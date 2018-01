Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:17 muy buenos días el líder supremo de Irán ha hablado por primera vez tras seis días de protesta con una veintena de muertos y más de mil detenidos en todo el país el ayatolá Alí Jamenei culpa a los enemigos de la República dice de querer hundir al país mis organizando esas manifestaciones el Gobierno está de traidores insinúa incluso que los detenidos los opositores detenidos pueden ser condenados a pena de muerte es el portavoz del Ejecutivo Mohamed que tacha de terroristas a los manifestantes manifestantes que llevan seis días en la calle protestando por la precariedad económica del país y el brutal encarecimiento de los productos más básicos Estados Unidos ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar esta crisis iraní que va a más por horas desde Europa el presidente francés Macron pide contención a Rohaní le pide que no aumente el número de víctimas por la acción policial a la hora de disolver las manifestaciones en Catalunya Esquerra Republicana y la CUP aumentan su presión sobre Puigdemont para que explique si piensa volver a Cataluña si mantiene su promesa de someterse a una investidura mañana el Tribunal Supremo decide si deja en libertad Junqueras aunque desde Esquerra reconocen que grandes esperanzas no tiene su portavoz Sergi Sabrià en Racó

Voz 4 01:29 sin más interiormente

Voz 1684 01:33 tenemos interiormente una cierta esperanza en poder tener buenas noticias este jueves pero al fin no tenemos ningún tipo de seguridad que esto sea así además lo que nos llega del entorno es que es poco probable que sea así

Voz 0027 01:43 les vamos a contar hoy como el Gobierno se está valiendo de este incierto escenario político en Cataluña para aplazar todavía más la negociación sobre la financiación autonómica como fuentes del PSOE concluyen que Montoro realmente no tiene ninguna intención de que haya acuerdo en este año y a las nueve de la mañana vamos a conocer el dato del paro registrado en diciembre que será sin duda bueno cortesía de la campaña de Navidad así que todos los expertos dan por hecho que hoy se confirmara que dos mil diecisiete terminó con más de dieciocho millones de trabajadores la madre de Diana Acker se ha personado ya como acusación particular tras reabrirse la causa judicial por el crimen de su hija se personó ayer a última hora en el día en el que la Guardia Civil hacía públicos nuevos detalles sobre la detención de Isabel Villar buenos días

Voz 4 02:26 buenos días los investigadores aseguran que comenzaron a sospechar del único detenido de José Enrique a Vueling conocido como el chicle tan sólo tres meses después de la desaparición de Diana Care pondría una fecha

Voz 5 02:37 en noviembre de dos mil diecisiete ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo ninguno

Voz 4 02:48 los agentes han explicado que no pudieron detenerlo antes por falta de pruebas que lograron atar cabos tras el intento de secuestro de una joven en Boiro el día de Navidad las pruebas de ADN han confirmado que el cadáver hallado el domingo en el pozo de una fábrica abandonada de Rianxo pertenece a la joven madrileña

Voz 0027 03:06 el colectivo orgullo vallecano Cear las amenazas que está recibiendo por impulsar una carroza que participará en la Cabalgata de Vallecas junto a otras quince con la particularidad de que en esta carroza habrá tres reinas Maras PP y Ciudadanos han puesto el grito en el cielo porque en esa carroza va a participar además una conocida cantante en que es la prohibida David Molina es el portavoz orgullo vallecano

Voz 7 03:28 todo está tratando con la policía está tratando con abogados pero por desgracia punto feo de todo esto es que la transforma el machismo Ramón fobia ha vuelto a resurgir en Madrid en las redes sociales esas amenazas existen G

Voz 0027 03:46 en los deportes hoy vuelve el fútbol con la Copa del Rey con el debut de varios protagonistas José Antonio Duro buenos días

Voz 8 03:52 mira así porque el años abre hoy con los partidos de ida de los octavos de final de la Copa con la presencia de Diego Costa también de Vitolo con el Atlético de Madrid en Lleida ambos pueden debutar ese partido a las siete misma hora que el Formentera alavés a las nueve se juegan el Cádiz Sevilla con el debut de Montera y la vuelta de N'Zonzi Las Palmas Valencia veremos si esa nota ya el sello de Paco Jémez pendientes del mercado de fichajes desvele podría jugar mañana con el Barça en Vigo este miércoles nos deja además un partido de Liga Endesa ACB es el Baskonia Real Madrid a partir de las ocho

Voz 0027 04:22 y antes de la previsión del tiempo un dato una cuarta parte de la tierra será árida si la temperatura sube dos grados si es la conclusión del estudio

Voz 4 04:30 publicado en la revista Nature por un grupo de científicos británicos chinos que aseguran que las consecuencias serían menores en el caso de que la temperatura aumentará un grado y medio que es el objetivo marcado por la comunidad internacional en este caso dos terceras partes de las zonas afectadas por el calentamiento conseguirían que la aridez no fuera significativa el remedio por tanto está en la reducción de los gases de efecto invernadero

Voz 0027 04:54 hoy qué tiempo va a hacer Luismi Pérez buenos días

Voz 9 04:57 los días Aimar pues justamente un tiempo muy seco árido en gran parte del Mediterráneo con unas temperaturas francamente primaverales esta tarde unos veinticinco grados de temperatura máxima cerca de la Comunidad Valenciana o Murcia ahora mismo un ambiente que ya es suave incluso en el norte del país dieciocho grados tenemos en Donosti también en Oviedo así como en Tarragona o en Castellón las nubes en el medita

