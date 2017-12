Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias en una hora se reúne el último Consejo de Ministros del año después

Voz 3 00:16 a a balance político de este complicadísimo

Voz 1 00:18 dos mil diecisiete y también lo van a hacer los principales líderes de los partidos de la oposición de además está esa noticia de última hora Roberto Torija que acabamos de conocer la muerte de Carmen Fraga

Voz 1827 00:29 la única hija del dictador lo ha confirmado a primera hora de esta mañana a su nieto Luis Alfonso de Borbón a través de las redes sociales Carmen Franco tenía un cáncer terminal ha muerto a los noventa y uno años es viernes veintinueve de diciembre y el Ayuntamiento de nada acusa al Gobierno central de dejar abandonados a su suerte a unos cincuenta migrantes que habían llegado de forma irregular al puerto de Motril al parecer según la concejal de derecho la concejala de derechos sociales lo subieron a un autobús en la localidad costera después les ordenaron que se bajaran en la estación de la capital Radio Granada Rafa Troyano

Voz 1779 01:04 la concejala Jimmy Sánchez que es una práctica habitual

Voz 1827 01:06 al

Voz 4 01:08 el lo que dice ella mi Sánchez es que eso ocurre habitualmente atención porque ocurre cada vez que llega una avalancha

Voz 5 01:17 hemos tenido que atender a las personas que abandonó el Gobierno centrar fletará un autobús eh desde Motril hasta la estación de autobuses de esta ciudad abrieron la puerta que quedaron en la estación de autobuses el autobús se fue sin recursos sin teléfono sin nada

Voz 1779 01:33 habitualmente dejamos a los inmigrantes de la patera en los centros de internamiento luego que pasa pues como la mayoría son subsaharianos no hay forma ni de identificarlos mide devolverlos a ningún sitio por tanto son liberados entre comillas y las ONG no tienen recursos para atenderlos a todos los reconocen las ONG y la propia policía así que lo que ocurrió hace unos días en Granada es lo que ocurre de forma habitual fuera de España los equipos de emergencias de Nueva York buscan

Voz 1827 01:56 todavía hasta ahora los vecinos de un edificio que se ha incendiado esta madrugada hay al menos doce muertos entre ellos un niño se considera ya el peor incendio en la ciudad en los últimos veinticinco años Julia Molina el fuego

Voz 6 02:08 se ha desatado en el primer piso de un edificio de cinco plantas en el Bronx y hasta el lugar han acudido ciento setenta efectivos de bomberos para sofocarlo el alcalde de la ciudad Bill de Blasio ha comparecido para anunciar el balance de las víctimas además de los doce muertos y cuatro personas graves luchando por su vida y se teme que en las próximas horas el número de fallecidos aumente de acuerdo con el alcalde hacía muchos años que Nueva York no vivía un incendio con tantas víctimas mortales

Voz 1827 02:37 en Bombay otro incendio deja catorce muertos en un conocido restaurante de la ciudad Lucía Taboada

Voz 1322 02:42 hay además diecinueve heridos el fuego se ha iniciado en el propio establecimiento que está situada en una azotea al parecer la propia decoración del local ha facilitado la propagación del incendio porque estaba compuesta por piezas de bambú y plástico una parte de los fallecidos se quedaron atrapados en el baño donde intentaron refugiarse en un principio de momento se sabe que la mayoría de las víctimas pertenecen al mismo grupo mujeres habían ido al local a celebrar el cumpleaños de una amiga de veintiocho años que según uno de los familiares está también entre los muertos

Voz 1827 03:11 y además acabamos de conocer el dato del IPC adelantado del mes de diciembre la inflación cierra el año situada en el uno coma dos por ciento los carburantes no han subido tanto como se espera

Voz 1 03:22 uno coma dos sube la inflación recuerdo que las pensiones un cero coma veinticinco por ciento en queda la bolsa Javier al

Voz 1827 03:28 la Bolsa que apenas suben Suu últimas

Voz 7 03:30 del año a esta hora sube apenas un cero coma cero dos por ciento apertura prácticamente plana por debajo de los diez mil cien puntos que perdió ayer tras ceder un cero coma siete por ciento en el Nikkei ya cerrado este dos mil diecisiete en una sesión también sin grandes movimientos el principal índice japonés ha cerrado plano

con Pepa Bueno Rosa Márquez buenos días

hoy Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la columna de Almudena Grandes

Voz 0099 05:29 diecisiete ha sido un año tan raro que mi primer deseo para el que empieza les va a parecer más extraño todavía ojalá dos mil dieciocho sea un año normal para todos nosotros ojalá llueva más las estaciones se parezcan siquiera aproximadamente a lo que nos enseñaron cuando íbamos al colegio ojalá brote alguna ilusión colectiva aunque sea pequeña incluso efímera que nos ayude a mirar hacia delante ojalá desaparezcan de los balcones todas esas banderas que en los últimos doce meses han tapado los problemas que sufre

Voz 6 05:58 viento de tanta gente ojalá los van

Voz 0099 06:01 el ganen menos y las camareras de piso de los hoteles cobren un salario digno ojalá los repartidores de comida dejen de ser autónomos

