Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

muy buenos días el viento y la lluvia azotan hoy en la mitad norte de España especialmente Galicia en la costa cantábrica que amanece en Atlanta la naranja por las rachas de vientos las temperaturas iban a ser bastante altas para un hostelero dos de enero en el que la Guardia Civil va a dar nuevos detalles de la investigación que llevó a detener a Enrique el autor confeso de la muerte de Diana que ha pasado su primera noche en la cárcel la presión Teixeiro después de que ayer se negara a declarar ante la jueza de guardia la magistrada lo envío a prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de los delitos de homicidio doloso detención ilegal en el caso de Diana Quer cargos que niega su abogado

Voz 2 00:58 con él en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso el asesinato ni de un homicidio jamás pie como conocía el lugar no sólo por voluntad obviamente claro perfil es lo que ha colaborado facilitando pero me meneo el hallazgo del cadáver pensiones textuales del mitigar la lo posible sufrimiento de la

Voz 0027 01:19 mientras tanto continúan los trabajos forenses Verín aunque los investigadores temen que el mal estado del cuerpo después de casi quinientos días sumergido en el agua dificulte la identificación precisa de lesiones leves signos de una agresión sexual y el Ministerio del Interior ha difundido las fotos de dos niños de diez y once años supuestamente secuestrados por su padre en Granada a un hombre condenado por malos tratos y que está ilocalizable de lo pasan tenía que devolver su madre Isabel Villar buenos días

Voz 0268 01:47 buenos días la Policía Nacional se ha hecho cargo de la búsqueda de los dos niños de nueve y diez años sobre el padre de los menores además de una condena por violencia machista pesa una orden de alejamiento

Voz 0027 01:57 el Gobierno ha iniciado inició anoche el proceso para expulsar a su país a ochenta personas que llevaban semanas recluidas en el CIE improvisado en la cárcel de Archidona

no así suena en las últimas horas irán van a salir las protestas contra la corrupción y la política económica del Gobierno protestas congregaron

Voz 0268 02:34 por ahora hay trece muertos además de unos trescientos detenidos con las redes sociales restringidas por el Gobierno el presidente Rohaní ha pedido a quiénes quieran protestar que lo hagan sin violencia en Yemen al menos veintiocho personas han muerto en varios ataques de la coalición árabe que lidera Arabia Saudí contra los rebeldes útiles

Voz 0027 02:49 esta madrugada en España los bomberos han conseguido estabilizar el incendio forestal que se declaró ayer en Castelldefels en la provincia de Barcelona cómo ha evolucionado el fuego esta noche Frederic Vincent

bon día pues como decías está estabilizado desde medianoche aunque según los bomberos han seguido ahí toda la madrugada para intentarlo controlar el fuego hizo desalojar dos personas en una casa de la zona en Castelldefels y provocó además cortes de luz a seis mil abonados según el servicio de Emergencias esto fue para garantizar la seguridad en las tareas de extinción

lo que no estará en la previsión del tiempo Luis Pérez buenos días buenos días

Voz 3 03:23 Mar nos traen más viento de poniente al Mediterráneo que va a seguir llegando muy seco viento tozudo y fuerte en algún momento sobre todo en la costa valenciana en el Sistema Ibérico turolense en la provincia de Tarragona ese viento que sí que va a ser mucho más húmedo en el resto del país en forma de bastantes nubes en Galicia y en el cante fabricó aunque en el Cantábrico se iban a acabar disipando a partir del mediodía y sobretodo Aimar en los llanos del interior en gran parte de Castilla La Mancha Castilla y León Extremadura Madrid aquí las nubes muy espesas todo el día pero sin lluvias en Canarias tiempo tranquilo con unas temperaturas suaves no bajen demasiado frío todo lo contrario cerca del Mediterráneo tendremos primavera

Voz 0027 04:07 Nos quedan los deportes la Copa del Rey estrena mañana el año de competición con un entrenador que no va a poder estar con su equipo José Antonio Duro buenos días

Voz 4 04:15 hola qué tal buenos días así porque Marcelino García Toral el entrenador del Valencia no voy a poder sentarse en el banquillo con su equipo durante en Las Palmas Valencia que mañana se va a jugar en los octavos de Copa del Rey el entrenador sufrió un accidente de tráfico el día veintitrés de diciembre de momento guardará reposo mañana comienzan los partidos de ida de octavos y lo que ya ha comenzado es el mercado de ficha es precisamente en las formas hizo su primera incorporación la de Jairo Sampere lo procedente del conjunto del país hoy tenemos jornada Premier y también dos partidos de la jornada trece ACB son el Guipúzcoa Barça y el Unicaja Valencia Cruz

Voz 0027 04:51 que sirva por no la venta de discos en España lleva tres años consecutivos subiendo mejorando unas cifras que eran muy malas todavía no se ha hecho un balance oficial de dos mil diecisiete pero todo apunta que el sector sigue resistiendo y mejorando gracias en parte a estos que escuchan Vetusta Morla y su nuevo disco número uno entre los más vendidos en nuestro país Danny De la Fuente buenos días

Voz 5 05:35 es un Aimar feliz año también a Isabel Villar buenos días

Voz 0027 05:39 feliz año a todos hoy nos acompaña Dani esta banda mal

Voz 5 05:41 leña a partir de las once de las diez en Canarias buenos días y feliz año a todos y a todas para hablar de música también para hablar de política porque son Vetusta Morla muy reivindicativos en sus letras aguantamos despiertos antes de que lleguemos a esa hora tenemos por delante un programa en el que abordamos dos grandes retos del año del que terminó hoy del que ha empezado como no Cataluña

