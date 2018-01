Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0027 00:20 es el hombre que fue mano derecha en los negocios supuestamente corruptos de Ignacio González confesión de Edmundo Rodríguez que acorrala aún más al ex presidente de la Comunidad de Madrid Rodríguez reconoce ante el juez que cobró una mordida de dos millones setecientos mil euros dice literalmente mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera en ese momento oído eso el fiscal le pregunta del mundo Rodríguez usted se considera testaferro de Ignacio González y responde él no me obligue a que me autocalifica este es sólo parte de una de las confesiones que el juez del caso Lezo ha escuchado en los últimos meses y que la han servido para reconstruir el saqueo de la empresa pública de aguas de Madrid con el PP en el Gobierno saqueo del Canal Isabel Segunda a través de la compra de una pequeña empresa de Brasil que se sobrevalorado para poder repartir comisiones ilegales multimillonarias es martes dos de enero ya son trece los muertos en las protestas en Irán además hay trescientos detenidos protestas que comenzaron hace cinco días originalmente por las penurias económicas y la altísima inflación pero que han derivado en protestas contra el poder no sólo contra el Gobierno de Rohaní sin incluso contra el ayatolá Alí Jamenei y el régimen islámico es en una comparecencia extraordinaria ante el Parlamento el presidente iraní ha asegurado que las protestas en las están azuzando gobiernos extranjeros parlamento del país ha ido más allá ha señalado directamente a Israel sonido si Arabia Saudí acusaciones que éstos niegan anoche la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini pidió al Gobierno de Irán que respete el derecho de su pueblo a manifestarse en las calles la Guardia Civil va a dar hoy nuevos detalles de la investigación que llevó a detener a Enrique a Boeing el autor confeso de la muerte de Diana Kerry Isabel Villar

Voz 2 02:12 el ya está en la cárcel ingresó ayer después de negarse a ratificar ante la jueza ninguna de las distintas versiones que les fue dando a los guardias civiles entre ellas la de que intentó violar a la chica que como se resistía la asfixia

Voz 0027 02:23 aunque el abogado parece decidido a defender la tesis de que la atropelló y que por lo tanto fue un homicidio involuntario la jueza de guardia si le atribuye los delitos de detención ilegal y homicidio doloso en Granada el Ministerio del Interior ha difundido las fotos de dos niños de diez años supuestamente secuestró

Voz 2 02:40 pues por su el hombre está condenado por malos tratos tenía una orden de alejamiento y estaba a punto de entrar en prisión por diferentes delitos debe haber entregado a los niños en un punto de encuentro el sábado pasado pero no apareció y desde entonces está en paradero

Voz 0027 02:51 al interior envió anoche a los antidisturbios a disolver una protesta de activistas frente al CIE improvisado en la cárcel de Archidona intentarán frenar la expulsión de cerca de ochenta inmigrantes que el Gobierno va a devolver a sus países

Voz 2 03:02 entre los que protestaban esta el hermano del inmigrante que según Interior se suicidó la semana pasada dentro de esa prisión reconvertida en centro de internamiento de extranjeros el hombre ha venido a España en busca de información concreta sobre la muerte de su

Voz 0027 03:13 la familia Ángel Nieto ha recurrido el archivo de la causa judicial por la muerte del piloto

Voz 2 03:18 la jueza considera que falleció porque llevaba el casco desaprovechado la familia insiste en que la responsabilidad fue de la mujer alemana que se llevó por delante con su coche el quad de angina

Voz 0027 03:27 si los bomberos acaban de dar por controlado el incendio de Castelldefels Frederic Vincent

Voz 0706 03:31 controlado ya desde hace unos pocos minutos según los bomberos las cifras provisionales hablan de unas diez hectáreas quemadas aunque los bomberos precisan que se está a la espera de un perímetro definitivo por parte de el Cuerpo de Agentes Rurales que van a hacer esta mañana cuatro dotaciones de los Bomberos han continuado toda esta noche toda esta madrugada en la zona para evitar que el fuego reavivar a porque sigue haciendo mucho viento en Catalunya

del uno al cinco de enero

experiencia

Voz 0027 08:37 Pérez la Cadena SER ha tenido acceso a los últimos tomos del sumario del caso Lezo cuyo secreto ha levantado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los interrogatorios han permitido a García Castellón reconstruir el saqueo del Canal de Isabel Segunda tras la compra de misa una empresa ruinosa de Brasil en ese sumario que les estamos contando esta mañana le hemos el literal de algunas confesiones entre las que se incluye la del hombre que fue mano derecha de Ignacio González Edmundo Rodríguez que reconoció ante el juez que parte del dinero que recibió en mordidas no era para él sino que se lo estaba guardando al ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Pozas buenas ideas

Voz 0055 09:13 qué tal Aimar buenos días Rodríguez llega a decir Alberto Durán

Voz 0027 09:15 el interrogatorio y este es literal mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio González cuando él lo era

