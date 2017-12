Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias comenzamos con una noticia que acabamos de conocer un nuevo crimen machista una mujer ha sido asesinada por su pareja con arma blanca esta mañana en Azuqueca de Henares en Guadalajara SER Guadalajara Alberto Girón buenos días

Voz 3 00:35 hola buenos días de momento hay pocos datos de

Voz 4 00:37 ese asunto está el crimen machista que parece que se ha cometido hace un ratito hace apenas una hora en Azuqueca de Henares según informa la agencia Efe una mujer ha sido asesinada por su pareja con un arma blanca ocurría como decimos a primera hora de esta mañana en un domicilio de esta localidad de Guadalajara los hechos se han producido en en presencia de tres hijos menores y al parecer el presunto agresor ha intentado quitarse la vida aunque parece que no lo ha conseguido ha acudido al lugar del equipo

Voz 5 01:05 la intervención psicológica de Cruz Roja para atender

Voz 4 01:07 a esos tres menores que como decimos encontraban en el momento en el que ha ocurrido este asesinato también en ese domicilio de momento como decimos no hay muchos más datos de este que parece un nuevo crimen de violencia

Voz 1 01:19 gracias Alberto Alberto Girón de SER Guadalajara termina una semana negra la última del año para las mujeres y se confirma que es un caso de violencia de género serían cuarenta y ocho las mujeres asesinadas en este dos mil diecisiete y estamos todavía a veintiocho de diciembre y además Roberto Torija a esta hora está previsto que los

Voz 1827 01:42 dos concejales de la CUP detenidos ayer en Reus empiecen a declarar ante la juez a los dos están acusados de incitar al odio por los escraches a policías y guardias civiles en aquella localidad tras el uno de octubre ser Tarragona Oleguer Domenech bon día

Voz 6 01:56 soy invencible de los dos concejales de la CUP tienen que declarar ahora las nueve en punto y abogados de hecho acaban dentro en los juzgados aunque Marta Ana adelantaron ayer que no declara harían ya que eso no lo harán durante un juicio ahora mismo unas cien personas se están concentrando en las fuerzas de los juzgados de Reus entre las cuales se encuentra también Mariona cuadrada otra dirigirle la CUP que hoy está citado a declarar por segunda vez aunque como ya hicieron los otros concejales no acudirá

Voz 1827 02:23 y en Hoy por hoy acabamos de hablar con Montserrat Comas es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona portavoz de jueces y juezas para la democracia en Cataluña asegura que cambiar el reglamento del Parlament para permitir una investidura de pude desde Bruselas sería ilegal asegura también que el reglamento de la Cámara sobre su reforma es muy claro y que no permite su cambio hasta que se configura el nuevo Parlamento

Voz 7 02:42 el Parlamento no estaría constituido es todo el Parlamento el que ha de dar vía libre a una reforma legal de este tipo yo por lo que he leído no creo que puedan hacer una interpretación con el reglamento actual para que pueda hacerse una acto de investigadora desde el extranjero ya distancia

Voz 1827 03:05 en Afganistán al menos cuarenta personas han muerto y treinta han resultado heridas en un atentado suicida contra una escuela coránica en la capital en Kabul también como un acto terrorista se investiga la explosión que ayer en un supermercado de Rusia dejó al menos diez heridos lo acaba de confirmar el presidente Vladimir Putin Unicef denuncia el alarmante incremento de la violencia contra los niños en todo el mundo durante este dos mil diecisiete menores usados como soldados escudos humanos o incluso obligados a inmolarse en Nigeria por ejemplo Boko Haram ha utilizado este año a ciento treinta y cinco niños como bombas humanas cinco veces más que un año antes Julia Molina

Voz 3 03:43 la violación el matrimonio forzado el secuestro y la esclavitud se han convertido según UNICEF en tácticas habituales en zonas de conflicto en Sudán del Sur más de diecinueve mil niños han sido reclutados por grupos armados en Afganistán han sido asesinados setecientos menores y en Nigeria a leyó aún manda madres como esta con niños secuestrados por grupos terroristas como Boko Haram denuncian la situación de desazón en la que viven en algunos contextos dice la agencia de Naciones Unidas algunos de estos niños vuelven a ser víctimas de abusos cuando los liberan otros pagan las consecuencias indirectas de los conflictos la desnutrición las enfermedades y los traumas una situación por la que Unicef pide a las partes en conflicto que cumplan con el derecho internacional y protejan a los niños y a los ciudadanos que no se vuelvan insensibles ante la brutalidad

Voz 1827 04:30 sí de vuelta a España la Junta de Extremadura evitado casi sobre la campana la subasta de un trozo de su patrimonio se trata de un busto del emperador Carlos quinto del siglo XVI estaba en el Palacio de Mirabé en Plasencia un edificio protegido pero que es propiedad privada sus dueños iban a su alta a subastar estas cultura hoy mismo ser norte de Extremadura José Luis Hernández desde que se conoció

Voz 8 04:50 a la salida a subasta de esta escultura de los italianos Léonie Pompeo Leoni que lleva casi cinco siglos en el Palacio de los Zúñiga de Plasencia las administraciones han venido reclamando lo que finalmente ha ocurrido que se ha retirado de la subasta ayer por la tarde la Junta de Extremadura anunciaba que se llegaba al acuerdo de retirarlo gracias a la generosidad de la familia propietaria esta escultura realizada en mármol de Carrara por los retratistas oficiales de Carlo el quinto fue un regalo del emperador a Luis de Ávila y Zúñiga cronista de Carlos V Piqué la acompañó su retiro del Monasterio de Yuste desde entonces ubicado en el palacio de los marqueses de Miravet y por tanto según la Junta Hilari de patrimonio histórico y cultural de Extremadura este gustó es un elemento integrante e inseparable del Palacio de minaba el Palacio declarado Bien de Interés Cultural Monumento Histórico Artístico de carácter nacional en Plasencia Se espera la vueltas hornacina en la que desde el siglo XVI su casa

