Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:17 buenos días Estados Unidos y la Unión Europea exigen a Irán que no reprime a las miles de personas que llevan cinco días consecutivos saliendo a las calles para protestar contra la política económica la gestión política en su país protestas no sólo en la capital en Teherán sino en otras muchas ciudades que han derivado en fortísimos enfrentamientos con la policía según las cifras que conocemos ahora mismo hay trece muertos por ahora dos manifestantes y un policía más de trescientos detenidos en un país en el que las manifestaciones contra las instituciones están prohibidas presidente iraní Hasan Rohaní ha acusado a Estados Unidos Israel de alentar esas proceso

Voz 0047 00:53 estás sí más Polo echar más de Estocolmo

Voz 0027 00:57 nuestro progreso era intolerable para ellos es lo que ha hecho Rohaní discurso ante los líderes del Parlamento palabras que responden al apoyo expreso a los manifestantes por parte del presidente de EEUU Donald Trump la Unión Europea también ha pedido al Gobierno iraní que respete las manifestaciones en España prisión incomunicada y sin fianza para José Enrique el detenido por la muerte de Diana Quer que tras llevar el domingo a la Guardia Civil hasta el pozo de Rianxo donde estaba oculto el cuerpo de la joven se ha negado a dar explicaciones ante la juez Isabel Villar

Voz 3 01:29 todo niega que haya confesado haber cometido un asesinato

Voz 2 01:31 en algún momento ser reconocido autor de ningún el asesinato ni jamás yo como conocía el lugar mostos lo cual si les digo que ha colaborado facilitando dominó meneo el hallazgo del cadáver textuales de criticarle miedo lo posible sufrimiento de la familia

Voz 3 01:51 mientras tanto se sigue practicando la autopsia al cuerpo de Diana Care según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no hay signos evidentes de violencia el cadáver pero sí de criminalidad

Voz 0027 02:00 en Granada la madre de dos niños de nueve y seis años ha denunciado que el padre de los menores condenado por maltrato los secuestrados

Voz 3 02:07 el sábado los tenía que haber devuelto a la madre pero no lo hizo y desde entonces nadie ha conseguido localizar ni al padre ni a los dos niños

Voz 0027 02:14 los expertos calculan que en dos mil dieciocho el precio de la vivienda subirá casi el cinco por ciento

Voz 4 02:26 ya en estamos a registrar caídas interanuales que lo que nos indican es que esos fuertes subidas podrían empezar a tocar techo que eso no significa que los precios no vayan a seguir creciendo sí que lo van a hacer pero esperamos que a un ritmo a al menos un poquito inferior

Voz 3 02:40 lo que no cambiará este año es la falta de solución a uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español el acceso de los jóvenes a una vivienda Pedro Soria de Tinsa

Voz 5 02:48 esto es un problema supiera realmente el el dar la posibilidad de solventar esa posibilidad acceso a gente que realmente hoy en día es solvente en cuanto a a que pueda tener trabajo pero no tienes ahorro previo

Voz 0027 03:05 y más de trescientas actrices y productoras de Hollywood han creado una alianza para animar a las mujeres víctimas de abusos sexuales en el trabajo a que lo denuncien como primer paso han creado un fondo de trece millones de dólares para ayudarles a llevar esos abusos ante los tres

Voz 3 03:18 ahí se acabó el tiempo se llama este movimiento que tiene detrás a actrices como Eva Longoria Emma Stone Ashley Judd o Natalie Portman también a productoras de éxito como son dado ains la alianza pretende apoyar a las mujeres más vulnerables a las que trabajan en sectores con salarios más bajos y que por tanto no tienen el respaldo necesario para denunciar los abusos que sufren

Voz 0027 03:39 en los deportes a la espera del fútbol que comienza mañana con la Copa del Rey en la llegada del año nuevo ha abierto el mercado de fichajes José Antonio Duro buenos días qué tal

Voz 1621 03:47 Nos y así porque los equipos entrenan en este comienzo dos mil dieciocho de esos partidos de ida de octavos de la Copa del Rey que comienza mañana y que lo hacen con ausencias por ejemplo le Marcelino por reposo tras su accidente en las también con un debut además en ese partido el entrenador Paco Jémez el de Montella en el banquillo visitante de Cádiz Sevilla veremos y los de Vitolo y Diego Costa en el Lleida Atlético de Madrid los rojiblancos pendientes del tránsfer del hispano brasileño además ACB hoy se juegan el Guipúzcoa Barça de las seis y media y el Unicaja Valencia Basket este a las nueve menos cuarto

Voz 0027 04:21 la previsión del tiempo Luis Pérez buenos días

Voz 0047 04:23 hola buenos días Aimar sigue el tiempo seco soleado y primaveral cerca del Mediterráneo esta tarde máximas de diecisiete a veintidós grados sobre todo en la costa valenciana y la murciana y en cambio siguen las nubes en muchas zonas del interior peninsular nubes bajas nieblas cuidado a la conducción hasta media mañana en zonas cercanas el Tajo al Duero al Guadiana o incluso en zonas elevadas del Guadalquivir en provincias como las de Córdoba o Jaén por su parte en Galicia no van a dejar de aparecer nubes con alguna lluvia especialmente ya esta tarde en el Cantábrico nubes esta mañana especialmente un tiempo dominado también Aimar por los vientos de poniente que van a ser fuertes en el mediterráneo en Canarias tiempo más bien tranquilo y soleado

por hoy buenos días

la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 1620 06:40 ciudadana contra el uso de la cárcel de Archidona como centro de internamiento de extranjeros salieron la pasada noche para proceder a la expulsión de España de esta personas

