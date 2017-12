Hoy por Hoy (27/12/2017 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once

Voz 1995 00:02 en Canarias hoy por hoy hora José Antonio Marcos buenos días hola qué tal buenos días

Voz 1018 00:09 en la Diputación permanente que gobierna de forma interina en la Cámara autonómica ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco tras la declaración unilateral de independencia la propuesta ha salido adelante gracias al respaldo de ellos pero si Cataluña si que es pot aunque no la de la CUP que ha optado por la abstención vamos en directo al Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 00:29 Lluís Corominas de John Parish y Sagarra un informe del Consell de Garantías que concluye que el cese del nada cabeza fue desproporcionado

Voz 2 00:38 la manera si son Parlament como

Voz 1018 00:41 por casa un presidente John la forma de dice

Voz 1673 00:44 a ver el Parlament de cesar aún presiden está plenamente estipulado en el Estatuto amparado por la Constitución como estas acciones no están previstas en ningún caso en el ciento cincuenta y cinco el Estado ha hecho un abuso con su aplicación argumenta Corominas no lo ve así Carlos Carrizo de Ciutadans que argumenta que los independentistas no dejaron más opción que cortar por lo sano

Voz 2 01:02 curso una posible rectificación sirvió

Voz 3 01:05 para dar la palabra a los catalanes cuando nuestra democracia y nuestro Parlament nuestro Parlamento fueron secuestrados por el Gobierno y por la Mesa del Parlamento si éste el recurso ha de ser el primer paso para demostrar que ustedes se someten a la ley al Tribunal Constitucional a partir de ahora pues bienvenido sea

Voz 1673 01:26 la CUP comparte las criticas al ciento cincuenta y cinco pero se ha abstenido porque dice no reconocerá la legitimidad

Voz 1018 01:32 situación hola ese segundo recurso al TC con tres artículo ciento cincuenta y cinco después de que presentó Podemos el pasado cuatro de diciembre sobre Cataluña en la situación política surgida de las urnas el pasado día veintiuno esta mañana estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy Juan Arza dimitido secretario de Estudios del Partido Popular en esa comunidad especialmente crítico con la gestión política de su partido y del Gobierno en la respuesta al desafío independentista

Voz 4 01:54 creo que no se han estado haciendo las cosas bien en relación a al al llamado conflicto catalán efectivamente no no se actuó con la suficiente diligencia o con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum se cayó de cuatro patas en la trampa que lindes mismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo a mi juicio desde luego una cosa como el uno de octubre no puede ocurrir sin que no digo inmediatamente no vivo el día siguiente no oigo la semana siguiente pero sí que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien asumido las las consecuencias no que alguien ha asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que fue un desastre de quién dirija el PP catalán debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesto a dedo

Voz 1018 02:52 hora doce y tres minutos el Ministerio del Interior continua reunido el pacto anti yihadista a un encuentro al que finalmente ha acudido Podemos aunque no lo han hecho los partido nacionalistas de Cataluña allí Euskadi la reunión está convocada por el ministro Zoido para informar sobre las investigaciones tras los atentados terroristas del mes de agosto en Cataluña Ana Terradillos

Voz 5 03:10 exactamente lo que se va a dar a conocer al resto de fuerzas parlamentarias es un informe que ha centralizado el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado que nos cuenta interior avanza datos novedosos dicen sobre las células de Barcelona de tapiz también medidas de autoprotección para policías y también para ciudadanos como dices al final podemos estar aquí según Interior ha sido una larga noche de negociaciones porque en un primer momento no pensaban venir al final han decidido Bilic y sobretodo interior les deja acudir a pesar de que no han firmado ese pacto anti yihadista se prevé que la comparecencia del ministro sea alrededor de la una de la tarde