Voz 0027 06:07 hemos encontrado gol este desafío

Voz 5 06:10 tremendo el desafío también tremendo de la corrida

Voz 6 06:12 en el año de la imputación del PP de Lezo de púnica de Gürtel y del Canal de Isabel II con un acceso restringido

Voz 5 06:19 a partir de las ocho de la siete en Canarias para refrescar lo último en algunos de estos casos de corrupción que escuchábamos atentos minutos antes de nuestra mesa de análisis miramos con lupa al sector inmobiliario al encarecimiento de los pisos Aimar nos lo están poniendo muy difícil para comprar Raquel Díez banderas si después de escuchar a partir de las nueve de las ocho en Canarias Lucia Méndez Josep Cuní Enric Juliana a partir de las diez vamos a comentar las últimas noticias de dos mil diecisiete y vamos a mirar también lo que va a ser noticia este dos mil dieciocho lo hacemos con nuestros cronistas Sergio del Molino y Nacho Carretero

ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cielo visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 09:27 él se pone

Voz 9 09:31 en

Voz 10 09:33 cadena SER Hoy por hoy

Voz 11 09:37 todos queremos una sociedad de Sigur nazca pasear unas que trabajar y estudiar una que vivir queremos las vivas

Voz 0268 10:08 muerte de Diana Quer Jose Enrique Wim Se de espiar

Voz 1478 10:11 está hoy en prisión acusado de un delito de detención ilegal y otro de homicidio doloso aunque su abogado Radio Galicia Xaime López Buendía su abogado asegura que él nunca ha confesado ser autor ni de homicidio ni de asesinato que sí dijo donde estaba el cuerpo de Iker fue para mitigar el dolor de la familia

Voz 0846 10:28 palabras del letrado José Ramón cierras la salida del juzgado donde el asesino confeso de Diana Quer Enrique a buen optaba por no declarar por consejo precisamente de su abogado mientras trasciende parte de la concesión de la Guardia Civil el chicle di dice que vio a la joven sola y la metió en su coche con intención de violarla le ató las manos no para Ava de dar patadas y en un momento dado la estranguló luego la tiró al pozo esta mañana la Guardia Civil dará cuenta de los pormenores de la detención de Enrique Avui en para quién la jueza dictó ayer prisión provisional incomunicada acusado de homicidio doloso la jueza lo acusa de haber acabado con la vida de la joven madrileña y además de haber tratado de raptar a otra chica el pasado día veintidós cinco en la localidad vecina de Boiro dejar abierta la posibilidad de nuevas imputaciones ya que los indicios advierten de la que de que la finalidad en el investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual falta aún por conocer los resultados de la autopsia que se le practica el cuerpo de Diana en el centro de antropología forense de Verín los informes preliminares hablan de indicios de criminalidad ayer en Rianxo de donde es natural a los vecinos expresaban su repulsa por el crimen

Voz 12 11:36 hoy estamos muy lo no esperábamos sabíamos que teníamos aquí no hayan también de Reagan

Voz 1322 11:44 semejante con sus como si tocaran jamás

Voz 0846 11:50 de Rianxo protestas similares tendrán lugar esta mañana en distintas ciudades gallegas convoca la plataforma feminista Galega bajo el lema Todos somos diana contra la violencia

Voz 0268 11:59 Temas

Voz 1478 12:01 Jaime en Granada la Policía Nacional sigue buscando a dos niños de nueve y diez años que llevan desde el sábado en paradero desconocido con su padre el hombre tenía que devolvérselo a su madre el día treinta después de pasar unos días con ellos por Navidad pero no se presentó en el punto de encuentro acordado por los tribunales la mujer ha puesto ya una denuncia por secuestro el hombre está condenado por malos tratos y tiene además una orden de alejamiento Andalucía Javier Márquez buenos días

Voz 0027 12:25 buenos días la madre de los niños han anunciado su desa

Voz 0694 12:28 son como un posible secuestro cometido por el padre que debía haberlos entregado en un punto de encuentro de Granada el sábado y que permanece desde entonces en paradero desconocido y con el móvil apagado los niños Manuel y Violeta Lebrón de nueve y diez años se marcharon el pasado veintitrés de diciembre con su padre este hombre condenado por violencia machista y con una orden de alejamiento sobre su ex pareja ya había dicho a la madre que los iba a hacer desaparecer según ha explicado ella misma la familia de los dos menores la asociación SOS Desaparecidos está divulgando por redes sociales y a nivel europeo las imágenes de los dos niños junto a sus características físicas y sus edades para incrementar la colaboración ciudadana y facilitar su localización

Voz 1478 13:10 Cataluña vuelve a la agenda política española con varias citas importantes a lo largo de este mes de enero mes en el que el Tribunal Supremo va a revisar la petición de Oriol Junqueras para salir de la prisión provisional en que lleva dos meses un mes en el que se va a constituir el lamenta y un mes también en que debería culminar con una sesión de investidura Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 13:29 nuevo hola buenos días el frente judiciales el más inmediato pasado mañana Oriol Junqueras declara en el Supremo y el jueves de la semana que viene lo hacen Joaquim Forn Jordi Sanchez Jordi Cuixart es importantes y los dejan libres porque de ellos tres Junqueras Fornés Sánchez son diputados electos y por tanto de esto depende sí podrán asistir a la constitución del Parlament el próximo diecisiete de enero también está por ver qué pasará entonces con los cinco diputados electos que siguen en Bruselas entre ellos Puigdemont en teoría pueden designar a alguien para que les recoja su acta de diputado pero lo que no pueden hacer es delegar el voto por tanto si no están los independentistas podrían perder la mayoría absoluta en cualquier caso en quince días por tanto se constituye al Parlament según anunció el presidente Rajoy a partir de esa fecha hay un plazo de diez días hábiles para un debate de investidura sería como muy tarde el treinta y uno de este mes

