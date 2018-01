Hoy por Hoy (01/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 varias Anthony muy buenos días

Voz 1965 00:02 qué tal buenos días Pablo en la primera parada de este hora docenas lleva Ribeira en A Coruña el autor confeso del asesinato de Diana ayer José Enrique Wynn se ha negado a declarar ante la jueza lleva desde primera hora los juzgados de ese municipio el caso de que ese archivo a principios del pasado año se va a reabrir mañana y al mismo tiempo hoy se va a realizar también la autopsia al cuerpo de la joven en Santiago de Compostela en esos juzgados de Ribeira está nuestro compañero Ricardo Rodríguez dos días

Voz 1817 00:28 los días Antonio el autor confeso del crimen de Diana quererse ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza de guardia que instruye el caso Enrique alias el chicle llegó a estos juzgados de Ribeira poco antes de las nueve de la mañana aquí permaneció en dependencias judiciales hasta hace apenas cuarenta minutos que compareció ante la juez ha aconsejado por su abogado se ha negado a contestar a las preguntas de Estrada que ahora redacta el auto en el que previsiblemente va a decretar prisión para este hombre de cuarenta y un años que se enfrenta además a otra acusación por el intento de secuestro de otra joven en Boiro la semana pasada en unas horas conoceremos además la situación procesal en la que queda el chicle y también los datos preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de la joven madrileña datos que permitirán aclarar las causas exactas de su muerte además en una hora a la una está prevista una concentración de repulsa sean Riancho contra un caso que ha conmocionado a toda

Voz 1965 01:17 Marca gracias Ricardo por lo demás mil millones de euros es el coste de la crisis catalana hasta el momento así lo ha asegurado el ministro de Economía Luis de Guindos esta mañana en la SER a preguntas de José Antonio Marcos Guindos ha explicado sus previsiones para este año que acaba de empezar y entre ellas da por hecho que una vez que se ponga fin a la incertidumbre política en Cataluña habrá Presupuestos Generales con el apoyo del Partido Nacionalista

Voz 2 01:38 yo creo que sí habrá presupuestos ya estoy convencido de que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña

Voz 3 01:50 pero una vez

Voz 2 01:52 es que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido de que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 1965 01:57 Estrada dispuesto viéndose cree además que este dos mil dieciocho va a ser un año de recuperación intensa en lo económico descarta retoques en la reforma laboral defiende una subida de los tipos de interés cree que sería positiva para la banca para la economía en general

Voz 2 02:11 los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos son son consecuencia de la crisis financiera que hemos vivido pero los tipos de interés tienen que subir no es lógico que el euribor esté en niveles negativos no son nativos siempre sale uno suya tipo muy muy muy muy moderada pero moderado cuánto buena en madera medio punto cero setenta y cinco

Voz 1965 02:31 tras el año nuevo precios nuevos también como es habitual en algunas cosas el gas o los peajes por ejemplo son más caros a partir de hoy también se revalorizan las pensiones y se aplica la subida del salario mínimo Eladio Meizoso

Voz 0527 02:43 el salario mínimo sube un cuatro por ciento pero el gas natural sube hoy aún más seis con dos por ciento de media en la tarifa regulada por el Gobierno a pesar de que sean congelado los peajes bajado el alquiler del contador aún suben más los envíos postales un nueve con dos por ciento de media en el llamado servicio postal universal la carta ordinaria sube un diez por ciento hasta cincuenta y cinco céntimos las internacionales suben diez céntimos Europa costarán un euro XXXV y uno cuarenta y cinco al resto del mundo suben menos que el salario mínimo pero bastante más que el cero coma veinticinco por ciento de las pensiones los peajes de las autopistas un uno coma nueve por ciento con carácter general

Voz 1965 03:25 doce y tres año Nuevo esta día de balances de estadísticas de este año que acaba de terminar hay una en la que nos hemos querido fijar especialmente esta mañana la de las llamadas al teléfono contra el acoso escolar en nuestro país el novecientos cero dieciocho cero dieciocho que en dos mil diecisiete ha tenido su primer año de funcionamiento al completo y en ese tiempo se han detectado hasta nueve mil posibles casos de acoso Laura Martos

Voz 4 03:47 sí lleva apenas trece meses en funcionamiento desde noviembre de dos mil dieciséis Si en ese tiempo ha registrado ocho mil ochocientos cuarenta y seis posibles casos de acoso y ciberacoso de un total de casi veintiséis mil llamadas una cifra altísima que felicite facilita el Ministerio de Educación y que sólo se puede comparar con la del teléfono anti bullying de la Fundación harán ANAV el año dado ese número recibió cincuenta y tres mil llamadas un ciento veintiocho por ciento más que en dos mil quince es especialmente significativo que más de un millar de esos chavales mil ciento setenta exactamente se había autolesionado intentado suicidarse fruto del acoso y que las víctimas tardan muchísimo en pedir ayuda hablamos de trece meses de media ocho de cada diez acosadores son compañeros de clase de la víctima y su edad suele rondar los catorce años al número del Ministerio real

