Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0202 00:12 son las diez las nueve en Canarias hoy está previsto que de manera oficial la justicia reabra el caso de Diana que el asesino confeso ha pasado ya su primera noche en prisión incondicional e incomunicada la Guardia Civil ofrecerá detalles de la investigación esta misma mañana los vamos a Galicia Jaime López

Voz 0846 00:28 el juzgado número uno de Ribeiro que en su día archivó el caso ante la falta de avances en la investigación se hace hoy de nuevo cargo del mismo fue la titular del número tres que estaba de guardia estos días la que instruyó las diligencias y la que decretó el ingreso en prisión de Enrique Avui además esta mañana la Guardia Civil informarán

Voz 3 00:44 la detención del chicle el autor confeso

Voz 0846 00:46 muerte de Diana Quer aunque su abogado afirma que nunca ha reconocido ser autor de un homicidio ni de asesinato José

Voz 4 00:52 Aramón cierra sostiene que la muerte de Diana

Voz 0846 00:55 a consecuencia de un atropello accidental faltan por conocer los resultados de la autopsia estudios fundamentales para determinar la causa de la muerte de Care de momento ha trascendido que no sean hallados signos de violencia pero sí indicios claros de criminalidad los investigadores temen que el mal estado del cuerpo después de casi quinientos Dios sumergido en el agua de un pozo dificulte la identificación precisa de lesiones o agresiones

Voz 0202 01:16 les estamos contando en la SER los detalles del sumario del caso Lezo que permiten al juez reconstruir cómo funcionaba la trama que saqueó el Canal de Isabel Segunda les ofrecemos la literalidad de la confesión del hombre que fue mano derecha del ex presidente madrileño Ignacio González ese hombre el mundo Rodríguez llegó a reconocer ante el juez que las millonarias comisiones ilegales que recibió no eran sólo para él sino que guardaba el dinero para el ex presidente madrileño estamos hablando en concreto de una mordida de de más de dos millones de euros Ésta es una recreación del interrogatorio en el que mundo Rodríguez responde el fiscal

Voz 1084 01:49 ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera dijo en la cantidad que cobraría Ignacio González la cantidad era la misma que cobra yo cuánto cobró el señor González la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González entonces aguardando el esa comisión al señor Ignacio González hasta que se la vida significa eso así quedó al final de lo que yo sé yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga sí o no lo que sé es lo que le he dicho no sé más usted se considera testaferro de Ignacio González no no me obliga a que me autocar

familiares de víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos han presentado una denuncia en los tribunales contra el máximo responsable de los benedictinos en esa va diálogo

Voz 5 03:12 acusan de impedir los trabajos de su mansión de los cuerpos de los hermanos la Peña identificados y localizados por la justicia hace casi ya tres años Alfonso Ojea

Voz 0089 03:21 desde el pasado día diecisiete de noviembre el padre Santiago Cantera se opone a que los técnicos forenses accedan a las criptas donde se encuentran los restos de los hermanos la Peña en esa jornada deberían haber comenzado los trabajos de exhumación que ordena una sentencia desde hace ya treinta meses pero el responsable de los benedictinos de Cuelgamuros Se niega que se mueva ni una piedra de ahí que las familias afectadas hayan presentado denuncia contra el monje las familias no piden penas únicamente que el prior se enfrente con la realidad de las fosas Eduardo Arranz es el abogado de los afectados

Voz 6 03:51 es en primer lugar que se disculpe cristianamente civilmente con todas las víctimas del franquismo que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosas a una entrevista con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represaliadas

Voz 0089 04:08 el Valle de los Caídos está declarado cemento

los precios para comprar una casa nueva en Madrid siguen subiendo los niveles de antes de la crisis Borja Quintana la Comunidad de Madrid registra el segundo precio más altos de España tres mil ciento sesenta y siete euros el metro cuadrado sólo por detrás de Cataluña y por delante del País Vasco Madrid capital además una de las ciudades que se está acercando a los niveles previos a la crisis junto con Barcelona por su parte el Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación mantiene a la Comunidad de Madrid con el mayor índice de toda España con sesenta y uno coma nueve puntos

desde hoy se puede solicitar el libro yo soy Iceta que el Ayuntamiento de Madrid va a regalar desde este dos mil dieciocho a todos los recién nacidos se pide a través de Internet escribiendo se en la web yo soy Z punto es las familias reciben un bono canjeable por un ejemplar