Voz 1018 03:45 gracias Ana hay otra reunión en marcha en este caso en el Ministerio de Sanidad de la ministra con representantes de las comunidades y los ayuntamientos que forman parte del pacto de Estado contra la violencia de género una lacra que deja ya cuarenta y ocho víctimas mortales en lo que llevamos de año las comunidades gobernadas por el PSOE han decidido rebajar el nivel político de representación en señal de protesta por la falta de compromisos concretos del Gobierno para poner en marcha las medidas las doscientas once medidas consensuadas y articular además mecanismos de financiación que garanticen un mínimo de doscientos millones de euros el próximo año Mariola

Voz 0259 04:17 sobre la mesa de esta reunión estará inevitablemente el análisis de los fallos de los dos últimos asesinatos matices machistas de los últimos días el de Sant Adrià de Besòs en Barcelona y el de Benicàssim en Valencia las dos víctimas habían denunciado y acabaron asesinadas antes de entrar en la reunión ha hablado la ministra Montserrat para garantizar que habrá dinero haya nuevos presupuestos ose prorroguen

Voz 6 04:41 como ya se ha una PNL en el Congreso de los Diputados si hay prorrogar el del si hay prórroga el mismo presupuesto va a haber una modificación de crédito para cumplir el Pacto

Voz 7 04:53 estamos si hay presupuestos pues va a ver presupuestos y como todas las fuerzas políticas estamos acuerdo en este pacto las fuerzas políticas van a avalar iban a aprobar el presupuesto de dos mil dieciocho donde va es donde van a ver las partidas presupuestarias acordadas en el Pacto de Estado

Voz 0259 05:10 la ministra considera que hay con la reunión de hoy en esta conferencia sectorial a la que no asisten como dices las consejera socialista se pone en marcha el pacto de Estado y se estudiará la implantación de las doscientas trece medidas

Voz 1018 05:26 bien dibujo de esto ahora puede completarse en la Delegación del Gobierno en Madrid donde se ultima despliegue de seguridad de cara a Nochevieja y la cabalgata de Reyes dos convocatorias que concentran a miles de personas en el centro de la ciudad en fechas muy marcadas con gran repercusión mediática Alfonso Ojea

Voz 0089 05:39 qué tal buenas tardes en efecto el día treinta y uno vamos con en las uvas en la Puerta del Sol habrá más obstáculos hay ya más obstáculos para impedir un atentado terrorista en esta madrileña Plaza por lo tanto hay menos espacio esto significa que solamente van a poder acceder de veinte mil personas

Voz 9 05:55 la celebración del reloj es decir

Voz 0089 05:57 cinco mil personas menos que el año pasado a las nueve de la noche del día XXXI se proceda al desalojo de la Puerta del Sol una hora después ya podrá entrar el público el día cinco Cabalgata de Reyes un helicóptero del servicio aéreo del Cuerpo Nacional de Policía va a estar grabando continuamente el recorrido de la cabalgata a lo largo del madrileño Paseo de la Castellana unos dos mil efectivos policiales se van a desplegar en toda esa zona está prohibido el acceso de camiones desde primera hora de la tarde sólo podrán circular turismos los responsables de la seguridad pública reunidos aquí en la Delegación del Gobierno en Madrid recuerdan que continuamos en el nivel cuatro de alerta antiterrorista

Voz 1018 06:36 ah gracias Alfonso de unos segundos algunas cuestiones más con Saras el hay Adrián Prado

Voz 10 06:40 el Banco de España reconoce en su último informe que la incertidumbre en Cataluña lastra la economía de esa comunidad aunque no ha afectado al crecimiento de la economía en toda España en el último trimestre del año que ha sido de ocho décimas como en el trimestre anterior en este caso considera que el efecto ha sido contrarrestado por la exportación

Voz 0019 06:54 el comienzo de la campaña comercial navideña no cumple las expectativas según la patronal dice la Confederación Española de Comercio que la campaña de ventas navideñas ha empezado tarde y sin la fuerza que se esperaba confían en que las ventas remonte en esta semana

Voz 10 07:05 las ventas del comercio al por menor montaron en noviembre un dos por ciento interanual según datos del Instituto Nacional de Estadística Por comunidades Madrid es la que ha registrado mayores incrementos seguida de Navarra Islas Baleares en conjunto las ventas están como en dos mil diez a precios constantes

