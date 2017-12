Hoy por Hoy (29/12/2017 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos buenos días hola qué tal buenos días la Guardia Civil ha detenido en Galicia al principal sospechoso de la desaparición de Diana Acker ocurrido el veintidós de agosto de dos mil dieciséis en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal la detención se ha producido tras la denuncia presentada a principios de semana Por otra joven por un intento de secuestro y agresión sexual del que consiguió escapar en una zona próxima a la que se produjo la desaparición de la joven madrileña amplía Ana Terradillos

Voz 3 00:33 de haber así es uno es el principal sospechoso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil insiste en que ahora hay que demostrar esta vinculación pero los operativos están convencidos de que está relacionado con la desaparición de Diana que está detenida también la pareja de esta persona por un posible encubrimiento es un feriante de ascendencia rumana ex le detiene por un intento de secuestro de una joven en la localidad coruñesa de Boiro según la denuncia de esta joven un hombre le intentó robar el móvil de Amena sólo con un cuchillo intentó introducirla en el maletero el hombre huyó pero las características físicas son exactamente igual a esta persona detenida a los rasgos físicos de aquí en la Guardia Civil señala como el principal sospechoso de la desaparición de Diana que era ahora mismo treinta agentes de la UCO desplazados desde Madrid esta

Voz 1018 01:18 allí en Galicia para intentar avanzar en

Voz 3 01:21 esta investigación gracias por todo

Voz 1018 01:23 al menos por hora de subirse a los datos se confirma la Guardia Civil estamos además las horas previas a la rueda de prensa de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político del año que termina María Jesús Güemes

Voz 1461 01:35 toca balance de un año que según los populares ha sido muy difícil así Rajoy comparece hoy en La Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros en la que se va a aprobar la subida del salario mínimo y de las pensiones el presidente centrará su discurso en lo económico aunque también tendrá que abordar la situación de Cataluña tras las elecciones del veintiuno de diciembre lo previsible es que haga un llamamiento a la tranquilidad a la red conciliación y a la espera de ver qué hacen los independentistas recordará que se sigue aplicando el ciento cincuenta y cinco exigiendo que de cara al futuro se cumpla la ley además Rajoy abordará los retos para dos mil dieciocho ya ha empezado a reunirse con los partidos para la negociación de los presupuestos pero no es lo único que tiene sobre la mesa las autonomías reclaman un nuevo sistema de financiación desde la oposición le piden la reforma de la Constitución

Voz 1018 02:18 el PSOE hace su propio balance la calle Ferraz a través de su secretario de Organización José Luis Ábalos en una rueda de prensa prevista para esta ahora José Luis Astre

Voz 4 02:25 que todavía no ha empezado el curso acaba marcado por Cataluña el PSOE apoyó al Gobierno en el ciento cincuenta y cinco pero hoy va a tratar de distanciarse de las políticas de Rajoy señalando la desigualdad económica la precariedad laboral y sobre todo los casos de corrupción que cerca al al PP de hecho en el atril de esta sala Se descrita la etiqueta Rajoy es fracaso marcar en fin su propia agenda de situar al partido en la clave de precampaña que se va a alargar el año que viene será Ábalos como decías que comparezca aquí en Ferraz en una rueda que será previa por tanto al discurso de Mariano Rajoy

Voz 1018 02:52 si dentro de unos minutos a las doce y media de la dirección de Podemos a través de Rafael mayor Mayoral compareció también en rueda informativa el primer dirigente en comparecer ante los medios ha sido el líder de Ciudadanos Albert Rivera como una exigencia clara de reformar la ley electoral antes de las próximas elecciones aunque parece que ayer no vio a Rajoy muy entusiasmado con la idea tras los resultados de su partido en Cataluña cree que el final del bipartidismo empieza a estar más próximo Guillermo Lerma si Rivera vinculan

Voz 0743 03:17 cimiento del PP y del PSOE en Cataluña un fin de ciclo político en el resto de España el líder de Ciudadanos habla del agotamiento del bipartidismo ante el que su formación debe prepararse para ganar el Gobierno aviso de Rivera a Mariano Rajoy

Voz 5 03:30 estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo esta legislatura Nos guste o no es una legislatura transitoria es una legislatura entre lo viejo y lo que está por venir lo que tenemos que hacer ahora en esta legislatura transitoria es ser útiles será una oposición útil pero que tenga un proyecto propio para que los españoles la próxima es que vayan a votar puedan votar con ilusión

