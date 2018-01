Hoy por Hoy (01/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 feliz dos mil dieciocho son las nueve las ocho en Canarias todos los páramos la Ser los que formamos la SER desde las emisoras de toda España queremos darles hoy mil gracias por dejarnos estar un año más ha sonado

Voz 0027 02:00 esto puede ser puede hacer sentir muy mayor a más de uno pero sepan que en este año que empieza hoy cumple la mayoría de edad la generación de españoles que nació en el dos mil

Voz 1322 02:11 recuerden si pueden como fue el mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve faltaban días para el cambio de milenio para que todas las profecías apocalípticas se hicieran realidad hablaba a diestro y siniestro del efecto dos mil de un posible colapso informático mundial porque para los ordenadores el cero cero se referiría a mil novecientos es decir que viajaremos cien años al pasado se hicieron pruebas y más pruebas

Voz 4 02:38 la fecha uno de enero del año dos mil por tanto los tres cajeros han funcionado correctamente lo que equivale a una elimina

Voz 1322 02:52 no hubo tal crisis mundial entrábamos en el siglo XXI ese año el dos mil nacieron en España seiscientas diecisiete mil cincuenta y una personas el mayor aumento de población entre los nacía la primera generación con el d'Ors en lugar del uno encabezando su DNI un agente la acción que nunca se ha comprado nada con pesetas que seguramente nunca ha buscado documentación en carta una generación la Z autodidacta multi pantalla activa conectada que ya supera la millennials este año entrarán en la universidad sacarán sus carnés de coche trabajarán en sus empresas los nacidos en el dos mil la nueva generación del milenio el futuro de la fuerza laboral

Voz 5 03:35 futuro de la fuerza laboral dice Lucía Taboada mucho futuro de la fuerza laboral pero hasta ahora ninguno seguro está despierto están descansando en la que habrá sido una noche larga como harían por otra parte si tuvieran esa edad Antón Losada Lola García y Alberto Surio en Radio Barcelona la la garcia Fèlix Simon día hola feliz año hay Descartes que lo hayamos hecho bueno pero contar otra casa en Coruña Anta basada el italiano felicitaron lo vi en Radio San Sebastián conmigo al Horta Osorio

Voz 0027 04:02 Puerto Berrio en Albert alrededor John feliz año dos

Voz 5 04:05 explica is a esa generación nacida en el dos

Voz 0027 04:07 mil y que desde hoy cumple la mayoría de edad como explica a este país en el que se sumergen de momento sin tener que votar este año de momento todo severa como él explica es el a España en la que se hacen adultos desde hoy Alberto

Voz 6 04:20 bueno hundir a muchos de ellos las veía precisamente ahora cuando venía a la radio que salían de los cotillones de Nochevieja pero claro pero no el dejamos dormir un poco primero pero cómo se despierta a lo mejor después de comer les diría que se tendrán que cada generación tiene su sueño no tiene sumó su proyecto tiene su ilusión tendrán que foja separan su sueño pero sé que currar mucho

Voz 6 04:45 es diría que van a tener que trabajar iban a tener que esforzarse para por ejemplo combatir combatir la desigualdad combatir el riesgo de que vivan peor que sus padres que es una es un riesgo que está está sobre la mesa

Voz 7 04:59 y y a la vez

Voz 6 05:01 yo soy muy consciente que va a estar mucho mejor formados que ellos no porque seguramente van a ser más libres también iban a tener muchos menos complejos que España es un país con grandes posibilidades pero que también tiene problemas que bueno pues que hay que trabajar es que ocurra sólo Lola

Voz 8 05:17 pues a ver yo recuerdo en mi juventud se hablaba mucho de del ascensor social hay recuerdo que más o menos todos una gran mayoría de gente temía la posibilidad de subir digamos al piso ocho no y ahí at podías ganar ganar la vida pues pues como nos la hemos ganado con bastante dignidad a partir de ahí bueno unos pocos privilegiados tenían una llave no para subir en el ascensor censora pisos más arriba pero hoy en día creo que es que subir al piso hecho ya no te garantiza el sueldo decente o o la calidad de vida pues pues normal no de de la clase media y entonces pues efectivamente se lo van a tener que trabajar mucho la formación es muy importante más que nunca pero ya no es una garantía de de tu vida laboral pues pues vaya a ser satisfactoria eso sí es imprescindible sin ella sí que tienes ha asegurado que que el futuro pues no puede ser bueno no

Voz 0027 06:13 Antón que España se encuentran hoy los chavales que nacieron en el dos mil este año cumplen dieciocho

Voz 0199 06:19 bueno yo antes de nada quiero felicitarlos por tener un recuerdo tan Pristina de nuestra juventud porque ello yo tengo parte es muy borrosa

Voz 0027 06:27 es que ya que tampoco están

Voz 9 06:31 no no es que

Voz 0199 06:32 ya lo hombre récord ya cuando era joven hay parte de juventud que ya no era capaz de recordar cuándo

Voz 10 06:40 no porque los avances pero yo les diría

Voz 0199 06:47 como como bien dice Siniestro Total ante todo mucha calma ante todo mucha calma capear el temporal