Voz 3 04:54 grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 8 05:10 oye Pablo González Batista Cadena SER muy buenos días a todos

Voz 9 05:24 es martes dos de llevamos apenas treinta y cuatro horas y cinco minutos del nuevo año dos mil dieciocho y España ya se dividen en dos grupos muy bien definidos los que ya han incumplido sus propósitos de año nuevo los que los van a incumplir en los próximos días según una encuesta solamente el ocho por ciento de los estadounidenses son capaces de mantener sus resoluciones durante el tiempo necesario para cumplirlas un resultado que arroja al menos otro dato importante sólo el noventa y dos por ciento de los norteamericanos responde con sinceridad en las encuestas en todo caso los propósitos son sólo optimistas previsiones a corto plazo que hacemos sobre nosotros mismos así que en principio sólo deberían ser peligrosos para nuestra propia autoestima y al final todos los hacemos aunque seamos perfectamente conscientes de las dificultades que supone cumplirlos verdad Carles

Voz 10 06:10 tú te Moon propósito de construir

Voz 4 06:13 país por eso yo también he tomado algún

Voz 9 06:16 las determinaciones de cara al nuevo año para que quede registro de ellas si me lo permiten voy a compartirlas con ustedes

Voz 11 06:22 yo

Voz 3 14:16 arrancamos este primer día lectivo del año dos mil dieciocho con la intención de mantener rutinas tan saludables como la de dar la bienvenida a dos de los cronistas más prestigiosos de nuestro país como cada martes esta primera hora es para conversar con Sergio del Molino y Nacho Carretero

Voz 4 14:34 Sergio Nacho muy buenos días feliz año nuevo hola buenos días feliz año nuevo bueno yo he traído ganchillo seis cervezas bueno quebrar para que no están jefe de inversiones para una fiesta es una pena que es algo que te vas a poner hasta siete

Voz 3 14:50 bueno quería empezar confesando que yo no soy Toni Garrido por por empezar poniendo las cartas sobre la mesa pero pero ya veo que os habéis dado cuenta vosotros solo qué tal vuestra salida y entrada en este año dos mil dieciocho como ha ido cómo han ido estos

Voz 18 15:01 hemos días cachito

Voz 3 15:04 cerveza

Voz 0695 15:05 bien posibilitaron con poca resaca porque yo la verdad que llame me quité de salir ya

Voz 4 15:10 Nochevieja hace ya como pleistoceno toda todavía no ya no sabéis toda la costumbre de salieron Nochevieja yo ya había dejado salir ya es que no

Voz 0695 15:17 el uso empiezo el año bien lúcido oí terriblemente

Voz 4 15:23 deprimido porque claro yo el año enfermos creo que sólo puede ir a mejor eso te iba a decir a abrazar a ser conexión es la voz

Voz 25 15:35 sí no la verdad es que no se porque pero creo que hay una cepa de gripe muy agresiva quiero agarrar mira eso y quiero pensar que es eso

Voz 26 15:45 ya con un paso importante quién es pensar que eres

Voz 4 15:48 sólo uno más eso es tu pequeño Consuegra no es bueno vamos a iniciar

Voz 3 15:52 en nuestra charla de los martes pegando unos mucho a la actualidad de estos días una actualidad que como sabéis pues nos lleva a certificar lamentablemente el peor de los desenlaces a una de las desapariciones que mayor atención mediática han causado en durante buena parte de dos mil diecisiete que es la larga ausencia de de Diana Care lamentablemente el paso

Voz 4 16:11 el tiempo como suele ocurrir en estos sucesos pues no

Voz 3 16:13 hacía presagiar lo peor nos hacía perdón presagiar lo peor así que no podemos decir que la noticia que conocíamos el último día de dos mil diecisiete no sabía sorprendido verdad