Voz 9 05:23 lluvias en Galicia y el Cantábrico sobre todo ya esta tarde y especialmente en la costa gallega y las nubes Aimar del interior peninsular que ahora mismo dejan visibilidad reducida en muchas zonas de Extremadura el Valle del Guadalquivir Madrid las dos Castillas o la zona de Aragón en Canarias un tiempo hoy muy tranquilo y también muy suaves

Voz 10 05:47 uno Nobel Cristo sigue estando en todo aquello que este Alicante importa aquello gustado era pintor poeta se siente cómodo siendo convocante a entre eso temor está ética sol muestran dos dos guión al Atlético con los Álvaro vemos aquí yo soy un tío con vestido mirar que me he convertido en tu casa ya ocurrió tus insultó médico que ya son doy todas las silla hablando de muy un apunte de rodillas

Voz 0027 06:16 el viernes pasado cuando les preguntamos qué noticia destacaría nuestra desde dos mil diecisiete una de nuestras oyentes Rosa de Madrid se quedaba con el auge que está tomando la reivindicación para la equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad impedía los siguientes

Voz 11 06:29 no sólo entre hombres y mujeres también entre gente que trabajamos para la Administración por estaré no sitio en otro no se cobra igual hallarlo y también con personal sanitario nos parece lamentable que siendo el mismo trabajo haya distintos delitos es tremendo no cobra igual un Ogier de las Cortes ni mucho menos que un ordenanza en un ministerio a mí eso nunca me ha entrado en la cabeza por favor que alguien me explique por qué

Voz 0027 06:56 esta mañana les vamos a contar cuáles son las diferencias de lo que cobran los policías y los guardias civiles los agentes de las distintas policías autonómicas sin que punto están las negociaciones

Voz 12 07:07 es que ofrecen los partidos que piden los sindicatos

Voz 0027 07:10 la fuente buenos días buenos días a todos

Voz 12 07:12 vamos a hacer a partir de las ocho de la mañana de las siete en Canarias con Pilar Velasco que ha recogido y las vamos a escuchar las reacciones políticas y sindicales y el resto de empleados públicos que se preguntaba Rosa de Madrid que es funcionaria pregunta que podemos trasladar también a nuestra mesa de análisis hoy con tres reinas con Carmen Remírez de Ganuza con Luis Alegre con Teodoro León Gross

Voz 12 07:43 a partir de las diez Pablo González Batista con nuestros escépticos José Miguel Mulet y Luis Alfonso Gámez que hoy ponen sobre la mesa el debate del agua el agua embotellada el agua del grifo y toda la publicidad que hay entorno a ellas contamos con el humor de pantomima full y a las once las diez en Canarias recibimos Álex Pérez y a Paco Fernández que estando en paro en desempleo inventaron crearon ladrillazo un juego de mesa al que vamos a jugar que es como un Monopoly de la corrupción

Voz 12 08:35 no son las tres reinas Magaz Melchor Gaspar y Baltasar ojo es una carroza más dentro del desfile subraya al Ayuntamiento

Voz 1322 08:41 no van a desfilar como una carga

Voz 2 08:44 no es así es una carroza por la diversidad

Voz 1684 08:48 el Partido Socialista favor si es cierto que la foto final un cierto respeto lo que es un poco ultraje iconografía

Voz 12 08:54 en contra el Partido Popular que se respeten los

Voz 1684 08:56 quinientos y las tradiciones y Ciudadanos por qué porque es la noche de los Reyes Magos

Voz 0027 09:11 también les preguntamos por el mercado laboral hoy que vamos a conocer los datos del paro registrado en diciembre

Voz 12 09:18 desde que los conozcamos les preguntamos han encontrado trabajo este último mes en qué condiciones o han perdido su empleo en diciembre y que esperanzas tienen de reincorporarse lo que quieran sobre el mercado laboral en el nueve uno cinco dieciséis sesenta y en Whatsapp audios al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 17 11:24 en la Cadena Ser

Voz 2 11:26 hoy por hoy

Voz 18 11:31 no

Voz 2 11:37 el del sonido de las concentraciones que recorrieron ahí

Voz 4 11:40 hay muchísimos puntos de Galicia concentraciones para pedir que el crimen de Diana Acker sea considerado como un crimen más de la violencia machista en España Radio Galicia Xaime López Bos Días

Voz 19 11:50 dos días la madre bebían aquellas

Voz 4 11:52 presentado y esa personado como acusación particular en el caso sobre su hija caso que la justicia ha reabierto después de los últimos avances en la investigación las pruebas de ADN han confirmado ya que los restos encontrados en la nave industrial de Riancho son los Decker según la Guardia Civil es totalmente inverosímil la versión del atropello accidental que sostiene Enrique a el autor confeso de la muerte de Diana

Voz 0846 12:12 los agentes además estaban convencidos de que lo único detenido e conocido como chicle estaba detrás de la desaparición de Diana desde noviembre de dos mil dieciséis los mandos que han dirigido la investigación han justificado los motivos que les llevaron a detener al principal sospechoso querían recabar más pruebas para que el juez reabrirse el caso archivado en abril por falta de datos concluyentes en la causa al coronel jefe de la Unidad Central Operativa UCO Manuel Sánchez Corbijn pondría

