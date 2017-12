Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:11 son las once las diez en Canarias una mujer ha fallecido en el Hospital de Úbeda en Jaén

Voz 3 00:15 pues de pasar trece horas en una camilla en urgencia

Voz 2 00:18 sin ser atendida Úbeda Pablo Montes Aurelia Doña de sesenta y cuatro años y origen rumano llegó a las doce y trece minutos del veintiuno de diciembre a urgencias del Hospital de Ubeda procedente de una residencia de personas mayores de Quesada padecía distintas dolencias y aunque la llamaron en repetidas ocasiones estaba en camilla sola no pudo acudir como no había nadie para contestar por ella el personal entendió que la mujer se había marchado hubo distintos cambios de turno en los que la presencia de la paciente pasó inadvertida fue de hecho un paciente el que se dio cuenta pasadas las tres de la madrugada según contaron ayer a la Cadena Ser de que la mujer había fallecido doce horas y media después de su ingreso sin haber recibido atención médica el Partido Popular de Madrid va a dar en unos minutos las primeras explicaciones tras la dimisión del actual presidente de la Cámara de Cuentas de esa comunidad y ex gerente del Canal de Isabel Segunda Arturo Canalda por su imputación en el caso Lezo el PP ha guardado silencio hasta ahora la oposición considera lógica esta dimisión voz de Mercedes Gallizo del PSOE de Madrid

Voz 4 01:14 nosotros hemos entendido que su situación era insostenible y finalmente pues lo ha supongo que lo ha entendido así también por eso ha presentado su era evidente que la situación del señor Canalda sostenibles pero no es evidente ahora plano imputado desde hace muchos meses

Voz 1995 01:32 más cosas la ministra de Defensa acaba de confirmar

Voz 2 01:34 en el Líbano que la presencia de tropas españolas en el exterior si va a incrementar el próximo año en el Líbano hasta la enviada especial de la SER Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 01:42 buenos días en dos mil dieciocho los soldados españoles desplegados en el exterior pasarán de los actuales dos mil quinientos acerca de dos mil setecientos cincuenta Así lo ha asegurado la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal ante los más de seiscientos efectivos que España mantiene desplegados en el sur del Líbano como fuerza de interposición de Naciones Unidas en la frontera con Israel una zona caliente más por la crisis siria

Voz 5 02:03 lamentablemente los españoles conocemos muy bien lo que es la amenaza terrorista y sabemos que no hay ningún tipo de descanso a la hora de luchar contra aquellos que quieren terminar con nuestro modelo de convivencia con nuestra libertad

Voz 1450 02:15 España también podría aumentar en un centenar el contingente aquí en el Líbano aunque dependerá de si en los próximos meses es elegida por la ONU para ostentar el mando de la misión

Voz 2 02:23 ya a primera hora han comenzado a trabajar medios aéreos en la zona del noreste de Mallorca afectada en las últimas horas por un incendio los vecinos desalojados anoche han podido volver a sus casas Palma Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 02:33 el incendio sigue activo pero lejos ya de las viviendas que fueron desalojadas ha pasado de nivel uno a nivel cero y la superficie afectada es de setenta y nueve hectáreas email de Carrizo y pinar a primera hora de la mañana como decías ha incorporado un helicóptero las cede a las tareas de extinción de este fuego que empezó ayer a las nueve y media de la noche y según las primeras hipótesis el origen está en los tendidos de alta tensión que pasan por la zona desde el Ayuntamiento de Pollença lo dan ya por controlado

Voz 2 02:56 llegamos así a las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 3 03:01 en este Madrid el Partido Popular el portavoz del Partido Popular

Voz 1434 03:05 en la Asamblea Enrique Ossorio hará declaraciones dentro de media hora primeras palabras del PP tras la imputación ayer en el caso Lezo de todos los que formaban la cúpula del Canal de Isabel II en dos mil uno la dimisión esta mañana de uno de ellos de Arturo Canalda director gerente del Canal en aquella época presidente hasta hoy de la Cámara de Cuentas una renuncia que lo acaban de escuchar celebra la oposición en Madrid relacionado con Lezo en las últimas horas hemos sabido que el lunes robaron en las oficinas centrales de Mercasa empresa pública afectada en una de las piezas de la trama Diego Serradilla

Voz 6 03:36 los investigadores sospechan que los asaltantes sólo buscaban documentos y discos duros de los ordenadores sustraídos el objetivo de los ladrones según la policía era destruir pruebas claves para la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Mercasa en concreto la pieza del caso Lezo que se centra en las presuntas irregularidades cometidas cuando Pablo González el hermano del ex presidente madrileño tenía un cargo en esta empresa pública por el momento no hay detenidos la policía sigue en busca de más pruebas

Voz 1434 04:05 el pleno del Ayuntamiento de Alcorcón debate esta mañana la situación de una familia que tras un incendio se quedó sin la casa que estaba ocupando de forma irregular y a la que a pesar de su compromiso el consistorio ha dejado de ayudar a Jesús Santos es portavoz de Ganar Alcorcón

Voz 7 04:19 está abandonando a su suerte sino hubiera sido con el pueblo Alcorcón esta mujer con sus hijos menores de veinticinco se hubiera quedado en la calle si la solamente nada es que la ropa que tiene la ropa que la misma proporcionando la gente

Voz 8 04:33 son una mujer de treinta y cuatro años sus tres hijos

Voz 1434 04:35 porque si el padre de ella ahora son los vecinos y Ganar Alcorcón los que están sufragando la estancia de esta familia en un hostal hasta que consigan el prometido alquiler social tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital se han marchado las lluvias el viento y la nieve y las temperaturas hoy y mañana

Voz 9 04:51 esperamos máximas que rondan los quince grados

Voz 2 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:07 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:11 ni Garrido quizá lo malo de ser honrado es que es una virtud que los demás no aprecia una simple vista pero que es ser honrado que ser una buena persona es lo mismo ser una buena persona que una persona buena

