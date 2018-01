Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 0202 00:11 son las once las diez en Canarias hasta ahora está previsto que mandos de la Guardia Civil comparezcan para ofrecer detalles sobre la detención del asesino confeso de Diana Care Nos vamos a la Delegación de Gobierno donde debe comenzar esta rueda de prensa que sigue una unidad móvil de la Ser con Antonio Pérez e Isabel Bravo buenos días

Voz 1280 00:29 muy buenos días gran expectación mediática en la Delegación del Gobierno donde el delegado su titular el coronel jefe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil UCO Manuel Sánchez y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña Francisco Javier Jambrina van a ofrecer detalles datos que llevaron a la detención de Enrique a Boeing el chicle como autor confeso del crimen de Diana GER a Win ha pasado su primera noche en la cárcel de Teixeiro Curtis después de que la jueza entendiese que hay riesgo de fuga de destrucción de pruebas reiteración delictiva a Wiggins se ha acogido a su derecho a no declarar lo hacía este mismo fin de semana después de que fuese él mismo el que llevase hasta la lugar donde se encuentra va el cuerpo de la joven sin vida a Wim ha confesado su implicación en el caso aunque su abogado insiste en que el reconoce que hubo atropello Hinault homicidio doloso en todo caso en unos momentos vamos a conocer detalles sobre este caso

Voz 0202 01:21 en tiempo dorada doce les ofreceremos todos los detalles sobre esa comparecencia primer día de huelga de los transportistas contra el cobro de peajes a su paso por la Nacional uno en Guipúzcoa lo que anuncia el posible colapso de vías alternativas línea con San Sebastián Iker Ibáñez

Voz 0877 01:38 a otras vías como la nacional ciento veintiuno A de hecho las gasolineras ayuntamientos y empresas de la zona así lo esperan aunque por el momento en las conversaciones que hemos mantenido nos dicen que la situación es de relativa calma Además hay que tener en cuenta que todavía el transporte internacional esta hoy parado Ovidio de la Roza presidente de la Confederación de transportistas explicaba esta mañana en Hoy por hoy las razones de esta protesta

Voz 3 01:58 que estamos intentando por una parte se habitaron menús año pusiera propios empresarios y también es posible daño a la a la provincia de Guipúzcoa pero en todo caso es una situación indeseada pero que nos ha obligado a las propias suposición de la Diputación

Voz 0877 02:12 precisamente la Diputación de Gipuzkoa que cree que la huelga no tendrá impacto en el territorio

Voz 4 02:16 no les

Voz 0202 02:17 acordamos que la Policía Nacional investiga una llamada realizada anoche a la comisaría municipal de Alcalá de Guadaíra en Sevilla y en la que el padre de los niños de Granada cuya desaparición ha denunciado su madre asegura que los pequeños no están secuestrados una conversación que sólo duró unos segundos en la que la gente que coge el teléfono reconoció la voz de su antiguo compañero condenado por malos tratos y con orden de alejamiento en vigor Se espera que esta llamada sirva de pista para localizar a los pequeños que tienen nueve y diez años y que debían haber sido entregados a la madre en un punto de encuentro el pasado sábado y un total de ocho provincias del norte del país están en alerta por lluvias viento y oleaje llegamos así

Voz 1275 03:04 Adri los trabajadores de la limpieza viaria de Coslada en la empresa concesionaria del servicio se reúnen esta tarde en un último intento de frenar la huelga de barrenderos convocada a partir de mañana en esta localidad por la plantilla piden mejoras salariales de momento no habrá servicios mínimos porque el pleno del pasado viernes lo rechazó serenar en Galicia

Voz 6 03:21 si la negociación de última hora no lo remedia mañana miércoles día tres comenzará una huelga indefinida de limpieza viaria en Coslada y lo hará sin servicios mínimos el gobierno en minoría del Partido Socialista no logra apoyos suficientes de la oposición para sacar adelante los servicios mínimos planteados por los técnicos de Medio Ambiente unos servicios mínimos que el Ayuntamiento quería fijaran el cincuenta por ciento y que algunos partidos de la oposición consideraban abusivos la empresa concesionaria Valoriza quería fijar los en el sesenta y ocho por ciento esta tarde hay una reunión entre trabajadores empresa y Gobierno municipal para tratar de alcanzar al

Voz 5 03:51 los un acuerdo sobre los servicios mínimos

Voz 6 03:53 ciento quince trabajadores del servicio de limpieza viaria de Coslada

Voz 1275 03:56 ahí siguen los paros en este nuevo año de los trabajadores de avanza Bush la empresa de autobuses que cubre las rutas entre la capital y una veintena de municipios del sur de la región desde hoy y hasta el quince de febrero la plantilla era paros por la por la tarde los martes miércoles y también los jueves SER Madrid Sur de todo

Voz 7 04:13 hola qué tal buenos días no tiene visos de solución además este conflicto que se iniciaba allá por el mes de octubre en diciembre se rompían las negociaciones entre empresa y sindicatos así que los paros martes miércoles y jueves se prolongarán por lo menos hasta mediados de febrero hay dos tramos entre cinco y nueve de la mañana cinco de la madrugada en nueve de la mañana y entre las seis de la tarde y las nueve de la noche afectan especialmente a Getafe y Parla veintinueve líneas en total pero también a municipios como Leganés Pinto Humanes Alcorcón Fuenlabrada Torrejón de Velasco Valdemoro

Voz 1275 04:41 yo hice necesita urgentemente sangre en los hospitales madrileños hay alerta roja de cuatro grupos cero negativo cero positivo A positivo y en negativo las donaciones