Voz 11 06:54 así y yo les

Voz 0199 06:56 diría que van a empezar su en un país mucho mejor aunque les cueste creerlo y aunque les parezca imposible mucho mejor que la empecé yo iré la que pensaron desde luego mis padres eso con con muchísimas oportunidades asume a su alcance de muchas oportunidades que me incluso mi mi generación no lo tuvo hace contra nosotros fuimos la primera fue la generación que llegó a la a las a los hogares al mismo tiempo que la televisión para que se hagan una idea la selección en blanco y negro no de la televisión por Internet y la televisión en blanco y negro y la luz se iban invierno cuando había temporal no ir donde efectivamente bueno a es va a enfrentar seguramente los mismos adversarios ya los mismos enemigos que nos enfrentamos nosotros no se va a enfrentar pues a un mercado laboral como el español donde siempre se ha tratado a los trabajadores de cualquier edad como como fuerza barata irremplazable en un modelo de crecimiento económico que se basa en explotar sobre todo el factor trabajo oí

Voz 12 08:01 eh generará mucho trabajo

Voz 0199 08:04 el precario en los en los ciclos expansivos pues destruirlo en los ciclos las restrictivos donde efectivamente progresar profesionalmente es es muy difícil pero era mucho más difícil hace treinta años y donde donde los los adversarios sigue siendo sigue siéndolo los los mismos pero un país donde yo creo que hay más recursos y más capacidad y hay más y más oportunidades para para para vencerlos todo yo les daría un consejo y que una aprende con los años no que es que esto de triunfar en la vida es muchas veces que no es un no es una misión individual sino que lo importante es mantener una una cierta perspectiva colectiva de una cesta perspectiva comunitaria las dificultades y los momentos difíciles es es más fácil salir cuando asista al lado una sociedad donde hay una red una comunidad donde todos nos sentimos responsables como aunque sea un poco de lo que les pasa a los demás que no está sociedad que den todos los días nueve donde lo importante es bueno salvar tu culo conseguir el éxito y los demás algo no pues si no lo han conseguido pues será problema de cincuenta y pico años

Voz 12 09:14 les recomiendo

Voz 0027 09:15 aposté mejor por el primer modelo de sociedad hay visos reales de que que en dos mil dieciocho seamos capaces como saciedad de reconstruir parte de lo que hemos roto en España en dos mil diecisiete

Voz 0199 09:27 hombre yo creo que la cosa está difícil que yo creo que el gran error que cometimos todos y esto ya no son asunto generacional fue pensar que esto del estado del bienestar y los derechos económicos y sociales estaban asegurados no ya no había marcha atrás no yo creo que los llegamos a creer que la historia avanza en línea recta hay siempre hacia adelante y nos hemos olvidado que la historia avanza muchas veces dando dócil dando vueltas en la historia muchas veces mucho más circular de lo que tenemos a a pensar y que buena parte de las conquistas sociales económicas y en términos de riqueza y de oportunidades y de igualdad que dábamos por sentado así que pensamos que no tenía marcha atrás bueno pues hemos descubierto que que sí que tenía marcha atrás porque nunca fueron son graciosa nunca fueron digamos una un un reparto aceptado voluntariamente sino que fue el resultado de muchos años de esfuerzo de trabajo de organizaciones de organización del del la clase trabajadora de de de movimientos sociales intentando conseguir esos derechos sin bueno pues eso la la lucha continúa

Voz 0199 10:31 no pues el el camino sigue siendo sigue siendo es

sí

en el sorteo del del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido veinticuatro

Voz 0027 14:12 mil trescientos treinta y tres serie

Voz 0027 16:00 seis de la mañana ocho y dieciséis en Canarias Isabel Villar es la periodista de la SER a la que han podido escuchar poniendo voz a la actualidad durante toda la madrugada Isabel buenos días

Voz 20 16:08 desde la actualidad que pasa por las palabras del ministro

Voz 0027 16:10 Economía Luis de Guindos en esta casa en la tradicional entrevista en la SER del uno de enero con José Antonio Marcos reconoce De Guindos que hasta que no haya Gobierno la línea será difícil sumar al PNV a ninguna negociación pero los presupuestos pero después una vez constituido el nuevo gobierno catalán ahí si De Guindos ha por hecho el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a las nuevas cuentas

Voz 20 16:29 si el ministro De Guindos confía en que habrá presupuestos pero reconoce que las negociaciones no empezarán hasta que no haya un nuevo gobierno en Qatar

Voz 1332 16:35 Doña yo creo que si habrá presupuesto estoy convencido que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña pero una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 20 16:52 está dispuesto eso sí advierte de índole el futuro gobierno catalán debe renunciar a la vía unilateral

Voz 1332 16:57 el nuevo Gobierno de Catalunya lo que lo que tiene que hacer es centrarse en el día a día en lo que son las necesidades básicas de la sociedad yo estoy convencido que la vía unilateral se ha puesto de manifiesto que no va a ningún sitio y por lo tanto yo espero que el nuevo Gobierno sea consciente de los costes que está teniendo esta política y lógicamente abandone ese planteamiento desde ahí la vía

Voz 1817 17:18 unilateral quede aparcada definitivamente

Voz 20 17:20 los costes derivados de la incertidumbre política en Cataluña a los que el ministro de Economía ha puesto cifras en la SER se ha costado por ejemplo

Voz 1332 17:27 acción de cuatro cinco décimas del PIB de Cataluña son doscientos mil millones de euros aplique lo usted el cero cuatro cero cinco y eso es lo que supones que ha podido costar perfectamente ya unos mil millones de euros