Voz 10 05:22 delante mí en tenemos al padre Ángel sacerdote y fundador de la ONG Mensajeros por la Paz alguien que es honrado buena persona hay persona buena en las tres toca usted todo padre buenas bienvenido cómo está usted

Voz 9 05:37 muy feliz Navidad y feliz año vaya sábado montó el otro día buen Horta era una

Voz 0176 05:45 una cena preciosa de yo creo que muy tierna y que además la la merece yo creo que si alguien merece una cena son a veces las personas que que están solas las que no pueden compartir ese día no digo un plato sino a veces casi diez en una mesa no pero yo me siento feliz y además porque no es todas las personas que estaban allí eran solidarias es un poco sonreír un poco al a la tristeza que a veces muchos de ellos doscientas

Voz 1995 06:15 personas sin recursos pudieron tener una buena noche buena el pasado domingo cuando el padre en Gibanel hizo una cena a más en el Salón de Baile del Círculo Bellas Artes una cena con un menú elaborado por Martín Berasategui el mero nuestra sopa de bocata de jamón como primer plato en Jarrett de cerdo asado compruebe patatas especial de segundo un postre de un tira Mizuho

Voz 0176 06:40 no está mal la aquí pero fíjate en más todavía que la cena era el ambiente era que ese día se habían puesto hasta corbata casi algunos casi ni lo conocía Drogba pues que que venían a llevarse venían con su invitación como esa que hace a veces la Casa Real invitaciones oficial con su nombre con sus silla reservada para ellos sobre todo porque después iban siendo saludados pues por los que venían vinieron casi todos los portavoz es de Ayuntamiento oí de la comunidad a saludarles estuvo también Carmena la alcaldesa como siempre el cardenal Osoro sacando fotos y se dejaban también unas cosas que Kemal me agradaba era que las personas parecía alguna forma autoridades que son autoridades ese ponían en el lugar de de decir yo creo que cuando ellos querían hacer una foto con alguno de estos eran éstos los que creían hace la foto con estos que eran los verdaderos anfitriones buenos de de de ello y eso a mí me alegra porque unas cosas que Papa Francisco dice siempre es que podéis el pobres pero que nunca se puede hacer es perder la dignidad y allí y ahí tenían toda la vida del mundo eran los importantes sellos no los que a veces estábamos con ellos no

Voz 1995 07:55 feria Gil tiene muchos frentes abiertos porque ataca la emergencia cercana que es la que no vemos en la de los invisibles que viven en nuestro entorno y que decidimos voluntariamente no pero yo te recordará padre ustedes hablemos con usted en Haití hace ya unos cuantos años esto también tiene enfrente en esta emergencia que hubo una allí que sigue habiendo casinos

Voz 0176 08:15 seguimos estando ahí cristianos olvida pero

Voz 1995 08:18 en Haití sigue siendo el lugar más pobre del del talento fíjese a mí yo recuerdo mucho aquel viaje porque lo que más me impresionó iraquí en aquellas casas tiendas de campaña la gente o las iniciativas maravillosas pero lo más pobre del mundo con algunos de los individuos más pobres del mundo ellos tenían puesta la tele veían en Tibi veía la misma tele que nosotros hiló chocantes realmente era que nuestra mente viciada por los medios de comunicación cree que bueno adiós sus referentes lo que ellos ven es lo mismo que vemos asaltos ven a Rihanna consumen los mismos ejerce su entretenimiento su esperanza su expectativa es la misma para todos en Haití en Madrid en Cuenca el León en Gijón la expectativa es igual para todos padre

Voz 0176 09:05 sí bueno eso es una esperanza porque por lo menos hay esperanza de que algún día ellos puedan llegar a alcanzar el puede tomar unos bombones podía tomar un plato caliente yo creo que los aparatos sexto los medios de comunicación incluido el móvil que a veces las personas critican que porque esto sin techo que está en la iglesia de San Antón en unas barriadas au pidiendo tienen vida pues la manera de comunicarse es casi el único amigo que tienes para poder decirle algo cuando llegue esta P privado del móvil o no tiene el saldo suficiente te pide en poco dinero para para el asalto para cargar la tarjeta pues las personas a veces que están a la dicen primero que juega cada uno tenemos a veces eso yo vivimos en una sociedad en que es verdad que es global y creo que pasa

Voz 9 09:55 aquí no te lo vale pero también debería serlo

Voz 0176 09:57 los para los demás que cuando duermen en la calle que cuando veces ponen tantos impedimentos a veces hasta rejas para que no puedan dormir en algunos portales porque eso eso molesta Nos debía concienciar eso es decir cómo es posible que seamos capaces de comerse turrón o puede estar eso cuando hemos puesto a veces tantos obstáculos que no digamos nada lo que pasa con los refugiados no en que si sigue habiendo muchos decretos sigue habiendo posibilidades escritos diciendo que es una vergüenza que que no hay que no acabamos sigue habiendo muchos muertos en los mares nuestros país y ahí seguía

Voz 1995 10:38 todo y más

Voz 11 10:39 con ese es curioso usted usted ha hablado de la esperanza no es lo decía Charles pegué decían más grande todavía es Milagros de la esperanza es algo que nunca perdemos impares y que incluso la gente más necesitada nunca pierdes

Voz 0176 10:54 pero bueno debemos fomentar porque hay algunas personas que quisieran que fueran invisibles y que no hubiera nada que estuviesen ahí apartados seguir casi que se mueran en El silencio intentamos que que no se muera en el silencio caía gritos y que algo que alguien decía basta ya no podemos callar a veces ante tanta injusticia no podemos callar a veces ante tanta pobreza no podemos callar a veces cuando éstos a veces van a hospitales y uno de los primeros Ximo informes que queda el médico es que vienen desnutridos pues claro que hay muchas personas desconocidas sobre todo estos Eve eh vagabundos digo los sin Calle no que a veces cuando menos fiscal dicen es que está digamos pues claro sino comentamos

Voz 1995 11:39 cualquiera que pase por la en por Madrid y por la por la puerta de iglesias de San Antón sabe que lo que usted ha montado allí en fin osea es es difícil

