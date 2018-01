Hoy por Hoy (01/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0202 00:11 son las once las diez en Canarias nos vamos de nuevo a los juzgados de Ribeira donde el autor confeso del asesinato de día en Acker tiene que prestar declaración ante la juez que lleva el caso y que previamente estudia el voluminoso atestado sobre la investigación que le ha hecho llegar la Guardia Civil a las puertas de esos juzgados continúa Ricardo Rodríguez buenos días de nuevo

Voz 1817 00:31 buenos días Enrique alias el chicle continúa en los juzgados a la espera de que comience su declaración la jueza analiza a esta hora toda esa documentación a primera hora junto al autor confeso del crimen llegó aquí a Ribeira un furgón policial con varias cajas con expedientes relacionados con el caso fuentes judiciales han informado además de que mañana se reabre el procedimiento judicial la desaparición de Diana que se había archivado hace unos meses y ahora se retoma de nuevo será mañana porque tiene que ser el primer día hábil de este año todavía no ha comenzado la declaración de Ricky y fuentes cercanas al caso aseguran que la de hoy será una jornada larga e intensa la juez quiere ser exhaustiva en su instrucción el chicle comparece en el juzgado por el crimen de Diana Acker pero también por el intento de asalto a otra joven en Boiro la semana pasada el ministro de

Voz 0202 01:14 Economía cifra en mil millones de euros el coste económico de la crisis en Cataluña lo ha dicho la SER Luis de Guindos da por hecho que el PNV va a negociar y apoyar los presupuestos del dos mil dieciocho en cuanto haya gobierno en Cataluña

Voz 2 01:27 yo creo que si habrá presupuesto eres tú

Voz 3 01:30 convencido de que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Catalunya

Voz 4 01:37 pero una vez

Voz 3 01:40 que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 5 01:44 estará dispuesto un hombre de cuarenta

Voz 0202 01:47 nueve años ha muerto en Murcia por los disparos recibidos durante una pelea esta madrugada precisamente el balance de la Nochevieja en Madrid arroja un notable aumento de reyertas y peleas lo que supone repetir el patrón ya marcado por la Nochebuena al igual que hace una semana también han aumentado las infracciones de tráfico ampliamos Alfonso Ojea

Voz 0089 02:05 qué tal muy buenos días noche muy activa en efecto para los servicios de emergencia madrileños de hecho el incremento de llamadas de socorro al centro del uno uno dos roza el tres por ciento el desglose de situaciones críticas inicia en la reyertas y peleas como tú decías que han crecido un

Voz 1817 02:21 treinta y tres por ciento con respecto al día uno

Voz 0089 02:23 de dos mil diecisiete al igual que en la Nochebuena pasada las infracciones de tráfico han vuelto a crecer hasta el veintiséis por ciento ha habido muchísimo movimiento en la red regional de carreteras con un total de treinta y siete accidentes el más grave esta madrugada sobre las cinco en la autovía de Toledo con seis turismos afectados vehículos que han chocado encadena un herido muy grave de veintinueve años y otros seis con heridas de consideración eso sí se han reducido las intoxicaciones etílicas que han precisado apoyo sanitario

Voz 0202 02:53 gracias Alfonso la información continua en Hoy por hoy con Pablo González Batista hay en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a mediodía con Hora doce

Voz 6 03:02 Pablo González Batista

Voz 7 03:13 dos mil diecisiete no ha terminado bien el mismo año que ha supuesto un duro

Voz 8 03:18 cable avance la concienciación colectiva cerca de las inexplicables desigualdades asociadas al género el año en el que los acosadores y violentos han empezado a ser señalados a tener cara nombre y apellidos este año ha sido también terrible en lo que atañe a la violencia contra las mujeres en nuestro país como todos saben sea cerrado con la peor de las noticias

Voz 10 03:41 en el peor de los desenlaces posibles de una larga historia la de Diana Acker que durante más de un año ha vuelto a ponernos ante el espejo de nuestra propia realidad la de un país una sociedad y unos medios de comunicación que en ocasiones no hemos sabido estar a la altura que somos infinitamente menos tolerantes modernos y avanzados de lo que pretendemos aparentan

Voz 8 04:04 y que no hemos sido capaces de entender que más allá de la longitud de sus pantalones de si le gustaba o no bailar o de cuál era su entorno familiar la víctima jamás debería ser culpables pero la reflexión en este caso va más allá porque la suya no sólo una historia de violencia lo es también sobre miedo sobre ese miedo estructural injustificable pero absolutamente real que en la violencia doméstica dificulte a las mujeres denunciar a sus agresores Ike en la calle noche anoche tiene el ritmo del corazón acelerado el paso ligero y el tacto de las llaves apretadas en una mano bueno móvil en la otra un miedo que ha convertido en tristemente habitual la frase llámame al llegar a casa un miedo que convierte a las mujeres en vulnerables

Voz 1778 04:50 sólo a causa de nuestro propio profundo fracaso como sociedad

Voz 8 04:55 no es valentía lo que hace falta hace falta libertad respeto educación

