Hoy por Hoy (28/12/2017 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 13

13:32

te gusta cuidarte pero no quieres que una dieta arruine tus vacaciones o él es de los que se propone comer bien pero luego no hay manera de seguir un régimen a raja tabla en cualquiera de los dos casos no vas por buen camino y todavía no has escuchado nunca eso de alimentarse no es lo mismo que nutrirse aquello de uno no se adapta a la dieta es la dieta la que debe adaptarse a nosotros es que no conoces a la experta en nutrición Ángela Quintas pero esto aún tiene remedio puedes escuchar la todos los sábados a las doce envío que el programa de la Cadena SER que te enseña a cuidarte nutriendo te bien y conociendo lo que tu cuerpo realmente necesita recuerda Bío OK todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra Web Lab de la Cadena SER