Voz 1478 14:14 gracias Freddy el Gobierno de Rajoy sigue insistiendo en que el nuevo Ejecutivo catalán el que salga el que salga después de cumplir con ese calendario tendrá que abandonar la vía unilateral para cerrar la factura del proceso una factura que según Moncloa asciende hasta los mil millones de euros Inma Carretero

Voz 0806 14:31 el Gobierno pone cifras al impacto económico del proceso independentista las cuentas las hizo ayer aquí en la Cadena SER el ministro de Economía Luis de Guindos

Voz 13 14:39 me ha costado por ejemplo una desaceleración de cuatro cinco décimas y eso es lo que supones que ha podido costar perfectamente ya unos mil millones de euro

Voz 0806 14:47 esos mil millones que según De Guindos ha costado la vía unilateral son a su juicio un argumento de peso

Voz 1478 14:53 para que el nuevo Gobierno catalán no emprenda es

Voz 0806 14:55 ese camino cuando se despeje el escenario el ministro de Economía confía además en que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado

Voz 13 15:03 no yo creo que si habrá presupuesto estoy convencido de que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña pero una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco estará dispuesto

Voz 0806 15:21 así que el Gobierno de Rajoy empieza el año nuevo como terminó el anterior pendiente de los pasos que Sedena

Voz 1478 15:26 en Cataluña y también aquí en la SER la presidenta madrileña Cristina Cifuentes descartaba la posibilidad de que la puedan imputar en la causa que investiga la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid una operación incluida en la trama Púnica y que se produjo siendo Cifuentes vicepresidenta de la Cámara ella asegura sin embargo que en ese plan a una posible imputación porque siempre ha actuado dice dentro de la ley Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 15:49 los días y Cifuentes está más que segura de quiero ser

Voz 0434 15:52 hasta que eso no va a ocurrir es que eso no puede ocurrir no yo es que ni me lo planteo porque no puede ocurrir por mucho que algunos les encantaría claro

Voz 1275 16:01 que dejen de Cifuentes que actuó conforme a la legalidad como según dice avalan los informes técnicos la presidenta madrileña reconoce que la corrupción ha afectado a su acción de gobierno se desvincula de los gobiernos anteriores

Voz 0434 16:12 yo nunca he participado en ningún gobierno ninguno ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni Alberto Ruiz-Gallardón entonces indudablemente cada cual yo creo que se tiene que responsabilizar de aquello que hace

Voz 1275 16:24 será candidata si Rajoy quiere en dos mil diecinueve esta vez sin la mano de Esperanza Aguirre de por medio

Voz 1478 16:29 gracias Laura colonos lo puso fácil no no me lo puse

Voz 0434 16:32 lo fácil es la verdad no me lo puso fácil la presión

Voz 1478 16:35 la madrileña Isabel promete dar guerra este dos mil ahora sí gracias largas iba a escasas el precio de la vivienda seguirá subiendo este dos mil dieciocho como ya hizo el año pasado aunque no crecerá más de un cinco por ciento de media es el cálculo que hacen los expertos que insisten en que el principal reto de un mercado inmobiliario recuperado es que los jóvenes que quieran puedan comprarse una casa

Voz 0846 16:54 Eva Vega un mercado inmobiliario heterogéneos selectiva con varias velocidades en general se recupera tira de él la demanda de reposición los dueño de una vivienda que buscan una nueva el inversor dos mil dieciocho seguirá la estela de dos mil diecisiete según los expertos en pujarán con fuerza Madrid Illa grandes capitales se espera que en Cataluña desaparezca la sensación de pérdida de actividad el crecimiento de los precios de media se mantendrá por debajo del cinco por ciento calculan en la tasadora Tinsa su director comercial Pedro Soria señala al reto que continúa el acceso de los jóvenes a una vivienda

Voz 4 17:31 este es el retos a solucionar lo primero doble aspecto todo aquellos que realmente quieren acceder a la compra una vivienda y no tienen el ahorro previo esto es un problema solucionar realmente el el dar la posibilidad de solventar esa posibilidad acceso a gente que realmente hoy en día es solvente en cuanto a a que pueda tener trabajo pero no tienes ahorro previo hiló está en resolver realmente la parte cultural de muchos de los jóvenes que no tienen una vivienda en propiedad por lo tanto van a demandar alquiler del alquiler

Voz 0846 18:04 subirán sobre todo en la periferia de las ciudades y a un ritmo menor en el centro Beatriz Toribio responsable de estudios de Fotocasa

Voz 14 18:11 ya empezamos a registrar caídas interanuales que es lo que nos indican es que esas fuerzas hubiera podrían empezar a tocar techo eso no significa que los precios no vayan a seguir creciendo sí que lo va a hacer pero esperamos que a un ritmo a al menos un poquito inferior

Voz 0846 18:25 dos mil diecisiete ha dejado un incremento medio del precio del alquiler del diez por ciento

Voz 1478 18:31 yo hoy habrá muchos menos camiones de lo normal circulando por la Nacional I a su paso por Guipúzcoa los transportistas empiezan este martes una huelga en la provincia para protestar contra un peaje para camiones que implantado la Diputación Foral en este tramo de carretera un peaje conocido como euro viñeta y que las asociaciones del sector consideran excesivo Eladio Meizoso

Voz 0434 18:51 la Diputación Foral de Guipúzcoa

Voz 0527 18:53 con competencias en la materia que además el tráfico local grada el internacional que tienen esta provincia una de sus dos principales conexiones usada por unos ocho mil camiones al día el Comité Nacional del Transporte que es la principal representación del sector considera además excesivo el peaje

