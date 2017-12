Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 1727 00:11 son las diez las nueve en Canarias a esta hora comienza la reunión del último Consejo de Ministros del año después va a comparecer Mariano Rajoy ante los periodistas un último consejo en el que entre otras cosas se va a aprobar la subida del salario mínimo o la regulación de las licencias para los vehículos de transporte con conductor amplía Adrián Prado

Voz 0019 00:30 si las llamadas licencias VTC con esta nueva regulación se va a crear un registro único a nivel estatal en el que habrá que inscribir todos los servicios antes de su realización de esta manera se garantizará que los vehículos con autorización VTC sean contratados evitando la captación de viajeros en plena Cayo aeropuertos y estaciones de tren una de las grandes quejas del sector del taxi pero también va a aprobar la subida del Salario Mínimo del cuatro por ciento en dos mil dieciocho hasta los setecientos treinta y seis euros al mes un acuerdo que Rajoy y los agentes sociales firmaron el martes en La Moncloa y la subida de las pensiones que será como mínimo del cero coma veinticinco por ciento también un aumento de un cinco por ciento del umbral mínimo de dependencia hice dará luz verde al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica Innovación dos mil diecisiete dos mil veinte

Voz 1727 01:13 de un juez de Badalona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido como presunto asesino de su mujer el día de Navidad en Sant Adrià del Besòs esta mañana la fiscal especializada en violencia de género Inés Herreros ha pedido ha exigido aquí en Hoy por hoy más medios para frenar los crímenes machistas Antonio Martín buenos días

Voz 4 01:33 buenos días Pepa Inés Herreros que pertenece a la Unión Progreso

Voz 5 01:35 esta de fiscales defiende que se incremente la protección de las mujeres antes de que se decrete en órdenes de alejamiento y exige también un compromiso mayor por parte de los políticos

Voz 6 01:43 la protección de la que venir antes porque cuando la protección se produce en el momento de la denuncia efectivamente el riesgo se dispara porque es que no tenemos esencial no tenemos una bola de cristal lo que necesitamos son especialistas y está previsto que en el año dos mil cuatro pero es que no está apostando por eso no se toma en serio porque no se quiere destinar recursos no se quiere destinar medios económicos para ello es muy difícil luego que lo jugado nos encontremos con esa suerte de situaciones tan terribles y tan tremenda ajenos están haciendo que nos diéramos la mano a la cabeza porque es que esto es imparable y un año tras lo que se está produciendo lo mismo

Voz 1194 02:13 una docena de personas han muerto en el incendio

Voz 5 02:15 odio de un edificio en Nueva York el alcalde de la ciudad ha reconocido que este ha sido el peor incendio en esa ciudad en los últimos veinticinco años es Bill de Blasio

Voz 2 02:23 tres es de FAES

Voz 7 02:26 este es el peor incendio que hemos visto en esta ciudad como mínimo en el último cuarto de siglo en base a la información que tenemos en este momento doce neoyorquinos han muerto incluido un niño de un año de edad y hay otros cuatro heridos críticos que están luchando por su vida la búsqueda en el edificio continúa por lo que aunque sea terrible informar de la muerte de doce personas es posible que haya más víctimas

Voz 5 02:50 sumamos que treinta y dos personas han llegado a Melilla esta mañana a bordo de una patera semihundida es la sexta embarcación de este tipo que llega este mes a la Ciudad Autónoma diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid la gente de la

Voz 1434 03:05 también en la capital el Gobierno de Manuela Carmena asegura que Madrid se refuerza como motor económico de España según sus datos todos los indicadores desde la inversión extranjera al empleo pasando por la confianza empresarial de los consumidores han crecido y mejorado con Ahora Madrid Jorge García Castaño delegado de Hacienda

Voz 8 03:22 pues un incremento de la población de cuarenta mil personas un incremento del producto interior bruto el tres coma tres por ciento crecemos en población activa en en afiliados a la Seguridad Social más que la comunidad temas que el Estado y además las cifras de turismo de traficado aéreo de inversión extranjera están demostrando que que la ciudad es muy potente económicamente que estamos en un momento de expansión y de crecimiento de la ciudad

Voz 1434 03:42 Laila la mujer de treinta y cuatro años que reclama un alquiler social tras perder la casa que ocupaban Alcorcón se va a reunir hoy con responsables del Ivima desde el pasado día veinticinco no cuenta con la ayuda del Ayuntamiento a pesar de que se comprometieron a sufragar los gastos a ella y a sus tres hijos hasta que llegara la solución

Voz 9 03:59 yo no pido que me den ayuda económica no pido comida no pido ropa no pido nada pido un alquiler social que la y la pueda pagar llegar a fin de mes con sus hijos nada más que hay mucha gente que está como yo por eso la y sale a hablar para que esta gente no sufre es lo que se ha hecho

Voz 1434 04:16 en el hospital de La Paz sigue ingresado estable el niño de tres años que ayer fue atacado por varios perros de la raza bull terrier en la finca de un amigo de la familia en El Molar el pequeño llegó al hospital con heridas graves los animales le habían arrancado las dos orejas tenía una mordedura en la pierna y heridas también aunque menos graves en la cara ingresó estable en el hospital y no se teme por su vida y hoy se celebra el último Consejo de Gobierno del año en el que la presidenta Cristina Cifuentes va a hacer también balance de su gestión se espera también en la rueda de prensa posterior quede las primeras declaraciones

Voz 10 04:48 abren la imputación de toda la cúpula del Canal de Isabel II en dos mil uno en el caso Lezo

Voz 5 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 11 05:21 buenos días

Voz 1995 05:21 el su último viernes del año se acaba el presente llegue irremediablemente el futuro el futuro Nos guste o no es el lugar donde vamos a vivir y eso será siempre así será así a pesar de lo que votamos muy buena siguen escuchando hoy por hoy estos últimos días del año de los que se hace balance de lo vivido estos últimos meses me gustaría señalar que en España el milagro no es haber conseguido construir entre todos una sociedad avanzada como la que tenemos aquí el verdadero milagro es seguir vivos como colectivo los españoles nos destacamos por no desperdiciar ni una sola oportunidad en poder desperdiciar una buena oportunidad nuestra clase política aparece vivir medio asustada por la cantidad de cosas que pasan sin su permiso pero en fin que nos quiten lo bailao aunque tenía yo un amigo que decía siempre no no que no nos lo quite así que si no tienen ustedes inconveniente una nueva tradición es una nueva tradición