Voz 9 11:49 eso alguien dijo de sí sí estoy una semana intensa veinticuatro tuvo safena doscientas personas que el veinticinco cenó con Bertín Osborne Se dimos ahí en lo de ida

Voz 1995 12:03 usted cosas ahí

Voz 0176 12:05 de sentido común sentido como o divo seas vuelvo a leer y habla alguien se puede escandalizar porque diga que pueden decir a las personas o porque hay que abrir las puertas de las iglesias o porque no lo sé lo que dice es pero bueno

Voz 1995 12:21 llevamos un fragmento de lo que dijo con Bertín Osborne Mi casa es la tuya

Voz 12 12:26 yo pregunto si cuando vienen dos que se quieren o que son querido sean chicos chicas hice el fin de la bendición como sala boyante pues es que hay algunos que lo que os gustan es decir eso sí que son malas personas activos que maldice o que nos manda al infierno ya en sus homilías en sus escritos eso no tienen sentido

Voz 9 12:47 claro es que habla usted una de sentido común sabes que tenga muy claro se entiende todo eso Azofra de Scott ahora de sentido como a Fabio como de quién soy yo para juzgar

Voz 3 12:57 hay bastante sufren ellos

Voz 9 13:00 muchas de estas no para eso

Voz 1995 13:02 la puerta a su iglesia hay unen venden Machín que no vende tabaco

Voz 0176 13:06 sí que lo que usted ha dicho en algún

Voz 1995 13:08 los en algunos territorios es realmente vanguardista usted está en vanguardia eh no lo parece hombre para gente lo sustentan vanguardista vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos usando con con el padre Ángel de de muchas cosas pero hay mucha plancha tenemos mucha Blanchard sigue escuchando Hoy por hoy en la Cadena Ser

Voz 1 13:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 13:35 todos los planes de pensiones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 1 13:41 conoce toda la verdad en cine hit punto Es planes de pensiones naranja de ING Pippa libros

Voz 13 13:51 seguro que los Reyes Magos ya están preparando los juguetes saben que en Hipercor se lo ponen más fácil porque tienen los juguetes más buscados y a los mejores precios por ejemplo Casa de Campo Silván Family a veintinueve euros con noventa y cinco o muñeco cometer Pozzato safari por veintiocho con noventa y cinco malvive la magia de los Gekas en Hipercor

Voz 14 14:10 sí

Voz 15 14:16 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la guion bajo en Facebook

Voz 16 14:26 sabemos que no es lo mismo oir que escucha

Voz 1995 14:30 sabemos también que no es lo mismo leer

Voz 16 14:32 qué forma

Voz 1 14:34 buscaremos enseguida los últimos datos sino situar en cada mediodía la noticia esta allí donde estés tanques turcos tropas aviones combaten con Ramírez terremoto en los Apeninos centrales la seguridad en Nueva York es máxima con un nombre policías el que como Yale cuando de todo lo que sucede aquí

Voz 17 14:56 en todo el mundo tenemos línea con nuestra corresponsal con cobra catorce y con José Antonio Marcos

Voz 1 15:01 los síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 18 15:10 no

Voz 19 15:11 para maravillosa el cuento está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va a conceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás

Voz 20 15:30 es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero es que bueno mientras te lo piensas me vuelvo a la lámpara nada

Voz 13 15:40 que no hay manera Giles talco de otros

Voz 15 15:44 para tener resultados diferentes tu publicidad siempre siempre

Voz 21 15:56 la Cadena SER se abstiene de hacer alusiones el comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 13 16:06 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 14 16:16 sí

Voz 18 16:21 hay pocos están escondidos pero aún existen buenos conductores que se preguntan por qué a mí

Voz 8 16:27 te han subido el precio del seguro de tu coche o moto

Voz 22 16:29 vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vete a la mutua condiciones en mutuo apuntó

Voz 8 16:41 Melchor esta carta estudia gracias Rey Éste ha sido bueno a el regalo de favor déjame adivinar también quiere un Ford con motor Eco Boost asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad sin perdón

Voz 23 16:55 este año no hará falta que le quitas el regalo a los Reyes Magos porque ya te lo por hasta cinco mil euros de descuento y el mejor equipamiento esta Navidad te lo mereces financiando con FC van condiciones en por punto ese sólo hasta final de mes Ford de concesionarios

Voz 24 17:07 me llamó Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 0176 17:14 Daniel tiene un gran corazón

Voz 25 17:16 encuestas no por eso se creo una fundación Nick para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 26 17:28 vuelve el súper jueves de centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés todo hasta el setenta por ciento de descuento en primeras marcas solo hoy te regalamos el treinta por ciento del valor de tus compras consulta condiciones entienda súper jueves de centro de oportunidades John Fleming Corte Inglés una oportunidad

Voz 8 17:48 tú vende salgo si quieres vende más si Ikea esperar mal anunciar T no tengo dinero no es problema

Voz 23 17:55 la sede en radio con Cruz de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 9 18:07 punto com David Broncano Buenafuente Berto

Voz 1 18:11 Romero y Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega Miguel Burque Back To Vima vuelve el programa con más humoristas por ese espacio cuadrado de lo bueno lo mejor

Voz 9 18:22 es decir este sábado a partir

Voz 1 18:24 de las siete de la tarde

Voz 27 18:26 las Carrière bebe que hoy es Nochebuena ahí en estos momentos hay que tener Penat dale a la zambombazo al Almirón ilesos os animo de Catalunya por favor

Voz 1 18:34 Navidad y cuñados de lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena Ser con Jamie dorados

Voz 9 18:47 seguimos conversando en el padre Ángel padre bienvenido cuando usted de la casa de todos todas las radios y que es la casa de todos yo tenemos consigue si es verdad

Voz 0176 18:57 que la red y a la casa de todos gracias a Dios

Voz 9 18:59 ambos trabajamos en la que la casa de todo mucha Vietto

Voz 0176 19:03 qué quería decir porque en El Corte de ese que dice que yo como a todos digo a los que se quiere pases que han dicho algunos que sí hizo caso a los eh yo no hago bodas gay más digas o pasa es que bendecir la aquí me lo pide como no lo voy a hacer no austeridad