Voz 26 16:22 la verdad es que bueno eh y además cuando hemos sabido que que la Guardia Civil tenía

Voz 25 16:28 ha controlado este hombre desde verano bueno había medios que lo tenían más o menos claro pero por prudencia no se dio el nombre de este de este hombre pues no apuntaba nada bien la propia familia ya estaba bastante mentalizada de que este desenlace podía llegar pero bueno no deja de ser un shock e brutal el haberlo descubierto la peor manera posible empezar el año porque porque es que seguimos en las mismas

Voz 3 16:55 sin duda han hecho a ti te toca va a seguir muy de cerca esta información ayer mismo publicaba un artículo en el diario El País sobre la repercusión que el caso ha tenido en en su entorno en el en el pueblo como se vive en estos casos cuando uno está en primera línea

Voz 26 17:09 pues te das cuenta del shock que en el que está sumido

Voz 25 17:13 lo toda la parroquia de asados en este caso todo el municipio de Rianxo

Voz 26 17:18 bueno y toda la comarca allí donde no

Voz 25 17:20 de tuvo lugar pues los vecinos están están alucinados a mí me tocó un poco pues como dices recoger un poco la atmósfera

Voz 0695 17:28 no reflejar un poco el

Voz 25 17:31 bueno el estado de ánimo generalizado que por ahí como sabes en una zona de desgraciadamente es muy activo el narcotráfico el trapicheo el contrabando este hombre formaba parte de uno de los clanes de estos de trapicheos y entonces bueno pues ahí vuelve otra vez la bola de que si es una zona peligrosa de que sí Narcotráfico bueno los vecinos están muy impactados con eso porque efectivamente el narcotráfico ahí no ejerce ningún tipo de influencia ni de violencia que digamos que tenga que ver con un caso así y ellos se de dicen que están absolutamente aunque también dicen que este hombre pues qué era lo definen como un pieza

Voz 26 18:09 es un tipo peligroso y violento y que Iker

Voz 25 18:15 que rescatar algo positivo es que por fin van a quitar de enmedio iban aquí va a buena extraer de la sociedad a hacerlo

Voz 3 18:22 individuos si en ese artículo Nacho tu profundizar sobre el estigma que ya con el que ya carga esa zona que es el estigma del narcotráfico como decías ahora tienen que enfrentarse los vecinos a un nuevo estigma el estigma de la de la violencia en este caso de la violencia machista como crees que va a quedar marcada esas zonas muy concreta de Galicia a partir de ahora los vecinos perdón que va a quedar más

Voz 25 18:46 si ellos dicen que quedan marcados de por vida de hecho ellos ella dice Moro el tipo estés de un clan eh es un asesino nosotros ya quedamos marcados de vida pero bueno lo me lo comentaban como un digamos como mal a largo plazo sobre todas las cosas ahora mismo están absolutamente conmocionados por lo por el hecho en sí por el asesinato de Diana por cómo se produjo

Voz 4 19:09 si como parece el cuerpo pero pero

Voz 26 19:12 luego sí que es verdad que que ellos están están

Voz 25 19:18 asumen que que ya tuvieron problemas con este asunto al principio del caso cuando algunos programas incluso se llegó a decir que que si no era de extrañar que pasase esto porque era una zona de narcotráfico en fin se mezclaron un poco churras con merinas al resultar que el tipo pertenece a un clan pues ahora el estigma para ellos es aún mayoría por ello revisaba un poco los comentarios del reportaje que ellos a que en el país efectivamente pues hay mucha gente que está vinculando ambos fenómenos supongo que fruto de desconocimiento pero inevitablemente ese estigma va va a recaer otra vez sobre las olas

Voz 3 19:53 pero otro de los frentes informativos que se han abierto a partir de este caso es el de la labor de la Guardia Civil vamos a escuchar un audio vamos escuchar a Celso Rodríguez el ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura cuando explicaba las causas por las que esta investigación la búsqueda de Diana quedaba provisionalmente suspendida el pasado mes de abril