Voz 0055 09:23 era el hombre del Canal de Isabel II en Latinoamérica y el pasado mes de julio confesó que la compra de la empresa brasileña visado por parte de este ente público de la Comunidad de Madrid trajo consigo una mordida de dos coma siete millones de euros el dinero fue a dos sociedades y según dijo él mismo en su confesión ante el juez una parte tenían nombre Ignacio González dijo que tenía que repartírsela con el ex presidente de la Comunidad de Madrid estar la recreación del interrogatorio habla Edmundo Rodríguez pregunta a la Fiscalía Anticorrupción Luis Vicente Moro medio

Voz 1084 09:49 jo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera dijo la cantidad que Ignacio González la cantidad era la misma que cobra mayor cuánto cobró el señor Gonçalves no cobro nada yo cobre dos coma tres millones según Vicente Moro María ha dicho la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González guardando la esa al señor Ignacio González hasta que se la vida significa eso así quedó al final de lo que yo sé yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga sí o no lo que sé es lo que le

Voz 0055 10:26 dicho no sé más Luis Vicente Moro ex delegado del Gobierno en Ceuta es un viejo conocido de Ignacio González y según la investigación es uno de los principales impulsores de la compra de la empresa brasileña emisario por parte del Canal de Isabel Segunda

Voz 0027 10:37 hay un momento del interrogatorio en el que he visto que mundo Rodríguez está reconociendo que le estaba aguardando parte del dinero de las comisiones a Ignacio González el fiscal le dice entonces Se considera usted el testaferro de Ignacio González lo único que acontece Armando Rodríguez es no me obligue a que me autocalifica en la parte del sumario del caso Lezo al que ha tenido acceso esta redacción ese incluye también la transcripción de otras confesiones por ejemplo las de los directivos de Inalsa que es la empresa con la que el Canal de Isabel Segunda operaba en Latinoamérica estos directivos han reconocido ante el juez que se pactaron mordidas ya estás seis millones de euros a repartir entre políticos y técnicos por comprar la sociedad brasileña emisario Alberto sí

Voz 0055 11:18 podría sobrino no es el primer imputado cuya colaboración con los investigadores trasciende en este caso Lezo uno de los directivos de NASA es Ramón Navarro y reconoció que había cobro de una comisión de uno coma cuatro millones de euros desde Suiza vía Islas Vírgenes de esa cantidad según dijo medio millón tenía a Luis Vicente Moro como destinatarios delegado del Gobierno en Ceuta otro directivo Diego García aseguró que fue el propio Ignacio González el que dio el visto bueno al reparto de seis millones de euros en comisiones si la operación salía bien la mitad dijo textualmente para gente de España dos millones para González y el resto para Luis Vicente Moro y la otra mitad del botín supuestamente para la gente de cola

Voz 0027 11:52 enviar Edmundo Rodríguez Navarro García Arias

Voz 0055 11:55 esa millón por cabeza finalmente la mordida se habría quedado en cinco coma cuatro millones no es seis que después parte de estas comisiones además siguieron varios recorridos por ejemplo Panamá República Dominicana en la Cadena Ser

Voz 0027 12:09 con permiso el día de año nuevo festivo hoy ya empieza un enero crucial políticamente para el futuro de Cataluña de aquí a que termine el mes se habrá producido un primer intento de investidura pero hasta entonces hay cuestiones fundamentales que se tienen que ir aclarando la primera los planes de pulmón si cumple lo que prometió y vuelve a España a intentar una investidura sabiendo que será detenido es decisión en la que influirá muy probablemente lo que haga el Tribunal Supremo este jueves con Oriol Junqueras se lo deja o no en libertad provisional Frederic Vincent bon día

Voz 0706 12:39 el donde hay y es que este frente judiciales el más inmediato no sólo por la declaración pasado mañana de Junqueras que también sino porque el jueves de la semana que viene también declaran en el Supremo es Rock in Fort Jordi Sanchez Jordi Cuixart es importante si los dejan libres entre otras cosas porque de estos tres Junqueras Forbes Sánchez son diputados electos y por tanto de la decisión del Tribunal depende de si podrán asistir a la constitución del Parlament prevista según anunció el presidente Rajoy para el próximo diecisiete de enero también está por ver como decías que va a pasar con los cinco diputados electos que siguen en Bruselas entre ellos Puigdemont en teoría pueden designar a alguien para que recoja su acta de diputado pero lo que no pueden hacer es delegar el voto por tanto si no están los independentistas podrían perder la mayoría absoluta otra incógnita será la composición de la Mesa del Parlament Ciudadanos ha pedido la presidencia del hemiciclo como fuerza más votada y como partido con

Voz 17 13:27 más escaños pero los independentistas van a tener

Voz 0706 13:30 mayoría en la mesa la tienen el Parlament será difícil que se lo concedan sea como sea en quince días Aimar se constituyó el Parlament según anunció como decíamos Rajoy y a partir de esa fecha hay un plazo de diez días para un debate de investidura que por tanto sería como muy tarde el treinta y uno de este Ferrer

Voz 0027 13:45 gracias buenos días hasta luego hasta aquí los otros factores que amenazan con dificultar hasta el extremo este dos mil dieciocho a Rajoy Cataluña por un lado por el otro lo escuchábamos antes la corrupción vinculada al PP la asfixiante presión de corrupción que han ido en el PP que creció en torno al PP y que ahora tiene una incontrolable vida propia en los tribunales y también en el Congreso dos realidades Cataluña en la corrupción que se suman a la precaria situación parlamentaria del Gobierno Ike juntas pueden derivar en una tormenta perfecta que convierta la segunda legislatura de Rajoy en un en un camino casi todos tus tortuoso pero él insiste Rajoy insiste en que su intención es agotar la legislatura Isabel Villar

