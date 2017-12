Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días hoy comenzamos con un robo pero no con un robo cualquiera un robo de documentos de discos duros de ordenador en una empresa pública investigada por corrupción es noticia que adelanta esta ahora la Cadena SER la empresa pública estatales Mercasa que gestiona mercados de abastos es investigado por sus negocios en el extranjero en países como Angola Venezuela o la República Dominicana en los que supuestamente se pagaron sobornos ose consiguieron mordidas según revelan los pinchazos telefónicos al hermano del ex presidente madrileño Ignacio González y el robo se produjo el día de Navidad aprovechando que su sede en pleno centro de Madrid estaba vacía la policía sospecha que el objetivo del robo es la destrucción de pruebas del presunto desvío de doscientos millones de euros en contratos irregulares y que mantiene a una docena de personas imputadas cuatro de ellas siguen ocupando hoy sus puestos en la empresa en mayo de este año la Guardia Civil registró ya las oficinas de la compañía siguiendo el rastro del hermano de González y es justo él ese hombre Pablo González exalto cargo de Mercasa el vínculo de este caso con el del Canal de Isabel Segunda una pieza separada de la operación Lezo hoy sabemos también que el juez imputa a toda la cúpula de la empresa de aguas de los tiempos de Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid se les investiga por el primer pelotazo del canal cuando en el año dos mil uno compró la empresa colombiana NASA están citados a declarar todos a partir de la próxima semana todos menos de momento Gallardón es jueves es veintiocho de diciembre y los habitantes de Pollença al norte de Mallorca despiertan hoy con el fuego muy cerca de casa a noches iniciaba un incendio que obligó a desalojar de entrada ahí por unas horas a los vecinos de sesenta casas así lo ha vivido James un británico que tiene chalet en Pollença

Voz 3 02:11 la noche la Montana fue rojo muchos fuegos y para kilómetros indicó la noche era

Voz 1727 02:23 la noche era roja en Pollença las fuertes rachas de viento han dificultado las labores de extinción durante toda la madrugada dentro de aproximadamente media hora una ola cuando esté amaneciendo saldrán los medios aéreos el Gobierno ha vuelto a asumir un viejo compromiso destinar doscientos millones de euros al pacto de Estado contra la violencia machista Roberto Totorika

Voz 1827 02:49 la ministra de Sanidad e Igualdad ha asegurado que se adelantará a comienzos de año el cincuenta por ciento del dinero a ayuntamientos y comunidades auto

Voz 4 02:56 más la voluntad desde el primer trimestre el dos mil dieciocho Cypress Robaina ya no hay presupuestos a la modificación del presupuesto para incluir la primera partida de doscientos millones de euros que están acordados en el pacto está de violencia

Voz 1827 03:09 también se van a priorizar veintiséis de las doscientas trece medidas acordadas aquellas que necesitan financiación como establecer protocolos para detectar casos de violencia machista

Voz 1727 03:23 hay novedades en el pacto anti yihadista el ministro

Voz 1827 03:25 zoido ha presentado once iniciativas al resto de partidos políticos para tratar de evitar atentados como el de Barcelona creando un registro de las personas que compran bombonas de butano o que alquilan furgonetas camiones

Voz 1827 04:07 dice de paro juvenil y el trabajo precario Jofre López sociólogo y autor de este estudio

Voz 6 04:11 que no es tanto que se quiere que seamos más o menos gente mayor envejecida sino que la gente joven que podría trabajar no puede trabajar los trabajos según se que son tan precarios que apenas cotizan a a la soledad social

Voz 1827 04:23 casi la mitad de los jóvenes desempeña trabajos menos cualificados que sus estudios y un treinta y siete por ciento está en riesgo de pobreza

Voz 0089 04:28 inclusión social que en deportes el Real Madrid baja hoy

Voz 1727 04:31 telón del año con otra gala de premios Sampe el mejor

Voz 0089 04:34 el año de su historia el dos mil diecisiete de los cinco títulos que clausura hoy con la gala en Dubai de los glosó Kers para los que están nominados Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos al de mejor jugador el Real Madrid el mejor club y Zidane al de Mejor Técnico en la de mejor jugador con Ronaldo y Ramos cometieran Messi del Barça Neymar y en papel París Anne Germaine diva la y Buffon por la Juventus en el de mejor club están también nominados Mónaco Manchester United y para el de mejor entrenador Zidane competirá con alegría de la Juventus contra el Chelsea Mourinho del Manchester United

Voz 1727 05:01 y la borrasca Bruno se resiste a irse del todo hoy hay más de una veintena de provincias en alerta por lluvia hay por viento todavía Luismi Pérez cuéntanos