Voz 1 06:08 la lista de violación edad vejación

Voz 0099 06:11 es la discriminación de las mujeres empieza a retroceder ojalá la política deja de ser un sinónimo de corrupción de chanchullo de negocio de amiguetes ojalá España vuelva a ser un país donde podemos vivir y no la puse edita de los fachas ni una cuerda de la que tiran todos a la vez para demostrar quién es más fuerte ojalá desaparezcan todas esas señales que parecen abocar al mundo entero a un nuevo y global totalitarismo vivo todo esto como lo dijo una vez Ángel González sin esperanza pero con convencimiento y mi convicción fracasa

Voz 6 06:43 volvemos a vivir un año raro en un país raro

Voz 0099 06:46 en un mundo más raro todavía ojalá sean ustedes felices y los niños nazcan sanos y los estudiantes aprueben en junio y los novios se casen por amor y los ancianos mueran

Voz 8 06:57 Paz ojalá

Voz 20 10:26 lo estamos corrigiendo el déficit público con un país de España creciendo a la cabeza de la Unión Europea y creando en años como éste seiscientos mil empleos

Voz 2 10:39 crear empleo en un año dos mil diecisiete donde ni la mayor crisis política de nuestra democracia que ha sido Cataluña ha impedido que se pueda crecer y crear empleo y reducir el déficit público al ritmo folk como lo estamos haciendo

Voz 21 11:00 España cada día va mejor que la crisis económica ya sea dejando atrás hay oportunidades hay alternativas una esperanza de futuro

Voz 2 11:18 como primer lugar un saludo fraternal al conjunto de los pueblos del Estado español que todavía se encuentran bajo la jurisdicción española si las comedias así susto así está muy Kraksi a todos aquellos para los que son tan tan tan tan importante tranquila Llum cruza otras no una maqueta Marjorie si ahora la estatua español note es parecido a poder judicial irse a la política les queremos recordar que luchar por las libertades y los derechos colectivos de Cataluña también es luchar por las libertades y los derechos colectivos del conjunto de los pueblos

Voz 21 11:56 no hay valor hay honradez ya hay defensa de la libertad termine ya que es el mundo al revés

Voz 6 12:09 que la única manera de acabar con esta escalada represiva es implementar República

Voz 21 12:14 el Partido Popular vamos todos a una del Partido Popular pensamos todos lo mismo

Voz 6 12:22 en que hay un sentido del deber de la responsabilidad

Voz 21 12:26 termine ya

Voz 2 12:28 no es para un U a allí seguiré esperarnos que hay una alternativa constitucionalista que hoy por hoy hoy por hoy es posible y eso también tiene mucho que ver con la actuación del Gobierno en relación con esa allí su política de Cataluña con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y con el control de las finanzas públicas que está aplicando el Gobierno sobre Cataluña acercarse a la prepotencia con Pepa Bueno

Voz 1 13:15 son las nueve trece minutos de la mañana a las ocho y trece en Canarias ultima hoy por hoy del año perdonen que insista tanto pero es que después nos vamos de vacaciones unos días último día que es un placer compartir con Antón Losada en Radio Galicia bos días o con Argelia queda en Radio Barcelona buenos días bon día bon día Pepa con Pablo Simón aquí a mi lado buenos días tocados los tres para mirar hacia atrás y un poquito hacia adelante en la medida en que podamos en un año cargado de muchas noticias y todas muy importantes muy determinantes así que yo seleccionó dos en España la crisis catalana claro como no pero en el mundo incluida España la revolución de las mujeres la batalla por la igualdad para variar empezamos por esto último por la noticia global antes de nada la consideráis así estamos ante un movimiento el movimiento feminista que ha dado grandes saltos a lo largo de la historia en oleadas Ésta es Argelia una oleada que se va a sostener en el tiempo no tiene vuelta atrás

Voz 0247 14:12 a mí me gustaría pensar que sí lo que pasa es que como

Voz 22 14:16 todo lo que relativo

Voz 0247 14:19 al feminismo a los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres me da miedo afirmarlo por que como sabéis y con los derechos de las mujeres siempre pasa lo mismo que son pasito para alante ya ya muchas veces dos pasitos para atrás por tanto no se está aquí para quedarse pero lo que sí que es cierto es que este año

Voz 22 14:41 ha dado a visibilidad

Voz 0247 14:43 no ha supuesto la visibilidad de alguna serie de de problemas que padecemos las mujeres en el mundo cada día no por ejemplo el tema del acoso sexual en Hollywood las marchas contra Trump y sus medidas en en Estados Unidos etcétera es que como decía lo que han puesto de manifiesto es que hay una serie de problemas que siguen existiendo hoy no que ponen de manifiesto que las mujeres somos tratadas de manera discriminatoria respecto de los hombres en todos los sectores sociales por tanto necesitamos y seguimos necesitando de muchas medidas para para parar las lo que pasa Pepa por eso mis dudas es que a veces me da la sensación de que nos puede no por ejemplo el glamour de Hollywood de las actrices de las guionistas que han puesto de manifiesto esos abusos continuados Además en el tiempo Bono de grandes personajes del cine pero que no seguimos olvidando que luego cuando hacemos el análisis de la violencia de género cotidiana no sólo la que ejercen las parejas ex parejas contra sus mujeres ex mujeres recordemos que en quince años siguen habiendo sigue creciendo la la el número de mujeres asesinadas llevamos