Voz 9 19:19 venga venga

Voz 10 19:21 este año pasado muchas cosas en este país donde donde vivimos y mucho señalan que es un cambio definitivo

Voz 9 19:29 para las mujeres que invitamos a fíjese Boys indecible con noticias aunque hoy otra vez otra otra otra más hoy en Azuqueca de Henares pero

Voz 1995 19:39 aún así cree usted que que este es un buen año para las mujeres que hay algunas cosas que esta sociedad está empezando a cambiar de verdad

Voz 0176 19:45 sí yo yo creo que los que tenemos la edad que tengo yo incluso la que la que la tienes tú por ejemplo somos unos privilegiados vivimos

Voz 1995 19:54 hemos de los bomberos tal lo mejor de la vida padre

Voz 0176 19:57 años en los que hemos visto lo mal que se alzaba como incluso la mujer no podía ser en nada por no poder no podía ni tiene casi una cuenta corriente era era una una cosa más que una persona no hemos ido avanzando y gracias a Dios en eso seguimos avanzando en ello y hay hay una esperanza grandes porque si no se vuelva a todos las tripas cuando vemos un caso iba antes qué pasa vamos parecía que eso era lo normal que el hombre pudiera ser el el maltratador que fuera el que dominar el mundo Yo y el mundo gracias a Dios lo dominan entre los hombres y las mujeres no en algunos estados todavía no falta quince más las mujeres no sólo en la Iglesia sino también otras instituciones incluso civiles no todavía sigue habiendo a pocas mujeres presidentas o pocas mujeres ministras au pocas mujeres presidentas de partidos nacionales no en nuestro país no hay nadie todavía no hay una implementar muchas cosas ya no hay ni una osea cuando acusan a venir darle a la iglesia hay que acusa también a los partidos en todos pero hay que mirar reducir ese menor pero estamos estamos en ello estamos de

Voz 1995 21:03 hace un par de años la BBC le hizo un gran documental un gran trabajo sobre la iglesia de San Antón reflejaron dos puntos de vista de la sociedad sobre sus iniciativas algunos estaban muy a favor

Voz 29 21:14 le encanta sobre todo la iniciativa de que se pueda entrar con mascotas para mí es fundamental especial búsqueda

Voz 1995 21:20 Isidoro San Antón ya había algunos en contra también

Voz 30 21:24 tenemos una donación

Voz 9 21:27 lógico

Voz 1995 21:31 para estas actividades dentro donde oficia Gil pues tienen unas características que lo hacen muy distinta a los demás tiene wifi televisores café un cepillo abierto con un cartel que pone deja lo que puedas coger lo que necesites abre veinticuatro horas permite la entrada mascotas usted es consciente que hay mucha gente que todavía en el año dos mil diecisiete entiende que el estamento al que usted representa es

Voz 9 21:57 el único tiene unos protocolos de una forma de actuar

Voz 1995 22:00 muy clara hay muy muy definida y que no puede moverse de ahí un poco triste que haya gente que siga pensando que el mundo no ha evolucionado y que no hemos alcanzado alcanzado todo tipo de de conquistas sociales relacionadas con lo que usted también repite

Voz 0176 22:12 en si la Iglesia que fue pionera en incluso en estadísticas en en los libros de registro se fuera la que más documentos tiene de antigüedades pues a veces nos hemos ido quedando hay un poco dormidos y después es decir el mundo en que vivimos en un mundo completamente distinto al de hace cinco ellos incluso al de hace veinte años hay que a veces acudan tan pocas personas por ejemplo jóvenes a nuestras iglesias no seamos capaces de de arrastrar de de convencer de convivir con con las personas que están ahí y después de las necesidades que tiene las personas es decir hay muchos que a veces nada más que tiene casi como compañía a un perro o un gato que quisieran puede herir a algún lado y que puedan ir a rezar a la iglesia con él porque no van a poder por otra parte yo tengo una suerte que esta iglesia una iglesia que él patrono de los animales que decimos más de trece mil el día diecisiete de enero que tenemos la fiesta de San Antón más de trece mil animales desde elefantes hasta gatos tortugas allí la gente se siente las personas se sienten felices de poder ir allí con ello pero yo yo creo es decir cada vez que me dicen pues es que que hemos roto esquemas hemos tenido sentido común que las personas puedan ir allí que incluso el otro el el arzobispo de Madrid contar una cosa preciosa decía el a veces cuando rezo me duermo fuimos duermo de por Los Ángeles pues la verdad allí cuando vayan la Iglesia algunos se duerme porque no han tenido dónde dormir algunos a veces critican el que estoy duermo y existe duerme el obispo puede dormirse también uno de estos que no tiene dónde dormir

Voz 11 23:54 Jaime meta es padre de un refrán popular antes que era es mejor estar en el bar pensando en la Iglesia que la Iglesia pensando en el bar pero si pensamos en el futuro de Iglesia miramos esto es que es verdad que muy poca gente encuentra Alborán Levante en la Iglesia en el futuro la Iglesia en general cómo cómo lo ve usted tanto en España como globalmente