Voz 8 04:49 han caído durante las fiestas de Navidad desde el Centro de Transfusión hace un llamamiento para que se recuperen los niveles diez grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 2 05:19 con cada comienzo de año nos hacemos las mismas preguntas

Voz 9 05:22 cómo nos irá durante los próximos trescientos sesenta y cinco días seremos capaces de cumplir nuestros deseos y nuestros objetivos que noticias nos traerá a dos mil dieciocho y sobre todo hasta cuándo podemos seguir deseando feliz año bien hemos investigado sobre este último punto y al parecer existe una inexplicable vacío legal al respecto

Voz 0877 05:41 algo inexplicable porque es porque eso

Voz 9 05:44 la duda que como Ramón García pues aparece cada año por estas fechas y eso lo queramos o no nos ha dado un margen de varios siglos para establecer una norma ocurre un poco como con el cumpleaños feliz lo cantamos varias veces al año y aún no nos hemos puesto de acuerdo en si se dice te deseamos todos o hay que incluir en ese verso el nombre del homenajeado respecto a las felicitaciones de Año Nuevo algunos sostienen que el anormales prolongar las durante toda la primera semana marcando como límite el día de reyes otros proponen simplemente aplicar prudencia pues nosotros ofrecemos una tercera vía estas legítimamente autorizado a felicitar el Año Nuevo hasta aquellas quitado del pelo el último rastro de confeti o purpurina y hablando de felicitar

Voz 0877 06:27 el ex Beatle Ringo Star será desde este año Caballero de la Orden del Imperio Británico la reina de Inglaterra ha decidido incluir su nombre en la lista de mil ciento veintitrés personalidades que recibirán este año los honores reales con esta decisión no sólo se reconoce el mérito cultural y artístico de uno de los hombres que contribuyó a cambiar la historia del pop sino que además se legitima de forma oficial algo que los ingleses llevaban en siglos haciendo llamar a esta escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 10 07:06 en unos minutos por cierto vamos a poner a prueba

Voz 9 07:08 el primer concurso radiofónico en el que por fin vamos a valorar a nuestros oyentes por el exterior una prueba que deja de lado sus conocimientos para centrarse en su forma física nuestro teléfono es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta es fácil Él le prometemos que casi casi no va usted a sudar algunos concursos presumen de ser tan emocionantes que son capaces de alterar su ritmo cardiaco el nuestro lo hará de verdad nueve cero dos catorce sesenta sesenta saber y correr el concurso más saludable de la

Voz 0877 07:37 teoría de la radio de la radiodifusión más amenas

Voz 5 11:28 así

Voz 17 12:30 no

Voz 19 12:38 sí

Voz 0877 13:00 desde el origen de los tiempos el hombre se viene formulando las mismas pero quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos como hace el camarero para recordar quién pidió el cortado

Voz 2 13:11 en

Voz 0877 13:16 a Vetusta Morla encontrar respuesta a estas cuestiones existenciales

Voz 2 13:20 la de camarero no les ha costado solamente cuatro discos quiénes somos

Voz 21 13:34 de dónde venimos cada

Voz 0877 13:45 y por supuesto a dónde vamos ese nuevo corcel se llama mismo sitio distinto lugar y en él digamos que han superado la pantalla del pasado para enfrentarse al mismo juego con herramientas totalmente distintas antes digamos estaban demasiado ocupados cambiando el pop de este país y ahora ya han encontrado el tiempo necesario para cambiarse a sí mismos

Voz 22 14:10 cómo vamos

Voz 0877 14:15 mucho Juanma David oliendo a nuevo además muy bueno es muy buenos días Felix da eres feliz año nuevo de Izaña a este paso chico está pensando que éste pasó el el nombre en Vetusta Morla no va a ser la única referencia a la historia interminable porque la promoción del disco va más o menos por el mismo camino no Se está en estrella realmente interminable de verdad que está siendo larga sí pero bueno estoy muy contentos porque eso quiere decir que hay interés

Voz 1275 14:38 pues sí hay atención y además hay cosas mucho

Voz 0877 14:41 cosas de las que hablar me pregunto si en este en este tiempo habéis descubierto nuevas cosas el disco Si nos sigue cayendo bien porque hay veces que cuando empiezas a conocer mejor lo que has hecho vaya igual yo no me gusta vais a llegar a los conciertos un poco con consintiendo rechazan no creo que estoy sabía pasado todavía no al revés

Voz 1275 14:57 es lo estamos conociendo nos está cayendo yo creo sí mejor que cuando lo hicimos esa así lo lo hubieramos querido más todavía si hubiéramos sabido todo esto que hemos aprendido durante

Voz 0877 15:07 que la promoción si hay algo nuevo que queréis contar quiénes contra nosotros en otras entrevistas y así ya empezamos con la exclusiva del resto la entrevista ya es para rellenar si lo de los camareros que has dicho antes como Argentina los camareros si se acuerdan de todo lo que dice es lo que pides quién ha pedido un apuntarlo aunque sea una mesa de veinte pero que hay que hacer Marca saque hay una quita que ponen algo porque es o no es pura memoria fotográfica Memoria morían pura duro bueno este es un bueno pues a partir de aquí la entrevista ya ya es menos importante si quería deciros que que bueno hablábamos de que este es el disco un poco de del cambio no el disco de la revolución interna de hecho todas las canciones rezuman o muchas de las canciones resuman ese ese espíritu la de revolución con los que cualquiera tenga no una banda cualquiera que haya vivido un cambio interior podría familiarizarse por ejemplo las dudas sobre si merece la pena hacer el esfuerzo de cambiar

