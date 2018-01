Hoy por Hoy (01/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 cadena SER

Voz 3 00:11 son las diez de las nueve en Canarias ya está en

Voz 1817 00:13 los juzgados de Ribeira en A Coruña el autor confeso del asesinato de Diana que José Enrique Abu in alias el chicle espera que la juez que lleva el caso les llame a declarar justo cuando está a punto de cumplirse

Voz 1473 00:26 setenta y dos horas de su detención a las pues

Voz 1817 00:29 estas de esos juzgados se encuentra un compañero de Radio Galicia Ricardo Rodríguez buenos días buenos días la jueza que instruye el caso analiza a esta hora toda la documentación el atestado elaborado por la Guardia Civil es voluminoso según fuentes judiciales lo que retrasará algo más su declaración en estos momentos todavía no ha comenzado a declarar Enrique abre además otro plazo de setenta y dos horas para que la jueza dicte un auto con la situación procesal en la que queda el autor confeso del crimen Diana que la magistrada no quiere dejar ningún cabo suelto la instrucción de un caso que ha provocado una gran expectación mediática Enrique a Vueling está acompañado en el interior de los juzgados por su abogado por Ramón Sierra se prevé una jornada una jornada larga aquí los juzgados de Ribeira en esta mañana fría lluviosa en la que por cierto hay convocada una manifestación de los ayuntamientos para mostrar la repulsa contra un crimen que ha conmocionado a toda esta comarca mientras está previsto también que en Santiago se practique la autopsia al cuerpo de la joven madrileña para determinar las causas exactas de su muerte más asuntos el ministro de Economía ha pasado esta mañana por la SER Luis de Guindos vaticina para el año que acabamos de estrenar una subida moderada de los tipos de interés

Voz 4 01:36 los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos son son consecuencia de la crisis financiera que hemos vivido pero los tipos de interés tienen que subir no es lógico que el euribor esté en niveles negativos no suele a tipo siempre sean una realidad

Voz 5 01:50 todo muy muy muy muy moderada pero moderado cuanto es moderada pues ser medio punto cero setenta y cinco etcétera etcétera

de Guindos calcula que la crisis en Cataluña ha costado ya unos mil millones de euros y asegura que habrá presupuestos porque el PNV estará dispuesto a negociar en cuanto haya un nuevo gobierno en Cataluña se lo está contando la SER Bankia y Caixabank desean desprendido de los activos tóxicos relacionados con el proyecto Gran Coral que llegaron a estas entidades con la absorción de Bancaja Banco de Valencia estamos hablando de tres enormes fincas situadas en el Caribe mexicano por las que se pagaron quinientos millones de euros y que se han vendido por sesenta millones de euros los empresarios que realizaron la operación al de Nozar de no diálogo a Bankia y Caixabank por malvender las fincas a precios que califica de irrisorios si el primer día del año trae pocas nubes alguna niebla termómetros más bajos y sobre todo viento que tiene en alerta este lunes a veintidós provincias del norte y el este de la península

Voz 6 03:01 hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 7 03:14 buenos días a todos

Voz 1578 03:15 feliz año nuevo es uno de enero a esta ahora podemos confirmar con total seguridad que Calderón de la Barca no se equivocaba La vida es sueño mucho sueño hemos superado juntos la Nochevieja el único momento del año en el que cuarenta y seis millones de españoles miramos a la televisión con el objetivo de que un señor con capa y una mujer poco abrigada en hostigan básicamente que ahora es una noche en la que después del preceptivo resume ni balance personal del año en nuestro país se divide entre los que

Voz 8 03:41 eh abren la puerta del horno para admirar el dorado de la piel del pavo y embrión

Voz 1578 03:44 Arce con su aroma y quiénes lo hacen con la secreta intención de meter la cabeza en él si son ustedes gente de costumbres habrán cumplido con todas las tradiciones reservadas para estas fechas brindar con cava tomar las doce uvas llevar ropa interior de color rojo y quedar quejarse amargamente por la caída anual de Whatsapp somos así despedimos un año soplando Matas suegras y con dificultades para mantener el equilibrio y recibimos al nuevo con ardor de estómago y dolor de cabeza viendo las retransmisiones de los saltos de esquí un deporte que en sus mecanismos más básicos coincide perfectamente con nuestros planes para el día de hoy dejarnos caer ver qué pasa empezando así el año sólo puede ir a mejor ahora tenemos por delante la ilusionante responsabilidad de gestionar trescientos sesenta y cinco días no evitan a estrenar y lo cierto es que bastará un pequeño esfuerzo y un poquito de suerte para que logremos estar muy por encima de nuestros propios precedentes con Kim Jong Hun Cataluña las hipotecas a plazo fijo y por último el AVE llegando a La Meca antes que a La Coruña no nos engañamos dos mil diecisiete no ha quedado solamente regular pero amigos como suele decirse estos días año nuevo vida nueva nos enfrentamos a una página en blanco una tabla rasa llena de nuevas oportunidades para ser mejores y podemos estar tranquilos estamos en buenas manos como escucharon el sábado tenemos a un presidente plenamente inmerso en la tarea de modernizar el país el término deseándole

Voz 6 05:07 hola a todos ustedes familias

Voz 9 05:10 mejor

Voz 6 05:11 para el próximo año dos mil dieciséis que sinceramente falta nos hace

