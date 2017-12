Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días ya está aquí este es el último Hoy por hoy del año dos mil diecisiete un año al que deseamos que lleve tanta paz como descanso dejas

Voz 1727 00:25 porque ha sido un año duro muy duro en el mundo comenzó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y con la evidencia de que la todavía primera potencia mundial podía tener al frente a un millonario inmaduro imprevisible y que sacaba su país nada menos que del consenso global contra el cambio climático sigue porque acaba de decir esta mañana en Twitter que un poquito de cambio climático no nos viene mal en España el año termina con una crisis en Cataluña que nos ha puesto a todos frente al espejo y que hoy cuando tratamos de otear el dos mil dieciocho nadie es capaz de anticipar cómo sigue lo único claro es que existen dos millones de catalanes que quieren independizarse de España y dos millones de catalanes que quieren seguir siendo españoles y que haría falta mucha altura política para encontrar el camino que impida que se unifiquen la realidad de dos comunidades viviendo de espaldas y compartiendo un mismo territorio

Voz 1727 01:21 sabrá alguien encontrar ese camino en el dos mil dieciocho España termina el año en medio de la zozobra pero Alemania estrena el nuevo sin gobierno lleva noventa y seis días así y en Italia se han disuelto las Cortes para celebrar elecciones el cuatro de marzo ya se aventura difícil escenario sin mayorías para Bernard la economía mejora hay menos desigualdad en el mundo aunque los países occidentales la brecha entre ricos y pobres sea grande crónica pero termina un año también para la esperanza en lo que ha sido sin ninguna duda la noticia global más determinante para el futuro la revuelta la revolución de las mujeres una especie de hasta aquí hemos llegado el feminismo ha dado saltos muy importantes a lo largo de la historia y lo ha hecho siempre en oleadas hace un siglo fue para conseguir el derecho al voto de las mujeres y todo lo que trajo después hace medio siglo fue la libertad sexual incoherencia de autonomía personal y acceso al mercado laboral en esta oleada lo que está en juego es el reparto del poder político y económico no va ser fácil desde la anécdota hasta lo esencial estos días un artículo pretendidamente satírico de Vanity Fair ordenaba Hillary Clinton dejar la política imponerse a tejer hacer punto alguien imagina una recomendación así a cualquier otro mandatario aquí en España ayer asesinaron a otra mujer en Guadalajara y según la Fiscalía son cincuenta y cuatro ya en el dos mil diecisiete ellas son las bajas de una batalla que va desde el acoso y la violencia sexual hasta la brecha salarial la responsabilidad de los cuidados y la presencia de las mujeres en el lugar donde se toman las decisiones el poder sobre la mitad de todo el poder para cambiar las reglas del juego será esta oleada la última la definitiva

Voz 1071 03:11 Pepa Bueno

Voz 1727 03:26 es veintinueve de diciembre y la mañana empieza con varios sustos en Andalucía porque se han registrado dos terremotos en las provincia de Málaga y de Córdoba Ana Tere Vázquez María Eugenia Vílchez

Voz 3 03:36 en Málaga dos temblores de tierra en apenas tres horas el primero con epicentro en la comarca norte en Archidona muy leve uno coma ocho a las cuatro de la madrugada con una profundidad de doce kilómetros poco antes de las siete de la mañana se detectaba un segundo movimiento sísmico esta vez a sesenta kilómetros de la costa de Benalmádena con magnitud tres coma cinco no ha trascendido que se hayan producido daños

Voz 0909 03:58 son ocho grados de magnitud con epicentro en Baena ha sido en las seis y diecisiete de la mañana ha durado pocos segundos ha sido un temblor seco acompañado de un ruido muy fuerte afortunadamente sin daños personales Felisa Cañete es la alcaldesa de Luque donde inicialmente se señaló el epicentro

Voz 1727 04:12 vamos escuchando

Voz 4 04:15 un movimiento brusco seco apelación muy cortitas lazos muy poco

Voz 1727 04:24 y en el último día laborable del año Rajoy hará balance hoy de un año en el que presentará buenos datos sobre la macroeconomía ITER era que responder a preguntas sobre Cataluña lo hará al término de un consejo de ministros en el que por cierto sabemos si aprueban por fin los doscientos millones de euros que han comprometido varias veces para el plan contra la violencia machista Robert Totorika

Voz 1827 04:45 otra de las medidas comprometidas ya en mayo fue la de que todos los menores huérfanos por la violencia machista tengan derecho a cobrar la pensión de orfandad hoy la SER cuenta que no podrá ser al menos hasta primavera Rajoy centrará la mayor parte de su comparecencia en la economía federado que el Gobierno considera sus grandes éxitos del año la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la subida un cero coma veinticinco por ciento de la pensión

Voz 1727 05:05 la inversión pública en el mantenimiento de colegios institutos y hospitales sigue en niveles muy anteriores a la crisis

Voz 1827 05:11 enero destinado a infraestructuras educativas en dos mil dieciséis

Voz 1727 05:14 es la mitad al del año dos mil nueve

Voz 1827 05:17 en el caso de las infraestructuras sanitarias ese recorte llega al cuarenta por ciento son datos de un informe elaborado por el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que describe cómo en algunos hospitales de Madrid ha caído agua desde el techo por goteras o por tuberías rotas o como en la escuela Ventós Mir de Badalona hay puertas que no cierran o losas del suelo que pueden sacarse de su sitio

Voz 1727 05:37 el niño de tres años atacado por unos perros en Madrid está grave pero afortunadamente su vida no corre peligro

