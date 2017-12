Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 cadena SER

Voz 0228 00:10 son las once las diez en Canarias los distintos partidos hacen hoy balance del año Mariano Rajoy va a comparecer después del Consejo de Ministros antes estallar

Voz 3 00:17 hablando en el Congreso Albert Rivera el líder de ciudad

Voz 0228 00:20 danos esta insistiendo en la necesidad en su opinión de cambiar la ley electoral está desglosando distintos logros en materia económica y social vamos al Congreso

Voz 0743 00:28 Lerma buenos días qué tal buenos días balance que Rivera ha comenzado repasando algunos en los que consideran son los logros de su partido en este primer año de legislatura principalmente reformas que Ciudadanos ha sacado adelante gracias a su pacto de investidura con el PP la ley de autónomos o la ampliación de los permisos de maternidad paternidad todo pendiente de la aprobación también de los presupuestos de dos mil dieciocho los primeros sin recortes ha dicho el líder de la formación que está criticando también el inmovilismo de Rajoy o la falta de compromiso dice del PSOE con la regeneración Rivera apunta como reformas pendientes el pacto educativo la supresión de los aforamientos o el desarrollo de una nueva ley electoral balance marcado también por el resultado de su partido en Cataluña unas elecciones las del veintiuno de diciembre que dice Rivera demuestran el agotamiento del bipartidismo sonido en directo desde la sala de ruedas de prensa del Congreso de los Diputados Podemos

Voz 4 01:19 por España por que tengamos un problema en Cataluña pero sí que hay que ser conscientes de que el problema de Cataluña el problema el separatismo se combate con valores civiles

Voz 0228 01:29 con convencimiento en tu padre obras de Ribera en el Congreso el lehendakari Iñigo Urkullu ha lanzado un mensaje precisamente a Carles Puigdemont le dice que no puede ser presidente de Cataluña distancia Uruguay Urkullu en Radio Euskadi

Voz 0804 01:39 es que no se puede pensar en lo que es la acción política qué es dirigir un país au dirigir un gobierno con responsabilidad de dirigir un país solamente desde una acción telemática o desde una acción vía internet de hacer política supone estar presente a la organización de consumidores

Voz 0228 01:59 agua ha presentado hoy un informe sobre lo que nos ha costado la factura de la luz este año un usuario con la tarifa regulada ha tenido que hacer frente a lo largo de dos mil diecisiete a un incremento de casi un once por ciento de Eladio Meizoso

Voz 3 02:10 sí un diez coma ocho por ciento en la tarifa regulada por el gol

Voz 0527 02:13 no para un usuario medio que es para Facua un hogar con cuatro cuatro con cuatro kilovatios de potencia y un consumo de trescientos treinta y seis kilowatios hora al mes ha tenido que pagar este año novecientos siete euros ochocientos dieciocho el año pasado Rubén Sánchez portavoz de Facua acusa de inacción al Gobierno por no reformar un modelo que hace posibles estas subidas

Voz 5 02:33 el año que competencia abre expediente sancionador a Endesa y a Gas Natural por posible fraude en la fijación de izquierda en el mercado mayorista el año que Iberdrola está en los tribunales la Audiencia Nacional por un posible delito contra el mercado y los consumidores el Gobierno hace nada para resolver el problema para proteger los intereses de los consumidores el Gobierno sigue al servicio de las eléctricas

Voz 0228 02:55 llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 6 03:01 carriles el Madrid la Guardia Civil se ha llevado diez perros de la finca de El Molar donde ayer varios bull terrier atacaron e hirieron gravemente a un niño de tres años Israel Aranguez

Voz 7 03:10 los perros están ya en manos de un centro autorizado de la Comunidad de Madrid entre ellos hay ejemplares de razas catalogadas como potencialmente peligrosas como los American terrier hilos bull terrier ahora serán los agentes quienes tengan que determinar en qué situación se encuentran con la ayuda de los veterinarios por el momento se desconocen los motivos por los que el menor se quedó a solas con los perros en cualquier caso el pequeño continúa ingresado en el Hospital de La Paz recuperándose de las graves heridas que sufrió entre ellas la pérdida de las dos orejas

Voz 1434 03:36 la alcaldesa Manuela Carmena presenta a esta hora en la primera línea de autobús cien por cien eléctrica de España y una de las primeras de Europa es la línea setenta y seis con cuarenta y dos paradas entre la plaza de la beata Villaverde Alto los vehículos funcionan con carga por inducción el servicio se pondrá en marcha el veintidós de enero Felipe Serrano

Voz 0622 03:54 las estaciones de recarga se sitúan en las cabeceras de la línea donde en menos de ocho minutos las baterías de los vehículos recuperan su energía una vez que concluya el periodo de pruebas se prevé que empiece a operar íntegramente con estos autobuses eléctricos el próximo veintidós de enero el gobierno municipal afirma que estamos ante un hito desde el punto de vista tecnológico y muy relevante en Europa donde sólo algunas ciudades como Berlín han llevado a cabo una experiencia

Voz 1434 04:21 decía similar los trabajadores de luz Madrid en manos de una UTE cargada del mantenimiento de los semáforos de las farolas y de los túneles de la capital amplían su huelga suman a su protesta los días cinco seis y siete de enero Miguel Ángel Martín cumplido presidente del comité de empresa

Voz 8 04:36 ya hemos ampliado por la negativa de la empresa negociar con el comité de empresa con todas las demandas que venimos solicitando hace ya más de tres de tres años pero en principio tiene que ver alguna discriminación salarial

Voz 9 04:46 es otra que no es menos importante quizás sea más importante aún si cabe tiene que ver con la prevención de riesgos laborales no estaban en el centro

Voz 0228 04:56 detrás y acabamos de conocer cuál es la palabra del año para la Fundéu apuro fobia odio o miedo a los pobres es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:13 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido ha por fobia decía Antonio Tom que es la palabra según Fundéu del año a día en fin tres once y cinco minutos una hora menos en Canarias el vencedor desde Borges pero sí lo vamos a tomar prestado porque hay que se jacta de hacer buenos programas y en nuestro caso nos sentimos orgullosos de haber escuchado algunos muy buenas último

Voz 10 05:36 Ernes del año

Voz 3 05:39 más que nos ha permitido que el enorme privilegio de ponernos al lado de ustedes en septiembre de este año en septiembre de dos mil diecisiete asumimos la extraordinaria