Voz 1778 05:00 conciencia sentido común injusticia

Voz 8 05:02 ah

Voz 1778 05:03 mientras una sola mujer siga dudando de si llegará a Vigo

Voz 8 05:05 hola o no a casa el camino por recorrer seguirá siendo largo y a la vista está que mucho tienen que cambiar las cosas para que puedan recorrer los olas conocimos la muerte de Diana Care justo antes de que hoy el contador vuelva a ponerse a cero pero ésa es sólo una estadística que no puede hacernos olvidar de dónde venimos y hacia dónde debemos caminar sin miedo en dos mil dieciocho ninguna más pero sobretodo

Voz 1 05:32 ninguna menos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 22 11:09 la historia del siglo XX y la música del XXI serían muy diferentes si nunca hubiera existido Franz Ferdinand

Voz 8 11:22 puede que el archiduque de Austria heredero del imperio austro húngaro tenga una mayor relevancia histórica pero me atrevería asegurar que sus riffs de guitarra eran bastante menos efectivos que los de la banda verla

Voz 1778 11:39 Franz Ferdinand son una de las bandas que mejor ha gestionado la independencia con el éxito comercial a nivel global son especialistas en hacer canciones que disfrutan con los pies irresponsables de un puñado de Egipto absolutamente incontestable sin los que sería muy difícil entender la música pop de nuestros días en apenas unas semanas el próximo día nueve de febrero Franz Ferdinand publica su quinto disco always been

Voz 11 12:13 duele

Voz 8 12:16 Alex granos Bob Hardy componen texto por diez tenemos también a Alberto Cartier un intérprete literalmente de lujo Cartier para hacer la traducción de esta de esta entrevista

Voz 5 12:28 mi primera pregunta chicos muchísimas gracias por venir Zaki gracias

Voz 1778 12:32 cuando se publique Always Sendin habrán pasado cinco años desde nuestro último disco que es el quinto de vuestra carrera y que llega precisamente cuando os habéis convertido en quinteto aún estáis a tiempo de sacar el disco el día cinco de febrero en lugar del día nueve y completar todo un círculo den importancia del número cinco

Voz 2 12:50 no es fácil

Voz 1778 12:55 en fin a el día estáis a tiempo de cambiar si queréis ese eh always a Sendin del título el disco puede entenderse al menos de dos maneras no puede entenderse como una referencia un ascenso constante de la banda desde sus principios desde sus orígenes o como una sensación de ir siempre como pedaleando cuesta arriba no caminando en una dirección ascendente con cuál de las dos acepciones os identifica más

Voz 2 13:20 a mí hay cosas a este esfuerzo tras lo que siempre quieres hacer es seguir subiendo físicamente y entonces es cuando escuchas es sin puede estar quieto tienes que levantarte cuando tienes que ponerte a bailar

Voz 1778 13:40 en ese en la parte musical la verdad es que el ascenso es absolutamente evidente en la primera canción que hemos conocido que es este polvo y Sendin que escuchamos de fondo da la sensación de elevarse casi literalmente voy a pedir que volvamos a escucharla también quiero pedir a los oyentes que se fijen en el efecto de sonido que hay oculto bajo los instrumentos

Voz 7 14:07 es la canción logra el efecto estar siempre ascendiendo siempre subiendo gracias a una ilusión auditiva que es muy utilizada en el cine y que se llama Shepard

Voz 23 14:17 eh

Voz 1778 14:21 es una especie de cuadro de ser el lo musical no esas escaleras que no dejan de subir pero que en el fondo son solamente una ilusión cómoda is con este efecto Icomos eso ocurre introducirlo en una canción deshonesto

Voz 2 14:34 de la misma a este cambio como una teoría musical entre efectivamente estar como siempre subiendo esas ideas y esa otra pasando por la yo creo que eso es lo que queremos música a mi me gusta la música que te eleva el ánimo pues hablando con un amigo nuestro desde es Duscher daño que te gusta es una ilusión más encajemos este sonido que es una pasada imagínate que lo combinamos con la música como artista siempre te quieres estar experimentando avanzando escuchar cosas se las canciones que nunca había escuchado por eso hemos utilizado todos los pero

Voz 1778 15:21 en esa experimentación es un elemento que es bastante constante en la obra de Franz Ferdinand yo recuerdo que hablábamos hace cuatro años ahora de vuestro último disco de Rally Raid Words Brian Jones himnos decíais que habíais ha jugado a incluir nuevos sonidos precisamente en ese afán de experimentar cómo los sonidos de unos cajones que se abrían y cerraban el determinada canción hay ruidos ocultos también en este disco más allá de este efecto Shepard

Voz 2 15:45 buen pues tomando grabamos siempre estamos detrás buscar cosas nuevas sorpresas Carlos estupenda hay que utilizar los estamentos de costes causados cuando tocar la guitarra el bajo el teclado es hacer algo nuevo algo que no se ha escuchado pensando una cosa que me encanta