Voz 1827 05:42 los perros de la raza bull terrier le mordieron en la finca de un amigo de la familia Le han arrancado las dos

Voz 1727 05:47 y ojo estos días de Navidad con esa gracia de dejar que los niños vean un poquito de cava el veinte por ciento de los menores asegura que la primera vez que probaron el alcohol fue con sus padres

Voz 1827 05:57 lo dice un estudio de la Diputación Foral de Álava es en esta provincia vasca en la que antes se inician en el consumo de alcohol con sólo doce años y atentos a cuál es uno de los motivos según uno de los autores de los

Voz 5 06:08 voy a olvidarme de mis problemas quiero salirme de mi de mi estrés y queremos que nuestros hijos no tienes tres pueden tener un estrés ingresos superior al de sus padres mientras

Voz 1827 06:19 la Federación de discotecas de Galicia propone que la venta

Voz 1727 06:21 que esté permitida a partir de los dieciséis años los médicos recuerdan el daño neurológico que provoca el alcohol en los más jóvenes ya con Bruno fuera del horizonte español por fin suben las temperaturas Luismi Pérez buenos días

Luismi Pérez buenos días

buenos días Pepa si suben de qué manera vamos a tener primavera estos últimos días de dos mil diecisiete y los primeros de dos mil dieciocho en muchas costas tanto es así que los Veinticinco grados Se van a rozar esta tarde y mañana por la tarde en la costa valenciana y la murciana también en la costa cantábrica hay muchas zonas cerca las al pueda adquirir entre quince y veinte grados así como en Canarias por tanto tardes muy suaves noches con pocas heladas Illa con menos lluvias hoy tendremos algún chubasco todavía en Galicia el Cantábrico y los Pirineos esta mañana también en Cataluña poca cosa y muchas nubes en el interior peninsular que se irán disipando en forma de nieblas incluso al norte de Canarias también nubes haciéndose las remó lonas el día de Nochevieja la tarde del domingo llegará un frente por Galicia hará llover hasta la zona central del país Illa el día uno lloverá débilmente en la zona de los Pirineos

Voz 1727 07:31 y en deportes la lesión de rodilla retrasa el inicio de temporada de Rafa Nadal Juan Antonio

Voz 1161 07:36 la lesión que le obligó a dejar en noviembre la Copa de Maestros tras su derrota ante fan y que de momento lo impide iniciar la temporada como sería lo normal acudiendo al torneo de exhibición de Abu Dabi al oficial de Brisbane con lo que llegará previsiblemente al Abierto de Australia sin rodaje lo confirmaba en El Larguero uno de sus entrenadores Francis Roig

Voz 4 07:50 yo creo Gustavo pudo ir a votar

Voz 8 07:52 el gran pero bueno también hay que utilizar la cabeza para plantear bien el año y se ha decidido el primero que esto a lo mejor hay pues ir afinando ya para llegar bien a ver

Voz 1 08:02 habrá que esperar por tanto al menos hasta el quince de enero

el sorteo de triples de la ONCE de allí el número premiado

Voz 10 08:15 ha sido ochocientos noventa y seis billetes que participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex la vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONU

Voz 9 08:35 pero en la ONCE normalmente ellos sean que tenga son grandes

Arellano

Voz 7 11:52 mi amigo

Voz 1 12:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 21 12:17 dos mil dieciséis no se ha ofrecido dos caras de la actividad política una estéril la del bloqueo y la parálisis institucional y otra fértil la del entendimiento de los acuerdos fructíferos en aras del interés general que si hacemos las cosas bien será una legislatura por tanto además de larga y fructífera

Voz 1727 12:38 era Rajoy el treinta de diciembre del año pasado cuando el presidente hacía balance del dos mil dieciséis felicitaba por haber acabado con la inestabilidad política institucional por dejar atrás lo que llamó el año de la incertidumbre veníamos de doce meses sin gobierno y con una repetición electoral hubo Gobierno en La Moncloa Si Rajoy salvó sus muebles pero no anticipó que tendría que enfrentarse y enfrentar a todos los españoles a la gravísima crisis catalana

Voz 0909 13:04 hay que elegir una palabra para describir el horror

Voz 1727 13:06 ponte hoy es precisamente incertidumbre así las cosas con los independentistas en condiciones de volver a gobernar en Cataluña hay con su partido hundido el veintiuno de diciembre a Rajoy le queda la economía María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 13:20 buenos días el presidente hoy en La Moncloa centrará su discurso en lo económico previsiblemente anunciará la actualización de las pensiones en un cero coma veinticinco como ha ocurrido en estos años de déficit venderá como su último éxito la subida del Salario Mínimo para dos mil dieciocho Rajoy hablará de creación de empleo y estabilidad para reivindicar que ha mejorado la imagen internacional de nuestro país una situación que ahora está en riesgo por Cataluña por eso volverá a defender la soberanía nacional pidiendo que se cumpla la ley con la amenaza de ciento cincuenta y cinco en el Gobierno esperan haberlos movimientos que hacen los independentistas hasta ahora el Ejecutivo ha estado tan pendiente de ellos que con cuatro ministro reprobados en esta legislatura

Voz 1727 13:58 hora catalán Montoro da miedo

Voz 1461 14:01 asfixiado por su minoría parlamentaria han mantenido prácticamente paralizada la actividad legislativa lo único bueno para Rajoy es que gracias al procese ha hablado menos de corrupción lo ha tapado todo aunque esos fila reconocen que este ha sido un año muy difícil para él sobre todo porque tuvo que ir a declarar como testigo a la Audiencia Nacional por el juicio del caso Gürtel y ahora su partido va a tener que afrontar otro por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

