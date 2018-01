Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias la Cadena SER ha tenido acceso a la parte del sumario del caso Lezo que incluye la confesión de la mano derecha de Ignacio González la concesión del mundo Rodríguez que ha reconocido ante el juez que parte del dinero que cobraba él de Comisiones realmente era dinero para Ignacio González que él lo guardaba hasta que aún sabes lo reclamara Isabel Villar Rodríguez

Voz 1 00:32 confesado que cobró una mordida de dos millones setecientos mil euros y ante el juez ha dicho literalmente que subcomisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado destinado a Ignacio González cuando lo pidiera esta es la recreación del interrogatorio en el que el mundo Rodríguez responde a la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1084 00:48 Luis Vicente Moro me dijo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera dijo la cantidad que cobraría

Voz 0568 01:00 según González la cantidad era la misma

Voz 1084 01:02 obra Bayo cuánto cobró el señor González no cobró nada yo cobre dos coma tres millones según Vicente Moro María ha dicho la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González guardando la Comisión al señor Ignacio González hasta que se la vida significa eso así quedó al final de lo que yo sé yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga sí o no lo que sé es lo que le he dicho no sé más usted se considera T

Voz 0568 01:28 esta Ferro de Ignacio González en no

Voz 1084 01:30 no me obliga a que me autocalifica a través de estas

Voz 1 01:33 confesiones el juez del caso Lezo ha podido reconstruir cómo la tramas embolsó comisiones millonarias con la compra supuestamente fraudulenta de emisarios una pequeña empresa brasileña que adquirieron con el dinero público del Canal de Isabel Segunda la familia de Ángel Nieto va a recurrir el archivo de la causa sobre la muerte del piloto que falleció en un accidente de tráfico el pasado mes de agosto la jueza cerró el caso al considerar que su muerte se debió a que no llevaba el casco abrochado pero los familiares insisten en que toda la culpa del accidente fue de la conductora que chocó contra el quad de Nieto Pedro Jiménez

Voz 1084 02:06 la familia de Ángel Nieto ha recurrido el archivo de la investigación que se abrió por el accidente de tráfico que causó la muerte del doce más una veces campeón del mundo de motociclismo la juez consideró que Nieto falleció porque no llevaba correctamente abrochado el casco sin embargo la familia del piloto considera que dicha conclusión no se ha obtenido de ninguna prueba objetiva Ike en cualquier caso que llevara el casco de esa ha bronceado en nada influye acerca de la producción del accidente que ocurrió por culpa exclusiva de la ciudadana alemana que colisionó contra el quad que conducía Ángel Nieto la defensa de la familia del piloto subraya la absoluta falta de atención en la conducción y la ausencia de huellas o vestigios que acrediten que la conductora intentará realizar una maniobra evasiva o de frenado para evitar la colisión el recurso destaca las importantísimas contradicciones y deficiencias en el At

Voz 2 02:52 la Guardia Civil y pide que se reabra la causa

Voz 1084 02:55 para que declaren los agentes que lo elaboraron los policías locales que acudieron al lugar del accidente y el testigo

Voz 1321 03:01 dos ocular de los hechos y el Gobierno pagará

Voz 1 03:03 este año casi siete millones de euros a Gas Natural para que siga emocionando gas en el paraje de Doñana así consta en una Orden del Ministerio de Industria que las organizaciones ecologistas definen como inmoral dice Greenpeace que almacenar gas en Doñana es un proyecto muy peligroso y además contrario a los compromisos adquiridos por el Gobierno en la lucha contra el cambio climático Radio Huelva Santiago González

Voz 3 03:23 con la retribución publicada en el Boletín Oficial del Estado el Gobierno está recompensado el proyecto marismas de Gas Natural almacenamientos Andalucía en Doñana con doce coma seis millones de euros en dos años dos mil diecisiete y ahora dos mil dieciocho Juanjo Carmona Julio Barea de WWF

Voz 4 03:38 a Greenpeace que es inmoral que se pague a Gas Natural por almacenar gas en el subsuelo de Doñana

Voz 5 03:44 el Estado este mismo año dos mil dieciocho vuelve a dar millones de euros de dinero público a una empresa privada que está poniendo en peligro la ciudadanía ya una de las joyas mundiales de la biodiversidad

Voz 3 03:56 el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía José Fiscal ha firmado recientemente un requerimiento al Gobierno para que pare las obras de Gas Natural llega una nueva evaluación ambiental conjuntas

Voz 0027 04:05 y una noticia que acabamos de conocer el les hemos contado

Voz 6 04:08 a lo largo de la mañana como una mujer de Granada

Voz 0027 04:11 ha denunciado a su ex pareja por haberse llevado a sus hijos dos niñas de diez y once años para verlos secuestrado en la Guardia Civil la policía estaban intentando localizar a este hombre bueno él el padre de los hijos ha llamado a la policía ya ha dicho si los tengo yo Acto seguido ha colgado y ahora vuelven a no localizarlo Enrique Árbol buenos días

