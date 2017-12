Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 y ampliamos la noticia que les contábamos hace sólo unos minutos sea registrado pasadas las seis de la mañana un terremoto al suroeste de Córdoba un terremoto de tres con ocho grados de magnitud tenemos más información María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 3 00:34 Nacional informaba de que ese epicentro estaba en lo que sabemos ahora que está en Baena entre Baena y aunque dicen los servicios de emergencia que apenas han recibido llamadas durante la madrugada tiene una magnitud de tres coma ocho se ha producido a doce kilómetros de profundidad algunos testigos describe en esa situación como un temblor acompañado sobre todo de un fuerte ruido que sumaría Pepa a otros estos terremotos que hemos registrado en las últimas horas son en Archidona a las trece cincuenta y siete en los que ocurrieron en Almería y en Torremolinos esta misma semana

Voz 1727 01:04 el terremoto de tres con ocho grados el epicentro no es tal Luque como se dijo en un primer momento sino en Baena pues así termina con temblor de tierra el año dos mil diecisiete Este es el último hoy por hoy antes de que el dos mil dieciocho llegue con su carga de esperanza en que sea un poco mejor se cumplen además en el año nuevo diez años una década de la crisis financiera que volteó la economía y que trajo los recortes a nuestra vida recortes en asuntos tan esenciales como la educación o la sanidad IT demos balance un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones vale de Económicas de la Fundación BBVA dice que la inversión en sanidad ha caído un treinta y siete por ciento en educación se ha desplomado y hoy se invierte menos de la mitad que en el año dos mil nueve el resultado lo comprueban cada día pacientes estudiantes dos ejemplos en varios hospitales de Madrid ha llovido literalmente este año dentro del edificio en el colegio público de un pueblo de Valencia llamado La Fonda de carros Se sigue dando clase pese a tener el setenta por ciento de sus vigas dañadas Eva vendajes economista y una de las autoras del informe

Voz 4 02:16 si no invierte lo suficiente el problema es que esas infraestructuras se van deteriorando a lo largo del tiempo se van quedando obsoletas y por tanto los servicios que prestan a la población pues pasan a ser peores

Voz 1727 02:29 lo peor de la crisis desde el dos mil nueve al dos mil dieciséis las comunidades que más recortaron en labores de mantenimiento y de mejora de colegios hospitales fueron Asturias la Comunidad Valenciana Castilla La Mancha y Cataluña el viernes veintinueve de diciembre último viernes del año y hoy Rajoy hará balance tras el Consejo de Ministros un año nada fácil ganó una moción de censura pero declaró como testigo por primera vez en un caso de corrupción la macroeconomía mejora pero acaba de perder estrepitosamente unas elecciones convocadas por él mismo en Cataluña Roberto

Voz 1827 03:12 Boris Rajoy hará valer el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional y anunciará también la actualización de las pensiones en un cero coma veinticinco por ciento rueda de prensa quedará Rajoy después del último Consejo de Ministros de hoy Decca

Voz 1727 03:25 el nuevo año el presidente del Gobierno reactiva el contacto con otros líderes políticos porque necesita apoyo parlamentario ayer se reunió con Albert Rivera en la Moncloa

Voz 1827 03:33 espera hacerlo con las formaciones que apoyaron los presupuestos generales de este año e intentar reeditar así el número de apoyos de cara a las cuentas del año que

Voz 2 03:41 que es como se encuentran los niños acaban de perder a su a su mamá no están echando fuera que eso es bueno pues todas las emociones que que yo que los niños

Voz 1727 03:55 no son los hijos de la última víctima mortal de la violencia de género tienen doce nueve y un año estaban delante en su casa de Azuqueca de Henares cuando la actual pareja de su madre la asesino clavándole un cuchillo en el cuello el presunto agresor fue denunciado por maltrato por su anterior pareja en el año dos mil siete

Voz 1827 04:13 en lo que llevamos de año cincuenta y cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas según confirman a la SER fuentes de la Fiscalía de violencia de género veintisiete niños han quedado huérfanos de madre además en Castilla y León la Policía ha detenido a un hombre por matar a un amigo de su ex mujer aunque no será contabilizado como víctima de la violencia machista porque la ley no lo contempla un juez

Voz 1727 04:32 Postiga la muerte de una mujer en un hospital de Úbeda en Jaén traspasar doce horas sin ser atendida

Voz 1827 04:37 la mujer de sesenta y cuatro años acudió a Urgencias en estado grave y aunque la llamaron en numerosas ocasiones estaba en camilla y no pudo contestar los sanitarios creyeron que se había ido doce horas después se dieron cuenta de que estaba muerta los sindicatos denuncian la falta de personal en ese centro

Voz 2 04:53 un incendio en un edificio de Nueva York deja al menos doce muertos

Voz 1827 04:57 entre ellos un niño según el alcalde

Voz 6 04:59 eh

Voz 2 05:01 sí

Voz 1827 05:03 los en estado crítico Bill de Blasio ha asegurado que se trata del peor incendio en Nueva York en los últimos veinticinco años

Voz 1727 05:08 el pide perdón por ralentizar los iPhone más anti

Voz 1827 05:11 aseguran que no lo hicieron de forma intencionada y que van a ofrecer un importante descuento a los usuarios que quieran ahora cambiar las baterías de sus móviles

Voz 1727 05:18 la policía alemana busca sus particulares

Voz 1827 05:21 Guzmán cuatro presos que se han fugado de una cárcel de Berlín abriendo un agujero en el sistema de ventilación todavía es un misterio cómo consiguieron saltar el alambre de espinos que ha quedado in

Voz 1727 05:30 y en los deportes el Atlético de Madrid cierra mañana el dos mil diecisiete Sampe con un amistoso en Egipto

Voz 1161 05:36 todavía sin Diego Costa evitó lo que no pueden vestir la camiseta rojiblanca hasta que termine la sanción FIFA el lunes si estará Griezmann con muchos pretendientes el club espera que siga más allá del verano Miguel Ángel Gil Marín consejero delegado

Voz 7 05:46 nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se quede lo volveremos a hacer en el próximo verano nos ha costado mucho juntar Santo Dania Villa Diego Costa

