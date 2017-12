Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0125 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1461 00:16 buenos días por si las negociaciones catalanas

Voz 1727 00:19 la margarita que deshoja Puigdemont la presión sobre ciudadanos o la crisis del PP nos despistan al hacer balance del año que sacaba no se olviden de esta cifra el ochenta por ciento de los jóvenes españoles no ha podido emanciparse en este dos mil diecisiete sólo lo han conseguido dos de cada diez no han podido irse de la casa familiar porque o no tienen trabajo se encuentran con sus carreras y sus másteres a cuesta no les da para pagar un alquiler y no digamos ya para comprar una casa el responsable del Consejo de la Juventud que ha presentado estos datos ha sido muy gráfico vamos a tener que pedir emanciparse a los Reyes Magos dice porque con estos salarios y con estos precios es totalmente inasumible y es que los datos no engañan con lo que cobran de media los menores de treinta años en este país tendrían que destinar el sesenta por ciento del salario al pago de una hipoteca o la entrada parte o el ochenta y cinco por ciento del sueldo para alquilar un piso en solitario el ochenta y cinco por ciento del sueldo para alquilar estos son de verdad nuestros santos inocentes cuando empieza el jueves veintiocho de diciembre no es ninguna broma

Voz 1827 01:32 Pepa Bueno

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 01:47 esta mañana la SER les cuenta que en el PP pese a las apariencias de aquí no pasa nada tras el descalabro en Cataluña que no se descarta incluso una crisis de Gobierno a la vuelta de la Navidad porque Dolors Montserrat deje el Ministerio de Sanidad para hacerse cargo de PP catalán o porque como nos dicen altos cargos del partido la mejor autocrítica es hacer cambios altos cargos que confirman siempre fuera de micrófono que los malos resultados Silvia qué político han recrudecido el enfrentamiento antiguo hoy soterrado entre la jefa del partido Dolores de Cospedal la jefa del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en una bronca cargada de reproches por el fiasco del Gobierno en la gestión de la crisis catalana y en Cataluña el capítulo de hoy se resume en dos palabras telemática impresión Roberto Torija

Voz 1827 02:37 presión sobre Ciudadanos para que intente formar gobierno sólo pedía el PP ahora también el PSOE proclamarse victorioso de una contienda electoral también

Voz 2 02:45 Porta alguna responsabilidad y esa responsabilidad se llama iniciativa política

Voz 1827 02:51 no a esperar a ver qué pasa en el mundo e incluso la patronal catalana telemática es la forma en la que ellos Cataluña no descarta que Puigdemont pueda tomar posesión del escaño incluso ser investido su socios y competidores de Esquerra no lo ven

Voz 3 03:03 pero con todo respeto eh pero yo creo que que al final no sepa

Voz 4 03:06 de tener un presidente por Skype y mientras estaba Barnett

Voz 1727 03:09 esa metáfora satírica de una comunidad autónoma formada por Barcelona y Tarragona que pide poder independizarse de Cataluña recorre la prensa internacional con la misma rapidez e intensidad que todo lo que ha ocurrido en los últimos meses a propósito del proceso de Europa Estados Unidos de Euronews al New York Times y la borrasca Bruno está complicando en Mallorca la extinción de un incendio forestal que se declaró anoche que obligó incluso a desalojar viviendas aunque todos están en casa allá pero sigue haciendo mucho viento y el conseller de Medio Ambiente nos decía hace media hora que será difícil que salgan los medios aéreos nos vamos a Mallorca Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá adelante

Voz 1157 03:47 el conseller de Medio Ambiente Vicenç Vidal ha explicado que de momento la superficie calcinada afectada por esas llamas es de más de setenta y cinco hectáreas uno de los dos frentes esa estabilizado el que se dirigía precisamente aquí esas viviendas que ayer a partir de las nueve de la noche fueron desalojadas pero unas horas después los vecinos pudieron volver a sus domicilios dice Vidal que en principio el viento la fuerza amainado Ike continúan allí los trabajos

Voz 5 04:10 ahora es el fuego en ese frente está a Bale estaba editaron no estaban tocando las colisiones de vientos veamos si los medios aéreos ahora que está empezando a caer

Voz 6 04:20 pero también está empezando a amanecer así que es el viento

Voz 1157 04:23 permite los medios aéreos se van a incorporar en breve ya a esos trabajos de extinción pues vamos a ver

Voz 1727 04:27 si el viento lo va a permitir Luismi Pérez buenos días

Voz 4 04:29 días buenos días Pepa viento que desgraciadamente va a seguir soplando en Baleares de hecho en algún momento con rachas superiores a los setenta kilómetros por hora igualmente ya no serán los cien que teníamos ayer también va a Silván de lo lindo ese viento de poniente muchas son las mediterráneas sobre todo en la costa andaluza y la valenciana y en el sur de Cataluña esta tarde otra vez esta tarde y noche otra vez en el norte de Galicia y en el Cantábrico ese viento de poniente y en el resto de comunidades viento un poquito más de mil muchas nubes en el norte del país con alguna lluvia sobretodo esta mañana nevadas en los Pirineos por encima de mil doscientos metros en el resto del país cada vez más claros sobre todo cuanto más cerca del Mediterráneo estemos en Canarias vamos a tener bastantes nubes al norte de las islas sobre todo con algunos chubascos mañana vuelven las lluvias otra vez a Galicia pero en cambio en el Mediterráneo sequía