Voz 1178 04:30 hola buenos días fuentes de la investigación han dicho hoy a la agencia Efe que ese recibió anoche una llamada en el cuerpo policial al que perteneció el padre de los niños durante varios años una llamada que sólo duró unos segundos en la que la gente que cogió el teléfono reconoció la voz del que había sido su compañero del

Voz 0027 04:49 cuerpo la llamada no obstante se realizó desde un teléfono

Voz 1178 04:52 con un número de teléfono que no es el del ex agente aunque los intentos de volver como dices a comunicar con él después de esa llamada no han dado resultado así que sigue ilocalizable no obstante los agentes confían en que una vez que se cuenta ya con esta pista se pueda localizar al padre de los niños y a los menores de nueve y diez años que tendrían que haber sido entregados en un punto de encuentro de Granada el pasado treinta de diciembre lo que fue denunciado por la madre ante la policía

Voz 0027 05:16 el Enrique este hombre está condenado en firme por maltrato sí sí sí sí sí

Voz 1178 05:22 Fuentes de la investigación condenada hasta dos mil veintidós

Voz 0027 05:25 hasta dos mil veintidós y había sido policía le despidieron del cuerpo está a punto de entrar en la cárcel porque tenía una pues la comisión de varios delitos entre ellos quebrantamiento de condena de también

Voz 1178 05:35 en resistencia ante la autoridad

Voz 0027 05:37 por lo tanto ahora mismo esta canción en paradero desconocido el propio ministro del Interior ha publicado en su cuenta de Twitter las fotos de los críos de nueve y diez años a los que busca ahora mismo la Policía y la Guardia Civil Enrique gracias hay una enorme movilización gracias adiós y una cosa más en Irán se eleva sacaba de elevar hace unos minutos a veinte el número de muertos por las protestas contra el Gobierno tras un nuevo choque enfrente mientras entre la policía y los manifestantes Pascual Donate buenos días buenos días nueve personas murieron anoche en distintos puntos del país ese los manifestantes cuando intentaban robar armas en una comisaría de la Policía según la televisión estatal entre las víctimas de los disturbios anoche que se han ascendido a más de cincuenta ciudades del país hay también un niño de once años un chico de veinte y un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán los tres murieron por disparos los servicios de inteligencia de Irán han detenido en las últimas horas a varios líderes de las manifestaciones aunque el Gobierno no da cifras se calcula que trescientas personas han sido detenidas desde que hace seis días empezaron las protestas contra las políticas económicas del presidente Rohaní como abre la bolsa Jordi Fábrega buenos días buenos días

Voz 0980 06:45 el primer día de actividad en los mercados de este año y de momento el IBEX35 el selectivo español empieza esta jornada con ganancias sube un cero con dos por ciento se acerca así a los diez mil cien puntos en un día que empieza con altibajos en el resto de bolsas europeas algunas están subiendo como por ejemplo las de Bélgica o las de Alemania hay caídas en cambio en Londres Holanda o incluso en Francia no hay demasiadas referencias internacionales porque la mayoría de bolsas asiáticas no abren hoy es festivo sí lo han hecho las de China o las de Corea donde ha habido alzas bastante importantes

hoy por hoy Rosa Márquez buenos días

Voz 4 10:44 por eso una de Atenas ser corren nuevos tiempos vamos a escucharnos en el capítulo de ayer buenas noches muchas gracias tiempo Woods feliz año a todos con sus ha sido un año extraordinariamente difícil que un año muy intenso con momentos de enorme tensión para todos un año muy intenso a pesar de todo un año ganado para la recuperación de España habilidad estabilidad política crecimiento económico y del empleo desde el punto de vista económico

Voz 16 11:27 el Gobierno se muestra incapaz de conseguir que el crecimiento económico llegue al conjunto de la sociedad pesarán a la trama el año donde hemos visto acometidas los vínculos entre el PP y el poder económico para saquear el país

Voz 4 11:39 esa recuperación económica se está trasladando ya a la gente

Voz 16 11:43 está detrás del incremento de las desigualdades la precariedad y la pobreza que hay en nuestro país

Voz 4 11:49 va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza gobiernos que paraliza el año del veto el año en el que Mariano

Voz 16 11:57 Jabois a convirtió en Mestalla apretó

Voz 4 12:02 es necesario plantear importantes reformas de carácter estructuro

Voz 17 12:05 España necesita reformas reforma para mejorar nuca para derribar todo lo que hemos conseguido los españoles

Voz 4 12:15 precipitarse en la vida nunca conduce a nada positivo pues de reforma blanco yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es un esfuerzo para incidir en aquellas cosas que hemos un nivel mucho más lo que unos uno coma coros Opar

Voz 17 12:30 Dolors juntos una II República Llibertat la poesía y las artes la ciencia que enriquecen una sociedad Hung destruir un país humilló

Voz 16 12:40 el año en el que los nacionalistas catalanes pensaban que podían independizarse de Rajoy

Voz 4 12:44 qué ha hecho mucho daño a Cataluña que a servir tanda Cataluña tiene que ser gobernada de este caso es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero un president tiene que estar en su tierra desde ustedes que yo estuviera ubicado en Lisboa discurso está percibiendo va no otra manera Palau de la Generalitat los efectos del artículo ciento cincuenta y cinco están ahí otra lección de la historia España tiene instrumentos para defenderse