Voz 0858 05:36 y la Bolsa Javier Alonso pues el IBEX35 abre con ligeros descensos hasta ahora en torno al cero coma dos por ciento en el nivel de los diez mil cien puntos el nivel al que cerró precisamente ayer cuando cedió una décima porcentual hace unos minutos en Japón ha cerrado también el Nikkei haya perdido a medio punto porcentual y la prima de riesgo repunta ligeramente hasta ahora abre la mañana en ciento siete puntos base

Voz 9 05:59 dos

hoy por hoy con Pepa Bueno Rosa Márquez buenos días hola

muy buenos días

Voz 11 07:14 tengo que preguntarle señor guion

Voz 12 07:16 no participa UCE ninguna película de superhéroes ninguna secuela no está usted en Star Wars en casi ninguna producción aquí a penas en películas familiares es usted la única persona adulta en Hollywood

Voz 13 07:32 dudas fin a las uvas ante la última ampliación más estoy aquí que nos que tenía que tiene su validez aquí en Hoy por Hoy en la Cadena Ser muchísimas gracias muchas muchos calabacines

Voz 14 07:46 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es nuestro estilo nos define

Voz 15 07:57 sí sí yo no me emociono es muy difícil que la gente lo haga creo que tenemos que transmitir las emociones con cierta contención pero no de manera neutral tenemos que emocionar nos antes de transmitir las emociones la Cadena SER presenta

Voz 14 08:11 en antena su libro de estilo destinado a convertirse en referente para las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos publicado por Taurus ya disponible en librerías de toda España Cadena SER

Voz 13 08:25 SER Deportivos envía un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva está estamos en todos los sitios contamos todas las noticias

Voz 16 08:35 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojó cuáles desde Villafranca Filho muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets queda

Voz 13 08:47 Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenas la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el otro

Voz 0587 08:55 supo novedades en ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes

Voz 13 08:58 hola qué tal recoge mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres Francisco José Delgado corren nuevos tiempos vamos a escuchar las

Voz 14 09:21 en el capítulo de ayer

Voz 17 09:23 el Valladolid vamos a recordar la historia porque aquí la gente se olvida de la historia

Voz 10 09:33 que una formación política Ginóbili dos que ya ganó la selección ciento uno

Voz 18 09:41 que somos los ganadores de las elecciones en Cataluña

Voz 10 09:45 y lo que yo pido es que se crea que ha ganado las elecciones en Cataluña

Voz 18 09:48 que nadie se quede en casa sin celebrar la victoria de ciudadanos venga

Voz 19 09:53 Cataluña sorprendente que después el día veintiuno D

Voz 10 09:56 en el festejo por haber ganado las elecciones poseen desaparecido todo el partido a los independentistas en la primera fuerza política del país de Cataluña proclamarse victorioso de una contienda electoral también comporta alguna responsabilidad y esa responsabilidad se llama iniciativa política no sólo a Cataluña no sólo al conjunto de España sino al mundo

Voz 20 10:34 me encontré con esta mano hacer Palma es tan hay doce increíble para bailar el perro

Voz 21 10:39 Safja que todo bajar las cosas no vale sólo con mirar el resultado la noche electoral es decir no tengo mayoría absoluta me voy a casa

Voz 10 10:46 pero yo no me fui a mi casa unido señor Rajoy se fue a su casa dirigimos que es que esto no sumados por responsabilidad no está tan clara como es que tiene el respaldo de los ciudadanos de Cataluña la que más respaldo tienes la soñar nada luego luego se por Arrimadas

Voz 20 11:04 me quiere no me impide vida hemos que estoy Mujercitas

Voz 21 11:11 lo lo esperaban también los votantes de Ciudadanos y el PP lo va a estar apoyando

Voz 10 11:16 eh ejercer con cierto liderazgo iraquí mira no no nosotros hicimos política pues intente formar gobierno abra una ronda de contactos con nosotros lo intentamos

Voz 3 11:32 a veces moverse es bueno a veces moverse no mover a veces no moverse es bueno

Voz 20 11:38 hombre debiera una artesana

Voz 10 11:42 sino que no se puede hacer es tirar la toalla vamos a seguir luchando por todas vosotros lo usted si por todos los catalanes las manos

Voz 20 11:49 nosotros hemos hecho lo que has prometido ganar mire

Voz 0587 11:53 eh

Voz 20 11:53 que nosotros no podemos decidir por los demás por los que han perdido muchos votos Aimar Hare cuesta más aquello no

Voz 9 12:00 oiga tiene que dejarse la piel la responsabilidad frente al electorado hay que ejercerlo aunque después no lo saques con Pep

Voz 20 12:06 ah bueno hay que te corta la vena del sueño a pie por el vino y el cuello por lo con decir hay sacaba los colores por qué tal vez

Voz 9 12:20 si es este el los días uno en el que grandes Danny de la Fuente yo me tires es Javier González Ferrari buenos días feliz Navidad experiencia a y lo mismo para Ernesto cómo estás Ernesto muy bien mañana de jueves veintiocho de diciembre