Voz 1727 14:24 gracias Güemes así que el presidente hablará de economía pues vamos con la economía hace un año Rajoy se planteó Roberto varios objetivos

Voz 1827 14:31 superar la riqueza perdida en los cinco años de recesión económica y crear medio millón de puestos

Voz 1389 14:36 de trabajo sanear las cuentas públicas para salir

Voz 1827 14:39 del programa de supervisión europea diseñar un modelo de financiación autonómica hay un nuevo modelo educativo pactado con las comunidades y por último buscar consenso sobre las medidas a adoptar para asegurar el futuro de las pensiones ni acuerdos sobre el futuro de la expansión

Voz 1727 14:52 en en sobre el modelo educativo ni sobre la financiación autonómica que es lo primero que piden la mayor parte de los gobiernos regionales a la vuelta de vacaciones pero el Gobierno sí cumple con los grandes datos macroeconómicos Eladio Meizoso

Voz 0527 15:05 el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un tres coma uno por ciento en el cuarto trimestre Se mantenía el ritmo del cero coma ocho por cien del tercero en ese trimestre el paro se sitúa en el dieciséis con cuatro por ciento de la población activa con la tasa de temporalidad en el XXVII con tres había más paro un año antes un dieciocho coma nueve por ciento pero la temporalidad no llegaba al veintisiete por cien el Gobierno espera cumplir el objetivo de déficit público tres coma uno por ciento del PIB la deuda de las administraciones estaba en el tercer trimestre en el noventa y ocho con siete por ciento de ese PIB frente al noventa y nueve con nueve de un año antes la inflación en noviembre en el uno con siete por ciento mientras que los salarios pactados en convenio habían subido un uno con cuarenta y tres en un año en que la cifra de negocios empresarial ha aumentado mes a mes hasta octubre entre el cinco con dos mil ocho con tres por ciento interanual Emilio

Voz 0559 15:58 los buenos días a los días

Voz 1727 16:00 vamos con el presidente de Analistas Financieros Internacionales el PIB es importante pero yo me acordaba esta mañana de lo que dijo Robert Kennedy aquello de que el PIB no lo explica todo el PIB mide todo menos aquello que hace que merezca la pena vivir la vida así que si te parece vamos con las luces y las sombras de este balance económico del año que acaba

Voz 0559 16:22 yo creo que efectivamente había celebrado muy bien la las luces y la economía ha crecido ha crecido incluso un poco más de lo que se podía prever a principios de año entre otras cosas porque lo que era difícil anticipar hace un año Pepa edad que Europa en particular la eurozona fuera recuperar un pulso tan activo como el que ha tenido este año eso ha empujado el conjunto de la economía española que junto a unas condiciones de financiación favorables junto a una complicidad activa del Banco Central Europeo ha permitido que nuestra economía crezca algo por encima del tres por ciento con dos motores yo diría muy muy importantes no con un sector exterior dinámico hemos importado pero hemos exportado bastante más de lo que hemos compró algo fuera Iker uno la recuperación del consumo doméstico pero la sombra de efectivamente es lo que tuvo Navas

Voz 1727 17:28 ya eso es lo más virtud del PIB

Voz 0559 17:31 y otra cosa son los resultados de ese crecimiento es que aunque ha habido un crecimiento del empleo la cálida desempleo por los indicadores que maneja la OCDE es una calidad todavía bastante baja los salarios medios siguen estando muy por debajo de lo que estaban antes de de dos mil siete antes de la crisis y la duración de los contratos también es excesivamente baja va rotación es excesiva ambos elementos varios ir temporalidad en que la confianza de las familias sobre todo las familias medias las rentas medias bajas no sea precisamente la expresiva de una economía que crece algo por encima de lo que hay que hacer la Eurozona

Voz 1727 18:19 el dos mil dieciocho que pinta tiene Emilio donde tendremos curvas donde vamos a encontrar recta sin dificultades

Voz 0559 18:26 yo creo que que que el dos mil dieciocho se presenta y de continuidad de porque ha sido el dos mil diecisiete pero con dos tres nubarrones que hay que mirar de cerca no el primer no tienen que ver con las tensiones políticas que no solamente ahí dentro de nuestro país sino también de fuera nos encontramos con una administración americana que sigue dispuesta a llevar a cabo decisiones que pueden

Voz 9 18:57 lo se mayor proteccionismo en menor

Voz 0559 19:00 comercio mayores tensiones con algunas grandes potencias esto nos afecta mucho Pepa entre otras cosas porque la economía española es una de las economías más abiertas como digo buena parte de nuestro crecimiento lo explica el dinamismo de las exportaciones y todo lo que afecte al libre conversación puede afectarnos de forma directa

Voz 1727 19:21 es nuestro destino niño perdona es nuestro destino cerros de pendientes del sector de algo no que sea muy determinante de manera que si eso se mueve nos pasó al comienzo de la crisis no

