Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1454 00:11 son las diez las nueve en Canarias el consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid se reúne a partir de esta hora después de la imputación de su presidente Arturo Canalda en el caso Lezo según ha sabido la Cadena SER Canalda ha informado su entorno de que tiene intención de dimitir Radio Madrid Christine una machada Arturo Canalda dimite si el Consejo de la Cámara de Cuentas reúne de forma ordinaria a partir de esta ahora tras la imputación de su presidente de Canalda en el caso Lezo por la compra de Inalsa él mismo ya comunicó su decisión de renunciar al cargo anoche a su entorno más cercano también el pasado día uno en la comisión de corrupción de la Asamblea Nadal aseguró que si era imputado dimitiría de hecho ya ha registrado su decisión esta mañana en la Asamblea en la Cámara regional Canalda es uno de los veinticuatro miembros de la cúpula del canal en dos mil uno imputado por el juez de Lezo por presuntas irregularidades en la compra de la empresa colombiana Inalsa junto a él Juan Bravo actualmente presidente de Adif y ex consejero de Hacienda en el Gobierno de Gallardón y Pedro Calvo ex consejero de Medio Ambiente y presidente en aquella época del cara ampliamos también la información sobre el crimen machista que les contábamos hace ahora una hora una mujer ha sido asesinada por su pareja en Azuqueca de Henares la provincia

Voz 2 01:19 de Guadalajara Antonio Martín buenos días buenos días pues el supuesto autor de este crimen lo cometido además delante de tres menores de edad en Azuqueca a nuestro compañero Jesús Blanco buenos días

Voz 0700 01:29 hola buenos días treinta y siete años cumplió la semana pasada a Arantxa la mujer asesinada esta mañana presuntamente por su pareja Jesús de cuarenta años en su domicilio de la calle San Miguel de Azuqueca de Henares la mujer ha sido asesinada por arma blanca el se ha autolesionado después ha sido trasladado al hospital aunque no dicen que su vida no corre peligro hace apenas diez minutos que he llegado a domicilio la comitiva judicial para proceder al levantamiento de cadáveres de la mujer tenía dos hijos de una relación anterior de unos doce catorce años aproximadamente y un niño de apenas un año y medio fruto de la relación con la pareja actual lo exigen los precisos que llevaban cuatro cinco años juntos Cruz Roja se ha hecho cargo de los menores a las doce del mediodía se ha convocado una concentración de condena en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares hay que recordar que son ya cuarenta y siete eran mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año siete de ellas en nuestra comunidad autónoma en Castilla La Mancha

Voz 2 02:24 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato es gratuito no deja rastro en la factura si debe borrarse de la lista de llamada así por lo demás más de un centenar de personas están concentradas ante los juzgados de Reus en los que declaran los dos concejales de la CUP detenidos vamos hasta allí informa obligue de Mena

Voz 0700 02:41 hola buenos días esos momentos los dos concejales de la CUP reos ya han realizado las respectivas comparecencias ante la jueza aunque como estaba previsto lo han declarado ahora mismo como decías más más de cien personas están concentradas delante de las puertas esperan porque Marta Llorens lloros Ciurana salgan a la calle después que los detuvieron ayer al mediodía ante los manifestantes se encuentra también una cuadrada otra concejal de la CUP que requirió la segunda citación para ir a declarar aunque como sus compañeros de partido tampoco compareció ante la jueza

Voz 2 03:09 tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 03:13 cadena SER Madrid ya han escuchado Arturo

Voz 1454 03:16 Canalda dimite el consejo de la Cámara de Cuentas se reúne de forma ordinaria a partir de esta hora tras la imputación de Canalda en el caso Lezo por la compra de Inalsa él mismo informó anoche a su entorno más cercano de que iba a comunicar su decisión de renunciar al cargo ante el Consejo de la Cámara de Cuentas y esta mañana ha registrado ya la renuncia en la Asamblea a eso se comprometió además antes es su imputación el pasado día uno cuando compareció ante la Comisión de corrupción de la Asamblea yo estoy seguro que no

Voz 3 03:42 tienes que ir a declarar ante el juez porque no he hecho ninguna ilegalidad Si en algún momento me llama un juez por un supuesto caso de este tipo porque viraje yo tengo algo que decir evidentemente me iría de la Cámara de Cuentas pero no estoy obligado a hacerlo y usted lo sabe

Voz 1454 03:56 vamos ahora Alcalá de Henares tres adultos tres hermanos han resultado intoxicados esta madrugada por una mala combustión de una caldera de gas butano en su casa a SER Henares Jorge Pardo

Voz 1995 04:05 eso tenía lugar a las cuatro y veinte de la pasada madrugada

Voz 0744 04:08 como dices tres hermanos sufrían una intoxicación por la mala combustión de una caldera de gas butano el Summa atendió a estos vecinos de Alcalá de Henares en la propia vivienda en la calle Rossi Medrano uno de ellos de cincuenta y seis años presentaba bajo nivel de consciencia y era trasladado junto a otro de sus hermanos de XXXVIII años al Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad complutense el tercero en cama ingresaba en el hospital de Torrejón de Ardoz tras ser atendidos con oxígeno por los sanitarios todos se recuperan ya de manera satisfactoria los bomberos de la Comunidad de Madrid comprobaban más tarde que la caldera estaba mal ventilada

Voz 1454 04:38 yo en chico de veinticuatro años ha resultado herido grave a primera hora de la madrugada tras chocar con su moto contra un coche en la confluencia de las calles López de Hoyos y General Zabala en Chamartín en la capital el chico ingresado en el hospital con heridas muy graves en una pierna pero estable tenemos ocho grados ahora mismo en el centro

Voz 4 04:53 de Madrid

Voz 2 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:21 mire yo mismo les parece una tontería pero creo que deberíamos hacerlo al revés