Voz 1194 06:14 no ha sido fácil sencillo pero no ha sido imposible acabamos el año que es mucho más de lo que muchos pueden decir acabamos pero mantenemos intactas las ganas de siempre de las ganas de llegar al fin de semana con la conciencia tranquila y los ojos entre cerrados ahora que tenemos a era perfecta ahora que conservamos los equipos ático restos de lo que en su día fue un aspecto extraordinario ahora es el momento de descansar sin sentirnos culpables créanme cuando les digo que son los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco las diecisiete minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 3 07:58 ha agregado que deseaba toda la batería mecánica de

Voz 1194 08:07 Raúl buenos días buenos días Toni mira yo tengo que asesinó sincero bueno Arias entere buenos motivos hoy no necesitar no necesito pero nos vamos de vacaciones pero siendo los últimos de año siendo es es bien claro estamos así que adelante pero yo lo que es bueno yo abogo pero aún así necesitamos para otros cinco motivos para que otros sigan viviendo así que no tiene número cinco

Voz 12 08:34 por qué sitio realizaron mensajes que te llegaron a guasa como esta versión del despacito con ronquidos para porque hoy hacemos el resumen de los mejores peores vicios del año en el Whatsapp muy de Sergio

Voz 1194 08:50 pero es como hay que dice don para reflexionar sobre lo que estamos ha tenido el motivo número cuatro

Voz 12 08:58 por qué hoy nos visita una mujer que como directora de informativos de Antena tres que fue vivió este momento mítico en directo

Voz 3 09:04 pero esto qué es fuentes no pero exactamente no

Voz 1194 09:07 madre mía qué carácter estará con nosotros Gloria lo

Voz 12 09:10 humana para presentarnos su libro juegos de poder Guinea hablamos el libro esto lo vivió motivos número tres porque en lo que llevamos de temporada Javier Limón no está descubierto a casi una decena de talentos de la música que juntos todos ellos sumarían así

Voz 1 09:25 ah

Voz 12 09:29 si te acostumbras incluso juntos no suena mal hijos ir desgranando uno a uno para hacerlo no está Play Reed Liz de referencia la afluencia de viernes antiguo número dos porque él tiene no lo es todo en la vida

Voz 15 09:44 María Guerra será bueno pero a mi me gusta la chuletón

Voz 12 09:48 claro que sí María Bultó y a pesar de eso hoy vendrá explicarnos las películas de la historia tiene que fueron las primeras en nada

Voz 1194 09:55 Star Wars Agus si bien pero ahora número uno lo eh

Voz 12 10:00 si finalmente motivo número uno porque éste será Toni Garrido al acabar el programa de hoy

Voz 16 10:09 porque es una semana de vacaciones

Voz 12 10:11 ese para el sí que es un buen motivo para seguir viviendo

Voz 1194 10:16 gracias Raúl placer como siempre aunque le pasa a Bono el de U2 no el de Castilla La Mancha que en España siempre hay que hacer esa precisión

Voz 17 10:25 bueno yo creo que hay que hacerlo porque es abre abre la posibilidad de malentendidos no hombre este Josep como los británicos el mundo en general tienen una relación de amor odio con con Bono

Voz 1194 10:36 es bueno en general todo aquel con sensibilidad

Voz 17 10:41 me voy a callar vale déjalo ahí yo te te en una entrevista de Rolling Stone emblemático Revista de música

Voz 1194 10:49 ya no es propiedad del fundador vendió un fondo inversión privada

Voz 17 10:52 exacto correcto como no tienen que pasar con todo en en esta entrevista Bono decía que que estuvo a punto de morir no durante la entrevista pero grabando su último disco no dice pero sus frases muy curioso explica

Voz 1194 11:09 que en muy Eric Matti con tres unir dentro de extinción de extenso que eso es la laca que es que es que es exactamente extinción evento momento de extinción pues ha dejado a mucha gente

Voz 1995 11:24 que no quiero darle demasiada importancia bueno claro como no te explicas de da más importancia todavía pero los amantes de la buena música no

Voz 1194 11:31 bueno como tú bloques ex novia dieciocho larga vida Bono Canarias eh seguir Rosa Márquez buenos

Voz 18 11:39 hola qué tal va la mañana aquí estamos de nuevo con buenas noticias para de

Voz 19 11:42 en dos mil diecisiete y dar la bienvenida a dos mil dieciocho

Voz 18 11:45 el nuevo año lleno de fabulosos propósitos pero también con muchas comidas cenas fiestas y todo tipo de encuentros con la familia y los amigos en torno a la mesa int como lo que tú quieres es disfrutarlos intensamente el Corte Inglés te sorprende un año más con todos los sabores y delicias de la Navidad les de ideas para recibir el nuevo año aprovecha estos días para hacer las mejores compras de alimentación con precios y descuentos tan deslumbrantes como estos roscón de Reyes con nata El Corte Inglés pieza de ochocientos gramos por sólo once con noventa y nueve euros así el kilo te sale a cuatro con noventa y nueve euros es decir la segunda unidad sale a seis euros sólo hasta el treinta y uno de diciembre no lo olvides además todo el salmón ahumado la balinesa de peso fijó segunda unirá al setenta y cinco por ciento de descuento la caja de bombones Godín sacó de treinta y cuatro unidades en el club del gourmet Sarrate costará treinta y dos euros hay muchas más propuestas deliciosas para saborear hasta el cinco de enero en feliz dos mil dieciocho de El Corte Inglés lo Marsé es todo por hoy por este año os espero el lunes estrenando año feliz dos mil dieciocho en nombre de El Corte Inglés

Voz 20 13:03 eh

Voz 2 13:08 oyente de la SER escucháis

Voz 18 13:12 la estación Rat Jodie Foster

Voz 21 13:13 ahora a J de misiones Radio Barcelona

Voz 10 13:19 con esta empezó la Cadena SER África muchos años pero no fue tan fácil la costra que quieres decir la frase la agitación Radio difusor a J I emisiones Radio Barcelona salió a la primera mitad