Voz 5 12:37 una fecha en noviembre de dos mil diecisiete ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que en Diana se la lleva el chicle en su vehículo

Voz 0846 12:48 desde esa fecha una había dudas de que el chicle estaba implicado en el caso conscientes de que lo estaban siguiendo se puso en contacto con un agente para tratar de saber los motivos uno de sus errores fue que se situó en el escenario que aseguró que la noche de la desaparición de la joven estaba en Pobra do Caramiñal con su mujer algo que ella desmintió este fin de semana tras conocer las pruebas que incriminan a su marido los agentes dan por seguro a falta de conocer la autopsia que es imposible que la joven madrileña muriese atropellada ir reconocen que el asalto a otra joven en Boiro la semana pasada precipitó los acontecimientos el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña Francisco Javier Jambrina

Voz 20 13:24 que él habla de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo dejada en un descampado en las zonas del Polígono que luego regresa y lo coja en los Reja a La Roja el puerto de Tabanera imposible porque el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado eh

Voz 0846 13:49 la autopsia será decisiva para conocer nuevos datos sobre el crimen de Diana Care

Voz 4 13:54 y en Sevilla hoy pasa a disposición del Juzgado de Violencia de Género el hombre acusado de secuestrar a sus dos hijos de nueve y diez años no acudió al punto de encuentro para entregárselos a su madre el sábado ese habían cerrado con ellos en la casa de su pareja allí los encontró ayer la policía durante su detención este hombre condenado por malos tratos hirió con un cuchillo a tres de los agentes Radio Sevilla Javier Márquez buenos días

Voz 0706 14:14 buenos días hoy está previsto que pase a disposición judicial el padre detenido tras no entregar a sus hijos a su expareja tras un régimen de visitas que finalizaba el sábado la madre que ya está con sus hijos lo denunció el detenido se enfrenta a los delitos de sustracción de menores atentado y lesiones tras agredir a tres agentes con un cuchillo en el momento de la detención en el domicilio de su actual pareja en Dos Hermanas Alfredo Escolano portavoz de la Policía Nacional

Voz 21 14:37 en un primer momento el padre se parapeta detrás de los niños lo la actuación de los compañeros en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual secuaces

Voz 2 14:45 sin que sufra ningún daño

Voz 21 14:48 y en ese momento el ahora detenido el crimen cuchillos de grandes dimensiones que consigue herida

Voz 0706 14:54 compañeros el detenido fue expulsado de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra y cuenta con antecedentes y condena firme por malos tratos y una orden de ingreso en prisión por estos hechos

Voz 4 15:06 el Tribunal Supremo revisará mañana una nueva petición de libertad que ha presentado la defensa de Oriol Junqueras los republicanos reconocen que no tienen muchas esperanzas de que esa resolución sea favorable al ex vicepresident y unen fuerzas con la CUP para meter presión a Cataluña de cara a una posible investidura de puchero

Voz 22 15:22 con Esquerra pide al ex president que explique

Voz 4 15:25 cómo piensa ser investido desde Bruselas porque Safor

Voz 1275 15:28 mula dicen los republicanos no es sencilla Radio

Voz 4 15:30 el Ona Frederic Vincent bon día Esquerra cierra

Voz 0706 15:33 a filas en público con sus para Cataluña aseguran que su prioridad también es investir a Puigdemont pero añaden que necesitan algo más de concreción Sergi Sabrià portavoz en declaraciones a RAC1

Voz 23 15:43 el propósito es la presidencia

Voz 4 15:46 no pudo mundo

Voz 23 15:49 la posibilidad trabajamos todos en la posibilidad

Voz 0706 15:51 la presidencia de Puche Mono en su retorno pero es importante que los que han ganado digan cómo cómo se hace aseguraba sabría después Cataluña emitió un comunicado en el que hablaba explícitamente de contactos en Barcelona en Bruselas también para investir a Puigdemont aseguran que estos contactos van a continuar y que se extienden también a la CUP una de las corrientes de la CUP por cierto andaban preguntaba ayer si se optara por la vía unilateral o por gestionar una autonomía cuando tengan respuesta aseguran decidirán su posición sobre el futuro Godard

Voz 4 16:19 el hermano del joven inmigrante que se suicidó la semana pasada en la cárcel de Archidona convertida en improvisado duda de la versión oficial ofrecida por el Ministerio de Interior la familia sea personado como acusación particular en el caso y además la plataforma Andalucía Acoge va a pedir al juez que se paralicen las deportaciones de los internos en Archidona porque entre otras cosas dicen hay testigos de los hechos Nicolás Castellano

Voz 1900 16:41 a menos de lo tiene muy claro que su hermano Mohamed no se quitó la vida no no no no era alguien que se fuera suicidar co Kelly estaba en contra de eso era un hombre que amaba la vida es soñaba como todo el mundo con mejorar su vida eres deportista no tenía problemas físicos ni psicológicos Isaí en la situación

Voz 1620 17:05 argelino residente en Francia lleva cinco días en Málaga exigiendo que al menos le dejen ver el cadáver o que se lo muestren fotografías pero de momento no ha podido acceder ni siquiera la autopsia

