Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias el Banco de España reconoce en su último informe que el incertidumbre en Cataluña lastra ya la economía de esa comunidad aunque no ha afectado al crecimiento de la economía de toda España en el último trimestre del año que ha sido de ocho décimas como en el trimestre anterior en este caso considera el Banco de España que el efecto ha sido contrarrestado por la exportación mientras tanto a esta hora la Diputación permanente del Parlament de Catalunya se encuentra reunida para estudiar si va a recurrir o no al Constitucional la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco vamos al Parlamento informa Pablo Tallón

Voz 3 00:42 eso en el Parlament en miniatura aprobará esta mañana con los votos de independentistas comunes la presentación del recurso ahora entender por ejemplo que el cese del guber con nada cabeza no con una medida Mi gradual y proporcional una postura que está avalada por un informe del Consell las garantías que aprobaron todos sus miembros excepto uno en este debate domina te Jones pastillas criticado el abuso que algunas supongo la aplicación del artículo con el que dice que el Estado se amparados los tribunales para tomar una decisión puramente política como ejemplo de ello ha recortado las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en campaña presumiendo de haber descabezado a los partidos independentistas también ha intervenido Carlos vistosa de Ciutadans que considera que la decisión era la única forma para frenar la deriva que según él estaba llevando a cabo el Govern de Cataluña es una sesión que está muy salpicada por las últimas elecciones carritos ha presumido del resultado de Ciutadans mientras que Miquel Iceta el líder socialista ha pedido que se abra una nueva etapa de diálogo después de felicitar tanto a dance por su triunfo como Catalunya tierras por pues el cuarto mayoría

Voz 0228 01:40 precisamente Cataluña ha anunciado esta mañana que ha iniciado ya los primeros contactos con Esquerra Republicana y con la CUP después de las pasadas elecciones y no descarta que Carles Puigdemont sea investido a distancia ha dicho uno de los candidatos

Voz 4 01:51 de esa lista de Junts per Catalunya y ex consejero Jordi

Voz 0228 01:53 Turull en Catalunya Ràdio

Voz 0019 01:56 pues m es mira todos los nosotros lo que nos planteamos es ver todas las posibilidades evidentemente porque nuestra intención es que sea Push the moon presidente y a partir de aquí veremos que pasa de qué manera podemos hacerlo tampoco vamos a dar muchas pistas porque ya sabemos cómo las gastan otros en todo caso Nos con centraremos en ponernos de acuerdo en quién debe estar en la mesa del Parlament y a partir de ahí hablaremos del debate de investidura

Voz 0228 02:21 más cosas la declaración de la activista Helena Maleno ante la justicia de Marruecos se ha aplazado una hora estaba prevista para las once su defensa ha pedido un aplazamiento para estudiar el expediente judicial se la acusa de tráfico de seres humanos a pesar de que la Audiencia Nacional descartó ya investiga la al no percibir ningún delito en su labor de auxilio a los inmigrantes que cruzan el Estrecho en patera Malena asegurado a la SER antes de esta vista que se siente tan

Voz 5 02:43 mi deber es afrontar lo que está pasando allí en lanzar el mensaje que es que no se puede criminalizar la solidaridad y que el derecho a la vida está por encima de cualquier práctica política

Voz 1434 03:02 la Reina es Madrid ya ha pasado a disposición judicial el chico de veintidós años que el lunes agredió a su mujer en Aranjuez en plena calle y a plena luz del día el joven agredió además a un hombre que acudió para auxiliar a la chica Israel hará

Voz 0047 03:14 es con gritos de te voy a matar si eres capaz de denunciar mi cuando salga de aquí te mato así se despidió el agresor mientras era arrestado por la policía por fortuna un hombre de sesenta y siete años salió en auxilio de la víctima que tiene veintitrés que no ha querido denunciar a su pareja por malos tratos a pesar de los insultos y los golpes que le propinó aquella mañana de Navidad y que probablemente no sean un caso aislado la rápida intervención de la Policía evitó que la agresión fuera mayor eso y la valentía de ese testigo que también recibió los golpes del agresor Ike tuvo que pasar por el hospital según fuentes policiales el detenido ha pasado ya a disposición judicial El

Voz 1434 03:49 buenas Superior de Justicia condenado a la Comunidad a devolver casi cinco millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas por una subvención que el Gobierno central concedió el municipio pero que nunca llegó a recibir los fondos llevaban paralizados desde el año dos mil diez en tiempos del Gobierno regional de Esperanza Aguirre Curro Corrales el consejero delegado de la EMV de Rivas celebra la sentencia pero lamenta que hayan tenido que recurrir a la justicia ante la inacción de los diferentes gobiernos regionales del Partido Popular de los últimos años