Voz 21 13:31 breve a esta acción ratio dispuso hora

Voz 2 13:35 mira eh

Voz 21 13:36 uno ha visto de misiones J ha visto todo da igual a esta acción J si ratio difusor a uno Barcelona para tres la estación J I Sí pero J Radio veces pero da igual sobre los inicios de la radio

Voz 12 13:57 no pero no lo hizo lo primero

Voz 1194 14:00 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustar

Voz 21 14:05 uno uno la alguno de emisiones

Voz 22 14:19 si quieres estar el día en el deporte escuche a ser deportivas cuenta que es la más arrancamos y una hora

Voz 23 14:25 Canio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos Engracia ponernos como más opone por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TDT es decir la tele nuestros enlaces en la Red

Voz 22 14:35 eso la web tres W punto donando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde para Deportivos Francisco José D

Voz 1194 14:52 dado

Voz 2 14:56 a vivir que son dos días sábados y domingos desde las ocho de la mañana las siete en Canarias con Javier del Pino corren nuevos tiempos

Voz 24 15:04 vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 25 15:14 abrimos la ópera una nueva Sergi la queremos un recorrido musical por las ciudades que inspiran las principales óperas de la programación del Teatro Real de Madrid el Liceo de Barcelona nuestros días claros serán Mariela Rubio y Rafa Bernardo señoras señores ajusten bien el volumen y prepárense para un viaje musical inolvidable abrimos la ópera todos los episodios en Podium podcast punto com con la con la porción de Endesa

Voz 2 15:48 el viernes Azcona Dalí José Vicente Dorado nos dieron este paso

Voz 26 15:53 el lugar más acogedores la Plaza Mayor larvas interesante te Montoro varada perfecta igualada éramos Linaza eh al lado de la iglesia de San Bartolomé de las Casas Consistoriales que el antiguo palacio todo el mismo todos

Voz 2 16:05 mejor dónde iremos esta semana quedamos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder son dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil ha acudido a primera hora con una orden judicial

Voz 1194 16:25 a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias volverá catorce José Antonio Marcos la decisión no es firme

Voz 3 16:33 a medida que ha ido avanzando la mañana ahí lo tomando cuerpo

Voz 1995 16:36 Nos también en Hora catorce puntos

Voz 3 16:38 penas eh

Voz 1995 16:44 en tan sólo dos días se acaba dos mil diecisiete y seguramente de aquí a entonces de escucharán toda clase de resúmenes del año cree que la mayoría siendo deben de interesantes pero ninguno será como el que van a tener la oportunidad de escuchar aquí en estos instantes porque lo que les proponemos es sintetizar dos mil diecisiete a través de los mejores vídeos y audios Deus su Whatsapp si es que han llegado buenos vídeos y audios a su Whatsapp es el hijo es muy dificil estatal

Voz 3 17:13 estoy encantado

Voz 1194 17:16 el acento haciendo mío o el tuyo tu nombre de arriba esta entero entero

Voz 24 17:23 llega a Whats App Wi di

Voz 1194 17:31 Kevin me sale con más de Milwaukee alada Sergio Castro

Voz 1995 17:37 termina el año actuemos en consecuencia y le veremos mira yo tengo ahora mismo doscientos veinticinco megas

Voz 1194 17:45 de lleno de basura de Whatsapp

Voz 4 17:48 que hay que vaciar que evolución va

Voz 1194 17:50 con limpiando corrían es de

Voz 4 17:53 enero del entonces recién nacido dos mil diecisiete cuando a quién no le llegó salvo Atom que no atiende tecnológicamente a cualquiera de sus grupos de guasa este vídeo cuyo Llodio vamos a reproducir ahora estamos en plena cabalgata de Madrid y en medio de la polémica vinculada a la organización de este acto como a cualquier cosa que organiza la alcaldesa Carmena cuando en un directo televisivo locutor con ganas de venganza sediento de sangre decidió proceder el ajusticiamiento con el arma de la historia lástima de tiro en el pie color

Voz 3 18:20 según muchos de Podemos que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmena horas de olvido

Voz 1194 18:32 unos idiotas porque no tarde o temprano cuando eres idiota

Voz 4 18:37 bueno mira de cara a dos mil dieciocho es muy importante que cuando finalmente llegue el frío pero el frío de verdad ahí tengamos no sé qué poner cadenas a nuestro vehículo acorralados como estaremos quizás un día por la nieve pensemos que pensemos el sprint vital que a finales del mes de enero de dos mil diecisiete sufrió el protagonista de este vídeo y es importante atender a esto porque conviene que no nos pase lo que a él no sería bueno

Voz 2 19:01 no lo controlan el lo difícil que lo hace mucho tiempo que no conllevará el mejor costado mucho

Voz 21 19:07 viendo las restricciones los

Voz 1194 19:19 se vino abajo y no pudo la presión la las cámaras de la televisión luego cuando lo porque no sabe si es bueno

Voz 4 19:31 déjame que no merecemos a América Latina buena fuente de audios y sonidos dignos de ser despedidos en esta sección mes de febrero al menos a mí me llegó entonces Cumbre Iberoamericana de educación estamos ante un evento regio componentes sólidos todo marcha como una lo esperado un poco aburrido hoy demasiado previsible hasta que uno de los especialistas toma la palabra ahí dice esto

Voz 27 19:49 existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer el síndrome Alzheimer será en aquellas personas que estudiaron mucho que le dieron mucho y uno de ellos son los profesores no estoy en contra de nada quizás el síndrome Alzheimer lo tengamos a los setenta o lo tengamos a los daños pero va llegan en algún momento

Voz 4 20:06 B encuentro muy científico no no aparece en el vídeo se ve a borra va a cobrar ya no bueno ruega el fútbol nunca no los dejará solos en esta sección lo sabemos fue muy sonado un audio que se liberalizó enseguida y que tenía como protagonista al ex jugador del Barça Guillermo Amor amor como muchos otros jugadores que dejaron de serlo decidieron probar suerte en el extranjero como entrenadores no se fue cerca terminó asentándose en el banquillo de la de la ida Unite en Australia y fue al final de un partido de su equipo cuando a pie de campo en una entrevista en inglés cosa que en Australia suele pasar así pudimos asistir a esta conversación que es como para no olvidarla