Voz 1727 05:21 son los coletazos de Bruno que deja además dos víctimas mortales en España

Voz 1827 05:26 en Alcudia es también en Mallorca ha muerto un hombre mientras hacía windsurf en Segur de Calafell en Tarragona otro hombre falleció ayer al caer desde su balcón estaba tratando de arreglar una ventana y perdió el equilibrio por una ráfaga de viento

Voz 1727 05:39 Jordi Pujol Ferrusola despierta hoy en libertad

Voz 1827 05:42 el hijo mayor de los Pujol llevaba en la cárcel desde abril por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental ayer pagó la fianza que la Audiencia Nacional rebajó hasta el medio millón de euros

Voz 1727 05:51 el juez del caso Lezo estrecha el cerco en torno a Ruiz callar

Voz 1827 05:53 toda la cúpula del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno cuando Gallardón era presidente madrileño está ya imputada por el supuesto desvío de fondos de esta empresa pública

Voz 1727 06:02 en noticia que cuenta la SER la policía investiga el robo de los ordenadores de la empresa pública Mercasa investigada también por corrupción

Voz 1827 06:09 ese robo se produjo el día de Navidad la policía sospecha que el objetivo era destruir pruebas del supuesto desvío de doscientos millones de euros en contratos irregulares firmados por esta empresa Rent

Voz 1727 06:19 se gasta más en indemnizaciones por los

Voz 4 06:21 atrasos del AVE los retrasos que conllevan compensaciones

Voz 1827 06:24 económica han aumentado este año un veinticuatro por ciento respecto al dos mil dieciséis Manuel Taguas de Comisiones Obreras

Voz 6 06:30 lo que bajando la guardia en Marte

Voz 1727 06:34 a las ocho y media el estamos más detalles del AVE y también nos vamos a detener a esa hora en el primer Gobierno de la vieja Europa que pone en manos de la extrema derecha Ministerio tan sensibles como los de Interior Defensa es el gobierno de Austria y ojo porque los ultras han venido para quedarse según Xavier Casals que es profesor de la historia de Historia en la Universidad de Barcelona

Voz 6 06:55 según los analistas voy posiblemente como se escribe él porque engordan dedica en la agenda política y ellos les ha beneficiado lo no parece que en muchos casos ello a cambiar a corto medio plazo

Voz 1727 07:11 Salvador Sobral celebra hoy su veintiocho cumpleaños fuera de la UCI

Voz 7 07:16 sí

Voz 1461 07:21 sí

Voz 1827 07:26 el ganador de este año en Eurovisión recibió un trasplante de corazón hace poco menos de un mes pero sufrió un fallo renal que lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos anoche salió de allí en un comunicado dice su familia que la recuperación va a ser muy larga creo que Salvador evoluciona de forma positiva

Voz 8 07:41 eh

Voz 2 07:49 no y en los deportes Cristiano Ronaldo Messi Neymar compiten hoy por el último premio años Anpe

Voz 1161 08:07 que se entrará en Dubai desde las cuatro de la tarde en la categoría de mejor jugador Cristiano Ronaldo Leo Messi Neymar tendrán como rivales a la hay Buffon por la Juventus pero también al madridista Sergio Ramos ya la nueva sensación el parisino en papel en otras categorías el Real Madrid compite con el Mónaco

Voz 0527 08:19 Manchester United por el de mejor equipo en el capítulo de entrenadores el madridista Zinedine Zidane tendrá como rivales al mejor técnico del mejor técnico a Massimo Allegri de la Juventus Antonio Conte del Chelsea Jose Mourinho del Manchester United son las ocho y ocho

Voz 1727 08:32 a las siete y ocho en Canarias

Voz 2 09:09 sus clásicos discursos la sociedad tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo quedaron desconcertados hasta los más especialista no sabía si gritar llorar fue desconcertante borró para siempre la sonrisa de rostro pero Carlas llamo al Santiago para una última opinión

Voz 13 09:27 Linda sincero duros que incluirá dos cero euros resultado líquido tiene los treinta y tres millones

Voz 2 10:04 puedes recorrer el mundo e incluso hasta llegar al lugar ex

Voz 6 10:09 no son ocho los supervivientes entre en el momento

Voz 2 10:11 lo justo el momento en el que después de muchas acceder a la información en directo o campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata hagan a la calle aquí en Washington para decirnos ahora él otro está dónde estás tú

Voz 16 10:37 una estafa piramidal o una estafa

Voz 17 10:40 esta fase una burbuja creada

Voz 18 10:42 en el que fue una iniciativa filatélica hizo fue engrosando engrosando hasta que un lobo séptico por la justicia salió toda la carrera

Voz 20 12:02 sí

Voz 21 12:06 Coral nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa que te da miedo o qué