Voz 1995 05:47 compleja tarea de contarles cosas informarles de sorprenderles de tratar de doblar el aparato porque creemos ingenuamente que

Voz 3 05:56 la radio es flexible como José Mercé canta el Barça si fuera necesario mira si eso

Voz 10 06:03 claras sin lugar a duda claro que Barcelona pararon una vez dado otra vez

Voz 3 06:08 a falta

Voz 10 06:10 la presa

Voz 11 06:13 la vamos todo hotel Can Clos no es un clan

Voz 12 06:20 a lo largo

Voz 13 06:22 el Granada

Voz 14 06:25 bueno hemos cometido errores desde luego

Voz 1995 06:27 pero ustedes no hay ánimos oyentes de la Cadena SER saben perdonar nos son ustedes estudios son sedes duros pero son ustedes justos a veces miramos demasiado hacia arriba pero es que pensamos que la radio es elegante como Richard Gere tengo que preguntarle esto señor guion no dice traduce ninguna película de superhéroes ninguna secuela no está usted en Star Wars e en casi ninguna producción Kee apenas en películas familiares es usted la única persona adulta en Hollywood suavidad a últimas horas

Voz 3 07:03 lo que tenía que es ejercicio difícilmente

Voz 1995 07:07 dado palos de ciego y eso a veces pues claro entre las sombras hace que parezcan luces luces brillantes como las que salen cuando uno enciende la radio y luces

Voz 10 07:16 como la de Roberto Saviano Roberto Saviano

Voz 1995 07:18 una última pregunta la carbón era entonces no le pongo en ataque no hay una leyenda que persigue la radio se acompaña vivito surgidos de la literatura caballeresca no medirán

Voz 0228 07:34 el tiene mérito admirar a alguien durante tanto tiempo

Voz 10 07:37 las radios inmortal como Rafael

Voz 3 07:40 sabe usted qué es legendaria la manera en la que usted controla el escenario pero en su ante el escenario desde arriba sino el estudio de desde abajo usted ve a cada persona del público depende de la luz que podrían pero si usted sabe si los de primera fila están aplaudiendo como como se debe a una canción sí les está gustando Liberes ya sabes que está en el aire yo siempre digo una cosa que es has arteria pero nunca yo mentir no sólo es que cuando yo miro a a la multitud antes de salir Yoigo venga venga que Ana que hacía construimos historias

Voz 1995 08:16 hemos vidas Alicatando recuerdos somos los albañiles de las rondas las radios como lo Fraguas bien dura mucho más las radios persistente tanto

Voz 3 08:25 hemos Guillermo del Toro Guillermo uno de medial hemos idea esto toda su carrera y por eso como dice los americanos Mengs que ya yo realmente a mí me en casa me dejan una pesadilla haya emanciparse

Voz 1995 08:40 cuántos metros cuadrados tiene tu cueva son dos casas son once mil diseñamos la rutina que ustedes superhombres y súper mujeres que salvan el mundo de nueve a dosis de cinco a ocho ustedes que son capaces de volar de derretir el hielo con la mirada

Voz 14 08:54 a ustedes tienen superpoderes como

Voz 1995 08:57 la radio como Frank Miller Frank Miller

Voz 3 09:03 cuesta pensar

Voz 1995 09:04 en un en un superior en una cuenta en Twitter decir tener que hacer una hazaña a salvar al mundo y hacerse un selfie mientras el mundo en explota detrás me está extra Office han dice Dentzel Félix ese es el titular de esta asistimos al espectáculo diario de las fuerzas del universo se compensan las noticias aquí no se cuentan se gesta radios fuerte y poderosa como Javier Bardem pero yo antes de comenzar tengo que decirte algo porque lo pienso sinceramente que te vea tú hubiera sido un extraordinario Papa sea yo TB porque Bardem tú sales bien en el cine pero al óleo

Voz 3 09:40 yo entiendo lo del óleo más que nada por el Cam vas por el por el por el Bierzo por la cabeza que tengo que prometió un sitio hace falta tenemos la suerte de la inmensa suerte vivir nuestra vida junto a ustedes a la radio como la fortuna hay que tentar la como José Luis Leal tocada usted el Gordo de la Lotería cuatrocientos mil euros José Luis esto había usted que eran cuatrocientos

Voz 15 10:04 pues la verdad es que no es bueno para vamos a celebrarlo

Voz 6 10:06 poquito

Voz 1995 10:11 un abrazo fuerte José Luis en fin lo mejor de nuestra vida es la radio lo segundo mejor los tesoros que compartimos junto a ustedes todos los días cuál podría ser mejor

Voz 16 10:25 todo dirías Golden mis tesoros que va al alza acta ni siempre condena escuda nunca pudo siempre tuvo cerca el año era si no jugó abierto dentro pues seria Bolden mis tesoros ello Beasley no por sentido

Voz 2 12:13 bus aquí sí

Voz 1995 12:14 según los psicólogos el noventa por ciento el éxito en el esfuerzo si eso es así vamos a hablar con gente muy exitosa llega a ser capaces con Cristina podrían ser capaces sin

Voz 10 12:24 fin que intenta mejorar

Voz 18 12:27 según nuestra útil ser capaces es un espacio de compromiso solitario del once con las personas con discapacidad escuche en Hoy por hoy ser capaces once años trabajando con la ilusión de siempre

Voz 1463 12:42 Teatro accesibles una iniciativa que busca acercar las artes escénicas a todos los colectivos sociales surgió en dos mil once y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos está promovido entre otras por la Fundación Vodafone la tecnológica en soluciones y el Centro de Rehabilitación Laboral nueva vida José Augusto colista es subdirector

Voz 19 13:02 le nuestra participación es la incorporación de personas con trastorno mental de nadie de este colectivo estigmatizado poco conocido ha conseguido gracias al esfuerzo personal de cada de cada afectado casi a saldada así intervenciones ese médicas gracias sale a la rehabilitación psicosocial fuese hacer un salto a la a la a la incorporación laboral lo que permite una autonomía o independencia aprovechando en el gran tirón el implacable tirón de las nuevas tecnologías

Voz 20 13:35 la obra con la que despiden el año es la adaptación

Voz 1463 13:37 de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca gracias a la utilización de las nuevas tecnologías el teatro llega más lejos