Voz 2 20:40 Temas vista hoja que baña

Voz 28 20:43 yes urbano el que Pelegrín ambos ojos dificultades de res Solis mis padres bueno es su Juan cubano de Ball of the City Utah puso federalista Sitting hay ahí dentro de Citi Willy Coves no de de cada ahora por tanto de aguas falleció

Voz 1194 21:12 la yo estuve somos muy listos me ahora vete tú a entrenar Adelaida después del partido con la Virgen What I pide Unió What the wall

Voz 4 21:23 no es fácil no es fácil y además lo voy a decir voy a decir una cosa hay mucha fama de que los españoles nos inventamos el inglés vale de acuerdo en no hay nada que decir pero si ellos cómo hablan los anglosajones el español tenemos una muestra la tenemos sin duda en el pasado mes de abril Justin Bieber decidió internacionalizar a Luis Fonsi ya su despacito y a partir de entonces todo el mundo empezó a cantar en todas las partes del planeta esa canción pero como la cantan ellos empecemos el

Voz 18 21:46 echando a Justin Bieber y luego a los anónimos

Voz 4 21:49 dándose por delante machacando violando triturado lo más español

Voz 29 21:53 se va a decir nada Ana grabará Bari bávara

Voz 24 21:59 le va a decir

Voz 30 22:04 así Campa

Voz 1194 22:10 lo que ocurre es sencillamente fantasear anglosajón para cantar así esto pero yo estoy las te manda Juan varios ejemplo derbis bueno hay uno que a mí me este lo borro que agotó

Voz 26 22:23 las aves que se pudo Cendoya que todavía me queda venga dale

Voz 4 22:28 bueno me gusta mucho este abril de dos mil diecisiete Semana Santa me llega esta insólita maravilla el mundo de las saetas es Tom dolor pasión desenfreno fe desatada desde un palco en una mujer SAE quizá una procesión hasta que algo pasa en su interior

Voz 1194 22:43 Vista quizá es un verbo que me acaba de inventar

Voz 4 22:46 a ir es balcón acaben ante el sostenerlo acaba interesando cosas extrañas y ahí la acaba pasando

Voz 1194 22:51 no

Voz 14 22:51 co

Voz 31 22:59 co co

Voz 14 23:05 oh

Voz 32 23:07 ha ido

Voz 33 23:09 adiós con sí

Voz 1194 23:17 al cierre está bien ha pillado un poco el tiene sobre eso no se hombre lo mejor del año no sé que esto fue para deja de Tom como es la magia la Roy que estoy haciendo el del Windows del ordenador cuando pruebas a borrar como no tenemos el efecto lo estoy haciendo indirecto mira vive borra uva o es que la decía hoy en día consigue que algo

Voz 4 23:47 dos becarios de venga bueno pues el ul tema me voy a decantar por lo último de estos días me parece que es bueno y quizás sea justo terminar con Simoni Silvia Simoni Silvia son los apóstoles del del monte

Voz 1194 24:01 qué qué hicieron con el Rey Silván charro

Voz 4 24:04 no estén muy bueno e Silvio y Simón ya saben que son los apóstoles de las hipotecas a plazo fijo y a mí me ha llegado esta semana aparatos

Voz 1194 24:12 siempre aflora el Sepla plazo fijado

Voz 4 24:15 este Whatsapp que explica bien la situación

Voz 34 24:18 no bajar ya sólo nos queda a subir por supuesto

Voz 3 24:25 ya

Voz 1194 24:34 si si este país no no es una potencia mundial es porque ponemos foco en lo inútil si pusiéramos a toda la gente que está ahora con Internet haciéndome fabricando canciones llevas pusiera foco en descubrir la vacuna alcance esto ya estaba resuelto hace tiempo este muchas más cosas pero la carreras espacial si fuera por exceso y se Sergio gracias Estero Bengasi cuartel ahorramos yo me quedo aquí empieza a generar Bashar disparando tú vengas montada una Niteroi

Voz 26 25:02 muchas gracias amigos por arraigo otras otra vez es cierto

Voz 11 25:12 Monkey querido eh

Voz 14 25:28 ah sí

Voz 11 25:33 si esto

Voz 35 25:42 en cuanto compares precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios de El Corte Inglés que incluyen no montón de ventajas por ejemplo tiene un secador de pelo Dyson supersónico ahora trescientos cincuenta y nueve euros con regalo de un estuche especial incluye

Voz 22 25:58 Temas financia la en los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en el corteinglés ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 26:29 sí

Voz 3 26:34 estas navidades los amigo

Voz 2 26:37 el poder bajar la tele por favor de ampollas Uteca en las nueve de la noche anormal Cos por favor perdón normal a fue el baño como les voy con todo el abuelo tú no he Félix Cárdenas

Voz 17 26:55 cada uno celebra el fin de año como quiere o como puede Diego e Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algún músico por ejemplo de George Harrison el club de los acordes el fin de casi toda este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias por la no

Voz 2 27:20 si el club de los acordes abre sesión DJ un repaso de todas las músicas bailables un manual de cómo pinchar en Nochevieja un poco de todo a partir de las tres de la madrugada a las dos en Canarias El club de los acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 36 27:43 experiencia yo creo que es lo que ha cambiado en el mundo de los cruceros ha sido la socialización pero sentido de la orientación situase hacia el norte deja por detrás el Duomo hacia la derecha en dirección norte ahí ya sabe que en Venecia Piazza solamente

Voz 2 28:00 nunca en el mismo sitio Paco Nadal buenas tardes

Voz 12 28:02 hola qué tal muy buenas tardes de los viernes Carles Francino

Voz 3 28:10 abre la terna de los días con Paco Nadal cadenas

Voz 18 28:19 las imágenes desagradables

Voz 1194 28:21 publicará en la web de la Cadena SER cuando añadan información

Voz 25 28:24 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 20 28:34 sí

Voz 24 28:38 todo y me encanta es lo que quería es súper yo te lo digo de verdad lo voy a usar ya mismo etiquetas fuera yo estoy regalo a la basura