Voz 23 15:57 pero hacer lo que está

Voz 0877 16:15 cuando cuando uno se da cuenta de los peligros que supone la inercia y darse cuenta de esto a veces supone pelearse en el grupo o pelear con uno mismo a veces la conclusión casi siempre es que para cambiar para avanzar lo imprescindibles Hortal soltarla no sé si hay que ser tan drástico pero hemos dejado atrás el equipaje y me pregunto si durante el proceso de composición de grabación del disco vosotros seréis conscientes de la historia que mismo sitio distinto distinto lugar iba a contar o más bien os habéis dado cuenta una vez terminado como cuando coges el móvil de descubres que tienes la cámara delantera pues dice hostiase soy yo

Voz 10 17:20 no

Voz 8 17:21 es más bien lo que dices y el disco se fue haciéndose falleciendo y hasta que no se terminó no vimos lo que habíamos hecho realmente de hecho

Voz 1275 17:35 el disco cuenta un poco ese proceso de hecho la última canción es la que da título Grugal al propio disco no

Voz 0877 17:43 en

Voz 8 17:44 es eh si al final tienes que en los todavía no somos conscientes telegramas a echarle muy pronto todavía para para darse cuenta de de lo que significa el el el disco no yo creo que hasta que no no pasas por toda la gira cierras ciclo y demás no te das cuenta la pieza que qué significa dentro de de tu carrera de tu historia ahora por ejemplo que hemos estado hace un mes y prácticamente en en en en Latinoamérica pues también nos hemos dado cuenta de que hay un punto como de Theo de volver a la casilla de salida sobre todo en las en las ganas en las la ilusión de de los seis también en las en las relaciones de los seis también se ha notado esa nota mucho y eso que solas y un aperitivo realmente porque eso lo hemos oído hacer promoción si hay gente

Voz 0877 18:39 sostiene que los discos deberían grabarse dos veces una cuando lo grabas después de girar los cuando ya los conocen mejor como hablamos antes porque al final hay una especie de relación casi personal con con tu propia obra creativa como sería ese mismo sitio distinto lugar si lograba es después de eso ya lo veremos porque todavía es todavía es muy pronto sí que había yo creo que desde el inicio una intención no sé si de cambiar la piel para renovarse tanto como hemos descubierto que eh que habéis podido renovará San el disco pero sí que había una intención de cambiar cosas de hecho pues hay una frase de Einstein que no parece por simple porque dice si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo por lo tanto vosotros para conseguir cosas distintas cambiar estéis muchas de las dinámicas de trabajo es verdad incluso donde estaban ubicados los elementos del local de ensayo te Vetusta Morla esto ocurrió esto me han engañado más que

Voz 24 19:26 se ubica los instrumentos nosotros estábamos en hayan posiciones lo que pasa es que lo que hicimos fue ubicar todos los instrumentos que pudimos quitar todo lo que no era instrumento musical lo dejamos todos preparados para poder ser tocados en cualquier momento puede traer todo disponible

Voz 25 19:39 muy a mano para que todos pudiéramos acceder a

Voz 0877 19:42 cualquier instrumento fuera de quién fuera realmente ICANN vía estéis que esto es lo más importante la foto de de del Whatsapp la jota que tenéis los seis está la cambiar de dijo a disco se renueva de vez en cuando

Voz 10 19:54 arreglo de baja haga igual es ahora nuestra afrontó de promo ahora dónde estamos ahí os parece que para la próxima pregunta hagamos nosotros aquí un cambio de roles como habéis hecho nosotros mira he traído estas como lo he traido los nombres de los de los cuatro que estamos en dos nos vamos a repartir la ID

Voz 0877 20:14 es que asumamos para la siguiente pregunta el rol de la persona que está incluida la mía es decir a quién le toque Pablo va a tener que hacer la siguiente pregunta al resto de miembros del grupo yo tendré que ponerme el papel un poco como habéis hecho vosotros con los instrumentos Odom con esto que contabas a lo que yo pues lo tenemos que hacer en la entrevista ver a ver si hay suerte larga Home

Voz 10 20:29 la mi adiós a ver vamos allá para este invisible varios diputados me toca el cantante que bien yo soy yo soy yo también vaya hombre pues lo cambiamos la vida entonces ahora que hay que hacer pues tú tienes que hacer una pregunta Vetusta Morla que somos nosotros qué difícil adelante es muy complicado así de repente hacer una pregunta no tengo ninguna la tu propia

Voz 1275 21:01 la sobre la batería lo que quieras a tu propia

Voz 10 21:03 es una una cada uno general porque no tenemos tiempo para masculina en general

Voz 0877 21:08 sí

Voz 10 21:09 fue una algunos nos quedaba alguna duda el disco eh

Voz 8 21:14 a ver si te lo voy a resolver yo creéis que hubiera cambiado mucho el disco si se hubieran introducido las canciones que se quedan fuera yo creo que

Voz 10 21:29 es que aparte no yo sé yo no me he aprendido la letra de las otras para mí serio jaleo me alegra de hecho que hayamos hecho

Voz 0877 21:35 disco corto está B porque me resulta mucho

Voz 10 21:37 así la gente me lo preguntes que hay otro la batería a mí lo que me del no quiere quiere de repasó todo publicidad abordarlos bueno pues

Voz 8 21:49 eh vamos a pasar a a publicidad y enseguida volvemos con Vetusta Morla parecía

Voz 10 21:54 es buena idea

Voz 26 22:01 UU

Voz 0877 22:06 mientras oyes la radio miles de conductores que tiene en el coche impecable tienen la misma duda porque a mí

Voz 27 22:12 sí que han subido el precio del seguro de tu coche moto veinte a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0877 22:23 vamos condiciones mucho

