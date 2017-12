Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal muy buenos días los vientos que nos deja la borrasca Bruno empujan desde anoche las llamas que están arrasando el monte cerca de Pollença al norte de Mallorca en un primer momento hubo incluso que desalojar a sesenta vecinos pero ya de madrugada han podido volver a casa Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá como están las cosas un día cada día pues a esta hora siguen trabajando los equipos terrestres de emergencia en el norte de la isla para intentar controlar y extinguir después incendio que se iniciaba anoche cerca de Pollença con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora pero en principio el viento ha amainado y está ahora mismo entre veinte y treinta kilómetros por hora con puntas de cincuenta kilómetros en un primer momento como decías se desalojaron sesenta viviendas que pudieron volver luego pasadas ya un par de horas a sus casas todos los vecinos desalojados desde el Govern aseguran que todo apunta que el incendio se ha originado por una explosión de una torre de atención que estarán a la espera de que amanezca para que se puedan incorporar los medios aéreos gracias Bauzá horas antes también en Mallorca en Alcudia ha muerto ahogado un hombre mientras hacía wind surf min al parecer por efectos del temporal es la segunda víctima mortal asociada Bruno porque en la península en Segur de Calafell en Tarragona otro hombre ha muerto al caer desde su balcón estaba tratando de arreglar una ventana haya ha perdido el equilibrio por una ráfaga de viento es jueves es veintiocho de diciembre y en Cataluña hay mucha palabra hay pocas novedades en ausencia de noticias ser redobla la presión sobre Ciudadanos para que intente formar gobierno al PP se suma ahora también el PSOE

no a esperar a ver qué pasa en el mundo e incluso la patronal catalana pidió ayer a Ciudadanos la valentía y esto es literal la responsabilidad Sein de formar gobierno quién el campo independentista la palabra es telemática porque la lista de Junts per Cataluña no descarta intentar que Puigdemont intente la investidura a distancia desde Bruselas sus socios no obstante competidores de Esquerra no lo ven mucho Gabriel Rufián

Voz 4 02:25 con todo respeto eh pero yo creo que que al final no se puede tener un presidente

Voz 1157 02:29 y mientras estaba hernia esa metáfora satírica de una comunidad autónoma formada por Barcelona y Tarragona que pide poder independizarse de Cataluña recorre ya la prensa internacional con la misma rapidez intensidad que todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en el proceso de Europa a Estados Unidos de Euronews al New York Times

y además Jordi Pujol Ferrusola dormido

Voz 1157 02:52 casa tras depositar la fianza que le ha permitido salir de la cárcel en libertad provisional

Voz 1827 02:57 el hijo mayor del ex president llevaba en la cárcel ocho meses según fuentes de la familia Pujol ha reunido los quinientos mil euros de la fianza gracias a préstamo de familiares y amigos

Voz 1157 03:06 en Cartagena la Guardia Civil investiga la muerte de un chico de quince años al que han encontrado inconsciente en plena calle con heridas graves

Voz 1827 03:13 ya en el hospital donde no ha podido superar las graves contusiones que sufría

Voz 1157 03:17 en la Junta de Extremadura ha conseguido parar in extremis la venta de un busto de Carlos quinto del siglo XVI estaba en el Palacio de Abel en Plasencia y pertenece a la familia Falcó que lo iba a subastar mañana mismo en Madrid y en deportes el Manchester City de Guardiola deja casi sentenciada la Liga inglesa en diciembre Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 03:40 buenos días Pepa con su triunfo anoche en el campo del Newcastle cero uno que amplía su ventaja en la tabla a los quince puntos sin que haya terminado todavía la primera vuelta un dominio incontestable de la Premi en la Premier que le coloca también entre los favoritos para ganar la Champions aunque él tiene otro favorito

Voz 5 03:53 a lo mejor Messi el Barcelona el Twitter favorito solo

Voz 1161 03:56 han cedido un empate ir son dieciocho victorias seguidas del City en la jornada veinte que se completa esta noche con el Crystal Palace arsenal desde las

Voz 1157 04:06 y la pregunta esta mañana es Bruno se ha ido ya lo que deja aquí ahora es su colega Luismi Pérez buenos días

Voz 6 04:14 buenos días Pepa así es son los coletazos ya de Bruno la situación típica de vientos del noroeste que todavía son húmedos en muchas zonas del país sobre todo cuanto más al norte pero ya lo que es el temporal en si no os abandona cuidado porque todavía el viento soplará fuerte en las costas del Cantábrico en los Pirineos y también en las costas mediterráneas entre las con la del Júcar y el Ebro donde más muchas nubes ya decimos cuanto más al norte todavía con lluvias intermitentes en Galicia el Cantábrico y los Pirineos cota de nieve de mil mil doscientos metros esta mañana todavía algunos chaparrones el resto del interior peninsular Pepa en el Mediterráneo no vamos a tener lluvias Joy en Canarias va a aumentar las nubes al norte de las hijas van a acabar cayendo algunos chubascos

Voz 7 04:56 siempre me gustó

Voz 3 05:05 no porque estén tan

Voz 1157 05:14 se pueden vestir telemáticamente aún presidente de la Generalitat se puede gobernar una Comunidad Autónoma aún país vía Skype como decía Gabriel Rufián bueno pues son incógnitas que seguimos tratando de despejar hoy cuando la política se cruza con la literatura del exterior de la fuente buenos días

