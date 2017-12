Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias qué tal muy buenos días último hoy y del dos mil diecisiete y toca mirar a lo que vendrá a lo que me atrae del dos mil dieciocho y siento decirles que la política sigue enfrentada a su propia crisis Copa se enfrenta a una nueva prueba el cuatro de marzo del año dos mil dieciocho ese día Italia va a celebrar elecciones generales que ayer anunciaba el presidente de la República nuevos esperan o que es la voz de Sergio mataré la que firmaba la disolución de las Cámaras termina una legislatura complicada en Italia con tres primeros ministros de centro izquierda Letta Renzi el actual Paolo ventiló ni tras unas elecciones que había ganado su compañero Bersani que tiró la toalla tras no conseguir formar Gobierno a pesar de todo se ha completado casi totalmente la legislatura y eso es algo poco habitual en Italia que ha tenido sesenta y cuatro gobiernos distintos en setenta años a falta de que hablen las urnas todo apunta a un futuro Parlamento muy fragmentado con tres bloques condenados a entenderse la derecha que vuelve a dirigir Berlusconi inhabilitado por la Justicia para cargo público otro resucitado Matteo Renzi que lidera el centro izquierda luego está el Movimiento cinco Estrellas con el joven Luigi de mayo que tiene treinta años eso en la tercera economía del la en la primera Tim vuelve tuvieron Alemania ya suman noventa días sin gobierno y hay tres escenarios posibles abiertos repetir la gran coalición un gobierno en minoría de Merkel o repetir las elecciones un vacío que trata de aprovechar el vecino el vecino de Angela Merkel Emmanuel Macron que quiere recuperar el protagonismo que Francia ha ido cediendo en Europa y todo esto en el año en el que en teoría se deben abordar la reforma del euro o la futura relación con Reino Unido donde políticamente Theresa May está herida de muerte desde su batacazo electoral en el mes de julio ya que en nuestro país en España Rajoy ha iniciado una ronda de contactos con el resto de partidos para explorar acuerdos de cara al año que viene necesita

Voz 1 02:27 Ellos para los presupuestos para las pensiones

Voz 1727 02:30 para Cataluña el primero que ha visitado La Moncloa ha sido su socio procedente y adversario más directo Albert Rivera y mientras los líderes hablan y aseguran que sin grandes discrepancias sobre la crisis catalana los segundos espadas se baten en duelo Fernando Martínez Maíllo PP

Voz 0456 02:48 el duras

Voz 1727 02:51 no era la voz de Martínez Maíllo no era la voz de Emmanuel Macron insistía Martínez Maíllo en pedirle a ciudadanos que lidere un intento de formar gobierno en Cataluña se mueva

Voz 2 03:05 que mueva ficha que haga algo

Voz 3 03:08 que la alternativa no es quedarse parado que la alternativa no es tirar la toalla antes de fuera del partido de ayer

Voz 1727 03:15 combativas un mensaje que según José Manuel Villegas de ciudadanos Rajoy no ha trasladado directamente a Rivera

Voz 1089 03:23 el señor Rajoy la verdad es que no he trasladado en ningún momento a su hija Rivera esa esa esa petición esa posibilidad parece que eso se circunscribe a otros esa ocurrencia ejercicios los niveles de partido parece que señor Rajoy sí que sabe sumar Isabel cuando se puedo tener una mayoría cuando

Voz 1727 03:40 hoy Rajoy después de él el resto de líderes políticos tienen previsto hacer balance del año hoy es viernes veintinueve de diciembre y el balance que ya conocemos es el del responsable directo de aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña lo ha hecho en Radio Huesca de la Cadena SER Roberto Torija buenos días

Voz 1827 04:00 qué tal buenos días el oscense Roberto Bermúdez de Castro Secretario de Estado para las administraciones territoriales ha aprovechado las vacaciones en casa para conceder esas entrevistas que no da los medios nacionales

Voz 4 04:10 no dimitió nadie aquí es muy estos muchísimos Britten la expresión muy cachondo que decían que no acataba en el ciento cincuenta y cinco pero a la hora de dimitir no dimitió nadie tus seguían de ocho Teresa que acaban en ciento cincuenta y cinco perceptor hicieron eran cargos descargar y de P de Katy todos a Cavani Joe vamos lo agradezco porque hemos conseguido tuviera normalidad ahí no

Voz 1827 04:28 un incendio esta noche en Nueva York deja doce muertos en un edificio de apartamentos en el drama hasta doscientos bomberos han tenido que participar en los trabajos de extinción otro fuego él

Voz 1727 04:37 Forestal de Mallorca está ya extinguido Jones respira

Voz 1827 04:39 aliviada en total han ardido casi ochenta hectáreas Se cree que el fuego se originó por la explosión de un transformador eléctrico

Voz 1727 04:45 en Madrid un niño de tres años está en el hospital en estado grave tras el ataque de unos perros sean arranca

Voz 1827 04:50 dado las dos orejas ha sido en la localidad de El Molar donde el niño estaba jugando con los perros de raza bull terrier de unos amigos de la familia

Voz 1727 04:58 héroe del patinete tendrá su hueco en el centro memorial de las víctimas del terrorismo de Vitoria el Museo va a exponer la tabla con la que Ignacio Echeverría trató de defender a una de las víctimas del atentado de Londres tiene que él también perdió la vida y en los deportes Sampe buenos días Rafa Nadal va a iniciar su temporada directamente con el primer torneo grande del año