Voz 0559 19:32 si el invento pero claro afortunadamente ahora hay un contingente yo diría de pequeños y medianos empresarios que han asumido la necesidad de competir fuera deben ver fuera es verdad que hasta ahora esas exportaciones ese dinamismo de las ventas al exterior se ha apoyado mucho en unos salarios relativamente bajos por eso el gran reto del dos mil dieciocho es poder compatibilizar la misma competitividad que tienen nuestras ventas al exterior con salarios más elevados porque sin salarios razonables el consumo no despegará suficientemente la confianza de las familias tampoco lo hará e incluso la recaudación tributaria tampoco lo harán la otra contingencia Pepa que se puede presentar dar es son las consecuencias de una inestabilidad política del conflicto catalán en definitiva hasta ahora la factura no ha sido demasiado explícita en los indicadores económicos más allá de algunos indicadores de turismo que ya hemos empezado a ver el último trimestre han impactado en Catalunya pero si efectivamente la incertidumbre política sigue sí podríamos ver que la región económicamente más importante de nuestro país pudiera a reducir mucho más su crecimiento y con ello el crecimiento económico conjunto de España

Voz 1727 21:00 este dos mil dieciocho además se va a cumplir una década del comienzo de la crisis financiera y la realidad constata que España no termina de pagar la factura que dejó la inversión pública en colegios institutos ha retrocedido a más de la mitad de antes de la crisis en hospitales ha caído un cuarenta por ciento y hablamos de puro mantenimiento de las aulas de los hospitales son datos de un estudio elaborado por la Fundación BBVA ah y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Adela Molina en la escuela

Voz 0011 21:30 Mir de Badalona hay puertas que no cierran filas el suelo que pueden sacarse de su Sitjar en los principales hospitales de Madrid el agua caído a chorro desde el techo por goteras o tuberías rotas más de una vez este año en noviembre pasó en el Ramón y Cajal

Voz 1 21:46 trabajamos en Katiuska

Voz 0011 21:49 son dos ejemplos de las consecuencias de la falta de inversión en infraestructuras educativas y sanitarias que se ha desplomado durante la crisis en el caso de la sanidad el descenso ha sido del treinta y siete por ciento en colegios institutos es aún peor se invierte ahora menos de la mitad que en dos mil nueve y un doce por ciento menos que en el año dos mil Eva Benaiges economista de Libia

Voz 22 22:08 si no se invierte lo suficiente el problema es que esas infraestructuras se van deteriorando a lo largo del tiempo se van quedando obsoletas

Voz 23 22:16 por tanto los servicios que prestan a la población

Voz 22 22:19 pues pasan a ser

Voz 23 22:20 peores que el estudio dice también que aunque todos

Voz 0011 22:23 las comunidades han recortado no lo han hecho en la misma medida en Cantabria y Andalucía por ejemplo la inversión en infraestructuras educativas ha caído un treinta por ciento desde dos mil nueve en Asturias y Comunidad Valenciana más del doble supera el setenta por ciento

Voz 1727 22:36 hemos hablado mucho de la desigualdad de la precarización del empleo pero esta es otra factura que deja la crisis y que lastra el país Emilio la recuperación de la que hablamos de diría permitir ya empezar a corregir lo que los recortes impidieron hacer

Voz 0559 22:50 claramente Pepa porque fíjate esto que que destaca la nota de de Libby es de la Fundación BBVA es muy muy serio no la caída en inversión en infraestructuras educativas sean educación en general a lo que hace es retrasar el fortalecimiento del capital humano y el fortalecimiento capital humano es la condición necesaria para que la gente encuentre trabajo encuentre trabajo de calidad año que pase sin que fortalezca vamos sin que por lo menos recuperemos el nivel de la inversión pública en educación que teníamos en dos mil nueve está retrasando la posición de nuestro país en esa liga competitiva porque claro al tiempo que nosotros hemos reducido la inversión en educación por ejemplo a otras economías incluso emergentes la han incrementado por lo tanto tienen una calidad del factor trabajo que cada vez es más similar más homologable a la española es un problema muy muy muy serio no porque condena parte de nuestro desempleo a un desempleo de larga duración a convertirlo incluso en estructural desde luego la inversión de servicios sanitarios también es seria no salvo salvo Cantabria que que que la ha mantenido todas las regiones españolas lo han reducido no es razonable no es razonable no fue razonables en dos mil diez aplicar esa austeridad de forma indiscriminada mucho menos en el conjunto de la inversión pública pero hay dos ámbitos de la inversión pública de son los servicios sanitarios desde luego los servicios en educación que tienen un carácter estratégico y quién lo sacrifica hoy está condenado a vivir peor Mariana aclarando

Voz 1727 24:39 y que permitieron a la España de los años ochenta dar el salto económico que dio la joya de la corona sanitaria la democratización del acceso a la educación de la Universidad Emilio Ontiveros seguimos hablando en el dos mil dieciocho

Voz 0559 24:51 desde luego cuando quieras igualmente de Pepa la feliz año

Voz 1727 24:55 hoy después de la rueda de prensa de Rajoy van a salir claro el resto de líderes políticos Guillermo Lerma buenos días

Voz 0743 25:01 hola Pepa hoy es día de balance día en el que los partidos que apoyaron a Rajoy en el ciento cincuenta y cinco van a marcar distancias con el PSOE y Ciudadanos intentarán subrayar lo que ha sido dos mil diecisiete más allá de Cataluña en Ferraz no será Sánchez sino el secretario de Organización José Luis Ábalos el que incida en la desigualdad económica la violencia machista