Voz 1 16:06 que las canciones tengan

Voz 2 16:10 bueno está pastando ahí en ese momento algo que te sorprenda totalmente que que exista a mi me encanta que mis artistas favoritos me sorprendan y queremos dar sorpresas a nuestros fans es como el mejor regalo

Voz 1778 16:24 y hablando de introducir sonidos que ocurran sobre la marcha y que resulte sorprendentes no sé si se ha colado algún ladrido en la grabación porque creo que hay un elemento Un sexto elemento en la banda que no aparecen los títulos de crédito que se llama Aldi o

Voz 2 16:39 durante mucho tiempo fue el quinto miembro

Voz 24 16:41 la banda Otegi sitios de o metano

Voz 2 16:45 sí aparecen las demos en algunas alguna vez está ahí labrando

Voz 25 16:49 bueno Albee es el perro de voz y de hecho ha estado

Voz 1778 16:53 durante toda la grabación alrededor de ellos si hay otro elemento que ha Ferdinand le gusta introducir en las canciones más allá digamos de los efectos de sonido de los sonidos sorprendentes que es las referencias históricas pues ahora vamos a referir no solamente la canción de conocemos always a Sendin que si no me equivoco está inspirada en un acontecimiento histórico muy concreto que es el accidente de un dirigible estadounidense en el año mil novecientos treinta y dos el es Akron lo primero es porque este accidente porque este acontecimiento lo segundo es porque esa pasión por los referentes históricos

Voz 2 17:23 aquí son sí o sí creo que cuando los es canciones buscas la expiración en todas partes tienes experiencia personal cosas que han sucedido a tus amigos y a veces son elementos eventos históricos anacronismo de S dirigible dando aquí lo tuvo muy mala suerte enorme donde se incendió pero incluso antes hubo un evento donde algunos marineros estaban cogiendo la puerta desde el suelo ciento seiscientos metros en el aire ya es cuando se ve la el vídeo realmente increíble es algo tan dramático de tan emocionante que identificaron te imaginas cómo sería esprín sentir esa experiencia de la misma manera Clos sintió esa gente y eso es lo que ha provocado la la letra de esa canción se me gustaría además siempre

Voz 1778 18:21 será un otro elemento importante en este disco que es a su productor Philipe dar yo he visto el vídeo del making of que han convertido en Youtube yo no sé a qué acuerdo habéis llegado económico vosotros con Philip pero creo que debería pagaron el a vosotros por su trabajo porque es impresionante ver lo bien que se lo pasa durante la grabación del disco

Voz 2 18:39 a fluir

Voz 1778 18:43 ahora se lo pasa bien siempre y en este caso no ha sido una excepción

Voz 1 18:47 que tienen los rituales a las seis de la mañana a todos los días que es un poquito de whisky

Voz 2 18:57 eso soy maestra de la producción mis exámenes Piura esfuerzo en este caso los estupendamente a esas tiene claro a babor vez mezcla el mejor whisky que me he tomado en la vida estaciones estaban

Voz 1778 19:17 eh tenían un montón de whisky si también hay constancia de eso en los vídeos en Youtube también ve que Alex catalanos aprobado esa mezcla también de del productor Phil Franz Ferdinand se ha convertido a largo de estos años en en el nombre de un sonido en sí mismo para las bandas de largo recorrido o de recorrido medio al menos como como es su caso el reto es avanzar pero seguir siendo fiel a su propia esencia me gustaría preguntaros en qué dirección Rice que avanza el nuevo disco que creéis que añade Always ascendía a lo que ya es Franz Ferdinand Franz Ferdinand que conocer

Voz 2 19:46 no es que eso poner en equilibro vamos una combinación de dos elementos de lado te tienes que asegurarte que sigues teniendo ahí tu ADN del de que sigue siendo fiel a Times pero al mismo tiempo está buscando algo nuevo algo que no has hecho nunca vamos a seis que los artistas que admiro ya sean los Beatles David todo todo esos son fieles a su carrera tras escuchar un par de segundos de cualquier canción de cualquier momento de su carrera sabes que son ellos Joe Johnston siempre siempre hacer algo nuevo y esa es la esencia cómo avanzamos nosotros

Voz 8 20:26 cuál es el avance que creéis que vamos a notar los que hemos seguido a Franz Ferdinand desde el inicio que vamos a notar en de bichos puedo hay Michoa emocionado que cuando

Voz 2 20:36 quienes canciones pruebas un montón de cosas distintas foco escribe sobre cosas sobre las que no había escrito antes intentó empujar mi voz de una forma distinta en este disco incluso excluye a lo exiguo and we the Sea cierta Peter Hartz ahí en la banda que sea capaz de trabajar cuáles son dictadores como lo hace Julian todo el corazón y lo que quiero enfatizar que hay nada nosotros venimos de un tenemos una historia que es bastante cruda y todo esto se hace duro vivo a los cuatro tocando juntos vivo resquebrajado pareja importantes independientemente de lo bien que suena en la producción tiene que ser el sonido de cuatro personas tocando juntas