Voz 37 28:44 por primera vez en la historia de la Navidad Ésta será una reacción sincera consigue con AENA el regalo que deseas elige lo que más te guste de las tiendas y restaurantes del aeropuerto sacan una foto y comparte la con el hashtag muy lista en I tu ubicación más info en a punto es

Voz 2 28:59 un estudio reveló que somos unos de los países que mejor acepta la cercanía de es que aquí en España

Voz 22 29:04 personal se conquista con achuchones el barco

Voz 2 29:06 Tomás lleno mejor curioso en Coca Cola queremos que esta Navidad sigamos conviviendo dieciséis Antonelli para sí

Voz 3 29:13 porque aunque estamos más cambió

Voz 38 29:22 yo celebro tu celebradas el PP Evra en Hipercor y supermercado El Corte Inglés celebramos todo acabas con las mejores ofertas roscón de Reyes cono sin nata segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento Hipercor y supermercado a El Corte Inglés feliz dos mil diez

Voz 39 29:44 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 29:47 con Toni Garrido vamos a entrevistar a una de las periodistas más relevantes de nuestro país la directora de informativos que más tiempo ha pasado al frente de una televisión desde dos mil tres hasta dos mil dieciséis en Antena tres

Voz 24 29:58 publica ahora una novela poder son las

Voz 1995 30:00 es el periodismo en ellas adiós de de que fuerzas oscuras y siniestras personajes que están poniendo en peligro el periodismo no será usted uno de ellos Gloria verdad no cara porque sin ganas tarea haya sí de dejar una casa tan seria una técnica maravillosa cerrarse dentro del ataque a la hora de hecho alguien seguro

Voz 40 30:24 bueno probablemente pero no sería la práctica más

Voz 1995 30:27 gente Iñaki Gabilondo Carlos Herrera lo digo para demostrar y para hacer constar su su su notable presencia en el mundo egoísmo presentaron este libro y ahí no solamente utilizábamos el poder de de de los medios sino el poder de de la amistad no está nada mal rodearse de buenos amigos a la hora de presentar buenos amigos como esos a la hora de presentar un libro un libro como éste haciendo periodismo uno debe tener enemigos y lo hace bien

Voz 40 30:52 bueno yo creo que haciendo periodismo no hay que temer ni a los amigos y a los enemigos lo que hay que hacer es cumplir con el rigor que se les exige a un periodista si luego te encuentras enemigos por el camino bueno pues tampoco tiene que ser ese tu objetivo el objetivo sin formar bien y desde luego no manipular a la opinión pública alguna cosa que por cierto ahora algunos sí que practicar

Voz 1 31:21 bueno

Voz 40 31:21 estoy siempre pero ahora con mucho más peligro

Voz 1995 31:24 sí porque ahora parece como más evidente esconder la mentira dentro de la verdad claro uno tiene una un poder extraordinario para poder decir lo que quiera sin tener ningún tipo de de pruebas de ni nada que es lo sostenga pero a tiempo también se da pareciera que tenemos caer la piel más fina que nuestra ofende absolutamente todo Cirque es momento extraño

Voz 40 31:45 bueno lo que pasa es que cuando se hacía periodismo en analógico vamos a llamarlo así pues los medios evidentemente eran limitados y sobre todo en tiempos de Ciudadano Kane por ejemplo pues será la prensa y a la pensar siempre hemos tiene mucho respeto porque lo que se escribe escrito queda el problema es ahora cuando quién quiere Mani Clarke como este protagonista de juegos de poder como este Marcelo ruso hoy en día tiene a su disposición y todo es un oleaje qué puede circular de las redes a las portadas de las portadas a las tertulias de la televisión de ahí a los programas de la radio y vuelta a empezar y entre medias bueno pues sí perjudica la reputación de una empresa si obliga a ser a un actor político a tener sé que explicar de un bulo o de una mentira pues al final claro es una cosa absolutamente perversa idea te diría que muy inquietante esto puede pasar bueno pues ahí te dejo la reflexión

Voz 1194 32:47 las leyes pero esto es ficción estas

Voz 40 32:50 pero también es cierto que yo digo que esto este libro Toni yo no lo podría haber escrito hace veinte años todavía no había vivido había visto había conocido había tratado

Voz 41 33:01 eh hay que tener un poco de de de

Voz 40 33:05 bagaje en general para eh ceñirse por lo menos a realidades y a personajes conocidos otra cosa es que eh luego claro lo aficiones evidente porque la novela es un género maravilloso para llegar a a muchos lectores que además es lo que me propusieron aceros eh es decir que esto me llegó así dije bueno lo pensé porque a poner negro sobre blanco a un personaje tan malvado también es eso son ganas también eh pero dije por qué no porque no porque esto lo podemos convertir en una defensa de la verdad que al final es lo que he pretendido y esa es la primera páginas del libro

Voz 1995 33:48 la ficción resultaría ser uno de las grandes defensores de la realidad de hecho sin la televisión probablemente es mucho más fácil de entender muchas de las cosas que ocurren nuestro entorno que han ocurrido o incluso reflexione sobre el futuro hoy se estrena es la cuarta de Blakney hijos no una a una serie quiénes plantea el futuro nos guste o no muchas dosis de ficción lógicamente pero plantea un futuro razonablemente cree no sería entonces la gran defensa gravera estaría la ficción y a eso se dedicaría a las portadas de la mayoría de periódicos de este país

Voz 40 34:20 bueno es que ahora es muy difícil ya distinguir entre la realidad la distopía lo que es ficción lo que es verdad lo que es manipulación es cierto que vivimos en ese oleaje que antes decían hemos y bueno lo estamos viendo con noticias tan sorprendentes como las que estamos viendo en Cataluña por ejemplo dice es hasta qué punto es creíble cualquiera de las cosas que leemos en los periódicos bueno pues sí lo es señores esa hay quién se adelanta hay quién está diciendo que esto es lo que va a venir pero es que al final viene yo creo que los periodistas cuando hemos vivido como en tu caso en el mio cerca de las noticias cerca del poder viendo algún comportamiento como te decía antes inquietante