Voz 27 22:25 a punto es

Voz 4 22:27 la autora Maya Engine luz dijo que la gente nunca olvidará como la hiciste sentir

Voz 28 22:33 que con tus regalos en el Corte Inglés encontrarás libros música películas y series tache experiencia ciclos de escritura y Bellas Artes y divertidas ideas de merchandising para los fans del cómic y la saga

Voz 2 22:45 con El Corte Inglés regalos

Voz 29 22:52 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los ahora está

Voz 13 22:59 todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos

Voz 30 23:05 qué tal muy buenas tardes

Voz 4 23:06 Torres bienvenido sea el tiempo de deportes en la Cadena Ser

Voz 30 23:09 en áreas hasta Nos aquí bienvenidos al deporte en las eso

Voz 13 23:12 mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva ser deportivo a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 2 23:21 claro

Voz 31 23:24 sí

Voz 5 23:28 queda polemista y ahí está la política Putin ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 10 23:35 su primer derechos de autor cronista estos hechos sea acabo bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día si de una madrugada muy buenas otro vigilante

Voz 0877 23:48 claro otro otro reverso de la suele

Voz 10 23:52 él es más que es una muy Isaías Lafuente

Voz 33 24:12 queríamos un resultado mejor pero no debemos olvidar que la CDU CSU es el grupo más fuerte Mirko acababa de salir del un hombre corría hacia él y le dijo esto es por mi familia por el Islam y luego le clavó un cuchillo

Voz 1 24:24 ya

Voz 2 24:30 no

Voz 10 24:32 no

Voz 34 24:39 tú cada escucha

Voz 2 24:51 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos cantinas

Voz 16 24:56 me imagino es una carretera sin señaló

Voz 35 25:04 sí semáforos comunitario es esto

Voz 0877 25:09 existía

Voz 36 25:10 si quieres algo de otros dice lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta les a todos quién eres publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 2 25:24 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos hoy por hoy Pablo González Batista Cadena SER niegan que sirven continúa

Voz 0877 25:44 pues hablando con Vetusta Morla de su último disco mismos distinto lugar después de demostrar que los cambios de roles a ellos les funcionaron pero no siempre son tan buena idea ya hemos recuperado nuestras identidades así que soy yo quién hace las preguntas está ya disipo que es de las de pensar un poco cuantas cosas que están ocurriendo ahora por primera vez después de veinte años como como banda

Voz 1275 26:04 yo creo que las cosas que no suceden más por primera vez o al menos con la intensidad que las estamos viendo ahora tienen que ver con con América Latina y en España todavía no hemos tocado pero sí hemos tienen ocasión de todo en en la Feria de Libro de Guadalajara el veinticinco de noviembre sí en México iba a Ito vamos cinco canciones del disco nuevo que la gente sabía no entonces el otro día bromeaba vamos con que teníamos que hacer siguiente disco sin sin si para que hito hacer un concierto la gente lo sabe antes de que lo grabé

Voz 0877 26:39 o sea un disco instrumental y poner a un a un notario un Escribano

Voz 10 26:43 no son ramas es caiga al público entonces lo que los esta

Voz 1275 26:48 pasando por primera vez es que América Latina ya no ya no es ese sitio al que vas que resulta muy raro y muy marciano iba a saber Si pescas algo por allí sino que ya es un lugar familiar y en el que trabajamos y nos emocionamos y compartimos la música con la gente igual que Bilbao Valencia Barcelona heridos

Voz 0877 27:10 de hecho no hace mucho cabeza vuelto toda América Latina y ahora me encantaría que habláramos ese tema pero vamos a quedarnos un momento en las primeras veces porque el otro día me tocó hacer este programa e invité a un grupo de niños que escucharán por primera vez algunos géneros musicales la cosa salió bien el experimento funcionó y pensé fuera de micro les voy a poner el disco de Vetusta Morla y a ver qué dicen entonces les puse el cine puse te lo digo Haití y quiero que escucháis cuáles fueron sus reacciones lo primero que tienes que saber es una cura humildad no todo el mundo sabe quiénes Vetusta Morla suena estamos la de algo no no no les sonaba absolutamente de nada pero te te lo digo presentado escucha

Voz 2 27:49 es como es como hombre Jerez tanta pero no manejo

Voz 37 27:55 pero me gustan se acuerda

Voz 4 27:58 el vídeo al principio

Voz 0877 28:01 a qué más vamos a escuchar otro poco irme diciendo cosas que se vayan ocurriendo

Voz 38 28:09 estoy empieza como un poco loco pasa como a un poco más fuerte ya al mundo árabe se lleva más ventaja como a decir que la si el punto fuerte

Voz 0877 28:34 lo llamo el punto de suerte oscuro esto no está no está preparados es espontáneamente lo que los niños dijeron en la canción que se parece a Pac Man al principio que les recuerda a una lucha que es música de videojuego obviamente Paco Puche digo una camiseta de pago Woman curiosamente él él lo llamaría al punto de suerte estáis a tiempo de cambiar el título de la canción en es torero acatar mucho a Jorge porque Jorge el encanta Bochum Caja

Voz 8 28:58 después las por las noches se comenta

Voz 0877 29:00 tengo OCU a veces seguro que el que le iba a gustar mucho de su opiniones de los niños eso es lo voy a pasar hice lo hice lo pone este se sinceró antes de lanzar te lo digo Haití que es quizá el tema del hijo que mejor refleja toda ese cambio también en la sonoridad de de la banda y que además elegisteis como primer single hubo un poco de mira la suerte está echada que sea lo que como conducir un petardo de lo defienden los oyentes de pone ya que sea lo que Dios quiera avión punto de buscar esa emoción de esperar la reacción de la gente