Voz 0019 07:18 en la bolsa el Ibex es el único de los principales parqués de Europa que registra pérdidas hasta ahora cae un cero coma dos por ciento y cotiza por encima de los diez mil cien puntos la prima de riesgo está en los ciento seis

Voz 1018 07:27 puntos básicos Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias José Antonio diecisiete una hora menos en Canarias hoy por hoy

Voz 11 07:39 así en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:43 el pasado sábado veintitrés de diciembre un premio gordo de Loterías escondí entre las páginas del Boletín Oficial del Estado el cese de don Jorge Moragas Sánchez como director del gabinete de prensa de la presidencia del Gobierno y su nombramiento como embajador representante permanente de España ante Naciones Unidas e enhorabuena

Voz 2 08:00 en Jorge Cruz buenos días muy buenos días tal enhorabuena también

Voz 9 08:07 en efecto es una gran noticia para Damon Jorge Moragas Sánchez no tan buena para don Román Oyarzun Marchesi cesado en ese mismo Boe y para el que no se han encontrado a un destino algo habré hecho bien porque en el Gobierno de Rajoy no hay como rascar el fondo del barril del fracaso para ser impulsado hacia el éxito Donald o al menos mantenido en un puesto en el que los electores no te quieren como ha demostrado con Javier García Albiol aquí el el presidente no ha dejado dimitir después de hacerlo

Voz 2 08:31 no valen Catalunya no lo dejan dimitir por el qué dirán

Voz 9 08:35 bueno aunque lo que decimos es cielo santo deja de emitir a este hombre que te lo está pidiendo de rodillas y te das cuenta porque es muy alto pero a lo que íbamos al nuevo destino de moradas en la ONU ojo que no es un nombramiento político sino un giro vital así lo ha explicado Rajoy

Voz 2 08:48 si me hacen caso Omid que algún conocimiento de causa tengo al menos que este asunto no busquen ninguna motivación de tipo político quería dar un giro a su vida es una embajada que él conoce bien Moragas como un giro a su vida de Costa de pero claro pero esto está vivo en la sugiero comprarle una moto del París Dakar eso es un giro vital El

Voz 9 09:14 la subida a cambiar porque para empezar Se largas Se marcha cosa que cómodos tal y como se está poniendo la legislatura sólo puede ser bueno para él

Voz 2 09:21 pero vital perdón a como nosotros

Voz 12 09:24 nuestro eh

Voz 9 09:26 él cobraba en supuesta anterior ciento quince mil euros al año ahora cobrará doscientos mil es una subida de casi el cincuenta por ciento no está nada mal en Nueva York es una ciudad más cara que Madrid hay que entenderlo pero tengamos en cuenta que la casa la tiene pagada es una residencia coqueta con vistas a Central Park

Voz 2 09:43 si alguien nada más cerquita del trabajo no es desde luego el único exalto cargo del Gobierno de Rajoy cuya vida mejora usábamos el el peor mes bueno luego lo contamos

Voz 1995 09:55 el subida mejora gracias a ganar el Partido Popular

Voz 9 09:57 llegó el caso del ex ministro de Educación Cultura y Deporte José Ignacio Wert fue uno de los más sonados él pidió un destino en París por razones personales ir Rajoy a pesar de que la gestión de Wert había sido la más polémica de la legislatura le complació convirtiéndole en jefe de la delegación permanente de España ante la OCDE en ese cargo cobra diez mil euros al mes vive en un piso de quinientos metros cuadrados en el barrio más lujoso de París y que nos cuesta a ti y a mí once mil euros al mes efectivamente

Voz 1995 10:24 a los que nos están escuchando también les cuesta

Voz 9 10:26 en los cuesta set más de setecientos mil euros el planteamiento de jardín hizo la indemnización por dejar el cargo de ministro que es de más de cuatro mil euros al mes