Voz 1161 05:56 hoy viajan a Alejandría con las dudas de Jiménez y Godín para medirse mañana al al al y desde las siete de la tarde en el último partido del año

Voz 0690 06:04 el pronóstico del tiempo para este último viernes del año Luismi Pérez buenos días buenos días Pepa un fin de semana en el que por fin se va a poder hacer la colada y se va a poder secar rápido porque las nubes van a ir a menos is sobretodo también la húmeda todavía hoy le va a costar bajar la humedad en zonas del interior peninsular donde tenemos muchas nieblas ahora mismo y donde van a persistir por lo menos hasta mediodía en cambio en el Mediterráneo un tiempo muy seco muy soleado y francamente suave esta tarde entre los veinte y los veinticinco grados de temperatura mañana esa temperatura también subieran el resto del país al igual que el domingo pero atención porque el domingo por la tarde justo antes de las campanadas nos va a ir atravesando un frente desde Galicia hasta el cero

Voz 1827 06:45 lo peninsular en Madrid por ejemplo justo antes de las campas

Voz 0690 06:47 las llovieron un poco ya el lunes lo hará en los Pirineos pero seguirán estos vientos de poniente más bien secos en el Mediterráneo bastantes nubes también Pepa en Canarias con algún chubasco

Voz 8 07:00 y me encanta dedicar mis vacaciones ayudar a aquellos que más lo necesitan allí donde estén Santiago tiene un gran no crees que merece la pena cuidarlo

Voz 1100 07:09 eso sí creo que la Fundación protegen para luchar contra

Voz 8 07:11 las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor la Fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 2 07:22 quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones brotes que tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 9 07:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con usted

Voz 10 07:49 bueno es un logro al presidente de la República Giorgio Napolitano que Amato al afrontar el Chicho real de función institucional la particular complexidad en la actual fase política Italia cierra la esta Fran Josebi de Madrid es la vida como la empezó con una con

Voz 1727 08:07 deja situación política en las palabras que escuchamos del presidente de la Cámara entonces hace cinco años en este tiempo ha tenido tres gobiernos distintos tres primeros ministros diferentes se prepara para celebrar elecciones

Voz 10 08:20 ay si lo de la primavera con una nueva ley electoral que obliga al ganador

Voz 1727 08:24 a tener mayorías muy amplias casi imposibles en la Italia de hoy si quiere gobernar en solitario corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 08:31 se votará el primer domingo de marzo yen tilo ni eso hoy al final de la legislatura el político mejor valorado por los italianos pero su partido el democrático de Renzi cae en picado en las encuestas de intención de voto además sus dos figuras más destacadas los presidentes del Senado hoy de la Cámara Grasso Ibon Trini abandonan ICREA en un nuevo partido libres e iguales en discrepancia con la tendencia hacia la derecha de la formación de Seine tiró ni Renzi ambos procedentes de las filas democristianas de la Isquierda en Italia y regresa Berlusconi no como candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal de corrupción sino como director de operaciones ha dicho de una derecha unida a las derechistas Liga Norte de Salvini Sufrategui de melón y con un treinta y cinco por ciento de intención de voto conjunto su primera promesa electoral es elevar las pensiones mínimas a mil euros entre la derecha y la izquierda los cinco estrellas siguen deseando abrir las instituciones italianas según su propia expresión como una lata de sardinas fueron la formación más votada en las pasadas generales están convencidos de repetir en marzo próximo la victoria amarga en el dos mil trece Imaz digerida porque no consiguieron formar gobierno quedan enero y febrero de precampaña y campaña electorales a la italiana que se prevén muy tensas

Voz 1727 09:53 la locomotora europea Alemania estrenará el dos mil dieciocho sin gobierno cien días después de las elecciones las negociaciones de Merkel con liberales y verdes quedaron en papel mojado y eso ha forzado un nuevo acercamiento entre los conservadores de la CDU y los socialdemócratas de Martin Schulz Javier Alonso buenos días buenos días si esas conversaciones que comienzan el siete de enero no se materializan

Voz 1827 10:16 por de gobierno Alemania está abocada a nuevas elecciones

Voz 0946 10:19 la larga espera para la formación de un nuevo gobierno en Alemania ha hecho ya mella en el apoyo de los ciudadanos Angela Merkel y también al líder socialdemócrata Martin Schulz Merkel asegura que quiere terminar la legislatura aunque de momento no cuenta ni con los apoyos parlamentarios necesarios para iniciarla según una encuesta además de You Gov sólo un treinta y seis por ciento de los alemanes cree que la canciller en funciones debe completar los cuatro años pero la principal presión que hasta el momento han recibido ambos viene del despacho del presidente federal está en Maier les ha pedido que inicien esas conversaciones y de momento siguen paralizadas recordamos hasta el siete de enero mientras que para Merkel el objetivo renovar la gran coalición Schulz baraja dos escenarios posibles o bien reeditar la gran coalición o bien apoyar a un Gobierno minoría de Merkel de forma puntual en Fran

Voz 1727 11:04 si hay estabilidad pero no exenta de problemas el proyecto de Macron que plantea sancionar a los parados que no busquen empleo de forma activa ha generado Javier una oleada de críticas en la oposición en los sindicatos

Voz 0946 11:16 si el Ministerio de Trabajo prevé suprimir la subvención de desempleo a los parados que rechacen ofertas de contratos y además tendrán la obligación cada uno de ellos de elaborar un informe mensual sobre sus actividades de búsqueda de trabajo como están buscando empleo el proyecto prevé como decíamos reducir a la mitad el subsidio durante dos meses a quienes no acepten dos ofertas razonables a trabajo lo de razonables es literal no sabemos quién va a decidir qué es razonable y que no lo es además si el parado reincide Se contempla incluso la supresión total del subsidio durante otros dos meses la oposición acusa al Gobierno de intentar sacar a muchos parados del mercado laboral obligándoles a aceptar cualquier propuesta

Voz 0622 11:55 adalid clamó sistema extrema con se como Brigitte hable

Voz 0946 11:58 claro señor Macron ha llegado a decir el portavoz de Francia insumiso Alexis Gobierno también ha criticado esta propuesta los ultraderechistas del Frente Nacional o los portavoces de los principales sindicatos que califican de intolerables estas sanciones caravanas