Voz 0456 05:32 buenos días Pepa buenos días a todos a partir de las ocho de la VII en Canarias llamamos a Montserrat Comas portavoz en Catalunya de jueces y juezas para la democracia y magistrada en la Audiencia Provincial de Cataluña para más tarde mesa de análisis en Hoy por hoy con Esther Palomera Ernesto el Kaiser y Javier González Ferrari con ellos tres vamos a hablar mucho también de ciudadanos de Inés Arrimadas de Albert Rivera y las presiones para que tomen la iniciativa en Cataluña vía las diez miramos al espejo británico de Rivera a Nick Clegg entrevistamos a Miriam González su mujer quién hace tres años y por si no lo recuerdan en un acto público en el que intervenía

Voz 1827 06:07 su marido decía esto

Voz 7 06:09 que fue imagen Cols a te Waltz with Most cojones

Voz 0456 06:15 a los hombres que tratan a las mujeres como iguales son los que tienen más cojones

Voz 1157 06:20 cojones

Voz 0456 06:22 la recibimos esta mañana para hablar de su fundación in Spain girls que inspira y apoya a las niñas a no tener límites en la vida a las once entrevistamos a una de las personas más valientes luchadoras y generosas que conozco que conocemos al padre Ángel de Mensajeros de la Paz

Voz 9 06:48 no

Voz 10 06:56 tú

Voz 1157 07:00 cuatro de cada cinco jóvenes españoles no ha podido emanciparse en este año que termina en el dos mil diecisiete son datos del observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud de España

Voz 0456 07:10 no llega ni siquiera al veinte por ciento las personas de dieciséis a veintinueve años que sí lo han conseguido que han conseguido independizarse así que buscamos a esos jóvenes que no pueden irse de casa a los padres abuelos y familiares que viven con sus hijos con sus nietos porque estos no pueden emanciparse con partan su experiencia su frustración en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta quién whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1157 07:35 Villa pueden imaginar que Danny De la Fuente los ha puesto amarga Navidad de María Jiménez para algo

Voz 0456 07:39 sí porque las Navidades son amargas para muchos españoles me consta por lo que escucho en Whatsapp hay estudios que hablan incluso de fobia la Navidad hay quién tiene que someterse a terapia por estrés depresión navideña así que les invitamos también a que nos cuenten qué es lo que más pereza les da de las Navidades nueve uno

Voz 10 07:55 cinco de estas dieciséis sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

con Roberta Torija el festejo a las seis y ocho cinco y ocho en Canarias con Roberto Mancini David Nieto en la técnica con Button en la producción

Voz 1827 10:18 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias ante la presión del Partido Popular del Partido Socialista e incluso de la patronal catalana ciudadanos prefiere esperar calculadora en mano los números no dan a Inés Arrimadas entiende que no tiene sentido intentar la formación de un Gobierno que es imposible su estrategia pasa precisamente por eso por esperar a ver si los independentistas consiguen llegar a un acuerdo si todos sus diputados consiguen el acta para estar presentes en el Parlament Guillier

Voz 0743 10:43 pero aunque sin pedirle directamente que se presente a la investidura el PSOE también invita a Inés Arrimadas adoptar algún tipo de iniciativa para hacer valer el resultado de las elecciones José Luis Ábalos asegura que Ciudadanos tiene ahora una responsabilidad que pasa por demostrar que su victoria vale

Voz 12 11:00 ahora a proclamarse victorioso de una contienda electoral comporta alguna

Voz 1827 11:05 salida yeso referida se llama iniciativa política en esa misma línea insisto

Voz 0743 11:09 el PP que acusa a Arrimadas de lavarse las manos y de no afrontar el resultado aunque Rafa Hernando pide que esta acusación no se interprete como un ataque

Voz 19 11:18 oiga no no no perdona y no es una crítica a ciudadanos belgas una reflexión sobre las consecuencias que tiene acudir a una sus más y obtener un número de votos

Voz 0743 11:28 el portavoz del PP un partido que obtuvo cuatro escaños en una Cámara de ciento XXXV aseguraba además que si su candidato tuviese el resultado de Ciudadanos

Voz 1827 11:37 estaría intentando hacer algo por lograr

Voz 0743 11:39 la presidencia de la Generalitat gracias llegue

Voz 1827 11:42 yermo de momento Ciudadanos espera conseguir como partido más votado un papel relevante en la Mesa del Parlament un órgano que ya fue decisivo en la legislatura anterior y que puede ser lo también en el inicio de esta en sus manos estará y una hipotética reforma del Reglamento para permitir lo que sugirió ayer Jordi Turull que la investidura de Puigdemont sea telemática a mil trescientos kilómetros de distancia sin tener que pisar suelo español donde será previsiblemente detenido reforma hecha a medida para pus Damon y que también tendría que aprobarse de manera expresa para estar lista antes desde esa investidura Radio Barcelona Joan Bofill bon día que te digan pero esto es sólo una idea que deslizaron ayer en Junts per Catalunya Esquerra de momento parece descartarla sí lanzó esta idea ayer en Catalunya Ràdio