Voz 18 13:18 por primera vez en treinta y siete años cimiento el bipartidismo el hundimiento es tal en este sentido ojalá el bipartidismo no hubiera hundidos que el estoy contestando ante el hundimiento el PP el PSOE no creo que ya les he contestado ante el hundimiento del bipartidismo

Voz 4 13:32 somos la oposición Podemos se ha quedado solo la oposición hizo modelo alternativo este termino deseándole a todos ustedes lo mejor para el próximo año dos mil dieciséis pero de corazón que tengan todo abucheado pues una buena entrada de a que sinceramente falta nos hace a todos gracias muy parado

Voz 0027 13:57 artesanía radiofónica que firmar entre nueve y catorce de la mañana ocho y catorce en Canarias Lucía Méndez buenos días buenos días feliz feliz año Enric Giuliana cómo estás buenos días

Voz 0568 14:08 sí así feliz año Josep y feliz año

Voz 0027 14:11 también muy buenos días gracias igualmente bueno tengo muchas preguntas para vosotros esta mañana muchas cuestiones sobre la que quiero conocer vuestra análisis en torno al dos mil dieciocho político que afrontamos pero antes me gustaría escuchar también al al oír esta mañana aquí en la SER el literal de la confesión quizá más explícita de los últimos años por parte de un testaferro un testaferro es reconocido de la corrupción supuesta corrupción hablo de Edmundo Rodríguez era el hombre Ignacio González para los negocios del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica hemos contado a las ocho esta frase con la que Rodríguez le reconoce al juez que cobró una mordida de dos millones setecientos mil euros por la operación en una compañía brasileña que sobrevuela sobre valoraron para comprarla con dinero público y repartirse comisiones Roddick en Rodríguez dice mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio González cuando él lo pidiera reconoce que iba a cobrar un dinero que no era para él que era para el ex presidente de la Comunidad de Madrid dice que cuando González decidiera pues el celo tenía que dar mientras en ese momento el fiscal Anticorrupción le dice pregunta Jaime Nuno Rodríguez usted se considera testaferro de Ignacio González y él responde no me obligue a que me auto califique es como digo no la quizá la concesión residente más explícita por parte del supuesto testaferro de un político yo lo guardaba el dinero hasta que él lo pidiera

Voz 1321 15:36 sí bueno pues creo que tendrá que ser la justicia quien lo califique a partir de esa confesión y bueno yo creo que la la lo todo lo que se tanto esto que habéis emitido hoy como todo lo que sea conocido en relación con esta operación indica que el ex presidente de la Comunidad de Madrid que fácil no lo de desde el punto de vista penal y judicial Ike y que bueno que le espera un largo calvario que supongo que durará varios años porque el asunto es complejo no es de hay una cantidad de de de empresas hay de de ir de maraña de empresas que va a resultar complicado pero bueno yo creo que la la colaboración con los jueces de las personas que están implicadas en esto Se Se en fin se demuestra como fundamental no a la la de efectivamente desentrañar toda esa madeja de corrupción de la Comunidad de Madrid que que bueno que yo creo que ya a estas alturas independientemente de cuál sea la calificación penal ya podemos decir que era un poco a poco cartel un funcionamiento de cartel relación con el canal está Hay el asunto pendiente de señor Gallardón no que que hay informaciones contradictorias no por parte de la imputación de sus colaboradores cuando cuando era presidente de la Comunidad de Madrid pues en fin ya se ha cobrado una víctima en la Comunidad de Madrid seguramente se cobrará otra no tardando que es el presidente de Adif no Juan Bravo bueno hay hay que esperar porque mientras que unos sostienen que el señor Ruiz Gallardón pues no no va a tener más camino que ser imputado sin embargo su su defensa Hay su entorno dicen que no que es imposible que se va a librar veremos a ver en todo caso ya se puede calificar políticamente una era no en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 17:43 el PP de Madrid ha conseguido desvincular su marca de esta etapa Guerra González hombre o eso es lo que está intentando Cristina Cifuentes no yo en fin yo creo que el esfuerzo de Cristina Cifuentes es importante

Voz 1321 17:57 que hay que hay que pensarlo la las personas que hemos que hemos conocido que hemos seguido de cerca que hemos podido en fin ver el poder omnímodo que tenía el Partido Popular en la Comunidad de Madrid sabemos que desmontar todo ese aparato y todas esos en fin todas esas prácticas pues es muy es muy difícil no porque son muchos años y porque es mucha gente y que son muchas cosas y de la Comunidad de Madrid lo está intentando y de hecho es la la única persona que de motu proprio digamos sin que nadie le pregunte cuándo tiene que hacer un balance como ha hecho balance de fin de año de su discurso su mensaje de fin de año ha hablado de la corrupción no es decir que has dicho este partido popular sólo hablan de la corrupción cuando se les pregunta no pero bueno yo creo que Cristina Cifuentes lo está intentando es verdad que no es fácil es verdad que en fin hace poco tuvo que dimitir y otro alto cargo de la comunidad y que seguramente no será el último veremos a ver veremos a ver si si lo consigue no no no no no está siendo fácil ella misma la en estos micro