Voz 1995 05:25 sí hoy día de los Santos Inocentes debería ser el día del año el que nos contaran la verdad sería genial que al menos un día al año tuviéramos bocados de realidad que nos dijeran si les hemos engañado de las pensiones no va a ser posible nos llevamos el dinero de la empresa pública en fin llámame iluso buenos días veintiocho de diciembre del año que en un par de días acaba su curso ya saben que una de las tareas que ustedes no tienen encomendadas es orientar nuestro interés al importante pero en ocasiones se hace difícil cuando conoces que el equipo de Puigdemont está tratando de conseguir que el ex presidente huido pueda volver a ser investido pero telemáticamente difícil no reírte años atrás imaginamos el futuro soñando con coches voladores con la tele transporta ción con comer y no engordar pero nunca fuimos capaces de imaginar siquiera que uno pudiera asumir la máxima responsabilidad común telemáticamente amigos Si de verdad la cosa consistirá en cerrar los ojos desearlo muy fuerte creen que seguiríamos teniendo Mariano presidentes ortográficos diputados en realidad virtual congresistas en 3D la tecnología nos permite hacer ya la declaración de la renta por Internet votar en Eurovisión pero quizá el sueño de Puigdemont vaya más lejos quizá somete a sea conseguir un puesto de trabajo sin tener que ir y eso le convertiría no en culpable sino en nosotros en dos mil diecisiete y Puigdemont ya en dos mil treinta

Voz 1 06:46 cinco amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 1995 07:00 Raúl Del Bosque muy buenos de cinco motivos necesitamos para seguir viviendo así que vamos al motivo número cinco

Voz 6 07:06 por qué hoy nos visita un invitado al que todo el mundo coincide en definir así

Voz 1 07:10 unos trabajados y además se buenos sentimientos Room

Voz 6 07:15 además en Nochebuena organizó una cena benéfica para gente sin hogar y a buen seguro que le pudieron escuchar así

Voz 7 07:20 sí señor Roger claro

Voz 6 07:26 con nosotros una persona buena alguien de que tomar ejemplo el padre Ángel motivo número cuatro mejor que en Navidades se concentran más del cincuenta por ciento de las ventas de todo el año y los publicistas se la juegan

Voz 1995 07:36 hombre no vamos encontrando en envíos

Voz 6 07:39 los pero no solo ellos la gente de a pie también Nos la jugamos con la imagen que damos al resto del mundo con las licitaciones navideñas por Whatsapp hablaremos de todo ello con nuestro Pulguitas de cabecera Toni Segarra y Gonzalo Madrid motivo número tres porque hoy conoceremos bajón bromista de profesión

Voz 4 07:56 Sabino es descendiente de bromistas sexta generación a veces podríamos sumo amigos un hombre de parado y si coincidía

Voz 6 08:05 eran extranjeros por el mundo con John Llarena cautivo número dos horas de entender el mundo de la moda no siempre es fácil así esté lista si mira

Voz 4 08:15 estoy como un gol

Voz 6 08:17 queda fan hoy vamos intentar descubrir qué significa la ropa que nos ponemos lo haremos con él se Gerry Patrícia Soley Beltrán

Voz 1995 08:26 si finalmente motivo número uno porque hoy día no

Voz 6 08:28 los inocentes alguien alguien le ha dicho a Puigdemont que puede volver a Cataluña

Voz 8 08:32 Elián mantuviese de mi vida no dormido hay comido mucho me muero las suyas que nunca lo he hecho

Voz 6 08:39 ahí bendita inocente de qué es lo que le gustaría que les declarasen y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 5 08:47 gracias Raúl buenos días qué es eso de que los científicos prevén una nimiedad de hielo en Inglaterra

Voz 9 08:54 bueno no en el corazón de sus habitantes

Voz 1995 08:57 si los ves en Mallorca

Voz 9 08:59 ahí no hay eso también no a este es es una bueno es una

Voz 6 09:03 que un poco injusto

Voz 9 09:05 la otra tendencia sobre el cambio climático quizás o no unos matemáticos ojo en la universidad Nozar amplia han han calculado los círculos del del del son los ciclos solares pues i Naw ya han llegado a la conclusión que se une Edad de Hielo Mini

Voz 6 09:22 a mi edad de hielo en dos mil treinta bueno digamos a dos mil treinta y tenemos que

Voz 9 09:27 han de ir a patinar porque los ríos de Inglaterra meses pueden estar que quedan congelados no comerá el mar

Voz 1995 09:35 en Suecia de mi lejana infancia aquí puede ser que se congele el meses mientras tengas una pista de patinaje bueno si además nubes oportunidades de Osio bueno aseguró que alguien lo amortizará si eso ocurre alguien seguro que es capaz de enero con ello también bueno ya saben que tienen el Tom Slater el resumen de noticias que cada día puntualmente a las nueve Tom lanza al mundo otra cosa es que el mundo lo reciba pero duró Lanzas ya tres nueve diez diez una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 10 10:06 hola qué tal y aquí estamos de nuevo con buenas noticias de El Corte Inglés a estas alturas de la Navidad el tema estrella son los regalos y podemos decir sin temor a equivocarnos que hay dos tipos de personas los previsores que han escrito su carta de deseos a tiempo kilos que no los que lo dejamos todo para el último día y aún además estamos pensando que pedir a los Reyes y sobretodo que van a pedir los niños bueno pues tranquilos porque en el Corte Inglés lo tienen todo pensado porque lo juguetes agotados los más fáciles de encontrar están ahí en el Corte Inglés la nota Nenuco Cotton Blind o Happy school cortocircuito choca cracks de Cars Lol Pets Chuck Store y bueno sino quieres que te pille Melchor con el camello hazme caso todos tenemos ilusiones y tú sabes muy bien dónde buscarlas el corteinglés la más Estado y mañana como siempre volvemos de lidia atadas a días

Voz 12 11:07 hoy por hoy en Cadena SER

Voz 13 11:09 punto com quien las redes sociales Bale

Voz 1 11:11 era arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 13 11:17 en SER Deportivos cada día es un viaje

Voz 14 11:19 un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción deportiva destacó