Voz 7 05:11 hola buenos días pues sí de momento sigue las lluvias y las nubes abundantes en muchas zonas del país sobretodo en Galicia y el Cantábrico esta mañana va a llover con más intensidad esta tarde momentáneamente abra una tregua también en los Pirineos va a seguir nevando aunque la cota va a subir un poco hasta los mil trescientos metros muchas nubes en gran parte del interior peninsular el chaparrones aislados esta mañana especialmente cerca de las sierras y en cambio en toda la costa mediterránea tiempo mucho más tranquilo seco una gran sequía de hecho ni malas noticias por ejemplo para esos incendios forestales de Baleares en Canarias hoy las nubes van a ir a más iban a dejar alguno chaparrones sobre todo al norte de las islas el viento va a seguir muy tozudos especialmente en el Mediterráneo

Voz 1727 06:53 siete y siete seis y siete en Canarias unos dieciséis mil vecinos tiene Pollença una localidad al norte de Mallorca que lleva en vilo toda la madrugada por ese incendio que se declaró anoche muy cerca de sesenta viviendas que vida aunque ser desalojadas no hay certeza todavía claro sobre el origen de las llamas pero se cree que pudo ser una explosión en una torre de alta tensión lo que parece claro es que los vientos de la borrasca Bruno han ayudado a extender las llamas Luismi Pérez nos decía a las siete en punto que esos vientos van a continuar hoy Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 07:25 tal día Pepa y sigue sin controlar el incendio así oficialmente no está controlado aunque sigue explican desde el Govern que la situación ha mejorado las últimas horas coincidiendo con que la fuerza del viento también ha amainado Ayer se registraron rachas de hasta ochenta kilómetros por hora el primer objetivo fue evitar que el fuego es acercar a las viviendas de hecho se desalojaron sesenta domicilios pero horas más tarde los vecinos pudieron volver a su casa y hay dos líneas de fuego un acaba contra viento y la otra a favor en cuanto la luz lo permita los medios a ellos incorporar a los trabajos de extinción de un fuego que se inició en torno a las nueve y media de la noche una de las hipótesis apunta a la explosión de una línea de alta tensión lo que inició las llamas así nos lo ha dicho esta mañana hace unos minutos el alcalde de Pollença Miguel Ángel Márquez

Voz 11 08:03 como si se queda es base una unos cubos y a algún cuadro de orines de sí

Voz 1157 08:12 se dice que todo apunta a que explota esa línea de alta tensión de momento las llamas siguen avanzando aunque el viento como decimos amaina hay siguen trabajando los medios terrestres a la espera de que se incorpore los medios aéreos

Voz 1 08:24 vemos contigo más adelante Bauzá hasta luego

Voz 2 08:29 Jordi Pujol

Voz 1 08:29 el Ferrusola pasado su primera noche en libertad después de ocho meses en la cárcel de Soto del Real para salir a la calle en libertad condicional ha tenido que pagar una fianza de medio millón de euros a Pujol Ferrusola lo investigan el origen presuntamente ilícito de la fortuna de toda la familia del ex presidente catalán Radio Barcelona Joan Bofill Buendía

Voz 0931 08:49 qué tal día libertad por tanto para el mayor de los Pujol

Voz 1 08:51 la hasta ayer el único miembro de la familia entre rejas pero libertad con condiciones

Voz 0931 08:55 sí es el envío de prisión incondicional a finales abrir por blanqueo de capitales falsedad documental delito contra la Hacienda Pública y organización criminal hace una semana el juez aceptó rebajar su fianza de tres millones a quinientos mil euros pese a que la Fiscalía se oponía ayer poco antes de las siete de la tarde salió de prisión con un anorak un gorro de lana y dos bolsas grandes de la ordenanza y así se captó su llegada al centro de Madrid a la Audiencia Nacional que le ha comunicado que no puede salir del país se tiene que presentar periódicamente en los juzgados y todo su patrimonio y el de sus empresas sigue bloqueado no los puede gestionar Pujol Ferrusola tiene de todas las cuentas bloqueadas

Voz 1 09:31 acusado de unos treinta millones de euros atrás

Voz 0931 09:34 desde sociedades y testaferros además se le considera el administrador de la fortuna al extranjero de los hermanos y los padres Pujol

Voz 1 09:41 eso sí en Cataluña a pocos avances sobre la constitución de la Mesa del Parlament sólo especulaciones sobre si Puigdemont volverá o pretenderá ser presiden a distancia en el Partido Popular nadie ha querido coger el guante que lanzó ayer aquí Juan Arza el único dirigente que ha dimitido por el descalabro electoral que pedía a asumir responsabilidades por la mala gestión de la crisis catalana el era responsable de estudios del PP catalán y dimitió el viernes en cambio el vicesecretario nacional Pablo Casado no se movía anoche en Hora veinticinco de la evidencia

