamos ir atrás en el tiempo año ochenta y ocho llegas a la Audiencia Nacional año noventa y tres en once meses apenas permanecen en el mundo de la política una dimisión muy sonada en el noventa cinco Se produce una entrevista que conmociona que paraliza que paraliza España Iñaki Gabilondo entrevista Felipe González en televisión yo creo que es una es la pregunta más relevante hola que ha trascendido más esta pregunta y la respuesta más trascendente de los últimos treinta años que es esta usted permitir que le pregunte

Voz 1 25:47 directamente organizó este legal Fran González jamás

Voz 27 25:50 se me hubiera ocurrido yo soy demócrata de toda la vida convencido de que sólo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen Christensen sea Felipe González

Voz 13 26:00 no yo lo que puedo decir al respecto no es tanto si creía o no creía a Felipe González sino que los indicios la verdad judicial fue que el al tuvo una estrechísima vinculación cuando no su propia creación está muy próxima a los aparatos del Ministerio del Interior grandes no sea importantes cargos de interior de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acabaron implicados en eh algunos de los casos de los GAL condenados por secuestro exministro de Interior todas la cúpula antiterrorista el ministro de Interior en los casos en el caso de Lasa Zabala una cúpula importante incluso aún general de la Guardia Civil junto con otros ocho imputados acusados más por tanto el Estado español para nada fue ajeno a la creación y funcionamiento de los GAL esa es la verdad judicial es cierto que nos llegó a establecer la la última ratio porque hay casos sin resolver no hubo pruebas suficientes para que esto fuera así en el año noventa y cinco en julio del año noventa y cinco yo LB al Tribunal Supremo una exposición razonada donde aparecían varias de las personas que después fueron condenadas también aparecía el presidente del expresident no el presidente de Gobierno Felipe González di la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo por un voto de diferencia no decidió seguir el procedimiento contra él por tanto concurrió como testigo es decir esta es la historia por tanto lleva ya me cine

Voz 1995 27:44 esto en cuanto a la guerra sucia pero por ejemplo no sé si catalogar locomotora limpia cuando llegan noticias de que el presidente Fujimori recibe un indulto legal por parte del presidente de Perú y eso además provoca una mejoría física extraordinaria por la ciencia Hachette que él hacía

Voz 10 28:03 decía no sabemos si puede demostrar y hay casos donde el indulto provoca una mejoría física que la ciencia debería investigar podemos calificarlo como entonces la guerra limpia

Voz 13 28:12 yo simbología de lo que piense María creo que hay un elemento interesante e recientemente el grupo parlamentario que sustenta a la oposición en Perú está formado principalmente con el liderazgo de la hija de Fujimori hacía una semana antes votaron casi por un impeachment del presidente Kuczynski

Voz 28 28:38 si finalmente se salvó

Voz 13 28:40 extremis que curioso que unos días después se da el indulto a Fujimori eh por razones humanitarias y luego reaparece milagrosamente curado como ocurrió con noches cuando llegó a Chile no no me parece serio de todo esto me parece lo más honesto director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú ha dimitido por ese indulto no hay justificación ninguna qué mérito de esa esa decisión

Voz 1 29:13 el fraude al toda la sociedad

Voz 18 29:15 exacto son dolor para las víctimas y para la sociedad peruana que precisamente no necesita ese tipo de enseñanza de que se podía indultar a un criminal como sea no no ID hecho de ahí todas las todas las protestas que está viviendo a nivel de sociedades de víctimas bueno esperamos que esto no no sea digamos un se abre la veda no desde luego es muy grave y que luego listo no que que efectivamente el señor recobre la salud no

Voz 0269 29:51 sí además dirigiendo series donde sólo cobro crímenes al crimen

Voz 1995 29:56 la Cantuta calificados por el presidente peruano como errores crímenes de lesa humanidad pero lo que es

Voz 10 30:02 justificación encuentra el luto habla de errores cometidos en el pasado por el presidente dejó Fujimori con lo cual