Voz 1900 17:16 no no no hasta ahora no hemos visto ni el cuerpo todavía no hemos visto la autopsia fotos no hemos visto nada no podemos decir nada en este momento hemos escuchado testimonios de los que están dentro que hablan de que les pegan les más sacan por la mañana y por la tarde cada día que hay muchos heridos que comen mal que tienen frío que son física y moralmente castigado y ellos no son criminales nazis

Voz 1620 17:43 según el Ministerio del Interior Mohamed falleció el pasado viernes tras suicidarse acercándose en la cárcel sin inaugurar convertida en el polémico centro de internamiento de extranjeros amén no se cree esta versión y por ello se va a personar como acusación particular para que se aclare lo sucedido

Voz 17 17:59 en la Cadena Ser

Voz 2 18:01 hoy por hoy

Voz 4 18:03 el líder supremo de Irán el ayatolá Ali Jamenei culpa a los enemigos de la República de las protestas de los últimos días el Gobierno del país es tacha a los manifestantes de traidores y terroristas la autoridad judicial les recuerda que los delitos por los que podrían ser condenados llevan implícita la pena de muerte hay centenares de detenidos y al menos una veintena de fallecidos en enfrentamientos con la policía Victoria García

Voz 1460 18:26 más de mil detenidos en distintas ciudades de Irán desde que el jueves pasado comenzaran las protestas de los iraníes por las políticas económicas del Gobierno que no terminan de sacar al país de la crisis el Ejecutivo de Rohaní arropado por el líder espiritual Jamenei justifican la actuación policial y los arrestos culpan a la comunidad internacional de injerencia sobre todo a Estados Unidos y Mohamad Vaccaro portavoz del Gobierno decía

Voz 12 18:51 la protesta es un derecho constituye

Voz 0882 18:53 sonaba para los iraníes pero lo que provocan los alborotadores violentos es sensiblemente diferente a los manifestantes son grupos terroristas escondidos para provocar disturbios han ni hace Merlín

Voz 1460 19:06 era detenido el menores de veinticinco años han sido acusados de atentar contra la seguridad nacional ya enemistad con Dios ambos delitos castigados con la pena de muerte en aquel país

Voz 4 19:17 y mientras en Irán se intuye lo que podría ser el comienzo de una Revolución Siria padecen los estragos de una larguísima guerra que arrasado el país Médicos Sin Fronteras alerta del mal estado del sistema de salud de lo peligrosas que son las carencias médicas para las madres y para los niños de hecho el sesenta por ciento de los menores de cinco años en Siria no han recibido las vacunas necesarias Saras

Voz 14 19:37 va dos informes que aunque se centra en la zona de dará son un reflejo de lo dañado que está el sistema de sal

Voz 6 19:42 un sirio que

Voz 14 19:45 te farmacéutico explica cómo la mayoría de las infraestructuras están destruidas calles escuelas hospitales pero el problema no es sólo que estén destruidos sino que el acceso a los centros que quedan en pie es muy complicado ganar joven como cuenta este cirujano las personas tienen miedo de acudir a los hospitales y centros de salud sólo el veinte por ciento lo hace tienen miedo porque los hospitales han sido un objetivo claro de los ataques del régimen y de los rusos además el transporte para ir es muy caro tienen que recorrer distancias muy largas y las personas no se lo pueden permitir si consiguen ya

Voz 2 20:14 dar va a mí lo que me fueran a ser

Voz 14 20:18 tendrán con apenas el personal para atenderles porque muchos han muerto en esos ataques o han huido del país buscando protección este cirujano que pasó siete meses en la cárcel le cuenta Médicos Sin Fronteras como muchos médicos han sido arrestados por intentar ayudar a personas en áreas bajo control de la oposición una ONG médica con base en Nueva York ha documentado más de cuatrocientos ochenta ataques a centros médicos en los seis años del conflicto en Siria la gran mayoría cometidos por el régimen de Bashar al Assad y sus aliados ruso

Voz 4 20:43 la visita de Federica Mogherini a Cuba levantado algunas críticas la alta representante de la diplomacia europea aterriza hoy en La Habana en una visita oficial de dos días que busca impulsar la relación bilateral entre los Veintisiete y el Gobierno de Raúl Castro tras la firma del convenio de diálogo político y cooperación pero la oposición cubana cree que es un grave error porque legitima dice al régimen castrista Elías Amor Bravo presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en declaraciones a la SER

Voz 24 21:10 me duele pensar que es así pero en Europa que es el baluarte internacional en la defensa de los derechos humanos las libertades están mostrando una imagen realmente muy negativa con respecto a Cuba con respecto al régimen castrista que gobierna la isla de Cuba

Voz 4 21:30 los niños consumen al día tres veces más azúcar de la cantidad que recomiendan los expertos según la investigación del Instituto de Salud del Reino Unido los científicos piden también a los padres que sus hijos coman sólo dos porciones al día de alimentos azucarados alimentos como zumos industriales o barritas de chocolate Javier Gregory

Voz 0882 21:47 los niños consumen ahora el triple del azúcar recomendado por los expertos según una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública de Inglaterra para frenar este problema de este organismo público ha iniciado una campaña de información que tiene dos destinatarios por un lado pide a los padres que sus hijos no coma más de dos productos azucarados al día como refrescos como explica Julia Farrés dietista