Voz 1778 21:27 y haciéndolo genial me encanta la referencia a la honestidad vía esa capacidad para sobreponerse las historias duras porque quiero que escuchemos un elemento que para mi gusto ha ayudado a Franz Ferdinand a avanzar

Voz 26 21:41 pero mirando al pasado

Voz 5 21:52 es el primer disco en solitario

Voz 1778 21:54 de John Lennon Plastic Ono Band y me gusta saber qué influencia tiene que el hecho de que al menos haya estado escuchando en bucle este disco durante la composición de Always acceden

Voz 2 22:05 Wendy es cuando empezamos a trabajar en este disco estaba obsesionado con la enhorabuena este disco Lennon notó Cavallo giraba no volver a tocar a ver si vais con susto porque estaba pasando por algo similar a lo que nos pasaba a nosotros llevaba diez años ya que va a ser los mismos iba a empezar hoy mismo periodo de su vida era una introspección que iba unida todo esto no es lo que me gusta de ese disco es la honradez emocional también crece a pensar de ese disco todo el mundo pero supone una emocional cuando escribes canciones tienes que confesar algo tuyo que es lo que es verdad pero yo creo que es los totalmente cierto aunque eso fuera cierto tenemos que aplicarlo a otras formas de arte tendría que decir que las películas por ejemplo los estoy viendo

Voz 1 23:03 el Sicko el sur de la escena de la ducha pienso asesinas

Voz 2 23:10 eso sólo podría hacerse tengo la experiencia de haber matado a alguien eso no tiene ningún sentido con mis libros de ficción favoritos tengo que pensar que cada personaje de ficción tiene que estar relacionada con una experiencia personal del autor que no es cierto así que como reacción este disco que me encanta nos llevó a crear personajes ficticios para buscar una honradez nave respuesta que tanto como yo que canciones como lo es pues los de Kirchner lo sea eso lo que estábamos buscando crear una historia de formas como si fueras un autor y luego buscar la paz emocional en esos personajes

Voz 1778 23:48 sí es cierto que el disco que hemos tenido el privilegio de poder escuchar antes que prácticamente todo el mundo que como sabéis tendrá que esperar hasta el nueve de febrero está lleno de esas pequeñas historias

Voz 8 29:36 bueno lo del famoso efecto dos mil fue todo una mentira pero eso era porque nadie había oído hablar todavía del efecto Take me out que llegó en el año dos mil cuatro imagino que la aspiración última de toda banda es grabar un disco que todo el mundo sueña con emular que a todo el mundo le gustaría haber grabado pero quizá Franz Ferdinand

Voz 1778 29:53 consciente de la influencia que tuvieron esos primeros

Voz 8 29:55 discos esta primera canción concretamente y las que vinieron después en nuestro país en España

Voz 1778 30:00 voy invitarles a escuchar algunas bandas españolas que publicaron disco en la segunda mitad de los dos mil y que a nuestro juicio deben muchísimo

Voz 1 30:07 a Franz Ferdinand bandas que yo diría que son fans Ferdinand

Voz 1778 30:11 vamos a empezar por una banda de Vigo que se llamaba The Blow

Voz 1 30:30 hay esencia Franz Ferdinand en esa canción ayunos fácil

Voz 2 30:36 además es menos escucho a nosotros ahí pero parece una banda que mola bastante hay hay hacen creo que entre en el hacer algo nuevo al menos dos de ellos mismos me encanta la idea de haber poder ser una influencia podido ser una inspiración ese siempre ha sido el objetivo es que digan si esos pueden inviten

Voz 1 30:57 eh

Voz 2 30:57 hacer música el yo también lo voy a intentar pues vamos

Voz 1778 31:00 a escuchar otras bandas que en mi opinión encuentran inspiración en Franz Ferdinand como por ejemplo Méndez

Voz 1 31:05 no

Voz 1778 31:32 bueno a todos ellos les conozco personalmente y estoy seguro de que muchos de ellos estarán encantados de que hoy vosotros hayáis escuchado sus canciones porque entre otras bandas pues reconocen demuestra influencia no

Voz 2 31:44 a él los cruces no dos fans de Chicho a escuchar todas estas bandas su propia energía es suena genial duro desvela estamos expirado nosotros yo vivo se defiende los stands bien bien bien pone de un estado de haremos estupendo consumo excesivo es que nosotros y nosotras nos pasó lo mismo a bandas que no si hay que fija aunque yo hiciera tocar conmigo nos encontraríamos hoy día podemos hablar sobre el tema cuando conocía es aquí es Pekín fue una gran inspiración para mí le escuché decir simplemente es una persona está en un grupo mola la Speer

Voz 1778 32:28 hay algunas bandas algunas influencias que son claras que digamos que se pueden extraer fácilmente en una escucha de Franz Ferdinand otras son un poco más difíciles de extraer porque ellos son un grupo que gira habitualmente que recorre todo el mundo y que además se me consta que allí donde van van pillado influencias y cogiendo pues se muestras de música que les gusta muestras de la música local qué les gusta por ejemplo seguramente sorprenda saber que a Franz Ferdinand el le gusta la cumbia