Voz 2 14:25 sí sin ir más lejos en la rueda de prensa de valoración del resultado de las elecciones en Cataluña

Voz 18 14:29 en este momento después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales el Gobierno está gobernando tranquilamente

Voz 8 14:40 por tanto estamos en condiciones de gobernar

Voz 18 14:42 tengo ninguna intención de adelantar las elecciones Il intentaré que la legislatura termine cuando toque que esa mitad del año

Voz 0027 14:50 mil Rajoy dice intentar es que la legislatura termina cuando toque intentar esa su intención pero al presidente no suele escapa la precariedad de su situación parlamentaria debilidad parlamentaria sobre todo porque es demoledor

Voz 2 15:02 el contraste respecto a la primera legislatura en diciembre de dos mil once Rajoy inició su mandato con el máximo poder institucional que había tenido nunca un líder del PP el propio Rajoy poner adjetivos a esa mayoría desde el balcón de Génova la noche electoral

Voz 19 15:15 tenemos una mayoría muy importante que en la Cámara en el Congreso

Voz 2 15:23 tenemos una mayoría muy importante decía Rajoy a la que habría que sumar que su partido controlaba once de los diecisiete gobiernos autonómicos gobernaba en treinta y cuatro de cincuenta capitales de provincia sin embargo tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de dos mil quince ese poder se redujo a sólo cinco gobiernos regionales de diecisiete diecinueve capitales de provincia de cincuenta era el síntoma de lo que iba a pasar sólo siete meses después en las generales el PP pasó de ciento ochenta y seis diputados a sólo ciento veintitrés Rajoy reconocía en ese mismo balcón que la situación se ha complicado mucho

Voz 19 15:55 iniciamos a partir de ella una etapa que no va a ser fácil pero en las dificultades es cuando se ve a los políticos de verdad será necesario hablar mucho dialogar más llegar a entendimientos

Voz 2 16:13 joe imposible formar gobierno y hubo qué tiene elecciones entre medias ir en contra de lo que había dicho en ese balcón eso de yo lo voy a intentar asistimos a un hecho inédito Rajoy el líder del partido más votado rechazó la oferta del Rey para que intentase ser investido presidente con la repetición electoral el PP recuperó algo de aire pasó de ciento veintitrés escaños a ciento treinta y siete pero su precariedad parlamentaria sigue siendo la misma

Voz 0027 16:45 en esa pérdida de poder político vino acompañada de una pérdida de apoyo ciudadano hasta situar a Rajoy y al PP en una situación que de decadencia agravada por el paso de los meses por el enquistamiento de algunos problemas el más evidente de todos la crisis institucional más grave que ha vivido España en reciente etapa democrática el desafío independentista en Cataluña que ha retratado al gobierno de Rajoy como un instrumento hasta ahora inútil para atajar ese problema

Voz 2 17:10 el curso político comenzó el pasado septiembre con la amenaza del referéndum de independencia del uno de octubre la consulta se celebró sin ninguna garantía pero se celebró y hubo unas muy criticadas y cuestionadas cargas policiales el Gobierno pagó las dos facturas la de la gente votando en un referéndum ilegal la de las cargas policiales que dieron la vuelta al mundo el secesionismo crecido llegó a declarar la independencia el veintisiete de octubre en una vergonzante votación secreta con buena parte de la oposición ausente del Parlamento mientras en paralelo en el Senado se autorizaba al Gobierno a aplicar el famoso ciento cincuenta y cinco entonces Rajoy el político que presume de ser siempre predecible sorprendió limitando lo máximo posible la intervención en Catalunya

Voz 1487 17:51 el disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo veintiuno de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad

Voz 2 18:03 sin embargo lo que entonces se interpretó como una jugada maestra por la rapidez en convocar elecciones derivó en una debacle para el PP en las urnas el veintiuno de diciembre así que después del referéndum las cargas policiales la declaración de independencia y la aplicación del ciento cincuenta y cinco se convocarán elecciones para acabar de nuevo con una mayoría independentista en el Parlament y Carles Puigdemont el huido expresidente sacó pecho esa noche del veintiuno D desde Bruselas

Voz 0027 18:28 la República

Voz 20 18:30 la catalana ha ganado la monarquía de ciento cincuenta y cinco

Voz 5 18:33 o también que tomen nota

Voz 0027 18:36 Rajoy se ha comprometido de retirar el artículo ciento cincuenta y cinco en cuanto se constituya el nuevo Gobierno catalán nuevo Gobierno que con toda probabilidad será independentista y cuyas ideas veremos qué dicen esos hechos pero las ideas no varían respecto a las que provocaron el tremendo choque institucional en la gestión esta realidad puede poner en un nuevo brete a un ejecutivo ya debilitado y además atenazado en el Congreso por su dependencia de Ciudadanos de grupos minoritarios para sacar adelante las leyes la principal los presupuestos generales del Estado