Voz 19 13:44 a las personas con discapacidad sensorial pues seguir una obra de teatro herramientas de subtitulación para personas con discapacidad auditiva ir también lo que se conoce como audio descripción que acerca las personas con discapacidad visual a la posibilidad de seguir una obra teatral de lo que hacemos es incorporarnos a la a la a la cartelera habitual de los teatros de por ejemplo de Madrid Barcelona Valencia y en algunas obras hacer sesiones de carácter accesible no contribuye pues no se ha a demostrar que este colectivo no pueden incorporarse con normalidad a lo que es Lars el derecho de la ciudadanía

Voz 1 14:30 no vamos a ir todos

Voz 6 14:32 a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa que te da miedo que

Voz 21 14:36 hambre miedo mi hermano pero es que el vial

Voz 22 14:38 sí es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 13 14:47 porque el sorteo de Navidad de la ONCE reparte más de novecientos diez mil cupones premiados veinticinco peñas de cuatrocientos mil euros pistas esperando no pierdas la oportunidad pero ella tocó por este uno de enero Sorteo de Navidad EFE

Voz 23 15:10 Irlanda está la línea de ceros pero pero este regalo no lo tiene un devolver por teléfono jugó al quiero horror sostiene que hay que ha traído Papá Noel policía de regalos dígame oiga señor a menudo y metiendo velando traido conejito que tenemos ocho demanda cero Sánchez Dragó no quemando coches motos o ya no se mueven

Voz 10 15:39 cero cero cero no tiene coste no deja rastro en favor de vuelve ya ese horror

Voz 13 15:48 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 25 15:53 tres

Voz 6 15:56 sí

Voz 26 15:58 este domingo a las siete de la tarde averiar despide dos mil diez

Voz 2 16:05 Iker que llamaba a casa llamaron a casa desde la Casa Real porque todo abuelos crear paquetes

Voz 3 16:10 ya ya presentó en La Zarzuela

Voz 2 16:12 el pelo de los millennials al seis expresiones para para referirse a cualquier seis esfuerzos

Voz 26 16:17 el señor no por pregunto Diego real

Voz 2 16:20 de la vía

Voz 28 16:31 si la carrera más dura del mundo tiene un recorrido superior a cuatro maratones con un desnivel equivalente a subir

Voz 2 16:37 los ve que celebre es cruel

Voz 28 16:40 Adicae surrealista extrema está concebida para que no pueda acabarse algo que únicamente quince personas han con

Voz 2 16:48 quito en treinta años no sólo cuando te enfrentas a lo imposible

Voz 29 16:54 hasta dónde puedes llegar

Voz 2 16:57 este domingo a partir de la una de la tarde la maratón de Barkley en acento Robinson el dato humano del deporte Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es en la SER

Voz 10 17:11 sí

Voz 30 17:15 dónde

Voz 31 17:16 en dos de folk caos pues una oferta de décadas flipado

Voz 32 17:22 esto no lleva tiene un iPhone es sede de treinta y dos gigas por sólo trescientos cuarenta y nueve euros sólo pon dosis Phone House punto es Miñano Irene

Voz 33 17:31 llena mucho poder ayudar a chicos en riesgo de exclusión social a salir adelante en la vida tiren

Voz 0228 17:37 no crees que merece la pena puede no por eso se creó lazos

Voz 34 17:40 hacia para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el Corot

Voz 35 17:45 Fundación corazón de este país que queda mucha vida

Voz 36 17:51 o que estará celebrar Hipercor y supermercado El Corte Inglés Miranda roja cocida a cuatrocientos gramos sólo nueve con noventa y nueve euros o lomo de cebo más cincuenta por ciento Rafa ibérica dieciocho con noventa euros el kilo Hipercor y Supermercados El Corte Inglés dos mil dieciocho

Voz 37 18:13 Ribó cadenas

Voz 1995 18:16 durante los últimos meses escuchar música ha sido siempre el preludio de un fin de semana recto siempre interesante

Voz 3 18:25 ese preludio del que nos trae Javier Limón siempre en Boston menos hoy es la primera vez Javier Limón desde que hemos empezado esta andadura en la Cadena SER es la primera vez que está en este estudio ha venido a vernos en este último fin de semana del año quiero pensar que a nosotros su familia puede ser también que haya venido a lo que ha venido con nosotros en Javier Limón muy buenos días

Voz 0228 18:50 pero a vosotros que estoy en mi familia

Voz 3 18:52 bien se contesta lo que dice que me pida el estudio tenéis tira habrá que es que estuvieras pero aquí acabamos hablar de el tremendo frío una tremenda ola de frío en Estados Unidos que te ha pillado al volar

Voz 0228 19:10 Mazón desde que vivo allí que ya son seis siete años me he ido salvando ido esquivando las grandes nevadas de manera casual

Voz 3 19:19 si las grandes al menos un día que me de come

Voz 0228 19:21 los veintitrés con sensación térmica de menos treinta y ahí me enteré de lo que es el el que Tom no es bueno que te vamos a contar lo que viene de allí pero es no es lo mismo menos diez noventa en serio sí sí hay una diferencia

Voz 1995 19:39 profunda cuando hay menos veintitrés con sensación térmica de treintas interrumpen las clases de los músicos sigue yendo a ver

Voz 0228 19:46 no no no no no está además es peligroso salir a la calle con cierto aire libre no pues ahí sin guante y además avisan cuidado con salir a la calle Osa tienes que salir al

Voz 3 20:00 esto era bueno o malo para la musical de sentirte o el de no tener que estar en tu casa

Voz 29 20:08 bueno yo creo que para supo que para

Voz 0228 20:12 a compartir la Music preguntas son a un tipo aún Baiano que le gusta la batucada pues te dirá que fatal pero sí se luego preguntas aún compositor sinfónico que necesita soledad y retiro pueden parece a la chimenea ahí la ventanita nevada de parece un paraíso

Voz 1995 20:30 pero fíjate interesantes dependiendo del estilo de música la forma de aproximar T de crear de crear es distinta bueno nuestros queridos compañeros han buscado decirnos que la palabra impresionante es la que más se utiliza en la sección de Javier Limón porque cada vez que tú traes una nueva Baptista aun un estudiante que nos ilumina yo siempre digo esto siempre se les han hecho este montaje

Voz 3 20:54 el presidente Montecarlo François de ante tal impresión que Malú perciben ante Honduras

Voz 1995 21:04 estarán pero lo dicho tres veces osara tampoco está en todo el rato diciendo im presionante Javier hemos Tim presionante que está haciendo una un selfie ahora para dárselos a esto sólo bandas a los alumnos ahora de ver que no que