Voz 0269 30:08 el fondo es terrible caso los casos Barrios Altos y La Cantuta han sido emblemático y fue una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana contra la impunidad y con las las leyes las auto amnistías de de Fujimori es decir hay nombres y apellidos de víctimas siguiera la praxis el que se hacía de guerra sucia no ya sin meternos en la en la corrupción a mí no se me olvidará nunca la declaración que le tome en el dos mil tres al número dos de Fujimori Vladimiro Montesinos en la prisión de callado de de Perú no cuando decía que ellos habían actuado en beneficio y en defensa de la sociedad de Perú de digo bueno como para el Pere dando de supongo no eso no fui yo el que estaba por encima de mí que era el que daba las instrucciones no es decir con una impunidad absoluta no

Voz 1995 31:00 sí ha aparecido varias veces la palabra impunidad esa debería ser la más terrible de todas la palabra impunidad Mario Baltasar se nos acaba el tiempo muchísimas gracias Nos vemos la semana

Voz 10 31:09 que viene la semana que viene es ya en el dos mil dieciocho el dos mil que es que no estoy sagacidad no está eso yo no sé no sé si es María a un beso muy grande gracias vale

Voz 1 31:24 Pesaro muchísimas gracias seguimos los sabes todo de tu equipo de fútbol favorito los sobre todo de tu equipo de paz que favorito

Voz 30 31:54 de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos hablando dos qué tal muy buenas tardes buenas tardes bienvenidos al tiempo de deportes en la Cadena SER años darnos aquí bienvenidos al deporte en las gradas se dijo porque el equipo del deporte

Voz 1 32:08 de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva ser deportivo a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 10 32:23 de lunes a jueves no My Lol Javier estás ahí

Voz 18 32:27 soy un bonobos bueno no lo porque se supone que estamos a público no se sobrado yo cuando escucho lo bueno

Voz 1 32:40 la vida moderna con David Broncano

Voz 12 32:42 Elena entra fuerte es Javier paremos paremos esto en mi padre

Voz 1 32:51 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 15 32:59 hola me llamo Myriam voz busca emocionar

Voz 32 33:03 cero me llamo José mi voz busque sorprender texto me llamo busca sugerir buscar seducirte

Voz 12 33:14 mi voz busca ilusionar

Voz 1 33:18 estas voces no tenga trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio la SER credibilidad fiabilidad y eficacia para anuncios por cierto me llamó Jorge

Voz 9 33:50 la candidatura

Voz 1 33:52 no te tomes las uvas tomate un año sabático yo vistas de Piqueras olvida que existen los célebres Noche Vieja luche siempre puede ser joven externalidades desde la mirar pero lo que importa es la tuya que regalados gafas de sol Mo por cincuenta y ocho euros

Voz 34 34:08 sólo en Montreux ópticas seguro que los Reyes Magos ya están preparando los juguetes saben que en Hipercor se lo ponen más fácil porque tienen los juguetes más buscados y a los mejores precios por ejemplo Casa de Campo Silván Family a veintinueve

Voz 23 34:23 pues con noventa y cinco o muñeco Mister Pozzato safari por veintiocho con noventa y cinco mil vive la magia de los jesuitas en Hipercor

Voz 35 34:32 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 1 34:54 punto es Hermosín

Voz 12 34:57 ah sí

Voz 10 35:00 es financiados

Voz 12 35:03 House en diciembre financiamos

Voz 36 35:05 gratis tu smartphone o tablet Samsung en doce meses a partir de ciento ochenta

Voz 1 35:10 euros financiación ofrecido por Cofidis consulta con dice

Voz 36 35:12 es el House punto es

Voz 1 35:15 con el retraso que no encontraba esta camiseta por cierto te gusta estás guapa pero te veo más dio frente junto mejor

Voz 37 35:25 no llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo en un impacto a sólo treinta kilómetros por hora una persona multiplica su peso por diez estas navidades adelgaza poniéndose el cinturón iré paso salva la vida no que es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1995 35:49 entre las preguntas más formuladas a Google por los españoles durante este año hay cuestiones políticas como que es el artículo ciento cincuenta y cinco económicas como como reclamar la cláusula suelo otras verdaderamente importantes