Voz 41 35:07 no eh hemos podido todos conocer pues al final eh hace portadas que pueden parecer que superan la realidad pero no eh el el libro

Voz 40 35:20 lo que tienes entre las manos esté juegos de poder no supera la realidad la realidad de algún personaje puede ser desde luego absolutamente similar a la que se describe aquí

Voz 1995 35:33 la novela comienza con el sórdido asesinato me ate de los medios de comunicación Marcelo ruso sus protagonistas son son precioso yerno la directora de los servicios de inteligencia encargada de esclarecer su muerte una madame que guarda muchos secretos matones políticos corruptos periodistas serviles parece que así

Voz 17 35:50 el matrimonio de verdad que caso lo parece pero yo creo que poco a poco interesantes porque refleja una percepción por parte del público hemos asumido sabes que hace una mayoría ya no confía en los medios no sé cómo lo ves aquí en España que el público español confía en los medios

Voz 1995 36:06 cuarto

Voz 40 36:07 a ver yo creo que en Estados Unidos el público está empezando otra vez a confiar en los medios desde luego los periódicos serios los grandes periódicos están volviendo a vender

Voz 41 36:16 Air probablemente porque la política es

Voz 40 36:19 estamos viviendo a interesar también a los ciudadanos información seria estoy hablando desde el último año de la era Trump donde se ha institucionalizado la la mentira y hemos llamado a la manipulación y la mentira de toda la vida porque bueno nos gustan más las palabras suaves son los eufemismos o llamar a las cosas de una manera diferente a como siempre han llamado pero yo creo que en España sí que tenemos también que hacer en España y en el mundo en general una reflexión sobre qué hacemos con el periodismo

Voz 41 36:54 porque el periodismo

Voz 40 36:56 en general está bien practicado por la mayoría de los profesionales por la mayoría de los editores pero sí que es cierto que vemos con mucha naturalidad si algún personaje se desvía de ese carril correcto al final probablemente además los espectadores los lectores los oyentes no tienen esa información de cómo se puede generar una portada Si nos encontramos con algún interesado personaje que se dedica a controlar el poder a extorsionar compañías a desfigurar a hacer daños reputacional es de personas de empresas si todo eso lo fabrica utilizando la información solamente en su propio beneficio pues claro que hay que saberlo y claro que es inquietante y claro que hay que explicárselo a los lectores y los espectadores eso la gente en general no lo sabe no sabe por los que estamos en todo esto sabemos que son muy poca gente pero es quién lo quién lo hace y quién lo practica por cierto siempre en nombre del periodismo pues confunde más que informa y esto es algo que va en descrédito de la profesión yo creo que esta reflexión se impone que la Ramos los periodistas los medios de comunicación los editores si también la sociedad porque solamente es limpiamos sacamos la verdad de toda esta cierto este oleaje de desinformación y manipulación podremos recuperar el sentido que tiene el periodismo sobrevivir porque si no se acabó lo que se daba aviso

Voz 1995 38:37 con un de acuerdo con usted pero habría que añadir la calidad comprueben esa batalla hasta ganen por arriba no por abajo claro plasta Libranda la misma hablamos con Gloria Lomana de juegos de poder son una novela que tiene además referencias literarias y cinematográficas muy visual usted es una periodista afincada en en lo visual pero hay referencias literarias imprescindibles una es la última novela escrita por Umberto Eco se llama número cero sobre un perico dedicado exclusivamente al chantaje la extorsión de esta novela se extrae una expresión que se ha utilizado mucho en este país que es la máquina del fango

Voz 42 39:11 hemos escuchado por ejemplo en boca de Irene Montero cuando se activa la máquina del fango la gente creo que sabe responder ya han intentado poner un presidente del Gobierno ya han intentado tumbaron Secretario General en Podemos Se lo digo con toda claridad y con una sonrisa de oreja oreja

Voz 1995 39:24 también hay una referencia otra referencia literaria explícita la novena que de Stefan Zweig que cita Steve cita usted extensamente al al principio sobre el poderoso policía espía hay extorsionador del París napoleónico sostiene le llama la atención recurrentemente recibos noticias de escándalos entiendo que lo que usted dice es completamente cierto en se utiliza la información personal para Dakar tanto el periodismo con el mundo de la política pero no les sorprende que la semana pasada tuvo que dimitir el número dos de Theresa May por un escándalo de índole sexual encontraron pornografía en su ordenador el dijo que no había y finalmente tuvo que abandonar por mentir no por pornográfica pero sorprende que el escándalo de índole sexual el escándalo personal en España esté fuera por el momento afortunadamente esté fuera de todo lo que se publica o de todo lo que se utiliza para atacar tanto periodística como jurídicamente

Voz 40 40:16 sí es que me sorprende no nosotros eh no me sorprende relativamente

Voz 41 40:24 eh el tema de

Voz 40 40:26 las mujeres de vamos a llamarlo de las mujeres pero yo lo llamo de de la sociedad porque la reivindicación por la igualdad de derechos el movimiento por ejemplo de mito tu hijo del stop al silencio aquí llega más tarde y además siempre con unos debates bajo sospecha en relación con las mujeres por lo tanto me sorprende relativamente poco

Voz 41 40:54 que que todos estos debates de mujeres aquí estén todo

Voz 40 40:59 día un poco más relegados

Voz 41 41:02 creo que tenemos

Voz 40 41:04 que concienciar a mujeres y hombres ya toda la sociedad pero no solamente las mujeres yo escribo mucho de estos temas pero necesitamos la ayuda de los hombres para que realmente este asunto se ponga en la primera página del del debate is mente así tomándonos en serio la gravedad de estos asuntos pues se podrán adjuntar y corregir yo creo

Voz 41 41:28 eh en el asunto que dice usted de Teresa M

Voz 40 41:34 no no el entre si si no ahora mismo sí sí sí sí pero además es que ha afectado al Parlamento no solamente por pues por mentir yo creo que en dos mil diecisiete ha sido el año de la revolución de las mujeres marcará un antes y un después no va a ser eso yo he de sarampión aislado y yo creo que pasará a la historia del feminismo como como un punto de inflexión y como un hito como bueno fue el movimiento la sufra bajistas en el Reino Unido todo o algo que algo ha cambiado sin duda sobre el aldabonazo global yo creo que además por lo menos y a partir de ahora a hombres que defiendan esto hay mujeres y mujeres lamentablemente