Voz 1812 15:59 novecientas dieciocho en quince años

Voz 0247 16:01 el hecho de que por ejemplo no

Voz 1 16:04 quince años que las hemos contabilizado sí sí sí

Voz 0247 16:06 por eso he luego se sigue no pues el tema de la literatura por ejemplo que tenemos desde el setenta y siete sólo tres Premios Nacionales de narrativa del del Ministerio de Interior o desde el setenta y cinco es sólo tres ensayo por poner algunas cifras en campos muy diversos no y entonces insisto que a veces esto qué pasa fuera o estos grandes movimientos rodeados de de cierto insisto si me pre permitirla utilizar la palabra glamour no

Voz 1 16:33 parece que lo podemos ver de manera

Voz 0247 16:35 frente a como luego podemos ver o cómo percibimos esos ataques diarios cotidianos a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos que entonces ahí ya vamos al bueno quizá estáis exagerando no es para tanto la igualdad ya se ha conseguido no total son dos o tres años lo lo que la maternidad quita a nivel de de complemento sin investigación no que hace lo hace es el otro día este especial por tanto yo creo que estamos todavía es muy importante lo que ha pasado pero no debemos ceder ni un milímetro innobles prestarnos porque ya digo que los derechos de las mujeres se convierten muchas veces en moneda

Voz 1 17:11 deja efectivamente la batallas en el día a día y en todos los campos Hollywood la importancia de que construye mucho imaginario por lo tanto si penetra en Hollywood la la batalla igualdad tendrá repercusión en el mundo entero y luego en el mundo occidental me da la impresión de que lo que ha emergido es la contradicción entre la igualdad real y la legal no durante muchos años con la consecución de leyes igualitarias parecía que todo el camino estaban dado resulta que que Pablo no solo

Voz 1671 17:38 para nada yo de hecho introduciría primero una cautela y luego como tres frentes diferentes primero en la cautela es que cuando se habla de estos temas generalmente hay un discurso que lo que suele decir es esto es una cuestión de educación es decir tenemos que fiarlo a educar que la gente desarrolle una vocación por la igualdad y que esto caerá como fruta de puro madura y eso es lo que se suele decir cuando no te interesa un tema de hecho cuando tú quieres diferir lo al futuro y no te interesa apostar en términos de políticas públicas serias porque los poderes públicos tiene una responsabilidad enorme a la hora de hacerse eco de ese movimiento décimos es una cuestión de educación ya vendrá sola cuáles son los tres frentes que yo creo que son fundamentales el primero es el de la representación descriptiva es decir la política de la presencia hace falta mujeres en los puestos

Voz 6 18:20 de dirección políticos y también económico

Voz 1671 18:23 la ley de Igualdad de Zapatero por ejemplo sincero obligatorios introducía la posibilidad de cuotas en los consejos de administración de las empresas yo creo que este es el nuevo frente que hay que abrir hay que avanzar en esta dirección porque hay que ayudar a que se entienda hice empató dice empatizar cuando están ellas allí no cuando son ellos los que tienen que hacer políticas para ellas y yo creo que este es un primer frente clave igual que por ejemplo mejorar los sistemas que tenemos de de cuotas actualmente en nuestras listas que ahora mismo son a razón de sesenta cuarenta por género cada tramo de cinco personas hay que ir a las cremallera hombre mujer hombre mujer o mujer hombre mujer hombre que algunos partidos ya las aplican voluntariamente pero hay que introducir las de manera legal yo creo que este es una una política concreta segundo en términos de política

Voz 4 19:05 sustantivas fundamental hay que invertir

Voz 1671 19:07 hacen en el cero a tres años muchísimo más porque ahora mismo fijaos la brecha salarial entre hombres y mujeres es el catorce pero oh casualidad en los años de maternidad entre los treinta treinta y cinco se duplica y esto es porque a ellas en las penaliza laboralmente por el hecho de tener un hijo eso hay que acabarlo y hay que invertir mucho más aquí incluyendo los permisos de paternidad obligatorio Hinault transferibles si la mujer tiene un vacío en su currículum cuando tiene un niño el hombre lo tiene que tener también entonces ante esa situación vamos a ver cómo los las si se invierte la carga de la prueba y por último y conectando un poco lo que decía Argelia no lo de la política del glamour yo creo que también hay una tercera dimensión clave que es la representación simbólica es decir que hayan

Voz 1 19:48 mujeres las cuales líderes actrices

Voz 1671 19:51 letra que se atrevan a dar este paso y que sirvan de ejemplo

Voz 6 19:54 y esto por ejemplo lo voy a poner con

Voz 1671 19:56 con una cosa un poco tonta no igual habéis visto la última de Star Wars no me fui yo sé que Antón sí