Voz 0228 21:18 claro esto es el mando a ello para que vean que es verdad que el programa este verdad porque mucho dice pero eso que de que a un tipo de Israel que a lo mejor no escuchar programa dice que hay muy importante un programa muy importante que hay

Voz 3 21:30 en caso que tenéis por ahí a ver si es verdad

Voz 1995 21:35 en pleno contigo vamos a escucharlo dio conocimos la música de un cantautor americano llamado Adam Eugene

Voz 38 21:42 por

Voz 6 21:46 sí

Voz 3 22:03 estoy en la universidad está vendiendo imagínate cuando acabe Adam que señor recordó manera el Medio Oeste verbos si tú le preguntas oye vente conmigo a Hoy por hoy Today

Voz 10 22:15 tuve un problema grandes problemas de la

Voz 3 22:19 la radio el vienen porque porque tú profe porque porque ya te conocen como el gran Javier Limón

Voz 0228 22:25 bueno si ellos tienen una actitud muy muy muy buena para cualquier tipo de iniciativa están en ese momento en el que se come en el mundo que están en ese momento en el que tocan y hacer música realmente por placer ya que es un momento mágico los músicos y que muchas veces con la profesionalización Se pierde se vuelven profesionales y bueno y mañana hay que ir adonde iba

Voz 39 22:54 el Rey cuánto paga ni por qué

Voz 0228 22:57 tal en cambio estos chicos están tienen la calidad de cualquier músico profesional o más porque son realmente geniales pero tiene esa ilusión no vamos a toca mañana venga pues venga quedamos íbamos salvar este yo hoy estoy grabando un un corto la música para una peli te apetece meter una flauta o grabar un violín claro voy mañana me entonces es muy es muy emocionante cuando todavía interpretan y hace música por el placer

Voz 1995 23:25 de hacer música en octubre hace un par de meses conocimos al pianista y cantante de Alabama desmanes que hay

Voz 40 23:32 ver no ondas

Voz 41 23:36 L

Voz 40 23:41 eh

Voz 41 23:49 ver

Voz 3 23:59 el ponerse a hablar ahora de saber si Leo entre hecho

Voz 1995 24:06 cuando

Voz 42 24:06 tú ves a alguien como te es bueno en la en

Voz 1995 24:09 está en la escuela se evidente que tiene algo especial es evidente que va a ser un

Voz 10 24:14 muy grande y que Venezuela e a todos

Voz 3 24:17 yo te digo yo que todo el mundo habla del programa de del programa de Javier Limón donde colaboran Toni Garrido

Voz 29 24:23 eh

Voz 3 24:23 que entre semana hicimos un poco de teloneros temas con cositas actualidad y luego ya por fin vienen los Andes músico es que le preguntamos desde cuando dice desde antes de nacer

Voz 0228 24:34 porque es verdad que canta desde antes de nacer porque es hijo de un pastor y que soy extranjero entonces claro este niño

Voz 29 24:44 pues canta desde antes de nacer siempre a Cannes Cantal todos los días

Voz 0228 24:48 la iglesia todos los domingos todos los días claro es un tienen un concepto pues es como aquí

Voz 29 24:55 los lo lo gitanos no en Jerez por ejemplo

Voz 0228 25:00 ese ese concepto de que tienen del flamenco y de aburriría es imposible de aprender cosas es toda una vida es nombres

Voz 3 25:08 a vivir lo que dice de Estados Unidos casi todos los artistas grandes a Viena desde canta de pequeño en las iglesias hace muchos muchos doce de los grandes antiguamente por lo menos

Voz 1995 25:19 hace un par de días donde tú estás sentará no había un señor sea un hombre joven de cuarenta y ocho años con la piel de literalmente piel de gallina escuchando anhela Rojas

Voz 43 25:33 sí

Voz 3 25:44 escucha

Voz 1995 25:45 los anhela Rojas

Voz 45 25:46 Julio Anguita sacó Moon por un catálogo

Voz 2 25:57 todo

Voz 3 26:00 lo que dice sobre la raíz de de dónde vienen después y donde se justifican algunos talentos en el caso

Voz 1995 26:07 ocho de enero a cantando algo tan tan tan español como como una canción

Voz 3 26:12 en este estilo sino venezolana hay que atribuirle un talento hace hoy un mérito extraordinario

Voz 0228 26:19 bueno yo pienso esto fue en Nueva York además recuerdo y octubre yo creo que de todos los chicos que han pasado por aquí me la quizá es a la que

Voz 29 26:31 antes nos va a demostrar que el talento sigue siendo una buena herramienta

Voz 0228 26:38 da

Voz 29 26:39 para poder construir una una carrera profesional no

Voz 0228 26:44 de lo digo porque como comentamos en aquella ocasión esta canción es parte de la banda sonora de la película de Asghar Farhadi que es una de las películas más esperadas para el año que viene a nivel mundial el tipo que ganó el Oscar el año pasado el que no fue

Voz 3 26:58 verlo en protesta por la ley de inmigración de Donald Trump ir en el a sale la película no con con una cuesta con Bardem con Penélope Cruz con Ricardo Darín

Voz 0228 27:09 y creo que sinceramente pienso que en el dos mil dieciocho vamos a ver vamos a tener una no

Voz 46 27:16 la voz dentro de nuestro panorama musical

Voz 1995 27:20 gracias a Di conoce conocimos a a una productora de música electrónica que se llama floral Levy

Voz 29 27:27 que no es canto de estuvo a capella Chris

Voz 47 27:34 confío hay Rubén sexo claro que tiene que ver

Voz 1995 27:43 sumaron este espacio al garaje realmente porque todo esto es hacer el garaje de la casa de Javier Limón en Londres dos guitarristas marino y en fin es difícil calificar esta manera de tocar

Voz 48 27:57 eh

Voz 1995 28:18 hace un mes nos quedamos con la boca abierta del escuchar a una portuguesa cantante guitarrista llamada

Voz 3 28:23 Diana seca

Voz 49 28:28 de eso

Voz 3 28:29 Simeone preguntado veinte veces si como se llama esta chica pero lo has escuchado los temas del programa no no prueba creíble esta chica impresionante

Voz 16 28:45 eh

Voz 3 28:51 sin duda en una adaptación de un poema de Lorca que yo Virgilio seis misas tradujo al portugués no sé dónde salen todas estos reserva como Cézanne diversidad Javier