Voz 1727 25:21 a la ristra de novedades sobre la corrupción

Voz 0743 25:24 del PP su declaración en el juicio de la Gürtel Lezo o las maniobras en la Fiscalía tratarán pues de abrir el foco que es lo que pretende hacer también Albert Rivera que sí comparecerá esta mañana en el Congreso el líder de Ciudadanos pondrá en valor el acuerdo con el PP aunque del partido creen que un año después de firmarlo sólo se ha cumplido un treinta por ciento con el aval del resultado en Cataluña Rivera trata de mostrarse más firme ante su socio al que acusa de inmovilismo de temer reformas como la constitucional que promueven aunque con planteamientos distintos PSOE Ciudadanos Podemos que el veintiuno de diciembre quedó por debajo de sus expectativas criticara no sólo al PP sino a lo que la formación llama la triple alianza que entre otras cosas aplicó el ciento cincuenta y cinco comparecerá Rafa Mayoral Pablo Iglesias no lo hace desde antes de las elecciones

Voz 1727 26:12 hay muchas maneras de resumir un año y José Luis Sastre ha elegido las palabras las palabras de las que tiraremos en nuestra fondo Teka cuando tratemos en el futuro de contar cómo fue el dos mil diecisiete Sastre buenos días

Voz 1071 26:25 hola buenos días bueno podríamos decir que hay frases que salen sin

Voz 1389 26:28 querer incluso en contra de quien las pronuncia

Voz 1071 26:31 hay frases que más que construirse suceden sin una explicación cuanto peor

Voz 9 26:35 mejor para todos cuanto peor para todos mejor que mejor para mí el suyo beneficio político

Voz 1071 26:44 el que más se quejan de son los aplausos en fin era junio aunque la frase parezca ya lejana parece que siempre estuvo ahí era nada menos en la moción de censura contra Rajoy lo que ha quedado es aquel acertijo del presidente del Gobierno es poca cosa desde luego evocar ahora un año con un puñado de frases sueltas pero cuántas veces ocurre que uno lee una novela larga y al cabo sólo retiene las presas mejores las que generaron mayor impacto

Voz 1 27:07 propuse al Parlament suspende los afectos daba adaptó su independencia proclamar la independencia y suspenderla luego pues hemos la proclama

Voz 1071 27:16 día sin suspender la como es conocido pero entonces pasó ya expresarse en discursos prefabricados como suelen serlo todos donde se les ve de verdad a los políticos es en la sencillez de las frases que les dejan a la intemperie por ejemplo lo que se le escapó Forcadell en pleno debate parlamentario

Voz 1727 27:32 es la paradoja que los dado nada

Voz 1 27:34 además la presidenta del Parlamento pidiendo que ningún diputado le pidiera la palabra

Voz 1071 27:39 frases ya ven como fogonazos frases que afirman o que preguntan Pedro

Voz 9 27:44 sabes lo que es una nación

Voz 5 27:45 por supuesto sí que es pues es un sentimiento que tiene

Voz 9 27:49 para que preguntan o que contestan

Voz 0909 27:52 le quería preguntar al Partido Socialista cuántas naciones tiene España todos los nacido sólo España todas las naciones sólo España pocos se acuerdan ya pero

Voz 1071 28:01 este año fueron los congresos del PSOE de Ciudadanos del PP y de Podemos a Iglesias Errejón se les vio discutir en el Congreso muy el principio del año y entonces Pablo Iglesias a la salida cuando le preguntaron los periodistas tuvo también su frase Nos

Voz 1 28:13 somos holandeses somos españoles y cuando hablamos pues bueno

Voz 1727 28:17 este vamos No somos holandeses

Voz 1071 28:20 antología de frases no sirve para repasar un año pero se sabe de la intensidad de un año por sus frases antológicas estuvo en el juicio de la Gürtel cuando preguntaron a Mariano Rajoy que le quiso decir a Bárcenas cuando le dijo que hacemos lo que podemos

Voz 21 28:33 la podía haber utilizado esa frase otra frase cualquiera

Voz 1389 28:36 no tiene ningún significado ningún es decir hacer

Voz 21 28:39 no es lo que podemos sufraguen estás la significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos desde luego hay hasta ahí llego de verdad siempre es opinable claro hacemos lo que podemos ganar significa que no hicimos nada vamos que pudiera perjudicar a ningún proceso

Voz 1071 28:56 hacemos lo que podemos significa que no hicimos nada Rajoy se fue el juicio pero la frase ha quedado clavada allí y nadie ha podido despegar la al poco el presidente se marchó a Lugo y trató de envolverse en otra frase construida sólo como Mariano Rajoy sabe construir sus frases

Voz 15 29:10 el mundo lo hacemos las personas hay quién se cree que el mundo lo hacen las administraciones él está o no El Mundo lo hacer las personas las personas

Voz 1 29:20 todo el mundo tiene algo importante que hacer en su vida el

Voz 1071 29:24 Dolor de las personas a diferencia de las frases que como ven no hacen un año pero por lo menos ayudan a retratar lo feliz año a todos

Nuestros

Voz 1727 32:13 parece que afortunadamente todo ha quedado en un susto bueno mejor en dos los dos terremotos que han sacudido esta mañana a las provincias de Málaga hay de Córdoba no han provocado que sepamos daños materiales y los temblores en Málaga de tres coma cinco grados en la escala de Richter en Córdoba de tres coma ocho Radio Córdoba María Eugenia

Voz 0909 32:31 pues no hay daños personales ni materiales afortunadamente los dos terremotos han sido sentidos en el entorno del epicentro en Benalmádena en la provincia de Málaga en Baena en la provincia de Córdoba tres con cinco tres con ocho respectivamente de magnitud a doce kilómetros de profundidad quienes lo han sentido lo describen como un golpe seco muy brusco un ruido muy fuerte que les ha despertado esta mañana parece que el año se despide con terremotos en Andalucía porque no es el primero de esta semana esta madrugada ha habido otro en Archidona de muy baja intensidad que se suma a los registrados en Almería hay Torremolinos esta semana