Voz 1 33:03 ah ya ya hay cundía en algo Sendin o no vamos a destapar ya esto

Voz 2 33:13 tú que te vas a sí que ha habido cumbia desde luego son muy buenos pero en este disco estoy pensando que a lo mejor en unos de los toques de bajo que tocó algo de cumbia buena es que efectivamente tiene razón cuando estás en un grupo es un puesto maravilloso puedes viajar por todo el mundo te enseñan música que en otras circunstancias no habría escuchado lapso restó todo forma parte de tu ADN

Voz 1778 33:50 pues me gustaría que hoy ya que estáis en España os llevará desde aquí una nueva vía abrieron una nueva puerta de investigación musical con algo que es típicamente español que surge del flamenco expresamente de la música latina de esa mezcla

Voz 1 34:03 exactamente de flamenco con la rumba cubana me refiero a la rumba flamenca ver qué os parece

Voz 11 34:10 no sé qué tiene incluso pitos envuelve

Voz 1778 34:20 qué tal esto para Franz Ferdinand para un posible sexto día

Voz 2 34:24 co escribió Agustín que está cómo suena bolas yo estuve Cuba el año pasado la música es una pasara con humor los me gustan los con ritmos que tienen mirador desde el punto de vista del flamenco que nuestro Glasgow Aranjuez del flamenco quizá inspirado inspirador la guitarra flamenca haya aprendido la técnica del flamenco y la aplicado a los datos de rock me encanta cuando tienes dos mundos completamente distintos que según él la música flamenca con lo que me gusta especialmente en la canción que tiene una crudeza damos final total con mucho poder que realmente te toca el corazón

Voz 1778 35:12 precisamente la gran característica de flamenco no la hondura esa entrega absoluta de los de los músicos de flamenco desde el punto de vista de la emoción de la que hablabais antes a veces por encima de la obsesión por la técnica no se me hace raro pensar que como para una banda que ha compuesto sus canciones en un garaje o en un local de ensayo probablemente oscuro y con humo de Glasgow cómo resulta la experiencia de viajar y ver a públicos que son culturalmente muy diferentes reaccionar a vuestras canciones exactamente igual que en un pub que podría estar justo al lado del estudio de grabación en Glasgow

Voz 2 35:45 tiene razón como artista así que vas a sitios si actúas en sitios que son muy distintos juglar así que cuando estoy vemos tocando

Voz 1 35:53 sin río en Tokio o en Tokio en Japón

Voz 2 35:58 sitios muy distintos y a veces te tienes que pellizcar para darte cuenta de que realmente estás ahí aunque empezó en clásico carbón y bueno que ha llevado a sitios que son increíbles son maravillosos

Voz 1778 36:09 os ha pasado alguna vez de estar en Brasil tocando y decir buenas noches Tokio o algo así

Voz 2 36:17 o sea una vez en España según huy huy acabamos de tocar en el Festival de Primavera íbamos a tocar a Benicàssim que fue ayer así al del festival de dijeron muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias a la primavera bueno están cerca en este caso no hay no hay mucha Policía

Voz 1778 36:46 es culpa y hablando de confusiones hay algo que me obsesiona a mi me gustan mucho me fijo mucho las iniciales y vosotros sois una banda que se conoce ese mismo como

Voz 1 36:54 es Franz Ferdinand hay dos Sefes

Voz 1778 36:58 el problema de esto es que vosotros viajáis mucho estáis en muchos festivales seguro que en vuestros Cases en vuestros en los estuches de vuestra material habéis pegado dos Efes hay muchos riesgo y estos lo advierte ahora de que los equivoqué is ICO Hayes el de otro grupo porque hay muchas bandas con dos Efes en su nombre por alguna razón que desconozco vamos a serlo pasó por ejemplo Foo Fighters

Voz 1 37:24 Plitt faxes Factory FAES

Voz 8 37:42 E incluso hay una banda española con FEF Fuel Fandango habéis pensado inaugurar la hermandad

Voz 1778 37:57 las dos F es un super grupo de grupos que se llamen FEF

Voz 2 38:01 debo decir que destruir fuga creo que es preparado ahí porque bastaba un festival impresionante quieres vamos a quién vemos acoger acoge estuches estoy estupenda

Voz 25 38:19 suyas sería el festival es el festival has bueno France

Voz 1778 38:27 Ferdinand van a estar el próximo diecisiete de marzo en la sala Riviera de Madrid ya han empezado a confirmar su presencia en festivales de nuestro país como olvida FES de Vilanova i la dentro pero seguro una teoría apostar a que van a ser muchos más al excavar granos Bob Hardy CNB Imaz fue bien

Voz 22 44:26 Pablo González Batista llega el momento de recibir a Xosé Castro el tipo que decidió que era muy buena idea poner campanadas antes de las campanadas llamarlas cuartos el hombre que mete un aún