Voz 20 12:24 mira todos los puso a unos Juegos

Voz 0743 12:28 miraremos todas las posibilidades para que puedan

Voz 1827 12:30 once al president miraremos como pero tampoco daremos muchas pistas decía Turull precisamente Esquerra pide más concreción de hecho no ve nada factible esta idea que puso de sea investido a través de Internet Gabriel Rufián en ex

Voz 4 12:42 con todo respeto eh pero yo creo que que al final no se puede tener un presidente

Voz 1827 12:45 y es que la duda aquí a saber cómo pretende la lista de investir lo president sin que esté en la Cámara los republicanos mantienen que las negociaciones no están ni siquiera en ese estado que primero hay que decidir por ejemplo cómo se reparten las sillas en la Mesa de la Cámara de hecho sólo hay constancia de momento de un pequeño encuentro en el Parlament entre Turull el cabeza de lista de la CUP Carles Riga bueno eso será cuando el Parlament ya esté constituido hasta entonces y desde que terminó la legislatura anterior lo que funciona allí en Cataluña es la Diputación permanente ayer Joan la mayoría independentista con los votos a favor de es comunes aprobó presentar un recurso contra la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en el Tribunal Constitucional el mismo tribunal constitucional que no consideran legítimo y cuyas sentencias se saltaron de de forma sistemática la legislatura anterior sí se aprobó con los votos de Ci de Catalunya secas pot los comunes los argumentos de los independentistas Caracas impartían constata círculo Bush a los ciclos insinuando así que el Gobierno ha hecho un abuso del ciento cincuenta y cinco decía Lluís Corominas sí porque la manera en que se cesa la Generalitat es claramente está claramente definida en el Estatut y dicen ha sido la forma en la que lo ha hecho el Gobierno de Rajoy la CUP se abstuvo porque argumenta que ello supone asumir al Constitucional como tribunal legítimo precisamente Ciutadans PSC y PP ven en este recurso una rectificación en el discurso independentista porque supone incidir esa legitimidad constitucional gracias Joan también en Cataluña hoy está previsto que declaren ante un juez de Tarragó on a los dos concejales de la CUP detenidos ayer anoche hubo una manifestación de apoyo en su ciudad en Reus fue con detenidos porque se habían negado a acudir al juzgado a declarar por las protestas ante el hotel en el que se alojaban miembros de la Policía Nacional por el dispositivo del uno de octubre

Voz 1157 14:30 Jordi Pujol Ferrusola

Voz 1827 14:31 el hijo mayor del ex president ya está fuera de la cárcel en apenas una semana ha conseguido reunir la fianza rebajada a medio millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional llevaba allí en la cárcel de Soto del Real desde el mes de abril por supuestos delitos de blanqueo y falsedad documental Pilar Velasco

Voz 1743 14:47 Pujol Ferrusola salir de prisión la tarde de ayer tras abonar los quinientos mil euros de fianza recabados de amigos y familiares según fuentes judiciales el juez José de la Mata rebajó la fianza de tres millones de euros a medio millón en un auto del pasado viernes bloquee una trasferencia de tres coma seis millones de dólares a una empresa de Pujol Ferrusola por si el dinero servía para pagar la fianza tras salir de prisión Pujol Ferrusola se dirige a la audiencia a firmar la notificación con la prohibición de gestionar su patrimonio y las medidas cautelares contra él comparecencias semanales prohibición de salir de España y retirada de pasaporte

Voz 1827 15:17 en la Audiencia Nacional estrecha el cerco contra Alber Ruiz-Gallardón por el supuesto desvío de fondos en el Canal de Isabel Segunda cuando él presidía la Comunidad de Madrid toda la cúpula de este organismo público en aquellos años está imputada y tiene ya fecha para declarar entre ellos hay personas del núcleo duro de Gallardón Radio Madrid Cristina Machado buenos días

Voz 1434 15:36 qué tal Roberto buenos días los veinticuatro miembros del consejo de administración del Canal de Isabel Segunda en dos mil uno han sido imputados por presuntas irregularidades en la compra de la empresa colombiana NASA lo que supuso el desembarco del canal en América Latina todos ellos tendrán que declarar entre el diez y el quince de enero veinticuatro personas entre las que destacan el actual presidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda en aquella época director gerente del Canal Juan Bravo entonces consejero de la empresa pública el consejero de Hacienda y ahora presidente de Adif y Pedro Calvo que además de presidente del canal en aquella época era consejero de Medio Ambiente de Gallardón el juez hago DGA nombrado como refuerzo de Manuel García Castellón en esta causa también ha pedido la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra a que el año dos mil uno al presidente de la comunidad era Alberto Ruiz Gallardón la compra venta de Inalsa obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno que el presidio

Voz 3 16:35 el Ministerio del Interior quiere endurecer

Voz 1827 16:37 las leyes para evitar nuevos atentados en España por ejemplo que todos los tipos de alojamientos y que todas las empresas de alquiler de vehículos tengan que llevar un registro con la identidad de sus clientes el ministro Zoido Chéreau trasladó ayer a los partidos que son miembros que son observadores el Pacto Antiterrorista Ana Terradillos buenos días

Voz 1434 16:55 buenos días son once medidas y desde luego de las más novedosas la obliga

Voz 1478 16:59 la opción de que se registre documentalmente la información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje de alquiler de vehículos de motor los últimos atentados han realizado con vehículos de alto tonelaje y lo que sí quiere comenzar a controlar es una laguna que existe en este sector Juan Ignacio Zoido ministro