Voz 1275 29:26 sí vamos es como lo del petardo vamos estábamos detrás del coche pidiéndoles

Voz 10 29:35 sí sí sí fue premeditado buscar Sarria

Voz 1275 29:39 porque nosotros mismos estábamos desconcertados con lo que habíamos hecho cuando una canción como te digo a ti dices qué ha pasado

Voz 0877 29:46 decías antes Juanma que con el disco eh pues habéis experimentado por primera vez muchas cosas y que todas ellas o que gran parte de ellas en este caso tienen que ver con con Latinoamérica habéis ensanchar a un puente que ya existía ahora ese camino es digamos tiene tiene pinta de ser increíblemente más más próspero y más fructífero de hecho también lo decíamos habéis estado recientemente allí presentando el disco eso es hemos donante pero también impone nuevos retos el primer reto es el del lenguaje estará escuchando vuestra es rueda de prensa en México parece que habéis hecho bien los deberes habéis demostrado una habilidad para adquirir la sonoridad extranjera que hasta ahora solamente conocíamos y José María Aznar

Voz 21 30:24 estamos trabajando nos hemos dedicado tiempo ayer por la noche

Voz 0877 30:28 desde pues se ve que habéis trabajado en ello porque ya dominado gran parte del vocabulario necesario para desenvolver los desenvolverse la industria latinoamericano por ejemplo el público ya no es de aquí muy agradecido agradecido la pelota se hace igual pero al público es de acá ha cambiado el adverbio las canciones ya no se llaman canciones antes ahora son roles cuidado porque en Colombia México Ibarrola se utiliza como sinónimo de bogotano en Latinoamérica no se dice ordenador

Voz 21 30:54 con esta canción canciones lugar derrotados junto lo vamos a hacer trabajando la desde una computadora las como

Voz 0877 30:59 esta adora el vocerío el barullo de la multitud ha pasado a llamarse como tipo de churro son como las formas echan por las máximas la gran clave para evitar malos entendidos en casi toda Latinoamérica evitar en lo posible el verbo coger

Voz 21 31:14 no suelta de otros

Voz 10 31:18 en este caso aquí el que era casi peor porque eso era lo que estaba pensando no solo digo nórdico

Voz 0877 31:27 decíamos antes que ya habéis probado el el disco o cómo funciona el disco en Latinoamérica casi antes hacerlo en España aunque ha habido alguna presentación en directo ya sabemos que la gente se sabe las canciones antes incluso de que hayáis podido tocar las normalmente se atribuye a Los Simpson la capacidad de prever de anticipar lo que va a ocurrir en el futuro pero yo no sé si vosotros habéis yo creo que sea investigado poco el potencial de las canciones de Vetusta Morla como herramienta de adivinación de esta seguro que ellas lo han dicho la cantidad o probaron es lo dado cuenta vosotros ni por la canción Palmeras en la mancha de este disco incluye una frase premonitoria de lo que ha ocurrido en la serie House of cards con Kevin Spacey

Voz 2 32:05 mira por

Voz 0877 32:16 bueno aquí Vetusta Morla lo vio venir pero no ha sido ni mucho menos la primera

Voz 4 32:20 eh

Voz 0877 32:20 me he tomado la molestia de repasar la discografía de Vetusta Morla en busca de ejemplos de su capacidad de adivinación de esa capacidades habilidad para anticipar acontecimientos propios en la banda o ajenos por ejemplo el año dos mil ocho en vuestro primer disco supisteis ver la llegada de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria antes incluso que el propio presidente del Gobierno Zapatero

Voz 10 32:43 a mí ETA

Voz 0877 32:49 y así nos ha ido así nos ha ido en ese mismo disco es decir hace nueve años casi diez también es decir paséis vuestra próxima gira por Latinoamérica no llores más concierto de Lima de Vetusta Morla perdón en Lima en Perú el próximo uno de marzo y concierto en Buenos Aires el día veintitrés aquí os habéis alta o Méjico

Voz 10 33:15 Colombia Bolivia Ecuador

Voz 0877 33:19 es también habían anticipado los resultados de cualquier proceso electoral en nuestro país

Voz 10 33:34 os habéis adelantado al conflicto catalán

Voz 0877 33:44 incluso y aquí me parece ya esto es una concreto impresionante la residente estrella Michelín para el chef del mar Ángel León

Voz 10 33:57 esa es la descripción de lo de su plato

Voz 23 34:08 no ven

Voz 0877 34:16 sí son difíciles de entender algunas algunas recetas también os anticipar al boom de la fiebre de los zombis en la ficción

Voz 10 34:29 y había zombies mucha mucho antes que en Walking Dead por último también visteis venir los riesgos de la azúcar la fiebre de la dietética nada

Voz 0877 34:50 qué podéis decirnos qué va a ocurrir en el año dos mil y al la capoeira el lugar y la forma de grabar el disco también ha condicionado de manera clara es no sólo el discurso sino también el resultado que todos hemos podido a escuchar habéis elegido Berlín que es posiblemente la ciudad que más se ha reinventado en el último siglo es impresionante porque la verdad es que no da puntada sin hilo insisto si no tenía preparada la Historia de antes que es impresionante cómo han encajado todas las piezas el karateca how posteriori verdad suele pasar bastante ya

Voz 8 35:22 aunque luego siempre encaja todo nos movemos por pura intuición pero luego cuando nos ponemos a recopilar de empezamos a tirar de los hilos mira ahora ahora que está los erales aquí sonando novela aquí también encaja todo todo encaja ves y al final y al final todo todo encaja en su lugar que lo dice una nuestras canciones Mamez