Voz 1 12:37 bromas oficialmente en la presa como antes aunque a veces parezca miembro o más lo que lo que contábamos íbamos a empezar con lo último de las consecuencias de las elecciones en Cataluña pero es inevitable detenerse en este goteo insoportable de los crímenes machistas de las asesinadas por violencia de género acabamos de contarlo las nueve de la mañana otra vez esta mañana un crimen esta vez en Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara una mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja o ex pareja en presencia de tres menores que han tenido que ser atendidos por Cruz Roja en fin aunque falten palabras Esther hay que buscarlas no porque hay que seguir contándolo seis yo creo que

Voz 0591 13:17 llega el momento de pasar ya a cambiar el término violencia machista por terrorismo machista directamente es inevitable pensar o preguntarse cada vez que que sucede aunque tenemos un caso delante de nuestros ojos si estamos haciendo todo lo que podemos para evitar todo esto yo creo que no que hay que hacer mucho más eh hay datos que a mí me resultan espeluznantes y es cómo lo hemos roto retrocedido en la percepción sobre el terrorismo machismo machista en este país no es ese de esos datos que conocíamos hace muy poco que decían que un veintisiete por ciento los jóvenes no consideraba que hubiera violencia machista hay que este era un debate político sobrevalorado que no tenía trascendencia y que muchas de las actitudes que ellos mismos protagonizaban no tenían que ver con el terrorismo machista mí la verdad es que me preocupa mucho y creo que tenemos que empezar a trabajar en ese segmento de la población porque tiene que empezar desde abajo que la percepción de que esto es un problema que nos afecta a todos y luego esto de firmar pactos y pactos de pactos y luego no aplicarlos no impulsarlo sino dotarlos económicamente para hacer lo que tiene que hacer me resulta cada vez más cabreante sistema Pernía

Voz 1 14:26 de la palabra esta mañana cuando he ayer en realidad cuando no se despachaba vamos con el titular del Gobierno va a destinar doscientos millones al Plan Estatal contra la violencia machista es que es que estaban comprometidos de julio todo el esos seiscientos millones están prometidos hace un semestre un semestre que alcanzó el pacto los términos del pacto y estas una urgencia que no puede estar demorando se la aplicación de las medidas que sí

Voz 5 14:51 porque su semestre han muerto asesinadas muchas mujeres es que estamos hablando de cuarenta y siete mujeres asesinadas Tir nadie con pueden

Voz 1 15:00 la de hoy cuarenta y ocho bueno cuarenta y ocho se confirma

Voz 5 15:02 bueno yo creo que es un razonadamente se va a confirmar en los próximos minutos es una es una cantidad primero aterradora segundo no puede haber no se puede mirar hacia otro lado y tercero no basta con las órdenes de alejamiento es decir las órdenes de alejamiento no valen para nada si no van acompañadas de otras medidas que permitan la seguridad de la mujer que está amenazada es decir porque la orden de alejamiento los los agresores los asesinos los terroristas como está llamando Esther y lo pasan por el arco del triunfo les da igual es decir lo del otro día que fue escalofriante lo de el el individuo que mete por los pelos

Voz 1 15:45 no es uno de Andrea claro subirse en el coche

Voz 5 15:47 en Andre y se estrella contra una gasolinera una cosa verdaderamente escalofriante

Voz 1 15:53 Nos aquí no el de la protección a las víctimas

Voz 5 15:56 que denuncian la protección luego a todo el mundo denuncia

Voz 1 16:00 por los Mulligan porque ella en los dos últimos casos que conocemos hicieron lo que tenían que hacer lo que es el desfile que tienen que hacer que es denunciar luego no encuentra una protección a la medida del riesgo que que están sufriendo como se demuestra el que finalmente las asesinan luego hay un plano a medio y largo plazo que se acerca apuntaba Esther Palomera porque este es un tema de igualdad de poder absolutamente claro y eso hay que trabajarlo en muchísimos ámbitos de una manera muy transversal educación pero empezar por abajo porque es un problema de poder de igualdad las matan porque las consideran suyas no no como seres humanos Ernesto

Voz 0587 16:37 yo creo que el tema entre el aquí en educación aparte de lo que es el corto plazo y el día a día no el día a día está determinado porque la violencia machista es una violencia espontánea absolutamente incorporada a los usos y costumbres forma parte de nuestro derecho consuetudinario que se podría decir el decir sentido pues eh el tema de fundamentales el tema preocupante cuando un veintisiete por ciento de los jóvenes te dicen que no la ven porque entonces eso jóvenes pues no ven la tele en la radio no le en los medios de comunicación y no son conscientes de la situación Ergo hay un problema básico estructural de educación es el problema lo cual hay que atender a parte de poner los medios Si actualizar los medios judiciales para evitar o para prevenir

Voz 1 17:24 nueve diecisiete ocho diecisiete en Canarias esperemos que eso tengamos que volver a lo largo de la mañana los próximos días porque no interrumpa la actualidad sí porque queramos abordar en profundidad un asunto tan central como este esta mañana a la y a propósito de las consecuencias de lo que está pasando en Cataluña esta mañana la SER les cuenta que en el Partido Popular pese a que y en fin en las declaraciones públicas salvo el responsable de estudios del PP catalán que tuvimos ayer Juan Arza y que dijo con muchísima claridad y serenidad alguien tiene que asumir las consecuencias políticas de este fracaso estrepitoso que hemos tenido en Cataluña salvo él el resto no se mueve de la evidencia de hemos tenido un mal resultado ya esto convertido es obvio no van a ir al grupo mixto pero no se mueven de ahí no se mueven de ahí oficialmente cuando tiene un micrófono delante pero cuando se rasca detrás sí que dicen cosas no se contaba María Jesús Güemes esta mañana como no se descarta incluso una crisis de Gobierno un alto cargo varios altos cargos populares dicen con mucha nitidez mejor autocríticas hacer cambios cambios que pueden afectar al parqué