Voz 21 17:16 en que en todos los sitios la persona que se vayan a alojar estén identificadas que también se tengan identificado a todos aquellos que alquilan vehículos de motor

Voz 1478 17:27 se vuelve además a una vieja demanda obligar a las compañías aéreas a que faciliten los datos de los pasajeros para identificar a personas no fichadas Se quiere reformar también la ley de extranjería para evitar vacíos legales como el que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras salir de la cárcel de Castellón tras cumplir una pena de tráfico de drogas por cierto que finalmente Unidos Podemos acudió al encuentro como observador a pesar de la exigencia de Ciudadanos Partido Popular de que firmase ese pacto anti yihadista el Gobierno

Voz 1827 17:55 no también reunió ayer a comunidades autónomas y ayuntamientos para que se sumen al pacto de Estado contra la violencia machista por primera vez el Ministerio comprometió recursos económicos para financiarlos serán doscientos millones de euros pero habrá que esperar porque no van a llegar hasta bien entrado el año dos mil dieciocho Mariola Loureiro

Voz 0259 18:11 en dos mil dieciocho habrá doscientos millones de euros para empezar a financiar el pacto de Estado pero ese dinero no llegará como pedían las comunidades autónomas y los ayuntamientos en enero duros Montserrat ministra

Voz 1157 18:21 a la voluntad desde el primer trimestre de dos mil dieciocho

Voz 1448 18:23 en Cypress Robaina ya no hay presupuestos a la modificación del presupuesto para incluir la primera partida de doscientos millones de euros que están acordados en el pacto Estado de violencia

Voz 0259 18:34 XXVI medida se van a priorizar el próximo año la más inmediata un protocolo sanitario común de detección precoz de la violencia machista en urgencias y centros de salud también se va a ampliar la formación especializada de jueces fiscales abogados y policías Mónica Oltra es la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana de donde era la víctima Andrea Carballo a quién le falló estrepitosamente el sistema

Voz 22 18:56 todavía tenemos problemas para dar una protección suficiente y eficaz a las mujeres que han denunciado y además animar a aquellas que no lo han hecho y sobre todo a su entorno

Voz 0259 19:07 se dará urgencia además a lograr la suspensión del régimen de visitas a los padres maltratadores y al sistema de acreditación para que las víctimas reciban las ayudas sin la necesidad de presentar denuncia

Voz 1827 19:18 ocho de cada diez jóvenes no han podido emanciparse en este dos mil diecisiete que estamos a punto de despedir lo dice el Observatorio del Consejo de la Juventud de España que apunta a este sector de la población como uno de los grandes perdedores que deja la crisis de los que consiguen trabajo la mitad tienen un empleo temporal no parece que vaya a mejorar porque el noventa y dos por ciento de los nuevos contratos que se hacen a jóvenes tienen fecha de caducidad Mariano

Voz 1434 19:40 Jotas el ochenta por ciento de los jóvenes españoles no ha podido emanciparse según el último informe del Consejo de la Juventud que recoge los datos del primer semestre de dos mil diecisiete una realidad preocupante que se arrastra desde dos mil nueve cuando empezó la crisis y que no repunta las causas hay que buscarlas en el paro juvenil y en el trabajo precario que no da para independizarse y que amenaza con colapsar el sistema de pensiones Jofre López es sociólogo y autor del estudio

Voz 23 20:05 sé que te que seamos más o menos gente mayor envejecido sino que la gente joven que podría trabajar no puede trabajar los tramos se consigue son tan precarias que apenas cotizan a

Voz 1434 20:16 según este informe casi la mitad de los jóvenes desempeña trabajos de menos cualificación de la que tiene el treinta y siete por ciento está en riesgo de pobreza o de exclusión social el Gobierno

Voz 1827 20:32 el Gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos del este del país inician el mayor canje de prisioneros desde el estallido del conflicto en dos mil catorce gracias a la mediación de la Iglesia ortodoxa rusa la parte ucraniana entregó setenta y cinco prisioneros prisioneros a la autoproclamada República de Lugansk que a su vez liberó a dieciséis soldados Rafa Panadero

Voz 1775 20:51 París y Berlín han mostrado su satisfacción por el canje de prisioneros tanto el presidente Macron como la canciller Merkel hablan de éxito y recuerdan que el objetivo sigue siendo el de cumplir plenamente los acuerdos de Minsk firmados en dos mil catorce dos mil quince

Voz 0456 21:04 con la mediación de Alemany de Francia

Voz 1775 21:06 Ucrania ha liberado a más de doscientos treinta prisioneros son menos de los anunciados inicialmente porque algunas decenas han decidido no volver a los territorios que controlan los rebeldes después de que el gobierno de Kiev retirara los cargos que había contra ellos mientras que las tropas prorrusas han dejado salir a setenta y cuatro en lo que es el primer intercambio este tipo en los últimos quince meses se ha logrado tras casi un año de una negociación en la que han intervenido directamente los presidentes ruso Putin ucraniano Poroshenko y el máximo

Voz 1157 21:35 exactamente de la Iglesia ortodoxa más serias

Voz 1775 21:37 desde el posible alto el fuego durante el Año Nuevo y la Navidad ortodoxa que los mediadores han pedido no se ven de momento más avances en un conflicto que empezó en abril de dos mil catorce y en el que según Naciones Unidas ya han muerto más de diez mil pares