Voz 0877 35:42 a tasas pasasteis en Berlín dos semanas un poco a modo de terapia de pareja de seis cero a modo de campamento musical no se llevará a escuela había que

Voz 10 35:50 hay que ponerle el nombre las etiquetas dijo Abbas a la lavandería

Voz 0877 35:55 tenis habitaciones individuales o compartía un poco cómo fue esa esa convivencia

Voz 1275 35:59 teníamos habitaciones individuales pero estábamos todo el día juntos casi menos para dormir estábamos juntos todo el día y eso fue lo bonito yo creo una de las cosas que tuvo de positivo esta esta granja escuela

Voz 0877 36:12 además del de la de robar rock

Voz 1275 36:14 ah porque para nosotros era importante que fuera una experiencia en sí mismo

Voz 25 36:19 la grabación del del álbum que no fuéramos agravar la batería

Voz 1275 36:23 día y luego el bajo y luego de hecho grabamos canción por canción no es el momento por instrumento hasta que no estaba terminada una canción no pasaba pasamos a la siguiente y eso nos obligaba a estar todos todo el rato involucrados en el proceso vivirlo como como una experiencia a todos juntos

Voz 0877 36:37 claro y además no elegisteis mal la Granja Escuela porque sea uno bueno ya que voy a grabar me cuarto disco pues en lugar de hacerlo en Tres Cantos mi pueblo me voy a Berlín que eso es como para un mitómano de la música como Port Aventura a los Hansa Studios el lugar donde ha grabado U2 David Bowie o Iggy Pop qué le vamos a ver buscaba un poco esa esencia pero que si se aparece Bowie en el estudio de la verdad

Voz 10 37:01 tres firmas realmente de ella a ver si viene de ahora de Insein puede que sí

Voz 0877 37:06 puede que cuelen equivale pero que que queda de esa esencia hablando un poco de realidad no aparte de los instrumentos no sé ya sé además que habéis tocado todo lo que ha creo que soy la primera banda que ha usado todos los instrumentos que habían Hansa Studios pues

Voz 1275 37:17 eso no es dijeron es que había o tenían una un arma en el que apoyaban las tazas de café entonces ni siquiera ellos sabían yo creo que se puede

Voz 0877 37:25 a utilizar si había algo que en que nos dejaran tocar en plan aquí estornudo David Bowie esto no lo hemos lavado desde entonces aquí no puede dar lo utilizan a ver si te gusta lo puedes comprar por diez veces el precio normal de mercado porque verdad se vende no tiene de nuevo Bowie porque además esto entronca con con otra característica el disco que trabado sin pensar prácticamente para nada en cómo se iban a traducir las canciones del disco a los directos por lo tanto

Voz 1275 37:48 no

Voz 0877 37:48 ahora tenéis aquí una etapa en la que estáis redes descubriendo cómo adaptar esas canciones echáis de menos no haber comprado por diez veces más ofrece las el esta o el pin pan y porque ahora no sabéis cómo tocar las canciones no

Voz 8 38:00 es que no se hubiera dado igual os aunque hubiéramos tenido la la estoy el tímpano ni y no sabemos

Voz 0877 38:06 de qué manera entró eso dentro de del propio tema pese a que no sé a lo mejor escuchando el disco después de que ahora anda pero sí aquí Hess anda resulta que para él esta pasada por aquí metida por allá vosotros siempre decir que que el disco tiene ahí una palabra clave que es proyectar no que muchas veces estabais tocando sin saber muy bien cuál iba a ser el resultado de que había que imaginar dónde iban a caer pero cuando iban a encajar

Voz 1275 38:28 a la cosa hermanos sudaba tinta un éxito de proyecto

Voz 10 38:31 claro tener que imaginar

Voz 1275 38:33 eso es lo más gracioso de todo es que era imposible imaginarlo cuando llegamos a hacer la mezcla con con David Friedman que es productor norteamericano con que hemos mezclado que es alucinante ahí sí que Llanos voló la cabeza pero cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar acerca de cómo iba a ser el disco al final el Nos nos la Losada barrió en los la voló y es y es fantástico porque era justo lo que andaba buscando

Voz 0877 39:00 bueno el caso es que sin duda Vetusta Morla lo ha vuelto a hacer

Voz 1275 39:02 a ver si tenemos que proyectarnos a full

Voz 0877 39:05 duro pues tenemos un montón de fechas por delante el uno de marzo estarán en Lima el tres de marzo de Chile nueve de marzo en Bogotá diez de marzo Medellín quince en Ciudad de México diecisiete dieciocho de marzo en el Vive Latino también en México con el Montevideo Buenos Aires y luego volvéis a España esto vamos a dar la fechas de aquí porque a la gente lo Virsa Latinoamérica pues igual coincide que están allí pero les vendrá mejor saber que estará de ocho de abril en Salamanca el tres de mayo Murcia cinco de mayo Sevilla doce de mayo A Coruña diecinueve de mayo Barcelona el veinticinco de mayo a seis saltó a Portugal estáis en Porto el XXVI en Lisboa uno de junio Valencia veintitrés de junio como la carta

Voz 34 39:43 Madrid y treinta de junio Bilbao y hablando de la canción se llama veintitrés de junio la veintitrés de junio

Voz 0877 39:51 que es el cumpleaños de Zidane o porque es el día que murió Marujita Díaz segundo bueno pues Juanma ha puso David muchísimas gracias por venir por venir un día como hoy además arrancando el año vamos a hacer que esta cuesta de enero sean nuestras rampa de lanzamiento que tengáis un año maravilloso muchísimas gracias por muchas gracias