Voz 0228 29:05 sí bueno pues bueno es es la universidad con tiene un campus en Valencia además muy bueno pero pero en Boston la el el campus

Voz 29 29:16 el principal

Voz 0228 29:19 es la universidad referente a nivel mundial entonces cualquier músico importante que quiera acabar de formarse o completar hay gente que son ya profesionales por ejemplo como intérpretes como co cómo son los aires de repente quieren a lo mejor estudiar la producción o filmes cobren o o cualquier otro tipo de Omic Luis les simplemente entonces claro es cómo es una manera pues supongo que como la cantera de del del Barça o del Real Madrid no que que ya de por sí cualquier chaval que tenga talento pues acude ahí pues ocurre lo mismo con

Voz 1995 29:55 los conocemos bien a los brasileños

Voz 3 29:57 lo cierto Mercury y Mireya consta guitarrista cantante

Voz 51 30:00 no

Voz 3 30:14 y hace nada un par de semanas Posada llevado a ese garaje Esmirna Ortiz con el virtuosismo de alguien que es capaz de hacer rodar los dedos sobre el piano

Voz 10 30:44 el resultado no

Voz 3 30:46 y evidente lo que ellos aprendan Pere tú qué es lo que aprendes en verte eh bueno es que impresionó

Voz 0228 30:53 porque todo junto la verdad es que siempre sin

Voz 3 30:55 a mí siempre me lo dicen mucho impresionante pues si no hay otra palabra no es esta no es fabuloso es extraordinario es maravilloso

Voz 0228 31:05 sí sí es Mina por ejemplo es es que tiene un talento increíble como pianista pero además eh lo que habla no es productora es ingeniero de sonido yo valoro mucho la la la formación yo me quedo muy pequeño yo pienso que hay una nueva generación en la música siempre las innovaciones tecnológicas las revoluciones tecnológicas la grabación cuando llegó la grabación cuando llegó la electricidad ahí apareció la guitarra eléctrica y el rock cuando llegó lo digital y los ochenta

Voz 29 31:38 la han han tenido un gran impacto en la manera

Voz 0228 31:42 en la que los músicos han creado su música y sus canciones no yo creo que ahora esta revolución que vivimos tanto de los móviles como con las redes sociales pues va va a hacer que que de nuevo las canciones Si lo más esencial de la música vuelva a tener mucho valor yo creo que no es momento de pasar página

Voz 3 32:04 sin de cambiar de libro directamente es una buena definición equino y pensar Tom caiga el mes de junio

Voz 53 32:12 cómo será el garaje de Javier Limón sabía es un placer compartir contigo camino y lo sabe es un verdadero orgullo tenerte en este programa muchísimas gracias

Voz 10 32:26 sí

Voz 54 32:32 no es que superen

Voz 31 32:34 los ocho millones de usuarios

Voz 20 32:36 cerca de un millón ciento veinte mil nos siguen

Voz 31 32:39 me has de quinientas treinta y seis mil persones en Facebook tendremos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido aquí más tantos millones de persones no estás y Castiella Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento las SER estamos muy satisfechas pero queremos ser más a la Cadena Ser Kone

Voz 13 33:06 señoras y señores oyentes

Voz 26 33:08 sí lo son escuchantes y caramba del gran Isaías con

Voz 13 33:13 todos ustedes promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia la zona ha sido un está quemando más precisó que ha perdido ya de empleos cifra que en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho la más cercana hola María la más bilingüe en sí misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano o el español los viernes la Unidad de Vigilancia que dirige el gran Isaías Lafuente dónde y con quién con La Ventana de calefacción no cadenas un sábado

Voz 10 33:54 el cielo batería Polo

Voz 13 33:57 este no es un programa de música

Voz 10 34:02 saborean saboreando dándolo Noelia

Voz 2 34:05 sí los tuvo igual aunque lo presentan dos cantamañadas tranquilitos este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada

Voz 55 34:20 el programa en el que puede pasar todos los jóvenes un momento para cómo se llamaban nadie sabe nada que apenas eh

Voz 10 34:36 ponemos las Navidades

Voz 26 34:38 si explota una bomba si sale el árbol más

Voz 13 34:49 cuando tiene su puede seguro de hogar no te sientes seguro te sientes segurísimo este mes contratarlo con un veinte por ciento de descuento en El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 55 34:58 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 56 35:03 te gustaría que tu negocio ser reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de Feriz curas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club

Voz 22 35:21 mira a Beethoven en este disco gráfica e te queremos mucho cuando se ha sido queremos la de platino cuánta gente vez veinte si por lo menos sí pero a estas ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad si quieres se acabó su recopilatorio pero olvídate de otras Info

Voz 13 35:38 pero qué me estás contando así ya tiene el hombre la novena

Voz 57 35:41 ser un pelotazo si algo merece la pena insiste seis de enero Sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional me llamo

Voz 32 35:52 n y me llena mucho poder ayudar a chicos

Voz 33 35:54 la exclusión social a salir adelante en la vida tiene

Voz 3 35:59 no crees que merece la pena pues dato por eso se creó foto

Voz 34 36:02 para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el coro

Voz 35 36:05 la Fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 58 36:12 seguro que los Reyes Magos ya están preparando los juguetes Isabel que en Hipercor se lo pone más fácil porque tienen los juguetes más buscados ya los mejores precios por ejemplo Casa de Campo Silván Family a veintinueve euros con noventa y cinco o muñeco Mister Pozzato safari por veintiocho con noventa y cinco vive la magia de los becas TN

Voz 4 36:31 el coge en la Cadena SER queremos recordar la tarde del diecisiete de agosto Rambla pueda Small Javi queremos recordar a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y recordar esos días de Rato

Voz 59 36:51 tenemos dos políticas al otro lado de las sirenas son en la cual

Voz 13 36:54 instantes supongo que lo vais a escucharlo con esperamos Ponferrada

Voz 60 36:56 a esta hora es que hay trece personas muertas

Voz 20 36:59 a última hora es que los Mossos d'Esquadra como decía

Voz 60 37:02 días han abatido a un hombre

Voz 4 37:04 un recorrido radiofónico a través de la mirada en la voz de los periodistas de la SER