Voz 12 10:14 sí yo aunque los resultados fueron valor un momento hemos puesto ningún tipo de o no puede filtraron de reconocerlo yo creo que que no sería justo cuando descargar la responsabilidad igual que nada justo descargarlo un par de Cataluña lo que es que todos los hemos hecho lo que lo que se ha podido

Voz 2 10:32 por qué

Voz 13 10:34 sobre los planes de pensiones que no sobre los planes de pensiones

Voz 18 11:54 durante supongo que lo vais a lo que nos podemos confirmar a esta hora es que hay trece personas muertas la última hora es que los Mossos d'Esquadra como decías han abatido a un hombre

Voz 16 12:04 un recorrido radiofónico a través de la mirada y la voz de los periodistas de la SER Notting noventa y seis horas de radio y este sábado treinta de diciembre a las diez

Voz 1 12:16 la noche en la Cadena Ser

Voz 2 12:21 la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 12:25 termina el año y UNICEF hace balance los niños se han convertido en uno de los principales objetivos en la guerra donde se utiliza como escudos humanos o para combatir en Nigeria por ejemplo Boko Haram ha reclutado a ciento treinta y cinco niños para sus misiones suicidas cinco veces más que un año antes Javier Alonso

Voz 0858 12:43 buenos días un vieja atropello de los derechos humanos pero que según Unicef ha alcanzado cifras alarmantes y no puede convertirse en una nueva anormalidad Pelat las atrocidades es muy amplio en Afganistán por ejemplo setecientos niños han muerto asesinados en los primeros nueve meses del año en Sudán del Sur las fuerzas que se enfrentan en la Guerra Civil acumulan en sus filas diecinueve mil niños soldado en Yemen trescientos ochenta y cinco mil sufren malnutrición severa y corren riesgo de muerte también aquí al lado en Europa en Ucrania por ejemplo doscientos veinte mil niños viven bajo la amenaza de muerte de las minas antipersona que ha dejado el conflicto

Voz 18 13:20 Allende

Voz 0858 13:21 en niños como Alexei de catorce años que sobrevivió porque ha perdido tres dedos de una mano es sólo la punta del iceberg porque millones de niños y niñas y se enfrentan también a violaciones matrimonios forzosos otra

Voz 1 13:32 infantes en si día la Cruz Roja ha comenzado a evacuar a los enfermos más graves del feudo opositor de Utah cerca de la capital un distrito asediado por el régimen desde el año dos mil trece y en el que están atrapadas casi medio millón de personas medio millón atrapado y un número de evacuados ínfimo Sara selva

Voz 1510 13:51 esperan poder evacuar a veintinueve personas sobre todo niños enfermos gracias a la negociación en la que ha participado la Cruz Roja Siria permiten que salgan estas decenas de casos VRAE cientos más que necesitan un tratamiento urgente hace unos días el coordinador humanitario para Siria de la

Voz 1694 14:04 la ONU Jan Egeland

Voz 1463 14:08 hay decía que el número de personas que esperaban para ser trasladadas había disminuido porque estaba muriéndose en Hof muriéndose a media hora en coche de hospitales en Damasco que podrían salvarles la vida según las organizaciones de emergencia hay unos cuatrocientos mil civiles que sufren desde dos mil trece el asedio del regio

Voz 1510 14:26 en en Good oriental una zona que además bombardea el ejército sirio matando a decenas de civiles el ministro de Exteriores ruso ha dicho que la parte fundamental de la batalla contra Daesh en Siria ha acabado algo que pone de relieve dada la situación del país que en Siria lo fundamental no es el papel de este grupo terrorista

Voz 1 14:40 por segunda vez la justicia marroquí ha aplazado el interrogatorio a la activista española Helena Maleno a la que acusa de supuesto tráfico de personas han vuelto a citar esta vez para el diez de enero pero ojo que esta fecha coincide con la visita oficial de los Reyes de España a Marruecos Adela Molina el juez ha atendido la petición de su abogada hilera hasta el diez de enero para consultar el expediente judicial preparar mejor su defensa en un mensaje grabado Maleno ha recordado que en abril la Fiscalía de la Audiencia Nacional descartó investigar la petición de la policía española al no ver delito en su actividad y que el informe policial fue remitido después a Marruecos también explica en qué se basa la acusación contra

Voz 19 15:18 ahí ya estoy en la posición de decir que todas las acusaciones se basan en mi llamadas a Salvamento Marítimo y que ninguna de esas acusaciones se contempla que yo haya recibido lucro alguno en mi actividad de defensa del derecho a la vida

Voz 1 15:32 Maleno lleva años afincada en Marruecos alertando de que hay pateras en peligro o denunciando ilegalidades como las devoluciones en caliente su trabajo ha sido reconocido y premiado en muchas ocasiones entre otros por el Consejo General de la Abogacía o la Unión Progresista de Fiscales