Voz 1161 05:22 arrastrando todavía la lesión de rodilla con la que terminó en noviembre ha renunciado los torneos de exhibición en Abu Dabi en Brisbane que abre la temporada oficial uno de sus entrenadores Francis Roig chulo contaba en El Larguero

Voz 5 05:32 lo de gira ha gustado poder ir a votar que abrirán pero bueno también hay que utilizar la cabeza para plantear bien el año y se decidido me lo primero que era esto lo lo mejor pues ir afinando ya para llegar bien a ver

Voz 1161 05:44 Rafa Nadal no disputó partido oficial desde el trece de noviembre reaparecerá por tanto en el Abierto de Australia a partir del quince de enero

Voz 1727 05:52 y nos queda el tiempo muy importante un viernes como este Luismi Pérez que esperamos buenos días

Voz 1 05:59 de momento esperamos unas temperaturas muy suaves de hecho ahora mismo poco frío en algunas zonas del país es muy contadas es donde tenemos alguna helada como en Teruel o en Girona dos grados bajo cero pero unas temperaturas que ya decimos van a ser suaves esta tarde hasta los veintitrés o veinticuatro grados de máxima en algunas costas de Andalucía sobre todo en Murcia y la Comunidad Valenciana eso se va a repetir mañana y el domingo el lunes y que bajarán un poco las temperaturas noches poco frías y muchas nubes en el interior peninsular en forma de nieblas que tenemos ahora van a ser tozudas hoy y mañana pero se iban a disipar el domingo Pepa solamente hay que tener en cuenta en cuanto a lluvias dos momentos uno esta mañana en el Cantábrico Galicia y los Pirineos también en Catalunya con algún chubasco y otra que va a ser entre la tarde y la noche de Nochevieja alguna lluvia que por ejemplo en Madrid va a caer justo antes de las campanadas

nada nada

Voz 7 07:00 en esta campaña hoy tenemos cuerpo de viernes cuerpo de fin de semana cuerpo de fin de año también mucho cuerpo

Voz 1 07:23 en este equipo diez reunidos al último informe del dos mil diecisiete Frale De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:28 buenos días Pepa buenos días a todos hoy iban a hacer balance del año nuestros políticos pero un paso por delante de ellos la Ser qué podemos esperar del balance de Mariano Rajoy

Voz 8 07:37 ha sido el año de las decisiones inesperadas el año de los hechos sin precedentes y el año de los sobresaltos políticos ha sido un año de gran incertidumbre en España y también

Voz 0456 07:49 fuera de nuestras fronteras quizás algo parecido a este balance que hacía Rajoy en el año dos mil dieciséis hacemos balance político resumimos el año en frases con José Luis Sastre dice Ramos también económicamente el año con Emilio Ontiveros

Voz 0447 08:01 Caravaggio he oído cuatro mil dieciocho es muy importante continuar con esta senda de reducción del déficit público segundo continuar con esta calidad del crecimiento económico

Voz 0456 08:11 el balance de un año pésimo en la lucha contra la violencia machista a partir de las ocho y media siete y media en Canarias hablamos con Inés Herreros fiscal especializada en género y presidenta de la Asociación gafas lilas contra las violencias machistas

Voz 9 08:22 buenos días soy la esposa de Fernando mi marido lleva meses llegando tarde al trabajo por cool

Voz 0456 08:34 el estallido escuchamos a la esposa de Fernando a las nueve mesa de análisis con Argelia Krall con Antón Losada y con los Simón Pablo Simón y su familia que vienen esta mañana a ver en directo el programa a partir de las diez otros balances menos políticos con Sergio Castro resumimos los peores y mejores vídeos y audios del año que nos han llegado a través de whatsapp por cierto ahora sí desde Cádiz donde tenemos a muchos Sir opinadores como Antonio como Mario como Fernando nos llegaba esta nota de voz

Voz 9 09:05 buenos días soy la esposa de Fernando mi marido lleva meses y llegando tarde al trabajo por culpa demandaron su crónica de ser aunque nada de los Heat creo que debería estarle un carné este colaborador y pone la plantilla estoy harta de que me despierte con la radio a todo volumen para que os oiga de paso oírse el son pesado a toda la familia nos manda su crónica cuando tienes suerte de que lo pondrá en escena

Voz 1 09:36 ante el hito

Voz 9 09:38 es vez sus para felicitar a todo el equipo de Hoy por hoy a todas las ser felices fiestas beso cara sonriente K

Voz 1 10:58 el si quieren llamar en las mujeres los maridos los hermanos y los hijos de los opinadores también son las seis y once las cinco y once en Canarias Roberto

Voz 1827 11:08 escuchan La Ser empieza aquí hoy por hoy la magnitud de la crisis catalana se ha llevado por delante prácticamente toda la agenda pero estamos a punto de despedir un año de altísimo voltaje político asignado por la minoría parlamentaria y con cuatro ministros reprobados en el Congreso el presidente Rajoy se ha enfrentado a una moción de censura poco antes de declarar como testigo en el juicio de la Gürtel en el que su partido el PP se convirtiera en la primera formación política K procesada en España procesada por la destrucción de los discos duros de Bárcenas hoy el último viernes del año Rajoy hará balance de este dos mil diecisiete en el que los datos de creación de empleo y crecimiento económico mejoran aunque a costa de un trabajo precario y en el que la actividad legislativa ha estado prácticamente paralizada como decíamos ante la mayor he estado en la historia reciente de España Rajoy hablará hoy en público y a la vuelta de las vacaciones lo hará con el resto de partidos después de reunirse ayer con Albert Rivera Guillermo Lerma