Voz 1727 12:12 y aquí en España Rajoy quiere calibrar en las próximas semanas la posibilidad de recuperar los apoyos que le permitieron por ejemplo sacar adelante los presupuestos de este año que acaba lo quiere comprobar para ver si intenta o no aprobar los presupuestos del año dos mil dieciocho de nuevo va a necesitar a ciudadanos ayer se reunió con Albert Rivera iba a necesitar al PNV Fernando Martínez Maíllo es coordinador general del PP

Voz 1827 12:34 es un objetivo prioritario

Voz 11 12:37 el Gobierno que en España en el dos mil dieciocho haya presupuesto sería un mensaje muy importante de cara a la estabilidad no sólo política sino también económica no es tiempo de elecciones no es tiempo de llamar a las urnas es tiempo de seguir trabajando pero el conjunto de los españoles es tiempo de seguir creando empleo

Voz 1727 12:55 bueno pues de momento no hay presupuestos sin presupuestos Button buenos días buenos días se congela por ejemplo la quinta semana de paternidad que tendría que entrar en vigor el uno de enero entraba en vigor el uno de enero y se tenía que aprobar hoy mismo en el último Consejo de Ministros del año pero la falta de presupuestos hace que se retrase porque no existe la partida para ponerlo en marcha así que se pospone de momento sin una nueva fecha en el horizonte no está claro que pueda llegar a entrar en vigor a lo largo del año que viene porque depende como decimos de si se prorrogan las cuentas de este año aussie hay un nuevo presupuesto de momento el borrador que incluye la partida para que la baja de paternidad sea de cinco semanas no ha llegado al Congreso entre un doce y un quince por ciento de los maltratadores reinciden el Observatorio contra la Violencia de género del Consejo General del Poder Judicial pide actuar con mayor contundencia para evitar que el maltrato a cadena asesinato hoy sabemos por ejemplo que el presunto agresor del último crimen machista el de ayer en Azuqueca de Henares había sido denunciado por otra pareja pero no es el único caso de reincidencia Mariola el herido

Voz 0259 13:54 el presunto asesino de Andrea Carballo la joven de Benicàssim ya había sido condenado en dos mil trece por agredir a otra novia los últimos informes de los expertos del Observatorio contra la Violencia de Género alertan a jueces y fiscales de la elevada incidencia de los maltratadores reincidentes

Voz 12 14:09 podríamos estar hablando de cifras en torno a un doce y un quince por ciento es desde mi punto de vista grabé cualquier tipo de reincidencia un tema de maltrato yo creo que la Merida inmediato tiene que es la prisión

Voz 0259 14:20 Vicente Magro propone enviarlos a prisión por las consecuencias porque pueden ser muy graves

Voz 12 14:25 eso lo de que de que cualquier otra mujer no solamente sus parejas sino otra como cualquier otra mujer podría estar en una situación de riesgo incluso le acabar con su vida

Voz 0259 14:34 este es el delito que más se repite generalmente

Voz 12 14:36 se lo que se está vulnerando la orden de alejamiento son personas siguen todavía pensando que que su ex mujer sigue siendo una propiedad sube una posesión en consecuencia prosiguen con ese acercamiento

Voz 0259 14:48 el magistrado del grupo de expertos advierte a las víctimas de que se exponen aún elevado peligro si reanudan la convivencia con su agresor de hecho la mayoría de los asesinatos se produce en ese momento

Voz 2 15:02 sabes cómo suena el regalo te estas Navidades el musical que sólo podrás ver en Madrid Maribel Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz centradas en el guardaespaldas del musical punto com

Voz 13 15:21 buenos días el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 2 15:26 el sesenta mil quinientos treinta y cuatro

Voz 13 15:30 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros Google habló que toca

Voz 2 16:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:04 las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias el diccionario Oxford la elegido palabra del año

Voz 2 16:13 Facebook

Voz 1727 16:15 se ha disparado un trescientos sesenta y cinco por ciento este año dos mil diecisiete también aquí

Voz 14 16:20 también hay que combatir el fenómeno de las Fake news

Voz 1727 16:23 esta palabra que en español significa noticias falsas ha inspirado a Donald Trump para crear un concurso entre sus seguidores para que coronel al Rey de las Fake news en ese saco no se mete el no en ese esa comete a la prensa que lo critica Julia Molina

Voz 15 16:38 los participantes deben puntuar tres noticias de las cadenas de televisión de televisión CNN

Voz 1434 16:44 sí sí la revista Time y clasificar las como

Voz 15 16:46 Alsa más falsa o la más falsa tres informaciones en las que efectivamente había cosas erróneas pero por las que los tres medios rectificaron Trump lo anunciado como es habitual a través de Twitter en un mensaje ha propuesto realizar un concurso en el que no participe en la cadena conservadora Fox pero sí otros medios críticos con él porque según ha descrito realizan un trabajo deshonesto y corrupto cuando cubren información sobre leo literalmente vuestro presidente favorito yo el mensaje acababa con un sentenciador todos son malos el último medio que ha caído en la diana de Trump ha sido la revista Vanity Fair después de que hayan rectificado por un artículo satírico en el que animaban a Hillary Clinton a dedicarse hacer ganchillo en vez de a la política el presidente estadounidense de nuevo en Twitter ha arremetido contra la revista porque según él hay que agachar la cabeza

Voz 16 17:33 sí

Voz 1827 17:35 por último Hoy por hoy de este dos mil diecisiete cerramos el año con sus balances les pedíamos balances informativo si balances personal

Voz 15 17:43 es bon día soy Xavi desde Barcelona pues como balance del año yo me quedo con el boom del feminismo dice la conciencia que estamos tomando muchos hombres de lo difícil que ser mujer que ha provocado la campaña Mi tu huye el caso Weinstein y a nivel personal pues desgraciadamente es un año triste otra vez para nosotros porque es el cuarto año que luchamos para conseguir tener una criatura y no hay manera no hay manera Nikon tratamiento el bueno de Atocha

Voz 1827 18:13 buen año para vosotros también Xavi ánimo y suerte está de acuerdo contigo Julen de Irún