Voz 0027 19:10 sí aunque sea brevemente cuna Juliana y que os sugiere es el literal de esa confesión que por cierto los oyentes pueden consultar íntegra en Cadena Ser punto com Enric bueno a mí lo que me sugiere es lo siguiente regresan los temas

Voz 0568 19:26 no hay grandes temas de de nuestra época en España durante tres cuatro meses

Voz 19 19:34 en el foco ha estado situado de forma Ops

Voz 0568 19:37 si va Icon con motivos objetivos para ello en una cuestión de Cataluña que no se desvanece que no desaparece que de la que seguiremos hablando de soledad que gente pues se seguirá informando en los próximos meses pero regresan los temas básicos que han eh se dio a las luces alarmar a la sociedad española sobre el buen funcionamiento de las instituciones y buen funcionamiento de los distintos niveles de gobierno en a este respecto me parece que hay una cuestión a la Comunidad de Madrid que está pendiente de dilucidar no sólo en términos sólo judiciales que que se está en ellos sino también en términos políticos no es exagerado afirmar que las próximas elecciones autonómicas que serán la primera desde el diez de dos mil diecinueve en Madrid serán de altísima intensidad política Cunit

Voz 2 20:31 sigue siendo desde mi punto de vista perdón Si la corrupción del Partido Popular que efectivamente como dice Enrique es un un tema Guadiana como tantos otros en este país que está ya descontada electoralmente o no ahora habrá que ver siempre acabará que ver en las siguientes elecciones pero de momento las conclusiones que vamos sacando es que van apareciendo apareciendo ampliándose a focalizando se los temas de corrupción que afectan al Partido Popular pero Partido Popular sigue ahí en el Gobierno sigue superando todos los trámites incluso en los momentos en los que parece que el acoso y derribo es mucho más factible hay una cuestión también de ámbito de estudio sociológico que no sacaba que es otro Guadiana que aparece y desaparece ese esta sociedad lo suficientemente capaz de castigar la corrupción pues tenemos algunos ejemplos tardíos en los que la respuesta sería así

Voz 0027 21:28 hemos otros ejemplos mucho más cercanos en el tiempo

Voz 2 21:30 en los que la respuesta parece ser no hay cansancio y hastío de todo eso sí pero si cansancio y hastío lleva al elector a cambiar de voto sencillamente a pasarse a la abstención en todas y cada una de las de las citas electorales podemos sacar las conclusiones distintas a todo eso no pero la pregunta sigue presente

Voz 0027 21:49 por cierto sobre citas electorales siga por cerrar este capítulo Comunidad de Madrid Lucía aprovechando que tendrá que el PP tiene que tomar una decisión importante es el Ayuntamiento de la capital de España alguien presenta a las próximas elecciones municipales hay más nombres sobre la mesa que el de Pablo Casado

Voz 20 22:06 el él que parece una aquí

Voz 0027 22:08 ni la fija

Voz 1321 22:10 el único nombre que en que Cristina Cifuentes que es la presidenta del Partido Popular de Madrid y además elegida en en Primaria con con mucha diferencia en relación con la persona que le disputó el liderazgo solamente agitado y el nombre de Pablo Casado yo yo me inclinaría a pensar que efectivamente yo no veo otro candidato la verdad yo creo que el resto de las especulaciones no tienen ningún fundamento me refiero a las que sitúan en encima de la mesa en nombre de varios ministros yo creo que eso son fin son son comer y cotilleos de verdad que no tienen menos fundamento creo que además en el caso de Pablo Casado según en dos cosas uno Que la presidenta del PP de Madrid lo considera el candidato adecuado y otra que él mismo también quiere ser el candidato con lo cual decide es no no no le veo dificultades especiales a esa operación

Voz 0027 23:07 lo que queda de la etapa Aguirre no lo considere

Voz 1321 23:11 me extraña lo bueno es que yo fíjate creo que el sector que queda de la etapa Aguirre

Voz 0027 23:16 es residual era muy residual diría yo

Voz 1321 23:18 yo creo que ya es si me apuras ya es que en siquiera creo que que de no sea que no yo creo que no efectivamente hay en en el fondo de lo que tú dices hablando de ese sector hay un tema político de fondo que es que efectivamente Pablo Casado es una persona hay un dirigente del Partido Popular muy bien visto por lo que pueden ser los restos de del anarquismo que también creo yo que tampoco existen mucho pero bueno si existen ideas y creo que está más fuera que dentro del Partido Popular pero lo que queda del que que era todavía yo creo que es personas de muy bien a

Voz 0027 23:57 señor casado y eso efectivamente para él puede ser una ventaja pero no creo que eso sea lo fundamental a la hora de designar le Cándida mucho más inmediato que todo eso esta semana el jueves la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene que decidir si atiende el recurso de Yunquera si lo deja en libertad lo mantiene en edición puede parecer al escuchar a algunos independentistas que cuentan con que esta vez sí Junqueras quede en libertad cuando realmente tampoco hay demasiados indicios de que la Sala de Apelación le vaya a quitar la razón al juez instructor que es el juez Llarena Giuliana