Voz 0027 17:40 hay poca autocrítica del ministro sobre los malos resultados del PP en las elecciones catalanas

Voz 20 17:44 si los populares han pasado de once a cuatro escaños en el Parlament pero De Guindos no achaca este descalabro a errores propios sino a la buena campaña de ciudadanos dice de su candidata Inés arriba

Voz 0027 17:53 a lo que ha ocurrido yo creo en el Pardo

Voz 1332 17:56 se ha sido que ha habido una concentración de voto en aquellos que se veían que tenía mejores expectativas de de resultados electorales de lo que sitúa al voto útil y después también evidentemente la Ciudadanos ha presentado una muy buena candidata y ha hecho una campaña

Voz 20 18:12 muy buen además de Guindos asegura que los malos resultados del PP en beneficio de Ciudadanos no son extrapolables a otras elecciones futuras

Voz 1332 18:20 se vio que de este en las encuestas que quién tenía más posibilidades era era sin duda la candidata al ciudadano cuando estás de ciudadanos Yaiza concentra el voto ha sido una polarización del voto pero yo no diría yo creo que son circunstancias muy propias muy específicas y yo no generaliza día lo más mínimo estos resultados que además están afectados por aspectos muy concretos muy específicos a lo que sería posteriormente unas elecciones generales

Voz 0027 18:45 esta llamada a no generalizar el éxito de Ciudadanos en unas hipotéticas elecciones generales son las autonómicas y municipales el año que viene la ha hecho también la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también aquí en la SER

Voz 30 18:55 yo creo que Mariano Rajoy eh siguió una estrategia en Cataluña que era la estrategia que necesitaba España aunque no fuera la estrategia que más combinó al Partido Popular cuando un partido nunca ha gobernado como ocurre con Ciudadanos no tiene desgaste ninguno precisamente por no haber ejercido esa esa acción de gobierno cuando un partido gobierna como el Partido Popular y además tiene que tomar ese tipo de decisiones como el artículo ciento cincuenta y cinco indudablemente tiene un desgaste pero yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía que hacer

Voz 0027 19:24 es un extracto de la entrevista Cristina Cifuentes que van a poder escuchar completa esta tarde en Hora catorce en las emisoras de la SER en la que unidad sí así empieza políticamente este dos mil dieciocho que va a suceder a un dos mil diecisiete de discretísimo el legislativa en todo el año que terminó ayer el Parlamento sólo aprobó trece leyes una cifra anormalmente baja que se explica entre otras cosas por la tendencia al Gobierno a paralizar proposiciones de ley a través del veto presupuestario presupuestarios ese botón esa herramienta que tiene el Gobierno para bloquear las iniciativas de la oposición con el argumento de que afectarían a las cuentas públicas Mar Ruiz

Voz 1441 19:59 esas tres leyes y suponen un balance legislativo tan pobre que sólo ha habido tres años en toda la historia de la democracia con menos actividad legislativa dos mil dieciséis con un Gobierno que estuvo en funciones diez meses y dos años electorales dos mil cuatro y dos mil ocho uno de los motivos el veto presupuestario una prerrogativa que el Gobierno Rajoy aplicado en cuarenta y cinco ocasiones cifras el récord en los últimos cuarenta años eso ha impedido que el Congreso pueda ni siquiera debatir cuestiones que sí podrían haber sido aprobadas como la subida de las pensiones la equiparación de los permisos de paternidad maternidad o la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública las pocas proposiciones de ley de la oposición que han sorteado el veto se retrasan además por las solicitud de prórrogas en la fase de enmiendas es el caso de la suspensión del calendario de la Lomce se aprobó hace más de un año pero sigue metida en un cajón y acumula treinta y siete prórrogas también la subida del Salario Mínimo Interprofesional el Congreso aprobó incrementarlo hasta los ochocientos euros este año pero la tramitación sigue aparcada mientras el Gobierno acaba de acordar una subida bastante inferior para dos mil dieciocho setecientos treinta y seis euros desde abril pendiente sin avances la derogación de la Ley Mordaza una de las leyes más polémicas que el PP aprobó cuando tenía mayoría absoluta que ahora pese a su minoría parlamentaria ha logrado mantener a flote con todo su legado legislativo

Voz 0027 21:17 y nos vamos en directo al juzgado de Ribeira al que acaba de llegar el furgón que traslada al asesino confeso de Diana Acker va a prestar declaración hoy ante el juez después de que ayer este hombre al que conocen como el chicle confesara que mató a la chica de hecho llevó a la Guardia Civil a la fábrica abandonada en la que tiró el cadáver a un pozo en el juzgado esta Ricardo Rodríguez Ricardo Bos días

Voz 1817 21:37 los días Aimar ya está aquí como dices en los juzgados de Ribeira Enrique conocido como el chicle el autor confeso del crimen de Diana que llegó poco antes de las nueve de la mañana en un furgón policial entre fuertes medidas de seguridad al interior de los juzgados han nacido también varios agentes que portaban cajas con documentación que puede ser relevante para esclarecer este caso esta mañana a las once terminaba el plazo esas setenta y dos horas para su paso a disposición judicial