Voz 2 15:48 la manzana de Apple

Voz 1 15:49 cierta hoy con un mordisco más un mordisco judicial porque los tribunales de EEUU han admitido ocho demandas de usuarios de iPhone tras reconocer que ralentizó sus móviles para compensar el bajo rendimiento de la batería Julián Molina buenos días

Voz 20 16:06 buenos días el gigante tecnológico ha ocultado esa información durante un año por lo que algunos consumidores achacaron el problema al procesador del móvil decidieron comprarse uno nuevo en lugar de reemplazar únicamente la batería una opción que les habría salido notablemente más barata otros demandantes consideran que Apple no actuó correctamente porque si las baterías no estaban preparadas para soportar las nuevas actualizaciones la empresa debería haberlas reemplazado de forma gratuita en lugar de ralentizar el móvil sin avisar lo por ello los demandantes culpan a la compañía de haber cometido un fraude buscan que otros propietarios de iPhone se unan al litigio en un tribunal israelí también se ha presentado una demanda colectiva similar que pide cien millones de euros de indemnización el varapalo judicial coincide además con la bajada en la bolsa la primera caída importante de la empresa de la manzana en plena campaña navideña

Voz 1 16:52 y cuando escuchan esto

Voz 21 16:55 los

Voz 1 16:59 o villancico sólo desean que terminen cuanto antes las fiestas quizá se reconozcan en la crónica de María Manjavacas ansiedad tristeza fobia social desordenes alimentarios y compras compulsivas son algunos de los trastornos que provoca la llamada fobia a la Navidad no sólo ha aumentado sino que además la gente que lo sufre lo dice Se trata Verónica Rodríguez es psicóloga y directora de coaching club cada vez oye más lo de me dormir y hay despertaría en enero porque en estas fechas lo pasa mal con situaciones de angustia

Voz 22 17:29 situaciones como el estrés y de autoexigencia tristeza repentina o la misma fobia social se disparan en estas épocas del año en donde Nos vemos en cierta medida obligados a cumplir con con el ritual de de la fiesta sólo que algunas personas aman la la dictadura de la felicidad

Voz 1 17:49 exigencia de ser felices por seguidismo social lo estrategia de marketing que a muchos deprime hasta el punto de que según los expertos dos de cada cinco españoles tiene fobia a la Navidad

Voz 23 17:58 pues a usted

Voz 1827 18:01 es que es lo que más fobia o Pérez al esta de las

Voz 23 18:03 Navidades buenos días

Voz 24 18:06 a mí lo que más pero a medida de las Navidades es tener que estar contenta a la fuerza parece que todo el mundo rebosa alegría felicidad y creo que no es cierto y desde luego el tema de la comida de mesas de recoger de fregar

Voz 23 18:22 colonos Le Málaga lo que me daba

Voz 25 18:25 Teresa y lo que peor llevo porque en esa fecha eso cuanto más presidente se hace sólo juega con la mesa no las personas que ya lo están con nosotros que recuerdo disfrutar de ella la lo único que ganar mirar me encanta con

Voz 0887 18:36 cita Madrid tenerme que ir

Voz 26 18:39 a a a cenar o comer con la familia sobre todo si no te lleva no te llevabas bien y una pereza con lo bien que se está en casa y eso es lo que más pereza mental

Voz 23 18:47 qué te mejores Conchita a Rosa le da pereza todo dijo

Voz 2 18:49 vamos a donde meterme

Voz 23 18:52 tanta gente tanto barullo y ahora ya lo hizo falta te bombardean tengo que borrar las cosas sin ver las te bombardean no felicito a nadie sólo a quién me felicita corresponde pero de mí no sale felicitar a nadie que no lo siento

Voz 2 19:08 Rafael Córdoba en cuanto que es el himno de la hipocresía Mari Cruz Vitória

Voz 27 19:15 es la época del año que más CPD pero de verdad que el más perdición me da

Voz 1727 19:22 es uno

Voz 1694 19:23 es la Nico Jose Barcelona a mí no me da

Voz 28 19:25 Pablo en absoluto la vida lo que sí he observado es que antes por la ignorancia hablaba de que les dirá para el contrario todo el mundo esperaba la Navidad con ilusión que es ahora a los tiempos actuales en los que parece que no da palo todos porque ahora tenemos mucha información pero lo que nos falta

Voz 29 19:44 ahora al otro con ilusión para perdonar a aquellos que a lo mejor tú hiciste solté hizo lo que ellos faltas empatía terminamos Jorge Morón lo que más

Voz 30 19:53 por esa medida de estas navidades la inmensa hipocresía que practicamos en esta fecha voz homofobia y Darius todos rompo actriz esas Yell además fecha nadie quiera quiere saber nada de nada muchas gracias a todas

Voz 31 20:09 hoy por hoy

Voz 32 20:18 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 2 20:21 con Chris Pine Machado