Voz 27 20:12 la causa queda en suspenso no significa que se archiven estoy cómo se produce a diario en todos los jurados españoles en un elevadísimo número de causas diciembre existe es un una cláusula final cuando secreta es esta suspensión provisional sin perjuicio de la reapertura de la causa en el supuesto de que surjan elementos o datos nuevos vinos de hacíamos

Voz 3 20:39 ahora sabemos que la Guardia Civil efectivamente seguía investigando que la causa efectivamente se reabrió conocemos también el desenlace cómo valora Sergio la investigación que ha llevado a cabo la la Guardia Civil durante todo este tiempo más de un año

Voz 0695 20:51 bueno es difícil todavía valorarlo yo creo que nos falta todavía los datos pero en principio yo creo que es razonable tenían muy claro el sospechoso yo estaban esperando que diera un paso en falso no era muy difícil romper la coartada que que había establecido pero ellos tenían muy claro lo detallamos a los ojos sobre él y estaban además convencidos de que de que en algún momento porque bueno pues bueno nos parecía que tenemos que tuviera muchas luces o no confiaban mucho en su sagacidad en su inteligencia pues al momento cometería un error que le que llevaría que expresaran el el error ha sido algo más traumático que un error ha sido en fin ha estado a punto de de repetirse el crimen de darían Acker pero pero bueno yo creo que todavía nos falta habrá que esperar al juicio habrá que esperar para para ver la actuación que es muy difícil en estos casos sobre todo yo a veces cuando habla con con gente que se dedica a investigar homicidios y demás siempre dicen que es terriblemente difícil de resolver un crimen cuando la víctima y el agresor no se conocen pero cuando hay cuando es un un crimen al azar no cuando hubo su CD ahora cuando no hay relación es muy difícil vincularlo al si es prácticamente imposible y tienes que eh forzar mucho y la mayoría de sus crímenes se resuelven casi por casualidad porque aparece una pista nueva aparece algo que lo que lo vincula pero pero los crímenes que se resuelven fácil son precisamente los los tú sucedan en un ámbito entre amigos entre familiares entre gente que se conoce en los cuál es el el agresor es fácil de rastrear no con lo cual yo creo que drama era muy difícil a mi me gusta también me gustaría apuntar también algo sobre la labor de los de los medios de comunicación para por sí sí como como sucede lo mismo que con la es con el estigma que eso suceda que se produce con el entorno no intentamos buscar explicaciones a algo que no lo tiene que es un una desgracia terrible de de un de de de un trastornado que criminal e intentamos buscar causa explica el leonés no explicaciones darle un sentido a algo que no lo tiene y entonces desde el principio se se fijó se fijó la gente en la familia eh creo que sí son cosas sepultaron cosas realmente terribles entorno en torno a al al a la familia como sea a cómo se ha producido en otros casos anteriores también todo el vio suena el de Rocío Wanninkhof por ejemplo y como sabe establece una especie de de

Voz 3 23:12 la Inquisición popular que que

Voz 0695 23:15 creo que nos lo tendríamos que hacer mirar mucho los medios eh

Voz 3 23:17 no sólo una injerencia la vida privada de la víctima y de su familia sino también una culpabilizar como resultado de esa de esa injerencia no como propósito de Año Nuevo ya sé que esto es complicado pero cómo creéis que deberíamos y creéis que deberíamos aplicar no los medios de comunicación para tratar estos medios más estos medios estos asuntos más correctamente

Voz 25 23:37 pues yo creo que estoy muy de acuerdo con Sergio de que éste en este caso debe o debería servir como ejemplo o como aprendizaje para cierto periodismo porque bueno es verdad conducimos los medios pero pero sí que me gusta decir cierto periodismo