Voz 0228 04:19 una Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre poster

Voz 1168 04:21 no me ante por Ignacio González que que están en el ojo del huracán de tramas de corrupción gravísimas pero que además en el caso de que el Gobierno de Cristina Cifuentes que hace ya más de dos años que lleva presidiendo la Comunidad Madrid tampoco ha movido ni un dedo para pagarnos esos cinco millones de euros no

Voz 1434 04:41 y a esta hora la delegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa preside la reunión de coordinación del dispositivo especial de seguridad para las pruebas las campanadas la San Silvestre la cabalgata de Reyes siete grados en estos momentos en el centro de la capital

Voz 1995 05:11 Toni Garrido once y cinco minutos una hora menos en Canarias Javier Bardem muy buenos días buenos días encantado de que estés aquí cantante esto vamos a hablar de de de tu trabajo pero yo antes de comenzar tengo que decirte algo porque lo pienso muy sinceramente que que te veo tú hubiera sido un extraordinario Papa sea yo te veo porque Bardem tú sales bien en el cine fenomenal pero al óleo

Voz 7 05:37 imagínese de las orgías no creo que el Belén de la época oscura del papado si bien deberá te viene paparazzi no sé si yo entiendo lo del óleo que más que nada por el Cam vas por el por el por el lienzo por la cabeza que tengo que predomine el resto era un sitio hace falta fuma además el nombre no sé claro con qué nombre de Papa Plácido Papa Plácido bueno bien hace extra más dirigido como como no como sentado en nitrógeno cayendo por los dos lados de la mente como imagino hubiera sido brutal tiros bueno el otro día

Voz 1995 06:15 vamos a ser de uno de los trabajos de Twitter normalmente el Pablo es uno de los trabajos de tu vida pero antes eso es estuvo hablando con con otro actor con con el que trabaja en tu en tu mismo sector industria y nos planteamos y quedan adultos la industria entretenimiento por fin se dedica a los superhéroes a los emails a las comedias familiares no te digo ya en en esta época qué pasa con los adultos

Voz 6 06:39 pues no lo sé

Voz 0862 06:41 sí hombre yo creo que es verdad que la distancia entre las grandes superproducciones y las películas de muy bajo presupuesto ese cine mediano pues cada vez es menos con sonido y menos producido si es verdad que que cuesta ver películas

Voz 8 06:58 sí sí

Voz 0862 07:00 nada son público más soy más adulto más más de bueno me Quirós sesenta una historia que M

Voz 7 07:06 eh

Voz 0862 07:07 que me entran merezca Omega pensar hombre aunque es verdad que luego por ejemplo los Oscar si están apoyando últimamente ese tipo define lo cual está está muy bien porque leerá mucha repercusión firmes

Voz 9 07:18 es que ha visto una cosa hoy acaba de entrar hablando en los dos están los dos cines no porque el el actor que más dinero genera además gana algo así la vista a pasar entrar es Bindi

Voz 1995 07:29 sí sí sí

Voz 9 07:31 hay dos tipos de uno que es eso de espectáculo de autores que de cine

Voz 1995 07:37 dijo que hoy un apartamento donde si hablamos solamente de de de recaudación Angelo ayer contábamos noticia de que la película Churchill que habla de Winston Churchill

Voz 9 07:48 la de un proceso muy periodo más

Voz 1995 07:50 concreto buen querían advertir de que el el consumo de de puros es malo antes empezar a películas de serán

Voz 2 07:57 sí

Voz 0862 07:57 claro el cine tiene que ir allí

Voz 1995 08:00 demasiadas eh hay que echar demasiado el mensaje cuidado no no este señor fumaba

Voz 7 08:05 a seis niños no lo habéis pero cuando sale bien

Voz 1995 08:08 dice él con el coche se a toda leche nadie dice no chicos no no a Los Ángeles Los Ángeles la gente va normal no se hay demasiadas cosas que amortiguan la realidad hay otras que que apenas a las que apenas prestamos atención sobre todo Dhabi viendo en el cine americano cine que tienen grandísimas

Voz 0862 08:25 cosas y que

Voz 1995 08:27 y que tire también tasas tan gran

Voz 0862 08:29 de como cualquier cinematografía pero es verdad que la doble moral de allí es muy curiosa no como la violencia

Voz 1995 08:35 están tan permitida y como el sexto

Voz 0862 08:38 Powell fumar un puro

Voz 1995 08:40 que sí que es verdad que es nocivo para la salud digo el fumar un puro no el sexo

Voz 6 08:46 de pronto

Voz 0862 08:47 hacen hacen hay una una cosa extraordinaria sobre eso no gracias por la corrección política sino estimular ahora