Voz 1578 05:20 de tener razón el presidente tenemos por delante un año en el que volverán a rebelarse los papeles de Panamá en el que ganará de nuevo el si al Brexit en el Reino Unido en el que Trump volverá a convertirse para sorpresa de casi todos en presidente de los Estados Unidos en el que España caerá en primera ronda en el Mundial volveremos a quedar mal en Eurovisión la pasaremos once meses sin Gobierno mira mirándolo así quizá no sea tan mala idea feliz año nuevo son las diez cinco dos años menos en Mariano Rajoy

Voz 10 05:51 a él y que estaba toda la bates estás

Voz 1578 05:59 Sergio Castro muy buenos días feliz año muy buenos días feliz año ha extraído cinco motivos para seguir viviendo un día uno de enero

Voz 11 06:06 la verdad es que me sobran los motivos tú quieres cinco y otra el no

Voz 1578 06:09 pues cinco vamos con el número cinco porque hay orquesta

Voz 11 06:11 estas que con todos los instrumentos suenan así

Voz 12 06:14 sí

Voz 11 06:25 hombre de Dios quita quita quita hoy descubriremos cómo suena sin embargo una orquesta con instrumentos construidos con residuos de un vertedero impresionante nos visitarán algunos integrantes esta mañana de la orquesta de instrumentos reciclados la cata euros

Voz 1578 06:42 les invitamos a estar muy atentos a esta entrevista porque la propuesta es realmente interesante

Voz 11 06:47 la número cuatro porque hoy volveremos a descubrir los mensajes que ocultan los villancicos navideños ojo Gitanillo canción denuncia contra los Gitanillo no lo explicará todo nuestro grito de José Castro

Voz 1578 07:05 hemos sido incapaces de evitar que incluso un uno de enero Xosé Castro venga a este programador recto motivo número tres

Voz 11 07:11 porque anoche lo más impresionante impactante de la noche no fue no las campanadas ni siquiera el vestido de Pedroches sino algunos de los deseos políticos de la España autonómica

Voz 15 07:20 ni maya sean siempre ha sido

Voz 1578 07:23 sí

Voz 15 07:26 bueno pues hoy repasaremos

Voz 11 07:28 lo que sí dijeron los discursos de fin de año de algunos presidentes autonómicos para este dos

Voz 1578 07:32 mil dieciocho ellos también tienen derecho a escribir su carta a los Reyes Magos motín

Voz 11 07:35 la número dos porque hoy nos visita una banda de música de esas que crean esta redacción entre sus fans

Voz 16 07:41 es imposible puede darle un beso y me ha dicho que no

Voz 1578 07:44 pues esto es lo que te lleva chica hoy estará

Voz 11 07:47 con nosotros los escoceses Franz Ferdinand

Voz 1578 07:54 una de las bandas más importantes para entender los últimos veinte años de la música pop

Voz 11 07:59 música independiente y motivo número uno porque mientras ustedes están en casa al grito de mueve nosotros no paramos y por eso inauguramos la primera y quizá última edición de los Premios espárrago de oro de la música de la mano del crítico musical Fernando Navarro y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 6 12:21 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1578 12:24 cadena SER arrancamos todos los nuevos años

Voz 27 12:27 haciéndonos optimistas propósitos de cambio pero en el fondo somos seres de costumbres y muchos de ustedes van a comenzar este año igual que el anterior dando palmas en el salón de su casa

Voz 1578 12:45 por alguna razón hemos decidido celebrar la llegada del nuevo año con dos de los peores enemigos conocidos de la resaca dar palmas y los saltos de esquí

Voz 27 12:53 sí a gran velocidad en poco más de una hora arranca

Voz 1578 12:56 en Viena el concierto anual de su Orquesta Filarmónica retransmitido en directo para toda Europa pero antes antes me gustaría proponerles que guardarán sus aplausos para otra propuesta quizá muchos de ustedes noten la diferencia pero los instrumentos que están escuchando ahora están fabricados con basura son los de los miembros de la orquesta de instrumentos reciclados de cátedra hizo música nace literalmente del mayor vertedero de Paraguay

Voz 9 13:28 está

Voz 27 13:29 pues con Marcelo Nicolás Cáceres que

Voz 9 13:32 director asistente de la Orquesta muy buenas día

Voz 27 13:34 es muy buenos días Icon Cynthia hito vías Cynthia servían Tobias armó a buenos días muy buenos días son dos de sus miembros dos de esos músicos feliz año nuevo a los tres Felicia también Bharatiya Pablo tenéis alguna alguna tradición especial en Paraguay para celebrar los fines de año como aquí queremos los saltos de esquí nadie sabe muy bien porqué porque sí entonces aquí no gustan pero nos ponen todos los años himnos los tragamos que seas en Paraguay el día uno de enero

Voz 5 14:00 día uno bueno el día uno normalmente casi nadie tiene mañana porque ya después la fiesta de la noche anterior como que se toman está claro para poder recuperarse de la noche

Voz 27 14:09 bueno pues entonces al agradezco que estéis aquí haciendo este esfuerzo cundía uno Marcelo la la basura es el principal modo de vida de la comunidad de cátedra es una especie de monocultivo cuya cosecha dura pues prácticamente doce meses al año antes de hablar de la música me gustaría que me encontraréis como es el día a día de un habitante medio de esa comunidad que crece en torno