Voz 0743 03:52 ya que no contempla en este momento un adelanto electoral asegura que hasta que llegue la cita con las urnas su partido intentará forzar al PP a aprobar alguna de las reformas que necesita España como la financiación autonómica la supresión de los aforamientos o esa nueva ley electoral

Voz 1018 04:12 hora doce y cuatro en El Cairo al menos cinco personas han resultado muertas según ataque armado a una iglesia según informan fuentes de la seguridad egipcias lo detalles son todavía imprecisos pero parece que la acción la llevaron a cabo al menos dos personas Álvaro Zamarreño

Voz 0116 04:25 sí hay además cinco heridos según el Ministerio de Sanidad los fallecidos son dos soldados Un policía al conserje de la Iglesia y uno de los atacantes según las fuerzas de seguridad Éste fue abatido cuando junto a varios hombres ha intentado irrumpir en el templo en un barrio del sur de El Cairo no se tiene muchos más detalles sobre el motivo del ataque o sobre si pertenecen a algún grupo la Semana Santa basada en dos ataques en ciudades del norte de Egipto contra catedrales coptos murieron cuarenta y seis personas y más de cien fueron heridas las medidas de seguridad son bastante fuertes en muchos de los templos coptos especialmente de cara a su Navidad que el próximo siete de enero según el calendario ortodoxo

Voz 3 04:59 como les contábamos hace una hora a puro

Voz 1018 05:02 la vía del miedo rechazo o aversión a los pobres es la palabra del año así lo ha decidido la Fundéu la Fundación del Español Urgente que promueven a la Agencia Efe y el BBVA el término que se acaba de incorporar al Diccionario de la Lengua fue acuñado por la filósofa Adela Cortina para diferenciarlo de xenofobia o racismo ya que no se trata de rechazar a los extranjeros por el hecho de serlo sino por el hecho de ser pobres

Voz 0010 05:26 distinto empecé a reflexionar sobre que efectivamente hay xenofobia desprecios rechazo al extranjero hay también cristiano fobia islamofobia pero que había una tipo de rechazo que es transversal y es el rechazo a los que son pobres a los que parece que no pueden darnos nada muy interesante a cambio atendemos bien a aquellos que nos puedan aportar beneficios sean de la raza que sean del sexo que sean y sin embargo a los que no pueden aportar los beneficios pues los mal tratamos

Voz 1995 06:57 gracias José Antonio luego feliz año ve igualmente gracias doce y siete minutos una hora menos en Canarias hoy por hoy en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hoy se ha producido una noticia sino acabamos de contar una noticia extraña Se han muerto la hija de Franco

Voz 7 07:22 no es extraño que se muera una persona libre y uno años evidentemente pero no era una ciudadana cualquiera no era un español anormal las españolas y los españoles normales no

Voz 1995 07:33 intenta marcharse del país con maletas llenas de joyas ni se encierran en mansiones que son expolio de guerra Cruz buenos días el episodio

Voz 8 07:42 las joyas ocurrió en mil novecientos setenta y ocho cuando Carmen Franco fue detenida en Barajas una maleta que contenía XXXI medallas e insignias de oro y brillantes dijo que iba a Suiza a un relojero de Lausana para pasarlas y que luego las iba a devolver

Voz 1995 07:55 devolver a la palabra devolver existía en el vocabulario de Canfranc

Voz 8 07:59 bueno la sidra de volver a España pero dentro de España concretamente las iba a devolver a su propia casa para eso eran regalos que su padre el dictador Francisco Franco lo hacía a su madre doña Carmen Polo de Franco también conocida como la collares porque ese Pirlo

Voz 1018 08:12 a por las joyas especialmente salían gratis

Voz 8 08:14 porque se las regalaba el agradecido pueblo de España que cautivo y desarmado aguantó cuarenta años de dictadura o presión y expolio del que Carmen Franco fue la cúspide de la estrecha pirámide de beneficiar

Voz 1995 08:26 repasemos dentro de su historia

Voz 8 08:28 lo que contar porque más allá de ser la hija del dictador Francisco Franco Carmencita no consiguió grandes cosas más allá del estrecho ámbito de su familia y eso que apuntaba líder mundial

Voz 9 08:38 yo haber quiero decirle al dormirse el mundo es que

Voz 8 08:57 es un corte muy celebrado data de mil novecientos XXXVII detrás está Francos y navegando las palabras improvisadas por su hija que está sentada en brazos de su madre una pose rara porque Carmen Franco no recibió besos y abrazos durante su infancia porque en su casa creían que el afecto hablan daba a los niños igual si se hubieran abrazado más nos hubiera ido mejor a todos ah también le insistían en que era corriente Tita no guapa para que no fuera consentida pero ya estaba la prensa en la que brilló como una princesa durante todo el franquismo para decirle lo guapa que era ya en democracia siguió apareciendo con frecuencia en las revistas del corazón sobretodo en las más rancias