Voz 0176 24:17 y me dejas a hacer una broma mucho mejor que que en la política hay muchos retos a la iglesia los domingos siguieran casi todas las iglesias sigue habiendo muchas personas que siguen yendo a las iglesias pues es que que no es cuestión solamente te diré crisis es vivir y convivir vivir la fe de la Iglesia hay estar de verdad hermanados hice verdad quererse mira lo importante a veces no es tanto reza que también está bien rezar no hace daño a nadie rezar no importantes querer y dejarse querer pero querer no solamente a los tuyos querer también a veces a los que no son tuyos o dialogar que que nos falta mucho diálogo escrito muchas de las cosas más importantes que quedan impresas San Antón intentamos hacer es escucha bares que en esas mesas camillas y no en los confesionarios que son mesas redondas en donde no hay Juanjo con un señor y unos esclavos sino son todos iguales escuchar porque muchas personas todos necesitamos que nos escuche a veces la soledad es lo peor que que nos puede pasar en estas fiestas navideñas en las personas les encantaría poder hablar por teléfono llamar a algún teléfono tener alguien a quien decir au contarle sus alegría también hay muchas alegrías no sus alegrías y sus penas hay que tenemos ese proyecto de un teléfono dorado que ese novecientos veintidós veintidós veintitrés que es para son las mayores que se encuentran solas y que puedan llamar y que están llamando continuamente es decir pero no para que esa es la pensión que se quieren suicidar no no sólo para hablar para decirle que antes existían las telefonistas que todavía hablar con ellas no restó en los contextos de los automáticos que no te da ningún alivio hablar con ellos no

Voz 1995 25:59 qué vamos a hacer es ya treinta y uno coma pasa usted en Nochevieja

Voz 0176 26:02 pues vamos a tocar amparados que tenemos las mejores campanas de de la ciudad de Madrid Herrero o más antiguo de de Madrid no es la Puerta del Sol hasta cuanto soy más antiguo íbamos a hacer la la cena ayude el día Nochevieja en la misma iglesia llegaremos la la misa de gallo ya hicimos la amistad el amistoso de Nochevieja ponemos además las pantallas para escuchar pues la discurso en la mili a de del Papa desde el Vaticano metemos esas pantallas ahí vamos a volver a estar guapo sin corbata investiga si oliendo a colonia aunque a veces los no los hayamos podido grabar ir de un sitio guapos

Voz 1995 26:41 estamos siempre se pague otra cosa es que nos lo habréis siempre lo guapos estamos me voy a quedar de todo lo que me voy a quedar con una con una parará es querer y es muy difícil más allá de lo que uno piensa y demás a este es verdad que veces la Iglesia pues no se deja querer decir hay mensajes que no son muy cercanos au que no entendemos que se ajusten a estos tiempos pero yo me quedo con eso que usted dice querer inconexo ahí no hay nadie de esta casa de la radio de la suya no hay nadie que no esté de acuerdo con ese día de hoy lo que hay que hacer es que

Voz 9 27:10 es tocarse abrazarse eso eso vamos está siempre de acuerdo a padre soy unimos las dos casas no la de San Antón y la ira en la radio ya está fantástico fíjese oyentes bueno en fin iconos de Camps a las audiencias si estamos un poco lo mismo al azar mensajes padre un verdadero placer

Voz 1995 27:27 ese mucho necesitamos mucha más gente como usted no hay muchos pero necesitamos con lo cual los dos otros que como usted por favor cuídense mucho este año

Voz 9 27:34 hay meditan y hay mucho mucha pues me alegro entonces pero los que haya cuídense los ponga los que sean por favor cuídense padre Ángel sacerdote fundador de la ONG Mensajeros por la Paz muchas gracias hará gracias a un placer

Voz 1 28:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido la ropa interior roja

Voz 31 28:30 ah no va a evitar que tu coche salga de la carretera beber cava conjuró no va a hacer que resista las tres vueltas de campana convierte a las doce uvas no te salva si tocas contra un camión en un cambio de rasante las tradiciones no salvan vidas las costumbres si si viajas estas navidades acostumbra que a planificar descansos llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo

Voz 18 28:51 con antelación no te amarga es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 32 29:01 oferta estará celebrar Hipercor y supermercado el Corte Inglés Miranda roja cocida brisa dorada cuatrocientos gramos sólo nueve con noventa y nueve euros o lomo de cebo más cincuenta por ciento Rafa ibérica dieciocho con noventa euros el kilo Hipercor y Supermercados El Corte Inglés Feria dos mil dieciocho

Voz 14 29:22 sí

Voz 1 29:28 si quieres estar el día en el deporte escuchas SER ataques

Voz 27 29:33 añadió en donde resumimos todo el deporte rebeldía

Voz 1 29:36 SER Deportivos gracias por la radio

Voz 27 29:38 por vuestro móvil a través de la aplicación de la hacer la TNT es decir la tele nuestros enlaces en las redes a la web tres W Cadena Ser punto cuando toda la información actualizada al instante los me

Voz 33 29:48 es protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 1 30:01 de lunes a jueves no My Lol Javier estás ahí

Voz 34 30:05 sí un Borobia bueno digo digo digo digo buenos días por saludar porque se supone que estamos a público no se sabrá alguien vas escuchando un programa tan bochornoso como este bueno

Voz 1 30:18 la vida moderna con David Broncano

Voz 35 30:20 por otra puerta es Javier paremos paremos esto en mi padre

Voz 1 30:27 los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 13 30:35 Atenas ser a Carlos no le había justo a todo el planeta de los

Voz 36 30:40 simios los monos son buenísimos los suma

Voz 9 30:44 no son uno unos cabrones dice

Voz 13 30:46 Adidas quiso polemizar con resultó y ahí está la polémica pueden ser irracional con mucho que se parezca nosotros tener derechos de autor Carlas quiso responder pero Mariola lo paró en seco

Voz 37 30:59 cines pues Carles Francino hemos habrá que contar algo de la tensión se cortaba

Voz 29 31:05 estamos viendo ahora un momento match points mi muslo pero justo en ese momento Elvira dio con la clave no son puede hacer historias en lengua ni tampoco filosofía ni política no se puede vivir su lengua

Voz 1 31:19 como relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 14 31:27 sí

Voz 24 31:31 me llamó Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 0176 31:38 Daniel tiene un gran corazón no crezcan

Voz 25 31:41 bueno pues darlo por eso se creó una fundación procesal para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel estoy Fundación procedió al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 35 31:51 la fiebre dolores leves somos Erasmos secreción nasal con indico Dios a los primeros síntomas de gripe recupera T

Voz 8 31:58 el Beacon comprimidos recubiertos está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catedrales que cursan con fiebre dolores leves o moderados secreción nasal a partir de doce años Le a las instrucciones de este medicamento consulte farmacéutico Merck haber Colón