Voz 5 14:27 al vertedero la mayoría de los habitantes de esa comunidad se dedican a esta profesión allá nosotros a las personas que se encargan de de reciclar nosotros lo llamamos de lancheros Ci el tenemos vaya también tenemos una escuela de música ahí la mayoría de los padres de los chicos en trabajan en en en ese vertedero Neeson a lo que nosotros denominamos pero clasifiquen el plástico o el aluminio todas esas cosas lo llevan a una empresa reciclada ahora hilo venden eh

Voz 27 15:01 cuando se produce ese clic ese interruptor en la cabeza o en los ojos de alguien imagino que del fundador de la Orquesta de Fabio Chávez que logra ver de repente música que logra ver arte que logra ver

Voz 1578 15:11 integración donde la mayoría solamente seríamos capas

Voz 27 15:14 desde ver un montón de de basura la idea es

Voz 5 15:16 genial lo que se le ocurrió ir bueno avaló que él también reconoce es que jamás imagino que iba a tener tanta trascendencia verdad y bueno lo que él me contó de forma haya personal ya obviamente pública también es que él es ingeniero ambiental si no es músico algo que siempre normalmente dicen todas las presentaciones pero si es de nota Si bueno al suele la porque él trabajaba con una empresa recicla ahora entonces en trabaja muy de cerca con los ganchos pero que en el día a día de los ganchos pero también llevaban hacia a sus criaturas imagínate esa esa imagen de una criatura de cuatro o cinco años que este acompañando a su padre el día a día veces no se sin desayunar sin almorzar sin tenerla las comidas básicas que un niño necesita para su crecimiento entonces lo que ahí él suele hacerlo emprende la lámpara hay ya que

Voz 9 16:16 era como una ciudad un poquito bueno hagámoslo ida ahí donde viene

Voz 5 16:22 su famosa frase no tener nada no es excusa para no hacer nada

Voz 27 16:26 efectivamente gracias a él vuestra orquesta ha sido capaz de transformar ese sonido con el que me imagino que convivía en la Comunidad que es el sonido de un vertedero

Voz 9 16:36 habéis logrado transformarla en este otro sonido finalmente ese sonido acaba derivando en esto haya donde estáis eso también es reciclaje de alguna manera no

Voz 27 16:53 cuáles son las alternativas de ocio que tiene un niño en la comunidad de cátedra sino se integra en la orquesta ahí está la puedes con comentar los tres que por qué estaría haciendo que podríais hacer en el barrio sino estuviera Isabel vendiendo música y tocando con esos instrumentos reciclados y ellos estrella

Voz 28 17:09 sin hacer nada en las calles porque el el baño son graves pero la situación es muy difícil si no estás trabajando estas en las drogas si no lo somos como un ejemplo para los chicos y jóvenes y padres quedando ahí porque nosotros lo que estamos avanzando día siendo progres sobre la comunidad porque ellos pueden poco progreso

Voz 27 17:31 claro que nuestros papás son los papás de los otros niños de la Comunidad que piensan de que pertenezca a esa a la orquesta

Voz 28 17:37 sólo llevan ellos Easy están muy orgullosos de nosotros porque era algo increíble que chicos de la comunidad estemos representando es el lugar y además estemos viajando por el mundo y conociendo cómo es otra parte del mundo que nunca creímos o ellos creyeron que nos lo podamos lograr el

Voz 27 17:53 claro claro sitios que probablemente si no fuera gracias a la música pues no habría tenido la oportunidad de conocer no

Voz 1578 17:58 venga

Voz 27 18:00 bueno Cindy Tobias han traído sus instrumentos Cynthia toca el violín ir a Tobias toca el saxofón pues cogerlo Tobias Cynthia mientras tanto me encantaría me podría explicar de qué esta hecho

Voz 3 18:14 la parte en frente de una lata de pintura la parte de atrás ETA hecha de una edad

Voz 27 18:21 la sin golpeo para que la gente lo escucho una un recipiente metálico para cocinar no digamos

Voz 3 18:28 en la parte del coral es su un tenedor hay Lama era son de Pal

Voz 27 18:34 no está extraído de un del vertedero

Voz 29 18:37 del vertedero de de que de categoría

Voz 27 18:39 la hito días explícame porque el instrumento de Tobías es aún más complejo es un saxofón me imagino que muchas tendréis en la cabeza la imagen de saxofón está lleno de de llaves de bueno lo que los profanos en música llamamos botones explicarnos cómo está hecho tu saxofón brevemente porque si te pones luego la gente la basa en casa y no se trata de

Voz 28 18:58 bueno está hecha de caña dado que sería tubería de agua se algunas ya tienen moneda de un guaraní coronas noruegas Aja tiene Mango de cuchara hizo algunas tapas tienen latas de maíz eh

Voz 27 19:15 la corona noruega ese es el caso de tu saxofón o todos tienen que tener corona noruega porque tiene una sonoridad concreta la Corona o