Voz 17 18:17 para mí este año dos mil dieciséis ha sido el año de la exclusión cultural feminista ha habido una cantidad de series enormes hechas por mujeres pienso me ha encantado y un beso muy grande da ni un beso muy grande Pepa y nos vemos el año que viene

Voz 1727 18:32 un beso un beso enorme Nos vemos los escuchamos

Voz 1827 18:34 Albert viene a ver si es verdad

Voz 18 18:37 eh Moro el balance que hago dos mil diecisiete en la aparición desgraciadamente de un producto el supermercado el odio afortunadamente no está en oferta feliz dos mil dieciocho a todo el equipo Pepa Bueno Eto'o amistad gracia

Voz 15 18:53 un beso un beso enorme gracias por esa amistad Jorge Rosa Madrid me quiero quedar ver la equiparación salarial ya que empiecen por las Fuerzas Armadas consiga luego con los demás más balances Montse Tarrasa

Voz 2 19:09 España ha sido engranaje de Ciudadanos no por méritos propios porque es que no ha hecho nada ciudadanos sino por el gran descrédito de es mérito del PP para Lucía de Mallorca

Voz 19 19:21 el concepto de cárcel parece que ha cambiado totalmente la categoría de la gente que entrara en la cárcel les como ya otra historia distinta a la que veíamos hace un año parece que todas las han pintado y todas las han arreglado desde que entra gente importante

Voz 1827 19:43 para Ana de Málaga ahí para Jokin de Bilbao un año trágico

Voz 20 19:47 aquellos que menos tienen aquellos que ha eludido de sus países para ayudar a un punto mejor para poder comer para poder vivir en libertad para vivir sin miedo

Voz 1827 19:59 muchas gracias todos feliz año

Voz 2 20:09 hoy por hoy

Voz 22 20:18 hoy por hoy las noticias

Voz 1827 20:21 abrir Cristina Machado

Voz 1434 20:24 se nota la subida de las temperaturas nueve grados ahora mismo en el centro de la capital y Madrid está a punto de estrenar la primera línea de autobuses cien por cien eléctrica con vehículos con cargo por inducción la línea setenta y seis con cuarenta y dos paradas entre la plaza de España la plaza de la beata mejor dicho Villaverde Alto sólo alguna capital europea como Berlín ha llevado a cabo experiencias similares aquí en la capital se va a poner en marcha a partir del veintidós de enero Felipe Serrano

Voz 0622 20:53 la EMT se pone las pilas para conseguir un transporte público más limpio las estaciones de recarga se sitúan en las cabeceras de la línea donde en menos de ocho minutos las baterías de los vehículos recuperan su energía la línea setenta y seis será la primera ruta de España servida íntegramente por vehículos eléctricos mediante un sistema de recarga porque la opción una vez que concluya el periodo de pruebas se prevé que empiece a operar íntegramente con estos autobuses eléctricos el próximo veintidós de enero el gobierno municipal afirma que estamos ante un hito desde el punto de vista tecnológico muy relevante en Europa donde sólo algunas ciudades como Berlín han llevado a cabo una experiencia similar

Voz 1434 21:34 con una iniciativa pionera en nuestro país que Carmena va a presentar a las diez y media de esta mañana y a la espera de lo que decide el Ministerio de Fomento o el propio afectado Juan Bravo presidente de Adif podría dimitir en las próximas horas tras haber sido imputado en el caso Lezo no se descarta que siga los pasos de Arturo Canalda otro de los imputados que desde ayer ya no es presidente de la Cámara de Cuentas presentó su renuncia a primera hora de la mañana la oposición había pedido su dimisión así que lo celebran en el Partido Popular destacan el gesto que tuvo el marcharse de forma voluntaria porque no hay ningún código ético que le obligue al no ser miembro ni del Ejecutivo regional ni militante del Partido Popular vamos a escuchar a Enrique Ossorio del PP a Mercedes Gallizo del PSOE a María Espinosa de Podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 2 22:22 bueno yo creo que es una decisión que le honra porque es una decisión que ha adoptado voluntariamente

Voz 23 22:26 el parecido lo lógico parece lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo es me parecería lógico pues presidente de allí

Voz 24 22:35 deja el suyo no es nada nuevo que es otro caso más de corrupción en el partido más corruptos de Europa inexperto contamos que en aquel entonces donde estaba la señora Cifuentes

Voz 25 22:45 lo que ha hecho señor Canalda es es lo que tenía que hacer dimitir

Voz 1827 22:48 bien debería dimitir el presidente de Adif

Voz 25 22:51 debería dimitir ya entre los cinco

Voz 1434 22:53 todos también hay un asesor de Ciudadanos en la capital Rita Maestre es la portavoz del Ayuntamiento la conveniencia política de mantener uno a una persona imputada por un asunto como esta

Voz 26 23:03 te corresponde únicamente al a la a la voluntad de la portavoz de Ciudadanos y el grupo político de de Ciudadanos en el caso de que se trate de un trabajador público pues habrá que ver digamos cuáles son las implicaciones dentro de las garantías laborales que cualquier trabajador tiene la administración pública no

Voz 1434 23:22 hay más noticias con Israel Aranguez continúa ingresado

Voz 1827 23:25 el Hospital de La Paz el niño de tres años que ayer fue atacado por varios perros en El Molar le arrancaron las dos orejas también tiene heridas en una pierna y en la cara según fuentes sanitarias no se teme por su vida

Voz 1434 23:35 la Plataforma en Defensa del Hospital de Getafe formada por vecinos y trabajadores del centro ha presentado dos mil firmas para denunciar el mal estado de las instalaciones en la falta de mantenimiento hace un par de semanas se descolgó un ascensor con una celadora impaciente en su interior

Voz 1827 23:49 el Thyssen será de acceso gratuito para los menores de dieciocho años desde el próximo dos de enero podrán visitar sin coste alguno la colección permanente y las temporales hasta ahora el límite de edad para disfrutar de este descuento estaba en los doce años