Voz 22 18:34 pido a Andrea Levy al Gobierno a Dolors Montserrat la mina

Voz 1 18:39 traer Sanidad e Igualdad actualmente quería hacerse cargo del PP catalán y me acordaba cuando nos lo contaba cuando nos lo contaba María Jesús Güemes que una de las cosas que decía Arza ayer en esa entrevista que le hicimos Ferrari es espero que el siguiente que venga hacerse cargo del partido espero que la renovación imprescindible para el PP catalán no venga hecha desde Madrid hacia de de bueno pues ese se cumple eso que algunos mueve ahora mismo en las conversaciones privadas en Madrid

Voz 9 19:06 pues no no parece no parece que vaya a ser a dedo

Voz 5 19:11 buenos Montserrat bueno pues ya veremos lo qué es lo que está claro es que con lo que se tiene ahora mismo en la cúpula del Partido Popular de Cataluña pues no se va a ningún lado bueno si se va al Grupo Mixto que es a donde se va con cuatro escaños el último

Voz 9 19:25 se ha rescatado en el último minuto por el voto por el voto

Voz 5 19:30 del extranjero pero es que el problema que tiene el Partido Popular en Cataluña es que lleva mucho tiempo mucho tiempo entre sus peleas internas sus peleas internas y el y la falta de reconocimiento de que hay un problema en Cataluña pues ha dejado al Partido Popular en nada es absolutamente irrelevante en Cataluña

Voz 1 19:54 sí pero no se puede responsabilizar solo al PP no no no no no no

Voz 5 19:58 es que esto está hecho desde el PP en B desde Madrid desde todas partes decir no sea valorado seriamente cuál era el problema de Cataluña el problema político de Catalunya del que hemos hablado aquí tantas veces problema político que hay que separarlo del problema judicial ahora mismo pero es el problema político que tiene Cataluña no lo ha querido ver el Partido Popular bueno querido ver Mariano

Voz 1 20:21 joe encontrado Güemes también que no sólo se baraja esta posibilidad de que haya incluso una crisis de Gobierno con los reacio que Rajoy está hacer una crisis de Gobierno o y que se ha recrudecido contaba ella esa batalla que es sorda que es histórica y antigua entre el segundo escalón de poder el del partido Cospedal el Gobierno Sáenz de Santamaría es yo creo de nadie como Gomes para rastrear

Voz 0591 20:46 para contarnos cuál es el latido que hay en este momento en el Partido Popular pero yo creo que no es una cuestión tanto de nombres y el debate se plantea en términos de quién debe suceder o no Albiol a quién designa Mariano Rajoy para que vaya a Cataluña el debate tiene que ser un bate sobre el proyecto preguntarse si el Partido Popular tiene un proyecto no solamente de país sino para resolver el asunto catalán y y yo creo que no lo tiene y como consecuencia de esta respuesta ha tenido los resultados que ha tenido en Qatar la la la intención en las últimas horas desde el veintiuno de diciembre Él es uno blindar a Mariano Rajoy es decir Mariano Rajoy no ha tenido ninguna responsabilidad es tonos examinaba dijo literalmente el otro día no sé si fue Fernández Maíllo o ello sí sí

Voz 5 21:40 hoy no es examinaba no me mire usted no lo había

Voz 0591 21:43 ambas las selecciones no se examinaba el presidente que decidió primero mirar hacia otro lado el problema segundo aplicar el ciento cincuenta y cinco tercero convocar unas elecciones bueno algo se jugaba al presidente del Gobierno en estas elecciones de forma

Voz 1 21:58 a ver

Voz 0591 22:00 insisto la primera pregunta yo creo que el Partido Popular no tiene proyecto político y empieza a pasarle me temo lo que le pasó en su día al Partido Socialista esa acuerdo con el Partido Socialista se quedó en ciento veinticinco diputados pues alguien decía con muy buen criterio entonces no está escrito que el suelo del Partido Socialista este en ciento veinticinco diputados bueno pues no está escrito tampoco que el suelo del Partido Popular estén ciento treinta y siete diputados quiero decir que aunque ellos pretenden aislar el problema contextualizar los sólo en Cataluña parece demasiado evidente aunque los María enólogos intentan todos los días darnos lecciones si decirnos que el presidente no se jugaba nada que el resultado es estrictamente en clave catalana yo creo que el resultado que ha obtenido ciudadanos va a empezar a afectar al Partido Popular en el resto de España es el Partido Popular no es capaz de ver esto creo que se equivoca dicho esto claro como no se va a reabrir la guerra interna que el Partido Popular que aunque durante mucho tiempo han intentado acallar la de mil formas distintas la máxima responsable el máximo responsable es el presidente de Gobierno pero el artífice de la estrategia de la carpeta catalana se llama Soraya Sáenz de Santamaría por cierto no la hemos escuchado ni una sola palabra desde el veintiuno de diciembre es decir controlaba el CNI el iba interceptar todas las urnas que no se iban a poner el uno de octubre había dado por descabezado utilice sus mismos términos el independentismo catalán oiga qué ha pasado la responsable de la carpeta catalana no tiene nada que decir sobre lo que ha pasado en Cataluña entiendo perfectamente que se hayan reabierto todas las viejas heridas y que empiecen a poner negro sobre blanco cuál es el problema cuáles tienen que ser las consecuencias