Voz 0027 06:48 el opresión un grupo de activistas trató de pararlo

Voz 1620 06:50 Bush pero la protesta fue disuelta por los antidisturbios de la Policía Nacional según estos colectivos entre los que protestaban estaba incluso el hermano del fallecido el pasado viernes según Interior se trató de un suicidio aunque este joven argelino residente en Francia ha venido a España a intentar averiguar los detalles de lo sucedido desde el pasado veinte de noviembre quinientas personas fueron internadas en esta cárcel una decisión inédita a más de treinta años de llegadas de pateras a España por la que ha sido muy criticado el Ministerio del Interior en este periodo se han tenido que sacar de su interior tanto menores como solicitantes de asilo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0846 07:37 sí asesino confeso aunque su abogado seguro que nunca ha confesado ser el autor ni de un homicidio ni de un asesinato que sí dijo donde estaba el cuerpo de Care fue para mitigar el dolor de la familia palabras del letrado de José Ramón Sierra la salida del juzgado donde a buen optaba por no declarar mientras trasciende parte de la concesión de Agüimes

Voz 13 07:56 a la Guardia Civil el chicle dice que

Voz 0846 07:59 yo a la joven en sola la metió en su coche con intención de violarla le ató las manos no paraba de dar patadas en un momento dado la estranguló luego la tiró al pozo esta mañana como dices la Guardia Civil dará cuenta de los pormenores de la detención de King mientras faltan por conocer los resultados de la autopsia que se le practica el cuerpo de Diana Quer en el centro de antropología forense de Verín trabajos complicados casi quinientos días el cuerpo sumergido en el agua los informes preliminares hablan de indicios de criminalidad hacía ayer en Rianxo de donde es natural a los vecinos expresaban su repulsa por el crimen Adolfo Muiños es el alcalde

Voz 14 08:35 Nos queremos unas sociedades figura una que pasear unas que trabajar y estudiar un adquirir queremos vivas Berro que debemos lanzar como todos esos filial solas no esas Nights ciclos más amigos

Voz 15 09:09 en un caso que ha vuelto a encender las alarmas y que recuerda al de la manada de Sanfermines fue la menor la que se acercó una patrulla de la Ertzaintza muy nerviosa dijo que cuatro chavales al parecer también menores Le habían forzado y abusado de ella en un trastero fue atendida en el Hospital y la policía ha abierto una investigación que todavía no ha arrojado novedades el municipio se vuelca hoy con la víctima la alcaldesa esa malla del campo

Voz 16 09:30 yo desde luego espero tres caiga todo el peso de la ley que sean luego es sean detenidos y que les que Galán una condena

Voz 17 09:36 porque desde luego el tres tenistas gravísimo y que no podemos admitir que una una niña no puede andar tranquilamente y se encuentre en esta situación a las seis de la tarde se ha convocado una concentración

Voz 0027 09:46 el Ministerio del Interior ha difundido las fotos de dos niños de diez y once años supuestamente secuestrados por su padre en Granada un hombre condenado por malos tratos que está ilocalizable ahora mismo de el sábado que es cuando tenía que devolver a los menores con su madre a Radio Granada Enrique Arora

Voz 1178 09:59 los se marcharon el pasado veintitrés de diciembre con el padre que está condenado por violencia machista cuando no se presentó a agentes de la Policía Nacional también de la Guardia Civil

Voz 0027 10:08 he intentado localizarlo por teléfono pero

Voz 1178 10:10 tenía el móvil apagado igualmente pasa desde ese momento la madre formalizó entonces una denuncia en el juzgado de guardia de Granada al entender los hechos como un secuestro parental sobre el padre pesa una orden de alejamiento de su expareja vigente hasta septiembre

Voz 0027 10:23 el año veintidós Madrid de los

Voz 1178 10:25 menores incluso cambio su residencia de Sevilla Granada para alejarse de su ex pareja el Ministerio del Interior la familia de los menores Si sos desaparecidos están divulgando por redes sociales a nivel europeo las imágenes de los niños para incrementar la colaboración ciudadana para facilitar la localización han destacado además la gravedad de este suceso ya que el padre es un policía local expulsado del cuerpo iba a recibir en breve una orden de entrada en prisión por diferentes delitos Aimar entre ellos quebrantamiento de condena también resistencia a los agentes el auto

Voz 0027 10:55 calidad gracias Enrique siete y once seis y once en Canarias

Voz 18 11:00 el año político que empieza

Voz 0027 11:04 igual que acabó el pasado con Cataluña como asunto central los partidos independentistas tienen quince días para hasta que se constituya el Parlament para llegar a un acuerdo sobre la composición de la Mesa de la Cámara y para avanzar hacia un pacto de gobierno que previsiblemente pivotará sobre dos partidos dos partidos que tienen a día de hoy sus líderes un en Bruselas con una orden de detención que se activaría en cuanto pisara España y el otro en prisión provisional a la espera de lo que decida este jueves el Tribunal Supremo Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 11:31 el diecisiete de enero se constituye el Parlament por tanto a que el días elegirá entre otras cosas a la mesa Ciudadanos ha pedido a la presidencia del hemiciclo como fuerza más votada y con más escaños pero los independentistas van a tener mayoría en esta mesa la tienen en el Parlament por ejemplo La Vanguardia publica hoy que sus por Cataluña rechaza ceder la presidencia de la Cámara catalana a ciudadanos otra incógnita que se tendría que resolver aquel día es qué pasa con los cinco diputados electos independentistas que están en Bruselas y los tres que están en prisión preventiva de estos los que están en prisión vuelven a comparecer en el Supremo en breve Junqueras este mismo jueves pero los de Bruselas no está claro qué va a pasar con ellos recordemos que los diputados electos si puedan designar a alguien para que les recoja su acta de diputado pero no pueden delegar el voto así que si no están sino se presentan en el Parlament los independentistas podrían incluso perder la mayor