Voz 2 19:04 a Rajoy consiguió sacar adelante los de dos mil diecisiete gracias al apoyo de Ciudadanos PNV Coalición Canaria UPN Foro Asturias Innova Canarias hace tres semanas antes de que se conociera el resultado electoral en Cataluña el presidente admitía que aspiraba a repetir la operación dijo para las cuentas de este año

Voz 1487 19:20 la aprobación de los presupuestos no sólo conforman un escenario que ofrece seguridad imprevisibilidad a los distintos agentes económicos también supone un indudable mensaje de seguridad política de estabilidad de país así se valoraron dentro y fuera de España los presupuestos de este año yo espero que la responsabilidad de todos nos permita repetir la operación en dos mil dieciocho soy optimista dedicaré todos los esfuerzos a conseguir ese

Voz 2 19:46 hay sin embargo el clima ya no es tan propicio al Gobierno no les sobra ni un solo voto de los que apoyaron las cuentas de dos mil diecisiete y el PNV ya ha dejado muy claro que el contexto no ayuda a pesar del acuerdo sobre el cupo vasco esto es lo último que dijo Aitor Esteban el portavoz del PNV en el Congreso

Voz 13 20:01 con el noventa y cinco imposible pero también es lo que necesitamos es que la situación se normaliza políticamente en general de Estado peros especialmente en Cataluña no

Voz 0027 20:20 y la tercera amenaza para la estabilidad del Gobierno llega de los tribunales sí porque en este dos mil dieciocho vamos

Voz 2 20:25 a conocer la sentencia del juicio de la primera etapa del caso Gürtel en la que el PP se sienta como beneficiario a título lucrativo por tanto se expone una probable condena por haberse aprovechado de la corrupción en ayuntamientos para financiar actos electorales además se va a celebrar la vista oral del caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas aquí el PP ha sentado un precedente ya que es la primera vez que un partido político se va a sentar en el banquillo como imputado por corrupción aunque cuando a Rajoy le preguntaron por la imputación hace unos días salió así

Voz 1487 20:56 no es pues prefería que no se produjera Noone eh en cualquier caso Madrid iban a ir unos funcionarios que yo creo que se han comportado como habitualmente se comporta a la gente una circunstancia como esta pero como he dicho al principio

Voz 0027 21:11 decía que el personal de su partido que borró los ordenadores hizo lo habitual en estos casos o recordar lo que entiende el presidente por lo habitual en estos casos es borrar los treinta y cinco veces los discos duros y después rayar los hasta su destrucción física que es el relato literal de la propia jueza

Voz 2 21:30 los avatares judiciales el PP tiene encima este dos mil dieciocho otra sentencia en este caso política porque el Congreso se va va a hacer públicas las conclusiones de la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ya se han apuntado algunas de extrema gravedad como esta que esbozaba la portavoz socialista Isabel Rodríguez

Voz 12 21:48 Rajoy estuvo en el origen recibió directamente a los donantes cobró sobresueldos trabajan los despachos pagados directamente con dinero negro provisto tiene una destructora de papel de la es el presidente por tanto el máximo responsable de esta organización criminal

Voz 0027 22:07 esta es la radiografía de la realidad política parlamentaria y judicial del Gobierno de Rajoy del gobierno del Partido Popular en este dos mil dieciocho que empieza Isabel Villar gracias

Voz 2 24:14 Caixa Bank patrocina a este espacio

Voz 0027 24:19 ha pasado la primera noche en la cárcel de Teixeiro Enrique Avui el hombre que reconoció haber matado a la jueza de guardia que da órdenes su ingreso en prisión lo hace atribuyéndole un delito de homicidio doloso y otro de detención ilegal descarta por tanto la tesis en la que parece querer centrar su estrategia el abogado de Wim es la de que fue un atropello accidental y que por lo tanto debería está calificado como un homicidio involuntario en Radio Galicia Xaime López dos días

Voz 0846 24:45 sostiene el letrado José Ramón Sierra Kabuki nunca ha confesado ser autor ni Doug homicidio ni de un asesinato que se limitó a colaborar con la investigación en ningún momento

Voz 8 24:55 era conocido autor

Voz 24 24:56 de ningún delito doloso ni de asesinato homicidio jamás

Voz 8 24:59 ya como producía lugar aquí no sólo foros

Voz 24 25:03 pero claro si les digo que ha colaborado facilitando de alguna manera el hallazgo del cadáver presiones textuales del mitigar la miedo lo posible sufrimiento de la fama

Voz 0846 25:14 el mientras trasciende parte de la concesión de a la Guardia Civil el chicle dice que dio la joven sólo en la metió en su coche con intención de violarla le ató las manos no paraba de dar patadas y en un momento dado la estranguló luego la tiró al pozo esta mañana la Guardia Civil de la cuenta de los pormenores de la detención de Avui la jueza lo acusa de haber acabado con la vida de la joven madrileña hay además de haber tratado de raptar a otra chica el pasado día veinticinco en la localidad vecina de Boiro