Voz 8 22:01 veremos cuál es su actitud ante el magistrado sí declara

Voz 1817 22:03 la OSE acoge a su derecho a no declarar en el caso de que accede a responder a las preguntas del juez veremos también cuál es su explicación de lo ocurrido ante la Guardia Civil ha ofrecido recordamos diferentes versiones de los hechos primero dijo que la atropello accidentalmente después que intentó violarla la joven se resistió finalmente la estranguló versión esta última a la que los agentes dan mayor credibilidad mientras el autor confeso del crimen pase a disposición judicial aquí los juzgados de Ribeira esta mañana también en Santiago está previsto que tome de Medicina Legal se realice la autopsia al cuerpo de la joven madrileña para determinar las causas exactas

Voz 0027 22:38 su muerte Ricardo Rodrigues gracias bos días los días Aimar noticia que les cuenta hoy la Cadena SER Bankia y Caixabank se han desprendido de los activos tóxicos vinculados al Proyecto Gran Coral unos activos que llegaron a manos de estas dos entidades cuando absorbieron Bancaja y Banco de Valencia son tres fincas tres fincas enormes en el Caribe mexicano que compraron en su momento los empresarios Juan Ferri ir José Valdo a través de créditos millonarios que recibieron una operación que investiga la Audiencia Nacional ahora es otros empresarios han denunciado a Bankia y Caixa Bank porque esos bancos han vendido por sólo sesenta millones de dólares unos terrenos en los que se invirtieron quinientos los empresarios investigados acusan a los bancos de malvender las fincas precio dicen irrisorio Pedro Jiménez buenos días

Voz 1817 23:23 Bankia y Caixa Bank han vendido las tres fincas adquiridas dentro del Proyecto Gran Coral en el Caribe mexicano en el que participa

Voz 0027 23:30 los empresarios Juan Ferri José Valdo uno

Voz 1817 23:33 la acción que investiga la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los treinta y un millones de metros cuadrados de suelo fueron adquiridos por los empresarios investigados gracias a los créditos de hasta quinientos millones de dólares concedidos por las extintas Bancaja y Banco de Valencia la venta de estos terrenos acordada ahora por Bankia y Caixa Bank se ha fijado en sesenta millones de dólares y medio Ferry baldón lleva estas operaciones de venta la Audiencia Nacional en un escrito al que ha tenido acceso la SER denuncian una venta a precios irrisorios carentes de cualquier mínimo atisbo de racionalidad económica que en modo alguno puede justificarse su ampararse fuentes de las entidades bancarias han señalado a esta emisora que el proceso de venta se han realizado conjuntamente por Bankia y Caixabank un proceso Adén abierto competitivo y transparente que se ha ejecutado a través de una empresa líder en el sector del suelo

Voz 0027 24:19 y la prensa local la prensa mexicana insinúa Pedro que los compradores son testaferros que se han hecho con los activos a un precio muy por debajo de su valor

Voz 1817 24:28 los medios de comunicación en Baja California han puesto la lupa en las operaciones de compraventa suscritas por Bankia y Caixabank para desprenderse de sus activos tóxicos en el Caribe según informa peninsular digital punto mx dos de las tres fincas vendidas han ido a parar a meros testaferros por un precio dice este medio veinte veces por debajo de su valor los compradores según la citada página web son hombres de papel dos vecinos de la modesta colonia del obrero de la Ciudad de México que constituyeron empresas con un capital de tres mil dólares apenas unos meses antes de formalizar la operación con la compra de dieciocho diecinueve millones de metros cuadrados respectivamente de uso turístico con más de dos kilómetros de hermosas playas valorados en dos mil quince en ciento cincuenta millones de dólares por los que se han abonado apenas quince millones dio una operación según la prensa local que huele a cobrar poquito en México hay muchísimo en paraíso fiscal porque ahora los cabos alcanzan precios estratosféricos que no permiten construir humildes viviendas para los empleados del sector turístico

Voz 0027 25:30 y por último fuera de España dos noticias de las últimas horas la primera en Corea del Norte Isabel Villares

Voz 20 25:36 sí porque Kim Jon un hecho un llamamiento esta madrugada para que su país produzca armas nucleares este dos mil dieciocho de forma masiva ese ha sido el principal mensaje de su discurso de Año Nuevo donde además ha presumido de haber convertido su país en una potencia nuclear que según ha dicho no podría alcanzar ya todo el territorio están estadounidense esto no es una amenaza sino una realidad ha asegurado el líder norcoreano que además ha advertido de que siempre hay un botón para activar armas nucleares encima de su escritor

Voz 0027 26:04 a quién irán van a más Isabel las manifestaciones con el Gobierno de Rohaní manifestaciones que se centran sobre

Voz 20 26:09 todo en la capital en Teherán aunque también recorre en otras partes del país ya hay dos muertos y más de doscientos detenidos en unas protestas principalmente contra la política económica del Gobierno Gobierno captado en las últimas horas por cortar el acceso a varias redes sociales como Instagram y telegrama a través de las que se convocan muchas manifestaciones esta decisión la ha criticado duramente el presidente de Estados Unidos dice Donald Trump que el Gobierno de Rohaní está cerrando internet para acabar con las protestas mientras el mandatario iraní acusa al estadounidense de ingerir en asuntos de otro país en la primera reacción del presidente iraní a esta oleada de protestas Rohaní asegura que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y criticar al Gobierno siempre eso sí que lo hagan sin violencia

Voz 0027 26:49 Isabel Villar gracias buenos días Aimar

Voz 5 29:27 desayuno de este dos mil dieciocho que estamos compartiendo en la SER con Antón Losada con Laura García Icon Alberto subió al

