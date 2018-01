Hoy por Hoy (02/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 3 00:08 Antonio Martín muy buenos días qué tal buenos días Pablo la Guardia Civil está dando detalles ahora mismo de la investigación del asesinato de Diana Acker comparecencia en la que se ha confirmado que los restos de ADN del cuerpo encontrado en esa nave industrial de Rianxo corresponden efectivamente a la joven madrileña un coronel de la Unidad Central Operativa esta explicando que Enrique el autor confeso era el principal sospechoso de hace algo más de un año y que llegó a intuir el mismo que le estaban siguiendo también están relatando los últimos minutos creó como los detalles que dio a la Guardia Civil la chica que logró escapar de Win cuando éste trató de agredirla hace unos días en Boiro han permitido a atar cabos en los últimos días vamos a Coruña siguen esa comparecencia está Isabel Bravo buenos días

Voz 0809 00:47 muy buenos días pues efectivamente antes de nada confirmación oficial de que el cuerpo ha aparecido en un pozo de esa nave en Rianxo es el di Diana Quer esta misma noche los datos de la ADN así lo han confirmado claves de la complejísima y larga investigación desde noviembre de dos mil diecisiete la Guardia Civil no tiene ninguna duda de que Enrique chicles el autor de la desaparición de la joven madrileña todas las hipótesis confluyen en él dos millones de datos de telefonía móvil cruzados y analizados indican que el veintidós de agosto de dos mil dieciséis Diana Acker se desplaza en coche fuera de A Pobra do Caramiñal y que en ese irse vehículo pertenece a Abu in las investigaciones lo califican de profesional de mente ágil y que sabe en todo momento que es objeto de mitad de la Guardia Civil en definitiva que todo se ha precipitado este veinticinco de diciembre cuando esa joven voy de Boiro denuncia un intento de rapto y la investigación ya da paso a la Guardia Civil para detener a Enrique a Boeing como el autor confeso en este caso también del crimen de Diana Quer

Voz 3 01:50 gracias Isabel en Andalucía la policía está investigando una llamada de teléfono realizada anoche a la policía local de Alcalá de Guadaíra en Sevilla supuestamente la realizó el padre de dos niños cuya madre denunció lo que han sido secuestrados por porel este hombre un ex policía uno de sus antiguos compañeros reconoció su voz quién aseguró que los menores están con él pero de momento no se le ha podido localizar Granada Enrique Árbol o lo hayan

Voz 1178 02:10 nada sobre las diez de la noche de este lunes el padre ex agente de Policía local a la jefatura de Alcalá de Guadaíra en Sevilla donde trabajó varios años es de momento la única pista que maneja la policía y con la que se trabaja para poder localizar al padre y a los dos menores a la difusión a través de Internet se han sumado plataformas como los desaparecidos su presidentes Joaquín a Mills ha lamentado que se conceda la custodia compartida un hombre con dos condenas por maltrato lo que convierte dice a Mills a los menores en

Voz 3 02:38 trenes potenciales escuchamos al preside

Voz 1178 02:40 entre de esos desapareció en el

todo el derecho a tener un padre y una madre pero hay que proteger a los a los menores primero de la integridad física y segundo de que no sean objeto de venganza

Voz 1178 02:54 el portavoz de esos desaparecidos ha denunciado que el padre escribiese anoche en el muro de Facebook creado para la búsqueda de los niños el mensaje se han encontrado dos cadáveres de niños en Mairena mensaje que también investiga la policía

Voz 3 03:12 doce y trece desde primera hora estamos contándoles en la SER la transcripción literal de la declaración de Edmundo Rodríguez quien fue el máximo responsable de Inalsa la empresa del Canal de Isabel Segunda que se encargaba de los negocios en Latinoamérica Rodríguez era un hombre de la máxima confianza de Ignacio González llegó a reconocer ante el juez que las comisiones que cobró por la compra de la empresa brasileña emisarios no eran para él solo sino también para el ex presidente madrileño Rodríguez no desmintió en esa declaración que es del pasado mes de julio que actuará como testaferro de González información de Alberto

Voz 0055 03:41 además confirmó que su papel era guardar Gonzales hasta que el ex presidente quisiera disponer de su parte del botín la compra de la empresa brasileña emisario por parte del canal trajo consigo una mordida de dos coma siete millones dijo el dinero fue a parar a dos sociedades según dijo él mismo en su confesión una parte tenía un nombre Ignacio González dijo que tenía que repartírsela con el ex presidente de la Comunidad de Madrid es la recreación del interrogatorio habla mundo Rodríguez pregunta la Fiscalía Anticorrupción Luis Vicente Moro

Voz 1084 04:05 dijo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera y cuánto cobró el señor González no cobró nada yo cobre dos coma tres millones según nos el oro

Voz 0055 04:23 entre otros para Gonzales un ex directivo imputado aseguró que parte del botín era para gente de España imparte para la gente de Colombia