Voz 0089 12:17 sí absoluta

Voz 0027 12:23 los discursos del presidente iraní Hasan Rohaní no han servido para que las protestas que se están expandiendo por las principales ciudades del país remitan el Gobierno Irán asegura haber detenido ya a más de trescientas personas trescientos opositores a los que acusa de instigar las protestas que han provocado por el momento trece muertos el Gobierno de Rohaní critica a Estados Unidos por ponerse del lado de los manifestantes Rafa Panadero

Voz 1178 12:45 ante estadounidense Donald Trump no ha dejado pasar la oportunidad de Osado como siempre las redes sociales para decir que es hora de un cambio en Irán un país que está fracasando dice a pesar del terrible acuerdo nuclear al que llegó con la administración de Obama en el que el pueblo hombre de comida de libertad mientras la riqueza de los derechos humanos están siendo saqueados el acuerdo al que hace referencia a Trump suponía el levantamiento progresivo de sanciones por ello Teherán confiaba en que iba a mejorar su situación económica de hecho el presidente reformista Rohaní ha acusado a los enemigos de Irán de estimular a la gente para que salga a estas protestas porque no toleran el éxito obtenido con ese acuerdo del Parlamento iraní ha ido un poco más lejos ha sido más concreto ya señalado directamente a Israel a Estados Unidos ya Arabia Saudí las protestas que empezaron al jueves serán

Voz 0089 13:29 inicialmente contra las políticas económicas

Voz 1178 13:32 no reformista pero en algunas concentraciones se han escuchado gritos contra el líder supremo el ayatolá Ali Jameneí pidiendo el fin del régimen islámico e incluso pidiendo la vuelta a la monarquía y el regreso del hijo de esa son las más importantes desde las de dos mil nueve en las que millones de opositores protestaban contra la victoria del conservador

Voz 1915 13:49 Ahmadineyad que terminaron con al menos tres

Voz 0027 13:52 ha muerto en Yemen varios ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes chiíes ha matado a al menos veintiocho personas la guerra en el país en Yemen se adentra en su cuarto año ya sumiendo a la población en una letal crisis humanitaria Victoria García

Voz 1460 14:06 uno de los territorios que ha sido centro de la civilización en Oriente Próximo convertido en un campo de batalla sobre la tierra con enfrentamientos étnicos y una guerra civil sobre el aire con ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí que entre unos y otros antes

Voz 19 14:22 en una población de ocho millones de pero

Voz 1460 14:24 son las sufriendo de hambre y necesidades pero a pesar de los enfrentamientos y los bombardeos no son estos los que están provocando el mayor número de víctimas lo es la crisis humanitaria catastrófica que vive este país después de haber sufrido una epidemia de cólera debido a las malas condiciones sanitarias y del agua hala es una mujer yemení que tiene tres hijos y los dos menores sufren malnutrición severa Art llaman el sueldo de mi marido en las permitía vivir y comer bien hoy no llegaba a fin de mes en algún momento

Voz 1915 14:57 pero todo eso cambió ahora sólo nos llega para alguien que

Voz 1460 15:02 desde la ONG Save the Children denuncian que la comida que llega en ayuda internacional a Yemen sexto usando como arma para someter a la población civil creando una situación caótica ya apocalíptica porque hay millones de yemeníes sin alimentos medicinas o energía y la situación se ha dificultado aún más por el bloqueo de los principales puertos del norte del país en poder de los sutiles

Voz 0027 15:25 para los que huyen de las guerras y el hambre ha tenido palabras el Papa Francisco en su misa de Año Nuevo ha pedido a los gobiernos que les garanticen la paz a la que tienen derecho en medio de una oleada de críticas en los últimos días contra el Papa por haber comparado a los inmigrantes a los refugiados con María y José en su ruta a Belén Roma Joan Solés

Voz 0946 15:43 en Nochebuena en Navidad Francisco defendió en sus homilías el derecho de los inmigrantes a una acogida y asistencia dignas y ello ha desencadenado en algunos ambientes italianos durísimas críticas por haber comparado los inmigrantes actuales por ejemplo a la familia de Jesús refugiada en Belén no ajeno a estos reproches

Voz 0047 16:02 es bueno que lo ha insistido en su primer verso la Jornada Mundial

Voz 0946 16:07 Paz Nigrán chat

Voz 20 16:09 o Mini One in Cher

Voz 0946 16:12 que allí para emigrantes refugiados hombres y mujeres en búsqueda de paz ha firmado el Pontífice piden y tienen derecho a un horizonte

Voz 20 16:22 un horizonte

Voz 0946 16:24 de Papa ignorante que desconoce el Evangelio porque José María de Nazaret no podían ser refugiados en su tierra velen pontífice obsesionado con los inmigrantes que dice no entrar en política y hace todo lo contrario son algunas de las críticas de los últimos días en Italia de algunos medios de comunicación conservadores e intelectuales que mucho más parecen discípulos convencidos de superar sus males

Voz 0027 16:49 Astroc y noticia internacional que acabamos de conocer Corea del Sur recoge el guante de diálogo que le ofreció Kim Jon Un en Nochevieja y hace unos minutos el Gobierno de Seúl le ha ofrecido a Corea del Norte celebrar algún tipo de conversación una reunión dicen de alto nivel la semana que viene y lo contamos hoy en la ser la Familia de Ángel Nieto quiere que se reabra el caso de la muerte del ex campeón mundial de motociclismo en un accidente con el quad que conducía este verano la familia alega a diferencia de la jueza que investiga el caso la familia alega que la responsable de la muerte de Nieto es