Voz 38 32:11 tu meta viviendo tres carabela India y aquí alquilamos por hora ya pero es que quiero trae muchas cosas incas Si mía arma pero como naufragan cauto en verano cuando vengan emane hombre pero imagínate que llegó allí en playas con agua Clarita a peces de colores

Voz 8 32:29 montamos un resort de esos de pulsera y a vivir si algo merece la pena este seis de enero sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 32 32:42 para desear que muy feliz año en el Corte Inglés te hemos preparado miles de ideas para deslumbrar emocionar con precios y descuentos que son un auténtico regalo como hasta un cuarenta por ciento de descuento en una selección de marcas de moda accesorios lencería zapatería deportes hasta el cinco de enero dos mil dieciocho en El Corte Inglés

Voz 9 33:00 en dos mil diecisiete ha sido un año duro terrible apocalíptica oscuro tenso Pantoja histérico tremendo larguísimo pero como cambios serán ya que es una música alegre como ha sido dos mil diecisiete se puro escombro espantoso tremendos larguísimo esto amigos es lo que pensamos hacer en las uvas meterle Music y alegre al fin de año la noche del treinta y uno de diciembre en directo la cadena SER va a por uvas con Especialistas secundarios tendrán los cómicos de la SER supuesto pájaro los mejores cómicos de está aquí no hay Hear a qué hora apunta chaval me nota todo mejor en el pecho

Voz 39 33:39 quieras día treinta y uno de diciembre de once a tres de la madrugada cuatro horas cuatro de humor de música de no sexo

Voz 40 33:49 otra vez

Voz 9 33:51 ahora mejor me gustaba más el tono triste

Voz 41 33:56 entonces está en circuito cerrado con otros en rodar en circuito cerrado en trato

Voz 0176 33:59 ah sí

Voz 1 34:06 hoy

Voz 28 34:09 con túnica arriba

Voz 1995 34:14 haciendo un frío claro tuvo uno notarán pero yo si se llama Bruno la última borrasca de paso por nuestro país que no termina de marcharse

Voz 42 34:24 un barco Luismi Peres que es el clima todo luego de guardia de la Cadena SER Luismi buenos días buenos días Tanic qué pasa con hombre no se queda será es lo del turrón que luego vuelve a pasar siete

Voz 1884 34:36 aquello te acuerdas de la película de de Paco Martínez Soria de don erre que erre pues podría ser perfectamente un eludir al gran Paco Martínez Soria este Bruno porque todavía tiene algunos coletazos podemos decir que la parte más activa la de los vientos más fuertes que tuvimos ayer y antes de ayer la de las lluvias más destacables y nevadas importantes en el norte peninsular sobre todo esa parte ya se ha ido pero en cualquier caso queda todavía una situación de vientos del oeste del noroeste que suelen ser buenos en cuanto a nubes lluvias todavía en muchas zonas del país en el Mediterráneo no en el Mediterráneo desgraciadamente vamos a seguir hablando de bastante viento muchísimas sequía y un ambiente del todo reseco nunca mejor dicho por tanto malas noticias por ejemplo para estos incendios que tenemos en Baleares

Voz 1995 35:21 vale que lo que sabemos que están controlados hace que con la luz han empezado a actuar los vicios aéreos y el incendio está controlado Bruno se medio marchas en medio queda don erre que dices tú pero mucha gente está haciendo ya planes para el fin de año que coincide con el domingo y lunes especial que les decimos que hagan bueno maleta con ropa de abrigo seguro que les dijimos

Voz 1884 35:44 bien podemos decir que en los próximos días a medida que pasen que pasen las jornadas el tiempo va a ser más tranquilo mañana todavía no o mañana el sábado vamos

Voz 3 35:53 es la resaca de todas estas borrascas

Voz 1884 35:55 dos días au de este Bruno en forma de muchas nubes todavía mañana en el Cantábrico los Pirineos Galicia incluso en Castilla y León algo de lluvia muchas nubes en el resto del país en el Mediterráneo no aquí mucho más sol con un ambiente muy suave francamente al igual que en el sur de Canarias el domingo por tanto el último día del año parece ser que llegará otro frente exclusivamente a Galicia ya la noche de fin de año ese frente poco activo eso sí Tony se irá adentrando en otras zonas del norte del país la noche vieja en este caso puede traer alguna lluvia débil por ejemplo hasta Madrid pero muy poca cosa después el mismo día uno otra vez se echa encima la anticiclón por tanto las nieblas o el sol en las montañas volverán a ser los dominantes

Voz 1995 36:42 es evidente que toda esta situación es muy preocupante decimos estar eh muy preocupados con con lo que está ocurriendo en cuanto a esto vais pero también hay que señalar esto para un clima todo lo profesional e es un aburrimiento que no tenemos mucho que contar osea llega un una borrasca se va vuelve delante

Voz 1884 37:00 ciclón no tienes mucho trabajo Luisma no de momento a ver siempre hay alguna cosa comentar incluso aunque tengamos cincuenta días de anticiclón tu doy monótono aburrido hoy estancado bien en firme en cualquier caso siempre se dice algo pero sí que es verdad que llevamos una temporada por lo menos de dieciocho ó veinticuatro meses a grandes rasgos en los que el anticiclón siempre está encima lo que se llama la dorsal anticiclónico emerge desde el norte de África hice nos echa encima senos planta encima eso lo que haces de escudo a las borrascas van todas por el norte alguna secuela como ha sido el caso de Ana pero llevas razón en esto de que el anticiclón más bien está siendo el dominante no hay que decir como esta los embalses todavía algunos están recuperando pero alta muchísima agua muchísimas y parece ser que esa muchísima no va a llegar

Voz 11 37:52 nos hemos otros en vuestro gremio en los veranos largos cuales anticiclón