Voz 22 12:11 hambre uniendo mi hermano pero es que

Voz 1461 12:14 sí es una pasta bueno no sé

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1461 13:16 las ocho y te dice las siete y trece en Canarias hace ya unas semanas un ex dirigente popular decía que Rajoy no podía convocar desde el Palacio de la Moncloa unas elecciones en Cataluña y fracasar bueno pues fracasó por los malos resultados de su partido porque los independentistas pueden seguir gobernando porque continúa el bloqueo político a pesar de las peticiones de tranquilidad del presidente dentro del partido se va imponiendo la necesidad urgente de hacer cambios María Jesús Güemes buenos días qué tal buenos días Pepa cambios movimiento de fichas en el PP catalán pero que pueden afectar también al Gobierno haber NTP no han realizado aún examen de conciencia dicen que lo harán en los órganos de dirección internos pero como destaca un alto cargo conservador la mejor autocrítica es hacer cambios por eso son muchos los dirigentes que esperan que haya movimientos tras las Navidades dan por hecho que se que renovará su partido en Cataluña estos serán obligatorios habrá que reemplazará Xavi García Albiol ya su equipo así que piensan que tal vez de podría afectar Andrea Levy que tuviera que dejar Genova para asumir otras competencias pero también hay quien cree que se podría producir una crisis de Gobierno

Voz 0125 14:24 no al estilo Rajoy es decir buscando solo

Voz 1461 14:26 el recambio puntual para la persona que salga todo el mundo está pendiente de dos nombres como es lógico del de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat a la que muchos Mena al frente del PP catalán Illa de paso del titular de Economía Luis de Guindos al que algunos ya sitúan en el Banco Central Europeo aunque la responsabilidad última es de Rajoy las fuentes populares que has consultado señalan la bronca y los reproches en el siguiente escalón el que ocupa quien del partido Cospedal en el Gobierno Sáez de Santamaría recuerda siempre el fracaso de la operación diálogo y su buena relación con Junqueras además hay quien tacha de desastre el uno de octubre

Voz 14 15:00 pone en duda la eficacia del CNI y bajo su mando

Voz 1461 15:02 ante esta crisis no entiende que al final hubiera urnas ni que pudiera irse a Bruselas tampoco les parece normal que la vicepresidenta tardara tanto en visitar Cataluña tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco en olvidan que una vez lo hizo cometido el tremendo error de señalar que el presidente había descabezado

Voz 11 15:18 los independentistas en las filas populares

Voz 1461 15:20 es que no comparten su actuación apuntan hacia ella al señalar que la estrategia no fue diseñada por el partido sino por el Ejecutivo mientras que los que la defienden destacan que todos lo hizo por una cuestión de Estado no para ganar elecciones dicen que lo que ahora toca es seguir adelante Cospedal tampoco se libra de las críticas claro en su caso del sector más próximo a Sáenz de Santamaría hay quien asegura que mal mete contra Sáenz de Santamaría porque en cuanto tiene ocasión evidencia los fallos que se han cometido en la gestión del proceso también la increpan por ausentarse de los Consejos de Ministros cuando es la vicepresidenta Hinault Rajoy quién está al frente aunque sus colaboradores explican que eso sólo ha ocurrido en contadas ocasiones porque ella también estaba de viaje además sus detractores le echan en cara lo que dijo hace unos días en una entrevista en el mundo su titular fue que posiblemente se podría haber actuado de otro modo en Cataluña no consideran que su declaración estuviera fuera de contexto al contrario lo ven como toda una declaración de guerra por eso mismo le recomiendan que ella se ocupe de sus asuntos que se centre en sus temas de defensa y que se preocupe más por los procesos judiciales que tiene por delante el PP relacionados con la corrupción gracias Güemes hasta luego Pepa lo conoces es la presión sobre ciudadanos para intente formar gobierno en Cataluña como partido más votado hasta la patronal catalana Fomento del Trabajo se les recomienda el PP lo dice desde la noche misma electoral el PSOE que aún tiene que hacer su propia autocrítica se sumó ayer al requerimiento Arrimadas pero ellos los de ciudadanos prefieren esperar Guillermo Lerma buenos días

Voz 0743 16:50 buenos días Pepa lo que explican fuentes de la dirección del partido a la Ser es que la estrategia pasa por esperar a que los independentistas intenten formar gobierno después ya así decidirse Arrimadas da un paso al frente en ciudadanos hay dirigentes que no tienen claro que el bloque soberanista se vaya a poner de acuerdo ven problemas por ejemplo en la elección del candidato en la decisión de los dirigentes que tienen cuentas pendientes con la justicia o en las condiciones que pueda poner la CUP así que aunque la ejecutiva aún no ha tomado una decisión en firme si hay cargos de ese órgano de Ciudadanos apuestan porque Arrimadas se postula la presidencia per Cataluña y Esquerra fracasan en su intento ante la posibilidad de una repetición de elecciones creen que su candidata pueda acudir reforzada es una táctica similar a la de Rajoy en dos mil quince En cualquier caso en este momento oficialmente el partido mantiene que no cederá a las presiones de PP y PSOE

Voz 1461 17:44 por hacerlo ahora dicen sólo les puedo

Voz 0743 17:46 generar un gran desgaste PP y Ciudadanos

Voz 1461 17:49 Nos mirándose con recelo PSOE y Podemos haciendo lo mismo en la banda izquierda no es nuevo pero la crisis catalana lo ha tensado más Sastre buenos días