Voz 1995 42:22 durante durante más de una década Gloria entrevistó en horario de máxima audiencia a los líderes más importantes de este país unos decían mentiras tranquilizó

Voz 43 42:30 horas primera pregunta Cataluña tiene usted un plan para frenar la consulta por la independencia de Cataluña sino no

Voz 1995 42:38 a vosotros decían mentiras que activaban la máquina del fango por qué

Voz 43 42:44 sobre si porque dinero en metálico de dónde venía sede

Voz 44 42:47 el único sobres eh que yo he conocido de los coches

Voz 1995 42:50 he tenido conocimiento

Voz 44 42:51 son los hombres que entraban de fondos reservados

Voz 1995 42:54 vamos y otros mentían con generalidades se auto didácticas reconoce que la irrupción

Voz 40 42:59 de Podemos es debida a los errores del PSOE

Voz 1194 43:02 eh

Voz 2 43:04 el populismo ha cuajado enraizado

Voz 1995 43:07 en otras sociedades europeas echa un poco de menos esto Gloria pobres no alguna vez Donate eligiendo ahí hubiera yo preguntado porqué pero una vez yo creo

Voz 40 43:20 en esta entrevista que yo hoy me hubiera

Voz 1995 43:23 la pregunta hoy a mí misma otra

Voz 41 43:25 yo creo que ha cubierto ciclo que ha sido largo y que en el día a día ahora lo veo más cuando puedo vivir de otra manera que veo que fue

Voz 40 43:41 largo y agotador bebía conectada tantas horas al día que yo te digo que veinticuatro los trescientos sesenta y cinco días del año durante no solamente trece porque antes hice otras tareas probablemente

Voz 41 43:55 más eh eh ten todavía

Voz 40 44:01 mayor tensión probablemente como la dirección de la política del área de política también en Antena tres otras tareas anteriores requieren temas más preciada atención demasiadas renuncias personales familiares y te digo el periodismo es un oficio para mí es un oficio porque hay que aprenderlo hay que practicarlo y hay que perfeccionar lo impidió por lo tanto sorprende que trabaja como oficio pero para mí es una manera de ser y yo creo que nací así y me moriría si sí de hecho bueno pues la novela al final lo que recreó también es el mundo del periodismo de la política eso no me va a abandonar ni yo voy a abandonar el periodismo pero el día vi el día a día

Voz 1194 44:47 no no que va a Gloria Lomana

Voz 1995 44:51 es periodista autora dejó de poder un thriller político de ficción publicado por la Esfera de los Libros eh es que hay que leer entre el no sé si hay que leer escuchar o ver entre líneas entre esas tres me me me agua Gloria muchísimas gracias a las tres cosas estará estoy hablando

Voz 40 45:08 tres Las tres

Voz 2 45:11 qué hacer es un placer gracias a la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 28 45:23 perdona el retraso que no encontró por cierto te gusta esto es guapo pero que no Sirio Libanés noche mejor

Voz 35 45:34 no llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo en un impacto a sólo treinta kilómetros por hora una persona multiplica su peso por diez estas navidades adelgaza poniéndose el cinturón de paso salva la vida que es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 38 45:54 para desear que un muy feliz año en el Corte Inglés te hemos preparado miles de ideas para deslumbrar emocionar con precios y descuentos que son un auténtico regalo como hasta un cuarenta por ciento de descuento en una selección de marcas de moda accesorios lencería Zapata guía deportes hasta el cinco de enero de dos mil dieciocho El Corte Inglés

Voz 20 46:15 sí

Voz 45 46:20 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales

Voz 2 46:24 explicó Ruth

Voz 45 46:26 y en Facebook

Voz 28 46:31 lo que nos pasa sus consecuencias de lo que los cambia sus claves vamos a intentar ser claros y directos de lunes a viernes a las dos horas de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 1194 46:46 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 22 46:48 escucha luego en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1194 46:57 los viernes no My Lol

Voz 46 46:59 el sábado en que yo soy del sustituto cuando antenas encuentra más Hermès

Voz 15 47:04 el cómplice mío más yo te llamo

Voz 47 47:07 sí porque soy una mujer

Voz 48 47:10 enamorada de él no

Voz 27 47:12 total tendrían que haberlo aún Paulo guantazos dado fue Juan

Voz 2 47:17 las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega optó llamada buenas noches

Voz 15 47:23 oye entonces resignan reforzar Carnerero

Voz 2 47:25 el gas de Marco Antonio Romeral quieren cerradas

Voz 15 47:28 la va a colgar el teléfono móvil

Voz 49 47:35 después de El Larguero siguen

Voz 2 47:37 pues también en Cadena Ser punto com

Voz 49 47:41 My Lol Atenas eh

Voz 22 47:42 era Vega mismo con la diseñadora de moda María Rosa Jerez hizo odio hacia las celebraciones navideñas Jordi Costa y sus batallitas en tentaciones hace un par de décadas

Voz 2 47:52 la nueva movida madrileña estén

Voz 24 47:55 en la revista de El País

Voz 2 47:58 tal la radio este sábado a las seis de la tarde

Voz 24 48:00 una hora menos en Canarias con Pepa Blanes Diego Fernández Cadena SER dos mil diecisiete ha sido un año duro terrible apocalíptica oscuro tenso todos histérico niña larguísimo pero como cambios el año que es una música alegre que como ha sido dos mil diecisiete

Voz 4 48:22 se puro escombro todo eso tremendo larguísimo

Voz 49 48:27 esto amigos es lo que pensamos hacer en las uvas meter de musiquita alegre al fin de año la noche del treinta y uno de diciembre en directo la cadena SER va a por uvas con especialistas

Voz 18 48:37 Darias tendrán los cómicos de la SER por supuesto Paco

Voz 49 48:39 pero los mejores cómicos de la SER estará aquí Right here a qué hora apunta chaval una nota todo mejor en el pecho como quieras día treinta y uno de diciembre de once a tres de la madrugada cuatro horas cuatro de humor de música de no sexo