Voz 4 19:09 sí de treinta y cuatro a cuarenta y cuatro

Voz 0527 19:11 dimos por kilómetro dice por encima de la media de dieciocho céntimos en las autopistas de peaje españolas y sobre todo Ovidio de la Roza presidente del comité teme que la iniciativa sea imitada en otras autonomías

Voz 15 19:23 esto va a extenderse como una mancha de aceite en el resto de comunidades autónomas es un elemento que suponemos sino que ya te hemos constatado por declaraciones de responsables de Castilla León de Galicia de Navarra

Voz 0527 19:38 hablaba de Cataluña el sector teme que la euro viñeta el peaje para camiones por el uso de autovías que promueve Europa pero frene el Gobierno español acabe imponiéndose aquí en las autovías de titularidad autonómica o como en el caso guipuzcoano provincial

Voz 1478 19:56 el grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia contra el abad del Valle de los Caídos por impedir dicen la exhumación de los cuerpos de dos de esas víctimas los hermanos la Peña una exhumación decretada por una sentencia de hace casi tres años pero que todavía no ha empezado por los continuos impedimentos del abad que no deja de poner trabas pese a que el cementerio del Valle de los Caídos no es considerado un lugar religioso Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 20:21 desde el pasado diecisiete de noviembre el padre Santiago Cantera se opone a que los técnicos forenses accedan a las criptas donde se encuentran los restos de los hermanos la Peña en esa jornada deberían haber comenzado los trabajos de sumisión pero el prior de Cuelgamuros se niega a que se mueva ni una piedra el Valle de los Caídos está declarado cementerio público no religioso por lo tanto los osarios y las criptas que lo encierran no tienen la condición de lugar sagrado Ante este panorama de bloqueo las familias de los afectados han acudido a la jurisdicción penal is solicitan una condena ejemplar que no lleva aparejada penas de privación de libertad Eduardo Arranz es el abogado de las familias

Voz 15 20:58 en primer lugar que se disculpe cristianamente digitalmente con todas las víctimas del franquismo que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosas a una entrevista con las víctimas entre la guerra civil y la dictadura que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represaliadas

Voz 0089 21:14 el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial debe ahora analizar la denuncia y convocar a las partes para la celebración de la vista

Voz 1478 21:22 y en poco más de un año de vida el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación ha servido para detectarla alrededor de nueve mil posibles casos de niños que estarían sufriendo malos tratos en clases y clases donde casi siempre conviven víctima ya acosador Laura Marcos estas cifras no reactivan el Observatorio por la convivencia escolar que lleva seis años sin convocarse a pesar de las peticiones de los estudiantes de las casi veintiséis mil llamadas que ha recibido este teléfono del Ministerio en trece meses de vida ocho mil ochocientas cuarenta y seis representan posibles casos de acoso escolar

Voz 1322 21:54 claro que es difícil comparar sin ser

Voz 1478 21:56 K así que hay que fijarse en los datos de la Fundación Anar más de un millar de adolescentes se habían autolesionado intentado suicidar en dos mil dieciséis idea media tardan trece meses en pedir ayuda cuando sufren acoso las chicas son las más expuestas al ciberacoso suman siete de cada diez casos que el ochenta y dos por ciento de los acosadores son compañeros de pupitre de sus víctimas al teléfono contra el acoso puede llamar cualquiera gratis las veinticuatro horas del día y además de atención psicológica a los casos pueden derivarse a la policía a la inspección educativa a los centros de salud si fuera necesario o al Ministerio Fiscal Meryl Streep Reese Witherspoon o Jennifer Aniston son tres de los rostros más conocidos de Hollywood y se han unido para poner en marcha un fondo de ayuda legal destinado a las mujeres que sufran acoso sexual en el trabajo esta hucha contra el acoso ha recaudado ya trece millones de euros y su objetivo es que cualquier víctima pueda disponer de dinero para denunciar su situación independientemente de sus recursos económicos Pascual Donate buenos días

Voz 0089 22:57 buenos días queremos alzar las voces poder fuerzas de las mujeres que trabajan en industrias con salarios bajos cuya falta de estabilidad financiera las hace vulnerables es lo que señala la propuesta firmada por más de trescientas mujeres de la industria del cine ellas las más poderosas de Hollywood han abierto una cuenta para ayudar a las mujeres con menos recursos a defenderse de los abusos sexuales la campaña que ya suma trece millones de euros de respuesta la alianza de campesinas que ha denunciado que muchas trabajadoras del campo son acosadas a diario además de este fondo de defensa legal la iniciativa busca impulsar una ley que castiga las compañías que no tome medidas contra el acoso el próximo domingo las mujeres de Hollywood visibilizar han de nuevo su lucha contra la discriminación en la gala de los Globos de Oro vestirán de negro para generar conciencia sobre el movimiento mi tú y yo también que cobró fuerza a raíz de las acusaciones contra el poderoso productor Weinstein

Voz 0268 23:57 y en los deportes a la espera de la competición el año nuevo abierto ya el mercado invernal de fichajes José Antonio Duro buenos días hola

Voz 4 24:03 qué tal buenos días y porque este martes día dos aunque tiene bastante deporte todavía a dicho tiene competición en nuestro país va a haber que esperar muy poco apenas un día para volver a abrir los estadios de nuestro fútbol porque mañana llame miércoles día tres comienzan los partidos de ida de los octavos de Copa del Rey lo que ya se ha abierto el mercado de fichajes y aquí Gemma es que menos ya se ha empezado a mover de hecho ya llevando el primer fichaje para un equipo de la primera edición es un Espanyol que estaba jugando en Alemania a un cántabro que procede a cinco ex del Sevilla ex del Racing de Santander es el tercer fichaje invernal de la Unión Deportiva Las Palmas que la pasada semana