Voz 1694 20:24 siete grados a esta hora en el centro de la capital Illa justicia estrecha el cerco Alberto Ruiz-Gallardón el juez del caso Lezo ha imputado a toda la cúpula del Canal de Isabel Segunda en dos mil uno cuando Gallardón era presidente de la comunidad y cuando se realizó la compra venta de la empresa colombiana Inalsa lo que en la práctica supuso el desembarco del canal en América Latina entre los imputados están también sus colaboradores más cercanos en el Gobierno regional como Juan Bravo Pedro Calvo Alfa

Voz 1727 20:51 o sea toda la cúpula del Canal de Isabel Seguí

Voz 0089 20:53 anda en el año dos mil uno cuando era presidente de la comunidad madrileña Alberto Ruiz Gallardón será investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional esas veinticuatro personas eran el núcleo duro de Gallardón en la empresa pública de aguas entre ellos se encuentra el actual presidente de Adif Juan Bravo o el que fuera consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional de entonces Pedro

Voz 23 21:15 lo Calvo Poch junto a Arturo Canalda actual responsable

Voz 0089 21:19 el de la Cámara de Cuentas regional entre el próximo día diez de enero y el quince todos han sido citados a declarar en la sede de la Audiencia Nacional esta investigación es una pieza separada de la operación Lezo que ya ha llevado a prisión durante bastantes meses al que fuera presidente madrileño Ignacio González

Voz 1694 21:36 la oposición de forma unánime pide la dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de la comunidad sobre la posible imputación de Gallardón sigue en el aire porque la documentación de aquella reunión del Ejecutivo regional en la que se dio el visto bueno a la compra de NASA todavía no ha llegado al tribunal Mercedes Gallizo diputada regional del PSOE en La Ventana

Voz 1727 21:57 sí

Voz 33 21:58 bueno no es que se haya quedado fuera de sino por el momento

Voz 34 22:00 yo he Tomares

Voz 33 22:03 la decisión de bestsellers investigados se les imputan los miembros del Consejo de Gobierno no ha llegado todavía porque como bien explica antes un falta una documentación

Voz 1694 22:14 el Partido Popular guarda silencio más noticias con Israel Aranguez la policía nació

Voz 1827 22:21 al investiga un robo en la sede central de Mercasa la empresa pública investigada en una de las piezas del caso Lezo los asaltantes se llevaron ordenadores con documentación clave para la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas por el hermano del ex presidente madrileño Ignacio González

Voz 1694 22:35 sanitarios de la Agencia Madrileña de atención social denuncian discriminación salarial y laboral respecto a sus homólogos del Sermas pese a tener la misma categoría y haber ganado la misma oposición los sanitarios que dependen de la Consejería de políticas sociales cobran menos que los del Servicio de Salud

Voz 1827 22:51 el Ayuntamiento de Boadilla cambia el nombre de la calle franquista de José Antonio por el de Juan Carlos I el gobierno local cumple así con la Ley de Memoria Histórica en el municipio después de tres requerimientos del Defensor del Pueblo

Voz 1694 23:01 en deportes el Real Madrid cierra hoy la mejor temporada de su historia con una gala de entrega de premios en Dubai los blancos están nominados como mejor equipo Zidane como mejor entrenador y Cristian Sergio Ramos optan al premio a mejor

Voz 2 23:13 bueno

Voz 1694 23:20 bueno punto volvemos a la DGT como sigue el tráfico en las carreteras de la Comunidad María Forner buenos días buenos días pues niveles de tráfico moderadamente altos en las entradas a la capital

Voz 35 23:30 por lados en Torrejón de Ardoz por la A cuatro en Pinto y en la A5 en la zona de campamento en Alcorcón y en Móstoles la carretera de Toledo también va a bastante cargada tanto al paso por Parla como por Getafe y en la circunvalación M cuarenta encontrarán tráfico intenso entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona pero no encontramos retenciones destacables y el nivel de circulación no tiene nada que ver con el de otros días en hora punta

Voz 1694 23:55 el como siempre a esta hora primera conexión de la mañana con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez

Voz 36 24:01 Nos días hola buenos días sin problemas un día más con una hora punta muy muy suave como corresponde a esta época del año estas épocas estos días navideños y por lo tanto sin complicaciones no hay ningún incidente que destacar por lo tanto tráfico fluido en los accesos de entrada a la ciudad y también sin problemas en la M30 un chico

Voz 1694 24:19 de veinticuatro años ha resultado herido grave a primera hora de esta madrugada tras chocar con su moto contra un coche en las confluencias de las calles López de Hoyos General Zabala en Chamartín Fernando Ferreras es portavoz del Samur

Voz 2 24:31 preguntaba pues tiene una lesión

Voz 37 24:33 pero a nivel de dominio interior izquierdo en la piel la catástrofe con gran pérdida de sangre que así sería colocar de un torniquetes será trasladado con preaviso hospitalario y ha llegado dinámicamente establece copiloto