Voz 0027 25:39 mientras tanto continúan los trabajos forenses en Verín aunque los investigadores temen que el mal estado del cuerpo después de casi quinientos días sumergido en el agua dificulte el la identificación precisa de lesiones ha de signos de una agresión sexual

Voz 0846 25:52 falta conocer los resultados de esta autopsia que se le practica el cuerpo de Diana en el centro de antropología forense de Verín estudios fundamentales para determinar la causa de la muerte de que de momento ha trascendido que no se han hallado signos de violencia pero sí indicios claros de criminalidad de los que nos han ofrecido más detalles el cuerpo sin vida de Diana que ha estado todo este tiempo casi quinientos días sumergido en un pozo de una nave industrial de Riancho unes hecho que según los vecinos pone los pelos de punta precisamente en Riancho de donde es natural a sus convecinos expresaban su repulsa por el crimen Adolfo Muiños es el alcalde o gas

Voz 2 26:29 queremos hemos subsidiado según

Voz 25 26:31 ya tienes que trabajar más que estudiado no vivir queremos las vivas yo perro que te voy a lanzar como todos esos finales son las cosas Nights más amigas

Voz 0846 26:42 en Rianxo también en A Pobra do Caramiñal donde veraneaba Diana que se han decretado tres días de luto protestas similares Se convocan esta mañana en distintas ciudades gallegas

Voz 0027 26:56 en estos días Manuel Jabois

Voz 1389 26:58 qué tal buenos días Aimar tristeza

Voz 0027 27:01 sorpresa pues sí

Voz 1389 27:03 la verdad es que sin tristeza porque siempre se guarda un poquito de esperanza aunque con el tiempo se vaya perdiendo durante un año y medio los vecinos de esta comarca de O Barbanza pues habían tenido a su familia muy muy muy presente sorpresa Un por lo mismo de siempre no no se piensa que Un vecino tuyo sea capaz ya no sólo de hacer esa monstruosidad sino después de no tener la más mínima perturbación verdad todos todos estos meses en público semanas después del del crimen en una red social en Facebook dado el el diario El Confidencial un mensaje de amor a su hija por ejemplo contando que a quién la lástima sí pues lo pagarían el yo sé que siempre ocurre así que los asesinos actúan así pero yo también creo que mientras no nos acostumbramos a que lo hagan mejor para para para ampara no desea humanizar nos tampoco nosotros

Voz 0027 27:49 en este caso Jabois ha habido un grandísimo despliegue de de los medios de comunicación

Voz 1389 27:54 sí ha habido un grandísimo despliegue yo creo que está bien que sea así porque es una noticia terrible que al mismo tiempo pueda ayudar a concienciar y puede ayudar a sensibilizar a mucha gente respecto respecto a la violencia machista pero fíjate también qué ha ocurrido con los medios a lo largo de todo este tiempo con algunos medios más que otros Diana Acker desaparece sin dejar rastro a finales de agosto del año dos mil dieciséis Desde entonces hasta hasta hoy han pasado ya quinientos Dickens

Voz 0027 28:20 vientos de se

Voz 1389 28:22 en ese año y medio ha habido una noticia una gran noticia relacionada con la desaparición que fue la de teléfono móvil que se encontró mariscadores de Rianxo que estaba trabajando en las recordarás esa es la noticia que se ha producido en relación a la desaparición de Diana que luego ha habido algunas informaciones sí de interés que podían aportará algo que pueden aportar lo eran informaciones que se tenían que darse tenía que publicar noticia noticia al menos grande ha habido una en estos quinientos días contamos la cantidad de páginas que hemos escrito los periodistas la cantidad de minutos que se han dado en televisión adiós sobre este caso se que no es el más exclusivo del caso en fin

Voz 0027 29:01 la necesidad de de información en un caso que todavía no tiene información

Voz 1389 29:06 sí lo que ocurre pues que mira se pone todo perdido de condicionales se pone todo perdido de adjetivos de Se rescatan personajes estrafalarios hace un aparecido adivinos en televisión han aparecido amigos supuestos mejores amigos han aparecido futuribles han manejado hipótesis de todo tipo se han hecho conjeturas se han rescatado mensajes en redes sociales de de Diana que sean el rescatado sus fotos de de Instagram sean destripador todos han destripador las relaciones entre los miembros de una familia tan normal como cualquier otra familia es decir normal también en sus problemas normal en su separación normal en los habituales que tienen las adolescentes que tiene la Custo de esas adolescentes los problemas con sus padres es decir todo eso fue extorsionado a causa de la desaparición de Diana y por tanto cuando se dan estas informaciones cuando opina sobre sobre esas cuestiones que deberían circunscribirse la intimidad de una familia se dirigen se enfocan au si cuentan sutilmente con segundas intenciones porque se está hablando de ello a causa de una desaparición y al final como en tantas otras desapariciones de chicas jóvenes la verdad era mucho más sencilla y terrible un hombre quería mantener relaciones sexuales su secuestro una chica para ello a la que luego mató pero hemos conocido al detalle todas las verdades todas las mentiras de una familia porque a una de sus hijas la mataron fíjate qué paradoja pasa siempre cuando no hay culpable mientras la investigación sigue su curso y no dar noticias toda la luz absolutamente toda la luz se dirige a las víctimas hasta de desnudar las perdón por completo ante la ante la opinión