Voz 1995 08:53 Javier Bardem el sexo es nocivo para no

Voz 0862 08:55 a al pueblo escuchen esto

Voz 2 09:05 ICV Bari alguien veinte más

Voz 10 09:08 eh les dan muy después

Voz 2 09:12 tu juventud Fawcett

Voz 1995 09:18 es una película escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa Sebastian a España el próximo mes de marzo y ofrece una nueva arista de un de un personaje ya global que es Pablo Escobar dice es la que cuenta en primera persona la periodista y presentadora Virginia Vallejo amante del narcotraficante a través de un de un libro narrando un pasaje muy muy muy concreto pero que ejemplifica muy bien al personaje en la radio como Le quitamos la imagen campos de Podemos horas a Javier Bardem Manoli sigue siendo potentísimo escucharte decir eso es muy potente S

Voz 7 09:47 Bardem colombiano en en inglés colombiano

Voz 1995 09:52 es es de una extraordinaria potencia

Voz 7 09:56 viniendo de tigre de tu voz me parecen un gracias maravilloso

Voz 0862 10:01 yo creo que tengo de las cosas más terribles que pueden tener ningún actor siempre ha estado muy

Voz 1995 10:06 en serio no puedo

Voz 7 10:09 no la radio Radio Voz si me dan imagen por lo menos puedo eh en dos horas y por eso no me gusta nada doblar

Voz 0862 10:21 películas porque es sobre el tema de la voz y el poder interpretar con la voz es un tema que a mí me me me ha causado mucho mucha tensión este fiesta el cuerpo involucrado entonces la imagen entonces me siento más cómodo pues cree cree

Voz 1995 10:39 desde esta gente que se oye ibicenca debido a que voten

Voz 11 10:41 sí sí sí estoy estoy claro a estas alturas es cada vez más

Voz 1995 10:47 tenemos hace cuarenta y ocho cuarenta

Voz 7 10:50 Topálov tendría madre mía que esto refuerza también mucho

Voz 1995 10:53 que no están escuchando anoche reforzada como qué bien me cae

Voz 7 10:56 Javier Bardem se pasa con mami pues fíjate cuando tras una película siempre me siempre

Voz 0862 11:00 dicen que cómo es eso de perder una película digo pues es como cuando coges una foto hay te mira así centrales de basura así o te escuchas en una cinta de esta es mi voz pues eso todo junto prosigue movimiento hoy desde ángulos que no sabes qué te han que te han disparado entonces eso es así es una película pues la pregunta en este caso

Voz 1995 11:24 este extraordinaria la potencia del personaje de tu interpretación y es muy potente a escucharse en en inglés colombiana eso sí que me imagino que el ejercicio como actor

Voz 0862 11:33 de de

Voz 1995 11:34 por qué con centrarte en cada uno de los movimientos gestos en el guión haciéndola más en un acento que no es el tuyo in universales un doble tiró

Voz 0862 11:40 que si era hacer un camino pero luego deshacer lo que intentamos hacer esta película en castellano en español en colombiano durante muchos años pero además hablar de Escobar necesitas dinero por hablar de Escobar porque Escobar tenía dinero entonces cuando la Cámara apunta a un sitio pues tienes que hacer un zoológico por animales aviones que surcan los cielos y Kirsten Llorca allí la Bogotá entonces de las películas en castellano desgraciadamente tienen un techo muy bajo la hora de de producir grandes películas en español porque internacionalmente no se venden bien lo cual es un da mucha pena prensa se entonces por ley de mercado esta película no se podía hacer en español y tuvimos que decidir si hacerlo hacerlas en inglés paramos el proyecto yo lo hablamos Fernando lo Novillo decidimos ir al adelante y trabajar justamente eso el reto de esa esencia ese idioma esos acentos diferentes de Bogotá de Pahissa en un idioma como el inglés bueno lo que hicimos fue exactamente el mismo trabajo aprender el idioma al al castellano y luego hacer

Voz 9 12:55 la cirugía en traerlo al inglés pero también existe como una variedad lingüística no hoy en día Estados Unidos con mucha influencia latina es que mezclar las dos no en este es es decir de estamos dando una dato empieza la pregunta en inglés lo remata hacen Espanyol no tú cómo viven los dos pudo tú a veces Cain lo mismo que hablar una mezcla entre el castellano inglés depende con quién hablas es sí si esto

Voz 0862 13:21 hablando con alguien en España y una español en Estados Unidos delante de alguna americanos si sucede eso pero pero no suelo intentar meterme en un sitio porque ideados para mí es muy complicada

Voz 1995 13:36 estas son resultado jo qué has hecho escucha T

Voz 12 13:38 dos a medio gas

Voz 2 13:41 pues fue

Voz 12 13:42 ah no no no no dispongo el dedo anda o Cannes moldes de sus estados

Voz 1995 13:49 hay que decir que el hijo de puta se entiende muy bien

Voz 13 13:51 no estoy seguro además no sé yo creo que Tom y Laura entendido pero

Voz 1995 13:57 esto es que siempre esas de las que tú haces es impresionante el trabajo que ha hecho Penélope