Voz 1 23:46 y cuál tiene que ser si es que decir

Voz 0591 23:48 hacerlo una estrategia política adoptar en adelante no

Voz 1 23:51 en esto

Voz 0587 23:53 yo creo que el tema centrar aquí se tiene nombre y apellido ese es el gran problema de Rajoy cuando decía que España Dream puyas tres de los guión en realidad lo que quería decir era que Rajoy tenía un pullas el Inter menos coloquiales no hay ninguna tesis política ni puede va tratar negado forma parte de los tratado de política contemporánea pero es que Rajoy Camps y el problema consiste en que en en el término de resultados electorales lo que está claro es que el ciento cincuenta y cinco que aplicó Fun ciento cincuenta y cinco kamikaze llevó a la destrucción y la autodestrucción del Partido Popular y eso no era difícil de ver antes y en segundo lugar el tema es que es el tiene nombre y apellido Soraya Sáenz de Santamaría cuando en los meses anteriores a a al referéndum tuvo y miembro del Gobierno decir que bueno que la posibilidad de que el yunquera fuera una persona con la cual se pudiera entender uno edito preguntados porqué bueno porque en privado va diciendo que en realidad la independencia de Catalunya es imposible y es una persona de militancia católica todo esto venía de Soraya Sáenz de Santamaría ya despertó expectativas en un gobierno de Esquerra Republicana es así los hoy nuestros escuchantes dirán que esto que estoy diciendo es una es surrealismo puro pero la verdad es que es así entonces en esa medida integramos en cuenta que toda la el fracaso de Pérez de los Cobos el el famoso Pérez de los Cobos que se extinguió interés de los Cobos al extinguirse de fue el primero de octubre señaló el camino porque también Soraya Sáenz de Santamaría se han querido estas extinciones estas desapariciones evaporación es pues indican que hay un vacío político total ahora el problema decir a Rajoy es que si quiere tomar cartas en el asunto en términos de asumir las responsabilidades tiene que cargarse a Soraya Sáenz de Santamaría pues no es una crisis de Gobierno porque la crisis de Gobierno Sáenz de Santamaría porque porque es la persona encargada por el presidente del Gobierno y el Gobierno para asumir todas las gestiones incluso se abrió allí una oficina visitó regularmente de Catalunya hizo además de todo esto un exhibición con lo cual pues tiene que cargarse siquiera quiere realmente ajustar y sacar las conclusiones tiene que cargarse Soraya Sáenz de Bader no digo yo que es la tenga que cargar digo que la lógica de la dinámica de la situación es que tiene descargarse Soraya por eso supongo que Soraya Sáenz de San hasta callada por eso supongo que Cospedal y probablemente de manera más intensa en privado está diciendo lo que lo que está diciendo es decir que las cosas se han hecho mal

Voz 5 26:36 sí porque no es que se haya reabierto la guerra entre Cospedal israelita varía es que nunca se ha cerrado y ahora se ha recrudecido muchísimo pero muchísimo es muchísimo ahora es tan absolutamente a cara de perro las dos señoras que mandan más en el Partido Popular hombre no es hay un precedente de vicepresidentes de vicepresidenta quemada hay un precedente hay un precedente clarísimo nadie pensaba que iba a Zapatero prescindir de su vicepresidenta para todo como diría Miguel Ángel Aguilar estas ha sido otra vicepresidenta para todo y que mucho abarca poco aprieta y al final le ha ocurrido eso a Soraya Sáenz Santamaría se ha metido en tantas cosas ha intentado arreglar proponerlo en el en el mejor de los caminos e arreglar tantas cosas que al final no ha podido arreglar el tema el tema porque el tema político hoy es ese es ese fundamental si no se arregla eso malamente se pueden arreglar el resto de cosas las nueve identidad

Voz 1 27:40 son ocho y veintiocho en Canarias volvemos enseguida

Voz 11 27:42 sí

Voz 9 27:44 Melchor esta carta estudia gracias rey este estudio bueno a veces galo

cadena SER emisora líder en España la Cadena SER

Voz 24 28:58 sin tras

Voz 9 28:59 denuncia irá a decorar tonito no perdón no lo puedo evitar

corren nuevos tiempos vamos tan escuchar Cadena cadenas

Voz 10 29:55 no es un consejo de la Dirección General de Tráfico en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:03 y con Esther Palomera Ernesto Caicedo y Javier González Ferrari vamos ya con lo que puede pasar en en Cataluña en las próximas semanas en el inicio de la legislatura en la composición de la Mesa del Parlament la investidura de un presidente en la formación de un Gobierno que supone unas elecciones

Voz 9 30:20 convocan para que todo eso ocurra a continuación todo eso está ahora mismo por un lado

Voz 1 30:25 pendiente de los tribunales pendientes de la decisión personal de Puigdemont Ernesto que vuelve se queda sin intenta investir de manera telemática a tu juicio no