Voz 1694 24:47 ibamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 7 24:50 muy buenos días después de la noche que ha traído algunos chubascos a muchas zonas madrileñas el jueves se presenta más tranquilo poco a poco se van a ir abriendo claros todavía le va a costar esta mañana porque el cielo va estar más bien cargado turbio un cielo bastante nublado pero

Voz 1038 25:05 ya decimos poco a poco el cielo vaya hacia

Voz 7 25:08 doce más azul a partir del mediodía las temperaturas van a subir un poco igualmente un ambiente fresco todavía Ventoso rachas de cuarenta cincuenta kilómetros por hora de vientos de poniente mañana por la mañana tendremos muchas nieblas sobretodo en la zona sur de la comunidad

Voz 0887 28:48 Justo después del incendio ante las cámaras de televisión la concejal de Servicios Sociales del PP de Alcorcón decía esto

Voz 1157 28:54 en esta semana ahora en las siguientes semanas

Voz 46 28:57 tendremos ya un alquiler social que se adapta a las necesidades de la Illa hasta entonces el Ayuntamiento de Alcorcón aquí en la Comunidad de Madrid garantiza que está en familia tendrá un sitio donde

Voz 0887 29:06 en la vivienda aún no ha llegado hoy el Ayuntamiento dice ahora que ha hecho todo lo que estaba en su mano que llevan desde dos mil diez ayudándoles y que no pueden hacer más Jesús Santos Ganar Alcorcón

Voz 47 29:16 está abandonando a su suerte sino hubiera sido por el pueblo de Alcorcón esta mujer con sus hijos menores ya Veinticinco se hubiera quedado en la calle si la absolutamente nada es que la ropa que tiene la ropa que la misma proporcionando la gente

Voz 0887 29:30 el alertan además que la ayuda proporcionada por esa gente se acaba el próximo sábado sobre este tema se hablará a las dos

Voz 2 29:35 en el pleno extraordinario que celebra el Ayuntamiento de Alcorcón

Voz 1694 29:41 la asociación de Afectados por la venta de pisos de la EMVS de la capital va a pedir al juez que declare toda la cúpula anterior de la empresa municipal y no descartan solicitar también más adelante la declaración de la ex alcaldesa Ana Botella

Voz 48 30:00 son las siete y media a las seis y media encarna

Voz 1727 30:02 días en la Cadena SER Hoy por hoy bueno la borrasca Bruno no termina de ir si deja ya dos muertes atribuidas a su efecto que son un huy surfista en Baleares y un vecino de Segur de Calafell en Tarragona derribado de la ventana de su casa por una ráfaga de viento y deja también un incendio forestal en Pollensa Mallorca que ha obligado incluso a desalojar varias viviendas esta madrugada aunque todos están en casa ya que hasta ahora mantiene activo ese incendio por los vientos de la borrasca que han hecho muy difícil el trabajo de extinción así que lo primero al comienzo de este jueves veintiocho de diciembre es irnos hasta allí Vicenç Vidal Matas ex conseller de Medio Ambiente Agricultura y Pesca del Gobierno balear buenos días bon día lo primero es saber cómo está el incendio ahora mismo

Voz 49 30:58 ahora mismo estamos consiguiendo al recuerdo los efectivos que hemos tenido que trabajar en dos frentes ayer tuvimos que bajar el más cincuenta casas por suerte hemos podido ya la gente regresara a estas descargas no tenemos años de personales pero sí que tenemos de cinco hectáreas se han quemado

Voz 1727 31:17 le preocupa la proximidad algunas otras viviendas de las llamas

Voz 49 31:22 esta noche ha sido una noche muy larga porque teníamos una comunicación muy cercana has Vilà todos los activos en proteger esas casas para que no llega la habilitación tuvimos que ha bajado unas cincuenta casas ya amigo ya ya regresar a estas horas de los fuegos frente está a vale vez editado no estaba dando

Voz 33 31:40 con las condiciones de viento esperábamos sí recuerdo

Voz 49 31:43 los medios aéreos ahora que está empezando a clarear el Mayer

Voz 1727 31:47 porque es una zona residencial verdad conseller convecinos donde están las llamas pobre condesa declarado

Voz 49 31:53 sí a lo mejor la gente que ha quedado reacciones de Puerto podían bastante conocida el Inter está entre urbanizaciones una zona de carrito a muy importante que se ha entrado ya en José

Voz 1727 32:07 ese confirma como causara la explosión de una línea de alta tensión

Voz 49 32:12 tan transformador se está ahora mismo por gentes del año pero la investigación precavidos hasta que tengamos la confirmación oficial no daremos ha resultado pero para ese todo parece indicar que debiera tendida flecos