Voz 5 04:35 damos el novecientos cero dieciocho cero dieciocho

Voz 4 04:37 lo puede llamar cualquiera de forma gratuita

Voz 1965 04:40 y de los mensajes de Año Nuevo de distintos dirigentes mundiales hoy destaca el del líder norcoreano de Kim Jon un además de insistir en que va a seguir por la vía del fortalecimiento nuclear de su país destacan su mensaje un cierto acercamiento a Corea del Sur un acercamiento con un detalle simbólico ha propuesto el envío de una delegación norcoreana los Juegos Olímpicos de invierno en este dos mil dieciocho coge su vecino del sur informa Victoria entre los anuncios del líder normal con

Voz 1460 05:04 ano dos que interpretan como aperturistas uno su invitación a Corea del Sur para negociar asuntos de interés común inter fronterizo si de seguridad Yeste otro no estamos dispuestos a enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebra en el vecino territorio del sur y esperamos que sean todo un éxito volví y Monchi la tercera parte de este discurso que ha sorprendido es la imagen occidental izada de líder norcoreano con traje corbata leyendo un pronto aunque la parafernalia militar armamentística copó el grueso del mensaje también es cierto que el tono fue mucho más contenido

Voz 1965 05:41 es lunes uno de enero hay más en titulares con Toñi Fernández y Carlos

Voz 5 05:44 como un hombre de cuarenta y nueve años ha muerto en Murcia por los disparos recibidos durante una pelea esta madrugada el número de reyertas y peleas ha disparado por encima del treinta por ciento en Madrid respecto a otras Nochevieja se lo cuento a las Bankia y Caixabank se desprenden de sus activos tóxicos en el Caribe mexicano las entidades defienden la gestión que los empresarios investigados han denunciado ante la Audiencia Nacional al Consell Edward irrisorio el precio de dos mil diecisiete Se cerró con cuarenta y ocho mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas aunque se investigan otros cuatro casos más ocho niños también han sido asesinados y otros veintisiete han quedado huérfanos detenido en Lanzarote un hombre de treinta y tres años acusado de dejar encerrado el coche a su hijo de ocho años para irse al bingo el hombre ha reconocido los hechos tras ser localizado dos personas han muerto en las últimas horas en las manifestaciones que se viene produciendo desde hace semanas contra el régimen de Rohaní en Irán en protesta por las dificultades económicas que atraviesa la población pues llegan

Voz 1965 06:36 los así prácticamente a las doce y siete de momentos

Voz 6 06:38 lo Pablo muchísimas gracias Antonio feliz año nuevo siguen escuchando hoy portada

Voz 7 06:50 hoy puro y Pablo González Batista

Voz 1 06:58 existen varios museos de la radio pero hasta ahora no conocíamos ningún museo en la radio

Voz 6 07:12 hoy día uno de enero y en acto solemne queremos inaugurar con con ustedes la primera pinacoteca de la historia de la radio a menos que nosotros sepamos una galería que reúne en sus pasillos algunas de las más finas reconstrucciones sonoras de las escenas que los grandes pintores de la historia han inmortalizado en sus obras hoy por hoy podría revolucionar este uno de enero el mundo de las audio guías museísticas descubriendo cómo sonaban realmente algunos de los cuadros más importantes de la historia de nuestra cultura aquí comienza la primera edición de la historia del arte como nunca la ha escuchado hoy La rendición de Breda de Diego Velázquez

Voz 9 08:06 mediante este acto en nombre del ejército de Flandes les cedo la llave de la ciudad de Breda al Ejército español en reconocimiento a su victoria en buena lid en la batalla el nombre del ejército español recojo la llave de la ciudad de Breda

Voz 6 08:24 en símbolo de concordia con nuestros enemigos de Flandes tras una batalla que han librado con insistencia espera porque has hecho esa pausa

Voz 0933 08:36 después de decir la batalla que han librado has esperado un poco para equilibra no ha esperado verdad chicos sí ha hecho una pausa no ha dicho tras una batalla que han librado con insistencia ha dicho que han librado con insistencia algo te has callado que no que no que no habrá pillado tragando saliva juro que he querido lo demás qué quiere decir eso de con insistencia pues existido es un elogio a vuestra firmeza en la batalla pues vaya mierda de elogio un elogio es decir vuestro valor en la batalla o vuestra valentía en la batalla insistencia suena a tío grasas del Tinder