Voz 3 04:28 los familiares de dos hermanos asesinados por el franquismo hay enterrados en el Valle de los Caídos han presentado una denuncia contra el máximo responsable de la abadía benedictina la acusan de impedir la exhumación de los cuerpos de estos dos hermanos avalada por una resolución judicial Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 04:44 desde el pasado día diecisiete de noviembre el padre Santiago Cantera se oponían que los técnicos forenses accedan a las criptas donde se encuentra los restos de los hermanos la Peña en esa jornada deberían haber comenzado los trabajos de exhumación que ordena una sentencia desde hace ya treinta meses pero el responsables de los benedictinos de Cuelgamuros se niega que se muevan y una piedra de ahí que las familias afectadas hayan presentado denuncia contra el monje las familias no piden penas únicamente que el prior se enfrente con la realidad de las fosas Eduardo Arranz es el abogado de los afectados

Voz 5 05:14 que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa y que esté presente en una entrega de restos

Voz 0089 05:19 portales a las víctimas represaliadas el Valle de los Caídos está declarado cementerio público no religioso

Voz 3 05:30 acabamos de conocer los datos de la venta de turismos en el pasado año importante aumento hasta niveles que no se veían desde dos mil siete Eladio Meizoso

Voz 0527 05:37 eso en el pasado mes de diciembre se matricularon en España ciento dos mil novecientos turismos un seis con dos por ciento más que en el mismo mes de dos mil dieciséis con esto en el conjunto de dos mil diecisiete las matriculaciones alcanzan un millón doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y un turismos que es un siete con siete por ciento más que el año anterior y se alcance el nivel más alto de matriculaciones en los últimos diez años pero lejos aún del millón seiscientos mil turismos que se habían vendido en el año dos mil siete justo antes de la crisis

Voz 3 06:07 sí del exterior seguimos pendientes esta mañana de Irán en los últimos cinco días han muerto veinte personas más de cuatrocientas han sido detenidas por las protestas contra el Gobierno que se suceden en distintos puntos del país Álvaro Zamarreño

Voz 0116 06:19 el Ministerio del Interior iraní ha recordado que toda manifestación requiere autorización previa del Gobierno y acusa a los manifestantes en la capital de haber sido violentos de hecho entre los veinte fallecidos hay varios policías y guardias revolucionarios la cúpula del régimen iraní ha apuntado a conspiraciones extranjeras como instigadores de esta protesta que a diferencia de la de dos mil nueve onces contra el resultado electoral ni tiene una reclamación concreta ni reivindica una figura como sucedió entonces con el candidato presidencial reformista las manifestaciones han empezado como protestas por la situación económica y han ido adoptando un carácter político aunque muchos de esos eslóganes arremeten contra todo el sistema instaurado por la revolución de Jomeini en los ochenta e incluso contra el presidente actual un reformista moderado es martes

Voz 6 07:04 la familia Ángel Nieto recurre el archivo de la causa judicial por su muerte la jueza consideró que el piloto llevaba el casco mal sujeto pero la familia alega que eso no exime de responsabilidad a la mujer alemana que conducía el vehículo que vistió el quad Ángel Nieto

Voz 7 07:17 los antidisturbios de la Policía disolvieron anoche una protesta contra la repatriación de ochenta inmigrantes en el CIE de la cárcel de Archidona entre los manifestantes estaba el hermano del hombre que se suicidó en el centro y que ha viajado a España para aclarar los detalles de su muerte hemos llegado hacia las doce

Voz 10 08:11 establecer propósitos de año nuevo que revelan nuestras carencias y colgarlos en las redes sociales así somos si tuviéramos propósitos más feos daríamos mejor imagen de nosotros mismos imagínate en dos mil dieciocho voy a ir menos al gimnasio intentaré levantarme tan temprano dedicarle menos tiempo a mis hijos y emborracharse más a menudo

Voz 8 08:27 Joe TIC en todos haríamos sin duda mucha mucha mejor imagen en Facebook Nielsen el dueño de Facebook Mark Zuckerberg quién todos los años revela detalles sobre sí mismo esos propósitos de año nuevo que dicen mucho sobre su ambición y sobre nuestra época que está tan marcada por su ambición son conocidos los propósitos que anualmente se formula asimismo Mark Zuckerberg y además los comparte en su red social en este caso es suya propia de su propiedad aún no conocemos cuáles son los propósitos de esa para este dos mil dieciocho

Voz 10 08:55 aún no pero lo hará los hará públicos tan seguro como que el sol saldrá mañana hay que Facebook te preparará un vídeo para que celebre su amistad con alguien a quien casi no conoce espero que siempre te pone Like desde quemar Zuckerberg se convirtió en un magnate consciente de su responsabilidad social y de su relevancia mundial en torno a dos mil nueve hace públicos sus propósitos para el año siguiente y repasar los es hacer un recorrido por quién se cree Zuckerberg que es por ejemplo primer propósito de año nuevo para dos mil nueve llevar corbata