Voz 8 19:22 igual la moneda no suelen somos valdría también

Voz 27 19:25 en el Guaraní y podremos podíamos escuchar un poquito

Voz 1578 19:28 hemos suenan

Voz 9 20:01 ese es el sonido

Voz 27 20:02 impresionante del violín de Cynthia íbamos a escuchar al saxofón de Tobías

Voz 33 20:11 no

Voz 34 20:13 tú

Voz 33 20:21 Hugo

Voz 27 20:22 los españoles en estas fechas de Navidad debe saber que multiplicados por dos la basura que generamos este es un perfecto ejemplo de cómo podríamos convertir toda esa basura en arte de la manera tan increíble que lo hacen los niños a los chicos de la orquesta de instrumentos reciclados de cátedra Os piden instrumentos de otras orquestas porque es que suenan realmente bien es impresionante no sé si los instrumentos que fabrica creo que es don

Voz 5 20:48 hola es el nombre de los bien el señor Nicolas

Voz 27 20:51 no pero el pero de cariño les decimos Von con la que es

Voz 5 20:54 la entero así mismo que él va a recuperar esos

Voz 27 20:56 instrumentos al vertedero eso sí los materiales

Voz 5 20:59 los materiales y luego su pequeño taller los habría visto mientras que luego bajo la tutela del maestro Fabio hecha

Voz 27 21:04 pero hay él creo que no había visto nunca

Voz 5 21:07 pelín a lo que tenemos los paraguayos es que normalmente tratamos de hacer las cosas como ven tratamos de ingeniar no entonces él no sabía no conocía el violín de Fabio L mostró así la imagen de un violín y Eli sí voy a hacer como sea pero Bullas eh IUN a base de constancia y dedicación sacrificio fue que salió lo que estaba escuchar

Voz 27 21:31 a día de hoy podríamos decir que hay el modelo de violín Don cola a que como contaba no sé si si está a la venta hoy alguna manera de conseguirlo fuera de la orquesta idea otras orquestas si os han dado os hacen pedidos

Voz 5 21:43 normalmente no no no acostumbramos a vender las porque algo como te digo si en Bari a bares y a varios viajes a los artistas ofrecieron hice subastaron y Borneo de esas pequeñas oración el traslado ir financiando nuestro trabajo e inician la en nuestro país verdad porque además de tener nosotros una escuela música también por medio de todos los fondos que conseguimos con las donaciones también se mantienen en familia se construyen casas en San reflexiones llevaban a los chicos con sus estuvo y está bien una cosa que no bueno las personas no que no vienen a nosotros los que nos escuchan solamente ven las músico lo que vemos ahí pero ver otra de eso pasa millones ecos

Voz 27 22:31 si todo ese ese esos ingresos revierten en beneficio de la comunidad en el fondo lo de la música es solamente vosotros lo habéis contado muy bien es solamente lo último en la punta del iceberg de todo ese trabajo ascendía en el fondo yo pienso que me gustaría que me lo confirmara Marcelo Si es solamente una excusa la música para llegar a otros valores quizá mucho más importantes como son lo que comentabas al principio de la integración en la comunidad valores sociales valores de compañerismo algo que siempre

Voz 5 22:58 yo soy el profesor de ellos iban en aumento cada vez ponerlo un poquitito para que sigan la línea si ya lo que siempre les digo a ellos es que la música en sí una adquiere muchos valores se ya sea el de la honestidad la honestidad me refiero cuando estás tocando no estar ahí robando de ninguna no

Voz 1578 23:16 a la gala que tiene ya a partir

Voz 5 23:18 ahí porque eso pasa en un grupo de personas da ahí uno es deshonesto entender el llegar puntual al ensayo El sin línea el escucharse porque cuando tocamos música es música de cámara a y tú con poquitito más imbuido menos doce de ahí viene escucharse el uno al otro qué es lo que siempre digo a ellos que mide uno genial si alguna vez también llegan a eso se dedican de de Guillén no esto siempre es lo que digo a ello dignidad con esto es que ese sean personas de bien con valores que alguna vez capaz y no salgan mejor músico pero que de este grupo alguna es salga el mejor arquitecto el mejor doctor el mejor maestro ya con bases sólidas

Voz 9 23:59 con van con valores realmente que puedan ayudar

Voz 5 24:02 Nuestra sociedad obviamente a la comunidad donde está

Voz 27 24:05 pues nosotros más que fabricar buenos músicos yo creo que el objetivo es fabricar buenas personas a través de la música la música como vehículo Tobías y Cynthia que si tuviera que destacar algo de lo que habéis aprendido en este tiempo que lleva en la orquesta tu Tobias un montón de tiempo ya que que sería más allá de la música me refiero

Voz 28 24:23 la que no ayudó mucho abrir mi hijo juegos a cambiar mi personalidad y mi forma de Berto y además no ayuda mucho a crecer como personas porque en la Comunidad que vivimos mayormente hay muchos ladrón del Gobierno como en todos los creo si eso no ayuda mucho a cambiar el cómo ayudar a la sociedad donde estoy yo por lo menos quiero ayudar en todo lo que pueda hay algo

Voz 5 24:47 nada tenemos suerte y en nuestro grupo Bozal algún presidiendo algún cena