Voz 1178 17:23 exclusivamente la conductora del coche

Voz 0027 17:26 qué le embistió cuando el IVA en el quad Pedro Jiménez

Voz 1712 17:29 la juez consideró que Nieto falleció porque no llevaba correctamente abrochado el casco sin embargo la familia del piloto considera que dicha conclusión no se ha obtenido de ninguna prueba objetiva y que en cualquier caso que llevar el casco desabrochada en nada influye acerca de la producción del accidente que ocurrió por culpa exclusiva de la ciudadana alemana que colisionó contra el quad que conducía Ángel Nieto la defensa de la familia del piloto subraya la absoluta falta de atención en la conducción y la ausencia de huellas o vestigios que acrediten que la conductora intentara realizar una maniobra evasiva o de frenado para evitar la colisión el recurso destaca las importantísimas contradicciones y deficiencias en el atestado de la Guardia Civil y pide que se reabra la causa para que declaren los agentes que lo elaboraron los policías locales que acudieron al lugar del accidente el testigo ocular de los hechos

Voz 19 18:18 sí

Voz 0027 18:20 mientras Danny De la Fuente que noticia les gustaría

Voz 1621 18:23 que les diéramos este año fue Nsue

Voz 21 18:25 saber lo siguiente todo lo partido político verán ámbito a observar se han reunido en La Moncloa ya concedió un el nuevo Pacto de la Moncloa con el que se ha tomado una serie de medidas en la lucha contra el terrorismo machista encontrar el paro juvenil que conseguirá agravaba Colotto en este año

Voz 1621 18:45 estoy de acuerdo contigo clara de Palencia seguimos en Madrid

Voz 0027 18:47 Conchita empezamos

Voz 22 18:50 me miraba sube el gas natural sube los teléfonos móvil sube etc bueno sobre todo a mi me gustaría pues que subir las pensiones donde está el crecimiento donde está que dice el señor De Guindos que esto tiene mala pinta

Voz 1621 19:04 damos una bienvenida

Voz 23 19:06 soy muy alta Viñals de Santa Coloma de Gramanet Barcelona tengo gustaría que mi país mi pequeño país recupera la cordura Jesús dirigentes resolvieran nuestros problemas y los suyos

Voz 1621 19:20 gracias Montserrat mucha salud este año otra Montse de Tarrasa

Voz 13 19:24 mi deseo que aquí Cataluña que si pudiese formar un gobierno estable que se pudiera llevar muy bien el español o sea que más que un deseo es una utopía

Voz 24 19:35 una utopía que comparte contigo Montse Mari Cruz de Vitoria

Voz 25 19:40 tenía que se acabado la corrosivos que ilustró no

Voz 24 19:47 Ana Málaga en animales en los circos acaba en los ojos de todo espectáculo en la que se utiliza Jokin Bilbao

Voz 20 20:00 me muchas gracias atadas

Voz 6 20:06 hoy por hoy

Voz 11 20:11 estamos de enhorabuena Ruano más asesorando

Voz 26 20:21 muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:27 a esta hora de la mañana en la Gran Vía han subido la las temperaturas este martes qué tal buenos días Cifuentes está segura de que no va a ser imputada en el caso Púnica en el contrato que investiga el juez por adjudicación del servicio de cafetería la empresa de Arturo Fernández cuando Cifuentes ocupaba la vicepresidencia de la Cámara regional ha sido reconocido aquí en la SER la entrevista de Año Nuevo dice la presidenta de la Comunidad que la corrupción ha afectado a su acción de gobierno durante esa legislatura se desvincula de los ejecutivos anteriores de su partido que cada uno dice asuma su parte

Voz 0434 20:58 yo nunca he participado en ningún gobierno en ninguno ni de Esperanza Aguirre de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón entonces indudablemente cada cual yo creo que se tiene que responsabilizar de aquello que hace yo me responsabilizará lógicamente de aquellas cosas que ocurran en mi Gobierno pero no de aquellas cosas que ocurran con gobiernos anteriores porque yo siempre siempre he denunciado la corrupción venga de donde venga y afecte a quien afecte me da lo mismo que sea gente de mi partido de otros

Voz 1275 21:29 Cifuentes defiende el actual Código Ético del PP de Madrid pero abre la puerta a un gran acuerdo nacional de todos los partidos para que la línea roja nuestra necesariamente en la simple imputación la siempre investigación repetirá en dos mil diecinueve como candidata a la Comunidad si Rajoy quiere esta vez dice sin Esperanza Aguirre de por medio Yola otro

Voz 0434 21:47 vez cuando me presenté a las elecciones la verdad es que fue todo fue todo muy rápido yo estaba en la Delegación del Gobierno me avisaron para decirme que iba a ser candidata apenas tuve tiempo de montar un equipo

Voz 19 21:57 la campaña perfectamente Esperanza Aguirre no se lo puso

Voz 0434 22:00 es decir no no me lo puso fácil esta es la verdad no me lo puso fácil yo creo que eso también tuvo una aparte buena es que nos enseñó la gente que estaba conmigo aprendimos que es posible hacer campañas electorales con pocos medios económicos con pocos medios materiales hicimos entonces y desde entonces todas las campañas que hemos en las que hemos participado en Madrid han ido en la misma dirección

Voz 1275 22:23 defiende Cifuentes la actuación de Rajoy en Catalunya a pesar del descalabro electoral de su partido sobre la situación del PP aquí en Madrid cree que Aquino Ciudadanos no va a conseguir dice adelantadas