Voz 1071 17:58 bueno la verdad es que nunca apareció Pepa buenos días nunca apareció un amor verdadero pero de eso haya muy poco en políticas entiende entre el PP y Ciudadanos son evidentes las instancias a pesar de que luego acuerden como pasó en la investidura o en los Presupuestos el caso es que los resultados en Cataluña han tensado en efecto esa relación y el PP ha tenido la habilidad de poner el foco en Arrimadas en vez de en su propio el resultado es una gran habilidad cuando ha sacado cuatro diputados de ciento treinta y cinco dijo un dirigente del PP que su problema conciudadanos es que son a la vez socios y rivales aunque eso fue antes de que el principal problema del PP fuera su fuga de votos a ciudadanos al menos en Cataluña en fin que Catalunya ha tensado todas las cuerdas es verdad que el momento entre PSOE y Podemos no es aquel momento en que acordaron colaboración parlamentaria Pedro Sánchez llegó a decir que su socio preferente era el partido de Pablo Iglesias sus posiciones respecto al ciento cincuenta y cinco han beneficiado las dificultades de próximos pactos entre el PSOE y Podemos total que cuando el debate ha sido tan identitario como en las últimas catalanas quizá hemos atendido menos a las alianzas ideológicas pero habrá que observar ese territorio en cuanto empiece el año para detectar cómo el proceso ha tenido también efectos sobre el romanticismo el político claro

Voz 1461 19:07 habrá que ver hasta dónde llega el romanticismo el político como dice Sastre en el bloque independentista Junts per Catalunya y Esquerra vuelven a negociar hoy la composición de la Mesa del Parlament en las manos de este órgano estará la hipotética reforma del reglamento que permitiría investir por ejemplo en presidente al la distancia sin que estuviera presente en el Parlamento reforma a Doc de nuevo por la vía exprés para los intereses de puse Demon es la propuesta que hizo ayer Jordi Turull Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 11 19:35 hola Pepa Bueno si aquello parece iban que Esquerra

Voz 1461 19:38 no está muy dispuesta a aceptarla

Voz 0931 19:40 pues no porque lo que piden los republicanos es concreción que para Cataluña aclare cómo pretende investir apunta una distancia y es que Turull en Catalunya Ràdio

Voz 26 19:47 no todos los puso que a unos esa ese competido

Voz 27 19:50 cuya función se limitó a decir que estudiarán

Voz 0931 19:53 todas las posibilidades para que presiden pero tampoco daremos muchas pistas decía Esquerra no ve nada factible esta idea de Damon será investido a través de Internet Gabriel Rufián en La Sexta

Voz 3 20:03 con todo respeto eh pero yo creo que que al final no se puede tener un presidente por Sky

Voz 0931 20:06 los republicanos mantienen que las negociaciones no están ni siquiera en ese estado porque primero hay que decidir por ejemplo cómo se reparten las sillas en la Mesa de la Cámara de hechos

Voz 1461 20:14 sólo hay constancia de momento de un pequeño

Voz 0931 20:16 encuentro en el Parlament entre Turull y el cabeza de lista de la CUP Carles Riera Montserrat Comas

Voz 1727 20:21 buenos días bon día Montserrat Comas es portavoz de En Cataluña de jueces y juezas para la democracia y magistrada de más de la Audiencia Provincial de Barcelona empezamos con con esto que los contaba a nuestro compañero de Radio Barcelona Se puede investir a un president telemáticamente

Voz 27 20:41 sí creo que esta propuesta o esta pretensión carece de fundamento tanto legado como político carece de fundamento legal porque no está previsto así en el reglamento del Parlament y de esta forma en la única previsión que el el regla amén de que pueda delegar el voto que es distinto al acto de discurso de investidura ese supuesto es muy tasado lo prevé cuando un diputado está de baja por maternidad como de maternidad de paternidad o bien en supuestos también de hospitalización de enfermedad grave únicamente en estos supuestos se prevé que se pueda delegar el voto o bien que la Mesa del Parlament pueda optar la decisión de incluir que el voto sea telemático pero sólo en estos supuestos en cambio clado el acto de investidura de vivir de un preside es políticamente yo creo que él tampoco se sostiene

Voz 1727 21:43 llama la idea porque las hélices del Parla

Voz 27 21:45 interés un democracia la del buen gobierno es la presencia física del que quiere ser investido precisamente para intervenir presentará el el discurso podría replicar poder decidir poder votar y eso requiere equipos la mediación que estar unos escaños

Voz 1727 22:05 si una mayoría independentista de la Mesa del Parlament cuando se constituya puede reformar el reglamento de la Cámara para permitir esa investidura telemática del presidente poder reformar el reglamento poder hacerlo pueden pero sería legal

Voz 27 22:19 no porque el Parlamento no estaría constituido es todo el Parlamento el que ha de dar vía libre a una reforma legal de este tipo yo por lo que he leído todo no creo que puedan hacer una interpretación con el reglamento actual para que pueda hacerse una acto de investidura desde el extranjero ya distancia

Voz 1727 22:42 la Diputación permanente que es el órgano parlamentario que funciona de este que termina una legislatura hasta que comienza formalmente la siguiente aprobó ayer recurrir al Tribunal Constitucional la aplicación del ciento cincuenta y cinco hay otro recurso presentado en su día por Unidos Podemos usted cree que el Constitucional va a cerrar el debate sobre los límites de la aplicación de este artículo constitucional bueno