Voz 1884 37:57 es muy difícil tener algo nuevo

Voz 1995 38:00 dir motivarse no ciber antes esta mañana que ganas

Voz 1884 38:03 es algo nuevo que no sabe mira yo tengo una yo personalmente tengo una máxima allí es que España toda la Península Ibérica de hecho está más cerca de del Sahara qué del Polo Norte por tanto la gente cuando se echa las manos a la cabeza de que es que no hace frío ya me acuerdo cantes hacía más frío que ahora bien yo recuerdo de que el Sáhara está y mismo sobre todo que se lo digan a los de Algeciras Tarifa que está a la Brito en cambio el Polo Norte está mucho más arriba por tanto el frío es más difícil que llegue al igual que África está más cerca que el Polo Norte eso es lo que provoca es que estemos en zonas más anticiclónico sea fácil que haya muchos más días de sol de tranquilidad que lluvias eso sí en Galicia y el Cantábrico por ejemplo eso es otro mundo no hay que decirlo

Voz 9 38:50 bueno pues esa es la situación si Pérez Lima toda la Cadena SER muchísimas

Voz 1995 38:54 así feliz año

Voz 9 38:56 igualmente buenos días fíjate mucho

Voz 1995 38:58 bueno le hablamos el fin de año y es que mucha gente este domingo se va a arreglar nuestra gente bastar incómodo sino que asociamos en si se de tiros largos con estas ciertamente incoó

Voz 0176 39:08 no

Voz 1995 39:09 a media España a los pies o le apretara la ropa hay se sentirá rara será Nochevieja la noche que mucha gente se arregla algunas seamos lo hacen por primera vez y queremos reflexionar sobre lo que significa es eso te arreglarse Nos gustaría hacerlo acompañado de dos ciudadanas muy singulares en Barcelona tenemos a Patricia Beltrán socióloga de género investigador Ayensa ahí ensayista muy buenos días

Voz 3 39:31 buenos días Las Palmas de Gran Canaria debemos

Voz 1995 39:34 la guerra que se arquitecto urbanista Elsa muy buenos días

Voz 43 39:36 hola buenos días por cierto hemos empezado el programa

Voz 1995 39:39 cuando de una iniciativa fantástica inicial de mujeres que van a colegios a inspirar a niñas para que no sigan bueno puede seguir haciéndolo pero que no sólo piensan en ser princesas sino que pueden ser arquitectas diseñadoras científicas es una extraordinaria iniciativa es lo que vamos a combatir con vosotras que está muy bien vosotras recordáis

Voz 2 40:00 la primera vez yo recuerdo la primera vez que muy arreglada

Voz 9 40:03 que fue en Nochevieja de haber dado sin Pajarito mira con corbata con un

Voz 1995 40:12 G de mi padre recuerda Xavi

Voz 3 40:15 pero cuántos años tenía Ashton prosiguió debería

Voz 9 40:18 Dios cuántos catorce King que si él

Voz 43 40:25 de qué acatarse quince yo recuerdo me primer traje largo en el que recuerdo en efectivamente una Nochevieja en el Club Náutico de Tenerife pero sin embargo con mi primer recuerdo da de arreglarme me lleva muy al infancia no ha al a eso que decías tú antes cuando hablabas con el padre Ángel de querer y quererse no para mi madre era un tema esencial salir arreglada no

Voz 3 40:49 yo la primera vez que lo recuerdes el el día de Ramos los días de gramos de de llevar la palma y tal era un día que que decías siguieran vestidos que luego quizá te servían para las bodas que se hacían en primavera y que quiero mencionar que arreglarse si la palabra es identificativa porque significa adecuarse a las reglas arreglarse según las reglas de lo que se considera el decoro la manera adecuada de despido no

Voz 9 41:12 entonces yo creo que no hace falta sufrir en fin de año

Voz 3 41:15 los taconazos estos John tampoco hables o pasar frío yo creo que tendría que ser todo lo contrario no vestirse para estar encontrarse bien sea estéticamente bien pero también con disco buena disposición para pasarlo

Voz 1995 41:27 la qué dices eso el frío Patricia tú que lo conoces bien yo recuerdo una Nochevieja hace unos años en Londres con dos grados y una humedad tremenda lo del frío frío ver a la gente a hacer miles y miles de chicos y chicas sobre todo ellas más llamativas porque iban en minifalda sin medias descanso

Voz 9 41:47 esto era como esto lo hacen en Escocia de hecho de todo el año todos los fines de semana pero con un poco de ayuda de whisky claro hay que sino a sin duda alguna ayuda tiene que necesitar bueno la falda escocesa de Kiel

Voz 3 42:02 pero el quite es para los hombres tome eh esto

Voz 9 42:05 ahí os lo hemos sido una falda eh

Voz 3 42:07 considera una falta grave es que todas las mujeres que lo lleva en los hombres

Voz 9 42:12 mi ropa interior si ropa interior

Voz 1995 42:18 te puedo asegurar que

Voz 3 42:19 he visto casos pero sobre ese particular

Voz 1995 42:22 vamos si quieres hablamos de de la ropa interior Patricia en tu caso como saben nuestros oyentes tu inicia esté tu vida adulta como modelo años después este esa experiencia de la investigación divinas modelos poder y mentiras que ganó el premio no drama de ensayo el año dos mil quince hace dos años cautivo experincia de de arreglar te profesionalmente de una forma otra días que cambió para siempre tu manera de tu relación con con la ropa con el visto

Voz 3 42:47 nació con la ropa conmigo misma porque es como una especie de muñequita que todo lo que te visten y te adaptan según lo que se necesita para vender esa ropa no bueno el relación las prendas lo que en primer lugar lo que haces es como adoptarlas no sea aunque no te gusten las tienes que adoptar digamos las tienes que que querer para poderlas mostrar su mejor manera porque hasta allí para venderlas y nada más por otra parte a mí personalmente me causó pues fragmentación y dispersión no me encontré que vestía más de de de A fue desde afuera que no de adentro afuera sino de afuera adentro y eso cuando eres un jovencito te puede causar confusión es un poco lo que decíamos ahora de vestirse con cosas va a arreglarse con cosas que en realidad no te van no luego me ha costado mucho per sin realidad esa ropa me gusta o no me gusta o hecho que me guste porque mi obligación pese a que gustara no sé si me explico