Voz 13 11:23 estamos en todos los sitios os contamos todas las noticias

Voz 14 11:27 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal acogerá desde Sevilla Fran ratillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets

Voz 0171 11:38 qué tal muy buenas y mejor temporada mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego González muy buenos la noticia tiene nombre propios Yeray que vuelta a entrenar con el grupo de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 15 12:00 unas y muy bueno

Voz 16 12:05 buenas noches se emite en la madrugada del sábado al domingo orquestal grabando pero si no lo oyes en directo puedes descargar el POTA

Voz 6 12:14 así según Llopis quince mi yo todo todo nuestro mundo está distintas de un ordenador estaba en el ordenador

Voz 16 12:21 ya sí puede recorrer a cualquier día y hora el mejor cine de todos los tiempos matarle

Voz 17 12:25 a nivel César Romero vive ahí de Gehry Cooper en esa casa de la derecha

Voz 13 12:29 todo esto sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena Ser y también en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com

Voz 8 12:46 a Hora catorce la actualidad de la mañana en la Cadena Ser de lunes a viernes desde las dos de la tarde una hora menos en Canarias y síguenos también en Cadena Ser punto com y en redes sociales Cadena SER

Voz 19 13:06 si ponemos las luces de Navidad

Voz 8 13:14 si explota una bomba si sale el árbol Armin que somos los más

Voz 1 13:24 cuando tienes un puede seguro de hogar no te sientes seguro te sientes segurísimo este mes contrátelo con un veinte por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 20 13:32 hoy me encanta es lo que quería es súper yo te lo digo de verdad lo voy a usar ya mismo etiquetas fuera tique regalo a la basura

Voz 21 13:39 por primera vez en la historia de la Navidad Ésta será una redención sincera consigue con AENA el regalo que deseas elige lo que más te gusta de las tiendas y restaurantes del aeropuerto sacar una foto y comparte la con el hashtag muy lista en I tu ubicación más info en AENA punto es

Voz 22 13:54 abrimos la ópera una nueva serie la queremos un recorrido musical por las ciudades que inspiran las principales óperas de la programación del Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona nuestros guías claro serán Mariela Rubio y Rafa Bernardo señoras señores ajusten bien el volumen yp prepárense para un viaje musical inolvidable abrimos la ópera todos los episodios en Podium podcast punto com

Voz 23 14:21 con la colaboración de Endesa

Voz 24 14:26 noto en una de me o no

Voz 8 14:28 para inscribir bien antes hay que le todo momento escuchar

Voz 25 14:32 cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra o ida

Voz 8 14:37 para fusionar estas tres fuentes de alimentación del conocimiento hemos creado Radio Lyndon B

Voz 25 14:43 todos los barrios yo parece del todo los chicos de chicas de barrio Nos parecemos y uno lleva como un sello estaba marcado como el ganado una mirada para observar con ella lo dijo ninguna barbaridad dijo la verdad pero no es Simón de Beauvoir

Voz 6 14:58 es una actriz tiene que demostrar que Elvira Lindo los jueves

Voz 1995 15:03 la Ventana con Carles Francino cadenas

Voz 26 15:09 no

Voz 1995 15:17 una niña sueña con ser princesa iban a la escuela darle una charla una gran abogada una ejecutiva de élite a una científica revolucionaria creen ustedes que cambiarán sus sueños Villa González Durántez somos responsables de los sueños de nuestros hijos

Voz 1454 15:35 pues yo creo que sí que como sociedad somos responsables sobre todo de no manipular les los los sueños no hay de de dejarles soñar con con libertad y muchas veces más fácil soñar con ser algo que has visto que con algo que que nunca he visto

Voz 1995 15:53 Miriam es abogada es experta en derecho comunitario socia de un gran despacho en Londres es directora de la firma de servicios financieros vs y Mirian vuelve a colegio de vez en cuando para contarle las niñas que se puede soñar a lo grande impide otras mujeres que dedican una hora al año a volver también a volver también al colegio para ser un ejemplo para esas niñas pero ahora veinticinco mil mujeres Mirian se dice pronto veinticinco mil han aceptado este reto a través de la Fundación Engels creada en el Reino todo hace tan sólo cuatro años en dos mil trece también está presente en España en Italia en Serbia en Zambia Miriam está casada con un inglés conciertos recorrido político en su país que es diputado líder del tercer partido del país viceprimer ministro durante cinco años después hablaremos de eso pero ahora centrémonos en ese dato veinticinco mil mujeres ya han aceptado el reto de la fundación Espai Engels Express un número importantísimo

Voz 1454 16:46 calidad son son más en el Reino Unido ya son veintiséis mil eh eso suavemente en el Reino Unido y ahora estamos en en otros cinco países en España en Italia en España la verdad es que está teniendo un eco todo fantástico que mi además me como española pues me llega al corazón que tantas mujeres españolas y han lanzado y hombres además han se han lanzado a apoyar el el proyecto estamos en Chile estamos en Brasil en Serbia y hay un montón de países que que también los lo están pidiendo ya creo que empiecen en Méjico dentro de poquito en Emiratos Filipinas yo creo que es una de estas iniciativas que son tan fáciles porque simplemente contarles a las niñas pues tu vida como ha llegado a ser lo lo que ha sido como su viste como bajase te pues estas cosas que nos ocurren que nos ocurren a todos no que todo el mundo todo el mundo lo puedo hacer yo creo que dentro de cada mujer hay hay un foco de inspiración y es sacarlo a la luz

Voz 1995 17:44 la niebla la actualidad muy tozuda hoy volvemos a tener noticias terribles sobre la violencia de género el terrorismo que cada día nos sacude y que cada vez en fin cuando queremos que ya hemos superado todas las expectativas terroríficas y las estadísticas están arriba uno pues todavía vino un dato terrible esta mañana conocíamos una una nueva muerte manos de manifiesto lo hemos contado durante toda la mañana en la Cadena Ser mientras también sabemos que el empoderamiento femenino ha solucionado algunos de los objetivos del milenio famosos Objetivos del Milenio sí han podido solucionar solucionar cuando se ha decidido educar a las mujeres que una iniciativa como la tuya podría ayudar a amortiguar siquiera una lacra como la violencia de género que subimos en nuestro país