Voz 10 36:00 como por ejemplo cómo hacer torrijas amigos Jonque da una luz pequeña pero hay luz en la esperanza el algoritmo de Google tiene casi todas las respuestas pero llegó que su tecnología permite hacer buenas preguntas nuestro trabajo consiste no hay peinar los medios de comunicación de todo el planeta para encontrar algunas de las cuestiones de las mejores cuestiones que se han formulado durante los últimos días a Illa aislar las de su contexto y someterlas a la tecnología más compleja desarrollada que conocemos la mente de Marcos de Quinto Marcos muy buenos días eres nuestro algoritmos de lo hemos apostado todo no sé si correctamente pero es nuestro algoritmo no

Voz 38 36:48 bueno

Voz 10 36:48 eh comarques tenemos una buena costumbre y repasar lo que la actualidad nos ha dejado de forma muy concreta en forma de pregunta así que si estás preparado comenzamos pues las preguntas corren de nuestra cuenta Marcos de corresponden las respuestas hay abonos el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se somete a un cuestionario de varios periodistas de su país que le interrogan sobre los distintos casos de corrupción que se ciernen sobre su mandato

Voz 39 37:19 sería usted Dion ministro o de un primer ministro en tú mismo en su mismo escenario que diría usted que tiene capacidad moral para gobernar diría que tiene serios indicios de comisión de delito que pensaría usted

Voz 10 37:34 yo diría usted señor presidente es

Voz 38 37:38 bueno es una pregunta retórica yo creo que los políticos tienden a linchar al contrario a la más mínima sospecha de irregularidades por el contrario bando las irregularidades se las achacan a ellos pues empiezan a y aclamada por la prudencia y la presunción de inocencia aquí yo creo que lo peor no son los cinco millones aparentemente de dólares que que la constructora brasileña Odebrecht le diera ni tan siquiera que haya indultado a Fujimori condenado a veinticinco años de prisión por asesino yo creo que lo peor de todo es que haya traficado con ese indulto para para comprar votos y evitar así su destitución por el parlamento peruano eso yo creo que es gravísimo

Voz 10 38:18 segunda cuestión el presidente argentino Mauricio Macri ofrece una larga entrevista en Hoy

Voz 1995 38:23 ya desde el palacio presidencial en la larga charla

Voz 10 38:25 es de una hora secuela esta pregunta sobre cómo le gustaría ser recordado

Voz 40 38:31 sí porque quiere que juguemos SETI cuando déjese presidente armamento a dejar de ser presidente se retirará

Voz 9 38:35 eh

Voz 40 38:36 a su vida personal y en familia cosa ningún uso

Voz 41 38:40 eh

Voz 38 38:44 cuando cuando se trata de políticos en el gobierno decir que quiere ser juzgado en vez de por qué quiere ser recordado para mí tiene muchísima agua en la pregunta porque me que que pudiera ser juzgado por blanqueo de capitales

Voz 10 39:00 bueno por fin qué delito tu ley no menor para saber por acoso

Voz 38 39:05 yo tengo cierta cierta simpatía por Madrid aunque a veces pienso que a lo mejor es mi antipatía hacia los Kirchner lo tiene de Acebes

Voz 10 39:14 con unos buenos ojos tenemos un pequeño problema barcos con el sonido vamos a hacerlo si te parece te vamos a llamar cuelga pillamos por teléfono lo vamos a hacer simplemente por teléfono porque es una pena no escuchar Viena a Marcos es verdad que la pregunta cómo te gustaría ser juzga encierra en sí mismo la maravilla de estos tiempos de estaría al com por inocente Inocente inocente Guarinos es mañana en el día de los Santos Inocentes vamos a ver si recuperamos a conversación con Marcos Marcos estas ayudará ahora perfecto ahora mejor seguimos tercera pregunta