Voz 27 23:04 yo creo que la presentación del recurso es positiva en sí misma porque el Parlament mono a la Mesa del Parlament o la Diputación permanente que está haciendo sus funciones está legitimada para ello el que hayan hecho un recurso es una forma de reconocer al Tribunal Constitucional los lugares fue uno que el tema constitucional se pronuncie respecto a la aplicación del ciento cincuenta y cinco que recordemos que fue muy debatida en el momento que el Gobierno presentó su propuesta al Senado los propios acuerdos en el Senado también fueron muy cuestionados los constitucionalistas no se han puesto de acuerdo hay que recordar que es un remedio muy extraordinario de la Constitución pero es cierto que el Tribunal Constitucional es bueno que a Cote si efectivamente en la forma que se ha hecho hoy esta aplicación del ciento cincuenta y cinco eso es ir es un gobierno disolviendo un Parlamento y convocando elecciones entra dentro de la Constitución está interpretación que hizo el Senado en Catalunya es que en el orden del día de cada vía se cuestiona al está forma de haber aplicado el décimo con lo cual creo que es muy importante que el Tribunal Constitucional que finalmente es el único último órgano que interpreta la Constitución y que las dadas las SAS de resolver pues en una sentencia no sigas y la forma como se hizo pues está adecuado a la Constitución no no

Voz 1727 24:39 es portavoz en Cataluña de jueces y juezas para la democracia Montserrat Coma gracias buen día

Voz 27 24:44 buenos días

Voz 1461 24:51 la Audiencia Nacional estrecha el cerco en torno a Alberto Ruiz-Gallardón por el supuesto desvío de fondos en el Canal de Isabel Segunda cuando él presidía la Comunidad de Madrid toda la cúpula de este organismo público en aquellos años está imputada Jay tiene fecha para declarar entre ellas hay personas del núcleo duro de Gallardón Radio Madrid Cristina hachazo buenos días buenos días pero entre los imputados Arturo Canalda el presidente de la Cámara de Cuentas y Juan Bravo el de Adif la oposición reclama sus dimisión

Voz 0125 25:20 PSOE Podemos y Ciudadanos piden la dimisión principalmente de Canalda que era director gerente del Canal cuando se compró y nasa y que ahora preside la Cámara de Cuentas él mismo el pasado día uno ante la comisión de corrupción de la Asamblea se comprometió a hacerlo si era imputado

Voz 11 25:34 yo estoy seguro que no voy a tener que ir a declarar ante

Voz 28 25:36 es porque no he hecho ninguna ilegalidad si yo en algún momento me llaman juez por un supuesto caso de este tipo porque viraje yo tengo algo que decir evidentemente me iría de la Cámara de Cuentas pero no estoy obligado a hacerlo y usted lo sabe

Voz 0125 25:49 pues ya ha sido citado a declarar como imputado tendrá que hacerlo entre el diez y el quince de enero como los otros veintitrés miembros de la cúpula del canal en dos mil uno destacan también Juan Bravo actual presidente de Adif Pedro Calvo que además de consejeros del canal eran parte del núcleo duro de Gallardón en el Gobierno regional el juez también ha pedido la identificación de los miembros de aquel Ejecutivo que firmaron el contrato de compra entre ellos el propio Gallardón aunque su posible imputación sigue en el aire porque la documentación de aquella reunión todavía no ha llegado al tribunal

Voz 1461 26:17 estoy de Machado gracias a luego Pepa Mercasa otra empresa pública también investigada en la operación Lezo por un supuesto desvío de doscientos millones de euros en contratos irregulares vuelve a ser noticia vuelve a ser noticia porque su sede sufrió un robo el día de Navidad los ladrones se llevaron los ordenadores que guardaban según los investigadores documentación importantes sobre esta empresa y que podían servir como prueba en un juicio Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 26:44 qué tal buenos días si la Policía Nacional está investigando un robo que tuvo lugar el pasado fin de semana en la sede central de Mercasa el pasado día veinticinco de diciembre la investigación está abierta pero de momento lo que se sabe es lo que se llevaron los ladrones ordenadores que estaban en la sede y que según los investigadores portaban documentación importante para esta empresa las diligencias lo que sí han abierto barajan a que los autores materiales sólo buscaban documentos y discos duros de los portátiles y ordenadores estáticos que se llevaron la policía cree que la finalidad del robo era eliminar pruebas de sus pleitos es decir datos de la investigación por ejemplo que la Audiencia Nacional tienen abierta contra Mercasa por diferentes irregularidades cometidas en sus contratos y en sus operaciones en el extranjero donde operaba el Consorcio de la empresa el consorcio Mercasa como por ejemplo en Angola República Dominicana o Venezuela

Voz 1 29:26 otro Guaita corresponde al Parlament procedía la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la historia acaba de anotar de dos mil diecisiete ha sido un año trepidante cómo será dos mil dieciocho

Voz 2 29:44 Nos adelantamos al Año Nuevo con José Antonio Marcos en las claves del dieciocho este uno de enero a las ocho de la mañana Cadena SER

Voz 0125 30:00 son las ocho y media

Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:14 están quedando viejos los trenes son las vías más antiguas de España es la pregunta que nos hacemos esta mañana ante el balance del año que dice que han aumentado mucho las indemnizaciones por retraso a los pasajeros