Voz 40 40:21 despedimos a Vetusta Morla y usted ya está tardando en ponerse el chándal novecientos dos catorce sesenta sesenta empieza saber y correr el primer concurso físico de la historia de la radio de este país nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 41 40:35 dar el propio CIO como decía

Voz 23 40:44 que dar pie a mira

Voz 0877 45:44 pues ha llegado el momento estamos a día dos de enero y probablemente muchos de ustedes hayan comenzado el año incluyendo entre sus propósitos la firme intención de este año si hacer un poquito más de ejercicio los más rápidos ya habrán hecho su visita a Decathlon y algunos cargo casos incluso el pago de la primera cuota del gimnasio los actos que adelgazan engordan al mismo tiempo adelgazan la cuenta corriente ya engordan nuestra particular lista de fracasos anuales olvida Eloy la manera más eficaz de cumplir su propósito de este año es escuchar la radio les presentamos el primer deporte en el que da exactamente lo mismo que sea usted tronador supina Ador o Tornero fresado hoy les presentamos el novedoso zumba radiofónico el aeróbic de las sondas porque el deporte sano verdad Jordi es el que se practica con frecuencia modulada verdad

Voz 10 46:30 Arenas buenos días vamos muy muy muy yo

Voz 4 46:32 vende a todos y torpes sacas para todo el mundo buenos días y bienvenidos al concurso Saber y correr el primer concurso radiofónico que se parece

Voz 45 46:40 a una Iron Man posiblemente el único lo iremos comprobando arriba se ese día ya sabe muy bien que estamos encantados de que este año queréis ir al gimnasio para hablar deporte pero primero hay que comprobar si estáis en condiciones físico mentales este concurso combina conocimiento y músculo pero no se puede realizar sin el consentimiento de un médico especialista el nuestro ya tiene micrófono a dos y Cardio motorizados a nuestros concursantes comprobamos

Voz 10 47:07 la verdad es que estamos muy bien

Voz 0877 47:10 bueno yo en Llerena antes de comenzar me gustaría saber cómo de saludable es este concurso

Voz 10 47:14 el preparador es más saludable que la lo deberá que es bueno para todos

Voz 4 47:18 mucho más nada que ver es más saludable que ducharse solamente

Voz 0877 47:20 con agua sólo han de cabras Beachy con gas es más saludable que un chupito de ATIME en ayunas

Voz 4 47:25 eso es como tomar una copa de vino a estómago vacío

Voz 0877 47:28 más saludable incluso que caminar al amanecer como si tuvieras mucha prisa como de Mariano

Voz 4 47:31 pues esto es como hacer pilates pero untado en Cavia

Voz 0877 47:34 pues hablando de cosas saludables y vamos a saludar a nuestros oyentes muy bien desde León y con unas constantes vitales que son la envidia de su barrio saludamos ya a Rodrigo muy buenos días Rodrigo

Voz 4 47:45 hola buenos días Rodrigo buenos días a la Roma cómoda

Voz 46 47:49 favor vamos vamos aquí estamos pasando la mañana con la criatura

Voz 0877 47:52 me veo que hay ánimo está bien porque desde Tarrasa que ya parece una declaración intenciones Tarrasa salvo que te gana enteros también tiene un gran número de glóbulos rojos en sangre viables de hecho saludamos a Chema Chema muy buenos días

Voz 46 48:06 bueno bien Pío Ranch vivo bueno

Voz 4 48:10 bueno lo que es claro que si éste se puede decir que es lo que tú quieras te vas descalzo o con zapatos de correr zapatillas no valen las zapatillas está bien vamos muy saludables no muy bien muy bien a especialistas de gran tono de los dos

Voz 0877 48:28 sí mientas que parecen poco eh tenemos gente procedente porque Rice esta diferencia

Voz 4 48:32 bueno vamos a recordar que todas las preguntas en un punto pero quién tose o les flojos la voz perderán punto en caso de empate ganará quien tenga el chándal más bonito ballet agárrense fuerte porque comienza saber correr el único concurso con juez de línea

Voz 0877 48:47 bueno muy bien esperemos que más o menos hayan tenido la dinámica no cuál es el premio por favor John Llerena salte opta nuestros amables concursantes y saludables concursa

Voz 4 48:54 pues es una pasada amigo tenemos tres pedazos de libro tenemos el libro de Pedro esos pájaros un tiro el propósito de hacer más deporte y el propósito de leer de limpiaron todo está videoteca bueno tenemos consigue lo de Pedro García Aguado y tenemos tú también puedes vale de Carlota Corredera ni por último tu futuro empieza aquí de Isaac Rosa vale este es el fantástico lotes con la temática toda costa físicos muy bien yo pues vamos con la primera prueba por favor estáis preparados concursantes muy bien pues Aris la que son

Voz 0877 49:26 en encima efectivamente atento si en sus puesto

Voz 4 49:29 Nos ya que el primer punto se lo que dará quién nada un grifo sonar correr y encender un grifo de me a escuchar un grifo tiempo

Voz 46 49:38 no vale general yo no estamos bien oyes

Voz 4 49:42 sí señor sí hay un grifo muy viejos que ha sido León ha sido León apuntaba

Voz 46 49:49 Rodrigo tenía muy bien en un punto

Voz 4 49:51 se mueve bien si no tenías grifos seguras

Voz 46 49:54 esa pequeñita eh Julián comprarla por ahí

Voz 4 49:58 muy bien se ha basado basado tienes cantimploras aventajado no pero

Voz 10 50:04 claro que decía bueno vamos allá no pasa nada tenemos otra prueba llena hay una segunda oportunidad

Voz 4 50:09 al echar a correr por la Qasem Ata ahora tenéis que hacer sonar un timbre el vuestro el duro el del vecino por lo que sea yo mismo lo tenía roto