Voz 0587 30:38 murió nueva volver yo creo que eso lo tengo absolutamente claro ya en su estrategia jurídico penal pues dado los resultados para sus intensiones le ha permitido además ganar es el el líder en la en la victoria de las selecciones por escaños en el y en la en la Sergio veintiuno de diciembre y por lo tanto ha renovado revalidado de manera pírrica mi opinión las de la mayoría absoluta por lo tanto va a seguir allí yo creo que va a haber gobierno en Catalunya nadie se presenta a unas elecciones convocadas en este caso por Mariano Rajoy para luego desperdiciar la posibilidad de formar gobierno la ofensiva penal va a ser tremenda ya es tremenda practicamente no tiene tregua ya lo veremos el cuatro cuando si a la vista en el Tribunal Supremo de la petición de de cambios de la medida cautelar de prisión por parte de la defensa con Junqueras por lo tanto va a haber gobierno en Catalunya yo creo que a delegar probablemente digamos siga considerando el molt honorable de punto de vista simbólico vas delegar una persona va a proponer una persona para que sea investida con los votos de la CUP de Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya eso es lo que va a pasar lo que pasa que esto va a llevar un teatrillo lleva es decir pensar que Puigdemont va a insistir hasta última momento en ser investido presidente sin regresar a España en mi opinión es una Ginés eso va a ocurrir va a haber gobierno en Catalunya y probablemente hacia una nueva etapa política quiero decir donde el acento sea el derecho a decidir el referéndum pactado y una nueva fase de un gobierno de gestión Mi candidata para ello es él

Voz 22 32:18 ha sido la creadora

Voz 0587 32:20 el cerebro de la creación del movimiento por el president es decir el movimiento de Catalunya y el enterramiento de el arte de quiero decir que esta mañana más de habéis preguntado sobre si se puede cambiar el reglamento ya a mí me hubiera gustado saber cuándo va a publicar la sentencia en Cecoma que es la persona la pone en el caso del Palau y esto ya se está retrasando el dieciséis de junio digamos terminó la Ése fue dictado visto para sentencia estamos a fin de año y no hay sentencia del Palau esto terminará apuntada a Solbes de gato

Voz 1 32:59 va el la sentencia del Palau es no tiene nada que ver con la negociación pero déjame los que hemos entrevistado esta mañana a Montserrat Comas que es la portavoz en Cataluña de jueces jueces Jueces para la Democracia y le preguntábamos por lo del voto telemático y Ernesto cómo tienes una memoria judicial que se lo sabe todo le hubiera preguntado por la sentencia que tiene pendiente esta jueza le preguntábamos justamente por eso puede una mayoría o un independentista en la Mesa del Parlament decidir cambiar el reglamento por lo tanto hacer posible un voto por delegación de este tipo telemático desde Bruselas y puede ser investido un president desde Bruselas ella ella decía no sólo políticamente no es posible sino que legalmente disparates

Voz 0591 33:45 parte del disparate pero pero en la política catalana hemos visto lo hemos visto de todo el bueno lo defendía ayer sí sí sí

Voz 1 33:55 ha sido consejero de un Gobierno del que ha dependido un presupuesto

Voz 0591 33:59 un en fin ha sido miembro del gol del último guber no lo defendió ayer incluso como modificaron el reglamento en en cuestión de segundos para votar las leyes de referéndum transitoriedad en no ha pasado nada que decir se recurrió al Constitucional se paralizó pero estamos donde estamos en buena medida por esos vientos exóticos y esas decisiones que el independentismo ha ido tomando en los últimos años que aunque desde el punto de vista legal tenían cuesten contestación desde el punto de vista político parece que no la han tenido yo yo creo que la estrategia política de de Push the money de ir de toda la cúpula el independentismo en buena medida bastar pendiente de lo que ocurra en los tribunales de justicia no pueden tomar ninguna decisión política hasta que no vean por dónde va a transitar la senda o el futuro judicial de quiénes están hoy algún los en un autoexilio e impuesto o huidos y otros en prisión no en buena medida yo creo que que a partir de la primera semana de enero cuando sepamos si si Junquera y algunos de los que Marsé mantienen hoy los mantienen hoy en prisión en puede salir a la calle veremos que a lo mejor la estrategia puede cambiar efectivamente puede cambiar perdura

Voz 1 35:11 usted puede cambiar hasta el extremo de que Oriol Junqueras vamos a suponer que levantan la medida cautelar extrema que pesa sobre él que es la la prisión condicional y que por lo tanto sale en libertad puede cambiar la estrategia hasta el extremo de postularse para ser investido president de la Generalitat sabiendo que tiene pendiente un juicio es querer

Voz 0591 35:29 como sabemos tampoco tampoco sabemos si es compartida la estrategia que está defendiendo de la candidatura de Push de Mon para retorcer el reglamento y ser investido de forma telemática es compartida por Esquerra Republicana de Cataluña quiere decir para que no sabe que no sabemos si ese bloque también va a estar roto uno ante la composición de la Mesa de la Cámara que es el primer paso que hay que dar para esa investidura surrealista y exótica que Press que pretende puso en buena medida creo por lo que decía Ernesto que el PDK ya fue absolutamente pulverizado con la victoria digamos entre comillas de Puigdemont en estas elecciones Él era un candidato absolutamente amortizado para el sector más moderado más catalanista catalanista moderado del PP de Cat que consideraban que no tenía ninguna posibilidad de resurrección después de estos resultados él ha sepultado a ese partido es decir es son la segunda siglas del nacionalismo catalán que pulveriza el señor Puigdemont ya no hay PDK ya no existe Convergència Unió los restos del naufragio han muerto en esta convocatoria electoral también con esa alianza con el PSC por lo tanto existe Puigdemont Schuster estancias no hay nada más en ese partido político no por lo tanto yo creo que podemos ver movimientos muy zigzagueante de en los próximos días y yo no me atrevería a dar por hecho ni que él va a ser investido de forma telemática ni que no va a volver lo lógico es que según atendiendo a los últimos pasos que la dado que no vuelva efectivamente a alguien que declara la independencia que sale corriendo para no ser detenido pues la lógica nos lleva a pensar que no está dispuesto a asumir las consecuencias que el esperan si pone un pie en España pero tampoco yo yo me declaro bastante desconcertada con la estrategia del independentismo porque los creo capaces de hacer cualquier cosa sin ninguna duda