Voz 1727 32:26 hay una última cosa conseller han salido ya los medios aéreos

Voz 49 32:30 yo ahora miro a parar esta P aún el ocaso como está empezando a clarear porque tenemos unas condiciones de viento que no garantizaban la seguridad estamos esperando la compra

Voz 1727 32:40 yo han sido otros bueno empezando el viento el viento de la borrasca Bruno que está dificultando lo todo Vicenç Vidal Matas gracias y suerte muchas gracias la Guardia Civil investiga la muerte de un chico de quince años que fue encontrado inconsciente en una calle en Cartagena con heridas muy graves en todo el cuerpo el chico muerto en el hospital por el momento se barajan dos hipótesis que fuera atropellado o que se haya podido caer de una grúa de obra Radio Murcia Ruth García

Voz 50 33:06 las hipótesis que baraja la Guardia Civil y la Policía Local que han abierto una investigación para esclarecer los hechos el menor de quince años moría ayer por la tarde en el Hospital Santa Lucía después de ser hallado inconsciente en la calle con policontusiones muy graves el hallazgo se producía a las siete menos cuarto de la mañana en la puerta de una cochera el joven sangraba por un brazo estaba muy malherido lo trasladaron al hospital donde entró en parada cardiorrespiratoria pese a los esfuerzos por reanimarlo y la intervención quirúrgica a la que fue sometido

Voz 1727 33:31 se acabó falleciendo sobre las cuatro de la tarde en Reus hoy declaran los dos concejales de la CUP detenidos ayer pero no por no presentarse dos veces ante el juez se les investiga por un supuesto delito de odio contra la Policía Nacional por las concentraciones ante la comisaría de Reus y ante los hoteles donde se alojaban los policías desplegados con motivo del uno de octubre esta noche

Voz 1694 33:57 es decir de Reus se han concentrado para pedir como escuchan la libertad de los concejales Radio Reus cámara

Voz 1827 34:06 alrededor de un millar ayer por la noche convocada otra manifestación esta mañana a los juzgados de Reus a las nueve o Ciurana serán conducidos ante la juez que instruye la causa después de haberse negado a hacerlo en hasta dos ocasiones por ello la magistrada ordenó la detención que sólo tiene el efecto de que sean llevados ante la autoridad judicial los abogados de los dos concejales de la CUP no entienden porque los Mossos d'Esquadra los detuvieron ayer al mediodía

Voz 0931 34:29 ligando los a pasar una noche en el calabozo Durant

Voz 1827 34:31 Ciurana ya han asegurado que van a negarse a declarar la misma suerte podría correr otra edil de la CUP en Reus investigada también en la misma causa citada a declarar mañana a las diez y que ya ha dicho que no se va a personar

Voz 1727 34:42 el acoso sistemático de los alumnos aún profesor es un accidente laboral así lo acaba de dictaminar un juzgado de Palencia que ha fallado a favor de una profesora de un instituto de Peñafiel que estuvo varios meses de baja por ansiedad Radio Palencia Juan Francisco Rojo

Voz 1779 34:59 la profesora fue víctima de acoso por parte de varios alumnos de un instituto de la localidad vallisoletana de Peñafiel el médico de Atención Primaria determinó que la reclamante presentaba problemas laborales con miedo a regresar a su puesto de trabajo ha habido hasta una sentencia que condena a un alumno por un delito leve de amenazas sin embargo la Seguridad Social emitió una resolución en la que llegó a decir que no se apreciaba una conexión concluyente entre el estado de ansiedad de la docente y el desempeño de su actividad laboral ha sido un juzgado palentino

Voz 1727 35:31 no el que ha dicho que hay accidente laboral este sonido de los petardos sólo se va a escuchar en Torrelavega durante una hora al día y en lugares muy concreto desde la ciudad el Ayuntamiento va a regular el uso de petardos para evitar molestias a niños enfermos de animales Radio Santander Álvaro López

Voz 0109 35:51 molesto ruido Pepa que causa importantes problemas de salud dice el consistorio para la población más vulnerable bebés niños pequeños ancianos personas con determinadas patologías además no nos olvidemos de las mascotas de hecho para esta Nochevieja lleve una campaña intensa para que se limite el uso de estos petardos José Luis Urraca es el concejal responsable

Voz 0931 36:12 pero le puedo adelantar que posiblemente están entre las doce de la noche era una una de la mañana a poder utilizan este caso pirotecnia

Voz 1727 36:17 bueno a partir del año que viene quiero lanzar petardos deberá pedir autorización se va a limitar a un máximo de una hora al día y en zonas alejadas del centro gracias Álvaro el municipio granadino de LECrim va a recuperar una tradición con más de un siglo de antigüedad que consigue T en pagar empujar porqué para bailar con mujeres y en este siglo XXI así lo explica el alcalde actual

Voz 10 36:42 es duro porque la señora del alcalde baile con otra persona al alcalde Ángel Calvo desparramado en la moda como Alarcos