Voz 0027 30:44 Manuel Jabois gracias un abrazo un abrazo Aimar

Voz 0605 33:16 el mercado inmobiliario heterogéneos selectivo com varias velocidades que en general se recupera tira de él la demanda de reposición lo dueño de una vivienda que buscan una nueva del inversor dos mil dieciocho seguirá la estela de dos mil diecisiete según los expertos en pujarán con fuerza Madrid la grandes capitales is espera que en Cataluña desaparezca la sensación de pérdida de actividad el crecimiento de los precios de media se mantendrá por debajo del cinco por ciento calculan en la tasadora Tinsa subdirector comercial Pedro Soria señala al reto que continua el acceso de los jóvenes a una vivienda

Voz 29 33:51 este es el reto a solucionar lo primero aspecto todo aquellos que realmente quieren acceder a la compra una vivienda no tienen el ahorro previo esto es un problema a solucionar realmente el el dar la posibilidad de solventar acceso a gente que realmente hoy en día es solvente en cuanto a a que pueda tener trabajo pero no tienes ahorro previo hiló está en resolver realmente la parte cultural de muchos de los jóvenes que no tienen una vivienda en propiedad por lo tanto van a demandar alquiler

Voz 0605 34:23 los precios del alquiler subirán sobre todo en la periferia de las ciudades y a un ritmo menor en el centro Beatriz Toribio responsable de estudios de Fotocasa

Voz 30 34:31 ya empezamos a registrar caídas interanuales que es lo que nos indican es que esas fuerzas hubiera podrían empezar a tocar techo eso no significa que los precios no vayan a seguir creciendo sí que lo va a nacer pero esperamos que a un ritmo a al menos un poquito inferior

Voz 0605 34:45 dos mil diecisiete ha dejado un incremento medio del precio del alquiler del diez por ciento

Voz 0027 34:50 Juan Fernández Aceytuno consejero delegado de Sociedad de Tasación buenos días son unos días gracias igualmente gracias por estar esta mañana del dos de enero en las áreas de la cadena sentados ustedes hacen públicos hoy los datos que han recopilado en cuatrocientos municipios de España en su informe de tendencias el sector inmobiliario concluyen que el precio medio de la vivienda nueva en España creció el año pasado un cinco por ciento pero el la mayor alza se ha registrado en los últimos meses de dos mil diecisiete porque en el primer semestre de los pisos se encarecieron un uno con siete por ciento y el resto hasta llegar hasta el cinco tres con el tres contra ciento que es el doble se encareció en el segundo semestre de dos mil diecisiete están empezando a dispararse los precios el hecho de que los precios hayan crecido mucho más en la segunda mitad de del último año quiere decir que en dos mil dieciocho la subida va a ser grande pues esos

Voz 31 35:40 señal de alerta hay un punto de de que hay que estudiar y que hay que analizar a fondo porque es una situación estamos viendo mercado muy diferente al que vivimos en la burbuja anterior e donde la facilidad de acceso al préstamo facilitaba el acceso a la vivienda practicamente todos los segmentos de la población en este caso lo que estamos viendo es más una burbuja dar rentabilidad que los alquileres particularmente en las grandes ciudades son las que están llamando a inversores sua particulares ahorradores particulares que quieren poner sus ahorros en vivienda por las rentabilidades que acá los de escuchar no es el momento dulce para los especuladores no tanto especuladores sino inversores normales no no todo son especuladores yo lo veo más entrar para dar el pase y saliera a corto plazo no yo aquí veo que la bolsa en el es verdad que a lo largo del año ha subido un siete pero el la última mitad el año también ha bajado seis en los tipos de interés y de remuneración de cuentas bancarias está bajo mínimos un ahorrador medio una familia que tenga unos ahorros si tiene tiempo para dedicar a la gestión de un alquiler activos en turismo vacacional está bien situado y se quiere dedicar a eso las rentabilidades son importante eso yo creo que compiten por supuesto luego están Socinsa fondos

Voz 0027 36:58 sí es que también a calentar al mercado

Voz 31 37:01 no pero lo que vemos es en este momento una fuerte demanda para eh vivienda de inversión también hay reposición pero lo que no hay o todavía no se de es la vivienda nueva para jóvenes

Voz 0027 37:14 la posición para entender Rosa posiciones la persona que tiene una casa en la vende para comprar atraque Le gusta es que sean

Voz 0605 37:19 pone porque mejora pude comprobar metros así que lo crearon

Voz 0027 37:23 es gente que ya tiene una casa y que la vende para comprarse otra pero lo que no hay tanto es gente que se incorpora al mercado de la vivienda a los jóvenes no acceden a sabiendas nuestro eh