Voz 0089 24:36 hacía ya con Peñalba también con Gálvez

Voz 4 24:38 sí que también se hizo con un nuevo entrenador como es Paco Jémez hay una llegada el Levante presentado hoy por la mañana a Coke Andújar en el Leganés una salida a la de Erik Morán que está en Atenas para firmar con el Aica la verdad que el centrocampista vasco apenas ha tenido oportunidades esta temporada en el conjunto de Asier Garitano los fichajes que más destacan los de Vito Eloy Diego Costa aquel treinta y uno fueron presentados con el Atlético de Madrid en el Metropolitano y con a lucir los dorsales veintitrés Anelka soy canario dieciocho en el caso de Diego Costa que llega preparado para jugar en el equipo de Simeone

Voz 16 25:08 Menzel muy bien culturismo escultores a la verdad es que la gente de arriba es el momento de racha esperó que que está faltando gol que ahora voy llegando hasta el fui llevas no hubo yo o está ahí acto para para asumirse o quitan Podem no que sea Amy lo mejor

Voz 4 25:26 me consta que podría estar con el Atlético en el partido de Copa de mañana en Lleida aunque eso sí los rojiblancos van a estar pendientes toda la jornada de hoy del tránsfer del delantero pendientes el Chelsea pendientes de si en ese documento independientes en la lista que hoy el Cholo Simeone mañana se juega el Atlético a las siete a la misma hora el Alavés para las nueve que harán el Cádiz Sevilla y Las Palmas Valencia donde va a debutar Jémez y no va a poder estar Marcelino que recordemos sufrió un accidente de tráfico el día veintitrés y al que se la ha recomendado todavía reposo durante esta semana el jueves los partidos son Celta Barça el Leganés Villarreal siete Espanyol Levante y Numancia Real Madrid a partir de las nueve y hablando de entrenadores ayer Ernesto Valverde en la página oficial del Fútbol Club Barcelona

Voz 17 26:04 nosotros obviamente somos el club que somos estará abierto siempre a a mejorar a a sabes que tras el competir por ser los mejores absolutamente siempre Varea que el resto de clubes pues se preocupan por hacer mejores plantillas mejores equipos poderosos también

Voz 4 26:22 en la ley en la que en la que podamos del Barça que vuelva hoy en los entrenamientos también lo hace el Real Madrid a partir de las once de la mañana la principal baja en los decían va a ser la de Benzema próximamente entre dos y tres semanas y tenemos Premier League como durante toda la Navidad ayer se jugó gran parte de la jornada tilos y hoy destaca un partido que no es otro que el que a las nueva jugar el líder el Manchester City ante el conjunto del quad por el partido el líder con Guardiola sin poder contar con David Silva is sin poder saber cuándo va a volver a que Canario

Voz 2 26:52 es lo buena que will be that

Voz 0089 26:57 la de yo no lo sabe por motivos

Voz 4 26:59 personales y se va a perder David Silva el siguiente tramo de competición estás primer axioma primeras semanas de el año dos mil diez y preocupación en Guardiola por la situación del centrocampista canario además tenemos ACB esto para el día de hoy tenemos dos partidos de la jornada trece de basket son el Guipúzcoa Barça a partir de las seis y media el Unicaja Valencia a partir de las nueve mañana se va a jugar un partido más de esa jornada trece es el Baskonia Real Madrid a partir de las ocho de la tarde y en la NBA esta madrugada jugado Chicago y tras tiempo extra perdió contra Portland ciento veinte ciento veinticuatro dieciocho puntos dos asistencias ocho rebotes para el Espanyol que ha vuelto con su equipo con Chicago con bastante fuerza este tramo de competición

Voz 9 27:49 no

Voz 2 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 tu servicios en los servicios de inteligencia de Irán han detenido en las últimas horas a varios líderes de las manifestaciones contra el Gobierno que desde el jueves pasado han derivado en enfrentamientos con la policía enfrentamientos que dejan al menos trece muertos según medios estatales Isabel Villar el Gobierno

Voz 0268 30:26 cifras aunque se estima que el número de detenidos desde que empezaron los disturbios es de trescientos en un primer momento los manifestantes protestaban contra la subida de los precios pero ya han empezado a lanzarse gritos contra el líder supremo contra el ayatolá Jamenei e incluso se pide el regreso de la monarquía irán la Unión Europea ha pedido a las autoridades iraníes que respeten el derecho a la manifestación pacífica a la libertad de expresión después de que se haya restringido el acceso a las redes sociales y el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha pedido un cambio político en Irán son un pueblo reprimido desde hace años ha escrito Trump en Twitter están hambrientos de comida y libertad

Voz 0027 31:06 el tráfico María Forner buenos días

Voz 22 31:09 buenos días martes dos de enero tranquilo en estos momentos en las carreteras madrileñas a esta hora los niveles de tráfico empiezan a aumentar en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz en la A cuatro al paso por Pinto en la A42 donde vemos algo más de intensidad circulatoria pero sin que se lleguen a registrar retenciones de consideración en la M cuarenta sea ella tráfico intenso entre Vallecas y Coslada han sentido a la carretera de Barcelona precisamente en Barcelona la AP siete un accidente en Castellbisbal en el que se ha visto implicado un camión entorpece la circulación hacia Girona una avería en Álava en la A tres seis seis cero ocho al paso por Gopegui obstaculiza la circulación hacia Ollerías en Guipúzcoa la Nacional seiscientos treinta y cuatro encontrarán obstáculos en la calzada que provocan retenciones hacia Santander en Zamora es la niebla la A52 la que complica la conducción en Fornelos la misma situación que encontraremos en Toledo en la A cuatro entre Tembleque y Camuñas en Huesca es la nieve la que obliga al uso de cadenas en la A veintiséis once entre Bielsa hierba