Voz 0568 24:36 juzgar a adelantarse al criterio unos magistrados el jueves

Voz 21 24:42 yo no lo construiría grandes

Voz 0568 24:45 expectativas en esos momentos respecto a que eso se pueda perder la puesta en libertad se puede producir este este jueves eso efectivamente por lo que tú acabas de señalar es decir la posibilidad de que se enmiende la plana al juez instructor la veo la veo en estos momentos difícil más bien pero la posibilidad de que Junqueras pueda participar en la sesión constitutiva del Parlamento como han participado en ocasiones anteriores personas que estaban en la cárcel

Voz 0027 25:17 siendo preso con permiso de exactamente eso

Voz 0568 25:20 me parece que puede llegar a ser más más verosímil esta cuestión plantea vamos a ver no perdamos de vista que hay entre las personas que en estos momentos dirigentes soberanistas me refiero que están en la cárcel y varios de ellos tienen acta de diputado lo pueden reincorporarse de forma regular las actividades parlamentarias en las próximas semanas aquí se puede producirse va a producir una situación muy complicada que es la así que si ellos no renuncian al acta de diputado la mayoría independentista en el Parlament deja de existir en términos numéricos osea que aquí se avecina una situación verdaderamente en términos políticos complicada hay en términos personales no me parece que bastante bastante angustiosa lo mismo se refiere a personas que están en Bruselas y que efectivamente pues ni siquiera podrán recoger el acta de diputado a menos que regresen a España por lo tanto discusión interna en estos momentos en el bloque soberanista sobre cómo operar ante esta situación León es de una enorme complejidad y además Rajoy ha demandado los tiempos porque ha sitúa

Voz 0027 26:34 hoy a la sesión constitutiva

Voz 0568 26:36 el Parlament el diecisiete siete seis de enero por lo tanto vamos a estar ante unas semanas de enorme complicación a la hora de porque en el fondo no sólo está en cuestión quién será el presidente de la Generalitat sino si realmente la mayoría independentista podrá seguir manteniendo esa mayoría sacrificios tendrá que hacer de orden personal para poder mantenerlas si se mantienen las prisiones ese mantienen la situación de Bosé

Voz 0027 27:05 está dispuesto a hacer ese sacrificio en dos minutos lo analizamos

Voz 0027 30:09 con Lucía Méndez Enric Juliana Josep con e incluir debemos esperar que Puigdemont eh alguna decisión sobre si se queda en Bruselas y por lo tanto entendemos renuncia al acta para aquí que el bloque independentista mantenga una mayoría en el Parlament al contrario decide venir a España sabiendo que hay una orden de detención que se activaría en el momento en el que pisara territorio nacional

Voz 2 30:32 habrá que ver de momento lo que sí estamos viendo es que Puigdemont sigue ejerciendo de periodista que es lo que es con una gran facilidad para acceder titulares sucede no obstante que de vez en cuando parece más llevado por a aquella aquella famosa sentencia de no dejes que una mala noticia un buen titular hizo olvida del contexto de las noticias en las que ha participado de las que él es protagonista si quieres que regrese el president vota el presidente fue un eslogan electoral novecientos cuarenta mil seiscientas personas dijeron pues que regrese el presiden y por eso votar presiden el resultado de Cataluña que se instale ahora la duda acerca de si regresa o no de entrada supone instalar una duda acerca de lo que fue un lema electoral hasta qué punto esto puede influir también en el sentimiento que tuvieron legítimamente las personas que apuntaron a ese regreso ya por la por el restablecimiento de la Generalitat de pulmón pero claro eso también queda contradicho por el hecho de que el propio Puigdemont era el presidente legítimo en principio en coherencia no tenía que haber aceptado las elecciones pero no sólo las acepto sino que se presentó con lo cual se juega ahí permanentemente a un antes y un después que lo altera absolutamente todo admitamos que el independentismo tiene la gran habilidad ha tenido y sigue teniendo la gran avenida de crear un argumentario yo que se impone se impone a toda lógica impone a cualquier otro discurso su lógica es su lógica pero eso no quiere decir necesariamente que sea la realidad que todos estamos bien porque todos estamos viviendo y estamos hablando de Ramón va a ser investido no cuando todavía no se ha constituido el Parlament de Cataluña cuando lo sabemos eh cómo va a quedar la mesa que es importantísima cuando no sabemos si los ausentes van a poder estar presentes en esa Constitución ISI están presentes en esa Constitución especialmente los que están presos por un permiso especial lo tendrán también cuando haya que votar después al president porque pueden estar presentes un día otro hay antecedentes en que demuestran que los permisos