Voz 1827 21:50 además Corea del Sur quiere aumentar el control sobre la llamadas críptico monedas divisas que como el Bitcoin están cada vez más extendidas pero que no cuentan con el respaldo de ningún banco central como si lo tienen el euro o el dólar esta misma madrugada el Gobierno asiático ha prohibido operar con cuentas anónimas Javier Alonso buenos días buenos días decían lo entre Seúl disturbios para evitar la especulación habrá que el Bitcoin ha comenzado a cotizar en Bolsa ir para cambios muy bruscos en su valor a veces hasta el treinta por ciento en pocas horas a partir de ahora sólo se podrán hacer depósitos y retiradas de dinero en aquellas carteras digitales cuyos datos coincidan con una cuenta bancaria con un nombre real también se va a prohibir la creación de nuevas cuentas virtuales que no estén asociadas como decimos a una bancaria identificada un dato muy importante porque cuerpos policiales de todo el mundo llevan alertando durante meses del riesgo que conlleva esta moneda que es imposible de rastrear para luchar por ejemplo contra el crimen organizado o el blanqueo Tales sea escuchen esta pregunta pueden veinticuatro horas cambiar la vida de una persona el teatro de la Abadía en Madrid rinde homenaje a este zanjó en el setenta y cinco aniversario de su muerte lo hace con un musical que protagoniza Silvia Marsó con dirección del recién nombrado director del Festival de Almagro Ignacio García es una obra universal que habla de la libertad personal de las ataduras sociales Raquel García

Voz 1434 23:07 la señora CES una aristócrata que acaba de enviudar sometido a una vida rígida decide viajar por Europa en Montecarlo conoce a un joven a quién salva del suicidio y que eleva a cambiar la vida

Voz 3 23:16 Angela

Voz 7 23:19 el vivía bajo la dirección de Ignacio

Voz 1434 23:21 García Silvia Marsó canta baila e interpreta a la protagonista de esta ópera de cámara una mujer que se enfrenta son libertad y a los condicionantes que le han marcado durante toda su vida en algún momento alguien

Voz 24 23:34 se ha visto en un cruce de caminos no ha sabido o no ha querido verlo o no querido entender que tu vida puede cambiar que tú puedes dar un giro de ciento ochenta grados solamente con tomar una decisión y eso es lo que esos el la gran reflexión que planteas Bay en esta novela

Voz 1434 23:52 la adaptación cuenta con partitura para piano violín y violonchelo inspirada en los grandes del siglo veinte como Debussy o Piazzolla Sagunto

Voz 7 24:01 ves récord

Voz 1827 24:08 son las seis de veinticuatro las cinco y veinticuatro en Canarias la Premier queda casi decidida antes de que termine el año tras la victoria de anoche del City de Guardiola Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 24:28 esto ya son dieciocho victorias consecutivas diecinueve en total en veinte jornadas disputadas récord absoluto en la Premier es que los de Guardiola solo han concedido un empate en toda la temporada anoche de la víctima fue el Newcastle de Rafa Benítez que en el Larguero justificaba haber hecho todo lo posible por plantarles cara

Voz 25 24:42 la hemos jugado contra un gran equipo que no pierde y que suelen meter tres o cuatro goles en cada partido por lo tanto con los recursos de un equipo de otro hemos hecho lo que se podía hacer para tratar de darle esos su estoy conseguir algún punto no ha sido posible

Voz 15 24:55 ni reconoce que ve complicado que alguien les pueda disputar el título

Voz 21 24:59 muy difícil escapar la Liga porque es completo

Voz 25 25:01 claro que tengan rachas de muchos partidos perdidos sin que los demás y han ganando todos los partidos cada partido al un pasito adelante más firme y en otro favorito con mucha diferencia

Voz 1161 25:11 un dominio tan abrumador que les a centrar también entre los máximos favoritos para llevarse la Champions aunque Guardiola piensa otra cosa

Voz 5 25:17 el dejó a Messi el Barcelona es el favorito mes

Voz 1161 25:20 si el Barcelona pese a que el título sede adjudicado los demás se refuerzan para terminar lo más alto posible es el caso del Liverpool que ayer anunciaba fichaje del central holandés de Antón Van Dyck por ochenta y cinco millones de euros el defensa más caro de la historia aunque de cara al verano lleva sonando la salida de Harry Kane que ayer se proclama del máximo goleador de dos mil diecisiete que como les contábamos en la Cadena SER interesa al Real Madrid pero estará en supeditado a que salgan Bale o Benzema o quizá los dos el que llegará en los primeros meses de enero días de enero mejor dicho eso el portero del Athletic Kepa los blancos pagarán su cláusula para que llegue ya en este mercado de invierno aunque el club vasco sigue esperando que se quede Josu Urrutia

Voz 26 25:55 ha llegado a una conclusión de de situarle al mar nivel de la plantilla no el también tiene una evolución como jugador y nosotros sí demandaba algunas cosas y nosotros lo hemos visto no pero en ese esa propuesta no habría discusión con respecto a lo económico en con la cláusula ni por la duración del contrato o no con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía ahora éramos precedente el humo por diferentes cuestiones que ya son personales no sé cómo explicarlas recibes una propuesta narrativa para retomar no sé cuál será el caso lo veremos