Voz 10 09:11 hay lo mismo alguien que persiste en la batalla

Voz 0933 09:14 Nuestra valor o valentía entonces por qué has dicho vuestro valor en la batalla por porque no lo piensa por eso el son la pausa que sí que sí que sí que lo piensa pues que lo dije entonces como que si piensas que hemos sido valientes digas en reconocimiento a nuestros enemigos que han luchado con valor y valentía hasta el final parecía que nos iban a ganar ya has enemigo que os hemos ganado harén no tenemos porque decir lo que vosotros queráis lo veis no piensa pagaban lo Diego Vega pues venga dilo qué valentía tampoco ha sido lo sabía a ver quién habéis convertido Mario por encontró la infantería pianística cotas nombre sino a Baena pero si cargamos con toda prestado estábamos ya arriba arriba arriba pero que dices cielos dos Pelli rojos del fondo tiraron las armas y me dijeron que les ganáramos que eran hinchas del Athletic seréis mentirosos pues igual los demostramos nuestra valentía derrotando ahora coquetea con la peli rojos con los Atlético en el fondo

Voz 1 10:07 Ciudadanos de Brega

Voz 7 10:15 pero el cuadro dejamos como estaba que estos calzones me sentir Ping

Voz 1 10:21 bueno pues así suena o no La rendición de Breda supongo

Voz 6 10:24 que Velázquez sabrá perdonar nos continúan en Hoy por hoy

Voz 12 10:38 entre tanto K gays

Voz 13 11:23 veía que tuvo

Voz 14 11:28 sí no

Voz 1 11:51 hoy por hoy Pablo González Batista Cadena SER siempre es mejor dar justo en el centro

Voz 6 14:35 ah y antes de terminar nos haremos las diez preguntas que nos ha dejado la Nochevieja que por cierto son muchas pregunta número uno Si Cristina Pedroche sigue con esta escalada de atuendos en Nochevieja a qué dirección podemos enviarle esta de quita pregunta número dos en cualquier caso porque hay gente que invalida su discurso feminista por la ropa que lleva pregunta número tres porque décimos año nuevo vida nueva y acto seguido hablamos de la Pedroche y cantamos canciones de Nino Bravo como todos los años pregunta número cuatro Si hoy nos pusieran el Concierto de Año Nuevo del año dos mil dos cuánta gente se daría cuenta pregunta número cinco ya sabemos cuál ha sido el primer bebé del año dos mil dieciocho pero quién será el primer político detenido por corrupción y la primera personalidad acusada de acoso sexual pregunta número seis visto el contenido del mensaje de año nuevo de Carles Puigdemont no debería reconocer cuanto antes que solamente tiene un vídeo nos lo manda retocado cada dos semanas pregunta número siete Se puede considerar ya una tradición navideña quejarse de que se ha caído el whatsapp Justo antes de la cena pregunta número ocho haría Rajoy que se cayera en los servidores de whatsapp para que Puigdemont se de cuenta de que no es buena idea gobernar telemáticamente pregunta número nueve las ganas de Rajoy de que sea dos mil dieciséis no le pegan más a Podemos viendo los resultados del año que acaba de terminar pregunta número diez no debería decirle a alguien a Susana Díaz que dar el mensaje de fin de año en un palacio árabe vestida de negro y entre personas y entre penumbras no ayuda a mejorar su imagen de marca de James Bond pregunta número once no es triste que para recibir el año dos mil dieciocho en Berlín setenta que crear una zona segura para mujeres pregunta número doce qué sentido tiene que Esperanza Gracia Nos desee un buen año no debería saber ya como Nos vais pregunta número trece cómo es posible que a Lidia Lozano le provoquen un ataque de nervios las campanadas pero no el griterío y las amenazas que presencia cada fin de semana en Sálvame pregunta número catorce Se pueden recoger firmas contra la gente que se despide el día treinta y uno por la tarde diciendo hasta el año que viene pregunta número quince y contra la gente que aprovecha sus tuits balances de dos mil diecisiete para reestrenó darnos todos los éxitos que ha tenido durante el año pregunta número dieciséis como de gorda fue la fiesta de Nochevieja de Nike como para que se les colara en la web del Barça que va a fichar a Coutinho y sobretodo pregunta número diecisiete la pregunta que todos nos hacemos a estas horas habrá vuelto ya Froilán a casa juegos seguirá de Juan nosotros amigos nos vamos volveremos mañana con más Hoy por hoy desde las seis de la mañana con Aimar Bretos hasta entonces no se me ocurre mejor compañía que la radio disfruten de este primer de del día del año todo está por hacer

Voz 22 17:30 sin duda es el mejor momento