Voz 43 44:38 Ana las pipas en las uvas los pesimistas

Voz 50 44:43 sí sí

Voz 1778 44:49 Xosé Castro es como ese último chupito que te Tomás te anoche lo recomendó un amigo te dijo que no iba a pasar nada y cuando te diste cuenta de las consecuencias ya era demasiado tarde para expulsarlos Chaussée Castro muy buenos días

Voz 15 45:02 Nos días Félix baño

Voz 51 45:04 pero oye solo

Voz 5 45:08 eran no era buena idea traerá Xosé Castro no sé cuántas dormido

Voz 24 45:13 he dormido que no no no no me pues me pasó eso que estabas contando una copita una copita me fui a por lo que sea y mira aquí estás acabado aquí oliendo como cuál es bueno pero este año feliz año Xosé Castro

Voz 5 45:25 mira te voy a hacer la misma pregunta feliz noche el dos mil diecisiete dos mil dieciocho tú exactamente a qué has been

Voz 15 45:31 yo vengo este año a reivindicar el terrorismo

Voz 52 45:36 el juez ha perdido el cero el nuevo panorama rubio natural invertido todos error gramatical

Voz 5 45:52 nunca había sido tan apropiada esta canción creo que es autobiográfica detuvo anoche áspero al medie lo la llave es el anorak totalmente tanto que has tenido con la radio no tenía es como entrar a casa una cosita Pablo esto es agua de este agua no beberé Xosé Castro hace unas semanas me voy a meter la duda le hace unas semanas repasábamos juntos algunas de la porque no debe ser la semana pasada os somos regulación revuelo parece no beben el agua que tiene Cosmos regulación por persona te la tira encima regulas un poco bueno hace unas semanas repasaba

Voz 1778 46:22 los con Xosé algunas de las letras

Voz 5 46:25 más digamos delirantes de los villancicos navideños letras que hasta ahora habíamos

Voz 1778 46:30 escuchado sin prestar demasiada atención gracias

Voz 5 46:33 Xosé Castro confirmamos que habíamos estado haciendo muy bien quedaros vio Psicosis hay que prestarles poca atención terrorismo a muerte son una fuente inagotable de terrorismos estaría muy bien que aprovecharemos este día uno de enero y que hiciéramos una segunda parte un repaso de esos de esos villancicos con nuevos ya digo porque son i Naw cables no magníficas han muchas gracias por las felicitaciones que lo sabéis enviado bueno si la gente quiere contarnos terrorismos que hayan cometido anoche que como todo el mundo sabe es una noche bastante bastante propicia para que se produzcan errores de todo tipo errores de los demás Nos gustan que son los errores vitales José Castro quiere usted dar nuestro número de whatsapp

Voz 24 47:08 por supuesto por favor enviarnos vuestro sobre todo vuestro Saudies que nos gusta escucharos al seis nueve nueve trenta once veintidós

Voz 5 47:16 tenemos que el invitaba a la gente el día veinticinco que grabar audios de whatsapp durante la cena trae el día treinta y uno euros

Voz 24 47:22 de haberlo hecho bueno no no es algo alguno e estamos en la aún nos quedan los Reyes nos quedamos unas cuentas festividades por delante que este país es muy celebró para esto

Voz 5 47:30 pues hacer un especial si Tony quiere el lunes que viene claro y recuperar algunos de los terrorismos navideños de nuestros otra sería fantástico

Voz 1778 47:36 seguimos repasando villancicos además con la misma fórmula que utilizábamos la semana pasada que es convertir esos villancicos en una especie de Pelli no analizarlos sí de vista cinematográficos lo piense que al final unos vas a contar su sinopsis

Voz 24 47:48 sí vamos a ver vamos a hacer un estudio error fílmico de los villancicos que seguramente muchos de los despiertos de los de la gente que está ahora me da error filias tu enfermedad no si yo soy muy amante del terror fílmico en la gente que está despierta hoy en día le encantará analizar un poco los los las canciones correcto

Voz 5 48:09 ah pues no trago un clásico

Voz 24 48:11 Nos han enviado varios que se llama Ya viene la vieja pero la hija

Voz 5 48:14 el mismo que casi todos conocemos como ya vienen los Reyes ya

Voz 24 48:17 si los reyes en la vieja es que esas otra cosa también típica de los villancicos españoles que no hay algunos no hay no hay entonces el título pero bueno vamos a escucharlo beca

Voz 2 48:44 la semana pasada descubrimos lo peligroso que puede ser

Voz 24 48:46 el aguinaldo si el aguinaldo les sirvió al niño la portera para que el tendero le diese con un cacho turrón duro en la cabeza y manejan los eso es lo que dice y en este caso didáctico en este caso que provoca lo primero que te cuestiones es quiénes esta viajar vamos a verle los villancicos van sobre el nacimiento de Jesús correcto o no el Belén se une María José la vaca sí pero la Natividad la Natividad pero ya viene la vieja que viajar porque no nos lo explican si hubiera sido una vieja famosa dice viene viene Aguinaga Si puedo alguna vieja famosa a la vieja de Belén sabes pero lo curioso es que es una rosa porque viene con el aguinaldo índices de camino