Voz 1727 34:38 los maltratadores reinciden lo hacen entre el doce y el quince por ciento según el Observatorio contra la Violencia de género del Consejo General del Poder Judicial

Voz 29 34:47 en muchos casos en algunos casos la reincidencia acaban asesinato una pista importante tanto para averiguar dónde falla la protección a las víctimas el presunto asesino de antes

Voz 1727 34:57 de Carballo La chica de Benicàssim ya había sido condenado por agredir a otra novia el hombre que ayer asesinó supuestamente a su mujer en Guadalajara delante de los tres hijos de ella también tenía una denuncia por malos tratos a otra pareja anterior SER Guadalajara Jesús Blanco buenos días

Voz 30 35:14 buenos días sí tenía una denuncia por maltrato de una pareja anterior denuncia del año dos mil siete en Madrid que no tuvo ninguna consecuencia ya que finalmente la mujer no llegó a declarar el asunto se archivó según ha confirmado la Delegación del Gobierno el presunto agresor permanece a estas horas en el Hospital de Guadalajara en situación estable por los pinchazos en el cuello el tórax que según todos los indicios el mismo se provocó tras acuchillar a Arantxa entre tanto se siguen produciendo las muestras de repulsa ayer por la tarde un grupo de amigos de la víctima convocó concentración silenciosa con velas frente a la gasolinera de la avenida de Alcalá de Azuqueca donde trabajaba la víctima Arantxa había trabajado antes también varios años en otra gasolinera de la misma firma en otro

Voz 1389 35:57 los municipios cercanos en Cabanillas del Campo de la mujer

Voz 1727 36:00 de nada ayer tenía tres hijos con ellos son ya veintisiete los huérfanos que deja la violencia machista en lo que llevamos de año desde el mes de mayo hay una propuesta en el Congreso para garantizar una pensión para estos niños olvidados pero a pesar de la urgencia evidente no estará lista antes de la próxima primavera Mariola al herido no

Voz 0259 36:19 en manos de la violencia machista continúan de momento igual de olvidados y abandonados por la Administración en mayo el Congreso empezó a tramitar una proposición de ley del PSOE para que todos cobren la pensión de orfandad y esta medida que debería ser urgente posiblemente no se apruebe hasta la primavera según admiten a la SER fuentes parlamentarias con el asesinato de Guadalajara ya son veintisiete los huérfanos este año el presunto asesino de Arantxa ya había sido denunciado por una antigua pareja como también tenía una condena de la joven Andrea Carballo en la SER el magistrado del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia de Género Vicente Magro pide a jueces y fiscales mayor contundencia contra los maltratadores reincidentes son entre el doce y el quince por ciento pero envió

Voz 1727 37:03 la tolerancia tiene que ser cero cualquier persona que

Voz 31 37:05 pero incida en un hecho de maltrato desde mi punto de vista tiene que ser ingresado en prisión de la gravedad

Voz 0259 37:11 el número de mujeres asesinadas este año no es cuarenta y ocho como dice el Gobierno sino cincuenta y cuatro según han confirmado a la SER fuentes de la Fiscalía de violencia de género tampoco coincide la cifra del año pasado el Ministerio habla de cuarenta y cuatro la memoria de la Fiscalía de cincuenta y dos discrepancias que se repite en los últimos años los datos del Gobierno siempre son más bajos

Voz 1727 37:32 Inés Herreros buenos días

Voz 23 37:34 hola buenos días exfiscal especializada

Voz 1727 37:37 en género de la Unión Progresista de Fiscales presidenta de la Asociación gafas lilas contra las violencias machistas que está fallando qué falla en la protección a las víctimas

Voz 23 37:48 bueno pues es de nuevo la justicia las se produce un reflejo social ni de la misma forma que la sociedad cambia está fallando la justicia algo pues que la justicia está fallando yo creo que por una esa tendría que hacerse un análisis pero fundamentalmente por una falta de medios es que todavía por ejemplo lo está implantado con carácter generalizado ante las comunidades autónomas y a todos los casos una Unidad de Valoración Forense que está prevista desde el año dos mil cuatro para que los jueces y los fiscales podamos actuar bueno pues con contundencia y sabiendo cuál es el riesgo real que presentan estos bueno con estas personas que son investigados

Voz 1727 38:19 es una lástima pero es que no tenemos

Voz 23 38:22 no tenemos una bola de cristal lo que necesitamos son especialistas y está previsto que en el año dos mil cuatro pero es que nos está apostando por eso no se toma en serio

Voz 1727 38:28 no sólo en la justicia también en la policía porque hoy por hoy la orden de alejamiento es un papel es un papel en la mayoría de los casos

Voz 23 38:35 efectivamente son Capel y la única amenaza ahora la única forma que tiene el investigado o de persona incluso que ha sido condenada por la medida de alejamiento pues no puedes decir lo que se dice Si usted incumple la medida de alejamiento y se acerca a la víctima una molestarle Felip podrá volver a imponer otra pena que pudo este sumar a las que ya tienes eso en ocasiones es verdad que funciona y en ocasiones y que disuade a la próxima condenado a la persona que siendo investigada devolverá a molestar a esa mujer pero seamos realistas en muchísimos casos no está funcionando