Voz 1995 43:39 sí claro confunde todos puntos propios ustedes no es verdad que la relación que tenemos con con el vestir

Voz 9 43:47 el arreglarse Elsa es una

Voz 1995 43:50 amor odio no ahí aparte que entiendes que es así que tienes que hacer y otra que que quién no que te revelan contra esa es seguir las reglas

Voz 43 44:01 no efectivamente tiene está bien el digamos el origen etimológico que señala Patricia pero el arreglar nos tiene que ver desde mi punto de vista sobre todo con digamos presentarte organizar tu imagen frente a los demás también de alguna forma por tanto tiene que ver con la autoafirmación no en ese sentido de alguna manera digamos que a eh vamos que tiene que ver un poco como con Ci como con con la experiencia de relación con los demás no vamos no sé si si me si me estoy expresando bien pero tengo la sensación de que tienen de que no tiene nada que ver un poco con engañaron con disfrazar o con digamos con buscar caminos incómodos no sino con seleccionar mirar mirarte Iber como te presenta no

Voz 1995 44:54 hay otra en estos tiempos aparece y es una nueva derivada una relación con la imagen de une con el arreglarse y las redes sociales a través de Instagram que es la reina de de la imagen ya no solamente puede ser el asesino modificar tu propia imagen con filtros alargando acortando haciendo que empieza a ser la tiranía del del de la imagen tiene una ayuda tecnológica que no sé si es buena o mala ya Llanos ante que vestirse bien sino con un buen filtro a veces

Voz 9 45:21 qué escuela hombre

Voz 43 45:24 en la moda tiene que ver con una expresión artística no muchas de la de la de digamos y con esa expresión de ti misma todo determina utilizan la tecnología para modificarla está queriendo poner un filtro en tu expresión al exterior pero también está de alguna forma expresando de no con lo cual bueno es falso pero cuanto de falso e no

Voz 9 45:47 bueno cirugía Richard Avedon en el fotógrafo que

Voz 3 45:50 ya hago una gran fe en la superficie de que una gran superficie dice mucho irrealidad yo creo que es algo mucho más que la imagen de la imagen conformada nuestro cuerpo nuestros sentidos cómo percibimos la sensualidad como la organizamos qué es lo que nos parece deseable bello que es lo que nos atrae o lo que nos repele quiero decir y todo eso lo hacemos dentro de un entorno que es una una una cultura muy visual hoy en día como bien dices las

Voz 9 46:13 tecnologías nuevas lo han expandido

Voz 3 46:15 multiplicado enormemente ir esa ese entorno de la imagen lo que es deseable no lo no lo decimos nosotros es digamos es un un una un colectivo social y nosotros nos tenemos que relacionar a veces con dificultad con esas imágenes ideal

Voz 1995 46:30 vídeos dice Elsa hice bien que es una forma de expresarte pero que cuando uno no se arregla y con unas zapatillas rotas y un pantalón sucio y una camiseta con agujeros es otra forma de expresar es otro otro mensaje el que estás matizando lanzando pero sigue lanzando mensaje él mismo bueno distintos pero de la misma que cuando alguien va con corbata tío contra Genaro Özil sigue lanzando un mensaje

Voz 43 46:52 sí yo creo que vamos que siempre tu aspecto está haciendo una forma de expresión está haciendo una forma de de autoafirmación sobre todo frente a los demás igual también enfrenta a ti mismo en algunos momentos yo recuerdo en algunos momentos en que igual uno no han sido malos yo creo que ponerte frente al espejo y controlar o diseñar tu imagen exterior es algo que te posiciona o que te da una cierta fuerza no

Voz 9 47:21 vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos hablando entre otras cosas tira de las imágenes de de este año que entre los estiletes

Voz 1995 47:28 Canio Trump arquitecta del huracán

Voz 9 47:31 que no sé si tiene que ver con una crítica social con una clínica de género bueno seguida lo hemos hecho hoy por hoy Toni Garrido

Voz 1 47:41 Nuestra ilusión de que es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las que usted adjunta de servicios útiles

Voz 0127 47:56 buenos días si está pensando en viajar a China próximamente de vacaciones o por negocios sepa que desde hoy cambia la normativa de visados en la capital en Pekín hasta ahora esta ciudad sólo permitía la entrada de turistas sin visado para estancias de hasta tres días pero desde este momento ese plazo se duplica así que podremos viajar a Pekín sin tener visado siempre y cuando nuestra estancia sea de un máximo de seis días

Voz 1 48:19 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 9 48:25 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE dejaría de trabajar dejarlo lo contrario Simi toca compró la empresa IVA suba el sueldo a todos

Voz 1 48:37 cuidadas que toque porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados veinticinco premios de cuatrocientos mil euros artistas esperando lo pierdes la oportunidad de jugar este uno de enero Sorteo de Navidad

Voz 20 48:56 sí

Voz 1 49:02 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 35 49:12 Nuestro estilo define hay que eliminar aquellas expresa

Voz 45 49:16 yo no es que tengan un carácter peyorativo pero

Voz 37 49:19 sin forzar la situación en aras del uso de un lenguaje políticamente correcto que no ofenda nadie corremos el riesgo descargarnos pues eso expresiones construcciones gramaticales que forman parte del lenguaje

Voz 46 49:31 en la Cadena Ser presenta en antena a su libro de estilo destinado a convertirse en referente para las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos publicado por Taurus ya disponible en librerías de toda España Cadena SER

Voz 47 49:45 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias espero que el Partido Popular cumplan en para el guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 15 49:57 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable no queremos

Voz 48 50:06 unos demore nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al partido se debe decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 15 50:17 te queremos

Voz 35 50:19 así que es un auténtico acto de Bagle

Voz 1 50:22 sin de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es

Voz 8 50:31 caber hacer nuestra juvenil superen los ocho millones de usuarios