Voz 4 14:02 es más lo que

Voz 14 14:03 qué hago pues eso usted es que es más más no lo está

Voz 1995 14:06 no es la primera vez que en tu caso te enfrentas a un a un rey en todo un reto como éste recordemos el famoso Reinaldo Arenas en Antes que anochezca

Voz 2 14:17 maldito Basit Saura descarga aguanto a tener en cuenta

Voz 1995 14:25 es que la caracteriza la caracterización tiene un premio en la gente además en los Oscar mencionadas valora mucho cuando alguien se ha caracterizado gerentes hice una actriz joven de fea en una película esto está muy bien valorado pero deberían valorar mucho más trabajo con el que como el que tú haces en el Nantes gigantesca lo hicieron pero ese extraordinaria la la forma en la que tú te conviertes en otra persona simplemente con la voz

Voz 0862 14:50 bueno pues no sé qué decirte la verdad es que me está sorprendido esto esto justamente creo que es una de las grandes debilidades

Voz 7 14:58 allá va para vamos a acordar pues hacer una

Voz 0228 15:00 box o no pero es verdad que

Voz 0862 15:03 que que a mí me ayuda mucho el el total el el el y en ese sentido me ayudó mucho hacer un personaje real como Ramón Sampedro ordenando arena eso en este caso a Pablo Escobar porque hay una referencia tan importante y hay un camino seguir tan tan concreto que ayuda mucho a ah bueno a hacer ese ese carácter no ya a a encontrar esa voz fiesta forma hablar de comunicarse de andar porque eso para mí es lo más divertido de mi trabajo también intentar encontrar otro tipo de de personalidades en cierto modo me ayuda a

Voz 7 15:37 a a entender un poquito más la mía no hay quitarles

Voz 0862 15:41 juicios sobre las personas es importante

Voz 1995 15:43 interesantes pero vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con Javier Bardem en unos minutos

Voz 15 15:50 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 21:09 once y veintiún minutos una hora menos en Canarias seguimos hablando con Javier Bardem nominado al Premio Goya al mejor actor por lo bien Pablo al igual que Penélope

Voz 0862 21:16 ese día como como vamos a celebrar en casa ese día pues muy contentos es muy nerviosos también

Voz 1995 21:22 cuántos Goyas en impuestos un no parar

Voz 0862 21:26 no a ver me siento muy afortunado ir por el apoyo recibido siempre desde la Academia tengo tengo cinco ollas lo cual está muy bien ideas como productor que me hace mucha ilusión también como Pedro

Voz 1995 21:39 porque cuando te has jugado la tela se entre otros

Voz 0862 21:41 mentales eh

Voz 7 21:43 sí bueno en este caso

Voz 0862 21:46 pues me hace especial ilusión porque es un proyecto que le tengo mucho bueno lo tienen muy cerca de mi entonces el hecho de que hice ya se haya reconocido alguna forma pues nos gusta hagan guía

Voz 1995 21:56 algún momento donde como productor en este caso Pablo una película producida por el

Voz 7 22:01 cuando dices a esta escena

Voz 1995 22:03 bueno lo vamos a dejar un poquito más en qué momento abandonan un papel para convertirse simplemente porque además es un proyecto que durante diez años ese mucho tiempo es mucho tiempo en qué momento abandonan la preocupación comercial el coste de la película para centrarte solamente en en el actor pues fue difícil que fue

Voz 0862 22:20 una película difícil de poner en pie muy difícil luego se fue a se ha hecho con todo el equipo español el XXV poniendo al equipos español apoyado por gente gente de Colombia estuvimos rodando en Colombia hice rodó muy rápido esta película en ocho semanas lo cual es para una película como ésta pues no es mucho tiempo si la película se hacía a dos o tres tomas ahí vamos a un ritmo endiablado porque teníamos que ir a muchas localizaciones el que haya estado en Bogotá sabrá que en una cosa que se llama el Tarancón que es el tráfico que hay ahí que es terrible Rosa realmente puedes estar horas sin moverte en el coche con lo cual una de una localización a otra pueden ser dos tres horas con lo cual llegabas montadas rodaba un plano ya te ibas no ese ritmo te daba especial entrenaba una energía especial no estabas muy muy enchufado todo el Ciudad de es curioso el atasco

Voz 1995 23:18 es el fenómeno más global e ironía

Voz 0862 23:21 eres lo hemos de Bogotá es es es es es la leche empieza a las cinco de la mañana ya a las nueve todavía está el atasco

Voz 7 23:29 por lo tanto uno de los de Los Angeles se quejan pero tanto como esta no no

Voz 0862 23:37 pero también es decir que Bogotá una ciudad que me me encantó no la conocía la el maravillosa hija es un gran país base inca si la gente currabais trabajaba ahí los lo daban todo fue fue un equipo maravilloso la verdad