Voz 1727 39:06 es más problemas de medios que cambio de criterio por ejemplo para valorar el riesgo de la víctima porque Andrea la chica asesinada hace unos días había denunciado estaba catalogada común como riesgo medio de qué depende una buena catalogación de la formación o del o de los recursos de la cantidad de recursos

Voz 23 39:23 hombre de las dos cosas pero si no tenemos a saber el año dos mil cuatro ya se prevé que tienen que ver unas unidades de valoración forense donde se haga un estudio de todas las circunstancias personales de la persona del agresor de de de de de la víctima de como de cómo se encuentre como había sido la relación no ver solamente cuál es el último acto que se está denunciando sino cuáles todos los antecedentes que vienen si no tenemos medios porque somos a implantar por porque no se ha querido bueno pues que no se quiere destinar recursos no se quieren destinar medios económicos para ello postrados que es muy difícil luego que los jugado nos encontremos con esta suerte de situaciones tan terribles y tan tremendas en los están haciendo que nos diéramos la mano la cara

Voz 1727 40:00 esa porque es que esto es imparable y un año tras otro

Voz 23 40:02 estamos viendo que se está produciendo lo mismo

Voz 1727 40:05 que hay un porcentaje de riesgo que siempre va a existir pero el informe del Observatorio contra la violencia de género del CGPJ señala el porcentaje de reincidencia y la necesidad de evitar en fin con buen criterio como maltratador reincidente acabe matando que pase del maltrato habitual a al asesinato éste es un porcentaje inferior de de maltratadores tampoco ahí hay recursos suficientes para hacer un seguimiento especial

Voz 23 40:33 no en el caso sea para acordar la prisión provisional que esa medida cautelar que puede ser adoptada pues en el curso del procedimiento para evitar el riesgo porque desde luego está claro que metiendo en prisión se evita el riesgo para la víctima eso es incuestionable la prisión provisional puede ser acordada debe ser acordara en el caso de que exista este riesgo cuando se existe un antecedente porque aún no no los antecedentes policiales que son unos vales un antecedente judicial es mucho más fácil pero claro tiene que ser un antecedente judicial que esté vigente en honor vale uno buenos que denunció hace diez años eso no se considera como un antecedente no entonces para cuando no tenemos los antecedentes judiciales que es cuando es decir cuando la persona no es reincidente que es cuando tenemos el problema es donde necesitamos esa valoración para que al final no quede pues digamos al arbitrio de lo que piensa en ese momento el fiscal que puede pasar de lo que piensa el Jorge puede pasar porque eso es lo que hay una ley del año dos mil cuatro que hice me como estos señores no tienen por qué estar preparados para saber exactamente cuál es el riesgo por eso necesitan tienen que ser dotados una serie de medios que hace trece años que se dijo que tenían que estar en los juzgados disponibles para que podamos tener esa información y valorar y hacer cumplió para que podamos hacer nuestro trabajo decimos a las

Voz 1727 41:41 Temas le decimos a su entorno que denuncien que denuncien que a partir de ese momento se pone en marcha la protección que la sociedad con más o menos recursos con mejor o peor fortuna tiene destinado para eso pero muchos casos sin verse Herreros la protección debería ponerse en marcha antes de formalizar efectivamente la denuncia porque presentada la denuncia se multiplica el riesgo la el pacto de Estado contra la violencia de género contemple alguna medida en ese sentido que le parece

Voz 23 42:09 hombre evidentemente eso eso por descontado es decir la protección de la que venir antes porque cuando la protección se produce en el momento de la denuncia efectivamente el riesgo se dispara y lo que estamos viendo es que con todos estos fracasos que se están produciendo en fracasos que no son solamente judiciales sino que fundamentalmente son fracasos sociales lo que queremos es que se está digamos Mónaco se está quedando en en en bueno pues en cuestión ese discurso no que que llevamos muchos años diciéndole a las mujeres Vettel denuncia porque estos hechos necesitan una respuesta judicial una respuesta social y al final lo que estamos haciendo es que con estos fracasos judiciales efectivamente nos estamos quedando casi exige

Voz 0559 42:46 aquí China argumenta estará en fila la mujer

Voz 23 42:49 los a dotar o te vamos a dar toda esa protección que necesitas en cuanto al pacto de Estado yo creo que ya más que pacto de Estado debería llamarse un parón de Estado no porque es lo que me ha servido prácticamente a día de hoy que no tenemos ninguna respuesta que había sido eficaz que había sido contundente como estamos viendo esa protección que se necesita desde antes no se ha implementado el alguna oficina de atención a las víctimas que estamos necesitando a los juzgados y todos esos medios yo creo que más que pacto de Estado debemos hablar de un parón de Estado no

Voz 1727 43:14 se ha producido en un momento en el que quizás las

Voz 23 43:17 asociaciones y el IBI la y la fuerza de de de mujeres y del movimiento feminista hace dos años estaba bueno costó civilizada con un montón de músculo con un montón de forzar las calles y nos han entretenido durante un montón de tiempo para que al final estemos como estábamos al principio

Voz 1727 43:31 Inés Herreros fiscal especializada en género de la Unión Progresista de Fiscales gracias buen día hay mejor año

Voz 23 43:37 gracias a ver si el año que viene tenemos cosas que cerebral

Voz 1727 43:39 ojalá estamos a punto de despedir el año de las mujeres lo decíamos a las ocho en la portada el año en el que las mujeres han dicho basta

Voz 32 43:50 este sonido corresponde a la manifestación del ocho de marzo ha habido muchas otras está la explosión