Voz 1578 24:51 ahora hay ayudarán a otras cosas que aprendí

Voz 27 24:54 la gente ha con la orquesta normalmente

Voz 3 24:57 el tipo cuando entró la orquesta y que cada necesitamos un tiempo para cada cosa hay que jugar tienes tiempo practica tienen tiempo estudió el tiene su tiempo

Voz 27 25:12 ese es el proyecto de la orquesta de instrumentos ciclos de ser replicado aquí en Madrid con la Orquesta de la música del reciclaje pues que promueve la organización Ecoembes y además parece un ejemplo muy digno de reproducir en cualquier lugar del mundo no sé si sois conscientes de que si hay más orquestas de este tipo en otros sitios del mundo o solamente ocurre aquí en Madrid

Voz 35 25:31 yo creo que si hay dos grupos

Voz 28 25:35 está en México que estaba asegura que llegamos cuando los hijos otro que desde Colombia que es la tienen latas

Voz 27 25:40 zanja los nombres son muy bueno muchísimas gracias como decía antes durante estos días generamos una cantidad de basura impresionante y es muy interesante conocer iniciativas de personas que son capaces de construir belleza y futuro a partir de lo que otros simplemente consideran de desecho así que Marcelo director asistente profe de la orquesta de instrumentos reciclados dura

Voz 9 26:03 muchísima clase provenir feliz año nuevo ingresa por la iniciativa

Voz 5 26:06 bueno a os Pablo a toda la prole

Voz 8 26:09 Jonan nunca

Voz 5 26:11 para nosotros ahora mismo el programa fue poco más que tuviese un café estuviésemos hablando no

Voz 36 26:16 sí era muy bien bueno muy negra

Voz 5 26:18 decía con usted y feliz año nuevo oí éxito

Voz 36 26:21 para lo que se en para todas las

Voz 27 26:23 de eso se trataba de que no entremos cómodo si además un café un uno de enero a estas horas Nos vendría genial Cynthia Tobias músicos que estáis también a muchísimas muchísimas gracias por el esfuerzo gracias sobre todo por ejemplo que os vaya muy bien nada nosotros Marcelo no deseaba éxito yo os deseo mucho éxito a vosotras también agradeció con la música o en lo que elija Ice y feliz año nuevo a todos

Voz 9 27:25 son las diez y veintisiete de la mañana de este primer día del año

Voz 1578 27:29 este uno de enero continúan escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 44 31:14 en Hoy por hoy

Voz 6 31:18 Pablo González Batista

Voz 27 31:21 durante estos días habrán visto ustedes a medios de comunicación de todo tipo recopilaciones con lo mejor del año que acaba de terminar resumidas en forma de listas elaboradas por gente aún más lista

Voz 1578 31:31 pues bien si hubiera una lista sobre las mejores listas la nuestra sería la primera Fernando Navarro es uno de los periodistas musicales con más prestigio en el país y con el país me refiero al periódico también a la nación española no

Voz 45 31:50 la gente escribe en el en el país sino que además mantiene el blog Rutte norteamericana cada semana presenta su programa residente Navarro en M ochenta un firme defensor de las capacidades de la música para salvar vidas que además está convencido de que Elvis en alguna parte sigue comiendo sándwiches de plátano y mantequilla de cacahuete así que cómo quieren que no me fío de su criterio Fernando Navarro

Voz 8 32:10 muy buenos días feliz año nuevo buenos días

Voz 1578 32:13 sólo Fernando en estos últimos días cuantas veces te han pedido tu opinión para elaborar alguna de estas listas con lo mejor de la música del año dos mil diecisiete bastante seis

Voz 8 32:20 pero también te terminan pidiendo ya de todo no ya solamente incluso que adelante eso del dos mil dieciocho que va a venir y Twitter sobre tampoco sé si tanto ya adivinación todavía no en realidad yo te dije que hiciera es lo que te diera la gana que les interesa absolutamente libre y que desde esa libertad nos ayudará a nosotros a los que no estamos tan en contacto con vuelos directos con los discos con la música que empezáramos este año pues un poco con los deberes hechos no conociendo al menos lo imprescindible de lo que ha ocurrido en los últimos trescientos sesenta y pico días

Voz 1578 32:47 aquí para hacerlo un poco más emocionante hemos inventado los premios no esto no te lo contaba premios Navarro de la música de tú eres madrileño pero tratándose de los Premis Navarra lo que vamos a seres entregaron espárrago de oro no hace más que parece no muy buenos días sean ustedes bienvenidos a la gala de entrega de los premios Navarro hoy por hoy dos mil diecisiete que celebra este año su primerísima edición que a lo mejor hasta la última pero bueno un evento en el que premiará pues con el aún desconocido pero próximamente prestigioso espárrago de oro a los artistas y bandas que durante este año han cumplido un requisito muy básico que es gustarle a Fernando Navarro básica de la fosa que la Málaga frenando así que vamos a empezar sin más dilación con la entrega de premios Fernando Navarro alma máter de estos premios espárrago de Oro dos mil diecisiete muy buenos días buenos días qué tal vamos a conceder el primer premio yo voy a decir la categoría y tú me dices el ganador Varane el espárrago de Oro a la mejor canción nacional es para Hong Lei o Miguel de salto de salto valoró el jurado le ha costado muchísimo la liberando