Voz 5 49:24 lo están pasando por la cabeza todas las viejas famosas que conozco yendo a ver al niño no se sabe muy bien porqué meses han tenido la prudencia que no es habitual en Meet the no decirlo lo que se me ocurría claras diré puesto un filtro yo les puede que hasta la cara con todos los respetos de la época

Voz 1 49:38 salvajada vale más descanse salvaje

Voz 24 49:41 estoy imagínate que la señora viene con el aguinaldo entonces de camino

Voz 5 49:44 tiene la Duquesa de Alba con el decir

Voz 24 49:47 va de camino al Belén se da cuenta dice huy no sé si me estaré pasando con el aguinaldo no sé si estoy dice estar llevando demasiado turrón de más no no le voy a quitar un poco entonces dice le parece mucho Levine quitando una

Voz 1778 49:59 a lo mejor es que lleva como le ha pasado todos los niños de este país le mandó su madre a comprar pan por el camino ha ido con la haciéndole

Voz 24 50:08 imagina la vieja diciendo esto María este Jose no me lo van

Voz 5 50:10 yo he llegado a casa sin pan sí yo también me interesa con la puntilla presta decía esto seguro

Voz 24 50:15 pero bueno valga la cena estas cosas no la valora quise lo va a quedar yo me la como yo estos cómo empieza ya ya empieza el villancico pero bueno seguimos leyendo a ver qué dice

Voz 6 50:30 vienen de Oriente vaya

Voz 15 50:38 a hablar de me encanta porque a continuación esta estrofa se vuelve loco el Cordish campanillas verdes hojas de Lima o la Virgen María Madre del Señor es un poco como riego

Voz 5 50:46 el villancico bueno esta estrofa que destacaría vienen los Reyes por Rosa renales bueno claro son los el de tren al niño muy rico pañales bueno son comestibles comestibles esto es

Voz 24 50:57 quizás está estamos ante un primer de un primer aviso un primer intento de crear paneles sostenible que sean biodegradable

Voz 5 51:05 bueno ver tiene galgos cuidado que como regalo una buena bolsa de pañuelos los pañales están de entre los materiales más caros de la humanidad conceda sangre de unicornio la tinta de impresora si si si los cielos cojas al peso

Voz 24 51:16 pañales una cosa que sólo por eso que igual pues no

Voz 5 51:19 está mal este regalo no está mal pero vamos a seguir escuchando

Voz 6 51:35 lo

Voz 24 51:38 bueno es crean pañales sólo pitas combinó osea esto es lo que te digo que yo esto sólo Trabuco a uno guiris entonces dicen que me está diciendo que les llevan los Reyes Magos sopas con vino a un bebé a un recién nacido si un alimento perfecto

Voz 5 51:53 las obras combinó yo creo que existen no sé qué

Voz 24 51:55 el vino la sopa como para voltear el poder calórico

Voz 5 51:58 bueno no te lo voy a recomendar porque esto yo lo hacía

Voz 24 52:01 siguiendo el ejemplo de mi abuela tú coges una sopa cualquiera de fideos normalita el hechas un chorrito de vino tinto se nada nada un hilo revuelve cine daba un toquecito porque el calor de las OPA evapora un poco el alcohol va un poquito al alcohol y queda un sabor cito como vino que es maravillosa

Voz 5 52:16 probado hacerlo con Jagger MR

Voz 15 52:18 ayer fue ayer feliz año todo lo bueno de hecho se casa

Voz 5 52:25 que él va explicando los verdaderos motivos

Voz 15 52:27 poco ostra ahí está corneta que tengo aquí de que es un mata a sus y haciendo con la boca irregular Dios mío me falta el pantalón Pablo por favor vente

Voz 5 52:37 puede salvarnos a otro villancico quizás venga Lola

Voz 15 52:39 vamos a hacer es una sinopsis venga sinopsis además a contra Brasil

Voz 24 52:43 así que el el villancico Ya viene la vieja la sinopsis sería una vieja desconocida que nadie sabe de dónde sale lleva con aguinaldo al pesebre pero como es una rabiosa va quitando cosas porque considera que María José ya tienen demasiados Se conoce de repente un grupo de niños histéricos irrumpe para gritar hojas de Lehman sin motivo aparente vienen unos Reyes que traen pañales comestibles para el niño también So pitas combinó imprescindibles en la dieta de cualquier recién nacido

Voz 1 53:14 no recomendamos a los padres

Voz 5 53:17 no no se escuchen que le den a sus hijos Oblitas combinó por mucho que tú apto abuela tío no te lo da agradecer a la hacía yo cuando tuve da ya empecé a hacerlo la pajita y es en poquito bueno tienes más básico se tragaba

Voz 6 53:30 no bueno la razón

Voz 5 53:46 que venga cargada de chocolate de Oriente esto no te produce una parada para las

Voz 24 53:49 sí ya lo primero es que este este fue el primero de los villancicos que yo tuve que traducir estos amigos entonces ejercía pero qué significa eso de yo me recomendaba yo me de Ossa porque ese remendar Cullum villancico alguien se recomienda algo deja hacer remendar obviamente como tú decías la semana pasada es que lo villancicos están al servicio de cualquier cosa en este caso pues bueno yo me recomendaba de supongo que haría rima