Voz 0027 29:34 Berto jefe de Opinión del diario vasco dice Luis de Guindos en su entrevista con José Antonio Marcos aquí en la SER que está convencido de que el PNV negociara votará aprobaran los presupuestos en cuanto haya gobierna en Catalunya hay indicios de que este fundamental a los indicios hay hombre aquí hay mucho deseo de también

Voz 6 29:53 la Fundación tiene detener hay un punto de de lógica yo sí yo sí creo que al final habrá a un acuerdo presupuestario con el PNV pero tampoco a lo mejor va a ser de la noche a la mañana porque es cierto que tiene que resolverse tiene que despejarse el panorama en Cataluña un poco en que queda al final la conformación de gobierno pero no es cierto también que el PNV necesitan una puesta en escena necesita marcar sus propios tiempos porque sabe que cualquier acercamiento al Partido Popular tiene un coste de imagen política en Euskadi aunque es cierto también que el acuerdo presupuestario en su momento pues sacó no yo creo que importantes réditos económicos y en inversiones en fin lo supo rentabilizar yo tampoco creo que hay que meterlo también un poco en el contexto en el que va a vivir por ejemplo la política vasca en el año dos mil dieciocho aquí va a poner en marcha una ponencia de actualización del del Estatuto de Autonomía una ponencia de autogobierno me parece que hay una señal importante que este fin de semana se ha trascendido una entrevista con dirigentes un dirigente del Partido Nacionalista Vasco importante Koldo Mediavilla decía que el pene a atascar en el debate del derecho a decidir qué es lo que quería era un debate era un acuerdo amplio y transversal no sé

Voz 0027 31:08 va a jugar en el debate del derecho

Voz 6 31:11 parece muy importante este mensaje en un momento además en el que todavía queda por clarificar el panorama en Cataluña

Voz 0027 31:17 en Euskadi se han aprendido muchas lecciones de lo que sí yo creo

Voz 6 31:20 en bueno pues es cierto que ha habido una una es verdad clasista en las distintas por la historia por lo que fue también el factor del del terrorismo también porque ahí aquí unos derechos históricos plasmados en el tema del concierto económico total

Voz 0027 31:34 es distinto pero es cierto que la vida de

Voz 6 31:36 la actuación del autogobierno pues a partir del fracaso del plan Ibarretxe también los límites que se evidenciaron en el en el Pacto de Lizarra Posada ha tomado otra dirección y yo creo que es una elección

Voz 8 31:48 bastante más interesante no lo Garcia del trabajo de La Vanguardia

Voz 0027 31:52 sí a sentir si bueno es que

Voz 8 31:55 a ver yo creo cuando cuando Guindos dice que que esto se solucionará el tema del presupuesto con el PNV cuando haya gobierno en Cataluña diría aunque es lo mismo pero hay formas de decirlo diferentes cuando se retire el ciento cincuenta y cinco es decir lo que realmente provoca incomodidad en el PNV es es la aplicación del ciento cincuenta y cinco no pues como decía Alberto efectivamente yo creo que el el PNV la sociedad vasca en general pues ya pasó por por situaciones parecidas a las que se está pasando en Cataluña ya hubo un intento de alianza del independentismo con el Pacto de Lizarra ya hubo un fracaso del plan Ibarretxe y además hay más preservar digamos que que no arriesgar no es interesante lo que contaba de no no estancarse en el en el derecho a decidir sino de buscar el máximo consenso porque bueno os recomiendo el el el último librito de Jordi Amat que explica un poco que uno de los grandes errores con la reforma del Estatuto catalán fue precisamente realizarlo cuando no había consenso suficiente como para llevarlo adelante no aquí en Cataluña no había digamos en el Congreso de los Diputados sino sino incluso en Catalunya y que de ahí viene buena parte de los problemas que estamos sufriendo en este momento no Antón

Voz 0199 33:20 bueno yo creo que el apoyo del PNV está hasta cierto punto asegurado entre otras cosas porque el PNV tiene que devolver el favor a pagar las deudas que supuso que el Partido Popular le ayudara a aprobar sus propios presupuestos menoscabe las deudas en política se pagan son los dado en el PNV y lo saben en el PP lo que sí creo es que hace falta es efectivamente una escenificación porque lo que ha sucedido en Cataluña desde la óptica de un partido nacionalista mono pues es difícil de justificar hay mucho menos de de hacer como sino donada pero también yo creo que es bastante evidente que el PNV considera que ha hecho lo que tenía que hacer en Catalunya especialmente como esfuerzo de mediación en su día de Urkullu cuando aquellas elecciones no natas de Puigdemont tampoco va a unir su destino político a las decisiones que tomen los nacionalistas catalanes en legítima defensa de sus derechos y esos objetivos no me imagino al PNV atando su destino

Voz 10 34:19 los nacionalistas catalanes y yendo hacia la roca simplemente porque hay una gran hermandad nacionalista no digamos la sí ha tenido la Soliva ayudase a la solidaridad llegaban muy bueno

Voz 0199 34:31 oye si te quieres desempeñar pues las peñas de tuyo texto mi simpatía pero unos pero es que me de España ido yo contigo sensación de que esa comisión en este momento para el PNV es más un problema que una oportunidad posible el PNV fuera seguramente esa comisión para la actualización del delantero