Voz 0122 33:48 bon día empleo justicia social y un nuevo modelo de financiación autonómica son las tres grandes metas que ha fijado el presiden Puig en su discurso de año nuevo Hutch lamenta que hayamos entrado en dos mil dieciocho sin que el Gobierno de Rajoy haya cumplido la promesa de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica algo que espera que ocurra antes de la aprobación de los presupuestos del Estado para acabar con lo que califican de insoportable igualdad escribe dice Ximo Puig el problema catalán es grave pero todo no es Cataluña

Voz 27 34:18 cuatro décadas después de ese gran consenso padecemos una crisis territorial que tiene en Catalunya su expresión más evidente pero todo no es no puede ser Cataluña los valencianos de Seamus una solución al problema de Cataluña pero no puede distraer

Voz 0122 34:35 Puig asegura que los valencianos hemos cumplido liderando el crecimiento y siendo la única autonomía que ha reducido su deuda Siria Irak Irán gira la vida aquí

Voz 0027 34:49 a esta hora siete menos veinticinco de la mañana seis menos veinticinco en Canarias los bomberos trabajan en Castelldefels provincia de Barcelona para apagar un incendio forestal en qué punto está Frederic Vincent joven

Voz 0706 34:59 nuevo pues el fuego avanza los bomberos han seguido toda la noche en esta zona para poder controlar el incendio que a ratos tuvo ya más muy muy grandes visibles desde muy lejos este incendio que se declaró anoche a aproximadamente sobre las ocho los Mossos desalojaron a dos personas de una masía una casa aislada hay próxima las llamas ya avisaron también a los vecinos que se quedarán en casa hay cerraron puertas y ventanas en caso de que les llegara mucho humo

Voz 0027 35:22 de momento el incendio ha quemado diez hectáreas

Voz 0706 35:25 desde como decíamos está estabilizado hay seis mil abonados que se quedaron sin luz según los bomberos para garantizar la seguridad de la extinción se desconocen de momento las caos

Voz 0027 35:34 John ya han dado por controlado el incendio de cuya que se declarado hace cuatro días un fuego que ha quemado cuatrocientas hectáreas Amparo

Voz 0122 35:40 sigue el fuerte viento que sopló durante todo el día de ayer en el interior obligó a aumentar las dotaciones que vigila en el incendio forestal ya controlado como dices dos brigadas del Consorcio Provincial con un total de doce bomberos han trabajado durante toda la noche para tratar de dar por extinguido totalmente el incendio que se declaraba el pasado viernes y que obligó a desalojar una veintena de masías

Voz 26 36:03 había

Voz 0027 36:11 el Camino de Santiago batió en dos mil diecisiete un récord histórico más de trescientos mil peregrinos llegaron hasta la plaza del Obradoiro pese a que no fue Año Santo que es cuando suele haber más afluencia Galicia Jaime López dos días

Voz 0846 36:22 bos días más de trescientos mil inmigrantes han llegado a Compostela a través de algunas de las rutas del Camino récord absoluto a la espera de conocer el dato oficial como dices no fue ellos alto el próximo serán dos mil veintiuno de seguir así las cosas lo que nos espera el trece de diciembre Andrew Keen un joven estudiante de Química de Michigan se convertía en el peregrino tres cientos mil una cifra que era rebasada en pocos miles en días después hasta día de hoy la presencia internacional es cada vez mayor no sólo de estadounidenses sino también de alemanes italianos portugueses o de lugares tan alejados como Corea del Sur Japón Rusia Taiwán o el Líbano entre los españoles andaluces madrileños y valencianos suelen ser quiénes más acercan a Galicia a través del camino en cualquiera de

Voz 0027 37:06 gracias Jaime y les hablamos ahora de de quién fue uno de los artífices de la nueva imagen que España proyectó al mundo que en mil novecientos noventa y dos hablamos de Manuel Olivencia comisario de la Expo de Sevilla que ha muerto a los ochenta y ocho años va a ser enterrado hoy en la capital andaluza Javier Márquez buenos días buenos días Aimar a las once y media va a tener lugar el funeral presidido por el cardenal

Voz 0694 37:25 emérito de Sevilla creador de uno de los primeros bufetes de Derecho Mercantil en España profesor decano de Derecho primer decano de Económicas en la Universidad de Sevilla subsecretario de Educación y Ciencia durante el primer Gobierno de la transición democrática hijo adoptivo indaga de la ciudad en Sevilla durante los años previos a la Expo comisario general de Expo noventa y dos muchos mensajes de pésame entre ellos del presidente del Gobierno o del ministro del interior que visitó ayer la capilla ardiente Juan Ignacio Zoido

Voz 28 37:51 según su huella así que sobre todo

Voz 0268 37:53 camino tanto y tanto Julito

Voz 28 37:56 tanto y tanto alumno

Voz 0694 37:57 desde la Universidad de Sevilla multitud de personalidades del ámbito del derecho de la política de la sociedad en general pasaron ayer por la capilla ardiente en Sevilla

Voz 29 38:07 me con uno de muchos onda ante

Voz 0027 38:33 abrimos la Mesa del Mundo en Estados los ponen con el comienzo del año los transexuales se pueden avistar ya en el Ejército en ese país el Pentágono ha empezado a aceptar las primeras solicitudes a pesar de la oposición del presidente Donald Trump que parece dispuesto a dar la batalla en los tribunales Jordi Fábrega buenos días buenos días Aimar