Voz 1827 30:26 de enero a octubre el número de trenes de alta velocidad con retrasos que conllevan derecho a indemnización

Voz 0527 30:31 superan a los de todo el año pasado

Voz 1827 30:33 Eladio Meizoso buenos días buenos días mil trescientos

Voz 0527 30:36 de cinco trenes AVE tuvieron retrasos con derecho a indemnización en los seis primeros meses de este año más que los mil doscientos cincuenta y nueve de todo dos mil dieciséis a pesar de que el año pasado circularon más trenes en dos mil doce apenas cuatrocientos cincuenta y cuatro trenes AVE habían tenido retrasos indemniza hables entonces tuvieron esa posibilidad de los pasajeros de uno de cada ciento seis trenes AVE en dos mil dieciséis fueron uno de cada cuarenta y ocho este año uno de cada treinta y nueve la posibilidad de ser indemnizado por retraso del AVE es ahora más del doble que hace cinco años y un veinticuatro por ciento más que hace un año

Voz 1827 31:11 vida Renfe alguna explicación porque han aumentado estos retrasos derecho a indemnización

Voz 0527 31:15 Renfe nos ofrece datos estadísticos para este año y la respuesta del Gobierno sólo Losada con detalle para dos mil dieciséis Si nos recuerda a Renfe que en julio del año pasado cambió el compromiso de indemnización por puntualidad del AVE quince minutos de retraso antes eran cinco minutos en el Madrid Sevilla pero ahora se incluyen todas las causas externas del cambio afecta a medio año en la comparación interanual y el aumento de trenes indemniza hables recordemos es del veinticuatro por ciento este año hasta octubre

Voz 1827 31:43 esto hice Renfe Eladio y los sindicatos

Voz 0527 31:46 los sindicatos apuntan que puede estar influyendo el cambio del año pasado señalado por Renfe pero el sindicato Semaf maquinistas recuerda también elementos que han pesado más este año incendios forestales huelgas en Francia situación en Cataluña problemas con infraestructura su secretario general Juan Jesús García pone en primer plano también los problemas con el material

Voz 33 32:06 este hombre que estamos usando en muchos casos el material de la siempre lo veintidós estamos por debajo de la demanda quiere si no tenemos lo suficientemente para cubrir toda la demanda que hay en acabo ya

Voz 0527 32:19 Miguel Ángel Cilleros de UGT se muestra preocupado por todos los datos expuestos

Voz 11 32:23 estoy de preocupante porque vienen

Voz 34 32:26 o lo venimos reivindicando tiene un sindicales de mayor inversión en lo que es el modelo ferroviario tanto en el materia rodante como en la propia infraestructura

Voz 0527 32:38 Manuel Taguas de Comisiones Obreras más concluyente a la hora de evaluar los retrasos

Voz 6 32:42 no puede haber más razón de que esté bajando la guardia en el mantener

Voz 15 32:46 para el diputado socialista Antonio Hurtado que pregunta

Voz 0527 32:48 todo al Gobierno por esos retrasos Rivero

Voz 35 32:50 estoy una clara correlación entre la reducción en las inversiones en infraestructuras ferroviarias vías muchas de ellas de mantenimiento de la red con los retrasos indemnizarle

Voz 1827 33:03 y una noticia de última hora que no lleva hasta Afganistán al menos cuarenta personas han muerto esta mañana en un atentado suicida contra una escuela coránica en la capital en Kabul hay también más de treinta heridos

en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1727 35:36 son ahora las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias vamos a hablar del avance de la extrema derecha en Europa particularmente en la vieja Europa y en concreto en Austria a partir de ahora ministerios tan sensibles como el de Interior el de Defensa el de Exteriores van a estar en ese país en Austria en manos de la extrema derecha en virtud del acuerdo entre el conservador Sebastian Kurz los ultras de FP y miren se han cambiado las cosas en Europa y en el resto del mundo que en el año mil novecientos noventa y nueve una coalición de gobierno similar a ésta provocó mucho susto mucho miedo y una dura reacción de la Unión Europea que llegó incluso a imponer sanciones nada que ver con lo que estamos viendo ahora nada que ver

Voz 1461 36:22 con la reacción europea de este momento la Unión ha recibido con preocupación si con expectación pero con normalidad a este gobierno austriaco y a su presidente Kus corresponsal comunitaria Griselda Pastor este Gobierno

Voz 0738 36:34 no es demócrata basta nos dijo Juncker pegando un manotazo en el atril como si el gesto pretendieran no sólo terminar con las muchas preguntas incómodas de la rueda de prensa sino incluso borrar los recelos que en su propio partido el de los populares europeos ha generado este pacto con la extrema derecha de Austria

Voz 41 36:53 yo creo que es una muy buena noticia que la primera visita que haga formado gobierno en Austria sea precisamente la instituciones europeas no para darnos unas garantías puesto que lógicamente este gobierno de coalición con el Partido extrema derecha en Austria allí pues lógicamente pues crea evidentemente unas puede crear si no está bien explicado algunas tensiones

Voz 0738 37:14 López Istúriz desde el secretario general del PP se expresaba así dando por hecho que la visita del jefe del nuevo gobierno de Austria a las instituciones de la Unión era una declaración de buenas intenciones y es que en Bruselas hoy aunque el pacto no guste Parisi asimilarse que hay batallas que no pueden ganar los partidos tradicionales y a yen un giro total de la estrategia optan por ignorar el antieuropeísmo de quiénes llegan afirman