Voz 61 37:10 no tipo noventa

Voz 4 37:11 hay seis horas de radio

Voz 0228 37:14 para treinta de diciembre a las diez de la no

Voz 3 37:17 en la Cadena Ser

Voz 62 37:19 eh

Voz 1995 37:24 planificar la batalla estudiar la estrategia gestionar los medios medir las consecuencias cuando imaginamos esta sección a nosotros nos pasó ese último punto hola cae que van estaba viviendo la consecuencia si no lo hicimos bien

Voz 10 37:41 llegan los planes de guerra

Voz 1995 37:46 no he dicho nada varía pero estamos a punto de terminar un año marcado voy a ponerle voz así como de misterio venga de estamos a punto de terminar un año marcado en gran medida por el aumento de la sensibilidad hacia las mujeres en un año en el que muchos más hombres hemos tomado conciencia de las inexplicables inexplicables dificultades que supone ser mujer a día de hoy desde las injustas desigualdades en el ámbito laboral hasta las intolerables actitudes de acoso abuso maltrato y en ocasiones la indiferencia para muchos el acoso abuso y maltrato que es todavía puede que este sea el momento de hacer balance

Voz 3 38:23 eh con María Guerra y Pepa Blanes con Lole con Lelu pues un poco para aquí

Voz 1463 38:33 a Podemos central o

Voz 3 38:35 al que hipotecan por qué tanta gente

Voz 6 38:42 vamos más manida bueno que otros de la que no dos días de la guerra que ahí está la clave yo me llevo bien

Voz 1463 38:54 yo que soy muy buena persona

Voz 6 38:57 no discuto nunca dicen que las heridas está sobrevalorada que eso lo dicen los modernos

Voz 20 39:02 a mi me parece que que es bonito en la sinceridad ya entonces a mi me gustaría que las consecuencias de estas secciones

Voz 6 39:08 Nos pagaran a Pepa y a mí lo harán a vosotros

Voz 20 39:12 y aunque la semana que no viniera vamos a trabajar que tenemos que trabajar esas malas consecuencias y los Globos de Oro también nos hemos quedado claro sí sí cuando tú te incorpora pero nosotros salimos de un programa sinfín

Voz 6 39:28 puedes venir pegada de voy a hacer ya un cuña la madrugada de él

Voz 1463 39:31 siete al ocho a la una de y media

Voz 6 39:34 estar aquí es tu casa

Voz 3 39:38 vamos a la fiesta

Voz 1995 39:39 las bien todavía vamos al resumen

Voz 3 39:40 venga no digo porque no están damos mucho así que creo que viven hoy vienen poquito más en son de paz imbuida en el espíritu navideño

Voz 2 39:54 así que bueno hemos en la carta de bueno

Voz 20 39:57 he estado mucho lo de que en Navidad salvo con la Virgen María y la mula todos son tíos eso sí eso estaba eso eso es maravilloso ha cortado porque perdón

Voz 3 40:09 a media hora en presentara ya vale

Voz 20 40:11 bonito de la presentación todo es que esto era así en el catolicismo

Voz 6 40:16 el rollo como alguien no pensar que nos llevamos

Voz 20 40:19 pero sí venimos en plan en buen plan buen rollo con propuestas bonitas Raúl que bonita música expuesto hecho un romántico bueno pues empezamos con esto

Voz 6 40:32 con una nota asustados y con un reportaje del New York Times que bueno pues en él preguntaba lo publicó ayer y preguntaba a seiscientos quince hombres como se comportan en el trabajo bueno si ellos consideraban que habían cometido acosó todos decían que no al principio pero luego les pusieron una serie de

Voz 1463 40:50 bueno pues todo lo que se concederá acoso que es pues desde hacer bromas sexuales a sus compañeras mandar chistes con contenido sexista Artes Escénicas y de la gravedad

Voz 6 40:59 eso sea tú crees lo pregunto esto está interesado no voy a contestar a preguntas personales bueno seguimos insistieron salir con ella ha dicho vosotros estabais vosotros no yo

Voz 20 41:11 en quiero decir me parece muy interesante que de la retórica haga una pregunta les pregunte a seiscientos quince hombres si ellos han cometido actos de acoso y origen no entonces sacan la lista lo que es la tecla

Voz 1463 41:23 claro cuando tú cuentas han acoso piensas simplemente en el delitos sexuales sin embargo hay muchos micro machismo podríamos llamarlo actitudes muy pequeñas que también son acoso entonces ahí la mitad de los hombres pues sí reconocía que había pisado algunas de estas líneas rojas así que nos parece muy importante y muy positivo este artículo porque abre el abanico tan lo que muchas veces hemos dicho aquí que la cosa es es parte de un sistema

Voz 20 41:47 es mucho mayor parte que una cultura entonces yo creo que este año ha sido interesante por la implicación de los hombres en la causa común del feminismo ir yo creo que necesitamos los os necesitamos os necesitamos vuestro sueldos también pero que os implica irse

Voz 6 42:01 en esto estamos pidiendo el aguinaldo del sueldo vamos

Voz 3 42:06 va bien que cuando yo pienso siempre que las retórica mayestático apuntó

Voz 20 42:12 pero pero las palabras importan porque lo que no se nombra no no existe osea que vamos a meter una música de thriller

Voz 1995 42:23 insiste la idea de que hoy venían de buen rollo balance anual

Voz 3 42:27 pues a esperar

Voz 6 42:29 es vamos tenemos una para el último

Voz 3 42:32 somos una cosas es que no nos hemos puesto

Voz 6 42:35 de acuerdo P payo a las once ha salido la noticia de la palabra del año

Voz 20 42:39 según la Fundéu que es aportó fobia o qué pero es alucinante no no lo es bueno días significa miedo rechazo o aversión a los pobres que es un es realmente es una realidad que está entre nosotros ya es un término que ha inventado la filósofa Adela Cortina entonces esto ya a las feministas en teóricas les pone en guardia porque dices lo ha hecho una mujer está bendecido

Voz 1463 43:06 no no es porque lo haya hecho una mujer es verdad que la palabra del año podría haber sido feminismo o algo relacionado el despertar un poco de la conciencia feminista que este año dos mil diecisiete ha surgido pero es verdad que el término sí que ponen en evidencia quizá el término no es el más usado es cierto porque nadie dice he cometido apoyo fobia

Voz 6 43:25 no eso no lo decimos pero no

Voz 3 43:27 este año pero el Gobierno ha dicho

Voz 1463 43:29 porque evidentemente sí que hay un rechazo a los refugiados y España tiene un problema con los refugiados lo que decía de la cortina con esta palabra es que escondemos hablamos de racismo hacia los refugiados cuando en realidad lo que hay es un desprecio y uno esas hacia las pobres