Voz 1454 18:25 hombre yo creo que que son cosas pues en cierta medida distintas pero que también confluyen en en ciertos puntos no yo creo que cuanto cuanto más libre se sientan las niñas y las mujeres y sobre todo lo que yo veo con la la iniciativa disparen guerras en países como no como Serbia o Chile donde hemos lanzado es que se se crea además un debate social no sobre sobre la igualdad de géneros sobre porque las niñas en determinadas edades se creen que que son un poco ciudadanas de segunda no que que hay que hacerlas pensar y ver que efectivamente todos somos iguales sí que podemos decidir con la con la misma libertad me preguntas la el el abuso de género la violencia de género pues pues claro es una problemática en cierta medida distinta Hay compleja no yo creo que es está muy bien que haya pactos nacionales contra la violencia de género pero está claro que si se siguen produciendo no sólo el número de muertes sino el número de casos que no haya gana muertes que es que eso son tremendos no pues es que algo estamos haciendo mal no sea que lo que hay que corregir no son las medidas cosméticas sino las medidas de de FON no no porque las mujeres retiran denuncias por qué ese denuncias cruzadas que apoyo tienen pues esas son las las preguntas claves no luego hay muchas cosas periféricas que también hay que mejorar pero que tampoco

Voz 1995 19:52 al decisivo pero seguro es difícil calibrar si es fácil emitir juicios no pero seguro que cambiando las aspiraciones cambiamos la vida de muchas niñas eso seguro que es una una protección tremenda fasto fascinante contra la violencia de género

Voz 1454 20:10 yo creo que hay que hay que trabajar no sólo en la educación de las niñas sino también en la educación de los niños no hay hay una cierta actitud a que que se ve además en muchísimos casos que han salido durante el último año de mujeres hablando no necesariamente sólo contra la violencia de género sino contra él el acoso sexual en lugares el trabajo en lugares que no son de trabajo no y hay una constante ahí no que es el que hay ciertas ciertos hombres no que consideran que el cuerpo de la mujer es es propiedad suyo no que que pueden abusar de él

Voz 1995 20:49 pero hay una cosa volviendo de lleno a instar Engels

Voz 1454 20:52 ya hay muchísimos otros hombres estupendos que vamos que que no me gustaría dar la impresión de que estas de de mujeres contra hombres ni ni al revés no yo creo que hay una parte de la sociedad

Voz 6 21:03 pero fue consideran a todos iguales y otros que no

Voz 1995 21:06 pero afortunadamente esos hombres estupendos no no no no no están ahí no no son ellos ocupa las portadas de las noticias volviendo España Engels

Voz 1454 21:13 no sé cada vez hablan perdona que te interrumpa pero creo que cada vez hablan más no yo a a nivel anecdótico una de las cosas que más satisfacción me ha producido con España engancharse es que al principio eran exclusivamente mujeres y ahora en Cannes de países los que nos están pidiendo que lo llevemos son son nombres son ellos los que están apoyando sea que que realmente creo que este es uno de los años en los que las sociedades empieza a haber en temas de género no tanto como mujeres y hombres sino sino una parte de mujeres y hombres que piensan que que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener las mismas oportunidades en la misma libertad y los que no lo piensan

Voz 1995 21:51 completamente de acuerdo contigo pero la la realidad es muy tozuda e incluso charlas hablas de que el único límite de los suyos tienen que ver con la confianza ir Se trata de reforzar en muchas ocasiones la confianza de las niñas en sí misma porque pierde la confianza las niñas

Voz 1454 22:08 pues no sé muy bien por porque la pierden pero es lo que más me ha llamado la atención a desarrollando inspiren caros a nivel internacional pues está claro que países con los que estamos ahora en discusiones como Zambia India sin el Reino Unido España después de la las niñas y las mujeres en todos estos países tienen se enfrentan a problemas muy distintos hay algunos países de África Oriente Medio donde hay violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el día a día y que esto por suerte pues no ocurre ya en países como como los nuestros como como en España pero una constante es que todas ellas acaban preguntando sobre la la confianza en sí mismas donde en contraste tú la confianza en ti misma no todas ellas hay hay una especie de virus que no sé por qué les entra muchas niñas pues yo creo que ocurre entre los doce y catorce años que empiezan a pensar que quizá las matemáticas no son para ella es que hay ciertos deportes que que no son de niñas y que y que es como una una mala semilla no es la semilla de una mala hierba que que All arrancas de raíz o luego acaba creciendo y es lo que hace que las mujeres piensen que que a lo mejor no tienen derecho al mismo sueldo que los hombres por el mismo trabajo que que si la han nombrado algo pues han sido por ser mujer pues todo ese tipo de cosas que después se meten en las cabezadas en la cabeza de las mujeres y que hay que erradicar no

Voz 1995 23:31 pero mire mencionas los son los salarios no en España la brecha salarial entre hombres mujeres es del veintitrés por ciento lo que equivale y en su día en este espacio los hicimos eco lo que equivale a trabajar cincuenta y cuatro días gratis al año hacer mientras tengamos esa esa realidad iniciativas como la tuya no es que se hagan oportunas es necesario empezar a cambiar esos datos

Voz 1454 23:56 no ellos claro estoy de acuerdo también creo que es importante señalar que cuando hablamos de la brecha salarial hablamos de dos cosas que hay que diferenciar no una es que si tú miras cualquier empresa cualquier administración no o cualquier tipo de de de trabajo pues suele haber siempre más hombres en los en los puestos altos que en los bajos osea que si se miran los salarios en su conjunto los hombres suelen tener salarios más altos y luego hay algo que todavía sigue existiendo por desgracia Iker es ilegal pero que es que han a mismo trabajo a mismo nivel de trabajo a mismo desarrollo del trabajo todavía hay mujeres que que cobran menos no y eso es algo que hay que erradicar inmediatamente no