Voz 0743 12:02 la reunión con Rivera sirve a Rajoy para retomar la negociación de los presupuestos del año que viene según La Moncloa esa era la prioridad de esta cita de hora y media en la que el Gobierno y ciudadanos han abordado ese preacuerdo que ya tienen cerrado y que deben concretar en los próximos meses el líder de la formación naranja ha pedido al presidente del Gobierno que acelere ya la reforma del sistema de financiación autonómica

Voz 1089 12:24 la ley que ya ha caducado pese está incumpliendo por su no renovación y la necesidad de que ser afronte con urgencia esa esa renovación de esa ley sobretodo después de que se haya pactado Yaiza haya aprobado el Cuponazo fue en el PNV no

Voz 0743 12:41 Rivera nos ha llevado de esta cita ningún compromiso concreto en la reunión ambos dirigentes han abordado el resultado electoral en Cataluña por cierto que la formación naranja ha destacado que durante la conversación el presidente no ha pedido como sí

Voz 1827 12:54 han hecho otros dirigentes del PP que Inés Arrimadas

Voz 0743 12:57 se presenta la investido gracias Guillermo

Voz 1827 12:59 Berto Bermúdez de Castro es el secretario de Estado para las administraciones públicas y es el responsable directo de aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya en declaraciones a la emisora de la SER en Huesca el ex de allí de Huesca ha acusado a algunos altos cargos de la Generalitat de acatar ese artículo ciento cincuenta y cinco sólo de ocho de la mañana a tres de la tarde para no perder su sueldo Bermúdez de Castro ha señalado también a los medios públicos catalanes como los responsables de haber llegado hasta aquí dice que son una vergüenza

Voz 4 13:25 por culpa en gran parte en gran parte de de la información te lleva recién donde iba recibiendo hace unos años de todos los medios puros pagados por todos

Voz 11 13:35 porque hay lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza e siempre

Voz 4 13:39 entre los llaman la única salida buena para Cataluña este sean un país independiente cuando todo el mundo sabe que eso es completamente inviable no

Voz 1827 13:45 en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona despierta esta mañana con un gran lazo amarillo el símbolo del independentismo para reclamar la libertad de Junqueras del resto de políticos encarcelados Radio Barcelona Joan Bofill bon día qué tal día Roberto durante la campaña la Junta Electoral ya obligó al Ayuntamiento a retirar una banca hasta similar se Colau toma esta decisión después que los grupos independentistas reclamaran la alcaldesa que volviera a poner la pancarta que colgaba del ayuntamiento con el lema Libertad presos políticos que prohibió la Junta Electoral ahora después de las elecciones lo que se coloca es el lazo amarillo Zealand pactado Colau con el P de Katia Esquerra aunque la antigua Convergència cree que es insuficiente porque lo que querían es que se volviera a colocar esa pancarta al otro lado ciudadanos ya he dicho queda Barcelona no es una ciudad independentista y que por ello quieren que se retire ese lazo amarillo

Voz 1 14:31 allí en Cataluña Joan ya están en libertad con

Voz 1827 14:34 cargos los dos concejales de la acude Reus detenidos por desobedecer dos citaciones para declarar ante el juez por un supuesto delito de incitación al odio si son Marta Llorens

Voz 12 14:43 no español

Voz 1827 14:47 me dijo ayer que no reconoce en el marco judicial español porque no tiene separación de poderes y Oriol si Urano

Voz 12 14:52 a muchos otros

Voz 1827 14:54 más tarde USOC hasta que no declaró porque dijo lo tenía lo tenían que hacer ante un juzgado considera que levantar las manos manifestarse en la calle las ha llevado a la cárcel esta mañana está citada la tercera concejal de la CUP de Reus Mariona cuadrada que ya ha dicho que no irá por ello la jueza previsiblemente hará lo mismo hará una ordenara su detención de cara a la semana que viene en Madrid el presidente de Adif la empresa pública que gestiona la red ferroviaria sigue en su cargo a pesar de su imputación en la Operación Lezo Juan Bravo fue durante el saqueo del Canal de Isabel Segunda consejero de Hacienda del Gobierno madrileño sí que ha dejado cargo otro de los imputados Arturo Canalda que hasta ayer era responsable de la Cámara de Cuentas madrileña Radio Madrid Cristina Machado buenos días

Voz 1 15:35 la Roberto buenos días y ante este escenario Alberto

Voz 1827 15:37 Ruiz-Gallardón que fue jefe de los dos guarda silencio

Voz 1434 15:40 sí silencio también en el Ministerio de Fomento de quien depende Adif el presidente de ese organismo Juan Bravo ex consejero de Hacienda de Gallardón sigue en el cargo como decías aunque no se descarta que dimita en las próximas horas o que sea destituido en el Consejo de Ministros de esta mañana Bravo ha estado en las tres administraciones en la central en la regional en la local siempre de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón desde el miércoles está imputado en el caso Lezo por presuntas irregularidades en la compra por parte del canal de la empresa colombiana y NASA como él las otras veintitrés personas que formaban parte de la cúpula de la empresa de aguas en el año dos mil uno entre ellas Arturo Canalda que a primera hora de la mañana de ayer presentaba su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid lo hacía Voluntaria ante porque ni forma parte del Gobierno de la Comunidad ni es militante del Partido Popular por lo que no se le puede aplicar ningún código ético en su carta de renuncia el ex director gerente del Canal señalaba que siempre ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pero que opta por marcharse para no perjudicar al órgano de control de los gastos regionales