Voz 0980 38:51 ahora uno de los requisitos para entrar a formar parte del Ejército en Estados Unidos era no tener un historial de transexualidad el caso de la ex soldado Chelsea Manning en dos mil catorce condenada por revelación de secretos que tras escuchar su condena hizo público su transexualidad yo altavoz a las reclamaciones de los grupos que llevaban muchos años reclamando que es acabara con esa prohibición histórica unas protestas que entonces en dos mil catorce fueron oídas por la Administración Obama

Voz 0027 39:21 vigor de hoy

Voz 0980 39:23 Cara al quedar en dos mil catorce anunciaba así el entonces secretario de Defensa Chuck Hegel que el Pentágono se habría a acabar con esa prohibición a los transexuales y lo hizo un año después pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca parecía acabar con ese cambio trama anunció que daría marcha tras al levantamiento de la prohibición y que por tanto los transexuales seguirían teniendo vetado el acceso a las fuerzas de militares de Estados Unidos pero como en tantas otras ocasiones la orden que firmó en su día Trump fue anulada por varias jueces tantos que finalmente el Departamento de Defensa aorta ha dado su brazo a torcer al menos temporalmente que acaba de anunciar que con la llegada del nuevo año el veto los transexuales en el Ejército ha pasado ya a la historia eso sí los tribunales aún no han dicho la última palabra la administración Trump amenaza con volver a judicializar esta historia

Voz 0027 40:23 Moon Francia más de mil coches ardieron durante la Nochevieja cien más que el año pasado la quema de vehículos se ha convertido en un

Voz 0089 40:31 violento clásico del uno de enero en Francia pese a los esfuerzos de la policía Pascual Donate buenos días buenos días cada Nochevieja Arde el cielo de Francia con fuegos artificiales pero también las calles

Voz 0027 40:44 los bomberos tienen cada primero de enero uno de los días con más trabajo fecha que los pirómanos tienen marcado en el calendario en rojo para quemar coches este año han calcinado mil treinta un coches

Voz 0089 40:55 los incidentes se multiplican con la fiesta a lo largo de todo el país este año la Policía ha detenido a más de quinientas personas en diversos altercados el más grave perdió cerca de París dos policías recibieron una paliza y los agresores lo grabaron lo compartieron en las redes sociales pese a lo ocurrido el ministro del Interior ha dicho que la Nochevieja se desarrolló bien que fue relativamente tranquila teniendo en cuenta el elevado nivel de amenaza terrorista

Voz 0027 41:24 en la historia de salgo a Salem comienza en un pequeño pueblo palestino pero ha recorrido todas las altas instancias de Israel hace setenta años su padre fue asesinado por las fuerzas israelíes desde hace décadas salgo a sale lucha por conseguir un único propósito que le dejen acceder al cementerio en el que enterraron a su padre corresponsal de la Ser en Jerusalen Beatriz le con Berry

Voz 0268 41:47 hace años que salvo a me escribe cartas a diputados responsables municipales ministros israelíes con una única petición que le dejen visitar la tumba de su padre mal ul Un pueblo palestino destruido por Israel en mil novecientos cuarenta y ocho de la aldea situada hoy al norte de Israel sólo quedan ruinas pero su cementerios una zona militar cerrada a la que nadie tiene acceso desde hace setenta años Sawa nació en mil novecientos cuarenta y ocho dos días después de que su padre muriera acribillado en un autobús que fue atacado por el Ejército israelí sólo conserva de él algunas fotos y el hecho de no poder visitar su tumba la tormenta desde siempre

Voz 1322 42:27 no quiero morirme sin visitar la tumba de mi padre mi esperanza es tocar la tierra en la que murió

Voz 0268 42:33 yo después de haber destruido la aldea Israel construyó una base militar cerca de mal UL el cementerio cristiano quedó sin acceso sin embargo desde hace menos de diez años los descendientes de los habitantes del pueblo si pueden visitar sus ruinas celebrar misas en sus iglesias

Voz 1322 42:51 cada vez que voy a Malú arroja algunas flores desde la iglesia hacia el cementerio lloro y Le digo Papa estoy aquí quiero verte tiene otra hija soy yo cristiana fervorosa salgo ha vuelto a contactar algo

Voz 0268 43:02 el Gobierno israelí esta Navidad para pedir según ella para suplicar que le dejen rezar ante la tumba de su padre para Dalla una asociación que defiende los derechos de los palestinos que viven en Israel el hecho que se prohiba el acceso a este cementerio es una violación de los derechos

Voz 0027 43:17 los humanos seis y cuarenta y tres de la mañana cinco y cuarenta y tres en Canarias no le llamen Ringo Star llamarle Ringo Star el mítico batería de los Beatles ha sido distinguido por la reina Isabel II con el título de ser tal honor le llega con setenta y siete años y dos décadas después de que lo recibiera su ex compañero de grupo Paul McCartney Lucía Taboada hola

Voz 0268 43:56 ese surco de la batería de Ringo Star condujo a la música de los Beatles desde mil novecientos sesenta y dos

Voz 1322 44:01 ese año recibí una llamada del mánager Brian Epstein oye Richi tocaría es con los chicos y el contexto claro cuando comenzó esta misma noche estar fue el último en incorporarse al famoso cuarteto se subió al avión de la beatlemanía justo antes de que ésta despegará Ringo Star el baterista de los muchos anillos y la sonrisa perpetua recibe este título de ser a los setenta y siete años y dos décadas más tarde que su compañero de grupo Paul McCartney no sólo por su aportación a la música inglesa hay mundial también por su compromiso con las campañas sobre el VIH contra alambre la pobreza o el maltrato infantil con motivo de esta distinción el músico va a regresar al Palacio de Buckingham la última vez que lo pisó era octubre de mil novecientos sesenta y cinco