Voz 5 37:21 de cualquier cosa sin ir más lejos

Voz 0591 37:24 de que la Diputación permanente

Voz 5 37:26 el Parlament con la señora Forcadell a la cabeza la señora Forcadell que fue la que le dijo el juez yo abrazo con todo mi cariño el ciento cincuenta y cinco para librarse de la cárcel lo primero que ha hecho ahora es decir bueno vamos a va a llevar al Tribunal Constitucional por cierto Un tribunal que ellos no lo reconocen pero cuando les interesa bueno al Tribunal Constitucional para que para que se invalide la aplicación del ciento cincuenta y cinco a mi me gustaría decir una cosa sobre ciudadanos vamos a ver a mí me parece un poquito exagerada la presión justa si quiere ahí tienen

Voz 1 38:01 enseguida Javier Pérez que me interesa esto dónde estábamos de de la lista de puse y que va a pasar con el P de Cat sobre todo qué va a pasar con lo que representaba eh el P de Cat ese electorado ese sector catalanista moderado de derechas de neumático practicante dónde va ir eso donde desemboca donde desemboca la desaparición efectiva de que tú apuntabas Serna

Voz 0587 38:28 sí yo creo que el digamos el la carcasa que ha dado hoy el cauce que le ha dado Puigdemont es una solución a la crisis este de Calle trece en la lista electoral la es una lista electoral y que el va a construir baja va a intentar construir como el futuro de Cat con otro nombre lo convertiría en partido ahí digamos el liderazgo político que ha conseguido confirmarla seleccionó entre el veintiuno de diciembre lo llevaran a ese movimiento yo yo estuvieron partido partido no era un partido nuevo con la ascendencia al Palau más todavía esa es la esa idea de Junts per Catalunya se va a convertir en el movimiento con el liderazgo de Puigdemont el eso es un movimiento quiero decir Puigdemont es una persona que tuitero es una persona que una persona que tiene mucho los usos de Donald Trump eh digamos normal aunque hace lo primero que hace es tuitear dirigirse directamente a su público a sus votantes y por lo tanto esto seguirá perdona pero

Voz 5 39:22 Nadal está en Estados Unidos está en Bruselas

Voz 0587 39:25 España ha agradecido a uno de los aspectos nuestra haya no creo que sea Donald Trump pero quiero decir que es la práctica de Pujol y la seguirá teniendo en en Bélgica donde tiene libertad para moverse incluso tienen libertad para moverse por todo el mundo porque no existe orden internacional de arresto de Buyema por lo tanto él fosilizado el P de Cat la vieja Convergencia Democrática de Catalunya en el movimiento por Puigdemont pudimos se eleva por encima de la nación se eleva por encima de los partidos y cree que tiene que seguir siendo el presidente o no el digamos

Voz 1 40:03 es tal fue el segundo más votado siquiera fue el primero

Voz 0587 40:06 pero digamos lo que manda aquí es lo que ya sabemos entonces han conservado la mayoría absoluta esa mayoría absoluta ha sido liderada por el partido de Puigdemont y esto ha sido muy importante para el y yo creo que él se coloca por encima de la nación designará un valido en términos históricos españoles es decir una persona

Voz 0591 40:26 no cumplió en el monarca

Voz 0587 40:28 la persona que esa personalidad parece que será el tarde es que quería

Voz 1 40:33 sin ver claro dónde termina donde acaba el P de Katy en que se transforma todo ese mundo que ha votado en este momento a un perdona Javier porque tú querías ir al segundo gran asunto la segunda gran consecuencia que está teniendo el resume esto electoral por lo menos en estas en estos primeros días y es esa presión que se multiplica en torno a Ciudadanos para que haga algo distinto de lo que hizo Rajoy en la primera legislatura del XVI que fue decirle al Rey que no tenía mayoría

Voz 9 41:02 todos primero con todo efectivamente mío me lo diga tal yo creo que

Voz 5 41:06 Inés Arrimadas

Voz 9 41:07 tiene que hablar con todos no no no seguro

Voz 5 41:10 mente para presentarse eh

Voz 26 41:12 eh a la investidura

Voz 5 41:14 pero es que hay un paso previo a esto que es muy importante que es la composición de la mesa hice la composición de la Mesa se pueden derivar muchas muchos temas muy importantes yo creo que es ahí donde Arrimadas tiene que tener el liderazgo porque ha ganado ella las selecciones el liderazgo para hablar con el resto de los constitucionalistas Icon algún medio pensionista como son los comunes que no sabemos si son constitucionalistas por la mañana no constitucionalistas por la tarde iba a saber lo que son por la noche ella es la que tiene que que que que hablar con con todo el mundo para que se intente

Voz 1 41:48 al menos que se intente

Voz 5 41:50 que haya una una mesa que no esté totalmente dominada

Voz 0591 41:54 por los por los soberanistas yo yo creo que Ciudadanos no tiene precipitarse

Voz 1 42:02 bueno no es precipitada uno yo creo que no tiene hay que precipitarse