Voz 15 37:42 lo que han pactado un programa tan normal como el de cualquier otro bueno no de confrontación como el de Polonia para cuyo gobierno la Comisión reclama al resto

Voz 0738 37:53 un expediente por infracción de derechos fundamentales como son las derechas extremas que empiezan a contar hubiera buenos y malos según la relación que cierren con las instituciones europeas

Voz 1461 38:05 qué pasado que he pasado en el mundo que ha pasado en Europa para que algo que se consideraba en el año mil novecientos noventa y nueve una herejía democrática una amenaza insoportable se normalice así que debemos esperar de un Gobierno que dice ser proeuropeo pero que incluye un partido que durante la campaña no descartaba realizar un Fernando un sobre la permanencia de Austria en la Unión Europea se pueden imaginar lo que eso representa día María tiene la Pavone muy buenos días buenas

Voz 0125 38:32 días Pepa María Angela Paoli ha buscado respuestas

Voz 1461 38:35 a estas preguntas con los expertos porque el acuerdo que ha permitido la formación del gobierno en Austria llega en un año en el que hemos vivido elecciones

Voz 1727 38:43 en Francia elecciones en Holanda elecciones

Voz 1461 38:46 en Alemania hay en todas ellas se ha experimentado un auge de la extrema derecha había un temor previo durante la campaña de que llegaran a obtener una victoria que repitieran el estruendo de la llegada de Trump a la Casa Blanca o del Brexit no ha sido así en ningún caso han ganado las elecciones pero el asunto está ahí el peligro no ha pasado

Voz 0125 39:03 no sólo el peligro sigue ahí sino que lo que ha pasado en Austria las puede proyectar sombras más allá Xavier Casals es historiador y experto en movimientos de extrema derecha

Voz 42 39:14 este es parecido ya han venido para quedarse informe otra parte de su discurso se ha normalizado y posiblemente veremos cómo se extienden porque en buena medida la agenda política y ellos les ha beneficiado lógicamente no parece que en muchos casos ello vaya a cambiar a corto medio plazo sin embargo tampoco hay ninguna ninguna ley negacionismo histórico que digan que estos partidos no está destinado a crecer de modo imparable llegar volar nada

Voz 0125 39:43 en la normalización de la que habla Casals Austria es un caso emblemático como explica Bernard Bed Inger investigador del Centro de Documentación austriaco de la resistencia

Voz 27 39:52 el principal éxito del SPD es que su agenda sus soluciones en parte su terminología ya son normales en Austria los partidos del centro se han desplazado hacia la derecha nos

Voz 1461 40:05 la normalización que decíamos una estrategia la de asumir el discurso de la extrema derecha que no parece que haya permitido frenar su auge todo lo contrario o en general no ha conseguido desactivar ese atractivo que tienen este tipo de partidos María Angela para una parte del electorado

Voz 0125 40:23 sí efectivamente ni esta estrategia ni la de ignorarlos ni la de crear cordones sanitarios una opción cada vez más difícil según Paul Morillas e investigador del fondo de Barcelona

Voz 43 40:34 eh hay muchos países europeos que son reacios a este tipo de fórmulas precisamente porque apartando las haciéndoles esas fuerzas el único el discurso sea el de la oposición al Gobierno es así cómo han ido creciendo también a veces hay un debate entre sino es mejor dejarles gobernar porque muchas veces cuando gobiernan son incapaces de cumplir las propuestas que parecía legitimar su crecimiento dar esa respuesta alternativa al establishment político no

Voz 0125 41:02 par Morillas la alternativa que tiene que ponerse en marcha ahora que la economía se recupera

Voz 1461 41:07 la que ha utilizado con éxito Macron en Francia

Voz 43 41:09 buena parte de la alternativa pasa por hacer un discurso diferenciado y un discurso diferenciado que también apele a elementos más sentimentales y más internos del votante y sus preocupaciones sobre todo en clave social en clave de igualdad de oportunidades pero que efectivamente sea capaz de contraponer recetas de las recetas de la extrema derecha

Voz 1461 41:30 en fin un reto complicado para la actual Unión Europea eh

Voz 0125 41:35 sí un reto complicado lo que explica también la respuesta que han llegado esta vez desde Bruselas inacción Molina es investigador del Real Instituto Elcano

Voz 26 41:44 casi dices años practicamente solamente Austria era el único país donde tenía un poco un radicalismo fuerte ahora a prácticas de todos los países de Europa tira reacción pues es mucho más mucho mucho mucho mucho más matizada de Unión Europea aunque es verdad que la Unión Europea un mensaje muy distinto hecho esta gran Unión Europea pero se ha adaptado un poco

Voz 0125 42:04 para Molina sin embargo el plazo de Bruselas al nuevo canciller austriaco Kurt por declarar que su Gobierno es pro europeo no tiene cabida