Voz 1827 16:50 los habitantes de Azuqueca de Henares en Guadalajara han salido a la calle para condenar el asesinato de una de sus vecinas supuestamente a manos de su pareja fue acuchillada en su casa delante de sus tres hijos además hoy sabemos que el preso su agresor tenía una denuncia por malos tratos de una pareja anterior Castilla La Mancha Juan Vicente Muñoz

Voz 1161 17:07 días buenos días en lo que va de cumplir XXXVII años ayer murió a manos de su pareja Jesús de cuarenta que después intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo

Voz 1827 17:15 con el que la había matado en presencia de los tres hijos de

Voz 1161 17:18 la víctima dos de ellos de doce y diez años fruto de una anterior relación y otro de apenas año y medio hijo común de ambos los niños están recibiendo ayuda psicológica por parte de profesionales de Cruz Roja especializados en asistencia a menores según sus vecinos llevaban una vida aparentemente tranquila y feliz y Arantxa que era la presidenta de la comunidad de vecinos del inmueble tenía un carácter alegre Arantxa no había acudido a los servicios de atención e información del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ni había interpuesto denuncia alguna contra Jesús por malos tratos y en las últimas

Voz 1827 17:46 horas hemos sabido también que el asesino de Andrea a la que estampó con el coche contra un surtidor de gasolina el viernes pasado en Benicàssim también era reincidente algo que según los expertos pasa aproximadamente en uno de cada seis casos por eso Vicente Magro del grupo de expertos del Observatorio contra la violencia de género del poder judicial pide cárcel inmediata para los reincidentes como medida cautelar para evitar nuevas agresiones podemos estar hablando de cifras en torno a un doce y un quince por ciento

Voz 13 18:14 desde mi punto de vista grave en grado que eh lo que se debe a e Bay

Voz 1827 18:19 eh patrocinadores que caso de una cualquier tipo de reincidencia un tema de maltrato yo creo que la medida inmediata tiene que ser la prisión no en Medina del Campo en Valladolid otra agresión machista pero en este caso contra un hombre que ha muerto el ex marido de

Voz 0743 18:33 una mujer ha apuñalado supuestamente aún

Voz 1827 18:36 un amigo de ella está detenido Radio Valladolid Mario Alejandro buenos días

Voz 0743 18:39 las buenos días los hechos ocurrieron en una calle del centro de Medina del Campo cuando joven acompañaba a una amiga recoger al hijo de ella la mujer está en trámites de separación y se disponía encontrarse con el menor en casa de los abuelos paternos al parecer se negaron a entregar al niño si no estaba presente su padre una vez que llegó al domicilio hubo una fuerte discusión en la que tuvo lugar la cuchillada que afectó a órganos vitales pese a ello la víctima pudo salir a la calle y entrar a un bar para pedir auxilio

Voz 1 19:03 ese día avisaron a la policía y una ambulancia

Voz 0743 19:06 a ser evacuado al Hospital Comarcal de Medina del Campo y ser intervenido de urgencia no pudo superar la gravedad de las lesiones sufridas falleció en el centro sanitario el autor de la cuchillada fue detenido por la Policía nación

Voz 1827 19:16 la Junta de Andalucía investiga la muerte de una mujer en una camilla de Urgencias del hospital de Úbeda en Jaén estuvo allí tumbada durante doce horas sin que nadie el atendiera en ningún momento

Voz 14 19:25 Andalucía Javier Márquez buenos días buenos días

Voz 1827 19:28 en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda ha abierto una información reservada sobre el fallecimiento de la paciente en el área de urgencias están

Voz 1161 19:33 recopilando todos los datos sobre el caso para bien

Voz 1827 19:36 terminar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y tomar las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a producirse la dirección del propio centro ha lamentado este fallecimiento y el hecho de que nadie se percatara de la presencia de esta mujer en urgencias durante doce horas en la dirección del centro hospitalario también se ha puesto a disposición del Juzgado que ha abierto otra investigación paralela son las seis y veinte las cinco y veinte en Canarias un informe de UGT pone cifras a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas desde el año dos mil diez el Partido Popular ha evitado congelar las para evitar titulares negativos pero apenas las sube un cero coma veinticinco por ciento al año esto en la práctica y con la subida de los precios significa que los pensionistas han perdido unos dos mil trescientos millones de euros de dos mil trescientos euros de media en lo que llevamos de año pero Javier Alonso buenos días buenos días la congelación de las pensiones de la última etapa de Zapatero y la reforma posterior se traduce en que en términos reales las pensiones han subido cuatro coma siete puntos porcentuales menos que lo que han hecho los precios sobretodo porque desde que Rajoy llegó a La Moncloa sólo suben como decías un cero veinticinco por ciento cada año mucho menos de lo que avanza el IPC en dinero constante contante y sonante eso significa que los pensionistas tienen hoy en día en sus bolsillos casi XXXI euros menos de poder adquisitivo que lo que tenían en el año dos mil diez lo recoge como decías un estudio del sindicato UGT que publica esta mañana el periódico de Cataluña gracias Javier y el ministro de Hacienda ya acaricia con la yema de los dedos la salida del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea algo que significaría salir de la vigilancia permanente de las instituciones comunitarias para lograrlo Cristóbal Montoro tiene que cumplir con el objetivo de déficit del tres coma uno por ciento de momento parece alcanzable porque en septiembre se quedó en el uno y medio por ciento eso sí es más cumplen otra vez son las comunidades y los ayuntamientos los que menos el propio Gobierno central y la Seguridad Social a Rafa Bernardo los datos del tercer trimestre