Voz 46 50:17 a que esperar a ver voy muy buenos

Voz 4 50:21 adiós soy un timbre y una una sirena con ambulancia quién ha sido responsable de eso

Voz 46 50:28 he sido yo sé tienes sí sí sí tienen cuando te Helen y tienen éxito Agus Fornas increíble

Voz 0877 50:37 extrema éramos dos puntos porque ha hecho sonar involuntariamente una ambulancia que también hombre y luego ahora más relacionado con la salud

Voz 46 50:42 no no esté en la policía la policía por tres mil si quieres cuatro nos viene un poco el festín juré que ya saben que además tú

Voz 4 50:52 cositas claro que voy a probar dando Chema resto Raval está muy en forma muy bien Rodri

Voz 46 50:59 sí sí sí sí nota Cuadrado no la estación esta última no no tardará mucho no bueno voy a ver si por algo hay otra prueba Rodrigo funcionan a remontar funcionan

Voz 0877 51:09 hombre de casa o no finalmente

Voz 46 51:11 sí sí sí funcionen lo que propias

Voz 4 51:14 está ver si le llaman poco lo comprueban no poco bueno vamos a por la tercera prueba atentos exenta ligas vale estos son sesenta días vale tenéis la villa exenta de avales de John Dios va a ser la

Voz 0877 51:27 la demostración voy a hacer una demostración tenéis que poner el teléfono

Voz 4 51:29 en el suelo valer os agachada suele decir uno os elevan Thais llamas les puedo decir vale son los pares impares abajo impares arriba el primero que la saga más a si el mejor el que más limpia esta arriba valen tenéis unos quince segundos más o menos entre quince y veinte vale ya iremos viendo de acuerdo preparados a la vez colocados y tiempo

Voz 46 51:57 juro muy bien como bien este más lejos persona está sin malas Chema uno uno uno pues muy donde esa tarde quién estamos muy bien no

Voz 4 52:11 a decirle tiene muy bien domina varios idiomas muy bien Chema puta para Gmail bien muy bien vaya porque

Voz 10 52:23 me lleva tres debemos una Rodrigo también dale un hombre bueno

Voz 4 52:29 tres tres dos vais ahora eh a mí me eso lo pasa en este curso no pierdo la cuenta muy rápido yo no sé entre esos chicos sabéis cómo vais

Voz 46 52:36 quién es dos o tres

Voz 4 52:38 por tres votos a tres ganando Chema valen vamos vamos salió juego fuera de casa vale vale muy bien atentos ahora porque era tenéis que dar la nota valen no como está haciendo muy bien sino mantener un fan un rezo conjunto vale esto haremos mientras a lo mejor futuro en mientras mientras hacen footing hacer así con la mano con la mano vale

Voz 47 53:00 Rodríguez como Judi sin moverse del sitio vale Rodri tienes que decir algo muy empiezas tú tienes que sostenerla anotaba Letter Ramos es si si resulta

Voz 4 53:16 de cantar muy desagradable cortar la emisión ven que está preparado Rodríguez preparado afinando hoy tono dentro

Voz 48 53:24 en tu

Voz 4 53:27 tú

Voz 49 53:29 sí

Voz 4 53:36 hola para grabar para para para que cada Rodrigo para para Gregorio diez segundos según mil catorce

Voz 0877 53:43 Sipisqui creo que bien

Voz 4 53:46 al que yo podía Chema estás preparado vale pues cuando quieras la nota es tuya adelante

Voz 0877 53:59 vamos a ver Chema te has dejado engañar te te vamos a dar una segunda oportunidad de que mantenerla en el tiempo no te dejes llevar por Rodrigo

Voz 46 54:06 el animal es decir venga tiempo Chema

Voz 4 54:13 vamos Chema ha

Voz 10 54:17 muy bien muy despacito muy bonito porque también es sostenible que no

Voz 4 54:22 es que es muy bonita bonita punto para Chema a menos que Rodrigo bueno pero Rodríguez y en este concurso premiemos también el de la velocidad vale pues entonces podemos saber exactamente es correcto compañeros que se notado junto a mí también para los muy bien chicos pues tenemos la última prueba la del desempate vale Sella si desempate desempate vamos a desempatar vale yo juego concursar también destina todo su también Pablo prepárate con esta es atentos a chicos porque esta es la prueba del jaleo vale combina resistencia física y una dicción perfecta ya que debería ir por vuestra casa abriendo y cerrando puertas y ventanas moviendo sillas y mesas al tiempo que gritaba como lo encuentre ya verás Ésta es la preferida de los vecinos exactamente esa yo pienso lo tenéis más o menos vale esta es ahí ahí ahí está es los dos a la vez vale más jaleo venga cuidado cuidado que está recién fregado Rodri el pasillo vale estáis preparados tiempo

Voz 46 55:29 lo saben no lo vais a creer lo que estaba haciendo el bien jurídico muerta sin ventanas a ver algo un portazo el modo teléfono salud

Voz 4 55:44 abrir las ventanas y chillar a la calle por favor ir corriendo era Mentana

Voz 46 55:47 quién no lo ha anunciado la puerta al poses no hicieron perdió El Corte Inglés

Voz 4 55:55 esta está su visión

Voz 46 55:57 entre eso y si se está bien

Voz 0877 56:01 nos han llamado los vecinos de Chema el teléfono de aludidos

Voz 4 56:03 sí pues tenemos por ganador amigos dos libros para Chema yo no para Rodri Vega Rodri Rodri tú vas que te has quedado segundo vale

Voz 46 56:14 según pudo recurrir esta decisión