Voz 0434 22:33 yo no tengo ningún temor a ciudadanos de a ningún otro partido creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro que es a gobernar a intentar hacerlo lo mejor posible a intentar meter la pata lo menos posible intentar solucionar los problemas de los ciudadanos más allá de crear otros nuevos

Voz 1275 22:51 es noticia que les cuenta esta mañana la SER un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia contra el abad del Valle de los Caídos por impedir la exhumación de los cuerpos de dos de estas víctimas los hermanos la Peña una exhumación decretada por una sentencia de hace casi tres años que aún no ha empezado por las continuas trabas precisamente de este Abat Alfonso Ojea

Voz 0089 23:10 desde el pasado día diecisiete de noviembre el padre Santiago Cantera se opone a que los técnicos forenses accedan a las criptas donde se encuentran los restos de los hermanos la Peña en esa jornada deberían haber comenzado los trabajos de exhumación que ordena una sentencia desde hace ya treinta meses pero el responsable de los benedictinos de Cuelgamuros se niega que se mueva ni una piedra de ahí que las familias afectadas hayan presentado denuncia contra el monje las familias no piden penas únicamente que el prior se enfrente con la realidad de las fosas Eduardo Arranz es el abogado de los afectados

Voz 27 23:41 Éluard que se disculpe cristianamente con todas las víctimas del franquismo que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosas ni a una entrevista con las víctimas entre la Guerra Civil dictadura que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represaliadas

Voz 0027 23:57 el Valle de los Caídos está declarado

Voz 0089 23:59 cementerio público no religioso

Voz 1275 24:06 la sociedad de este martes en titulares con Borja Quintana

Voz 0047 24:08 primera noche depresión del presunto asesino de Diana Quer la Guardia Civil comparecerá esta mañana para dar más detalles sobre el casos forenses siguen trabajando autopsias de las víctimas los informes preliminares hablan de indicios de criminalidad mañana comienza una huelga de limpieza en Coslada o no habrá servicios mínimos porque el pleno del Ayuntamiento lo rechazó los trabajos

Voz 1275 24:24 por eso piden a Valoriza la empresa que gestiona el servicio más

Voz 0047 24:27 personal y que revisen los salarios de reanudar la huelga de avanza la empresa que conecta la capital con el sur de la región los paros alargarán hasta el quince de febrero los martes miércoles y jueves los trabajadores quieren recuperar el poder adquisitivo perdido antes de los recortes del Consorcio de Transportes en dos mil trece y madres es la segunda región con el precio de la vivienda nueva más alto de España sólo por detrás de Cataluña el metro cuadrado cuesta en la comunidad tres mil ciento sesenta y siete euros de mediante un concierto más que el año pasado sitúa cerca de los precios de antes de la crisis

Voz 1275 25:00 hora punta estarán esta mañana las carreteras de la región desde de María Forner buenos días

Voz 0434 25:06 hola buenos días pues a pesar de que ya estamos en el primer día laborable de este año todavía encontramos bastante tranquilidad en las carreteras madrileñas eso sí

Voz 1915 25:13 los niveles de tráfico empiezan a subir

Voz 0434 25:16 los accesos a la capital por La2 en Torrejón de Ardoz también en la A3 en Santa Eugenia El a cuatro

Voz 1915 25:22 el paso por Pinto en la A42 a la altura

Voz 0434 25:24 de Parla y en la cinco en la zona de campamento en Alcorcón Móstoles también la M40 van a encontrar tráfico intenso entre Vallecas y Coslada en sentido A dos pero como les decimos no hay retenciones importantes a esta hora

Voz 1275 25:37 allí en la capital como despierta esta mañana el tráfico pantallas Inmaculada banderas bonos día hola buenos

Voz 1915 25:42 días afortunadamente no les tenemos nada que contar negativo no vemos ninguna incidencia a través de las cámaras sigue predominando la fluidez la tranquilidad en el interior del casco urbano y la agilidad en todo el trazado de la M treinta

Voz 1275 27:46 es más reyertas más agresiones y más accidentes de tráfico es el balance que deja en las celebraciones de Año Nuevo en la Comunidad de Madrid una noche en la que los servicios de emergencias no paran aunque esta vez en la capital ávido menos incidencias sanitarias Sonia Palomino

Voz 1915 28:00 la noche de Año Nuevo dejó un treinta y tres por ciento más de peleas y reyertas que el uno de enero del año pasado también aumentaron un veintiséis por ciento las infracciones de tráfico aunque los accidentes se mantuvieron igual XXXVII el más grave el ocurrido en la A42 en la autovía de Toledo que dejó siete heridos uno de ellos en estado grave la madrugada fue más tranquila en la capital menos incidencias pero más basura en la Puerta del Sol y en los alrededores veintiun mil kilos de desperdicios cinco mil vasos de plástico recogidos por los servicios de limpieza del Ayuntamiento en esa zona la Policía Municipal realizó más de doscientas inspecciones en locales y tuvo que desalojar dos de ellos uno por exceso de aforo y otro por incumplimiento de horario

Voz 1275 28:37 pasados dieciocho minutos de las uvas nacía en Madrid en el Hospital Gregorio Marañón en el primer bebé de dos mil dieciocho se llama Derek Manuel el y su madre es también a Masella Macarena

Voz 31 28:46 evita o todas ahí pero todo el mundo para que él no ha hecho descansados y si lo molesta para nada

Voz 32 28:57 come y duerme este

Voz 1275 29:00 de dos mil dieciocho las familias que tengan un hijo podrán

Voz 1915 29:02 deducirse hasta seiscientos euros al año durante

Voz 1275 29:05 de los tres próximos ejercicios fiscal en las próximas declaraciones de la renta es una de las novedades