Voz 0591 42:05 porque de la misma forma que nosotros somos incapaces de ver cuáles son los próximos movimientos y cómo va a acabar esa supuesta investidura de Puigdemont en la distancia o no de Puigdemont en ciudadanos hay que ser muy cauto en los pasos en los pasos que dé los próximos días ha ganado las elecciones sin ninguna duda pero como decía ayer alguien del partido de Albert Rivera con toda la razón la calculadora dice lo que dice aun en el mejor de las circunstancias que sería que los Comunes estuviesen dispuestos a investir a Arrimadas que es un muy hipotético escenario suman sesenta y cinco por lo tanto Arrimadas no puede ser investida nunca presidente de la Generalitat dicho lo cual a mí me resulta muy sorprendente que el Partido Popular con tan sólo cuatro diputados y un cuatro por ciento de los votos en Cataluña se apresuraba a las veinticuatro horas de esas selecciones que ha sido uno de los peores resultados obtenidos en democracia para el Partido Popular se apresura a decir cuál tiene que ser la hoja de ruta en la política catalana

Voz 1 43:10 tampoco la cortina de humo

Voz 0591 43:13 envía enseñaba cortina de humo y algo más Ferrari y algo más es esa permanente arrogancia de creerse política y moralmente por encima del resto de sus competidores y creer que sigue teniendo en su mano el futuro de mucha gente y no es así en Cataluña y los catalanes le han dicho el Partido Popular oiga usted que no le han sacado la tarjeta roja lo único que les han quedado los catalanes es dejarlos fuera del Parlamento que están a punto de ello el peor castigo para el Partido Popular es tener que convivir en un grupo parlamentario con las CUP y es lo que le espera en los próximos cuatro años en Cataluña por lo tanto es de uno osadía tremenda que el Partido Popular se ponga las cuarenta y ocho horas horas setenta y dos horas a a dar lecciones al resto de partidos políticos para decir lo que tienen que hacer y lo más sorprendente para mí en las últimas horas ha sido que el Partido Socialista siguiera el camino del Partido Popular

Voz 5 44:10 claro que el caso Lezo sonando Harlan

Voz 0591 44:13 para que se presente a una investidura que todos sabemos que es va a ser una investidura

Voz 5 44:16 si los empresarios ahora también los empresarios vamos vamos

Voz 1 44:19 a a a poner publicidad a la vuelta hablamos de de las novedades que hay en dos casos de corrupción en la Comunidad de Madrid con alguna novedad porque parece estar contando El Confidencial que Arturo Canalda presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha presentado la dimisión tras ser imputado ayer con toda la cúpula de el Canal de Isabel Segunda de la época Gallardón por el juez

Voz 11 44:44 todos los planes de

Voz 22 44:44 canciones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 1 49:15 once minutos once minutos faltan para las diez de la mañana a las nueve en Canarias cuando la crisis catalana te baja un poco después una campaña electoral muy intensa de una jornada electoral más a todavía bueno pues la corrupción seguía en los casos de presunta corrupción siguen ahí y vuelven al primer plano de la actualidad en las últimas horas con dos noticias una fecha de la Audiencia Nacional a esa imputación de toda la cúpula del Canal de Isabel II de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid de la época de Gallardón de toda la cúpula menos él esa noticia que están contando algunos digitales entre ellos El Confidencial la dimisión de alguien que en este momento de la el presidente de la Cámara de Cuentas es era de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid para quien toda la oposición en Madrid Ernesto pidió ayer la dimisión tras su su imputación Iturbe decías hombre quién tiene que dimitir también es Juan Bravo de Adif

Voz 0587 50:07 sí en poco minutos sabremos cuál es el desenlace digo primo Juan Bravo porque era el consejero de Hacienda de la época en el año dos mil uno yo la verdad es que ayer la pasé como la paso habitualmente no muy lindo me el auto del juez dejé aquí el apoyo de mano García Castellón hace titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional en un auto de veinte páginas pero no tiene desperdicio quiero decir es un auto que no tiene desperdicio reproduce gran parte del informe a la Fiscalía que te impone a Alejandro Luzón y sobre todo la fiscal que está a cargo del caso Ana Cuenca que es la que está trabajando con Manuel García Castellón en este caso lo que lo que es interesante me parece a mí es que ya está claro que ha habido irregularidades en la compra de dos mil uno

Voz 1 50:51 el PRI el considerado primer pelota del can

Voz 0587 50:54 en el otro lado es el modelo sobre el cual si hace hace doce años después la operación por parte de Ignacio González de compra de la empresa brasileña entonces ya está claro que hay e irregularidades por lo tanto ha citado a Veinticuatro investigado imputados veinte testigos el el juez entonces esto es importante porque porque hasta ahora

Voz 1 51:19 eh

Voz 0587 51:19 yo había escrito en el en el país el día aún de el once de diciembre que era la semana decisiva para determinar el futuro de Gallardón también para Esperanza Aguirre en el tema en los otros temas del Canal Golf decía esto porque porque hasta entonces el planteamiento era ha prescrito la operación del dos mil uno no ha prescrito y la Fiscalía Anticorrupción a cuenta en particular ha dicho olvidemos nos decía prescrito o no vamos a determinar así aquí hubo ilegalidad Si aquí hubo una venta y hubo comisiones luego de terminaremos si está prescrito porque no es nuestra función determinada dieta escrito cita prescrito para no investigar y por lo tanto lo que ha pasado aquí es que en lugar de empezar por Gallardón

Voz 22 52:01 uu amigos de abajo hacia arriba han citado a todo dios