Voz 1161 26:27 según el presidente del Athletic no han recibido ninguna oferta por el portero ni siquiera del Real Madrid

Voz 26 26:31 pues no ha habido ningún y un acercamiento de ninguna clase todo lo que se ha comentado somos conscientes por parecer Madrid otro tipo de rumores que ha podido haber pero no tenemos ninguna confirmación por parte de horror ni por parte de la entorno al jugador menos representas de jugador por supuesto hemos tiene una oferta de Madrid

Voz 1161 26:53 precisamente de esta tarde en Dubai la mejor temporada de su historia con la entrega de los premios lo Soccer para los que están nominados Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos al de mejor jugador al Real Madrid el de mejor club de mejor técnico iras de entrenadores Paco Jémez fue presentado ayer como nuevo técnico de la Unión Deportiva llega avisando a la plantilla

Voz 27 27:09 tienen jugadores porque la situación del equipo límite confían pero no sólo me cortaron la cabeza entrenados y ahora también en una época en la que sí hay que prescindir las me va a dar a Irán una decisión de la cual yo como entrenador que suerte la vida tomar Novas grave

Voz 1161 27:23 hoy se presentó además al argentino Peñalba primer refuerzo invernal llega del Cruz Azul donde ya estuvo además a las ordenes de Jémez el Sevilla todavía no es oficial a su entrenador pero es técnico del Milán Montelfo que todavía no ha finiquitado su contrato con los italianos es el elegido no será oficializado hasta que resuelva su contrato y Quique Setién ha sido sancionado con tres partidos por su expulsión ante el Athletic por protestar y además en baloncesto esta noche jornada quince de la Euroliga desde las siete menos cuarto Fenerbahce Real Madrid desde las ocho y cinco Maccabi Unicaja a las nueve Valencia Basket Panathinaikos

Voz 28 27:50 sí

Voz 29 27:56 tras una breve reflexión uno de creador de la sonda se dirigió a su discípulo y le espetó

Voz 3 28:02 contestando son tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de hecho dio la radio coral yo creo que presumimos siempre intentar hacerla se resumen la búsqueda del máximo de voces cosidos encauce se hizo la luz ICIO pro o domina

Voz 1157 30:01 cinco y media en Canarias

Voz 1157 30:12 la ministra de Defensa está en Líbano ya para visitar a las tropas españolas que están desplegadas allí en una misión Roberto de los cascos azules

Voz 1827 30:20 hoy está previsto que Dolores de Cospedal presida una ceremonia militar para rendir homenaje a los quince soldados españoles muertos en aquel país Mariela Rubio enviada especial buenos días

Voz 1450 30:29 buenos días a más de cuatro mil kilómetros de la crisis del PP en Cataluña la secretaria general del PP llegaba ayer al Líbano con su otra cartera la de ministra de Defensa Cospedal compartía cena con los seiscientos treinta efectivos que España mantiene desplegados en el sur del Líbano en la base Miguel de Cervantes en mar Ayón Menuda Navidad sopa campera pollo Concha piñones y mandarina no hubo brindis porque la ministra lo reserva para la jornada de hoy en la que visitará las posiciones avanzadas que los cascos azules españoles mantienen a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel aquí la ONU es fuerza de interposición entre ellas visitará la posición cuatro veintiocho donde perdía la vida hace tres años quién fue la última baja española en el Líbano el cabo Soria que moría por fuego israelí este destacamento sigue siendo el mayor de todos los que España mantiene en el exterior podría aumentar hasta más de ochocientos si dentro de unos meses

Voz 1157 31:18 la uno elige a España para ostentar el mando

Voz 1450 31:20 lo de la misión la frontera del sur del Líbano caliente persigue más con la crisis siria es el tablero permanente en la pugna entre chiísmo islamismo entre Irán y Arabia Saudí así el viaje está rodeado de fuertes medidas de seguridad la ministra de hecho algo poco frecuente ha dormido hoy en la base con vistas a los Altos del Golán

Voz 1827 31:38 gracias Mariela aquí en España el Gobierno ha renovado acuerdo con la industria farmacéutica para facilitar el acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas Sonia Ballesteros

Voz 1913 31:46 el acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica es según el ministro de Hacienda una buena herramienta para controlar el gasto la ministra de Sanidad no lo olvida pero habla primero del beneficio que obtienen los patines

Voz 1448 31:56 porque agiliza el acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad desde la transparencia la racionalización del gasto la eficiencia

Voz 1157 32:06 sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud según este

Voz 1913 32:09 venido el crecimiento del gasto farmacéutico no puede superar al del PIB y si lo hiciera se contemplan medidas incluidas complicaciones por parte de la industria Cristóbal Montoro ha invitado a las CCAA a sumarse a un acuerdo que considera fundamental para que estas cumpla la regla de gasto hace unos días diez comunidades acusaban al ministro de amenazarles con no concederles créditos del Fondo de Liquidez Autonómica sino suscribiría en este país

Voz 1827 32:31 la Dirección General de Tráfico María Forner buenos días hola buenos días pues hasta ahora ha contra