Voz 25 22:09 que los niños no deben acompañar las comidas con refrescos hay que beber agua dejar estas bebidas para momentos puntuales entonces reduciría damos bastante estos niveles de azúcar

Voz 0882 22:22 además se pide también a las empresas que reduzcan el azúcar un veinte por ciento para el dos mil veinte primas

Voz 4 22:27 era rosa en México así se llama el cortometraje que denuncia la homofobia en aquel país y que ha sido seleccionado para los premios Goya es un proyecto que emula las revoluciones árabes y que seguirá en Rusia Túnez también en España el objetivo retratar el acoso que sufren los adolescentes en los institutos por su orientación sexual Pepa Blanes inspirado en la primavera árabe el director Mario de la Torre decidió promover el corto la primavera rosa un proyecto que fuera más allá de un solo cortometrajes

Voz 27 22:57 y pobres entonces tengo tres factores en desventaja y soy travesti afeminado

Voz 9 23:02 cuatro se compone de doscientas piezas audiovisual

Voz 4 23:05 cuál es la primera de ellas la primavera rosa en Méjico que está nominado al Goya describe la homofobia de aquel país y la discriminación a todo el colectivo LGTB incluir

Voz 7 23:15 parte de un proyecto más grande que se llama a la primavera rosa del que tratamos de tratar de lo que son los problemas principales de la comunidad LGBT las de lesbianas gays bisexuales transgénero iré más en todo el mundo

Voz 4 23:30 el cineasta ha recorrido otros países donde se violan los derechos humanos de este colectivo Túnez Rusia y Brasil y también habrá piezas sobre España centrada en el acoso escolar a los niños y niñas homosexuales o trans

Voz 7 23:41 muchas veces tiene que soportar agresiones verbales física de su compañero simplemente porque sean un poco diferente

Voz 4 23:51 la primavera rosa es un proyecto Trans una media de colaborativo es decir no se acaba con el visionado de la película sino que hay una web donde cualquiera puede subir su pieza audiovisual contando su experiencia y su denuncia además de material publicado en otras plataformas con el objetivo de llegar cada vez a más público

Voz 28 24:09 es eh

Voz 4 24:14 son las seis y veinticuatro las cinco veinticuatro en Canarias llega a los deportes llegan los deportes y el fútbol que vuelve hoy con la Copa del Rey un torneo que nos va a dejar varios de Buzz José Antonio Duro buenos días

Voz 8 24:27 hola qué tal buenos días vuelve la Copa octavos de final partidos de ida con varios segundas voces y sobre todo con muchas caras nuevas Si algo ha traído este año nuevo son cambios y sin duda la primera jornada dos mil dieciocho refleja bueno de alguna manera los equipos que hoy juegan en el torneo del KO hay muchos temas está abierto también el mercado de fichajes asuntos quepa en el Real Madrid el portero del Athletic que va a llegar Coutinho en el Barça pero el foco de atención estará hoy puesto en el Camp d'Esports allí el Lleida Esportiu recibe al Atlético de Madrid y allí pueden debutar hoy tanto Diego Costa como Vitolo ambos en convocatoria ambos disponibles para sí mismo le ha habilitado los dos

Voz 3 25:01 se han confirmado que tanto dentro como Diego Chase inhabilitado para ser parte de nuestro equipo sí bueno consecuencia mañana los dos eran convocados

Voz 12 25:13 partido ambos podrían Bordas Lautaro hoy antes

Voz 8 25:16 que eliminaba anteriormente a la Real Sociedad al doble partido por cierto Vitolo para Simeone es Vitolo por si alguien todavía anda un poco despistado con además en dos al Lleida que quiere cumplir un sueño también a las siete quiero hacer lo propio el Formentera que juega ante otro Primera División el Deportivo Alavés ya eliminaba el conjunto de la Real Sociedad hace un par de semanas hablando de sueños el debut de monte el a las nueve en Carranza en el banquillo el Sevilla es un sueño para el medio N'Zonzi Fran tranquillo que podría volver hoy buenos días qué tal buenos días al margen del partido de Copa ida frente al Cádiz en la Tacita de Plata que va a disputar el Sevilla está pendiente de la convocatoria que en unas horas va a ofrecer el técnico italiano que hoy debuta en partido oficial así que arranca la era Montella posiblemente con la vuelta de N'Zonzi según

Voz 0980 26:01 anunciado el propio técnico italiano en su si es

Voz 29 26:04 sí sí está bien esa está entrenando bien ya son jugador importante pero normalmente no me gusta adelantar la alineación días antes del partido así que él está a disposición hoy mañana y el sábado para jugar el derbi del próximo sábado que sana

Voz 8 26:19 de sesenta el derbi ante el Sevilla con la vuelta de Rubén Castro de los béticos y la puesta en escena de este Sevilla de Montera hablando de entrenadores el último choque del día de hoy también a las nueve es el que enfrenta en Gran Canaria Las Palmas y al Valencia con protagonismo en ambos banquillos los chasis Marcelino Jémez debuta los canarios con las cosas muy claras Ayers

Voz 1900 26:37 jo todo muy claro Aythami no cuenta con el jugador

Voz 2 26:40 pero habla con el lirio comentado sólo lo puedo comentar tuviera se lo he dicho el de la idea de no creer no queremos que estés y jugar más tiempo entonces bueno pues ahí buscaremos buscar una solución para que él pueda jugar para que él pueda