Voz 1995 23:50 bueno habrá que esperar al mes de marzo para verlo in Pablo pero es uno de los grandes grandes ausencias sino de los grandes papeles de los Andes personajes de la carrera de alguien que tiene ya muchos personajes en en su haber sido mucha ilusión lo todavía Javier saber que cada semana con Javier Limón descubrimos nuevo talento hace unas semanas estuvo con nosotros una joven talentosa que se llama dela de la rojas que canto en directo desde Boston para nosotros nos hace mucha ilusión saber que está involucrada en unos de otros nuevos proyectos

Voz 27 24:34 no no

Voz 28 24:37 esto forman parte de la banda sonora de la película que acabáis de derogar que en pero el de pollo de verdad

Voz 0862 24:44 es que si si es que como canta no es al fin entre empecé si está está está se está involucrada en la película de de Hadi el director iraní con la que hemos tenido la bendición todos de trabajar porque es un genio es un tipo realmente extraordinario en su en su género no como director como como ser humano y así que venga a España a hacer una película en español con el equipo enteramente en español pues eso es un lujo ella esta este tema está en la película él lo canta a misma clima Cuesta que también

Voz 28 25:26 hay que ver la catástrofe que gustan a cantar

Voz 0862 25:29 dos impresionante Emma pues vamos

Voz 28 25:31 qué pasa que sería espectador por quiero las llevamos

Voz 1995 25:34 llegar a esos cuando sabías en el papel

Voz 11 25:36 exceso nos traemos anhela tanto como invitado

Voz 7 25:39 apostilló tropas jabón es que sino la gente buenos quitando a Javier Bardem no está hoy de a cortar jamón pero si no te con

Voz 28 25:58 hay nosotros tenemos la ventaja de

Voz 1995 26:00 de contar con Javier Limón y cada semana te puedes imaginar que busca en la universidad donde están los talentos del mundo como como bien sabes en Berkeley busca al más brillante y nosotras a la radio desde Boston y claro hay descubrimos que el mundo lejos de ser un lugar oscuro que a veces lo parece edita arriba a veces da mucha luz algunos de los alumnos que están estudiando en Berkeley como es el caso anhela que acaba de terminar cuando tienen tienen luz como para iluminar varias capitales de provincia otra cosa que no ha hecho lo que pasa es que no sabemos esto da da premio no se ha hecho mucho quiere es uno de los pocos españoles que ésta de Los Simpson que se han adelantado a todo

Voz 9 26:35 no

Voz 1995 26:36 hemos visto que los Simpson sale en las Islas Canarias

Voz 9 26:38 cuando se fume el canario la central estará

Voz 15 26:41 entonces Don Quijote

Voz 7 26:44 el como pintor Joan Miro está el que de la escultura

Voz 30 26:53 dejaban mil yuan

Voz 7 26:56 la ciudad Javier Bardem a mi hijo con un diploma un dibujo frenó por Matt Groening decidirán si sales ahí no la verdad es que con los salió con la película

Voz 0862 27:17 la viejos sí salió al poco tiempo y alguien me mandó una noticia ídolo estuve buscando porque no me lo creía cuando lo vi

Voz 1995 27:25 tengo ilusión estará de color amarillo se aparte de eso soy pues es ya luego a la familia en la escena es Navidad que para este año hasta que cuño soy Simpson hasta que lo que me ha pasado no todo había salido los Ellison es es indiscutible

Voz 9 27:44 sí yo creo que es algo que ustedes

Voz 1995 27:46 a cualquier Converse cualquier discusión acaba ahí sí ya lo Simpson

Voz 9 27:51 no no hay nada más que añadir

Voz 1995 27:54 Javier es uno de los actores con con más talento hoy con una gran proyección además en tu caso parece que la proyección no termina saque unos servicios como una eterna promesa cumplida a la vez pero ya está muy cumplida pero sigues lo Bin Pablo demostraría eso que a pesar de todo la fuerza sigue siendo aviso y utilizas una imagen que en enero Juan Pablo que es la de una imagen muy muy brutal y muy reveladora con respecto al personaje de original y ese es que esas sobre cuyas imágenes tuyas

Voz 0862 28:24 sí bueno pero viene también de la del del de del animal favorito de de Pablo que era el que el que frecuentaba su zoológico el que más le gustaba el que se escapó del zoológico cuando derribaron la hacienda también es una bueno pues una simbología no de cómo es de cómo es el cómo era él no era un tipo con un ritmo muy concreto muy pausado muy lento pero el hipopótamo que yo sabía es el animal más feroz la sábana entonces cuando decide matar es es terrible es quizás más más feroz que en León entonces eso es lo lo que hacía Pablo Escobar no era una persona de un rito un ritmo muy lento y despide pronto a sus espaldas las espaldas a las personas la familia sobre todo pues con las mayores atrocidades que era la película que le hace un homenaje a eso que es Pablo Escobar en la piscina que cuando decidido matar y que la historia de eso Vida de su familia hice todo Godó de todo Colombia está la piscina medía aparece como como de la prefiere vamos pues un hipopótamo no con los ojos eh el colapso José Aranda el agua alma designa del agua y ahí decide matarla