Voz 0027 34:51 todo territorial

Voz 11 34:54 al comparar el régimen de

Voz 0199 34:56 Euskadi con el de las regiones autónomas no tiene mucho sentido no porque eso sí que es comparar peras con manzanas no tiene absolutamente nada que ver no no no me refiero únicamente al cupo sino desde el punto de vista de el reconocimiento simbólico que supone el estatus que tiene uno el estatus que tener autónoma el PNV se poco arrastrar hasta el acoso porque tiene un competidor electoral que es Bill que si no coge la bandera pues en la cogerá vi Louis al PNV como todo partido político sobre todo de una misión fundamental en esta vida que es ganar elecciones

Voz 8 35:29 el propio enunciado no es actualización bueno vamos a actualizarlo y habló de un nuevo Estatut vamos a tomarnos loco

Voz 0199 35:37 es un placer ha denunciado robos vamos despacio en León

Voz 6 35:40 a ver yo no yo que yo creo que en todo caso aunque es verdad que el PNV tiene muchos recelos en esta comisión porque bueno ellos insisten mucho en la relación bilateral pero sin embargo yo creo que además de la bilateralidad también hay una parte multilateral que tienen que aceptar porque el la profundización del autogobierno de Euskadi no va a ser posible al margen de lo que puede ser también el futuro del Estado autonómico entonces en algún momento van a tener también que implicarse en este en este debate aunque sé que no es no les gusta Por otra parte ellos también tienen un temor en este momento porque a mí me lo ha transmitido ese realmente ellos ven con con bastante recelo el auge de Ciudadanos y lo que supone ciudadanos también de cara a una reformulación de todo autonómico aquí claro ellos en fin es cierto que con el Partido Popular y con el Partido Socialista han desarrollado también ya una relación durante años desde una cierta confianza entre comillas al menos conciudadanos no pues porque mantienen posiciones por ejemplo muy refractaria es en todo lo que tiene que ver con el concierto con el cupo que eso eso queda aún muy manifesto en las últimas semanas los ello vamos vamos a ver cómo queda me parece clave como que lo de Catalunya porque los catalanes al menos los los nacionalistas vascos es verdad que el mantenedor siempre una empatía emocional y una discrepancia política a la vez no sea con Cataluña ahí eso bueno

Voz 0027 37:00 ha puesto sobre la mesa Alberto uno de los temas que ha salido en toda conversación política estas navidades en España dos mil dieciocho va a ser el año de la eclosión de ciudadanos sabemos octava Luis de Guindos a Cristina Cifuentes ambos en las entrevistas de Año Nuevo en la SER haciendo esfuerzos por CIS circunscribir su batacazo electoral en Cataluña si esa explosión de Ciudadanos allí en Catalunya es el discurso Alex están a Ferrando el de una suerte de torniquete político el trasvase brutal de voto yo desde el PP a Ciudadanos que ha habido en Cataluña dicen no es extrapolable a otras comunidades no se va a dar no tememos que sede en las autonómicas y municipales del año que viene esto por lo tenemos he escuchado leído esta última semana no es lo que dicen en privado quiénes se van a enfrentar a esas elecciones autonómicas y municipales del año que viene los presidentes autonómicos si los alcaldes existe y si existe miedo no existe temor en el PP hay motivos para la alarma en el PP Anton

Voz 0199 37:57 hombre claro que los hay yo creo que efectivamente la si uno mira los datos históricos por ejemplo lo que sucedió en las catalanas de dos mil quince y en las dos generales que vinieron después es cierto que en que el votante digamos de centro derecha en Cataluña considera que o ciudadanos es una mejor opción para hacer oposición al nacionalismo seguramente porque no lo tiene el restricciones que impone tener el Gobierno en en el Estado pero sin embargo cuando llegan las elecciones generales apuesta por el por el Partido Popular y luego derrotó ampliamente nuestro está ahí ahora también está ahí que para muchos electores de derecha de centro derecha en España en este momento Ciudadanos es una fuerza que recoge buena parte de las ideas que en su momento les inclinaron agotar el PP y que tiene dos grandes ventajas una que no está gobernando es decir no tiene el desgaste enorme que supone gobernar en las condiciones en las que lo está haciendo Mariano Rajoy no hablo sólo de la crisis sino a su condiciones de minoría etcétera etcétera y sobre todo no tiene el gran lastre que el Partido Popular lleva soportando en los últimos años en términos electorales que es el peso muerto de la corrupción que no lo abandona y mucho mucho votante tradicional del Partido Popular y sobre todo mucho votante menos tradicional del Partido Popular que en su momento apostó por Rajoy como opción más segura ahora puede ver en Ribera en Ciudadanos pues una opción que defiende un espacio conservador que no tiene digamos una hoja de servicios llena de problemas como tiene Rajoy en este momento es que no tiene el peso lo cual es una oferta que objetivamente consideradas muy competitiva y efectivamente puedo hacerle mucho daño al Partido Popular ya se lo ha hecho menos del que anticipaban las encuestas en las elecciones generales pero lo cierto es que las en de Ciudadanos no llegó a ser tan espectacular como podemos podemos pero vista Si el digamos el el marco que en los que uno en su momento aquellas encuestas que elevaron yo creo que racionalmente sus expectativas la roce en decían sus momentos donde fue muy espectacular leves