Voz 8 26:53 arreglar su tema contractual eso en cuanto a la Copa relacionado también con salidas y llegadas con fichajes porque estamos en pleno mercado apenas ha abierto hace tres días y hay mucho movimiento por ejemplo en Barcelona con gran agitación en lo que a Coutinho Se refiere el Barça piensa que hay opciones reales de fichar al jugador bueno pues prácticamente ya en invierno ciento diez millones de euros fijos más cuarenta en variables es la oferta del Fútbol Club Barcelona Un jugador que por ejemplo no podría jugar la Champions y en Barcelona DVD está disponible veremos si mañana cuenta con él Ernesto Vallvé desde el técnico azulgrana juega el Barça en Vigo los octavos de final de la Copa del Rey el Real Madrid por su parte visita también mañana Soria pendiente del portero Kepa que va a confirmarse en las próximas horas como portero del conjunto de Zidane haremos muchos nombres Richard Barral que deja el Deportivo Vietto el jugador del Atlético de Madrid que hoy va a llegar a Valencia Bakambu el delantero Villarreal que se marcha a China hay muchas cosas

Voz 12 27:45 en este mercado de deportes en esta Copa del Rey que comienza esta noche

Voz 0027 30:12 fiesta mañana vamos a conocer el dato del paro de diciembre un mes que suele ser bueno por la campaña de Navidad Isabel Villar

Voz 4 30:18 está previsto que dos mil diecisiete cierra con menos parados que el año anterior y con más de dieciocho millones de trabajadores cifra que no se alcanzaba desde el año dos mil ocho desde el inicio de la crisis Eva Vega buenos días buenos

Voz 0605 30:28 días de diciembre es un mes en el que tradicionalmente baja el paro así lo lleva siendo desde el año dos mil dos se sube también en diciembre generalmente la afiliación a la Seguridad Social en una época en la que tira del empleo la campaña navideña en la que la contratación indefinida es especialmente baja está previsto que dos mil diecisiete Sierra con menos parados que dos mil dieciséis un año dos mil dieciséis que dejó la mayor caída del paro de la serie histórica y el mejor resultado en creación de empleo de la década previa dos mil diecisiete terminará también previsiblemente con más de dieciocho millones de trabajadores después de recuperar ese nivel en abril de dos mil ocho no veíamos concluir un año en esa cota los datos de diciembre llegan después de que noviembre haya dejado cifras negativas con un aumento del paro y un descenso de la afiliación al sistema

Voz 4 31:19 dos mil diecisiete será también previsiblemente el año de menor inversión pública en cinco décadas las cifras apuntan a una inversión por debajo del uno coma nueve por ciento del producto interior bruto uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 31:32 buenos días a falta de los datos de los ayuntamientos los cálculos del Ministerio de Economía hasta el pasado mes de octubre indican que la inversión pública de las administraciones el año pasado disminuyó casi un uno por ciento respecto a dos mil dieciséis un año en el que según había calculado el Banco de España esa inversión pública ya había caído a mínimos históricos

Voz 1275 31:53 teniendo en cuenta además la evolución de los precios

Voz 0980 31:55 hay del producto interior bruto la inversión pública en relación al PIB seguirá bajando igual que en los últimos años y podría situarse en el nivel más bajo desde mil novecientos setenta esta partida de inversión pública incluye entre otros gastos la inversión en carreteras o en I más D ya ha sido de las más afectadas por los recortes ya que también es de las más rápidas de controlar

Voz 4 32:18 y un último apunte económico el balance de dos mil diecisiete ha sido el mejor para la venta de coches en una década se vendieron más de un millón doscientos mil turismos casi un ocho por ciento más que el año anterior

Voz 0980 32:28 se trata de fabricantes Anfac su portavoz Adolfo dulce satisfecho pero mirando de reojo tiempos aún mejores

Voz 34 32:35 esta tasa de crecimiento de casi el ocho por ciento en el conjunto del año desde luego no tiene otro calificativo que positivo también es verdad que hay matizaciones estamos todavía lejos de aquel millón seiscientos mil unidades que se matriculó en el año dos mil siete

Voz 0980 32:49 las empresas fueron el año pasado las más dinámicas sus compras aumentaron casi un trece por cien un nueve de las de las alquiladoras y un cuatro las de particulares pero el parque automovilístico sigue envejeciendo

Voz 34 32:59 la media de construimos en España sea de doce años lo que ello significa de mayores emisiones contaminantes por un lado ir peores niveles de seguridad por otro

Voz 0980 33:08 los motores de gasolina siguen recuperando cuota de mercado un cuarenta y seis por ciento frente a un cuarenta y ocho del gasóleo y un cinco con uno de híbridos y eléctricos

Voz 0127 33:17 el tráfico María Forner buenos días buenos días amanece Madrid y hoy les pedimos que tengan precaución porque observamos bancos de niebla densa que reducen sensiblemente la visibilidad que dificultan la conducción especialmente en los primeros kilómetros de la A dos en la A tres en la A cuatro al paso por Pinto en la cinco en la zona de campamento y en la M cuarenta especialmente en la zona norte entre recintos feriales y Coslada además los niveles de tráfico van aumentando en todos los accesos a la capital en la A42 ya vemos bastante intensidad circulatoria de entrada a Madrid a la altura de Parla en Toledo en la A cinco la avería de un vehículo articulado provoca al cierre del carril derecho a las