Voz 20 43:43 Nos dan nos dan asco pero yo creo que el señor Fundéu que es una Fundación del Español Urgente patrocinada por la Agencia Efe el BBVA ir esa caverna llamada a la Real Academia Española pues podrían haber es esforzado sabía bueno no se buscar una palabra que también defina que que esté al alcance de la gente como el año pasado fue populismo el quince refugiado en el catorce selfie y en el trece es Cat escrache osea que señor fondeo busque palabras en el metro que también les da por homofobia estos señores la calle

Voz 1463 44:15 bueno pero tenemos al siguiente porque sino

Voz 20 44:18 acabamos de saber estar es vamos a estas es maravillosa es una propuesta preciosa con necesitamos que cojan bolígrafo porque vamos a anunciar Nahr el acontecimiento del año dos mil diez y ese una de seguimiento ha nacido un festival literario se llama festival Otoño

Voz 3 44:39 año o año en el sur título

Voz 20 44:41 encima con con chorizo las escritoras contamos así que hay que darse bueno hay que darse de alta en Facebook y en Twitter festival

Voz 1463 44:52 este festival surge evidentemente para contrarrestar pues ese festival Ñ que como sabéis tuvo mucha polémica porque bueno pues había como o tres o cuatro mujeres frente a un templo de escritores e varones lo que algunos dirían prosa tipo toda pues esto quizá este festival Otoño nace para contrarrestar todo eso pero ojo porque el la verdad que el manifiesto que están el Facebook como decía María es muy interesante que zumo dice que que este festival nace para decir que nosotras contamos y que tenemos derecho a exigir nuestro lugar dentro del ámbito literario y que también animan a todos los hombres que para que apoyan y que escriben que valoran a las mujeres a que puedan participar

Voz 20 45:32 dos hombres que apoya AIS hombres que evaluará y sombras que escribió todos nuestros puestos de venta

Voz 6 45:38 Toño en el festival Otoño

Voz 20 45:42 bueno cambio urna último muy rapidito

Voz 46 45:48 estos son los incas

Voz 3 45:51 no tenemos hablado e buscar cortes de película me desconcierta

Voz 20 45:57 el minuto para pedir a los programadores de cine a los directores a todos que hagan películas que pasen el test

Voz 1463 46:06 bueno si Pepa Blanes explícalo el DS

Voz 6 46:09 es tema que se inventó Allison vez

Voz 1463 46:11 del mil novecientos ochenta y cinco saques un poco

Voz 6 46:13 bueno tienen mi edad iba a decir viejo uno pero entonces mí me voy

Voz 1463 46:22 de este país consiste en aplicar a las a las películas cuatro puntos uno si aparecen al menos dos personajes femeninos si esos personajes femeninos tienen nombre propio que eso parece una tontería pero no lo es tres Si esos personajes hablan entre ellos en algún momento cuatro sin esa conversación entre esas dos mujeres hablan de algo más que no sea un hombre pues parece que es evidente habrá muchísimas películas así pues pasar ese test a las películas más taquilleras o a las nominadas a los Oscar o los Goya ni una

Voz 3 46:52 bueno alguna alguna

Voz 6 46:54 tiene pendiente de titular me quedado no que hay que buscarlo y sin proponemos todas las semanas exactamente por ejemplo Star Wars lo pasa fíjate este año pero no la peli me está esto

Voz 10 47:07 es verdad

Voz 20 47:10 a Berta y no es algo ubica no no bueno

Voz 3 47:17 no sabía es que tenemos que hablar seguimos hablando de cine porque nos hemos dado cuenta que muchas películas que supusieron algo nuevo en su momento porque por primera vez hacían algo así que vamos a repasar las primeras veces cinematográficas recuerdas tu primera vez está en curso IG películas veas deslucir seguimos en Hoy por hoy

Voz 10 47:40 sí

Voz 55 47:45 estas navidades

Voz 3 47:48 de poder bajar la tele por favor

Voz 63 47:50 ayer en la Biblioteca en las nueve de la noche anormal because por favor

Voz 20 47:56 ah hablando mal fue no admitir que el baño como les de madre abuelo tú no feliz

Voz 4 48:02 las familias que apenas se une

Voz 3 48:05 estafa piramidal

Voz 0228 48:08 una burbuja creada

Voz 64 48:10 en lo que fue una iniciativa filatélica hizo fue engrosando engrosando hasta que el globo dicción pero la Justicia no salió todas consolas

Voz 65 48:18 en esta edición especial de la crónica periodística firmada por Pedro Jiménez sobre el caso de Fórum Filatélico publicada en Podium podcast punto com que Dios perdone directivos culpa de este este sábado a las nueve de la noche una hora menos en Canarias

Voz 13 48:38 cadena SER son las dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil ha acudido a primera hora con una orden judía

Voz 2 48:48 a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos Suárez hicieron no es firme pero

Voz 28 48:55 a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo sí que nos también en Hora catorce puntos que apenas cada uno celebra el fin de año como quiere o como puede Diego e Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algo músico por ejemplo de George Harrison chal y el club de los acordes el fin de casi todo este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias por la noche si el club de los acordes abre sesión DJ un repaso de todas las músicas bailables un manual de cómo pensar en Nochevieja un poco de todo a partir de las tres de la madrugada a las dos en Canarias El club de los acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 2 49:48 el deporte

Voz 26 49:54 nos une a todos quisiéramos

Voz 37 49:58 Nos une el fútbol busca

Voz 2 50:19 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos Larguero con Yago de Vega los viernes a partir de las once y diez de la noche y sábados desde las doce siempre una hora menos en Canarias

Voz 26 50:34 la punto Cadena hacer corren nuevos tiempos

Voz 2 50:50 Nuestra ilusión de Iker es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis usted agendas de servicios útiles

Voz 66 51:00 ah

Voz 0127 51:05 buenos días a partir del lunes uno de enero algunos móviles ya no van a poder crear cuentas nuevas de whatsapp ni verificar las que ya tienen si decidimos formar el teléfono la medida afecta a los usuarios que tengan el sistema operativo Blackberry y Windows Phone ocho o anterior esas personas podrá seguir usando la aplicación pero de forma limitada porque además van a dejar de recibir las actualizaciones