Voz 1727 24:00 en los deportes el Atlético de Madrid viaja hoy hay

Voz 1434 24:03 acto donde mañana cierra el año con un amistoso frente al Al Ahli sin Diego Costa invitó lo que no pueden vestir la camiseta rojiblanca hasta que el lunes termine la sanción de la FIFA Junta volvemos a la DGT María Forner buenos días hola buenos días pues comienzan a disiparse esos bancos de niebla aunque todavía les tenemos que pedir precaución especialmente en las carreteras de la zona sureste de la comunidad además van a encontrar niveles de circulación medio altos en los principales accesos a la capital en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A3 en la zona de Santa

Voz 1727 24:42 Eugenia en la A4 al paso por Pinto

Voz 1434 24:45 en la A5 tanto en la zona de campamento como a la altura de Alcorcón y Móstoles la carretera que más carga daba en estos momentos es la de Toledo la A42 a la altura de Parla en la M40 encontramos tráfico bastante intenso entre Vallecas y Coslada

Voz 1727 25:00 debido a la carretera de Barcelona y como despierta la mañana

Voz 27 25:02 en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento

Voz 1434 25:05 esos Matsuki buenos días hola qué tal muy buenos

Voz 28 25:07 días en pues la verdad es que muy ven unos niveles de circulación muy bajos tanto en los principales accesos a la M30 o en el interior de la ciudad

Voz 29 25:30 para presumir día estrenar coche y si eso Mercedes que el exceso mucho mejor el mejor en cada terreno en motor muchas sabemos qué prefieres estrenar tu coche ahora sin esperas así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes Benz GL Jesús con entrega inmediata este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes G el exceso ven por el tuyo unidades limitadas hasta agotar esto sólo en motor mecha tu concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes pues en dos mil dieciocho vela el museo dice que empieza el año visitando las exposiciones del dice vena descubrir el bien Julio de dos grandes maestros de la pintura el Picasso Lautrec y a experimentar la relación con el museo con otra mirada como propone lección de arte y pasa que por la colección permanente el dos mil dieciocho reina el Museo Nacional Thyssen Bornemisza con el mecenazgo de JTI la colaboración de la Comunidad de Madrid

Voz 5 26:22 de la vida

Voz 30 26:24 la orgía neumático Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sólo sesenta euros montando Lena orgía y revisiones baterías y así Cesky amortiguadores y frenos Si algo más

Voz 31 26:38 ha sido una suerte está de tu lado quién Parque Warner todo esto

Voz 2 26:41 no sí tiene premia cincuenta por ciento de descuento entrará Parque Warner ilumina

Voz 31 26:47 más información en Parque Warner punto com

Voz 32 26:50 cómo me gusta la Navidad y un montón de catorce tiene bromas que no mujer te lo digo de verdad porque compró todo lo que necesito en el Leclerc

Voz 2 26:58 hipermercados Leclerc donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad cuesta mucho menos

Voz 1 27:04 sabes que me he comprado un bulbo cuarenta pero que no he dicho nada Oye esto usted

Voz 29 27:10 hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid Kate ciento setenta y cinco unidades de UV cuarenta Volvo selecto vehículos de ocasión certificados a un precio increíble ciento setenta y cinco unidades Prso

Voz 32 27:24 esta Navidad la conocer que el renovado Centro Comercial Moraleja Green

Voz 2 27:29 pista de patinaje gratuita una decoración espectacular si las actividades más divertido

Voz 32 27:34 para los está haciendo voy relajado para comprar el disfrutar en familia junto a las tablas más punto com Centro Comercial Moraleja Green

Voz 33 27:46 pensando en los regalos de Reyes las mejores ideas las encontrarás en Las Rozas Village en Madrid ahora con descuentos de lujo de hasta el ochenta por ciento disfruta de más de cien boutiques de las mejores marcas Adolfo Domínguez Hackett Maher Michael Kors han Sandro Swarovski y recuerda que abren todos los días de la semana hasta las diez de la noche

Voz 34 28:05 pero Paco qué pasa creo me ha tocado

Voz 1235 28:08 qué momento y Las Palmas en la feria va y me

Voz 34 28:10 o en ahorro más las mejores ofertas menuda cena me voy a meter

Voz 27 28:14 estas fiestas la suerte toca en ahorra más beneficio

Voz 1434 28:16 bruta del pulpo cocido por sólo veintiocho con López

Voz 27 28:19 de cinco euros el kilo están la mitad de los mejores precios tocan en ahorra más

Voz 1434 28:28 Laila a la mujer de treinta y cuatro años con tres hijos menores a su cargo que hace un mes se quedó sin la casa que ocupaba de forma irregular por un incendio se va a reunir hoy con responsables del Ivima ayer mismo la llamaron después de que contáramos que el Ayuntamiento de Alcorcón que se había comprometido ayudar esta familia hasta la llegada de un alquiler social había dejado de sufragar los gastos de los tal en el que se encontraban el pasado veinticinco de diciembre con Laila hablamos en Hoy por Hoy Madrid

Voz 35 28:53 yo no pido que me den ayuda económica no pido comida no pido ropa no pido nada pido un alquiler social que la la pueda pagar llegar a fin de mes con sus hijos nada más Icomos como caso hay muchísimos casos que están en el olvido en el ultimátum pero bueno que hay mucha gente que está como yo por eso el águila sale a hablar para que esa gente no sufre lo que sufrido yo iba

Voz 1434 29:18 aunque cerrará noventa y nueve oficinas en dos mil dieciocho consecuencia de su fusión con el Banco Mare Nostrum las noventa y nueve oficinas serán de ambas entidades los sindicatos temen despidos Jesús Vázquez UGT

Voz 36 29:29 como son unos parece un disparate y una viendo la historia que llevaba en la historia de pérdida de reciclado de cuarenta pacientes dicho hiriendo la historia de Bankia como una pérdida de oficina hasta el del más del cuarenta por ciento

Voz 1434 29:49 nueve grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas van a llegar a los quince