Voz 46 34:11 de gente diferentes Jos

Voz 8 34:14 bueno teniendo en cuenta que hemos tenido un año Nacional otra vez porque la música española vive una edad de oro muy bonita ahora he querido por salto porque es un chico que está haciendo algo muy distinto en lo que se suele hacer dentro de lo que se conoce como el indie y luego la música más de autor todo determinados elementos que tienes a esa fuera del indie es música con reminiscencias muy americanas muy anglosajonas hay suena por ejemplo Wilco suena también a lo mejor puede sonar una banda cubano Jose sobre todo lo lo decías tú fuera de micro no admitieron bueno que al final es lo de siempre

Voz 1578 34:45 la final están detrás los Beatles aislado

Voz 8 34:48 esta detrás Vic estar ahí está es una

Voz 1578 34:50 música homenaje al porque no es un homenaje al final es personal pero qué parte sin duda de un homenaje muy sincero al pop británico y también al pop american si al las sajón todo el gusto que es una cosa que a mí me fascina de la música

Voz 8 35:01 al hilo catas y una vez que lo catas y te te introduces en medio de una manera hay alucinante que el gusto por la melodía anoche Germán que sea más alto Germán salto

Voz 35 35:11 un un hacedor

Voz 8 35:13 Artes artesano brutal de melodías este disco que ha sacado disco este segundo un disco donde encontramos canciones como estas muy bonitas que brillan de forma incandescente en un disco Semaf Far from Dee eco eso es ahí con los ecos persiguiendo ecos de música y que a todos nos ha impactado mucho en la vida como lo decíamos unos Wilco unos bytes unos hijos todos un gusto por la melodía exquisito siendo éstas

Voz 1578 35:36 a lo tonto se lleva el primer premio de la historia de la radio española me imagino asaltó poniéndolo ahí en su vitrina era el primer jueves muy difícil de poner no o rueda siete cae de pie casi tenemos que pensar un poco en el diseño vamos a pasar a la siguiente categoría es el Premio Espárrago de Oro al mejor disco nacional es para Rosalía

Voz 47 36:10 quita

Voz 8 36:15 en el caso de Hermann hablábamos un disco del que muchos de nuestros oyentes puede que no hayan acudido a hablar que en este caso sí que estamos ante un fenómeno en toda regla lo de Rosalía ha sido una pequeña revolución en dos orillas en las del flamenco y las del pop

Voz 1578 36:26 y todo con un pie

Voz 8 36:26 primer disco Los Angeles no eso es Los Angeles que es el disco que se lleva este espárrago de oro sin duda hablamos lo decíamos también que tiene mucha personalidad no se distingue del de lo que es a lo mejor toda la música española en Rosalía y tenemos muchísimo carácter

Voz 1578 36:40 pura raza lo que tiene ideas final

Voz 8 36:43 lo que dices tú son dos orillas que las juntas las junto a través de su de su espíritu no que lo transmite en Los Angeles de una manera desgarradora y bueno Yola podía haber en directo es mosso te pone los pelos de punta porque estás ante alguien que es un fenómeno fenómenos un fenómeno musical yo creo que además es muy inteligente tiene mucha cabeza yo eso va a hacer tener una carrera muy interesante como este primer disco que encima se junta con Refree y hacen ese sonido contemporáneo barnizado de Un toque casi en algunos momentos siendo flamenco que es maravilloso Refree Raúl Fernández

Voz 1578 37:13 es un una cabeza que está detrás de muchos de las gran

Voz 8 37:16 más cosas que están pasando en el pop de este país escribió hace un tiempo sobre el disco de Rosalía que era una gitana en cuerpo de Palha un abono vieja en una garganta muy joven

Voz 1578 37:24 juventud dibuja seguramente un futuro tremendamente próspero para ella a partir de este disco de debut que como os digo ha supuesto un

Voz 8 37:30 fenómeno es que se haya seduce cantando y eso también hay que tenerlo no y en este caso Rosalía lo tiene

Voz 1578 37:38 pasamos sin más dilación que es así como muy solemne al categoría de premios internacionales y el premio a la canción Internacional del año dos mil siete es para intentar en Forever de Father John místico Valerio Mystic que es el seudónimo de ellos Tillman que era batería curiosamente es un increíble instrumento dista muy bonita restan fantástico cantante y además un enorme letrista enorme letrista front man porque si hay una cosa que tienes que acabamos de la seducción en caso Rosalía lo de este hombre sí que yo creo que esto sí que es que te ganó como juveniles

Voz 8 38:22 exacto la barba me acuesto botillo Álvaro un Air eso de Clooney me recuerda un poco a a a a

Voz 1578 38:28 Lee Devil que era el gran pira

Voz 8 38:31 esta del rock Siri en ese punto ese punto Cruner y luego su seductor nato espectacular muy seguro de sí mismo y a conseguir dejar a los boxes con la banda en la que venga los ha dejado pequeños con este disco y con esta carrera que está haciendo solitario un disco eh eh por Comedy e comedia pura que es un una metáfora grotesca de la sociedad norteamericana que hemos seguido pues eso desde el acceso al espectáculo llevar a donar TRAM como presidente del país no en ese sentido