Voz 5 54:12 ajá y entonces quedaba bien es la esclavitud del arrima consonantes

Voz 24 54:15 si Mecano por ejemplo sabe mucho

Voz 5 54:18 es la cuestión es que aquí este ese remiendo ese deja remendar yo no

Voz 24 54:20 siendo muy bien viene cargada de chocolate que el chocolate recordemos vino de América os ayer en aquella época en Belén no había colas

Voz 6 54:29 Rey

Voz 15 54:48 ya

Voz 24 54:50 se va vamos a ver estamos ante un villancico atención que se están metiendo con la etnia gitana en el actor principal dice que han entrado un ojito a los del Belén y que Leandro

Voz 5 55:02 tomado los pañales a Jesús quizá no lo he pensado bien pero ésta puede ser la segunda parte de la peli que has contado antes es decir los Reyes les lleva unos ricos pañales parece ser que había unos gitanos u que ricos esos pañales tienes ya veras en el siguiente villancico han ido y sólo Sanz

Voz 24 55:20 no vamos a personas como entró a coger españoles que muy rico correcto claro pues sí a lo mejor que uno

Voz 5 55:25 de ser esto y cuál era el otro la Burt no esta

Voz 24 55:28 es una la vieja dos la vi la vieja todos

Voz 5 55:30 vieja dos La venganza próximamente en sus pantallas

Voz 24 55:34 no pues es lo que está diciendo básicamente con unos Heat anillos con ese diminutivo intenta suavizar lo pero lo que está diciendo que han entrado uno gitano arroparon los paneles a Cristo a nuestro Señor Jesucristo bueno habrá que pues bueno verdad en el portal me parece que está muy mal pero bueno a ver si lo arreglan vamos a ver qué dice a continuación para varapalo cosa si quedaba alguna duda dice María María que yo hoy una cosa que me preguntó si María María la tienen que llamar para que venga donde estaban María ese momento pues esa Liga va a hacer alguna compra o algo

Voz 5 56:07 a ver dice que venga volando con lo cual María lo que está es elevada ahora porque crees que María está volando por el chocolate que ha traído la burra pues al final todo va a encajar efectivamente y esto no se lo cuentas a los guiris esto es una

Voz 24 56:19 hay una red pero por si quedaba duda dice los pañales los han llevado a los están robando lo vamos que el niño Jesús no va a tener no les vendieron añadió estamos ante un belén desprovisto de madre con un niño Jesús en pelota viva vamos a seguir escuchando bueno bueno bueno para para los osea esto es un desastre esto es un desastre la burra que tiene el chocolate la María que no está que es a medios en qué estado en la Sexta

Voz 5 57:10 Justo eso es lo que nos quieren contar la Marías está han entrado unos ladrones entraron y a los ratones alimentados ratones es decir si esto lo escucha el responsable de Servicios Sociales Ana Belén les quita la custodia del niño Jesús Lago ya se pueden desescombro varios mejor

Voz 24 57:26 podía haber cambiado la historia esto eh

Voz 5 57:28 si se hubiera escuchado con atención este villancico totalmente quién sabe es pero también los le han comido los gallegos a San José este hombre es que pañales ya no quedaban a lo habían robado unos gritos si les quedaban los ratones nada más que los San José lo cual explicaría que ese remiendo no entendemos ahora que San José

Voz 24 57:46 tendrá que rememora ahora estamos empezando a encontrar aquí la poco a poco El cierre del parecía que no bueno en fin que vamos que un villancico sigue así pero al final nos confirma que la han robado los calzoncillos que es le han robado los luego al final les roban los calzones porque entran unos ladrones sin obsesión de las sinapsis este billete una burra descontrolada y sin dueño como el burro de ex será Baco cacharro de chocolate caliente hacia el pesebre queremos pensar que es chocolate debe ver María ACB que salen a hacer recados porque entre tanto entra unos gitanos a robarle los pañales a Jesús luego unos ratones y por último unos ladrones esto no es un belén esto es el Bronx y otros hecho aquí

Voz 5 58:26 para todos los públicos si exactas porque

Voz 24 58:29 hemos descubierto que igual este es tienes la mente mucho más abierta

Voz 1778 58:34 yo crecí haremos lo así mismos lo así bueno Xosé Castro muchísimas gracias por el esfuerzo de no haber a corto o casa intervenir directamente a la radio seguiremos conociendo terrorismos durante este año dos mil

Voz 53 58:46 en el dos mil dieciocho promete mucho

Voz 24 58:48 a esta gente que tenemos aquí escuchándonos afortunadas

Voz 53 58:51 ante aparte esta semana tendrá que aguantar Toni García

Voz 1 58:53 bueno se se quieren crème siempre es un placer estar contigo a la feliz año nunca está

Voz 54 59:03 eh para recorrer todas las fiestas Álvaro habla siempre el ex rey Peret y darse a la hay