Voz 9 29:33 es curioso tú has seguido con esta personaje estudiado este personaje había o hay algo de bueno en este señor pues es es maldad pura y dura

Voz 0862 29:43 bueno yo creo que tenía un ten tuvo un

Voz 9 29:45 un inicio yo creo que era un genio el sentido

Voz 0862 29:48 que si él en vez de haberlo puesto en crear una cosa tan terrible como narcotráfico hubiese puesto en una vacuna segura XXIX hubiese hecho algo extraordinario en la medicina porque el tipo inventó narcotráfico que hoy está hablando tanto terror tanta muerte México y otros tantos países tanta adicción hay tanta tanta miseria también eh eh pero hizo lo creo él con lo cual tenía una una una mente pues privilegiada para crear algo que no existía luego bueno pues se fue al lado oscuro dicen que era un buen padre bueno yo tengo mis reservas creo que un buen padre no hace caso a sus hijos

Voz 1995 30:26 como ejemplar por eso de no muy ejemplar acto

Voz 0862 30:29 pero sí es verdad que que que le tienen muy buena estima mucha gente todavía en Colombia por lo que hizo por el por las comunidades más desfavorecidas bueno yo tengo mi teoría sobre eso creo que sí que en un principio es verdad que el tenía mucho dinero y que quería echar una mano eso sí lo creo luego vio que era parte de eso podía utilizar ese eso como un voto que un refuerzo para su proyección no tanto

Voz 1995 30:53 país que decir antes de que te has fumado junto a otras doscientas personalidades de la cultura en un manifiesto de apoyo al activista Helena Maleno que va a ser juzgada hoy en Marruecos nos parece importante que que que utilice es que lo sigas haciendo trizas vienen altavoz pero hemos decidido no hablar contigo

Voz 2 31:07 pues nosotros estamos hasta arriba de política ya estaría

Voz 1995 31:12 Pablo se estrena el próximo mes de marzo después estaremos muy pendientes al estreno de la película es muy difícil decir esto Far Asghar Farhadi eso es lo hasta ahora

Voz 13 31:24 pues ya el mérito tú le conocen yo de un nombre más se le llamaba Fajardo bajar destaca me dijo Hadi al mes Hardy claro de cómo la compañía había sido el jardín atrae un placer amigo muchísimas gracias

Voz 31 31:47 el sitio

Voz 1995 36:08 remedios milagrosos creencias en base a falsos mitos prejuicios y opiniones buscar refugio porque aquí vais a ser descabezadas con el sable de la ciencia abrimos la sección con nuestras escépticos tenemos en Bilbao Luis Alfonso Gámez periodista de ciencia de el diario El Correo presentador de la serie y estéticos de BTV y autor del blog Mahony como estamos amigo bolsa hola qué tal cómo estamos un abrazo muy grande como siempre y en Valencia tenemos San José Miguel José Miguel Mulet profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia autor de transgénicos sin miedo y de la sección ciencia ficción El País Semanal de muchos libros de éxito como está muy bien hemos a otros que también hoy una pregunta los escépticos celebrarlo

Voz 7 36:50 la Navidad porque no es que no celebrar nos gusta a Japan ha dicho celebra a las pilla verdad J M Morais que no pero a que preguntarnos ofender que yo no no no no no celebra is si tú no eres escéptico tú te crees todo no ha por eso celebramos la Navidad celebramos la Navidad celebramos es más la Navidad se celebraba antes de la Navidad como eso a bueno sí que tiene que ver con una fiesta pagana sobre el sacaron cierta

Voz 39 37:20 Víctor exactamente

Voz 7 37:22 es que paganos S

Voz 39 37:25 no vamos a ver escépticos pero bueno empiezan a alargarse los días es un motivo de celebración

Voz 4 37:29 Nos gusta juntarnos con la familia y los amigos como cualquier persona siempre

Voz 39 37:35 bueno pues no hay ningún motivo malo en la Navidad para para cualquier motivo es bueno perdón para para celebrar el cosas con con la gente que quieres jugar vamos a entrar

Voz 1995 37:45 en materia eh porque el tema de si realmente interesante pero antes me gustaría comentar con vosotros una noticia que conocíamos ayer por la noche e la Agencia de Seguridad Alimentaria de Australia ha aprobado el arroz dorado para consumo humano con fines humanitarios es un arroz transgénico que por fin eh tiene la licencia australiana jets previsible que también lo tengan otros lugares qué te parece la medida Mulet

Voz 4 38:06 hombre me parece general hay que tener en cuenta que está Rot lleva veinte años de investigación y desarrollo