Voz 31 37:33 y eso yo creo que hay diferentes razones hay unas que son sociológicas de una generación que tiene muchas más opciones probablemente que teníamos las generaciones anteriores su esperanza de vida es mucho Bayo y ellos en este momento muchos de ellos piensan que con los sueldos que están recibiendo la movilidad que es el de requiere no pueden anclarse en una vivienda lo están haciendo con las bicicletas con los coches con los viajes colectivos no lo van a hacer con una inversión que es probablemente la más importante de la vida no yo creo que eso en parte se retrasa luego los las los sueldos que ese están recibiendo por la parte el perfil de gente joven son muy bajos y realmente lo hablamos de herramienta de del joven es igual de Barajas los bancos han vuelto a criterios de endeudamiento razonables racionales donde en dos ah y financia cualquiera y todo eso complica el acceso a la vivienda ya hace un puzzle que bueno tendremos que yo creo que más que que que es demanda que no aparece es demanda que se está retrasando no es es personas que están retrasando su momento de acceso

Voz 0027 38:36 viendo en qué zonas se está encareciendo más en la vivienda nueva en España ahora mismo

Voz 31 38:42 pues fundamentalmente donde el alquiler está tirando de la demanda de compra para alquiler y esto es que son dos mercados que parecen Race distintos al mercado de alquiler y el mercado de compraventa pero está muy relacionados porque compiten entre ellos un inversor está expulsando de alguna forma al momento de poner una vivienda anales Miller en el centro de una ciudad está expulsando de San centro de las ciudades a colectivos de jóvenes que antes a lo mejor entre tres o cuatro estudiantes podían alquilar un piso no pueden los precios que con los que deben competir de las plataformas vacacionales no les permite alquilar si tienen Gifford

Voz 0027 39:19 de las ciudades y hay alguna zona en la que los precios estén ya a niveles previos a la explosión de la burbuja

Voz 31 39:26 eh hay algunas zonas en el centro de Madrid de Barcelona que están pero a nivel medio todavía Madrid Barcelona están un veinte por ciento entre un quince y un veinte por ciento por debajo de los precios el dos mil seis dos mil siete el la dinámica que yo creo que es lo más importante también es diferente no por lo que comentaba antes de la del tipo de demanda que se está generando

Voz 0027 39:46 hay pequeñas burbujas ahora sólo burbujas localizadas en determinados los centros de las de las grandes ciudades hay pequeñas burbujas

Voz 31 39:54 no son tanta o burbujas en el sentido de que pueden explotar y generar un problema y fundamentalmente porque no están financiadas desde un punto de vista bancario y al riesgo sería particular pero sí hay zonas donde pensamos que los alquileres están alcanzando unas unas cifras difícilmente sostenibles que el turismo es muy sensible a determinados aspectos macroeconómicos a riesgos pues de tipo de terrorismo tipo de movimiento oso alternativas que pueda haber España se beneficiaron sin duda el el trasiego de turistas desde Grecia o desde el norte de África pero en cualquier momento puede pasar lo contrario esperemos que no pero es realmente empieza a haber un riesgo importante de personas que creen que van a alquilar su vivienda a unos niveles altos pues esto no ha garantizado su seguro a todo ríe

Voz 0027 40:48 con esos está dando por ejemplo en en Barcelona que es la ciudad con el precio medio de de compra más caro

Voz 31 40:53 más la verdad en esto que está retrasando la cualquier que podamos ver a nivel de incertidumbre política se está retrasando en el en el en los en los datos que observamos de precios en la vivienda

Voz 0027 41:06 advierten un shock de incertidumbre política están viendo que el índice de confianza Inmobiliaria retrocede en Cataluña a corto plazo yo distinguir

Voz 31 41:15 día el análisis de Cataluña en dos aspectos con emplazó y largo plazo las estadísticas de vivienda normalmente tienen un impacto en los los indicadores con un retraso de entre doce y dieciocho meses la crisis del dos mil siete fue el siete de agosto del año dos mil siete hasta el dos mil ocho o principios del dos mil nueve no se todo en Madrid Barcelona caídas el precio de vivienda en todo caso de jo de subir y luego comenzó a bajar pero prácticamente se mantuvieron los mismos precios por qué es esto porque los promotores las personas que vende una vivienda en el momento que cae la actividad lo primero que hacen es mantener precios no se bajan los precios esto no es una acción cotizada que inmediatamente sensible al SOC baja precios y ajustada a la demanda estos eh los promotores esperan esperan haber el si es un shock temporal un SOC a largo plazo y en un plazo de doce dieciocho meses podremos ver en en estadísticas del precio de la vivienda estimó

Voz 0027 42:10 exacto pero más allá del precio de la vivienda ustedes son un termómetro muy fiable me refiero a se hace más o menos tasaciones y eso se puede palpar al momento eso se está notando en casa

Voz 31 42:22 se está notando en varios aspectos uno La confianza nosotros hacemos una encuesta trimestralmente a novecientos profesionales del sector inmobiliario y la única comunidad autónoma donde baja la confianza en España un dos por ciento son Catalunya no baja en el resto el resto de las comunidades autónomas crece el otro indicadores el alquiler el el alquiler está dando una rentabilidad en Cataluña del siete coma seis por ciento rentabilidad bruta que es una rentabilidad muy buena pero es la única que no crece en España en este último trimestre esto son indicadores de corto plazo que como digo detectan mucho antes las incertidumbres que los de largo plazo que a nivel de precios de lo que el trato de de adelantar es que los precios se van a retrasar o la llegada de noticias en cuanto a los precios no van a aparecer en el periódico