Voz 25 32:43 los para esas cosas aspectos

Voz 2 32:46 con limitados y entonces parece que alguien tiene que elegir será el juez será Instituciones Penitenciarias oiga si usted va la Constitución a reclamar ir a tomar posesión del acta usted luego ya no podrá ir a votar podrán delegar todo eso hay un debate abierto acerca de qué va aceptar no va a aceptar la mesa porque hay una parte sobre todo en Cataluña especialmente el sector Puigdemont que no es todo en Cataluña que eso también lo vamos a ver las próximas semanas íbamos a ver si esa cohesión existe no existe que está instando a que haya una revisión del reglamento interno del Parlament pero eso legalmente va a ser aceptado o no va a ser aceptado el precedente de lo que sucedió acerca de lo que dijo la Comisión Estatutaria de lo que dijeron los letrados que no les hicieron puñetero caso la tenemos aquí van a seguir instando a tirar hacia adelante lo que ellos desean creando la actualidad que luego se ha demostrado ser nociva para ellos mismos aunque no electoralmente Hinault olvidemos otra cuestión es cierto que el independentismo si fuera homogéneo está en situación teniendo mayoría absoluta de imponer su criterio pero también hay que seguir observando si esa homogeneidad se mantiene o no recordemos que Esquerra Republicana no ha querido manifestarse acerca de investir en opción

Voz 0568 34:04 que insisto es el segundo capítulo y no hemos empezó todo

Voz 2 34:06 había pero el primero hasta que

Voz 25 34:09 el próximo jueves serenidad

Voz 2 34:11 inicialmente qué pasa con tu quieras

Voz 1321 34:14 Enric

Voz 0568 34:16 yo creo en pocas palabras la situación está en manos del poder judicial es decir el nuevo Parlamento Cataluña en estos momentos está en manos del poder judicial a su configuración los ritmos de constitución en fin el al agenda la agenda de este nuevo Parlament dependerá de las decisiones que tomen los jueces y en última instancia también por ejemplo ante esa idea puede parecer un tanto peregrina es decir se pueda efectuar el voto telemático es es decir que los cinco desde Bruselas que que concurrieron a las elecciones pudiesen participaron en las deliberaciones parlamentarias a través de Internet en definitiva no de bueno eso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional no es decir hasta qué punto pues con sea ajustado a la legalidad Un un funcionamiento este tipo de una cámara parlamentaria la conclusión para mí por lo tanto es la siguiente no es la situación el el la

Voz 0027 35:15 constitución del Parlamento de Cataluña la real la del despliegue de la mayoría parlamentaria que viene

Voz 0568 35:21 dada el resultado electoral en estos momentos está condiciona severamente condicionada por las decisiones que en las próximas semanas adopten los jueces a menos que se produzca una renuncia masiva bueno sustantiva renuncia a las actas que a su vez significaría el descabezamiento de buena parte del movimiento soberanista porque significaría la renuncia explícita a la actividad por parte de sus principales dirigentes entre ellos Carles Puigdemont Oriol Junqueras en Lugo por lo tanto a resolver es de una complicación importante

Voz 0027 35:56 Lucía pero yo

Voz 1321 35:59 yo creo que cuanto más aplacen las decisiones que tienen que tomar va a ser peor porque la es decir de una manera completamente extraordinaria porque estaba oscuro estaba escuchando lo que estábamos comentando realmente nos hemos acostumbrado ya a casi todo no porque verdaderamente considerar hablar con normalidad que de esta situación verdaderamente es como acostumbrarse a la anormalidad permanente no porque no tiene sentido que una concepción de un Parlamento después de unas lesiones dependiente de unos años que están fugados de estos que están en la cárcel es evidente que el tema judicial ha mezclado con el político y que en ese pido la aplicación del ciento cincuenta y cinco pues está siendo que no está siendo exactamente lo que planeó el presidente del Gobierno que decía que cuanto más aplacen esa decisión va a ser peor porque la mayoría independentista que por cierto ha revalidado su mayoría en las urnas en fin de una manera sorprendente para para un cualquier observador muy sorprendente si quiere hacer valer esa mayoría no va a tener más remedio que descabezar a su

Voz 0027 37:18 ya pero es que no tiene más camino es una obsesión no es descabezar o no no es una opción

Voz 1321 37:23 el Isidro es el mes que viene este mes tendrá que ser dentro de diez meses

Voz 0027 37:27 cuando les condene el Supremo distancia por todos esos delitos que bueno pero pero

Voz 1321 37:35 políticamente políticamente la situación en la que están políticamente es esa de aquí a medio plazo es decir que creo que el principio de realidad debería empezar a operar en el en el seno de esas formaciones políticas si es que quieren hacer valer su mayoría parlamentaria porque a lo mejor sencillamente lo que pasa es que no son capaces

Voz 0568 37:57 cerebrales permite es Lucía yo creo que en el fondo de la cuestión lo que subyace lo siguiente habido tú lo los sí creo que acertadamente se ha revalidado la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña de una manera quizá sorprenden

Voz 0027 38:16 para ellos incluso iba para bueno

Voz 0568 38:19 por buena parte de la opinión pública yo creo que esa revalorización de la mayoría lo que indica que muchos electores catalanes votaron en clave estrictamente defensiva por los acontecimientos derivados del uno de octubre icono el siguiente razonamiento que podemos sintetizar en una frase si perdemos nos van a arrasar quizá nos hemos equivocado pero si ahora pero vemos los la arresta de la clave interpretativa que explica a la cuestión a resolver ahora que tienen que resolver los Suns porque Cataluña pero también Oscar republicano los dos partidos es bien esta mayoría