Voz 15 21:35 déficit del conjunto de las administraciones de diecisiete mil cuatrocientos millones un uno y medio por ciento del PIB que su porcentaje de contrasta con el dos ochenta y ocho por ciento del mismo periodo del año pasado y que hace que el ministro de Hacienda se muestre optimista Cristóbal Montoro

Voz 0447 21:48 tenemos a la mano el alcance del objetivo de déficit del tres coma uno por ciento algo muy importante muy importante porque esto significa que España va a abandonar el procedimiento de déficit excesivo e muy pronto

Voz 15 22:02 por administraciones el Estado y la Seguridad Social van camino de tener déficits bastante más abultados de lo previsto que se compensaría han con los mejores resultados de entidades locales y CCAA en cuanto a estas últimas con datos de octubre presentan en conjunto un resultado positivo de mil doscientos sesenta y siete millones frente al día

Voz 1827 22:18 el conjunto de más de tres mil millones de octubre del año pasado

Voz 15 22:21 por territorios nueve tenían un resultado positivo a finales de octubre Asturias Baleares Canarias Castilla y León

Voz 1827 22:27 con Cataluña Galicia Navarra La Rioja y País Vasco España no va a tener que esperar a que termine el año para batir el récord de turistas llegados a nuestro país le han bastado once meses para superar las cifras de todo el dos mil dieciséis y con holgura a pesar de la crisis catalana todo apunta a que España va a terminar el año con más de ochenta millones de visitantes superando a Estados Unidos como segundo destino favorito a nivel mundial a Button buenos

Voz 0127 22:50 días buenos días en noviembre el número de turistas que visitó España se incrementó un siete coma cuatro por ciento interanual es un buen dato pero es menor que el nueve con uno de los once primeros meses del año está siendo clave el descenso del dos coma tres por ciento interanual en Cataluña que a pesar de la bajada mantiene el liderazgo con dieciocho coma dos millones de turistas hasta noviembre un veintitrés por ciento del total Apple

Voz 1827 23:12 ha pedido perdón a sus clientes por ralentizar de forma intencionada y sin comunicarlo sus teléfonos móviles la compañía se justifica ahora diciendo que lo hacía para evitar que las nuevas actúe actualizaciones con subieran tanta batería eso sí no lo ha reconocido hasta que no se ha encontrado con las primeras demandas de los afectados en los tribunales Julia Molina buenos días

Voz 16 23:29 buenos días todo se debe según la empresa a un malentendido un malentendido aunque ellos mismos reconocieron que era cierto lo que muchos usuarios ya sospechaban que las nuevas actualizaciones del sistema ellos estaban hacía

Voz 1434 23:40 no que su teléfono móvil funcionase más lento

Voz 16 23:42 ahora la compañía pretende resarcirse con sus clientes se ha ofrecido a rebajar el precio de las baterías cincuenta mil dólares algo más de cuarenta euros para los modelos a partir de la invasión seis aunque algunos de los demandantes que han llevado el caso ante los tribunales creen que

Voz 1434 23:56 si Apple debería haber cambiado las baterías de forma grato

Voz 16 23:59 evita se iban a ser incapaces de soportar la actualización del

Voz 1827 24:02 Bale la empresa de la manzana también incluirá una rama

Voz 16 24:04 da para medir la salud de la batería en la próxima actualización pero de momento no remedia que los teléfonos funcionen más lentos el comunicado llega un momento en el que Apple ha bajado en Bolsa aunque eso no afectaban máximo responsable de la empresa Tim Cook que este año ha visto duplicar su sueldo respecto al año pasado ahora cobra casi once millones

Voz 1 24:21 euros sí ya tenemos un aperitivo de lo que no podemos

Voz 1827 24:23 perdernos en dos mil dieciocho las exposiciones imprescindibles del año que viene Marta García

Voz 1513 24:29 Rubens como pintor de bocetos será el protagonista de la primavera en el Museo del Prado que el diecinueve de noviembre comenzará a los fastos de su bicentenario lo hará con la exposición cerca mil ochocientos diecinueve que reunirá setenta y cinco pinturas de Goya Turner de Lacroix en el Reina Sofía veremos treinta exposiciones pero Manuel Borja Villel destaca tres

Voz 17 24:48 una es la de Pessoa o es la del dará ruso en la tercera la expresión sobre el par los extranjeros en París donde durante la posguerra

Voz 1513 24:57 en el Thyssen dos parejas la de Sorolla y la moda ir a The Money su maestro Buda en el Guggenheim de Bilbao acogerá la obra del inclasificable Henri Michel desea Gal piezas inéditas Esther Ferrer en el Pompidou de Málaga Brancusi en el Museo Ruso arte del socialismo soviético en el Macba de Barcelona Se especulaba con el futuro en una muestra comisariada por RACC media Collective

Voz 2 25:20 son las seis y veinticinco las cinco y veinticinco en Canarias y en los deportes Rafa Nadal llegará sin rodaje previo al Abierto de Australia Sampe buenos días buenos días Roberto el primero de los cuatro

Voz 1161 25:33 tan Slam y en el que Nadal defiende la final del año pasado ante Federer no es lo habitual debería haber estado en el de exhibición de Abu Dhabi que abre la temporada y luego en Brisbane el primer oficial la antesala del Open australiano pero la lesión de rodilla con la que se vio obligado a dejar la Copa de Maestros en noviembre del Astra todavía hay junto a sus entrenadores decidido ayer tenemos que esperar un poco más para terminar de recuperarse bien uno de ellos Franciso ocho lo contaba anoche en El Larguero