Voz 1995 40:00 el elenco de la tripulación en Hawai una entrevista al gran y conocido periodista Pepe que incluyen su cuestionario una pregunta sobre videojuegos

Voz 10 40:10 es un personaje de un famoso videojuego cuál elegiría porque anual

Voz 42 40:17 Marcos de hecho yo creo que ya existe un videojuego de la película dejó más y que además en sí mismo es que son juego luego yo supongo que los actores salgan resumido que le gustaría pues participar en ese videojuego y no en otro aunque realmente que yo creo que para videojuegos que trasladarán a realidades paralelas pues yo me quedo más con con con reside en Bruselas luego

Voz 18 40:40 pues el Saville puso de pone escribirse en alguna de esas

Voz 10 40:45 el Resident Evil siempre cuesta la bailarina argentina Noelia pompa que mide tan solo uno veinticinco de estatura charla con el famoso presentador chileno de Telemundo Don Francisco

Voz 13 41:00 algo que te dolió mucho en alguna etapa de tu vida

Voz 42 41:08 aquí vivimos en la era de las apariencias y luego parece que se en lo físico prevalece sobre lo espiritual intelectual mira desgraciadamente hoy en día yo creo que la vida es más fácil para un vecino integral que que para el entuerto manco o como Noelia que que a de de ese metro XXV digo por supuesto que vayan de respetos para para esta bailarina tan especial

Voz 10 41:30 siguiendo cuestión el actor Hugh Jackman está a punto de estrenar el gran showman un biopic El equipo de tan famoso empresario circense la el circo de pequeños

Voz 42 41:44 la al circo yo creo que no se suele ir porque el circo lo lo bueno que tienes que es algo especial entonces las cosas especiales son las que vas una vez al año como mucho hoy en día sin embargo yo creo que es circo tienen una grandísima competencia en porque lo tenemos a diario por ejemplo en Japón Kika donde hay ilusionistas que vendan repúblicas inexistentes hay descensos desde la legalidad que se saltan la ley de financiación de los partidos y bueno ahí payasos pues de todo índole ahí con impresora de todo pero bueno ahí hay una competencia desleal hacia empatía en circo mucho intrusismo

Voz 14 42:18 el famoso domador leones no sé

Voz 10 42:21 a famosos que de si quieren verte que vengan a casa

Voz 42 42:24 exactamente

Voz 10 42:26 a los reporteros del programa el día después formularon la misma pregunta varios entrenadores españoles en la rueda de prensa posterior a sus partidos

Voz 7 42:36 después del partido que ha visto de este cero cero y de las preguntas que le han hecho mis compañeros cuál es la pregunta que realmente Se hace usted a sí mismo

Voz 42 42:45 es eso es muy curioso yo tiene que aquellos entrenadores que ganaron los partidos yo creo que la pregunta que se hace es algo así como cuanto más podré pedir fe de ficha la próxima temporada los que perdieron pues en cosas como sería buena idea haberme comprado la casa de saque me compré Marbella tanto yo creo que son preguntas más densos de humana las que deben de hacer

Voz 10 43:08 esto es entrenador vamos a la octava Russell Howard entrevista John Oliver presentador británico de uno de los políticos más exitosos de Estados Unidos te sientes siendo un outsider de la cultura estadounidense hijos dándoles de modo tan crudo que esta pregunta te encaja

Voz 42 43:28 bueno aquí yo sé esto tiene nada es interesante disquisición ni por qué aquí el tema es el que se de estadounidense a Estados Unidos para tener derecho a opinar sobre Estados Unidos o va tener una opinión porque curiosamente los Estados Unidos sí que suelen opinar sobre países que apenas conoce y hasta incluso actuar sobre ellos luego no sé por qué se quejan de que sucede lo contrario

Voz 14 43:52 y la cultura o ya han tu cultura está de por todas partes

Voz 42 43:57 exactamente yo creo que se conocen mucho más a través de los medios de comunicación de encina Guitar y cuando se conoce más de Estados Unidos sobre todos unidos que esto consumiros conocía otros países tienen va con los juzga