Voz 1275 32:37 los niveles de tráfico relativamente altos en las entradas a Madrid por la dos en Torrejón de Ardoz por la A4 en Pinto y en la A5 en la zona de campamento y al paso por Móstoles la A42 va bastante cargada a la altura de Parla en la M cuarenta También hay tráfico ya intenso entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona en Andalucía en Granada la nieve mantiene cerrada la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada todavía tenemos alerta por fuertes vientos en toda la provincia además un vehículo averiado en la localidad granadina de diezmar entorpecen la circulación hacia Málaga en Cataluña son obligatorias las cadenas en once vías secundarias de la provincia de Lleida permanece intransitable la C veintiocho en Naut Aran en Aragón también permanece cortado el puerto del Portalet en Huesca y continúan siendo obligatorias las cadenas en el de Cotefablo Puerto Serrano habló también en el túnel de Bielsa y en la ciento treinta y cinco en el Parque Nacional de Ordesa además en estos momentos son cesáreas las cadenas en dieciséis carreteras secundarias más oscenses en Castilla y León en León son obligatorias las cadenas en el puerto Fonte da Cova y el de las señales y en otras seis vías secundarias en Salamanca se mantiene encerrada la de SA ciento noventa y uno el paso por Candelario la de desea ciento ochenta a la altura de la Hoya en Asturias son obligatorias las cadenas en el puerto de Leitariegos el de San Isidro Somiedo Connio Cobertoria Tarna y Cerredo y en Cantabria permanecen intransitables el Puerto Lunada hizo en obligatorias las cadenas en el de Palombera en Navarra Por último está cerrado el puerto de Belagua y la nacional N A

Voz 1157 34:12 veinte doce en Ochaga vía hoy el viento

Voz 1827 34:14 volverá a soplar con fuerza en la zona del Cantábrico en la desembocadura del Ebro y en Baleares también va a nevar en los Pirineos llover en la mitad norte de España

Voz 1827 37:29 Se desconoce la superficie arrasada entre la peor consecuencia Bauza que deja el temporal

Voz 1157 37:34 en las Islas es la muerte de un hombre que practicaba

Voz 1827 37:36 sus en el municipio mallorquín de Alcúdia cerca de Pollença además la víctima

Voz 1157 37:41 antes siete años fue encontrada flotando por otras dos personas que lo sacaron ya en parada cardiorrespiratoria en torno al mediodía se le practicaron las maniobras de reanimación pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida hoy se le practicará la autopsia hasta luego Juan Antonio hasta luego Inés la única víctima mortal que deja la borrasca Bruno en Tarragona ha muerto un hombre que perdió el equilibrio por culpa del viento cuando intentaba arreglar una ventana

Voz 0931 38:04 su casa Bofill bon día o la Bandidas un hombre de cincuenta y seis años que murió al caer de su balcón al patio por una ráfaga de viento Munro la borrasca Bruno dejó en la costa catalana rachas de viento que llegaron a los ciento cuarenta kilómetros por hora en Barcelona por ejemplo destrozó una decena de tenderetes de la Fira de Reyes en la Gran Vía

Voz 40 38:21 no no no no está pensada no estoy dañar nuestra construidas fuera para que se denso porque Pakistán cargado

Voz 0931 38:27 pero admiten que esas estructuras temporales no estaban preparadas para aguantar esas rachas de viento que en Barcelona llegaron las ochenta kilómetros por hora además también en la costa de Tarragona durante horas no hubo circulación de trenes

Voz 39 38:37 entre Munro Alcan era Aragón David Marqueta buenos días hola David

Voz 1827 38:49 hola buenos días buenos días hija recuerda

Voz 1157 38:52 en los siguientes la historia de Naiara que es la niña de ocho años asesinada en Sabiñánigo tras sufrir una paliza brutal a manos de su tío bueno pues un informe pericial revela ahora que la estos primas de Naiara también eran víctimas de malos tratos

Voz 1827 39:05 la jueza de Jaca que lleva el caso solicitó un informe a dos psicólogas se refleja que las dos chicas de trece catorce años presentaban un cuadro de ansiedad vinculado a que fueron testigos de la tortura sufrida por Naiara que murió en julio de este año pero el informe se califica la situación de traumática y asegura que ese condiciona el desarrollo de ambas niñas custodiadas desde pequeñas por la abuela por el tío tras marcharse de de casa la madre biológica de casa desaparecer el padre del entorno familiar las chicas realizaban tareas poco acordes a su edad tanto domésticas como de cuidado de menores eran castigadas con severidad con bofetadas patadas y golpes con el cinturón también se constata que el presunto autor del asesinato iban Pardo siguió el mismo patrón de los castigos que él había sufrido de pequeño cuando se portaba mal

Voz 1157 39:46 gracias David hasta luego

Voz 3 39:49 no hay manera con Aragón esta mañana ya lo veo

Voz 1157 39:51 en el municipio madrileño de Alcorcón el Ayuntamiento ha dejado de pagar a una mujer y a sus tres hijos menores el hostal en el que viven desde hace un mes cuando se quemó la casa en la que residían el alcalde les dijo que hasta que tuvieran una vivienda social les iban a garantizar un sitio donde vivir pero ahora la ayudas acabado aseguran que no pueden hacer nada más por ellos Cristina Machado buenos días buenos días Pepa al compromiso ahora claro la concejal de Servicios Sociales de Alcorcón lo dijo ante las cámaras de televisión nada más producirse el incendio en la casa que esta familia estaba ocupando de forma irregular