Voz 1995 38:11 creo que es un proyecto de Peter Dale

Voz 4 38:13 Bush que las primeras versiones no funcionaban muy bien osea que ha costado ponerlo a punto que está libre de patente osea que se va a ceder en los sitios donde haga falta que tengamos en cuenta que el veinticinco por ciento de la población mundial come solamente arroz el arroz son un alimento muy pobre que entre otras cosas no tiene vitamina esto hace que la gente de los países pobres sufra ceguera seca poseer oftalmología que es la ceguera que se produce por falta de vitamina A INE ha explicado el mente hace dos años tuvimos ataques a campos experimentales por parte de grupos ecologistas pero en fin espero que recapaciten habría que decir que lo que es autorizado sólo arroz pero este año se autorizó el plátano dorado que también era rico en vitamina Ike en España en Lleida tenemos un grupo de investigación que ha desarrollado maíz dorado rico en vitamina A y también se está investigando la yuca dorada osea que es una tecnología que va a tener mucha seguida lo habéis probado sea sirve para populares aquí también no no yo tengo ganas de hecho estoy en contacto porque son muy amigos míos los grupos en grupo esa Capello Christophe en Lleida Illes pedí semillas pero claro como el tema de que hay tanta regulación tanta cosa pues les daba un poco de miedo mandar velas por si no se incumplían alguna ley o alguna cosa pero ello no me moriré

Voz 7 39:32 a ella como digo si haces esa Padilla yo voy hombre entra no no no no

Voz 14 39:37 cambiamos que hacerla en el Turia porque siempre la haremos como cuando hagamos Rita a las elecciones lo primero que hizo Jorge con una paella gigante ya os lo digo yo

Voz 39 39:46 bueno pues esa es la noticia de última hora en la noticia además es que ha pasado todos los controles como tiene que ser no y como hombre y como a pasar todos los todos los alimentos transgénicos lo que pasa es que hay una oposición irracional a los tras el ambiente que se basa en que son seguros pero no nos gustan habría que decir que sin hacer ruido el día veinte

Voz 4 40:09 dos se aprobaron seis nuevos géneros para consumo en Europa que esto parece que aquí seamos todos ante transgénicos y ahora mismo tenemos casi noventa aprobados para uso en Europa sin hacer ruido

Voz 39 40:20 y eso por no decir que llevamos transgénicos en en los euros no por ejemplo

Voz 2 40:24 día de la grada el algodón el algodón que utilizan los billetes de euro bueno y la ropa los vaqueros y todo lo demás era pero pero es una cosa de pijos el estar contra otras técnicos la verdad es que se bueno vamos a

Voz 1995 40:36 otro asunto de la Navidad que es una tradición que se pierde la noche de los tiempos

Voz 7 40:40 como comentábamos pagana o no la Navidad llena de rituales y ceremonias

Voz 1995 40:45 nunca hemos hablado con vosotros de historia dijo un ámbito que también el que también se beneficia de una mirada de veo necesita una mirada estética dentro del ámbito de la historia el tema que fascina constantemente una y otra vez

Voz 2 40:58 es el asunto de las nazis

Voz 7 41:01 semana parecía una nueva nación sobre los nazis y la Navidad como

Voz 1995 41:07 a reconciliar el mensaje de paz y amor entre los hombres de buena voluntad con el deseo de exterminio de las razas inferiores es todo un misterio Sergio hasta buenos días

Voz 2 41:14 hola

Voz 40 41:15 hola Toni buenos días bueno las ya de los nazis como todos lo que les definía son una especie de reverso oscuro de lo mejor del ser humano imaginados moldes para horneamos galletas en forma de esvástica la llegada de la alegre hombre del solsticio lugar de Papá Noel para darle a los sólo a los niños Arias en lo alto del árbol nada de la estrella que guió a los sabios a Belén sino una rueda de sol una forma geométrica con un sorprendente parecido

Voz 2 41:39 os sorpresa a una esvástica y luego este villancico eterno

Voz 1995 41:43 sí

Voz 41 41:46 ya

Voz 40 41:49 a a Noche de Paz el cambiaron la letra para que no salieran y la Virgen y el Niño sino se celebraba la naturaleza en la maternidad nada en el manual que repartían entre los cargos nazis para explicar la nueva Navidad amarilla era la madre de toda Alemania y los reyes magos serán obreros alemanes que acudían a visitar a Hitler el Mesías un hombre destinado a convertirse en dios salvador del pueblo alemán en este sentido su villancico favorito era éste lo escuchamos villancicos si Tony decía textualmente noche sublime de estrellas claras que como largos puentes conectan nuestros corazones a la profunda inmensidad o hay que renovar la tierra como si fuera un recién nacido madres en vuestros corazones late el corazón de un nuevo mundo