Voz 2 51:27 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 13 51:33 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE dejaría de trabajar de dejarlo lo contrario Simi toca compró la empresa iba nos suba el sueldo a todos cuidado que Talk porque este uno de enero del sorteo de Navidad de la ONCE repartió más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros aquí estas esperando lo pierdes la oportunidad de jugar este uno de enero Sorteo de Navidad a usted hay cosas para el Parlament ahí

Voz 2 52:13 la operación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 26 52:16 Rafa Nadal otra historia de anotar Soda

Voz 13 52:21 dos mil diecisiete ha sido un año trepidante

Voz 2 52:23 cómo será dos mil dieciocho nos adelantamos al Año Nuevo con José Antonio Marcos en las claves del dieciocho este uno de enero a las ocho de la mañana Cadena SER

Voz 3 52:43 seguimos hablando han sido María Guerra hay un titular

Voz 11 52:48 todo

Voz 3 52:49 certero pero dice el cine español ha registrado su peor taquilla desde dos mil trece y si bien numéricamente las cifras podían dar credibilidad al titular la realidad es un poco distinta no

Voz 1463 53:01 a haber probablemente sí que sea desde dos mil trece pues sea el peor dato el de este año porque en todos estos años han sido datos muy muy muy muy buenos pero eh claro es un titular que da la sensación de que el cine ha tenido un año catastrofista el cine español no es así porque a pesar de no haber habido grandes estrenos como un Bayona como unos apellidos bajo como un torrente estas cositas que pues lo Pétain eh ha sido un año muy bueno

Voz 3 53:28 pero eso maquillaba también hacia el cine español la si no ha habido dos películas que se han conseguido mucho

Voz 1463 53:34 claro yo este año lo lo es la taquilla están más repartida Tadeo Jones perfectos desconocidos la librería de Isabel Coixet han hecho muy buenos datos el cine español puede cerrar osea todavía quedan unos días su saque ir más al cine a ver películas de España

Voz 20 53:47 en esos últimos días del año para que bueno en el dos mil tres fueron setenta millones y ahora estamos en casi noventa y ocho millones

Voz 1463 53:56 creo que me aún apuesta en que va supera los ciento

Voz 3 53:59 desde el viernes sábado bueno

Voz 20 54:02 pero a los tiembla es que el año dos mil catorce fue un rompió todos los esquemas porque fue el año de los apellidos vascos con dos de ciento veintisiete millones y aquello cambió un poco el panorama y también hubo una reconciliación no sea que vamos bien sea el vamos bien

Voz 3 54:18 tenemos apenas cinco minutos para hablar de las primeras veces pero resulta que presumo día doce de enero por primera vez se estrena una película en el cine que se llama lo Bing Vincent que es una película no de dibujos es una película

Voz 10 54:31 a le sin sin Banco CAM

Voz 13 54:35 era un hombre que está a suicidarse

Voz 20 54:39 sí pues sí porque es que la directora que es la polaca brota como la ha trabajado siete años a tiempo completo para sacar este este proyecto son sesenta

Voz 1463 54:49 con mil fotogramas pintados uno a uno

Voz 20 54:52 evidentemente por diferentes pintores de todo el mundo es un en realidad es un acto de amor es un acto de amor es Smart de paciencia ir

Voz 3 55:03 G también a Banco la verdad es que es una experiencia maravillosa es una experiencia pues haremos

Voz 1463 55:13 sí Pepa ahora ha ganado el Premio del Cine Europeo a mejor película de animación aunque realmente no es animación animación

Voz 1995 55:21 el último quisiera alucinante pensar en una película hecha Loli por eso os preguntamos hoy aunque tenemos poco tiempo cuáles han sido las primeras veces por ejemplo el

Voz 3 55:29 el documental de la historia

Voz 20 55:31 el primer documental de la Historia Nano que el esquimal de mil novecientos veintidós pues considerado totalmente el número uno después de El cantor de jazz de Jazz Singer y ha dirigido por Grace Alan en mil novecientos veintisiete aquí también considerado la primera película sonora

Voz 67 55:53 actúa familiar

Voz 3 55:55 la primera película en color

Voz 1463 55:58 la primera película en colores Becky Sharp dirigida por Robert Mulligan en mil novecientos treinta y cinco y por supuesto pues el tráiler de la época destacaba esta novedad

Voz 68 56:08 yo me y no es una última Ley seis dos cuatro

Voz 3 56:15 no tengo ningún temor a escuchar esta cuál fue un aquí estoy yo cuál fue la primera segunda parte de una peli

Voz 6 56:26 eso es un delito de clínico en el lenguaje de Mariah Carey sí es la primera segunda parte yo creo que tampoco pasaba una aunque los animales también lo tienen la primera película en 3D House of Guás

Voz 1463 56:45 James Cameron no fue él no fue Avatar por mucho que real sino House of Wass

Voz 3 56:50 la casa es vas con Bale sobre la tecnología vídeo muchos avances de hecho ahora vuelven otra vez a que en alguna sala se pueda oler las películas

Voz 20 57:02 porque eso es Larry Ximo o Ximo Puig drama Barry Ximo y lo hizo el maravilloso John Waters que es el el director que siempre va con corbata pero hizo por

Voz 3 57:13 este queda la primera película que olía repartía

Voz 20 57:16 público tarjetas con esencias que debían rascar

Voz 3 57:19 no pero yo se lo he visto yo soy yo y no es el cine con eso

Voz 20 57:21 perfecto claro a la red huevo podrido pizza P2

Voz 3 57:26 pero tú estás viendo la peli yo esto lo bueno yo fue una vez con mi madre a ver que una de tiburones en tres de Familia y me mira mi madre gafas esas puesta de rojo rojo y azul escribiendo coger

Voz 6 57:42 pero es un hecho

Voz 3 57:45 es vivos que hubo una época estas que entonces tú te daban un papel al entrar una monja no rasca va sino como que ibas como pasa en las revistas que quitas una práctica que está viendo una peli ponía el cuatro y todo el mundo cuatro

Voz 6 57:57 el vínculo envío testigo eso es maravilloso pero pueda tu propia aventura era era agua Risi nada más escucharse

Voz 3 58:13 la película que nos ante podía escucharse sino sentirse

Voz 20 58:16 pues terremoto yo no la llegué a ver porque me hice una brecha porque tiraron un petardo en la calle

Voz 6 58:21 el terremoto