Voz 1578 38:58 no es el momento de premiar la mejor colección de canciones por lo tanto al mejor disco grabado en al año dos mil siete fuera de nuestra fronteras el Premio Espárrago de oro entregado por Fernando al mejor disco internacional es para qué emoción a Londres que no sólo esperaban porque también ha sido una categoría muy reñida todavía hemos tenido al jurado un buen rato también antes de que en vez de empezar el programa reunido finalmente han decidido decantarse por este disco y que tienen un alma máter que se llama Adam gran duda fiel que

Voz 8 39:52 es un tipo al que suelen comparar mucho con Springsteen sí porque tiene ese punto obsesivo de lo que tenía el mejor Springsteen en los años setenta a principios de los ochenta obsesivo depresivo

Voz 1578 40:00 en el que se mete en esas atmósferas y en esas

Voz 8 40:02 es que este disco Mira si yo creo que el de Fabio místico en la canción que escuchábamos antes yo levantaría un reino con este cogería el coche y recorrería todo el mundo esa es para coger el coche y no mirar hacia atrás es maravilloso y Le comparan precisamente porque tiene esa capacidad de meterse en ambientes un poco oscuros sombríos pero en intenta buscar busca algo de Lucien esta canción así se ve no si eso canciones que te gol además tiene un mérito añadido porque si Springsteen tiene la Street Band este señor se tiene prácticamente asimismo es el mismo que graba practicante todos los instrumentos de los discos mucha expresión porque él pone las reglas y en ahí es el Boss si lo hace fascinante del es que además es un obseso de los sonido entonces obsesivo totalmente lo que hace tiene por ejemplo creo que ocho nueve órganos en las canciones sintetizadores y lo pone todo irá Law a cada uno hizo que tiene que tocar todos luego suenan como una banda espectacular que yo creo son un poco una referencia como lo fueron Wilco hace quince años no ese cambio de sonido que empieza a marcar una generación de bandas que dice usted a está mirando Wilco pues lo está haciendo ahora mismo varón que esperemos que venga de la sobre el año que viene aquí a España

Voz 1578 41:04 no siempre elegimos los disco que escuchamos a veces no llegan a veces tenemos que escucharlos por obligación a veces es una cuestión de trabajo

Voz 27 41:13 pero son

Voz 1578 41:13 disco que nos han acompañado no a lo largo de muchos días el Premio Espárrago de oro al disco que más se ha pinchado asimismo Fernando Navarro durante este año dos mil siete es para Street Liga de Bod Dylan aquí digamos Fernando qué novedad campo es yo creo que hay gente que debe pensar que me pagan por cada vez que digo Bod Dylan en la radio propongo una canción de Bob Dylan el propio dice gracias gracias porque ahora mismo estoy haciendo caja los derechos de autor y estoy feliz de la vida y no voy a recoger ningún premio te el Gobierno no sólo este no que nos lo quedamos recuerda me hubiera poner seguro que el Nobel entonces nada lo único que

Voz 8 41:59 hay que ser sinceros son esto es con uno mismo me diste es una lista lo personal soy yo estoy sino también con un parte de Bob Dylan eh creo que me tiene también obsesionado todo lo que es ese universo de de de precisamente de conseguir

Voz 1578 42:11 cambiando de sepan camaleónico el poder cambiar de tapas en cada etapa está buscando esperando es asimismo Ivonne hoy en esta época del una vida veces uno también está intentando encontrar su sitio en según qué cosas Bod Dylan siempre parece que te está indicando el camino es que este disco es esa etapa en la que Dylan está bastante

Voz 8 42:25 perdido e musicalmente después de haber reinventado el rock'n'roll de haber inventado el folk pero encuentras una canción como esta llena de arreglos hablábamos antes de fallo Mystic qué te parece que te están empujando para tirar hacia adelante y nunca se haga S

Voz 1578 42:38 sacado esta canción dura siete minutos bueno parece que baja sigue arriba no bueno tenemos que ir terminando así que vamos a pasar a la siguiente categoría pues aquí no vas a poder decir Bob Dylan porque éste no ha venido a España este año todavía ya sabemos que en el año dos en este año que comienza sí que va a estar eh tanto en Madrid como en Barcelona en Salamanca bueno ya anunciado sus brechas recientemente vamos a hablar del si ustedes quieren contras a Fernando Navarro en algún sitio vayan a un concierto hay bastantes probabilidades de lo vean en este dos mil diecisiete cuántos conciertos y Asia ojo una barbaridad ojo con festivales no sé es que yo creo que estamos en conciertos pues el mejor concierto del año ya ven el mérito que tiene que ganar este párroco de oro para Fernando Navarro es para

Voz 46 43:34 abrimos secadoras mecheros si si no hubiera que detectores incendio

Voz 1578 43:37 probablemente vano Fortes dieron dos conciertos

Voz 8 43:40 en el año dos mil diecisiete eso es un aquí en Madrid dentro del rival de que tú les Vicenç para mi fue una epifanía porque yo les he visto varias veces les y también el más cool el año anterior les he visto aquí en Madrid por salas y me gustaron bastante pero lo que bien el en el The Code han cambiado parte de la han puesto chavales jóvenes vi ese concepto de caótico libertad pasarlo bien todos metidos ahí tocando como ya sesión un poco al O'Neal Janko hace ahora con unos chavales de procesos de Rial Willie Nelson y lo que había sobre todo un espíritu de hacer de la música un modo de de deliberación hoy y eso me fascinó pues este es el año dos mil diecisiete o una mínima parte del año dos mil siete musicalmente hablando