Voz 1915 29:09 que trae este nuevo año Teresa Rubio hasta mil ochocientos euros de deducción en tres años por nacimiento o adopción de hijos la Comunidad también amplía del veinte al treinta por ciento la deducción por alquiler de vivienda para los menores de treinta y cinco años e incrementa hasta los mil euros la cantidad máxima deducible que estaban ochocientos cuarenta se congelan las tarifas del transporte público tanto del metro como del autobús

Voz 19 29:32 también se mantiene sin cambios la tarifa del taxi por tercer año consecutivo el Canal de Isabel Segunda congela

Voz 0047 29:38 el precio de agua diez grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 33 30:08 en la Cadena SER hoy

Voz 0027 30:15 comienza el dos de enero el primer día laborable desde dos mil dieciocho y empieza con huelga en las carreteras de Gipuzkoa las principales asociaciones de transportistas de toda España han convocado desde esta noche y hasta el viernes un paro en protesta por la decisión de la Diputación de Guipúzcoa de implantar la conocida como euro viñeta el primer peaje específico para camiones que circulen la Nacional I a su paso por la provincia es un punto crucial para los camioneros de buena parte de España en su ruta hacia Europa esos camioneros están llamados a no cruzar ni repostar desde en Guipúzcoa tanto los camioneros nacionales como los internacionales San Sebastián Inés Chavarri

Voz 1315 30:50 si esa protesta por la puesta en funcionamiento el próximo nueve de enero de los peajes en la Nacional uno la Diputación de Gipuzkoa instalado tres puntos de pago por lo que en función de las veces que se pase por los mismos los precios para un camionero podrán oscilar entre los cincuenta y seis céntimos y los seis coma ochenta y nueve euros son unos peajes específicos para vehículos pesados y con este paro los transportistas se han marcado como objetivo no atravesar el territorio ni realizar ninguna operación en él la protesta además de causar problemas de abastecimiento en algún comercio podría generar retenciones en la nacional ciento

Voz 24 31:22 veintiuno a la carretera que conecta Irun con Navarra y la vía alternativa para no pisar Guipúzcoa Ovidio de la Roza buenos días

Voz 0027 31:32 señor De la Roza buenos días escucha

Voz 34 31:34 desde Buenos días y buena si has ex presidente

Voz 0027 31:37 de la Confederación Española de Transporte de mercancías lo primero señor De la Roza que rutas alternativas gana buscar los camioneros hacia Francia

Voz 0587 31:44 bueno pues cualquier otra puede ser la ruta de Cataluña para poder efectivamente pues puede evitar en este caso pues este paro que queremos hacer como medida de presión a la Diputación de Gipuzkoa por tanto digamos que desde el punto de vista internacional se causadas una duda alguna extorsión pero nosotros lo que estamos intentando evitar un menor daño positiva porque los empresarios y también el posible daño también a la a la provincia de Guipúzcoa que caso es una situación indeseada pero que nos ha obligado a la propia posición de la Diputación después de agotar escritura argumentos si Reuniones en contra de que se tomará esta medida camino

Voz 0027 32:30 es que van de de España Francia hay de Francia España pasan por Guipúzcoa

Voz 0587 32:35 pues aproximadamente una media diaria de ocho mil vehículos a esto tenemos que añadir obviamente también en el transporte nacional de transporte local que se realizaría en toda la provincia de Guipúzcoa

Voz 0027 32:45 sí de esos ocho mil vehículos cuantos calculan que pueden sumarse a la protesta porque los los camioneros locales no la van a secundar

Voz 0587 32:53 pues eso han dicho que efectivamente hay vuelos de de días hay una organización que no estás dentro del Comité de transportes si hay otra organización que han incluso ha firmado aporta convocatoria no es otro que difícilmente entendemos esta postura porque está la organización fue precisamente la que los trajo vamos no sustanció primeramente el problema hizo mostraba muy beligerante a esta situación problema que hicimos obviamente propio ver el Comité de transporte porque obviamente esto afecta a todos los transportistas altamente locales sino nacionales e internacionales pero bueno es una posición que nosotros respetamos porque nosotros lo que hacemos es una llamada de de conciencia a tu a todo a todo el sector en el sentido de que esta situación que en este momento se ha presentado en la Diputación de Gipuzkoa ya tenemos amenazas de que pueda extenderse a otras comunidades no solamente vecinas sino de otras partes de España esto sería la aplicación concreta un ahorro viñeta situación que los otros desde hace históricamente venimos defendiendo nos paradas desde que nos impongan negociaciones con Fomento importan todo nosotros vamos a hacer vamos a intentar por todos los medios que se produzca un prueba solamente para sectores comprueba también para la propia economía española

Voz 0027 34:08 en el fondo del asunto de la Diputación dice que la amortización de las carreteras tiene un coste que todo lo que recaude con este impuesto irá destinado a mejorar las vías repercutiría portando en beneficio de quiénes usan las vías que son los camioneros han eh

Voz 0587 34:21 sí pero es que el problema y así lo hemos argumentado con tu muchísimos documentos es que el transporte por carretera ya para más que suficientemente sus costes externos de hecho nosotros estamos aportando más de doce mil millones de euros al año a las a las arcas del Estado y por tanto nosotros no estamos dispuestos a pagar una va a hacer una doble imposición es todo además podemos demostrar porque aunque hemos tenido con la propia diputada de Guipúzcoa competente en la materia esto es una mera recaudación que se quiere imponer a así a un sector exclusivamente al transporte de mercancías por carretera no al resto de los usuarios porque en todo caso si así fuera evidentemente sería una un coste costea repartir todos los usuarios la proporción que Carlos correspondiera así esto solamente esa pica al transporte de mercancías por carretera