Voz 5 25:53 no no me gustaría estar un poquito mejor porque señal que hubiéramos sido aguda y Swan pero hay que ser prudentes en una evolución buena pero todavía no hemos considerado que no lo estaba demente bien como para poder viajar no una decisión tomada conjuntamente con el propio Rafa le hubiera gustado puedo ir a amputar abrirán pero bueno también hay que utilizar la cabeza para plantear bien el año y se ha decidido el primero que era esto era lo mejor hay pues seguir afinando ya para llegar bien a ver

Voz 1161 26:20 no juega aparte de oficial desde que perdiese en la Copa de Maestros el trece de noviembre no volverá todavía al menos hasta el quince de enero íbamos con entrenadores el Sevilla confirmaba ayer el acuerdo con Montelfo llegar a Sevilla la última hora y firmará hasta junio de dos mil diecinueve una de las prioridades es recuperar la relación con N'Zonzi entrenará ya mañana sábado será presentado después su segundo el ex sevillista Maresca estuvo ya ayer en el entrenamiento de regreso del equipo tras las vacaciones el que trabajas Paco Jémez con la Unión Deportiva Las Palmas no tiene reparos en hablar de nombres anoche en El Larguero

Voz 18 26:46 no ha provocado derecho de a la zona no es un jugador que en estos momentos necesita debido al presidente sumando otras fuese mañana aminoró que se yo tendremos que traer una charla antes de tu el arrancó porque cuales primero que tiene que era el ejemplo en todo en todo entrenar a la hora de salir a la hora de vivir a la hora de viajar impar de jugadora que Libia ese sacarlos del equipo Cuno remite el otro pero Osona

Voz 1161 27:08 y quiere cambiar muchas costumbres que no les gustan un jugador incumple sus normas lo tiene claro

Voz 18 27:12 pues sí de aquí en adelante algún jugador de la Unión Deportiva Las Palmas come que alguna irregularidad como la que estamos hablando que en estos momentos es imperdonable no se toman decisiones yo INTA

Voz 1161 27:21 parece arreglada la primera salida del Atlético de Madrid será las Vietto cedido al Sporting de Portugal y con una opción de compra por diez millones de euros y por lo demás el Real Madrid arrasaban los últimos premios del año los blogs Soccer Cristiano Ronaldo mejor jugador Zidane mejor técnico el conjunto como mejor equipo de la Liga española se llevó el mejor Liga del mundo y en baloncesto el Real Madrid ganó ayer en la jornada quince de la Euroliga al lanzó el campeón Fenerbahce setenta y siete Real Madrid setenta y nueve con enorme Doncic veintisiete de valoración casi un triple doble veinte puntos diez asistencias ocho rebotes Galán también Unicaja ahí Valencia

Voz 19 27:50 sí

sí

Voz 0456 28:00 este domingo a las siete

Voz 1727 30:09 bueno Mariano Rajoy comparece este mediodía ante los medios de comunicación para hacer un balance del año que acaba lo hará tras

Voz 1 30:18 decidir el último Consejo de Ministros del dos mil dieciséis

Voz 1827 30:20 consejo de Ministros que va a aprobar además de la subida del salario mínimo y de las pensiones los nuevos requisitos para las licencias de Hubert de cabizbajo no podrán venderlas hasta que pasen dos años desde que las obtengan este domingo último día del año el AVE español a La Meca va a recorrer por primera vez los cuatrocientos cincuenta kilómetros que separan la ciudad santa de Medina está previsto que tarde unas dos horas y media la mitad de lo que cuesta llegar en coche Julia Molina

Voz 25 30:44 y lo hará tal y como se acordó con el Gobierno saudí antes de acabar el año pese a los retrasos que han tenido las obras en ciertas estaciones será sin embargo un trayecto de prueba al que asistirán sólo distinguidos invitados entre ellos el embajador de España y autoridades saudíes ahora el recorrido de Medina hasta La Meca sin paradas pero no a máxima velocidad trescientos kilómetros por hora sino que en ciertos tramos circular a unos ciento cincuenta kilómetros por hora hasta marzo de dos mil dieciocho el tren seguirá en periodo de pruebas realizará viajes todos los viernes y sábados para pasajeros invitados en la segunda fase el AVE del desierto llevará peregrinos aunque todavía está en el aire si sucederá la próxima primavera debido a los problemas financieros de las empresas saudíes adjudicatarias la estación de Lleida por ejemplo ni siquiera se ha empezado a construir por la quiebra de la constructora objetos

Voz 1827 31:27 si este fin de semana se esperan cuatro millones de desplazamientos en las carreteras aquí en España por eso la DGT pone en marcha la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de las vacaciones de Navidad María Manjavacas

Voz 26 31:37 a las tres la segunda fase de la operación especial por Nochevieja Fin de semana con muchos desplazamientos en el que se incrementarán los controles preocupa al consumo y abuso de drogas y alcohol especialmente en estas fechas y los datos de la DGT lo corroboran se han recogido los de la semana previa a la Navidad que no tiene tanto tráfico y el resultado es preocupante cada día más de trescientos conductores dieron positivo habiendo consumido alcohol drogas sobretodo cannabis y destacan el caso de un conductor de autobús escolar que dio positivo a cocaína mientras transportaba a alumnos de Cuenca unas pruebas para detectar estas sustancias Cano aumentado mucho un sesenta por ciento respecto a la pasada campaña de verano en la idea de que se vaya implantando generalizando como los test de alcoholemia