Voz 1727 43:54 en Hollywood y nos hemos preguntado

Voz 32 43:57 cuando en el mundo árabe qué pasa con las mujeres allí como

Voz 1727 43:59 se combate el machismo en países donde son tratadas como menores de edad eternas no pueden conducir a la universidad o vestir como quieren esta misma pregunta se ha hecho desde Líbano nuestro compañero Oriol Andrés

Voz 0011 44:12 tú y yo también claman las mujeres en el mundo árabe hace justo un año un programa de televisión en Marruecos enseñaba las mujeres cómo disimular con maquillaje las marcas causadas por los maltratos machistas en Egipto un diputado pedía el test de virginidad para todas las jóvenes que quisieran acceder a la universidad mientras que la ciudadanas saudíes deben tener un guardián masculino en Irán los hombres deciden si sus esposas puede viajar o trabajar son algunos ejemplos de los abusos cotidianos que sufren las mujeres en Oriente Medio y Norte de África el Foro Económico Mundial asegura que es la región con mayor desigualdad género en el mundo y la violencia machista es aún habitual a dará huir es activista Antunes

Voz 33 44:51 nacional has visto la yo no haré Valencia la veo cada día en la calle la violencia la veo cada día en la televisión la violencia

Voz 1071 45:00 todos los días en productos audiovisuales que utilizan el cuerpo de la mujer para vender productos

Voz 34 45:05 en tiempos de crisis han Mariano hombre Hans cuando tenía quince años abusó sexualmente de la primera vez que me asaltó fue en su casa en la montaña badén que les me encerró y aprovechando que mi madre no estaba que destierre dio una ayuda

Voz 0909 45:23 eso es Ander tenía diez años cuando mi padrastro me violó por primera vez los años más hermosos de mi vida quedaron hecho añicos por los recuerdos más repugna

Voz 1727 45:33 antes son testimonios que quedaron silenciados entre

Voz 0011 45:36 los muros de hogares libaneses ahora han resonado en las calles de Beirut gracias a una campaña contra la violencia sexual de la oenegé libanesa Abat desde hace más de una década y sobre todo durante los últimos años los movimientos de mujeres de la región han logrado tejer alianzas transnacionales para romper el silencio es revertir la situación lo explica Sara Leal

Voz 1727 45:56 la coordinadora de la coalición de defensa de los derechos humanos de la mujer en la zona

Voz 1 45:59 The Beach entre ven en toda la red

Voz 0909 46:02 Jones han desarrollado muchas coaliciones y alianzas como respuesta a la crisis política en la región menos hablan nuestros políticos más saldrán los movimientos

Voz 1 46:10 pero te Vincent

Voz 0011 46:13 esta presión se ha traducido en algunos avances positivos en julio Túnez aprobó una legislación contra la violencia de género poco después Jordania y Líbano retiraron sendas leyes que permitían a los violadores escapar del castigo Si se casaban con sus víctimas Arabia Saudí aún muy por detrás anunció que permitirá a las mujeres conducir a partir de junio de dos mil dieciocho unos cambios legislativos que para Ambel ahora se tienen que traducir en políticas a pie de cal

Voz 33 46:41 hay que cambiar de mentalidad trabajar en la educación de los niños porque podemos tener las mejores legislaciones o los mayores derechos para las mujeres del mundo pero si no hay un pensamiento acorde unos sistemas policiales y judiciales acordes no servirá de nada

Voz 0011 46:59 sin embargo el extremismo las guerras en la zona y los problemas económicos dificultan dicho proceso un problema que Sarah vincula sobre todo una falta de voluntad política

Voz 1727 47:08 conlleva incluso reveses dos

Voz 1 47:11 Arbide Pedro digamos los gobiernos son muy patriarcal

Voz 0909 47:13 pues iban a usar cada argumento que encuentren para negar la igualdad las mujeres y creo que la guerra contra el terrorismo les ha dado un argumento ideal para no hacerse

Voz 0011 47:21 en la campaña Mi tú ha puesto de nuevo en evidencia que las desigualdades de género son un fenómeno global su lucha también debería serlo para las activistas árabes además ello supone un riesgo pero se trata de un peligro que concluye a Apple están dispuestas aquí

Voz 33 47:39 fui agredida física y moralmente por un individuo porque soy feminista pero vamos a seguir salir adelante

Voz 1727 47:48 gracias Oriol acaba de confirmarse ha muerto Carmen Franco la única hija del dictador ha muerto en Madrid a los noventa y uno años y esta mañana le hemos dado libertad absoluta Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 48:01 qué tal Pepa buenos días para que piense reflexión

Voz 1727 48:03 sobre el año que termina el último Hoy por hoy del año dos mil diecisiete

Voz 1389 48:08 es curioso porque ayer me me llamó Marina como siempre del programa ser el último Hoy por Hoy de la año la verdad es que yo no lo sabía no llevaba la Cuenta Mis sabía que era ya el que te que se terminaba tampoco sabía ahijado la galaxia más se hasta hoy por hoy está que fue un día de grandes noticias pensé en esa necesidad que tenemos precisamente de que cuando acaba el año nos ponemos a mirar atrás contamos muertos por un lado como quien cuenta bajas ordenar recuerdo subrayamos lugares y momentos tenemos esa necesidad de recopilación no de archivar lo que se va dejando atrás que me parece una tarea bonita pero el caso es que al final es un año más en el que has vivido y es un año más un año menos perdón que vas a vivir ya sabes que yo estoy siempre con la tragedia encima

Voz 1727 48:54 ya pero hacerse adulto no está malo Jabois lo comprobará