Voz 7 42:47 pues nada a la luz de lo que sabemos sobre los franceses esto

Voz 40 42:51 escalofriante sí la verdad es que no valen alienta mucho lo escribió Hans Baumann a los veintidós años en mil novecientos treinta y seis cuando era miembro de las juventudes hitlerianas hay que decir que la mayor parte de los jerarcas nazis por más refirieron durante la mayor parte del Reich llevarse bien con la Iglesia hay que incluso Hilda este definiera en ciertos momentos como católico en realidad querían fundar su propia religión y conmemorar el nacimiento de un niño judío en Oriente pues ya no les hacía especialmente ilusión

Voz 7 43:18 pues no creo además recuerden que era católico como era mayor mayor parte los alemanes lo no tenían fácil los nazis para convencer a todo un país de cambiar una traición y no sólo eso

Voz 40 43:28 Toni hay tradiciones ya imprescindibles de estas fiestas que ya se han extendido por todo Occidente pero que son alemanas de origen el mercado navideño el calendario de Adviento y el propio árbol de navidad así que la estar formaron mirando hacia la mitología cristianas de Alemania ya las supuestas tradiciones Arias la celebración del solsticio de invierno o la llegada del dios Odín que sustituiría a Santa Claus y los calendarios de Adviento en vez de imágenes navideñas tenían imágenes militares la guerra de los nazis contra la Navidad fue tan intensa que muchos alemanes optaron por celebrar la Navidad cristiana como acto de su versión

Voz 1995 44:01 pues luego llegó la guerra es acabaría las ganas de celebrar nada siquiera como de su partido

Voz 40 44:05 en efecto mira cómo era el sentido del humor berlinés que las navidades de mil novecientos cuarenta y cuatro el chiste que recorría toda la ciudad era se practicó regala ataúdes llevaban años promoviendo regalos bélicos para niños soldaditos de chocolate todos cañón sitos bombas delitos las Navidades nazi es en realidad acabaron muy mal parados

Voz 7 44:29 Sergio es fascinante la fascinación a su vez sí sí curioso sí

Voz 39 44:33 érase queda fascinación por los nazis es normal porque son muy malos y nos gustan los extremos los nazis puestos en películas y los hemos visto todos Molano en las mejores de Indiana Jones son las de nazis la guerra de las galaxias está llenas de nazis tiene algo tiene algo esa estética nazi que está como muy estudiada no oí yo creo que originará una buena esto

Voz 4 44:57 día necesita un bueno muy bueno malo

Voz 39 45:00 muy malo carismático

Voz 4 45:03 en piensan Star Wars exactamente todos los malos todo el Imperio copiar estética nazi porque es el carisma en la garra digamos la personalidad del malo y que no tenga nada de humanidad que sea el mal en estado puro

Voz 9 45:18 pero eso hace que luego el héroe sean más bueno

Voz 1995 45:21 Matías Pérez como una y otra vez el tema aparece de mil maneras y sigue generando mucho interés ayer en dos periódicos corte muy distinto Abc y Público publicaban sendos artículos sobre las Navidades nací están entre lo más leído el día si uno mira la plasmación televisiva que está mal a nuestra disposición velos canales de documentales hemos hecho pequeño montaje que resume algunos de los documentales que se ven sobre los nazis estos días en fin

Voz 2 45:49 juzguen ustedes mismos

Voz 7 45:52 los nazis y el libro del poder en estos son los secretos de las mega estructuras nazis

Voz 15 45:59 aquí mega estructuras tres el inicio de la historia prohibida los ovnis secreto

Voz 7 46:04 dos de los nazis mitos y leyenda

Voz 18 46:08 el oro de los nazis cazadores y bueno

Voz 1995 46:13 en la conspiración

Voz 0862 46:15 los de banquillo

Voz 2 46:18 incluye la muerte de los nazis

Voz 39 46:22 esto es una pequeña muestra es una pequeña muestra ahí todo pero fíjate que ha habido muchas referencias esotéricas ahí Los Platillos Volantes él no se sabía es que además de que es una de las principales revistas esotéricas españolas las fundó un miembro de de y ha habido nazis en los orígenes de gran parte de las revistas esotéricas os de algunas en las revistas esotéricas españolas cada cuatro cinco meses hay una esvástica o un nazi Adolf Hitler desde hace veinte treinta años si saben de ellos saben que vende había una revista divulgación en España que cuando era menos habitual los desnudos cada año ponía un desnudo femenino va a poder ser en la portada en verano porque te lo decían es lo que vende pues ellos hacen lo mismo decir la estética nazi vende cualquier cosa que le pongas nazi detrás es lo que decía JM no los malos son los malos más malos los unos con los manuales cualquier titular que que que lleven hasta incluido nazi te llama la atención en otra forma exportamos agravando perdóname si te vamos

Voz 1995 47:25 pero hablando enseguida veremos qué hacer una una pequeña pausa enseguida volvemos con esta fascinación nazi