Voz 8 40:00 corrido lo la competición por la referencia el liderazgo dentro del centro derecha y tanto que sí bueno aquí en Cataluña Ciudadanos al principio creció bastante a costa del PSC y en la en el los primeros que se preocuparon por la por por la emergencia de ciudadanos eran los alcaldes del PSC del área metropolitana de Barcelona los del cinturón rojo en teoría pero pero es verdad que que Ciudadanos y se ha dado cuenta Albert Rivera de que es tu su potencial de crecimiento en toda España está precisamente en los caladeros del PP lo va a explotar al máximo y además es que estamos en aún en una fase en la que Ciudadanos representan muy bien efectivamente sin lastres sobre todo sin el lastre de la corrupción no porque cuando te fijas en fuentes y como no gobierna no le ha pasado factura decisiones como el ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco no le ha pasado factura al PP le han pasado factura otras cosas no el ciento cincuenta y cinco porque vamos ciudadano saludó lo ha defendido sin sin ningún problema yo creo que lo que va lo que va a ocurrir es que va a haber un la competición bastante importante entre el entre PP y Ciudadanos por por la hegemonía de esa de esa fase de realización que que que estamos viviendo yo creo ya porque a un periodo de crisis como el que hemos asumido y aún se nota siempre que comporta una tendencia pues es que a que los ciudadanos prefieran una una recentralización un menor gasto público invade más la situación de Cataluña pues también lo lo lo está los está provocando hoy está provocando yo creo que hay ciudadanos tiene las de ganar sea es es un territorio favorito no no el de la gestión no el de competir a lo mejor en propuestas sobre economía eh sino en el en el tema más emocional por decirlo así no pues de en el tema territorial desde luego en la competición entre PP y Ciudadanos va a ser muy importante este año que viene

Voz 0027 42:03 Alberto yo creo que va

Voz 6 42:04 es una una una rivalidad brutal entre ciudadanos el Partido Popular no sé hasta qué punto Albert Rivera va a conseguir ser Emmanuel Macron de la política española pero en todo caso sí creo tampoco sé ya sé que no es no a extrapolar tampoco la la la los resultados de Cataluña al resto de España pero si veo que el que Ciudadanos pues se esgrime au enarbola la bandera de con claridad la bandera del relevo generacional y eso es muy importante en este momento también que en el terreno por ejemplo la regeneración política en el terreno de la lucha contra la la opción buscaba el PP está acosado por el casos no ciudadanos hay puede explotar y puede desgastar muy seriamente del Partido Popular y luego está todo el tema de la propia propio debate identitario la unidad española y eso también en este momento el una de las consecuencias del Prozac juicio al menos del proceso independentista en Cataluña ha sido despertar una cierta sociología también digamos de nacionalismo español que estaba dormido izquierda no nos ha conseguido yo creo que bueno de alguna manera capitalizar eso no juntando esos ingredientes creo

Voz 0027 43:17 que la competición va a ser muy directa decía Jorge Moragas el ya ex jefe de gabinete de Rajoy que se va de embajador de España ante la ONU decía ayer en una entrevista en el mundo en referencia a Rajoy a este rinoceronte le queda mucho por andar renovará pronto sus equipos hay proyectos la renovación en casa del rinoceronte Rajoy Losada hombre

Voz 0199 43:42 vamos a yo creo que una de las de las cuando pase el tiempo y miremos atrás estaba Bono nosotros yo ya sobradamente ya no estaremos aquí pero cuando está gente de estos chavales los que hablamos al principio del programa Miren esta época yo creo que todo el mundo se sorprenderá de cómo se infravalora sistemáticamente a un personaje político de raza un político profesional como es Mariano Rajoy de que no tiene una gran capacidad de supervivencia no lo que tiene una gran capacidad estratégica creo que tiene una visión a medio largo plazo que supera muchas veces a sus a sus rivales aquí en vean Rajoy a alguien que está al final de su carrera hay que está buscando una puerta de salida se equivoca completamente no creo que Rajoy tiene muy claro goles es su camino cuál va ser su su estrategia aquí a las elecciones generales que procurará que sean el último día posible como hubo en funcionario que es ocupará la plaza el presidente del Gobierno está último día de de destino iba a hacer los cambios que tenía que hacer como ha hecho toda su

Voz 12 44:42 a lo largo de a lo largo de lado

Voz 0199 44:45 porque su vida de su vida política a la renovación que tenga que hacer en mensajes sin discursos bases muy interesante ver efectivamente se esa competición con con Ciudadanos no porque sea uno es ese va a dar una curiosa paradoja no ciudadanos hace un discurso es este discurso de recentralización del españolismo que se despertó que no llevaba tanto tiempo dormido despertó en la segunda legislatura con con con Aznar que es un discurso que puedes hacer mientras eres un partido que se dirige es un partido pequeño y que se dirige fundamentalmente desde Madrid pero cuando empiezas a crecer empieza a un partido que realmente tiene estructura territorial tiene en varones y tiene contrapesos en todas las comunidades autónomas como tiene ahora mismo el discurso que es mucho más difícil de hacer en tu propio partido no yo creo que son a las ventajas que tiene que tiene Rajoy junto con los datos económicos y el convencimiento yo creo que que pudimos verle expresar verbalizar en su comparecencia típica de fin de año no está convencido de que el nacionalismo catalán no tiene salida es decir que la situación de Puigdemont es insostenible que la unidad nacional nacionalista basado estar antes y después y que la normalidad entre comillas volverá a la política catalana en costes siempre dentro en cuestión de tiempo