Voz 6 20:01 pero bueno lo los liderazgos femeninos

Voz 1671 20:03 son importantes es decir que los niños identifican con heroínas himno sólo con héroes esto cambia también cuál es la concepción que tiene

Voz 4 20:11 pues el rol de las mujeres en la sociedad yo creo que esos son los

Voz 1671 20:13 los frentes que hay que estar muy atentos y como dice Argelia con mucho tino cuidado porque el retroceso está a la vuelta de la esquina mira lo que ha pasado en Túnez por ejemplo en Túnez a las mujeres no se les quería dejar volar desde Emiratos Árabes Airlines porque precisamente en Túnez están estableciendo un régimen laico no y la dicho Túnez pues ustedes no operen más aquí impuesta desde los poderes públicos Se tiene que

Voz 1 20:34 Antonio Bueno

Voz 0199 20:35 qué te queda poco que añadir no yo voy a yo creo que en lo que estamos viviendo es una más que una ola

Voz 23 20:47 es es una reacción

Voz 0199 20:49 por parte de las de las mujeres es que me siento un poco incómodo porque siempre estamos los hombres hablando de de lo que deben y lo que no deben hacer las mujeres trabajos esto es parte del problema no

Voz 6 20:59 yo creo que durante los años de la crisis no pretendo eso carecemos de que debemos hacer como sociedad

Voz 0199 21:04 sí sí pero yo creo que él durante los años de la crisis eh Se aprovechó para quitar el tema de la igualdad de género de la agenda en el caso de España es paradigmático no ha aprovechando la crisis desde las fuerzas que siempre se opusieron a esa al impulso ese tipo de políticas declaró que el tema ya estaba arreglado hizo empezaron a hacer recortes absolutamente brutales en cualquier tipo de política en la lucha contra la belleza de género en las políticas de conciliación en todo lo que es las políticas de igualdad no instauró un imaginario un discurso en el que la mujer ahora además de ser súper madre súper trabajadora tenía que ser súper cuidado

Voz 9 21:44 ahora

Voz 0199 21:45 pues a los dos roles tradicionales añadió un tercer no que el Estado no puede hacerse cargo está la dependencia pues que se haga cargo quién se hace cargo siempre que el Estado no

Voz 1 21:54 estamos consiguiera como como bien como había estado

Voz 0199 21:56 no peor porque la carga de trabajos aumentaba porque además ahora para trabajar tenías que además de red de dejar muy claro demostrar que podía seguir siendo una buena madre tienes que dejar muy claro demostrar que además podía seguir siendo una buena cuidadora de las personas que necesitara

Voz 1 22:13 ha sido históricamente tuvo claro que trataba de decirte es decir la dependencia fue un episodio en breve en nuestra vida

Voz 0199 22:18 pero todavía más pero ha vuelto todavía con más fuerza entonces en ese sentido ha reforzado esa esa esa visión yo creo que lo que está viendo es una reacción de de de pura supervivencia por parte del movimiento feminista por parte de las mujeres en general ante la evidencia de que un asunto capital está completamente fuera de la agenda de los poderes públicos de esta semana acabamos de verlo como en la firma del Pacto contra la violencia de género es decir me hasta qué punto el tema se utiliza de una manera completamente y descaradas del punto de vista político para hacer una foto para Hollande para conseguir un titular y ahí están los millones que tenían que haberse dedicado ya hace meses que siguen sin

Voz 1 22:58 causa y hay que estar muy atentos a al término del Consejo de Ministros porque esos trescientos millones tan publicitado se prometieron en verano

Voz 6 23:04 no hubo se ha vuelto a prometer ahora vamos

Voz 1 23:07 a ver si los aprueba el Consejo de Ministros vamos

Voz 0199 23:10 es esto que hablamos tanto del del Hollywood y los casos de que por supuesto a mi me parece fantástico que hay que ha sucedido a mí me siempre todo lo que ha dicho sobre el caso del productor el a mí lo que más me llama la atención fue la Tarantino no el director que ha trabajado con él prácticamente todas sus películas que dijo fue lo único que reconoce públicamente que sabía lo que estaba pasando más o menos Iglesias repetía de no haber hecho más que es una actitud muy mal es culmina ante este tipo de caso no yo lo sabía pero bueno pues no me quise meter en fin son cosas privadas pero igual que tenemos esa noticia tenemos otra que no es tan positiva que es que tenemos de presidente de los Estados Unidos a un hombre que tiene tantas son más acusaciones la mayoría de los actores y personajes de Hollywood que hemos visto estos días tener que dimitir abandonarlo o retirarse no ahí está el presidente de los Estados Unidos que en términos de igualdad no es precisamente un rol en el que debamos vieron sino todo lo contrario

Voz 1 24:06 a él ese casi casi una caricatura aunque ese examen yo no sé cuantos otro pasarían esta mañana recuerdo vamos el de redacción que de las primeras manifestaciones que hubo en Estados Unidos como reacción a la llegada de de una trampa a la Casa Blanca fue precisamente claves mujeres fue la primera de las primeras y muy multitudinaria además nueve y veinticuatro ocho veinticuatro en Canarias el segundo asunto la crisis catalana de decía Pablo Simón antes de empezar seremos capaces de proyectar algo de esperanza sobre este asunto que nos ha preocupado y ocupado de manera muy intensa durante el último trimestre cuatrimestre del año y que cierra el dos mil diecisiete con todo abierto con una incertidumbre total Argelia hijo sólo con la evidencia de que hay un unos dos millones de catalanes que votan independentismo pase lo que pase y unos dos millones de catalanes que votan permanencia en España pase lo que pase