Voz 6 24:37 lo otro puede que lleve un poco más de tiempo no pero la desigualdad de salario por el mismo trabajo vamos eso es que no no se puede torear en ambos casos pero en la vida moderna pero sí que hay dos corrientes ni uno por un lado que es de que estamos hablando de los de de mujeres que encuentre una manera ahora nueva de realizarse

Voz 9 24:58 dicen esas vidas el otro es que la sociedad por otro lado va por otro lado las estadísticas que ha visto en este caso sobre Inglaterra otro de Europa también que la cantidad de de tanto chicos como chicas jóvenes que sólo quieren ser famosos o novias de futbolistas también en han aumentado ese lo comparamos con años no

Voz 1454 25:23 bueno a mí me me gustaría resaltar que nosotros no las intentamos empujar a que sean ningún tipo de trabajo e que no esta iniciativa no se trata de hacer que todas eran abogados lo que eso de todo eran preventas de empresa Anne sino a es enseñarle toda la cantidad de cosas de que que ya están haciendo las mujeres Iker para su disputa atención en puestos altos en puestos bajos pues está claro que cada persona puede tener y es el tipo de desviación es que quiera hay le puede gustar las cosas que que quiera yo creo que lo que mencionas es una problemática distinta no que es que un poco pues pues este mundo de la imagen senil que tenemos ahora pues hace que tanto niñas como niños le

Voz 6 26:06 el pongan el foco en la en la sana pero vamos yo creo que que lo de la fama se se pasa pronto no en cuanto te enfrentas al mismo da laboral

Voz 1995 26:15 que ver con los valores ni como las como sociedad en su conjunto que con con otro tipo de de de discriminación mucha gente seguro que no existe escuchan Davis umbría Mi quiere apuntarse eh Engels quiere formar parte la iniciativa quiere volver al colegio porque además muchas mujeres que te acompaña acaban e insistiendo en que ha sido mucho más beneficioso para ellas mismas que que incluso para las ella es decir uno recibe mucho más de lo que era

Voz 1454 26:42 pues sí es una de las cosas que a mi más me gusta cuando hacemos actos de disparen caros que bueno la campaña es una mujer que va al al colegio pero también hacemos lo que llamamos speed dating no que es un grupo de mujeres un grupo amplio de niña Si todos hablan con todos no hay es es estupenda la verdad igualadas las cosas que que los dejan las mujeres es lo satisfactorio que que resulta para ellas porque yo creo que que todos tanto mujeres como hombres normalmente no nos paramos a pensar todas las cosas que hemos hecho en la vida no pero cuando se lo cuentas a una persona más joven que tú dices pues esto lo chollo no que fantástico

Voz 1995 27:20 pues eh si quieren si si tenemos interés en España simplemente me meto en la página y a partir de ahí será fácil el camino

Voz 1454 27:27 exactamente en guión Girls illa illa illa están todos los números de contacto es facilísimo registrarse y ya hay un montón de mujeres que se han apuntado y está abierto a todo el mundo y todos los hombres también porque éstos se trata de que entre todos cambiemos la la la sociedad no yo no soy madre de de niña soy madre de tres chicos y la verdad es que tengo el mismo interés que si fuese una madre de dos niñas porque la sociedad en la que ellos vivan sea una sociedad en la que las mujeres y los hombres se consideren iguales

Voz 1995 28:01 es difícil Miriam seguro que entiende hablar contigo en hablar de política británica porque a muchos de ustedes miran de nombre de Miriam González Durántez les sonará porque como les decíamos antes está casada con un político inglés que ocupó un cargo de relevancia mucha relevancia en el gobierno británico hablamos de Nick Clegg que fue viceprimer ministro del conservador David Cameron en el primer Gobierno de coalición que el Reino Unido había tenido en en décadas por resumirlo mucho mucho mucho mucho todo acabó todo derivó en en el Brexit eh

Voz 6 28:32 qué pensaba ese gobierna en ese gobierno fue estupendo al logo a salieron

Voz 1454 28:38 los liberales del del Gobierno y en un año pues llegaron al Brexit

Voz 1995 28:43 en resumen muy concentrado habría llegado hay muchas matices hay muchas derivadas no eh pero Brexit cómo está la situación ahora cómo cómo se percibe la situación real más allá de lo que aparecen en las noticias más lo que nos cuentan los grandes líderes políticos cuando la cual es la situación real con respecto al Brexit en el Reino Unido en el que tú digas

Voz 1454 29:04 bueno pues es una situación complicada yo creo que cuando se mira al Reino Unido hay que darse cuenta que es una sociedad absolutamente dividida yo ahora mismo no creo que sea un cuarenta y ocho por ciento a favor de quedarse en la Unión Europea y un cincuenta y uno por ciento como salió en al referéndum a favor de irse creo que sea sea que han cambiado seguramente los números que ya hay pues más personas que que querrían quedarse en la Unión Europea que que las que no pero aún así es una división muy profunda con los ánimos muy calientes Si yo creo que es es muy difícil gestionar un país como lo está intentando hacer el gobierno de de Theresa May en contra de los intereses de los jóvenes no porque todos aquellos que querían quedarse en la Unión Europea eran los los jóvenes eso no puedan ser casi una dictadura pues es mucho más difícil hacerlo en en democracia y luego hay a nivel más práctico las empresas están dando cuenta de lo que lo que significa no tener que que considerar pues la burocracia aduanera el que no van a poder traer a al al talento que necesiten con la misma facilidad que tienen hasta ahora y lo que hay en el en el mundo empresarial hay que hay que veo yo no a través del asesoramiento jurídico qué hacemos pues ahí una preocupación a la enorme no y es una pena que no se esté llegando a soluciones pues pues un poco más intermedias no

Voz 1995 30:24 bueno la fortuna Miriam tu casa es que tienes Olmedo es que estuvo hace poco Rafael Moneo hablándonos de las alegaciones