Voz 1727 30:00 son las

Voz 15 30:01 a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:13 no comienza el viernes veintinueve de diciembre y esta mañana Mariano Rajoy hará balance del año después de reunir a su último Consejo de Ministros del dos mil diecisiete no ha sido un año fácil para nadie tampoco para él sigue abierta muy abierta la crisis catalana y tuvo que declarar como testigo en el caso Gürtel pero superó una moción de censura y los datos de la macroeconomía le han salido bien así que se presume que hablará el presidente del Gobierno mucho de economía esta mañana hoy es día de balances lo haremos nosotros también a partir de las ocho pero antes nos asomamos a otras historias del día y lo primero es volver a Andalucía porque se ha registrado otro terremoto teníamos noticia de uno en la provincia de Córdoba a primera hora de la mañana y ahora nos confirman que se ha registrado otro movimiento sísmico en Málaga Elena Carazo vaya mañana buenos días

Voz 0534 31:06 sí buenos días Pepa sí pendientes de otro terremoto que se ha registrado en Benalmádena donde tiene su epicentro de tres coma cinco grados en la escala de Richter y como decías estábamos ya pendientes en esta mañana del que se ha producido

Voz 1727 31:19 esta madrugada en Baena de tres coma ocho

Voz 0534 31:21 cobrados Ike han notado sobre todo poblaciones cercanas aunque de momento por lo que sabemos no han producido daños personales

Voz 1727 31:30 en Madrid un niño de tres años ha perdido las dos orejas está hospitalizado grave tras el ataque de unos perros perros de raza bull terrier propiedad de unos amigos de la familia Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 1827 31:41 todos se encontraban de visita en esa vivienda a las afueras del municipio madrileño de El Molar según las primeras investigaciones el pequeño se quedó solo jugando con los perros y cuando la familia acudió de nuevo encontraron al pequeño inconsciente y gravemente herido como decimos los animales le arrancaron las dos orejas le mordieron en uno de los muslos también tenía varias heridas en la cara aunque estas de menor gravedad tras ser atendido de urgencia en el municipio fue trasladado en una UVI móvil al Hospital de La Paz donde ingresó en estado grave pero estable recordemos que esta raza la bull terrier está catalogada dentro de la lista de perros potencialmente peligrosos justamente en abril de este año una mujer perdió la vida en el mismo municipio por las mordeduras de superó en un chalé preparado para la cría

Voz 1727 32:18 en Úbeda en Jaén ha muerto una mujer de sesenta y cuatro años después de pasar doce horas en una camilla Agencias sin ser atendida la mujer de nacionalidad rumana no atendió las llamadas por megafonía hay de viva voz del personal sanitario que pensó que se había marchado ahora la policía investiga si hubo negligencia Comisiones Obreras denuncia la falta de personal Radio Úbeda Pablo Montes buenos días

Voz 38 32:42 sí buenos días una investigación que sea abierto para termina Ari depurar responsabilidades en el caso de la mujer que falleció esperando en la sala de urgencias del hospital de Úbeda aunque no se dieron cuenta hasta doce horas y media después de ingresar a la mujer no tenía pulsera identificativa porque aseguran en el hospital creían que estaba acompañada de hecho llegó acompañada por una cuidadora de la residencia de personas mayores de Quesada en la que estaba aunque ésta acabó marchándose el gerente del área hospitalaria Antonio resopla asegura que en cualquier caso no hubo negligencia médica

Voz 23 33:10 que estamos hablando de una mujer que está en un deterioro general detrás de El Mundo atención sale sanitaria

Voz 38 33:19 la delegada provincial de Salud Teresa Vega apuntó en la Cadena Ser al incremento de pacientes en urgencias en esta época del año como una de las causas de que esta situación se haya podido producir

Voz 1727 33:28 yo cojo a esto en Galicia los padres de una niña de seis años con una enfermedad rara han denunciado que no tienen derecho a reducir su jornada laboral para atender la y por qué pues porque la enfermedad de la niña todavía no tiene nombre Radio Galicia Luis Pardo

Voz 38 33:41 Julia sufre la modificación de un Henkel impide comunicarse correr comer por sí sola es tan poco habitual que las administraciones son las reconocen porque no figura en la lista de enfermedades que regulan este tipo de ayudas Andrés su padre piden que se actualice la Ley para no excluir a las cerca de siete mil enfermedades raras que tampoco aparecen en el listado Nos genera

Voz 2 33:59 la impotencia una frustración me incluso una humillación alarmante no hay nada peor que que tu hija esté enferma no saber qué diagnóstico tiene que lo estés buscando por lo tanto los quedamos fuera

Voz 38 34:10 se quedan fuera de cualquier tipo de reconocimiento tras dos años de lucha la mutua acaba de dar carpetazo a su solicitud el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tampoco les dan la razón por eso han llegado ya al Supremo el PSOE acaba de presentar una proposición no de ley en el Congreso para regular situaciones como las

Voz 1727 34:25 Coalición Canaria ha abierto una investigación para tratar de aclarar si un miembro del partido que es alcalde del municipio grancanario de Firgas suplantó a su hijo en un examen de las oposiciones de la función pública para ser funcionario el alcalde lleva días sin pasar por el Ayuntamiento redacción en Canarias Agustín Padrón

Voz 39 34:43 el alcalde de Manuel va ese habría presentado a las pruebas el pasado dieciséis de diciembre para una de las sesenta y una plaza de alto funcionario de la Comunidad Autónoma el que estaba inscrito era su hijo y mar aunque va es según testigos presenciales entró en el examen hice sentó en primera fila los grupos políticos del Ayuntamiento de Firgas al que no acude desde hace una semana no saliendo asombro y pedirán que dimita si se confirma esta usurpación de identidad que si se denuncia es un delito tipificado en el Código Penal que conlleva penas de seis meses a tres años de cárcel

Voz 1727 35:14 y hoy que toca hacer balance en los hemos acordado de que allá por el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía quisimos que nuestros políticos se salieran del guión habitual ir recitar sus versos favoritos Rubalcaba eligió las cosas de Borges Íñigo Errejón optó por primavera nuevamente de Ángeles Maeso e Inés Arrimadas por invocación de Raquel lanceros

Voz 38 35:37 el Boston el llavero cerradura las tardías notas que no eran los pocos días que me quedan dos naipes el tablero orar

Voz 10 35:49 el suelo suelos está abriendo lo saben la piel del alma y la de un zapato lo saben en las afueras de Madrid y en Barcelona y aquí cada labrador lo sabe