Voz 0247 25:01 sí yo la verdad es que es que la esperanza es lo último que debemos perder y menos en este tema no ha y hoy venía leyendo las últimas noticias veía que ahora ciudadanos no reclama la presidencia del del Parlament no incluso que Esquerra se había propuesto o proponía que fuera de Cataluña en como no pueden la verdad que pese a las críticas que algunos han vertido yo creo que deben ser ambas vistas como noticias positivas en este enfrentamiento no confrontación en la que estamos viviendo en los últimos meses y que se ha recrudecido normalmente en las últimas semanas y es el hecho de que siempre es decir todo aquello que suponga tender hacia una cierta transversalidad ideológica no ir romper con esa dicotomía entre independentistas y no independentistas en las escrito

Voz 1812 25:59 acciones catalanas será positivo

Voz 0247 26:01 eso nos ayudará sin duda a avanzar que para por ejemplo la presidencia del Parlament fuera de de Ciudadanos no oí el Gobierno estuviera en manos de los independentistas ya digo eso pondría una nueva tensión pero yo creo que estarían obligados a entenderse si quisieran que las instituciones de algún mando de alguna manera fueran avanzando y por tanto esa búsqueda de la transversalidad por poca que sea eh por dependiendo claro de quién sea de quién se acabe llega digamos llegando la presidencia o quién acabe teniendo a quién acabe estando en otra serie de órganos pero eso sí sin duda yo creo que ayudará a romper no ese muro invisible le porque no está en ningún sitio afortunadamente no no no todavía no tenemos ni muros ni ni vallas en Cataluña pero que ayude a romperlo y dar un pasito de un lado a otro icono empecemos a construir lo que pasa es que hay a mí me sigue preocupando muchísimo debo decirlo es que la la sorpresa que me ha generado de nuevo no debo decir que que el sobre todo el sector del señor pues amo no deja de darme sorpresas es el hecho de esta posibilidad de plantearse si previamente el el una investidura telemática pero no o bueno virtual porque la misma como sea pero ya no por el hecho que me parece absolutamente esperpéntico no sino porque fijaros que es una nueva muestra de que el derecho no le el ordenamiento jurídico las normas la Ley están como mero atrezzo porque tenemos unas normas conforme a la que toda la ciudadanía ha votado no es lo que se llama seguridad jurídica en eso es un los elementos claves del Estado de Derecho y del Estado democrático bueno pues ahora hemos Bota de resulta que como este señor con las normas actuales parece ser que no puede ser investido vamos a cambiar las normas no por tanto es un hacer de su capa un sayo el ordenamiento jurídico no sirve para tratar a todo el mundo por igual sino que el ordenamiento jurídico sea o se utilice se ha convertido en un instrumento que yo adapto a mis propias necesidades y eso es sin duda un fraude de democracia

Voz 1 28:10 no quería dejar enmarcado el segundo asunto ponemos publicidad volvemos

Voz 23 31:27 bueno en

Voz 0199 31:30 yo creo que tenemos que va a lo mejor tenemos que empezar a a modificar un poco los lentes con los que estamos viendo esta cuestión yo creo que la seguimos viendo como antes el veintiuno D como si nada hubiera movido yo creo que esa movido muchas cosas así que el resultado que arroja el veintiuno D no de manera inmediata pero en el medio plazo puede cambiar muy significativamente lo que está sucediendo en Cataluña sobre todo es que no queda más remedio que era la transversalidad no por ejemplo seguimos hablando del bloque independentista como si fuera una unidad de acción y eso ya no es exactamente así el bloque independentista lo digo tiene unas contradicciones que ellos están haciendo un enorme esfuerzo para que no afloren pero que antes o después van a aflorar porque antes o después va a haber que presentar un candidato antes otras pues va a ver que gestionar pues que por ejemplo hay ocho diputados de los cuales cinco están huidos tres están en prisión vamos a ver qué juego puede puede dar eso no la el es evidente que una una una una competición que se ha recrudecido entre entre ellos Cataluña o Puigdemont o el PDK todo lo que queda del PDK tierra eso pueden alcanzar una unidad ahora para presentar un candidato pero eso va a ser siempre una unidad y un equilibrio absolutamente inestable y por eso no sorprende tanto que está acepte con tanta naturalidad la decisión de Ciudadanos de no intentar siquiera la investidura no hay que recordar lo que dijimos de Rajoy cuando dice exactamente lo mismo no yo creo que un partido que ganar las las selecciones sean del color que sea en la situación que se tiene la obligación moral de intentarlo y más en este escenario donde se da por sentado una mayoría nacionalista que efectivamente sobre el papel existe pero que vamos a ver cómo se sustancia en la realidad por ejemplo ahora a agotar la mesa el Parlament es que hay muchos diputados que no sabemos si iban a poder votar ONU y cómo se va a constituir es que los no eso los números no salen bueno eso no es exactamente así usted no hace nada para que no salgan claro que no sale de la sensación de que ciudadanos que ha obtenido un resultado histórico debería optar por algo más que no sea el puro tacticismo de no yo no intento nada para no desgastar bien para que no se evidencie que para llegar a acuerdos con otras fuerzas voy a tener que hacer es decir cosas muy distintas a las que dice en campaña o incapacidad para de de altamente para llegar a acuerdos y poder constituir una coalición de gobierno no entonces en ese sentido a mí me da la sensación de que estamos todos un poco recuperados d'Uixó