Voz 1321 39:03 el para qué para qué

Voz 0568 39:06 exactamente no en términos retóricos sentimental y esa división de dos partidos que prácticamente pesan lo mismo en términos electorales para que si si en muchos aspectos casi dice lo mismo para que es quién lo dirige todo esto Éstas son unas preguntas muy difíciles de resolver en en quince días

Voz 1 39:31 bueno no tienen mucho más sus actuaciones

Voz 2 39:35 hay hay una hay una cuestión que no es menor en ese contexto y es que Cataluña es una amalgama por lo menos de dos intereses en algunos momentos contrapuestos los intereses que defiende personalmente con sus aliados e incluso algunos dicen amigos el pulmón y los intereses de lo que sería a la esencia del partido si es que Cata tiene esencia que sí la tiene pues sería una esencia que quiere ser nueva distinta a la de los intereses históricos de Convergència que en algunos momentos en algunos puntos coincidirían más con los de pulmón pero esa es otra cuestión mucho más alambicada digo que hay que ver esa cohesión porque por la información que yo tengo no es tan fácil de entender aquí hay que ver de los diputados de Catalunya cuantos forman parte ante el posible dilema de defender lo que plantea Puigdemont o los que forman parte de defender lo que plantea el partido la disciplina de partido no es cuestión menor pero cuál esa diferencia con

Voz 0027 40:44 qué es lo que plantea el PP

Voz 2 40:46 es que Puig ha entendido que Cataluña es un su planteamiento electoral mientras que el antiguo PDK dice Oiga perdone pero Junts per Catalunya el nombre es del partido quién va a controlar todas las cuentas es exactamente el partido va a haber entonces aquí disciplina de partido no cuando hay un enfrentamiento todavía sutil pero que va a emerger entre ellos acerca de qué es lo conveniente o no aceptar ahora que pulsación no debería seguir o reivindicar lo hasta que hasta que el tiempo no dé para más todas esas cuestiones también están ahí dentro y están dentro de un mismo grupo parlamentario o de lo que va a ser un grupo parlamentario esa división no va a ser fácil de llevar a cabo por qué porque y una cuestión de prioridades

Voz 0027 41:32 qué hacemos seguimos haciendo

Voz 2 41:34 Nos las víctimas o vamos directamente a intentar ser pragmáticos si Puigdemont quiere ser víctima es evidente que el la división entre unos y otros va a inclinar la balanza hacia hacia el lado Puigdemont porque el Rey reclamará y seguirá reclamando que los votos son tuyos insisto en el lema Si quieres que regrese el president votar presidan el papel del partido en todo eso ha sido mínimo no obstante como el partido va a ser quién controle la estructura o incluso la logística el partido también puede hacer valer el peso de de lo que sigue su propia disciplina hay muchas cuestiones que también tienen que resolverse ir mucho antes de lo que seguramente ellos quisieran porque eso va a ser un toma y daca permanente y constante y mientras mientras Esquerra Republicana que sabe que dentro de Cataluña y se está está emergiendo esa esa diferencia aunque de momento parece más útil se lo miran desde fuera tienen su propio problema pero no es un problema de cohesión inter

Voz 0027 42:34 no brevemente a una ronda los tres acertada o no la decisión de ciudadano de renunciar a tomar cualquier iniciativa en Cataluña a pesar de haber ganado las elecciones Lucía

Voz 1321 42:44 yo pienso que sí

Voz 26 42:47 no no no

Voz 1321 42:50 él no sé exactamente cuál es la razón política que lleva a pedir exigir a Inés Arrimadas que se pueda presentaron la investidura frustrada no no no acabo de entender hay una hay una serie de números yo me acuerdo después de las elecciones del año quince cuando había una presión sobre el Partido Popular y sobre el Mariano Rajoy para que iniciara los contactos y para que formara Gobierno hoy para que lo intentara los dirigentes del Partido Popular decían vamos a regalarle a los dirigentes de la oposición una calculadora para que calculen exactamente cuál es la fuerza parlamentaria bueno pues es que esto es lo mismo es decir una calculado sí claro el PP sostiene y otras personas sí la mayoría independentista se quiebra sí oiga pues vale pues si eso sucede pues señora seguramente la señora Arrimadas que en fin políticamente ha demostrado ser una persona solvente y ha ganado las elecciones si tiene un liderazgo claro pues ya verá lo que lo que hace evidentemente no va a poder ni presidir el Parlamento no iba a poder hacer gobiernos que no tiene números entonces yo de de verdad asisto un poco atónita a esta polémica porque no sé exactamente qué es lo que se pretende como no sea e incrementar la presión sobre ciudadanos siguiendo alocada mente como si estuviéramos en la campaña electoral contra ciudadanos y no no es el resto