Voz 0027 44:51 después de Coín llegó vende

Voz 1322 44:56 seguro que recuerdan las fotos cientos de fans agolpaban a las puertas del Palacio aquel día recibió la Orden del Imperio Británico junto a Lenon McCartney Harrison ahora Ringo Star es ser en solitario

Voz 30 45:19 sí

Voz 0027 45:44 el que treinta segundos los oyentes

Voz 5 46:54 primero Hoy por hoy del año de este dos mil dieciocho eso sí con la participación de ustedes porque ayer también hubo programación Aimar Bretos si alguno Instagram subraya dormir durmiendo no ha así que les hemos preguntado qué noticia les gustaría que les diéramos este año

Voz 35 47:08 Rafael Martín Dakar desde Alcalá de Guadaíra feliz año a todos el notición que yo espero a nivel nacional es que Mariano Rajoy se retira de la política a un pueblo de Galicia para jugar al dominó y el notición a nivel internacional que Donald Trump Se retira un pueblo de Galicia para que Rajoy le impedía jugar bien hacia Rafael cesta de acuerdo contigo Antonia de Madrid muchas gracias

Voz 5 47:33 en lo personal porque les preguntábamos también que noticia les gustaría que les dieran este año en su vida personal Antonio de Madrid nos cuenta

Voz 36 47:40 te digo casilla a los cincuenta años que hubiera cumplió este año que esté de gobiernos una ley que a las personas que tenemos esa noche más de veinticinco años cotizados como en mi caso dejar retirarnos y poderme jubilar esta sabido nos dice que me gustó Via consiguió esta Johnny

Voz 6 47:56 por eso saluda suerte más noticias informativas y personales

Voz 37 48:02 de de octubre llega lo primero de toda mi feliz año nuevo feliz tamaño medidas pues la noticia es decir la rueda el niño años nada había es el final de la violencia de género y abusos sexuales que no me da ninguna víctima de violencia de género ni de ni de abusos sexuales y en el Palau personal la necesidad de UPA es

Voz 0980 48:23 puede siete años

Voz 37 48:25 Domiño o no esta niña me están matando vayan a la adopción

Voz 5 48:28 siete años esperándolo anchas animó el viernes Aimar por si desde la cama no lo escuchaste bien Xavi de Barcelona nos contaba que terminaban tristes dos mil diecisiete por no haber conseguido todavía concebir un niño o una niña no es el único lonchas esperando el suyo y Rosa de Madrid

Voz 38 48:43 en mí en el terreno personal la noticia que me gustaría que llegara es que me vayan a hacer abuela dio un acto fallido hace más de un año y los chicos pues se ve que creo que va costando la cosa así es que yo con la ilusión que me hizo que luego nos desilusionados todos me encantaría que las

Voz 0027 49:03 no fuera que voy a ser abuela

Voz 6 49:14 mucha suerte rosa más deseos

Voz 39 49:16 buenos días Ingrid del Campo de Gibraltar bueno pues aunque parezca utópico tópico yo siempre pienso lo mismo cada año desearía lo mismo y es que la noticia fuera que todo fuera más igualitario entre entre el ser humano que no haya tantas diferencias que en cualquier país del mundo África o en Asia de fuera las personas no tuvieran que pasar tontas necesidad que que el que tiene tan esto no llega tiene tanto y es que tiene tampoco puede igualar si tiene una vida digna

Voz 40 49:47 esa eh eh

Voz 0027 49:54 compartimos más

Voz 8 49:56 son las siete menos diez de la mañana

Voz 1275 50:23 era el buenos días suben las temperaturas en toda la región para estrenar este primer día laborable de dos mil dieciocho en Madrid con bancos de niebla

Voz 0027 50:29 por la mañana sobre todo en la sierra ahí espera

Voz 1275 50:32 algo más de viento apenas algunas nubes en el resto de la comunidad el presunto asesino confeso de la joven madrileña Diana que ha pasado su primera noche en prisión en la cárcel de Teixeiro en Galicia después de que ayer se negara a declarar ante la jueza de guardia la jueza lo envió a prisión provisional sin fianza acusado de homicidio doloso la detención ilegal esta mañana la Guardia Civil va a comparecer para dar más detalles de este caso a la espera de que concluyan los trabajos forenses para poder traer los restos mortales de querer a su casa de Las Rozas Borja Quintana buenos días

Voz 13 51:03 buenos días Laura comienza a trascender par de la confesión de Avui en el conocido como el chicle contó a la Guardia Civil que vio a la joven madrileña sola y la metió en su coche con intención de violarla le ató las manos no paraba de dar patadas en un momento decidió estrangularla luego la tiró al pozo la jueza lo acusa de ha acabado con la vida de la joven de haber intentado raptar a otra chica el pasado día veinticinco y deja abierta la posibilidad de nuevas imputaciones ya que los indicios advierten de que la finalidad del investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual lo contra la vida de la víctima mientras tanto la familia se felicita por la detención del principal sospechoso Valeria es amiga de la familia portavoz de la madre

Voz 42 51:40 le cuesta muchísimo asimilar que hasta hace unos días su esperanza de encontrar a su hija viva todo lo queríamos pero bueno gracias a Dios ha salido a la luz de una manera increíble si de verdad todo esto sobre todo que se va a quedar con la tranquilidad de que por medio de este sujeto Cano van a ver más violaciones