Voz 1827 32:21 gracias María todavía es pronto pero cómo se circula hasta ahora por las carreteras DGT María Forner buenos días

Voz 26 32:26 hola buenos días pues ahora mismo les pedimos precaución por bancos de niebla que reducen la visibilidad de condicionan la conducción especialmente en la zona sur de la la unidad de Madrid encontrarán niveles de circulación medio altos en los accesos a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz por la A tres en Santa Eugenia por la A4 al paso por Pinto por la A5 en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles también la carretera de Toledo va bastante cargada la altura de Parla en la M cuarenta encontramos tras poco intenso entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona en Galicia en Lugo tengan precaución en la A ocho al paso por Mondoñedo por fuertes rachas de viento y también por bancos de niebla en Aragón en Huesca se encuentran cerrados el puerto del Portalet y los accesos al Parque Nacional de Ordesa son obligatorias las cadenas en el puerto de Serra

Voz 1727 33:15 lo en el túnel de Bielsa bien seis carrete

Voz 26 33:17 las secundarias más en Navarra se encuentran cerrados el puerto de Belagua y las días NA veinte once y la N A veinte doce en Ochaga había en Cantabria continúa cerrado el puerto de Lunada en Granada sigue también interrumpida la circulación en la A trescientos noventa y cinco el Sierra Nevada a causa de la ventisca en Castilla y León en León son todavía obligatorias las cadenas en el puerto de Foncebadón y en el de Fonte da Cova también en la N doscientos treinta y tres al paso por prior así que tengan precaución porque las inclemencias meteorológicas todavía están condicionando la circulación

Voz 1727 36:42 hay que han notado el terremoto

Voz 1 36:44 a que nos cuenten su experiencia es el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta o notas de voz al seis tres ocho

Voz 31 36:56 treinta y uno

Voz 1 36:59 treinta y cuatro sesenta y seis Itu María Eugenia cuando quieras vides pasó de nuevo hasta luego hasta luego Pepa seguimos ahora en Mallorca porque los equipos de emergencia han dado ya por extinguido el incendio de Pollença que les contábamos ayer a esta hora y que ha quemado en total ochenta hectáreas de matorral Juan Antonio Bauzá algún día las investigaciones en refuerzan la hipótesis inicial que el fuego se inició por un cortocircuito en un contador es la

Voz 1157 37:30 principal línea de investigación después de que los servicios de emergencias recibieran durante la noche del miércoles diferentes llamadas de que un transformador ardiendo cerca de la circunvalación del municipio el viento se encargó luego de que las llamas avanzaran a una gran velocidad pero también según han explicado desde el Ayuntamiento un cambio de dirección del propio centro durante la mañana evitó que precisamente llegar las viviendas e incluso facilitó las tareas de extinción a mediodía el fuego estaba ya controlado a media tarde se daba por extinguido finalmente ha quemado como decíamos unas ochenta hectáreas in hay que lamentar daños personales la investigación en todo caso sigue

Voz 1 38:02 lo importante información habrá de servicio para los vecinos de Barcelona a partir del lunes uno de enero el precio del transporte público sube un dos y medio por ciento pero ojo porque el precio del agua sube un doce por ciento Radio Barcelona Joan Bofill día

Voz 1827 38:17 hola a la factura del agua en el área metropolitana por tanto subirá un euro más al mes a partir de

Voz 1 38:22 a uno de enero las tarifas del transporte suben tras tres

Voz 1827 38:24 los años estando congeladas todos los que utilicen Cercanías Ferrocarriles autobús o metro pagará también más por ejemplo el billete más utilizado el de diez viajes la T diez supera por primera vez los diez euros de nueve noventa y cinco pasa a diez con veinte las dos subidas afectan a los cuatro millones y medio de personas que viven en Barcelona y alrededores y lo han decidido dos órganos en los que la Generalitat ahora Gobierno central con el ciento cincuenta y cinco tiene mayoría Colau argumenta la subida diciendo que el Estado no ha puesto los cuarenta millones que lo tocaban en el caso del agua la Agència Catalana dice que no ha tenido más remedio por el precio que le cobraba Aigües Ter Llobregat empresa privatizada en la época de Artur Mas cuya privatización está

Voz 1 39:04 en los tribunales y la llegada del AVE a Burgos se vuelve a retrasar en un principio se comprometió para el año dos mil dieciséis luego se pospuso al verano del dieciocho era el ministro de Fomento ha dicho que ese plazo tampoco se va a cumplir porque los técnicos han detectado fallos

Voz 1727 39:19 el trazado redacción en Castilla y León Mario Alejandre buenos días

Voz 1 39:23 buenos días las obras estarán listas según ha dicho

Voz 32 39:25 el propio ministro para ese plazo pero todavía habrá que esperar unos cuantos meses sin concretar porque hay algunos defectos en ese trayecto que han detectado los técnicos y que han de ser solventados antes de que la línea podía entrar en funcionamiento con el objetivo ha dicho Íñigo de la Serna mantener la excelencia son palabras textuales en el servicio hay que recordar como decías que la obra tenido varios plazos diferentes entre ellos lo que fijaba en dos mil dieciséis su inauguración definitiva en la comparecencia ante los medios Íñigo de la Serna confirmó este nuevo retraso para el AVE burgalés que tendrá que seguir esperando y los que siguen esperando y esperando sobre todo son los burgaleses mira mira

Voz 33 40:00 qué ya

Voz 1 40:04 en Canarias Agustín Padrón buenos días hola

Voz 34 40:06 bueno diga de Coalición Canaria ha abierto una investigación para qué