Voz 0568 44:23 bueno yo creo que esa es la realidad rectificado una cierta iluminación a mi modo de ver de color naranja quizá demasiado intenso que se produjo entre la noche del veintiuno o el veintidós de quizá durante el veintitrés de diciembre en el que en los mensajes casi coincidentes en todo el país estoy refiriendo a toda España indicaban de que las elecciones las había ganado ciudadanos cosa que no es cierta es decir ciudadanos ha hecho magnífico resultado al partido más votado partido más votar magnífico resulta un resultado importante cualitativamente importante en lo que se refiere la política catalana es la primera vez que un partido no nacionalista catalán queda primero cobijo porque el PSC ganó en algunas elecciones en votos Un partido no catalanista queda primero esto es importante marca un precedente la importancia del resultado de Ciudadanos la política española esa alta como se está viviendo en estos momentos no hay que reducir para nada el el el el resultado la significación de resultados ciudadanos pero hay que atender al principio de realidad no se ganan las elecciones gana las elecciones en un sistema como el que rige en Catalunya en general en toda España aquel que puede formar gobierno la realidad al cabo de tres días pasada las grandes euforias pues lo que dice es que no puede formar gobierno porque no dispone de los números necesarios para ello y por lo tanto como es en política al final simples llegaba en en no siempre pero casi siempre se acaba atendiendo al principio de realidad

Voz 0027 46:04 no se puedes acabar en la cárcel

Voz 0568 46:06 lo peor pues entonces los dirigentes ciudadanas que han dicho hombre pero no tenemos los números no vamos a situarnos ahora en una situación objetiva derrota ante la opinión pública sino no tenemos números del PP que sale muy mal herido de las selecciones catalanas malherido por Ciudadanos porque recordemos que la proporciones XXXVI diputados de cuatro treinta y seis a4 pues bueno no ha interpretado que había que empezar un poco e iremos viendo a lo largo de este año porque este año una de las constantes va a ser la pugna entre el Partido Popular de Ciudadanos esto está claro esto es es la novedad de una de las novedades políticas del dos mil dieciocho bueno pues el ha lanzado este mensaje a ver si os atrevéis a a presentar nuestra candidatura a la presidencia

Voz 0027 51:38 había interrumpido realmente a Enron Giuliana Enric el epicentro del debate político en España sea trasladado hacia la derecha en el dos mil diecisiete que dejamos atrás

Voz 10 51:50 en estos momentos yo creo que que el

Voz 0568 51:54 ahí se puede decir que sí

Voz 0027 51:56 lo que ocurre que todo disco R muy rápidamente pensemos que en en mayo en puertas del verano

Voz 0568 52:05 Pedro Sánchez recordémoslo ganó las primarias del PSOE utilizando el lenguaje de Podemos sea la palanca la gracias a la cual consiguió ser secretario general del Partido Socialista fue el lenguaje de Podemos de de ello no hace todavía ni siquiera un año hoy parece de delirio que haya transcurrido una eternidad en esos en estos momentos todo parece girar en torno a Cataluña y de lo que se deriva de la situación de Cataluña ahí de los resultados electorales en Cataluña la fuerte proyección del resultado obtenido como señalaba antes por parte de ciudadanos en todas las pantallas de los pueblos y ciudades de España pero cómo estarán las cosas en verano no lo sé vamos yo creo que hay unas cuestiones básicas al empezar el programa estábamos hablando de la corrupción en la Comunidad de Madrid que que marcan las las constantes la sociedad española tanto de desconfianza hacia el sistema de partidos que han que han marcado un poco la crisis política española a su vez hay otros datos referidos a una cierta mejora de la economía estos datos acabarán aflorando con mayor claridad en el debate público yo auguro que la cuestión de Catalunya seguirá siendo importante a lo largo de dos mil dieciocho que se seguirá hablando mucho de la cuestión de Cataluña que es un asunto no se va a quedar archivado ni ni a hallar una solución desgraciadamente pero que a su vez a lo largo de este bebe este año que hemos empezado re emerger han los temas vas emergerá ni por lo tanto como en función de cómo se combinen veremos cómo evolucionan las cosas

Voz 0027 53:46 Cuní

Voz 2 53:48 coincido en el hecho de que intentar que Ciudadanos no se presente a la investidura en Cataluña es una voluntad de erosión es evidente por primera vez del Partido Popular ha visto que por lo menos en Cataluña que no es un un una zona digamos que que fácil desde el punto de vista electoral tiene una competencia muy directo Ciudadanos que emergió recordemos en Cataluña que nació en Cataluña por lo que ya he dicho antes que primero Eros yo no a los socialistas ha erosionado de manera considerable al Partido Popular en qué medida puede extrapolar Ciudadanos el discurso lo que nació en Cataluña que por primera vez le ha dado éxito electoral en Cataluña en el resto de España por la vía devolver al las esencias Si esas esencias nosotros volvemos al punto primero pasan también por la lucha contra la corrupción y ahí es donde el Partido Popular entiendo que se siente débil frente al discurso de Ciudadanos no obstante un han faltado ha quedado perdido en en toda la grúa de las fiestas pero por lo menos a tener una cierta repercusión al hecho de que el Tribunal de Cuentas hasta viendo que Ciudadanos ha cometido algunas irregularidades se tratara ahora también de erosionar la imagen de ciudadanos como ese partido incólume limpio que no tiene problemas les buscará las cosquillas por todas partes porque Ciudadanos para el PP sobre todo en este momento creo que es la

Voz 0027 55:19 lo Benassi Lucía dentro del partido