Voz 26 23:53 no que que vive de este tipo

Voz 25 23:56 sucesos y que a veces pierde completamente la noción y los límites de qué es periodismo que hay que contar y que no y en el caso de Diana Quer lo hemos visto clarísimo especialmente esos meses posteriores a su desaparición cuando informaban de asuntos familiares que no tenían absolutamente nada que ver con la desaparición de esa chica con su forma de ser con su carácter e incluso bueno por supuesto el telón de fondo debe del machismo siempre estaba ahí pues que era una niña mona era una niña que tenía estas fotos en sus redes sociales que le gustaba aliarse con estos chicos con aquellos chicos Class absurdas que lo único que hicieron les claro enturbiar todo el asunto y que y que ahora por supuesto están saliendo todas la luz mucha muchos lectores muchos ciudadanos lo están arrojando a la cara de esos medios y con toda la razón del mundo y ojalá sirva esto de aprendizaje para establecer lo que es relevante te lo que es información en un caso de este tipo y lo que es Angulo cotilleo muy muy optimista

Voz 0695 24:57 te da optimismo el esto es una reflexión que dura quince días hizo cuando ocurra otra cosa creo que va a suceder exactamente lo mismo como ahí venido sucediendo siempre porque sea se hace incluso los que hacen autocrítica volverán otra vez a ellos es decir no no no tengo ni la menor fe en que esto vaya a servir para un cambio en en quién no quiere cambiar por otro lado porque lo que se vende es es el morbo del momento hay un en fin ha estado muy bien la matización cierto periodismo porque no es algo generalizado evidentemente pero pero creo que quienes inciden en ello van a volver otra vez por muy poco por mucho que se aprietan hoy al silicio vamos

Voz 3 25:35 claro desafortunadamente y lo decíamos ayer en una de las entradas el programa El caso de Diana Quer está muy lejos de ser un asunto aislado no solamente en lo que respecta la violencia de género sino también al trato que leamos los medios de comunicación y en el fondo pues nos pone ante el espejo en nuestros propios fracasos el pasado domingo yo leíamos un titular de una noticia tremenda en la portada del país los lo voy a leer el titular literalmente dice entre quince y veinte hombres planean en este momento matar a su pareja eran las declaraciones nada menos que de un experto en violencia de género Miguel Llorente que es ex delegado del Gobierno en esta materia como decís todo apunta a que los medios Nos vamos a tener que enfrentar tristemente a esta realidad en él

Voz 0695 26:10 futura

Voz 26 26:12 porque esto no no terminadas ese titular

Voz 25 26:14 desde mi compañera Gloria opina que es un tema marzo porque porque yo creo que se titula

Voz 26 26:18 dar es que te baja la realidad que ponen en en tiempo real

Voz 25 26:24 tensión que que significa el asunto de la violencia machista la amenaza real entre quince veinte mujeres en estos momentos están sentenciadas a muerte por sus parejas y me parece muy muy definitorio este divulgar sobre sobre el problemón que aún tenemos que y que parece muy lejos de resolverse

Voz 3 26:48 bueno este dos mil diecisiete marcas siendo muy optimistas el principio vamos de una concienciación diferente de una percepción diferente sobre el asunto de las desigualdades en relación en relación al género y por supuesto esperemos si deseemos que también sobre la Doll sobre la violencia en unos minutos junto a Nacho Carretero y Sergio del Molino vamos a mirar al nuevo año que acabamos de estrenar para saber qué suerte corremos y cuáles serán previsiblemente los temas que van a ser noticia el próximo con el actual dos mil dieciocho Sergio Nacho esperando un segundito y volvemos a charlar vale hasta ahora

Voz 25 27:18 hasta ahora

Voz 3 50:53 dónde está él todos cabemos podríamos estar hablando de Dios tal vez deberíamos pero estamos presentando a alguien cuyo oficio es precisamente hablar de Dios así que esa parte se la vamos a dejar hacer

Voz 42 51:05 Javier Baeza el párroco de San Carlos Borromeo la iglesia entre vías conocida en toda España por ser tan abierta integradora que despiertan las sospechas de otros sectores de la propia Iglesia las simpatías de aquellos que no suelen encontrarse a gusto dentro de las iglesias Javier Baeza muy buenos días feliz año nuevo o la buenos días y sobre si ten