Voz 26 42:12 esos edificios que estupendo no el mensajero desde este nuevo primer ministro no están estupendo porque es verdad que que él tiene un acierto una cierta narrativa europea europeísta de decir que me gusta mucho pero la realidad es que su programa es claramente en el tema de refugiado ese tema migratorio es muy restrictivos tiene un mensaje muy nacionalista de que la Unión Europea me parece muy bien pero milímetro y luego por ejemplo puso dijeron que querían derribar nacionalidad austriaca a la población que habla alemán del norte de Italia con una especie de política digamos de tipo étnico no

Voz 1461 42:47 pero lo cierto es que el cambio de postura de reacción de la Unión Europea no se corresponde no se debe a un cambio del partido de ultraderecha austriaco

Voz 27 42:55 de Jackson y el hecho de que la reacción de la Unión Europea sea tan diferente con respecto al año dos mil no tiene nada que ver con un cambio en las políticas del FPO no es más centrista incluso se ha desplazado todavía más a la derecha

Voz 1461 43:11 la eh

Voz 0125 43:12 bud Inger dice que a pesar de sus orígenes el FPO hoy no es un partido neonazi pero la cuestión en su opinión es otra

Voz 27 43:20 en Francine del radicalismo de extrema derecha es un peligro para todos los demócratas tienen que ponerse a ello también cuando no tiene forma de nazismo

Voz 44 43:28 ya en somos una

Voz 27 43:31 sí

Voz 1461 43:33 pues es una amenaza para todos los demócratas es una amenaza efectivamente para la democracia gracias María Angela gracias a vosotros

Voz 17 43:43 una estafa piramidal o una estafa Sin estafados

Voz 18 43:46 es una burbuja creada en torno a lo que fue la iniciativa filatélica hice fue engrosando engrosando hasta que el globo ética por la justicia salió toda la

Voz 17 43:57 será en esta edición especial de la crónica periodística firmada por Pedro Jiménez sobre el caso de Fórum Filatélico publicada en Podium podcast punto com que Dios perdone directivos si tenéis la culpa de este este sábado a las nueve de la noche una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 1461 46:39 dos cosas la primera la noticia en sí el español Juan Mata jugador de fútbol en la liga inglesa ha puesto en marcha una campaña para que los jugadores donen un uno por ciento de sus sueldos que son millonarios casi siempre en la segunda sorpresa fue cuando al mirar el cartel esta vez sí en un mundo que tantas veces ningunea el fútbol femenino esta vez sí cuando se trata de donar parte del sueldo en los carteles e incluían jugadoras como por ejemplo Heather O'Reilly del Arsenal que te parece Manuel Jabois muy buenos días

Voz 11 47:11 qué tal Pepa muy buenos días me parece me

Voz 47 47:15 parece estupendo me parece también fíjate

Voz 11 47:18 que que cuántas mujeres hay entre los quinientos jugadores de fútbol mejor pagados del mundo sabes cuántas no ninguna ánimo ninguna tantas cuantas futbolistas suelen aparecer en los medios de comunicación deportivos no hay ninguna es decir el aquí lo más cerca que han estado de la paridad en el fútbol ha sido ahora para eso Antonio doblar el uno por ciento de su sueldo y han dicho que sí han dicho que si además fíjate de diez mujeres de entre treinta y uno que son los que de momento a los futbolistas del momento se ha sumado a esta iniciativa

Voz 1461 47:51 para esto sí hace un cartel mixto

Voz 11 47:54 si no se hace en el cartel mixto porque además es que ella sí han aportado en una proporción grandísima desde luego nada equipar equivalente a los sueldos que se mil entre las diez mejores jugadoras del planeta y a partir de la cuarta o la quinta empiezan los sueldos que en jugadores masculinos estaría en Segunda División B en una Liga que por ejemplo como la española

Voz 1727 48:14 ya bueno en cualquier caso Jabois

Voz 11 48:17 enana y negativo siempre es mejor que sea algo

Voz 1461 48:19 no se haga nada no sí bueno yo espero que comete

Voz 11 48:22 además esta iniciativa sea una buena noticia pero de momento de verdad no quiero ser aquel greens eh estropear la Navidad lo único que se Huesca tarde ya es desde luego a Juan Mata que que está dando un ejemplo inmenso y ojalá que esto vaya para adelante insisto que dices tú de Riquer las mujeres aquí se han presentado proyecto están de alguna forma visibilizar las también de al hacer este tipo de cosas civilistas de otro otra clase problema te lo explica con un ejemplo la iniciativa de de Matas se pone en marcha en verano el este verano creo que fue aproximadamente en el mes de agosto él ya fue entonces portada diciendo que iba a dar una uno de sueldo iba a tratar de hacer que sus compañeros también hiciesen en ese ese es en esas fechas Leo Messi el mejor jugador del mundo celebra su boda con su pareja Antonella mucho hiel pide que los regalos de los invitados que se donen a una ONG en Argentina llamara techo busca ayuda imagínate a los más a los más necesitados entre los invitados como su pondrás están muchísimos futbolistas de salarios millonarios y haciendo la media finalmente se supo que cada uno de ellos con la media aportó unos treinta y seis euros que

Voz 1461 49:33 generosos que regalo a Lavaudant es decir

Voz 11 49:35 yo te iba en total para esta ONG recogió en mil nueve mil quinientos euros desde mejor esto que nada desde luego pero también eh esto tiene otra función es decir denunciar a los que cobrando seis siete millones de euros cuando se les extiende una más