Voz 12 48:54 vamos otra vez

Voz 34 48:56 ahora me me gustaba más el tono triste

Voz 50 49:02 el está en circuito cerrado con otros en rodar en circuito cerrado en rato

Voz 4 49:04 está claro

Voz 40 49:08 corren nuevos tiempos

Voz 3 49:12 vamos a escuchar más

Voz 20 49:21 sí

Voz 51 49:24 ya hemos Santiago y me encanta dedicar mis vacaciones ayudar a aquellos que más lo necesitan allí donde estén Santiago tiene un gran no crees que merece la pena cuidarlo

Voz 4 49:33 por eso se creo la Fundación proceso

Voz 51 49:35 las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón Fundación procedía al corazón de este país le queda muchas

Voz 22 49:43 era ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero civilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1194 50:13 en el último Hoy por hoy que nosotros tuyo hacemos este año

Voz 1995 50:19 es un placer surcar los mares para saludar a dos de las periodistas mejor formadas y mejor informadas

Voz 40 50:24 sí

Voz 52 50:26 vamos a ambas hoy las pillamos en el amanecer al al encanta en esta en la República Dominicana buenos días en más

Voz 48 50:36 buenos días han bloqueado de verás encima fabuloso

Voz 1194 50:41 decimos al alba pero todavía no ha llegado Alba verdad no

Voz 48 50:46 no ha llegado aquí son las seis menos cuarto de la mañana pues el Tour había oscuras

Voz 1995 50:52 dentro de poco llegará ahí tenemos a Marcela Sarmiento que está en la capital del mundo latino en Miami muy buenos días Marcelo

Voz 18 50:58 muy buenos días qué tal todos como están yo también con maravilloso clima en La Florida a comparación de lo que pasa en el norte

Voz 1194 51:06 en Estados Unidos estaba sonido hola

Voz 1995 51:08 frío tremenda

Voz 18 51:10 está congelado completamente Estados Unidos casi la mitad del país hacia arriba han sido temperaturas intentó días sesenta pulgadas de nieve así que creo que todo el mundo está sufriendo está completamente tapado para evitar la refriega

Voz 1995 51:28 pero confirmamos que Florida sigue siendo Florida y que tenéis buena temperatura sol buen clima

Voz 1194 51:33 a buen clima maravilloso además bueno

Voz 1995 51:37 se está comentando esta semana por encima de todo además en el Reino Unido Emma ha sido el trabajo del príncipe Harry aparte ya podría dejarlo ahí el trabajo del príncipe Harry ya sería en sí mismo una una noticia pero voy a ampliar el trabajo como editor invitado el programa Today de Radio cuatro emitido el pasado miércoles dejó muchos titulares algunos no tienen mano simples como que Obama se niega a confesar si usa Gallud Mossos le opciones de mayor enjundia como si va a invitar

Voz 1194 52:02 Leo no a la boda Harry para invitar a Obama una lavada que lo hará

Voz 1995 52:07 en el próximo diecinueve de mayo en el castillo de Windsor imagino que algo así Emma debe ser una especie de pesadilla diplomática porque es muy relevante quién va

Voz 1194 52:16 tanto como quién no va

Voz 48 52:19 exactamente y además él no lo quiso aclarar dijo que todavía no estaba decidido porque es un terreno muy peligroso Meghan hija están volviendo locos como decías de los burócratas de Buckingham Palace porque están yendo a la prensa están hablando están siendo muy espontáneos Idris son íntimos amigos de Obama como has mencionado sí pues inusitado cuando cuando dirigió el programa de radio son amigos de siempre Meghan le apoya mucho Mégane siempre ha dicho que que no es Pro Pro Trump Ferias invitan a los Obama no invitan a Trump a Trump le va a dar una pataleta de las suyas y fuere que crear un conflicto diplomático de los suyos y puede decir que lo de estos dos chicos que que la chica consiguió que le pidiera la mano Un príncipe mientras cocinaba un pollo asado que eso que hay que pueden pueden decir que stock que son Face News Take lo que sí que en realidad no se quieren entonces a todo el mundo atemorizado a ver qué pasa

Voz 18 53:20 Obama Trump

Voz 48 53:21 llegan a los dos sino invitan a ninguno para salirse del lío

Voz 1194 53:24 yo creo que invitan a tía dejan esos dos secundarios pues claro

Voz 48 53:29 eh tú vienes conmigo ruinoso que no basta con Toni conmigo

Voz 18 53:36 no nosotros también tenemos quede claro la conversación de juego pero hay votación cuatro eh no sé me dejó algunas perlas interesantes vamos a escuchar punto que hablan sobre Internet los peligros Internet son que la gente pueda habitar realidades completamente diferentes estar encerrados en la información que confirma sus sesgos en este sentido es importante favorecer que las comunidades on line se conozcan también en la vida real las redes sociales son herramientas muy poderosas para que la gente con intereses comunes se reúnan y con la Iglesia pero es importante que salgan de Internet se reúnan en una iglesia de un barrio

Voz 1995 54:12 le gusta mucho volver a escuchar a Obama en ese mundo ideal de de retórica porque en el fondo la retórica que es una cosa necesaria en política está muy bien pero claro si solo retórica pues pues ahí se quedan de visto Obama también entrevistó a su propio padre para hablar del futuro de las nuevas generaciones y la tecnología

Voz 4 54:30 hay hay pues que yo personalmente creo que eh

Voz 53 54:34 es un error es creer que la tecnología por buena que sea puede solucionarlo todo puede resolver muchas cosas pero no puede resolver nuestra relación con la naturaleza que es donde hemos cometido el error de alguna manera hemos abandonado nuestra conexión con la naturaleza pensando que podíamos vivir sin ella o batallar contra ella

Voz 1995 54:50 en vez de traslado del príncipe Carlos entre de Estado pues Harry os preguntamos Emma Marcela claro al fin y al cabo esto ocurre en Today en el gran programa de la BBC el Hoy por Hoy de allí

Voz 18 55:03 sí claro nos preguntamos a quién invitamos no

Voz 1995 55:06 nosotros no sé a quién podría hundía a editar el Hoy por hoy entrevistar a quién podríamos hacerlo quince os ocurra