Voz 0027 45:58 sobre la política catalana no sé si digo que mucho iba a decir que sobre la política catalana sobre el futuro más inmediato sobre las peticiones que tiene que tomar de forma inminente el PDK también Esquerra tengo muchas preguntas que haceros especialmente a Lola García la guardia en dos minutos en dos minutos

Voz 21 46:25 siempre es mejor dar justo en el centro

Voz 8 49:18 uno de yo creo que la a ver la decisión que tiene que tomar inevitablemente va a ser la de renunciar a ser presidente de la Generalitat yo creo que es que eh en un veinticinco por ciento de posibilidades y creo que esta es la única opción que tiene en la basado en lo que pasa es que claro todo esto es necesita su cierta representación y su tiempo no porque él ha basado su campaña precisamente en en pedir el voto de los catalana para decirles que que si me dais vuestro voto yo vuelvo Secret eso es bueno el presidente claro si crees que vuelva votar me y ahora va a tener que explicar que que que no es así porque en fin yo tengo muchas dudas de que de que vaya a volver entonces la única opción que le queda es esa y entonces empezará una negociación sobre quién puede ser la alternativa yo creo que el nombre de Jordi Sanchez se va a poner sobre la mesa en un primer plano en breve en cuanto en cuanto se Mona acepte esa realidad hay

Voz 37 50:20 Eloy Sánchez por si hay que Andy en fuera de juego ahora mismo

Voz 0027 50:28 desde la Asamblea Nacional Catalana está que está ahora mismo dentro de los dieciocho meses es uno de los Jordis que está ahora mismo en prisión al que el juez va a escuchar la semana que viene el día se decidirá entonces si si lo mantiene en prisión lo de Halliburton

Voz 8 50:41 claro efectivamente es el día once el plazo que ha puesto Rajoy para la investidura es el diecisiete efectivamente vamos

Voz 0027 50:51 situación del Parlament la consciencia a vivió entre otras

Voz 8 50:55 no bueno veintitrés ahora ahora ahora dudo pero efectivamente del Parlament que es cuando empiezan los plazos a correr digamos

Voz 0199 51:04 la puesta con toda la intención para hacer

Voz 10 51:07 los plazos entero acelerar los ritmos yo Rajoy

Voz 8 51:10 algún día saber lo complicado más porque lo podía haber hecho

Voz 10 51:14 yo esta semana habría sido muy burdo yo creo no

Voz 8 51:17 complicado pero les hubiera pillado en fuera de juego total

Voz 0027 51:21 calendario es el siguiente el cuatro Llum

Voz 8 51:23 el traslado ante el juez el jueves decide si lo mantiene

Voz 0027 51:26 en prisión no el once los Jordis si el exconseller Joaquim Forn van ante el juez el juez Llarena decir los mantiene en prisión a uno el diecisiete Se constituye el Parlament la Mesa del Parlament que para los independentistas es fundamental esa mesa del Parlament para todos antes tienen que haber decidido que hacen los que están huidos en Bruselas si toman posesión no estoy de votar porque desde allí no pueden votar préstamos cinco más tres están en prisión por lo tanto ocho personas no pudieran votar la mayoría independentista no existiría el otro da por los no independentistas ese discurso podemos repetidamente por ejemplo

Voz 0199 52:05 de Ciudadanos para quitarse para hacerse un Rajoy en Catalunya pasar de ir a así que era intentar la investidura de que no dan los números bueno es que no sabemos todavía cuáles son esos números está claro en este momento tan bailando

Voz 8 52:18 es como el caso de Puigdemont no les quedará también más remedio que renunciar porque lo que no va a hacer en sus propios partidos es decir la luz

Voz 0199 52:28 de acuerdo pero la renuncia de Puigdemont no resuelve la cuestión sino que abre otro

Voz 10 52:32 el lema no no no es que Esquerra Republicana de obligar

Voz 0199 52:36 a la compra Carboni pero no lo compuso

Voz 8 52:38 claro más visto que el día cuatro por ejemplo si el juez decide dejar en libertad de Junqueras Esquerra Republicana va a intentar por todos los medios que sea el candidato presidente pero sí día once Jordi Sánchez también saliera de prisión yo creo que el el el te iba a decir el PDK pero no sería el CAT sería más bien bueno sería quién pondría sobre la mesa el nombre de Jordi Sánchez y ese nombre digamos que sí que gozaría de una cierta auctoritas dentro del mundo independentista del mundo dependen esa socialmente hablando eh

Voz 0027 53:17 Esquerra estaría dispuesta a aceptar a Jordi Sánchez como presidente

Voz 8 53:20 no lo sé no lo sé pero lo tiene mucho más difícil de justificar que no que que con otros nombres de del partido de Puigdemont no de la ley

Voz 0199 53:29 pero también decirle que no a una hipotética siguiendo la lógica que hace que los estoy completamente de acuerdo no Oriol Junqueras que ha cumplido su tiempo de servicio en prisión y salga presente su candidatura también es difícil decirles que no también es difícil plantear un candidato alternativo si lo que estamos hablando porque claro decretar restituir muy claro claro muchos votantes estamos hablando aquí del Col de Kim ocupa la presidencia o del prosa es todos los días