Voz 0027 43:08 o sea que será una cuestión de un año un añito centro ha dicho porque habla de rentabilidad del alquiler ahora mismo dónde en qué punto de España dan mayor rentabilidad un piso de unos hombre lo ponen en alquiler

Voz 31 43:19 yo mentalmente en Madrid que son las grandes las grandes Baleares Valencia e las capitales donde eh acogen turismo vacacional lo tienen mayor número de visitantes normalmente están ligadas a la rentabilidad de alquiler que es la que está la que está demandando ahora mismo estoy este tipo de pruebas si nos fijamos en

Voz 0027 43:37 cuántos años de salario íntegro tienen que dedicar a un trabajador una persona que vive en España para comprarse un piso medio cuál es el dato son siete coma seis

Voz 31 43:49 años pero este dato realmente hay que tomarlo ponerlo entre comillas porque los ingresos no son medios de todos los españoles

Voz 0027 43:58 sino que por comunidad autónoma la corte

Voz 31 44:01 de población los jóvenes tienen un salario mucho más inferior al tipo medio con lo cual a un joven a lo mejor pues con el Salario Mínimo Interprofesional pues de puede costar de siete catorce o quince años compró una casa es encima sin ahorro previo es misión imposible realmente no sólo van a plantear

Voz 0027 44:21 iremos diferencias también por territorios por ejemplo en Baleares en la media de años que un trabajador tiene que dedicar para comprar una casa es infinitamente mayor que en La Rioja que efectivamente

Voz 31 44:31 bueno Balears está muy sesgado el mercado por el mercado del turismo de compra de de mercado internacional de personas que compran la tipología de la vivienda que se produce allí no entonces es siempre un mercado de los las tasas de esfuerzo se calculan a nivel comunidad autónoma certero realmente sí cuentas la parte de turismo vacacional de inversores de extranjeros la cifras muy parecida a la que puede ser en Cataluña Valencia Madrid

Voz 0027 44:55 con la distancia temporal que nos da ya una década desde dos mil siete que elecciones aprendimos de de la BOJA

Voz 31 45:03 pues yo creo sinceramente que tenemos un sector profesional que ha aprendido muchas de las elecciones la financiación la primera a la financiación de una financiación sensata a la que vemos en estos momentos no hay locuras nos está financiando cualquier cosa nos están financiar ando vehículos viajes bodas con la hipoteca no se están financiando pymes con la hipoteca que hay en el año dos mil seis había novecientas mil compraventas y un millón trescientas cincuenta mil hipotecas como eso que significa pues que la viviendas está utilizando como vehículo como el que sepa la sociedad para financiar otro tipo de actividades

Voz 0027 45:39 ahora mismo ahora el porcentaje de transacciones hace con hipoteca

Voz 31 45:42 el treinta por ciento en treinta ahora hay cuatrocientos ochenta mil transacciones y doscientas ochenta mil hipotecas aproximadamente entonces realmente la situación es muy diferente en ese aspecto yo creo que a largo plazo es mucho mejor para el país en yo creo que la sociedad lo que demanda es un sector inmobiliario sensato prudente con unas perspectivas que muy bien puede subir el precio de vivienda dos un tres por ciento cada año pero que no haya la volatilidad que hemos visto en años anteriores ni la incertidumbre de si estará en comprando un soufflé au si realmente estoy haciendo una inversión a largo plazo no vemos es un sector más profesionalizado también por la entrada eso cines las empresas coticen que entran cotizadas en Bolsa entran realmente con oficio entran con ganas de construir con ganas de poder producto e fijándose en la demanda no despachando viviendas que es otra cosa que veíamos en el año dos mil seis dos mil siete que es que no no el estudio de del el gusto del cliente no se tenía en cuenta ahora la personalización la tecnificación de las viviendas la calidad de ahorro energético que tienen está años luz de la que decíamos hace quince hablando es el gusto del cliente ustedes los tasadores son unos

Voz 0027 46:53 digamos unos testigos privilegiados de cómo va variando no sé si tan del gusto sino la necesidad de lo que compramos en qué se diferencia le digo ya incluso hasta estructura interna en una casa que compramos y a día de hoy de la que compraban los españoles hace veinte años

Voz 31 47:09 no yo creo que ahora hay un el que compra una casa ahora tiene un proyecto de vida tiene un proyecto eh realmente no lo es muy raro que ahora veamos gente comprando vivienda por especulación hice fijan mucho más en la localización la primera razón para cambio de una vivienda o comprar una vivienda es la localización la segunda superficie los metros cuadrados de los que van a disponer la tercera son calidades medioambiental eso leo en la posibilidad de que mientras te da el sol en la fachada una orientación sur oeste evita muchísimas horas de calefacción y ahorro energético asociado que la gente no lo valora símbolos todas las zonas espacios comunes la personalización el sentirte que estás viviendo en una normalización diferente e Hinault habló de precio sino hablo de diseño de calidad y hay grandes diseños arquitectónicos en viviendas de protección oficial que han tenido gran éxito

Voz 0027 48:02 dentro de la casa dentro no buscamos por ejemplo no los salones más grandes que hace veinte años o cocinas más pequeñas