Voz 10 44:08 la siguiente cuestión desgarrador de padre familia Seth Mac Laine acude al show de ser Meyers para celebrar la emisión del episodio número trescientos de su serie

Voz 1 44:21 fieras más difícil de imaginar cuando era un niño que crearía una serie de dibujos que duraría trescientos episodios o que estarías nominado a un Grammy en la misma categoría que Bob Dylan

Voz 42 44:35 después de la controversia surgida tras la concesión del Nobel de Literatura voz y yo yo no sé si está nominado junto a él en otro premio es un motivo de celebración au o de preocupación ni pensarlo curiosos

Voz 10 44:48 vamos con la última Jimmy Fallon entrevista la actriz Anna Kendrick parte del reparto de la película Beats perfecto tres goles de villancico favorito cuál es tu villancico favorito Marcos por favor mucha sensibilidad en esta respuesta

Voz 42 45:05 bueno yo la verdad es que sean que ya una cantante de musicales de la pregunta yo creo que es muy poquito interesante también como intrascendentes eras posiblemente la respuesta yo no tengo hay más comenta

Voz 10 45:18 yo voy a decir hola ex haya solamente porque me gusta decirlo porque hay que mover la mandíbula esa fecha el son de los

Voz 42 45:28 la versión punki de The White Christmas que es muy muy muy interesante pero pero no sé no sé lo que habrá contestado

Voz 10 45:35 Marcos de Quinto como siempre muchísimas gracias extraordinarias tu respuestas

Voz 43 45:41 pero muchísimas gracias hombre más de la familia

Voz 10 45:44 sí cinco minutos en Hoy por hoy la Cadena Ser

Voz 46 51:53 nuevos daños nuevas nuevas nuevas

Voz 12 51:58 nuevos horizontes de nuevo de la posibilidad de nuevos retos

Voz 47 52:02 bueno ahora que me estás preguntando a todo

Voz 28 52:05 de Acapulco estaba pensando lo que tiene que salir por Ikea y que todo te suene familiar se han hecho escabrosos pero no no no está bien apuntado

Voz 10 52:15 por qué qué malos son imponer esas palabras impronunciables muy cerca nunca nunca lo habíamos visto así porque tú vas viendo cosas que tú sabe lo que son no voy no que yo veo es cuando vio el mueble que se Stone Hall de pueblo mi padre que han vendido sin embargo se llaman Billy curioso e fácil despedir bueno haberse acaba el dos mil diecisiete llega casi un año bueno para algunas cosas sí hemos pensado que llega el momento de hacer balance no sé para qué lo suyo

Voz 28 52:48 o sea cuando sacaba maño hay que hacer el balance es es lo que se hacen todos los medios si al parecer no puede pasar a dos mil dieciocho se sin el balance este no debe ser fundamental si no no acaba hasta que no está balance hecho y en general el vamos a decirlo dormir siete ha sido Vañó como vidas si eso me vendría en una línea conmovido año como había como idas todos los medios

Voz 10 53:10 estoy viendo aquí en el País por ejemplo ha hecho un resumen y no lo titula una si no lo hace trescientos sesenta y cinco días en alerta

Voz 12 53:18 es una manera un poco más cada año

Voz 28 53:22 el caso es que si estás viendo el país verás que casi todos los medios destacan lo mismo que si Tram Catalunya Un honestamente son cosas que a nosotros tampoco nos afecta demasiado la verdad no por ejemplo lo lo detrás no al principio parecía que va a ser un móvil Doña enamorados de movida hablamos de móvil on pero en realidad a nivel personal mi vida la de él

Voz 10 53:44 a seguir igual mucho puesto puesto esas cosas como Trump escriben hago indignados en Twitter pero luego su día es normal no dice su pareja

Voz 11 53:55 cariño no no tengo ganas de sexo Trump y tú estás pensando en el sexto

Voz 12 54:00 no eso no ocurre