Voz 40 35:58 creía yo siempre la vida crea ellos siempre

Voz 41 36:00 mil infinitas posibilidades engañen los cantos de siguen tenga mi alma siempre

Voz 2 36:07 en Hong era Hoy por hoy

Voz 1727 36:09 mes de marzo bueno pues este viernes último Hoy por hoy del año queríamos también hablar de poesía a Manuel Francisco Reina buenos días

Voz 1235 36:17 buenos días

Voz 1727 36:18 hace unos meses cuando iniciamos esta colaboración contigo la hacíamos justamente recordando los cuarenta años de la concesión del Nobel al poeta Vicente Aleixandre pero las efemérides sirven sobre todo para volver para revisar la obra de los artistas de los poetas y casi al límite de la aniversario llega a las librerías la edición crítica es revisada de las Obras Completas del Nobel Aleixandre a cargo del escritor Alejandro Sanz y publicado por Lumen qué pensaría él de esta edición y de su poca presencia Manuel entre los gustos de la poesía actual a pesar del Premio Nobel pues fíjate qué

Voz 1235 36:59 ahora cuando hemos oído a los políticos recitar al a su uso poetas más o menos favorito Nos ha faltado Alexandre siendo como es el el el la concesión del Nobel de Literatura no este año bueno el propio Alessandro justo después de recibir el codiciado premio Nobel en mil novecientos setenta y siete aseguraba que la verdad no Gloria del poeta es que después de muerto todavía su voz resuena en algunos pocos corazones afines que después de muerto no sea un libro cerrado sino que se palpita ese oiga Isère repita no parece sin embargo que entre los nombres que más fuertemente se citen como decisivos en el ahora poético no suene eh al menos ser recuerden el del poeta que marcase casi cuatro décadas con atención imagino a sucesivas generaciones de jóvenes desde los niños de la guerra a la generación del lenguaje pasando por los novísimo ojo los veneciano quizá porque a la sombra del paraíso y supo ética después de haber tutelado muchas de las tendencias nombres fundamentales desde su ahora vacía Casa de Wellington y a tres que es otro tema que habría que tocar

Voz 0946 38:00 su pertenencia al jurado del Premio Adonais ya no se puede

Voz 1235 38:02 repartir canonjías ni certámenes poéticos prólogo u otras regalías por las que hasta su muerte era ha durado it tenido en cuenta a quedan como él mismo dijo algunos pocos corazones afines eh que mantienen encendida su palabra y el fulgor de su obra está edición minuciosa de Alejandro Sanz ordena las el vulgares ediciones anteriores muy faltas de criterios del propio poeta aunque él revisó una edición en el año sesenta y ocho que luego no se respetó demasiado la sucesiva llenas de buenas intenciones contra actualizada eh los libros en la totalidad de la obra y la biografía de su autor así como la incorporación que hace Alejandro Sanz muy precisa de un gran número de inédito impagable y que no constaban más que en revistas y cartas y publicaciones suelta yo creo que lo mejor Pepa es hoy era el propio editor Alejandro Sanz hablar a este respecto

Voz 42 38:55 es un clásico y a los clásicos siempre hay que volver ese cumpla o no algún a conmemoración como en este caso en este año el cuadragésimo aniversario de la concesión de del Premio Nobel no su poesía pues es aludiendo incluso a la propia terminología del propio Vicente Alexander una una profunda verdad comunicada una luz pues que nos en ese y no se eleva no para separarnos del hombre sino para encontrarnos con él cuando la CAM Peña Sueca le concedió en mil novecientos setenta y siete el el Premio Nobel Vicente tampoco se lo esperaba mucho no ir le preguntaron que qué significaba para el Premio Nobel hizo el contexto que una respuesta el poeta fórmula eh con su obra una pregunta a veces eh no la contesta nadie a veces sólo un hombre pero cada lector en sí es una respuesta por lo tanto esta nueva edición creo que va a servir para encontrar nuevas respuestas y nuevos lectores entre las nuevas generaciones

Voz 1727 39:52 doce eh una delicia esa edición crítica hay revisada de las Obras completas del Nobel Manuel feliz año una abrazo seguimos hablando en el dos mil dieciocho

Voz 1235 40:03 un abrazo y seguimos hablando de poesía

Voz 6 40:08 en te lleva con su energía lo mejor de la cultura y con entradas y más te presentan un intercambio por Navidad de cambiaría el Papá Noel durante un día los llevamos

Voz 2 40:16 son los ganadores de esta experiencia espectacular Noruega para conocer al auténtico Papá Noel con la colaboración de Norwich poner ilícitos lo descubre la experiencia en entradas y punto com un intercambio por Navidad

Voz 15 40:27 es la energía de la cultura

Voz 43 40:31 en el modo como House dispositivos financiados

Voz 44 40:38 en forma House en diciembre financiamos gratis tu smartphone Smart vuelto tablet Samsung en doce meses a partir de ciento ochenta euros financiación ofrecida por Cofidis

Voz 6 40:46 consulta condiciones en Phone House punto es

Voz 45 40:49 ponemos las luces de Navidad si explota una bomba si sale el árbol Aviaco porque somos los más

Voz 2 41:02 cuando tiene su puede seguro de hogar no te sientes seguro te sientes segurísimo este mes contrata lo con un veinte por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 1727 41:13 con Pepa Bueno son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a las seis y cuarenta y uno en Canarias el Real Madrid cerró anoche el mejor año de su historia Sampe llevándose todos los premios a los que estaban nominados en la última entrega del dos mil diecisiete

Voz 1161 41:36 los llamados Globe Soccer además de Cristiano Ronaldo que se llevó el de mejor jugador Zidane se llevó el de Mejor Técnico y el conjunto como el mejor equipo también la Liga española se llevó el

Voz 1827 41:44 Julio el de mejor Liga del mundo por lo demás es

Voz 1161 41:47 anoche va a llegar ya con la actualidad hablamos el se ha Sevilla Montera firmará por el a su nuevo club el Sevilla junio de dos mil diecinueve y una de sus prioridades es recuperar la relación con N'Zonzi va a entrenar ya mañana sábado será presentado después su segundo será el ex jugador también del Sevilla Enzo Maresca que ya estuvo ayer en el primer entrenamiento tras las vacaciones el que ya trabaja con una deportivas Paco Jémez que habla de nombres en cuanto a las salidas y las posibles llegadas en el mercado de invierno