Voz 41 40:23 en esta semana o en las siguientes semanas tendremos ya un alquiler social que sea de hacer las necesidades de la isla hasta entonces el Ayuntamiento de Alcorcón aquí en la Comunidad de Madrid garantiza que esta familia tendrá un sitio donde vivir

Voz 1434 40:36 ese alquilar social todavía no ha llegado y el ayuntamiento que preside David Pérez dice que ya ha hecho todo lo que podía por esa familia en la que llevan ayudando desde el año dos mil diez este último mes desde que se produjo el incendio Laila a sus tres hijos menores y el padre de la mujer han vivido en un hostal que ha pagado a medias el Ayuntamiento y la Cruz Roja la familia sigue ahora en ese tal pero sufragado por los vecinos ir por Ganar Alcorcón que hoy en pleno van a pedir una solución habitacional para ellos la vida

Voz 39 41:05 aquí la

Voz 1157 41:09 hoy en Oviedo a poco más de una semana para el día de Reyes peligra la llegada de Sus Majestades al Principado el Ayuntamiento todavía no ha organizado la cabalgata que todos los años recorre el centro de la ciudad y ni siquiera contratado la producción del desfile que está pasando en jefe habían buenos días

Voz 1827 41:25 buenos días pues eso K1 ha sido contratada la producción del desfile a primeros de mes ha dicho desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo encargada de organizarlo así que la magia de los Reyes va a pasar una dura prueba dado lo ajustado de los plazos no es la única polémica en torno a la cabalgata ya que hasta este año se romperá la tradición de que personas de cierta notoriedad local sean quienes echen el armiño al hombro esta vez serán actores profesionales el concejal de Ciudadanos Luis Pacho pone en cuestión el nuevo modelo de gestión del tripartito de izquierda que gobierna en Oviedo

Voz 3 41:56 la forma habitual de gestión llegar al límite o no llegar inevitablemente la cultura con este Gobierno amigos

Voz 1827 42:04 otra novedad de este año es el vallado de todo el recorrido para evitar accidentes con vehículos y animales pero ahora el riesgo más inminente es la urgencia de los plazos tendrán que resolverlo a uña de caballo incluso no sobrará que participe la diligencia en este asunto

Voz 1157 42:20 Llanos y descontando Ángel cómo queda la cabalgata vale

Voz 1827 42:23 a ver a ver a ver un beso

Voz 1157 42:26 un beso hoy cerramos la Mesa de España en Extremadura Mayte Carrasco buenos días

Voz 1478 42:30 hola buenos días la campaña navideña que organiza las I

Voz 1157 42:32 Air en apoyo a Proyecto Hombre ha batido este año un récord de recaudación más de cuarenta mil euros

Voz 1478 42:39 si la campaña se celebró durante doce horas finalizando pasadas las ocho de la tarde y contó con la participación de asociaciones colectivos y familias que volvieron a dejar sus donativos para el mantenimiento donde el programa de desintoxicación de sustancias que desarrolla el Proyecto Hombre en esta ocasión tras doce horas de emisión se han recaudado cuarenta mil veinte euros a través de más de cien aportaciones solidarias el máximo recaudado está en casi noventa mil euros que se lograba en los años noventa porque fue a finales de los ochenta cuando la situación provocada por la adicción a sustancias estupefacientes en Plasencia llevó a la Ser a iniciar esa campaña de captación de fondos a través del formato maratón radiofónico en aquella ocasión eran treinta y seis horas

Voz 1157 43:18 un abrazo Maite un beso

Voz 42 43:21 no me suenan me con lugar

Voz 1157 43:33 casi un año después de abandonar la Casa Blanca Barack Obama ha concedido su primera entrevista y no ha sido ni en su país ni ante ningún periodista el lugar de la grabación Canadá y su interlocutor el príncipe Harry de Inglaterra hacia los dos han charlado para un programa de la BBC de política de baloncesto e incluso de la serie en la que participó la prometida ahora del nieto de Isabel Segunda Julia Molina

Voz 1450 43:59 hoy charlado en el que el príncipe Harry apuestan más de un aprieto al ex presidente Obama desde preguntar por qué tipo de ropa interior USA hasta cero elegir entre dos de los personajes principales de la serie Friends of entre dos mitos del baloncesto a lo mejor os sobre quién es su preferido en la Corona británica él mismo o su hermano y heredero al trono el príncipe William William en estos momentos contestaba Obama al ser

Voz 1157 44:30 mareado a preguntas en la conversación

Voz 1450 44:32 se siente hablado de las ventajas de haber dejado el cargo

Voz 1157 44:35 Justus Moris ha vuelto

Voz 1450 44:37 que es distinto en sus mañanas ahora preguntaba al príncipe Harry a lo que Obama responde entre risas ahora me puedo despertar más tarde aunque también ha habido espacio para temas más serios como los peligros de internet de las noticias falsas o del uso irresponsable de las redes sociales y sin nombrar a Trump muy dado a usar Twitter Obama advertido que aquellos que ostentan cargos deben tener cuidado al difundir mensajes por esas vías

Voz 1157 47:58 jóvenes no han podido emanciparse en este año

Voz 1827 48:01 termina así que buscamos a esos joven

Voz 1157 48:04 ves o a sus familias abuelas como Mons

Voz 1827 48:06 de Tarrasa y su nieta de diecinueve años como