Voz 1727 37:01 es literal e ese sonido del alcalde es al alcalde que lo explica así cómo va a bailar mi mujer la puja se va a celebrar este sábado como parte de la fiesta de los Santos Inocentes Radio Granada Rafa Troyano

Voz 1779 37:14 el Instituto Andaluz de la Mujer dice que es una práctica machista que en nada contribuye a la igualdad exigido al Ayuntamiento la retirada el alcalde ha dicho que la explicación que hemos escuchado fue un mal ejemplo y que la fiesta no esto Mescada directamente por el Ayuntamiento sino por una asociación la Diputación se ha desmarcado de la fiesta ha dicho que se limitó a ceder un espacio para su presentación sin aportar financiación todos los partidos han exigido la eliminación del acto partidos y organizaciones sociales califican de vergonzoso lo que las redes sociales han levantado también rechazo

Voz 1727 37:45 puede que el nombre de Piti Barnum no les diga nada pero si añadimos que se trata del creador del circo Barnum el más grande

Voz 0931 37:57 dado jamás en Estados Unidos el circo de las rarezas seguro que a todos un poco más

Voz 1727 38:04 mañana se estrena en España una película basada en su figura el protagonista es el actor Hugh Jackman que ha pasado por Madrid para presentar esta cinta que ha hablado con Pepa Blanes

Voz 1463 38:15 Justo cuando Hollywood se encuentra sumida en uno de esos periodos más oscuros debido a los casos de abusos y acoso sexual que no paran de crecer el actor más buen revista de Hollywood Hugh Jackman ha estado este fin de semana en Madrid presentando una película que habla precisamente del mundo del espectáculo

Voz 1 38:29 es el gran showman

Voz 10 38:31 San Juan Ángel tan grave

Voz 1463 38:34 un musical donde el actor canta y baila como ya hicieran Los Miserables y que está basada en la vida de pizza Ibar num visionario empresario circense que inventó el show business es subir a un escenario a la mujer barbuda enanos gigantes y todo tipo de marginados que estaban fuera de la sociedad todos estos personajes estaban expulsados de la sociedad es fácil ver esto otra vez con el clima político actual no sólo en América también en mi país Australia en Europa o en Inglaterra la película trata de decir no construimos muros sino entendámonos explicaba el actor en Madrid en una entrevista en la que reconocía que todo el escándalo sobre los abusos y violaciones en la industria del cine le enfadado

Voz 14 39:11 el boom o dos

Voz 1463 39:15 estoy conmovido por el valor de la gente que ha revelado esas humillaciones pero creo que es una gran oportunidad la que tenemos ahora para el cine para todos los sectores de la sociedad de eliminar ese abuso de poder las canciones corren a cargo de los compositores de la banda sonora de La La Land junto a Hugh Jackman protagonizan esta película Michelle Williams hija que son tendremos que esperar eso sí para ver cómo cantan y bailan al próximo

Voz 2 39:37 cuando se estrene en nuestro país

Voz 1727 46:05 todos libres o todos fanáticos y el ojo buenos días Pepa

Voz 1100 46:09 todos los españolistas hasta el paroxismo Rivera en nuestro Dios y Arrimadas su profeta al en el insulto de estoy sin matices

Voz 1727 46:18 a los dos millones de catalanes que han votado lo nacional

Voz 1100 46:20 listas hoy independentistas lo mismo nos da para el caso que aquí tratamos imbéciles fanático resentidos llámanos sesudos columnistas filósofos catedráticos politólogos nuevo generan crecimiento descontrolado mínimamente como los cangrejos depredadores que invaden nuestros ríos les saca de quicio que haya ciudadanos que aúne el veintiún de votar una bloque independentista con lo que han hecho los cabellos a este Ojo le habría encantado que eximirá desesperación hubiera mostrado tan cualificados analistas cuando medio millón de valencianos votaron en dos mil once al PP de Francisco Camps o el millón y medio de madrileños que dirigiera una Esperanza Aguirre en dos mil once olla pues todos los casi once millones de votos que se llevó Rajoy ese mismo año es importa una higa la corrupción masiva repugnante de Bárcenas de la Gürtel Correa El Bigotes y otros chicos del montón son también fanáticos es comió las es era la televisión española tan vil con La Moncloa como los avales catalán Esteve tres quizá fueron adoctrinados hasta la formalización por los miles de colegios de religiosos ultra católicos subvencionados que domésticas sostuvieron infantes eso es izado las comunidades

Voz 9 47:41 o todo leves o todos fanáticos el ojo izquierdo

Voz 18 47:50 cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 48:15 diariodehoyporhoy del veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete escribe Anabel esta semana el diario está dedicado a esos españoles que pasara Navidad fuera lejos de casa ella vive y está en Escocia