Voz 8 09:20 nos ha puesto corbata subidas lleva siempre la misma camiseta

Voz 10 09:22 ya no nos acordamos pero llevó corbata durante todo dos mil nueve ahora demonio Sisi para demostrarlo serio e importante que fue ese año cuando Facebook aún no había dinero y todo el planeta estaba entraba en recesión termina el año Facebook empezó a hacer dinero Suker Wert se quitó la corbata y se convirtió en lo que es hoy un tipo que se define por no llevarla prescindir de la corbata define a los nuevos millonarios si eres un empresario de la cero por ejemplo o un abogado que defiende a narcos pues llevas corbata pero si eres millonario moderno con una fortuna construida sobre los poderes de algún algoritmo revolucionario llevas camiseta y sudadera para no tener que pensar en nada más que en como servida la comunidad Sobrón declaró en dos

Voz 8 10:00 el Supremo uniforme no como un personaje de una serie que en el armario todas las prendas son exactamente iguales pues su propósito fue el dos mil nueve cuál fue

Voz 10 10:07 el año dos mil diez aprender mandarín chino mandarín tenía un objetivo personal que les ya sabes eso significa inglés pues quería aprender chino para comunicarse con la familia de su novia de Priscilla Chan que es de origen chino y uno profesional que era afianzar la presencia de Facebook en el mercado chino y lo ha conseguido en dos mil trece dos años después se sometió a una sesión de preguntas y respuestas de treinta minutos en la universidad Xinhua en Pekín y le fue bien atentos

Voz 11 10:31 Madre de Dios

Voz 2 10:34 pero

Voz 12 10:37 la plaga mucho y me ha dicho nada habla el tío y caldos chinos bueno también hay que decir que no se nos valdría igual porque no

Voz 8 10:48 no tenemos el nivel para valorar su nivel de mandarina

Voz 10 10:51 eso es así pero vamos estuvo treinta minutos en dos mil once su propósito fue hacerse vegetariano en fin más o menos

Voz 8 10:58 este no lo cumplió dejadez de Carles

Voz 10 11:00 él no hubiera matado en serio hizo en Facebook Clive al respecto en la barbacoa de su casa mientras se alzaban unas

Voz 9 11:07 ellos

Voz 10 11:10 en las cosas salen mejor si las haces tú mismo ya el doble de mejor si tú mismo cazas T al animal

Voz 8 11:17 ahora tenemos el perfil de un señor con corbata que habla chino y que mata a su propia comida no

Voz 10 11:21 imagínate cómo les gustó a los veranos este vídeo duró poco colgado no se sabe porque me imagino que se dio cuenta de que matar a una baja no era algo que uno pudiera haber antes de enero un rato sí claro y ahora encima les da la hay que su página de Facebook a Burger King así que consideramos no cumplido el propósito de dos mil once en el dos mil doce fue volver a la programación pero había dejado un hombre que su fortuna partir la programación parece que estaba demasiado ocupado efectivamente desarrollando su propia fortuna con la monitorización de Facebook este propósito en realidad habla de la madurez de Suker ver porque que es la madurez sino el principio de la nostalgia por la juventud perdida pero también es otro de los propósitos que no podemos saber si ha cumplido o como él

Voz 8 11:58 de dos mil trece quiera conocer gente nueva todos los días por gente nueva quiere decir gente de fuera de Facebook hacer amigos con los que sí se tomaría algo no como los míos pero si no queda prácticamente no hay nadie encontrar

Voz 10 12:11 claro entonces consideramos que este propósito no está cumplido pero es muy ambicioso porque es prácticamente imposible de cumplir y encima empieza a oler como a propósito global la filantropía que es la nueva identidad que abraza Zuckerberg tomando a Bill Gates como modelo lo mismo me pasó con el de dos mil catorce que era escribir una nota de agradecimiento todos los días son trescientas sesenta y cinco notas de agradecimiento tal vez a gente nueva fuera de Facebook y a la vaca que has matado con tus propias manos aunando así los tres propósitos en uno en dos mil quince Se profuso leer un libro cada dos semanas a poder ser de una cultura procedente de otro sitio que no fuera Estados Unidos con estos mensajes lanzaba un mensaje contra las burbujas informativas que confirman Tuset uno de los grandes males que han traído consigo las redes sociales especialmente Facebook tampoco hay constancia de que haya cumplido estos propósitos

Voz 8 12:55 si dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuáles fueron sus propósitos

Voz 10 12:58 dos mil dieciséis fue montar un sistema de inteligencia artificial para organizar su casa no da puntada sin hilo Zucchero en la inteligencia artificial el Internet de las cosas es el futuro de la tecnología según todos los expertos Marc lo consiguió grabar este vídeo comunicándose con la inteligencia artificial de su casa que se llama Jarvis habla con la voz de Morgan Freeman

Voz 9 13:18 demoren más

Voz 8 13:19 en dos mil diecisiete su propósito fue visitar todos los estados de los Estados Unidos muchos quisieron ver ahí un anticipo de su posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos veremos por lo pronto ya sabemos que ver si que ha cumplido a diferencia de muchos de nosotros algunos de sus propósitos de año nuevo sobre el de dos mil dieciocho aún no tenemos ni idea Eva seguiremos pendiente muchísimas gracias Gemma Cruz aquí te muy buen día hacha

Voz 2 17:15 Pablo González Batista