Voz 1 33:53 en enero hay dos discursos dos dos Ipod

Voz 0199 33:56 decís que este demostraron equivocas la noche el veintiuno de los actores tienen que cambiar sus comportamientos la primera hipótesis hay una gran mayoría independentista que además ahora va a salir para defender las instituciones íbamos a dar un gran salto adelante no hay o la otra hipótesis hay una gran mayoría constitucionalista silenciosa que ahora va a movilizar porque esto ya no puede seguir así las empresas Abat pues no tampoco

Voz 1 34:20 el problema para infinito y esto es lo que hay que respetar claro

Voz 0199 34:23 pero se sobre esas dos certezas se han construido todas las todas las

Voz 6 34:27 no ya desde prácticamente esas certezas

Voz 0199 34:30 ya no es están ya no existe pero efectiva

Voz 1 34:32 a partir de enero tendrán que moverse tendrán que moverse y operar en el principio de realidad que es

Voz 6 34:37 suele ser incómodo pero suele ser lo único que agita cuando uno se enfrenta resulta por eso claro que es

Voz 0199 34:42 importante decir a nosotros oiga usted no puede seguir comportándose como si todo lo que ha dicho hasta ahora fuera verdad tiene que cambiar y adaptar sus hay una gran mayoría Independent no pero es que además ni siquiera hay ahora una gran unidad de acción acción está claramente en precario has quedan no me dan los no me dan los números para para intentar la investidura oiga es que usted tiene obligación de hacerlo

Voz 0247 35:06 puedo decir si a ver yo creo que la obligación no es tal porque estamos en un sistema parlamentario y no presidencialista y por tanto se puede decidir qué aritméticamente no da eh pues no me presento ya está no en todo caso sí que podría ser que Ciudadanos pudiera aprovechar esta oportunidad para presentar un programa transversal no es decir de ofrecer extender la mano decir bueno yo voy a hacer mi programa pero tengo en cuenta cuál es la situación política hay por tanto estoy dispuesto a ceder en esto es así

Voz 6 35:34 esto para donarán porque es todo lo contrario de lo que dice

Voz 0199 35:37 jo he hizo en campaña sí sí sí a lo mejor por eso

Voz 6 35:40 no lo hacen totalmente totalmente de acuerdo

Voz 0247 35:42 pero es que yo creo que están todos un poco igual no lo que ocurre es que efectivamente el como tú decías no cuando ACS esto tienes que bajarte de tu propio burro electoral no subir T bueno pues tirar con caballos y perros y lo que haga falta me refiero va a distintos vehículos seno pero pero en todo caso yo lo que creo que aquí que hay que tener en cuenta y lo que habrá que lo que debemos hacer no al menos la ciudadanía pasa es que yo creo que estamos todos un poco inmersos en la misma lógica es romper con el eje nacional imponernos hacer políticas porque va a ser a la hora de hacer políticas cuando esos acuerdos pum

Voz 1 36:18 cuál es e incluso puedan conseguir pero para hacer políticas hace falta que se constituya de que empiece la legislatura se constituya el Parlamento se tome posesión de los escaños del acta de diputada diputado haya un gobierno veremos veremos muchas cosas a partir de enero creo creo que os vamos a seguir sorprendida todo pero lo que está claro es que a partir del ocho de enero España y Cataluña no van a ser la única preocupación de la Unión Europea esto ya parece evidente que la locomotora Alemania lleva noventa y un día sin sin gobierno todavía no está clara la reedición de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas así que es posible en Alemania ojo en Alemanía haya repetición electoral por lo que veo es como en España y además sita días escritas Italia estará allá cuando volvamos el ocho de enero en plena precampaña para unas elecciones que se celebran con una nueva enésima ley electoral que obliga al ganador a conseguir mayorías amplias que ahora mismo no se ven en en el panorama político italiano así que incorporamos a la tertulia de esta mañana a la italiana este equipo a María Angela apagones a buenos días vemos que la incertidumbre ya no es patrimonio de nadie hablar de incertidumbre política hablar de Italia era sinónimo durante mucho tiempo han tenido sesenta y cuatro gobiernos en setenta años llevan tres primeros ministros en esta legislatura lo que pasa que estaba como cronista picado y ahora se enfrentan a una incertidumbre nueva no María Angela es una incertidumbre