Voz 0027 35:11 en la práctica y pretenden llegar a provocar un cierto desabastecimiento de determinados productos en Guipúzcoa las redes

Voz 0587 35:17 al menos nosotros lo que realmente queremos es que se tome conciencia hubo parte de la de conjunto de la sociedad guipuzcoana que esta es una medida que nosotros lo estamos dispuestos a consentir y que Iker luego nosotros nos vamos a como y vamos a tomar una medida Ike de nos muro y capaz de recapitular por parte de la Diputación puede decir es posible en de meses posteriores son semanas posteriores podemos juegan insistir en ella de los otros lo desabastecimiento tú con tres días que es el planteamiento que hacemos precisamente para no producir grandes extorsiones a partir de esos días y situarlo podían producirse efectivamente sabes quinientos pero no es nuestra intención es sobre todo hacer una llamada a la población para que tomen conciencia en ese sentido da yo te puedes hacer no solamente al sector sino la propia con una española como decía anteriormente

Voz 0027 36:06 tienen previstas acciones si va a servir para que la respuesta sea más honesta no le llamaremos piquetes se pero tienen previstas acciones para informar a aquellos camioneros que sí tengan intención de seguir cruzando por Guipúzcoa

Voz 0587 36:18 ninguna nosotros hemos hecho una llamada a través de nuestros medios de comunicación tanto internos como los de de comunicación externos como en este caso estamos haciendo a través de de La Ser pero nosotros no vamos a hacer Ny hemos hecho nunca en cualquier de las actuaciones que hemos tenido poco antes de convocar a hacer algún tipo de medida de fuerza en este sentido lo hemos hecho siempre en función de la voluntad de cada transportista sino otra poniéndolo tomen conciencia de de lo que nos puede perjudicar como sector evidentemente no nosotros no vamos a obligar a que saga mi con Piquet de ningún otro tipo actuaciones de ser una cuestión de de voluntaria ID concienciar del sector que no pueden seguir de alguna forma tomándonos el pelo como se lo está tomando continuamente de amonestaciones públicas sobre todo con cargando los cada vez cómo estás así como fiscalidad

Voz 35 37:09 hoy Día de la Rosa que me ha parecido entenderle qué

Voz 0027 37:12 lo que saben que hay otros territorios pendientes de de como de cómo sale este ejemplo guipuzcoano para tomar ella misma decisión imponer estos mismos impuestos específicos para camiones y los hay con nombres nos puede decir otras provincias otras comunidades que que estén en esta disposición

Voz 0587 37:28 sí sí sin ninguna duda en nosotros ya hemos escuchado declaraciones del propio vicepresidente de de de Navarra en este sentido que provincia Navarra Pedro pues en Castilla León en Galicia en Cataluña también se están tomando Cataluña iba a tomar también esta medida lo que pasa es que la situación política a la dejado y están by pero ya había anunciado medidas parecidas en Galicia Castilla Castilla León se están también en La Rioja es tanto más movidas también de desviación de vehículos obligatoriamente digo siempre vínculos de trapos de mercancías a las a las autopistas es decir decisiones que según aguda que en el conjunto de las mismas al final acaban como yo no he comentado anteriormente imponiendo imponiéndose de una forma indirecta la España vía a una nieta que por el propio Gobierno central que es quien tiene que tomar la medida porque es a quien compete todas las cartas pero nacionales realmente es en ésta aumentó es siempre ha manifestado su oposición a imponerla precisamente en la misma adhesión que estamos argumentando perceptor

Voz 34 38:32 transportes de mercancías gracias por estar en la SER buenos días

Voz 0587 38:35 gracias a ustedes buenos días

Voz 0027 38:38 en Castelldefels en Barcelona los bomberos han conseguido ya estabilizar el incendio que se originó poco después de las ocho de la tarde ayer un fuego que ha obligado a desalojar a distintas personas ha provocado cortes de luz que han afectado a seis mil abonados Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 38:51 el fuego como decías está estabilizado desde la medianoche según los bomberos que han mantenido aún así toda esta madrugada cuatro dotaciones en esta zona básicamente para evitar que el viento reavivar al fuego dos personas desalojadas que viven en una casa aislada cercana las llamas seis mil abonados sin luz en este caso según los bomberos para garantizar la seguridad de la extinción de momento no se conocen las causas de los Mossos d'Esquadra investigan una ola

Voz 0027 39:15 de ataques con sprays de gas pimienta en diferentes bares y discotecas de Barcelona durante la noche de fin de año Elisa Ana Colell

Voz 36 39:21 hola buenas fueron como mínimo tres discotecas las que sufrieron estos ataques con sprays ojo Pachauri Café del Mar de esta última tuvieron que evacuar un centenar de clientes porque no podían respirar notaban picores por todo el cuerpo la noche del treinta de diciembre también pasó lo mismo en la discoteca Soho los presuntos autores ya están identificadas

Voz 0027 39:38 trabajadores de la empresa que gestiona la OTA de Bilbao la zona azul inician hoy una huelga indefinida en protesta por el despido de siete compañeros adjudicataria del servicio les acusa de no cumplir con sus obligaciones ni con su jornada laboral para corroborarlo la empresa llegó a contratar a una agencia de detectives que en sus informes asegura que los empleados veía en el Tour de Francia durante hasta cuatro horas de jornada laboral Radio Bilbao Madrid