Voz 4 33:55 hora de Santa Olalla la niebla complica la contra

Voz 0127 33:57 son en la A2 en Guadalajara entre las localidades de Torija y Garbajosa en Navarra la nieve en la que dificulta la circulación en la N a ciento treinta y siete al

Voz 4 34:07 sopor Burgui son obligatorias las cadenas

Voz 0127 34:10 a partir del kilómetro cincuenta y cinco

Voz 4 34:12 hoy suben las temperaturas con valores atípicos para esta época del año en Valencia por ejemplo alcanzarán los veinticinco grados lloverá en el norte sobre todo en Galicia y atención porque hay aviso naranja en la costa gallega y en todo el litoral cantábrico por fuertes rachas de viento

Voz 2 34:26 por

Voz 0027 35:58 la al hoy en Cataluña porque la Generalitat se niega a indemnizar al profesor asesinado con una ballesta hace tres años por un alumno de segundo de la ESO en un instituto público la familia del profesor pide un millón de euros por los fallos en la seguridad del centro Federic Vincent

Voz 0706 36:14 Mar la familia pedía esta indemnización argumentando que el Instituto era responsable del alumno Ike interpreta que fallaron las medidas para controlarle porque defienden que sabían en el centro que el chico era conflictivo la Generalitat rechaza tener ninguna responsabilidad en este ámbito ya lo dijo así en la vía administrativa y ahora lo ha hecho en la vía penal la familia sin embargo seguirá con este argumento José Antonio Calles es abogado vamos

Voz 41 36:37 acreditar en el procedimiento judicial que efectivamente el el menor que que asesinó al difunto Abel eh ella era un niño bastante o muy problemático y que el centro tenía perfecto conocimiento de ello

Voz 0027 36:51 el veinte de abril de dos mil quince Este profesor murió asesinado por un chico de trece años que entró en el instituto armado con una ballesta el caso recordemos fue archivado porque al ser menor de catorce años no hay responsabilidad penal en Málaga un hombre ha sido detenido por una supuesta agresión sexual a una joven durante estas Navidades después de pedirle una limosna tiró al suelo a la chica empezó a tocarla Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 42 37:12 hola buenos días el hombre conocido por la Policía Foral

Voz 4 37:15 ha sido detenido varias veces por delitos

Voz 42 37:17 contra el patrimonio abordó a la víctima cuando anda

Voz 1322 37:20 hola por las inmediaciones de la plaza de toros le pidió dinero tras la negativa de la mujer realizó tocamientos provocándole lesiones tire robo el teléfono móvil el individuo fue localizado la misma zona en la que habían ocurrido los hechos y finalmente fue arrestada

Voz 0027 37:35 esta madrugada han llegado al puerto de Motril en Granada cincuenta y cinco personas rescatadas por Salvamento Marítimo de una patera entre ellas hay dos mujeres y dos menores todos están bien Andalucía Javier Márquez buenos días

Voz 0706 37:46 buenos días las cincuenta y cinco personas de origen subsahariano que han sido rescatadas de una patera esta noche al suroeste de la isla de Alborán han llegado en buenas condiciones de salud al puerto de Motril todos entre ellos esas dos mujeres y dos menores han sido atendidos por Cruz Roja a su llegada al puerto granadino donde les han dispensado una primera atención sanitaria y alimenticia el aviso de una ONG Se recibió a primera hora de la mañana alertando de la salida de una embarcación desde una playa en el norte de África los inmigrantes han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal del puerto de Motril

Voz 39 38:28 en

Voz 31 38:38 buenos días Aimar así lo ha denunciado la Asociación en Defensa de los Animales según testigos presenciales el animal salió corriendo despavorido después siendo golpeado por un coche en la cabeza tras el examen veterinario se pudo confirmar la explosión de ese petardo en interior de la boca del gato ya que toda la cavidad estaba destrozada por quemaduras y fue necesario el sacrificio para evitarle mayor sufrimiento desde el colectivo Riscal piden más sensibilización social y medidas también contra la venta ir éxodo PETA

Voz 0027 39:04 si nos vamos ahora a Cantabria porque playas tan importantes para Santander como bikinis a La Magdalena corren peligro de desaparecer el temporal que estos días golpea la costa ha provocado importantes daños y el Ayuntamiento pide a Fomento que construya de una vez espigones para que para que este tipo de daños sean irreversibles Cantabria miren Azkue buenos días

Voz 1593 39:21 qué tal buenos días el temporal y la pleamar han vuelto a castigar la costa y sobretodo los arenales de Santander la playa de La Maddalena se ha quedado sin arena ha desaparecido prácticamente pero esta vez Costas no va a proceder al relleno del Arenal porque en los próximos días podrían comenzar las obras de construcción de los diques Himma igual es alcaldesa

Voz 2 39:42 bueno me

Voz 0027 39:56 escuchar a la alcaldesa de Santander Gema Igual lo que escuchamos es la sintonía