Voz 1454 30:30 cuando él sí que es también el mismo entonces

Voz 1995 30:33 bueno pues la fortunas que si las cosas se ponen muy al tema criminal siempre tienes un fantástico lugar en en tu país porque tiene la nacionalidad ese lugar concretamente está en Valladolid en Olmedo Miriam encantado de poder hablar contigo enhorabuena por la iniciativa exponen seguro que mucha de la gente que nos está escuchando quiere participar quiere conocer más información de una forma u otra El Mundo se cambia por iniciativas que parecen pequeñas como la tuya pero que en a penas

Voz 1 30:57 cuatro años está conquistando todo el planeta Miriam una vez más enhorabuena

Voz 1454 31:01 muchas gracias gracias por apoyar y Springsteen

Voz 1995 31:04 en guión girls es la página web donde tienen toda la información es muy muy muy interesante cambiar el mundo con ejemplos reales ejemplos cercanos este hombre de treinta y un minutos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 12 31:16 eh

Voz 27 31:25 cumplen

Voz 22 31:27 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1 31:32 la oferta estará celebraron Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 6 31:35 salmón ahumado la balinesa varios formatos segunda unidad setenta y cinco por ciento de después

Voz 1 31:41 el estuche de dos cavas Codorniu más vino vino Pomar XXI con noventa y cinco euros

Voz 6 31:45 ver tory supermercado El Corte Inglés dos mil dieciocho

Voz 13 31:53 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo

Voz 8 32:12 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 32:17 sí

Voz 1 32:22 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER

Voz 13 32:26 tú eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por guardar los audios que te gusten y crear tus listas cuanto peor mejor en cuanto peor mejor recibir notificaciones las que te interesen

Voz 28 32:49 configurar la parálisis

Voz 13 32:50 es sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales gusta al hacer la aplicación te encantará

Voz 6 33:07 Nuestro estilo define lo primero que hay que hacer es acordarse de que oyente existe esto que parece una simpleza

Voz 29 33:15 no es sin embargo tan fundamental que pudo asegurar que él

Voz 6 33:18 noventa y cinco por ciento de la gente que habla humana

Voz 29 33:21 por favor sabe que el estar viendo pero no recuerdo

Voz 30 33:25 en la Cadena SER presenta en antena su libro de estilo destinado a convertirse en referente para las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos publicado por Taurus ya disponible en librerías de toda España Cadena SER

Voz 13 33:39 a saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivo

Voz 17 33:47 los qué tal muy buenas tardes dado buenas tardes bienvenidos al tiempo de deportes en la Cadena SER ya sanos aquí bienvenidos al deporte

Voz 6 33:54 a nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser

Voz 13 33:57 para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 8 34:06 K

Voz 31 34:12 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 34:22 sí

Voz 1 34:26 esta Navidad Cambia tus tradiciones no te tomes las uvas Súmate un año sabático yo vistas de que queda olvida que existe a los célebres Noche Vieja la lucha siempre puede ser jóvenes que están Aligante van a mirar pero la mirada que importa es la rodilla y regala dos gafas de sol Mo por cincuenta y ocho euros

Voz 1454 34:45 hemos de ópticas me llamo Irene y me llena mucho

Voz 32 34:48 eso poder ayudar a chicos en riesgo de exclusión social a salir adelante

Voz 6 34:51 en la vida Irene

Voz 33 34:54 crees que merece la pena puede no por eso se creó la Fundación para luchar contra las descargas vasculares cuidar con el corazón Fundación procesal al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 6 35:07 un estudio reveló que somos unos

Voz 1 35:08 los países que mejor acepta la cercanía de los comicios que aquí de espacio personal se conquista con el cual Tomás yerno mejor curioso en Coca Cola queremos que esta Navidad sigamos conviviendo dieciséis donde iban a ser porque aunque sus olviden estamos más cerca

Voz 34 35:27 cuando compares precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes un secador de pelo Dyson supersónica ahora trescientos cincuenta y nueve euros con regalo de un estuche especial in

Voz 8 35:41 fluye además financiación en doce meses los tecnoprecios mucho más que un buen presagio sólo en el corteinglés

Voz 1 35:49 cinco

Voz 1995 35:52 estos días en el salón de su casa mientras quizás los hijos al brotan llevando y trayendo a un rumor de juegos cada vez que entran salen de salón puede que usted absorto la televisión siguiendo un programa una serie tal vez mirando sin ver nunca sabemos entonces de repente tal vez desde ese aparato algo le llame la atención son historias breves que buscan desesperadamente una oportunidad

Voz 35 36:15 la suya

Voz 1995 36:20 pues Dios de la vida

Voz 35 36:23 uno

Voz 1995 36:24 si no tienen el mismo efecto en nosotros porque ya con el turrón con este problema que contamos es que no se han emancipado niños es decir los chavales no se emancipado por lo que no vuelve es difícil volver sino has podido ir

Voz 8 36:39 sus

Voz 1995 36:41 bueno para tratar de asuntos serios en estas épocas en estas fechas tan señaladas contamos con Gonzalo Madrid llegará que son dos cráneos privilegiados que diría bailan Lozano Madrid que hoy están Bilbao muy buenos días

Voz 36 36:54 buenos días Toni Segarra que está en Barcelona

Voz 1995 36:56 los días nuevas ideas tuviera que la publicidad en Navidad ya

Voz 0695 37:01 no es lo que era tonic bueno yo creo que es mejor es mejor si yo recuerdo que hace veinte años

Voz 36 37:07 eh cuando tengan ustedes la vida eran poco o nada

Voz 0695 37:10 eh era como la pesadilla antes de Navidad jugador cliente venía no hay que hacer un un spot de felicitación la empresa como era como le la la máxima expresión de la de la de lo publicitario por esencia qué es la felicidad más felicidad no si de pronto ahora basura ahora parecido yo creo que a partir de cosas como Loterías como de anuncios relativamente bonitos interesantes bien construidos también los formatos de que nos permite internet permite contexto más largas yo creo que ahí ha habido una mejora de la calidad media de los los anuncios sigue siendo la estrella sigue siendo el el digamos la gran campaña de la felicidad que debe realizar publicidad de una vez al año no más larga sí