Voz 2 10:35 este nombramiento se llevó a cabo algunos encontraron dificultades y algunos cargos no llegaron por fin a materializarse

Voz 9 10:42 sería el caso del ex ministro de Industria José Manuel Soria que tuvo que dimitir de su cargo de ministro de su escaño y también de la presidencia del PP en Canarias por dar explicaciones confusas sobre porqué aparecía su nombre en los papeles de Panamá Rajoy quiso premiar le o quitárselo de encima dándole un cargo en el Banco Mundial pero Soria decidió no aceptar lo según él por presiones del Gobierno según el Gobierno porque no le dio la gana de aceptarlo Rajoy defendió el nombramiento hasta el final haciendo una distinción que Rajoy comprende pero España no

Voz 13 11:10 no estamos hablando de un tema que afecte a un político en este momento estamos hablando

Voz 9 11:15 un funcionario que actúan como

Voz 13 11:17 a tu todo funcionan las políticas dejas

Voz 9 11:20 externo en el instante mismo

Voz 2 11:22 a partir de ahí cuando te cese Llanos de político

Voz 9 11:25 lástima que sea una doctrina que no la compartan en su propio partido porque ésta fue la reacción de Núñez Feijóo al nombramiento interruptus de Soria

Voz 2 11:32 difícil de entender ese nombramiento probablemente para mucha gente si el Gobierno que tiene que dar explicaciones en mi opinión sí

Voz 9 11:38 la conclusión a la que hemos llegado en la redacción Toni es que Rajoy quiere hacer estos nombramientos a los políticos que sirven a su lado lo hacen tirando a mal no como premio sino como consuelo y así viven con solados Acebes en Iberdrola Zaplana en Telefónica hay tantos y tantos políticos de todo signo ojo por entender pero también Salgado Solbes ha ocupado feliz expuestos en grandes eléctricas y los que tienen responsabilidades autonómicas acaban en los consejos consultivos de las comunidades menos en Madrid donde el organismo fue eliminado por Manuela Carmena en dos mil quince ahorrándose más de cuatro millones de euros al año y en Cantabria donde no existe Consejo Consultivo porque los ex presidentes pues acaba trabajando en la tele pero sí allí en los consejos consultivos viven tranquilos los ex mandatarios redactando sus dictámenes no vinculantes en lo que sería el equivalente político a Prado soleados a de soleado Pradas rodeados era la residencia con la que soñaba Sofía Grillo en las chica

Voz 2 12:36 ahí me ha sorprendido el cierre de mayo viene camino pero este cierre no siempre es buen momento para recordar a siempre padres para los soleados allí allí un día

Voz 1995 17:11 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día de hoy cómo puede la ciencia avalar los increíbles resultados médicos de la aplicación de un indulto ahora que Fujimori están mucho mejor tras ser indultado es posible aplicar los entornos sin crímenes de lesa humanidad tipo señor Bárcenas tómese usted un indulto tres veces al día cada ocho horas escuchando los independentistas justificar que se puede gobernar o ejercer la representatividad en el parlamento local desde el extranjero estamos abriendo las puertas al teletrabajo parlamentario hablarse de teletrabajo como controlarán los jefes las dos horas y media de trabajo en casa que deben realizar semanalmente los doscientos cincuenta mil empleados públicos de la Junta de Andalucía crearán un grupo de Whatsapp ahora que el ex jefe de gabinete Jorge Moragas ha salido rumbo a la sede de Naciones Unidas en un nuevo caso de retiro dorado como les contábamos continuamos que cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político podemos considerar que hay vientos de cambio en Oriente Medio cuando Arabia Saudí deja las ajedrecistas jugar sin pañuelo pero no caminar por la calle sin él o cuando Xavi Hernández afirma que Qatar es una dictadura así pero que la gente es muy feliz es producto de esa felicidad que España vaya a vender ciento cuarenta y un millones de euros en munición a Arabia Saudí son ciento cuarenta y un millones de pura alegría