Voz 15 40:03 huelga indefinida y sin servicios mínimos es la respuesta de la plantilla el despido disciplinario de siete compañeros según la empresa no cumplían con sus obligaciones laborales Elías Centeno jefe de operaciones

Voz 37 40:13 uno de ellos durante los días de seguimiento está toda la etapa del Tour en un bar viendo pasaban digamos las nueve horas en bares parados en una esquina mirando sus teléfonos durante cuarenta minutos hablando con gente por la calle

Voz 15 40:28 Ellos lo niegan y según el comité es una maniobra para evitar negociar la renovación del convenio que lleva cinco años sin avances

Voz 38 40:39 en auto bajamos los precios ahorra hasta veinte euros en el montaje y equilibrado de neumáticos de turismo

Voz 2 41:31 los de José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 41:33 Aimar qué tal buenos días alberga Madrid pendiente de la llegada el tránsfer de Diego Costa el hispano brasileño que podría debutar mañana en la Copa del Rey la competición el nuevo año apenas nos deja tregua apenas le va a dejar de aquí hasta el Mundial y por ejemplo no se la va a dar a Diego Costa ningún momento uno los refuerzos del Atlético de Madrid presentado anteayer el día treinta y uno junto con Vitolo que veremos si están en la lista del Atlético que se tiene que jugar mañana a las siete ambos entrenan ya con el grupo veremos si desde Londres llega ese dicho no Transfer mañana se juegan también a las siete el Formentera Alavés y a las nueve por un lado el Cádiz Sevilla con el debut en el banquillo hispalense el Sevilla que ayer entrenó en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros ante ocho mil espectadores expectación en Sevilla expectación también en Las Palmas donde mañana debuta Paco Jémez al frente a la Unión Deportiva ante el Valencia los canarios que ya tiene fichajes llegó Peñalba llegó Gálvez y ayer llevaba Jairo Sam pery o por cierto en el banquillo al Valencia no va a podría estar Marcelino guarda reposo tras su accidente de tráfico el veintitrés de diciembre eso será mañana la Copa que va a dejar para pasado otros cuatro choques entre ellos los de Barça y Real Madrid pendientes de posibles fichajes ambos sobre todo tras lo que ha sucedido con niño estos días una firma deportiva que ha publicado por error un anuncio con su nombre relación

Voz 40 42:46 dado al Fútbol Club Barcelona resulta

Voz 1621 42:49 el sospechoso cuanto menos esta publicación eh digamos que antes de tiempo amplía

Voz 0027 42:54 Tzipi así noticias en Barcelona Valverde ayer en los medios de

Voz 33 42:57 nosotros obviamente somos el club que somos abierto siempre a a mejorar va a bueno sabemos que tras el competir por ser los mejores absolutamente siempre Islas de Valera que el resto de clubes pues se preocupan por hacer mejores plantillas mejores equipos pero nosotros también en la medida en que la que pueda

Voz 1621 43:16 entrena el Barça que se enfrenta el jueves al Celta en Balaídos también lo hace el Real Madrid que visita Los Pajaritos de Soria los decidan preparan ya esté partido Javier Herráez buenos días

Voz 41 43:25 hola qué tal duro muy buenos días el Real Madrid que trabaja hoy a las once de la mañana vuelve a los entrenamientos para preparar en principio el partido de Copa frente al Numancia en Soria sin Benzema lesionado Borja Mayoral será el delantero centro referencia el próximo jueves en la Copa del Rey y el próximo domingo veremos si mete a Marco Asensio como titular en Balaídos frente al Celta de Vigo el Madrid que piensa en Kepa que lo va a incorporar es un fichaje de futuro seguirá siendo Keylor Navas el portero decidan aunque el mercado está abierto todo puede ocurrir al Madrid no le gusta acudir a este mercado

Voz 1621 43:57 gracias Javi veremos cuando se anuncia ese fichaje sobre todo pendientes estos días con la más que posible llegadas de fichajes

Voz 1178 44:04 Nuestra fútbol Si de algo más ha estado pendientes a están

Voz 1621 44:06 no es de la Premier que no ha parado ayer se jugó parte de la jornada veintidós con el Everton cero United dos el bar leí uno Liverpool dos Leicester tres Hartsfield cero el Stoke cero Newcastle uno y el dos Nemo dos hoy a última hora del día nueve menos cuarto el partido de la jornada al partido el líder es ese Manchester City Watford a partir de las nueve con Guardiola sin contar todavía con Silva por motivos personales y sin saber cuándo va a volver el jugador canario no lo sé cuando él volverá

Voz 1915 44:38 pero la vida personal de cada uno siempre lo más importante

Voz 1621 44:42 cuando estoy preparado el wok con motivos personales no va a poder estar Silva en el siguiente drama como origen del Manchester City preocupación por tanto de Guardiola además fuera el fútbol tenemos dos partidos ACB para hoy de la jornada trece a las seis y media el Guipúzcoa Barça y a partir de las nueve Unicaja Valencia Basket

Voz 1684 46:10 buenos días acabamos de estrenar el dos mil dieciocho y con el nuevo año llegan las revisiones de los precios y los sueldos este año el Salario Mínimo va a subir un cuatro por ciento pero el coste de algunas facturas van a aumentar todavía más en el gas natural durante el mes más frío del año la tarifa regulada por el Gobierno crecerá un seis coma dos por ciento y el precio de los envíos postales subirán más de un dos por ciento de media también los peajes en autopista que crecerán un dos por ciento y todo mientras las pensiones suben un cero coma veinticinco por ciento

Voz 26 46:40 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0027 47:42 diariodehoyporhoy del dos de enero escribe Charo Aguilera trabaja como formador de personas en paro y hoy quiere rendir un homenaje a sus alumnos