Voz 1995 09:33 que continúan por ejemplo titulado algunas de ellas hoy la apasionante vida de nuca y apasionante apasionante no sé si me educa en la vida apasionante

Voz 8 09:44 yo creo que es más por hacer un titular llamativo que porque realmente fuera muy apasionante una infancia castrense con un solo día de colegio en toda su vida fue internado francés un día el resto de su educación se encargó a instituciones a institutriz es francesas se enamoró de un guardia marina ni Nin Suances pero le prohibieron ese noviazgo la encerraron en El Pardo y acabó casándose mira cientos cincuenta con el cirujano Cristóbal Martínez a quien añadieron el segundo apellido Bordiú por escapar de la vulgaridad Cristóbal Martínez Bordiú de segundo lo unieron tuvieron siete hijos Martínez Bordiú Carmen nunca le perdonaría a su marido que sacar aquellas fotos de Franco enganchado a máquinas y tubos para mantenerle con vida mientras el régimen lo ataba todo ella quiso morir en su cama tranquila y eso consiguió

Voz 1995 10:28 bueno los haters la han convertido que lo sepan en Trending Topic en redes sociales y las haters y los aduladores

Voz 8 10:34 de todo hay España eso no lo tiene resuelto y todo ha muerto deja su herencia la de Carmen consta de dos títulos nobiliarios cargos en veintiuna empresas el polémico Pazo de Meirás que la de Familia ha decidido no compartir Noya devolver pero ni siquiera compartir con el pueblo que sólo regaló en mala hora y una fortuna sobre la que se especula que ronda los quinientos millones de euros

Voz 1995 10:54 ole por esa familia con el sudor de su frente lo han Garau

Voz 8 10:57 sólo en dos de las veintiuna empresas dos de las que es administradora única era administradora única hay treinta y ocho millones de euros y es propietaria hay muchísimos pisos locales comerciales y plazas de garaje en Madrid que renta en alquiler posee además de Meirás el Palacio de Cornish en el barrio viejo de Coruña la gran finca de caza del conde de Romanones y un chalé en Marbella además de poseer las cinco plantas del edificio de la calle Hermanos Bécquer donde vivió desde su matrimonio y donde ha muerto esta madrugada y hace pocos meses cuando se sabía que se moría colaboró con la periodista Nieves Herrero en una biografía novelada de su vida claro nos preguntamos Se vende más ahora habrá morbo por leer una biografía edulcorada de esta señora que nunca comprendió la necesidad de pedir perdón de que el país no les pertenecía a ellos

Voz 1995 11:39 me pregunto a quién irán los derechos de esa de esa ahora bueno ha muerto María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco bolo y ha muerto como yo encerrada en su casa con los ojos cerrados rodeados de los suyos solo

Voz 1995 17:49 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el año pregunta número uno recordaremos dos mil diecisiete como el año en el que aprendimos que no hay que creerse todo lo que nos cuentan el Glorioso número dos recuperaremos algún día lo que hemos perdido este año poniendo bolardos en todas nuestras calles perder a preguntar alguna semana en dos mil diecisiete en el que no hayamos oído una sola palabra de corrupción cumpliremos en dos mil dieciocho al sin la cuota de corre de acogida de refugiados o los seguiremos dejando para dos mil diecinueve dos mil veinte o el veintiuno a qué personalidad cultural que ahora ninguneados llegar en ganaremos de elogios cuando muera en dos mil dieciocho Los arrepentir de no tomarnos en serio la guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte recordaremos dos mil diecisiete como el año en el que oímos hablar por primera vez de los revolucionarios bitcoins o como el año en el que cuatro iluso si arruinaron con la milonga de los bitcoins cuentas mejores películas de la historia discos que marcarán una época se lanzarán en dos mil dieciocho se recuperará Froilán en dos mil dieciocho los mil cuatrocientos euros que le robaron en el bingo después de todo el ruido después de todas las noticias después de tanta opinión salimos el dos mil diez siete con más certezas o con más incertidumbres de las que teníamos el pasado uno de enero Nos vamos pero hoy por hoy volverá el próximo lunes y cuando digo volverá que Ortolá volverá como volverá feliz año a todos gracias