Voz 1 40:09 la un miembro del partido que es el alcalde del municipio grancanario de Firgas su plató a su hijo en un examen de las oposiciones de la Función Pública el alcalde Manuel

Voz 34 40:19 les abrió ha acudido el dieciséis de diciembre a las pruebas para cubrir sesenta y una plaza de alto funcionario de la comunidad autónoma aunque el que figuraba como inscrito era su hijo y Mar va es que es el único alcalde que tiene Coalición Canaria en Gran Canaria no acude por el desde el día veintitrés lo grupos políticos la están pidiendo explicaciones incluyendo su socio de gobierno que es el Partido Socialista y mientras el tribunal examinador no descarta denunciar el caso en la Fiscalía la suplantación en unas oposiciones puede condenar se hasta con tres años de cárcel

Voz 1 40:51 según un estudio de la Diputación Foral de Álava a los menores de esa provincia son los primeros en toda España en empezar a beber alcohol lo hacen a los doce años de Euskadi Isabel León qué tal

Voz 1434 41:02 bueno un punto por debajo de la media así doce años y medio

Voz 1 41:05 es la edad reconocida en la encuesta realizada entre los alumnos de ESO de todas las localidades

Voz 1434 41:09 la vas salvo Vitoria a esa dicen dos de cada tres lo aprobado entre los doce y los trece se incrementa un cuarenta y ocho por ciento y a partir de los quince prácticamente nueve de cada diez reconoce haber probado alcohol entre las causas para iniciarse pasarlo bien imitar amigos y hojalata

Voz 11 41:24 era razón olvidarme de Luis problemas es decir quiero salirme de mi de mi estrés y queremos que nuestros hijos no tienes tres pueden tener un estrés incluso superior al de sus padres

Voz 1434 41:34 en uno de cada cuatro casos además el papel de la familia producen los menores una normalización del alcohol de hecho

Voz 1 41:39 casi un veinte por ciento reconoce que su primer consumo fue

Voz 1434 41:42 con sus padres y mientras la Federación de disco

Voz 1 41:44 de de Galicia plantea que se pueda comprar alcohol a los dieciséis años creen que así se frenaría el botellón pero pero los médicos no piensan lo mismo Luis Pardo Bossi días

Voz 0743 41:54 dos días ha sido una de las ideas que han deslizado su tradicional comparecencia anual para denunciar la proliferación de fiestas ilegales en la noche de fin de año aunque en esta ocasión su preocupación principal pasaba por quienes en esa fecha se saltan las normas y convierten restaurantes en pistas de baile hablando de normas queda claro que a ellos lo que no les gusta es la ley de dos mil diez la ley que impide la venta de alcohol a menores de dieciocho y la multa con hasta tres mil euros apuestan por derogar la como el argumento de que el prohibicionista no conduce a un consumo mayor aunque de fondo lo que parece claro es el interés por recuperar clientela en volver a llenar locales en horas bajas ni un solo facultativo ha respaldado la propuesta al contrario todos coinciden en subrayar el daño que provoca el alcohol en el desarrollo neurológico de los

Voz 1727 42:33 feliz año Luis igualmente feliz año

Voz 1 42:35 hola a todos compañeros son las seis

Voz 1727 42:38 veintitrés las cinco y cuarenta y tres en Canarias hoy termina en Portugal el plazo para llevar al banco la antigua moneda los antiguos escudos hice calcula que los portugueses todavía tienen en casa más de cuatro millones de billetes que equivalen a unos cuarenta y seis millones de euros informa desde allí desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 35 43:05 este viernes finalice un plazo extraordinario en Portugal hoy es el último día en el que se pueden canjear cinco tipos de billetes del antiguo escudo moneda oficial de los lusos entre mil novecientos once y dos mil dos aunque los billetes en cuestión de mil dos mil cinco mil y diez mil escudos se retiraron de circulación en mil novecientos noventa y siete el pan de Portugal estima que al menos cuatro coma dos millones siguen en manos del público en total el valor de los billetes que todavía no han sido canjeados equivale a cuarenta y seis coma seis millones de euros algunos de los billetes podrían estar en manos de coleccionistas pero es probable que gran parte de ellos estén olvidados en el fondo de los armarios de los portugueses cuando finalizó el plazo para cambiar los escudos acuñados en metálico en dos mil dos se quedó sin cambiar el equivalente a ochenta y ocho millones de euros en monedas queda por ver cuántos portugueses conseguirán cumplir con la fecha limitó en esta ocasión

Voz 0456 46:00 dice Antonio de Motril que

Voz 17 46:03 el desastre político de Cataluña nos ha distraído de los verdaderos problemas

Voz 0456 46:11 el país está de acuerdo Manuel de A Coruña

Voz 17 46:14 para mí el acontecimiento del año ha sido el apagón informativo sobre todas las miserias de este país el resto del mundo pero sobre todo esto país a causa de la película La tapadera que parece ser que a los catalanes les encanta que quieran volver a verla al año que viene días Ibon finde Ana

Voz 0456 46:32 en fin de año otro gallego Antonio de Santiago y por la situación en Cataluña añade

Voz 17 46:37 ciudad de diálogo de sentar severos políticos que cada uno tira para su lado pasando olímpicamente de todo y defendiendo sus intereses políticos y no los del pueblo que así hemos llegado adonde adonde emocional

Voz 0456 46:54 Jessica a donde hemos llegado me consuela poder desmentir les a pesar del apagón que decía Manuel los opinadores no se distraen como apuntaba Antonio de otros problema