Voz 1812 37:48 en Nueva porque gobiernos multicolor en en Italia siempre debido no estamos acostumbrado a las coaliciones quizá no las grandes coaliciones para las con a las coaliciones de muchos partidos si Iniesta de es eh los tres bloques no no parece que tengan ninguna intención de de sumar que son centro derecha según él quiere esa son el centro derecha que básicamente es Forza Italia

Voz 1 38:12 cosa que nuez no debemos decir centro derecha entonces

Voz 1812 38:15 por qué tampoco están tan unidos entre ellos e Forza Italia el partido de Berlusconi y luego está la Liga Norte de Salvini ir Salvini no tienen nada aclaró que quiera acceder a la liderazgo de la coalición a Forza Italia cuál es el punto que Berlusconi no se puede presentar porque tiene una condena por por la condena que ha tenido por evasión fiscal no está inhabilitado hasta dos mil diecinueve a la espera de la sentencia de la Corte de Estrasburgo que parece que no va a llegar a tiempo él estará en campaña de todas formas ni harán campañas ir baraja algunos candidatos entre ellos Tajani por ejemplo

Voz 1 38:57 Tajani ha

Voz 1812 38:59 es sí pero digamos que el que va a dar el ritmo de la campaña desafortunadamente parece ser otra vez este señor que que no se ha gobernado durante unos cuantos años no tiene ochenta y ochenta y tres

Voz 6 39:13 bueno os acordáis cuando repetimos selecciones aquí

Voz 1671 39:16 a que nuestra cultura del pacto estaba poco desarrollada y los españoles no sabíamos acordar etcétera pues parece que alemanes italianos Reino Unido también tiene lo suyo con Theresa May quiero decir la inestabilidad es algo crónico que está ocurriendo en toda Europa que es hasta cierto punto el como la desafección y el malestar político es más persistente que la recuperación económica es decir hemos ver en las cifras macro que la situación mejora pero algo debe estar pasando para que la los votantes Irán igualmente penalizando a los gobiernos fijaos que en Países Bajos en Alemania los que estaba en el Gobierno con buenas figuras macro seguían perdiendo votos y escaños no esto debería ser indicativo de alguna cosa en Alemania me interesa simplemente destacar más que el hecho de que hoy del ahora hay una negociación en la gran coalición de Llull

Voz 1 39:59 el hecho de que fracase la coalición

Voz 1671 40:01 Jamaica ellos intentan hacer un acuerdo con liberales verdes CDU CSU y fracasa por tres temas que son capitales la inmigración y el asilo en cambio climático y la integración europea es decir son los tres temas que no están atravesando a todos incluyendo por cierto Italia que también tiene una situación migratoria muy complicada que conecta con la inestabilidad

Voz 1 40:22 tres asuntos capitales para el partido de extrema derecha que está gobernando a Austria

Voz 1671 40:26 claro que que esa es otra evidencia por cierto corrígeme la banda tiene va a tener una polémica ahora porque querían hablar de doble nacionalidad con la sonda que tenía

Voz 6 40:35 colindante

Voz 1812 40:38 han hablado de conceder la nacionalidad a la a la población de habla hispana de la zona colindante efectivamente algo que evidentemente ha causado la la primera crisis diplomática entre los dos gobiernos

Voz 6 40:49 bueno no te has dado cuenta verdad de habla hispana no de habla italiana de no te hablan alemán además

Voz 1812 40:57 el de no me he dado cuenta de habláis hispana

Voz 6 41:00 les y Anton aparte de las exótica

Voz 0199 41:02 acción que puede producir el constatar que no somos tan rayitos como pensábamos que incluso a veces la política española marca tendencia en Europa no es que las cosas qué pasa en la política española no son tan excepto penales ni tan raras ni tan ni tan in it ni tan propias de eso que se dice ser español y que bueno pues que la política tiene estas cosas de todas partes yo creo que hay que relativizar hoy separa las dos cosas que están los dos países pues son dos casos muy diferentes no yo creo el caso en Alemania no es un problema de estabilidad en un problema de costes de oportunidad de la coalición va a salir nada más que ver el desgaste que está sufriendo los dos tanto Merkel como suceden las encuestas de las últimas semanas por el retraso

Voz 1 41:49 estamos grabando esto verdad para ponérsela en la primera semana de enero

Voz 0199 41:53 pues ya sabes lo que supone un economista es el que te explica por qué se equivocó con sus predicciones del día anterior pues su un politólogo lo mismo sólo que en lugar de Economía explicamos porque nos equivocamos en política el desgaste las encuestas acaban de publicar nueve es decir uno de cada dos alemanes espera que Angela Merkel no termina la legislatura ir en caso de que salga elegida renuncie para dar paso a un nuevo liderazgo en su partido el caso el desgaste de sus dentro un partido ya por sí muy desgastado es tremendo no pues yo creo que no habrá Gobierno de coalición o facilitará un gobierno de minoría de el del partido Angela Merkel yo creo que la prueba es la tranquilidad con la que se lo están tomando y los plazos tan relajados que se están dando no empiezan las negociaciones ahora a la vuelta de vacaciones tanto que decimos que España se paralizó todo por las vacaciones bueno para que en Alemania también el caso Italia sí que yo creo que es más más definitorio que son escenario de una enorme inestabilidad pero ya no sólo entre bloques sino dentro de los bloques lo explicaba muy bien en la derecha el guirigay en la en la derecha extrema porque de de centro derecha