Voz 1578 44:19 para Fernando Navarro y decir musicalmente hablando para Fernando Navarro es decir muchos a ese gran Gramepark bueno variable americano aunque eso así sin duda pero también en el fondo aquí hay un retrato de tus gustos más personales y también de tu discografía en muchos de los discos que están aquí forman parte ya obviamente de tu colección de tu día a día no como os decía si quieren ustedes encontrarse con Fernando Navarro descubrir su enorme criterio musical vayan ustedes a un concierto casi cualquiera me es muy probable que sea lo encuentren allí Fernando Navarro muchísimas gracias un placer y bueno me siento emocionado los previos que vamos que pues yo te voy el espárrago de oro que no va a acoger Dylan te lo puedes llevar vale me lo voy a poner ahí al lado el disco de Bob Dylan que esto podría escuchando

Voz 44 44:58 pero cerrando una de te pueden ahora

Voz 48 45:39 la

Voz 27 50:56 que Atenas con lo de la carta a los Reyes Magos cada uno tiene sus propios rituales hay personas que la mandan por correo tradicional hay quiénes la envían por email hay incluso quién tiene un chat privado de whatsapp con los propios Reyes Magos

Voz 1578 51:10 pero solo

Voz 27 51:11 entre los presidentes autonómicos as en su carta a los Reyes por la tele

Voz 53 51:18 eh

Voz 1578 51:19 qué va a Cruz muy buenos días feliz año nuevo

Voz 1473 51:22 muy buenos días y feliz año nuevo Pablo González Batista Isi como casi todos los antecesores de los presidentes autonómicos se pidieron una tele regional años atrás casi todos tienen su hueco en la programación para compartir con nosotros su lista de deseos y casi todos hoy te piden lo mismo

Voz 1578 51:37 coinciden no imagino que los calcetines y el pijama no están en la lista en el top de la lista de deseos pero cuál es el regalo estrella extraviadas cuál sería digamos el barco pirata de Playmobil de los presidentes auto

Voz 1473 51:47 hicimos un nuevo sistema de financiación autonómica lo quiere por ejemplo Cristina Cifuentes normal el nuevo sistema de financiación es como los Juegos Reunidos géiser de nuestra infancia dentro trae de todo en primer lugar

Voz 54 52:00 necesitamos los recursos económicos suficientes que nos permitan seguir mejorando los servicios públicos la sanidad la educación los transportes y otros muchos para eso no dejaremos de reivindicar un sistema de financiación más justo para los madrileños

Voz 1578 52:18 deberemos estuviese es está ponen un poquito acento gallego a Cristina Cifuentes pero bueno pedirse un sistema de financiación completamente nuevo tiene sus sus dificultades fíjate así empezaron en Catalunya y la cosa no terminó viendo hecho llevan ya muchos años pidió compromiso

Voz 1473 52:31 tienes toda la razón por eso algunos lo piden advirtiendo que lo hacen sin querer romper nada como Alberto Núñez Feijoo el presidente de Galicia que quiere hacerle cosas a su sistema de financiación

Voz 55 52:41 reforzar el revisar non equivalen a destruir

Voz 1473 52:44 reforzar y revisar no equivale a destruir lo queremos pero sin romper nada esto es otros como la presidenta de Andalucía Susana Díaz lo hacen en voz muy bajita y cómo dando un poquito de pena puesto que Andalucía está claramente discriminada en materia así respiran

Voz 1578 53:03 queda mucha mucha lástima bueno Susana Díaz ha hablado además desde la ciudad califal de Medina Azahara en Córdoba que son escenario pues muy grandioso con una iluminación por cierto propiedad de Cuarto Milenio es importante no el lugar que eligen los presidentes para escribir su carta

Voz 1473 53:18 desde luego todo tiene su mensaje en este caso en la ciudad califal de Medina Azahara aspira a ser Patrimonio Mundial de la Unesco y así la presidenta apoyo daba esta reivindicación Samantha va dos cartas en esto también Guillermo Fernández Vara hablo desde un lugar emblemático de Extremadura la plaza de Guadalupe con iluminación navideña Francisco Javier Lambán el presidente Aragón habló desde el Real Monasterio de Sijena rodeado de otros no medievales Oscar sacando pecho histórico igual que Feito

Voz 54 53:44 jo que habló desde el Museo do Mar de Vigo

Voz 1473 53:47 de está la exposición del pergamino Vindel con las Cantigas de Martín Códax para decir que Galicia ha existido siempre siempre existirá y aunque se transforme la Alhambra histórico efectivamente Francisca Armengol presidenta de Baleares habló al aire libre y de día desde el Puerto de Ibiza

Voz 1578 54:02 en Baleares se puede era la primera vez

Voz 1473 54:05 que el mensaje navideño no se grababa en Mallorca Armengol incidió en la violencia machista el deseo de que esa lacra termine es uno de los más presentes en todos los discursos este por ejemplo es Fernández Vara

Voz 54 54:16 es el desafío de los desafíos que se acabe de una vez por todas la violencia de género la mujeres no mueren a las mujeres las matan