Voz 23 42:11 Araújo ya ha dicho que no da la espalda a su jugador que hay en este momento en estilo de el presidente que sí estaba en su mano que los tres meses mañana pero que se yo tendremos que tenía una charla antes de que actualmente pagan porque sino no cuales primero que tiene que dar ejemplo y todo todo a la hora entrenar a la hora de salir a la hora de vivir a la hora de viajar no hay un par de jugadora que prive a ser sacarlos del equipo Cuno remite el otro Usama y no va a tolerar indisciplina

Voz 1827 42:33 sus jugadores si de aquí en adelante algún jugador

Voz 23 42:36 la Unión Deportiva Las Palmas cometió alguna irregularidad como la que estamos hablando que en estos momentos es imperdonable no se toman decisiones yo dimito

Voz 1161 42:44 parecen en Latinoamérica arreglada la primera salida será la de Vietto cedido al Sporting de Portugal y con opción de compra de diez millones de euros en verano además Rafa Nadal no va a volver a las pistas al menos hasta el Abierto de Australia no termina de recuperarse de su lesión de rodilla que le obligaba a mantener abandonar en noviembre la Copa de Maestros ha tenido que renunciar al torneo de exhibición de Abu Dabi al oficial de Brisbane con lo que llegará el primer Grand Slam del año en el que la pasada temporada final esta ante Federer sin rodaje según uno de sus de los miembros de su equipo Francis Roig era lo mejor

Voz 46 43:09 dos de gustado puedo ir a amputarle abrirán pero bueno también hay que utilizar la cabeza para plantear bien el año aquí se ha decidido el primero que era de esto de lo mejor hay pues seguir afinando ya para llegar bien a ver

Voz 1161 43:21 en la Euroliga en baloncesto tenemos hoy la jornada quince dos partidos Khimki Barça a las seis de la tarde a las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú

Voz 32 43:31 marcó el festival de dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio el llama Queens of the Stone Massive Attack Alice in Jack Johnson fiu

Voz 47 43:42 por Islands Tale Impala Nine Inch Nails que o Franz Ferdinand casa había chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mad Cool festival punto es

Voz 2 43:53 como Cataluña

Voz 8 44:01 no

Voz 2 44:03 las la bajada

Voz 48 44:11 hasta que llegó la guerra

Voz 2 44:15 este proceso de primarias es el kilómetro cero mucho más importante que todo lo que es absolutamente falso

Voz 13 44:23 trescientos sesenta y cinco días en cincuenta y uno

Voz 2 44:27 este treinta y uno de diciembre a las ocho de la mañana dos mil diecisiete un año al límite con Ana Martínez Concejo Cadena SER Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis de usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 44:50 buenos días y está pensando en comprar una entrada para ir a una discoteca o evento en Nochevieja en la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda hacerlo sólo en establecimientos de confianza o en las páginas web organizadoras y leer atentamente las condiciones generales si se cancela la fiesta o cambia alguna de las condiciones el local ahora o los servicios tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero por eso es necesario conservar la entrada y todos los justificantes de pago

Voz 2 45:16 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos

Voz 1434 45:22 la Coral nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa qué te da miedo que

Voz 8 45:28 hombre no nieva no pero es que el viaje

Voz 27 45:31 es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 2 45:37 cuidado porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco peñas de cuatrocientos mil euros a que estas esperando no pierdas la oportunidad de jugar

Voz 8 45:50 el cupón viste uno del sorteo de Navidad

Voz 49 45:58 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 50 46:00 hola y lo que pudo ser y no fue dice José Mari

Voz 10 46:05 buenos días Pepa obligados pueblo traducción a comer polvorones y hacer

Voz 1100 46:10 su mente al año juguemos un rato a la vagancia de ver aquello que pudo ser y no fue porque el otro dispara el Real el quemamos día a día ya no lo sabemos de carrerilla el jueves veintiséis de octubre por ejemplo pus de monto pudo hacer caso al círculo más sensato pero eligió alinearse con los más iluminados de la partida antes y después él mismo y el presidente Rajoy

Voz 1727 46:32 se alternaron desvarío cambios

Voz 1100 46:35 éxito de uno le sucedía el dislate del otro pero también pasó de dos mil diecisiete quiere apena en toda Europa fantasma amarrado a las cadenas de la absoluta falta de ideas a esa conocida crisis mundial asume en España la división cainita que hace inviable que alguna vez años décadas acabemos con el PP o ciudadanos que tampoco es manco al frente de unos gobiernos ansiosos de acabar con cualquier al resto de estado de bienestar que haya quedado olvidado unas costuras de exterminio capitalismo rampante que nos abruma Nos queda Portugal cierto tan pequeño y tan grande pero basta de George aquellos hemos oído ustedes a este vetusto de cenizo ojo hagan confeti con todas las banderas que pillen asumen sea La Ventana Iranzo ellos al viento al tiempo que gritan conmigo

Voz 51 47:27 feliz dos mil dieciocho el ojo izquierdo

Voz 52 47:35 en la Cadena Ser

Voz 5 47:37 hoy por hoy con Pepa Bueno qué es

Voz 40 47:59 la diariodehoyporhoy del veintinueve de diciembre del año dos mil diecisiete escribe Beatriz Cantero intervino Hakkinen

Voz 1727 48:07 mes de octubre para contarnos que llevaba seis años en el que se sentía destruida destruida como persona bueno pues es una alegría que la última página del diario de este año la escriba a ella para contarnos encontrado trabajo

Voz 40 48:20 hola soy Beatriz hasta hace no muchos días era un número sin importancia en las estadísticas del mercado laboral completamente invisible para el mundo empresarial desde el año dos mil once el día treinta de octubre diariodehoyporhoy me brindó la oportunidad de hablar de ello si a partir de ahí se obró el milagro empezaron a contactar conmigo empresas pude acudir a varias entrevistas y hoy tengo un puesto de trabajo deja debe engrosaron estadística lamentablemente muy abultada en nuestro país Llera de gente que cuando llega a cierta edad se torna invisible que no válida para el mundo laboral