Voz 1684 40:25 la huida más espectacular la han protagonizado cuatro presos que utilizaron las herramientas del taller de la cárcel para hacer un agujero en un muro exterior la fuga apenas les llevó tres minutos con un plan diferente otros dos presos han jugado a través de la ventana de una celda vecina la suya y otros tres más que disfrutaban de régimen abierto no han regresado a la cárcel pese a que tienen la obligación de dormir en ella todas las críticas apuntan al máximo responsable de las prisiones en el lander de Berlín Bergen que hace tres años

Voz 0027 40:52 pero aunque ya llegar

Voz 2 41:18 en la cárcel a la cárcel de las fugas de Berlín tiene

Voz 1684 41:23 es una capacidad para trescientos sesenta presos reclusos que han cometido ningún delito grave es una cárcel de mediana seguridad construida sobre el solar en el que se ubicó una de las prisiones más grandes del nazismo

Voz 0027 41:44 Islandia elimina por ley la brecha salarial desde esta semana a las empresas están obligadas a pagar el mismo sueldo a mujeres y hombres por el mismo trabajo realizado Jordi Fábrega buenos días bueno

Voz 0980 41:53 días según el índice anual de diez Economist Islandia es el mejor lugar del mundo para ser mujer trabajadora según el Foro Económico Mundial es el país más igualitario año tras año desde dos mil seis pero eso no se traducía hasta ahora en que las mujeres cobra Sen igual que los hombres ahora por un mismo trabajo una mujer llegaba a cobrar entre un catorce y un dieciocho por ciento menos en ese país en Islandia algo que el Parlamento está decidido a cambiar con una ley que acaba de entrar en vigor

Voz 6 42:21 ahora en el

Voz 0980 42:27 objetivo como decía el hasta hace nada primer ministro islandés es que dentro de cuatro años en dos mil veintidós no haya diferencias salariales entre hombres y mujeres y para conseguirlo desde ya desde este primero de enero las empresas de más de veinticinco trabajadores están obligadas a pagar lo mismo a sus empleados independientemente de su género de su nacionalidad o de su condición sexual para que esta ley no quede en papel mojado da potestad a la policía para multar a las compañías que la incumplan

Voz 0027 43:06 un famoso youtuber con millones de fans en todo el mundo grabó un vídeo mofándose del cadáver ahorcado de un hombre que se encontró un bosque de Japón tras una oleada de críticas se ha visto obligado a eliminar el vídeo y a pedir disculpas Lucía

Voz 46 47:00 a que sigue siendo la cabalgata de Reyes pero la cabalgata de Reyes tiene montones de carrozas donde van desde

Voz 2 47:08 bomberos hasta personajes me

Voz 46 47:10 hay que es lo que pasa que sigue existiendo la homofobia y se les ve el plumero es que no veo dónde está el problema el problema está en los que de él no la cabalgata

Voz 12 47:22 está de acuerdo Antonio de Santiago

Voz 27 47:25 en contra de que haya una carroza con recogen son una cabalgata de Reyes obviamente con su debidos de cobró por su puesto de ayer escuché a un político de decir que no se puede achacar la religión cristiana me gustaría saber que tienen que ver Bob Esponja Pepa API que cedió otros personajes de dibujos animados que están en las cabalgatas de Reyes también son religiosas

Voz 12 47:43 tenemos a una reina entre nuestro ser opinadores republicana pero fue reina se llama Elvira

Voz 47 47:49 caer formaciones de las cabalgatas de Reyes Magos que los pueblos y ciudades para acoplarse a los tiempos han sido impresionantes antes sólo salían los tres empresarios esquí adinerados de las ciudades yo llegué a ser reina reina mora en el año ochenta y cuatro es decir que ya entró una mujer en los Reyes Magos todos puede contar a la infancia de manera que la imaginación de la forma como se cuenta es lo que vale pues no vale para los conservadores que han de poner siempre el grito en el cielo por no saber explicar ciertas cosas

Voz 12 48:26 cómo han cambiado los tiempos y las tradiciones por ello apunta también Lucia desde mayor

Voz 48 48:30 bueno las tradiciones es lo que tienen que a veces son tan absurdas si echamos la vista atrás miramos de dónde vienen y cómo han ido evolucionando no nos debe extrañar que sean susceptibles de que gente con nuevas ideas quieran cambiar esas tradiciones aunque sea la que caigamos en la cuenta de todas ellas supongo que en su momento se pondría el grito en el cielo cuando al Papá Noel que de toda la vida era de otro color creo que de color verde Jacko Coca Cola el de vistió de rojo ahora no concebimos Un pasa no él que no sea vestido de rojo

Voz 12 49:06 creo que tus pájaros están de acuerdo contigo Lucía seguimos en Peñíscola Marc

Voz 49 49:10 buenos días pues yo creo que la discusión de si pueden salir lo pueden salido todo está bien no está mal esa discusión está caduca ya es una carroza más en todos los desfiles ahí carrozas de gente que va disfrazado de otras cosas que pueden salir porque no es una carroza más en Madrid terminamos con Raúl entre los asistentes

Voz 50 49:27 es a una acabado alta la noche de Reyes ha ido con dos tipos de personas los que tienen la ilusión de que aquellos a quienes ven en las que las carrozas les van a entrar un montón de regalos ahí el otro tipo ese día los que acompañan a los que tienen es toda esa ilusión padres abuelos tíos