Voz 1 43:00 el hombre de llevarle diciéndonos a loft a esa coalición

Voz 0199 43:03 claro es que en este momento los la la Liga Norte y el y el Forza Italia en intención de voto apenas los separan dos otros puntos es decir en la Liga Norte no no tiene porqué cederle ni mucho menos el liderazgo de la coalición a Forza Italia no y ahí hay un problema importante que es que además el gran inspirador de una las Fuerzas que es Berlusconi pues está hora de juego en fuera de juego por sentencias judiciales no yo creo que el problema no es tanto que se pueda dar una mayoría o una minoría por encima cuarenta que se puede dar sino hacia dónde se va a inclinar esa mayoría porque todo indica que si el resultado que era como dicen las encuestas el movimiento cinco cinco ustedes ya ha demostrado que su capacidad de pacto es nula y que además es una estrategia y al final que te queda te queda una opción que es una coalición entre la derecha extrema un partido Demócrata italiano de Renzi que está girando de una manera yo creo muy alarmante hacia la derecha lo cual sí sería yo creo que un país como Italia extraordinariamente preocupantes porque Italia es el síntoma de lo que lo más grave que está ocurriendo ahora una Europa que parece que no es tanto que ganen nuevo suba o baje en determinados partidos sino como la agenda de la derecha extrema Se está convirtiendo la agenda pública

Voz 1 44:18 no se ha normalizado no

Voz 27 44:21 las dos sistemas sus discursos sus

Voz 0199 44:24 soluciones las que en torno a los colegir a todo el debate la la inmigración las soluciones a la inmigración el discurso agenda pública

Voz 6 44:35 claro de los programas del resto de los frena además no los frena todo encontrarlo luz legitima ya los institucionalizar porque sobre que debatimos debatimos sobre las soluciones que proponen la derecha extrema sí sí es cierto pero los Schulte en el último año sobre

Voz 1812 44:52 todo con las medidas que han tomado que han en el frente a la izquierda han sonado muy mal evidentemente para abordar por ejemplo el tema de las llegadas de los inmigrantes desde Libia e ha frenado un poco eh por lo menos a nivel de debate público toda la crispación que había toda sobre todo el discurso sobre la en vacío invasión de los de los inmigrantes si bien es cierto que luego por ejemplo esta misma a oleada de de de sentimiento antiinmigración ha hecho que por ejemplo no se aprobara uno de las leyes más importante de esta legislatura era el sol y no dar la ciudadanías a niños que han nacido y crecido en en Italia y que no conocen a otro país que Italia otro idioma que el italiano pero hay una variable que puede determinar los próximos meses es ventiló ni un hombre que no se esperaba tener en mente era uno de los ministros otro

Voz 1 45:54 lo héroe por accidente otro accidente efectiva

Voz 1812 45:57 mente Ike tiene sorpresivamente una un índice de popularidad bastante más alto que a sus antecesores en en otras circunstancias bastante mejores lo que pasa es que porque digo que puede ser una vía variable bastante importante porque de no haber una un cuadro como no creo que lo habrá claro para la formación de un gobierno de cara a la posibilidad de repetir elecciones creo que se explorará la vía de repetir un yen tilo en Ibiza algo que por ejemplo Berlusconi no ha descartado como una opción posible ir

Voz 1 46:38 ah perdón aún en Ibiza es que se quede en funciones que se que

Voz 1812 46:42 en funciones durante un tiempo o que reciba otra vez su mandato por parte del presidente

Voz 1671 46:47 como ya ocurrió con el presidente de la república Napolitano cuando no hubo acuerdo para reemplazar de la República ese dijo más vale el que ya tenemos

Voz 6 46:54 que al menos es alguien de consenso efectivamente

Voz 1812 46:58 incentivó ni puede que tiene una una cosa es muy buena que es un candidato de consenso porque no molesta a nadie en el fondo y ha sido lo que lo que es preocupante de Italia e es que él no han conseguido que la eh hacer valer lo que han hecho en esta legislatura que ha sido mucho a pesar de todo a pesar de haber tenido tres primeros ministros o recuerdo sólo las uniones civiles que el testamento vital que son dos de las últimas

Voz 1 47:28 Pablo hay una diferencia con entre Italia y España todavía ahí es que hay alguien a quién votaría en las derechas y las izquierdas

Voz 6 47:34 lo que veo bueno muy a la fuerza pero lo haría vamos a hacer una pausa tenemos una despedida de año especial

Voz 18 47:42 si no

Voz 2 47:48 los viernes no My Lol ya saben que yo soy sustituto cuando se encuentra el mejor cómplice

Voz 28 47:57 sí porque soy una mujer

Voz 2 48:00 enamorada no pero bueno

Voz 6 48:03 pequeño te tenían que haberla Un Pablo guantazos

Voz 2 48:08 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega hola buenas noches