Voz 1995 37:57 en algunas existes pero tenemos teniendo cuenta que muchas esos anuncios de consumen en en You Tube prejubilados de desde lo puede saltar tienes tan sólo siete segundos antes de que aparezca el botón ese del esquí donde esquivó tienes tan sólo siete segundos para tratar de llamar atención a alguien

Voz 0695 38:14 si el sí pero bueno llegan por todos lados también también yo creo que los formatos hablando de Zidane sean prolongado la tele hoy desahucios atraviesan olvidamos que los ochenta ver una base de más de veinte segundos será muy difícil muy muy muy difícil treinta era una forma

Voz 1995 38:32 pésimo Joy de hoy debe ser

Voz 0695 38:35 cuando vemos largos largos largos joven en el cine por ejemplo ya metraje uno de tres o cuatro minutos por ejemplo

Voz 1995 38:42 que además está muy bien pero yo recuerdo eh Gonzalo no se liga en el que aparecían algunos anuncios hoy por fin se lanza las burbujas de Freixenet cuál va ser el primer anuncio el año era un tipo de expectativa que aseguren su coste pero que que ya no tienen la mis no causa el mismo efecto ustedes

Voz 36 39:00 acto quiso no es os noto muy descreídos con esto de la publicidad

Voz 1995 39:05 bueno

Voz 36 39:06 no a ver a vernos les Medeiros ellos no hombre espero y deseo seguir somos los profesional no falle nada malo no me cuentes ocasionado estoy probando eso que dice Tom de la Edad de Hielo por aquí está llegando no sé en Londres dos mil treinta no sé porqué por aquí está llegando pero retomando el tema a ver es verdad que antes había dos canales y era más fácil concentraba más atención Manet CTT pero yo sigo esperando con ilusión gozan desenfreno el anuncio de Loterías el de Campofrío hay una serie de es verdad que ya no todos los anunciantes ya no se deben concentrar tanto las ventas pero bueno la la Navidad sigue siendo la temporada alta en los publicistas los que los profesionales de la emoción necesitamos esa ternura ese clima emocional que general Navidades Isidro habiendo las Navidades son básicamente el discurso del Rey el el spot del al metro

Voz 0695 39:54 claro que sí podrán sobre la nueva Superbowl de España sesenta averías

Voz 1995 39:58 mencionado es verdad Campofrío a Loterías es hora que nosotros vamos a incluir esto en la categoría de anuncio

Voz 37 40:04 buenas noches Madrid a todos vosotros para felicitarles la Navidad transmitidos junto la reina la princesa

Voz 1995 40:11 assange publicitario que a mí me gustaría encontrar por cierto un salón a cínica e usa aún muebles llamas pero como mensaje publicitario como valor Ice eh no no digo el de este año grandes sino en general el tono la forma al decorado las fotos que rodean al discurso del Rey

Voz 36 40:27 bueno yo antes de lanzarme a la más absoluta de la superficialidad es decir yo creo el contexto para cable Segarra primero que no es que sólo sea el spot de la Navidad que lo es sea es como el alumbrado el árboles se Time Square para los americanos en nuestro discurso del Rey sino que es el espot más visto de navidad lo vieron ocho millones y medio de personas Segarra Te doy pie

Voz 0695 40:48 ya eh yo creo que es si lo consideramos porque es lo que debería ser la gran campaña

Voz 36 40:54 monarquía del año

Voz 0695 40:57 pues hombre es como mínimo es consistente que me parece que es una gran virtud para una marca digamos esto es todo lo podemos entender como ha marcado como producto consistente en ese sentido en el sentido de que no es de Ikea que es un salón estupendo en un palacio museo muy serio que dice cosas muy serias y muy graves que si no lo son lo parecen por el tono un tanto cansino monolítico utilizando al final lo que yo valoro por encima de todo de ese anuncio que hablamos objetivamente es la consistencia

Voz 6 41:27 no

Voz 36 41:27 ya a mí personalmente me pasa cuando lo veo ignoro la el fondo eh no no entro en cuestiones políticas pero cuando lo veo me miro así alrededor a mi familia porque pienso sólo me estoy dando cuenta yo que esto es lo más aburrido que he visto en mi vida entonces a mí me cuesta creer que desde el aburrimiento más absoluto se pueda comunicar es verdad que es consistente no sé si si ser consiste en tener aburrimiento es eficaz

Voz 0695 41:52 yo creo que sí que la Monarquía tiene que ser una cosa aburrida donuts de imagínate que ahora de pronto de otra manera cantasen villancico es que al día siguiente vamos es que ve muy escéptico hacían creer que yo entiendo

Voz 1995 42:07 que decidió mensaje discutan segundo pero nos hemos hemos tardado dos días osea cuando esto ocurría el domingo por la noche que ya Nochebuena lunes que era festivo cuando se inicia la actividad dos días después todavía seguimos interpretando que fue lo que dijo como mensaje sea publicitario sea sea el que sea no parece citó hace un anuncio Toni el de los coches esto es un coche buenísimo gesto me me parece que garaje comunitario cuando no le queda claro

Voz 0695 42:34 por eso me reprochan los ahí están usted qué quiere decir no es una pregunta recurrente los últimos veinte años estarían

Voz 36 42:41 ante habla habían de Di

Voz 0695 42:43 no pero entonces quiénes

Voz 1995 42:45 la Audiencia O'Toole

Voz 36 42:48 yo lo que creo

Voz 0695 42:50 ya siempre tiene la razón y la otra es que no sabemos

Voz 36 42:52 dónde esto ya que hay que repensar Internet yo creo que es a ver no sé yo es que no quiero ser especialmente no se ha sido pero como no cómo lo vamos a entender si usa palabras que ya no se usan si hablan unos códigos que no entendemos

Voz 0695 43:09 el es que no se tiene que desde la publicidad nunca ha tenido que entender aterrizase tiene que sentir cuando se tiene que uno tiene que reírse tiene que entender que se tiene que entender

Voz 1995 43:17 entonces el discurso del Reino entrarían en esta categoría publicitaria

Voz 0695 43:21 sí sí categoría brindará pero es lo que no se tiene que entenderse tiene que haber un señor muy serio muy grave muy responsable que es el que rige algo que no sabe bien que es de regir de Rey en algún momento hasta allí para para los asuntos más graves de pronto aparece no ya pero

Voz 1995 43:36 en algún momento no creéis que porque es algo que apela toda la toda la emoción en algún momento no sería bueno no sé qué Quique

Voz 0695 43:46 estoy hablando emoción eh sí pero aburrir es una moción

Voz 1995 43:49 no siempre es un aburrimiento tradiciones

Voz 6 43:52 Jiménez y ahí está el mensaje es

Voz 36 43:55 otra vez es verdad que os gusta es consistente coherente todo no seré yo no yo no me atrevería a cambiarlo no nada no con una contra que hagas me encantaría que me dieran la oportunidad de de aquí me ofrezco pero en la estética y el tono buena porque todo el republicano claro nada pero lo haría con la realidad no pero es verdad hay una cosa que es que si la audiencia soberana porque al final esto no dejan de ser opiniones estrictamente personales verano eso

Voz 0695 44:26 verano hablas en la recta eh

Voz 36 44:29 el hombre pues ocho millones de es el discurso es el spot insisto más visto en navidades pero esquema visto que año pasado que a lo mejor es que en esta época de de futuro incierto como siempre hace alusión Segarra bueno pues no sé pues ante la incertidumbre del futuro la coexistencia del pasado

Voz 1995 44:44 en el mundo líquido la monarquía de esa soledad

Voz 6 44:47 no pero sigues acabo de lanzar sólo tiene sentido si es que bueno es que para sí mismo

Voz 0695 44:55 sí

Voz 6 44:55 no bueno también es decir que la Monarquía retiene líquidos que usamos sería

Voz 1995 44:58 ahora pero he que conozco quizá es menos brillante de todas maneras no creéis que entre lo que propone Gonzalo que ofrece voluntaria cambiar el tono razón algunos hay matices sea la foto hombre que también podrían porque ella que ponga una foto de la pedía soltero no solamente la de granizo que algunos matices indiquen que hay algún tipo noción no me creo que el Felipe VI es una familia actual es decir que viven en el dos mil diecisiete que ponga una mesa de Ikea que esa mesa robusta de decir algunos matices que indican que se entiende el mensaje que estamos a la altura de lo que se deje una sociedad en el dos mil diecisiete lo que exige una sociedad el año dos mil diecisiete

Voz 0695 45:40 yo creo que después de lo de la monarquía retiene líquidos deberíamos cerrar ya el programa efectivamente en lo más alto nuevas no vamos a ser son graves no

Voz 36 45:48 el temor al debate no estoy bueno va a Jara de Isabel Preysler en la portada Elola que también es publicidad es otro es Potes como Ana Obregón en el el día el bañador pues Isabel Preysler abriendo la casa por Navidad

Voz 1995 46:02 no si os parece perdón esto es va a ser muy iban a lo que voy a contar pero no en esa foto a la que que dirigir escapar de la portada Lola no se parece Isabel prisa a La novia cadáver de Tim Burton

Voz 0695 46:13 en ese José sino que parece están metiendo en temas

Voz 36 46:17 te dan ese garra volvamos a la monarquía agredir es que leída en Twitter he leído una cosa me ha hecho mucha gracia ahí es Lola la vuelta a conseguir Isabel Preysler está un año más joven es que me ha hecho mucha gracia verdad

Voz 1995 46:31 bueno pues yo dada que no queréis participar dónde vais a pasar la Nochevieja yo aquí en técnicas a los invitados citó Gonzalo ha subido no

Voz 36 46:40 yo ya he huido pero vuelvo para Nochevieja

Voz 1995 46:43 bueno tengo hermana asignadas que no

Voz 36 46:45 no sabrían qué hacer si a la fuga

Voz 1995 46:48 es que empezaran a ellos se con ese mensaje de uno que se ofrece a cambiar el discurso de del Rey de la monarquía y otro que dice que no que está bien como está porque es muy sólidos líquidos lo dejamos ahí os parece hasta el año que viene Gonzalo Madrid donde Segarra que tengan un año en el que fue un abrazo de actividad de este año en Hoy por ahí entonces

Voz 39 47:15 Garrido todos los planes de pensiones son iguales Puenzo traspasar mi plan cuando quieras sin complicaciones

Voz 1 47:23 conoce toda la verdad de ING punto Es planes de pensiones naranja de ING

Voz 13 47:32 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo

Voz 8 47:51 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 47:53 o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 12 48:01 ochenta y uno cierra los ojos mundial visualiza una emisora de radio maravillosa vale ya solicitado bienestar ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya de aceptó imaginando Cadena SER la emisora que aparece en sueños no a mí no me apareció la Cadena Ser

Voz 6 48:26 cómo que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues de haber pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad oyente

Voz 40 48:41 la Cadena SER la emisora que aparece entonces

Voz 12 48:46 sueños

Voz 20 48:52 bueno vale

Voz 22 48:58 imagina una ciudad transparente sin intimidad Amy recuerdos pues

Voz 12 49:04 así que para estas no

Voz 22 49:07 la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no dos

Voz 41 49:15 los que estén libres de

Voz 22 49:18 pero protegido en una ciudad transparente donde todo es de dominio público extrañamente alegre pero dentro cabe una ciudad

Voz 1 49:29 la ficción su reverso Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Julio

Voz 42 49:38 algo Aquilino y Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio nos diga que no cree posible

Voz 0171 49:50 hola soy Ponseti quiero recordaros que sin tenéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarnos el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queréis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros también usted dice en redes sociales en Twitter arroba ser aventurero

Voz 1 50:09 en Facebook si os gusta los viajes irá Ventura este disgusto programa Ser aventureros hemos espero